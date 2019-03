Hoy por Hoy (28/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1 00:00 medio día a las once en Canarias hoy hora doce

Voz 1995 00:07 mañana con José Antonio Barco José buenos días

Voz 1018 00:09 los buenos días Renfe ha separado del servicio no de vigilantes de una empresa privada de seguridad por golpear con sus porras a un joven inmigrante magrebí que había enterado sin billete en la estación de la plaza de Cataluña en Barcelona la ONG Sos Racismo ha difundido un vídeo grabado con el teléfono móvil de otro viajero en el que se aprecia la contundencia de la actuación de estos vigilantes los hechos ocurrieron anoche vamos a Radio Barcelona a ver Prats

Voz 2 00:32 sí sobre las nueve de la noche en el vídeo se ve un grupo de nueve vigilantes

Voz 1018 00:35 persiguiendo al menor por el vestíbulo de la estación

Voz 3 00:38 acto de niño tío finalmente

Voz 2 00:44 diciendo la porrazos y tirándolo contra el suelo en las imágenes se ve cómo la la cabeza del joven sangra después de la actuación de los vigilantes Renfe ha exigido a las empresas o sureste para las que trabajan estos efectivos que les aparten del servicio hasta que se resuelva el expediente informativo que se ha pedido para determinar si han cometido alguna falta recordemos que hace un mes y medio Renfe también apartó a un vigilante que trató mal a un viajero negro a quién le requirió el billete de malas maneras en la estación de Sants este expediente no está aún resuelto

Voz 1018 01:13 gracias al Supremo de juicio del proceso han comenzado las declaraciones testificales de varios miembros de los Mossos d'Esquadra que coinciden en describir las situaciones de violencia que se produjeron en las fechas más significativas del proceso independentista

Voz 0055 01:24 esta Alberto Pozas no sólo los guardias civiles describen a esta situación es también los Mossos d'Esquadra el veinte de septiembre de dos mil diecisiete estaban en Sabadell en el registro de la casa de un colaborador de la exconsellera burradas también fueron empujados golpeados con intentaban sacar de allí a la comitiva

Voz 4 01:37 sí al menos un puñetazo para zafarse de mí en el codo y luego forcejeando

Voz 1018 01:41 con otra persona me doble uno de los dedos

Voz 4 01:44 de la mano aquí

Voz 5 01:45 qué otras vías una luxación en empujones ponerse delante entre esta cuáles

Voz 0055 01:49 José Antonio que para la Fiscalía prueban la rebelión antes dos guardias civiles han descrito como paseaban por Lleida de paisano cuando un vecino empezó a pedir un linchamiento contra ellos

Voz 1018 01:56 eh a primera hora en SER Cataluña Josep Cuní el presidente catalán Quim Torra se reafirmó en las razones de su negativa de retirar los lazos amarillos

Voz 6 02:04 no en batallas patitas no hay batallas pequeñas sobre libertad de expresión y por lo tanto si tu conciencia te lleva a defender lo que tú con

Voz 1995 02:11 sí de las que son derechos fundamentales

Voz 6 02:13 difícil ha sido que este país pudiera disfrutar esto ayuda al prestigio de esta institución

Voz 7 02:18 tanto la ayuda a al

Voz 1995 02:20 si llega la Institució

Voz 1018 02:25 hora doce y dos minuto la dirección del Partido Popular sigue sumida en el silencio tras las informaciones que les ofrece la Cadena SER sobre la investigación judicial en torno a la llamada policía patriótica en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy Pablo Casado se ha limitado a recordar a los tributos que todo el mundo conoce ya cuál es su opinión sobre este asunto

Voz 8 02:41 no hay informaciones contrastadas por tanto cuando las allá eh podré opinar al respecto de todas formas bueno creo que mi posición ante cualquier conducta no ejemplares inequívoca

Voz 1018 02:56 la investigación judicial se centra en una posible campaña contra Pablo Iglesias a partir de datos conseguidos tras el robo del móvil de su asistente en una operación del ex comisario Villarejo para boicotear un posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en el año dos mil

Voz 1 03:09 dieciséis Villarejo dice estar declarando

Voz 1018 03:11 debe estar recalando ahora mismo precisamente ante el juez García Castellón en torno a sus teorías conspirativas del 11M Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:18 sigue ante el juez y el fiscal Carvalho Villarejo afirma que la operación de espionaje del BBVA a centenares de políticos empresarios y periodistas formaba parte de un operativo mucho mayor destinada a averiguar quién estuvo detrás de los atentados del 11M En este sentido ha apuntado a los servicios secretos marroquíes y franceses el juez y el fiscal no conceden en principio credibilidad a esta versión del excomisario las fuentes consultadas afirman a priori que se trata de un cuento chino literal pero tienen la obligación de escucharle Villarejo no será preguntado hoy por el resto de piezas que se investigan en la Audiencia Nacional

Voz 1018 03:50 recias campo Si grupos de trabajadores de las plantas de Alcoa en Avilés de A Coruña se concentran a esta hora frente al Congreso para exigir compromisos de viabilidad para la empresa que está amenazada de cierre llegue el aire la continuidad de casi setecientos empleos Carlos Sevilla

Voz 9 04:05 qué tal patios centenares de trabajadores de las plantas de Alcoa en A Coruña ya Avilés se manifiestan a esta hora frente al Congreso y ha sumado los trabajadores de la planta de aluminio de San Cibrao Lugo tres plantas unos mil trescientos empleados en total con un mensaje que el Gobierno redacte un estatuto para

Voz 1995 04:20 usted Alex Princess intensiva

Voz 9 04:22 competitiva a esta hora la policía está empezando a cargar porque algunos trabajadores han rebasado la valla que habían puesto para separar la protesta dentro de unos minutos tienen previsto reunirse un grupo de esos trabajadores con diputados de Izquierda de unidas podemos del sol

Voz 1 04:39 hora doce y cinco daría con Isabel Quintana Carlos Cala

Voz 0824 04:42 la Guardia Civil está investigando un fraude en subvenciones del Ayuntamiento de la sede de la Seu de ella en Lleida gobernado por el P de los agentes continúan revisando información a los servidores del consistorio la sede del Consell Comarcal liderado por el mismo partido

Voz 0325 04:55 el ganador de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León ha declarado esta mañana en la Audiencia de Valladolid por el supuesto pucherazo Francisco Igea ha entregado el acta de las votaciones que en un primer momento le dieron la victoria a Silvia Clemente ya ha dicho sentirse aliviado porque el caso ya está en manos de la justicia

Voz 0824 05:09 los incendios en Galicia han sido extinguidos menos el de Rianxo que ha calcinado ya mil ciento veinte hectáreas en el que afecta al municipio de toques en A Coruña han encontrado el cadáver de un hombre dentro de un coche calcinado la policía está investigando si murió por el fuego aussie ya había fallecido cuando lo alcanzaron las el ministro de Sanidad alemán asegura que un Brexit sin acuerdo podría provocar en su país unas cafés la escasez de productos médicos en una carta que ha enviado a la Comisión Europea advierte de que decenas de miles de productos sanitarios podrían perder su aprobación el Consejo de Europa propone a los Estados erradicar el sexismo porque impide la plena emancipación de las mujeres en la sociedad según el órgano de decisión del Consejo el sexismo refleja las luchas de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres y denuncia que es generalizado insiste ático en todos los sectores y en todas las sociedades

Voz 1018 05:54 esto es algo de lo que tenemos de momento

Voz 1 05:57 eventos luego de escuchar hasta luego hoy por hoy hora doce

Voz 10 06:06 en la Cadena Ser

Voz 11 06:09 hoy por hoy

Voz 12 06:10 con Toni Garrido se imaginan ustedes

Voz 1995 06:12 a los candidatos a la presidencia del Gobierno en España que están ahora ahí con lo suyo Todos estos días sin

Voz 13 06:18 Irán deteniéndose a orar al principio de los mítines se imaginan a sus asesores espirituales asesores espirituales dando entrevistas pues

Voz 1995 06:29 la pastora de Donald Trump ha concedido una entrevista al periódico británico The Gardian revela

Voz 14 06:36 en realidad fascinante

Voz 1 06:40 Trump no habla Cristiano pero obedecen todo a Cristo

Voz 1995 06:46 Nos se muy bien qué es estoy aquí muy buenos días qué es esto de lo que que no habla cristiana

Voz 15 06:51 bueno Paula White así es como explica que Trump sea de los suyos a pesar de las apariencias que apariencias pues las de viejo playboy corrupto e inmoral cuyo único dios es el dinero que sería más o menos

Voz 3 07:02 la gente paga a mujeres

Voz 1995 07:04 es para que no hablen programaciones cuando está casado claro

Voz 15 07:08 pero claro Pola White es que es el vínculo principal entre el presidente y los blancos cristianos evangélicos que constituyen su base electoral principal también es su asesora espiritual la que le aconsejan temas clave como el aborto o la política exterior la política exterior especialmente en Oriente Próximo porque Paula White se atribuye el haber convencido a Donald Trump de que se produjera este momento

Voz 12 07:29 a Cham el he decidido que ya es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel aves veo esa no la

Voz 15 07:37 la única revelación que le ha hecho a la periodista del Guardian Jessica Glenn que se ha desplazado para hablar con ella asume la iglesia de A pop cae en Florida si no lejos de Mar a Lago se llama New Destiny Christian Center es de nominación pendientes

Voz 1995 07:52 hay en Estados Unidos tomes es muy hay todo tipo de variaciones si Iglesias pactista Hsun hay XXXVII distintos fíjate de Iglesias aquí vale esta la New Destiny Christian entre el nuevo destino Cristiano sino que éstas a la que va a entrar

Voz 15 08:09 bueno no necesariamente porque Pola White da misa por la tele

Voz 9 08:12 claro ella va a él

Voz 15 08:15 llama por teléfono llora con él ya veces hora durante horas como un día clave según ella en la carrera hacia la presidencia de Donald Trump fue en dos mil once cuando entre veinticinco y treinta pastores se reunieron en Trump Tower para preguntarle a Dios si Trump debía presentarse a las elecciones obraron durante seis horas la periodista claro en este punto re pregunta porque no resulta verosímil que Trump pasé seis horas orando Pola confiesa que bueno que rezó durante tres horas

Voz 3 08:44 me pregunto porque sus revelaciones no resultan muy

Voz 1995 08:47 verosímil yo también me lo pregunto ella dice

Voz 15 08:50 eh que guía espiritualmente a millones de personas pero que lo de Trump fue un encargo directo de Dios con el que se comunica de manera fluida desde que se apareció en su vida a los dieciocho años es una narrativa milagrosa habitual entre los evangélicos para quienes una experiencia explícita de conversión es esencial para la salvación tú tienes que haber conocido a Dios de repente y eso tiene que haber cambiado tu vida no vale con nacer en una familia católica como aquí

Voz 1995 09:12 o sea que no basta tienes que intentarlo se expanda vale no no al tran tran

Voz 15 09:20 experiencia la religión tal y como la conocemos aquí no tiene nada que ver con estas fechas americanas el catolicismo español celebra yo qué sé el sacrificio la privación mientras que el Evangelio de la prosperidad que se predica en trescientas cincuenta mil iglesias evangélicas no resulta completamente ajeno Paula White es de esas que dicen que si eres rico es porque Dios te quiere idioma recompensa a quienes dan dinero al aire

Voz 1995 09:43 me gusta esa forma así tienes pasta es que tú te llevas bien con Dios luego entonces dame tu dinero a mí claro para decirle que tú me lo has

Voz 0137 09:53 hemos escuchado la podemos escuchar explicando es la teoría de la semilla de los primeros frutos hay tantas cosas que quiero haceros llegar tanto que estudiar por dónde empezar bueno pues para hacer vuestro ofrecimiento de primeros frutos porque no quiero decir donativo porque esto tan sagrado que pertenece al señor vuestros primeros frutos no son el diezmo el ritmo es la décima parte esta tiene que ser la primera décima parte para redimir al resto muchos de nosotros traemos el sueldo de un día otros una semana y algunos un mes entero de sueldo porque comprendemos el principio de que lo primero siempre pertenece a Dios

Voz 1995 10:29 bueno recordemos Marco su iglesia pero recordemos eh Mateo veinticinco veintinueve que él que dice porque al que todo tiene todos le ha dado y al que no tiene se le quitará claras fue escrito en otro sentido bueno el caso es que en Estados Unidos hay mucha confusión entre el dinero y el bien

Voz 15 10:53 el dinero que ganan las iglesias de está libre de impuestos

Voz 1995 10:55 por eso hay trescientas cincuenta mil iglesias en Estados Unidos trescientas cincuenta mil

Voz 15 11:01 efectivamente tu admirado Joan Oliver exploró el fenómeno de los Telefónica predicadores del dinero en EEUU en un memorable episodio de dos mil quince en el que tuvo la siguiente revelación

Voz 16 11:11 es bueno luego no esto y entonces me di cuenta de que el mensaje que me mandaba el predicador era que yo debía erigir mi propia iglesia para probar los límites legales y financieros de lo que pueden hacer en Estados Unidos las entidades religiosas y eso es lo que hemos hecho la semana pasada presentamos documentos para fundar una Iglesia llamada Nuestra Señora de la exención perpetua quien fue

Voz 15 11:35 eso está muy bien es pista de dar tu propia religión claro lo hizo John Oliver dice que se fue súper fácil Pola White la Pastora de Trump responde exactamente al perfil de telepredicador Peret telepredicador es rubia tiene cincuenta y dos años su fortuna está estimada en cinco millones de dólares tiene diez libros publicados un programa diario en la tele por cable cristiana amapola White Today tiene una mansión en Tampa Florida hay un piso entran Tower bueno entre esos en clientes entre sus clientes eso hay que decir feligreses estaría la modelo Tyra Banks estuvo Michael Jackson también está el tono Donald Trump que las conoció para dirigir el rezo en una oración Pola White siempre le ha apoyado incluso en los momentos más duros desde el punto de vista moral como durante el escándalo de los niños separados de sus padres en la frontera si os digo alargaban el argumento que dio para hablar de

Voz 1995 12:23 dijo esta señora

Voz 15 12:25 plantado la ley habría pecado y por lo tanto no sería nuestro Mesías

Voz 3 12:29 sí

Voz 1995 12:34 entre las y se dirige la moral de un país claro que sí gracias agrupa seguimos

Voz 1 12:41 Toni Garrido Cadena SER

Voz 11 17:40 en la Cadena Ser

Voz 3 17:43 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:46 a día antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día de contrataran a un jubilado alemán como observador internacional es llamativo pero como le convencieron diciéndole que se trataba de ver cómo iban las obras del pluses cuando Aznar le dice a Vox que a él nadie le llama acomplejado de la derechista cobarde porque no le aguantan la mirada acaso no sabia Aznar que se lo está diciendo a españoles de bien que llevan pistola Albert Rivera se cambió ayer el nombre por el de Alberto Carlos Rivera para presentarse a las elecciones en Venezuela por si fracasan las españolas la mayoría de medios españoles entre ellos la SER han recogido la noticia de un campeonato de guantazos celebrado en Rusia ganado por un joven granjero de Siberia dar una noticia así creen que parte de la curiosidad que provoca o desde la envidia no debemos dar más importancia a que antes doscientos escritores académicos y lingüistas de treinta y dos países del mundo Su Majestad el Rey Felipe VI confundiera el nombre de Jorge Luis Borges con Jose Luis Borges todos sabemos que el Rey es un gran lector amante de las obras de Javier García Márquez Juan Pablo Onetti patito José Cela o Darío Vargas Llosa

Voz 5 19:01 no somos de verdad de hecho el Rey el Rey actual

Voz 1995 19:05 le regaló al Papa un libro de autógrafos del autor del Quijote es decir de don Manuel de Cervantes la música lo que le gusta la música al Rey Su Majestad es muy fan de la guitarra flamenca de Juanjo de Lucía una de ellas de José Manuel Serrat dejemos el tema hombre nos vamos volvemos mañana a partir de esta tarde estamos en Donosti en el Kursaal vengan por favor tenga por favor que a este solo no lo aguanto no queremos estar solos Aitor mañana con Pepa Bueno aquí a las seis hasta entonces