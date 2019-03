Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal están muy buenos días es jueves es veintiocho de marzo dentro de dos semanas jueves también estaremos a punto de inaugurar la campaña electoral para las elecciones generales un pestilente olor a cloaca se ha colado en estos días de intensidad política investigadores de la Audiencia Nacional aseguran a esta redacción aseguran a la SER que la llamada policía patriótica del PP liderada por Villarejo robo supuestamente fotos y datos personales de Pablo Iglesias para perjudicar a Podemos ante una posible negociación de gobierno con el PSOE después en las elecciones de diciembre de dos mil quince la repetición electoral de junio del dieciséis a Pablo Iglesias lo avisó el propio juez García Castellón dándole la posibilidad de personarse como perjudicado el líder de Podemos habló escuetamente ayer

Voz 3 01:14 a la salida de la Audiencia Nacional a la salida de su declaración porque hay secreto del sumario desde aquí y voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley con las instituciones ICO limpiar nuestra democracia de basura

Voz 1727 01:27 de confirmarse todos los extremos que nos cuentan los investigadores estaríamos ante un salto cualitativo muy importante de la policía patriótica porque la pregunta que debe responder la investigación es quién ordena primeros robar después elaborar bulos y finalmente filtrar información que publicaba en primer lugar el digital ok Diario para intentar reventar un proceso entre dos partidos democráticos ningún dirigente popular ha hecho declaraciones ni Pablo Casado ni quiénes entonces eran ministro del Interior Fernández Díaz o el director de la Policía Ignacio Cosidó ni de la campaña electoral actual de la de ahora mismo el PSOE presenta ya un primer documento de su programa son ciento diez medidas que no mencionan la crisis territorial y que incluyen una renta mínima vital una vaga a todos los españoles que no tengan ningún tipo de ingreso

Voz 1722 02:20 su prestación y para lograrlo vamos a reforzar la progresividad del sistema fiscal las grandes empresas y los contribuyentes con más Ingres

Voz 4 02:26 esos van a tener que hacer un esfuerzo suplementario

Voz 1722 02:29 en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal

Voz 1727 02:33 mire el centro la derecha no habla mucho de programa todavía porque andan tirándose los ministerios a la cabeza Rivera le ofreció un gobierno de coalición a Casado y a continuación paso esto

Voz 5 02:44 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro

Voz 0027 02:48 me parece muy bien yo creo además

Voz 5 02:50 que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 0027 03:26 buenos días en una reunión a puerta cerrada me dijo a su partido que lo hace porque es consciente de que es el precio que tiene que pagar ya para unir el voto de los conservadores el Gobierno ha propuesto volver a votar ese acuerdo por tercera vez mañana

Voz 1727 03:37 son las intenciones pero para que salga adelante ese acuerdo a mí no le vale con el apoyo de su partido

Voz 0027 03:42 no necesita también a los norirlandeses y el líder de estos ha dicho que no pueden estar de acuerdo con algo que amenaza a la Unión

Voz 7 03:47 populista ante el colista es once Nosferatu distinga a estas motos

Voz 1727 03:53 para no garantizados Mario Vargas Llosa responde al presidente de México tras su exigencia de disculpas a España por los abusos de la conquista esta carta

Voz 8 04:00 debió mandar será él mismo responderse a la pregunta de por qué

Voz 1727 04:07 tiene todavía

Voz 8 04:09 tantos millones de indios Marc

Voz 1727 04:11 eh

Voz 8 04:14 en Orantes Madrid

Voz 0027 04:16 los pisos turístico el Ayuntamiento ha aprobado un plan que exige que tengan licencia los alojamientos que se alquilen durante más de noventa días calculan que afectará al noventa y cinco por ciento de las más de diez mil viviendas de uso turístico que hay en la capital José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano anoche en Hora Veinticinco alguien que hace negocio alquilando la vivienda que no es su vivienda

Voz 1727 04:45 lo que dicen las plataformas y los propietarios que alquilan

Voz 0027 04:48 rechazan la medida porque aseguran que no les permitirá seguir adelante con el negocio Adolfo meras

Voz 0978 04:53 su portavoz yo soy una empresa pero la gente que representó no hay seis mil tíos aquí que sobreviven a base de esto no sobreviviría

Voz 1727 04:59 a un alquiler regular

Voz 0978 05:01 si los otros llegamos aquí en la crisis

Voz 1727 05:07 y en los deportes el Barça femenino se clasifica para las semifinales de la Champions Sampe buenos días buenos días

Voz 0980 05:13 enviar ayer al Queen el noruego al que se impuso en el partido de vuelta cero uno y al que había ganado ya tres cero en la ida la otra semifinal enfrentará Chelsea las campeonas de las últimas dos ediciones el Olympique de Lyon será la segunda vez en su historia en la que disputen la eliminatoria previa a la final de la Champions femenina se medirán a las alemanas del Bayern Munich en las dos últimas semanas de abril precisamente el Bayern pero el masculino anunciaba ayer el fichaje del Hort Atlético Madrid Lucas Hernández a partir de julio por el que pagará los ochenta millones de su cláusula

Voz 1 05:36 a

Voz 0978 05:39 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el ambiente ahora mismo se nota frío en la mayor parte del país pero las temperaturas subirán rápidamente hizo una tarde más máximas en el interior de Galicia alrededor de los veinticinco grados con ambiente muy seco el viento fuerte de hecho durante la tarde el viento soplará en todo el país con muchas horas de sol y ambiente agradable máximas de quince a veinte grados alrededor de los veinticinco como decíamos en Galicia también en el Valle del Ebro a vivir aquí en Canarias en Canarias además con chubascos y tormentas en las islas más occidentales hasta Gran Canaria

son las seis y seis las cinco y seis en Canarias

Voz 11 06:15 cuestionar que no sabes

Voz 11 07:17 sí

Voz 1727 07:45 hoy no aspiramos al campo tal cual a partir de las diez de las nueve en Canarias vamos a pisar la España rural con Toni Garrido daré la fuente buenos días

Voz 0456 07:54 la Pepa buenos días Savile queremos recordar que

Voz 1722 07:56 la mitad de los municipios españoles cuenta con

Voz 0861 07:59 menos de mil habitantes y lo que es peor gran parte de nuestro territorio está en riesgo de despoblación para frenar ese va

Voz 0456 08:06 llamamiento de la España rural hay convocada una manifestación este domingo

Voz 6 08:10 manifestación de la España vacía e irán llegando nada a España abandonada y la España que se estaba haciendo pero tiene que volver a

Voz 0456 08:18 son los protagonistas de esta España quiénes son estos vamos a hablar esta mañana con campesinos mayores con jóvenes que luchan por quedarse en el campo con alcaldes de comarcas enanas de este país con sociólogos Icon nuestros mejores publicistas con Toni Segarra con Gonzalo Madrid buenos días a todos a toda

Voz 18 08:34 oye rural está viva aunque algunos la quieran matar

Voz 0456 08:42 una hora después vamos a saludar a Pepón Montero a Juanma ida y a Borja Cobeaga que les presentan justo antes de Cristo una nueva ficción de Movistar que para alegría de algunos de los que hemos escuchado nos demuestra que poco hemos cambiado en los últimos dos mil años

Voz 1727 09:01 yo me de primeras para empezar el día como queremos cambiado en los últimos dos mil años

Voz 8 09:06 hay en nuestra mesa

Voz 1727 09:08 Ángel Munárriz Esther Palomera y Enric Juliana que a lo largo de la tertulia vamos a incorporar algunas voces

Voz 0456 09:14 hola de nuestro compañero Miguel Ángel Muñoz Encinas para recordar las cloacas de la policía patriótica que vamos a valorar con Ramón Cosío Portavoz del Sindicato Unificado de Policía hagamos entrevistar también a Sol Sánchez candidata de una de las muchas izquierdas que se presentan por Madrid

Voz 1727 09:29 estos son sólo dos de los asuntos sobre los que pueden reflexionar esta mañana si quieren dentro de la política nacional

Voz 0456 09:35 la división de la derecha la división de la izquierda y las cloacas del Estado en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta ese reparto de ministerios también en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

son las seis y diez las cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:21 Roberto Mahony Elena Sánchez están al frente de la técnica Jordi Fábrega de la producción

Voz 4 11:32 Constant Cohen fue el jefe militar de la Sudáfrica del Apartheid el polo opuesto a Nelson Mandela en el conflicto

Voz 21 11:41 las conversaciones secretas general billón de la para evitar un final sangriento son recogidas en el cómic mantel haya el general de John Carlin y el ilustrador Oriol Mallet que estarán

Voz 2 11:52 este jueves en La Ventana con Carles Francino en la SER en la Cadena Ser

Voz 0027 12:10 se lo estamos contando en la Cadena Ser los investigadores creen que la policía política que funcionó en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy robó los datos personales de Pablo Iglesias para extorsionar le para dinamitar un posible pacto de gobierno del PSOE como Podemos en dos mil dieciséis después de la segunda generales que es cuando Sánchez intentó explorar un acuerdo con Podemos y con los independentistas vamos al detalle de esa investigación han acordado en buenos días

Voz 0127 12:35 buenos días al principio del verano de aquel año cuando todavía cabía la posibilidad de pacto fue cuando medios de comunicación como que ideario publicaron algunos de esos datos robados los investigadores sostienen que Villarejo robo el móvil de una asesora de Pablo Iglesias idea hay sacó las conversaciones privadas del líder de Podemos y también fotos suyas las fuentes consultadas por esta redacción aseguran y es literal que todo obedeció a una maniobra de la organización criminal del Ministerio del Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz para extorsionar boicotear el posible acuerdo de gobierno entre PSOE Podemos Pablo Iglesias ha declarado en el juzgado en calidad de perjudicado

Voz 3 13:10 una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación

Voz 1727 13:19 de grandes empresarios la policía patriótica de EFE

Voz 0127 13:21 a día de la que formaba parte Villarejo ya intentó hace judicializar el informe PISA el acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima para desacreditarle para acusar también a su formación de financiación ilegal pero la justicia rechazó ese documento porque decía que se trataba únicamente de copia y pega de medios de comunicación sin prueba alguna que mereciera una investigación

Voz 0027 13:41 perjudicado colateral podríamos decir por aquella supuesta maniobra que sería el PSOE porque según los investigadores aquella camarilla policial busca boicotear el pacto sobre Podemos el PSOE presentó ayer el programa electoral o por lo menos las líneas maestras del programa electoral con el que va a concurrir a las generales ciento diez medidas casi todas de carácter social dominadas dicen a atajar la desigualdad que se ha disparado durante la crisis Jordi Fábrega buenos días hola buenos

Voz 0980 14:04 es de esas medidas internos

Voz 0027 14:07 destaca un ingreso mínimo vital que es eso Jordi

Voz 0980 14:11 es el documento del PSOE no concreta mucho más sólo repite esa promesa ya incluida en los últimos programas electorales socialistas de establecer ese ingreso mínimo vital el texto promete también volver a vincular las pensiones al coste de la vida derogar lo más lesivos de la reforma laboral subir los ingresos haciendo que paguen más las rentas más altas y las grandes empresas aunque para todo ello Sánchez asume que necesitará

Voz 22 14:33 un Gobierno con más respaldo en el Parlamento del que ha tenido ahora un gobierno fuerte

Voz 1722 14:38 exige un amplio respaldo en las urnas que asegure un gran apoyo parlamentario al nuevo Gobierno y abordar así las reformas sociales desde la estabilidad

Voz 22 14:47 por cierto que no hay nada en ese documento

Voz 0980 14:50 sentado el Partido Socialista sobre las recetas de Pedro Sánchez para superar la crisis con Qatar

Voz 0027 14:55 Doña y mientras tanto en la derecha más allá de esa competición entre casado y Rivera por quién humilla más al otro el líder del PP diciendo que le reservaría de Ciudadanos el Ministerio de Exteriores Rivera contestando anoche que el a Casado le daría el Ministerio de universidades base de ese pool sito en las últimas horas hemos escuchado a Aznar desafiante con Santiago Abascal el líder de Vox del que el propio Aznar decía hace unos meses que le parecía un chico con bastantes cualidades bueno pues advertencia ahora de Aznar a Vox

Voz 23 15:23 a mí mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobarde

Voz 4 15:29 cita cobarde porque no me lo aguanta

Voz 23 15:31 tan la mirada cambia

Voz 0027 15:35 y una noticia llamativa sobre las listas del PSOE para las próximas municipales el partido ha decidido recuperar por sorpresa a un candidato a alcalde en una localidad de la provincia de León a pesar de que él mismo Enrique Busto alcalde de Hospital de Órbigo abandonó el partido este verano después de que ha salpicado en la operación entre ladera una trama de supuesta corrupción municipal en el sumario de esa trama figura una conversación bochornosa en la que este político le daba explicaciones se venía disculpar ante el empresario José Luis Ulibarri porque un concurso público no había sido adjudicado a al candidato que quería Ulibarri el político Enrique Busto se disculpaba diciendo la el empresario yo cuando doy mi cuerpo lo doy entero Radio León Pablo bodega tras revelarse esta conversación

Voz 24 16:15 Justo dejó el partido y el secretario provincial del PSOE Javier Cendón se mostró escandalizado sin embargo ahora y a pesar del rechazo de gran parte de la militancia en León avala su regreso bajo el argumento de que no está imputado en ninguna pieza judicial

Voz 0040 16:28 Enrique gustan ni está imputado ni nada por el estilo en sus declaraciones fueron desafortunadas pero

Voz 0978 16:34 hoy es una decisión que ha tomado en el partido nosotros

Voz 0040 16:36 lo pusimos cautelas cuanto se sustanció un poco lo que estaba ocurriendo en la supuesta trama enredaderas ahora que se ha sustanciado ya ahí vemos que no hay ningún tipo de de imputación pues tenemos un reglamento que lo que establece esa línea que ya digo que ese tema para

Voz 0027 16:52 está cerrado bueno pues una postura que contrasta con la que

Voz 24 16:54 mantienen hacia el alcalde de León el popular Antonio Silván tampoco está imputado al igual que busto eso sí en el sumario aparece en una conversación con Ulibarri pero en este caso el PSOE llegó a promover una moción de censura contra él

Voz 1727 18:18 buenos días van a tener que pagar ciento dieciocho millas

Voz 0127 18:20 es de euros Un total de quince empresas como Siemens Elecnor o las filiales de ACS Sacyr Indra OHL Isolux y Abengoa no sólo en las empresas a los directivos a título personal también se les multa con seiscientos sesenta y seis mil euros la CNMC dice que las compañías estuvieron catorce años montando carteles para falsear la competencia en las licitaciones de la vid del tren y hacer acuerdos estos para evitar competir entre ellas estaban con pinchadas pero de puertas para fuera no se notaba llegaban incluso a presentar ofertas perdedoras deliberadamente para que pareciese que competían o hacer sorteos para decidir a quién le tocaba el mejor contrato con estos métodos obtuvieron contrataciones públicas pues por más de mil millones de euros la gravedad es tal que además de multa competencia ha iniciado el procedimiento para prohibirles que contraten con la administración aunque las empresas pueden recurrir ante la hoy ante la Audiencia Nacional para que la resolución de este organismo se afirma aún faltan varios años la única que se libra de la multa es Alston por ser la que dado el chivatazo

Voz 0027 19:13 gracias Aida la jefa de los supuestos observadores internacionales que contrató la Jenner la de Cataluña para que dieran pátina democrática al uno de octubre la jefa ha reconocido en el juicio del pues es que ella cobró ocho mil euros públicos pero insiste en que observadora internacional no era por mucho que la presentar así la Generalitat de Cataluña haya dice que no era observadora sino que ella recibió ese dinero público ocho mil euros para elaborar una investigación sobre el contexto catalán dice Alberto Pozas

Voz 0055 19:43 lo que en su momento se presentó como observadores internacionales ayer aseguraron que estuvieran en el referéndum e hicieron informe sobre el referéndum pero no eran observadores Clovis

Voz 4 19:52 la motivación de los asistentes

Voz 26 19:55 a hablar con todas las partes en ningún caso había una prioridad en este elemento digamos de observación o validación de en diurna de la montaña que guiso

Voz 0055 20:07 Button va ir reconociendo también que cobraron por transferencia Intel diplomática

Voz 7 20:12 recibí ocho mil euros como de remuneración ir no recuerdo exactamente lo que cobré por gastos a diario tanto él y expansión

Voz 0978 20:23 la fiscalía cree que fueron llamados para legitimar

Voz 0055 20:25 nacionalmente del es con más de doscientos mil euros de dinero público ayer declararon por primera vez además Mossos d'Esquadra setenta ochenta personas

Voz 27 20:32 que tiene actitud muy agresiva violenta hacia

Voz 0055 20:35 varios la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra que también hablaron de violencia en un registro en Sabadell el veinte de septiembre

Voz 0027 20:41 en Reino Unido último episodio del Brexit por ahora la Cámara de los Comunes rechazó anoche todas las alternativas que los propios parlamentarios habían planteado al acuerdo de salida de Theresa May el Parlamento ha dicho que no a todo y ella la primera ministra se ha ofrecido a dimitir si el Parlamento termina apoyando ese pacto el Brexit que ya negoció con la Unión Europea corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:01 Theresa May ofreció ayer a los diputados conservadores su renuncia a cambio de que apoyen el acuerdo para el Brexit no sería por tanto ella la que dirigiría la nueva fase de las negociaciones con la Unión Europea a Veinticinco euroescéptico radicales incluido Boris Johnson que habían renegado del pacto de May han decidido ahora apoyarlo pero la líder del Partido Unionista Democrático Arlene Foster reaccionó inmediatamente dejó claro que lamentando lo mucho ellos no apoyarán el plan de May

Voz 7 21:29 no obstante se estamos viendo

Voz 0273 21:32 con lo que no podemos estar de acuerdo es con algo que amenaza a la Unión que es un peligro estratégico para la Unión porque para nosotros en el Partido Unionista Democrático la Unión siempre es lo primero

Voz 0127 21:44 por otra parte ninguna de las ocho alternativas para

Voz 0273 21:47 el Brexit votadas anoche alcanzó la mayoría en la Cámara de los Comunes las que más se aproximaron fue la que pedía que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera que desea que cualquier decisión que tome el Parlamento sobre el Brexit sea sometida a referéndum

Voz 4 22:04 descubre la promoción Primavera Digital de Viajes El Corte Inglés encuentra las mejores ofertas descuentos y promociones en costas islas cruceros grandes viajes o Caribe date prisa reserva del veintiocho al XXXI de marzo podrá contratar tu viaje a un precio increíble a qué esperas no a pasar la ocasión escaparate a Mallorca unos días desconectan sus maravillosas playas aprovecha para conocer La Habana y Cayo Santamaría en barca tenía un crucero por el Mediterráneo por los fiordos o descubre la magia de Egipto con un crucero por el Nilo y una estancia en El Cairo date prisa ahora es el momento reserva del veintiocho al treinta y uno de marzo en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el novecientos dos cuatrocientos cuatrocientos cincuenta y cuatro o en Viajes el Corte Inglés punto es ya esta aquí Primavera Digital de Viajes El Corte Inglés además puedes financiar tu viaje en la web en tu agencia o por teléfono consulta condiciones de esta promoción en Viajes el Corte Inglés

Voz 2 23:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 23:09 y antes de los deportes Sampe buenos días les vamos a contar una historia preciosa que está haciendo grande aquí en España las últimas horas Internet que todo lo consigue o casi han logrado reunir a dos chicas dos amigas que vivieron los primeros años de su vida juntas en un orfanato chino a las que adoptaron familias diferentes sea vuelta reencontrar después de diecisiete años sin saber nada la una de la otra y además con una de las familias intentando precisamente que no supieran Isabel Villar buenos días

Voz 1941 23:37 buenos días la historia empezó el veinticinco de marzo cuando Sara dañado pidió un deseo a Twitter

Voz 28 23:41 necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto no sé su nombre y esta es la única foto que tengo si te reconoces por favor háblame

Voz 1941 23:49 las dos se conocieron en un orfanato chino hace casi veinte años cuando Sara era apenas un bebé y la otra niña niña tenía cinco años cuenta que se hicieron inseparables y que cuando las adoptaron en dos mil uno la niña desconocida suplico a los padres de Sara irse también con ellos no hubo manera las adoptaron familias diferentes y desde entonces no volvieron a verse creo

Voz 28 24:07 que no entendáis la carga emocional que supondría para mí encontrar a esta chica es literalmente lo único que tengo que seguir mi pasado esta era la petición noventa mil retoques después

Voz 29 24:16 pues que te dan las gracias porque acabo de publicar les seguir mandando muchísimo muy tanto a mí como a ella es increíble ella cuando se dio cuenta de todo ha flipado

Voz 1941 24:28 pero quiénes muchísimas gracias al final feliz para Saray Alejandra así se llama la otra chica que dos décadas después vuelven a estar juntos

Voz 0027 24:34 gracias Isabel seis si XXV de la mañana cinco y veinticinco en Canarias y el Barça femenino optará por segunda vez en su historia a la final de la Champions Sampe buenos días de nuevo a las

Voz 0980 24:44 metía en semifinales al vencer al primer noruego en el partido de vuelta por cero uno al que ya habían ganado tres cero en la ida la otra semifinal enfrentará Chelsea ya las campeonas de las últimas dos ediciones el Olympique de Lyon en el Larguero Andrea Pereira jugadora del Barça sobre el mal estado del campo de las noruegas

Voz 30 24:57 viendo cómo estaba el campo cuando aquí ante nadie y menos mal que metimos en Barcelona porque si no hubiese sido partió totalmente diferente

Voz 0980 25:07 pensando ya en la semifinal con el Bayern

Voz 30 25:09 a a que tienen amigos que ya atención y que nadie Mariana no cuadra muy difícil además como primero fuera en Barcelona

Voz 0980 25:17 será la segunda ocasión en su historia en la que la saturan a disputen la eliminatoria previa esa final de la Champions femenina en ese encuentro con las alemanas del Bayern jugarán en las dos últimas semanas de abril y precisamente el Bayern pero el masculino anunciaba ayer el fichaje del Hort Atlético Madrid Lucas Hernández a partir del uno de julio por el que pagarán los ochenta millones de su cláusula ya no vestirá más la rojiblanca después de operarse anoche en Austria del ligamento de su rodilla que le mantendrán recuperación los próximos meses en El Larguero dos ex atléticos valoraban su salida y el futuro del club

Voz 22 25:43 Paulo Futre sorprendido con la decisión del central

Voz 31 25:46 en Lille uno tropezaba ver a a Lucas comer a un huevo superfluo gasto muy tiempos de no a nuestro nuestra bandera

Voz 0980 25:57 saldrán en verano también Godín y Filipe seguro y sin pilares de de estos últimos años como ellos así el futuro

Voz 31 26:02 creo que entre tareas no Jíménes según indicó que no tiene que se bueno es que el equipo se vestuario como como fuera no pues a partir de la próxima temporada hacía olvidar creéis bueno vamos a pensar que Griezmann los no

Voz 0980 26:17 también nexos rojiblanco y jugó en Alemania el central Álvaro Domínguez al Atlético le toca renovación

Voz 31 26:22 hay que hacer un proyecto más o menos nuevo no todas las líneas va a ver qué hacer buenas incorporaciones de calidad de no puede haber hallado entonces yo ahí tienen que hacer los deberes bien hechos para verano para completar un equipo de garantías

Voz 0980 26:35 Hinault teme por la salida de la principal bandera a la que sería

Voz 31 26:38 la crisma siempre que ha vestido esta camiseta ha defendido este escudo lo ha hecho o al cien por cien y para mí una decisión es a largo plazo entonces yo continuara en el Atlético de Madrid es mi sentimiento

Voz 0980 26:52 del resto en tenis ya no tenemos representantes en el Master mil de Miami al perder Roberto Bautista no en cuartos ante el estadounidense John Isner en dos sets con un doble siete seis en ciclismo dispondrán hoy la cuarta etapa de la Volta a Cataluña ciento cincuenta kilómetros con final en La Molina en baloncesto arranca hoy la penúltima jornada de la fase regular en la Euroliga las ocho ponente técnicos Real Madrid los griegos se juegan su plaza entre los ocho mejores y meterse en los cruces los blancos remontar las dos derrotas seguidas ante el Barça y Baskonia Pablo Laso no quiere que relajación

Voz 1665 27:18 sus jugadores hemos conseguido los dos objetivos primeros en la regalas regular que son entrar en playoff lograr la ventaja de campo en off muy pronto y habla muy bien del trabajo

Voz 0861 27:26 equipo tenemos difícil ser segundo muy difícil

Voz 1665 27:29 el ser primeros incluso dependemos de los otros equipos pero nosotros hasta el último día vamos a intentar hacer lo máximo

Voz 0980 27:34 desde las ocho y cinco Maccabi Gran Canaria nada en juego para los canarios y desde las nueve Barça alumnos los azulgrana buscan sellar la quinta plaza ante un equipo que lleva ocho derrotas seguidas en la Champions FIBA tenéis Tenerife tendrá que remontar en el partido de vuelta en los cuartos para alcanzar semifinales aunque sólo tres puntos después de perder ayer setenta y cinco setenta y tres con la Paul Jerusalen en la NBA ayuda ya sea impuesto Lakers ciento quince cien con diez puntos de Ricky

Voz 1727 27:53 creo

Voz 1727 30:10 comienza el jueves veintiocho de marzo un día marcado por el nuevo gravísimo escándalo de la llamada policía patriótica durante el gobierno del Partido Popular hoy sabemos porque nos lo dicen fuentes de la investigación del caso Villarejo que el ex comisario y su camarilla robaron el móvil el teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias que de ahí extrajeron información para elaborar bulos que intentaban perjudicar a podemos ir reventar su posible negociación de un gobierno con el PSOE en el año dos mil dieciséis un escandalazo que está ahora mismo bajo secreto de sumario y que vamos a ir analizando a lo largo de la mañana quién Reino Unido Theresa May ha disparado su último cartucho servir en bandeja Aimar su cabeza a cambio del sí al acuerdo de salida del Brexit

Voz 0027 30:59 si la primera ministra británica Theresa May ha ofrecido su dimisión a cambio de que los euroescépticos de su partido apoyen el acuerdo del Brexit veinticinco de ellos Nos han aceptado ya aunque de poco sirve porque los conservadores no tienen mayoría sus socios norirlandeses no le apoyan el presidente del Parlamento insiste en que no va a permitir una nueva votación de acuerdo si Main no introduce cambios un callejón sin salida por tanto al que anoche además se sumaron otras ocho derrotas

Voz 6 31:24 por ejemplo cuando insistí

Voz 0027 31:30 los Comunes tomó las ocho alternativas del Brexit que habían planteado los propios diputados Ipar alternativas las que se están planteando entre sí casado y Rivera después de que el líder de Ciudadanos el le propusiera al PP un gobierno de coalición Casado les respondía

Voz 5 31:44 que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 0027 31:46 en Ciudadanos consideraron es una chulería de Casado y contestó anoche

Voz 6 31:50 mira cómo me han ido las robarle puede ofrece yo el Ministerio universidades

Voz 0027 31:55 Alfonso Martínez el tráfico buenos días

Voz 5 31:58 ellas hasta ahora en Madrid tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de Los Angeles la A42 a la altura de Parla la cinco en Alcorcón y Campamento densidad circulatoria además en la M40 en Vallecas Vicálvaro dirección a dos en Barcelona complicaciones en la ronda B10 a la altura de Montjuïc hacia nudo Llobregat dificultades también por avería de vehículos en tres vías en Sevilla en la A cuarenta y nueve en Huévar que ocasiona el corte del carril derecho Sentido Allamonte en Córdoba en la A cuatro en la zona del Arcángel dirección Madrid y en Castellón en la nacional trescientos cuarenta en Santa Magdalena de Pulpis que provoca que haya un solo carril contra no

Voz 0027 32:41 mucho viento sol hoy en toda España excepto en Canarias donde siguen las lluvias

Voz 1727 34:24 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y hoy abrimos la Mesa de España en Madrid Madrid capital donde a partir de dentro de unos días va a ser un poco más complicado encontrar apartamento turístico el Ayuntamiento aprobado por fin una normativa que regula este sector y que va a afectar al noventa y cinco por ciento de los apartamentos turísticos que se ofertan ahora mismo es una medida Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días que pretende meter mano en el sector inmobiliario que está por las nubes y acabar también con la masificación turística en el centro donde hay un vecino por cada dos turístico

Voz 0978 34:58 eso es lo que ha aprobado el PP del Ayuntamiento de Madrid es exigir a los pisos turísticos lo mismo que se les exige a los hoteles o las pensiones una licencia de uso terciario de hospedaje lo explicaba anoche en Hora Veinticinco aquí en la SER el concejal de Desarrollo Urbano José Manuel Calvo

Voz 9 35:11 alguien que hacen negocio alquilando una vivienda que no es su vivienda bien sea o particular bien sea una empresa bien sea un fondo lo que se está diciendo es que tiene que cumplir la debajo adiciones que cualquier otro que hace negocio de la misma moneda que es alquilando su vivienda porque es un apartamento turístico propios la habitación de hotel a alguien para que en Madrid una temporada

Voz 0978 35:28 a partir de ahora todos los pisos que se alquile más de noventa días al año serán considerados apartamentos turísticos tendrán que contar con un acceso independiente en el edificio una puerta y un ascensor distintos al que usa en el resto de vecinos el plan entre en vigor en tres o cuatro días a partir de ese momento los veintidós inspectores del Ayuntamiento podrán clausurar todos los apartamentos turísticos que no cumplan con los requisitos B

Voz 1727 35:49 sino por cada dos turistas en el centro de Madrid y en Baleares la isla de Formentera pone también límites al turismo masivo en verano sólo van a poder circular cinco mil coches de visitantes al día incluidos los que se alquilan en la propia isla Juan

Voz 1157 36:05 de Bauzá bon día qué tal Pepa on días va a ser entre el uno de julio y el treinta y uno de agosto además de los dos mil setecientos coches siete mil motos que se alquilan que ya operan allí la isla podrán entrar únicamente dos mil quinientos vehículos doscientas cincuenta motos más al días es el límite aprobado por el Consell de Formentera ha dado luz verde también al cobro de un euro por coche cincuenta céntimos por Moto que los residentes en Baleares no tendrán que pagar a mediados del mes que viene se va a Formentera punto eco allí se podrá hacer la reserva correspondiente para poder entrar en la isla ahora como decimos apenas Avalos superar esos cinco mil vehículos cuando por ejemplo habido veranos Flandes allegados treinta

Voz 1727 36:42 en Castilla y León lo que blindan es la caza sin ningún voto en contra las Cortes han aprobado un cambio en la ley para sortear la suspensión cautelar de los tribunales que desde hace un mes prohibía cualquier actividad cinegética en esta comunidad Eva Marín buenos días buenos días los tres grupos que han apoyado esta iniciativa del Partido Popular exigían que la próxima legislatura se aborde en profundidad la elaboración de una nueva Ley de Caza para evitar decisiones judiciales como la que ha obligado a blindar ahora esta actividad José Luis Aceves del Partido Socialista

Voz 33 37:13 la nueva ley de caza con todas las garantías jurídicas basada en el consenso de todos los actores siempre

Voz 4 37:18 picados por todas genere

Voz 33 37:21 certidumbre no como ahora esa generado con las sentencias cierta incertidumbre en el sector en el medio rural en los ayuntamientos y en un montón de gente que está implica

Voz 1727 37:30 precisamente la defensa del medio rural y su supervivencia sido principal argumento para aprobar esta modificación de la ley que permitirá volver a la caza el próximo mes de abril sin embargo el Partido Animalista PACMA que presentó la denuncia que originó el autos de suspensión cautelar de la caza anuncia ya que acudirá de nuevo a la justicia un beso Eva Buendía lo igual después de entregarse a la policía hoy está previsto que pase a disposición del juez el hombre que presuntamente mató hace once días a un vecino de Vallecas Un crimen Laura que ha provocado disturbios en este barrio

Voz 0978 38:04 durante varios días la Policía Nacional ha estado patrullando por esta zona de Vallecas donde los vecinos plantaron cara a la familia del presunto asesino que estaba en busca y captura y que ayer se entregó en comisaría se ha negado a declarar ante los agentes ha pasado la noche en los calabozos y hoy está previsto que pase a disposición judicial se llama Jesús la conocen como el suele tiene veinte años Israel acusa de asestar a Francisco de sesenta y cuatro una puñalada mortal tras una discusión en la calle

Voz 1727 38:27 por unos perros los vecinos del pozo a Nochebuena

Voz 0978 38:29 dieron a concentrarse en la calle para mostrar su apoyo a la fama

Voz 1727 38:32 la del fallecido hasta luego Laura adiós tres chicos de unos veinte años han sido detenidos en Asturias por una agresión homófoba una paliza a un hombre en Oviedo Ángel Fabián buenos días

Voz 0174 38:43 los días la paliza se produjo ya el trece de enero pero es ahora cuando la policía ha conseguido localizar y detener a los agresores y la víctima paseaba de madrugada con unos amigos por una calle del centro de Oviedo cuando los detenidos empezaron a insultarle les recriminó hoy los tres jóvenes reaccionaron con extrema violencia tirándole al suelo a base de golpes y patadas al grito de maricón de mierda antes de huir dejando a la víctima sangrando en el suelo le robaron el teléfono por lo que se les acusa también de robo con fuerza además de agresión homófoba quedaron en libertad con cargos a la espera

Voz 1727 39:15 juicio de una historia bien desgraciada ahora el Ayuntamiento de A Coruña ha pedido disculpas a la familia ya ha anulado la multa que puso a un joven que murió en la calle por dejar su coche en un paso de cebra para pedir ayuda la multa fue por dejar el coche en el paso de cebra Alicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 39:31 bos días el joven había fallecido de forma repentina en esta céntrica calle coruñesa había dejado su coche mal aparcado sobre un paso de cebra en ese momento una patrulla de la Policía Local multa al vehículo automáticamente la denuncia se tramita fue el instantes después los agentes descubren al joven conductor que acababa de morir cursan inmediatamente la anulación de la denuncia pero es lo que tiene la automatización del sistema los ordenadores hacen su trabajo y la multa llega a los pocos días

Voz 0978 40:00 el caso del joven ahora Ayuntamiento herculino

Voz 0846 40:02 de de forma pública disculpas a la familia por el dolor que pudiera haber generado la notificación de la sanción de tráfico todo se debe justifica el ayuntamiento a la automatización del sistema

Voz 1727 40:13 son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 2 40:18 Name

Voz 1727 40:30 un centenar de personas Un centenar de emigrantes ha obligado al buque mercante que los había rescatado cerca de la costa de Libia a poner rumbo a Italia el vicepresidente y ministro del Interior Matteo Salvini el ultras Salvini los llama piratas inglesa advierte de que no podrán atracar en ningún puerto italiano

Voz 34 40:51 este jueves se espera la llegada de la embarcación Italia que transporta ciento ocho inmigrantes tras ser rescatados en aguas del Mediterráneo el buque mercante que había rescatado a los náufragos llegó este miércoles a Malta is espera que este jueves haga lo propio en el puerto de Catania el capitán de la embarcación fue obligado dar la vuelta cuando apenas dice Salvini faltaban seis millas para llegar a la capital de Libia en un acto celebrado este miércoles el líder de la Liga y ministro del Interior italiano ha hablado de delincuencia

Voz 0861 41:17 es primo Cayo el primo acto de piratería

Voz 34 41:22 un posible caso de piratería el primero de delincuencia en alta mar con inmigrantes ya ha añadido que Italia la verán de lejos porque no les permitirá la entrada esto se produce apenas unas semanas después de que las autoridades italianas interceptaron una embarcación que transportaba cuarenta y nueve inmigrantes después de que Salvini impidiera su entrada

Voz 2 41:43 Lucía

Voz 1727 41:43 una niña de once años se ha convertido en el símbolo a favor de la legalización del aborto en Argentina la violó un familiar de sesenta y cinco años y la obligaron a dar a luz pocos días después sube murió hoy los médicos que le practicaron la cesárea han sido acusados de homicidio Andrea Villoria

Voz 0809 42:00 además en contra del aborto y estampitas religiosas en la mayoría de negocios de San Miguel de tu cama en en Argentina desde queden enero Lucía entre en un hospital hacer con la doctora

Voz 35 42:09 la nena había pedido que Lezak

Voz 1727 42:12 lo que él dijo

Voz 0809 42:14 nos la habían violado y el embarazo hacía peligrar su vida así que cumplía los requisitos para pedir un aborto la Fiscalía sin embargo avisó que sin orden judicial los médicos practicarán un homicidio sólo dos sanitarios atrevieron hacerle una cesárea

Voz 0846 42:26 bueno ese años sabemos que tiene 4B semanas

Voz 36 42:29 lo de morir durante el desarrollo de una gestación

Voz 0809 42:32 dio a luz a una bebé que pesó seis seiscientos gramos murió a los diez días a las puertas del hospital medio centenar de personas protestaban varios abogados denunciaron a los ginecólogos por homicidio creen que la cesaría fue un aborto encubierto

Voz 7 42:47 Panetta ha luchado por sobrevivir diez días pero bueno no pudo con prematura ese extremo ahora que ha sido sometida

Voz 1727 43:01 Joyce eligen Berlín el primer comité de empresa de una embajada española los trabajadores reclaman desde hace doce años un comité que les represente para negociar condiciones laborales Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 43:13 en una furgoneta y fuera de la embajada así van a elegir hoy a sus representantes unos sesenta trabajadores contratados por la Embajada de España en Alemania aquí en el sindicato Verdi el más importante del sector servicios del país acusa de intentar impedir la creación de un comité de empresa que será si prospera el primero que existe en una embajada española el sindicato defiende que se trata de un derecho de los trabajadores a quiénes les aplica la legislación y jurisdicción laboral alemana la embajada Por su parte alega que es la Administración española la que tiene que regular estas elecciones y que las negociaciones con los sindicatos españoles están abiertas pero el personal laboral está harto de esperar un proceso que lleva Mangado nada menos que doce años el comité de empresa negocie Se tan dando algunas situaciones arbitrarias como el uso de secretarios y traductores como porteros de entrada cuestiones que también denuncian además el tiempo apremia que que el próximo año entra en vigor un reglamento europeo por el cual dejan de pertenecer a la Seguridad Social para pasar al sistema alemán lo que les supondrá una reducción salarial del quince por ciento y una pérdida en sus derechos de pensión

Voz 1727 44:17 un mundo insólito un granjero ruso de Siberia se ha convertido en un héroe local por ganar un concurso de bofetadas las imágenes de sus tortas tan espectaculares como dolorosas claro han dado la vuelta al mundo ya Pascual Donate

Voz 0055 44:31 ciento sesenta y nueve kilos de más grasa que músculo brazos de gorila y mirada cándida Vasili de veintiocho años pega como diciendo lo siento a mí me duele más ti

Voz 18 44:42 las da de todos los colores y sus dedos marcar en la cara de sus rivales ahora blanco rojo o morado

Voz 0055 44:48 les separa una mesa alta el único a pero de un concurso en el que la regla es sencilla gana el que más aguante iba Seeley confiesa que quizá su tupida hay estudiar quizá barba le ha ayudado a amortiguar los golpes Él no no quería participar pero sus amigos le animaron porque el premio era de cuatrocientos euros Vasili al que en su pueblo le apodan pel Men por un plato típico ruso dice que lleva años sin pisar un gimnasio que nunca se mete en peleas

Voz 1 45:10 un hombre de paz con brazos de hierro el ojo izquierdo Hoy por hoy

Voz 0456 47:47 quedan a los oyentes si los hay muy contentos muchos en Madrid por ejemplo Pedro