Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1275 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser bueno qué tal muy buenos días quiero pedirle aquí en Galicia desde Ciudadanos al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España que primero fue el cordón sanitario

Voz 1727 00:39 PSOE y ahora la oferta de gobierno de coalición al Partido Popular un mes y un día antes de que vayamos a votar Albert Rivera quiere dar la batalla por la derecha y contrarrestar de paso la idea que tanto difunden los populares de que acabará pactando con Pedro Sánchez Pablo Casado dice que vale que me parece

Voz 1 00:57 hace muy buena idea cuando se abran las urnas contemos cuántos escaños sacamos el bloque que no queremos seguir viendo un Gobierno con socialistas comunistas independentistas pero que hasta entonces pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular

Voz 1727 01:13 la propuesta era ir juntos al Senado ya no es posible porque Rivera ha esperado a que justo antes de ayer se cerrará las listas para proponer este gobierno de coalición

Voz 2 01:24 una derecha que tiene más siglas que vive su propuesta política es simple y llanamente parar la propuesta política del Partido Socialista su propuesta política es formar una coalición negativa

Voz 3 01:34 en contra del Partido Socialista e Iglesias si Pedro Sánchez puede elegir elegirá ciudadanos ahora bien si no le queda más remedio que llegar a un acuerdo con nosotros tengamos nosotros la mayoría o no

Voz 1727 01:45 pues no le quedará más remedio por cierto que la izquierda a la izquierda del PSOE sigue a Tommy cerrándose en la Comunidad de Madrid las bases de Izquierda Unida ha decidido no concurrir con Podemos sino hacerlo por separado con los anticapitalistas en una candidatura que se va a llamar Madrid en pie de manera que salvo acuerdo de última hora que todavía hay margen ahora en las autonómicas cuatro candidaturas del centro a la izquierda a la carta es miércoles veintisiete de marzo y el Gobierno insiste no habrá disculpa por la conquista de México como pide su presidente López Obrador

Voz 4 02:19 España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden igual manera que no vamos a pedir a la República francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron

Voz 1727 02:33 y qué dicen los expertos hemos hablado con Miguel Rivera que es catedrático de Arqueología Mexicana y con Antonio Espino autor

Voz 0259 02:39 de la conquista de América quitarse el presidente de sí

Voz 5 02:42 pero busca crear una pantalla para evitar hablar de otros muchos problemas pero al mismo tiempo hombre algo de razón tiene es una solemne estupidez no se puede en absoluto juzgar acontecimientos de la historia con criterios del siglo XXI

Voz 1727 02:58 no todavía en Latinoamérica pero hoy ahora mismo vuelven los apagones a Venezuela

Voz 6 03:05 mi hermano y al paro

Voz 3 03:07 cuarto cortes de luz afectó

Voz 1727 03:10 en la mayoría de los estados del país y responsables de los hospitales hablan ya de muertos por el apagón el Gobierno lo atribuyó a un sabotaje y ha suspendido las clases y la actividad laboral aquí en Cataluña las asociaciones por una vivienda digna han puesto el grito en el cielo por el decreto de la Generalitat un texto que introduce reglas de libre mercado como la demanda o la localización del piso para fijar los precios de la vivienda social

Voz 7 03:35 los ultras han Santín a engañada las más duras hasta están mala dice Lucía Delgado

Voz 1727 03:41 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que se sienten engañados por la Generalitat y en los deportes los jugadores dedicaron la victoria de anoche en Malta al seleccionador Luis Enrique que se tuvo que

Voz 1161 03:52 marchar de la concentración por un problema familiar cero dos en Malta Sergio Ramos y Morata que mejor una victoria Izquierdo al objetivo

Voz 8 03:58 hay que hacerlo con tal como se para

Voz 9 03:59 desde desde el problema catalán también queremos ganar con nuestro míster que se lo merece

Voz 1 04:03 estamos a muerte con él

Voz 1161 04:04 en y queremos que ustedes lo mejor posible precisamente Morata fue el autor de los dos goles y Sergio Ramos igualó con ciento veintiun victorias el récord mundial con las selecciones alcanzando a Iker Casillas España lidera con seis puntos les sigue Suecia con cuatro próximo partido el siete de junio en Islas Feroe

Voz 1727 04:17 y antes el tiempo nos vamos en directo a Galicia falta media hora para que amanezca aproximadamente con las primeras luces los medios aéreos se incorporen a los trabajos para intentar extinguir el incendio que arrasa Rianxo y otro Xaime López cómo están las cosas ahora mismo

Voz 0846 04:32 es brigadistas y militares de la UME siguen luchando contra el fuego que lo escape del perímetro controlado ochocientas cincuenta hectáreas calcinadas a la Hesperia espera de esos medios aéreos que los vecinos creen que ayer llegaron tarde hay otros dos incendios activos en la comarca de Valdeorras veinte incendios en las últimas veinticuatro horas en Galicia que según la Xunta son intencionados los sindicatos aseguran que está lo de incendios se debe en parte a la improvisación con la que trabaja la Consellería de Medio Rural

Voz 3 04:59 vamos a por el pronóstico del tiempo los ultras seguros patrocina este espacio

Voz 10 05:06 Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:07 muy buenos días para empezar la única buena noticia que podemos dar el tema de los incendios es que el viento que sopló fuerte oye no lo va a hacer pero de lluvia no se espera ni hoy ni los próximos días para Galicia como para el conjunto del país sólo en Gal en Canarias esta tarde unos chubascos especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife también en La Gomera pero en el resto del país el sol frío ahora más que ayer durante la tarde temperaturas también más bajas a pesar del sol que hará constantemente cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 11 05:38 eso piano para tocar te imaginas seamos darle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper ese hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar no pienses en todo lo que puede pasar

Voz 2 05:53 los ultras seguros porque la confianza

Voz 12 05:57 el Grupo Catalana Occidente

Voz 2 06:00 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 7 06:03 son ahora las siete seis las seis y seis

Voz 1727 06:06 en Canarias prestada por la crispación y sorprendentemente muy fuera de los debates de campaña todavía entre los líderes está ahora mismo la economía pero hay noticias empezando Isabel Villar por el sueldo de los españoles que en los últimos diez años ha bajado un tres por ciento

Voz 13 06:23 si lo dice un informe de la Confederación Europea de Sindicatos que asegura que en ocho países europeos incluyendo España los salarios fueron más bajos en dos mil dieciocho de lo que eran diez años antes los sindicatos europeos lo atribuyen a la política de autor de austeridad puesta en marcha durante años

Voz 1727 06:37 crisis y por eso urgen a Bruselas a mejor

Voz 13 06:39 parar los sueldos impulsando la negociación colectiva entre empresarios

Voz 1727 06:42 ha bajado en el juicio de Bankia De Guindos hoy vicepresidente del Banco Central Europeo y entonces ministro de Economía dijo ayer que la situación de la entidad que hubo que rescatar era desoladora tanto que su salida a Bolsa fue una mala solución pero la única viable según De Guindos para evitar males mayores

Voz 14 06:58 seguramente el caso más problemático el sistema del sistema bancario español tenía una exposición enorme al sector inmobiliario por encima de la media y por lo tanto era vital como decía anteriormente porque el objetivo número uno de ministro de Economía era evitar el colapso del sistema bancario español también lógicamente al rescate completo de la colonia española

Voz 1727 07:18 hoy volviendo al presente en Cataluña Radio Barcelona Jaume Bofill hola de nuevo o la Pepa buenos días la Generalitat exija al Gobierno central que le pague ya el anticipo de mil cuatrocientos millones que le toca Cataluña por el aumento de la recaudación como Quim Torra no ha conseguido aprobar el presupuesto quiere ese dinero cuanto antes para un plan de contingencia que supla la falta de cuentas públicas

Voz 0931 07:38 si se pide al Gobierno central que entregue ya a las comunidades los siete mil millones que anunció la ministra de Hacienda porque sabía recaudado más entienden que no va ligada

Voz 3 07:45 las cuentas que no sea aprobado en el Congreso porque así lo defendía la propia Montero cuando estaba la Junta de Andalucía al hechos que la Generalitat acumula ya dos prórrogas de presupuestos consecutivos

Voz 1727 07:53 en el capítulo del juicio al pluses ayer le tocó declarar al teniente de la Guardia Civil que lideró la investigación policial del uno de octubre se llama Daniel Baena y calificó de polvorín la situación en Cataluña durante aquel otoño

Voz 3 08:06 que el incidente pequeño podía haber

Voz 15 08:09 Ibar en una escalada incontrolable y ahí afortunadamente no fue así pero que no fuera así no quiere decir que la circunstancia de aquel periodo la sensación que teníamos yo creo que los tres cuerpos policiales que aquello era un polvorín eso es incuestionable

Voz 1727 08:24 también habló de un clima insurrección al entre el veinte de septiembre el día en el que se aplicó finalmente el ciento cincuenta y cinco en Cataluña pero esta mañana Xavier Vidal Folch se detiene sobre las sombras de la biografía de este testigo que declaró añade

Voz 1985 08:45 ayer hubo una importante novedad procesal en el juicio a los líderes independentistas por vez primera un testigo de primerísima fila el teniente coronel Baena que fue quién realizó la mayoría de los apestados de este juicio reconoció ante la Sala que había sido él mismo considerado criminalmente Hinault por un exceso de velocidad sino por algo mucho más sustantivo como lo son los delitos contra la integridad moral que van desde el trato degradante a otros pasando por ejercer violencia habitual contra él o la cónyuge a su expresión máxima cometer tortura probablemente el delito de perseguidor sea de nivel inferior causar injuria oveja

Voz 3 09:25 la acción de carácter leve

Voz 1985 09:28 que castiga con multa hiel fue castigado a eso si el condenado no tiene cuentas pendientes con la justicia si se han cancelado los antecedentes penales está en plenitud jurídica en plenitud de sus derechos pero arrastra una cierta sombra no es sólo una costumbre declararlo es una obligación de transparencia que impone el Artículo cuatrocientos treinta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal uno de los grandes protagonistas en la persecución de los presuntos delitos de los dirigentes separatistas ha sido él mismo un delincuente en una materia que tiene que ver al menos con las vejaciones y el trato degradante a lo más con las palizas al polaco Jorge ya lo peor con las torturas todo será legal pero es

Voz 1 10:18 muy inquietante o incómodo o molesto no les parece

Voz 17 10:28 la City diez las seis y diez en Canarias iban treinta años viviendo del cuento

Voz 10 10:35 va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras

Voz 3 10:40 los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 10 10:43 ya es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 18 10:57 qué le pediría a un energética

Voz 12 10:59 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general no en este si bien

Voz 19 11:06 no hay son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 18 11:14 Naturhouse

Voz 3 11:15 este no es sólo el sonido de una caja de Amazon con una oferta única es el sonido de la caja que te convertirá en el Rey de la barbacoa

Voz 20 11:23 este

Voz 3 11:25 es el sonido de la caja que te ayudará a limpiar hasta el último rincón de la casa Yeste el sonido de la caja que te pondrá de nuevo en forma ya están aquí las ofertas de a en Amazon con productos para el hogar tus actividades al aire libre y mucho más ofertas de primavera en Amazon hasta el siete de abril consulta condiciones en Amazon punto es

Voz 21 11:44 otra vez cambiando la hora yo ahora que es una más una menos mira lo que sea que tenemos ensaladas de que no haya listas desde uno con sesenta y cinco la unidad por si no quieres perder otra ahora cocinando que la vida te pille preparado Ali lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 3 12:01 en la cama

Voz 2 12:02 en SER Hoy por hoy

Voz 3 12:05 con Pepa Bueno esta tarde el Parlamento Britta

Voz 1727 12:08 Nico empieza a mover el timón del Brexit del que se adueñó el lunes pasado a las ocho empiezan a votarse las alternativas de divorcio para el plan de May veremos si alguna hay que concita unidad entre los comunes aunque su resultado no es vinculante sin orientativo El hartazgo por esta parálisis es transversal desde el popular Esteban González Pons hasta el ecosocialista y candidato de los Comunes Ernest Urtasun

Voz 1 12:35 el juego ha terminado hay que decidir si se está dentro os está fuera se está fuera tienen que marcharse ya sean cuales sean las consecuencias

Voz 22 12:48 el míster tiene que decirnos que quiere no hasta ahora nos han dicho que es lo que no quiere pero no han votado a favor de nada en concreto no lo tanto efectivamente el Parlamento británico tiene que decirnos qué quiere

Voz 1727 12:58 ya en el mundo real Mozambique se prepara para poner punto final a las operaciones de búsqueda y rescate tras el ciclón Ida hay que arrasó que arrasado el centro del país y que ha matado que se sepa casi quinientas personas no creen que haya supervivientes y ahora toca ocuparse de desplazados de quiénes se han quedado sin nada la ONU pide doscientos ochenta millones de dólares en donaciones Paula Losada nuestra compañera ha hablado con un voluntario que trabaja en el país

Voz 23 13:26 Rodolfo Enríquez está en que el imán y uno de los pueblos afectados por el ciclón Ida pertenece al equipo de la ONG Wall visión

Voz 24 13:33 hay personas desplazadas de sus casas casas destruidas comunidades sin seso o de difícil acceso para ayudar a que hemos persona en Riad asentamientos con falta de alimento con falta de acceso a Higini hay niños que han perdido sus escuelas ya han surgido los primeros brotes de cólera en la isla

Voz 1727 14:01 incide en que los lugareños sienten sobretodo

Voz 23 14:03 ahora mismo tristeza y miedo

Voz 24 14:06 más triste es que que los niños no se sienten seguros porque han salido de su casa y ahora está en un lugar que que no conocen unas horas frutos

Voz 25 14:19 Brown pues signos porque hemos perdido todo o dónde van a ir a plantar

Voz 26 14:29 sí mire

Voz 27 14:34 llega a la Super promo de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas y dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llama al mil cuatro pasa te por las tiendas Movistar

Voz 18 14:55 qué le pediría

Voz 3 14:56 ética pues preferiría que no me mandas en las facturas lo puedo mirar online y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten si hacemos una aportación

Voz 19 15:06 Don al fondo solidario de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la

Voz 1727 15:11 Actur a online Naturhouse

Voz 12 15:14 ya hasta aquí el día a vivir

Voz 28 15:17 es es perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovecha las ofertas y participa en el sorteo de entradas T

Voz 2 15:24 en el días Till gana tu jardín descubre como en envía style punto es hoy por hoy

Voz 1727 15:32 las siete y cuarto a las seis y cuarto en Canarias en Italia ha dimitido la directora del suplemento femenino de L'Osservatore Romano el periódico del Vaticano

Voz 3 15:40 se han ido ella todo su equipo y denuncia

Voz 1727 15:43 presiones y un intento de apuntalar la cultura de la mujer obediente dentro de la Iglesia católica Mario la aludido

Voz 0259 15:50 periodista e historiadora Luccin llevaba siete años dirigiendo el valientes suplemento mensual dedicado a las mujeres del periódico del Vaticano L'Osservatore Romano su último reportaje sobre las violaciones de monjas por parte de sacerdotes publicado en febrero coincidiendo con la cumbre anti pederastia levantó ampollas en la curia incluso obligó al Papa a reconocer los abusos sexuales a la religión

Voz 1275 16:11 cosas abiertamente feminista

Voz 0259 16:13 que las monjas en el Vaticano son tratadas como criadas por cardenales y obispos siempre criticó la discriminación y la posición de inferioridad de la mujer en la Iglesia

Voz 1508 16:23 es pata Francesco Ricci el papa Francisco recibe todos los días a muchas personas yo leo siempre a quién recibe pero nunca a una mujer ahora el papa Francisco apoya a las mujeres es uno de los que dice que las mujeres deben ser escuchadas pero él nunca las escucha esto no es admisible no es legítimo un comportamiento así comportan

Voz 0259 16:44 luché ETA y todo su equipo dimiten porque dicen que se las trata de silenciar porque perciben una vuelta al pasado al clerical mismo a la cultura de las mujeres obedientes su marcha cuestiona la apertura de la Iglesia a las mujeres y la libertad de expresión

Voz 1280 17:00 cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera trabajando para mejorarla auxiliando a los conductores regulando el tráfico algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas en concreto casi un centenar en los últimos cinco años la razón los conductores que a pesar de las señales no reducen la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando por eso te recordamos que en la carretera no está solo piensa en la vida de quiénes trabajan por tu seguridad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 30 17:30 bueno sí somos los neumáticos de tufo la paga como a ver te comentamos

Voz 3 17:34 para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan

Voz 30 17:37 es que no ha surgido una cosilla venga Nos vemos

Voz 3 17:41 si tus neumáticos fallan tus planes también visita a tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en for punto

Voz 18 17:50 los que Le pediría a un energética

Voz 12 17:54 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general en acto si bien

Voz 19 18:01 esto agua y son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 3 18:09 tutsi hola Rocket este Ése es el uno que es elegido para dirigirte la asistenta inteligente del nuevo BMW ese día tres Yeste de tú empezando un viaje en el nuevo BMW Serie tres y es que que la innovación sea tan importante BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 0456 18:34 de primera pregunta en qué han notado el cambio climático

Voz 32 18:38 el edificio lo que jugaba de pequeño cero fue tragando poco a poco fue tirándolo en incluso una finca entera que estaba abandonada donde jugábamos terminó tirándolo

Voz 0456 18:49 gracias Joaquín desde el Puerto de Santamaría ya no hay nevadas como las de antes dije Mari Cruz de Vitoria

Voz 33 18:54 consiguió Viña evitaría en el año setenta y seis era ver yo ver ni Idi humedad buena llevamos unos años que es que no Giuseppe prácticamente nada ir en primavera tenemos auténtico pega no vivió Alicante

Voz 1 19:09 si no hay diferencia entre ante otoño primavera bien no

Voz 34 19:13 bueno casi que dura todo el año la chaqueta para trabajando lado puesto tres días porque ACAIP Inda sensación de frío porque realmente la temperatura no baja de cerrados llover no llueve esto es horrible y sobre el pacto que Rivera Le Pen

Voz 1161 19:25 con el PP buenos días Carmelo

Voz 35 19:28 haga lo que haga falta para gobernar hay más de uno se tendrá que comer sus palabras yo sí que prohibiría los pactos electorales el que quiera pactar que lo haga antes y así también mucha gente no se a un chasco después

Voz 0456 19:40 Narciso Huelva Rivera

Voz 36 19:43 tiene Macron de la política española se quitan la careta peluca muy de centro nada queda menos Grecia puesto creo que el batacazo en unos veintiocho de Rivera va hacer sonar el morrocotudo que nos escucha utilizar un lenguaje excluyente similar

Voz 1727 20:00 el ego Narciso gracias a todos siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con seis grados en la Gran Vía en una jornada en la que las temperaturas van a experimentar un ligero descenso dieciocho grados de máxima con viento flojo in mucho sol habrá Instituto por fin en Montecarmelo la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de la capital han llegado a un acuerdo para que este barrio tenga su primer centro de Secundaria publico lo antes posible el Ayuntamiento se ha comprometido a asumir el derribo del talud de de la montaña aquí en la parcela que habían cedido Iker el principal escollo para que el Gobierno regional se comprometiera a acometer las obras el Consistorio también se hará cargo de la mitad el coste para allanar el terreno la otra mitad la pagará la Comunidad en total unos tres millones de euros Rafaela GRE Ken

Voz 1727 20:50 Tejero de educación final ha imperado

Voz 1 20:52 el sentido común hemos tenido eh la comprensión por parte del Ayuntamiento y tendremos una parcela desmontada para que realmente se pueda construir un instituto que estará operativo esperamos que está operativo en septiembre del veinte para el curso XX XXI el derribo del talud tardará entre

Voz 1275 21:11 tres y cuatro meses durante ese tiempo mientras derriban la Comunidad va a ir avanzando el proyecto administrativo antes de que acabe el año el Ayuntamiento debe cederles la parcela después iniciará la licitación empezarán las obras

Voz 1 21:23 hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid hacia las nueve

Voz 1275 21:25 las puertas del consistorio CSIF ha convocado una concentración para reclamar las treinta y cinco horas semanales para todos los trabajadores municipales también la policía y unas oposiciones más justas en el Samur que por primera vez no van a tener en cuenta la experiencia de los interinos como si se ha hecho hasta ahora Enrique García

Voz 37 21:42 las bases de la próxima convocatoria no contempla concurso de méritos es decir que se trata de una convocatoria libre que no puntúa la experiencia previa de los interinos de este cuerpo los trabajadores lo consideran injusto

Voz 1490 21:53 claro a mí me ha costado presentarme y presentarme lógicamente y a mí me ha costado tres hijos que tengo dejarlos tarimas en curso para pagarme lo yo para hacer investigación para hacer muchas cosas porque aquí se supone que tienen que entre las personas más cualificadas es que es así llegará todo ese tiempo que llevo yo diez años preparándome para poder estar en puestos de trabajo

Voz 37 22:14 me me vale para el Ayuntamiento explica que ha hecho este cambio para homogeneizar todas las convocatorias en Nueva acceso y es que hasta ahora tomar en cuenta la experiencia previa para acceder al Samur era algo excepcional que no ocurría con el resto de oposiciones en el pleno de hoy danos pedirá la suspensión de la convocatoria y el PSOE presentará dos enmiendas para paralizar la de momento

Voz 1275 22:36 es miércoles veintisiete de marzo más en titulares con Virginia Sarmiento que Izquierda Unida no acepta la propuesta de Podemos para concurrir juntos a las elecciones autonómicas así lo han decidido las bases con el sesenta por ciento de los votos finalmente concurrirán con los anticapitalistas en Madrid en pies segundo día de luto en Loeches el último crimen machista unas quinientas personas acudieron anoche al minuto de silencio en la localidad para rechazar el asesinato de María a manos de su pareja a la capital también acogió varios actos de repulsa a la Fiscalía pide un año de cárcel para cuatro médicos del Gregorio Marañón por derivar a este hospital público pruebas diagnósticas de los centros privados en los que traía estaban también en dos mil quince exige también una indemnización de sesenta y tres mil euros para la Comunidad Shakira declara hoy por el presunto plagio del tema la bicicleta lo hará a partir de las diez en un juzgado de lo mercantil de la capital por la denuncia de un cantante cubano que asegura que Carlos Vives ella incluyeron parte de sus letras sin autorización siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta hoy el tráfico en la capital pantallas Charo Alcázar buenos días buenas días Laura sin incidencia

Voz 1322 23:38 días pero con tráfico lento ya en un par de entradas Conde de Casal y Santa María de la Cabeza iban tres recorridos de M30 en el norte entre Salvador Maella Reales Academias para conectar con el dudo de Colmenar en la parte oeste entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar Ia al otro lado entre Méndez Álvaro y Avenida de América

Voz 1275 23:56 cómo están las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 0268 23:58 buenos días Laura pues tráfico intenso cada vez en todos los accesos encontramos lo más saturado en la A42 en Parla en sentido entrada a la Comunidad de Madrid también helados en Torrejón de Ardoz y en la M40 muchas complicaciones sobre todo en el tramo de Vallecas a Coslada en el barrio de La Fortuna en Pozuelo Valdemar en túneles del Pardo en sentido norte

Voz 1275 24:16 este es el tiempo ampliamos previsión meteorólogo Jordi Carbó buenos días bueno

Voz 0978 24:20 días ambiente más frío que las últimas mañanas en breve en la mayor parte de la comunidad no podremos por debajo de los cinco grados con algunas heladas en pueblos de la sierra después va a ser mucho sol como los últimos días pero va a calentar poco o esa es la sensación que tendremos ya que las máximas que ayer todavía superaban con facilidad los veinte grados hoy como mucho se acercarán la próxima noche a la que Azca de hecho de nuevo la se volverá rápidamente

Voz 38 24:44 yo a todos los propietarios de un BMW diésel pues queremos ayudar con el argumento definitivo para acabar cualquier discusión sobre por qué habéis decidido comprar ahora sí ahora un BMW diésel porque tiene distintivo ambiental se porque me permite circular en cuatro de los cinco avisos por restricción porque es energéticamente eficiente y sobre todo porque es un BMW claro fin del comunicado

Voz 39 25:05 descubre lo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid When BMW punto eh

Voz 1450 25:10 bueno y ahora damos paso a la luz o la luz que o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verdad Dusan toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo la malla al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete hoy forma ten o la luz punto com

Voz 3 25:35 el Self Bank No somos muy de tirar la casa por la ventana con los anuncios pero para esto que vamos a contarte merece la pena

Voz 40 25:41 un banco el cliente miles de posibilidades y una encrucijada el destino de sus inversiones pasa por elegir entre más de tres mil fondos de inversión de Estella en Cell Bank punto es Self Bank hazlo

Voz 41 25:55 tu manera yo que vengo de una isla paradisíaca vivimos primeros años en una barrica de roble entre palmaditas y cocos ron añejo de buena familia y acabo aquí tirada sola hay rota en mitad de un parque infantil

Voz 3 26:11 hasta una botella sabe que su lugar es el contenedor de vidrio Ayuntamiento de Madrid

Voz 42 26:16 Pepa la pupas Pulpis para los amigos no ha contratado la luz a facturen energía

Voz 3 26:21 si no ahorra un doce y medio por ciento

Voz 42 26:24 ajá

Voz 2 26:25 contra tan todos la luz en Factor Energía punto com no haremos más anuncios por cita yo traduce Factor Energía

Voz 43 26:35 lo que hacemos el fiestero es el que hacemos en fin le este fin de todos los días del año bono Parques

Voz 44 26:42 en a Parque Warner parque de atracciones todo Faunia fue Policy muchos más todo el año y todas las veces que quieras hasta el treinta y uno de marzo tres por dos en bueno parques todos los parques informa que en bono Parques punto es

Voz 45 26:55 tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día como Hideo trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados hoy veo que los ayude con la limpieza las compras en la cocina cuyo veo punto com cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor y de León

Voz 12 27:15 anoche tuvo un sueño creo que estaba en una ciudad o en el campo creo que se escuchaban pájaros en la grifos y había Ponzio hacerse Sportback de color rojo con retrovisores negros líneas deportivas y llantas de aleación sólo recordamos el cinco por ciento de los que soñemos recuerda Audi A3 Sportback por ciento noventa euros al mis con todos los servicios incluidos oferta Wolkswagen renting hasta el treinta de abril más información en puntuales

Voz 0259 27:43 Puente de Vallecas fue uno de los distritos de la capital donde más bajaron los delitos el año pasado son datos que ha ofrecido la Delegación del Gobierno en Madrid unos días después de los incidentes por el asesinato de un vecino en el Pozo del Tío

Voz 0089 27:55 a Raimundo Alfonso Ojea los datos sobre criminalidad en la zona de Vallecas en dos mil dieciocho no arrojan por ningún lado la visión de un distrito conflictivo al contrario el año pasado Vallecas no registró siquiera un homicidio delitos tan preocupantes como la sustracción de coches o incluso el robo en viviendas se redujeron un treinta por ciento José Manuel Rodríguez Uribes es el delegado del Gobierno

Voz 46 28:19 Vallecas el año pasado es uno de los distritos de Madrid donde han descendido de una forma más clara los delitos no hay algunos de ellos no ha habido ningún homicidio en todo dos mil dieciocho en Vallecas aquí de delitos que causan alarma social puesta miran decente ha descendido sensiblemente

Voz 0089 28:35 la Delegación del Gobierno en Madrid mantiene no obstante un dispositivo de seguridad en la zona del Pozo del Tío Raimundo

Voz 1275 28:42 en Carabanchel ayer por la tarde los vecinos del barrio

Voz 0259 28:45 se concentraron para pedir a la Comunidad de Madrid los tres centros de salud prometidos en el distrito que aún no se han liado

Voz 1275 28:50 la dos setenta y ocho mil vecinos tienen que acudir mientras tanto

Voz 0259 28:53 un centro en Rafaela y otros centros provisionales Pedro Rollán vicepresidente explicaba así el retraso

Voz 47 28:59 estos no han sido los tres centros de salud que han ido más rápidos dentro de la presente legislatura pero para que sea factible se tiene que dar en primer lugar la cesión conveniente y oportuna de una parcela que cumpla que permita esos usos y afortunadamente los vecinos de Carabanchel van a ver cómo se va a producir una notable mejora en lo que se refiere a la oferta sanitaria en un corto espacio de tiempo

Voz 1275 29:22 el Gobierno regional sí aprobó ayer la construcción de un centro de salud en las tablas una reclamación histórica también que verá la luz en dos mil veinte y la Comunidad además aprobado este martes la oferta de empleo público para dos mil diecinueve que asciende a un total de seis mil novecientos setenta y cinco plazas dos mil ochocientas son de nuevo ingreso el resto se van a repartir entre promoción interna y estabilización del empleo temporal la mayor oferta es para educación

Voz 1 29:45 con cerca de tres mil plazas seis

Voz 1275 29:48 tirados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía sigue hoy por hoy en la SER

Voz 1 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 hace unos años no tantos la preocupación por el fuego en el norte de España era monopolio casi exclusivo del verano llano a inicios de mes ardieron Asturias y Cantabria y ahora es Galicia la que arde con idéntico sonido este sonido el de la virulencia de las llamas avivada por el viento fuerte a esta hora sigue sin control el incendio que se inició ayer en Rianxo y que ha quemado ya casi mil hectáreas y además hay otros dos activos en la comarca de Valdeorras en Ourense hoy miércoles veintisiete de marzo mengua un poco ese viento del nordeste en Galicia pero el riesgo el riesgo de incendio sigue siendo muy alto en esta comunidad y por lo demás sí parecía claro que el veintiocho de abril íbamos a elegir entre bloques de izquierdas y de derecha anoche Se puso otra carta sobre la mesa en esa dirección Rivera le pide a Casado un gobierno de coalición sin que haya empezado todavía la campaña con Aimar Bretos con Danny De la Fuente con Manuel Jabois buenos días vamos a leer enseguida los periódicos pero tenemos una información de última hora y es que la Fiscalía ha abierto diligencias por el presunto fraude de las primarias deca de Ciudadanos en Castel

Voz 0603 31:21 ya y León Eva Marín buenos días hola buenos días la denuncia habría sido registrada por una persona anónima y la Fiscalía se puso en contacto con el partido conciudadanos para solicitar toda la información tiene ahora seis meses para investigar lo ocurrido antes de trasladarlo al juez si considera que hay indicios de momento ya ha citado al ganador de esas primarias a Francisco Igea a declarar mañana no hay que olvidar que Francisco Igea que ahora es el candidato de C's a la Presidencia de la Junta se ha desmarcado desde el principio de ese centenar de afiliados que ha pedido que sea la Justicia la que se pronunció en relación a ese posible pucherazo en las primarias

Voz 0259 31:59 de Castilla y León que dejaron fuera a Silvia Clemente

Voz 1727 32:02 hacia Seba Eva Marín noticia de última hora la fiscalía abre diligencias por el presunto pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León y que explicaciones Aimar encuentras en la presa esa oferta de Rivera Casado ayer ayer por la noche anunciar ya un gobierno de coalición su intención de hacerlo con el PP

Voz 0931 32:19 lo leemos en El País escribe Elsa García aéreas que Ciudadanos que apuesta todo en estas elecciones generales a ganar la hegemonía de la derecha

Voz 3 32:26 no quiere que su electorado tenga dudas sobre un posible entendimiento con el PSOE porque eso le podría hacer perder mucho voto que se está disputando ahora mismo competitivo

Voz 1727 32:34 qué magnífica la descripción que hace hoy Peridis en su viñeta del país también sobre el momento

Voz 3 32:41 criticó que sale Aznar le dice a Casado cómo van las listas muchacho y Casado que está montado sobre un caballo que tiene la cara de Abascal Casado le dice Aznar ya casi lo tengo jefe sólo me falta un obispo

Voz 0456 32:54 esquiadores tres guardias civiles pueden sobre atomización del voto sobre la fragmentación

Voz 1727 32:59 qué me dices de la de la izquierda en la Comunidad de Madrid atomización sin precedentes titula el diario punto es

Voz 3 33:07 si el mundo es fuentes de la dirección nacional de Izquierda Unida según las cuales ha sido un absoluto desastre dicen el resultado de la votación de sus bases en Madrid optando por no ir con Podemos sino con una cuarta candidatura e Izquierda los anticapitalistas incitan a otro militante de Izquierda Unida de peso dicen favorable al acuerdo con Podemos que dice esto es literal sea engañado a la militancia alimentando unas expectativas en las elecciones que no se sostienen con datos

Voz 2 33:35 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1 33:42 sesenta y seis mil novecientos treinta

Voz 2 33:47 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido nueve hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día en la puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 21 34:09 otra vez cambiando la hora y ahora que es una más una menos mira lo que sea que tenemos ensaladas de que no haya listas desde uno con sesenta y cinco la unidad por si no quieres perder otra ahora cocinando que la vida te pille preparado Ali lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 1727 34:27 y lo que centrará hoy buena parte de los análisis en los periódicos es la carta Aimar del presidente mexicano pidiendo una disculpa a España por los abusos de la conquista hace cinco siglos

Voz 3 34:39 sigue el historiador Enrique Moradiellos escribe en El País dice es una quimera anacrónica deshacer la Historia de América bajo la ilusión de impartir justicia selectiva quinientos años más tarde no es posible concebir la evolución americana en su pluralidad sin la identidad occidental heredera del viejo mundo greco latino también en el País escribe Guillermo Altares dice resulta muy sensato enfocar la conquista desde el punto de vista de los que la sufrieron pero eso no justifica condicionar las buenas relaciones de España con México a que pida perdón por algo que ocurrió hace quinientos años cuando básicamente ni España ni México existían como los entendemos en la actualidad Historia pertenece al pasado y el pasado lo último que necesita es un concurso de demagogo

Voz 1727 35:17 la foto del día la llevan hoy en la portada La Vanguardia El Periódico de Qatar

Voz 3 35:21 el pederasta confeso de los Maristas Joaquín Benítez con un pasamontañas negro en la cabeza pidiéndole disculpas al padre de una de las víctimas

Voz 0456 35:30 su llegada a la Audiencia de Barcelona allí este

Voz 3 35:33 pederasta confeso dijo haberse sentido amparado por el colegio tras sus abusos dijo esto lamento

Voz 49 35:38 muchísimo inversas clarito muchísimo esta situación como porque intento hacer lo mejor posible pero como personal he tenido este bueno pues tenía esta divinidad

Voz 1727 35:48 tenía esta debilidad dice y leemos en el país Tito Álvarez el líder de las protestas de los taxistas en Barcelona contra la súbete fe abandona el volante

Voz 3 35:57 la cara visible del sector se convierten liberado sindical dice el hito esto es literal le he tenido ofertas muy serias para presentarme en el Ayuntamiento podría estar en el Parlament podría estar de eurodiputado le he dado muchas vueltas y he tomado la decisión de quedarme defendiendo el taxi porque en un Parlamento en un congreso puede estar cualquiera mira sino los diputados de PP y Ciudadanos

Voz 1727 36:16 Dani te prometemos un premio al final de esto pero

Voz 0456 36:19 tú si tú si cumple siempre esta tarde hay varias votaciones

Voz 1727 36:24 la ruptura en el Parlamento británico pero son orientativas no vincula

Voz 0456 36:28 antes si los tories euroescépticos se exigen a Theresa May que ponga una fecha su dimisión cuenta The Gardian y así aprobarían su acuerdo están peleando como ratas en un saco Leo por un Brexit duro pero ante el temor de que se produzca todo lo contrario uno más suave un segundo referéndum podrían apoyar este acuerdo si May pone fecha su dimisión

Voz 1727 36:48 a cuenta del Brexit dos noticias por un lado las leyes que se van a aprobar en la Unión Europea que durante dos años afectan a Reino Unido

Voz 0456 36:55 sí toda la prensa destaca es la apertura de The Times por ejemplo una de estas leyes que va a entrar en vigor en dos mil veintidós y es la limitación de velocidad de todos los vehículos algo que no gusta mucho

Voz 1727 37:04 tiene guardias hace eco de la polémica con un eurodiputado laborista británico que se opone frontalmente a que se haga referencia a Gibraltar como una colonia de Reino Unido a pesar de que es la definición que reconoce la ONU Naciones Unidas

Voz 0456 37:15 si este eurodiputado es el ponente para la redacción de un acuerdo sobre exención de visados con el Reino Unido de producirse un Brexit sin acuerdo y le dieron plazo hasta ayer martes para irse se lo ha pedido Antonio Tajani no lo ha hecho en declaraciones que recoge The Gardian afirma que tendrán que echarle y haber cómo lo hacen se queja de haber sufrido presiones sobre todo ataques brutales por parte de la prensa española dice que no tiene dudas de que España está detrás del intento de destituirle y que con su postura el Gobierno socialista lo que trata es de minimizar el daño del creciente partido populista de Vox Gibraltar no es una colonia concluye Si se describiera como tal temo que España pueda empezar a hacer reclamaciones en derecho internacional

Voz 1727 37:49 así sobre cambio climático esta mañana diario importante económico alemán hace cuentas no

Voz 0456 37:56 si impide que pongamos coste a lo que nos va a costar precisamente sea adaptación al cambio climático dinero sacrificios el contribuyente debe tenerlo claro afirma el Handelsblatt los políticos temen decirle a los votantes que proteger el clima hay cambiar la movilidad es algo tan necesario como complejo y costoso el ministro de Economía PC al Maia le puso cifra esta transición energética un billón de euros dio tal tanto vértigo esta cifra que desde entonces no se ha vuelto a hablar de dinero y hay que hacerlo

Voz 50 38:31 aquellos eh

Voz 7 38:32 los ecos cómicos un filme mudo en glorioso blanco y negro se titula el Tesoro

Voz 3 38:37 te nuestra es la vanguardia de Joan recuerda el origen del cine los gags síntesis directo público de entonces que entonces serán la mayoría en su mayoría pobres fetos que distraía dice boas el estómago con la pantalla luego cambia en los años veinte cuando el cine fue aceptado por las clases sociales más pudientes sin hace ya el estar existen bueno este artículo repasa las primeras estrellas de cine mudo famosas como Harold Lloyd que empieza a usar decorados con perspectiva y hace icónica aquella imagen suya colgado del reloj del rascacielos de Los Angeles porque cuento es Dunne parque preguntando dándose cabezazos en la mesa imagino bueno yo quería recitar una poesía siempre que penséis éste ha perdido la cabeza que viene esto pensad que lo único que quiero hacer es recitar Yeste articulo bien empieza con unos versos de Chaplin por supuesto Chaplin lo realmente importante es la lucha para vivir la vida para sufrirla para gozar la perder con dignidad y atreverse de nuevo con una sonrisa se ríe y el mundo reír a contigo llora el mundo dándote la espalda de dejará llegar

Voz 1727 39:41 pues no es presidida precisamente Jabois esto de la nada

Voz 7 39:43 a la Agencia Espacial ha cancelado el primer paseo espacial cien por cien femenino por falta de uniformes de tamaño medio acondicionados para salir al exterior la NASA no da la talla

Voz 1727 39:56 hemos oportunamente por cierto en el Diario Vasco

Voz 3 39:59 sí es que sólo uno de esos trajes está condicionado para salir al espacio así que Christina Koch Gian McClain no podrán salir juntas Leo la noticia Gárate bien Svetlana Savic calla fue la primera cosmonauta encaminar en el espacio en mil novecientos ochenta y cuatro Un viaje de seis días para el cual el diseño del traje también supuso un quebradero de cabeza porque los diseñadores no sabían exactamente cómo orinaba y a propósito de esa noticia la geofísica de la noticia actual de que no pueden salir al espacio dos puntas la geofísica

Voz 12 40:29 Mika Mc Kinnon en Twitter dice me estáis vacilando en serio en serio cincuenta años de viajes espaciales no podemos tener dos trajes con el tamaño adecuado para las mujeres al mismo tiempo en serio en serio

Voz 0978 40:48 les gusta la exclusividad

Voz 12 40:49 de esa T mobile presenta

Voz 0978 40:51 las ventas privada Stacey sólo del veinticinco al veintiocho de marzo sumergirse en el universo de refinamiento y tecnología TD de ese disfrute de nuestras condiciones únicas en vehículos nuevos y seminuevos hacer que nuestra red exclusiva is arca conduciendo suena eso de

Voz 3 41:07 este le tenemos un problema no vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos tantos

Voz 1727 41:13 pero esto tiene solución Cari y con

Voz 23 41:16 cerca rigor tenemos

Voz 2 41:18 es de sesenta tiendas cerca de ti para que encuentres la picos solución que necesitas

Voz 25 41:23 herramientas de electricidad Sadín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés rigor que arreglamos hoy nuestro

Voz 2 41:30 ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le pita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 3 41:48 buenos días el Ministerio de Educación abierto una nueva convocatoria para pedir ayudas para cursos intensivos de inmersión lingüística

Voz 1727 41:54 casi en las notas tienes más de siete en inglés

Voz 3 41:57 este año ya han dado beca tienes derecho a pedir esta ayuda alrededor de dos mil cuatrocientos estudiantes podrán conseguirlas y cumplen con esos requisitos la ayuda cubre los gastos de enseñanza material manutención y alojamiento el plazo para pedir la ayuda termina el diez de abril tienes toda la información en la web del Ministerio de Educación

Voz 2 42:17 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sabes

Voz 3 42:23 qué te digo que si me toca el triple de la ONCE empezamos el día en el circuito de karts después nos vamos al campo de béisbol luego una pelín el cine ya las nueve y media como un clavo en casa para las nueve y media sitio es que tengo que sacar al perro

Voz 25 42:34 no te cambia la vida pero te cambia el día triple la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos Feliciano tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 31 42:48 Pepa Bueno

Voz 1727 42:50 las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 42:54 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1 43:08 la selección se sobrepuso anoche a la marcha puntual sobrevenida de Luis Enrique con una cómoda victoria en Malta Sampe cero dos

Voz 1161 43:16 en goles del Atlético Álvaro Morata hay Victoria dedicada a dos de los jugadores el seleccionador Sergio Ramos capitán y el propio Morata

Voz 1 43:22 qué mejor manera próxima Vittorio que era el objetivo idéntica pero con todo

Voz 9 43:26 Emilio después del pobre catalán también queremos ganar por nuestro míster que se lo merece yo estamos a muerte con él y queremos

Voz 1161 43:32 es posible tuvo que retomar las riendas del equipo en el banquillo el segundo de Luis Enrique Rober Moreno también afectado por la situación

Voz 1 43:38 de los temas complicados como profesional el que además es una vena vamos a intentar que todo salga bien enviando mucha fuerza seguir adelante todos eh

Voz 1161 43:48 en cuanto a lo deportivo poco que valorar afinó su puntería el delantero del Atlético que se mostraba molesto por considerar excesivas las críticas que recibe

Voz 0105 43:54 acá hay mucha gente esperando para opinar allí bueno estoy quizás muy muy observado y muy criticado pero bueno es lo estado creo que desde que desde que empecé a jugar en en el primer equipo

Voz 1161 44:06 lo más positivo la respuesta de la selección ocho jugadores diferentes a los del partido ante noruegas a casa de los que saltaron el sábado sólo repitieron el propio Morata sensor y el capitán Sergio Ramos que se apoyaba en este dato para valorar todavía más la victoria positivo que que quiso los tres puntos que lo importante era el objetivo y bueno poco a poco el otro equipo el practicamente otro hoy también tendrán que ir viendo y probando a jugadores que tienen pues me los minutos con la selección hoy lo que teníamos que hacer lo hemos hecho que era lo Victoria aunque es evidente no que se pueden mejorar en muchas facetas en los otros dos encuentros del grupo Rumanía goleaba cuatro uno a Islas Feroe y Noruega empataba a tres con Suecia líder a España en solitario seis puntos segunda Suecia con cuatro siguen Rumanía y Malta con tres cierran Noruega uno Islas Feroe cero la selección disputará los próximos partidos el siete de junio en Islas Feroe y el diez en el Bernabéu contra Suecia en cuanto a otros marcadores de Italia imponían seis cero a Liechtenstein y empataban a tres Suiza Dinamarca un partido que dominaban por tres cero Los suizos en el minuto ochenta y tres en casa al Sporting respondía anoche en El Larguero a través de su vicepresidente Javier Martínez las acusaciones del comunicado del Oviedo acusando la afición azulona de destrozar más de cien butacas del Molinón de manipulación

Voz 37 45:09 el concretamente a esa chica que sale diciendo de que tu ropa interior yo creo que está un poco intencionado porque nos Costa de nuestro si hubiera privada de personas lo invitó a pasar al baño a quitarse la camiseta

Voz 1161 45:21 además el Master mil de Miami gran noticia con el triunfo de Roberto Bautista sobre el número uno del mundo el serbio Novak Djokovic remontaba además el partido empezaba perdiendo el Espanyol seis uno ganaba a los otros dos sets siguientes siete cinco y seis tres que gana por segunda vez consecutiva Djokovic tras la victoria de las semifinales en dos has Bautista se medirá ahora en cuartos al estadounidense John Isner número once de la ATP esta noche al larguero Ricky Rubio Jutta esta ahora mismo Play Off pero el el base español se marca como objetivo mínimo seguirá ahí pero lograr más

Voz 25 45:46 Nos sentimos mucho nuestras metas de está muy pero bueno perdón o llevamos el peso

Voz 1161 45:52 además en cuanto al baloncesto europeo de expandirse disputa esta tarde el partido de ida de cuartos de final de la Champions FIBA

Voz 3 45:58 perdónenme podría poner un capuchino en topless

Voz 2 46:01 yo quiero un maquillaje vale

Voz 23 46:03 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de la

Voz 2 46:06 vale no cortado pero descafeinado CSS marchando cuatro cortados

Voz 29 46:12 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales ti creemos y Rogue One world Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 3 46:23 no

Voz 27 46:27 llega la Super promo de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas y dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llamar mil cuatro pasa te por las tiendas Movistar

Voz 3 46:47 BMW Rivers gasista es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie tres que te permite recurrir tus últimos cincuenta metros marcha atrás de forma autónoma autónoma forma de atrás marcha recorridos metros cincuenta últimos tu recurrir permite Tg3 serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la es asista entrever sin BMW nuevo BMW Serie tres todo tecnología todo deportividad te gusta conducir solo hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que fuiste a la peluquería cortaron sólo las puntas día calidad y precio están muy cerca

Voz 51 47:20 si toda esta