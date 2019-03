Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:34 yo creo que la gente no entiende que haya tardado tanto en darse cuenta Albert Rivera que solamente apoyando a Casado podemos echar a Pedro Sánchez lo que implícitamente ayer se dejaba claro que el ciudadano se ha dado cuenta que sólo apoyando Pablo Casado podemos echar a Sánchez y por eso yo creo que ha ofrecido esa posible coalición

Voz 0027 00:54 Teodoro García Egea confirma además que si el PP llega al Gobierno aprobará en el primer Consejo de Ministros nuevo ciento cincuenta y cinco para Cataluña para restablecer el orden dice y lo que no aclara explícitamente si harán o no será mantener el Salario Mínimo Interprofesional en los novecientos euros hasta los que se ha incrementado este año y sobre ciudadanos la Fiscalía ha abierto diligencias por el supuesto fraude sus primarias en Castilla y León el Ministerio Público se ha puesto en contacto con el partido para pedirle información y recabar datos sobre el sistema de votación el recuento el fiscal jefe de Valladolid ha citado para mañana a Francisco Igea que es el ganador de aquellas primarias y que fue precisamente el perjudicado en un primer momento por aquel esto pucherazo el viento ha reavivado en las últimas horas los incendios en Galicia el más grave el de duro y Rianxo ha quemado ya más de ochocientas cincuenta hectáreas si el viento también está soplando con mucha fuerza en el Estrecho en Ceuta han suspendido las clases hoy no hay cole el transporte marítimo también está cancelado Miguel Ángel Mendoza

Voz 1926 01:51 así es no entran y salen ningún barco desde ayer a las tres y media de la tarde no hay clases por decisión del ministro de Educación y la Delegación del Gobierno la alerta naranja por oleaje y la amarilla por viento tienen la culpa no se quedan ahí las suspensiones no importe de mercancías

Voz 0666 02:04 el pie en vehículos no hay actividades deportivas al aire libre ni tampoco se continúa con el asfaltado de calles los servicios de emergencia se encuentran pendientes de cualquier novedad en Estados

Voz 0027 02:15 Unidos hoy entra en vigor la prohibición de los aceleradores de disparos es un dispositivo que convierte un rifle común era una metralleta las asociaciones pro armas han recurrido esa decisión en las que representan a las víctimas de tiroteos piden más regulación en la última semana se han suicidado dos estadounidenses supervivientes de glam y también el padre de una niña asesinada en la escuela Sandy Hook en dos mil doce y este fin de semana aquí en Europa se cambia la hora a las dos de la madrugada del sábado domingo serán las tres una hora menos de sueño

Voz 1926 02:41 el Parlamento Europeo aprobado una petición

Voz 0027 02:44 para que esto es cambios de horario se anulen ya en

Voz 0666 02:46 dos mil veintiuno pero el lío interno en

Voz 1 02:50 los distintos países de la Unión afín que eso sea bastante improbable

a las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 5 04:11 hay una posibilidad muy importa

Voz 6 04:13 antes de que unidas podemos forme parte del próximo mes

Voz 4 04:16 eso requiere una cara de ilusión de esperanza para el próximo veintiocho creo que es una emergencia nacional en el capítulo de hoy porque hay una encrucijada

Voz 6 04:29 flamenquito ese Pedro Sánchez me gusto el señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno aquí echemos a Sánchez como tanto hoy quemará Casado la propuesta de Rivera es una buena idea una idea pero llega tarde esto es una pena que ha citado en La Moncloa

Voz 7 04:56 es una relación cordial pero los dos somos muy francos otros somos los que más lo peor

Voz 1 05:03 la tontería ésta decir vota Melanie que sino viene uno muy malos

Voz 6 05:07 yo siempre

Voz 1 05:08 la democracia pero sin sino Rivera es entenderse con aquellos que piensan como él

Voz 6 05:14 yo creo que no va a volver nunca

Voz 4 05:17 alguien tiene una duda de que ese señor es capaz de cualquier cosa

Voz 6 05:26 si Pedro Sánchez puede elegir elegirá ciudad porque con este PSOE de Sánchez no

Voz 4 05:34 quiero pedirle al Partido Popular que esté a la altura y que si hace falta sumemos para poder enviar a trapos

Voz 6 05:41 sólo faltaba vascas fíjate que te haga la campaña

Voz 4 05:49 como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos

Voz 8 05:54 su propuesta política es simple y llanamente para la propuesta política del Partido Social para no reeditar esta pesadilla no queremos un gobierno con socialistas comunistas independentistas solicitará al señor Iglesias vicepresidente de Sánchez llevando la economía este hombre yo prefiero ser presidente lo que queremos es formar un gobierno estable que dependa de sus propios

Voz 6 06:17 en dar muchos votos al PSOE implica que se van conciudadano va a haber muchas presiones de los poderes económicos para que el PSOE pacte con Ciudadanos con Pepa Bueno y donde dijo Diego dijo dice tertulia de mí

Voz 1 06:43 cuáles en Hoy por hoy con José Mari Calleja Teodoro León Gross y Cristina Monge saludamos esta mañana

Voz 1727 06:48 a Juan Manuel Santos ex presidente de Colombia muy buenos días

Voz 1224 06:52 buenos días Pepa el presidente Santos fue pero

Voz 1727 06:54 buenista de una de las peores pesadillas de un político convocar un referéndum y perderlo por un puñado de votos sino por un asunto cualquiera un referéndum que planteaba poner fin a un conflicto armado de medio siglo que desangraba a su país probablemente el liderazgo se mide en el día después de algo así perder un referéndum puede conducir al caos estamos viendo en el Reino Unido o puede responde pese a ese fracaso con estas palabras

Voz 1224 07:19 siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación y aquí tenemos una oportunidad que se abre con la nueva realidad política que Se manifestó a través del plebiscito buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca

Voz 1727 07:43 aprovechó esa oportunidad tanto tanto la aprovecho que consiguió la paz para el pueblo colombiano el Nobel por cierto este martes se publica en España su libro La batalla por la paz el largo camino para acabar con la guerrilla más antigua del mundo lo edita península que es un sello de Planeta lleva el prólogo de Felipe González materia prima presidente de primera calidad para historiadores y escrito por el periodista que es usted

Voz 1224 08:08 así es Pepa este libro lo lanzamos anoche aquí en Madrid vi muy complacido logrado de este este libro porque creo que es un testimonio importante para la historia un testimonio que aclara muchas cosas porque este proceso ha sido muy calumniado muy tergiversado y pensé que era el momento para como dicen poner los puntos sobre las íes

Voz 1727 08:35 un libro directo sincero retrata muy bien algunas situaciones y personajes el libro de un periodista que te atrapa de principio a fin efectivamente a usted es ley le llamaron traidor muchas veces en inglés lo llaman el asesinato de dar reputación como se sobrepone a alguien a que le llamen traidor a su país nada menos sigue negociando sigue negociando me pregunto por esta palabra que está de actualidad en España y en direcciones múltiples

Voz 1224 09:04 pues en la política uno tiene que tener una piel de cocodrilo yo digo inclusive piel de hipopótamo es que esos ataques que tienen intenciones políticas les rueden aún y eso lo lo que hice con estos ataques que no hicieron desde el comienzo del Gobierno porque esto lleva ocho años obedece a una estrategia política muy clara usted cae mencionar en Inglaterra lo llaman asesinar el carácter

Voz 1727 09:38 el Table

Voz 1224 09:39 a un líder la confianza de de Suu de sus gentes su pueblo por algún tipo de actitud humana o por el efecto que tenga ese leer aquí en el caso colombiano mis contradictores escogieron la palabra de traidor siempre llanamente porque quise hacer la pas ir ahora porque hice la paz pero cuando lo tiene muy claro los objetivos en la vida hay en la política y cuando tienen uno como decimos los marinos Un cuarto destino no importa si los vientos son favorables o desfavorables uno trabaja por llegar a ese puerto de destino por fortuna en el caso colombiano lo logramos

Voz 1727 10:23 en la presentación anoche en Madrid efectivamente usted recordó unas palabras de Isaac Rabin que decía vamos a negociar como si no hubiera terrorismo y combatir el terrorismo como si no hubiera negociaciones porque usted siguió negociando después de un atentado con catorce muertos y cuando todo el mundo a su alrededor incluida la fama día de decía para para la negociación no

Voz 1224 10:45 así es yo decidí tomar ese camino que sabía que era más difícil porque explicarle a la gente que uno está sentado negociando mientras la guerra continúa muchas veces no lo entiende isla presión para es el fuego o para levantarla negociaciones era permanente y en muchos casos creciente pero yo también sabía por otro lado que ese era el mejor camino porque si uno en Jose un cese al fuego se pone de rehén de cualquier persona que quiera cometer un atentado y acabar con el proceso además en el caso colombiano hayamos tenido de los precedentes de ceses al fuego donde la guerrilla los había aprovechado para fortalecerse política y militarmente también teníamos en este en esta circunstancia una ventaja que era la correlación de fuerzas militares a favor del Estado entonces es un cese al fuego nos permitía mayor margen de maniobra aunque políticamente eran muy difícil de administrar lo fue pero resultado pues por fortuna fue un éxito

Voz 1727 11:59 eso es irreversible presidente

Voz 1224 12:02 sí es irreversible pues lo siguiente ya en el caso colombiano en se cumplió lo que en la

Voz 1727 12:09 mayoría

Voz 1224 12:10 de los procesos de paz en el mundo se busca que se busca en un proceso de paz que los insurgentes que la guerrilla entregue las armas ya a las FARC en tengan todas sus armas se integren a la vida civil y a la vida política ya eso está sucediendo ya son partido político ya están en el Congreso de la República en ir en el caso colombiano lo que hicimos fue ir mucho más allá el promedio de acuerdos negociamos una justicia especial primera en la historia que las dos partes acuerden a Justicia y luego acuerdan someterse a ella también negociamos unos planes de desarrollo para las zonas afectadas por el conflicto a quince años en lo que estamos implementando pero la parte de básica de cualquier acuerdo y hace cumplió está blindado por a propia corte constitucional que en un fallo dijo que en los próximos tres Gobierno ningún presidente ningún gobierno puede aprobar leyes au reformas que vayan en contra vía del cumplimiento de los acuerdos y eso es una garantía de que el acuerdo va a continuar y que es irreversible ahora pueden demorar las el cumplimiento de los otros puntos y eso es lo que en este momento está en discusión pero siempre en todos los acuerdos que en ningún acuerdo de paz es perfecto porque es producto de una negociación entre seres humanos el presupuesto es de transacciones siempre quedan sectores descontentos algunas veces como en el caso colombiano el descontento lo quieren aprovechar algunos políticamente porque tienen argumentos que son emocionales que son muy muy eh efectistas como por ejemplo decir mire es que estos guerrilleros que cometieran estas atrocidades se les está dando una pena demasiado leve pues eso siempre se puede decir pero el lo importante es haber logrado la paz en siempre hay un precio para lograrla nunca hay paz gratis en el caso colombiano creo que logramos un equilibrio entre justicia y paz que va a ser de este acuerdo un acuerdo sostenible en el tiempo e irreversible yo creo que ya es irreversible

Voz 1727 14:41 edificio de verdad combatir la mentira la verdad usted ha sido víctima uno de los primeros mandatarios víctimas de víctima de la verdad de las mentiras que circulaban durante la negociación incluso ahora cuando tantos dirigentes niegan en su país la existencia de un conflicto como éste

Voz 1224 14:57 sí es increíble que todavía en sería dice que en Colombia después de ocho millones de víctimas y más de doscientos cincuenta mil muertos que no que ya no había conflicto

Voz 1727 15:07 ya inclusive los desplazados

Voz 1224 15:10 ven todos los días en la televisión dice que no no fueron desplazados sino migrantes sentarnos los califican eso pues para mucha gente es ridículo pero para otra sorprendentemente creen que es verdad o por lo menos utilizan eso con como un argumento político presidente Santos

Voz 1727 15:30 qué hay que hacer en Venezuela el qué hacer con Maduro leo en la prensa que usted usted sostiene que hay que darle una salida

Voz 1224 15:38 sí porque pretender que Maduro va a entregar el poder a sin así no más que el PP es incierto a Colombia y a la región y al mundo creo que le conviene también no no será algo que genere la violencia que todo el mundo teme que puede generarse hay cientos de miles de venezolanos que están armados con fusiles AK cuarenta y siete Eso fue una estrategia que inició Chaves hace muchos años la crear los famosos comité de defensa de la revolución y cualquier violencia en Venezuela va a afectar mucho a Colombia a la región iba a ser la violencia durar mucho tiempo porque las instituciones venezolanas están totalmente destruidas por eso hay que buscarle una salida que no sea violenta no salida pacífica y la única forma de encontrar esa salida es a través de una negociación una negociación con los factores reales de poder los que pueden en cierta forma diseñaron un puente de plata para buscarle una salida al régimen para buscar una transición pacífica esos poderes les conocemos la China Rusia Cuba Estados Unidos América Latina pero por supuesto que la voluntad también de las partes dentro de Venezuela

Voz 1727 17:10 quién debe liderar esa negociación cuyo

Voz 1224 17:13 diría que la debería liderar Guaidó Guaidó mismo desde el punto de vista de la de la oposición directamente con Maduro o con algún mediador pero yo no veo otra salida eh pensar que nuevamente que Maduro va simplemente al poder iba a acabar como Noriega una Carlsen Estados Unidos eso no has estado

Voz 1727 17:38 tiene tanta experiencia recibido alguna oferta en ese sentido de liderar o participar en una negociación no

Voz 1224 17:44 no porque yo tengo un una situación muy particular pues mire relación tan mala que tengo con Maduro en hijo cruceros no

Voz 1727 17:56 traidor no

Voz 1224 17:58 bueno uno de los muchos regionales

Voz 1727 18:01 es una última cosa qué le parece esta exigencia ahora del presidente de México de López Obrador a España para que pida disculpas por los abusos de la conquista

Voz 1224 18:13 pues estamos viendo en América Latina unas expresiones muy folclórica del populismo es es una de las expresiones en ese populismo en este caso izquierda veía esta mañana en el país que en Brasil puede sonar está David picando y celebrando el gol el golpe militar entonces América Latina está con los dos países más importantes de la región entre un sándwich de un populismo de derecha izquierda pues vamos a tener que tener mucha paciencia a los que somos del extremo centro

Voz 1727 18:49 cuánto le preocupa una hipotética intervención militar en ese estado de cosas que está describiendo de Estados Unidos en Venezuela

Voz 1224 18:58 pues yo personalmente le he dicho al presidente otro que ese sería el peor dato de todos los caminos dejaría unas cicatrices que durarían generaciones en en San Alce sería tal vez el camino más contraproducente para todo el mundo incluyendo para los Estados Unidos

Voz 1727 19:19 terminamos presidente Santos algún consejo para Pedro Sánchez le llaman traidor por por empeñarse en negociar con los líderes independentistas catalanes

Voz 1224 19:32 un consejo a cualquier gobernante salvando todas las distancias

Voz 9 19:38 hasta aquí lo que pasaba allí uno de ellos es

Voz 1224 19:40 uno tiene que hacer lo posible para dormir tranquilo yo no duerme tranquilo cuando hace lo correcto cuando hace lo correcto muchas veces no es lo popular pero si hace lo correcto no duerme tranquilo de manera que a Pedro Sánchez y a todos los gobernantes les aconsejo que duerman tranquilos

Voz 1727 19:59 la batalla por la paz el libro del presidente Santos muchas gracias mucha suerte

Voz 1224 20:03 gracias Pepa

Voz 1727 25:50 son las nueve y veintiséis minutos de la mañana las ocho y veintiséis en Canarias de las alturas de una negociación dificilísima larga que llevó nada menos que la paz a un país Colombia aterrizamos en el barro de nuestro día a día caso Villarejo Miguel Ángel Campos buenos días hola muy buenos días Pablo Iglesias se va a personar esta mañana por qué exactamente porque en el caso Villarejo

Voz 1552 26:15 bueno pues porque el ex comisario Villarejo les robó datos de su teléfono móvil según ha sabido de fuentes cercanas a la investigación en concreto el ex comisario Villarejo les robó el contenido de un chat con una eurodiputada in numerosas fotos comprometidas las tenía en su poder han sido incautadas por la policía en los registros practicados se han dado cuenta ahora de que tenían todo ese material y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ofrecido Pablo Iglesias personarse en la causa va a acudir esta mañana a lo largo del día de hoy a los juzgados número seis al menos es lo que ha comunicado el Pablo Iglesias al juzgado para personarse en la causa y defender sus derechos claro

Voz 1727 26:53 así que Pablo Iglesias se persona en el caso Villarejo se lo ofrece el juez porque encuentra material se sabe cuándo ocurrió ese robó cómo accedieron a su teléfono por donde pudo ser

Voz 1552 27:03 no de momento no tenemos más información Pepa lo que sí que es cierto es que el comisario Villarejo formaba parte recordarás de esa policía política que elaboró entre otros el informe PISA y pues elaborado para intentar pues acabar desprestigiar al líder de Podemos y que podrían haber utilizado algunos de estos lazos

Voz 1727 27:26 Miguel Ángel gracias buenos días

Voz 1552 27:28 a ti buenos días Cristina Monge así que el vallista

Voz 1727 27:31 de damnificados por por Villarejo iba a decir se incrementa no porque ya hizo aquel informe sobre Podemos pero añadimos Cristina un elemento más a la actividad nauseabunda de de de de este hombre si se confirman todos los extremos del sumario que se está investigando

Voz 27 27:48 añadimos un elemento más abrimos un camino que no sabemos hasta dónde puede llegar no porque la pregunta ahora mismo es de quién no tiene información personal o confidencial Villarejo

Voz 1727 27:59 quién de los que se dedican a la política a los grandes

Voz 27 28:02 la opción a los medios de comunicación etcétera no ya sabes que corre el chiste de que si no estás en los archivos de Villajos que no eres nadie no por lo tanto pues claro llega un momento bueno hasta donde va a llegar todo esto yo creo que es un síntoma que nos debería preocupar mucho sobre nuestra calidad de la democracia es un suma

Voz 1727 28:17 yo que es urgente no que que sigue adelante y que investiga de manera exhaustiva Cristina

Voz 27 28:22 activamente que se investiga de manera exhaustiva y además con toda la transparencia que sea posible en estos casos es decir siempre va a haber me elementos que nada tienen que quedar de alguna forma bajo la discreción de un proceso como éste pero yo creo que ahí hay que extremar las garantías y que semanas transparencia hasta donde sea posible porque es que nos estamos jugando la credibilidad de nuestro sistema democrático es que estamos hablando de cosas muy serias en temas como Villarejo

Voz 1727 28:43 Teo

Voz 1926 28:45 bueno pues con la esperanza de no ser nadie no ficción afortunadamente

Voz 4 28:50 esperemos nuestras nadie yo veo muy seria Calleja eh que Calleja esto es toda una autoridad lo veo muy serio en esta conversación

Voz 1926 29:01 desde luego la de Villarejo en asuntos muy graves no en el banco el BBVA de Francisco González en el Partido Popular con con aquellas negociaciones con con Cospedal a través de su marido en Fine Villarejo aparecen todas las salsas pero aparecen salsas verdaderamente delicadas que que eh que penetran hasta lo más hondo del Estado hasta lo más delicado

Voz 9 29:23 que es la intimidad de cada persona lo hondo del Estado y la intimidad de cada persona son igualmente sagradas

Voz 1727 29:28 y es lo que parece que ahora mismo están en juego

Voz 9 29:30 luego lo lo terribles que este sujeto es un funcionario público no es un criminal es un presunto criminal yo que yo viviría quitándole de presunto pero es un funcionario público no es un sujeto privado que se dedica a hacer chantaje en plan Camorra que bueno sería un delito el caso es estén señores con dinero público eventualmente ha estado cobrando también un dinero privado por espionaje a personas como Miguel se hacer espionaje de personas como Miguel Sebastián teóricamente inducido por el representante máximo de un grandísimo banco español el BBVA en fin todo en cuanto aparece el nombre Villares

Voz 28 30:10 jo sale un olor un hedor nauseabundo que desde luego degrada

Voz 9 30:15 absolutamente el sistema democrático y que nos hace pensar cómo ha podido estar actuando este señor durante tantos y tantos años con una impunidad y desde luego con una lubricante rubricado por los poderes públicos hoy por algunos poderes privados no porque este señor desde luego llevaba incorporada la grabadora como los que tenemos gafas las llevamos puestas es evidente que ha hecho un trabajo un trabajo con un altísimo rendimiento Icon trabajó de consecuencias tóxicas avanzando

Voz 1727 30:45 trece de la entrevista con Teodoro García Egea Cristina sacamos la conclusión de que ese gobierno de coalición si las cuentas tan va a salir adelante sí sin ninguna duda que apoyarán o contaran con Vox bien sin ninguna duda porque no ha explicitado así poniendo como ejemplo Andalucía lo llamativo es que Albert Rivera salir anoche con la oferta concreta no

Voz 27 31:09 bueno puede resultar llamativo por el momento probablemente no en puertas ya del inicio oficial de una campaña que llegue la que llevamos ya muchísimo tiempo pero yo creo que que hay Albert Rivera lo que está jugando su auténtica partida no es tanto la de ganar o no las elecciones sino la te gana El liderazgo de del bloque de la derecha que es lo que en estos momentos están disputando ya hay un dato interesantísimo y es que todas las encuestas coinciden en que tenemos entre un diecisiete un dieciocho por ciento aproximadamente de votos el Partido Popular que pueden estar viendo a Ciudadanos en ese sentido yo creo que hay Rivera lo que hacía anoche era intentar mala iniciativa descartar cualquier posibilidad de pacto con el PSOE en respuesta a las declaraciones de Ábalos unos días atrás y erigirse él como el hacedor de ese pacto no de de ese acuerdo que por otro lado está cantado o sea creo que nadie tiene dudas de que eso puede hacerse así por lo tanto bueno pues creo forma parte del guión no lo que pasa que también es verdad como se decía esta mañana que se hace en un momento en el que las listas presentadas por lo tanto la la la aplicación práctica a día de hoy pues obviamente no pasa más allá de una declaración de intenciones

Voz 1727 32:11 sí de tratar de en fin de frenar la sangría de votos que se le puedan estar yendo ante la duda de que pueda pactar con el PSOE no si yo yo yo

Voz 1926 32:20 lo que ese es el punto verdaderamente clave no yo creo que cuando cuando decía ayer en Galicia os pido con toda humildad que confía en mí no vamos a defraudar justamente lo que Rivera está tratando de taponar la hemorragia terrible que tienen por la desconfianza que hay en la derecha desconfianza que por cierto Ávalos con cierta habilidad exploró muy bien cuando dijo que que serían el socio preferente yo creo que el Partido Socialista por supuesto está jugando con evidente habilidad la carta de situarse en el centro que es el territorio en el que en el que aún pueden sacar votos de Ciudadanos Si y mantener una buena posición de expectativas electorales pero yo creo que aquí la clave Cristina discrepando un tanto de tu de tu tesis yo creo que la clave no es que Rivera deja de aspirar al liderazgo de decir lo que acabo de hacer Rivera es decir da igual votar ciudadanos que votar PP porque yo ya ofrezco abiertamente entrar en el Gobierno pero yo creo es que me parece termino me parece que que que Rivera sencillamente cuando habla de emergencia nacional de lo que está hablando es de emergencia demoscópica todas las encuestas le dan bajadas les dan en caída lo sitúan ya como partido claramente alejado de los dos grandes e incluso muchas de las encuestas ya Enrico de situarse en la franja de los partidos menores no como les sucede también a a Podemos la impresión de que lo que está haciendo Rivera es definitivamente decir renuncia al liderazgo como alternativa de gobierno y me ofrezco a un gobierno de derecha en el que el partido es evidente

Voz 9 33:45 el sin no lo analizamos no ha parado de dar tumbos desde la moción de censura yo creo que la emoción de Ashura se lleva por delante evidentemente a Rajoy pero se lleva también por delante a ciudadanos que pensaba que era la alternativa natural al gobierno de Rajoy el esquema que tenía ciudadanos es que se cueza en la salsa de la corrupción el tiempo que sea necesario nos ofrecemos como alternativa regeneradora en la medida que se produce una moción de censura que se llevó por delante a Rajoy en unas condiciones bastante poco defendibles para él mismo esta huida del Congreso mientras está debatiendo qué hacer o no hacer con él resulta que Ciudadanos se queda sin estrategia pasa de haber sido un partido que se mostraba como imprescindible como necesario como capaz de pactar desde el centro con los extremos a ser un partido que dice me quedo sin espacio público y luego después de esto viene el el zambombazo andaluz en el que pensaba que iba a ser el primer partido y se encuentra con que los señores de a caballo

Voz 27 34:42 acaban sacando doce escaños y sobre todo

Voz 9 34:44 no decía Banon en una entrevista el país esta semana haciéndose con la agenda haciéndose con la agenda política hay obligándoles a radicalizarse entonces claro Ciudadanos dice no voy a pactar con el PSOE para así evitar la fuga de votos que Le podrían ir por la derecha Vox pero al mismo

Voz 12 35:00 tiempo que dice que no voy a pactar con el PSOE pues a lo mejor está

Voz 9 35:02 facilitando que ese supuesto votante socialdemócrata que habían ciudadanos acabe yéndose al partido

Voz 1727 35:07 socialista preguntas cuántos de eso les quedan claro pero a veces que su electorado se ha del hechizado no sea pues posiblemente sustraídos reducción

Voz 9 35:16 no a los conservadores ellos encogiendo y sobre todo como le están planteando el esquema es la derechista cobarde que Fraga al discurso del PP está también discurso de ciudadanos frente a la de la derechona testicular Se supone que es cuando dices te estás diciendo también el otro ese bloque de derecha en el que resulta que las encuestas de medios que en principio podrían estar deseando que ganara el Partido Popular no les da una suma de mayoría absoluta es decir se ha conseguido con esta política de ciudadanos entre otras cosas que ahora el Partido Socialista vuelva a ser el de hace en quince años el imprescindible para unos y otros el trasversal el que consigue movilizar a sectores muy distintos que le ven como elemento central este es el debate y hay ciudadanos tienen muy poco porvenir y si encima les pones la bronca interna con las selecciones dentro del partido la flota ya de damnificados pues

Voz 1727 36:08 hay queda eso enseguida porque como venimos contando en la SER la fiscalía investiga las sir regularidad es en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León ya citado ya ha citado ya a su candidato a la presidencia de la Comunidad para mañana mismo

son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias la Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León

Voz 1727 40:59 ha citado para mañana a Francisco Igea que fue el candidato que ganó esas primarias pero que en un primer momento se vio perjudicado por el presunto pucherazo finalmente fue proclamado candidato ese hombre es como les digo Francisco Igea y lo tenemos al teléfono muy buenos días muy buenos días cuando recibe usted la citación de la Fiscalía

Voz 34 41:21 bueno nosotros recibimos a exigencias sabe que te has previas la semana pasada el jueves

Voz 1727 41:29 sabe quién ha presentado esta denuncia porque la fiscalía abre estas diligencias

Voz 35 41:34 yo tengo que vamos parece una denuncia anónima si forma pero en cualquier caso cuando otros estamos encantados de que sea así para nosotros siempre la justicia es una garantía

Voz 1727 41:47 se alegra por tanto que este asunto se judicial para que se esclarezca no

Voz 35 41:52 yo creo que que se esclarezcan nosotros tenemos plena confianza la investigación está abierta nuestro comité de garantías pero no para nosotros siempre que nosotros son más gente y lo hemos demostrado partidarios de la justicia la justicia siempre es una garantía para cualquier español para nosotros también

Voz 1727 42:11 le consta si la Fiscalía llamado a otras personas por ejemplo la candidata beneficiaria de aquellos ochenta y dos votos Silvia Clemente

Voz 34 42:18 no no no no me costó hasta el momento la cuestión

Voz 1727 42:21 tres semanas después señorial la dirección de Ciudadanos no ha hecho públicas las conclusiones de su investigación interna usted sabe quién orquestó este lío

Voz 35 42:34 no lo sé si supiera yo todas las encontramos en nuestros tenemos las hicimos públicas los próximos sepamos tanto del partido como de la medios de comunicación bueno nos lo han solicitado yo creo que nuestra actitud de absoluta transparencia al respecto lo que sí que tengo que decir es uno escribió una celeridad que no será en ningún proceso judicial esto es una investigación seria entrañar responsabilidades personales importante yo creo que ya estoy bastante porque conforme con con la bandera a llevar el asunto que lo que nosotros no podíamos hacer nadie es frivolizar sobre quién es responsable de una cosa que entraña pueden dañar el Atlético pero hay que tomarlo concertó con garantías necesarias pero vamos está inquilinas absolutas

Voz 1727 43:20 una última cosa cuando dicen nosotros hemos puesto toda la información a disposición hemos sido transparentes se refiere a la dirección de Ciudadanos en Castilla y León a la nacional

Voz 35 43:29 no me refiero a todos me refiero a nosotros que pusimos

Voz 34 43:36 la información

Voz 35 43:37 después de nuestro conté a la entidad a disposición de la prensa embravecido al partido que ha respondido siempre a todas las preguntas con Cuba partido en menos de veinticuatro horas resolvió que había unos votos fraudulentos que la candidatura yo creo que nuestra rapidez y es mejorable y creo que con respecto a que no he hecho nosotros somos que acerques a abrir una investigación responsable ahora había la investigación la justicia lo totalmente tranquilos

Voz 21 44:09 confiamos en que esto porque se ríe cuando le pregunto quién es ese nosotros

Voz 35 44:15 bueno porque hay que decir que la pregunta parece que entraña un cierto grado de Comillas maldad no nosotros somos todo el patio de este partido en la Comunidad el partido a nivel nacional yo creo que que pocos partidos en un proceso como éste pues ha respondido con la celeridad con dispara porque estas dos carencias no conozco ningún otro partido en el que se había hecho con esta rapidez yo entiendo que la gente tiene realmente se ha de ser yo el primero en decir que ahí tiene más interés que yo mismo me en que se aclare lo sucedido pero también entiendo que hay que ser responsable y que no podemos obtuvo irresponsabilidades hasta que no estemos seguros

Voz 1727 45:00 Francisco Igea le agradezco que haya estado en la SER como siempre suerte buenos días

Voz 35 45:04 muchísimas gracias hablamos

Voz 1727 45:06 o sea que la verdad siempre he dado la cara e en todo este proceso primero como perjudicado pero ahora mismo ya es el candidato e es el candidato también de la dirección nacional aunque en principio viviera aquel episodio o por lo menos de una parte de la dirección nacional porque he tenido el apoyo de Luis Garicano por ejemplo desde el minuto uno

Voz 9 45:23 ha la cara por nosotros incluso no

Voz 1727 45:26 quedan unos pocos minutos sino Quiero y no quiero que no pasa el tiempo sin sin comentar como habéis visto al secretario general del Partido Popular sobre un par de cuestiones muy concretas yo he visto una ligera modulación de la oposición sobre el ciento cincuenta y cinco es muy difícil que después de haber cargado tanto las tintas con Pedro Sánchez sobre este tema ahora digan claramente probablemente porque alguien está contado dónde vais con eso de aplicar ciento cincuenta y cinco inmediatamente pero claro son rehenes de sus palabras que al final dice sí

Voz 1926 45:57 primer Consejo de Ministros claro pero te lo dice la tercera pregunta es es su tercera respuesta que él la primera respuesta de saque que da es las cosas buenas que hay en Cataluña las cosas potentes cayera la locomotora que está tirando en España las cosas positivas casi en la línea de los catalanes hacen cosas claro el problema es que son tan esclavos de su herencia

Voz 9 46:17 de repetir machaconamente ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y cinco Además ciento cincuenta y cinco indefinido que es por definición inconstitucional que ya no le queda más remedio decir bueno si en el primer Consejo de Ministros cuando lleguemos aplicaremos accidentes cincuenta y cinco porque hay que poner orden para él antes a poner orden era sacar lo bueno que hay en Cataluña hay una leve modificación pero está muy esclavos de lo que han dicho hasta ahora y me llama la atención que a estas alturas de la campaña cuando queda prácticamente un mes para votar a un partido de Gobierno que ha estado en el Gobierno está

Voz 1727 46:47 once meses si es que esto es un paréntesis muy pequeño no tenga elaborado un discurso por ejemplo sobre el Salario Mínimo Interprofesional al que han atacado por tierra Mariaire tampoco dice claramente nos lo vamos a cargar sobre el aborto ha tenido a la ley del aborto ver la ley del aborto no la ley del aborto que dice vamos a crear una ley de maternidad pero no aclara si derogará la Ley de él

Voz 3 47:09 pero vamos a escucharlo nosotros vamos a promover una ley de maternidad que proteja a todas las mujeres que se quedan embarazadas y que por presiones del entorno pues se les pasa por la cabeza el de tomar una decisión como interrumpir su embarazo no creo que todos tienen que tener el Estado su disposición para que esa decisión no se toman presidente del entorno ni económica cuatro veces más

Voz 1727 47:28 por todo esto ya la última era y late decida abordarse puede acoger a la ley de plazos no ha habido manera de aclararlo Cristina

Voz 27 47:34 no ha habido manera aclarar los porque yo creo que están intentando destacar la parte positiva de su mensaje que es decir apoyar a las mujeres que se quedan embarazadas faltaría más diría yo no faltaría más pero yo creo que a tenor de lo que dice tenemos que concluir que peligra esa ley de plazos puesto que en ningún momento ha dejado un mensaje claro encima de la mesa de que efectivamente se va a respetar algo que yo creo que ya forma parte de la cultura española que ya está muy asentado en la sociedad no incluso dentro de muchas de los votantes del Partido de muchos de los votantes del Partido Popular tanto hombres como mujeres

Voz 9 48:05 yo creo que haya habido temas en los que efectivamente

Voz 27 48:07 esas forzado por poner el foco en un en un mensaje positivo lo cual es bueno lección primera no de de comunicación política pero hay temas que deben hacernos preocupar primero esta de la ley del aborto segundo algo parecido también ha pasado cuando le han preguntado por todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático cuenta la contaminación etcétera El habla de generar empleos verdes por supuesto faltaría más tenemos hay todo un reto pero eso implica también acabar con el diésel y pone una serie de medidas en tal y como bueno pues no la la agenda del IS la agenda de la gasolina

Voz 1727 48:38 n de Europa por cierto que viene de Bruselas no se ha comprometido a mantener

Voz 27 48:41 eh eh para nada España ha mandado ya un borrador de ese Plan Nacional Integrado de energía Gemma Bruselas un borrador cuesta sujeto a discusión y que está las ojo también a modificaciones seguro durante todo este año pero que a lo que se envía o hay una parte muy importante de un consenso construido con la industria de un consenso construido con los sectores sociales que luego en insisto eh va a ser objeto de discusión y de debate pero que hay una parte fundamental ya que forma parte de una primera acuerdo por decirlo de alguna manera así un poco prudente no entonces yo creo que ahí deja dudas acerca de cosas que que peligran y luego finalmente a me preocupa muchísimo algo que también le apuntaba Teo no decir estamos viendo a raíz de declaraciones ni una idea que subyace y es que parece que en estos momentos para el Partido Popular es más enemigos Sánchez que Vox sin olvidar esas reminiscencias franquistas de Vox entonces ahí me preocupa en el Partido Popular que ha sido un partido de Gobierno dentro del consenso constitucional parece que se está dando en el extremo derecho de una forma casi casi ya fuera de esa marca

Voz 1926 49:39 sin más más que quién sea más rival que evidentemente más rival Sánchez es que ningún otro el problema es el lenguaje no ese que que en la palabra enemigo que utilizaba en fin yo estoy completamente de acuerdo no hemos visto un García Egea más esquivo de lo normal y como muy bien apuntaba Cristina en el que ha buscado ha explorado la parte positiva no algunos algunos clichés más positivos que que añadiera el discurso puede verse como un cierto discurso electoral también puede verse como una cierta digamos una cierta lógica se sabe en un medio de carácter progresista cuando está en un mitin está en un entorno más ultrasonido pues seguramente no no sea tan tan templado no pero yo volvería efectivamente como tú decías al final Cristina yo volvería a este último punto no han al margen de que Pedro Sánchez se hubieran rival electoral el problema es que la frase que dijo literalmente es que la derecha Ciudadanos y Vox tienen que entender que el enemigo el enemigo es Pedro Sánchez y que hay que estar unidos contra la barbaridad de que Sánchez siga en La Moncloa el partido socialista que es el partido que más tiempo ha gobernado veintiún años seis legislaturas más está de Sánchez presentar presentarlo en clave de enemigo en clave de barbaridad

Voz 1727 50:46 bueno en fin yo yo creo que no

Voz 1926 50:49 que por mucho que blanqueo que tratara de blanquear García Egea porque si os fijáis su respuesta ha sido me refiero que es el enemigo de la economía del progreso económico no lo que ha hecho el Partido Popular durante toda la legislatura es presentar a Pedro Sánchez como enemigo de España

Voz 9 51:03 como el legítimo como sujeto elegir claro como enemigo de España

Voz 1727 51:06 las quedan un par de minutos y hay que hablar también de la izquierda la izquierda a la izquierda del PSOE e que en Madrid en concreto este leyendo ahora mismo el titular del diario punto es la atomización sin precedentes de la izquierda amenaza el cambio en la Comunidad de Madrid cuarta candidatura de la izquierda en la Comunidad la militancia de IU decide presentarse

Voz 9 51:25 contra Podemos pues es una brillante idea porque demuestra que cuando no tiene enemigos te los creas tú solo oye son de un rubricado esto vamos va como una moto van a acaban echando de menos los resultados electorales que impidieron que Izquierda Unida tuviese un escaño que hubiese permitido un gobierno de izquierda y que hubiese impedido que repitiera después de veinte años de gobierno del Partido Popular esta idea de que el partido se fortalece depurando se que primero montamos una iniciativa luego convocamos a la unidad con los que nos acabamos de separar es intelectualmente insostenible políticamente va a tener un resultado nefasto

Voz 1727 51:59 esto hay margen todavía eh hay margen todavía para que las candidaturas puedan llegar hipotéticamente algún tipo de acuerdo o no se sabe qué acuerdo pero de momento las bases han votado esto Cristina