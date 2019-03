Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias más de la actualidad del mañana con Antonio Martín Antonio

Voz 0055 00:09 los días buenos días Toni el Tribunal Supremo avala que no se puedan poner lazos amarillos en edificios de la Generalitat de Catalunya durante la campaña electoral rechaza por tanto que se suspenda la prohibición en ese sentido que ha establecido ya la Junta Electoral Central desde el Supremo informa Alberto Pozas los jueces han rechazado la medida cautelarísima que solicitaba al president Quim Torra no suspende por el momento la prohibición de la Junta Electoral es decir que por ahora sigue estando prohibido poner lazos amarillos en apoyo a los nueve presos del proceso en la fachada de los edificios de la Generalitat de Cataluña durante la campaña electoral que rechazada la petición cautelarísima pero esto no da el caso por cerrado ahora los jueces Supremo estudiarán esta misma petición como medida cautelar esperando por tanto un nuevo pronunciamiento en las próximas semanas al margen de la sentencia definitiva que dicten dentro de unos meses

Voz 1645 00:50 ya al mismo tiempo declara en el juicio del proceso independentista el teniente coronel de la Guardia Civil encargado de la investigación del referéndum ilegal del uno de octubre Iker realizado por tanto informes clave para este caso acaba de explicar que en el proceso cada uno tenía su papel diferenciado los políticos y las asociaciones de carácter civil

Voz 2 01:06 a nosotros ya le Parlament es ya entidades sociales también si si uno tiene encargado pues cada uno tienen tienen una misión chavismo tiene una función dentro del proceso general

Voz 1645 01:17 más cosas el ex ministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos está declarando en estos momentos como testigo por videoconferencia en el juicio del caso Bankia ha comenzado su intervención defendiendo que el Gobierno del que formaba parte intentó evitar el rescate total de la economía española y por eso tomó decisiones sobre el sector financiero

Voz 3 01:34 seguramente el caso más problemático del sistema del sistema bancario español tenía una exposición enorme al sector inmobiliario por encima de la media y que además de una circunstancia no que fue la intervención de una de una filial suya de la cual tenía el cuarenta por ciento que Paco de Valencia por lo tanto era vital como decía anteriormente porque el objetivo número uno de ministro de Economía era evitar el colapso del sistema bancario español habrían evitado el rescate completo de la colonia española

Voz 1645 02:03 la policía ha desarticulado en Ceuta una organización dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes hacia la Península y más de una decena de detenidos informa desde la Ciudad Autónoma Miguel Ángel Mendoza

Voz 1995 02:12 la organización desarticulada después de cinco

Voz 1558 02:14 Nuestros entre barriadas ha permitido acabar con una red dedicada al pases marroquíes a la península están acusados de tráfico ilegal inmigración clandestina y pertenencia a grupo armado se encargaban de todo pasarlos por la frontera de alojar los en casas patera de trasladarlos a la costa ceutí en taxis hilo cien por cierto noches despejadas con luz de luna baja la posición natural lograba localizar a organizadores y colaboradores cobraban a los migrantes entre mil quinientos y cuatro mil euros e incluso amenazaron a los marroquíes siglos intentos eran fallidos en los registros se han encontrado GPS armas simuladas prismáticos otra ajeno pleno además de diez mil euros

Voz 1645 02:52 llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1275 03:03 en Madrid hasta ahora a las puertas del Ayuntamiento de la capital y también en todas las dependencias municipales se guardó un minuto de silencio por el crimen machista de Loeches Cibeles en el Jiménez buenos días

Voz 1995 03:12 buenos días un grupo de personas con una pancarta

Voz 1276 03:14 la que dice Basta ya no a la violencia de género en letras moradas delante de la puerta del Ayuntamiento de Madrid trabajadores concejales del Consistorio la alcaldesa Manuela Carmena entre ellos silencio y un aplauso las formas los símbolos de la lucha contra la violencia machista que Mata que ha asesinado a María vecina del hotel de Loeches a manos de su pareja y en presencia de sus dos hijos menores tres mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid según las estadísticas de este año

Voz 1275 03:39 a mediodía habrá concentraciones también en las sedes de las direcciones generales de Servicios Sociales Familia Menor y Mujer de la Comunidad a la una en la Delegación del Gobierno y por la tarde a las siete el Ayuntamiento de Loeches ha convocado una concentración en la plaza de la Villa el vicepresidente Pedro Rollán acaba de confirmar que una tía de los hijos de este matrimonio se ha hecho cargo de momento de su tutor

Voz 4 03:57 la los trabajadores sociales se pusieron en con

Voz 5 03:59 tacto con los menores al igual que también con con la tía de uno de los niños que son los que de momento van a estar realizando pues esas labores de acompañamiento de custodia por lo tanto como digo nuestro más enérgico rechazo al a lo que ocurrió ayer ese acto

Voz 4 04:19 de violencia de género en Carabanchel los vecinos

Voz 1275 04:21 el arriban a salir a la calle esta tarde para reclama al Gobierno regional los tres centros de salud prometidos para esta legislatura que toca a su fin no ha puesto ni un solo ladrillo desde Sol confirman que ni siquiera se ha licitado las obras Elena Sigüenza portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales tener

Voz 6 04:36 los que desplazarnos a otro distrito o bien estar en en unos centros con una carencia de servicios que ya resulta escandalosa la falta de profesionales la falta de matronas no hay fisioterapia

Voz 1508 04:48 sopla con intensidad esta mañana el viento en toda la como

Voz 4 04:50 ya de Madrid cielos despejados doce grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1645 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:05 cadena SER

Voz 1 05:08 servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:20 con Toni Garrido quédense con el se llama Peter Tahíche tiene treinta y seis años es religioso franciscano desde hace dos días el pasado domingo es el mejor maestro del mundo

Voz 4 05:35 voy a verles Premio a la sociedad porque soy un religioso nuestras necesidades esto

Voz 8 05:40 son atendidas la comida la ropa todo

Voz 4 05:43 así que me hace muy feliz saber que me voy a beneficiar con este premio a la sociedad Twitter

Voz 1995 05:50 vais a esto global premio al maestro el Nobel de los maestros nuevos entrega desde el año dos mil catorce la Fundación vergel de apremio con este prestigioso

Voz 9 06:00 el título por su forma de enseñar matemáticas y física en una aldea en Kenia

Voz 1995 06:05 por ello además va a percibir un millón de dólares que como acabamos de escuchar el bar reinventó mire reinvertir en la sociedad Elisa Silió Space el diario El País ha cubierto este premio para el periódico Elisa muy buenos días ya está Elisa en España acaba de de llegar después de cubrir ese evento que cuando decimos me parece una gala de los Nobel fines que es un son unos grandes premios

Voz 10 06:29 no voz e y a una ceremonia de los Pavel es una cosa mucho más tranquila que parece más una ceremonia de los Oscar que más que lo más que no es muy expresivo completamente como todo en Dubai buen muy rápido pero cómo fue esta ceremonia aquí

Voz 1995 06:52 presentaba

Voz 10 06:53 pues la estrella australiana era todo a lo grande con muchísima gente en una pantalla de trescientos sesenta grados lleno de música de si tuviéramos que nosostros hay hay uno muy fácil Cano

Voz 1995 07:18 curiosa si el franciscano en dos en los Oscar cuántos candidatos había nominados

Voz 10 07:23 bueno a él me profesores llegaron a la final de los cinco continentes

Voz 1995 07:31 vaya entre ellos dos habían esos postulados había dos españoles César Bono y calle quién estaba nominado siquiera mete podrían aspirar a han prohibido este tipo que es lo que premia que es que es lo que se premia en el blog Price

Voz 10 07:45 bueno el nombre el mejor del mundo y lo que siempre todos en común es que han hecho algo ya ha cambiado en el que trabajan en todos los casos son productores muy muy comprometidos que consiguen a través de un proyecto también por ejemplo que empiecen a ir más a clase que se comporten mejor que empiecen a tener expectativas en la vida porque normalmente trabajar en sitios muy pobres en los que dos chicos sin aspirar al nivel lejos llegaron ideal en estos casos siempre hay algo que te hace todo el mundo en el colegio Ensidesa no a las expectativas de vida no es no sólo en el caso de África como el resto de profesores hagan Cotillo lo mismo

Voz 1995 08:37 cómo es el entorno en Kenia en el que da clases Peter H

Voz 10 08:42 pues complicadísimo porque el cinco por ciento muchos alumnos es pobre en uno de cada tres huérfano de padre y de madre sólo tienen un ordenador en todas la escuelas son cincuenta y ocho alumnos o la clase cuando cumplí el doble que que un otro español muy muy complicado luego los cuenta él que muchos alumnos nombrado no son capaces de concentrarse porque pasan hambre en en casa bueno muy complicada más en en su instituto vamos en esa región hubo una masacre en el dos mil siete pueblos grandes selecciones entre las tribus bueno ahí la la creado también un club de paz para ser capaces entre todos de que haya más concordia nadie

Voz 1995 09:31 si entre esas dificultades Tom ha ganado la competición nacional de ciencias y el equipo de matemáticas está clasificado para un torneo científico de ingeniería que se va a celebrar en Estados Unidos así que

Voz 4 09:41 no no no es tremendo Luchino valora en esto también no sólo que este señor ha ganado Kheyl el ganador previamente es algo que se celebra todos estos profesores y maestros que está trabajando en esas circunstancias muy difíciles por una buena causa

Voz 1995 10:00 sí sí bueno global Price Elisa Silió sigue esos grandes premios que son como los Oscar los dice Elisa pero premian a la tarea de un de un profesor que está haciendo algo extraordinario y es el primero que lo gana porque hasta ahora corrígeme les habían sido sólo mujeres las que habían ganado el el primer maestro que han separado verdad

Voz 10 10:23 sí sí sí pero vamos Prieto el sentido del mundo porque las mujeres las que dan clases en España por ejemplo prácticamente aunque entrar noventa por ciento en primarias mujeres el setenta por ciento en Secundaria o sea yo te se lleven por una de las mujeres unos premios de todo el sentido porque porque forma mayoría

Voz 1995 10:46 desde luego cinco mujeres

Voz 10 10:49 cinco hombres los niños

Voz 1995 10:52 esos diez finalistas Helios enviada especial de El País al Price que se celebra a lo grande en Dubai muchísimas gracias Elisa seguimos

Voz 11 11:06 hoy por hoy

Voz 12 11:08 con Toni Garrido Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro así buscas hipoteca hace bien aun mejor conocer la de un banco

Voz 13 11:17 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiro comisiones y el precio que busca que encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 14 11:31 sí

Voz 15 11:38 conecta con Hoy por hoy

Voz 1995 11:40 el drama través de Instagram

Voz 7 11:43 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 16 11:50 con las horas el día va acumulan hecho

Voz 17 11:53 te pones discrepan

Voz 16 11:55 sí así desatinos cuidado con la dicen unos van y otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte cuidado con el oro

Voz 18 12:12 aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón y desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 1 12:25 cuidado con la vaca

Voz 16 12:28 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada análisis

Voz 9 12:40 hora veinticinco le estamos esperando en la SER este martes a las siete de la tarde siete siete tras dime dime bueno tampoco volverán vidas

Voz 1995 12:50 este martes a las siete de la tarde

Voz 9 12:52 cadena SER va a PP bienvenidos a buenismo bien buenismo bien con Manuel Burque Iquique

Voz 1995 12:58 dado que que yo vengo aquí entidad levantar bien

Voz 7 13:03 cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 19 13:06 en la SER que nos han dicho que diga más mucho la se lo hemos dicho en la Ser Cadena SER Cadena SER Cadena se llamamos el visto bueno

Voz 7 13:15 Capellán no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta que ha vuelto a repetir su atlética propicia la toma el control de la sé lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 20 13:37 sí

Voz 21 13:40 soy Gabriel de cargas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch Álamo gratis

Voz 8 13:47 a cargar

Voz 22 13:50 pide cita en reglas punto es promoción válida hasta el cinco de mayo

Voz 1508 13:53 yo consulta condiciones encara las punto es

Voz 23 13:56 la bajada de impuestos de la Historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta y uno de marzo sólo en la consulta condiciones

Voz 1995 14:05 es otra vez así mira tu primo que sea comprado

Voz 24 14:08 un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes lo

Voz 25 14:12 dos buenas oportunidades se reconocen aprovecha hora las últimas unidades en stock que lleva tiene un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con lo pertinencia Services a través de Banco Cetelem desea un consulta condiciones en concesionarios oculto

Voz 26 14:27 y Letrán Kelly todas a estar ahí tu hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena a tranquilo

Voz 27 14:36 Lito porque si contratan un seguro de hogar con Andalucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos consulta a los destinos y bases de la promoción es Andalucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 1949 14:56 oye vea tú tienes alarme casa si una de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos SOC ESP Pennetta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 28 15:10 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 15:28 nos une a todos nos une el fútbol busca

Voz 1 15:35 Nos une el motociclismo

Voz 29 15:39 el baloncesto surge

Voz 7 15:44 a todos porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero sí que no están bien en el Larguero punto es apenas eh

Voz 1 16:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con todos

Voz 1995 16:12 Carrillo existen dos tipos de españoles eh los que cuando son invitados Ton tú cuando te invitan a cenar en casa Berlín tú que llevas vino o llevas pues fíjate tú tengo tendencia llevamos dos Yeguada queda muy bien estoy siempre llevo algo si incluso hasta una sonrisa la sonrisa paso

Voz 9 16:38 que eso puede decir que un valor añadido a cualquier comida cualquier

Voz 1995 16:42 me puede decir que siempre llevó a Tendillas yo treinta veces y no no hay quedaba nuestros no sé qué sucios en público que Uruguay perteneces que sus te llevas vino llevas puesto yo llevaba vino hasta ahora pero ahora estoy empezando hay que mantener el negocio vale eres muy de poste entonces no la verdad en mi vida diaria no que cuida un poquito la alimentación y eso no se puede comer dulces todos los días pero sí cuando toca a fin de semana para relajarse un poquito para dar un premio de la vista muy bien es Vázquez está a mi lado y quería me da una rabia que me gustaría que me cayeran más guapo pasa el tiempo y está exactamente igual o mejor ya que está mejor todo lo cual ha llegado al estudio diciendo yo os escucho hemos dicho a eres tú es que es la verdad mucho puede ser tan encima llevas puesto encima encima llevo poste bar es porque esto de la alimentación cambió mucho a ya no se sabe yo yo creo que hago lo lo lo más normal que es una una dieta equilibrada tenemos la suerte de tener la mejor dieta del mundo que es la dieta mediterránea entonces hay que comer de todo iPS súper alimento es la de que salen ahora de con todo el respeto eh pero la al noche cuál es la semilla que no sé qué no sirven dentro de un amigo Juan que dice que cuando los españoles ahora gamas esta en plena polémica el asunto cuando los conquistadores llegaron América patata cacao tomate el cacao Gates ya había ya estaba ahí pero la dejaron allí ya estaba ya había hecho esto para que paga y las patatas que están buenísimos volvieron a polemizar porque costó habría que explicar por qué no hay que pedir disculpas pero no lo vamos a hacer después de lo que decía el presidente meterse un ya está Pérez Reverte hemos decidido en España que cada vez que aparece cualquier tipo de polémica este tipo ya está Pérez Reverte y los demás nos callan podemos seguir haciéndonos el caso es que hoy Jesús viene a presentarnos Bacon y es un fantástico usó una receta nunca mejor dicho internacional

Voz 1 19:18 llegó la hora de meter las manos en la masa comienza

Voz 1995 19:25 que cómo lo traducimos es que es muy difícil de traducir yo llevo sale pronto a muchísima gente y nadie me dice exactamente como se que significa boicots como retirar del ahorro me cago del Horno sacar algo de Laure no no sé es una expresión inglesa que nosotros la hemos dejado como estaba porque programa en Inglaterra tiene muchísimo éxito

Voz 4 19:48 de de buscar otros un éxito tan extraordinario que está comentado portada el día después a todos los días ha sido algo que incluso ha cambiado usted punta sociedad tan

Voz 1995 19:59 sí sí sí totalmente la final de la última edición la dieron dieciséis millones de personas dieciséis millones eso no se recuerda desde no se grandes sucesos televisivos aquí les consigue el fútbol fútbol bueno hay algún programa que otro primer Gran Hermano primera opera quién triunfo después de Train ilegales de ese tipo pero que Eurovisión Eurovisión Gasol PNUD se sitúan trece pero que llega después de treinta años en la televisión nunca mejor dicho por fin hasta meter en manos en harina no has estado todavía no fina no no no y lo que me queda todavía para hacer pero no de cocina no se cruzó de repente hagamos tú cocinas yo cocino seis tres no sabía cocinar ahora ahora cosita así que cosas para el otro día la edición Cup Cake a mi marido por el día de los enamorados y Madalena bueno es que ese es que no hay que ha cambiado esto Menchov aquí ya Magdaleno que te queremos no es la misma cosa llano claro ya que no es lo más Malena la Maddalena de toda la vida es la Magdalena Cake es una evolución de la quiero una una madrina sobreactuado poco a poco en Perifé hallada adornada les podrías compartir con nosotros la receta es muy fácil es harina huevo eh poquito levadura a un poquito de leche un poquito aceite una cucharadita de cacao en polvo lo bates todo un minuto al microondas en microondas pobre y te quedas con todo el personal en mi marido se quedó lo que para de verdad que has hecho tú esto nos metido aún hoy ha sacado otro falso en un minuto pero ondas Cup Cake en el microondas de tu marido pensando ha metido unos Poyato uno de cocina sino magia claro es verdad es verdad hilo al órgano estado dos meses elevando me cogerá se dos meses intensos a en una carpa preciosa a las afueras de Madrid hemos hecho casi casi un Gran Hermano Portes

Voz 0928 22:17 estamos ahí muchas horas desde las

Voz 1995 22:20 ocho de la mañana hasta las diez de la noche tanto rato con pasteles dulces y ahí en poco hasta las orejas bueno muy bien eh es el plato que mejor huele de todos en los que ahí de momento ya el mes la semana seis con ella ella no puede uno de estos madres y bueno yo yo me con tuve bastante eh negaba así en las manos para no porque había cosas hay cosa hay cosas que hay cosas realmente buenas ahí tenemos algunos concursantes que hacen cosas increíbles hilos que no cada semana se va uno es que el programa interesante sería el pero no con los con los que no mira qué voy a contar una cosa hay unos hay algunos postres tan surrealistas

Voz 0928 23:11 que yo les dije a al equipo digo allí porque no hacemos un ránking

Voz 1995 23:15 de su claro interés en el uno

Voz 0928 23:17 Timo programa haremos un resume esto es un poco estoy desvelando haremos un resumen de los postres más surrealistas de de esta primera edición que hay algunos que ahora CSIF

Voz 1995 23:28 bueno con Jesús Vázquez hemos compartido horas horas de horas Jesús es alguien más de la familia acompañado tanto tiempo durante tantos años y también que es imposible no quedarle que tiene uno programas llama Bacon pues el próximo domingo pero con Jesús vamos a dentro unos minutos a repasar una evolución de un medio que es alucinante que hace que estemos en un momento maravilloso del que él también forma parte pero que nos llevan eso que todavía desconocemos de las plataformas el símbolo que ayer presentaba Apple ya no desde lejos ahora hace contenidos Iker Jesús Vázquez sino nuestro querido contenida en unos segundos volvemos hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 24:10 llega la súper promo de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llamar mil cuatro pasa te por las tiendas Movistar

Voz 24 24:30 otra vez así mira tu primo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía de mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes no

Voz 25 24:37 las buenas oportunidades se reconocen aprovecha ahora las últimas unidades en stock que lleva un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con pertinencia ser de Sócrates Banco Cetelem desea un consulta condiciones en concesionarios Opel punto com

Voz 7 24:52 pierdes reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 32 25:02 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque

Voz 1 25:05 qué enseñar los valores que respete el medio ambiente

Voz 7 25:07 pienso luego actuó ya disponible en la web la de Podium podcast ahí iTunes Google podcast

Voz 9 25:14 consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 7 25:16 lección el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor Pérez

Voz 9 25:20 yo esto lo hace cualquiera pero Yuso rastreador punto com

Voz 7 25:31 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 9 25:43 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 34 25:50 Vetusta

Voz 35 25:50 la muy noble y leal ciudad corten lejanos sirio hacía la digestión del cocidas de la olla podrida que descansaba oyendo entre sueños el monótono familiar zumbido te la campana que retumbado vaya en lo alto de la esbelta torre en las

Voz 36 26:06 a la torre de la catedral poema romántico de

Voz 35 26:09 quién delicado himno de dulces líneas de belleza de perenne era obra del siglo XVI aunque antes comenzada de estilo gótico pero cabe decir moderado por un instinto de prudencia armonía que modificaban las vulgares exageraciones de esta arquitectura la vista no se fatigado a contemplando horas y horas a que el índice de piedra de señalaba al cielo no era una de esas torres cuya agujas se quiebra de sutil más platos que esbeltas amanerado como señoritas cursis que aprietan demasiado el corto sí era maciza sin perder nada de sus espiritual grandeza está sus segundos corredores elegante balaustrada subía como fuerte Castillo lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso inimitable sus medidas y proporciones como ha

Voz 1995 26:57 de músculos y nervios la piedra en ruso

Voz 4 27:00 Andersen la piedra trepaba a la altura haciendo equilibrios de acróbata en el aire

Voz 35 27:04 el como prodigio de juegos malabares en una punta de Calista se mantenía Coleman dada una bola grande de bronceado que encima otra más pequeña sobre esta una Cutillas que acababan para

Voz 9 27:19 la regenta Leopoldo Alas Clarín mil ochocientos ochenta y cinco Cadena SER el censo de escucha

Voz 37 27:36 hola cariño a querido llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner un arma es nuestra peste este alquiler o este puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya de visite cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 28 27:48 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 38 28:00 te has dado cuenta de que cuando que venden entretenimiento

Voz 39 28:02 siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco de entretener y un poco de si quieres ver algo en la tablet paga un poquito más y si tu hijo lo quiere en el móvil un poquito más todavía pues es que hay que presenta el entretener diciendo

Voz 40 28:16 disfruta tus Sky de los mejores canales de Paulo series y películas hasta interés dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia de ahora por seis el dos con noventa y Alves para siempre prueba

Voz 8 28:26 es gratis tu momento es ahora entran sky punto

Voz 9 28:33 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 28:39 tiene un talento natural para la comunicación que le ha convertido merecidamente el presentador con más trabajo de la televisión de este país en los últimos meses esos es una de las personas que más tiempo ha pasado la tele en las últimas tres décadas tributó en mil novecientos noventa y eso desde nuestro punto de vista de cometer un fantástico analista de un medio que conoce como nadie y que está cambiando de manera muy notable nunca mejor dicho ante nuestros ojos

Voz 21 29:05 esto es lo último Gómez Ax en abril pero luego hay ayer Apple

Voz 1995 29:15 presentaba en un acto multitudinario su paso definitivo para controlar también el contenido televisivo y lo ha hecho de la mano de Steven Spielberg que por cierto hace dos semanas despótica agradeces pedía que las películas de Netflix no fueran consideradas que que no se presentará a las arcas que aquello era otra cosa pues Steven no es la incoherencia lava asimismo la felicidad también trabajará en esa plataforma yeyé Abrams con lo cual sabemos que los finales de su serias nunca serán certeros Jennifer Aniston tú mencionabas que fue es decir traten de rodearse de la de lo mejor de lo mejor de la industria en detenimiento vamos a viajar treinta años atrás en el tiempo

Voz 42 29:56 pero bueno pues bienvenidos a todos otra vez aquí seguimos

Voz 1 30:02 esta marcha

Voz 1995 30:04 en mil novecientos noventa debutaba como presentador de la quinta marcha ni pegando gritos entre invitados que era una discoteca la quinta marcha era un plato

Voz 0928 30:13 que simulaba ser una discoteca entonces había mucho barullo chavalería música alta entonces había que estar siempre como gritando por encima de ese ese ruido que había siempre

Voz 1995 30:24 han pasado veintidós años sentí nueve cómo ha evolucionado estos casos pues eh imagina de yo yo asistía la primera revolución de la televisión partimos de monolítica oficial española el régimen que había ido de repente esa televisión empieza a cambiar en el año noventa llegan las televisiones privadas Ésa fue la primera gran revolución tablas de un tiempo donde aún y lodos y los niños españoles éramos el mando a distancia

Voz 0928 30:56 exacto las la niño cambia poblados exacto

Voz 1995 31:00 el botón por niños

Voz 0928 31:02 contaba y se veían las dos se que en muchos sitios no guarde llegaba el lo HF no se llegaba a ver muy bien había que mover los cuernos sí tenían las antenas la televisión tenían cuernos los pues no es que no sabes muy bien golpes

Voz 1995 31:17 se funcional

Voz 0928 31:20 además el golpe se quedaba la imagen dieta entonces llegaron las privadas y con eso fue la primera gran revolución porque cambió totalmente el panorama empezara a las audiencias empezaron la competencia empezó a hacerse otro tipo de programas que no se hacían yo me acuerdo de la época de las Mama Chicho la cacao maravilla auto aquellas chicas exuberante si guapísimas que cantaban y bailaban era una tele que no se conocían España

Voz 1995 31:48 bueno y ahí estuvimos unos años

Voz 0928 31:49 Nos

Voz 1995 31:50 asentándose en esa nueva televisión hasta que llegó la siguiente revolución que ha sido Internet las redes sociales y eso ha vuelto a atrás tocar un poco la forma de ver televisión pero yo creo que que es una industria muy potente que se va adaptando a cada una cada uno de esos cambios

Voz 0928 32:08 de muy de muy buena manera osea la gente sigue viendo Tele va a seguir viendo televisión sobre todo la gente mayor en el país cada vez tiene más gente mayor afortunadamente la esperanza de vida aumenta hay que hay mucha gente mayor que le gusta ver la tele como se veías antes como se ve siempre sentaditos en su cuarto de estar consumando viendo programas la gente joven pues utiliza sus tabletas ordenadores elige cuándo

Voz 1995 32:35 como a qué hora y lo que quiere ver

Voz 0928 32:39 la oferta se ha hecho pues prácticamente ilimitada con lo cual bueno son nuevos retos nuevos desafíos pero pero yo creo que nos vamos adaptando

Voz 1995 32:51 bajo mi punto de vista es un privilegio tú en primera fila y los demás un poco más atrás como espectador eso como trabajadores como guionistas como cámaras de televisión El Mundo entretenimiento está asistiendo a un nuevo cambio estamos ahí para verlo y para participar en el a mi me parece que es un privilegio

Voz 0928 33:08 totalmente en lo que pasa es que luego lo hablábamos antes fuera de micro a la hora de ponerse a trabajar el trabajo es el mismo cambiar todo el soporte todo el entorno hay que saber llegar de otra forma a la gente pero el el programa en sí cuando yo algún programa lo hago igual ahora que hace treinta años me lo tengo que estudiar en el mismo guión tengo que hablar igual a la Cámara tengo que concentrarme igual él no ha cambiado la forma de trabajar ha cambiado todo el soporte de ese trabajo y todo el entorno pero el trabas

Voz 4 33:43 pues es el médico ayuntamiento sigue siendo necesario un hilo fascinante con Bale no en este caso es que es una actividad muy casera es tu concurso es lo que más ha triunfado saltando de aviones o ganando millones de dólares no es no actividad que forma la actividad de la cocina concurso ha triunfado tanto eso existe

Voz 0928 34:07 varios es estupendo nada a mí el programa triunfó en treinta países esperamos ser nosotros el XXXI ha arrancado muy bien en cuatro están muy satisfechos mi jefes con el resultado sea que nos están cuidando por eso ahora nos vamos a la noche del domingo más pronto porque hemos descubierto que es un programa que les gusta mucho a los niños los niños les encanta hacer pasteles no me digas porqué no es porque está de moda o o porque empezaron a ver el inglés Si pero yo tengo muchos amigos con hijos evidentemente que me dicen es que mis hijos están enganchados al inglés lo ven todas las semanas lo ven por esto que hablábamos a través de todas las posibilidades tecnológicas

Voz 1995 34:47 por las plataformas donde sea Jesús Vázquez

Voz 1 34:53 ya lo han visto en más de veinte países en Reino Unido una final de la temporada

Voz 7 35:01 rindió a más de dieciséis millones este espectáculo

Voz 1995 35:07 se llama que esto durante dos meses en un entorno idílico rodeado de Azucaica es casi como un cuento de las seis y si como es muy difícil traducir lo que no llamarlo Jesús y la fábrica de chocolate más lúdica las no Tino lo propondré lo propondré a ver si les gusta para la segunda temporada decía tome una cosa que después de ver a gente haciendo todo tipo de proezas en la tele la mayor proeza es hacer algo común rota que está instalado en la en nuestra rutina la mayor proeza sería hacer que eso se viera en todo el mundo como programa de televisión típicamente británico parques Military muy briosa británicos han muy británicos consigue triunfar en todo el mundo

Voz 0928 35:50 pues supo por lo que estaba diciendo antes Tom porque es es convertir algo cotidiano algo que todo el mundo puede hacer en su casa convertirlo en concurso de talentos creo que es muy fácil que la gente conecte con ese un porque todo el mundo tiene su casa una hora no tiene azúcar

Voz 1995 36:05 en el leche tiene era insistentes dice oye yo también podría hacer esto sí lo hace este chico de dieciocho años tenemos un chaval de dieciocho años que hacer unas cosas que flipa pues por qué no lo voy a hacer es es hoy pilló también tengo un horno yo endémica del horno sirve para esto don yo microondas que algunos cocinan casi en el microondas no sé si en esa en esa adaptación a lo nuestro cabe la repostería típica española de los caudillos si otoño eh

Voz 0928 36:38 no hacemos hacemos sabemos de todo hacemos pecho mira tenemos tres jurados que cada uno es especialista en un campo tenemos eh digamos una venezolana muy divertida que es especialista en estos que en estas cosas de colorines tenemos a Dani que se de Elche que ese es el que hace las masas el de toda la vida al los hojaldre es los panes los y luego tenemos a a Mikel que es el que hace digamos el más técnico el más sofisticado y que hace trabaja con nitrógeno líquido y no sé qué y hace cosas muy muy muy técnicas con lo cual abarca todo el espectro de la pastelería desde lo más sencillo y lo más tradicional

Voz 8 37:22 a lo más moderno de vanguardia tecnológica

Voz 1995 37:26 pues tomen nota porque estos programas de televisión consiguen que nosotros incorporamos en nuestra vida nuestra rutina objeto si palabras que no que no conocíamos antes que por ejemplo con el tema del vocabulario

Voz 7 37:41 habrás oído

Voz 0928 37:43 en sus voy a las Royale verdad no pues ahora mismo no caigo las Royale es una preparación de azúcar y clara de huevo que se usa para decorar galletas que es un abatidos pues es una máquina que enfría

Voz 1995 38:01 a los ojos ahí la nevera pero en pastelería enfría rápidamente sobre todo el chocolate y eso por qué

Voz 43 38:09 en la pastelería es como una ciencia todo depende del peso la temperatura los gramos

Voz 1995 38:16 el tiempo de cocción si te pasas

Voz 43 38:19 un grado te falta un gramo o te pasas un minuto

Voz 1995 38:25 sacaba el pues estoy pensando los que tienen suerte verdad son los amigos de Jesús porque se van a poner hasta las orejas de comer todo eso pues no tu como los actores cuando un actor aprenden una película hacer en Grima montar a caballo sólo lleva a él no soy ya sea de nunca dura sabe cantar Andrés Grima porque en las escuelas de dramático te da antes la sede esgrima sabes hacer un partidazo esgrima canta pasteles pasteles pero no no nos desvíen que es él hizo mal o ingrediente un poco extraño que se usa pero no no me digas muy bien para qué pero es lo usaban un edulcorantes ubicado para hacer yo te tengo que la chuleta vamos para hacer esas cosas con operaciones de cristal transparente litos de cristal y eso sin perseguir su se utilizó

Voz 44 39:17 el cine

Voz 1995 39:18 le sable no tiene que ver con la política ama una masa una una masa Chacón ahí viendo que

Voz 0928 39:30 tu propio programa sí sí sí ya sé que eso la masa sable masa de mantequilla que sirve de base a tantas chicas todo lo que tengo que aprender necesito por lo menos tres o cuatro ediciones más The Best of para dominar a es un animal de directo hechas has echado en directo pues mira eh ha sido curioso hacer este programa porque los ritmos y los tiempos hablando el trabajo no tienen nada que ver con lo que había hecho porque realmente cocinan de verdad en el concurso contemporánea en tiempo real tiene cuatro horas de para hacer este postre cuatro horas controlers pues yo tengo que estar allí como como los médicos de guardia cuando lo pasa algo a una selectos Vázquez doctor empieza a salir fue cuando un horno a llevábamos corrimos varias cámaras que pasa otras el cae al suelo al otro llorar porque no sería otra se corta con un cuchillo y inclinada y luego también hay muchos tiempos en los que me hiciera lametón ratito a tu camerino descansa

Voz 1995 40:30 pero cuatro Bracons allí viendo qué tal número tres claro mira están a esa esa

Voz 45 40:39 esto no va a salir lo hemos pasado muy bien pero claro lo que tú dices no tienen nada que ver

Voz 1995 40:45 sí es Hinault no pasa que cuando ha pasado el hecho de saber que tiene su colchón de poder repetir eso no diera otra fantástico pero sí que sí que sí que es otra cosa pero no

Voz 0928 40:57 yo he hecho muchos programas en directo muchos grabados muchos que tienen las

Voz 1995 41:00 los pases en una primera fase muchos Talens que es grabada y luego están los directos en la última parte del programa Amina directo la adrenalina el subidón los nervios eso me me gusta mucho la debe una línea dicen que es la droga natural más adictiva que existe un programa de todos los concursos programas de televisión yo te vamos a ayudar tú voy a dar tres opciones tuve que promueva te hubiera gustado presentar unos este otro es este

Voz 1 41:46 los dos primeros mal encaminado

Voz 1995 41:50 sabes qué se está hablando de esos programas otra vez en serio se un dos tres fíjate que tenemos hecho el precio justo no del brama pero toda la audiencia todo nosotros hemos de qué estamos hablando de fíjate si esos pruebas Alcalá hondos en nuestra dos tres El precio justo el segundo no

Voz 0928 42:08 pues eh por los pasillos de repente alguien ha empezado a hablar de por qué no volver a ser el Un dos tres merecería la gente lo comenta funcionario habría que darle una vuelta eso macho gracia cuando lo has dicho digo esta esta pueblos

Voz 1995 42:25 pero en los de la silla escuchando los quieren contar algo puedes contar con unos puedes contar algo que quieres contar a ver el hijo de Chicho que es el que tiene los derechos del programa

Voz 0928 42:36 de Chicho pero su hijo trabaja con él eh a a a

Voz 1995 42:41 digamos que lo ha puesto sobre la mesa a los

Voz 0928 42:44 de directivos de las cadenas

Voz 1995 42:46 queréis hacer otra vez es que estoy pensando ya lo de los súper cañones me salen a tu mesa impresionante que está ahí pero habría que darle una vuelta muy grande con toda esta revolución ahora maravillosa de las mujeres creo que habría que pone zapatos también hombre presupuesto falta sea zafarse pues no es el momento de El Fary con el CSKA no hay uno de los grandes momentos de la historia de la televisión que son El Fary Alaska claro siempre pensamos en XXV meseta pero siempre más especiales como sí claro yo fui a uno con Lara Dibildos concursal seis años llegué a la subasta pues hubo momento no tan bueno como el tuyo Garay Bill dos Con el Fary día Alaska sentados yo creo que no pasaron de la primera red pero dio no estamos buscando lo mira este es el sonido de los cascos a veces el sonido que Sarkozy que hacer una nueva versión de dos tres esto es lo que pasó con el frío Alaska

Voz 1950 43:48 el Fary ya las que no parece que no podíamos semilla de antemano no concede no somos la pareja más

Voz 4 43:55 es una relación hermana de olvido

Voz 1950 44:01 a veces hacemos tienen que decirme utensilios para comer y beber por ejemplo las copas un dos tres responda otra vez las coplas Cop

Voz 47 44:09 vino

Voz 1995 44:13 qué maravilla encontrarte una pareja seis ese Rosalía y Santiago Abascal para llegar a tal extremo de barbaridad tuve a buscar sitúa a ver si están las imágenes buenísimo León ahí de de política y es una ola ha sido estaba te lo he dicho yo no terminado la frase digo uf también te digo que igual que estamos siendo testigos de un cambio apasionante en la en la política también estamos viviendo un momento bastante importante un cambio importante en Tosac yo creo que hay que vivirla si uno tiene sus ideas sus creencias hay que luchar himno dar ni un paso atrás es aclara atrás nada atrás para tomar y los derechos adquiridos pero aparte de eso pues está bien está bien que cada uno se muestra como es está bien que se destape que es que cada uno sepa

Voz 0928 45:11 de qué va cada uno has visto cómo estamos dándole vueltas y no hablar

Voz 1995 45:15 sin hablar de ella blues como de verdad hablaba en nombre de la Cadena SER hemos pasado mucho rato contigo verdad desde hace mucho tiempo y hemos visto cómo te convertidas en el gran comunicador este país seguro que aparecerá pero por el momento el nuevo Jesús no hay posibilidad mundo produce genios maravilloso es una sociedad maravillosa con jóvenes con un talento descomunal pero no no aparece de nuevo el el nuevo Jesús Vázquez jardín que pueda suplir con todo lo que nos estaba viviendo con todo lo divertido con toda la emoción que nos hasta yo en nombre de la audiencia de la Cadena SER tengo que darle las gracias Alba gracias por tanto un serio yo soy el que estoy agradecida porque tengo la suerte de de hacer un trabajo maravilla

Voz 0928 45:59 yo eso a mi me lo parece

Voz 1995 46:01 he disfrutado muchísimo esto serían pasado así los treinta años espero que en las próximas treinta kilos y no nos me pasen tan rápido si está mejor que nuca treinta años y estoy muy agradecido a la vida Jesús Vázquez toda la suerte del mundo indicó aparece manda con tope mando

Voz 1 46:20 me gusta lo tradicional típico no rija incluso los perdedor incluso los que no vale qué comemos en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 38 46:46 los expertos en libertad saben que moto Kieran los expertos en llegar antes también igual que línea directa los moto expertos que saben que necesitas las mejores coberturas al mejor precio contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el cine directo punto com

Voz 14 47:01 sí

Voz 15 47:08 con con Hoy por hoy

Voz 45 47:10 a través de Facebook de ICANN

Voz 7 47:13 esto comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser hoy porqué contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 1 47:42 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 7 47:48 ser los primeros no es una prioridad que esta semana rodando mis últimas escenas de Cuéntame horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto aeropuerto hay poco ver que las mejores respuestas están en la segundas preguntas preguntado una alumna pero profe tú crees que algún día íbamos a mejorar para mí es un golfo la respuesta soy profesora tengo que creer o dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo poner el verbo conversar por encima de entrevista que te recuerden cómo va

Voz 1995 48:24 la persona es baraje suficiente

Voz 7 48:27 yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante puede discrepar contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche debían Raxoi encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante saber reírse de uno mismo

Voz 49 48:45 la Ventana se abre Frantino saca

Voz 7 48:48 no yo de las

Voz 1 48:49 la séptima temporada

Voz 50 48:59 un mar faculta a quien tal queridos oyen Kardashian nombre es James Harrison el fotógrafo de National Health Hawks en recorriendo los rincones más salvajes del planeta Floyd citado las tribus más Filadelfi pudo se le culpa te globalización no hay una cosa que se repite en todos los estados lugar que todos escuchan Carrusel deportivo solía hippies que se peinaban como Iturralde González

Voz 9 49:27 Sergio Ramos una vena de verdad Piti Agustín deportivo la ronda tricolor

Voz 7 49:38 en la pantalla de tu smartphone pulsa el logo de la SER y tomar encontró programas tendencias boletines opiniones títulos opciones para compartir o crear tu propia play list tú programas La SER con un dedo toma el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descargar de nuestra aplicación

Voz 33 50:02 cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 16 50:10 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed de usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 50:23 buenos días con el paso del tiempo los ordenadores suelen ir más despacio pero si seguimos una serie de consejos podemos evitarlo de hecho la memoria se llena de programas que instalamos en su momento y que ya no usamos por eso cada cierto tiempo es aconsejable entrar en el panel de control ir es instalar los programas que no necesitemos también es conveniente usar el liberador de espacio para eliminar los archivos temporales de Internet si quiere encontrar más recomendaciones la organización de consumidores usuarios ha hecho un listado que está disponible en su página web punto hereje

Voz 16 50:57 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 33 51:03 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 16 51:12 mamá te has preguntado si ser madre compensa compensa

Voz 4 51:17 ya puedes comprar el cupón del extra Día día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa once

Voz 51 51:30 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 52 51:36 once y cincuenta y ocho minutos en mi hambre

Voz 1995 51:39 cuando yo es lo que decían los flamencos cuando les

Voz 52 51:41 cayó cuando no haya bien el señorito no querían cantar

Voz 53 51:44 para el prospecto

Voz 1995 51:48 pero cuando de flamenco tiene mucha personalidad tiene su propio lenguaje para que cada diez sepamos más del para que entendamos más esta disciplina a la que catalogamos como arte mayúsculo todo lo que conocemos se nos queda pequeño que vamos a Juan Valderrama que es periodista es músico y es buen amigo para que no sabe el camino Juan buenos días hacer que es aquella carta bandas sabe también genial lo que hoy propone muy muy muy interesante que parece desde luego

Voz 45 52:19 bueno si no te has dado cuenta estamos otra vez en elecciones

Voz 1995 52:22 no estamos en campaña siempre estamos en campaña siempre verdad que sí

Voz 45 52:25 los partidos engrasando maquinarias el Photoshop echando humo quitando arrugas que a veces ves al candidato de verdad dice esto no puede ser si yo le voté a su hijo Rayo se ha hecho Pi tú me dirás Valderrama esto qué tiene que ver con el flamenco pero no no es hablar de política pero sí políticas sí porque el flamenco tiene mucho que ver con la política ha sido un género muy libre muy libre y muy valiente en los años treinta fíjate en los años treinta ya había muchos cantaores y muchas cantaoras que se declaraban abiertamente republicanos y que llegaron a grabar muchas letras a favor de la República como es el caso de Francisco Montoya Egea el niño de la huerta

Voz 54 53:10 no no la luz pública cuando dio la verdad de Lara ante era que lo Lolo miro

Voz 1995 53:29 el niño de la huerta Siqueiros sonaba

Voz 45 53:32 Monedero ya está cantando juntas no

Voz 1995 53:35 a nueves vive aquí lo que hicieron Juanes que la Niña de los Peines de los peines declaró republicana llegó a grabar varias canciones

Voz 45 53:42 sí bueno ella hizo famosa un una letra que es Qué bonita está Triana cuando le ponen al puente la banderita republicana y me contó Manuel Bohórquez que es escritor su biógrafo y crítico de flamenco que en una recepción de Franco yo creo que la primera vez que Franco fue a Sevilla hizo una recepción a la que acudieron pues todas las fuerzas vivas de entonces y los artistas e invitaron a La Niña de los Peines entonces Franco iba dando la mano era un salón y alrededor está todo el mundo sentado en una silla y Franco iba dándole la mano cada uno tenga que levantar hacer una reverencia desde la mano y cuando llegó a La Niña de los Peines se quedó sentado

Voz 1995 54:18 Franco pasó aunque el paso al siguiente no sé no le hizo caso porque claro si si le hace caso imagínate no sé si se llegó a Bayly Llanos contaste que es una era una mujer con carácter con mucha personalidad sí lo fue

Voz 0928 54:34 sí lo fue

Voz 45 54:35 si esta letra de las banderitas no la he encontrado en Pastora pero sí en la maestra Carmen Linares

Voz 55 54:51 crítica política cuando Alepo que dar la mano

Voz 42 54:55 argumenta

Voz 1 55:00 Carmen Linares

Voz 45 55:05 hay muchos muchos casos de cantaores que se ha significado políticamente sobretodo los setenta cuando las nuevas generaciones protestaban y pedían libertad porque llegaba el cambio político ahí Enrique Morente Un jovencísimo Enrique Morente en un disco que para mi marca el la ruptura en su carrera del clasicismo hacia el flamenco de autor grabó este defender Andalucía que para mí podría ser perfectamente

Voz 1 55:28 con nuestro experto este disco es genial porque él ya

Voz 45 55:55 empieza a crear música nueva hacer nuevos

Voz 1995 55:57 son nuevos experimentos con el flamenco a crear

Voz 1 56:01 esta canción yo creo que agravios adelanta que ha hecho el plan de Valderrama

Voz 1995 56:21 a una una lucha que se refleja en muchas de estas canciones no todo el mundo pero sí algunos marcaron realmente un camino siguieron otros

Voz 45 56:30 claro hay un cantaor también que en esta época de los años setenta ocupó un lugar muy importante y que hizo de su de la lucha política su temática flamenca

Voz 20 56:41 fue Manuel Gerena siempre