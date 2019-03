Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias resumen de la actualidad esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 1657 00:10 los días Toni la plataforma de afiliados de ciudadanos afectados por las supuestas irregularidades en las primarias confirman a la SER que mantienen su intención de querellarse contra la dirección del partido independientemente de que la Fiscalía haya abierto ya diligencias informó García

Voz 1645 00:25 la plataforma compuesta por un centenar de militantes no varía sus intenciones siguen adelante con su idea de presentar una querella según confirman a la SER sus portavoces techo Un grupo de ellos nombrados como mediadores tienen previsto entregar hoy mismo a la dirección de Ciudadanos el informe jurídico con el que aseguran que en las primarias se cometieron los presuntos delitos de falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos y daños informáticos lo único que les activaría su querella dicen serían las explicaciones la depuración de responsabilidades por parte de la dirección

Voz 1657 00:55 Tanto PSOE como Partido Popular tienen en marcha esta hora actos de precampaña en el PSOE va a intervenir en unos minutos Pedro Sánchez para explicar las medidas del programa electoral los elementos prioritarios relacionados por ejemplo con el empleo las pensiones o la educación en el teatro Gran Maestro de Madrid Inma Carretero buenos días

Voz 0806 01:10 sí buenos días en el teatro Gran Maestre en un escenario en el que se alternan las banderas de España y de Europa Pedro Sánchez va a presentar ahora sus ciento diez medidas prioritarias en realidad recupera las grandes promesas que han quedado pendientes en estos nueve meses de gobierno como una nueva ley educativa que un cincuenta por ciento de los menores de tres años que tengan en una escuela infantil en dos mil veinticinco cambios también que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral en materia fiscalmente en el documento la Harmony ciego a nivel europeo con impuestos que han quedado sin aprobar como la casa algún él propone por ejemplo en materia de vivienda el restablecimiento de la renta básica de emancipación para el alquiler de jóvenes con ingresos bajos la mayoría de los ministros han venido a esta presentación del programa que han coordinado Carmen Calvo y Cristina

Voz 2 01:56 el Partido Popular presenta esta obra su lema para las

Voz 1657 01:59 generales valor seguro va a ser ese lema interviene Javier Maroto la sede de Génova allí está Adrián Prado adelante

Voz 0019 02:03 como valor seguro en educación en Economía en la unidad de España hay en contraposición con lo que representa en el resto de partidos como ciudadanos que con sus contradicciones dicen los populares no es un valor seguro por eso el vicesecretario de Organización Javier Maroto hace esta propuesta a los votantes de Albert Rivera

Voz 0893 02:17 a la coalición que los líderes de Ciudadanos no han querido hacer antes de las elecciones la tenemos que hacer con humildad desde el PP con los votantes de Ciudadanos para explicarles que si algo les garantiza el Partido Popular es que es el único valor seguro para poder sacar a Sánchez de la Moncloa la política

Voz 0019 02:37 Maroto advierte de que los intermediarios e intermediarios tienen sus riesgos y por eso pide aunar el

Voz 1657 02:41 toda la derecha y la Comisión Nacional de los mercados en la competencia ha sancionado a quince empresas y a catorce directivos por repartirse de modo ilegal concursos públicos convocados por Adif relacionados con distintas infraestructuras ferroviarias en conjunto les impone una sanción de ciento dieciocho millones de euros once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 3 03:02 pues el Real Madrid

Voz 1434 03:04 de los tribunales los abogados de la defensa del caso espías que acabó con la absolución de los acusados han presentado un recurso para que la acusación ejercida por el Gobierno regional y el PSOE paguen las costas Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:17 hola buenos días las defensas del caso espías acuden al Supremo para que el alto tribunal fije que las acusaciones en este asunto que son el PSOE y la Comunidad de Madrid abonen euro tras euro las costas judiciales que los trabajadores de la Consejería de Justicia hayan sido absueltos deja claro según los abogados que ha existido temeridad en esas acusaciones que no tenían fundamento un procedimiento que ha durado diez años y que ha costado cientos de miles de euros a los españoles esa cifra debe ser pagada por los que han acusado hasta el final perdiendo el juicio

Voz 1434 03:45 en media hora se espera en la Audiencia Nacional la declaración como imputado del ex consejero Alfredo Prada la Fiscalía lo considera responsable de las irregularidades detectadas en el proyecto fallido del Campus de la Justicia en el ex protesta a esta hora de policías municipales mientras se celebra el pleno del Ayuntamiento de Madrid denuncian que son los únicos trabajadores del Consistorio que no pueden cumplir con la jornada de treinta y cinco horas Manuel Perales Secretario General de CPM en el Ayuntamiento

Voz 1990 04:13 esta área cuestiones la primera porque los policías estamos realizando una jornada superior a la del resto del Ayuntamiento conversación económica y el tiempo libre también porque los avances que se han recogido para los trabajadores y del convenio general no han llegado los policías municipales de Madrid entonces lo sentimos totalmente discriminados desamparados por esta corporación vi el rechazó lo vamos a demostrar hoy aquí en las treinta y cinco horas están en que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid realizan una jornada de treinta y cinco horas semanales excepto los policías que estamos realizando una jornada superior de treinta y siete horas y media ni la Administración ni quiere negociar mi compensando las hasta el día de hoy

Voz 1434 04:48 tenemos once grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 4 04:51 las máximas hoy se iban a quedar por debajo de los veinte grados

Voz 1657 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:06 en ese

Voz 1 05:08 vicios informativos

Voz 5 05:16 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 05:20 con Toni Garrido te lo hemos contado desde primera hora

Voz 1995 05:23 esta misma mañana a las diez en punto hace apenas una hora chico conocida cantante colombiana Shakira ha tenido que declarar ante el Juzgado de lo Mercantil en Madrid a causa de una demanda por plagio interpuesta contra allí también también contra el colombiano Carlos Vives y lo hacen por la canción la bicicleta la recordarán porque ahora que está de moda el verbo colonizar la canción Colón hizo todas las radiofórmulas y chiringuitos de playa de este país en el verano de dos mil dieciséis

Voz 3 05:52 no recuerdo

Voz 1995 05:56 pues bien el cantante cubano Livan Rafael Castellano Valdés tampoco esta canción tampoco olvidó soberana Pablo González Batista muy buenos días buenas no

Voz 0509 06:05 puede olvidarse de ella porque es que hay partes esta canción que él tiene que recordar porque las canta en su propio ciertos o bueno al menos eso dice él

Voz 3 06:14 no puedo olvidar

Voz 0509 06:18 yo te quiero yo te quiero tanto es el origen de la polémica porque según el compositor cubano Éstos son los verbos que han inspirado él que te sueño y que te quiero tanto de la canción de Carlos Vives y Shakira

Voz 1995 06:29 bueno esas las pruebas se sacamos de presentarles prueba nos vamos a ir hasta el juzgado de lo mercantil el que cincuenta esa compañera reacción Madrid Elena Jiménez muy buenos días

Voz 1434 06:39 hola qué tal muy buenos días y me encuentro a las puertas ya de este juzgado de lo Mercantil número doce

Voz 1995 06:44 de donde ya se ha marchado hace unos minutos

Voz 1434 06:46 en Sakhir ahí donde ahora mismo bueno pues hay un montón de prensa como es lógico también pues muchos curiosos que se hacen campora Quique dicen que pasa que pasa bueno pues lo que pasa es que efectivamente a las diez de la mañana ha llegado aquí Sakhir acompañada también de Carlos Vives bueno para ese juicio por plagio que se músico cubano les les ha puesto hace dos años comenzaron todos estos trámites de éste juicio por supuestamente ese plagio de la canción de la bicicleta Carlos Vives ahora mismo está declarando pero esta mañana a la llegada

Voz 7 07:16 estos juzgados bueno pues se mostraba así de tranquilo

Voz 8 07:20 estamos felices de poder ver al juez porque son muchos años de vivir mentiras que estamos aquí para que la justicia no es oigan muchas eh a unos quieres lo tienes tanto yo los quiero tanto los quiero tanto los quiero tanto gracias nuevamente Un besito estamos quiero soñar te quiero

Voz 9 07:38 Verde que te quiero tanto que Tammy

Voz 0509 07:42 esperando el vuelo

Voz 1995 07:44 que es que justo las palabras Elena que según el cubano que demanda a Shakira Carlos Vives esas son justo las palabras y las que se basa en su demanda

Voz 1434 07:55 las palabras y la melodía porque aquí están cuestión sobre todo a la melodía de hecho el interrogatorio que le ha hecho el abogado de la parte demandante a Akira tenía que ver con si se consideraba le preguntabas si ella era músicos diera compositora ella decía bueno pues que no había tenido estudios como cantante como compositora pero que desde los ocho ella ya eh bueno canciones creaba algo de músico lo hacía empíricamente en la ducha en los aviones ha llegado a decir hemos escuchado la bicicleta durante esa parte del juicio

Voz 1995 08:28 ir a un juicio perdona ve Elena sí sí ya muchos años ir a juicio y que el juez diga por favor Dale al play

Voz 1434 08:38 Teletodo y te voy a decir que yo desde ese momento claro pues ahora no me saco la cabeza a la canción de la cabeza

Voz 1995 08:43 claro pero pero una prensa eh que al menos en el estribillo un poquito de ritmo abría la sala un poquito de ritmo sobre todos Akira

Voz 1434 08:53 no obstante Méndez estaba moviendo los pies efectivamente y el cuerpo al ritmo de de su canción

Voz 1995 08:59 bueno pues vamos a esperar a ver qué dice el juez es decir que esa canción solamente en Youtube lleva la era de mil doscientos ochenta y tres millones de reproducciones mil doscientos sesenta y tres millones de reproducciones se dice pronto con lo cual que el jugoso pastel de los derechos parece interesante Elena Jiménez desde De6 ofrezca juzgados muchísimas gracias como siempre un placer gracias por aquí seguiremos y ahora todo el mundo el turco donde que notan pero bueno también Sakhir ha sido llamada a declarar esta mañana sigue haciendo en estos momentos pero ese éxito del dos mil dieciséis pero hay que decir que no es la primera vez Pablo González Batista en que seguirá se ve envuelta en una situación muy parecida

Voz 0509 09:39 les noto ni mucho menos ya sabes que Shakira es una mujer plenamente integrada en nuestro país como demostración de ello ya tenidos propio escándalo el fraude fiscal ya de lleno avisaban ha sido acusada por plagio es decir les falta un máster y unas cremas para reunir todos los atributos del buen político español de hecho son muchísimas las veces que Shakira ha tenido que defenderse de una acusación de haber copiado vamos a ser un repaso a algunas por ejemplo año dos mil cinco un cantante de salsa puertorriqueño Jerry de Jerry Rivera acusó Shakira de haber plagiado el comienzo de una de sus canciones de más éxito que semana Hips don't lie que empezaba así no es bueno para una razón este es el origen este es el origen de este es de Shakira con Wyclef bien Jerry libera pensó por lo que sea que esa fanfarria inicial que hemos escuchado tenía cierto parecido con el arranque de su canción Amores como el nuestro que él había publicado trece años antes de esta es decir en mil novecientos noventa y dos aquí las pruebas qué es exactamente claro en su aquí en su momento le dijera Sagrera no se parece no cree que se parece un poco y según es verdad cuando yo lo escuché por primera vez en juego dije vaya esto hemos yo creo que hoy en Colombia vallas gol

Voz 2 10:57 sí me lo ha propuesto Wyclef Jean que es el Prado

Voz 0509 11:00 por el tema vamos es el famoso miembro de los Fujitsu y y Di perdón Wyclef quien lo había sacado de otra canción de hecho la canción de Shakira es a su vez una adaptación de otra canción de Wyclef Jean llamada Dent like this que ha que no sabéis qué trompetillas tenía de fondo había plagiado hueco ya había plagiado Jerry Rivera ya sube el Sepla Ji asimismo una canción que le propone a Shakira pero es que todavía hay más esa canción de Wyclef Jean tenía un fragmento que sonaba así un fragmento que por supuesto también se reproducía casi exactamente en la canción de Shakira a su vez un plagio de otra canción de principio de los años ochenta de otro compositor dominicano llamado Luis terror días esto vuela más rápido pero a las mismas horas casualmente

Voz 1995 12:01 ellos tenemos que hacer un alto en cambio Luis terror días este días terror te se lo puso bueno pero ha tenido más líos

Voz 0509 12:10 si en el año dos mil diez el nombre de Shakira vuelve a estar relacionado con un caso de plagio porque el cantante dominicano Wilfredo Vargas la acusa de copiar de copiar su canción El negro no puede en el estribillo de su himno para el Mundial el Waka waka decías tú derechos de autor esta canción vendió casi diez mil

Voz 8 12:31 los de copias digitales e pues bien en el año mil

Voz 0509 12:36 doscientos ochenta y ocho es decir veintidós años antes un grupo de merengue dominicano ya triunfaba cantando una canción de Wilfredo Vargas que quizá os suena de algo bueno se llegó a hablar de una demanda de once millones de dólares finalmente todo quedó en nada porque Shakira reconoció que sí que había copiado esta parte pero no de Wilfredo Vargas sino de un ritmo tradicional camerunés conocido como Sangalo y que seguramente tanto Shakira como el propio Wilfredo Vargas habrían escuchado en Colombia en una versión de un grupo africano que tuvo bastante éxito allí los Golden Sound

Voz 11 13:11 en cuatro acta ha

Voz 3 13:17 Ana

Voz 11 13:19 bueno rematar también en el año dos mil diez

Voz 0509 13:20 Sakhir fue acusada de plagiar un baile un baile que aparecía en un videoclip de los White Stripes pero bueno estrenó lo traído comprobar los parecidos en las radios un poco más completo con más

Voz 1995 13:28 complica cuanto lío no se copia de la copia de la

Voz 0509 13:31 copia de la copia bueno pues esta es una especie de especialidad para Shakira que se consuma en año dos mil catorce cuando publica su canción Loca

Voz 12 13:40 loco

Voz 0509 13:43 era un tema que ya había grabado un cantante dominicano llamado el Cata un año antes bajo el sugerente título Loca con su tigre no está relacionada más o menos declarada de hecho el Cata graba una versión con Shakira de esta misma canción pero al calor del éxito de Shakira aparece por allí otro dominicano en este caso llamado Ramón Arias Vásquez juraba que la canción del Cata por tanto también la de Shakira eran un plagio de esperas dijo existe perdió no yo también puede ser un plagio de una canción suya mira el presupuesto agobiar el Jesper sino porque el hombre cogió original curioso en primera instancia un juzgado le dio la razón a Ramón Arias Leyva iniciaron pero más tarde otro dijo que la cinta que había presentado como prueba había sido grabada después le hizo devolver la indemnización eso sí Shakira no se libro de que le pusieron una multa porque esta es la canción de cuyo que grabó el videoclip en Barcelona no sé si lo recordáis que iba en moto sin casco y se metió en la fuente de la ciudad la multa en la quitado

Voz 1995 14:49 vale que decía loca loca loca decía

Voz 0509 14:52 pues claro ya estaba haciendo digamos estaba poniendo en práctica sus la letra de su propia canción

Voz 1995 14:57 IVA locas locas locas sin casco dentro de una solamente una cuestión palo esto esto qué asco todos lo que es cantado y contado esto unos las copiaba a ningún sitio

Voz 0509 15:06 he aprendido esa es una copia de una copia de una copia de una copia con lo cual está muy diluido el original como la homeopatía Pablo González

Voz 1995 15:12 está muchas gracias

Voz 7 15:15 hoy por hoy Toni Garrido

Voz 14 15:20 cuando el el mundo de los seguros de coche de este modo lo lógico es decir o la seísmo ligué directa ese supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche

Voz 3 15:34 listo para el seísmo

Voz 14 15:37 dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta

Voz 15 15:41 acciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 16 15:44 sí

Voz 17 15:50 conecta con hoy

Voz 0509 15:52 hoy a través de Instagram

Voz 3 15:55 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor

Voz 8 16:20 en nuestra aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 3 16:24 la vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido te veo cada día un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que la Cadena SER

Voz 1 16:37 vale venga vamos estamos todos de dieron con trabajo Relaño y su banjo Laura los teclados la aquí el yo bien el ritmo enmarcan en la batería hay Pacojó el Banco Gallego hizo

Voz 18 16:51 claro

Voz 3 16:52 cientos yo de inválido Álvaro Benito

Voz 1 16:54 Kiko Iturralde Cañete Axel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 8 17:20 me hace muy bien

Voz 19 17:23 que dura quieres escuchar las

Voz 3 17:25 qué quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer genes Train o bajo demanda tú pones la hora

Voz 7 17:33 activa seguir El Larguero en nuestra Estaràs al día

Voz 3 17:37 toma el control de la SER que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 8 17:53 con el sí el mejor precio de cada compañía selecciona

Voz 3 17:57 el mejor entre los mejores es el mejor mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastreador punto com

Voz 8 18:03 luego otra vez así mira tu primo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía de mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes las buenas oportunidades se reconoce aprovecha uno las últimas unidades en stock que lleva tuvo un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con lo que el Financial Services Banco Cetelem diseña un consulta condiciones en concesionarios ocu punto com

Voz 0598 18:27 tiros pasa queridos habitantes di al vacío gracias por elegir viajar en Renfe gracias también a Josefa que incansable ya contaba tuvo el pueblo que se podían ahorrar hasta un setenta por ciento del precio de sus billetes que tengan buen día

Voz 8 18:44 ya con estas ofertas

Voz 15 18:48 viajar con Renfe es la mejor opción compre ahora Tous billetes de tren y ahorrarse hasta un setenta por ciento de su precio Renfe

Voz 1995 18:59 Íñigo Sastre muy buenos días

Voz 0509 19:00 con esto de los plagios me estaba fijando en cuanto Szabo cuantos abogados les hace falta a los artistas en estos momentos y a ti quizá lo largo del año al firmar un contrato de alquiler al solicitar una reducción de jornada o al reclamar una factura palestinas la solución al alcance de tu mano contrata ahora la tarifa plana de legalizar y por sólo quince euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis alegalidad al no novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres e informática

Voz 7 19:29 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:33 Emilio Sancho buenos días buenos días Joaquín Rodríguez buenos días puedes imaginar la ilusión que no hay que tener en este estudio los Nicky faltando sido faltan Arturo y Rafa pero tenemos en este estudio a los Knicks recuerdas Rafa vale más que estudio súper esto lo dije todo no no aquí bueno todos en primera calidad la tele dos Telenor porque no caben más hubiéramos puesto hemos invitado a los Knicks porque tienen nuevas canciones porque nunca si miro a pesar de lo que la gente crea pero sobre todo hemos invitado a los ni quiso por alusiones no escuchado ustedes esa noticia de la carta del presidente mexicano López Obrador que ha exigido a España que pida perdón por la conquista de los Knicks hace muchos años exhibieron la canción por la que no pasa el tiempo una canción que siempre es actual

Voz 5 20:27 vemos son estanca

Voz 1995 20:36 lo que ocurrió con el Imperio contraataca es un perfecto ejemplo de cómo se puede llegar a perder el control sobre el significado y la repercusión de una obra que aquí seguramente este es el mayor ejemplo de mala interpretación de la historia de la música en este trance estáis de acuerdo con conmigo

Voz 20 20:54 a también tío que como para decirte es como

Voz 2 20:57 la tía buena de la radio de Gaza

Voz 20 21:01 pero además es que los activos tuvimos la suerte de que la letra es del ochenta todo ello con veintidós años y ahora tengo cincuenta y cinco sabes lo lejos que me queda todo esto pero pero como si fuera una bomba de relojería con con retardado la explosión no sea que no la canción fue del ochenta y cuatro pero todo este follón no empezó hasta pasado el noventa que es cuando ya lo hemos dejado de tocar con lo cual todas esas interpretaciones no

Voz 1995 21:31 ampliamente porque mucha gente interpreta que esta canción pues si no lo saben es un no

Voz 3 21:37 qué hago

Voz 20 21:37 la visita España digo yo pues hubo seis años que nadie lo interpreta así fíjate sería otra manera de ver las cosas

Voz 1995 21:43 hace tres meses a uno en un acto de las juventudes de de gente dentro amiga España El imperio contraataca fue alguna vez te voy a preguntar fue alguna vez su intención Joaquina elegir la canción que extracción se convirtiera en el himno de esa España de modelo de España

Voz 20 22:02 está claro que esta y todas las he visto las hice

Voz 21 22:05 fue en la mili eh

Voz 20 22:08 vamos ni ni se me ocurrió pensar ni siquiera pensaba que esta canción iba a ser Singer eso fue una decisión de la compañía de te sueles estoy una cosa

Voz 2 22:17 fíjate el micro Emilio te digo una cosa Antoni hemos respondido tan phishing más veces a pregunta que hay otro área que vayas por otro lado tiene hoy estoy hasta los cojones de ese tema de verdad se claro que voy a ser claro es una cosa son genialidades de Joaquín tío que ha sido él

Voz 1995 22:38 pero Joaquín a ti no te hubiera gustado que te recordarán por canción

Voz 2 22:41 artista como la amenaza amarilla Tío Sam la gente habla de España tal cual pero fíjate que estoy pavo tío con lo con dieciocho describisteis con dieciséis diecisiete por ahí no sé

Voz 1995 22:56 era visionario mira mira ahora China tío

Voz 2 22:58 el i Pass de ver a Macron y chupando le la nariz por no decir otra cosa ha al presidente de China hace dos días no haciendo nada

Voz 1995 23:08 acuerdo internacional que que pasan y que

Voz 2 23:10 que en esa época pues Joaquín se lo ocurridas escribía nosotros las tocábamos y luego pasan treinta cuarenta años más tarde a mí personalmente es que me da igual el que oigan nuestra canción porque tú no eres responsable de todo el mundo que oye en tu programa

Voz 1995 23:26 sí lo que interpreta ochenta

Voz 2 23:28 y la verdad que interpreta los periodistas igual que tu puesto bien antes en estos tíos que lo preguntáis tantas

Voz 1995 23:36 pero dejas preguntar de Joaquín Joaquín nativo te hubiera gustado

Voz 20 23:39 a escribir canciones de amor yo no me arrepiento de nada o debería haber hecho la misma letra otra vez cien veces me da igual me da igual a las interpretaciones que tenga incluso hasta te vienen bien porque te oye más gente

Voz 1995 23:55 están escuchando la voz de que probablemente sea el músico español que más ha viajado la historia más que la Piquer más que ningún otro pues sí y cobrando ahora Joaquín expiloto sigue siendo piloto comandante de Iberia sí sí

Voz 20 24:11 hola de Iberia

Voz 1995 24:12 vamos es que me voy en un rato a volar hoy vuelan sí

Voz 20 24:17 espero que el avión no la salida los pies

Voz 1995 24:23 no vale dijo aquí sigue componiendo sigue enseguida vamos a repasar esas cuatro canciones que presenta en ese nuevo EP disco como lo llevamos ahora llega una P M A P alguna de esas has compuesto blando

Voz 20 24:37 bueno me parece que alguna letra así porque la letras es mejor si te va a hacer una letra un hotel sea que nadie te molesta tienes cuatro horas de tranquilidad absoluta pues el hotel es el sitio de hacerla

Voz 1995 24:49 las explicaciones en este nuevo mundo millennials los muy rápido como explica nosotros somos una banda que tampoco tuvo mucha intención de serlo y no nos hemos ido porque no hemos vuelto porque no nos hemos ido como es España es una explicación de Nigris para millennials eh

Voz 11 25:11 yo no tengo más no no no no

Voz 20 25:14 bueno yo creo que los millennials cualquier generación que venga después yo creo que les va a gustar lo Nicky como les pasaba a mis hijas en el colegio con once años todos sus amigos lo escuchaban maniquís porque nos parecemos un poco a a Gaby Fofó Miliki Osés son como canciones tan tontas estribillo están así tan infantiles que qué le puede gustar a cualquier generación luego ya con la edad van arrepintiéndose buscando otras cosas pero los millennials kilos dormí Lenihan Bolivía

Voz 2 25:43 pues tener cincuenta plumas de tu abuelo del otro y tal pero Arsenal te lo que está en manos el el bolígrafo vemos ciudad con milenio

Voz 1995 25:51 el escuchándonos durante años conocido como Los Ramones de Algete pero a estas alturas de la historia que decir que los Ramones son

Voz 19 25:59 los Nick is the Queen de publicar menos de lo mismo volúmenes son cuatro nuevas canciones como está

Voz 5 26:31 eh

Voz 1995 26:48 es decir lo nuevo de los ni ni tienen algo nuevo uno la actitud de los X Emilio que Joaquín vosotros hay gente educada pilotos pancartas en es el buenas somos gente bien ese acto apoyó esa actitud la reflejó en su día tremenda hay deviene el enorme Juan de Pablos

Voz 22 27:09 lo ha sabido llevar muy bien porque es espacio en las actuaciones bastante y así siempre es como la primera vez no porque pasa un año vuelves con muchas ganas atrasadas y te lo pasas mil yo creo que esa es la táctica que tiene

Voz 1995 27:24 pero en el fondo esto es hace así hace ya un tiempo pensando en práctica habéis hecho pero ahora lo hará a la a las sombra no era voy a hacer un concierto ahora los y dos años sin celo

Voz 2 27:36 por ejemplo de suerte probablemente de poder haber hecho lo que nos ha dado la gana que encima nos pagaban podías llevar a tus amigos una furgoneta a Bilbao amada desea pasar te lo pero pero de par que encima te pagas en era robarle once Godín déjame preguntarte

Voz 1995 27:58 como como el camerino como ha cambiado de aquello el camino de la furgoneta el de ahora

Voz 2 28:03 que aquí tengo una una hace poco Nos llevaron por

Voz 23 28:06 la los no sé cuántos años del

Voz 2 28:09 venta a al Bicing

Voz 23 28:12 hay cada cada

Voz 2 28:14 cantante o cada grupo lo que sea canta una canción estaban pues gabinete los pistones era yo me acuerdo tío que estaba en un camerino por supuesto lleno de fruta de de tal tío que sea Emilio está ya preparado para bajar otro en las escalinatas Emilio está bajando ya las de calidad pero luego llegas al escenario cuando estaba terminando el otro grupo oye está todo bien te falta algo sólo sirvió corrió decirle tío me han robado Rolex de este otro estelar a cambiar

Voz 1995 28:50 otro día te sientes Madonna el estudios no me quedo con la frase te sientes bueno el caso es que los diques han vuelto no se han ido pero están aquí es difícil explicarlo con menos de lo mismo hacemos una pequeña pausa y seguimos que los diques

Voz 14 29:17 Freida normal sientes este seísmo vi sonríes Libia directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 15 29:30 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 3 29:39 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy en Facebook

Voz 19 29:50 los once técnico una luego debatimos

Voz 3 29:57 pobreza entre criminales

Voz 24 30:01 ridículamente

Voz 3 30:03 cada mes dos capítulos de estreno Basta ya disponible en Podium podcast punto com un nuevo caso real silencia era pura maldad eran malos eran la masacre de Columbine en el GREIM criminal Mona León Siminiani

Voz 19 30:25 Podium podcast punto com

Voz 3 30:29 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 8 30:46 aplicación móvil este miércoles a las ocho de la tarde

Voz 3 30:49 de la vida moderna con David Broncano cada un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia porque que la Cadena SER

Voz 19 31:03 y a ser que no se escucha en antena

Voz 7 31:07 de nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor no se sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 3 31:19 toma el control de la SER quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 25 31:43 no está tu cuenta de que cuando tienen del entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco tenido un poco de Retegui y un poco de

Voz 15 31:52 lleva un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más puesto que hay que presenta el entretener cierto

Voz 26 31:58 un mes gratis de los mejores canales de Paco series películas y mucho más tiro si quieres te vas

Voz 3 32:04 no es sólo que disfrute

Voz 26 32:07 hay por seis euros con Nuria es para siempre tu momento es ahora entre el Skype punto es

Voz 27 32:13 la mayor bajada de impuestos de la Historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta y uno de marzo sólo embistió la consulta condiciones

Voz 8 32:23 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro buscase hipoteca que viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 28 32:31 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 15 32:44 tenemos un problema no vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 8 32:49 pero esto tiene solución Cary ya está muy cerca

Voz 3 32:53 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre en Q3 la solución que necesitas

Voz 11 32:59 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés

Voz 15 33:04 por qué arreglamos hoy oye de tú tienes alarmen casa si la de Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet

Voz 8 33:12 yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos algo que se te meta a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 3 33:19 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 33:33 prevista de ciento Íñigo Sastre buenas de nuevo

Voz 8 33:35 la tónica tal oye mañana con la música a otra parte que te parece porque Toyota Heidi la Cadena SER presentan en San Sebastián conduce como piensas

Voz 1995 33:43 dije sí sí ahí estaremos

Voz 8 33:45 de acompañar Anton calen los publicistas Toni Segarra y Gonzalo Madrid y el cineasta ojo Rodrigo Cortés juntos reflexionarán sobre el impacto de la tecnología en el proceso de creación descarga tu invitación gratuita en la web de Radio San Sebastián Radio San Sebastián punto com o recogerá en el concesionario Toyota Eusko auto desde las siete y media de la tarde en el Kursaal no te lo pierdas Toyota Hybrid conduce como piensas

Voz 7 34:09 en la Cadena Ser

Voz 29 34:12 hoy por hoy montones Garrido ahí estaremos mañana pero vamos

Voz 19 34:18 a lo de hoy

Voz 1995 34:35 vuelven pero lo hace el symbol volver y eso solamente lo pueden hacer los Knicks seguimos con Emilio con con Joaquín espera que lo puesto tienen mucho mérito sin tener ningún mérito

Voz 3 34:47 sí estamos de contradicciones al otro lado también que

Voz 1995 34:49 el tiempo sea treinta años en la música sin pretenderlo tiene más mérito que que pretendiendo no

Voz 20 34:56 tocar sin querer saber aprender a tocar y todo finales del cerebro

Voz 1995 35:00 los les va a explotar lo tanta contra y hemos hemos criado estos un dato importante Joaquín es como andante una gran compañía aérea de la mejor de las mejor por supuesto tú crees que variaría el concepto de los pasajeros Saviola se extiende los Knicks bengala el que les lleva de los Nicky se podrá pues no se allá ellos hay más de todas las compañía hay mucha gente que toca el grupo es algo bastante habitual así es un súper de los de una si se hace de gente de aviación se pues esto contaba antes Emilio esto ha sido siempre así que tenemos pruebas esta actitud esta manera de entender la música de entender la vida esta filosofía que fue así siempre vamos a ir treinta años atrás os entrevista la gran Paloma chance

Voz 20 35:54 el Bulli entonces somos casi cuarenta

Voz 1995 35:58 hace treinta y tantos vamos a lograr bueno fíjense en las preguntas y fíjense la respuesta inmediata si los Nicky son una una de las bandas más coherentes desde país

Voz 30 36:07 nuestra decisión de no profesión realizaron sigue en pie desde entonces hasta siempre siempre ha habido así ofertas millonarias de Bowie Tina hasta finales si las hubiera que pasó y si las hubiera que pasaría nada lo pasará

Voz 1995 36:27 ya nada Emilio que

Voz 2 36:31 buenas cosas a cambio eh era en directo este jueves nos la pobre Chamorro que ya no está con nosotros la buena tarea no es estuvo unas siguiendo con las preguntas que no se iba a hacer creo que la entrevista estaba prevista que durase por decir algo diez minutos y fue tan pesada tío con con las preguntas que decimos decir contestar a todo si Hinault directamente porque además luego venía una canción que se llama quizás que sí sí sí sí no no no con lo cual la la entrevista de diez minutos le duró dos minutos porque galos decíamos sí o no puede ser si no le dio le dio un yo yo tío por a ver si la verdad es que fuimos muy cruel da era totalmente decidido pero porque porque tienes dieciocho veintiuno te voy a preguntar una pregunta el otro y entonces Jean no no yo digo solo si pido que la la razón en cuanto se estará con nosotros ahora por favor

Voz 1995 37:34 dice sí en cuanto lo de los conciertos Emilio esto es un suspenso nota lo que la gente está escuchando ahora como nuevo EP que divertido vamos a ver los Nicky bueno pues no no

Voz 2 37:48 aquí sí que hay

Voz 1995 37:51 llevo a gala que con

Voz 2 37:53 no hay canas tío no pues un escenario y ser medianamente coherente decir cosas que he y cobrar encima osea si es gratis pues todavía o para un amigo o lo que sea pero pero pegado colaborar con cincuenta y tanta platos en un grupo de música a mí personalmente me parece patético bueno sobre todo si se

Voz 20 38:13 vas a cobrar por toca

Voz 2 38:14 ah claro las canciones que tuve viste con diez que con dieciocho años de combina un bufón con bolitas tío que vive del Rey tío pero nosotros no vivimos de esto ya Buffon y encima cobrando pues como ganado

Voz 1995 38:51 en en el tiempo unos segundos a micrófono cerrado el tipo de publicidad hablamos de si es mejor esta profesión cuando la Junta que presenta como Madonna aquellos tiempos donde bueno pues tú salía así si sonaba aquello bien porque Joaquín sigue empeñado en no aprender a tocar tu instrumento que es el bajo sí la verdad es que era mentira ahora May Do mayor a nivel subcutáneo que has aprendido pero el bajo concretamente en lo he mejorado mucho me dedico a tocar el banjo es una es una ahí sí que me lo tomo con sus sin que cuerdas no pero es más por ser Joaquín sabes sabes un montón de música tío mogollón se la Academia de hecho exige es tocar mal

Voz 20 39:37 no no el bajo no es que no me gusta mucho el bajo la Liga si es verdad que mi casa yo sólo así pues toca el bajo me parece un buen momento

Voz 2 39:46 es que yo empecé como guitarra tíos todos perdida con la batea entonces sacando

Voz 20 39:54 dar

Voz 1995 39:54 escuchando el sonido de lotería te perdió el que vale vale y el que no aguantar Hoyo tío no me pregunta si vosotros empezáis ahora es difícil si volviéramos atrás es ahora los dieciocho años que estoy escribiendo canciones y canciones sin más pretensión que hacerlo tiempos de corrección política de Ojo cuidado digas nada sería muy bueno vamos a otros

Voz 20 40:17 bueno yo creo que que también entonces hombre tampoco es que antes valiera todo porque también

Voz 31 40:25 bueno ahora es más sexy

Voz 20 40:26 de todo

Voz 2 40:27 pues mira las letras más con lupa que antes y tal pero también antes tampoco podía es decir todo todo lo que quería no pero bueno lo dices todo así un poco ambiguo aumente ya está la censura si lo que yo no podía hacer una canción que se llama La mataré

Voz 1995 40:47 no esa desde luego ahora mismo no bueno unas cosas mejor en otras yo por ejemplo los Knicks ciento que están hablando de mí cuando

Voz 19 40:55 cuando hacen esta canción

Voz 5 41:02 sí

Voz 1995 41:06 hola grupo de guasa no es padre es enfadan en fin es la realidad de estos días aunque incluso esta reliquia te pilla supera

Voz 20 41:15 mis hijas ya son muy mayores y yo cuando tenían la edad de ser madres yo no no no existían los chats padres iré padre me parece una pesadilla de entonces había que hacerlo una canción

Voz 1995 41:26 que debe que sin bueno no perdonan

Voz 20 41:28 la cosa está en muchas de padres una vez un chat de madres por equivocación me metieron hincha de madres porque alguien de Vigo aislarle un una cifra en el teléfono

Voz 2 41:37 aguanté un día hípico Callao allí escuchando ahora en Madrid

Voz 1995 41:41 pero no les queda un colegio de Castellón luego

Voz 20 41:43 el de Castellón que si alguien se dio porque al final me dio como cosa y dije oye perdona yo soy un señor mayor de Madrid

Voz 1995 41:55 el X han vuelto o puede que no los tienen cuatro nuevas canciones y eso ya en sí es una buena noticia se titula menos de lo mismo volumen uno Im nadie garantiza a estas alturas que puede haber un volumen dos Emilio Sancho Joaquín Rodríguez los maniquís muchísimos

Voz 3 42:15 mi mamá

Voz 6 42:25 hoy por hoy con Toni Garrido llega a la Super promo de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas y dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llamar mil cuatro pasa te por las tiendas Movistar

Voz 32 42:50 me ha dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturra de Salem tirones radios a Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 17 43:10 conecta con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 3 43:14 venga nos tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser importa

Voz 4 43:23 tres cosas hay en la vida si sale

Voz 1995 43:26 el dinero sí

Voz 4 43:29 quién tenga esas tres cosas que heredé gracias adiós verdad que sí

Voz 11 43:33 muy bien pero no podemos aquí en los estadios no pero podemos dar gratis para todo el mundo sea Lugo fina venga siempre te recordaremos

Voz 3 44:13 acá porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 19 44:23 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER Kang sueños

Voz 3 44:30 tres tres coches teléfono Telephone perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil Cadena cadenaser deportivo se incorporan al Deportivo en estos órganos

Voz 35 44:57 fue Teherán datos Suter porque no a todos los grandes profesionales de la Cadena SER como ella quién lo Gabilondo os el armario un potro cansino Pepa viola Pepa Bueno Manuel el coloso Carreño y el flaco barrido a todo se ganó fuerte abrazo y al análisis de política no en fin de Santiago Cáceres no si este caso es giro Quique buenos aquí estoy como la metí te películas Beat It y dale metida líquido primero en primera fila la banda Gabriela Diego loco loco de qué planeta rindiendo Boluda vive

Voz 12 45:45 análisis

Voz 15 45:49 recuerdo llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 7 45:56 en últimos programa selecciona el que prefiera ir dale al play

Voz 3 46:00 toma el control de la SER que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis usted agendas de servicios útiles

Voz 1508 46:24 buenos días si quiere comprar un nuevo par de gafas recuerde que tiene que fijarse en los filtros la categoría cero ofrece muy poca protección este tipo de gafas sirven para espacios cerrados básicamente cubren una necesidad estética sólo a partir de la categoría tres la protección exalta la máxima es la IV que protege situaciones de gran exposición al sol por ejemplo si vamos a esquiar o a practicar deportes acuáticos pero recuerde que las gafas de categoría cuatro no se pueden usar para conducir

Voz 3 46:54 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la Once in buenos días

Voz 4 47:00 bueno Juanjo bonitas corbata La Toya Juanjo Juanjo que creo que me merezco Juanjo no sigas vas a ganar cinco mil euros al mes durante veinte años como hijos considerado gracias gracias gracias gracias a ti Juanjo te lo mereces quién soy yo para negar telón

Voz 8 47:23 es fácil es subirse el sueldo ahora mismo sueldo del Fin de Semana de la ONCE cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado suben el sueldo

Voz 11 47:34 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 31 47:41 llegan María hay Baltasar Garzón muchas cosas

Voz 1995 47:44 a dar los buenos días cómo estáis

Voz 29 47:46 muy bien qué tal

Voz 1995 47:49 nosotros tranquilos María tú dentro de poco ya van a dejar está tranquila

Voz 29 47:52 sí pero la tranquilidad bien para coger fuerzas que se porque porque entramos en campaña electoral yo es me me presento por actual número tres y número tres días

Voz 4 48:07 pues espera esperan unas fechas densas y extensas

Voz 1995 48:12 la junio no debemos el pero bueno seguimos nosotros cuando yo he jurídico para profanos delimite aterrizar cuestiones legales a primera línea de calle desde nuestra visión real y hemos elegido una cuestión tan interesante como polémica Se trata de la prescripción de un de

Voz 19 48:29 delito prescripción del delito haberlo visto

Voz 4 48:33 si el Supremo dice que no ha prescrito lógicamente abrió unas ventanas que decreta que no hay prescripción

Voz 36 48:39 de lo que fue la usurpación no esperaba lo que los delitos prescribieron ya

Voz 1995 48:47 Baltasar que entendemos que demos cuando escuchamos prescripción de Under además entenderé una prescripción facultativa Galatea no es decir

Voz 0269 48:55 lenguaje siempre es ambivalente pero al hilo de lo

Voz 1995 48:59 Se decía la prescripción de los delitos es el transcurso del tiempo

Voz 0269 49:05 hay una serie de delitos todos los

Voz 2 49:08 los códigos en todas las legislaciones

Voz 0269 49:11 que eh se ha llegado a la conclusión a través de los años de las instituciones internacionales que no pueden prescribir es decir que son tan graves esos delitos que siempre van a estar vigentes y por tanto siempre va a ser exigible la responsabilidad a quién los cometió son los crímenes llamados internacionales eso crímenes horrendos como el genocidio los crímenes de lesa humanidad como los crímenes de guerra eh hay una convención internacional de mil novecientos setenta sobre la imprescriptibilidad de esos de ese tipo de crímenes

Voz 1995 49:51 que España

Voz 0269 49:52 no la tiene ratificada pero sí tiene reconocido ya por fin desde dos mil tres y en el Código Penal la imprescriptibilidad de estos crímenes y otros crímenes pues más eh la filosofía es que por el transcurso del tiempo y la lejanía en la comisión de los hechos las responsabilidades del interés del Estado se atenúa no se puede estar siempre abierto a la persecución donde delito entonces transcurrido ese ese tiempo que en España está en los artículos ciento treinta y siguientes del Código Penal pues eh no hay responsabilidad es decir hubo delito probablemente hubo responsabilidad en la comisión pero el Estado renuncia a la persecución iba en función de el tiempo

Voz 37 50:50 la gravedad

Voz 0269 50:50 el delito del tiempo de las penas hay prescripción de delitos y prescripción de las penas prescripción de medidas de seguridad los plazos son mayores son menores en función de la gravedad del delito y de la gravedad de las penas

Voz 1995 51:04 Luis Almería digamos a poner un ejemplo muy no ocurría en este mismo programa hace unos meses el pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia de la que hablamos había mucho tiene que ver tema de los bebés robados y estábamos en directo ya Cyrus lo contaba entonces Alberto Pozas

Voz 0055 51:18 Inés Madrigal es una niña robada el doctor Vela es el ladrón sucedió en el verano de mil novecientos sesenta y nueve pero todo ha prescrito la Audiencia de Madrid absuelve al doctor declarando probado que el supervisó la entrega de la niña a una familia que no era la suya eso está aprobado pero los delitos han prescrito encontrar el criterio de otras secciones de la misma audiencia de la Fiscalía General del Estado esto surgió el veinte de nuevos Minguell

Voz 29 51:39 es que yo creo que me encanta tener aquí a un señor juez para que porque siempre lo pregunto no esto de la interpretación de la ley buenos interpretamos que no son crímenes de desatar

Voz 1995 51:49 en fuerza de menores

Voz 29 51:51 que para mí es lo que son porque el las personas siguen desaparecidas y se sigue pero permaneciendo el delito se sigue produciendo hasta día de hoy evidentemente pues podemos hablar de prescripción entonces yo en todo esto la prescripción siempre me gusta escuchar esto de aquel las leyes tienen que ser interpretadas etcétera la prescripción por ejemplo para los crímenes franquistas se hace una interpretación o los crímenes derivados después de de de lo que pasó en el franquismo sea hace una interpretación de que no eran crímenes de lesa humanidad con lo cual nos vamos a una supuesta prescripción luego eh otros delitos por ejemplo cuando el caso con el llamado caso de Nueva York en el caso de Baltasar que sabía que había una preinscripciones que se no se descubrió la prescripción hasta que hasta el final del proceso sin embargo para los franquistas era para los que los casos de crímenes ocurridos en la dictadura o un el o la guerra civil lo primero que se dice es la prescripción por delante en qué momento hay que decidir esto las dos escruta

Voz 1995 52:53 la con esta interpretación la prescripción es

Voz 0269 52:55 de aplicación digamos oficial ex oficio es por sí mismo no tienen y que ser alegada por las partes en la cuestión de orden público en el momento que se aprecie debería de aplicarse lo que ocurre es que en el caso que eh aludía María pues bueno hubo otros intereses en que esa apreciación interés hacerla bastante tiempo después no entonces soportan es a veces un procedimiento cuando se sabe que puede estar prescrito y al final de esta prescrito eh pero

Voz 1995 53:30 desde aquel planteadas admite una usé viendo que esa causa no va llegarán el musita el pero

Voz 0269 53:35 pero a veces está donde está pero no el tema que planteabas de los bebés robados e ahí hay una discusión debate si se consideran crímenes permanentes o no la detención ilegal que es por la que se consideraba este hecho aparte de

Voz 37 53:55 en la la el robo

Voz 0269 53:57 asimismo la pérdida de identidad se consideró que no era un delito permanente un delito continuado y por tanto la prescripción comienza en este caso a correr desde que el niño o la niña llega a la mayoría de edad a partir de la mayoría de ya puede ejercitar la acción y ahí el periodo de diez años en el que se está establecido para las detenciones ilegales lo que ocurre es que desde mi punto de vista por la sistematicidad de este tipo de acciones durante la dictadura los primeros años de la democracia podíamos considera que estos crímenes formaban parte de un sistema establecido y por tanto participarían de la naturaleza de crímenes permanentes crímenes de lesa humanidad hay isla presenció

Voz 1995 54:43 pero eso Baltasar a minar sería pues sí determina qué tipo empieza a correr desde que desde que de Lloreda bueno sería mejor saber desconocido

Voz 29 54:51 pero esto por ejemplo lo hemos visto con los crímenes agresiones sexuales no a menores que se quiere ahora está planteado sobre la mesa que empieza a contarla

Voz 1434 55:00 qué utilidad a la prescripción perdón un

Voz 29 55:03 a ver eh ya alcanzar la mayoría de edad es que entendamos

Voz 0269 55:06 se está planteando el treinta

Voz 29 55:08 pero a partir de los treinta años en cierto porqué estos son crímenes pasa lo mismo con el tema del franquismo en el cual no no es una propuesta en el cual eh las las víctimas pues no tenían una presión social en este caso con las mujeres es evidente no tienes una seguridad jurídica eres un menor no sabe si si si vas a ser más juzgado tú que siquiera si se te va creer