Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal estaban muy buenos días no no se asusten con lo que van a escuchar todavía es veintisiete de marzo todavía no hemos votado en las elecciones generales pero el líder de Ciudadanos Albert Rivera ya proponen un gobierno de coalición a Pablo

Voz 0572 00:39 creo que es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España Rivera Le Pen

Voz 1727 00:52 buena Casado directamente ya reeditar en Spa daña el pacto andalusí no menciona Vox cuyos votos necesitarán según todas las encuestas para que ese pacto sea posible que estará viendo Rivera en las encuestas en sus encuestas para explicitar este rasgo de debilidad porque los líderes acuden a las urnas habitualmente diciendo siempre que van a ganar de calle iban a gobernar en solitario en fin la derecha es bien consciente de lo que se juega en estas elecciones y Pablo Casado respondió anoche mismo lamentando que Rivera haya esperado a cerrar las listas para hacer la oferta y es que él le propuso ir juntos al Senado aunque cualquier caso Casado celebra la propuesta

Voz 0572 01:32 que me parece muy buena idea cuando se abran las urnas contemos cuántos escaños sacamos el bloque que no queremos seguir viendo un Gobierno con socialistas comunistas e independentistas pero que

Voz 1275 01:43 hasta entonces pues es una pena que durante un mes

Voz 0572 01:45 se haya rechazado la propuesta del Partido Popular

Voz 1727 01:49 el Pedro Sánchez ha la derecha que tiene más

Voz 0572 01:51 escribiré su propuesta política es simple y llanamente parar la propuesta política del Partido Socialista su propuesta política es formar una coalición negativa en contra del Partido Socialista y Pablo Iglesias

Voz 3 02:03 mucho respeto a ciudadanos yo creo que ellos están acostumbrados a decir una cosa y hacer la contraria yo creo que Zidane los números va a haber muchas presiones de los poderes económicos para que el PSOE pacte con Ciudadanos

Voz 1727 02:15 cómo no la campaña esa he visto atravesada también por la carta del presidente mexicano pidiendo al Rey Felipe VI que se disculpe por los abusos cometidos durante la conquista del país hace quinientos años Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:28 los días en su rueda de prensa diaria Juan Manuel López Obrador el le ha dicho que no asistirá a los actos por el quinientos aniversario de la ciudad de Veracruz mientras no se aclaren cuestiones fundamentales dice la vicepresidenta española le ha contestado

Voz 0572 02:40 con esto se va a saber qué sucedió hace quinientos años sí hubo agravios o no hubo agrarios si como SAS planteando es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación

Voz 4 02:55 el Rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto

Voz 0027 03:02 además el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos está de visita en nuestro país hoy sale a la venta su libro La batalla por la paz cuenta cómo fue su lucha contra la guerrilla de las FARC

Voz 1161 03:11 la paz con Ashfaq y no significaba asimétrico que Colombia sería un

Voz 1621 03:16 paraíso cambia si bien la muy mal

Voz 1161 03:19 el mundo entero está Guerra Mundial contra las Drogas tiene una guerra que no sea

Xaime López bos días cómo han evolucionado durante la noche

Voz 0846 03:42 dos días todo la noche llevaban las brigadas de tierra y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajando en el perímetro del incendio de Rianxo para evitar repuntes que se extienda más allá de la día que parece hasta ahora más o menos controlada continúa activado el nivel dos que permite contar con mayor número de recursos humanos y materiales pero no será

Voz 0572 04:00 hasta la llegada del día cuando se incorporen de nuevo los

Voz 0846 04:03 medios aéreos hay otros dos incendio SAT vivos hasta ahora en la comarca de Valdeorras en Ourense concretamente como Barcoj en Villamartín más de veinte hectáreas calcinadas el riesgo de incendios vuelve a ser máximo este miércoles en Galicia volverá a ser de sol y de viento del nordeste entre moderado y fuerte aun

viento que las últimas horas ha soplado en Galicia sobre todo en el Estrecho irá perdiendo intensidad sin desaparecer también la situación marítima en estos sectores mejorará lentamente el sol va a lucir en todo el país pero esta tarde con algunas tormentas en Canarias especialmente en la isla de Gran Canaria Tenerife también en La Gomera en el resto como decíamos sol ahora más frío que ayer el andó en muchos pueblos de montaña hoy en gran parte de los llanos del interior durante la tarde al sol ambiente agradable máximas en general de quince a veinte grados

Voz 1727 04:53 hasta los veinticuatro grados llegarán en Ourense en Pontevedra en Córdoba

Voz 0027 04:57 en Sevilla hoy iniciando la

Voz 1727 05:00 a veinticuatro grados llevamos semanas teniendo la sensación de que las temperaturas son más altas de lo que deberían para esta época del año y el informe de la Agencia Estatal de Meteorología lo confirma si hace más calor y la culpa la tiene el cambio climático

Voz 0572 05:13 podemos decir con verano de esta década verano actual dura prácticamente cinco semanas más que un verano de principios de los ochenta es decir talaverano comienza antes termina después

Voz 1727 05:23 verano dura más con temperaturas puntualmente más altas y noches en las que el termómetro no baja de los veinte grados la consecuencia más inmediata es que zonas de Castilla La Mancha del Valle del Ebro y del sureste de la península han pasado de tener climas mediterráneos a semi áridos es decir climas más secos y cada vez con menos lluvia y en los deportes un doblete de Morata puso anoche a España líder del grupo de clasificación para la Eurocopa Sampe buenos días

Voz 1161 05:54 buenos días Pepa evitaría acerados en Malta marcada por la ausencia de Luis Enrique por un problema personal y que deja a España primera en solitario con seis puntos dos goles de Morata que se mostraba molesto por las críticas

Voz 6 06:03 que recibe yo sé que hay mucha gente esperando que no meta para opinar yo bueno estoy quizás muy muy observado oí muy criticado pero bueno lo estábamos creo que desde que desde que empezó a jugar en el primer equipo

Voz 1161 06:15 segundo de grupo Suecia cuatro puntos les siguen Rumanía Malta contra la selección disputará los próximos partidos el siete

Voz 1275 06:20 a Islas Feroe y el diez en el Bernabéu contra Suecia

Voz 1161 06:22 ya

la revista García Egea a las ocho y media las siete y media en Canarias en nuestra mesa de análisis con Cristina Monge José María Calleja y Teodoro León Gross buenos días a todos a todas buenos días con este tema de los maniquís que casi casi consiguió que Aimar pusiera en una tertulia durante sus vacaciones Pepa casi se confunden con un hipster se llama la canción que el grupo publicada a finales del año pasado esta mañana vamos a recibir a Emilio Sancho Arturo Pérez a Rafa Cabello ya Joaquín Rodríguez a los Nicky es para que nos expliquen si iban a sacar un nuevo disco sólo canciones nuevas sueltas como esta

Voz 1621 07:02 la revista García Egea a las ocho y media las siete y media en Canarias en nuestra mesa de análisis con Cristina Monge José María Calleja y Teodoro León Gross buenos días a todos a todas buenos días con este tema de los maniquís que casi casi consiguió que Aimar pusiera en una tertulia durante sus vacaciones Pepa casi se confunden con un hipster se llama la canción que el grupo publicada a finales del año pasado esta mañana vamos a recibir a Emilio Sancho Arturo Pérez a Rafa Cabello ya Joaquín Rodríguez a los Nicky es para que nos expliquen si iban a sacar un nuevo disco sólo canciones nuevas sueltas como esta

Voz 7 07:43 no mira

vamos a hablar y vamos a escucharlas las a las once una hora antes en Canarias y antes de saludar a los Garzón y después de explicarles atención a lo que es el con

Voz 1275 07:54 el humo aspiracional consumir consumir

a consumir para colmar colmar y colmar cada vez más aspiraciones

Voz 7 08:08 los él los Garzón las familias

Voz 1727 08:11 es de toda la vida como les decíamos no hemos votado todavía no hemos empezado oficialmente la campaña electoral pero ya se habla de pactos poselectorales Se habla mucho claro porque aquí la cuestión es quién gobierna al día siguiente así que hoy están invitados a reflexionar sobre las combinaciones posibles

a valorar las a quienes digan si creen que todos los partidos deberían significarse sobre esas posibles combinaciones o no lo que quieren sobre política nacional el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:41 esta mañana nos vamos a ir en directo a varios escenarios de esta España caliente en la que el verano se ha alargado hasta cinco semanas en los últimos cuarenta años

Voz 1621 08:50 alguien se acuerda de cómo eran esos veranos de principios de los ochenta han notado esta prolongación alguien se acuerda de la primavera en que notan con

Voz 0027 08:58 cree también que ustedes allí donde viven este

alguien se acuerda de cómo eran esos veranos de principios de los ochenta han notado esta prolongación alguien se acuerda de la primavera en que notan con

Voz 8 09:17 son las diecinueve

Voz 1727 09:20 cinco y nueve encara Haimar

hoy por hoy con la producción con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica

Voz 2 10:32 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:40 dentro de exactamente un mes el día veintisiete pero de abril estaremos en la jornada de reflexión antes de las generales y aún más todavía de las elecciones un mes que es muchísimo Albert Rivera ha decidido pasar del veto preventivo al PSOE a proponer ya a las claras un futuro gobierno de coalición con el PP con esta decisión ciudadanos terminada marcar así una campaña de bloques izquierda derecha lo que no verbalizó en el partido naranja es que ese hipotético gobierno PP Ciudadanos que ellos proponen necesitaría por lo menos el apoyo parlamentario de Vox porque según todas las encuestas sólo con los votos de PP y Ciudadanos quedaría muy lejos de la mayoría absoluta Pascual Donate buenos días

Voz 1684 11:17 buenos días hay varios factores que han empujado a Rivera decir tan pronto sus preferencias poselectorales algo que nunca había hecho el primero unos no les salen las cuentas para ganar en el partido dan por hecho que habrá que pactar casi por descarte lo único que les queda es el PP después de haber dicho no al PSOE el segundo factor ha sido la necesidad de aglutinar el voto de la derecha como el propio Rivera ha dicho es importante también a aclarar las cosas a los españoles antes de que vayan a votar

Voz 0040 11:41 los españoles necesitan certidumbre los españoles tienen que saber que lo Sánchez o ciudadanos con el Partido Popular sólo tienen que saber porque con este PSOE de Sánchez no hay nada que hablar

Voz 1684 11:51 a partir de aquí la propuesta de Rivera es formar un gobierno de coalición con el PP encabezado por él aunque también brindó a Casado la posibilidad de ser presidente si saca más votos

Voz 0040 12:00 ahí los españoles en las urnas decidirán si ese gobierno lo encabeza Ciudadanos el Partido Popular y es legítimo que lo decida a los españoles en las urnas votando

Voz 1684 12:07 en Ciudadanos temen también mucho los efectos de la abstención y plantearan una campaña para llamar a la participación

Voz 0027 12:13 y Pablo Casado ha contestado ya a la propuesta de Rivera dice que le parece bien

Voz 0019 12:17 Adrián Prado para Casado la propuesta de Rivera es una buena idea pero llega tarde el líder del PP lamenta que Ciudadanos haya rechazado su oferta de alianza en el Senado para sumar más escaños y que ahora cuando ya no hay margen de maniobra proponga un gobierno de coalición

Voz 0572 12:30 es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular que hoy que se publican las listas electorales en el BOE y que ya no se puede hacer nada para cualquier estrategia conjunta pues ya tengamos que pasarnos este otro mes que queda de campaña pensando en estas operaciones al voto

Voz 0019 12:50 aún así casado insiste quien quiera unir una alternativa en el Congreso a Sánchez y los extremistas debe favorecer que ese uno los votos el día de las elecciones y para eso hace falta una estrategia eficaz el objetivo es que todos esos votos vayan a parar a la fuerza que

Voz 1100 13:03 puede liderar esa alternativa es decir

Voz 0027 13:05 Partido Popular y a quién no le viene especialmente mal en términos electorales este paso que ha dado Albert Rivera es al PSOE que llevaba días intentando disipar discretamente la idea de un posible pacto con Ciudadanos que había deslizado su secretario de Organización José Luis Ábalos y que podía provocar una desmovilización de parte potencial del electorado del PSOE el que está más a la izquierda Pedro Sánchez anoche en Salamanca

Voz 1722 13:25 no por ejemplo pues Ciudadanos nos dice vamos a poner un cordón sanitario al Partido Socialista qué clase de democracia tiene en la cabeza el señor Rivera no me gusta decir tres derechas porque en realidad es una derecha sin matices es una derecha con tres siglas es una derecha que tiene más testosterona que neuronas es una derecha que tiene más siglas que iré

Voz 0027 13:44 a pesar de la dirección de estos ataques Sánchez Pablo Iglesias insistía anoche en El hormiguero yo creo que ellos

Voz 3 13:49 están acostumbrados pues a decir una cosa y hacer la contraria yo creo que Zidane los números va a haber muchas presiones de los poderes económicos para que el PSOE pacte con Ciudadanos

Voz 0027 13:59 de momento quiénes no han pactado han sido las diferentes izquierdas en Madrid finalmente habrá cuatro papeletas distintas entre las que tendrán que elegir los votantes progresistas para la Comunidad de Madrid porque las bases Izquierda Unida han decidido no concurrir a las autonómicas con Podemos no lo harán tampoco con la plataforma de Errejón sino que crearán otra distinta con los anticapitalistas y eso a pesar de que la propia izquierda unida a la Comunidad de Madrid ya experimentó en sus carnes hace cuatro años los riesgos de la fragmentación de Izquierda Unida concurrió separada de Podemos ciento treinta mil personas votaron a Izquierda Unida pero como esa candidatura no llegó al cinco por ciento esos votos se perdieron votos que sumados a otra candidatura de izquierdas habrían evitado que PP gobernara estos últimos cuatro años Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 14:42 los días Izquierda Unida y Podemos volverán a separar papeletas el XXVI EM aunque esta vez hay un tercer actor sobre la mesa la candidatura de Íñigo Errejón con más Madrid en estos cuatro años la izquierda se ha fragmentado todavía un poco más sin que le importe lo que ya pasó en dos mil quince se perdieron esos ciento treinta mil votos que cosechó Luis García Montero y el PP ganó por la mínima Ezker la unida va a ir de la mano de los anticapitalistas a las elecciones autonómicas aunque una de sus principales caras en asamblea esta legislatura ha sido Isabel Serra que es precisamente la candidata de Podemos Alvaro Aguilera de Izquierda Unida asegura que no es fragmentación tiende la mano a la formación morada

Voz 1889 15:13 nosotros no estamos intentando eh nada nosotros estamos invitando sobre una base programática a todos los colectivos de la izquierda madrileña que entienden que este programa es un programa útil para los intereses de la clase trabajadora por tanto no rompemos la unidad no tenemos ya

Voz 1275 15:29 qué reunida ha rechazado la oferta que puso podemos sobre la mesa con varios puestos de salida y un tercio de los recursos del grupo la dirección del partido no comparte esta decisión pero la va a respetar

Voz 2 15:39 en la Cadena Ser

Voz 0027 15:41 Prodi salvo Podemos que considera que España sí debe pedirle perdón a México por los abusos en la conquista de hace cinco siglos el resto de partidos ha rechazado la carta con la que López Obrador exigía unas disculpas al Rey en un acto público por lo que sucedió hace quinientos años la precampaña electoral chavista atravesadas esta petición de disculpas mexicana que buena parte de los historiadores considera anacrónica Javier Corbacho el debate no se cierra este paso no parece que vaya a hacerlo el catedrático Antonio Espino es autor de la conquista de América de plata y sangre

Voz 11 16:13 dentro de Méjico busca crear una pantalla para evitar hablar de otros muchos problemas grave que tiene México no pero al mismo tiempo hombre algo de razón tiene desde la óptica hispánica nunca se ha querido acabar de entender que que lo que ocurrió fueron hechos terribles

Voz 1621 16:30 Miguel Rivera ex catedrático de Arqueología Mexicana Creek estas declaraciones de López Obrador pretende construir una identidad mexicana fuerte en un país con gran variedad de etnias y asegura que el Imperio español no fue tan salvaje como lo fueron británicos y franceses

Voz 12 16:43 la opinión de López Obrador que es una solemne estupidez no se pueden en absoluto juzgar acontecimientos de la historia y sobretodo de la historia remota como fue la colonización de América con criterios del siglo XXI o del siglo veinte

Voz 1621 16:59 en algo sí que coinciden ambos critican que los políticos echa mano de la Historia cuando ven que pueden sacar de ella beneficios políticos

Voz 0027 17:12 la Audiencia Nacional pide a Estados Unidos que extradita a España para que sean juzgados aquí a los dos supuestos líderes del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid hace un mes huyeron a Estados Unidos a través de Portugal horas después de entrar en esa embajada retener a buena parte del personal diplomático que escapar llevándose varios dispositivos informáticos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:30 se trata del mexicano afincado en Nueva York Adrian ong Chang que tendría un papel preponderante del estadounidense Sam Riu junto a una decena de asaltantes entraron el veintidós de febrero en la embajada de Corea del Norte se identificaron como una asociación a favor de los derechos humanos en esa república maniataron y golpearon a sus ocupantes portaban barras de Erro machetes cuchillos de combate y pistolas simuladas que compraron ese mismo día en una tienda especializada de Madrid los asaltantes lograron huir en los propios vehículos de la embajada se llevaron varios dispositivos informáticos cinco días después del asalto el líder Adriano Song que empleo hasta dos identidades falsas y mostró una gran frialdad para engañar a la policía contactó con el FBI en Nueva York a quiénes les contó los hechos y entregó los vídeos grabados el juez les atribuye delitos de allanamiento detención ilegal lesiones y organización criminal entre otros

Voz 0027 18:25 esta investigación se instruye en la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo continúa el juicio del proceso Daniel Baena el jefe de la Policía Judicial dentro de la Guardia Civil allí en Cataluña y que fue el teniente coronel que lideró la investigación del uno de octubre sostuvo ayer ante el tribunal que Cataluña en aquellas semanas es un polvorín que podía derivar en una escalada incontrolable Alberto

Voz 1684 18:46 tras su firma está en todos los informes policiales de esta causa y ayer fue un poco más allá que el resto de testigos policiales durante el otoño independentista Cataluña eran polvorín

Voz 13 18:54 es que aquello literalmente era un polvorín Edward que incidente pequeño podía deriva en una escalada incontrolable

Voz 1684 19:02 con el presidente del tribunal pidiendo mesura en las valoraciones

Voz 14 19:05 no le digas a preguntar llena sino fue Serena Beaufort evitemos que él tiquete las

Voz 1684 19:11 una declaración transversal a toda la investigación acusando al independentismo de coordinarse para llegar a la declaración unilateral de independencia

Voz 13 19:17 cada uno tienen tienen una misión chavismo tiene una función dentro del proceso general

Voz 1684 19:22 cuestionado por ser supuestamente dueño de una cuenta anónima de Twitter que criticaba a líderes independentistas el debate quedó zanjado después de que negase estar detrás de esos comentarios

Voz 13 19:31 ha sido desmentido a prensa ha sido desmentido en el Congreso ha sido desmentido en el Senado y no es no ser propietario de esa cuenta

Voz 1684 19:37 el otro agente que firmó todos estos atestados con él no pudo declarar al encontrarse indispuesto sobre

Voz 0027 19:43 el proceso sobre la justicia escuchen esta reflexión de la número uno del PP por Barcelona para las generales Cayetana Álvarez de Toledo aquí en La Ser en Cataluña con Josep Cuní

Voz 15 19:52 se lo que usted está diciendo el señor Montilla es que aquí vivimos en la selva porque es un tribunal no puede jugar sentimientos los sentimientos afloran iban por la calle libres esto es la jungla porque porque sus sentimientos menos válido

Voz 12 20:05 niño genio suyo

Voz 15 20:08 esto como lo ordenados para eso existe la ley la ley precisamente hace para proteger protegernos a todos de nuestros sentimientos

Voz 0027 20:16 seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias el Ejército deja caer a Buteflika en Argelia las Fuerzas Armadas piden la inhabilitación del presidente que teóricamente optan quinto mandato lo que ha provocado protestas masivas en toda Argelia hace semanas la gente cientos de miles de personas en la calle denunciando que Buteflika no es más que una marioneta en manos del régimen bueno ahora el núcleo de ese régimen que es el Ejército se empieza a desprender de Buteflika informa desde Tánger Sony Moreno

Voz 1727 20:45 tras la declaración del viceministro de Defensa Nacional

Voz 0572 20:48 jefe del Estado Mayor del Ejército este martes

Voz 1727 20:54 buscamos una solución que consiga unir a todas las opiniones una solución aceptable mutuamente por todas partes y esta solución ya está dictada en la Constitución en el artículo ciento dos

Voz 1916 21:03 este impide al presidente de la República continuar en el mandato Si está gravemente enfermo no puede ejercer sus funciones como es el caso de Buteflika significaría el nombramiento del presidente el consejo de la nación a la cabeza del Estado el mantenimiento el Gobierno den Urdín beduino en la organización de elecciones presidenciales por el mismo poder un intento de mantener el sistema de una manera u otra a pesar de las manifestaciones desde hace casi dos meses en todo el país que piden un cambio de sistema no sólo la salida de Buteflika también están en contra los partidos políticos que lo ven como una tentativa de golpe de Estado que no responde a las demandas de la ciudadanía de formar una segunda República

Voz 0027 21:38 este fin de semana se cambia la hora a las dos de la madrugada del sábado al domingo serán las tres es una hora menos de sueño el Parlamento Europeo ha aprobado este martes una petición para que estos cambios de horario se anulen ya en dos mil veintiuno es una petición el lío interno entre los distintos países de la Unión hace que sea bastante improbable hay buenos días

Voz 1727 21:58 buenos días improbable porque al no haber una fecha límite

Voz 1916 22:01 Aligator ya para el cambio el debate entre los veintiocho socios se puede alargar hasta la eternidad no existe entre los países de momento un acuerdo unánime sobre dejar de adelantar atrasar las agujas del reloj Portugal por ejemplo ha dicho que continuará aplicando lo porque así se lo recomiendas Observatorio lo mismo que en España aunque en nuestro caso porque la comisión de expertos del Gobierno no llegó a una conclusión clara sobre qué hacer y otros como Finlandia estarían dispuestos a eliminar el cambio horario la Unión Europea prefiere esperar ante este panorama que se alcance el mayor consenso posible para evitar desde

Voz 1727 22:26 costes en el tráfico aéreo y el tráfico interior

Voz 1916 22:29 es por eso que en el informe que ha aprobado Estrasburgo contempla un año de prórroga para tomar una decisión es decir esperar por lo menos hasta dos mil veintidós

Voz 0027 22:36 gracias Aida Bao esta madrugada los Reyes de España han aterrizado en la ciudad argentina de Córdoba para asistir hoy allí a la inauguración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española Javier

Voz 1275 22:46 Torres tres años han pasado desde el último Congreso de la Lengua tres años en los que el lenguaje ha vivido el comienzo de una revolución qué exige de manera justa que sea inclusivo y que sabe que lo digital se impone el español reivindica su poderío aunque haya quien crea que puede ser utilizado como mercancía que se imponen desde luego no opina así Luis García Montero director del Cervantes que cree ridículo el sólo hecho de considerar que los españoles el ocho por ciento del total de los hispanohablantes puedan imponer una visión única Santiago Muñoz Machado historiador y director de la Academia piensa que la posición de España nada tiene que ver con imposiciones la lengua es de quién la habla y en este sentido ya además afirma que es hacer populismo solicitar disculpas a España por un pasado que ya queda lejos

Voz 14 23:27 comprendo que es un argumento muy populista eh el de las matanzas pero me gustaría más que también se se pusieran en valor las muchas contribuciones culturales que ha hecho

Voz 1275 23:42 es la primera sesión plenaria del Congreso va a contar con la presencia del presidente de Telefónica con quién precisamente Santiago Muñoz Machado buscó una alianza estratégica

Voz 0027 23:53 sobre cultura y tendencias de consumo de cultura el ochenta por ciento de los niños españoles de entre ocho y dieciséis años dedica por lo menos dos horas al día al ocio digital a estar con las pantallas María Manjavacas la tecnología

Voz 1444 24:06 dado el ocio familiar los niños van poco al cine al teatro que el consumo de la televisión y el uso de pantallas individuales está separando las familias Javier Maldonado ex director de la consultora Ipsos que ha realizado el estudio

Voz 0572 24:18 antes había una gran pantalla que trataba de aunar la familia guiadas

Voz 0635 24:22 División ya son multitud de pequeñas pantallas que lo que hacen es en muchos casos no unirnos en los separamos porque cada uno estamos viviendo una experiencia diferente con lo cual al final es una familia que comparte espacio muchas veces pero acabamos terminando una banda

Voz 1444 24:34 pantallas a la carta en la que los menores españoles de ocho a dieciséis años se pasan dos horas al día entre semana jugando Se da la circunstancia de que cuanto menor es el poder adquisitivo la familia el ocio es más tecnológico ya que mientras que la cultura cuesta el uso del móvil está generalizado y los datos preocupan hasta el punto de que ya hay movimientos internacionales para fomentar la desconexión digital

Voz 0027 24:59 España inicia su camino a la Eurocopa con dos victorias en dos partidos Sampe buenos días

Voz 1161 25:03 buenos días Aimar anoche cero dos en Malta que se suma a la del sábado ante Noruega dos goles de Morata hay victoria dedicada por el grupo el seleccionador Luis Enrique ausente por motivos personales el capitán Sergio Ramos

Voz 0572 25:12 he podido hablar al grupo también eh

Voz 16 25:14 también tenemos persona del míster pero bueno qué mejor manera que conseguir una victoria

Voz 0572 25:18 punto Emma que era el objetivo y hay que hacerlo con tal como te conviene

Voz 1161 25:21 desde el primer día especialmente duro para el segundo de Luis Enrique Robert Moreno que fue el que ocupó su lugar en el banquillo

Voz 5 25:27 yo de los temas complicados como profesional que además es una vena pero vamos a intentar que todo salga bien enviar mucha fuerza Hay seguir adelante todos

Voz 1161 25:36 afinó su puntería del delantero del Atlético Morata que se mostraba molesto por considerarse excesivas las críticas que recibe

Voz 6 25:42 que yo soy a mucha gente esperando que no la meta para opinar Si bueno estoy quizás muy muy observado oí muy criticado pero bueno es lo estábamos creo que desde que desde que empecé a jugar en el primer equipo

Voz 1161 25:54 en los otros dos encuentros del grupo Rumanía golear por cuatro uno a Islas Feroe Noruega tres Suecia tres lidera España en solitario seis puntos segundo Suecia con cuatro les siguen Rumanía y Malta tres cero Noruega con uno Islas Feroe cero la selección disputará los próximos partidos el siete de junio en Islas Feroe y el diez en el Bernabéu contra Suecia encontramos otros marcadores destaca la victoria de Italia seis cero sobre Diges Time ir el empate a tres entre Suiza Dinamarca un partido que también miraban por tres cero Los suizos en el minuto ochenta y tres del resto el Sporting replicaba anoche en El Larguero las acusaciones del Oviedo tras el derbi asturiano negando que sólo hubieron baño para la afición ovetense que esta además destrozó más de cien asientos en el Molinón puntualizó las polémicas imágenes de los cacheos de la sanidad privada el club habla Javier Martínez vicepresidente

Voz 0931 26:35 el concretamente a esa chica que sale diciendo de que detuvo quedarse en ropa interior yo creo que está un poco intencionado porque nos consta de nuestras hubiera privada de personas lo invitó a pasar al baño a quitarse la camiseta

Voz 1161 26:47 en el Master mil de Miami gran noticia triunfo de Roberto Bautista sobre el número uno del mundo el serbio Novak Djokovic remontando además el partido empezaba perdiendo español por seis uno ganó los dos siguientes siete cinco y seis tres ganando además por segunda vez consecutiva Djokovic tras la victoria de semifinales en Doha Bautista Samir ahora en cuartos de final al estadounidense

Voz 1684 27:04 John Isner al número once de la ATP además

Voz 1161 27:06 esa noche en el Larguero Ricky Rubio Jutta está ahora mismo en play off el base español se marca como objetivo mínimo seguir ahí pero lograr más

Voz 0027 27:12 Nos sentimos mucho

Voz 1813 27:15 está muy a pero bueno también para ver cómo playoff que cómo funciona todo pero no solo lo cierto es que yo no va conmigo pasar uno o incluso dos rondas no es un poco nuestro objetivo el año pasado pasamos primera ronda esperemos este año

Voz 1161 27:30 la madrugada nos ha dejado la actriz Charlotte sobre San Antonio diez puntos de Willy Hernangómez también de Toronto sobre Chicago dieciséis diva caídos de Marc Gasol a Houston una jornada más inminentes ni Pau Gasol ni tampoco ha jugado ni Juancho Hernangómez con Denver ni Calderón con Detroit en la victoria de Denver han ganado además Sacramento Boston Orlando Clippers Atlanta Lakers y en cuanto al baloncesto europeo Tenerife disputa esta tarde el partido de ida de cuartos en la Champion

Voz 5 27:51 viva a las ocho en su visita al Hapoel Jerusalén

Voz 2 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:09 hoy por hoy los sueldos de los españoles han perdido un tres por ciento de poder adquisitivo en los últimos diez años una devaluación que según los sindicatos se ha generalizado en toda Europa desde que empezó la crisis Rafa Bernardo

Voz 1762 30:20 el estudio anual de la Confederación Europea de Sindicatos muestra que en ocho países europeos los salarios reales es decir ajustados por el aumento de los precios fueron más bajos en dos mil dieciocho que diez años antes la peor situación es la de Grecia con salarios un veintitrés por ciento más bajos que hace una década pero también hay pérdida de poder adquisitivo en Croacia once por ciento en Chipre siete en Portugal del cuatro aquí en España del tres por ciento en Italia del dos en Hungría y Reino Unido del uno por ciento mientras que en Bélgica y Finlandia los salarios reales están como entonces cero por ciento de cambio Se da la circunstancia de que la situación en España mejora respecto al informe del año pasado cuando la pérdida de poder adquisitivo en la última década se cifraban el cuatro con cuatro por ciento los sindicatos europeos dicen que son las consecuencias de las políticas de austeridad de la crisis y urgen a la Unión Europea mejorar los salarios impulsando la negociación colectiva

Voz 0027 31:07 ya un mes de las elecciones generales el Gobierno pretende aprobar una de las mayores ofertas de empleo público de la Historia más de treinta mil puestos que según el Gobierno sólo cubrirán plazas de jubilados es la nueva entrega de los viernes sociales que tanto han criticado PP Ciudadanos protagonizas por su parte de la última hora de esta precampaña Albert Rivera le planteó anoche ya a las claras a Casado la posibilidad de un gobierno de Galicia

Voz 0572 31:27 no quiero pedirle al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez a los que quieren liquidar España

Voz 0027 31:40 Icon contesta cazado que le parece positivo pero que lamenta que Rivera le plantee ahora esta propuesta cuando ya se han cerrado los plazos para presentar las listas al Senado la intención de El PP era concurrir con una candidatura conjunta la Cámara Alta Alfonso Martínez buenos días

Voz 21 31:58 ahora en Madrid tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro a la altura de Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles en la cuarenta y dos a su paso por Parla y la A5 en Alcorcón y Campamento densidad circulatoria además en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hacia la A2 en B Barcelona circulación lenta en la ronda B10 hacia nudo Llobregat de entrada a la ciudad condal en la C58 en Sant Quirze del Vallès precaución por ultimo por rachas fuertes de viento que complican la conducción en Lugo en la A ocho a la altura de Mondoñedo en el resto de la red vial nacional de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 2 34:53 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:08 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias estamos en el mes de marzo y hablamos día sí día también de incendios forestales en realidad no hemos dejado de hablar de incendios forestales en todo el invierno en todo el año volvemos ahora a Galicia para que nuestro compañero Xaime López trace el mapa del fuego en Galicia a esta hora de la maña en Asia ahí me hola de nuevo hola de nuevo

Voz 25 35:32 el fuego de Riancho que sigue siendo

Voz 0846 35:35 más preocupante esas ochocientas cincuenta hectáreas calcinadas y allí siguen trabajando las brigadas de tierra y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para evitar que se extienda más allá del área que ahora mismo se tiene controlada continúa activado el nivel dos que permite contar con mayor número de recursos humanos y materiales pero no será hasta la llegada del día cuando se incorporen de nuevo los medios aéreos los vecinos creen que ayer llegaron tarde parece claro que la causa de este fuego es un chispazo Pilar Roper

Voz 1100 36:05 hubo es la subdelegada del Gobierno en A Coruña

Voz 26 36:08 yo doy los datos de la Guardia Civil que si me dice que probablemente sea una chispa de una las pistas de una torre de vista Astiz

Voz 0846 36:18 ahora hay otros dos incendios activos en la comarca Dobarco eh en Vila Martín veinte hectáreas calcinadas más riesgo máximo de incendios en Galicia con sol y viento del nordeste

Voz 1510 36:28 viento que afortunadamente puede amainar un

Voz 1727 36:30 poco a lo largo de la mañana nos vamos ahora Cataluña Joan Bofill bon día

Voz 0931 36:34 hola día Pepa Nissan quiere recortar seis cien

Voz 1727 36:37 los puestos de trabajo la mayoría mediante prejubilaciones para garantizar dice la viabilidad de su fábrica en Barcelona

Voz 0931 36:43 sí es la propuesta que le han hecho a los sindicatos asegurando que venden menos y que tienen que recortar para que la planta de la Zona Franca sea competitiva sin embargo desde la dirección José Vicente de los Mozos de los mozos habla de bajas no traumáticas

Voz 27 36:55 la idea que tenemos es no hacer soluciones climáticas sino llegar

Voz 0572 36:59 a un acuerdo

Voz 0027 37:02 los sindicatos en un comunicado

Voz 0931 37:04 en la propuesta creen que no apuesta por garantizar el futuro de esta planta en los últimos trece años la Generalitat ha dado ayudas por valor de diecinueve millones a esta empresa Llesta ha invertido ciento XXXI tanto en la Zona Franca como en la otra planta la de Moncada

Voz 4 37:16 la Audiencia Provincial de eso

Voz 1727 37:21 Segovia ha absuelto a todos los exdirectivos de la caja Caja Segovia que se subieron el sueldo y cobraron prejubilaciones millonarias antes de integrarse en van Castilla y León Eva Marín buenos días buenos días de momento Izquierda Unida que ejerció la sólo la acusación popular ya ha anunciado que va a recurrir esta sentencia absolutoria la que se dice que no se aprecian indicios de delitos claros en concreto dos indica que no ha quedado probado que se hubieran producido con notables e injustificados aumentos de retribuciones de de los directivos con anterioridad a los acuerdos cuestionados además el escrito sostiene que tampoco ha sido ofrecida pruebas suficiente para concluir que las retribuciones de los directivos de Caja Segovia que sirvieron de base para las prejubilaciones fueron desproporcionadas y que la fecha de los hechos que se juzgan no existían normas jurídicas que pudieran limitar esas retribuciones durante las sesiones del juicio los abogados de los acusados intentaron convencer al tribunal de que Caja Segovia era solvente el plan de jubilaciones legal gracias Ebay en Madrid Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días

Voz 1275 38:23 la veintena de menores

Voz 1727 38:25 ha pegado una paliza a dos vigilantes del centro de acogida en Hortaleza

Voz 1275 38:29 si uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital por los golpes que presentaba en la cara hay por todo el cuerpo una paliza en toda regla ocurrió el pasado domingo estos menores querían subir a uno de los pisos del centro donde están acogidos de forma temporal es el único centro de Madrid de primera acogida para extranjeros no acompañados pero estaban castigados estos vigilantes no les dejaron subir cumpliendo las órdenes de los educadores ahí empezó todo los menores los empujaron se liaron con ellos a puñetazos y patadas y acabaron saliendo al patio donde armados con palos y piedras amenazaron la nuestra

Voz 1727 38:56 a la policía tuvo que intervenir además

Voz 1275 38:59 el vigilante que quedó ingresada en el hospital el Samur también atendió a otros dos más con lesiones más leves

Voz 2 39:10 una buena noticia al cierre de esta mal

Voz 1727 39:12 esa de España para los setenta mil habitantes de la comarca de La Janda en la provincia de Cádiz hoy estrenan nuevo hospital buena noticia para ellos y para los muchos veraneantes que hay en esa zona Elena Carazo buenos días

Voz 0534 39:25 buenos días Pepa pues sí más de once años después de que se pusiera la primera piedra el hospital de La Janda recibe ya esta mañana sus primeros pacientes son vecinos de Conil Vejer Barbate Benalúa y Zahara de los Atunes que hasta ahora tenían como hospital de referencia el de Puerto Real cuando tenían que acudir a un especialista José Ortiz es el alcalde de Vejer

Voz 1727 39:44 lo que no era parecido

Voz 28 39:47 tú has yo he promete escribir un libro escribió un libro sobre la historia de del hospital porque ese acuerdo con ante la me corté tres años paralizado

Voz 0534 39:55 treinta y nueve profesionales atenderán las consultas médicas han modificado horarios de autobuses lo que dan servicio a la zona para facilitar el acceso hoy no habrá acto de inauguración sino una visita al hospital por parte del nuevo consejero de Salud Jesús Aguirre

Voz 1727 40:08 setenta mil habitantes setenta mil vecinos esperando todo el año no sólo en verano durante once años que se abra su hospital hoy se abre por fin son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 7 40:36 en Estados Unidos hoy entra en vigor la

Voz 1727 40:38 la prohibición de los aceleradores de disparos que que es un dispositivo que convierte un rifle común en una metralleta importante pero insuficiente para las asociaciones de víctimas de tiroteos masivos corresponsal en Washington Marta del Vado una gran

Voz 1510 40:54 carta a las puertas del Congreso dejaba un mensaje a los legisladores vuestra complacencia en los está matando las asociaciones de víctimas de tiroteos masivos piden una mayor regulación del uso de armas en una semana trágica en la que se han suicidado dos estudiantes supervivientes de la masacre del Instituto de Park Lane el padre de otra víctima de una niña de seis años asesinada en la escuela Sandy Hook en dos mil doce los padres de las víctimas piden a la Administración que ponga en marcha programas de prevención que destine el dinero por ejemplo con el que Trump pretendía armar y entrenar a los profesores a dar apoyo psicológico a las víctimas y a sus familias como decía Ryan Piti cuya hija fue asesinada en Park Lane el año pasado de momento la única medida que ha tomado la administración trampa ha sido la de prohibir los aceleradores de disparos unos dispositivos que se colocan el arma permiten un ciclo continua de disparos apretando el gatillo una sola vez emulando a un arma automática quién tenga uno de estos dispositivos a partir de hoy enfrenta ahora una pena de diez años las asociaciones pro armas han recurrido esta decisión a la Corte Suprema para las víctimas es una medida insuficiente

Voz 1727 42:06 muchos católicos se preguntan hoy porque El Papa retira la mano a los fieles que intentan besarle el anillo en una visita al santuario de Loreto en Italia la mayoría de los periodistas que siguen a Francisco lo interpretan como un gesto de humildad del Pontífice gesto que no gusta a los sectores más conservadores de la Iglesia Pascual no nace con

Voz 1275 42:25 cara de asombro

Voz 1727 42:28 he salido en la foto los fieles que intentaron ves

Voz 1684 42:30 por la mano del Papa no esperaban que Francisco se la negara con tanta brusquedad casi como quien aparta la mano del

Voz 12 42:36 él siempre odio que le el

Voz 1684 42:39 yo dice la corresponsal de la Nación en el Vaticano que como otros expertos lo interpretan como

Voz 5 42:43 gesto de San si está roto protocolos tradiciones seculares que a la gente hoy día la encuesta anticuado

Voz 1684 42:50 pero en los sectores más conservadores de la Iglesia no ha gustado que Francisco que ya rompió con la tradición papal de llevar zapatos rojos reste simbolismo el anillo del Pescador porque representa dicen el poder de Cristo en las redes sociales donde nada ahí sagrado el gesto del papaya ha sido bautizado como La Cobra Santa

Voz 0572 43:09 hola hola Javier uy perdón

Voz 12 45:14 hoy por hoy

Voz 38 45:15 sí sí sí

Voz 1727 45:26 de él imposible perdón no sabe

Voz 12 45:29 esta mañana José María buenos días Pepa

Voz 0572 45:32 hay que ver qué piel más fina tenemos en esta derecha puede que tanto creemos dice el presidente mexicanos López Obrador lo que dice ahora responderá a este Ojo

Voz 1100 45:41 y lo esprín pueblos casado y Rivera por no hablar del Mundial derribos con se sienten heridos en los más íntimos de su españolidad tan arraigado en sus entrañas que dedican al mexicano estos inimaginables ha contestado bien Borrell recordando que la historia de la humanidad oferta que todos sabemos una orgía de sangre y destrucción que mejor hacemos borrón y cuenta nueva en nuestras vidas con no acabaremos de exigirnos para todos los unos a los otros los los españoles a los franceses por Napoleón con los franceses a los italianos por la invasión de las Galias dicho lo cual tampoco pasaría nada porque los países colonizadores léase así al vuelo España Inglaterra Francia o Bélgica tuvieron el cuajo en algún momento que reconocer que no pocas ocasiones a lo largo de la historia nos comportamos como auténticos asesinos enloquecidos pasando con cualquier ser humano que los cruzar en el camino para evangelizar río robarle el oro así que mesura mucha mesura que no tiene ningún sentido que saquemos pecho por actuaciones que mejor que nunca hubieran sucedido López Obrador puedes llorar por los muertos de la conquista pero mejor acabe con los de Jalisco

Voz 12 46:56 que

Voz 39 46:58 retomemos el principio donde está la vida como semillas sin caras cara desnuda para salvarnos

Voz 1727 47:10 dio cada año que pasa Nos desnudamos antes si como canta Pedro Pastor cada año el verano empieza antes es más caluroso dura más cinco semanas más de verano desde mil novecientos ochenta según la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1621 47:27 así que les hemos preguntado en qué notan este cambio en concreto allí donde viven algunos