Hoy por Hoy (27/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día a las once en Canarias hoy hora doce José Antonio barcos muy buenos días hola qué tal buenos

Voz 1018 00:09 días el líder de Podemos Pablo Iglesias acaba de comparecer como testigo en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicado en el caso del ex comisario Villarejo por una supuesta sustracción de datos personales tras el robo de un teléfono móvil de una persona próxima a él datos se acabaron publicados en el verano del año dos mil dieciséis Iglesias no ha querido comentar con los periodistas el alcance de su declaración por tratarse de un asunto sometido a la justicia aunque ha recalcado que se trata de una cuestión que le produce un profundo rechazo a Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:37 las fotografías y conversaciones privadas de Iglesias en poder de Villarejo proceden del teléfono móvil de una eurodiputada que fue robado y corresponden a la época en la que el líder de Podemos fue parlamentario europeo Pablo Iglesias se ha personado como perjudicado hoy ha declarado durante algo más de media hora ante el juez Manuel García Castellón que instruye el caso a la salida de la Audiencia Nacional ha dicho lo siguiente una de las mayores

Voz 1663 01:00 desvergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación ya grandes empresarios desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley con las instituciones ICO limpiar nuestra democracia de basura como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario entiendan que hoy no puedo decir nada más

Voz 1552 01:24 supuestamente Villarejo empleó algunos de los contenidos robados referidos a Pablo Iglesias para intentar destruir su imagen en algunos medios de comunicación

Voz 1018 01:32 gracias eh campos casi todo lo demás es precampaña y dura Pedro Sánchez está presionando en Madrid el programa político socialista ciento diez compromisos con la España que quieres en los que apuesta por seguir adelante con las políticas sociales de su Gobierno

Voz 1722 01:43 España necesita un Gobierno fuerte que hable con todas las fuerzas políticas pero que dependa de sus propias fuerzas un gobierno fuerte exige un amplio respaldo en las urnas que asegure un gran apoyo parlamentario al nuevo Gobierno y abordar así las reformas sociales desde la estabilidad los conceptos son los siguientes mayoría fortaleza proyecto diálogo y estabilidad

Voz 1018 02:07 el PP ha sacado su lema de campaña valor seguro uno de las primeras medidas que adoptará Pablo Casado si consigue formar Gobierno es aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña lo primero esta mañana Pepa Bueno aquí en Hoy por hoy a Teodoro García Egea número dos del partido en concreto si ese asunto iría en el primer Consejo de Ministros todo indica que sí

Voz 0488 02:24 la información que tenemos encima de la mesa sería lo más conveniente para restablecer como digo el orden en Cataluña porque en este momento quién preside el año siete de Cataluña viaja frecuentemente a Waterloo para recibir instrucciones decir es un presidente E telemático recibe las órdenes de un señor que es un prófugo de la justicia si eso no es una situación anormal pues que me diga alguien que es

Voz 1018 02:48 en el Supremo en el juicio de reproches declara este primera hora una persona contratada por el título Cat el Consejo diplomacia de Cataluña impulsado por la Generalitat es un autodenominado observador internacional que ahora dice que no lo fue y que asegura haber presenciado escenas de violencia policial con heridos por balas de goma Alberto Pozas

Voz 0055 03:04 hola Cataluña dos días antes del referéndum estuvo en varios colegios el día del referéndum y después elaboró un informe el referéndum pero Felix von Greenberg ex diputado alemán acaba de explicar que él no era un observador

Voz 1 03:14 esta es la motivación discurre podrá hablar con todas las partes ningún caso había una prioridad en en este elemento digamos de observación

Voz 2 03:24 con o validación de entiende la montaña

Voz 1995 03:28 Turquía ha reconocido que la gente se organizaba para

Voz 0055 03:31 el frente a la policía desplazándose de colección Colegio la Fiscalía cree que su viaje y el de otros treinta políticos internacionales costó cuarenta mil euros a las arcas públicas catalanas

Voz 1018 03:42 hora doce tres minutos la Fiscalía de Valladolid ha abierto una investigación sobre el supuesto pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León para beneficiar a Silvia Clemente fichaje estrella que procedía del Partido Popular el fiscal jefe tomará declaración mañana a Francisco Igea el perjudicado por ese supuesto fraude que finalmente si será el candidato y que esta mañana que la SER Hoy por hoy decía sencillamente que confía en la acción de la Justicia

Voz 0930 04:04 mira tengo que a la que va más parecido una denuncia anónima estuviese no estoy forma pero en cualquier caso donde otros estamos encantados de que sea si nosotros tenemos plena confianza en la investigación que está abierto a nuestro comité de garantías pero no para nosotros siempre que nosotros somos gente baile demostrado partidarios de de la justicia la justicia siempre es una garantía para cualquier español para nosotros también

Voz 1018 04:31 sí por supuesto nuestro Brexit de cada día que pasa por el Parlamento Europeo el presidente del Consejo Donald Tusk eh considera bastante probable la convocatoria de una nueva cumbre de líderes comunitarios en abril quién sabe si será o no la definitiva Griselda Pastor

Voz 0738 04:46 pues sí ha sido un debate apasionado que abierto Donald Tusk con las críticas a los grupos políticos por sus peros a permitir que el Reino Unido vuelva a las elecciones europeas este mayo y también marcado por las acusaciones de humillación de prepotencia desde los conservadores británicos contra los negociadores por la ironía del representante del UKIP Nigel Farage escuchamos al portavoz del grupo liberal de Lucky

Voz 3 05:11 de verdad me quieren ustedes de vuelta que estáis bueno aquí estamos

Voz 2 05:21 eso les digo el Brexit pasar de cualquier modo el castigo la humillación

Voz 0738 05:32 sirvan estas palabras como resumen de lo que ha dado el debate esta mañana en la Eurocámara

Voz 1018 05:37 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana sigue activo el incendio

Voz 0824 05:40 de A Coruña que quemado ya ochocientos cincuenta hectáreas aunque su evolución es favorable y esperan darlo por controlado en las próximas horas además hoy se han declarado otros tres fuegos en la provincia de Ourense que han calcinado en total ciento cuarenta hectáreas el tiempo no ayuda porque sigue soplando viento del nordeste

Voz 0325 05:56 de Carlos Vives han finalizado su declaración en un juzgado de Madrid por la demanda por plagio que presentó un cantante cubano por la canción la bicicleta el demandante asegura que copiaron un fragmento de un tema suyo sin autorización mañana quedará visto para sentencia que se conocerá las próximas semanas

Voz 0824 06:08 personas LGTB tienen un siete por ciento menos de posibilidades de conseguir un empleo y cuando lo hacen gana en un cuatro por ciento menos es la conclusión del informe de la OCDE que asegura que este colectivo sin un techo de cristal en sus carreras profesionales y sus posibilidades de llegar a un puesto de alto directivo es un once por ciento

Voz 0325 06:24 a la Comisión Nacional de la Competencia multa a quince empresas y a catorce directivos por repartirse durante años concursos públicos convocados por ADIF les ha impuesto una sanción total de ciento dieciocho millones de euros a las compañías y más de seiscientos mil euros a los directivos y activa por primera vez un procedimiento para prohibirles que contraten con la administración puesto honestos

Voz 1018 06:42 todo lo que podemos contar por ahora luego te escuchamos

Voz 1995 06:45 en el capítulo del Brexit me tiene enganchado a la serie pues Vitoria Begoña Arce a de oye resiste estoy enganchado esto toca estos máster pero de los bueno yo paró el capítulo de del Brexit bueno bueno no sé cómo acabará eso es una cosa vamos a hacer un test luego te escuchamos Rising Star algo hoy hora doce

Voz 4 07:11 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:15 con Toni Garrido doce siete minutos una hora menos en Canarias a pesar de lo que se está diciendo estos días hay tal hermanamiento entre los países de habla hispana que que en ocasiones se produce cierta confusión uno puede creer que está en Cartagena España claro es que está en Cartagena Colombia

Voz 2 07:33 pero suena de Cartagena afronta este desde pues no la veía español a la conocía aquí en España a ella es de de Colombia de Cartagena Colombia Cuba ya ya ya ya te entiendo de Cartagena

Voz 1995 07:51 ya te entiendo es esto es una clase magistral de geografía en Fars days es un gran programa de cultura de televisión tampoco podemos preguntarle esto a Vox porque su líder en Cuenca ha convocado un evento que ellos llaman Cañas por España ha puesto una foto del candidato de Vox por Cuenca con el fondo de Cuenca pero con el fondo de Cuenca de Ecuador no el de España sigue esperamos que nuestro compañero Javier Torres no se haya confundido y que esté en Córdoba pero la Córdoba de Argentina donde hoy comienza el VIII Congreso de la Lengua Española

Voz 2 08:24 y

Voz 5 08:25 eh

Voz 1995 08:26 a Javier Torres el jefe de Cultura de la Cadena Ser muy buenos días Javier

Voz 6 08:30 hola muy buenos días estás en corto estoy en Córdoba Argentina doy fe porque para llegar aquí son entre trece horas de vuelo a Buenos Aires y luego otra hora y media tres de espera en el aeropuerto eso sí esta de deslocalizar bastante bien al otro el Córdoba en un AVE de una hora medias es lo diferenció están bueno cuéntanos que esa es la gran diferencia si como siempre a partir de ingresos hablan de otra manera eh sí hablan con un poco de acento no estoy haciendo una estoy haciendo mal imitación pero bueno tienen un acento muy bonito en parece como que se demoran en cada palabra

Voz 1995 09:12 y entonces es la verdad es que es bastante melodía eso entramos ya muy particular momento Javier que era el retardo no que estaba limitando la acento bueno cuéntanos no se presenta en el Congreso de la Lengua bueno por tercera vez como se presenta he cuáles son las figuras más notables cuál es el leitmotiv de de este congreso buenas hicimos perdido a Javier

Voz 7 09:44 de letras que es la lentejuelas mira lentejuelas lentejuelas así como alfombra roja de la Moore eh popular eh poco pero te voy a decir que que bueno al además de los Reyes y del presidente Macri a está Mario Vargas Llosa está Luis García Montero está Santiago Muñoz Machado de una hace Montero que es el director de del Instituto Cervantes Santiago Muñoz Machado de la RAE y que hay mucha gente conocida para la gente que le seguro que hay algún libro de autores como Nélida Piñón Claudia Piñeiro Sergio Ramírez Alejandro Dolina Álvaro Pombo hombre Juan Villoro Gustavo Jaramillo seguro que hay algún libro de estos en la casa de alguien que no esté escuchando Italia es esas son las verdaderas estrellas de este congreso de glamour de tacón y está cosa poco

Voz 8 10:46 porque claro el título del

Voz 1995 10:48 ingresos muy amplio América y el futuro del español

Voz 8 10:50 Touré educación tecnología entendimiento no define

Voz 1995 10:54 muy bien el el tema cualquier caso es una fantástica oportunidad para tomar la temperatura de nuestro idioma

Voz 7 11:01 sí mira hay cerca de cuarenta y dos reuniones diferentes que tratan de temas desde por ejemplo en el Campus Virtual del español hasta el español en África ya hacía pasando por el mestizaje cultura en la literatura en la escuela el cambio tecnológico hay una cosa interesantísima las prespectivas del judeo español es la primera vez en un Congreso de la Lengua Juan que ese va a hablar del ladino que es el idioma que durante siglos hablaron los judíos fueran España que era una de las lenguas más comunes en el imperio otomano no se va a hablar de todo esto que que puede parecer que es antiguo que no tiene nada que ver con la realidad pero que es importante porque la lengua en que es lo que hablamos configura lo que somos me estoy poniendo poco serio no lo sabía pero pero es muy importante y entonces las posibilidades que tiene el español y se están tratando hay quién dice por ejemplo porque hay una especie de contra con crecí sitio y hay quien dice que bueno pues que el que precisamente el uso del lenguaje es algo que va eh pues no sé que que que conforma una idea digamos que imperialista de dominio pero ayer lo diré el presidente director del Instituto Cervantes luz Luis García Montero decía que era absurdo pensar que los españoles que hablamos español que somos el ocho por ciento de todos los que hablan español en todo el mundo podamos imponer nada porque la lengua al final es de quién la verdad

Voz 1995 12:52 desde luego Javier vamos a estar muy pendientes de ese congreso importante en la primera línea del idioma tenemos a Javier Javier Torres un abrazo como siempre y muchísimas gracias doce y trece minutos una hora menos en Canarias

Voz 0295 13:04 seguimos Toni Garrido Cadena SER los expertos en libertad saben que quieren los expertos han llegará antes también lo mismo los expertos

Voz 1 13:13 en viajar a su manera que línea directa que como son los expertos saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde son los setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaban quitar

Voz 9 13:32 sí

Voz 0295 13:39 Bonet casco hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 13:43 el marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1995 13:55 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 14:00 que la vida iba en serio no lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante

Voz 10 14:09 dejar huella quería marcharme entre aplausos envejece ir eran tan sólo las dimensiones del teatro

Voz 1594 14:18 pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma envejecer morir es el único argumento de la obra

Voz 11 14:27 no volveré a ser joven Jaime Gil de Biedma mil novecientos sesenta y ocho

Voz 2 14:33 que apenas se el de escuchar

Voz 12 14:38 oyente

Voz 13 14:40 guerra a los ojos y alcance rabos visualice una emisora de radio maravillosa ya la he solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya las estoy imaginando Cadena SER

Voz 0295 14:58 la emisora que aparece sueños no apareció la hagan así

Voz 14 15:04 como como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa pues de que quebró

Voz 2 15:14 pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad no oyente

Voz 15 15:19 los

Voz 2 15:22 cadena SER la emisora que parecen tus sueños

Voz 15 15:31 bueno vale vale ya está ya

Voz 1 15:43 quieres reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 16 15:54 creía que crea una empresa metro a una empresa que Duque

Voz 0738 15:56 que el Señor los valores que respete el medio ambiente

Voz 1 15:59 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 14 16:05 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 17 16:13 any gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca y encuentra las NG punto es

Voz 0295 16:26 rastreado seamos sinceros alguna aseguradora operadora te ofrecido alguna vez el peor precio aunque

Voz 18 16:34 no todos que ofrece el el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio no es fácil pero es que yo soy rastreada punto com

Voz 19 16:45 no dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escucha este jueves en Hora Veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 1949 16:59 oye vea tú tienes alarmen casa si de Securitas Direct y que tan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robo salvo que a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 1 17:12 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 17:24 quiero a todos los que me han acompañado que han venido a verme

Voz 1 17:27 liquidó unirán a When cuanto ténganlo gasto hizo la Liga Sporting B tu nueva del deporte español en directo gratis porque cuantos más lo veamos más grandes era descarga de en Google Play Apple y Samsung Smart TV lo es fútbol es la Liga o

Voz 21 17:44 otra vez cambiando la hora y ahora que es una más una menos mira lo que sea que tenemos ensaladas de que no haya listas desde uno con sesenta y cinco la unidad por si no quieres perder otra ahora cocinando que la vida te pille preparado Ali lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 2 18:00 en la Cadena Ser frontones Garrido

Voz 1995 18:06 ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día podría llamarse la coalición de Gobierno que Albert Rivera le ha propuesto a Pablo Casado por el bien de España patriotas ciudad notas Pepe danos ciudad goles de España cuando Pablo Casado justifica unos niños la existencia de la casa amiguitos argumentando que es para que los amarillos no se pongan enfermos no será que está empezando a entender el derecho a una muerte digna evadirse disgregar en cuatro listas distintas es para ganarle a derecha que se presenta sólo por tres de enero pensar que tras el España Malta de ayer ese hijo el hijo John Henry encajó diez goles menos que su padre eso nos lleva a pensar que los hijos siempre mejoran a sus padres les he visto las imágenes del Papa Francisco retirando la mano cuando los y les van a besarle el anillo algo que algunos han definido como la cobra papal no sería una buena estrategia para resolver uno de los grandes problemas que afectan a la Iglesia quitar la mano Nos vamos pero volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno se quedan ahora con la mejor radio posibles la que hacen nuestros compañeros están más cerca de este esta mañana

Voz 2 19:54 en la Cadena SER Hoy por hoy