Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:21 bueno el sector turístico de Andalucía le pide a la Junta que tome medidas para afrontar las pérdidas económicas graves por los daños que ha causado el temporal en las playas de la Comunidad en las últimas horas

Voz 0027 00:38 las más afectadas son las de Málaga y las de Granada Radio Motril Encarni Pérez buenos días

Voz 1 00:44 el fuerte temporal ha vuelto

Voz 0673 00:45 la desnudar las playas de la costa las más dañadas son las de Albuñol Castell de Ferro Cartasuna Calahonda Motril para el presidente de la Asociación de chiringuito meros Francisco Trujillo se necesitan soluciones ya

Voz 3 00:56 todo todo tiene un límite todo tiene uno años de tira pero nosotros lo hemos superó con creces en Albuñol la alcaldesa María

Voz 0673 01:03 José Sánchez asegura que es difícil vivir del turismo si las estructuras defensivas necesarias

Voz 3 01:08 para vaya estamentos como se está haciendo ya muy complicado para el mantenimiento de nuestras costas

Voz 0673 01:14 las playas de cartulina Calahonda prácticamente todo el espacio se ha visto afectado en Málaga se evalúan hoy los daños los chiringuitos aunque sean salvado lo peor lo encontramos en las playas de Marbella y Vélez Málaga

Voz 0027 01:26 las Fuerzas Armadas de Malta acaban de tomar el control del petrolero que rescató a un centenar de migrantes cerca de las costas de Libia la tripulación quería devolverlos a ese país a Libia ellos los migrantes amenazaron supuestamente a la tripulación para ir a Italia según el capitán del barco después de que Salvini dijera que él no pensaba dejarles atracar en sus puertos al final Malta es el país que se ha hecho cargo de de ese buque el Parlamento Europeo va a votar hoy una propuesta de los eurodiputados para que puedan votar de forma telemática a distancia Juan estén de baja de maternidad paternidad Bruselas Griselda Pastor buenos días

Voz 0673 01:58 Mora buenos días exactamente a iniciativa de Eider Gardeazabal y un voto que hoy es la expresión del rejuvenecimiento de la Eurocámara la escuchamos

Voz 3 02:06 esta cámara históricamente ha sido una cámara de hombres no a nuevas estado encima de la mesa y que serán aprobadas de alguna manera

Voz 0673 02:18 es lo que pretenden cambiar esta mañana en estas declaraciones de una eurodiputada socialista que inició su mandato llevándose a su niña recién nacida al plenario

Voz 0027 02:26 el un dato económico de última hora el IPC los precios el Índice de Precios al Consumo subió dos décimas en marzo respecto al mes anterior y se coloca en una tasa interanual del uno con tres por ciento

Voz 4 02:36 no

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Prestes pero luego estaban además en el capítulo de Ciudadanos y Partido Popular se enzarzan en un diálogo como mínimo inesperado

Voz 7 04:10 el PER Rivera sería un excelente ministro de Exteriores sin ofrece yo el Ministerio universidades no me Pablo Casado

Voz 8 04:16 agradezco mucho la cosa es muy seria para las

Voz 4 04:20 el Partido Popular

Voz 8 04:21 el San Pablo Casado hoy

Voz 4 04:24 se corrió por porque por qué esta urgencia de echar a Sánchez

Voz 0107 04:33 mejor no hubiera común Dinosaurios nosotros como un resucitado pero ni una cosa ni la otra

Voz 4 04:41 si no fuera yo no estaría aquí

Voz 9 04:52 Pablo Casado al frente que esto unido formidable

Voz 4 04:58 hemos marcado el rumbo hacia un mundo que a veces amenaza con nubarrones bueno pues es poco sorprendente está disputando quién va a ser hegemónico en el sector de la derecha el toda la pelea de Cubillas de millones como si estuvieran un programa de la tele

Voz 1727 05:38 yo quiero encabezar es qué ha pasado con la historia de su nombre iba a dejar de ser al ver para convertirse en Alberto Carlos Alberto Carlos Rivera Díaz

Voz 4 05:52 liderado por Albert Rivera con el Partido Popular PP con una excelente trama para una película la trama criminal que vincula a policías corruptos a medios de comunicación ya grandes empresarios

Voz 10 06:25 fiel la telenovela del Brexit IMS

Voz 1727 06:48 nueve y siete minutos de la mañana las ocho y siete en Canarias la derecha desnortada titula hoy su artículo en ABC Ignacio Camacho dice que ciudadano

Voz 4 06:57 se mueven por la precampaña bandazos con su rumbo errático han permitido que Vox les marque el paso tanto que Aznar se ha sentido obligado a intervenir en la campaña diciendo que con él no se atrevería llame mirándome a la cara

Voz 9 07:14 nadie me habla de una derecha cobardes y una derechito a cobarde porque no me lo aguantan la mirada a mí

Voz 1727 07:21 bueno me lo aguanta este a mí pues claro ha hecho reaccionar algunos populares por ejemplo Andrea Levy que dice tuitear a mí tampoco no dijeron nada Pablo Casado y Albert Rivera que estaban en la cosa de los ministerios después de un gobierno de coalición hipotético

Voz 0107 07:36 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores

Voz 0027 07:44 con ello el Ministerio universidad

Voz 7 07:47 pues no a todo lo Casado

Voz 0591 07:48 así que Rivera disparando con el tema del

Voz 1727 07:51 Master de Casado de que son síntoma estas puyas como de nerviosos están en los cuarteles generales de los dos partidos que van del centro la derecha Oscar García buenos días hola Pepa qué tal buenos días como esta hacen hermosos sí bueno en Ciudadanos

Voz 1645 08:05 eh en Ciudadanos ha sorprendido mucho la verdad la respuesta de Pablo Casado algunos cargos con los que llevábamos hablando desde ayer nos dicen directamente que lo de ofrecer estéreo de Exteriores es una salida de pata de banco Pablo Casado está demostrando una gran frivolidad no nos dice textualmente un alto cargo dirigente quién cree que al líder del PP le ha sentado mal muy mal que Ciudadanos lleve la iniciativa proponiendo este gobierno de coalición bueno a partir de aquí el mensaje se cuidó mucho ayer

Voz 11 08:33 jo a Inés Arrimadas que mostrará la cara más dura en la respuesta oiga que la cosa es muy seria

Voz 12 08:39 que la cosa es muy seria para las excusas

Voz 5 08:42 la chulería del Partido Popular en el Senado

Voz 0568 08:44 Pablo Casado intervención de Arrimadas a última hora

Voz 1645 08:47 la tarde desde un mitin en Palma de Mallorca un par de horas después sacudía Albert Rivera al programa El Hormiguero de Antena tres el presidente de Ciudadanos en ese ambiente más distendido lo acabamos de escuchar se tomaba lo de Casado como como una broma pero se la devolvía ofreciéndole el Ministerio de universidades de todas formas Pepa ir más allá de que no ha sentado bien el comentario la situación no cambia en absoluto Rivera mantiene la oferta Casado de formar ese gobierno de coaligo

Voz 1727 09:12 cualquier novedad nos cuentas Oscar gracias

Voz 1645 09:15 gracias buenos días Ángel buena Rey

Voz 1727 09:17 eh tú que los tienes gobernando da Andalucía de momento ahí no hay está ascensiones no

Voz 13 09:23 de momento aquí no hay estas tensiones es verdad que el están dando digamos la patada hacia adelante a la visualización de la entente de lo que aquí el PSOE llama las tres derechas hasta después de las elecciones hasta después del ciclo electoral yo creo que no va a haber negociación presupuestaria hasta después de las elecciones porque de ninguna manera quiere ciudadano pero yo creo que tampoco el PP que el Gobierno andaluz o sea una especie de reedición de la foto de Colón en versión ya institucionalizada no está un poco el tono político del Gobierno bajo para evitar que Vox pueda digamos interferir en la iniciativa del Gobierno diciendo hasta aquí

Voz 0568 09:59 aquí esto sí es tono ya sabemos todo

Voz 13 10:01 es una negociación sobre el presupuesto es donde mejor se pueden visualizar líneas rojas pongámonos por ejemplo en que Vox se planta con que no se dote presupuestariamente la Ley de Memoria Democrática en Andalucía ahí sí que tenemos claramente lío porque la ficción en la que se asienta la posición de Ciudadanos en Andalucía que es este gobierno no depende de Vox pues digamos que se desvelaría claramente con una negociación presupuestaria como falsa no

Voz 1727 10:27 le pregunto Ángel Munárriz que está en Radio Sevilla que por lo tanto periodista libre por lo tanto sigue de cerca ese primer experimento del que quieren tirar para toda España ensayo laboratorio ensayo quieren tirar para toda España desde el centro hasta la derecha o la extrema derecha Enric Julian a penalice análisis haces de esto que estamos viendo este espectáculo porque es un espectáculo

Voz 0568 10:51 bueno esto precisamente empezó en en Sevilla hagamos memoria es decir en el momento en que ese hizo el pacto en Andalucía recordemos que en aquel momento era visible la incomodidad de Ciudadanos en relacionar ese pacto no hubo fotografía de los tres firmando y hubo un intento difícil de colocar en la opinión pública de que en realidad no había un pacto a tres sino que era el Partido Popular que había pactado en Vox y luego Ciudadanos pasa por allí luego después del pacto de Lucía se produce otra otro momento otra escena muy importante de alto impacto que es la manifestación en Colón entonces los que no querían aparecer fotografiados juntos ahí así aparecen fotografiados juntos están los tres la manifestación de la plaza de Colón estamos hablando del mes de febrero luego ya nos vamos acercando al inicio de la campaña y en aquel momento Rivera hacen una cosa a mi modo de ver algo sorprendente desde el punto de vista estratégico que es es decir con el Partido Socialista ningún caso voy a pactar después de las elecciones es decir electores que estáis sentados que son sus ciudadanos pero ahora ya que estáis sentados devolver al PP o incluso de votar a Vox sabed que hay nosotros jamás votaremos en el Partido Socialista y ahora se ha dado un paso más que es guía ofrecer antes de conocerse el resultado electoral una coalición con con el Partido Popular que es una manera de reafirmar ese mensaje no eso creo que indica por un lado como señalan muchos sondeos que Ciudadanos en estos momentos es el rival más débil Canarias electoral es el que tiene un porcentaje de indecisos más elevado que el que tienen menos fidelidad de voto por lo tanto El mayor riesgo de fugas que está intentando taponar eso por la banda derecha dejando absorto

Voz 14 12:45 durante descubierto el el el otro lado y a mi me parece que la lo del otro día de ofrecerle ya un gobierno de coalición a APP es un acto de debilidad que evidentemente

Voz 0568 12:59 casado pues ha rematado con una cierta crueldad sí sí vale haremos el gobierno de coalición tú me traerá es el café con

Voz 1727 13:06 el relato de deprisa Esther va todo tan deprisa que apenas nos queda tiempo detenernos un segunda reflexionar pero esto en la derecha en España desde la democracia de de en fin

Voz 0806 13:19 desde que desapareció UCD

Voz 1727 13:20 esto no ocurría esto este espectáculo que estamos viendo de tirarse los trastos y los ministerios a la cabeza no ha existido durante treinta años largos en este país

Voz 0591 13:31 bueno es que estamos asistiendo a tantas cosas que no resultan novedosas después de cuarenta años de democracia que es difícil digerir las a gran velocidad me decía Giuliana que que todo empieza con con el Gobierno de Andalucía no con el cambio gobierna Andalucía el pacto entre entre Ciudadanos el Partido Popular el apoyo externo de Vox pero yo creo que empieza mucho antes yo creo que las desgracias de Rivera empiezan con la moción de censura recordemos de dónde viene rivera ahí es que hace un año pero seguramente hoy exactamente haría un año de alguna encuesta que leyera más en los periódicos en los que Rivera apuntaba primera fuerza política en este país entonces dos cuestiones una después de la moción de censura Albert Rivera no sabe gestionar cuál es su nuevo papel en el escenario político él decide y que que que tiene que moverse a la derecha porque no digiere no hace bien la digestión de esa moción de censura de la presidencia de Pedro Sánchez y a partir de ahí empiezan todas sus sus desgracias primero con Andalucía después con el cordón sanitario el Partido Socialista esta semana bueno con los fichajes estos exóticos que ha hecho que en según se detectan las encuestas no le ha dado ningún punto en intención de voto en todas estas semanas ni siquiera el fichaje de de vale esta Arrimadas no de Inés Arrimadas para la política nacional es decir el efecto Arrimadas no se detecta por ningún lado nueve ya no hablar de De Marcos de Quinto si de todo este folclore que acompaña a la política las últimas buenas y claro y de repente descubrimos que el hombre que se había presentado como como el paladín del nuevo centro político en España explicita que no está dispuesto más que a pactar con la derecha política del país bueno algo ha fallado sí efectivamente en los estar muy cerca de la información de ciudadanos que son los compañeros que siguen en la campaña y la precampaña Albert Rivera certifican que el nerviosismo es mayúsculo es decir Albert Rivera además tiene un lenguaje no verbal que trasmite permanentemente su estado de ánimo y su estado de ánimo es de permanente Anse ansiedad yo diría que de mucho cabreo sólo así se explican todos los errores que está cometiendo en las últimas semanas

Voz 1727 15:57 sí mucho

Voz 13 15:58 el recorte que a su derecha le hacía Vox al PP hice hablado menos de la desestabilización del proyecto de ciudadanos que supone la irrupción de Vox es decir de Ciudadanos ha vivido el espejismo de existía en su base electoral un amplísimo centro liberal reformista progresista patriótico pero no nacionalista y esto se ha disipado también con Bob porque se ha desvelado claramente una parte nada desdeñable electorado lo votaba porque tenía la posición más claramente nacionalista en relación al conflicto

Voz 0591 16:27 como alumno Ángel yo no comparto eso porque es verdad que Ciudadanos se convirtió en una opción política votarle no solamente por sus sus me españolista su defensa de la unidad de España sino porque había un votante de izquierdas que de repente vio en él una opción de centro muy aseada muy limpia dispuesta a regenerar la política española y sin embargo como consecuencia la moción de censura el solamente se abraza a la causa del españolismo

Voz 13 16:57 uno de la ida del patriotismo

Voz 0591 16:59 hola a todo eso no terminar rozamiento entró precisamente eso

Voz 13 17:02 desestabilización es lo que hace Riviera mirar única y exclusivamente a derecha porque entiende que no se puede bajar de esa ola de malestar que hay en relación

Voz 0568 17:10 en Catalunya y que tiene que competir en ese campo donde

Voz 13 17:12 quizá tres no caben y ahí está alienado a parte de ese electorado progresista que tú mencionas hay que también ha existido y existe vamos vamos a hacer

Voz 1727 17:20 en una pausa que tenemos que hablar del programa del PSOE esa entrevista en noche de Borrell en la tele alemana cuestionando las preguntas del periodista que hacía la entrevista no aprenderemos no aprenderán los políticos

Voz 15 17:36 la casa no sé que tenga ese algo ya sabes que tres indicadas

Voz 16 17:40 cuesta mucho con la cresta que quieres pero es fácil acertar constó precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que piden es el que deberías pagar BVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la

Voz 17 17:52 también diré vea creando oportunidades que Le pediría Sahagún energética

Voz 18 18:00 que cuando quiere hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de lo sentimos no estamos disponibles en este por sí mismas

Voz 19 18:09 no contactar con nosotros por teléfono online o en P

Voz 17 18:12 zona Naturhouse

Voz 20 18:20 la conecta con hoy Prodi a través de nuestro

Voz 11 18:24 correo electrónico cuéntanos lo que quieras

Voz 20 18:26 nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 1 18:32 yo tengo palabra intentar averiguar de qué canción se trata de Vigo

Voz 4 18:37 para Chus

Voz 1 18:43 cuando yo digo a Chus me refiero

Voz 21 18:48 está pensando en el sótano una opción

Voz 1 18:54 yo digo

Voz 22 18:56 es fácil es desacierto aseguró a ver

Voz 21 19:03 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es

Voz 15 19:12 Maribona Editions por lo macho Jude

Voz 24 19:19 sigue temblando verdad

Voz 2 19:28 estuvo bien calculada

Voz 1 19:31 pide de vivir la vida en la actualidad al último

Voz 21 19:36 viernes a partir de las dos de la tarde

Voz 25 19:39 hora menos en Canarias la vida

Voz 21 19:43 Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 19:53 quieres escuchar el larguero quieres hacer madrugar a Manu prefieres la hora de comer

Voz 5 19:58 en streaming o bajo demanda tú pones la hora activas seguir El Larguero en nuestra app estará hasta al día toma el control de la SER que quieras cuando tú quieras descargar de nuestra aplicación

Voz 26 20:16 cuenta con Laser pasé

Voz 1727 20:18 lo que pase

Voz 0673 20:24 y así me toca el ex de la ONCE pasamos la mañana en un spa luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china y a las once en casa a las once en casa City a que mañana madrugó

Voz 27 20:36 te cambia la vida pero te cambia el día triple ex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres detrás hay dos sorteos diarios

Voz 13 20:46 hola Rocket este Ése es el uno que es elegido para dirigirte el asistente inteligente del nuevo BMW Serie tres y este eres tú empezando un viaje en el nuevo BMW Serie tres y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW nuevo BMW Serie tres tuvo tecnología todo deportividad te gusta conducir

Voz 1 21:11 sí está claro una vez más eh esta mañana te das cuenta de que tu baño es un tetris imposible de Potes y cremas es el momento de cambiar de hoy no pasa sueñas con un baño nuevo pasa te por Perico de por la tienda de bricolaje con todo lo que necesitas para tus proyectos y reformas siempre al mejor precio apunta entra en vi vírico Depot punto es y echa un vistazo a sus muebles de baño modulares imán Drake ese adaptara tu espacio con brinco de Depot estrena baño nuevo bricks de por precios bajos todos los días

Voz 28 21:41 días agregó

Voz 29 21:44 no

Voz 1727 22:14 con los nervios que se detectan en la derecha una se imagina los del PSOE frotándose las manos Inma Carretero buenos días buenos días Pepa ojo no les pase lo que a Susana Díaz que empezó la campaña electoral de sus autonómicas muy tranquila pero sólo al fin

Voz 0806 22:27 al no temen ese escenario además temen una desmovilización porque confíe en los votantes socialistas con con las encuestas ese es un riesgo ya

Voz 1727 22:36 a qué lectura hacen ellos desinterés este Rivera pronunciar ya un gobierno de coalición con el PP

Voz 0806 22:41 realmente lo que nos dicen es que Rivera está desesperado ese adjetivo lo utilizan distintos miembros del Gobierno creen que está dando palos de ciego intentando tapar el boquete que en el Ejecutivo creen que tiene sobre todo en favor de Vox pero de todas formas es curioso Pepa que se resisten a dar todo por perdido sobre un pacto con Ciudadanos porque recuerdan que una cosa es lo que le dicen campaña y otra lo que luego ocurre dicen que se lo pasó le pasó ya a Rajoy sobre todo a la hora de hablar de pactos concede mucha importancia a lo que pueda pasar después de las municipales y autonómicas porque creen que puede haber ahí un juego de cromos que clarifique la las alianzas para la investidura así que ven que el escenario está muy abierto ya hay más de uno que empieza hace pese a la idea de que van a estar en funciones por un buen tiempo después de las elecciones porque no va a ser rápido desbloqueo sobre todo hay preocupación entre los distintos ministros con los que hemos hablado y cargos del PSOE sobre la situación de Podemos paradójicamente les preocupa que no estén los morados movilizando lo suficiente al voto que nunca iría al PSOE porque eso dificulta la suma por la izquierda

Voz 1727 23:43 mientras tanto han presentado cien típico medidas de lo que será su programa electoral y en este momento de ocurrencias por todas partes en el PSOE te dicen que no hacen grandes anuncios estrella porque porque no quieren estridencias vamos que están deseando

Voz 0806 23:57 lo que pasa el tiempo se vaya a votar es que su prioridad es no cometer errores ceñirse a una estrategia muy medida asumiendo los mínimos riesgos así que no se sacaron ayer ningún conejo de la chistera para marcar la agenda parece que no quisieran llamar la atención hubo una palabra que ayer utilizó mucho el presidente del Gobierno que que hablo en en su exposición de pero no va de sensatez lo que dijo es que en estos nueve meses han podido marcar el rumbo de lo que quieren hacer y ahora la pretensión es consolidar los cambios que han esbozado como el objetivo que se ha marcado el peso en esta campaña es salir del eje territorial poner el acento sobre todo en las políticas sociales pues ese documento de ayer no aporta ni una sola receta para afrontar la crisis de Catalunya ni siquiera menciona la reforma federal de la Constitución que es algo que aparece en todos los textos del PSOE habitualmente en este documento sólo se compromete el PSOE a seguir construyendo la España de las autonomías no pudimos Pepa profundizar mucho en el documento porque en el acto de presentación del programa se celebró en un teatro con invitados con muchas banderas pero sin margen para los periodistas para que pudiéramos preguntar al candidato del PSOE Nos dieron un documento de resumen del programa muy bien empaquetado pero pocas explicación

Voz 1727 25:11 es la verdad ese cuerpo tan molesto verdad el de los periodistas que hacen pero quitase llegue a los políticos y mano

Voz 0806 25:18 sí porque además en un programa electoral se presta a las preguntas como mínimo sobre los plazos de ejecución los presupuestos pero no no fue ayer el día D

Voz 1727 25:26 hay banderas no faltaban en el escenario veinticinco

Voz 0806 25:28 Banderas de España Europa alternando una y otra en el escenario del Teatro Gran

Voz 1727 25:33 gracias Simón abrazó gracias hasta luego bueno pues ya sabemos que entre los asuntos de su agenda social que ha intentado que ha querido poner en marcha que no ha podido este Gobierno de muy poco tiempo de de menos de un año y que ayer presentaban entre sus ciento diez medidas de marcado carácter social pues están esta la renta vital mínima

Voz 0591 25:54 que de paga para cualquier español española que no tenga

Voz 1727 25:56 e ingresos o prestaciones de ningún tipo el la el acceso gratis a la universidad el dentista público lo que es su agenda social qué te pareció la presentación esto

Voz 0591 26:08 ah pues saber hallazgo que que ha dicho Inma que es verdad que es lo que transmiten desde el Gobierno y les que ellos consideran que este es que no es el programa electoral son ciento medidas medidas que que llevaron a un documento

Voz 4 26:23 todo

Voz 0591 26:24 y lo que intentan transmitir es que son propuestas sensatas votaban compartir miles es decir no hacer demasiado ruido ninguna de las propuestas que ahí aparece no son ajenas puesto que hagan formó parte de los distintos programas electorales del Partido Socialista en las últimas como mínimo dos convocatorias y y yo creo que fue un error y a convocar este acto en un teatro es decir en un momento en el que la política en la política todos espectáculo el mensaje que se transmite es vale aceptamos que todo es espectáculo y por lo tanto nos vamos al teatro a presentar el programa electoral como bien ha recordado IMO es sin imposibilidad de que los medios de comunicación Midi secciones ni pregunten y obtengan respuestas de quienes van a presentar ese programa programa electoral está habitualmente hacia las sedes de los partidos en un briefing porque a quién tiene que llegar el programa electoral no es a los militantes su a los ministros que estaban allí aplaudiendo la intervención del presidente del Gobierno sino a los ciudadanos y el vehículo de transmisión para llegar a los ciudadanos somos los periodistas no es que nosotros queramos a saber más que nadie sino que queremos transmitir a los a los ciudadanos en fijos que a mí me llamó también la atención algo que que Inma mencionado no pisar charcos en el tema catalán mejor a pasar de puntillas sobre él pero sin embargo contradictoriamente el presidente de gobierno se rodea de banderas es decir cuidado cuidábamos vamos a ponernos de perfil en el asunto que más tiempo está ocupando en la campaña electoral pero a la vez que nadie tenga ninguna duda tampoco de mi españolidad es decir en el fondo todos los partidos están llenos de contradicciones y no saben por dónde moverse en esta campaña

Voz 1727 28:06 por que fuera fuera del Gobierno Ángel Munárriz como ya comprueba al PSOE andaluz hace mucho frío claro

Voz 13 28:12 fuera del Gobierno hace mucho frío y todo el mundo está comprobando que lo determinante en el en el escenario político es quién consiguió determinar eso que pomposamente llamamos todos el marco no yo veo que aquí en Andalucía el marco como no puede aspirar políticamente a construirlo en positivo el Gobierno andaluz lo está configurando contra lo único que tienen en como los tres los tres aliados que el PSOE y observo que en a nivel estatal hay una disputa por ese marco en el sentido de la derecha quiere una campaña de vuelo de identidad un poco con un tono de viaje hidalguía de me me citó al amanecer escuchamos a Aznar hablando en ese tono no que parece que se van a citar al alba a espada Pedro Sánchez quiere un marcó de sensatez racionalidad a medidas vamos a ver ahora cómo el Gobierno va a hablar de estrategia contra la despoblación renta mínima impuesto es decir quiere bajar a tierra la campaña pero a la vez O L según él esa inseguridad con cómo abordar el asunto candente

Voz 0568 29:09 se de la identidad la bandera el símbolo el golpe

Voz 13 29:13 a pecho y tanta bandera a mí me sugiere inseguridad

Voz 0568 29:18 el tema de estas elecciones del veintiocho de abril es España esto ya está determinado desde hace semanas creo que es una manifestación de Colón que fue una manía estación fallida en lo cual en lo que se refiere a su objetivo principal quiere provocar un momento destituye es decir tumbar a Sánchez dejarlo absolutamente noqueado si hubiesen logrado reunir a medio millón de personas en en el centro de Madrid posiblemente lo hubiesen logrado no lo consiguieron pero sí ahí quedo claro de que el tema de las elecciones del veintiocho de abril es España España no quiere decir que sea el nacionalismo español es España es decir que que entendemos que podemos esperar que los próximos años y pienso que éste es el debate y en ese debate evidentemente las banderas la ahí están qué podemos esperar que cabe esperar que cabe esperar una España viable esta me parece que es la propuesta que lanza el PSOE una España en que los acentos sociales sean mucho más fuertes Ésta es la propuesta de Podemos una España a la que le duele Hernán Cortés lo estamos viendo estos días en un debate que focaliza las las pasiones del acto de ayer del PSOE pues si el PSOE hecho un programa que en algunos aspectos es plano busca no no entrar en muchas colisiones busca no no no generar aristas y las banderas las banderas recomiendo ver la hemeroteca ver en otros países europeos como en los últimos años las banderas ocupan el escenario cuando aparece el primer ministro pongo dos ejemplos Italia y Hungría un fondo de banderas que no se va a acabar nadie aquí la la la el matiz de ayer este

Voz 0591 30:57 el partido no es por algo

Voz 0568 30:59 la bandera española había la un auguró

Voz 0591 31:02 así pero que esto que es verdad que no es no es infrecuente verlo lo vemos siempre en los presidentes de Gobierno pero no en los candidatos y su presidencia

Voz 0568 31:12 una cosa es institucional

Voz 0591 31:14 en el que participe el presidente del Gobierno que a mí me parece estupendo que se rodee de banderas cuanto más grande mejor pero estamos hablando un acto de partido en el que se presentar programa electoral se vio que no se puede dar la sensación de que pajes de puntillas sobre el asunto catalán territorial de repente mostrar la bandera de España más grande

Voz 0568 31:34 lo que intento decir es que la fiebre que recorre Europa

Voz 1727 31:36 hoy en Finlandia a la isla de Malta

Voz 0568 31:40 es la de la identidad el qué hacer en el futuro por lo tanto uno una visión inquietante del futuro un cierto miedo al futuro y por lo tanto la bandera como ven como asidero como la manta

Voz 0591 31:52 la que ya lo de la bandera pero leíamos de pequeños habrá que preguntar los periodistas ayer de oiga ahí además de la bandera cuál es su programa o cuál es su solución para el problema

Voz 0568 32:07 sí porque la impresión que da es que realmente es

Voz 13 32:10 aterrizaje la realidad de los problemas de no vamos a hablar de lo social de dinero de impuestos en realidad no se trata tanto de eso como simplemente generar la impresión de que estamos ocupados en otras cosas que no son las banderas pero luego detrás me lleno de

Voz 1727 32:23 claro claro claro claro bueno que España también es eso no la agenda social están en España a ver si España va a ser sólo la crisis territorial eh España también es la agenda social fundamentalmente no forma parte también de la definición de de un país decía Inma Carretero que una de las preocupaciones que tiene el PSOE ahora es qué va a pasar con con Podemos que va a pasar a la izquierda del PSOE Sol Sánchez buenos días

Voz 22 32:49 hola muy buenos días es portavoz de

Voz 1727 32:51 pierda en Madrid noticia esta semana porque las bases han decidido que no quieren concurrir con Podemos a las selecciones de la comunidad

Voz 22 33:00 sorprendida usted misma

Voz 1645 33:03 no a ver en primer lugar decir que ha habido un referéndum donde había dos opciones que en esas dos opciones una de ellas era aceptar el acuerdo que proponía la la dirección de de Podemos que era cerrado la otra seguir construyendo un espacio que no es excluyente y en el que se puede involucrar a más gente incluido Podemos a quienes desde luego hemos invitado eh pero que no es decir no queremos ir con Podemos sino ese acuerdo cerrado que había presentado pues las bases además ha sido un referéndum precedido de debates públicos y vamos que que hemos retransmitido incluso pues reprime es lo que han decidido es que lo correcto era seguir caminando por por por ese otro por esa otra vía de construcción con otros y con otras eh que ya digo no es excluyente a diferencia de esa otra opción que que se nos plantea

Voz 30 34:04 esta otra villa de la que habla que se está construyendo puede terminar todavía en un acuerdo que evite cuatro candidaturas en la izquierda

Voz 1645 34:11 pues por nuestra parte abierto está ahí tenemos desde luego la mano yo espero que todavía puede haber tiempo para ellos y nosotros llevábamos negociando oí centrándonos con todas las partes desde mayo de dos mil dieciocho desde mayo de dos mil dieciocho el tablero de la izquierda como bien sabes en la izquierda madrileña pues Se se reventó no muy a nuestro pesar sí bueno nosotros lo que hemos seguido construyendo esta manera entendemos las dificultades que hayan podido tener otras fuerzas obviamente pero ni nosotros nos hemos salido de ningún sitio como un proyecto personal que hemos sido quién

Voz 30 34:59 lo ha roto y usted cree esa están abierto ustedes están abierto este proyecto en construcción del que habla está abierto a Podemos abierto a más Madrid de Errejón

Voz 1645 35:08 bueno está abierto a todo aquel que quiera suscribir el el la parte programática de una manera vinculante y a quien quiera participar del proceso de construcción que hemos llamado Madrid empieza clave en el proceso democrático de primarias abiertas y proporcionales por lo tanto por supuesto entendemos que Podemos no debería tener mucha dificultad para involucrarse además tiene un peso específico que es obvio que por lo tanto abierto completamente

Voz 1727 35:40 le voy a poner un montaje de oyentes de la cadena ser muy muy muy preocupadas por la división histórica eterna y a su juicio que se reedita con esta decisión que han tomado las bases de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid

Voz 31 35:54 aquellos que combaten por separado acaban siendo derrotados juntos esto no sé si desde el general este que escribió el el libro éste de la guerra su sub pero si no es bien merecería serlo parece ser que algunos de nuestro los dirigentes de Izquierda no han leído el libro del arte de la guerra

Voz 32 36:17 me tiene profundamente cabreada no hay derecho como pueda gobernar la derecha por la acción desde la izquierda no sé si sólo voy a perdonar y si a partir de de estas votaciones pueda ser que deje de votar robo temblar

Voz 10 36:32 las derechas no obstante sonidos está muy unidas Bloque jueguen al despiste de todos nosotros e Izquierda así que están definidas las izquierdas no tienen remedio no van a llegar a ningún sitio siempre con su desunión

Voz 33 36:45 divide y vencerás estamos en ello la izquierda súper súper súper dividir cada vez más es que así se puede conseguir algo el único que mantiene la cabeza fría que me sorprende gratamente es Pedro Sanz

Voz 1727 36:58 es verdad que a veces te pido una cosa y la contraria no

Voz 30 37:00 que bote que se vote democracia interna y cuando ocurre y el resultado no es el que todo el mundo le gusta se critica pero pero esto esto me imagino que les llega usted es verdad esto que que no ha llegado a nosotros a través del buzón de voz

Voz 1645 37:11 mira como como te comentaba cuando se produce una ruptura en en uno de los espacios de la izquierda nosotros intentamos ser si lo dijimos el pegamento el pegamento que uniese todas esas partes pero nosotros también tenemos Se digamos un canino que entendemos que tiene que pasar por las decisiones democráticas yo con todo el respeto creo que hace falta desde luego estamos por por por la máxima unión y la máxima fuerza en los espacios pero no creemos por un lado que eso se pueda hacer que pasando por encima de la democracia de la decisión de las bases y tampoco creo que se pueda responsabilizar a la militancia Izquierda Unida que ha hecho proceso ejemplar dar participativo democrático de de rupturas o de atomización es que hayan sido previas al mismo a mí esto sí que me parece un poco delirante no querer cargar con la responsabilidad de todo esto los titulares han sido los que han sido pero yo creo que nosotros estamos actuando de manera democrática irresponsable hablando también de programa ideó un programa vinculante porque a la derecha no se para con programas y propuestas de derechas eso yo creo que es también un sentir mayoritario que ha expresado de forma de

Voz 22 38:32 lo que clásica aplica en la propia militancia es que

Voz 1645 38:34 la unidad a la hora de de votar de manera tras para

Voz 1727 38:37 antes de decirle adiós su opinión me imagino que lo han comentado mucho sobre la información de las últimas horas ese ese esta investigación en la Audiencia Nacional sobre información obtenida del robo de un móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias según los investigadores según nos cuentan a los periodistas de la SER la hipótesis que manejan era que es intentar desprestigiar a Podemos no sólo en general sino para impedir un gobierno de coalición

Voz 22 39:05 cuál es su opinión bueno

Voz 1645 39:08 eh pues es es tremendamente preocupante que sucedan este tipo de cosas yo creo que a nadie se le escapa la gravedad de de este asunto y que espero que se depuren todas las responsabilidades por supuesto

Voz 1727 39:22 Sol Sánchez portavoz de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid suerte gracias

Voz 22 39:26 muchas gracias a vosotros Pepa

Voz 4 39:31 hola hola

Voz 4 43:09 sí bueno

Voz 40 43:13 CIU

Voz 4 43:14 va a mí

Voz 1727 43:18 son las nueve y cuarenta y tres las ocho y cuarenta y tres en Canarias no sé si habéis tenido Ángel Munárriz Enric Giuliana Esther Palomera ocasión de ver la mira ahora ahora mismo no estamos viendo si la entrevista de el ministro de Exteriores Borrell ayer en la Deutsche Welle en una televisión alemana lo hemos con todas las ocho Aimar ha terminado como el rosario de la aurora la entrevista

Voz 0027 43:38 sí eso que empieza bien empieza cordial pero enseguida comienza la atención cuando el Tin Sebastián le pregunta porqué España no aborda una reforma de la Constitución que permita la autodeterminación se enzarzan sobre el asunto sobre los datos sobre él

Voz 0568 43:50 hasta que es

Voz 41 43:53 con Line extra para estas continuamente me entiendo dice Borrell y estalla

Voz 31 44:01 al desarme mío contienen un Papito

Voz 0027 44:06 tú tienes me comprendes si sigues asilo para que estas interrogando estás entrevistándose no eres un poco

Voz 42 44:11 si gana todo pues además de Stendhal son Jones

Voz 0027 44:25 no eres un policía no soy sujeto de ningún tipo de interés a toreo por tu parte así que es las preguntas correctas y déjame hablar sino lo pararé el canal ha explicado que el estuvo unos minutos hablando con sus asesores y que después decidió continuar con la entrevista continúa muy incómodo el Le plantea preguntas muy duras llega a decir el periodista que es difícil no ver el encarcelamiento de los presos preventivos como la acción de un Gobierno vengativo que busca castigar les llega a acusarle de tener encerrada alguna abuela de sesenta y seis años que no está condenada por nada referencia a Carmen porque del Borrell y le contesta alpinista que no saben nada del uno de octubre siguen así es casi media hora y al final del día

Voz 11 45:01 todo un éxito

Voz 0027 45:07 le dice la periodista la próxima vez le agradecería que me hiciera preguntas menos parciales y contestar periodista no estoy aquí para hacerle las preguntas

Voz 1727 45:16 bueno tiene mucho carácter y el ministro de Exteriores Borrell e no es la primera vez que lo vemos muy enfadado alguna entrevista pero bueno aquí es que a interrumpir literalmente Ritchie Rihanna su entrevista en esta televisión

Voz 0568 45:30 lo veía anoche si me llamó la atención bueno Borrell tiene su carácter y el entrevistador tal con como se observa en el vídeo también tiene su hijo suyo también lo tenga por el entrevistador a detener carácter y el entrevistado también tienen derecho tener carácter a mi parece

Voz 11 45:47 es de todas maneras

Voz 0568 45:50 que si creo que sugiere este episodio es cosa mía tampoco me parece una cosa de extrema gravedad no es la primera vez que entrevistador y entrevistado

Voz 4 45:59 no no no tienen un momento eh no solo

Voz 0568 46:02 es la cuestión es la siguiente es que en Europa en los distintos países europeos existe una percepción sobre la cuestión de Cataluña sobre el juicio que escapa a la comprensión de importantes sectores de la política española y de los medios de comunicación pero es que no es apoyo al independentismo nadie en Europa quiere que España se rompa pero en Europa hay gente qué entiende aquí se está ante un problema político que nos está afrontando correcto

Voz 1727 46:34 sí sí es entonces la este de Bagdad

Voz 0591 46:36 a la ausencia del contra el relato que decíamos antes de que estallara el uno de octubre que no el Gobierno anterior no no lo trabajó y eso eso es una realidad pero estamos ante ante un episodio que tiene que ver con la constante negativa de los políticos a someterse a las preguntas del periodismo es decir a la permanente inquietud por ser entrevistados urgente qué hace preguntas y no pasa la mano por el lomo es decir cuando un ministro o un responsable de exteriores como el señor Borrell que además va a encabezar la candidatura del Partido Socialista a Europa se sienta delante de un periodista Yeste les someter las preguntas y él se permite el lujo de decir la próxima vez hágame usted mejores preguntas hombre si el periodista no hubiere no hubiera sido más o menos entrenado para este combate hubiera podido decir la próxima vez haga usted mejores planteamientos políticos cosa que nunca hacemos es decir desde el periodismo son pocas las veces que se que que se le falta al respeto a quienes tenemos delante cuando les estamos entrevistando no nosotros permanentemente no es faltar en el resto pero no solamente con este tipo de respuestas sino con negarse a sentarse Inter a responder a determinados periodistas o a vetar nombres en mesas de debate o a yo no me meto a la entrevista de alguien que sabe demasiado sobre mí y me iba a poner en un aprieto bueno este es un ejercicio de reflexión que también da para mucho

Voz 13 48:03 Ángel yo creo que todo lo que tiene que ver con Cesur falta de respeto etcétera estar al nivel de gravedad distinta una entrevista como esta en la que han saltado chispas yo creo que que cuando la entrevista saltan chispas a mí por lo menos me gusta es verdad que hay un momento ahí de preguntas correctas que eso es inaceptable totalmente pero a mí cuando saltan chispas la verdad es que me me pone bastante y Borrell llevan tiempo

Voz 0591 48:26 la soberbia si no no punto hay que yo digo que no tiene

Voz 13 48:28 notificación para digamos que la entrevista tenía potencia ese momento de verlo fuera de su casilla porque a Borrell les saca de sus casillas eso de no poder conseguir generar en marco de discusión el que cree que se tiene que desarrollar el asunto que esto tiene que ver con lo que dice Enric es que Europa se ve de manera diferente al no vamos que no a tiempo en la enjuta pero se ve de manera diferente Josep Borrell lo saca de quicio

Voz 1727 48:47 son las nueve y cuarenta y nueve cuarenta y nueve en Canarias la petición de López Obrador exigiendo unas disculpas del Rey por los abusos de la conquista de América hace cinco siglos ha recibido el rechazo de todos los partidos aquí en España con diferente intensidad de los golpes de pecho decíamos ayer salvo de unidas podemos Eduardo Saldaña buenos días buenas es codirector del orden mundial esa página de análisis político internacional a la que acudimos a veces para explicarnos el contexto en el que se produce una polémica está muy intensa en España vamos a ver cuánto de intensa en en México y sobre la que ayer el Premio Nobel de Literatura a Vargas Llosa decía lo siguiente

Voz 1503 49:27 el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios que esta carta debió mandar será él mismo responderse o respondernos a la pregunta de México qué hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace doscientos años es independiente y soberano tiene todavía tantos millones de indios marginados pobres ignorantes

Voz 1727 50:14 margen de lo que se piense de la cuestión de fondo cuando un mandatario pone el foco un asunto Exterior generalmente es porque le viene bien dentro de casa no

Voz 13 50:22 sí exactamente estamos estamos en esa

Voz 1727 50:24 en esta tesitura totalmente de hecho

Voz 0568 50:27 el gesto de Obrador al principio he bueno más allá de que diplomáticamente no fuera apropiado Si trabajamos

Voz 13 50:34 poco con profundidad la política de Obrador y

Voz 0568 50:36 nacionalismo populista que podemos definir de izquierdas que que Obrador ha ido creando a lo largo de su carrera política sí que podemos entender que haga esta maniobra primero por los conflictos internos que está teniendo a la hora de aplicar sus políticas en México que lleva treinta décadas con un bipartidismo entre el PRI y el PAN entonces qué pasa que ha llegado Obrador sabe que tiene que movilizar aún votante y a un electorado el apelar a esos pueblos originarios viene bien por una parte hombre la tesitura en la que estaba y luego por otra porque México realmente sufre un problema de desigualdad con esta comunidad

Voz 1727 51:10 sabes con las comunidades indígenas hay un asunto muy concreto no a propósito de un tren no un tren que pasa precisamente por territorio de los pueblos indígenas

Voz 0568 51:19 esto ha hecho que muchos mexicanos la han echado en cara que salga a defender está a estas tribus a estas comunidades originarias mientras está poniendo en marcha el famoso tren Maya es un tren que va por Yucatán Tabasco toda esta región y que en teoría tendría que pedirse solicitud a esas comunidades que habitan en estas regiones pero está siendo bastante disputa interna en México porque esto no se está haciendo entonces a esto le sumamos el que Obrador tienes que estar constantemente construyendo de nuevo ese nacionalismo mexicano la declaración tanto para fuera hacia España como hacía los propios neoliberales mexicanos ya no tenemos que obviar eso como éste esto es un golpe también al PRI y al PAM

Voz 1727 52:01 en cualquier caso la declaración original de de López Obrador apelaba también al propio México eh decía Vaticano España email tienen que pedir perdón por lo que ocurrió entonces

Voz 0568 52:12 es que esto es algo que no se ha trabajado mucho en España pero Obrador en su campaña política traía en en el programa elaborar una Constitución moral y ética para México porque Morena el partido de Obrador parte de la premisa aquí en estas XXX estos treinta años de de neoliberalismo la Sociedad Mexicana se ha roto entonces hay que marcarlo en un intento general de construir esa conciencia mejicana de somos una nación que los que estar unidos

Voz 1727 52:38 en todos sitios procesos que se pretenden constituyentes por lo menos Eduardo Saldaña codirector del orden mundial gracias gracias un abrazo Enric Juliana se quejaba amargamente las últimas en sus últimos tuits hoy escribe La Vanguardia en España estamos con un debate de hace cinco siglos que llega hasta nuestros días mientras en París se producía una escena muy significativa bueno ya en las últimas semanas la visita a Italia del presidente de China no miramos fuera pero miramos dónde debemos Enric