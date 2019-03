Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 qué tal muy buenos días la información que viene contando la SER sobre el objetivo último del espionaje de Villarejo a Pablo Iglesias es de extrema gravedad ida un salto cuál quítate Ivo muy importante sobre la actividad pero juntamente criminal que anidaba en un departamento del Ministerio del Interior cuando gobernaba el Partido Popular los investigadores le dicen a esta redacción que este utilizó información privada extraída del teléfono robado a una colaboradora de Iglesias para fabricar bulos e intentar boicotear el posible pacto de gobierno entre dos partidos votados democráticamente por los españoles podemos el PSOE de ser así toca el corazón de la democracia la secuencia de aquel año vertiginoso el dos mil dieciséis incluye en primer lugar la publicación del ya famoso Informe PISA sobre la financiación de Podemos ningún juez lo admitió porque no era más que recortes inconexos sin ningún indicio de delito pero se filtra y publica el informe justo cuando se constituían las Cortes tras las elecciones de diciembre del quince y socialistas y morados no descartaban todavía un gobierno conjunto en segundo lugar los comentarios privados de Iglesias en un chat sobre una presentadora de televisión se publican en julio del dieciséis tras la repetición de las elecciones cuando de nuevo se iniciaba un periodo de contacto entre todos los partidos quién encarga el robo del teléfono Kin extrae la información quién fabrica los bulos y finalmente quién decide que se filtre justo en un momento tan concreto esto pues lo que debe aclarar la investigación judicial cuando estamos en puertas de otra cita con las urnas a la campaña electoral sólo le faltaba este hedor a cloaca

Voz 1727 02:08 ya a la campaña le faltaba también José María Aznar poniendo orden en la muchachada del centro a la este

Voz 4 02:14 Emma derecha llame mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobardes y uno derechista cobarde porque no me lo aguantan la mirada

Voz 5 02:24 a mí no me lo aguanta muchachada que anda tirándose ministerios y másteres a la cabeza

Voz 6 02:29 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 5 02:38 no pueden ofrecer yo el Ministerio universidades no a todo lo que haga

Voz 1727 02:42 con este espectáculo enfrente el PSOE parece cruzar los dedos esperando que el tiempo pase rápido presenta una especie de resumen de su programa electoral donde no se menciona la crisis territorial catalana se pone todo el acento en lo social por ejemplo en la renta mínima vital una paga a todos los españoles que no tengan ningún tipo de ingreso prestación

Voz 1722 03:00 para lograrlo vamos a reforzar la progresividad del sistema fiscal las grandes empresas y los contribuyentes con más ingresos van a tener que hacer un esfuerzo suplementario en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal

Voz 1727 03:13 el Parlamento británico ha rechazado esta madrugada todas y cada una de las alternativas para el Brexit que habían propuesto los diputados

Voz 5 03:21 el enjambre

Voz 0027 03:26 con un fueran y ocho fueron rechazadas Theresa May se ha ofrecido a dimitir si los parlamentarios aprueban el acuerdo de salida que ya tumbaron dos veces

Voz 1727 03:32 miles de las principales constructoras de España Se repartieron contratos de obra pública durante década y media

Voz 0027 03:38 lo da por probado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que les impone ahora a estas empresas una multa millonaria eran los contratos para electrificar las vías de tren se los repartían entre las empresas incluso si los sorteaba no

Voz 1727 03:53 enseguida les contamos los detalles y el debate que ha abierto la normativa del Ayuntamiento de Madrid para poner coto a los pisos turísticos

Voz 0027 04:00 a una regulación que obligará a cerrar en los próximos años el noventa por ciento de los apartamentos que hayan la caída

Voz 1727 04:05 también la isla de Formentera batalla contra el turismo masivo ya limitado el número de coches que podrán entrar a la isla en verano

Voz 0027 04:12 sólo podrán circular cinco mil coches al día incluidos los que se alquilan el país

Voz 1727 04:15 Nos vamos a Andalucía porque la costa siguen alerta por el viento el temporal ha causado ya daños importantes en playas de Málaga y de Granada quince días de la Semana Santa y el sector turístico pide exige a la Junta una respuesta inmediata Andalucía Sara Armesto buenos días

Voz 1322 04:30 buenos días chiringuitos inundados pasarela

Voz 1874 04:33 pase Arena donde no debía estar es la estampa con la que hoy amanece en las playas granadinas de Castell chats China Calahonda o Motril en Málaga la otra provincia más afectada lo chiringuitos han logrado salvar su inmobiliario pero preocupa la regeneración de las playas que se ha llevado el Levante y todo esto a poco más de dos semanas

Voz 1727 04:49 que comience la Semana Santa el temporal va contó

Voz 1874 04:51 no había activo con aviso naranja por fuerte oleaje en el Estrecho y amarillo en casi todo el litoral andaluz con rachas de viento de hasta noventa kilómetros por hora

Voz 1727 04:59 gracias Sara

Jordi Carbó

Voz 0978 05:08 domingo seguirá soplando el Levante en algunos momentos más fuerte en otros más flojo pero comer

Voz 1727 05:13 todo le oleaje en todas la zonas del mediterráneo andaluz

Voz 0978 05:15 especialmente en el Estrecho a partir del lunes todo apunta que este temporal desaparecería pero también esperamos viento donde no está ayudando demasiado por el riesgo de incendios en Galicia con máximas alrededor de los veinticinco grados esta tarde al igual que en el Valle del Guadalquivir en el conjunto del país no se espera un jueves soleado frío ahora ambiente agradable al sol durante la tarde y una jornada más tormentas especialmente a partir de mediodía en gran parte del archipiélago canario

Voz 1727 05:45 y nos queda el deporte el central del Atlético de Madrid en Lucas Hernández no volverá a vestir Sampe la camiseta rojiblanca

Voz 1161 05:51 desde el uno de julio será inscrito como jugador del Bayern Munich tras depositar en la sede de la Liga por los alemanes el pago de la cláusula de ochenta millones de euros que tiene el francés en su contrato con los rojiblancos lesionado del ligamento de su rodilla decidido operarse ayer en Austria con lo que pasará estos tres últimos meses recuperándose bajo la supervisión ya del cuerpo médico de los alemanes que ayer hacían oficial su fichaje el próximo verano y que jugará para los muniqueses durante las próximas cinco temporadas

Voz 1727 07:45 son las ocho de ocho la siete y ocho en Canarias entre todos los dirigentes del Partido Popular que siguen callados hasta ahora sobre la presunta guerra sucia de la policía patriótica contra Pablo Iglesias el silencio más atronador es el de Ignacio Cosidó Cosidó es ahora mismo todavía portavoz del PP en el Senado y era el director general de la Policía cuando supuestamente un grupo de agentes liderados por Villarejo robó información sensible sobre Iglesias para reventar un hipotético gobierno del PSOE con Podemos en aquel año loco de negociaciones que fue el dos mil dieciséis Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 08:21 hola muy buenos días que para esta es al menos la hipótesis que maneja

Voz 1727 08:23 y te cuentan los investigadores

Voz 1552 08:26 hoy ante el juez pero es la tesis en la que ya trabajaban en el caso investigan y es literal Si la organización criminal en que se convirtió el Ministerio del Interior ejecutó esta maniobra para dañar la imagen de Pablo Iglesias boicotear un posible acuerdo de gobierno con el PSOE a Villarejo le han encontrado una copia del móvil robado aquel año a Dina a Bush y asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo el ex comisario tenían

Voz 0568 08:49 su poder fotografías y conversaciones

Voz 1552 08:52 guasa privadas del líder de Podemos así como ingente información que aún se está analizando algunos de los datos robados fueron filtrados a medios de comunicación bajo la órbita de Villarejo a principios del verano de dos mil dieciséis cuando todavía existía una posibilidad de acuerdo con el objetivo supuestamente de dinamitar esa posibilidad los investigadores sostienen que esta causa apuntala la acusación que se sigue en el juzgado contra la policía política de Jorge Fernández Díaz utilizada por aquella cúpula de Interior fundamentalmente contra líderes soberanistas

Voz 0568 09:23 bueno

Voz 1727 09:23 el contenido campos de la factoría Villarejo se difundía en primer lugar siempre a través de un medio de comunicación concreto

Voz 1552 09:30 lo que ideario era uno de los medios instrumentalizados fue el que publicó una de las conversaciones robadas en julio de dos mil dieciséis con unas declaración

Voz 1 09:38 desafortunadas de Iglesias sobre la comunica

Voz 1552 09:40 ahora Mariló Montero pero los investigadores matizan que el medio no tenía por qué conocer el origen ilícito del material

Voz 1561 09:46 dado otros portales digitales empleados

Voz 1552 09:49 ya dejó fueron información sensible o periodista digital según las fuentes jurídicas consultadas por la SER

Voz 1727 09:55 y si miramos por encima del nivel policial Campos la justicia se plantea investigar a los responsables políticos de aquella policía patriótica porque muchos de ellos van a perder el aforamiento y en cuestión de semanas dejarán de ser parlamentarios

Voz 1552 10:07 quieren llegar hasta el final sólo en esta nueva pieza sobre el robo de datos e Iglesias denominada Dina van a ordenarse nuevas declaraciones y es lo mismo Pepa qué sucedió en Kitchen ya en otras intervenciones de la policía política todas con un denominador común el uso de fondos reservados de forma ilícita para alcanzar un objetivo político y quién tenía la llave de la caja de los fondos reservados debía saber en qué se utilizaban según las fuentes consultadas el Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez número dos del entonces ministro Jorge Fernández

Voz 1727 10:38 Miguel Ángel Campos gracias al fin buenos días podemos tiene ahora mismo las manos atadas porque la causa sigue bajo secreto del sumario así que Iglesias no puede hacer público lo que lo que sabe sólo cuestiones genéricas acerca de este lodazal

Voz 1663 10:52 una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación ya grandes empresarios desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política

Voz 2 11:06 con la ley con las instituciones

Voz 1663 11:08 Icono limpiar nuestra democracia de basura así que

Voz 1727 11:11 hola Jabois en la patria de la policía patriótica sólo cabe de media España bueno

Voz 0568 11:15 eh

Voz 1727 11:16 Bárcenas Si es que perjudica al PP

Voz 1389 11:18 la patria sólo cabe la mitad de ocho quiénes hablan en nombre de la patria lo hace normalmente para dejar fuera a alguien esto es una desgracia pero es así lo que no es una desgracia a mí no me lo parece para el Partido Popular es estar fuera del Gobierno recuerda la que se lio cuando cuando salió por la moción de censura debería dar las gracias en los últimos tiempos hemos sabido que el Ministerio del Interior está acusado de pagar a un mercenario para que asalta un domicilio privado de tesorero un partido de su propio partido ante a su mujer y su hijo y ponga la casa patas arriba ahora que ese mismo ministerio robe al líder de otro partido para sabotear un posible pacto de gobierno es conveniente hablar claro no es ya sólo saltarse la ley aquí se nos está llenando mucho la boca con la expresión golpe de Estado muchos deberían mirarse las palas Si quieren conocer el intento de alguno no José María Aznar alias dímelo en la calle se equivoca de mirada a ver sin lugar de Abascal Se la consiga aguantar a Casado cuando de algún tipo de explicación sobre el pasado del Gobierno pero esto es la policía patriótica pole el adjetivo patriótico algo llama automáticamente a un juez porque quién se autoproclama patriótico lo hace normalmente para robar esa apátrida

Voz 1727 12:24 hasta mañana jabón un beso a partir de las ocho y media vamos a recopilar todo lo que sabemos sobre lo que ha hecho esta policía patriótica bajo el gobierno del Partido Popular y hablaremos también con un portavoz del Sindicato Unificado de Policía con el portavoz Ramón Cosío ya en el terreno del escándalo pero muy diferente eso sí en este caso empresarial les venimos contando la multa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les ha impuesto a quince empresas por repartirse durante catorce años contratos públicos para construir vías del tren según Competencia no sólo se repartían las obras sino que incluso llegaban a sortear las entre ellos hay daba buenos días de esas empresas sancionadas son filiales de las principales constructoras españolas si Agatha tener que pagar ciento dieciocho millones de euros entre ellas Siemens Elecnor los o las filiales de ACS Sacyr Indra o SL Isolux y Abengoa y no sólo las empresas a los directivos a título personal también se les multa con seiscientos sesenta y seis mil euros la CNMC dice que las compañías estuvieron casi década y media montando cárteles para falsear la competencia en las licitaciones del AVE del tren y hacer acuerdos secretos para evitar competir entre ellas estaban con pinchadas pero de puertas para fuera no se anotaba llegaban incluso a presentar ofertas perdedoras deliberadamente para que pareciese que competían o hacer sorteos para decidir a quién le tocaba el mejor contrato así tuvieron contrataciones públicas por más de mil millones de euros la gravedad es tal que además de multa competencia ha pedido prohibirles que contraten con la administración aunque el proceso puede durar varios años la única que se libra de la multa es Alston porque ha sido la cada el chivatazo y Miren escuchen que momento tenso se vivió ayer en una entrevista al ministro español de Exteriores a Josep Borrell en una televisión alemana una entrevista sobre Cataluña sobre el independentismo Aimar que el ministro cortó en un momento dado indignado por las preguntas del periodista

Voz 0027 14:14 sí este es el momento

Voz 2 14:17 Phoenix no fines Don Juan tu ciudad

Voz 0027 14:20 después de varios minutos de entrevista tensa de Borrell incómodo porque el periodista Tin Sebastian incorporaba argumentar independentista en sus preguntas llegó a decirle al ministro que es difícil no ver el encarcelamiento de los presos preventivos como la acción de gobierno Vega vengativo que busca castigarle si llega también a decirle el el periodista llegó a acusarle al ministro de tener encerrada a una abuela de sesenta y seis años que no está condenada por nada en referencia a Carme Forcadell

Voz 2 14:44 antes también mío la actriz y IU a no tinto porque hay me lo vive en mí

Voz 0027 14:52 me comprendes si sigue así lo paro en estas interrogando estas entrevistando

Voz 9 14:56 pero mucho antes gran datos pues además de Stendhal son Jones

Voz 0027 15:06 no eres son policía no soy sujeto de ningún tipo de interrogatorio por tu parte así que las preguntas correctas y déjame hablar sino lo pararé dice Borrell y más adelante después de enzarzarse en una discusión sobre el nivel de apoyo a una hipotética reforma constitucional con le dice para lo estás continuamente mintiendo seguir micrófono Se marcha al cabo de unos metros se retoma la entrevista ya finalmente

Voz 2 15:32 hay putas preside la no les va

Voz 0027 15:37 no próximas del agradecería que me hiciera preguntas menos parciales y contesta el periodista no estoy aquí para hacerle las preguntas que usted quiere

Voz 1 15:48 cerrajeros hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 10 16:00 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud

Voz 1 16:04 ante la duda controlada Gobierno de está

Voz 10 16:06 caña usted que la nariz

Voz 11 16:09 una vez cogida de árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de las naranjas que usted exprime estén recién cogidas del árbol

Voz 12 16:22 zumo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra Don Simón la gran diferencia

Voz 1 16:28 hola soy Pablo actor antes de interpretar un personaje

Voz 13 16:32 eh vienen y me lo preparo pues lo mismo con tu coche si vas a salir prepara la revisión en el reparto servirse disfruta de tu viaje con la máxima confianza un precio de cambio de aceite y filtro cincuenta y nueve euros tu taller condiciones par puntos

Voz 1727 16:50 pero ahora que con el final de mes acercar Santa nómina les hablamos esta mañana de uno de los colectivos que mayor precariedad padecen España sino el que más son las empleadas del hogar la mayoría mujeres que se movilizan este fin de semana a Marisol Rojas

Voz 1508 17:04 las empleadas de hogar son la excepción de nuestro mercado laboral explica por qué la abogada Arantza Aguirre Altuna

Voz 14 17:10 el único colectivo que no tiene derecho a la prestación por desempleo a las que se puede despedir sin una causa por una figura que se llama desistimiento que sólo se aplica a las empleadas de hogar y a los altos directivos pero con muy diferentes condiciones

Voz 1508 17:23 es la autora de un estudio para la Fundación Alternativas que refleja que si bien la normativa de dos mil doce ha mejorado la situación las condiciones están lejos de ser ideal

Voz 14 17:31 les cobran el cuarenta y cuatro por ciento del salario promedio de la economía las pensiones medias de las empleadas de hogar son como unos quinientos veintiuno euros que son prácticamente la mitad de las del resto de trabajadores

Voz 1508 17:44 esta realidad la conoce bien Graciela gallego lleva diez

Voz 1 17:47 ocho años trabajando como internas los empleadores

Voz 1727 17:50 no le dan el balón

Voz 15 17:51 económico justo al traba

Voz 1727 17:54 lo que hacemos esta falta empatía trae

Voz 15 17:56 consigo la explotación hace siete años

Voz 1508 17:59 ni siquiera existía la obligación de pagarles en metálico el Salario Mínimo Interprofesional podían cobrar hasta el cuarenta y cinco por ciento en especie es decir la cama

Voz 1727 18:08 cada día cerca de trescientos mil jóvenes de toda España y sus familias se enfrentan estos días y hasta final de curso a una decisión crucial terminan segundo de Bachiller harán la Selectividad podrán matricularse en una FP o un grado universitario pero en cuál es la pregunta que provoca sudores fríos y sensación de yo qué sé de esas dudas de esas dudas vitales está repleta la feria aula que se celebra en Madrid

Voz 0011 18:34 Saray Gabriela están hechas

Voz 16 18:36 seño por ejemplo fisioterapia estamos entre dos ramas no sabemos muy bien para dónde tirar cosas bastante distintas ya llena

Voz 0011 18:46 en sólo quince y dieciséis años están terminando la secundaria pero han decidido empezar informarse ya sobre carreras universitarias el desconcierto es lo habitual entre los estudiantes que estos días empiezan a meditar su elección aunque Miguel uno de los orientadores de la Feria de la educación en Madrid dice que va mejorando con la edad

Voz 17 19:03 depende del curso cuando la gente viene según de Bachillerato por ejemplo ya tiene una idea bastante claro que quieren hacer o al menos en qué sector pero la gente de cuarto de la ESO primero viene muy perdidos

Voz 0011 19:13 donde hay bastante consenso es en el recurrente debate sobre si hay que elegir entre vocación salidas profesionales Daniel lo resume bien

Voz 18 19:20 el de dedicarme algo que me guste trabaja en algo que no me guste aunque tenga

Voz 1552 19:26 ha salido a prefiero que me guste dentro los espero

Voz 0011 19:28 dos recomiendan pensar en lo que aún no se quiere dedicar en el futuro más que en una carrera concreta pedir ayuda a los orientadores a Nerea y Manuela les ha servido aunque no ha sido fácil es necesario

Voz 19 19:38 poco dura porque hasta que yo me he aclarado de lo que yo quiero ser de pequeña abogado y ahora ya comercios mucho camino eh

Voz 0273 19:46 Boko confusión

Voz 0011 19:47 en el que lo que que otro consejo es quitar dramatismo a la elección siempre se puede cambiar y sobretodo recordar que se trata de disfrutar de la experiencia como

Voz 1727 19:58 Adela Molina que sigue disfrutando del periodismo y de hacer reportajes como éste son las ocho de las siete y veinte en Canarias

Laura Gutiérrez qué tal buenos días

Voz 1275 20:14 fría en Madrid aunque las temperaturas se mantienen sin cambios veinte grados a mediodía y mucho sol en toda la como

Voz 1727 20:19 ya sólo avanza hasta ahora la hacer la Comunidad de Madrid

Voz 1275 20:22 esta ha sido condenada a pagar más de veintidós millones de euros a la Complutense por las matrículas gratuitas y las becas concedidas alumnos de esta universidad durante los cursos dos mil doce dos mil trece dos mil catorce dos mil quince años en los que las tasas universitarias llegaron a un máximo histórico el PP fue subiendo los precios y al tiempo fue abriendo un agujero en las universidades que en este tiempo han tenido que reclamar por vía judicial ese dinero la Complutense calcula que aún tiene pendiente de recibir al menos otros cincuenta millones Enrique García

Voz 20 20:51 casi cinco millones y medio tendrá que pagar la comunidad a la Complutense por las matrículas gratuitas y las bonificaciones en las tasas para determinados alumnos durante el curso dos mil doce dos mil trece dieciséis millones setecientos mil euros del curso dos mil catorce dos mil quince cifras

Voz 1275 21:06 el llamado tramo autonómico que es la diferir

Voz 20 21:09 ya entre la beca que el Gobierno central otorga un estudiante el coste real de la matrícula que fija la comunidad son las primeras demandas por estos impagos que la mayor universidad pública de Madrid la Complutense gana en los tribunales pero hay otras pendientes que ascienden a un total de cincuenta millones llegarán más porque aún queda por reclamar las compensaciones que la universidad

Voz 0568 21:30 no ha recibido desde el año dos mil quince

Voz 20 21:33 la cantidad que ahora fija el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es importante porque precisamente esos años se dispararon las tasas universitarias fijadas por el Partido Popular el precio medio de la matrícula pasó de mil noventa y cinco euros en dos mil doce a mil ochocientos veinte en el año dos mil catorce la sentencias no son firmes cabe recurso pero en casos anteriores siempre han sido ratificadas por el Tribunal Supremo

Voz 2 22:00 muchas gracias por el aplauso entiendo están respetando la presunción de inocencia

Voz 1275 22:04 está Biel Ortiz ex alcalde de Móstoles y exdiputado en la Asamblea dejó su acta cuando la justicia lo imputó en la Púnica ahora está entre las cincuenta y siete personas la mayoría políticos y ex políticos que aparecen en la pieza separada de esta trama de corrupción sobre el caso concreto de Cozumel Ofelia la empresa de gestión energética que consigue adjudicaciones en decenas de ayuntamientos madrileños a cambio de mordidas lo estamos contando hoy en la ser Borja Gutiérrez alcalde de Brunete del PP el ex regidor socialista de Parla José María Fraile figuran también en el sumario que instruye la Audiencia Nacional como una pieza

Voz 1727 22:35 parada

Voz 1275 22:37 esta mañana a Madrid en pie presenta los detalles de sus primarias para el veintiséis de titulares con Sarmiento conoceremos el proceso para elegir candidatos de la plataforma en la que confluyen anticapitalistas bancada municipalista e Izquierda Unida estos últimos elegirán mañana su cabeza de cartel tras la renuncia de Mauricio Bali Ahora Madrid que significa su división en el pleno del Ayuntamiento en la votación del plan urbanístico de los Berrocal es que contempla veinte mil viviendas con un veinte por ciento de protección oficial salió ayer adelante con los votos de la derecha el candidato socialista a la Comunidad de Madrid asegura que la fragmentación de la izquierda no es una buena noticia Ángel Gabilondo insistía en La Ventana de Madrid en que hay que unirse para hacer frente a un PP agotado y hoy pasará a disposición judicial el presunto asesino de un vecino en el Pozo del Tío Raimundo el joven de veinte años entregó ayer a la policía tras varios días en busca y captura aunque se negó a declarar

Voz 2 23:22 el deporte no impuro

Voz 1161 23:30 el central Lucas Hernández y has visto en el Atlético de Madrid Sampe buenos días con la no fue habrá más con la rojiblanca después de que ayer el Bayern Munich hiciera oficial su fichaje a partir del uno de

Voz 2 23:39 Julio antes tendrán que depositar en la sede de la Liga

Voz 1275 28:38 Shakira y Carlos Vives niegan el plagio de su canción la bicicleta en el juicio que les trajo ayer ha jugado de lo Mercantil número doce en la Gran Vía madrileña sesión que empezó y acabó con música de la que no pedir perdido detalle Elena Jiménez

Voz 1693 28:50 la quiera llegaba al juzgado de lo Mercantil en plena Gran Vía de Madrid dando sólo los buenos días a la prensa pero Piera Carlos Vives el que reconocía que tenía ganas de cantarle

Voz 4 29:03 Serrat mi corazón esperando por dentro la cosa volvía

Voz 1693 29:06 Ana ha contado que compone y canta desde los ocho años que se inspira en lugares como la ducha o los aviones Iker su bicicleta y la de Carlos Vives son un homenaje a Colombia

Voz 1322 29:16 vives que dice que tiene ya una especie de bicicleta dos sobre sus peripecias judiciales

Voz 4 29:21 que un cubano me acusado de robo

Voz 1322 29:24 por su bicicleta y mientras sus seguidoras le pedían fotos

Voz 4 29:28 algunos la foto la puerta del Alcudia

Voz 1693 29:31 la dos se iba quedando vacía y entonces se leía un cartel que dice irónicamente prohibida la entrada de chicle

Voz 1727 29:37 estas patinetes y similares

Voz 2 29:42 está en una bici que vaya en una cartera ocho gran

sigue hoy por hoy

Voz 5 29:54 en las son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:17 con Enrique Giuliana Esther Palomera y Ángel Munárriz analizamos algunos minutos la actualidad de este jueves veintiocho de marzo que pasa sobre todo por las sospechas de los investigadores acerca de la llamada policía patriótica creen que fue esa camarilla de agentes liderados por Villa dejó quiénes robaron datos personales de Pablo Iglesias para extorsionar le dinamitar un posible pacto de gobierno del PSOE con Podemos en el año dos mil dieciséis y además

Voz 0027 30:44 además noticia de última hora en el Mediterráneo las Fuerzas Armadas de Malta acaban de tomar el control del petrolero al que un grupo de inmigrantes rescatados habían obligado supuestamente a cambiar de rumbo se oponían a ser devueltos a Libia que es lo que quería hacer la tripulación de ese petrolero según el testimonio el capitán del barco los migrantes les habían amenazado para que se dirigieran a Malta las patrullas maltesas han abordado el barco lo dirigen ahora mismo hacia Puerto y el Parlamento británico superó anoche asimismo tumbó todas las alternativas que pro yo Parlamento había planteado al plan de Theresa May it la primera ministra el de esa ofrecido a los suyos su cabeza política a cambio de que la aprueben el plan de salida que el Parlamento ha tomado ya dos veces corresponsal Begoña Arce buenos días

Voz 0273 31:24 buenos días el Reino Unido sigue en el limbo con el Brexit la renuncia que ofreció a los diputados conservadores a cambio de que apoyen su acuerdo puede ser un sacrificio en vano el Partido Unionista Democrático lo sigue bloqueando nada parece que vaya a convencer a su líder Arlene Foster Popovic es lo que no podemos estar de acuerdo es con algo que amenaza la Unión es un peligro estratégico para la Unión porque para nosotros el Partido Unionista Democrático la Unión es siempre lo primero el Gobierno tenía intención de presentar por tercera vez el acuerdo a votación mañana viernes sí lo hace y sufre una nueva derrota la pregunta es si May dimitirá inmediatamente y sin

Voz 2 32:00 lo hace hacia dónde va

Voz 5 36:01 muy bueno cuánto tiempo sí demasiado demasiado todo en orden andaluz

Voz 1275 36:05 sería bueno todo en perfecto orden

Voz 1727 36:08 luego no se va a servir de espejo e despejó para para lo que puede venir a España si es que triunfa una fórmula parecida a la que está gobernando en este momento la comunidad más poblada hay más extensa de España ahora nos quedamos en aquel año dieciséis tan intenso parece que que ha pasado un siglo pero fuentes día ayer muy intenso tan intenso como este que estamos viviendo ahora lleno de politica de negociaciones de basura pero y Esther Palomera sabemos que los investigadores de la Audiencia Nacional sospechan en el Ministerio del Interior Se podrían estar fabricando pruebas falsas para impedir un gobierno de coalición demócrata

Voz 0591 36:46 Tico esto ya son palabras mayores son palabras mayores pero no no resultan extrañas porque es verdad que lo que era un run run periodístico o político incluso alguna denuncia velada de algunos dirigentes políticos estaba recordando la entrevista de Pedro Sánchez por ejemplo con Jordi Évole aquella entre esta polémica en la que dijo que se hizo de todo para impedir un gobierno de coalición PSOE Podemos bueno pues había muchas sospechas entre las sospechas y los rumores empieza a ver certezas judiciales puesto que ya se ha decidido investigar esto de una forma judicial llevará su trámite yo lo que me pregunto es después de tres años como fuimos capaces de soportar o de tolerar tanta indignidad democrática porque aparte de indecente de utilizar todos los instrumentos del Estado en beneficio propio y en contra del adversario político en este país había un gobierno que no solamente investigaba para tumbar a los adversarios políticos que no sólo fue el caso de Podemos también tuvimos informes contra el independentismo catalán contra algunos líderes o ex líderes de Convergència i Unió y que hicimos mirar hacia otro lado porque a lo mejor si hubiéramos estado más pendientes de este asunto hubiéramos denunciado que estaba pasado pasando o investigando esto se hubiera investigado judicialmente antes no lo sé me pregunto pero cuando pase el tiempo Éste es el país que queremos dejar al no

Voz 1727 38:19 los hijos hay un silencio atronador esta mañana no culpables políticos ya que yo donde tan en silencio atronador decía porque los responsables políticos de aquello no están ejercicio todavía eh por ejemplo Cosidó es el portavoz en el Senado todavía hoy se reúne la la Diputación pero la Diputación permanente efectivamente él estaría ahí porque el portavoz parlamentario del Partido Popular era entonces el director general de la Policía animó nadie ha dicho ni mu Enric Giuliano

Voz 0568 38:50 esto viene de Rusia me explico hay en Rusia así como pero con un mayor enjundia hay una expresión en Rusia ese utiliza de sobre todo desde que Putin llegó al poder con con mucha frecuencia ese compromiso es material comprometido es que es la forma más genuina del combate político en Rusia es decir cuando hay que liquidar a alguien en términos políticos enviaba directamente a Siberia ahora lanzar un compró mates es decir aparece un afirmación

Voz 32 39:26 no un vídeo o un documento que compromete

Voz 0568 39:29 T eso antes de pasar por la Fiscalía o sin siquiera llegar a la Fiscalía pasa previamente por los medios de comunicación ya que el personaje queda da fundido ya uno menos en casos extremos recurre al polonio como hemos visto en aquel pobre ex espía ruso que murió no comprobar es una figura clave en la política rusa actual en octubre de dos mil doce cuando aparecieron y a unos informes apócrifos de la una unidad de Policía de los que nunca más se supo nunca se ha sabido que fue su fueron sus autores estoy hablando de campaña electoral en Cataluña noviembre octubre noviembre de dos mil doce

Voz 1727 40:13 escribir esto se comprometió ayer

Voz 0568 40:15 la de España ya ahora volvemos a tener evidencias ya evidencias claras de que esta ha sido la practica que se ha llevado el se llevo a cabo desde el Ministerio de Interior durante años él comprobar la técnica rusa por soviética de combate político se instado en España

Voz 1727 40:31 cuanta información hay en qué manos está intenciones de utilizarla porque estamos en puertas de otra campaña electoral queda poco menos ya no exactamente un mes para votar Ángel Munárriz

Voz 0568 40:42 no siempre hay que preguntarse aquello no muy pro de quién gana cuando pasa algo no lo beneficiario de la campaña de basura que se que le cayó encima Pablo Iglesias eran sus adversarios políticos y el silencio que hoy se percibe que hablabais ahora tiene visos de ciertos ciencia culpable yo creo que la atmósfera democrática en España no el ambiente del debate político se despejará el día en el que los más acérrimos detractores de Pablo Iglesias sean capaces en este punto aunque sólo sea en este punto de ponerse de parte de Pablo Iglesias porque lo que ha ocurrido es grave independientemente de que lo que se lo que salió en su momento vinculaba este famoso Informe PISA ya la difusión de vídeo de un móvil robado era bastante cutre no es que tuviera una gravedad excesiva pero sí vivió fue suficiente para estar azotando el durante mucho tiempo todavía me estoy acordando el famoso vídeo con el cántico de de Pablo Echenique de los Whatsapp de de Pablo Iglesias verdad que nadie sobrevive a la exposición pública de sus Whatsapp y su conducta privadas porque todo el mundo queda mal pero con eso no mucho más estuvieron azotando durante muchos meses y hasta hoy a Pablo Iglesias es llamativo que haya que insistir tantas veces en que es muy grave yo creo que es porque en el combate político contra Podemos ha valido todo y moralmente sean sobrepasó sobrepasado muchas líneas y casi que hoy cuando ya entramos en un terreno de posible relevancia penal hay que detenerse decir oye que esto ya es otra cosa

Voz 1727 42:07 que toca corazón de la democracia será una excelente trama para una película para una serie lo será algún día sin ninguna duda aunque de momento lo que es es una vergüenza y una losa para el Gobierno de Rajoy qué pasó a la historia por la sentencia de la Gürtel que va camino de quedar retratado también por los trabajos de esta policía patriótica el episodio de Pablo Iglesias es el último conocido de esta camarilla de la policía de Interior pero Miguel Ángel Muñoz Encinas buenos días Pepa buenos días hemos contado muchos otros a lo largo de los últimos meses de los últimos años

Voz 1561 42:39 desde luego bastantes en dos mil dieciséis de hecho ya no hicimos esta pregunta existe una policía política operando a las órdenes del Gobierno del PP fue a raíz de que el diario Público desvelara seguro que lo recordáis una grabación del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz conspirando en su despacho con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña para buscar escándalos que perjudicaron al independentismo

Voz 0027 42:58 como uno aquella conversación era la explicación

Voz 1561 43:01 van a una larga lista de casos que habían afectado al secesionismo catalán a sus partidos o a sus dirigentes con un denominador común tenían su origen en investigaciones policiales de misteriosa procedencia de los que luego nadie se responsabilizaba algunas de aquellas investigaciones se demostró que iban bien encaminadas pero otras muchas no

Voz 1727 43:19 pero cuando empiezan a aparecer Miguel Ángel refrescando la memoria esas investigaciones policiales de las que nadie se responsabiliza

Voz 1561 43:25 pues hay que remontarse al verano del año dos mil doce lo decía ahora Enric Juliana con el independentismo catalán en plena efervescencia surgen unos dossieres sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol y Artur Mas son dossieres sin firma pero con membrete el membrete de la UDEF la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía les atribuyen fortunas acumuladas en bancos suizos nunca se pudieron acreditar todo aquello llevó a Jordi Pujol en enero del año dos mil trece durante una entrevista en Antena tres hacerse una pregunta ya famosa claro

Voz 5 43:57 ahora todavía no saben

Voz 1561 43:59 qué coño es esto de la UDS preguntaba Jordi Pujol también hubo investigaciones de misteriosa procedencia contra varios de los hijos de Pujol contra la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y su familia a quiénes se llegó a vincular con ETA contra el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías

Voz 1727 44:11 de acuerdo una entrevista doloroso directo a propósito de ese informe que se publicaba del aquí en Hoy por hoy claro podría recuerdo

Voz 1561 44:18 contundencia con la que negó aquella información rareza más que es el adjudicó una cuenta en Suiza que se demostró que no existía él salió indignado aquella mañana domingo a decir que no era verdad y a pesar de que la información estaba publicada a toda página en el diario El Mundo bueno de todas las investigaciones sobre el entorno del independentismo sólo fueron bien encaminadas las del dinero del clan Pujol en Andorra y sus tejemanejes el resto Pepa mercancía averiada

Voz 1727 44:40 hoy sabemos pero también entonces apuntaba que se había investigado a Podemos

Voz 1561 44:43 si agentes de la UDEF acumularon informaciones sobre las cuentas de Podemos que derivaron en el famoso informe PISA acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima lo intentaron colocar en la Audiencia Nacional en el Tribunal Supremo el objetivo era aprobar una supuesta financiación ilegal de Podemos jueces y fiscales tumbaron a Kelly

Voz 1727 44:59 porque todo era falso desde ayer sabemos

Voz 1561 45:02 que no sólo se hurgó en las cuentas de Podemos también en la vida privada de su líder y ahora también sabemos que lo que se buscaba era torpedear un posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos en dos mil dieciséis tampoco sabíamos que esa policía política no sólo había buscado basura de rivales del PP donde no la había sino que se había dedicado a ocultar la basura del PP donde si la vía en cantidades industriales además la denominada operación Kitchen trató de hacer desaparecer las pruebas que había sobre la financiación ilegal del Partido Popular llegaron a robar información nada menos que a Luis Bárcenas esos está investigando ahora en la Audiencia nace

Voz 0027 45:36 Canal mientras todo esto se hacía el

Voz 1561 45:38 exministro de Interior Jorge Fernández Díaz lo negaba en sede parlamentaria era el seis de abril de dos mil catorce

Voz 33 45:44 es rotundamente que ni el Ministerio del Interior ni la dirección Hall de la Policía UDEF hayamos filtrado nada en ningún momento lo estoy diciendo solemnemente en sede parlamentaria aquí no hay policía política no sé en otros países en España no

Voz 0027 46:00 en dos mil dieciséis Nos preguntábamos cepas y había una policía política a las órdenes del Gobierno del PP en dos mil diecinueve At

Voz 1727 46:06 la respuesta gracias Miguel Ángel cuánto daño le hacen a instituciones con las que siguieron a la boca permanentemente no qué opinarán los policías que hacen honestamente su trabajo cada día con el portavoz del Sindicato Unificado hablamos enseguida

Voz 34 46:21 una casa no sé que tenga ese algo

Voz 1 46:25 entre las cueste mucho pero

