Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 3 00:21 bueno qué tal muy buenos días el speaker del Parlamento británico sigue desgañita dándose para intentar poner orden entre

Voz 4 00:33 los diputados que esta noche han rechazado las ocho alternativas al Brexit de

Voz 1727 00:38 play que habían propuesto los Comunes no no no y así hasta ocho veces es el titular del Gardian ocho no es ahora sólo queda que se cubren la cabeza de Theresa May que ella misma ofreció ayer en bandeja el Parlamento dice sí al acuerdo de salida es la noticia que deja la mar jugada de este jueves veintiocho de marzo que aquí en España amanece con el fétido olor de las cloacas las cloacas policiales intentando presuntamente interferido en la democracia es que se agranda la fosa séptica del caso Villarejo según le cuentan a la SER investigadores de la Audiencia Nacional la llamada policía patriótica liderada por el comisario encarcelado robó fotos y datos personales de Pablo Iglesias para intentar boicotear un posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos en el año dos mil dieciséis el juez ofreció a Iglesias declara

Voz 4 01:30 como perjudicado una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación ya grandes empresarios desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley con las instituciones ICO limpiar nuestra democracia de basuras

Voz 1727 01:49 ya hay un silencio atronador en el PP actual y en quiénes entonces mandaban en la Policía Ignacio Cosidó Fernández Díaz en la crónica estrictamente de precampaña tenemos al PSOE presentando ya ciento diez medidas de su programa electoral ninguna de ellas habla de la crisis territorial catalana y todo el acento están las políticas sociales

Voz 4 02:08 seguiremos subiendo también el salario

Voz 5 02:10 muy interprofesional ya tendremos a los trabajadores y trabajadoras autónomos y estableceremos un ingreso mínimo vital que es la piedra sobre la que vamos a construir esa gran estrategia para luchar contra la pobreza y UPN

Voz 6 02:29 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 4 02:38 hombre herido la nueva no puede ofrece yo el Ministerio universidades

Voz 7 02:41 es una todo lo que sea

Voz 1727 02:42 Rivera ha tirando del caso Máster contra casado y por si faltaba algo aparece Aznar en plan tío del Zumosol diciendo que lo de derechista cobarde Vox se lo dice a sus cachorros pero a él

Voz 8 02:53 a mí mirándome a la cara nadie

Voz 1727 03:05 desarrollar una inteligencia artificial basada en la lengua española Hinault en otras como el inglés o el chino esa es la receta que el presidente de Telefónica Álvarez Pallete ha explicado en el Congreso de la Lengua que se celebra en Argentina y a partir de la lengua

Voz 4 03:18 tenemos que decirle a los algoritmos cuáles son las formas

Voz 9 03:20 correctas cuáles son los sentimientos de nuestras culturas en cada uno nuestros países cuáles son los valores

Voz 1727 03:26 qué queremos que impere y además hoy vamos a escuchar en Hoy por hoy a los jóvenes estudiantes de la ESO y de bachiller que estos días se acercan a la feria de educación para informarse sobre qué carrera pueden estudiar no siempre lo tienen claro

Voz 2 03:39 hola la II queremos diseño o por ejemplo fisioterapia

Voz 10 03:43 está muy bien lo de dedicarme algo que me guste a trabajar

Voz 1985 03:46 algo que no me guste

Voz 11 03:48 aunque tenga más salida una un poco dura porque hasta que yo me he aclarado y lo que yo quiero ser de pequeña abogado ya Oraya comercios mucho camino

Voz 1727 03:57 elegir carrera o módulos Sampe tú lo tenía claro

Voz 1161 04:00 sí sí desde que era pequeño y les daba la tabarra mis hermanos entrevistadores con un pequeño micrófono pues vamos a ver cómo les

Voz 1985 04:06 el momento en el que también la tuvo claro desde que llegó

Voz 1161 04:10 oferta en diciembre pues dentro del Atlético Lucas Hernández Se marcha el Bayern Munich los rojiblancos frenaron su salida en el mercado de invierno pero con su lesión de rodilla ayer se hizo oficial que no va a jugar más con los rojiblancos se operó ayer mismo también en Austria los alemanes hicieron oficial que pagarán en julio su cláusula de ochenta millones de euros para firmar al central galo por las próximas cinco temporadas looks ultra seguros

Voz 0027 04:30 lo fin a este espacio

Voz 4 04:33 eh Jordi Carbó buenos días buenos días con la vista puesta en los cambios que a finales de semana pueden traer por fin alguna

Voz 1727 05:34 son las siete Hi5 las seis y cinco en Canarias la Comisión Nacional de los Mercados y dio la competencia ha destapado una trama de empresas filiales de las grandes constructoras de este país que han estado catorce años repartiéndose contratos de obra pública que convocaba en total son quince compañías hay daba buenos días buenos días y tendrán que pagar entre todas una multa de ciento dieciocho millones de euros sus directivos también han sido sancionados así una multa de seiscientos sesenta y seis mil euros son empresas como Siemens Elecnor o las filiales de ACS Sacyr Indra OHL Isolux y Abengoa la CNMC dice que las compañías montaron carteles que hacían acuerdos secretos para evitar competir entre ellas en las licitaciones del AVE del tren aunque públicamente no se notaba porque presentaban ofertas perdedoras deliberadamente o hacían sorteos para decidir quién se llevaba los mejores contratos así llegaron a conseguir contrataciones públicas por más de mil millones de euros lo sucedido es tan grave que además de multa competencia ha pedido que se les prohiba que contraten con la administración aunque el proceso puede durar años la única que se libra de la multa es ser la que ha dado el chivatazo un mes de las elecciones el Gobierno negocia con los sindicatos la Oferta Pública de Empleo para este año en total son treinta mil plazas pero en el primer paquete paquete van algunas menos Rafa Bernardo

Voz 1762 06:45 de momento el Gobierno pone sobre la mesa ocho mil cuatrocientas noventa y cinco plazas de acceso libre dos mil menos que en dos mil dieciocho y por debajo incluso de las necesarias para cubrir las bajas previstas dicen los sindicatos que por ello consideran esta propuesta insuficiente Javier Martínez Comisiones Obreras Francisco Amarillo CSIF

Voz 2 07:00 los número que no suponen el mantenimiento del empleo público perdemos

Voz 0027 07:04 sí quinientos efectivos en la Administración General del

Voz 2 07:06 claro no cubre desde las

Voz 1762 07:09 si los en el que salvará pusieron a Álvaro el año el Gobierno propone también seis mil seiscientas plazas de promoción interna seiscientas más que en dos mil dieciocho además todavía tiene que concretar las cifras de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas enseñanza y sanidad en Ceuta y Melilla o justicia la negociación continúa esta mañana

Voz 19 09:18 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general Ignacio si bien

Voz 20 09:25 tú a Marisol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 1727 09:35 puro aunque esta semana los lazos amarillos ya no ocupan la primera línea informativa la polémica por estos símbolos asaltado de las noticias a la justicia la Fiscalía ha formalizado finalmente su querella contra Quim Torra por desobedecer consciente y deliberadamente dice el Ministerio Público a la Junta Electoral y a su vez el president ha denunciado a todos los miembros de este órgano Radio Barcelona Jon Bon Bon Dia o la acusa de un presunto delito de Preval

Voz 0931 10:03 si un cruce de querellas por los lazos en las últimas horas la Fiscalía considera que el lazo blanco con la franja franja roja era también partidista que desobedeció y piden que se cite declara al president por una posible inhabilitación de dos años y medio pero Torra considera que la Junta prevaricó porque la orden era imposible de cumplir dice aunque al final se acabó cumpliendo considera que se trata de una persecución judicial por cierto la Junta si valida la actual pancarta que cuelga del Palau la que habla simplemente de libertad de expresión

Voz 1727 10:29 ya en el Tribunal Supremo la jornada número veintitrés del juicio del pluses se ha centrado en los supuestos observadores internacionales del uno de octubre en su momento en Cataluña se les llamó así pero ayer uno de ellos dijo ante el tribunal que en realidad él no era eso

Voz 9 10:44 es clubes la motivación asistirle podrá hablar con todas las partes en ningún caso había una prioridad en en este elemento digamos de observación

Voz 21 10:55 con el último validación esté en diurna de la montaña Ginsburg va

Voz 1727 11:00 otro de los testigos y reconoció que había cobrado ocho mil euros de Edipo Cat por un informe sobre el contexto catalán sobre el juicio sobre los misterios que todavía no se han aclarado

Voz 1275 11:15 la

Voz 1727 11:16 mirada de Xavier Vidal Folch aquí en esto

Voz 1985 11:18 todo el proceso se ha llamado a declarar a quinientos testigos acude de todo todas las mejores muestras islas menos mejores de la condición humana hay testigos que narran bien un episodio y que se equivoca bueno trampear en otros según sean sus pasiones aficiones lo amistades ser juez debe ser muy muy difícil porque exige saber separar el grano de la paja entre los del grano y los de la paja y aún peor entre aquellos que acarrean un poco de cada cosa por ejemplo el digamos observador internacional jubilado Felix von Gruber ex diputado alemán llamado por las defensas se confesó profundo únicamente con por la voluntad y determinación de mucha gente de votar en el referéndum ilegal del uno de octubre El novio organización sino sólo espontaneidad y que las propias urnas eran llevadas a los centros por Ciudadanos pero claro sin organización que las compre distribuya no puede haber generación espontánea de reparto en los colegios electorales así que tras la jornada número veintitrés de juicio la de ayer persiste el misterio de las urnas de lo que se lleva bien no tampoco aquí lo vamos a aclarar un juicio puede aclarar muchas cosas conductas bondades maldades pero no todas tampoco se le puede pedir todo lo que no les pedimos ni a los servicios de espionaje perdón inteligencia del Estado

Voz 1275 12:40 como vinieron las urnas

Voz 1985 12:42 este don Félix era un poco ingenuo compró y vendió todo enteramente el relato oficial de los de PC según el cual los cuerpos policiales del Estado fueron violentos y agresivos y los manifestantes siempre benéficos bondadosos y pacíficos pero se le escapó un detalle tuvo que reconocer que no era experto en los colores de los cuerpos de policía españoles entonces como pudo saber quién hizo que hay el generoso observador alemán vino a reconocer que no sabía observar algunas cosas importantes de las que

Voz 1275 13:14 sucedía la vida la condición humana tienen estas cosas

Voz 1 13:24 las trece las seis y trece en Canarias llega a las urnas

Voz 1727 14:22 seis contra el suicidio es lo que quiere poner en marcha el Ministerio de Sanidad para que las personas que planean acabar con su vida o sus allegados tengan teléfono público gratis al que llamar y pedir ayuda en el año dos mil diecisiete por ejemplo en España ese suicidaron más de tres mil seiscientas personas es ya la primera causa de muerte no natural en nuestro país Laura Marc

Voz 25 14:43 hoy mismo diez españoles Se van a quitar la vida hay otros veinte lo van a intentar el suicidio es el principal problema de salud pública en Europa pero según la ministra estas conductas se pueden prevenir porque al menos el setenta por ciento de los casos está asociado a una salud mental adversa Luisa Carcedo se compromete a que en dos meses esté operativo un teléfono gratuito de atención al riesgo suicida disponible las veinticuatro horas del día

Voz 1519 15:08 el teléfono debe de estar a disposición no solamente de las personas sino por supuesto de familiares allegados el entorno en el que vive esta persona a la que se pueda detectar un riesgo

Voz 1727 15:17 sí también supervivientes ellos supone

Voz 1519 15:20 disminuir el impacto del trauma reduce el estigma y facilita la búsqueda de apoyo

Voz 25 15:25 aquí según la OMS un suicidio deja secuelas graves en un círculo de al menos seis personas esta estrategia de salud mental aspira a formar a policías médicos de urgencias y de ambulatorios y también profesores para que sepan detectar estos síntomas de su

Voz 1727 15:39 ciento en la Fundación Princesa de Girona ha concedido este año el premio de la investigación científica aún matemático barcelonés se llama Xavier Ros Otón tiene treinta años y el jurado dice de él que es uno de los matemáticos más brillantes del mundo Paula Losada estudió

Voz 1693 15:57 por la evolución de la temperatura o la velocidad del agua de un océano el precio de un valor financiero o simular la aerodinámica de un avión son ejemplos prácticos de su especialidad las ecuaciones derivadas parciales o como él las llama las ecuaciones que mueven el mundo

Voz 26 16:13 con ecuaciones que parecen en física y biología en Juan se usan en ingeniería por ejemplo se usan constantemente nuestra

Voz 1693 16:20 Xavier Rosa Otón es profesor en la Universidad de Suiza se dedica investigar y tiene a su cargo a un pequeño equipo

Voz 26 16:26 en Suiza llevo un año y no pero antes estaba en Estados Unidos estuve tres años vende todo el sabían que supongo que estoy un poco fugado

Voz 1693 16:33 reconoce que es mejor formarse en el extranjero porque hay más oportunidades para progresar

Voz 26 16:38 en España especialmente los jóvenes que a veces no están muy bien tratados yo diría eres joven mejor ir fuera estar un tiempo y cuando ya sabes más mayo establecido digamos día tenemos un poco más hecha pues está viendo que volviera a España pero si te quedas como joven las condiciones no son muy buenos

Voz 1693 16:55 él espera poder regresar a España en un par de años

Voz 15 17:01 cada día cientos de personas se juegan la vida en la carretera trabajando para mejorarla auxiliando a los conductores regulando el tráfico algunas de estas personas acaban muriendo atropelladas en concreto casi un centenar en los últimos cinco años la razón los conductores que a pesar de las señales no reduce la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando por eso te recordamos que la carretera no está solo piensa en la vida de quienes trabajan por tu seguridad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 25 17:30 tenemos un problema mejoran hurgamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 27 17:39 Ymbro tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentre es la solución que necesitas fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos

Voz 28 18:31 sobre la policía patriótica Rafael Córdoba yo Flip ocurrir fue que ya parece que estamos considerando nombrar un terrorismo de Estado una mafia Estado es decir que los que tienen que proteger a la sociedad se han convertido en sus enemigos que además han sido condecorado y demás pero coño es que vamos a tener que llamar a la mafia rusa para que ponga orden aquí

Voz 1727 18:53 gracias Rafael otro Rafael Alcalá de Guadaira

Voz 13 18:56 qué más tiene que pasar para que los votantes honesto que el Partido Popular partido que arrugado palos llenas que ha utilizado y utiliza la institución en beneficio propio regenera pida perdón hice presente a la elecciones como partido defensa

Voz 28 19:11 desde el Puerto de Santa María Joaquín señaló que tienen toda la dictadura que mucho más grave incluso de por lo que están siendo juzgados lo ha acusado del juicio del proceso

Voz 29 19:19 el Isabel Madrid recordemos que el ministro Jorge Fernández acudía todas las mañanas a misa ya sabemos que pedía encarecidamente a la Virgen iluminan le Dios mío qué hago para terminar con las hordas marxistas efectivamente encontró la solución les dijeron es que los españoles somos muy individualistas muy poco generosos muy poco de trabajo en equipo y que paso divide y vencerás estamos en ello la izquierda súper súper súper dividir a cada vez más

Voz 1275 19:45 de esa desunión hablamos otro día Pepa Grace

Voz 1727 19:48 a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 13 19:56 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 20:00 buenos días siete grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía pocos cambios hoy en las temperaturas y cielos despejados en Madrid en pie presenta esta mañana el proceso de primarias que van a poner en marcha los primeros días de abril para elegir a sus candidatos tanto al Ayuntamiento de la capital como la comunidad dentro de esa plataforma junto con anticapitalistas iban cada municipalista se integrará Izquierda Unida que es puesto a mañana viernes la elección de su cabeza de cartel tras la negativa del concejal Mauricio Valiente a ir de número uno en esa candidatura una renuncia que llegado después de que Izquierda Unida rechazase confluir con Podemos tanto Izquierda Unida como anticapitalistas como la bancada han trabajado juntos esta legislatura con Manuela Carmena bajo las siglas de Ahora Madrid pero la división interna ha ido in crescendo ya nadie se corta ayer en el pleno del Ayuntamiento lo otro plan urbanístico el de los Berrocal es volvía enfrentarlos esta vez a cara descubierta Carolina Gómez

Voz 0393 20:50 primero la Operación Chamartín ahora el plan de los Berrocal es al este de la ciudad con la construcción de veinte mil viviendas un veinte por ciento de protección oficial Manuela Carmena ha conseguido sacarlo adelante pero gracias a los votos de la derecha porque nueve concejales del PSOE seis de Ahora Madrid han votado en contra

Voz 0362 21:05 lamento que haya división de voto en el grupo de gobierno eh en este caso por mantener una política urbanística que al final tiene que salir eh apoyada por los votos de PP dice Ciudadanos no es eso lo que queríamos cuando accedimos al Gobierno de la ciudad

Voz 0393 21:21 es el concejal de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato que se ha llevado una bronca de Inés Sabanés en mitad del pleno después de ayudar a tumbar con uno otro plan urbanístico las cocheras buena

Voz 1275 21:31 Vista la izquierda acudir a las urnas el veintiséis de mayo más fragmentada que nunca en Madrid el portavoz del PSOE en la Asamblea Ángel Gabilondo lo lamenta quizá porque va a ser el principal perjudicado porque ahora mismo es el más favorito

Voz 4 21:42 de las encuestas Gabilondo estuvo ayer en la venta

Voz 1275 21:44 era de Madrid en la SER no fue tan lejos como su número dos en el parlamento madrileño José Manuel Franco que acusaba a Carmena Errejón de ser el origen de esa fragmentación pero sí dejó esta reflexión importante la escisión no es el camino

Voz 1985 21:57 sí ahora mismo hacemos heridas heridas insalvables diferencias irreconciliables luego que quien va a ser capaz de liderar un proceso que aglutine esas voluntades ahora tan encontradas por eso yo pido no hagamos esfuerzos por dividirnos sino por unirnos ya que no llamamos por ejemplo Izquierda Unida que el hombre está muy bien que Unidos Podemos que también un hombre me gusta mucho y todos los demás no entonces yo creo que hay una voluntad de unidad

Voz 1275 22:22 a las nueve de la mañana Pepa Bueno va a entrevistar en Hoy por hoy a Sol Sánchez de Izquierda Unida Madrid jueves veintiocho de marzo los diputados de la Asamblea se van a quedar con las tablets que han usado esta legislatura titulares con Virginia Sarmiento así lo han decidido

Voz 0246 22:35 con el voto a favor de todos los grupos salvo Podemos que se abstuvo los dispositivos están valorados en ciento ochenta mil euros se planteó la acción de utilizarlos donarlos a centros escolares pero finalmente las consideran amortizadas

Voz 1275 22:45 hoy pasará a disposición judicial el presunto asesino de un vecino en el Pozo del Tío Raimundo en Vallecas el joven de veinte años entregaba ayer a la policía tras varios días en busca y captura aunque se negaba a declarar

Voz 9 22:55 sí

Voz 0246 22:55 Ciudadanos ficha a Eva Bailén como número cinco en su lista a la Comunidad de Madrid fue la impulsora de la campaña en Change punto org para la racionalización de los deberes en los colegios se convirtió en una iniciativa tramitada en las

Voz 1275 23:05 Issa quiere Carlos Vives niegan el plagio de su canción la bicicleta en el juicio que les trajo ayer ha jugado de lo Mercantil número doce en la Gran Vía madrileña sesión que empezó y acabó con música

Voz 30 23:14 estáis de Tete Tete esto no sé yo si me fui a mi casa sin entender el disgusto convencido que me gustó el mal gusto se le pasa me ha tomado ocho años volver a la madre patria

Voz 4 23:29 kilo resumía vives a la salida de los que

Voz 1275 23:40 como despierta tráfico hasta ahora en la capital de hasta alcanzar buenos días

Voz 1322 23:43 buenos días Laura en principio sin incidencias ya con tráfico lento que ha irrumpido eh de forma brusca en el norte de la M30 entre Salvador Maella e irreales Academia sentido Nudo de Colmenar y también a ambos lados en la parte este entre Méndez Álvaro y Puente de Ventas Padrón en San Pol de Mar también se activan las entradas por Conde de Casal Santa María de la Cabeza y la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido pirámides SOE M30

Voz 1161 24:08 qué que ETA las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días buenos días a las retenciones habituales en todas las entradas a la capital madrileña destacar un accidente la M50 en San Fernando de Henares que en este instante genera cinco kilómetros de retenciones hacia la A dos más complicaciones en esta vida tengan cuidado en Alcorcón Villaviciosa de Odón Boadilla del Monte en este caso en sentido a la autovía de La Coruña

Voz 1275 27:29 aquí en unos días va a entrar en vigor el nuevo plan para poner freno a los pisos turísticos en Madrid aprobó ayer en el pleno del Ayuntamiento con los votos de Ahora Madrid y PSOE y afectará a unas diez mil viviendas el noventa y cinco por ciento de los apartamentos que se ofertan sobretodo en el centro de la ciudad con este plan se exigirá a estos pisos lo el mismo que se exige a los hoteles a las pensiones una licencia de uso terciario de hospedaje lo explicaba anoche en Hora Veinticinco que la SER el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel

Voz 39 27:57 alguien que hacen negocio alquilando una vivienda que no es su vivienda bien sea un particular bien sea una empresa bien sea un fondo lo que es el está diciendo es que tiene que comer

Voz 0456 28:05 el alero las condiciones que cualquier otro que hacen negocio de la vida

Voz 39 28:07 la moneda que es alquilando su vivienda porque un apartamento turístico porque es una habitación de hotel a alguien para que en Madrid una temporada

Voz 1275 28:14 a partir de ahora todos los fieles que se alquilen van de más de noventa días al año serán considerados apartamentos turísticos y tendrán que contar con un acceso independiente en el edificio una puerta y un ascensor distintos al que usan el resto de vecinos Alfonso meras de Madrid aloja ha dicho también en Hora Veinticinco que la medida perjudica aquellos que están sobreviviendo gracias estas rentas cuando tú a la opinión pública al están metiendo dos coma cinco veces dos coma siete veces los datos que estás dando está intentando dirigir cuando dices que nosotros y que yo soy una empresa yo soy una empresa pero la gente que representó no hay seis mil tíos aquí que sobreviven a base de esto no sobreviviría gracias a un alquiler regular monos complicado nosotros llevamos aquí en la crisis los vecinos por su parte recuerdan que quieres está detrás de estos pisos son los fondos de inversión Vito Rey de Olivares de las detrás

Voz 40 28:59 quiero matizar alguna cosa porque es que lo que sí que nos estamos encontrando que son grandes fondos de inversión grandes capitales los que están comprando edificios enteros viviendas etc etc tenemos la importante inversión venezolana

Voz 1727 29:12 a sí

Voz 40 29:13 qué está comprando para siempre mete utilizarlas como viviendas usadas

Voz 1275 29:17 también ayer en el pleno del Ayuntamiento la oposición impidió el cambio que va introducir en las oposiciones al Samur PSOE Ciudadanos y PP instaron al consistorio a que se reconozca la experiencia y la formación como mérito para tener plaza fija en este cuerpo sanitario en las ciento cincuenta plazas que el Ayuntamiento ha convocado en Lavapiés ha desaparecido la placa instalada por los vecinos y organizaciones de senegaleses en memoria de Mannesmann Valle el mantero que murió hace un año de un infarto tras una persecución policial la pegatina que imitaba una placa municipal fue instalada el pasado quince de marzo aniversario de la muerte en la calle del oso había generado quejas del PP

Voz 1727 29:49 por aludir al racismo institucional

Voz 1275 29:51 integrados en el centro de Madrid

Voz 13 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 en Los miserables Víctor Hugo escribió que las cloacas son la conciencia de la ciudad porque reciben la putrefacción no solo física sino también moral pues hoy un nuevo episodio de las cloacas policiales de España dignas de Víctor Hugo investigadores de la Audiencia Nacional le dicen a la SER que la llamada policía patriótica liderada por el comisario Villarejo robó datos personales de Pablo Iglesias para intentar dinamitar un hipotético pacto de gobierno del PSOE con Podemos en el año dos mil dieciséis Así comienza el jueves veintiocho de marzo con Aimar dos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días alguna es la foto de portada del país esta mañana Pablo Iglesias saliendo ayer de la Audiencia Nacional adonde acudió a declarar llamado por el juez en calidad de perjudicado

Voz 0027 30:59 si bajo la imagen el titular investigada en la Guerra Sucia de la policía patriótica contra iglesias la Audiencia Nacional investiga el robo de Alberto Iglesias y el Fasi Informe Pisa que trató de tumbar a Podemos en pleno auge salió a la luz a los veintitrés días centrar el partido en el Congreso con sesenta y nueve diputados eran días de vino y rosa para Podemos quizá por eso trataron de tumbarlo

Voz 1727 31:17 ni rastro de esta noticia en las portadas de de lo que podemos llamar la prensa conservadora ahí sí que está en portada el documento que ayer presentó el PSOE las ciento diez medidas de las que habló Pedro Sánchez ha confiado

Voz 0027 31:31 la volatilidad en la memoria del votante y al control de un formidable aparato de propaganda nacido del poder Sánchez está incurriendo en los mismos errores que su predecesor quizá porque el franquismo no es otra cosa que un zapaterismo llevado al extremo esto dice El Mundo en su editorial su estrategia consiste en disparar el gasto público con coartadas sociales en ABC Leo Pedro Sánchez volvió a hacer ayer una pirueta digna del mejor trapecista circense para presentarse ante su electorado como garante de la unidad de España todo en Sánchez supura un triunfalismo exagerado lo de ayer fue un ejercicio de patriotismo impostado

Voz 1727 32:03 aquí también en ABC muy duro Ignacio Camacho con el PP y con Ciudadanos y con el espectáculo que están dando en los últimos días

Voz 0027 32:10 PP y Ciudadanos se mueven a bandazos dice y ofrecen sensación de rumbo errático han permitido que Vox los lleve del ron ZAL les condición el discurso la estrategia ya está a la selección de los candidatos Abascal les marca el paso ni Rivera ni Casado encuentran el tono se les empieza a notar desorientados titubeantes y cada vez más preocupados por la sombra del fracaso espantan fantasmas a manotazos el Gobierno de coalición que propuso Rivera a estas alturas resulta una ocurrencia que sólo puede transmitir la impresión de falta de mejores ideas dice Ignacio Camacho pero casi peor ha sido la desdeñosa respuesta de Casado la oferta del Ministerio de Exteriores ambos se comportan como niños repartiéndose en la puerta de la escuela unos camareros que aún no han sacado de la tienda enfrente Sánchez va de paseo atento solo a no cometer errores su mayor inquietud actual consiste en que se desfondó Podemos al que necesita como costalero

Voz 1727 32:56 Ignacio Camacho en ABC información que leemos ahora mismo la acaba de publicar El Confidencial Aimar la Audiencia Nacional investiga OHL por pagar cuarenta millones en sobornos para obras públicas en toda España y dice que tú

Voz 0027 33:09 exdirectivos de la constructora están imputados por haber comprado presuntamente con comisiones a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para

Voz 24 33:16 a amañar adjudicaciones según El Confidencial

Voz 1727 34:30 en la telenovela del Brexit de esta mañana se da vueltas al sacrificio de Theresa May que ya saben ofreció ayer su cabeza su dimisión si el Parlamento dice sí al acuerdo de salida el Martirio de Santa Teresa Dani titula el Times

Voz 0456 34:44 sí en su viñeta aparece la primera ministra crucificado en la X de Brexit en el Telegraph aplauden con menos ironía que en el Times que haya puesto a su país por delante de ella misma este diario titula advirtiendo de que a pesar de la dimisión de Made tanto del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte socio de y como los euroescépticos más duros en su partido no dan su brazo a torcer no apoyarán el acuerden una tercera votación el Parlamento se hace con el control del Brexit sólo para darse cuenta de que no sabe qué hacer con él titula The Independent después de las votaciones de anoche eso editorial este diario le pide ya al sucesor de Made todavía no hay sabe sabe quién que ponga al Brexit en manos del pueblo de un segundo voto en un artículo de opinión The Gardian considera que este segundo referéndum todavía sigue vivo adiós a la peor primera ministra que hemos tenido hasta que llegue el próximo o la próxima advierte nuestra columna Paul Eaton IBI Martin que Tel afirma que la renuncia de Mein no detendrá la lenta deriva del Reino Unido hacia una especie de guerra civil por el Brexit según una última hora que Lionel Handelsblatt Alemania podría enfrentarse a una escasez de productos médicos si el Reino Unido abandona la Unión sin acuerdo

Voz 1727 35:47 ojo a esto que leemos también esta mañana en el Times un estudio que alerta de que la polución puede provocar psicosis

Voz 0456 35:54 sí es el primer estudio que se ha hecho de estas características los adolescentes que viven en ciudades o barrios con contaminación atmosférica tienen un cuarenta por ciento más de posibilidades de desarrollar una psicosis la polución daña el cerebro el corazón y los pulmones y las últimas evidencias científicas apuntan a que puede contribuir también a la depresión a la demencia esto me lleva a Francia porque toda la prensa gala advierte hoy de que las tres cuartas partes de las escuelas en París están en zonas con niveles de contaminación atmosférica superiores a los permitidos para la salud

Voz 1727 36:23 si toda toda la prensa europea pero toda menos la española que estamos en la campaña permanente e destaca muchísimo hoy la decisión del Parlamento Europeo de prohibir el uso de plástico de un solo uso sin

Voz 0456 36:34 su Deutsche va un poco más allá al afirmar que Bruselas es tímida con estas prohibiciones y tramposa porque la Comisión enfatiza repetidamente en su borrador que sólo prohibe aquellos productos que tengan alternativa disponible y asequible en el mercado así que hace un llamamiento a los consumidores a dejar de usar todo tipo de plástico porque la Unión dice el Süddeutsche se queda corta

Voz 1727 36:54 el Financial Times pide hoy en su editorial de estímulos fiscales en la zona euro pero sobre economía europea hay otro titula que también te ha gustado

Voz 1275 37:02 sí me ha gustado leer en el que Alemania y Francia

Voz 0456 37:05 deberían aprender del Gobierno socialista de Portugal un país que acaba de presentar eh qué cosas su déficit más bajo en cuarenta y cinco años en

Voz 1161 37:12 giro espectacular a su economía Leo suave

Voz 0456 37:15 echando la austeridad mientras en el Diario de Noticias portugués leo que la república vecina acaba de aprobar bajar más las tasas universitarias

Voz 1727 37:22 por ejemplo hay un histrión que no queremos dejar de lado un historial para terminar la revista de prensa antes de que eche esa mirada lateral deja Boys de todas las mañanas histórico que leemos en El País sobre una mujer que no siente el dolor

Voz 0027 37:35 un equipo internacional de científicos ha descubierto en una mujer británica de sesenta y seis años una mutación genética por la que ella produce más sustancias relacionadas con la felicidad en su cerebro cuenta Manuel han sede en El País que todo empezó cuando está británica You Cameron le iban a operar de la muñeca Illa paciente le dijo

Voz 1275 37:52 exista que no necesitaba que le pinchan anestesia

Voz 0027 37:55 porque realmente ella no sentía dolor en las

Voz 24 37:57 castrista no a partir de ahí

Voz 0027 38:00 los médicos a los que sólo contó también terminaron confirmando después de años de investigación que la señora tienen el cerebro casi el doble de lo normal de Ananda mida que es un compuesto químico que genera sensación de felicidad esto lo tenemos todos pero nuestro

Voz 4 38:13 ella mucho lo bloquea parcialmente ayuda

Voz 0027 38:15 abran no se lo bloquea por eso no siente dolor el país ha hablado con ella ir dice esto no es algo bueno por sí mismo tiene sus ventajas e inconvenientes el dolor te avisa de que algo malo está pasando y ameno yo no me entero me quemo han venido en la cocina no me entero hasta que huele a carne quemada tengo muchas cicatrices en mi cuerpo

Voz 43 38:34 monos

Voz 1452 38:47 cicatrices tenemos todos pero además con dolor en el en el viaje con Jabois nos vamos a a una isla desierta esta mañana os supuestamente desierta leemos en el salto en el diario el salto que el reality show Supervivientes no se graban un lugar indómito virgen

Voz 4 39:06 que los habitantes del Archipiélago Cayos Cochinos denuncian los efectos de este rodaje su forma de vida y su marginación en la toma de decisiones en lo que está claro es que se descarta completamente que el rodaje se lleve a Sentinel del norte de los indígenas tan hospitalarios euro Juan Vicente Iborra cuenta que ese territorio está habitado por pobladores Gharib unas desde hace doscientos años está gestionado por una fundación la Fundación Cayo Cochinos que a cambio de de del del dinero limita el acceso a los bancos de pesca hay exige a los pescadores a viajar más lejos para poder conseguir el pescado Leo en ese mismo artículo que hace unos días unos jóvenes pescadores hiciera un plantón en los Cayos para reivindicar el uso de de sus territorios y que las autoridades navales ante la proximidad del inicio del programan los sabes están anunciando ya los oyentes participantes Sofía áreas amenazó a los comuneros con fusiles de alto calibre con gas lacrimógeno sino desalojaban y size y atención familias porque esto que lo

Voz 1727 40:05 dices la neurociencia uno

Voz 4 40:08 se convierte en un adulto a los Veinticinco años ni un día más eso eso es lo que se suele decir eso es lo que se suele decir que el cerebro se completa los veinticinco años en la BBC ha hablado con yo creo que no de que no hay adultos no estamos estamos en extinción unos pocos que queda estamos dice en primera persona los pocos que quedamos estamos intentando mantener ahí el equipo pero fíjate que la BBC ha hablado con Peter Jones que es un profesor de Neurociencia de la Universidad de Cambridge

Voz 45 40:34 sí Jones dice que no hay niñez ni a Dhul iba a decir Fini adulterio ya que lo que hay es un camino que que el cerebro sigue viajando también por sí mismo y que hay una transición muy suave muy sutil y que por lo tanto no hay ningún momento bisagra en el que uno pueda decir que completamente un adulto porque el cerebro por sin

Voz 4 40:55 cómo te sigue llevando a otras edades aunque a veces no responda igual aquí tu conclusión la que traía preparada la Leo no

Voz 1275 41:04 eso no

Voz 4 41:07 cuando me escucho lo que lo que hay es un camino yo siempre pienso en lo que hay es mucha tontería

Voz 46 41:16 toreó

Voz 1727 43:22 son ahora las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1727 43:41 el Atlético de Madrid y Sampe va a tener que hacer una renovación profunda de su plantilla este verano

Voz 1161 43:45 sí sobre todo en su defensa en la que ya eran seguras salidas de Godín al Inter de Milán y de Filipe Luis ambos terminan contrato y no han llegado a un acuerdo para renovar y desde ayer confirmada la del central galo Lucas Hernández por el Bayern Munich los rojiblancos se quedan sin uno de sus jugadores con más futuro Lucas será jugador del Bayern desde el próximo uno de julio según anunciaban ayer de forma oficial los alemanes que pagarán su cláusula de ochenta millones si le firmaran un contrato por los próximas cinco temporadas cierra así el culebrón que arrancaba el veinte de diciembre cuando le llegaba a la oferta de los de los alemán de los rojiblancos frenaban su salida en el mercado de invierno pero con su lesión de rodilla y su operación ayer de ligamento en Austria no jugara más con la CAM la camiseta rojiblanca para recuperarse durante estos tres meses dos ex atléticos valoraban anoche en El Larguero la marcha del central Paulo Futre

Voz 13 44:27 yo pesaba

Voz 48 44:29 la

Voz 49 44:29 a Lucas comer un huevo Celso gasto muy tiempo Jerome cien nuestro nuestra bandera

Voz 1161 44:38 los rumores eterno sobre Griezmann sería ya la guinda pero lo negativo

Voz 49 44:41 es un hombre muy querido por todos nosotros sería un palo durísimo usted este va contra durísimo tremendo otra mucho peor que tenía canas de Lucas no

Voz 1161 44:52 una marcha que no cree que se produzca el ex central rojiblanco Álvaro domina

Voz 48 44:55 Cream siempre que han escogido esta camiseta ha defendido este escudo lo ha hecho al cien por cien para mí una decisión es a largo plazo entonces yo creo servir para continuar en el Atlético de Madrid es mi sentimiento

Voz 1161 45:09 pero aunque se quede Griezmann la renovación va a tener que ser importante

Voz 48 45:12 hay que hacer un proyecto más o menos nuevo no todas las tibias va a ver qué hacer buenas incorporaciones de calidad de no huevo puede haber fallo entonces yo ahí tienen que hacer los deberes bien hechos para verano para completar un equipo de garantías

Voz 1161 45:25 precisamente el Bayern Munich pero el femenino será el rival del Barça en semifinales de la Champions será la segunda semifinal de las azulgrana en su historia tras perder hace dos años la primera con el París Saint Germain y tras eliminar ayer al Queens noruego Andre a Pereira piensa ya en el enfrentamiento con las alemanas

Voz 48 45:37 eso digo gallega que mi menos que Dani que nadie mañana lo pondrá muy difícil y además ojos con menos poder haylos en Barcelona