Hoy por Hoy (26/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días aquello era un polvorín es la frase con la que el teniente coronel de la Guardia Civil tenía a su cargo la investigación de la consulta ilegal del uno de octubre Daniel Baena ha definido en el Supremo el clima social creado por los independentistas cualquier incidente podía desencadenar una escalada fuera de control ha subrayado este mando que actuaba en funciones de Policía Judicial vamos al Supremo Alberto Poch

Voz 0055 00:31 así este teniente coronel ha ido un paso más allá que el resto de testigos durante el otoño independentista el ambiente era de insurrección y Cataluña ha dicho en un polvorín

Voz 2 00:38 es que aquello literalmente era un polvorín en todos los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación cuarto que incidente pequeño podía deriva en una escalada incontrolable y y afortunadamente no

Voz 0055 00:53 así el tribunal ha advertido que ellos no se ven condicionados por las expresiones concretas que usan estos testigos un testimonio muy importante José Antonio ascendiente filma todos los informes clave del caso muy cuestionado por las defensas usaba una cuenta anónima de Twitter para criticar a los políticos independentistas velocidad eso Berto el ex ministro

Voz 1018 01:09 la economía actual vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos está declarando como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia quinientos ha calificado de terrorífica la situación de la entidad antes de su intervención el Fondo Monetario Internacional del que había sido director gerente Rodrigo Rato había mostrado ya su alarma Guindos estadio cuando a través de videoconferencia en línea con la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares donde están Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:32 era necesario intervenir en la entidad ante los avisos continuos del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España por la gran alarma internacional que obligó a pedir el rescate bancario de cuarenta y un mil millones de euros Europa De Guindos ha negado además la tesis de Rato afirma que nunca pidió su dimisión ni hubo una cacería política contra el ex presidente de Bankia mire que en los días previos a la dimisión de Rato reunió a los presidentes de Bankia La Caixa Santander iré BVA pero que allí no pidieron su cabeza en contra de lo afirmado por Rato sino que se trató de cónclaves en los que Economía reclamo los bancos financiación Luis de Guindos sostiene que aquellas reuniones con los bancos más importantes sino el regulador bancario en plena crisis de Bankia eran absolutamente normales

Voz 1018 02:19 hora doce y dos minutos la paciencia se está acabando en Europa con la crisis del Brexit la práctica unanimidad de los grupos políticos del Parlamento Europeo pide a Londres que se aclare de una vez por todas y decida si quieren romper o no con la Unión como primer eso deben anunciar si se presentan a las elecciones europeas del veintiséis de mayo en la Cámara de Estrasburgo está nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0419 02:39 con muy buenas tardes exactamente europeas solos si se plantean un segundo referéndum o elecciones generales porque el Europarlamento no quiere decir llegar a cincuenta eurodiputados pro Brexit que vengan a prorrogar eternamente el pulso así se han expresado los portavoces del Partido Popular Europeo con rotunda dureza en su nombre hablado esta mañana Gonzáles Pons es la misma posición que hemos podido escuchar en los verdes dan por hecho que una participación en las europeas del Reino Unido equivaldría a poner las bases para ese segundo referéndum en un mensaje claro y en un mensaje duro a los comunes para el de mate que van a realizar mañana

Voz 1018 03:19 gracias Griselda queda todavía otra conexión en directo con el centro de Madrid con las protestas contra el último crimen machista ocurrido en nuestro país ayer en la localidad de Loeches Elena Jiménez

Voz 1315 03:29 pues silencio y aplausos como símbolo de la lucha de la sociedad y las administraciones contra la violencia machista en las dependencias municipales y regionales como repulsa a esos asesinatos de mujeres la concejala del Ayuntamiento de Madrid de Igualdad Celia Mayer incide en que hay que ayudar para que no se tenga miedo a denunciar

Voz 3 03:50 es una reflexión que debemos hacer las instituciones tenemos la obligación de pensar cómo hacer la denuncia algo accesible para todo el mundo como acompañaban las mujeres en ese proceso hasta la denuncia que suele ser tremendamente duro y tremendamente costoso

Voz 1315 04:04 esta tarde también habrá concentración en el municipio de Loeches donde vivía María la mujer asesinada en presencia de sus dos hijos menores

Voz 1018 04:11 en Galicia archivo los cuatro incendios que se desataron en la tarde de ayer a primera horas han incorporado varios medios aéreos para luchar sobre todo contra el que más preocupa el de la localidad coruñesa de Riancho Xaime López

Voz 0846 04:22 se acaba de solicitar la declaración de situación dos en este incendio por la proximidad de las llamas a un núcleo de población la Unidad Militar de Emergencias varios helicópteros y dos aviones se han sumado esta mañana a la lucha contra el fuego un incendio que se iniciaba anoche en el municipio de dos Dro y esta madrugada se extendía al de Rianxo en el sur de la provincia de A Coruña son ya más de cuatrocientas hectáreas de monte arrasadas por las llamas el fuerte viento del nordeste más de ochenta kilómetros por hora que sopla en la zona aviva continuamente el fuego y ya hace difícil su control lo cuenta en la SER el alcalde de Rianxo Adolfo Muiños

Voz 4 04:54 quisimos aparte es dificultar el causante de que se falle antes los ciudad me dice incluso uno Estella para ambos que está fresca pero momento desde luego luego a a España anuló esta mañana incluso que con

Voz 0846 05:08 qué tal el tráfico en la denominada Autovía del Barbanza principal vía de comunicación de estos ayuntamientos hasta la zona se ha trasladado también el conselleiro de Medio Rural porque hay otros dos fuegos cercanos en Hoy hay en la examen más de sesenta hectáreas quemadas desde ayer están prohibidas las quemas agrícolas y forestales en Galicia

Voz 0824 05:27 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana se lo está contando en la SER el número tres de la Fundación Francisco Franco recurrió a José Luis Ulibarri empresario imputado y encarcelado por supuesta corrupción para mejorar la imagen de Vox en los medios el ex presidente del partido en León aseguró que Jaime Alonso directivo de la Fundación utilizó su relación con Ulibarri para conseguir que los medios de su propiedad dieran a Vox un trato amable

Voz 0325 05:48 el Supremo mantiene la prohibición de poner lazos amarillos en la fachada de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral los jueces han rechazado el recurso del presidente Quim Torra que pedía suspender la orden de la Junta Electoral de forma cautelarísima aunque seguirán estudiando el caso en las próximas semanas

Voz 0824 06:02 la policía está investigando la muerte de una mujer de setenta y un años que iba a ser desahuciada de hecho el cuerpo lo encontró la comisión judicial al llegar a su domicilio los agentes están intentando localizar a su hija no descarta ninguna hipótesis entre ellas que haya sido un suicidio asistido según la autopsia la mujer murió asfixiada el pues

Voz 0325 06:18 de tarifa sigue cerrado por el temporal de viento de levante que afecta a la zona del Estrecho la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros tiene previsto elevarlo a naranja en las próximas horas las rachas de viento podrían alcanzar los cien kilómetros por hora puesto en esto sólo lo que tenemos por ahora José luego te escuchamos gracias hemos

Voz 1995 06:47 con Toni Garrido los partidos pugnan no sé porque siempre se dice pugnar los partidos pugnan por poner famosas esos listas como les hemos contado a periodistas toreros entrenadores de baloncesto actores deben de ver sado como los españoles estamos hartos de los políticos pues bueno si vemos a los a las selecciones a gente que no es política ya están asunto arreglado pero lo que está pasando aquí en España no es especial Un fantasma recorre Europa incluso Estados Unidos es ya hacía tiempo

Voz 6 07:19 Cruz buenos días buenos días Toni si hay un solo aquí no sólo aquí famosos en las listas hay por lo menos desde tiempos de Ronald Reagan que pasó de interpretar a personajes decentes en el cine como este catedrático de Biología que criaban chimpancé para demostrar que somos todos iguales Ponzo

Voz 7 07:36 las previsiones muy sencillo hay gente que se cree que que los demás sólo por nacer con educación que hasta un mono cría buen ambiente puede comprender la licencia en la universidad

Voz 6 07:48 interpretó al tipo decente que se presenta a las elecciones y acabar con la guerra fría

Voz 1 07:52 después

Voz 3 07:55 diez

Voz 1995 07:57 a los electores les encantó es el que más famosos aparecen en la política en otro sitio

Voz 6 08:04 es el caso que más ha llamado la atención el todo el mundo últimamente es el de Vladimir Cell Lence quien Ucrania candidato a la presidencia este año celebra es actor en dos mil quince interpretó al presidente del Gobierno en la serie de ficción sirviente del pueblo que fue todo un éxito

Voz 1995 08:19 la serie fue un gran éxito

Voz 6 08:21 seis meses antes de decir que se presentaba a las elecciones ya era el favorito por el éxito de la serie adivináis cómo se llama su partido sirviente del pueblo

Voz 1995 08:30 el tema que lo hacen en una serie donde un actor interpreta al presidente sí

Voz 6 08:38 que llega al más llega del plan presidente por accidente porque un vídeo suyo se hace viral

Voz 1995 08:42 y ahora tenemos a un actor como favorito de las encuestas para ser presidente lo que no cabría preguntarse si la serie fue un gran vídeo electoral o por el contrario fue la sería la que despertó su interés por la política

Voz 6 08:56 Nos sabe va el primero en las encuestas así que pronto lo sabremos en algunas lleva hasta diez puntos de diferencia pensando

Voz 1995 09:02 Javier Cámara vino aquí a presentar vota sí que es una serie donde se postula a esa serie de cámara me han sabido ganas un partido sabe bote Juan

Voz 6 09:14 sí lo único claro creo que vota jugar es un mal político este en cambios como político bueno impura en fin

Voz 1995 09:20 bueno dentro porque sabemos la la realidad porque va con diez puntos de diferencia

Voz 6 09:24 sí sí sí sí bueno pero hay más gente del espectáculo Beppe Grillo fue humorista antes que el líder del momento cinco estrellas no sea muy bien lo que es venga BP explícalo

Voz 8 09:33 no son son en crisis identitaria son un ex cual cosa económico e demagogo populista Dida extra dice mientras dicha dentro

Voz 6 09:42 Dida extra decidí extra dentro claramente dice ministra es Cynthia Nixon que es famosa por su papel de Miranda en sexo Nueva York os acordáis

Voz 9 09:50 bueno se despidió con un beso en la Cuesta yo le invité así no podía porque tenía que madrugar los sacos de nuevo indicó que me llamaría

Voz 6 09:57 este es el tono de sexo Nueva York ella se presentó a las primarias del Partido Demócrata en Nueva York y perdió contra Andrew Cuomo que se llevó el sesenta y cinco por ciento de los votos y ella el XXXV ella defendía la educación pública y la legalización de la marihuana por motivos raciales posiblemente no hayamos visto el final de su activismo político porque se mueve mucho

Voz 1995 10:15 ah vale más gentes del mundo del espectáculo metido a político pero pareció otra manera quiénes son los Toni Cantó los Félix Yukos del extranjero

Voz 6 10:24 mira en la India hay muchísimos hay como cuarenta Bollywood es una gran cantera de políticos la más conocida es

Voz 10 10:30 Jajah va habitaban así que en los años sesenta en el cine de Bollywood es una de las mayores estrellas del país y además es diputada desde dos mil cuatro menos lejos pero si hay un espectáculo que está dando gente para la política en todo el mundo

Voz 6 10:44 ese es el fútbol fútbol Eric Cantona el jugador francés anunció su intención de presentarse a la presidencia de Francia como independiente sabiendo que no iba a ganar pero como le gusta tanto llamar la atención

Voz 1995 11:02 pero hay algún futbolista que podamos tomar en serio como político

Voz 6 11:06 bueno del noventa y cuatro noventa y ocho Pelé el mejor jugador de todos los tiempos fue ministro de Deportes otro compatriota suyo Romario estoy senador por Río de Janeiro en el partido Podemos de no tienen nada que ver con el de Pablo Iglesias es un partido de centro liberal partidario de la democracia directa tal Latinoamérica no coincide muchas veces las categorías políticas el caso de Argentina por ejemplo donde nunca hemos sabido si los peronistas eran de derechas Prodi las olas dos cosas a la vez o nada ahí también tenemos un famoso en política en tiempos famosísimo eres más

Voz 1995 11:37 Linda de los palitos de ahora Palito Ortega

Voz 6 11:44 pues fue gobernador de Tucumán en los noventa en una estrategia diseñada por Menem de poner a famosos al frente de los gobiernos locales a Palito le acusaron de corrupción lo que no impidió que luego fuera elegido senador y que se presentará como vicepresidente en la cantera en la candidatura de Eduardo Duhalde ahora mismo está alejado de todos los escenarios de los mítines pero no de los de la canción porque sacó un disco este mes precisamente no es un disco nuevo porque incluye la felicidad Caja metro

Voz 1995 12:12 porque la música muchos políticos

Voz 6 12:14 bueno en Latinoamérica alguno más que merece la pena mencionar

Voz 1 12:17 Morla Sina del día como Barrio lo vi pasar señor Rubén Blades

Voz 6 12:24 se presentó a presidente de Panamá en el noventa y cuatro pero sólo logró el dieciocho por ciento de los votos en dos mil cuatro le nombraron ministro de Turismo en Brasil Gilberto Gil fue ministro de Cultura de dos mil tres a dos mil ocho así que hubo unos años ahí de conjunción planetaria musical en los ministerios latinoamericanos no estamos ya en ese momento bolso

Voz 1995 12:41 ahora toca otra vez otra orquesta pero ojo hablamos de famosos

Voz 6 12:47 venga como si fuera algo inusual pero hace ya dos años que un presentador de televisión se convirtió en líder del mundo libre qué tiempos aquellos cuando nos escandaliza que un musculado actor de origen austriaco y apellido impronunciable fuera gobernador de California otro vendrá que bueno te hará yo hubiéramos dicho nadie

Voz 1995 13:09 bueno tenemos a toreros un montón de periodistas yo no sé si comparable pero en Juan Pablo II fracasó como actor antes que triunfa como Papa sino va bien la política que algún torero puede después Cruz gracias

