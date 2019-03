Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días ahora ahora toca confrontar por México y la exigencia de disculpas de su presidenta España por los abusos de la conquista de hace cinco siglos el casos confrontar López Obrador juega al nacionalismo oportunista y aquí en nuestro país cualquier motivo es bueno para meterlo en la olla a presión electoral y lanzarlo al barro de la bronca y la exageración aquello fue una conquista militar y ninguna es incruenta están documentadas tanto las barbaridades que se hicieron como la maravillosa herencia compartida que llega hasta nuestros días y tampoco es tan excepcional que los países se disculpen por episodios crueles de su pasado Alemania e incluso el Vaticano son un ejemplo pero esto que simplemente podría ser motivo de reflexión Emi Cau histórica en dos países que hoy no tiene nada que ver con lo que eran hace quinientos años esto sin embargo es ya otro guirigay para demagogos ventajistas y mientras pues mientras cortina de humo para las consecuencias del imperialismo de hoy para la pobreza y la violencia del presente en África en aguas de nuestro Mediterráneo o en México

Voz 1727 01:35 es veintisiete de marzo del dos mil diecinueve y les estamos contando que la Fiscalía ha abierto diligencias por el presunto fraude de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León Aimar

Voz 0027 01:45 la Fiscalía ya le ha pedido toda la información al partido de Rivera ya citado al menos que sepamos al ganador de esas primarias que fue el perjudicado en un primer momento por el supuesto pucherazo Francisco

Voz 1727 01:54 no sabemos si Rivera estaba al tanto de que esto iba a estallar hoy cuando anoche le ofreció Pablo Casado un gobierno de coalición

Voz 0040 02:01 quiero pedirle al Partido Popular y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España

Voz 1727 02:10 Rivera no mencionó si aceptará los votos au la coalición con la extrema derecha sin ella según las encuestas no suman Pablo Casado respondió rápido que me

Voz 2 02:19 es muy buena idea cuando se abran las urnas contemos cuántos escaños sacamos el bloque que no queremos seguir viendo un Gobierno con socialistas comunistas e independentistas pero que hasta entonces pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular

Voz 1727 02:36 la propuesta era concurrir juntos al Senado ya no es posible porque las listas se cerraron antes de anoche a las ocho y media le preguntamos al secretario general del PP A Teodoro García Egea dos noticias importantes sobre el empleo la primera un cálculo los salarios en España han perdido un tres por ciento de poder adquisitivo en los últimos diez años y la segunda sobre Nissan en Barcelona

Voz 0105 02:56 un acuerdo para este sobrante de seiscientas personas que es necesario para buscar esa sostenibilidad Allen

Voz 0027 03:03 la planta de Barcelona anuncia una reducción de seiscientos empleos a base de prejubilaciones y bajas incentivadas es el veinte por ciento del total

Voz 1727 03:10 España pide a Estados Unidos que extradita a los presuntos líderes del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid hace un mes

Voz 0027 03:16 pudieron a Estados Unidos a través de Portugal horas después de entrar en la embajada retener a buena parte del personal diplomático y escapar llevándose

Voz 1727 03:22 los dispositivos informáticos ya a las nueve viene hoy por hoy el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos que está en España presentando su libro La batalla por la paz en la que cuenta cómo fue su lucha contra la guerrilla de las FARC

Voz 3 03:34 más con Alfaz no significaba nunca implicó que Colombia sería un paraíso día siguiente digamos más de cuarenta años no conocía el mundo entero en esta guerra mundial contra las drogas es una guerra que no sea ganar

Voz 1727 03:48 el ochenta por ciento de los niños y adolescentes de entre ocho y dieciséis años dedica dos horas al día manejar pantallas el móvil la Tablet o el ordenador

Voz 0027 03:57 cuanto menor es el poder adquisitivo de las familias más colgados de las pantallas están los críos Javier Maldonado director de Ipsos que ha elaborado el estudio porque es verdad

Voz 2 04:06 que el ocio no siempre es gratis y en familias de menos capacidad adquisitiva el uso de la tecnología de las pantallas es curiosamente bastante mayor que en las de clases medias y altas

Voz 1727 04:17 Nos fuimos a la cama preocupados por los incendios en Galicia así que balance de las llamas a esta hora Xaime López sin novedad en el frente que sigue controlado

Voz 0846 04:25 los brigadistas y militares de la UME a la espera de que se incorporen de un momento a otro medio serios Medio Rural mantiene las ochocientas cincuenta hectáreas de monte quemado en Rianxo esta madrugada quedaba extinguido otro incendio en el municipio coruñés de Manon veintiséis hectáreas y están activos otros dos fuegos en la comarca orensana de Valdeorras en Coín Martín superan las veinte hectáreas incendios según la Xunta intencionados

Voz 1727 04:47 vamos a detallar enseguida en unos minutos los datos alarmantes de la Agencia Estatal de Meteorología que advierte de que los veranos duran en España cinco semanas más ahora que en los años ochenta por el cambio climático antes el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:02 buenos días y empezamos con información detallada Galicia el viento que sopló con fuerza todavía lo hecho esta noche hoy ya no tendrá tanto protagonismo no desaparece pero la lluvia que es lo que mejor iría para bajar este riesgo elevado de incendios no esperemos que llegue como mínimo hasta el fin de semana de lluvia hoy sólo tendremos como las últimas jornadas en Canarias esta tarde en islas como La Gomera Gran Canaria o Tenerife tormentas que mucha tensión pueden descargar de manera torrencial en la Península y Baleares muchas horas de sol frío ahora ambiente prácticamente de pleno invierno durante la tarde máximas un poco más

Voz 1727 05:37 las que haya en os queda el deporte Roberto Bautista se ha metido en los cuartos de final del torneo de Miami Sampe

Voz 1161 05:43 con sorpresa al imponerse al número uno del mundo el tenista serbio Novak Djokovic en tres sets uno seis siete cinco y seis tres Roberto Bautista se medirá hoy no antes de las ocho de la tarde ahora en cuartos de final al estadounidense John Isner número once de la ATP por un puesto en semifinales

Voz 1727 07:06 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias lo primero esta hora es ampliar la información que tenemos sobre las diligencias que ha abierto la Fiscalía por el presunto fraude de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León es un contratiempo enorme para el partido de Rivera en plena precampaña mes de las elecciones

Voz 0603 07:24 Eva Marín hola de nuevo hola buenos días pues se abren diligencias para hacer una investigación penal que pueda esclarecer lo ocurrido en esas primarias con esos ochenta y dos votos de procedencia desconocida que dieron inicialmente la victoria a Silvia Clemente la ex dirigente del Partido Popular la denuncia ha sido registrada por una persona anónima

Voz 1727 07:44 según fuentes de la formación naranja cae aquí

Voz 0603 07:47 dado la Agencia Ical la Fiscalía ya ha puesto en con se ha puesto en contacto con el partido para solicitar información y de hecho la fiscal jefe de Valladolid ya ha citado para mañana mismo a Francisco Igea quién fue el ganador finalmente de esas primarias a partir de ahora tiene seis meses para investigar lo ocurrido antes de trasladarlo al juez si considera que hay indicios de delito no hay que olvidar que el propio Francisco Igea desde un primer momento sea

Voz 1727 08:13 mostrado contrario a acudir a los tribunales

Voz 0603 08:16 ha dejado en manos del Comité de Garantías todo tipo de investigación gracias

Voz 1727 08:20 lleva va más allá de cómo evolucione este asunto la noticia sigue siendo la propuesta de Albert Rivera Pablo Casado de anunciar ya un gobierno de coalición si les dan los números claro propuesta que termina de consolidar una campaña de bloques porque a falta de un mes para las urnas ciudadanos da este paso como él explican en el núcleo duro Óscar García buenos días

Voz 1645 08:41 hola qué tal buenos días pues las fuentes de la dirección consultadas por la Cadena SER aseguran que esto no es más que la firme decisión de desalojar a Sánchez de La Moncloa o dicho de otro modo la única forma que ahora mismo vienen ciudadanos factible para llegar al Gobierno las cuentas por sí solos no salen Rivera quiere aglutinar los votos de la derecha así que se instalará en este argumento

Voz 0040 09:01 que es una emergencia nacional enviara Sánchez a la oposición

Voz 1645 09:05 el Partido Popular tendría que aceptar porque creo que sí

Voz 0040 09:08 obligación patriótica en este momento echar a Sánchez y a la vez encabezaron gobiernos

Voz 1645 09:12 porque si la oferta de Rivera Casado incluye que él sea el presidente del Gobierno a pesar de que como reconoce el mismo el PP este manchado por la corrupción

Voz 0040 09:20 porque no es lo mismo un gobierno con un partido al frente limpio que con casos de corrupción

Voz 1645 09:25 sí porque lo dice ya sin esperar al resultado el núcleo duro nos explica que es justo que los votantes conozcan sus intenciones y su fundamento antes de ir a las urnas dicen que está muy clara la entente PSOE Podemos separatistas y aseguran que no pueden permitirlo sobre un hipotético apoyo de Vox a esta eventual coalición un alto cargo avanza que primero está por ver que el partido de Abascal finalmente sea decisivo después habrá que preguntarles a ellos no a ciudadanos no subraya se iban a permitir que se intente siga mandando en España Z

Voz 1727 09:52 gracias Óscar Yakin le viene que ni pintado Stefan de Rivera por echarse en brazos del PP es al PSOE que aspira a ensanchar su voto también por el centro más transversal y no Pedro Sánchez va a presentar esta mañana su programa electoral ya sólo un mes de las urnas Inma Carretero buenos días qué tal buenas ideas el Gobierno prepara una enorme oferta de empleo público más de treinta mil plazas para este año como explica el ejecutivo que tenga que ser precisamente era lo que dicen es que las elecciones no pueden dejar esperando a los opositores así que el Gobierno está ultimando cinco decretos para lanzar una amplia oferta de empleo público en la Administración General tres ofertas específicas para la Policía Nacional el Cuerpo de Guardia Civil y la provisión de plazas en las Fuerzas Armadas y un quinto decreto para estabilizar al personal de la Administración de Justicia hay más cuáles tipos a los que el Ejecutivo intenta contentar en precampaña Pepa la semana pasada dio luz verde a un plan de retorno de los jóvenes emigrados han convocado subvenciones para las mujeres rurales para los parados de larga duración están trabajando en un plan que se llama reincorpora ate han abierto también la ventanilla para las empresas con préstamos para la industria conectada a cuatro punto cero subvenciones que van a sacar en breve para la electo intensiva por supuesto la precampaña también ha animado la obra pública en el primer semestre Fomento tiene previsto licitar diez mil millones de euros cuatro veces más que el mismo periodo del año anterior gracias Inma ya la izquierda del PSOE la noticia está en la capacidad de auto demolición que vuelve a quedar patente en Madrid por ejemplo las bases de Izquierda Unida ha decidido no concurrir a las autonómicas con Podemos tampoco con la plataforma de Errejón sino que irán en una candidatura distinta junto a los anticapitalistas resultado el elector de izquierdas salvo acuerdo de última hora que todavía hay margen tendrá cuatro papeletas elegir en una comunidad Javier Casal buenos días

Voz 0867 11:43 qué tal buenos días en una comunidad que tiene memoria

Voz 1727 11:46 Nuria reciente de lo mucho que favorece al Partido Popular por ejemplo la división de voto en la esquina

Voz 0867 11:50 esa es la clave ahora mismo no Pepa evitar que como en el año dos mil quince los votos de Izquierda Unida se vayan por el sumidero cuando recordemos se quedaron a las puertas de obtener el cinco por ciento que les abrió la puerta de la Asamblea lo cierto es que nada hace pensar que ahora no pueda ocurrir lo mismo con una división todavía mayor aunque como dices Podemos Izquierda Unida todavía mantienen una mínima esperanza para ese acuerdo de momento las bases de Izquierda Unida dicen no podemos para concurrir a la Comunidad una bofetada

Voz 1727 12:14 de la militancia madrileño Alberto Garzón

Voz 0867 12:16 hay una réplica más del terremoto político que supuso aquí en Madrid primero la ruptura de Rejón con Podemos después esa alianza con Manuela Carmena de cuya rentabilidad electoral se empieza a dudar en destaca dos círculos de la izquierda que ven con preocupación este escenario Gabilondo no suma en solitario Errejón no despega las encuestas Carmena ha tenido que sacrificar su idea original de una lista de lectores por una franquicia en más Madrid que crece descontrolada por los municipios de la región con candidatos muy dispares a las dudas sobre la fragmentación según además otra inquietud pesimismo que en privado parece haberse instalado en todas estas formaciones de izquierda que temen que la confusión de siglas y esta imagen de pelea permanente acaben colmado la paciencia de sus electores Ike opten finalmente por no salir y quedarse en casa el próximo veintiséis

Voz 1727 12:57 el buen día Casal hasta Lugo ya una campaña que ya se mueve cada día en lo simbólico le ha llegado gasolina desde México con distinta intensidad en los golpes de pecho Gobierno PP y Ciudadanos critican la exigencia de López Obrador de pedir perdón ahora por los abusos de la conquista hace cinco siglos unidas Podemos si considera que España debe pedir disculpas Jabois Sagi que te parece

Voz 1389 13:21 futboleros me parecen futboleros yo creo que a a Casado a Rivera le preguntas dónde estaban hace quinientos años y amagan con contestar probablemente en fin yo creo que hay me parece tan ridículo interpelar a alguien por lo ocurrido entonces como sentirte interpelado ya no te digo Info ofendido que es lo que está ocurriendo también que hay una contradicción bastante grave izar la carta del Gobierno mexicano ponerse más el disco tirando de hazañas soberbias y conquistas que quinientos años seguramente te afectan a ti menos que a los propios mexicanos pero aquí los tienen a nuestros políticos reaccionan de esa forma siempre dispuestos a enfadarse cuando hay que reírse fuera ya reírse cuando hay que enfadarse dentro hasta mañana un beso

Voz 6 14:05 bien cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más motu arte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 1227 14:15 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta condiciones en mucho apuntó

Voz 4 14:26 pues sabía usted que la naranja una vez cogido del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de la las naranjas que usted exprime están recién cogidas del álbum zumo exprimido Don Simón hecho pondrán has de nuestra tierra Simón la gran

Voz 7 14:46 diferencia les gusta la exclusividad de este automóvil presenta las ventas privadas TS

Voz 0027 14:53 sólo del veinticinco el veintiocho de marzo verjas en el universo de refinamiento y tecnología TS disfrute de nuestras condiciones únicas en vehículos nuevos y seminuevos hacer que sean nuestras red exclusiva IQS arca conduciendo su

Voz 1727 15:12 son las ocho y cuarto de las siete y cuarto en Canarias el verano y sus temperaturas altas duran hoy en España cinco semanas más que en los años ochenta esta afirmación que hizo ayer la Agencia Estatal de Meteorología supone una transformación tú mental de la vida diaria de la salud de la economía en Cadena Ser punto com pueden leer el informe completo pero ese informe se entiende todavía mejor si lo acompañamos de escenas concretas de la España recalentado a eso vamos por ejemplo las zonas desérticas han crecido en el último medio siglo una superficie equivalente a la de Galicia donde pues para empezar en Almería Javier Romero buenos días

Voz 1024 15:54 qué tal Pepa buenos días el veinticinco por ciento de la superficie la provincia Almería tiene riesgo de ser víctima de la desertificación el verano style ahí ese alargamiento además del desierto está de esa acoplando los ciclos biológicos de varias especies confunden sin duda la estación el Almería también se están produciendo una sequía fisiológica en ciertas plantas y cultivos nos llama la atención que los almendros florecen dos meses antes de lo común Almería sin duda la provincia española que registra una mayor temperatura media anual durante los últimos años son dieciocho coma nueve grados centígrados de media en el desierto

Voz 1727 16:24 a los lagos glaciares del Pirineo zaragozanas Sánchez borró buenos días

Voz 0148 16:28 hola qué tal buenos días los y Bones del Pirineos están

Voz 1727 16:30 ciento considerablemente más pequeños

Voz 0148 16:33 reto los glaciares es decir las masas de hielo en el Pirineo en mil novecientos ochenta ocupaban seiscientas cuarenta hectáreas y ahora no superan las ciento cincuenta Un

Voz 8 16:41 ejemplo ser glaciar de la mala de ETA junto al Aneto A tres tiene

Voz 0148 16:44 se han tres mil trescientos metros de altitud podría desaparecer en los próximos treinta años además un estudio científico indica que en dos mil cincuenta las montañas del Pirineo perderán la mitad de la nieve que tienen ahora habitual

Voz 1727 16:56 y sin tener que recurrir a los extremos del desierto la montaña le ponemos el termómetro a algún punto de la meseta Ciudad Real por ejemplo Cristina lo

Voz 0441 17:04 es buenos días buenos días Ciudad Real ha aumentado su temperatura en tres con seis grados desde mil novecientos setenta y uno Cuenca dos coma cinco grados en ambas se observan consecuencias en la agricultura como el descenso en la calidad de la jo de Las Pedroñeras o en la producción de vino ya que otro efecto el cambio climático está aumentando la graduación de algunos vinos que llegan ya a los catorce grados y medio

Voz 1727 17:24 compañeros gracias en dos minutos escuchamos a Kevin Costner lo han entrevistado los chicos del cine en la SER

Voz 9 17:33 oyes eso

Voz 13 18:38 puesto que tú no vas a invitarme a entrar varias la no

Voz 1727 18:40 esta del comedor sí lo hiciera

Voz 13 18:42 que yo estoy invita salir de paseo que te parece

Voz 1727 18:46 todos fueron base de ir a trabajar en qué trabajos gente que te importa cincuenta y dos años después de que Warren Beatty Faye Dunaway dieran vida a los dos villanos más enamorados de la historia del cine Kevin Costner se Train ahora una revisión de Bonnie and Clyde con él con Kevin Costner ha hablado José Manuel Romero

Voz 1084 19:07 no de los poderes del cine es crear imágenes imborrables en el imaginario colectivo a sus sesenta y cuatro años a Kevin Costner Mestalla lluvia le toca lidiar con la historia del cine luchar contra dos personajes inolvidables que la ficción elevó a mito el Bonnie and Clyde de Faye Dunaway Warren Beatty uno

Voz 4 19:22 los he visto triste así fuera les deseo suerte sólo roban a los bancos las sobras

Voz 1084 19:27 el reto de cambiar el punto de vista y contar la historia a través de la mirada de uno de los agentes que cazó a la pareja atracadores en su visita Madrid dice que la prensa tuvo mucha culpa en despertar esa fascinación popular Los los vivieran los periodistas empezaron a destaca sus hazañas crearon unos auténticas celebridades entonces tú no luchas contra eso te conviertes

Voz 14 19:46 el enemigo implica yo de fondo

Voz 1084 19:48 esos años treinta estaba la Gran Depresión y el odio a los bancos que castigaron a las clases más bajas sobre el uso de las armas admite que Hollywood las al Orica América está llena de armas sólo un país es muy joven y todo se tomó por la fuerza son parte del paisaje americano emboscada final se estrenará sólo en Netflix el intérprete no se moja en el debate lo importante es ver películas sea como sea eso sí la cinta no resuelve otro de los grandes interrogantes si hubo abuso policial Bonnie and Clyde recibieron ciento sesenta y siete balazos

Voz 12 20:23 de las ocho en Canarias

Voz 14 20:32 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 20:36 pues con seis grados en la Gran Vía en una jornada en la que las temperaturas van a experimentar un ligero descenso dieciocho grados de máxima con viento flojo y mucho sol Alfredo Prada se sienta esta mañana en la Audiencia Nacional está imputado está investigado por el desfalco del megaproyecto del Campus de la Justicia que impulsó junto con Esperanza Aguirre que nunca llegó a buen término a pesar del dineral que

Voz 1727 20:55 supuso para las arcas públicas madrileñas parada

Voz 1275 20:57 tiró de la tarjeta pagada por todos para unos gastos que ahora se investigan If firmó contratos millonarios por servicios que nunca se prestaron Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 21:06 Alfredo Prada debe llegar el primero a la Audiencia Nacional porque el juez le ha colocado en la línea de salida de los interrogatorios la investigación del denominado caso Campus de la Justicia lleva ya muchos meses en marcha en los que se han intervenido centenares de documentos y contratos así como miles de correos electrónicos en los que aparece Prada hilos otros tres investigados altos ejecutivos de varias empresas de construcción que luego recibieron contratos de gestión también de edificación pero lo único construido es el inmueble del Instituto de Medicina Legal decenas de túneles subterráneos que debían conectar las distintas sedes judiciales hay datos obtenidos por la Policía Judicial que señala millones de euros en contratos que jamás se prestaron pero que sí se pagaron o el uso que el propio Prada dio presuntamente a una tarjeta de crédito del Campus de la Justicia con la que se realizaron desembolsos por más de quince mil euros

Voz 1275 21:59 nada es ahora mismo quién vigila la corrupción en el PP Pablo Casado lo colocó en ese puesto cuando se puso a los mandos de Génova y ahí de momento va a seguir porque según los estatutos del partido no se le ha abierto juicio oral el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Enrique Ossorio defiende que siga en el cargo a pesar de que reconoce que el campo

Voz 4 22:14 dejó numerosos sospechosos bueno Sosa cuestión suya hasta la este

Voz 15 22:19 momento incluso en este momento no tiene ninguna incompatibilidad porque los estatutos del partido dice que es el inicio del juicio oral yo reconozco que quizá hubo gastos excesivos pero que visión teníamos nosotros sinceramente en la que estoy exponiendo que era un gran proyecto con unos visos de que es relanzar a Madrid turísticamente hizo con grandes números que ahora después de la crisis no entendemos

Voz 1275 22:41 es veintisiete de marzo podemos lamenta la decisión de Izquierda Unida de concurrir otra vez por separado a las elecciones autonómicas de mayo titulares con Virginia Sarmiento la candidata de la formación morada Isabel Serra considera un error que las bases hayan aprobado ir con anticapitalistas y asegura que la gente no puede entender que vayan divididos la militancia rechazaba su propuesta con un sesenta por ciento de los votos el pleno del Ayuntamiento de más el aprobará hoy el plan que regula los pisos turísticos la sesión estará marcada por la concentración de los trabajadores municipales que reclaman treinta y cinco horas semanales hilos del Samur que exigen oposiciones con concurso de méritos dos vigilantes del centro de menores de Hortaleza han sido agredidos brutalmente por una veintena de chavales ocurría el domingo y tuvo que intervenir la Policía y el Samur uno de ellos precisó traslado al hospital y ambos han presentado denuncia Shakira declara hoy en Madrid por el presunto plagio del tema la bicicleta una carta han de Colombia está citada a partir de las diez en un juzgado de lo mercantil de la capital por la denuncia de un cantante cubano que asegura que Carlos Vives y ella incluyeron parte de sus letras sin autorización no es su primer fruto por plagio

Voz 14 23:45 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1161 23:51 Morata y Sergio Ramos fueron protagonistas anoche en la victoria de la selección Sampe buenos días buenos días cero dos en Malta en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte el delantero atlético por lograr los dos goles del partido molesto con las críticas que recibe

Voz 0105 24:04 yo sé que hay mucha gente esperando a que no la meta para opinar Si bueno estoy quizás muy muy observado oí muy criticado pero bueno lo estamos creo que desde que desde que empezó a jugar en el primer equipo

Voz 1161 24:15 el capitán blanco porque alcanza Casillas con ciento veintiun victorias como los jugadores con más que han logrado en el mundo con una selección lo que lidera España con seis puntos segundo Suecia con cuatro les siguen Rumanía y Malta con tres la selección disputará los próximos partidos el siete de junio en de Islas Feroe y el diez de junio en el Bernabéu contra Suecia

Voz 17 24:42 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1727 28:53 en diferentes salas de la capital además hay Coloquio Si encuentros con profesionales del sector Enrique García

Voz 4 29:00 cincuenta y dos películas y documentales realizados

Voz 1712 29:03 a mujeres que se proyectarán hasta el domingo en quince salas en sedes como la de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas el Círculo de Bellas Artes o el Palacio de la Prensa estas

Voz 0928 29:13 segunda edición cuenta con mesas redondas con

Voz 1712 29:15 aquellos encuentros con profesionales del sector Carlota Álvarez Basso coordinadora del festival explica el propósito de esta

Voz 25 29:22 el Madrid es una gran ciudad que no tiene un festival de cine definido reconocido a nivel internacional sería ideal que este festival Cine por mujeres se convirtieron en referente internacional y que Madrid fuese la Ciudad del Cine y de la igualdad

Voz 0027 29:35 los espectadores serán el jurado de uno

Voz 1712 29:37 tres premios de este festival

Voz 12 29:41 sí

Voz 1727 29:49 pues así llegamos a las ocho y media de la mañana ocho grados tenemos a esta hora en la Gran Vía sigue hoy por hoy

Voz 12 29:54 así

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias Teodoro García Egea muy buenos días buenos días habrá Gobierno no de coalición PP Ciudadanos pues sí

Voz 0928 30:19 yo creo que el presidente será Pablo Casado y todo aquel que quiera apoyarle pues estamos abiertos a todo aquel

Voz 1727 30:24 en unos minutos preguntamos por quiénes son todo aquel seguimos hablando con ex secretario general del PP con García Egea Caixabank patrocina este espacio pero antes Aimar los titulares a esta hora del Gobierno

Voz 0027 30:37 se reúne hoy con los sindicatos para seguir negociando a la oferta de empleo público que prepara no acaba de contar Inma Carretero que serán treinta mil empleos que el Ejecutivo pretende aprobar a un mes de las elecciones en Castilla y León la Fiscalía investigará el supuesto fraude en las primarias de Ciudadanos ha abierto diligencias ya iba a llamar a declarar por lo menos al candidato que se vio perjudicado por ese presunto pucherazo Francisco Igea y fuera de España en Mozambique

Voz 26 30:57 hay personas desplazadas de sus casas casas destruidas en Riad asentamientos con falta de alimento con falta de acceso a Higini mi ya han surgido los primeros brotes de cólera inasumible

Voz 0027 31:13 es Rodolfo Enríquez un voluntario de una ONG con el que hemos hablado en Hoy por hoy que está en el país ayudando tras la devastación que ha dejado el ciclón Aday hay casi quinientos muertos y ciento veintiocho mil desplazados según el Gobierno

Voz 12 31:44 la hacer

Voz 1727 31:52 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 31:55 buenos días Pepa buenos días a todos ayer hubo dos noticias políticas que no eran noticia la primera en la derecha la segunda en la izquierda en la derecha Albert Rivera anunció que su ofrecía generosamente a gobernar en coalición con Pablo Casado por patriotismo para acabar así con la posibilidad maligna de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa lo hizo a lo grande con la aparatosidad con la que acostumbra a disparar cañonazos de fogueo o a solemnizar lo obvio cuando

Voz 1024 32:20 ya se han cerrado las listas este anunció no es sino

Voz 0789 32:23 Levi Ximo flat tus voz is sin otro objeto que frenar el escape de votos hacia Vox aunque luego lo sumaran para que salgan las cuentas porque la coalición de facto está más que cantada con ese bipartito y medio estrenado en Andalucía puesto a dar noticias sabidas de sobra Albert Rivera hubiera podido anunciar como cosa suya que este fin de semana hay que adelantar la hora también en la acera de enfrente tuvimos una noticia que no lo es fiel a sus instintos la Izquierda decidió suicidarse por el procedimiento habitual la fragmentación los militantes de Izquierda Unida Madrid decidieron no ir con Podemos por lo cual en las elecciones a la Comunidad habrá cuatro candidaturas de Izquierda una dispersión de voto que asegura la victoria de las derechas en la estela de lo ocurrido hace cuatro años cuando por no alcanzar el preceptivo cinco por ciento ciento treinta mil votos se fueron a la basura Luis García Montero se quedó sin esquí

Voz 1727 33:14 bueno y el PSOE se quedó sin gobierno

Voz 0789 33:17 se cumplirá así uno de los principios fundamentales del Movimiento Nacional Electoral para derrotar a la derecha hay que ganarla para derrotar al Izquierda no hace falta ganarla ella sola se ocupa de perder

Voz 1 35:14 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 35:18 son las nueve menos veinticinco ahora a las ocho menos veinticinco en Canarias tertulia de miércoles en Hoy por hoy con Cristina Monge politóloga y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza qué tal hola muy buenos días buenos días Cristina José Mari Calleja periodista profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días buenos días Pepa y Teodoro León Gross periodista y profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga buenos días buenos días dos Teodoro soy en este programa Teodoro qué significa

Voz 14 35:44 regalo de Dios no regalo de Dios

Voz 1727 35:47 el griego apunto

Voz 14 35:50 Teodoro García Egea Secretario

Voz 1727 35:52 el del Partido Popular porque cree que Rivera ha esperado a hacer esta propuesta de gobierno de coalición anoche cuando ya se han cerrado las listas electorales y por lo tanto no podía de ninguna manera aceptar la propuesta que le ha hecho a lo largo del último mes su líder Pablo Casado para ir juntos a al Senado

Voz 0928 36:09 lo cierto es que es una pregunta que él mismo debería responder no porque hoy precisamente se publican las listas electorales en en el Boletín yo creo que esta oferta o este planteamiento tenía que haberse hecho un poco antes no yo creo que la gente no entiende qué ha tardado tanto en darse cuenta Albert Rivera que solamente apoyando a Casado podemos echar a Pedro Sánchez

Voz 30 36:31 lo que implícitamente ayer se dejaba claro que eh

Voz 0928 36:35 Ciudadanos se ha dado cuenta que sólo apoyando a Pablo Casado podemos echar a Sánchez y por eso yo creo que ha ofrecido esa posible coalición en cualquier caso nosotros estamos abiertos a establecer las políticas que sean necesaria como hemos hecho en Andalucía o como hemos hecho a lo largo de todos estos años en otras regiones como Madrid Murcia o Castilla León e incluso La Rioja para que no gobierna de izquierda y por supuesto para aplicar la rebaja de impuestos las propuestas que venimos desarrollando durante todo este tiempo porque no veo al resto de partidos tampoco ciudadanos hacer las propuestas con el nivel de detalle que está haciendo Pablo Casado para para una agenda para España

Voz 1727 37:12 todo todas las encuestas dicen también que ese gobierno de coalición sólo es posible con Vox lo meterán en la Moncloa Si si la suma da eso

Voz 0928 37:21 nosotros queremos ganar si no depender de nadie le estamos pidiendo a los españoles que concentra en el voto en el Partido Popular para no de pretender Ari por qué porque en provincias pequeñas

Voz 1727 37:30 el señor García Egea para el Senado están dependiendo de Ciudadanos y haciéndoles oferta todos los días

Voz 0928 37:35 en y en el Senado ocurre algo como lo que ocurre en Estados Unidos no parecido no exactamente igual pero parecido y es que el que gana la circunscripción se lleva a todos los senadores la mayoría senadores no por eso en muchas circunscripciones en las que el voto de PP y Ciudadanos puede ser el ganador la suman y sin embargo los escaños sólo va llevar el parte Dios socialista porque será el partido más votado en algunas de ellas no sobre todo en las circunscripciones pequeñas llene el Congreso pasa exactamente igual en el caso Guadalajara o en el caso de Ávila ahora mismo tenemos dos diputados Partido Popular uno Partido Socialista si el voto el Partido Popular se disgregar en Ciudadanos e incluso en Vox podemos encontrar una situaciones aquel dos escaños son para el Partido Socialista y uno para el Partido Popular esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar no digo voto útil digo votos reflexión

Voz 1727 38:20 le preguntabas si metería en en la Moncloa a Vox si las encuestas acierta también en esto dicen que sólo con su voto su participación pueden gobernar ustedes eh

Voz 0928 38:29 yo creo que es importante echara Sánchez pero es igual de importante aplicar un programa de reformas sensato nosotros en Andalucía hemos ponen encima de la mesa nuestras propuestas para hacer un Andalucía mejor eso ha sido ha apoyado por dos partidos que Ciudadanos es no hemos renunciado ni un ápice a nuestros principios nuestros valores ya nuestro programa y por tanto todo aquel que esté dispuesto a aceptar el programa el Partido Popular de reformas pues Se será bienvenido a a a tener el apoyo de del Partido Popular sino que en esta ocasión dice

Voz 1727 38:59 esas son mis condiciones por ejemplo lo de dar un arma cada español por ejemplo derogar la ley de violencia de género por ejemplo derogar la Ley de Memoria Histórica si estas son mis condiciones usted señor casado se queda sin la Moncloa si ese es el dilema

Voz 0928 39:13 que haya Pablo Casado ya mismo lo que hicimos en Andalucía Andalucía nosotros tuvimos una negociación intensa en la que no pedimos ni uno solo de nuestros planteamientos en cuanto va a mejorar la vida de los andaluces en aspectos concretos y por supuesto pues en el tema de las armas yo creo que España que es una referencia a nivel internacional en el control de armas pues yo creo que no es la solución yo creo que es más importante que las armas y la tengan la Fuerzas y Cuerpos de Ciudad de Estado creo que es importante mejorar la ley para que la gente se sienta segura en su casa y creo que es importante y tener de gestos tener apoyo a las Fuerzas y Cuerpos y al Estado Hinault darle un arma cada español en mi opinión va a seguir siendo así durante el próximo

Voz 1727 39:55 meses en el mes de mayo ustedes vuelven a La Moncloa después de un paréntesis pequeño de un año escaso no llega un año aplicarán inmediatamente el ciento cincuenta

Voz 0928 40:04 cinco creo que en estos momentos a las condiciones para que en Cataluña se restablezca el orden Cataluña llevamos demasiado tiempo hablando de Torra de Puigdemont llevaba demasiado tiempo hablando de independencia sino de qué tipo de Estado quieren los independentistas en cuestión establece el del señor hacia Gea pues creo que restablecer el orden en el centro de cinco

Voz 30 40:25 creo que restablecer el orden sería eh

Voz 0928 40:28 la consecuencia inmediata serían en Cataluña se empezase a hablar un poco más del Centro de Supercomputación de Barcelona que es el centro más importante que alberga el el ordenador Mare Nostrum uno de los centros de computación más importante dirigida además por mató al era una persona de altísimo reconocido prestigio en en el mundo la computación hablar del polo químico de Tarragona hablar del empleo especializado está creando en los Parques Tecnológicos de Cataluña del turismo de la Costa Daurada creo que eso sería restablecer el orden en Cataluña es decir dejar de hablar de la gente independentista que está en vía muerta y empezar a hablar de lo que es una de las locomotoras de España que es la Comunidad Autónoma de Cataluña ese sería bajo mi punto de vista lo que deberíamos de hacer Icomos está viendo como están no cerrando Deep local utilizando recursos públicos para su agenda independentista están e incluso recibiendo órdenes directamente desde Waterloo vía a Torra pues yo creo que esto habría que abordarlo en el primer Consejo de Ministros para que estas personas no siguieran tomando decisiones para lastrar Catalu

Voz 1727 41:27 el primer Consejo de Ministros que aplicaría un ciento cincuenta y cinco

Voz 0928 41:30 pues creo que con la información que tenemos encima de la mesa sería lo más conveniente para restablecer como digo el orden en Cataluña porque en este momento quién preside el año siete de Cataluña viaja frecuentemente a Waterloo para recibir instrucciones decir es un presidente telemático manejado por vía telemática y que recibe las órdenes de un señor que es un prófugo de la justicia si eso no es una situación anormal pues que me diga alguien que es

Voz 1727 41:58 el primer Consejo de Ministros aplicación del ciento cincuenta y cinco para Cataluña cree que Cayetana Álvarez de Toledo debe aprender catalán si sale elegida diputada

Voz 30 42:07 bueno yo creo que al final Guillén de este

Voz 0928 42:12 las filas independentistas siempre intentan señalar a todos aquellos que van a Cataluña y sentimos a Cataluña como nuestra propia tierra no yo no hablo catalán yo siento Cataluña como parte de mi tierra por eso cuando alguien me dice como el señor Torra o el señor Puigdemont o incluso del señor tarda en alguna ocasión que me ha dicho

Voz 30 42:34 yo me quiero ir de España pues yo es usted lío

Voz 0928 42:37 de país España pero Cataluña se queda porque es parte de la tierra de todos nosotros no yo creo que ese mensaje es importante que los independentista lo entiendan de una vez no Cataluña no suya señor Torres señor pulmón es de todos y una persona como Cayetana Álvarez de Toledo que ha liderado movimientos de la sociedad civil que han sacado a la calle a miles de catalanes en favor de una Cataluña española y de una España con Cataluña pues yo creo que es evidente que tiene más que sobrada legitimidad para representar a esa Cataluña silenciosa que será la calle yo diría mucha más legitimidad que muchos otros que lo único que han hecho en su vida he representando a Cataluña en el Parlamento en España es insultar y lanzar algún exabrupto yo creo que los diputados como Gabriel Rufián él habría que entretenerse en qué enmiendas concretas han metido a lo largo de su trayectoria política que hayan mejorado la vida de Cataluña que enmiendas a los Presupuestos señor aparte de aparecer de vez en cuando en algún telediario con alguna la broma jocosa no creo que los políticos debíamos despedirnos por la utilidad nuestras acciones y en este caso Cayetano ahora de Toledo ha hecho fuera de la política mucho más por Cataluña que el señor Rufián

Voz 1727 43:47 por ejemplo pues por ejemplo dar voz

Voz 0928 43:49 la mayoría silenciosa de catalanes por ejemplo organizar desde la sociedad civil esa resistencia necesaria a todo ese aparato del Estado catalán liderado por Put the money por Torra que he intentado silenciar a los catalanes que se sienten españoles creo que eso dar voz al que en este momento se siente

Voz 30 44:09 he maltratado por

Voz 0928 44:12 los independentistas creo que es importante Tele preguntada si de aprender catalán si sale elegida diputada de aprenderlas juicio bueno yo creo que la gente es libre para para hacer lo que considere no yo creo que no en este caso representaron Territorio como Cataluña Madrid como diputado ese algo es un orgullo y creo que puedes hacer perfectamente tu trabajo al margen de esa cuestiones duros

Voz 1727 44:37 Serrat ir en las listas europeas

Voz 0928 44:40 no lo hemos hecho un gran trabajo portavoz que la Titan bueno eso no lo hemos quitado Serrat sigue en este momento como portavoz en Cortes futura todavía bueno pues todavía estamos te va a dar una campaña electoral estamos en en campaña electoral si todavía faltan lista conformarse efectivamente por tanto yo creo que dolor va a seguir en nuestro equipo esté donde esté y la verdad es que siempre que se le ha necesitado allá donde haya sido siempre ha estado dispuesta para para ayudar al presidente

Voz 1727 45:12 casado en las Cortes españolas en Bruselas quizá bueno yo lo que tíos que dolor sigan nuestro equipo tres preguntas concretas e Casado anunció esta semana una bajada generalizada de impuestos si vuelve a la Moncloa después de este paréntesis pequeño según datos de Eurostat la presión fiscal en España está seis puntos por debajo de la media europea seis puntos por debajo mientras que gasto público está cinco puntos por debajo también y eso con un estado de bienestar como el español que se ha incorporado tarde eh a a esto de disponer de sanidad universal educación universal de dónde recortaran si bajan los impuestos

Voz 0928 45:49 hemos visto por ejemplo año dos mil diecisiete como la bajada de impuestos que se produjo en la última etapa del Gobierno del Partido Popular género

Voz 30 45:57 más de veinte mil millones de euros