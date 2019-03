Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias Quim Torra asegura en la SER que tiene la conciencia muy tranquila

Voz 3 00:10 la por su gestión de la polémica de los lazos amarillos Antonio Martín buenos días buenos días Pepa ellos más cree que su negativa a retirarlos a pesar de la orden de la Junta Electoral Central no degrada la Generalitat sino que piensa que ayuda que sean más respetada incrementar su prestigio Barcelona John Bofill

Voz 0931 00:26 en la entrevista la sede en Catalunya dice Torra que la orden de la Junta era imposible de cumplir que no era aclara en cualquier caso insiste que nunca dado olvidará ninguna orden de retirar lazos sociedad

Voz 4 00:35 quien sea ha

Voz 0931 00:37 Porta si tu conciencia te lleva a defender los derechos fundamentales esto y al prestigio de la institución no al contrario dice que está convencido que en el caso que Sánchez sigan Moncloa el presidente vas coger a ciudadanos antes de que el bloque en antes del bloque de la moción

Voz 5 00:51 Carlos Parrado al derecho a la autodeterminación que el Bossi sobre quiénes la propia según

Voz 0931 00:56 la que no plantearon una opción de no de bloqueo en la política española sí se habla de derecho de autodeterminación dice que la triple derecha es una pésima solución pero PSOE Ciudadanos tampoco le parece asegura una gran alegría sin dejar Cataluña aunque por otro asunto agentes de la Guardia Civil han entrado esta mañana en la sede del Ayuntamiento de La Seu d'Urgell que sabemos Lleida

Voz 1645 01:13 Mercè Martínez buenos días una entrada que se está produce

Voz 6 01:16 siendo desde las cinco de la madrugada por los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción número dos de la Seu que es al que lleva esta operación a raíz de una querella interpuesta hace unos quince días por la Fiscalía de Lleida por presuntos delitos contra la administración pública y fraude en subvenciones Se desconoce el alcance de estos delitos y a las personas que afectaría a esta hora los agentes han hecho salir a todos los trabajadores del Ayuntamiento excepto a un concejal del equipo de gobierno la interventora los informáticos y el secretario Munné en La Seu d'Urgell gobierna el alcalde del P de Cat también el PDK gobiernan el Consell Comarcal de l'Alt Urgell donde se han hecho entradas hay secreto de sumario en esta operación

Voz 1645 01:55 con gracias Marcel por lo demás el portavoz del Sindicato Unificado de Policía Ramón Cosío explicado en la SER esta mañana que la llamada policía patriótica en un grupo reducido de agentes que trabajaban para los intereses políticos de terceros pero defiende que no representan a todo el cuerpo Cossío analiza así que por ejemplo recopilar datos personales de Pablo Iglesias

Voz 7 02:13 Indica que obviamente está trabajando bajo la influencia de jueces les ya oye o de prensa pues orientando esto no tienen que dirige su trabajo esto no es no es policía patriótica esto es un grupo de personas que que supuestamente iba a la espera de que se judicialmente pues han trabajado pues para intereses partidistas lograr ser los para la sociedad

Voz 1645 02:34 sumamos que el Ministerio de Fomento ha confirmado esta mañana que los reconocimientos aéreos de Salvamento Marítimo no han localizado ninguna mancha de fuel en aguas españolas después del hundimiento de un buque mercante cerca de la costa francesa el pasado domingo ese barco contenía dos mil doscientas toneladas de fuel esos depósitos llegamos así a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 8 03:00 en SER Madrid

Voz 1434 03:02 el presunto asesino de un vecino del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas en la capital ha pasado ya a disposición judicial él mismo tiene veinte años entregó ayer a la policía tras diez días huido Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:14 qué tal buenos días el Chile ya se encuentra aquí en los calabozos de los Juzgados de Plaza de Castilla para pasar a disposición judicial un vehículo de la Policía Nacional le ha trasladado hasta aquí desde la Jefatura Superior donde permanecía tras entregarse como tú decías de forma voluntaria en el día de ayer el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional el Madrid ha estado interrogando le durante las últimas horas el delito de homicidio aparece en estos primeros momentos de la investigación criminal aunque si se demuestra que hubo premeditación la situación penal del Chile podría llevarle hasta el asesinato

Voz 1434 03:48 la portavoz de Izquierda Unida en Madrid Sánchez deja la puerta abierta a un acuerdo con Podemos de cara a las elecciones autonómicas del próximo veintiséis de mayo aquí en La Ser en Hoy por hoy Sánchez ha culpado de la ruptura de la fragmentación de la izquierda madrileña a la crisis abierta en Podemos por la salida de Errejón pero el extiende la mano volver a encontrarse

Voz 9 04:06 por nuestra parte abierto está ahí tenemos desde luego la mano yo espero que todavía puede haber tiempo para ellos si nosotros llevábamos negociando con todas las partes desde mayo de dos mil dieciocho el tablero de la izquierda como bien sabes en la izquierda madrileña se reventó muy a nuestro pesar entendemos las dificultades que hayan podido tener otras fuerzas pero ni nosotros no

Voz 10 04:31 no he salido de ningún sitio co proyecto persona

Voz 11 04:35 tal

Voz 0125 04:36 ya hemos sido que lo ha roto el líder del Partido Popular por su parte Pablo Casado va a presentar hoy a los candidatos del PP por Madrid al Congreso y al Senado a las elecciones generales del próximo veintiocho de abril el acto se celebra en la Puerta de Alcalá en apenas media hora a partir de las diez y media de la mañana tenemos once grados en el centro de Madrid

Voz 12 05:00 hijos de rock and roll jóvenes que no escapar que indebido

Voz 4 05:03 faltan a golpe de batería

Voz 13 05:06 por fin tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además de beneficios de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones enlace punto es tu familia necesita un seguro de coche

Voz 1645 05:19 la verdad es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com camino

Voz 1995 05:25 ese ser no

Voz 2 05:27 os informativos

Voz 15 05:36 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:44 veinticinco minutos una hora menos en Canarias Joaquín buenos días bueno el fenómeno del del despoblamiento rural es irreversible

Voz 16 05:54 bueno digamos que el problema va por barrios o a zonas del problema irreversible y en otras donde se podrá contener pero o al menos se podrá vivir

Voz 1995 06:05 culpar deben saber que este domingo el domingo treinta y uno la España rural va a hacer visible en una gran manifestación los años el ensayo de Sergio del Molino le puso nombre a esa gran parte de nuestro país que sufre el fenómeno de la despoblación para mucha gente que no en el campo los pequeños pueblos

Voz 18 06:26 reivindican que ellos no viven en la España vacía porque ellos están allí viven el España vacía el cuarenta por ciento del territorio

Voz 5 06:37 a veces parece imágenes gráficas pero esta vez es muy sencillo

Voz 1995 06:41 el cuarenta por ciento del territorio de nuestro país concentra penas el tres coma uno por ciento de la población la zona menos densamente poblada de Europa no está en Siberia no está en la ponía esté en Guadalajara dos horas escasas en Madrid en coche son los municipios de Molina de Aragón Sela Río de gallo y Anquela del Ducado donde registrados uno coma sesenta y tres habitantes por kilómetro cuadrado para que se hagan una idea en Siberia hay registrados tres los datos de Eurostat sitúan a diecinueve provincias españolas diecinueve provincias entre las menos densa mente pobladas de toda Europa Soria Teruel Cuenca Huesca Guadalajara Zamora Cáceres Ávila Palencia Segovia Lugo Orense León Salamanca Ávila Burgos Toledo Ciudad Real Albacete Jaén Lleida Badajoz Soria Soria tiene nueve habitantes por kilómetro cuadrado y esto pues contando la gente que vive en la capital de la provincia Madrid para que se hagan una idea es la provincia más poblada de España tiene más de ochocientos nueve en Soria recuerdan la manifestación de este domingo es histórica porque ha conseguido reunir a ochenta y cinco plataformas lideradas por Teruel Existe y ella que canalizan las reivindicaciones de la gente que vive en los municipios menos poblados de este país exigen mejores servicios denuncian el abandono administrativo y claman contra la muerte lenta de sus modos de vida existen formas de evitar es lo que le preguntaba Joaquín el despoblamiento bueno el vaciamiento de la España rural no es un fenómeno reciente lleva décadas avanzando los demógrafos han visto adelgazar las poblaciones regulares desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días y uno de los demógrafos españoles que más atentamente ha seguido el fenómeno de la despoblación en España es Joaquín recae es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y experto del Centre d'Estudis demográfico a quién se caña buenos días de nuevo este sonido

Voz 21 08:49 este sonido se va a escuchar

Voz 1995 08:50 duele virus de ellas un par de años publicó un documento en el que se llama la sostenibilidad demográfica de la español hacía la que estableció una cartografía de los municipios de menos de mil habitantes su diagnóstico en estos municipios igual los separó en tres horas y hacerlo habla usted de municipios que representa la resiliencia resiliencia demográficas decidirán si sufrió despoblamiento pero aguanta todavía hay muchos que aguantan verdad sí hay muchos que aguanten si usted también habla de municipios que usted llama de emigración

Voz 16 09:20 sí este es un segundo grupo que son municipios que experimentaron una fortísima emigración en periodos anteriores pero que en los últimos tiempos han mantenido ya un nivel digamos de de de población estable

Voz 1995 09:37 visto en riesgo de despoblación irreversible

Voz 16 09:40 sí hay municipios cuya pirámide de edad mire cuando un demógrafo mira una pirámide de edad que es una fotografía esta entendiendo el pasado está consiguiendo el futuro próximo de esta población hay pirámides de población entre ellos de la península que no tienen diríamos solución demográfica

Voz 1995 09:58 y eso cómo es posible cómo cómo es posible primero que unos no tenga solución cómo es posible que algunos resistan y otras no

Voz 16 10:05 bueno es que estamos hablando de realidades muy heterogéneas no podemos meter en el mismo saco a toda toda España vacía no tiene las mismas características le voy a explicar una cosa que resumen poco el la dinámica de estos lugares eh que tienen mil nacimientos no hay ni se les espera de funciones ya las hay crecerá hilos inmigrantes algunos vinieron pero muchos se fueron esta es la dinámica de estos lugares que están en riesgo de despoblación es reversible porque además hemos asistido un periodo digamos de de crecimiento muy importante por la inmigración la primera década del siglo XXI que repartió inmigrantes por prácticamente todo el territorio pero eso ya ha pasado ahora entramos en una fase diríamos no muy optimista pero no muy optimista también para los es hemos a la España vacía porque tenemos ahora por ejemplo hubo toda una serie de ciudades capitales comarcales que se nutrían hasta tiempos las recientes de la emigración interna de las provincias IS digamos fondo ese pozo de de emigrantes hacia ciudades está practicamente ya hacía

Voz 1995 11:24 bueno Joaquina a quién escuchan es uno de los mejores expertos por no decir el mejor experto en este país en demografía pero Joaquín los verdaderos expertos son los que viven en esa España que ellos llaman vacía impreso vamos a buscar otros expertos nueve cero dos catorce sesenta sesenta vive usted en la España va a ciudades usted de Soria de Palencia de Zamora de Cuenca y de Teruel diecinueve provincia recuerden españolas están entre los lugares menos poblados de toda Europa fíjate grande Europa por cierto tocan en buenos días a que te abro el micrófono a buenos días don tuviste a poblar España pero vamos no efectivamente efectivamente estática también les dan mucho no se trata de un concurso pero queremos buscar el oyente más aislado y queremos que nos cuente usted su testigo su historia y queremos hacer un mapa de este España así que en llámennos porque desde aquí desde donde nosotros estamos este todo lo vemos si no se preocupan muchas cosas y lo vemos de refilón y el próximo domingo hay una gran manifestación en Madrid para justo poner poner el foco en lo importante ahora que supuestamente campaña electoral tenemos que lado importantes y que nueve cero dos catorce se sesenta sesenta mil vamos a despejar algunos mitos Joaquín esta mañana por ejemplo despoblación significa pobreza

Voz 16 12:41 no todo lo contrario estamos hablando de algunas de las provincias con rentas per cápita más elevadas fíjese que hay una relación inversa por ejemplo los PAI las provincias con las rentas per cápita más bajas del país están en zonas despobladas en que me referiría por ejemplo Andalucía y Extremadura

Voz 1995 13:01 vaya por cierto vamos a tener un también en las redes que se llama hoy por hoy España vacía que ustedes y no pueden darnos pretenden compartir sus opiniones hoy por hoy España vacía dar Joaquín desde las ciudades idealizar en el campo y el pueblo y cuando vimos este tipo de reivindicaciones bueno ambos con lo bien que vive

Voz 16 13:23 bueno la vida en las zonas rurales y es un poco dura porque el factor que más define la Spa es el aislamiento la español es es es el aislamiento ni siquiera la densidad es el aislamiento tener pocos habitantes por kilómetro cuadrado y estar a cincuenta kilómetros de Madrid no estoy hablando del caso de la de la montaña de Guadalajara no es ser un espacio rural si tú tienes un transporte que rápidamente te llevan a un lugar poblado el aislamiento no cabe pero luego tenemos unas zonas importantes de la península en lo que en la zona del Sistema Ibérico donde las altitudes medias son elevadas los inviernos son duros las rentabilidades de la agricultura son relativamente bajas son áreas que fundamentalmente se volaron en tiempos pretéritos por la expansión de de la mesa ahí de la de la ganadería a ganar y que ahora pues forman parte de una tendencia estructural lo valen esto que está pasando en España ha pasado con anterioridad pero ahora prácticamente todas las zonas rurales del mundo están perdiendo población a marchas forzadas el precioso manija tienes un proceso estructural

Voz 1995 14:35 bueno tenemos un experto y necesitamos más nueve cero dos catorce sesenta sesenta ahora mismo seguimos hablando de la España vacía queremos hacer pensar en qué se podía hacer que no todo está perdido que todavía hay algo que como sociedad podemos seguir muchos contemos seguro son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias recuerden hasta que hoy por hoy España vaciedad persona entonces saludará Rosamar que Rosa buenos días

Voz 11 14:58 hola qué tal mala mañana ya lo están notando no esos rayos de sol entrando por la ventana que bien ese chaquetón que llevas obrando poder ir dando una agradable paseo hasta el trabajo la primavera ha llegado a todos los rincones de la ciudad y también llega a tu hogar viene cargada de descuentos para que puedas descansar bien de noche ya así aprovechar mejor los días por eso te proponemos sueños de primavera descuentos como el treinta por ciento en una selección de colchones de marcas como Flex pico relax Paul in como con la nueva temporada llegan nuevos productos a nuestra cocina para que puedas preparar las mejores recetas de descontamos un treinta por ciento en una selección ves sartenes baterías de cocina joyas Express te marcas como W MF Qunu Rick con Bra era venga que toca ponerse creativo en la cocina a ello vamos para conseguirlo todo lo que tu hogar necesita al mejor precio sólo hasta el catorce de abril en los ocho días de oro de El Corte Inglés no lo dejas escapar elige tus esenciales de primavera

Voz 5 16:01 feliz día hasta mañana

Voz 22 16:11 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 8 16:15 digo marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 5 16:26 estaba usted en una casa encantada

Voz 23 16:28 exactamente usó una grabadora milenio

Voz 1995 16:31 que grabó y como haría tuvo miedo

Voz 24 16:34 oigamos clásico fue venía a ver a ver a ver a ver a ver a ver

Voz 25 16:42 pues eso no es uno se componía es Pepa Bueno como plató bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta la Cadena Ser

Voz 10 16:49 pues eso es que en la Cadena SER si hoy en todas partes

Voz 4 16:52 pues vaya

Voz 15 16:55 la escucho todo tipo de casa

Voz 17 17:02 silencio

Voz 26 17:04 que tengo una nueva temporada de libre y Crivillé

Voz 27 17:10 pues incluso vivir dignamente dura dos capítulos de estreno este jueves en Podium podcast punto com un nuevo caso

Voz 28 17:20 el intentado hacer las cosas bien Asier comenzará la vida divina que acabo

Voz 29 17:27 hito el malo

Voz 8 17:30 el The Great criminal con Mona León Siminiani Podium podcast punto com

Voz 5 17:39 puedes escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu prefieres la hora de comer en streaming o bajo demanda tú pones la hora

Voz 4 17:47 activa seguir El Larguero en nuestra

Voz 1 17:50 sí estará hasta el día toman el control de lo que quieras cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 21 18:05 cuenta con la SER lo que

Voz 1645 18:07 las eh

Voz 31 18:14 me tranquilito más estará ahí tu hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena

Voz 32 18:24 Lito porque se contraten un seguro de hogar Santa Andalucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos consulta a los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas según empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 1882 18:44 otra vez cambiando la hora ya obra que es una más una menos mira lo que sea que tenemos ensaladas de que no haya listas desde uno con sesenta y cinco la unidad por si no quieres perder otra ahora cocinando que la vida te pille preparado Ali lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 33 19:01 sin

Voz 18 19:02 es que hoy por hoy con Toni Garrido en las grandes ciudades españolas Barcelona Zaragoza Bilbao

Voz 1995 19:09 bueno todas ellas están llenas de gente que llegaron de los cuerpos y nadie nadie quiere que su pueblo desaparezca aunque ellos a mí este domingo las personas que resisten en los pueblos la gente que aguanta a pesar de despoblamiento el éxodo masivo de la desatención de las administraciones de las empresas privadas de todos bueno este domingo se manifiesta madre estamos hablando de ello con el demógrafo Joaquín Rey Caño y queremos hacerlo también con ustedes en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta antes de de escuchar las voces de los verdaderos especialistas permiso Joaquín porque en Andalucía no existe ese despoblamiento uno de la misma forma que en otros lugares

Voz 16 19:49 Andalucía ha tenido una estoy demográfica

Voz 34 19:52 muy

Voz 16 19:53 muy diferente a la emigración andaluza fue es un episodio singular de la historia Andalucía sólo hubo una región en la zona el sudeste Almería que mantuvo un una emigración cortante tanto al resto de España como al extranjero pero el resto de provincias algunas integraron muy tarde y el episodio migratorio fue fue pequeño luego hay otra cuestión importante que es la estructura de los pueblos andaluces que son pueblos de una cierta dimensión y que han podido resistir mejor los embates de la emigración los las agro ciudades de de de toda el área del Valle adquirir perdieron población durante el episodio inmigratorio de la década de los cincuenta los sesenta pero mantuvieron un nivel de población mínimo que es el que les ha permitido seguir y luego hubo otro factor importante que durante muchos años la Andalucía tuvo una fecundidad diferencial era una fecundidad más elevada que la de la población del conjunto de España en estos momentos eh el están muy equilibrados los niveles de fecundidad aunque el noroeste de la península tienen unos niveles que en algunas zonas está por debajo del de un hijo

Voz 1995 21:03 es es interesante visto el nivel de fecundidad en un entorno tan pequeño como como demuestra a las diez y veintiún minutos una hora menos en Canarias vamos a saludar adivina divina muy buenos días voy a decirle que tiene usted el hombre más bonito que ha llamado nunca la radio divina

Voz 11 21:20 por el mismo tengo

Voz 1995 21:23 bueno y donde donde se encuentra ahora mismo

Voz 11 21:26 pues los cambios se han bohemia un pueblo pequeñito de Teruel

Voz 1995 21:30 vale unos más a menos en el en el mapa donde situamos a voy porque voy a poner aquí en Google y usted va a ser mejor que Google

Voz 11 21:37 el mapa pues estamos a sesenta kilómetros de Teruel catorce de Monreal del Campo más el pueblo de la comarca hay Calamocha

Voz 1995 21:46 estuvimos nosotras en poco hace poco descubrí sí que más mala muy buena cuánta gente vive en su pueblo divino

Voz 11 21:53 pues estamos unas veinticinco personas que es muy triste porque salen a las calles y no ves a nadie ir para poder comparar tienes que desplazarte a Monreal del Campo porque vienen las que el pan cada tres días luego viene también una carnicería hay fruta hay pescado el martes y el día a día cada uno

Voz 1995 22:20 si tiene que ir usted al médico por ejemplo

Voz 11 22:22 puede ser médico tenemos que bajar Amor real o a Villafranca del campo porque a buen ya sólo vienen los martes

Voz 1995 22:30 ahora martes una hora como para que te ve algo

Voz 11 22:35 usted será algo y tienes que llamara a Monreal del Campo que estamos a catorce kilómetros

Voz 1995 22:43 Mina no quiero tampoco entrar en cuestiones personales pero cuántos años tiene el más joven del pueblo

Voz 11 22:50 el más joven pues ésta una chica que tiene catorce años y luego mi hijo que tiene treinta y tres

Voz 1995 22:57 si su hijo por ejemplo para hablar de lo cercano que plan tiene él se va a quedar en el pueblo puede vivir ahí va a montar una familia

Voz 11 23:03 a mi hijo le gusta el pueblo pero porque nosotros hemos estado toda la vida y tiene las cosas pero no lo están poniendo muy difícil en el sentido de que las cosas que nosotros tenemos van al mismo precio que hace cuarenta años

Voz 1995 23:19 para venir al pueblo

Voz 11 23:21 ponía hacer una casa Ile cuesta lo mismo que en una capital se pone a venderla no dejan dos perras porque ya porque no tiene valor la cosa en el pueblo es muy triste porque es muy bonito ver venir al pueblo y la libertad que tienen porque llevo a mi hijo con trece años se iba al suelo a la escuela

Voz 10 23:44 luego con diez y catorce

Voz 11 23:48 tenía que llevarlo yo porque cerraron las escuelas porque no había otra chicos

Voz 1995 23:54 divina muchas gracias por llamarnos beso muy fuerte vamos a saludar a Manuel Manuel muy buenos días hola buenos días vale venimos de Teruel a donde hemos ido dónde estás Manuel

Voz 10 24:06 pues como un colador vuestro definió y provincia y moribundo en Zamora

Voz 1995 24:12 moribundo en un pueblo que se ha montado Marta

Voz 10 24:14 es decir te kilometros al norte de Zamora

Voz 1995 24:17 Valéry a qué te dedicas Manuel

Voz 10 24:19 pues yo principalmente soy ganadero que también lleva algo de Agricultura

Voz 1995 24:23 cuántos años tienes quitamos a la cosa personal pero cuántos años tienes

Voz 10 24:27 cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro ya son

Voz 1995 24:29 la familia Hay tu veneno en ellos

Voz 10 24:31 pues sí tenemos un tengo un niño pequeño de tres años no si yo bueno intentando defender para que tenga algo de futuro lo veo muy difícil

Voz 1995 24:41 claro es que yo creo que esto como bueno todos los que son padres que nos están escuchando saben cit tuya lo tuyo lo dan por amortizado pero cómo va a ser la vida de chico chica

Voz 10 24:50 Kiko como como se llama a ver cómo va a ser la la vida de Abel en Montemarta pues no lo sé me conformaba con que fuera como fue la de su padre pero yo creo que no va a poder ser así ya porque la vida de los dos la explicación para que la gente se quede pues que haya futuro que pretender que nosotros puedo de cosas en las que no se pueden vivir la comarca en la que yo pertenezco se llama Tierra del Pan se pues en los terrenos de Agricultura hay alguna buena ganadería pretende que aquí a turismo cuando no hay nada que pueda motivado una persona pasase por aquí una semana un fin de semana hay una casa rural que está pues no se uno dos fines van al mes es una familia que puede vivir entonces el problema de los pueblos que muchas veces el intentan dar soluciones sin contar con nosotros en los pueblos aquello que ha vivido siempre

Voz 1995 25:41 pero el momento que tenemos a Joaquín Reca año que es experto demógrafo Joaquín dice una cosa muy interesante ofrecimiento Manuel Joaquín Juan Manuel buenos días

Voz 4 25:49 todo yo es que me pregunto a la gente del pueblo

Voz 1995 25:52 cuáles son las soluciones que ellos habían a sus propios problemas esto es así

Voz 16 25:56 yo creo que habría que diferenciar entre una cuestión que son los servicios y otra cosa que es la el problema demográfico todo español tiene pero están implicados no es bueno están indicados los costes de los servicios de las áreas poco pobladas son mucho más elevados pero en todo caso el derecho a tener unos

Voz 1995 26:14 los puestos perdón que pagan lo mismo que un señor que vive la Gran Vía hacia Manuel esos impuestos la la forma de relacionarse con la Administración es exactamente la misma Shannon hola o más no difiere lo que él paga de lo que paga alguien que vive la Gran Vía de Madrid bueno

Voz 16 26:29 pero en todo caso yo no he dicho lo contrario es lo único que hay que diferenciar una cosa es que los servicios a los que tienen derecho todas las personas que hay que darlos hay que darles de una manera racional y el otro problema es el problema del declive demográfico la persona esta persona que no hemos recorrido tu nombre Manuel Manuel tú vives en principio Padrón tiene que tenéis unos seiscientos habitantes no sé si eso más o menos bueno dentro lo que cabe y eso no es el aislamiento

Voz 35 27:01 de de divina que vive en un municipio

Voz 16 27:03 yo que el padrón dice que tiene sesenta y tres habitantes pero que divina catalogar de veinticinco osea que es otro otro problema porque eso agravaría todavía más el tema muchos de los padrones de los municipios rurales españoles están un poco inflados que hay menos población todavía la que yo la que se cree que es la que se cree que y luego yo no sé por ejemplo a Manuel los fines de semana cómo se desarrolla la la vida en

Voz 1995 27:27 hay más gente el fin de semana Manuel

Voz 10 27:29 una practicamente claro pues esto

Voz 16 27:32 es una de las tipologías porque hay otros municipios rurales que están vacíos de lunes a viernes de viernes a domingo están llenos claro por eso digo que la heterogeneidad de las situaciones no da una solución única en términos demográficos sólo hay una solución que es la inmigración pero

Voz 1995 27:48 lo retenes e inmigración es muy complicado claro porque el hijo de su hijo de Abel que las oportunidades aquello decimos de todos tenemos derecho a las mismas oportunidades es que no es verdad que el hijo de Manuel no va a tener las mismas oportunidades no va a poder dormir en el pueblo digo es decir tendrá que buscarse la vida tendrá que salir pero no va a tener las mismas oportunidades y ese es uno de los grandes problemas y eso es lo que reclaman gente como como Manuel es así Manuel

Voz 10 28:16 aparte de eso de la mano trece años oportunidades lo que sobre todo él decía claro que mi pueblo no está aún digamos en riesgo de desaparecer pero también puedo alzar la voz para otros pueblos que tengo limítrofes que están en en en pos con tres habitantes estuvo al que estado hace una semana

Voz 16 28:33 con tres habitantes se puede llamar pueblo Joaquín si se puede llamar de hacer bueno es un pueblo un pueblo vamos a ver es que aquí hay tenemos una cierta confusión entre municipios por lo pueblos ahí dentro de los municipios vale digamos es un lugar habitado de la zona de la franja de Zamora con Portugal es una zona de fuerte despoblación

Voz 34 28:58 eso es evidente que hay en la

Voz 16 29:00 has de una larga tradición de emigración no sólo hacía el resto de España sino hacia el exterior pero en todo caso lo que quería decir una cosa y no confundamos Castilla León por ejemplo tiene uno que los niveles más elevados de población universitaria mucha de ella originaria de áreas rurales el problema que tendrá tu hijo seguramente si quiere estudiar una carrera tendrá que salir del pueblo cuando la gente sale del pueblo es cuando es difícil que vuelva

Voz 1995 29:25 es el problema crear las oportunidades para que Abel si estudia o quiere hacer lo que quiera con su vida

Voz 36 29:30 que lo quiere seguir el trabajo del padre galo que no que considere lo que crea que está bien Manuel muchísimas yo salí yo salí yo he vuelto y de que que

Voz 10 29:40 a uno una persona que fue el pueblo no vaya a volver eso es muy relativo ahora mismo para ahora para estarán en el pueblo no vale como podía ser antes de que como se solía que no valía otra cosa ahora pues el hay que salir formarse muy bien forma fuera yo voy así por vocación residentes volver aquí

Voz 1995 29:57 Manuel vas a venir perdóname Manuel basaban venir el domingo a la manifestación

Voz 10 30:02 pues eh soy sólo yo solo mi explotación la votación de de ser lo deja así de Agricultura yo lo tengo muy difícil

Voz 1995 30:11 no puedo dejarlo pues Manuel gracias por llamarnos de un abrazo muy grande un beso

Voz 10 30:15 también otros puerta no son un poquito de voz al menos una vez al año

Voz 5 30:20 pues estamos gracias a toda la gente que nos ha llamado a Fernando Regino a Cristina a mucha gente que que que no se nos acaba el tiempo pero es un verdadero placer dedicar este espacio a hablar de esa español Ciudad de Joaquín regañó demógrafo experto en despoblación muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana bueno

Voz 8 31:01 hoy por hoy con Toni Garrido lo notas los sientes si por fin llega el seísmo prepárate porque te va a encantar aplique directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 38 31:26 el INE directa punto com duda compañía Bankinter

Voz 39 31:29 sí

Voz 22 31:36 conecta con Hoy por hoy

Voz 4 31:38 hoy seis de Instagram

Voz 8 31:41 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 41 31:50 siempre son de tela que el Congo no venir

Voz 1995 31:53 son siete tampoco lírico eh pero el sufrimiento

Voz 41 31:55 lo que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura

Voz 8 32:01 la memoria

Voz 41 32:03 el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando

Voz 8 32:10 el pasar a la historia es el referente para no repetir errores que tienes a Fernando VII

Voz 41 32:16 no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es el resto no lo sabéis enterado que arruinó culturalmente

Voz 8 32:22 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 42 32:26 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 8 32:29 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías ser yo porque no estoy aquí

Voz 41 32:40 así pues como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 8 32:45 la Ventana séptima temporada con Carla

Voz 4 32:55 dos mil diecinueve veinticinco años es Ser aventureros en antena que te parece Chema pues me parece mentira pero es verdad XXV ininterrumpidamente no vamos seguimos decisión venga de la Cadena SER no digo más

Voz 43 33:12 seis aventureros XXV años contando lo que más nos gusta aventuras no te las pierdas los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti que todo su equipo is síguenos también en Ser aventureros punto es Cadena SER

Voz 44 33:39 tengo un problema no pueda afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso

Voz 11 33:45 eso está muy cerca

Voz 44 33:48 tímbrica tenemos más deseado

Voz 1 33:50 da tiendas cerca de ti para siempre encuentre solución que necesitas Ventura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy

Voz 45 34:01 oye Juanjo yo creo que me merezco un buen sueldo no Juanjo cuando tiene razón tiene razón de unos cinco mil euros al mes más o menos Juanjo pues claro que sí Juanjo a veinte años a Juanjo IVE vendrían genial trescientos mil euros

Voz 5 34:16 Saura si te pones así que fácil es subirse el sueldo a uno mismo con el sueldo del fin de semana de la Once Caldas cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado súbete el sueño

Voz 46 34:31 por las soluciones paga menos de Carrefour tiene un quince por ciento de descuento en todos los jamones ibéricos pieza y la caja de tres sondeos kilos origen vuelva por solo un euro con sesenta el tiro hasta el treinta y uno de marzo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour os merecéis

Voz 47 34:52 hola cariño ha querido llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra pesa este alquiler pues te puedes sin problema una vez es que te instalan la alarma es tuya diecisiete cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 48 35:04 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 49 35:17 aquí se recicla una chapa un juguete escocido en croquetas y somos capaces de reciclar una vida distinta

Voz 5 35:24 siempre hemos sido Clams también las bombillas Aznar en supermercados puntos

Voz 8 35:30 lo que os tiendas de iluminación cuidar el medio ambiente

Voz 49 35:34 es más fácil de lo que crees Ávila

Voz 8 35:37 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 35:43 vamos a escuchar a dos creativos Gonzalo Madrid ya Toni Sagarra Toni hoy desde Tudela muy buenos días muy buenos días de Gonzalo Madrid muy buenas cómo estás mía que me extraña que esté por ahí pasea ya está dando vueltas uno hablamos hace unos instantes Piper siempre claro

Voz 50 36:02 mala suerte de quedar en sitios donde no se come bien

Voz 1995 36:05 a fatal donde además por ejemplo en era los vegetales exitosas eso sí con un poco de Jimena bueno hablamos hace unos instantes de la España despoblada y lo vamos a seguir haciendo poniendo el foco ahora en su relación con la publicidad no tiene muy buena relación tengo es decir como se publicistas para que no haya lugar a equívocos decir que la España vacía es el sitio donde donde vosotros regléis anuncios de coches si te sitúa no exactamente sí sí ahora ahora que lo dices lo recuerdo todos los anuncios de coches se que se graban en en lugares remotos con curvas caracteres perdidas que para que no yo creo que tiene que ver con

Voz 51 36:44 le he el imaginario del del del

Voz 50 36:47 externa e tiene que ver con esa cosa yo creo que el coche tiene mucho que ver con el caballo en ese sentido de la sensación de libertad de viaje Bell de largamente por ahí y creo que tiene que ver con ese imaginario ir de la road movie digamos que en el imaginar que no ha construido Hollywood

Voz 1995 37:00 de salida de libertad siempre acabamos se impone a Márquez

Voz 52 37:05 vía es un poco más cara que el desierto Monegros

Voz 1995 37:08 pero seguro que la publicidad que también Gonzalo limitar los tópicos rurales siempre eximirá de una forma un poquito esa en la que para la única

Voz 52 37:19 sí pero no así por otro órgano que quiero decir al final si se supone que la policía tiene cierta capacidad de influencia en la sociedad tal pero si lo más Molowny Si lo barrios urbanos ahora lo que quieren ese rurales si hará lo que vuelves la cerveza artesana Si el panel de masa madre sino falta de verdad lo digo si el hipster mismo como movimiento cultural en la sala así es que no falta el hacha en el hombro Si lo que queremos es volver al origen entonces pues fíjate falta

Voz 1995 37:47 Soria pero vamos yo era

Voz 1645 37:49 sí es una búsqueda es un error Gozalo es una tendencia yo sopas tanto que yo creo que los próximos diez años vamos a ver otro tipo sea no es necesariamente hay que todo le dimos unos grandes urbes con un poco de Internet también en provincias en en lo podemos montar muchos negocios empresas pueblos enteros cobra nueva vida

Voz 50 38:09 yo yo estoy convencido de eso yo creo que que Internet ofrece una posibilidad que hasta ahora tenía los otra cosa es que estemos en una transformación y que tiene que ver con lo que hablamos todos los días con la transformación entre lo viejo y con una cierta nostalgia que esa misma tradición provoca no Illa creación yo creo de una naturaleza paradisíaca hay de una realidad paradisiaca que en realidad no existe sexto de hipster esos la idealización que yo creo que la gente del campo se reía mucho no

Voz 1995 38:35 no obstante desde la publicidad lo que hemos visto del campo como no se ha llegado es por ejemplo con aquel famoso anuncio de la abuela de la fabada

Voz 5 38:43 hay quien tiene la fabada auténtica

Voz 1995 38:49 del vehículo que consiguió llegar a un pueblo donde había un señor peculiar y bastante desconectado de la realidad

Voz 53 38:55 entonces se vivía he ido de Superman si el ministro Franco vino esto uno llama recientemente caricaturizado a la imagen de los habitantes de los pueblos

Voz 1 39:15 hora Gimme derecho una camisa de GP llevó algo están allí

Voz 1995 39:23 Toni lo cierto es que la publicidad y el lo rural no en fin no se llevan bien nombre sí

Voz 50 39:31 que la la llevamos los rural forma parte de una especie de de de de idealización a de mitificación de algo que nos parece bueno igualmente se utiliza para vender eso parece bueno bueno en el caso enfadada

Voz 1995 39:40 paraíso perdido claros un paraíso no

Voz 50 39:43 nosotros siempre dependemos de paraísos o Perdidos o por llegar eh cuando en realidad no existen sí pero lo que estás bien llenos y la policía ha construido eso pero lo que estás viviendo es vete de tu realidad instalarse en el paraíso en pero verdad lo que te compras de este producto que te llevará momentáneamente a ese paraíso al que no quiere sirvió por lo que cualquier muy duro

Voz 52 40:04 yo es verdad que la publicidad como expresión de lo que sea no debe pensar en total sociología

Voz 1995 40:09 es un poquito restrictiva pero así ampliar un poco el campo a Hollywood sí sí

Voz 52 40:17 al cine que siempre hemos dicho que que va sigan son industria publicitaria pero Wanda Félix Sáenz bipolares Ridley Scott de un viñedo en mitad del campo porque lo que quiero volver al origen o te vas a la gastronomía que siempre se habla de la gastronomía también como una especie de pero sí hará lo más de lo más devolverá a las judías no pocha es decir hay es verdad que hay veces que la publicidad como que entiende mal lo rural yo creo que lo estereotipo pero a mí me da la sensación que eso es lo que se ríe de los urbanitas es acabo con esto os acordáis del diputado votó el señor Cayo

Voz 1995 40:50 en aquella peli de

Voz 52 40:52 habrá donde tú te vas a recoger votos a los pueblos y al final Paco Umbral en mucho más Paco Umbral por Dios Paco Rabal Paco Rabal en mucho más listo que el que va Ike Ike de eso va la peli no de como tú vas con un prejuicio pero al final es el rural el que termina ático urbanita de dice todo todo lo que no has entendido de la vida yo creo que eso pasa

Voz 1645 41:09 mucho tiene toda la razón lo que dice Gonzalo yo creo que también la publicidad pueda ser más incluso de productos que realiza el campo siempre pongo el mismo ejemplo la remolacha vemos como publicidad para empezar remolacha pero con otra imagen hasta aquí este producto que es sano y bueno cultiva en la Castilla en otros sitios entre ellos se podrá realizar en ese sentido da más trabajo Si y además es bueno diría

Voz 50 41:36 es verdad que ya tiene una niña dejará el sean

Voz 1995 41:40 de todos los productos posibles remolacha Tom que es difícil seguir no

Voz 50 41:45 pero no está muy de moda es tendencia en los restantes astronómico

Voz 52 41:48 sí claro que el otro día veía no quiero entrar porque como estaba elecciones tal parece que te pero hay un discurso político ahora que tiene que ver en la proximidad en el en el comercio de proximidad en lo cercano tal que tiene mucho que ver con los rurales cuando están reivindicando volver pues eso el producto local es como una sea lo que es lo que quiero es que seamos El mundo que queremos entre todos o este mundo se va desaparece yo creo que está ahí hay mucho de reivindicación de lo que hemos deja de valorar

Voz 50 42:18 parece que hay una sostenibilidad infinitamente mayor en mirar a lo cercano no

Voz 52 42:21 sí que nos estamos quedando de todo

Voz 50 42:24 dice que sea regresiones inevitable de que no

Voz 1995 42:27 ya pero por ejemplo ahora que estamos en campaña los mensajes van a ser los mismos para ambos públicos para el rural para el urbano o deberían empezara bueno pues por más que queramos todos lo mismo habrá que matizar los mensajes habrá paga difundirlos de otra manera deben ser distintos

Voz 50 42:43 sí vivimos además en la era de la sedimentación no ya digamos ya no tenemos tampoco ese medio que teníamos antes para hablarle a todo el mundo a la vez que es lo que hace que los mensajes unificar aunque tanto hoy no queda otro remedio que hablará cada cuadro suyo no

Voz 52 42:55 no hay aparte yo creo que porque nadie se dedica a esto porque tenemos cosas en la vida pero no sólo van a ser distintos sino absolutamente contradictorios yo estoy convencido en un pueblo no tiene que ir de Madrid es más es que no como

Voz 1995 43:08 vale tenemos poco tiempo debo decir dos cosas uno que esta tarde vamos estará en el Kursaal aquí presentes acompañados de Rodrigo Cortés para hablar de el futuro lo hacemos en ese proyecto llama conduce como piensa así que a las siete y media de la tarde Nos lleva a San Sebastián poquito antes llegaremos al teatro Kursaal pero es que vamos a estar dentro de una cita memorable que se llama el Club de Creativos el CDC que este año concretamente el próximo domingo va a entregar un nuevo reconocimiento profesional lo va a hacer va a entregar su premio de Honor dos mil diecinueve por su contribución a la calidad de la creatividad española en su conjunto Antoni Sagarra Toni podrá te a la enhorabuena pues es

Voz 50 43:53 estoy un poco avergonzado y un poco abrumado por tanto honor pero bueno y muy emocionado

Voz 1995 43:57 pero hoy el próximo de qué va a decir circo antenas de un spoiler que voy a mañana el domingo el sábado es el sábado perdón

Voz 50 44:08 pues no tengo ni idea yo supongo que tengo un discurso de unas diecisiete

Voz 1995 44:11 páginas que creo que es

Voz 50 44:13 arriba en bloque pues se convertirá en un muchas gracias a todos y a Dios me voy

Voz 1995 44:19 pues estoy muy abrumado la verdad Toni Segarra Premio de Honor del Club de Creativos por ser por contribuir a la creatividad en este país desde aquí digo que estamos muy orgullosos de Say a ver caminar a tu lado te lo pero luego lo celebramos un placer a las seis y media recuerden si quieren venir a ver al Premio de Honor del Club de Creativos un grupo de dos amigos suyos formados a las siete Paco estaremos en el Kursaal que Gonzalo Madrid por cierto dice Rubén Gutiérrez y dice con razón que el disputado voto del señor Cayo antes es el películas un extraordinario Delibes

Voz 52 44:54 para lo que yo me acuerdo de la peli pero sí sí sí

Voz 1995 44:57 hemos esa generación que veíamos la Melián

Voz 52 45:00 el libro pero Gonzalo Madrid Toni Sagarra

Voz 1995 45:02 algo no sabemos si seguimos

Voz 31 45:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido llega la las

Voz 54 45:18 como de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas y dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llama al mil cuatro pasa te por las tiendas Movistar

Voz 8 45:44 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 55 45:55 con las horas del día va acumulan hechos

Voz 5 46:00 discrepancias

Voz 55 46:01 satíricos cuidado con la bici unos juegan otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda derecha moverte cuidado con el Lorca aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí

Voz 5 46:23 todos quieren llevar razón y desorientado si vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 2 46:30 quitado con la vaca

Voz 5 46:33 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 1995 46:41 y análisis

Voz 5 46:44 sí se puede

Voz 8 46:45 hora25 le estamos esperando

Voz 52 46:48 la SER

Voz 17 46:50 silencia escucha

Voz 26 46:51 en una nueva temporada de libre y criminal

Voz 27 47:02 cada mes dos capítulos de estreno bastante característico jueves en Podium podcast punto com un nuevo caso

Voz 28 47:08 el he intentado hacer las cosas bien a la vida cabo

Voz 29 47:15 Dieguito el Malo vamos hasta la verdad

Voz 8 47:19 de Grey inscribirá como Mona León Siminiani Podium podcast punto com

Voz 40 47:26 sí

Voz 56 47:30 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 18 47:47 otra vez así

Voz 57 47:48 era tu primo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía de mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes

Voz 58 47:54 dos buenas oportunidades se reconocen aprovecharon las últimas unidades en stock que lleva tiene un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes

Voz 5 48:04 entiendo que financió ser tesorero del Banco Cetelem lisiados

Voz 58 48:06 consulta condiciones en concesionarios oculto

Voz 38 48:08 es un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 8 48:11 el Duero hace lo mismo por menos dinero

Voz 59 48:15 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 4 48:25 el bienvenidos condiciones

Voz 38 48:27 el Mutua punto es así

Voz 47 48:30 niño acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra que leer pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 48 48:41 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0438 48:55 ya llega la primavera ya es el momento de aprovechar el treinta por ciento de descuento en pantalones para hombre marcas como Lee le di sabrán Glez Liz gestos esenciales de primavera sólo del veintiocho de marzo al catorce de abril en los ocho días de oro de El Corte Inglés

Voz 5 49:13 el leído no ha llegado ni a leerla pregunta mira no lo voy a la borrosa me haría ilusión quince centímetros sabe vamos a pensado que incrementen romano cincuenta de capullos cuando el gusano genera un capote alrededor suyo de tener nunca pudo alrededor

Voz 60 49:35 y un poco para votar

Voz 5 49:40 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en el programa más de Laser este programa están veterinario cara a la Cadena Ser

Voz 8 49:56 en la Cadena por

Voz 1995 50:01 frontón garita llega el momento de recibir a un hombre que no entiende de despoblación no tener poblada

Voz 5 50:08 tiene volaban y la cabeza

Voz 1995 50:16 muy buenos días pero la prenda o portero aparca escucha mira le hecho me voy a atrever a improvisar vamos

Voz 4 50:24 quieres que haga el anuncio de ese de señor mayor pero actualizado a la época esta hace días que estaban en la casa aquella que si pregunta qué es lo de que ese Froilán va repartiendo flashes de discotecas que su tío está en la cárcel pero jugaba al balonmano eh su cuñada en la reina que presentaba el telediario Juan Carlos qué opinan y luego se pasa índices de Madrid que otra vez ciudad olímpica

Voz 50 50:50 no

Voz 4 50:52 ahí lo dejó actualizado por si lo quieren un saxo quiero voy a hablar de mi pueblo hombre si no llega a estar despoblado pero Castilla y León que pena me ha dado casi todo el mundo que llamamos la de Castilla y León de Mi zona Mi pueblos Villaverde de Medina un pueblo de los de antes a unos pueblos que es difícil distinguir el parque del resto del pueblo tú sabes que sabes que es el parque porque los animales del parque tienen un muelle por debajo que si no nos sabría comercio no llegan a mi pueblo buenos y los sábados hay un mercadillo con marcas dudosas sabemos de lo que te hablo las Mike Mike Jordan Mike Michael Jordan he comprado yo he compró también Levi's extraviados Levi's extraviados Levi's Stadium bueno llega comprarme unas deportivas que en vez de Converse ponía dialogue y ahora vamos con el bar el bar típico de pueblo en el baño tiene ducha eso es como os quedáis yo estaba en el baño tiene ducha antiguo antiguo la tragaperras en vez de uva tiene pasas la cafetera por la mañana a la arrancan a empujón ayúdame a empujón claridad del café que hace que me tome un café Downing saberlo segundo son retos Dijon llegue a correr al baño echó a correr al baño o no llegué