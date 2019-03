Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:07 Pablo Iglesias va a personarse hoy en el caso que investiga las grabaciones del ex comisario Villarejo Antonio Martín buenos días

Voz 1645 00:14 Nos días Pepa va a declarar hoy mismo la Audiencia Nacional como perjudicado porque Villarejo supuestamente robó de un teléfono móvil datos sensibles sobre el informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:23 ha propuesto el juez Manuel García Castellón no que se personen en el caso Villarejo Pablo Iglesias según fuentes jurídicas Iglesias ha comprometido a presentarse en el juzgado dentro de unos minutos el motivo es el supuesto robo de datos personales desde su teléfono móvil por parte del ex comisario de la Policía Nacional entre los datos robados a Iglesias figuran según las mismas fuentes numerosas fotografías comprometidas así como varias conversaciones privadas Pablo Iglesias fue uno de los objetivos clave de la denominada policía política del ministro Jorge Fernández Díaz elaboraron el informe PISA acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima para desacreditarle la justicia rechazó el contenido por ser un conjunto desordenado del noticias no existir indicios de financiación ilegal

Voz 1645 01:05 la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar las posibles irregularidades en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León ha pedido ya información al partido sobre el sistema de votación también sobre el recuento ya citado mañana Francisco Igea ganador de las primarias y quién se vio afectado por el supuesto pucherazo Gea acaba de estar en Hoy por hoy

Voz 1894 01:22 que una denuncia anónima pero en cualquier caso con nosotros estamos encantados de que sea si nosotros tenemos plena confianza en la investigación que está abierto a nuestro club de garantías pero la justicia siempre es una garantía pero cualquier Espanyol para nosotros también

Voz 1645 01:38 en el Parlamento Europeo debate sobre el Brexit en estos momentos el presidente del Consejo Donald Tusk ha reivindicado allí que el Reino Unido tenga una prórroga larga eh

Voz 4 01:45 es decir que puedan votar en las elecciones europeas de mayo

Voz 1645 01:48 ha criticado los eurodiputados que se oponen a esa idea corresponsal comunitaria Griselda Pastor

la OCDE ha publicado un informe esta mañana en el que denuncia que las personas lesbianas gays transexuales y bisexuales tienen un siete por ciento menos de posibilidades que el resto de la población de obtener un empleo también que cuando lo consiguen ganan un cuatro por ciento menos en ese texto también destaca que tienen más barreras para alcanzar puestos directivos

Voz 1434 03:05 antes Shakira y Carlos Vives acaban de llegar al Juzgado de lo Mercantil donde esta mañana tienen que declarar acusados de haber plagiado uno de sus temas la canción la bicicleta la cantante no ha querido hacer declaraciones sí las ha hecho Carlos Vives cantando a petición de parte de la prensa que le estaba esperando

Voz 5 03:22 estamos felices de poder ver al juez porque son muchos años de oír mentiras que estamos aquí para que la justicia no oigan muchas a ir estos quieres tanto yo los quiero tanto lo quiero tanto los quiero tanto gracias nuevamente

Voz 2 03:37 citó el sueño que te quiero

Voz 5 03:41 te quiero tanto que hace rato está mi corazón esperando por el Cuén lo quiere

Voz 1434 03:48 vamos ahora la plaza de Cibeles en la capital el pleno del Ayuntamiento va a aprobar definitivamente el plan que puede acabar con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos que operan actualmente en Madrid propietarios y empresarios afectados por este plan se concentran a esta hora frente al Consistorio Carolina Gómez buenos días

Voz 6 04:05 buenos días según Manuel de Madrid aloja obligar a que la vivienda turística tenga acceso independiente en el edificio es una prohibición generalizada encubierta

Voz 7 04:12 y cuando hospedaje es un plan de prohibición porque enmascara en una regulación una prohibición clarísimo no solamente hay que ver cuáles son las características que se exigen a la vivienda entradas independiente ascensor etcétera etcétera es una prohibición

Voz 6 04:28 los dueños de los pisos turísticos a aseguran aquí en la puerta del Ayuntamiento que lo que hoy se aprueba dejará sin trabajo a más de treinta mil personas y amenazan con demandas individuales y colectivos

Voz 8 04:38 San bien para esta mañana se espera la concentración de

Voz 1434 04:40 los trabajadores municipales que reclaman treinta y cinco horas semanales

Voz 8 04:43 Samur que exigen oposiciones con concurso de méritos

Voz 1434 04:47 tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid esperamos mucho sol también para hoy pero más frío las máximas se van a acercar tan sólo los veinte grados

Voz 1645 05:21 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 12 05:45 muy buenos días

Voz 1995 05:46 es cuánto ganan ustedes no se asusten no respondan en voz alta en España además es una cuestión casita respondan cuánto ganan ustedes no se mil euros a mes dos mil cinco mil o lo que es lo mismo doce mil euros al año veinticuatro mil sesenta mil esto Tim que clase social creen ustedes que les sitúa porque hemos visto algo muy curioso lo hemos visto la cuenta de Twitter de un corresponsal español en Nueva York se llama Argimiro barro que ofrece unas cifras interesantes

Voz 13 06:19 mira en una pareja que vive en Nueva York con dos niños oxígeno gana en total estos cuatrocientos cuarenta mil euros

Voz 1995 06:28 serán cuatrocientos cuarenta mil euros eso es mucho dinero verdad pues ellos se sienten clase media ramplona media casi cuatrocientos cuarenta mil y nos preguntamos en qué gasten ese dineral para sentir que no terminan de llegar a ser gente acomodada Ercros muy buenos días

Voz 8 06:48 muy buenos días Toni haber desgrana hemos esos cuatrocientos cuarenta mil euros antes de nada es y casi medio millón es el sueldo bruto así que hay que quitarle impuestos y también la contribución al plan de pensiones que es imprescindible de Estados Unidos sino quienes acabar en la calle

Voz 1995 07:01 en Estados Unidos dice bueno cuánto queda entonces

Voz 8 07:04 doscientos cincuenta mil euros al año

Voz 1995 07:06 bueno sigue a mil euros al año en un cuarto de millón de euros entre dos en fin son más de veinte mil euros al mes un sueldo de diez mil euros para cada uno de ellos eso está al alcance de muy pocas familia

Voz 8 07:19 efectivamente seguimos desgranando en el cuidado de los hijos según se van XXXVII mil euros claro para poder ganar ese sueldo es imprescindible que alguien se ocupe de los niños mientras tú trabajas es es el gasto mayor el siguiente gasto Se va en devolver los préstamos con los que se pagaron la carrera los padres esos son veintiocho mil quinientos euros al año

Voz 1995 07:39 no está mal para hacer una carrera gracias a la que tienes un puesto de trabajo que te permite devolver el

Voz 8 07:49 es es una rueda estudios Laura Riera no tiene

Voz 1995 07:52 en una rueda

Voz 8 07:54 en la que en fin se meten el siguiente gasto es la comida veinte mil cuatrocientos euros lo que incluye salida Cedar una vez a la semana

Voz 1995 08:00 sí

Voz 11 08:01 sí una vez a la semana

Voz 8 08:04 impuesto de la vivienda gastan casi dieciocho mil euros y ahora viene lo interesante en vacaciones que disfrutan tres veces al año gastan dieciséis mil euros en dinero donado a ONG's otros dieciséis mil en extraescolares para los niños deportes varios violín au piano diez mil euros conclusión ganando doscientos cincuenta mil euros netos al año sólo consiguen ahorrar seis mil euros

Voz 1995 08:27 seis O'Neal la pregunta que nos hacemos es

Voz 8 08:30 de todos estos gastos alguno es superfluo

Voz 1995 08:32 yo pues no sé el violín las es escuela de los niños lo quizá las vacaciones o ese dinero que dices que va para ONG esto claro pero es que estos gastos

Voz 8 08:40 estos son consumo aspiracional constituyen un símbolo de estatus para los humanos estos símbolos son imprescindibles

Voz 1995 08:47 cuarenta claro

Voz 8 08:49 según un nuevo ensayo publicado en Estados Unidos que ahora llega a Europa los símbolos de estatus han cambiado y ahora los más importantes son invisibles el materialismo ya no significa riqueza y poder como antes nuestro consumo aspiracional va por otro lado la autora del ensayo del que hablamos que se llama la suma de las cosas pequeñas se llama Elizabeth sal que es profesora en la Universidad del Sur de California y experta en cómo se relacionan las élites así explica cómo hemos dejado atrás el materialismo

Voz 0137 09:16 materialismo es importante para demostrar nuestro estatus desde el siglo XIX pensamos a los victorianos y luego en la revolución industrial que nos trajo la economía de bienes de consumo que ha caracterizado el siglo XX teníamos muchas cosas y al principio estas cosas eran para sólo una parte de la sociedad los muy ricos que se las podían permitir pero con la producción en masa mucha más gente logró acceso así que el materialismo que solía ser un símbolo de riqueza tengo cosas porque tengo dinero se convirtió sólo en señal de que pertenecían a la sociedad de consumo en inmersos en impacto

Voz 1995 09:46 a ver si tengo dinero y no lo puedo demostrar con un cochazo Si las cosas materiales ya no son un símbolo de estatus como demuestra la gente que tiene dinero que lo tiene

Voz 8 10:00 pues los ricos más hábiles como esta pareja rica neoyorquina con la que empezábamos se lo gastan en cosas que les hacen la vida más fácil y más eficiente en niñeras en criados en cocineros en asistentes gente que te permite trabajar más pero ojo también se lo gastan en cosas que no son demasiado caras pero funcionan muy bien como marcadores de estatus la clase de yo la comida ecológica la bolsa reutilizable el no consumo se ha convertido en un símbolo de estatus en un tirabuzón imprevisible para el rico en siglo XIX porque consumir menos a consumir con conciencia no señala que tengas más dinero pero sí que tienes más información en la información está muy valorada nuestro sistema social tercera cosa el ocio como en el siglo XIX

Voz 1434 10:39 revela a los verdaderos ricos especialmente el

Voz 8 10:42 cierre el ocio deportivo como en Estados Unidos ser bueno el deporte y tener hobbies prestigiosos como la música te consigue entrada las mejores instituciones educativas hacer deporte y aprender piano se ha convertido en una actividad productiva esencial para el ascensor social generada

Voz 1995 10:56 de la Vega para imagino que todo esto que me parece super interesante tendrá consecuencias políticas y sociales

Voz 8 11:05 claro todos los símbolos de clase sirven para detener en la medida de lo posible el ascensor social cuando los pobres han comprendido yo que sé que hay que llevar chaquetas de cuero para ser cool los ricos hacen regalos y así Se mantiene la desigualdad que como leíamos estos días en la prensa es cada vez mayor no sólo aquí sino en todo

Voz 1995 11:22 sido una que leíamos hace ya algún tiempo troncal en Buenos días leíamos que las señoras que compraban en las tiendas de lujo en en Londres pedían que la que no que fuesen bolsas neutras que no pusiera Chanel porque por la calle quedaba Mali con una bolsa de Chanel de Bach pues una bolsa blanca yo ya sé que esto

Voz 14 11:40 estamos fatal de lo nuestro eh que estamos ya sabe lo que estoy pensando desde mientras lleva lo comenta clases de violín para los niños que empezaba así en los tiempos victorianos seguimos haciéndolo sin embargo cuántos personal conocéis que son profesional hice incluso tras una fiesta alguien dispara va a violín porque aprendió de pequeño me encantaría tocar Liz pero sin embargo es curioso como fuera

Voz 1995 12:06 bueno de verdad es muy interesante políticamente decidimos aspirar a una mayor igualdad pero todos luchamos por distinguirlas por demostrar un estatus esto es así

Voz 15 12:17 Domínguez buenos días buenos días pues yo creo que sí yo creo que a día de hoy la la lucha por la distinción digamos que siempre ha existido e incluso en el mundo animal no pero a día de hoy pues en sociedades muy masificadas en la que parece que hay una

Voz 0882 12:30 miedo a desaparecer

Voz 15 12:33 no tener entidad no ser reconocido por otros pues es necesario cultivar una serie de de de métodos para ser reconocido por los demás entre estos pues podemos hablar de por ejemplo consumir ciertas identidades identidades como podía ser el término del moderno que es lo que yo escrito

Voz 1995 12:49 claro que Iñaki de Miguel dejan a decir que es licenciado en Filosofía doctor en Antropología cultural autor de varios libros como sociología del moderno o este me gusta más cómo ser feliz a martillazos un manual de ayuda si voy a quienes va a ayudar a entender qué es y cómo se expresa viese con lo que llamamos consumo aspiracional consumir cosas para que los demás vean que estamos ahí que también tenemos clase que estamos bien con lo cual en nuestro sueldo el cochazo llano ahora es lo que consumimos

Voz 15 13:20 sí yo creo que bueno que sí que hoy en día no es tanto consumir algo que sea lujoso sino consumir algo que te aporte un capital simbólico que es una forma de prestigio no por ejemplo podemos poner el ejemplo de Malasaña no la gente porque paga un dineral por hubiera mala saña Malasaña son barrios

Voz 1995 13:34 los barrios del centro de Madrid más el de más allá

Voz 15 13:37 pero más más modernos e pues estos diseñar para gente clases populares que no tienen los pisos más de sesenta metros cuadrados pues no no por un lujo material por una amplitud de las estancias sopor una zona ajardinada piscina estás pagando por un estatus como una persona la reconocida distinguida como alternativo digamos no no sólo eso sino que también satisface digamos la vanidad propia de sentirse bien consigo mismo de ser yo soy egipcias digamos no

Voz 1995 18:32 un lío fenomenal pero no se preocupe que vamos a intentar conocer algo algo más en profundidad este asunto un tiempo en el que el consumo de objetos visibles marcaba nuestro estatus social el cochazo el anillo las joyas los zapatos de marca el peluquero de oro bueno hoy los ricos gente que tiene de verdad dinero tiene otra pinta o Torres

Voz 27 18:58 sociología de buenos días aquí buenos días ahora

Voz 1995 19:02 qué te da más símbolo de estatus no beber leche de vaca

Voz 27 19:06 o llegar con un cuadro cuatro Rossi

Voz 8 19:09 pues depende del contexto

Voz 15 19:11 pues no pero yo creo que hay algo que yo llamo en mi libro constelaciones identitarias que son elementos que combinados proyectan una determinada identidad estos estos elementos pueden ser pues de ropa pueden ser de comida puede ser de turismo pueden ser de de dónde vives entonces para una persona lo que quiere proyectar una identidad digamos alternativa seguramente Server gano resulta mucho más interesante a la hora de distinguirse que tener un cuadro cuatro no y todo depende un poco en en en en en los grupos que te muevas no para un para un bohemio tener cuatro es ridículo digamos que para una persona un nuevo rico obtener un

Voz 1804 19:45 lo rugoso sino distinción pero por entenderlo con

Voz 1995 19:47 con coches se para un nuevo rico la pasta celebrada en comprarse un Tesla que es un coche eléctrico consciente

Voz 19 19:54 sostenible con Ferrari

Voz 15 19:58 yo creo que en nuevos ricos tira más hacia el Ferrari de Al Nur surgiría la ostentación lo más literal

Voz 1995 20:04 pregunta el rico quiere el eléctrico que va a demostrar que es un hombre con mucha pasta así pero consciente de su entorno y no comprarse un Ferrari que simplemente fardar por el barrio

Voz 15 20:13 exactamente estás consumiendo una serie conceptos con los cuales Tuta socias no que es el tema en este caso sobre puede ser ecologista etcétera no

Voz 1995 20:20 y tú como antropólogo puedes explicarnos porque gastamos tanto dinero en aparentar

Voz 15 20:25 eh pues yo creo que por un lado tiene que ver con ese vacío existencial que sufrimos en sociedades tan masificadas en necesitamos sentirnos que somos a alguien que somos hay insustancial y para a ello necesitamos recurrir a símbolos que nos hagan visibles la mirada ajena no tiene que ver también con el narcisismo en el que vivimos no que siempre estamos buscando una legitimación externa de nuestra propia identidad y tiene que ver con este consumo y aparte con el sistema e social en el que vivimos que que está pues ha atravesado de parte a parte por el consumo entonces es natural que para poder distinguir según no necesariamente haya de cursi recurrir a

Voz 14 20:57 compra cosas no cosas gestos no uno que fija los domingos por la gente pobres viste domingo mientras los ricos demuestra que son superiores ida un bar caro de tomarla los cortos

Voz 15 21:14 exactamente a las clases medias que iban por ejemplo en mi época los noventa de grunge no la gente los los raperos de algunos barrios más más difíciles es siempre iban con muchos de ellos con ropa robada de marca Lacoste y demás no por ejemplo los caladeros en los noventa también llevaban lo que sea mal Pedro Gómez que los robaban a los ricos porque Pedro Gómez era era un plumas que se vendía estaba hecho a medida para del reo y gente así los robaban los los los bacalas entonces se acabó convirtiendo Pedro Gomes acabó cometiendo un símbolo de los de los va caladeros de barrio que

Voz 1995 21:45 no no quiero abrir un nuevo camino pero Pedro Gómez is estar asociado con con perdón en haciendo chaquetas es es difícil fija de habla es algo interesante y es el chándal puedes explicarnos hemos hablado de este programa es para nosotros es la última frontera pero con el sí o no pero ahora yo veo que no se los los videoclips ir en chándal vio Rosalía ir en chándal con las uñas largas es lo más sensato es un símbolo de de como en qué momento está sociedad convertido el chándal como un gran símbolo de ostentación no de moderna

Voz 15 22:21 sí sí pues esto ya se intentando hace muchos años porque yo recuerdo dos mil cinco así que el tentaciones ya hablaban en unas estilistas de cómo había que introducir las cadenas de oro el tema de los chándal es no entonces yo creo que eso tiene que ver con una nueva identidad digamos pos hipster que es la de los Trapero sobre todo en la cultura Traffic demás que son que también está muy vinculado al mundo de la moda en nuestra pero está muy asociados a los diseñadores de moda aparecen en las portadas de El País Semanal aparte de un montón de portadas de diseño entonces si se trata de apropiarse de los dos elementos identitarios de los barrios bajos para irónicamente proyectar esa identidad digamos de cartón piedra no que es algo que que surge en muchos ámbitos no es como también el que quiere vivir en Lavapiés para estar experimentando una una vida real urbana cuando ya esos esos barrios parece más parques temáticos que esa es una experiencia irónica

Voz 1995 23:09 dónde va rebajó dónde queda el auténtico porque auténticos un adjetivo que siempre ha tenido mucho prestigio lo auténtico y da la sensación de que el auténtico cada vez está más lejos saque que irse a un lugar donde nunca haya estado nadie para tener una experiencia auténtica y exclusiva no por ejemplo los anuncios de comida es gracioso los anuncios de comida subrayan especialmente lo auténtico ya sean de pollos

Voz 1804 23:33 te parece campero pero salir al campo ni de lejos alimentación natural pero sobre todo en la foto

Voz 3 23:39 pues aquí como el de siempre

Voz 1995 23:44 no avisó a los bollos

Voz 19 23:48 el tipo sólo hay uno

Voz 1995 23:51 lo auténtico la búsqueda de lo auténtico de fines sino consumo

Voz 15 23:55 hombre la búsqueda de auténtico tiene que ver con que vivimos vidas cada vez menos auténtica dijo entonces es naturalmente tenemos que buscar aquello que de lo que carecemos y bueno yo creo que en el caso de de las nuevas identidades la que hemos hablado de chándal y demás ni siquiera el auténtico ya tiene mucha importancia sino que hay una frivolidad ya hay un uso de las esas identidades de modo más irónico no

Voz 1995 24:15 quizás lo hipster sí se creían a sí mismos

Voz 15 24:18 hipster y se consideran auténticos en cuando te consideran auténtico significa que te toman muy en serio optimismo yo creo que hoy en día estas nuevas modernos estos nuevos modernos son mucho más frívolos

Voz 4 24:27 y carecen de ese interés en la autenticidad quizá aquí

Voz 1995 24:31 entre todas las tribus sociales y lo hemos ahora con la avance de algunas fuerzas políticas rancias solas por ejemplo que que mucha gente que conoce o que ha venido a Madrid ha visto en Madrid los denominados pijos que que son así desde los años ochenta mantiene la misma pinta lo mismo mocasines de Castellano ha evolucionado han cambiado al chándal pero los denominados pijos visten igual ellos y es visten de la misma forma cola mismo la camisa lo es completamente homogéneo padres vemos cómo las generaciones tratan de romper y los símbolos generación tras generación tardan en verse pero en ese caso que si esto pasa solo en España los pijos españoles son diferentes a los pijos del mundo

Voz 15 25:19 eh yo creo que que Madrid es diferente de Barcelona por ejemplo no los pijos de Barcelona tradicionalmente están interesados en el consumo de grupos de música interesante arte contemporáneo etcétera cosas hipster digamos cosas guays no interesante sofisticada en España el pijo siempre era aún más medieval digamos no quería retener esa identidad anticuada y demás aunque yo creo que a partir de de la introducción del de Internet el pijo madrileño también está adoptando muchas veces esta estética más guay osea le interesa más en muchos casos aparentar ser hipster por ejemplo que es ser es una persona con recursos económicos sólo los muy ricos quieren mantener esa identidad a través de esas estética suyas pues las melenas leonados que les llamo John las chaquetas de caza las botas estas que que puede ciertos pijos con mucho dinero que hacen sobre incluso en caso de gente con mucho dinero también hay mucho modernos por ejemplo la nieta de la duquesa de Alba que es una famosa moderna pues nada es una de las personas más rompedoras en términos de modernidad en en España

Voz 1995 26:16 a mí me pillas ahí no bueno el estatus lo cool eh siempre siempre va a correr más rápido que nosotros y la forma de demostrar nuestro poderío pues os va cambiando con los años como como hablábamos ese libio británico como hablamos con Iñaki Domínguez autor de Sociología del moderno veo antropólogo insisto lean si pueden cómo se feliz eso es porque eso está al alcance de todos

Voz 19 26:40 ya que muchísimas gracias

Voz 1995 33:37 diez y treinta y tres minutos una hora menos en Canarias vamos con dos grandes divulgadores de ciencia

Voz 46 33:42 lo hace en las páginas del diario El reo el discurso muy bueno

Voz 1995 33:48 días has dado saludarte y otro de su laboratorio de biotecnología la Universidad Politécnica de Valencia desde las páginas y sus ya incontables leerse sobre alimentación José Miguel Mulet buenos días habla muy buenos días gracias Álvaro un ayer fue un mal día para los gurús de las Louis el estilo de vida que tanto influyen en la vida de millones y millones de personas desde las redes su historia que recogen hoy muchos periódicos la llamada Emperatriz B gana la emperatriz de los veranos Rao pana las es Instagram mexicana que escribe gana es decir no solamente come comida de ganas sino que lo hace crudo no cocina supuestamente sólo comía digo supuestamente sólo comía frutas verduras hortalizas crudas más de dos millones de seguidores en todo bien otras redes sociales fue grabada en Bali en Bali no en en Bali comiendo pescado Pescao se pueden imaginar el drama global para miles de seguidores millones de seguidores que han tenido que salir ella ha tenido que salir sin maquillar con Málaga cara explicando semejante traición a sus principios

Voz 0882 34:55 no lamento mucho la manera en que tuvieron que ente

Voz 12 35:01 era de mi cambio resiente ser vivienda

Voz 1995 35:06 ni cambio reciente dice en medio dábamos échale Pablo Iglesias es una minucia comparado con la debacle social de de una persona conoces el asunto de erró Wanna y la verdad es que hasta hoy no conocía pero es muy divertido que Téllez ni confiese sea cada

Voz 47 35:23 yo yo me alegro por ella porque es lo mejor que ha podido hacerlo a su salud porque una dieta Claudi B gana para las alumnos la mejor elección

Voz 1995 35:31 tu padre otro dime dime no no no no

Voz 4 35:33 más bueno o es una dieta más completa mucho mejor no

Voz 47 35:36 se desea que comer pescados muy sano allí

Voz 1995 35:39 un día terrible para los influencias mal malísima porque es la gran estrella mediática Whitney Paltrow la ex actriz de Hollywood mitad de Hollywood mitad Toledo os gurú del estilo de vida Talavera de la Reina perdón verdad la reina ya tiene una página que se llama Good bueno pues ahí sufrió las iras de su propia hija Apple publicó una foto suya las redes sociales estaban esquiando su hija llevaba unas gafas grandes de ventisca de de esquí ella publicó la foto a la que su hija respondió mi mamá es sólo teníamos hablado note con siento que publiques fotos mías sin mi permiso que en fin podría asumirlos ya se detecta no hablan cara a cara obviamente se contestan por eso contesta la madre hija en redes hacia cero sabemos si has porque la página ahí tienen los derechos

Voz 47 36:31 otra página conflicto de de copyright

Voz 1995 36:34 yo lo que es el ex que Luis Alfonso Gámez es muy fan de Whitney

Voz 4 36:37 me encanta me encanta una mujer que ha sido capaz de levantar un imperio porque su página Gob tiene un valor de doscientos cincuenta millones de dólares ahí es nada vendiendo protectores de vampiros psíquicos

Voz 47 36:51 además de café en temas de café huevos

Voz 4 36:53 vaginales cápsulas de café

Voz 47 36:56 en el otro extremo esto es todo

Voz 4 36:58 muy duro lo que pasa es que vamos a ver han tenido mal día pero tener trescientos sesenta y cuatro días fantásticos después

Voz 1995 37:08 la de remedios que contiene ingredientes como Luz de luna amor piedras bendecidas con Ricky nieblas protectoras aceites profundamente aromáticos contra las malas vibraciones

Voz 4 37:18 a veintisiete dólares el frasco que hay cinco dólares pie tiritas para proteger para equilibrar te los Chacón

Voz 47 37:27 los además de café creo que el tratamiento valía ciento cincuenta dolares doscientos osea que vender café más caro del mundo

Voz 1995 37:32 bueno vamos vamos a Gwyneth Paltrow perdón en televisión con Jimmy Fallon en dos mil dieciséis

Voz 8 37:39 contra productos que fueran lujosos fui al tiempo efectivos contra las arrugas y demás que además fueran orgánicos como sabéis yo esté muy metida no de la comida sana y el bienestar y creo que esta línea de cosméticos no es más que una extensión de de intentar comer bien y estoy muy orgullosa de ellos hemos trabajado trece meses sin parar con un químico hasta conseguir que fueran realmente gozoso

Voz 1995 38:01 en gozosos los productos esto es que en esa misma entrevista se les terminan comiendo

Voz 2 38:08 era mejor dejarles duodécimo

Voz 47 38:15 te estoy buscando patatas fritas

Voz 1995 38:18 de McDonald's en el gozoso produce en la gozosa crimen

Voz 47 38:22 tratante patatas fritas ecológica lo que estaba diciendo no se quede a la comida ecológica del lujo y tal buenos McDonald's las patatas fritas no son lo más mejor

Voz 4 38:32 no te pueden gustar pero no es una dieta muy

Voz 47 38:35 treinta y uno por ciento de la casa

Voz 1995 38:37 vale ahora lo hemos todo lo vemos en los famosos yo me gustaría utilizar este ejemplo de tanto en cuanto a famosas que nos venden productos que nosotros sin tener mucha idea de sin preguntar vamos y compramos son muchos

Voz 47 38:52 mogollón a ver el problema es que tú cuando eres famoso sabes que la gente te sigue en dos y la gente te sigue la gente te compra dos a partir de ahí ya muchos lo aprovechan para vender cualquier cosa lo que sea porque total final lo que la gente compra es por pensar que es tan guapo tan listo tan rico tiene una vida tan glamurosa como el famoso coso lo está vendiendo

Voz 4 39:12 identifica al famoso con el producto que es ojo lo que hace la publicidad cuando nos intentan vender un coche vender lo que sea con un famoso que tienen muchísimos millones detrás te intentan convencer de que ese famoso conduce ese utilitario que está al alcance de cualquiera más bien no pero en esto es lo mismo que te intentan decir Insituto más esto de Toxo vas a estar tan sana aparentemente sana como Gwyneth Paltrow no

Voz 47 39:35 sí es curioso que la gente que anuncia productos adelgazantes y de belleza es la que menos los necesita fin Photoshop ponen en la foto

Voz 1995 39:44 Adecco y hablamos antes del postureo y el modernismo en el fondo lo que vende esta actriz americana no es tanto salud como estilo de vida hace vetara más claro es que es que vamos a ver se identifica ahora mismo

Voz 4 39:58 no todo esto de de lo de de lo natural se identifica con con con que tienes una un estatus cultural y de idea económico Sotés por eso te sacan los cuartos con un tomate supuestamente diferente del otro cobrando el doble o el triple de lo que estás comprando

Voz 47 40:16 no es algo de calidad es decirle a tus vecinos yo puedo ser como Gwyneth Paltrow

Voz 1995 40:21 yo me puedo permitir tirar el dinero en esto café eso no lo de tu vecino digo sea ya bueno

Voz 4 40:28 no pero bueno es lo puedes contar pero es lo mismo que cuando te compras una falsificación de un bolso de moda no de un bolso de una marca de prestigio tú sabes que es falso pero que estás comprando comprándose imagen no es un poco estúpido pero es así somos los humanos somos así

Voz 14 40:44 en todo caso yo creo que es también en una larga tradición americana habéis visto en películas de West señor que viene vendiendo el éxito de doctor in que cura todo y que te has evacuado este deja el pelo crecer Yeles Calvo Calvo se plantean en España teníamos a una canción eso pero éste

Voz 1995 41:06 no ya Tradicción a España que no he pillado en España

Voz 47 41:10 Pamies el señor este de las dietas mágicas está muy Calvo y una de las cosas que vendía era Capuchinas el decía que desde que la tomaban le había empezado a crecer el pelo pero vamos los resultados todavía no han visto

Voz 1995 41:23 vale pero vamos a traer a esta historia de la actriz americana esta fe en los productos orgánicos extiende este centros de poder inesperados por ejemplo

Voz 19 41:30 desde la Corona británica buena comida prácticas agrícolas unas causas es el lema de la firma Hitachi obligaciones

Voz 1995 41:42 comercializa todo tipo de productos de alimentación desde uvas hasta salchichas galletas Brown

Voz 19 41:48 Coli leche Susi remolacha

Voz 1995 41:51 Mulet nos puedes contar a quién pertenece la marca Dati Originals pues a Prince

Voz 47 41:56 Carlos de Inglaterra que se ve que mientras va haciendo tiempo para ser Rey pues se dedica a la agricultura es Se supone supone no datos en la mano el principal productor de agricultura ecológica de Europa es el príncipe Carlos de Inglaterra

Voz 1995 42:09 principal productor de Agricultura con Carlos de Inglaterra

Voz 47 42:12 sí del mundo es Amazon por cierto

Voz 1995 42:16 porque Amazon ha comprado

Voz 47 42:17 el Foot que es el principal distribuidor americano yeso dos el príncipe Carlos tenía una empresa que se dedica básicamente es el mayor propietario de tierra agrícola en Gran Bretaña de la misma forma que aquí es la Casa de Alba sí se dedica pues a eso a la agricultura ecológica porque dejamos que el príncipe Carlos es muy concienciado yo creo que está todas las mañanas con Camilla y con los nietos con una Haditha allí sacando remolacha así zanahorias para luego venderlas en el mercado no nos lo podemos imaginar todos no

Voz 1995 42:45 sí pero lo que sí sabemos es que Guinea antiguos Un defensor de las tradiciones británicas bueno estoy bien y lo hace desde las prácticas agrícolas seculares estar Jefatura hereditaria Gobierno esto es una traición y él lo respeta y creéis que eso afecta una forma a otra sus posiciones respecto a los progresos científicos Games sí sí

Voz 4 43:05 esto se pone los transgénicos por ejemplo

Voz 1995 43:07 sí pero son pasaba a aguardar su negocio claro

Voz 4 43:10 evidentemente luego es que íbamos a ver el príncipe Carlos de Inglaterra ha sido duramente criticado por los científicos británicos porque por ejemplo promueve tonterías como una pintura desintoxicarse de alcachofa que digamos vulgarmente dicho sería un quitar resaca no sea tú lo que viene a decir es tu abusa de todo lo que quieras tú hago te tomas esto que te ven no yo por supuesto a un módico precio eh a doscientas libras el litro que no está mal no sé si hay algún vino en el supermercado de la esquina que que se ese precio digamos todos tus abusos se van a la porra y te te desintoxicarse el cuerpo bueno los médicos británicos están diciéndole que sus una barbaridad y un cirujano oncológico cuando el dijo tonterías sobre el cáncer y la homeopatía que porque también es defensor de la homeopatía lo tiene todo el hombre de llegó a decir una cosa muy lógica y que debemos tener todos en mente que mientras hacía la sabiduría de un científico como él viene de años de estudio de experiencia el único aval tiene tras de sí Carlos de Inglaterra es la cuna es el accidente de haber nacido en la familia real por eso se le escucha no por su preparación en

Voz 47 44:15 la boya añadir una cosa el príncipe Carlos dijo eso que he comentado Luis Alfonso en la conferencia inaugural de un Congreso Mundial de Oncología que fue en Inglaterra es decir delante de los mejores oncólogos del mundo hay que tener morro para salir dar la conferencia decir que también hay que pensar en los tratamientos alternativos como la homeopatía la eh defendía algunos tratamientos peores como la terapia Gerson que básicamente consiste en morirse de hambre tal delante de la gente que sabe ver cómo vas a hablar tú delante de la gente que sabe de eso

Voz 4 44:47 no lo que pasa en las Príncipe pues eso es arriba Carlos de Inglaterra la tengo con lo que no por vais a escuchar hasta ahora vamos a ver lo que pasa es que la Corona británica tiene un sello que da a los distribuidores de todo tipo de cosas

Voz 1995 45:02 la Familia Real merma alada

Voz 4 45:04 porque si si entonces eso lo he dado prestigio no está prestigio

Voz 47 45:08 día Homeópatas oficial por cierto que falle

Voz 4 45:10 es algo hace dos años de accidente de bicicleta Peter Fisher Homeópatas oficioso que yo deba

Voz 47 45:16 a ti con él una vez en Madrid muy divertido ese señor

Voz 4 45:18 y luego tenía una firma de farmacia que les que les digamos les suministraba la Casa Real que promocionaba la homeopatía como vacuna pero sí que las vacunas si cree las vacunas pero bueno la homeopatía también puede pero también pero que todo vale vamos todo vale si promueve las vacunas azules

Voz 47 45:37 en Castellón también promueve de vez en cuando

Voz 1995 45:41 todo para los de Castilla que busca te las revista

Voz 47 45:47 desde el corazón lo es pero el dato

Voz 1995 45:49 Carlos de Inglaterra si el mayor productor de productos ecológicos de toda Europa con su compañía ese ese dato ya me he dejado eh

Voz 4 45:59 es interesante que la agricultura ecológicas de proximidad del pequeño productor y tal y que está al alcance de todos y que no abusar de los precios y no hay que no vende nada no hay multinacionales

Voz 1995 46:11 pero hoy desde aquí lo que decimos es más allá de lo divertido que pueda ser de Pedro con sus huevos esos en deja deja se me parte tras pies piensen ustedes pensamiento crítico amigos pensamiento crítico Gámez Boulez escépticos gracias un abrazo

