Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

los días Toni lo último nos lleva a Galicia los equipos de extinción de uno de los incendios que está afectando a esa comunidad el del municipio de toques en A Coruña han encontrado el cadáver de un hombre en esa zona Santiago Luis Pardo el cuerpo calcinado apareció en una pista forestal dentro de un coche un coche que explotaba en el mismo momento en el que éste declaraba el incendio a las diez y siete minutos de esta pasada noche Medio Rural no puede determinar con seguridad que el fuego se iniciase a raíz de la explosión o al revés pero sí que los dos hechos fueron simultáneos así que ellas está investigando también si el hombre murió por el incendio aussie ya había fallecido cuando alcanzaron las llamas el cadáver estaba irreconocible así que habrá que realizarle pruebas de ADN para conocer su identidad el fuego declarado en la parroquia de Capella se daba por extinguido a primera hora de esta mañana por lo demás en la sesión de hoy del a juicio del proceso independentista siguen testificando distintos guardias civiles que describen las protestas que hubo contra ellos en Cataluña uno de ellos ha explicado que incluso los bomberos catalanes se sumaron a las protestas por su presencia en esa comunidad en los días más tensos del poses vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días protestas en hoteles pitadas caceroladas y ha dicho en Guardia Civil con los bomberos de la localidad de La Seu d'Urgell dándose baños de masas

Voz 2 01:15 lo venían posteriormente escoltando un camión de bomberos de la Seu d'Urgell que separaron en la misma puerta y pusieron Ana apoyando el escrache ir dándose literalmente un baño de

Voz 0228 01:26 a otros agentes han descrito como paseaban de paisano por Lleida y sus fotos terminaban en Facebook con amenazas para la Fiscalía testimonios que refuerzan la acusación por rebelión El ganador de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León Francisco Igea ha declarado esta mañana en la Audiencia de Valladolid por la investigación sobre el supuesto pucherazo en ese proceso ha dicho al entrar que el alegra que el asunto está en manos de la justicia en la audiencia está José Manuel Gozalo adelante

Voz 0205 01:47 qué tal buenos días apenas media hora ha dudado la declaración de Francisco Igea ante la fiscal jefe de Valladolid en una declaración ha dicho a voluntad propia donde va a entregar a integrado ya precisamente el acta de las votaciones de esa noche quedaba el cinco en principio a Silvia Clemente y después a él a Francisco hice a unos minutos antes de entrar a declarar ante la fiscal jefe de Valladolid ha dicho que se siente aliviado porque este caso ya está en manos de la justicia que espera le resuelva

subido en este mes de marzo un uno coma tres por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado es un incremento de dos décimas respecto a febrero provocado principalmente por el incremento de los carburantes

Voz 4 02:28 además el ministro de Sanidad de Alemania

Voz 5 03:06 pues adelantado en la SER la Comunidad ha sido condenado

Voz 1275 03:09 la pagar más de veintidós millones de euros a la Complutense por parte del dinero que le debe desde dos mil doce por becas y matriculas gratuitas Laura Gutiérrez casi cinco millones y medio tendrán que pagar la comunidad a la Complutense por las matrículas gratuitas y las bonificaciones en las tasas del curso dos mil doce dos mil trece dieciséis millones setecientos mil euros del curso catorce quince por el tramo autonómico que es la diferencia entre la beca que el Estado otorga un estudiante y el coste real de la matrícula que fija la comunidad son las primeras demandas por estos impagos que la Complutense gane los tribunales pero hay otras pendientes que ascienden a un total de cincuenta millones además aunque dan por reclamar las compensaciones que esta universidad no ha recibido por este concepto desde dos mil ocho

Voz 4 03:45 el histórico Tren de cotos está a punto de caer

Voz 1275 03:47 darse sin licencia el próximo diecisiete de abril caduca el permiso que le fue concedido por cien años para poder transcurrir por monte público Adif ha solicitado a la Comunidad una ampliación el Gobierno regional dice que Adif tiene que aportar más documentación Raquel Fernández explican en Adif que a finales de diciembre enviaron la solicitud a la Comunidad de Madrid para renovar el permiso de utilización del monte seguir prestando el servicio de tren entre Cercedilla y Cotos que indican se concedió en mil novecientos diecinueve esperan dicen sus responsables renovar la licencia de mantener la explotación de la línea como hasta ahora al respecto desde la Consejería de Medio Ambiente detallan que

Voz 4 04:25 están pendientes de recibir lado

Voz 1275 04:27 tentación que han requerido a Adif para renovar la licencia por setenta y cinco años ya que aseguran se presentó una primera documentación que estaría incompleta el permiso inicial cumple los cien años el próximo diecisiete de abril y la Federación Estatal de Foros

Voz 5 04:43 por la memoria denunciado ante la Junta Electoral Central la pervivencia de símbolos franquistas y ha exigido el cierre del Valle de los Caídos hasta después de las elecciones del veintiséis de mayo

doce grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1995 05:23 hispania año dos mil diecinueve después de Cristo una pareja de irreductibles guionistas embarca la arriesgada misión de abrirse paso en el proceloso mundo de la ficción audiovisual quiero una plataforma de pago lo hacen con una comedia de romano rodada en Fuenlabrada sí sin referentes y con su instinto como única guía saben el camino está repleto de obstáculos los documentales NCIS lo dejó en manos de HBO un hermano pero su determinación es firme y su naturaleza Valiente deberían no es inconsciente yo creo que la palabra es inconsciente es verdad Borja muy más la inconsciencia

Voz 7 06:04 bueno una consciencia muy medida Pérez premeditada

Voz 1995 06:07 vale Preval me gusta Ceinos una corriente de la gran historiografía propone

Voz 8 06:14 el pasado para no repetir sus errores otros proponen profundizar en la historia para reírse de ella olviden lo que creían saber de Roma el próximo cinco de abril será el primer día del segundo declive del todopoderosa inca

Voz 3 06:30 los tres reconocido como la caldito Juan Mari darán cómo estás hombre don Borja Cobeaga buenos días

Voz 1995 06:51 muy están aquí porque el próximo cinco de abril se estrena en Movistar Plus

Voz 9 06:55 Justo antes de Cristo

Voz 1 06:58 hombre nosotros cuando entramos en más

Voz 10 07:00 no quieren dejar a la gente en personas quiero estás sola pensado sus cosas

Voz 1 07:04 pero este es un listo es completamente que es un Antony ha viajado siete años ya padre en paz con los bárbaros llegas tú tú cuando una reputación que luego para darle la vuelta a nuestro calores

Voz 1995 07:24 Pepón Montero y Juan Magán son los cadáveres esta comedia centrada las miserias voy a intentar señero presente simple catalogar la serie centradas las miserias infeliz en un campamento de legionarios en antigua Roma y que viene dejar muy claro quién lo primordial hemos cambiado muy poco en estos primeros dos mil años de pseudo civilización hemos cambiado muy muy poco aunque con poca eso supone se creen eso creemos si tuvieras que dos mil años de evolución como los definirías en una frase

Voz 11 07:55 cero no no la verdad es que viendo cómo eso puede llevar a un personaje de hoy ya hace dos mil años Si sigue funcionando de una manera parecida pues pues

Voz 1995 08:07 ahora que poco ha cambiado no interesan ingeniero con con muchos referentes Borja B no lo demanda miento penséis que dentro de no sé quince veinte años en Semana Santa es posible que pongan en esta serie

Voz 3 08:21 de hecho no quiere decir que no se otra

Voz 7 08:29 Domingo Ramos no es justamente el domingo el pues justo después mira Cruz empiezas el el no sé si el viernes que en nombre de algo

Voz 3 08:39 esa es empezar fuertes

Voz 7 08:41 sino pues cartelera de Semana Santa pero la parrilla digital

Voz 1995 08:45 como esta mañana con el equipo dudamos de es un proceso largo en la escritura tanto Pekín como Juan toman su tiempo Borja cuando te preguntaban qué estás haciendo ahora tú como como explicaba asistencia

Voz 7 08:57 yo una romanos sí ejemplo una derrota de romanos hermanos así porque pensaban inmediatamente que era comedia entonces era una comedia de de romanos de hecho amén título de justo antes de Cristo me encanta pero pero una de romanos au

Voz 12 09:17 la Hoya romanos también también podría

Voz 7 09:19 puntear porque explica muy bien la serie lo que pasa es que claro que la pregunta inmediata era a como La vida de Brian y la respuesta era no porque la verdad es que aunque siempre se asocia comedie romanos a La vida de Brian esto es otra cosa no es tan paródica nada de esto esto se parece más a Berlanga una zarzuela o un vodevil

Voz 1995 09:39 lo que estoy pensando después de gran éxito que ha tenido además Cuarón con Roma tuvo que estar de justo lo contrario

Voz 3 09:45 no no es una película en Roma pero esa no es de Astérix Oraya

Voz 1995 09:58 no sé si todo esto lo que es Rodolfo elaborada en un polígono industrial de unas naves que se llama Cobo Calleja Cobo Calleja es noticia porque básicamente es como si China se hubiera trasladado todos todo está lleno de grandes grandes grandes superficies almacenes que venden al por mayor

Voz 3 10:13 dejémonos de izquierda chino Chita

Voz 1995 10:16 el sita como guionista de la

Voz 7 10:21 vamos a cubrir esa típica imagen de paz

Voz 1995 10:23 nada de bocadillo cuando todo figurantes y actores principales saliera a la calle mezclaba en una calle de Fuenlabrada en un polígono industrial lleno de naves industriales chinas vendiendo

Voz 3 10:34 el resto de los chinos como era convivencia parece que lo he visto porque si es verdad que salían los cincuenta figurantes vestidos de romanos algún día hemos tenido caballos pocos pero salir a los caballos también Nos hemos llevado muy bien con los vecinos majos a los niños les bodas extrañaba mucho todo

Voz 1995 11:01 durante el rodaje sois conscientes en algún momento se ha roto el palio imagino que iríais al

Voz 3 11:08 de ahí a buscar cualquier ante la cantidad de cosas que hay naves llenas de lámparas un uno que había de paraguas te acuerdo se lleno de paraguas estábamos más nosotros

Voz 1995 11:24 justo antes de Cristo va va un antes y después en un antes y después en el humor de El País Borja tú tú que has dirigido algunos de los capítulos de la serie tuvo te embarcarse en un proyecto común nombre ya de prestigio días hecho cosas fabulosas que necesidad

Voz 7 11:43 pues por amistad en realidad osea quiere decir que que en realidad es muy difícil negarse a una petición de de Pony de Juan por eso básicamente porque estaba muy bien porque me y me acuerdo además que en la segunda temporada dirige algunos de Nacho Vigalondo decíamos lo mismo que nos identificamos más con lo que habían inscrito ellos que con lo nuestro propio osea que que es que yo recuerdo situación es decir un acto que quiere improvisar bad decía no no es que está mejor en el guión entonces creo que ha sido dos motivos y luego hace algo romanos yo que siempre hago cosas de gente comiendo restaurantes normales si yo o en casas de repente hacer esto pues tenía su tenía su gracia solo porque lo querían como muy realista todo a veces incluso demasiado porque porque el decorado amo eran demasiado real esta que era infecto

Voz 3 12:34 a la gente le gusta mucho hacer cosas de romanos a los actores todo el mundo estaba encantado sea el se vestían de romanos y ya se ponen hacer el tonto por los pasillos entonces la verdad es que tiene un atractivo y lo que hemos Peri mira bien esto es casos los fantásticos hoy en día ponemos gorras de béisbol americano hemos ido apio este verano con casco antiguo casco de justo antes de Cristo

Voz 1995 13:02 en el cinco de abril no deben perderse la si quieren pasar un buen rato hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de una de romanos

Voz 15 13:50 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 9 13:57 cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo se encontró sobre su cama convertido en un monstruo swing estaba tumbado sobre su espalda dura forma de caparazón y al levantaron

Voz 5 14:12 hola Cádiz impedía un vientre a bombazos

Voz 1 14:14 el par Dusko dividido por partes duras en forma de Art sobrecogida protuberancia apenas podía mantenerse Nico Bertolo

Voz 10 14:22 a punto ya

Voz 9 14:25 muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño Levy desamparadas ante los ojos su en su habitación una auténtica habitación humana Si bien algo pequeña permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas

Voz 5 14:48 la metamorfosis Umbral Kafka

Voz 17 14:51 mil novecientos quince de abril

Voz 9 14:53 se él

Voz 18 15:00 oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara a Claudio acerca Tu mejilla Ana altavoz de la radio ya tiene la mejilla en el altavoz de la actual yo lo estás haciendo

Voz 19 15:13 pues ahí va Mira

Voz 3 15:17 que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 1995 15:22 te vamos a mimar

Voz 19 15:24 es octavo en la mejilla en en altavoz de la radio italo asumirá creo que bonito acto social

Voz 20 15:36 no dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos y escuche este jueves en Hora veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 3 15:51 si buscas hipotecas te viene bien conocer

Voz 21 15:53 los gastos de gestoría registro buscas hipoteca termina aún mejor conocer la de un banco

Voz 22 15:59 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero comisiones y el precio que busca

Voz 1 16:10 encuentra las NG punto es o las soluciones paga menos de Carrefour tiene

Voz 23 16:15 es un quince por ciento de descuento en todos los jamones ibéricos pieza y la casa de de dos kilos origen vuelva por solo un euro con sesenta el quiero sólo hasta el treinta y uno de marzo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es en Península y Baleares Carrefour os merece volver a J

Voz 24 16:31 a otra vez así mira tu primo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía de mantenimiento

Voz 3 16:37 no ha tardado ni un día en hacerlo a ver si aprendes

Voz 25 16:39 buenas oportunidades Se reconoce aprovecha hora las últimas unidades en stock que lleva tiene un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con lo que el Financial Services a través de Banco Cetelem desea un consulta condiciones en concesionarios Opel

Voz 13 16:53 sí tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que ha pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 9 16:59 pero eso tiene solución Cary está muy cerca por tenemos más de sí

Voz 1 17:04 sesenta tiendas cerca de ti para que siempre en Q3 La solución que necesitas

Voz 6 17:08 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del grupo el corteinglés que arreglamos hoy kilos

Voz 19 17:17 lo todos o todos los dominico verme gracias cuando te miran lo das todo la Liga esposa Tibi tu nueva del deporte español en directo gratis porque cuantos más lo veamos más grande será descarga que en Google Play Apple y Samsung Smart vi lo es fútbol es la Liga

Voz 1995 17:43 uno de los primeros éxitos afines e hice una de romanos igual que seis de una de vaqueros de Almodóvar de romanos es la nueva serie Movistar Plus justo antes de Cristo se estrena este viernes a falta el próximo viernes para que a falta de referentes claros podríamos definir para que nos entiendan como si José Luis Cuerda hubiera dirigido Benu después de visitar la tumba de verla

Voz 19 18:08 además la próxima vez no sacamos todo eh ahora unos días echarme una mano es darnos una estar corpulento a nuestra Octavio no es sus años no sé quiénes

Voz 3 18:20 esta línea tiene cincuenta años pero muy bien llevados eh me todo el carro ya los hacemos Roma héroe gladiadores

Voz 1995 18:37 Brown y protagonizando historias épicas en Roma

Voz 7 18:41 no

Voz 1995 18:41 pues también había pardillos de intentando sobrevivir al día a día nosotros a los creadores de la serie Juan Montero y a Borja Cobeaga que es uno de los directores también digiere este chico están deseando

Voz 7 18:56 digas no el Bigas Vigalondo

Voz 1995 18:58 yo pero muchos hemos el protagonista justo justo antes de Cristo es Julián López interpretaba a manos emprendido Galván Patricio neurótico desubicado condenado a pagar una condena junto a la legión de sería como el típico Nini de ahora

Voz 26 19:17 bueno es un poco mayor para hacer eso

Voz 3 19:20 pero ya entonces la etapa de un

Voz 26 19:25 cuando gótico se un tipo que no ha hecho nada en su vida pero Ike Se

Voz 3 19:31 pues todo llega hasta el momento se tiene que plantear su vida entera justo antes de Cristo justo antes de Cristo puede hacer Borja una serie de humor costumbrista que ambientada en un campamento de la legión romana

Voz 7 19:44 pues sí pero pero vamos que que te Pony Juan siempre se referían a la tienda donde vive Mani o con los soldados es esclavo como el piso o no o hay una taberna Serrano es decir que que sigue siendo el piso o el bar el trabajo no

Voz 27 20:03 ah bueno que estaba loco

Voz 7 20:07 yo creo que lo habéis hecho vosotros antes pero yo siempre comparo con más que en realidad es que transcurría donde recordado pero no veías batallas ni veía nada simplemente veías unos unos tíos intentando ligar y comer bien pues aquí básicamente lo mismo lo haces bien las cosas

Voz 3 20:21 pena de muerte no comentar aquí todos pena de muerte pues eso le añade un poco de de drama ahí bastante muerto si la primera semana el empezar Roland episodios luego empecé yo decía me cargaba cuatro de hacer un calendario con todas las desaparecidos sí

Voz 7 20:45 cuántos tuvimos la división de Teodosio reconoce tres episodios Guillot otros tres cada uno con gusto eh

Voz 1995 20:53 casi un territorio complejo porque los referentes con los referentes

Voz 3 21:04 si hay algo de esa película no por ejemplo es imposible no pensar comedias dos hombres

Voz 19 21:11 la vida de Brian veinte llamadas romano

Voz 3 21:17 dice romanos Marta de ahí algo de de los Monty Python en justo antes de Cristo ojalá

Voz 26 21:25 no no lo hemos tenido en la cabeza consciente que de que no no nos hemos acordado

Voz 19 21:32 otra feria lo hizo una hora estas y los peligros exteriores

Voz 1995 21:41 no esta desde luego que no no no tiene conocer hizo Elizabeth dos mil Nos me encantaba Peralada la verdad que ni siquiera vistas las películas vamos a ponernos finos porque hay una serie como va la cosa eh vamos a ponernos finos hay una serie británica de ITV sobre un grupo de jóvenes romanos

Voz 19 22:00 bueno me animo

Voz 3 22:02 sólo su a los romanos

Voz 1995 22:05 Mosquera británico

Voz 3 22:08 más romanos que los propios actores británicos es verdad no iba a hacer

Voz 7 22:18 que en inglés para un norteamericano lo lo ingleses lo ancestral pues pues por eso os ha tiene caudal como una antigua entonces que hable con acento británico no cuando acento de Boston no de Iowa uno golfos es broma

Voz 28 22:34 es una decena donde vive con su esposa ahí

Voz 3 22:36 muy en ella de Richard Lester hallazgo de golf USAID de esta pequeña me gusta un montón lo que más me gusta en el mundo sólo musicales pero sinceramente no pero si todo

Voz 1995 22:48 Acciona habéis visto películas de romanos se a cuatro

Voz 3 22:51 ya tenemos la loca historias gladiador no

Voz 1949 23:03 escucha es la última semana que cobras el paro Matas alguien la semana que viene tendremos que buscarte otro oficio mal estilo

Voz 3 23:09 esto se diga algo muy bien yo también lo vi de pequeño pero esto así se parezcan poco vale y en España tenemos no sé porque todas ex parejas de cómicos a todos los cómicos

Voz 1995 23:21 han utilizado antes a después el mundo romano nos hace mucha porque hemos aquí tanta gracia el Roma que pregunta qué que vale mientras los que fíjate Cruz y Raya

Voz 29 23:34 pero

Voz 1995 23:37 si trece

Voz 19 23:38 a los que van a morir

Voz 3 23:43 Cansado

Voz 19 23:46 qué tiempo llevamos lo romano aquí en Segovia

Voz 3 23:50 el martes por Segovia

Voz 19 23:59 Ocean's de comida hemos hecho a Telma bueno hacer lo hemos esto está la calzada romana bueno la calzada romana te hemos echado algún carril de aceleración y por último un remedio era exceso de un bienio de todos los tiempos más pitas solvente creo que me perdí pues mire usted me he perdido ya te loto es que te digo una cosa ahí es que preguntando se llega al mar se Teide donde cree que yo vengo

Voz 1995 24:45 pero hablemos de vuestra profesión porque está en las series la creación de visual Borja Pepón Juan este momento estas horarios se les es difícil encontrar a gente para trabajar en todos los proyectos que vienen todavía más pero tenéis la sensación de tener un control creativo que va parejo a esa gran explosión de poder plantear cosas distintas tener poder realmente de imponer el criterio de esto se hace así estamos en ese punto en este caso si no en otro

Voz 7 25:13 en lo que permite económico los palos a la pasta Amanda es decir que que realidad yo creo que sí que me Pony Juan han hecho la serie que les ha dado la gana ha ayudado y les han invitado a hacer la serie que nos ha dado la gana pero sí las limitaciones siempre son del tipo económico lo más curioso es que esta pues ya está proliferación y esta súper producción más que de de tamaño de de cantidad de seguida de visual que se hace eh algunas series están haciendo con más dinero pero tampoco notamos que está repercutiendo a un nivel de osea no es que la gente cobre más ni que las series tengan lazos para hacer

Voz 3 25:50 claro con una serie no no no lo digo triste pero entonces tienes que hacerla segura

Voz 1995 25:57 si hay que hacer la segunda parte será poquito antes de Cristo

Voz 3 26:00 si no voy a quedan treinta años se podría que doy podemos hacer treinta temporal otro sea lo mismo en este caso incluso se ha divertido habláis en español poner subtítulos sin latín amigo cambiando depende

Voz 4 26:17 entonces el que subtitulados en castellano

Voz 3 26:20 eh Aranjuez problema

Voz 7 26:26 y hay

Voz 1995 26:27 localizar bueno justo antes de Cristo Se va a estrenar en unos días es una serie de romanos curiosa las temporadas son seis capítulos la primera temporada son seis nos ha dado la gana además musical

Voz 3 26:39 más me da pena lo rápido que se va a ver que lleva

Voz 1995 26:47 precisión seis capítulos son veinticinco minutos son como dos horas no nada o no tres tres horas

Voz 3 26:52 un poquito más o menos hacia en dos horas y media larga ese tiene que da mucha rabia lleva ya digo

Voz 1995 27:01 has conseguido vender has conseguido que en tierras estado cuánto tiempo de rodaje de tres meses pre ms de rodaje otros tantos meses en edición y luego en tres horas llego bueno pues no está bien bueno espérate si esas son tremendos

Voz 3 27:17 a saber otra cosa ahí acepta olvidar a la bueno bueno hemos dado ya no tenéis que andar en sandalias claro no echáis de menos cómodos

Voz 1995 27:29 por entonces decía espero que cuando se ya cinco Nos pero Contaba Fernando Trueba que lo peor que te pueden decir al estrenar es una película es aquello de pues a mi me ha gustado el pues es pues a mi me gusta

Voz 7 27:43 significa todo el pues gusto tiene

Voz 1995 27:45 antes de Cristo Borja Cobeaga dirige algunos episodios Pepón Montero y Juanma llegan son los creadores de una serie divertidísima que no se pueden es un consejo van a llorar de la risa muchísimas gracias y todas las mundo

Voz 1 27:58 aperturación justo antes de Cristo

Voz 32 33:33 estoy Kadir

Voz 1995 33:36 llegan las chicas buenos días Celia Montalbán presidenta de las chicas el espacio de feminismo y risa de la Cadena SER

Voz 4 33:47 hola qué tal cómo estáis yo esta semana un pelín decepcionada porque hemos sido engañadas otra vez esta vez por la NASA hemos sido engañadas por la NASA ya sabéis que la NASA anunció el primer paseo espacial de dos mujeres astronautas lo ha cancelado porque sólo tienen un traje de esa talla sólo hay un traje de la talla M en toda la NASA lo contó muy bien ayer aquí Javier Gregori en este programa también el país en un artículo que recuerda que la primera vez que enviaron al espacio no sabía ni me abrir el traje para que hiciese pista está movida como va por donde le hacemos el brillo a la señora y le preguntaron a Sally Ride al astronauta que si para un viaje de seis días levas

Voz 37 34:26 ya con cien tampones menudo cuadro eh bueno yo he hecho un cálculo que echamos cuantos por si acaso más cuanto más conmigo misma digo pues como tope más o menos dieciséis por regla es una cosa más o menos así

Voz 4 34:40 tome nota Cuarón para su próxima película Gravity dos tener la regla en el espacio que se en 3D que vais a flipa

Voz 1995 34:46 bueno yo la mi título me gustaría esto sí que es grave

Voz 3 34:50 me encanta y ahora mismo más sangre pues nada

Voz 4 34:55 eso fue hace treinta años treinta años después siguen sin estar preparados para las mujeres Astronautas

Voz 19 35:01 de esta semana se ha hablado mucho

Voz 1995 35:04 bueno es cosa del boicot a los medios de comunicación a Pablo Casado te lo dijo desde la tele desde Londres

Voz 38 35:12 pero sale en ningún sitio yo y le hago boicot hoy no lo mencionó

Voz 1995 35:15 hoy vamos a boicotear nosotros desde aquí a Pablo Casado hablando de todo lo que se ha hablado de su vuelta

Voz 38 35:19 de Pablo Iglesias Pablo Iglesias perdón dio es que se llaman igual no les conviene

Voz 1995 35:24 vamos a Pablo Iglesias de su baja de paternidad que ha vuelto a lo grande con cierto Roy hoy la plaza de LAN que está delante del Museo Reina Sofía en Madrid ante miles ya existentes Ci su regreso pues hay que decir que generado todo tipo de

Voz 4 35:36 sí yo he leído algunos comentarios de gente criticando este recibimiento en a ver que viene de cuidar a sus hijos no de Esparta vamos a ver es más duro en ocasiones estar en casa con los niños recién nacidos que la guerra así que no sólo me parece bien sino que exigiría por ley que se celebre así cada vuelta al trabajo de una baja de maternidad o paternidad cada madre que vuelva de la baja pies toro en la plaza el puesto

Voz 3 35:57 miles de personas que esto es una era el fin

Voz 4 35:59 la Pablo Iglesias se ha tenido que someter a juicio si preguntas incómodas a las que estamos más que acostumbradas las mujeres no por eso dejan de ser una vergüenza preguntas

Voz 19 36:09 hola Hilario Pino que le decía que si no está priorizando

Voz 4 36:11 su vida personal a su responsabilidad política

Voz 39 36:14 yo he cumplido con mi obligación como padre y para mi obligación como padre duramente él es lo primero y eso es digno de elogio es que si usted no cree que en un momento determinado una crisis como los con las cosas que han pasado entonces su partido no claro que usted hubiera dado entonces que entonces se queda con los niños Irene no no a lo mejor ponen ustedes haber contratado a alguien como

Voz 38 36:36 hace muchísimo otra gente me mire usted nosotros hemos tomado la decisión ya lo he dicho tengo un sueldo que no es malo sí pero nosotros hemos tomado la decisión de a nuestros hijos vayan pues eso que muy mal

Voz 1995 36:46 sabes qué pasa cuando uno cree que lo tiene marcadamente muchos asocian la telebasura con Gran Hermano y no lo sé pero quizá debimos empezar a a encajar bien las palabras y la telebasura es esto es preguntarle a un padre ganó usted contratar a alguien cosa mejor Egeo Sage

Voz 4 37:05 esto es vergonzoso sabes que lo único que me parece muy interesante de esto es que se está visibilizando a través de Pablo Iglesias todo lo que padecemos las mujeres cuando disfrutamos de una baja maternal es que esto es sistemático para las mujeres ahora se está bien no en el caso de un hombre que

Voz 1995 37:20 pero no sólo de una bajaba de pérdidas y prioriza lo persona

Voz 4 37:25 es que el mundo es horrible pero esto también visibilizar lo necesario que es que haya paridad en las bajas de padres y madres para repartir esa presión horrible que sufrimos hasta que dejemos de sufrirla todos y estoy muy de acuerdo con Pablo Iglesias también en que los padres y madres tienen que criar y cuidar a sus hijos y que si no recordar las palabras de Nati Mistral os pasará esto

Voz 1949 37:44 tieso va de basket nada él que un niño salga te diga por primera vez mamá que no se lo diga una de cal del Ecuador eh que te lo diga así la mamá tiene que ser inolvidable

Voz 38 37:57 pues eso es lo que quería Hilario que que les hijo de de Irene

Voz 4 38:04 las Ebro a mí lo pongo porque me hace gracia este disparate en Haití bueno sobre todo que las parejas que decidan criar a sus hijos tengan recursos para hacerlo eso es lo importante fue otra cosa que dijo Pablo Iglesias que llamó mucho la atención

Voz 38 38:16 creo que después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales que estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo

Voz 4 38:24 eso es verdad que quiero abrir este melón y quiero hablar de este tema la gente gol

Voz 1995 38:29 Don mucha gente a chuta Hinault probablemente esté mucho mejor preparado ahora que antes

Voz 4 38:34 hay estudios que que confirman esto la gente con hijos es más eficaz en lo laboral varios estudios demuestran que las madres son más productivas en el trabajo después de sí claro es que son madres después sí por ejemplo un estudio del Banco Federal es Al Lewis de Estados Unidos dice que las mujeres más productivas son las que tienen dos hijos o más es decir a más hijos más productividad con o en reducción de jornada por desgracia esto nunca va acompañado de un aumento de salario de hecho la brecha sigue siendo del veintidós por ciento pero es una tendencia al alza para los empleadores contratar a madres hasta un veinte por ciento de los empleadores españoles prefieren a las madres recientes este tipo de estudios son un empuje muy positivo para las madres trabajadoras que muchas veces se ven relegadas a puestos de menor importancia porque las empresas consideran que su implicación va a ser menor falso es mucho más eficaz la gente de pro reproducida por dos motivos tienen una responsabilidad muy importante al salir de trabajo prefiere realizar sus tareas de la manera más eficiente posible sin perder tiempo para no tienen que llevarse nada eh a casa en y terminarlo en la oficina en definitiva consiguen aprovechar mejor las horas y el otro motivo es el contrario son los que lo quieren volver a casa hasta que ha pasado la hora del baño y eso te da muchas más horas para seguirlo

Voz 1995 39:44 como no que como dice estoy yo voy a esperar un ratito que este número haga curar

Voz 4 39:50 a las doce y te quedas eslavo

Voz 1995 39:52 bueno la semana pasada hablábamos de la falta de referentes masculinos nuevos y positivos más allá de cualquier otra consideración te parece que Pablo Iglesias con lo que ha ocurrido esta semana en un referente en esa nueva masculinidad

Voz 4 40:07 me gusta más Hilario la me gusta es ejemplo que estaban Pablo Iglesias también que se debata sobre si es que un presidente del Gobierno no puede cuidar a sus hijos no es que lo que hay que cambiar es eso es que podamos no renunciar a nuestra ambición profesional

Voz 1995 40:22 IVA no es que un presidente de Gobierno cambio no pañal a su hijos bromas hay gente que crea que el presidente de Gobierno no puede cambiar no a los hijos

Voz 4 40:31 eso es lo que una mujer que ha tenido un hijo no pueda aspirar a ser CEO de una empresa no no no lo que hay que cambiar eso se tiene que puede conciliar no renuncia dato ambición profesional pero ser muy buena madre muy buen padre estar con tus hijos me gustan otros referentes como tú Tony o los oyentes han enviado otros como John es

Voz 7 40:49 no que es verdad que vivía buena

Voz 4 40:52 hombres completos en sí mismos como Tom Hanks buenas personas y buenos padres como Federer y Djokovic eh bien todo en la vida como Mark Ruffalo todo bien es como perfecto no acepta trabajos en los que tus compañeras mujeres cobran menos como hace Benedict cumplen bar que ejerce esto Berto Romero Hugh Jackman Idris Elba el el brota de Sex Education que ahora no me acuerdo con se llama Paul Newman áticos Fink que era el protagonista de Matar a un ruiseñor

Voz 1995 41:18 Bali en cuanto a a películas por ejemplo

Voz 4 41:21 la ficción mira de las más recientes a mí me parecen un ejemplo maravilloso los dos personajes protagonistas de la ganadora del Oscar de Green Book el personaje rudo vital y matón de Viggo Mortensen que es también sensible bondadoso empatía leal capaz de amar simple juicios hizo compañero dos ley eh que es el músico negro homosexual al que tiene que llevar y proteger es otro ejemplo de masculinidad y Fuerza Nueva diferente escuchar lo que dice

Voz 3 41:45 qué personaje jamás ganar así

Voz 19 41:48 en cuanto mantenga la dignidad

Voz 37 41:51 siempre prevalece pues eso no es la violencia es la dignidad por ahí creo que tenéis que construye la nueva masculinidad

Voz 1995 41:59 las llamas está lo define ya ganado premios así que ir a vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con las chicas

Voz 1995 47:19 Mista periodista humorista autora del show feminismo para torpes que parece que feminismo Obrador los hay que ahora más se convierte en un libro un mes ya por su segunda edición Nerea Pérez de las Heras muy buenos días buenas de feminismo para torpes de escuchar un ejemplo fantástico desvela

Voz 5 47:40 claro hay hay que sentarse y hacer una pedagogía fuerte que lo pues pues contrata a alguien no que contrata alguien para cuidar porque tú tienes que salir a trascender porque tú eres un señor entonces tus vosotros Alisa trascender y nosotros hacemos las croquetas pero qué disparates este

Voz 1995 47:58 bueno creo que esto ocurre en un entorno en Britten vamos pretendidamente progresistas donde discutimos de todo lo divino a lo humano y donde aparecen ese tipo de cuestiones dentro Lehman eh

Voz 5 48:12 no no Clavijo estas cuestiones está muy bien estas cuestiones lo llamativo es que hayamos empezado a hablar tantísimo de conciliación cuando su nombre el que vuelve su baja maternal y lo celebra con fanfarria acercado juega a nuestro favor porque lo estamos aprovechando para hablarlo y analizarlo y destripar lo que es muy necesario es muy necesario que parece que la vida familiar la vida personal no como hiciera hace Hilario Pino usted antepone su vida personal como si fuera una cosa exclusivamente en las mujeres la vida personal y familiar mire usted esto es esto es una cosa todo el mundo y es precisamente el andamio invisibles sobre el que sostiene sostienen nuestra manera de producir de consumir de funcionar en los trabajos de estar todas esas horas porque hay alguien invisible en la inmensa mayoría de los casos una mujer que está haciéndose cargo de los cuidados no sólo de niños sino de enfermos de ancianos de mi de mi cuando estamos

Voz 1995 49:04 lo que no sé si estás de acuerdo yo sí parte de lo que decía Celia a la vuelta de una baja de maternidad de paternidad hay que ser recibido de esta manera y en esas estamos de acuerdo pasado tres meses de educando en tu casa con tu Veles cuando vuelves esperas una fiesta de ese tipo es una cosa continua es que al final las cuidadas

Voz 5 49:23 es una cosa continuada o

Voz 47 49:27 es quizá la vuelta de la baja no está terminada la labor ya está muy alejada de todas maneras del mundo de la maternidad e también os igual no

Voz 1995 49:37 bueno él un mes más por la segunda edición feminismo para torpes más bien tu talento en la escritura parece ser que hay gente que necesita leer necesita ese tipo de literatura que hasta hace muy poco estaba escondida en los rincones de las librerías cuando había

Voz 5 49:52 me sucede una cosa Hay es algo que achacó que vaya también hay mucha gente que se Lole y que vienen al espectáculo en el teatro el barrio y que ve los vídeos en el país y que porque todo forma parte de lo mismo me dice luego por redes sociales voy a traer a mi cuñado se lo voy a regalar a mi compañera de trabajo lo tiene que leer mi hermano y padre celuloide a mi novia se lo voy a ir me pasan mucho que a veces veo en el sobre todo en el teatro

Voz 4 50:21 lo que tengo muy localizada la gente gente que repite con gente

Voz 5 50:25 nueva eso me aunque el resto a los nuevos

Voz 4 50:27 por primera vez cuando éste lo ha llevado claramente otra persona gris que ven que necesita

Voz 5 50:31 las bien sorprendentemente bien sí pero es un gran esfuerzo al de la pedagogía pero a veces da sus frutos a veces da sus frutos hasta que no es cierto

Voz 4 50:41 yo quería entrar en alguno de los capítulos en concreto del libro e hablas de varios síndromes que me gusta esto bastantes como sufrimos tanto si hablamos sin tapujos ya el síndrome pre menstrual qué pasa con eso Nerea nos afecta o no nos tenemos que enfadar cuando estás enfadada y otro te dice qué pasa que tienes la regla es que a mí personalmente me pone un poco fuera de mil a mí también

Voz 47 51:03 nosotros no todas no si no todas y no siempre pero cuando pasa de verdad que que es una cosa que que estás como poseída realmente a mí me vienes te puede llevan más que a la tristeza absoluta o hacia el odio absoluto a la humanidad por alusiones todos a la vez

Voz 1995 51:21 por alusiones esto de que de pasa tienes arregla esto no

Voz 5 51:25 no claro que no no puede ser tenemos derecho a enfadar darnos y a irritar no sin una razón hormonal lo que pasa es que aquí las las razones hormonales hasta como muy mal repartidas entonces tenemos razones de peso hormonales a veces para para estar un poco de aquella manera porque él

Voz 1995 51:45 otro pero pero a ver yo famoso subastada no será verdad pero contaban que juicio se uno hijo señor juez antes de que empiece juicio déjeme explicarle porqué robó el coche no sería como lo de la regla cuidado pero

Voz 5 52:02 jo debería ser atenuante te lo juro tal debería ser atenuante yo tengo una amiga y eso lo cuento en el libro que escribe cartas a sí misma para cuando tenga síndrome premio estreno no pasa nada tu vida va bien

Voz 4 52:12 a quién tiene muchísimo talento

Voz 47 52:14 no todo no todo ha salido mal hay recapitular son dos días son las hormonas es como el bajón de las drogas recreativas para que me entiendan que la gente ahí fuera el bajón de droga recreativa que te dejan el cerebro raro pues así

Voz 1995 52:27 bueno Nerea lleva años divulgando feminismo con humor y con él éxito casi también tiene sus consecuencias negativas una de las principales es el ciberacoso pues luego la gente se las redes no pasa nada aparentemente salvo algunos que les pasa de todo bueno tú pides iguala también en este tema que sino insulta igual a los hombres

Voz 19 52:44 sean originales que vayan

Voz 48 52:46 lo específico nosotras no le hacemos curris en sus dos como los de los futbolistas los ministros tal mujeres somos un setenta por ciento de las personas que sufren ciberacoso y mira ya que no os vais a Civera Casal a casarnos bien

Voz 1995 53:02 original

Voz 47 53:04 gorda oculta no perdona

Voz 4 53:06 es que yo estoy aquí dando unos argumentos rebaten modelos como el ideas tú con este ciberacoso que es muy fuerte la cifra del setenta por ciento de ciberacoso esa

Voz 5 53:13 mujeres totalmente eh esto está en mi entorno inmediato muy presente a Yolanda Domínguez por ejemplo la machacado hace poco pero yo he optado por no utilizar Twitter por ejemplo ir por no leer me mis comentarios de You Tube nada más que los que son constructivos entonces tengo amigas que me hacen un poco de filtro porque si sois