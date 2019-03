Hoy por Hoy (29/03/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 3 00:51 el indicado la reconquistar

Voz 1727 00:53 no pues el récord absoluto lo tiene ella Suárez Illana el número dos de Casado al Congreso que ha retrocedido más de doscientos mil años hasta la época Neandertal

Voz 4 01:03 hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento mitigar los neandertales también lo usaba copas que esperaban a que naciera y entonces le cortaba la cabeza

Voz 1727 01:21 otra vez el Partido Popular y el aborto otra vez ahora en Onda Cero muchos hombres y mujeres también del Partido Popular se llevaron ayer las manos a la cabeza el partido obligó a Suárez Illana rectificar pero lo hizo a medias

Voz 1959 01:35 en un despacho lloros me confirma que no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto se acabó la polémica

Voz 1727 01:44 así que se disculpa con Nueva York o mejor con un despacho de abogados de Nueva York pero no con las mujeres españolas Se acabó la polémica con su formación de Nueva York en fin casado estuvo anoche en Telecinco no matizó nada de lo dicho por Suárez Illana hijo volvió a hablar de la Ley de maternidad que pretende poner en marcha sin aclarar qué harán si gobiernan con la ley del aborto en vigor

Voz 1727 02:22 el otro gran asunto que interpela esta mañana los populares es la guerra sucia contra Podemos por parte de la policía patriótica durante su gobierno hoy sabemos que Villarejo admitió ayer ante el juez que investigaron a Iglesias también cuenta el diario El País que El Ministerio del Interior premió a un confidente venezolano que habría facilitado el montaje contra el líder del partido morado y esta es la respuesta de Teodoro García Egea secretario general del PP

Voz 1275 02:48 igualmente escrúpulos honesto respetuoso con la justicia y creo que afecten a quién afecte todo deberíamos de hablar en base a sentencias Innova hacer conjeturas sobre todo porque no no dispongo de forma

así llegamos al viernes con dos noticias además sobre puestos de trabajo la primera hoy a un mes de las elecciones el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros la Oferta Pública de Empleo para este año son en total treinta mil plazas y la segunda una sentencia del Tribunal Supremo lo que concluye que los interinos no tienen derecho a indemnización cuando los despide hoy veintinueve de marzo del XIX

Voz 0027 03:24 buenos días tendríamos que estar contando que Reino Unido

Voz 1727 03:27 suma su salida de la Unión Europea hoy era el día pero nada más lejos de la realidad en un intento un nuevo intento desesperado de Theresa May por salvar su trabajo de los últimos dos años hoy toca que los diputados británicos vuelvan a votar

Voz 0027 03:40 para votar por tercera vez el Acuerdo de mí para el Brexit pero no al completo sólo la parte del Tratado de retirada que establece los términos del divorcio dejan fuera toda la declaración política que define la futura relación con la Unión Europea eso ha bastado para que el speaker de la Cámara

Voz 1803 03:53 The New Jersey

Voz 0027 03:56 haya levantado el veto a esa votación que es difícil que salga adelante porque los unionistas norirlandeses algunos conservadores y los laboristas se siguen oponiendo

Voz 1161 04:03 la Contraloría General de la República si te manda

Voz 1727 04:06 su más de control fiscal resuelve

Voz 1161 04:08 inhabilitar por el ejercicio de cualquier

Voz 0027 04:11 esta ha sido último movimiento del chavismo para frenar a Juan Guaidó en Venezuela el Tribunal de Cuentas lo inhabilita durante quince años para cargo público acusándole de ocultar o falsear datos de su declaración de patrimonio él lo niega

Voz 1425 04:22 no existe una inhabilitación lo que tengo vuelo ha determinado a recuperar tu libertad

Voz 5 04:39 asegura el escrito

Voz 0027 04:42 bueno con gestos bruscos cuando le iban a besar el anillo dice el Vaticano que lo hizo por higiene para evitar que cuando tiene que saludar a mucha gente se contagian gérmenes

Voz 1727 04:56 y en los deportes el Real Madrid de Zidane diseña ya en la plantilla de la próxima temporada Sampe buenos días buenos días Pepa ya ya

Voz 1161 05:02 en serio un importante paso a como cantaba Manu Carreño en El Larguero con la reunión del director general José Ángel Sánchez con un importante representante en Valdebebas Fali Ramadán y

Voz 6 05:29 bueno yo no estoy con el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a la semana finalizará con algunos cambios llegarán de manera muy progresiva

estarán sobre todo el domingo cuando tendremos chubascos en muchos puntos de la península devuelto vuelto hoy como en los últimos días básicamente sol algunos chubascos y tormentas sobre todo durante la tarde en Canarias en la Península y Baleares sol con ambiente frío ahora mismo heladas de nuevo en gran parte del interior peninsular durante la tarde al sol ambiente agradable con máximas en general de quince a veinte grados mañana veremos algunas nubes más pero será el domingo cuando ésta estarán lugar a chubascos pero no lluvia generalista

Voz 0527 06:01 estarán lugar a chubascos pero no lluvia generalista

Voz 3 06:04 Ada

Voz 7 06:06 a los Vengadores guardianes de la galaxia

Voz 7 06:12 hasta ahora

Voz 11 07:00 por qué se vuelven mis

Voz 6 07:16 no puedo todos o casi todos todas de casi todas hemos estado enamoradas de un momento de un amor imposible lo hemos hecho una canción como nos dedicamos a esto

Voz 1803 07:30 Danny De la Fuente buenos días Pepa Bueno podría ser George Clooney podría ser Richard que podía ser Harrison Ford podrían ser mucho no pero

Voz 6 07:39 Lolita le canta solo que además entrevistamos hoy a Kevin Costner

Voz 0456 07:43 al guardaespaldas de Whitney Houston que en paz descanse buenos días a todos y a todas ese hombre por el que suspira Lolita desde hace años ya en esta canción que es verdad hemos puesto varias veces aquí en el cine en la SER porque es una de las favoritas de nuestro compañero Elio Castro a partir de las diez de las

Voz 1803 07:58 me en Canarias Toni Garrido con Kevin que estrena hoy película y que decía esta semana en su presentación que se siente muy viajó ya pero no sigue en Cannes

Voz 0456 08:06 dando a muchos a muchas buenos días a todos a todas después de Kevin llega a Javier Limón con la mejor música para resolver las crisis diplomáticas y con un país en particular además cuya música conozco me gusta y ponemos aquí con frecuencia en Hoy por hoy

Voz 1161 08:22 en Méjico y antes de despedirnos

Voz 0456 08:24 Se Nick más del profesor letona David de Jorge hoy nos va a sacar de pinchos de tapas de Montaditos que no son lo mismo

Voz 11 08:32 pocas

Voz 1727 08:36 pues nosotros también dejamos que hoy nos saque de bares si quieren o de cualquier propuesta de ocio o cultural para el fin de semana porque nos lo están pidiendo muchos oyentes

Voz 1803 08:48 sí muchos de los planes

Voz 0456 08:50 en fin de semana que lo recuperemos dicen porque les ayudaban a desconectar un poco los viernes de la política

Voz 1727 08:55 pues animo que aquí en la SER registramos todas todas las propuestas pero también tenemos hoy una cuestión muy concreta que plantear porque la España vacía la España del Interior la España rural este fin de semana tiene una cita muy importantes se van a manifestar y queremos escucharlos

Voz 0456 09:12 es noticia también en países vecinos como en Francia o en el Reino Unido el interior esa España rural que se siente abandonada antes de escuchar las calles en las calles el domingo queremos escucharla hoy en nuestro programa en nuestro buzón de voz en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 6 09:37 por supuesto a la barra libre de Arnes está ahí abierta la barra libre política para comentar

Voz 1727 09:43 lo que quieran comentara que eso expiren como Lolita son las seis y diez cinco y diez en Canarias

empieza a este último Hoy por Hoy de la semana con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Roberto Mahan en la técnica

Voz 13 09:57 qué le pediría a una energética

Voz 0027 10:25 antes que nada vamos a conocer el detalle de esa sentencia muy trascendente que pone fin a las dudas que se habían generado en los últimos años acerca de si los trabajadores interinos tienen o no tienen derecho a cobrar una indemnización cuando sacaba su contrato la justicia europea dijo que si en dos mil dieciséis el año pasado dijo todo lo contrario y ahora finalmente el Tribunal Supremo aquí en España zanja la cuestión falla que los interinos no tienen derecho a indemnización Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 10:51 buenos días la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dice que no tienen derecho a cobrar nada sede despedidos ni tan siquiera la indemnización que cobran los trabajadores temporales una sentencia que adelanta Cinco Días lo justifica diciendo que como ese tipo de contratos tiene ya una duración determinada y el puesto de trabajo en realidad está cubierto imponer una indemnización no tiene ningún efecto disuasorio y además no se puede obligar al empresario a convertir ese empleo en indefinido por lo tanto dice que no se pueden equiparar ni los derechos ni las obligaciones de un interino con los del resto de contratados la sentencia zanja la disparidad de criterios abiertos después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera avalado indemnizar a una interina despedida tras siete años trabajando en el Ministerio de Defensa aunque poco después fue el mismo tribunal el que corrigió su posicionamiento

Voz 0027 11:42 Illa la otra noticia fundamental hoy sobre empleo es la oferta de plazas públicas que va a aprobar esta mañana el Consejo de Ministros Rafa Bernardo

Voz 0527 11:49 la oferta de casi veinte mil plazas once mil trescientas de nuevo ingreso y más de ocho mil de promoción interna ha convencido a los sindicatos que firmaban el acuerdo ayer por la tarde por las razones que enumera los representantes de Comisiones UGT CSIF

Voz 14 12:00 supone un incremento considerable respecto a la propuesta en promoción interna que van a salir de ocho mil trescientas cincuenta toque abre unas posibilidades de progresión en la carrera profesional potente de los empleados públicos

Voz 0527 12:14 con una oferta pública de empleo que genera plazas netas al igual que el año pasado además de lo acordado en la Administración General del Estado el Gobierno anunciará plazas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Defensa y Justicia entre otros sectores para una oferta que los sindicatos dan por seguro que estará por encima de los treinta mil

Voz 0027 12:31 lo que también hará hoy el Gobierno es aprobar un decreto para facilitar el autoconsumo eléctrico la capacidad de los hogares para generar y utilizar su propia energía Eladio Meizoso

Voz 0527 12:41 este decreto establece las condiciones para que las instalaciones de autoconsumo de menos de cien kilovatios de potencia creo que incluya todas las domésticas puedan verter sus excedentes a la red eléctrica general y compensar así lo que consuman de ella aunque la valoración en euros de esa electricidad es ligeramente mayor para la que compre el consumidor eso le permitirá reducir aún más su factura eléctrica con la condición de que aunque el saldo sea favorable para él nunca podrá cobrar dinero en efectivo de la red se regulan también las instalaciones colectivas de autoconsumo para facilitar la asociación en comunidad desde vecinos en fincas urbanas urbanizaciones Isar a los trámites para darse de alta en esta actividad sobretodo para las instalaciones de autoconsumo de menos de quince kilovatios de potencia

Voz 15 13:28 hola hola Javier

Voz 16 13:29 uy perdón Daniel qué tal estás contento con tu compañía de teléfono no importa porque tenemos una promoción exclusiva para TIC buena party para todos los que nos cogerá el teléfono durante la si está creyendo que es algo importante

Voz 1 13:41 eh la oferta

Voz 17 13:45 no nos estaremos con llamadas comerciales ha ganado difícil vida sin ficha roja el informe Aquilino dos online punto es ganar uno cinco cinco uno o en tu oficina

Voz 0027 13:58 aquellas

Voz 15 14:00 la Cadena SER

Voz 1 14:02 hoy por hoy

Voz 0027 14:04 seis y catorce de la mañana cinco y catorce en Canarias lo último que les estamos contando en la SER acerca de la supuesta maniobra para boicotear a Pablo Iglesias en dos mil dieciséis y frustrar así el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos lo último acerca de aquella presunta operación policial es que el hombre que supuestamente le ejecutó el ex comisario Villarejo ha intentado implicar al ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría Villarejo le he dicho al juez que la trama contra iglesias se puso en marcha cuando Sáenz de Santamaría mostró su preocupación por la la mucha intención de voto que iba acumulando podemos Isabel Villar buenos días

Voz 3 14:36 buenos días según fuentes jurídicas Villarejo ha reconocido ante el juez que existió una operación policial de la llamada policía política del Ministerio de Interior contra Pablo Iglesias y contra Podemos una operación que empezó según Villarejo después de ese aviso de la pequeñita que es como según estas fuentes se ha referido el ex comisario a Sáenz de Santamaría a partir de ahí empezaron la operación lo que no ha dicho específicamente la escocesa el es quién la ordeno sólo ha comentado que la decisión vino de alguien de arriba sin concretar más eso sí fuentes de su defensa niegan que Villarejo se haya referido en esos términos al ex vicepresidenta dicen que lo que ha dicho Villarejo al juez es que Sáenz de Santamaría sugirió que se suavizar el informe PISA sobre la financiación de Podemos que también salió de esa policía política desde el entorno de Sáenz de Santamaría aseguran a la SER que nunca tuvo ninguna relación con el ex comisario

Voz 0027 15:20 Liga el país que la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy premió en dos mil dieciséis a un confidente venezolano que facilitó el montaje contra Pablo Iglesias a ese presunto confidente le dieron un permiso extraordinario de residencia aquí en España hay daba buenos días

Voz 0137 15:33 buenos días el permiso afirma el número dos de Fernández Díaz y la residencia se le concede al ciudadano Carlos Alberto Arias según consta en el documento por circunstancias excepcionales se lo traen a España para que suministre información que nunca llegó a verificarse sobre el supuesto dinero que los servicios secretos cubanos y el Gobierno de Venezuela habrían entregado a dirigentes de Podemos a través de un paraíso fiscal áreas dijo ante notario que era el ministerio el que le pedía esa información esa información que después terminó publicada en el periódico digital ok diario de hecho según Arias fue la propia Policía quién se lo filtró al periodista Eduardo Inda en ese momento podemos estaba en su apogeo era una fuerza decisiva para la formación de gobierno en España un mes después de que llegase áreas a nuestro país se publicó la información en el digital Podemos ha pedido al juez del caso Villarejo que compruebe si este permiso de residencia consta entre la documentación intervenida la investiga

Voz 0027 16:19 quién Casado sigue el seny sigue de perfil en este asunto Pablo Casado como si fuera su partido el que está bajo sospecha de haber utilizado el Ministerio del Interior para perjudicar a rivales políticos no hay informaciones eh

Voz 1803 16:30 contrastadas por tanto cuando las haya opina al respecto de todas formas bueno creo que mi posición ante cualquier conducta no ejemplares Ineco

Voz 0027 16:40 evoca lo que es inequívoco es el malestar que han generado en algunos sectores del PP las palabras del fichaje de Casado como su número dos por Madrid Suárez Illana acerca del aborto comparándolo con cortarle la cabeza al bebé cuando nace Icon supuestas prácticas de los neandertales que por cierto los expertos no saben de dónde ha sacado Suárez Illana algo rato buenos días

Voz 3 17:01 buenos días no sé de dónde ha podido

Voz 18 17:03 sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada puede ser que el señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

Voz 0127 17:23 es lo que decía ayer en La Ventana Manuel Mandiá en es doctor en Antropología y teología después de escuchar la afirmación de Suárez Illana en Onda Cero

Voz 4 17:30 hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento mitiga los neandertales también lo usaban Topas que esperaban a que naciera entonces le cortaba la cabeza

Voz 0127 17:48 el PP evita censurar sus palabras y su secretario general Teodoro García Egea vincula el aborto a una cuestión de recursos

Voz 19 17:54 este tema va más allá de aborto sí aborto no este tema va de que hay personas que quieren emprender un proyecto vital en España están sufriendo por si se quedan embarazadas las mujeres entre un tercero un cuarto hijo porque no hay recursos económicos no hay apoyo del Estado para poder mantener y hacer crecer una familia

Voz 0127 18:12 lo dijo en la sexta en una entrevista en la que también afirmó que si las mujeres quieren abortar pueden hacerlo fuera de España

Voz 0027 18:18 todavía en el marco de la campaña gracias Ana en Cataluña la Junta Electoral esa prohibida los medios públicos de comunicación referirse como presos políticos a los líderes independentistas juzgados en el Supremo TV3 Catalunya Ràdio tampoco podrán hablar durante estos meses de exilio en referencia a los fugados Joan Bofill Mondrian

Voz 0527 18:36 es la respuesta a otra queja de ciudadanos que la Junta Electoral acepta y que por tanto afecta a todos los profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio les dice que por ser periodo electoral no pueden referirse a los presos a los que están en el extranjero de esta forma como exiliados o presos políticos consideran expresiones que se identifican con unos determinados partidos políticos Miquel Iceta avala la decisión

Voz 20 18:56 me lógico una televisión pública tiene que velar por una neutralidad informa

Voz 0027 19:02 aquí va por lo tanto no utilizar

Voz 3 19:05 el Guaje sus expresiones de parte del presidente

Voz 21 19:07 esta noche esos políticos esos exiliados ahora mismo estoy diciendo estas palabras resulta que la Junta Electoral Central ha prohibido a la televisión pública catalana utilizar estas expresiones imaginarse hasta qué punto la libertad de expresión están en cuestión en en nuestro país decía esto en una entrevista en el canal portugués

Voz 0027 19:26 gracias Bofill y a raíz de la muy tensa entrevista de Borrell en una televisión alemana que el ministro de Exteriores llegó a cortar recriminando el periodista que no le gustaban sus preguntas y reprochándole estar desinformados sobre Cataluña Josep Borrell lo ha justificado en las últimas horas

Voz 22 19:40 ente paciencia tuve probablemente no hubiera tenido ni siquiera que darle la oportunidad de continuar la entrevista en una segunda parte yo creo que esta clase de personajes de cuando en cuando hay que pararles los pies

Voz 0027 19:53 son las seis y veinte de la mañana las cinco y veinte en Canarias

Voz 1161 21:29 días Aimar Fali Ramadán y que tiene en cartera jugadores de talla mundial como Coulibaly Reich Llobet It's Djokovic al que preside pretende el Barça Marcos Alonso que salió de la cantera madridista o Pjanic que es muy del gusto de Zidane ayer se produjo en Valdebebas una primera reunión entre el representante y el director general del club José Ángel Sánchez lo contaba Manu Carreño en El Larguero en lo deportivo los blancos cerraron la jornada veintinueve el domingo recibiendo al Huesca en el Bernabéu desde las nueve menos cuarto una jornada que empieza ya esta noche desde las nueve con el Girona Athletic bajas en los locales de Aday Douglas y Múgica se lo pierden en los visitantes Aduriz por lesión y Yeray por sanción en los leones se habla de la renovación de Garitano

Voz 1959 22:03 pues no hay problema ha comunicado que quiere que siga yo quiero seguir osea que eso es cuestión de un minuto dos minutos cuando haya un tiempo para no hay ningún problema para eso vamos

Voz 1161 22:13 es sencillo arbitrará en Montilivi que lleva cinco meses sin ver ganará su equipo el murciano Sánchez Martínez una jornada que también nuestra hora mañana el derbi de Barcelona desde las cuatro y cuarto Barça español con Messi Suárez ya recuperados y con Piqué poniéndoles alza anoche en la resistencia con David Broncano comparó su patrimonio personal con el presupuesto del rival vecino en patrimonio tengo más que el pues busco

Voz 4 22:32 este año cincuenta y siete millonada Nascimento siete mucho que lo mirado nacen bueno pues es más

Voz 1161 22:39 valorando también los cánticos que suele dedicarle la hinchada espanyolista

Voz 1 22:42 los españoles sois muy creativos hacer nuevas canciones de puta cabrón Shakira tiene rabo tu hijos de Wakaso

Voz 25 22:50 ahora el maricón osarios en plan metió todo ahí dentro de Dios

Voz 1 22:54 va a puntear descojono

Voz 25 22:57 la madre yo tenía unos límites y estos límites

Voz 1 22:59 han expandiendo y ahora yo creo que Santiago han sin límite cualquier cosa

Voz 1161 23:03 una jornada que se cierra el domingo como decíamos desde las nueve menos cuarto en el Bernabéu con ese Real Madrid Huesca primer partido de los oscenses en la historia en el estadio de los blancos debut también de Enrique Gallego que no ve imposible puntuar el domingo

Voz 1425 23:13 bueno yo sí sobre esto muchos oye poca otras cosas difíciles incluso juntos porque no lo hacemos

Voz 1161 23:22 aunque reconoce que su guerra es otra viene en las próximas jornadas

Voz 1425 23:26 pues no lo hace una aumentan para hora después Verdú creo que nos enfrentamos a Posada todo por ahí vamos a por el Rayo bien el Celta yo creo que eso se nuestra Liga es donde nacemos que sea lo lo importante creo yo

Voz 1161 23:41 también arranca hoy la jornada treinta y dos en Segunda A las nueve de la noche en Málaga Sporting y del resto tenemos la primera sesión entrenamientos libres en motos Gran Premio de Argentina desde la una de la tarde Moto3 a las dos menos cinco Moto dos Desde

Voz 1275 23:52 las tres menos diez MotoGP por la tarde vendrá

Voz 1161 23:54 a la segunda sesión y entrenamientos del Gran Premio de Bahrein en Fórmula uno primera sesión de libres a las doce de la mañana segunda sesión desde las cuatro de la tarde en la Euroliga de basket el Real Madrid vencía anoche en pan al Panathinaikos en Grecia setenta y tres setenta y cuatro en la última décima de segundo con un triple de más de ocho metros y a una mano de Rudy Fernández con una jornada por delante los de Pablo Laso ya no pueden ser primeros y todavía podrían ser segundos dependiendo de lo que haga el CSKA que le quedan dos partidos también de ayer Barça noventa y cinco pudo nos ochenta y tres y Maccabi noventa Gran Canaria cincuenta y cinco Lajolo la veintinueve se completará esta noche con el Baskonia Efes Estambul desde las ocho y media la victoria del Baskonia les metería definitivamente entre los ocho primeros el Efes ya está ya cuarto seguro se enfrentará al Barça en cuartos en la NBA poco protagonismo español esta madrugada victoria de Detroit sin Calderón también de Milwaukee sin Pau Gasol ni Mirotic que siguen lesionados victoria de Toronto con dobles números de Ibaka diez puntos diez rebotes y sólo dos puntos de Marc Gasol derrota de Denver sin aportación de Juancho Hernangómez sin españoles han ganado Miami Philadelphia New Orleans y San Antonio

Voz 0027 24:54 gracias Sampe Illa es viernes y llegará y media

Voz 2 28:06 eso marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1727 30:12 llegamos al final de la semana con el estupor de muchas mujeres también en el Partido Popular por los planteamientos reaccionarios de sus compañeros de partido sobre el derecho al aborto tanto Pablo Casado como García Egea no son claros en este tema pero quién ha rebasado todos los límites es Adolfo Suárez Illana

Voz 4 30:30 lo que no es un embrión es un tumor eso está claro en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento los neandertales también lo usado copas que esperaban a que naciera y entonces Le Le cortado

Voz 1727 30:45 la secretaria de Comunicación del PP Marta González le dice al diario El País que no comparte las palabras de Suárez Illana hizo Celia Villalobos las tacha de salvajada semillas revuelto el estómago vaya favor le ha hecho a la Izquierda dice la ex ministra también ha al país horas después de de decir semejante barbaridad de segunda cero sólo cuando el escándalo fuera era ya mayúsculo lo Suárez Illana se vio obligado a rectificar aunque sólo en lo que se refiere a Nueva York la parte que compara las mujeres que interrumpen el embarazo con los neandertales

Voz 1959 31:20 no era la ley de Nueva York como yo decía era así que lo siento mucho pido disculpas y punto se acabó la polémica

Voz 1727 31:29 a quién la Audiencia Nacional Aimar el comisario Villarejo ha reconocido que la policía patriótica investigó a Pablo Iglesias ha intentado salpicar a Sáenz de Santamaría

Voz 0027 31:38 Villarejo la he dicho al juez que la orden de espiar a Podemos venía de arriba que se activó después de que la pequeñita en referencia al ex vicepresidenta del Gobierno dijera que había que compensar la subida de intención de voto del partido de Iglesias en dos mil dieciséis consultado por la Ser el entorno de Sáenz de Santamaría niega cualquier implicación en este asunto y en la Comunidad de Madrid conclusión del Tribunal de Cuentas un informe que les estamos contando en la SER los gobiernos de PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González contrataron a empresas de la Gürtel y la Púnica por valor de más de ciento setenta millones de euros Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 32:09 buenos días la Cámara de Cuentas de Madrid han fiscalizado las contrataciones con ambas tramas desde varias consejerías desde Metro desde el Canal de Isabel II y el resultado es este con Aguirre González separaron ciento treinta y tres millones a las veintitrés empresas de la Gürtel el noventa por ciento de las adjudicaciones fueron obras algunas irregulares por ejemplo en el hospital de La Paz porque siempre se adjudicaban a la misma empresa y siempre con fraccionamiento irregulares en esos años además hicieron nada menos que mil cien contratos menores sobre todo con la pública que cobro de la comunidad treinta y siete millones la mayoría en dos mil ocho con Aguirre en el poder ese año destaca la fiesta que organizó Francisco Granados para celebrar el Dos de Mayo el día de la Comunidad en la que se gastó nada menos que doscientos mil euros se contrató verbalmente a empresas de la Gürtel

Voz 0027 32:50 el tráfico Alfonso Martínez cómo estás buenos días

Voz 0931 32:53 buenos días Ademar en este momento en Madrid tenemos circulación lenta ya de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro y Pinto a cinco a la altura de campamento tráfico intenso además en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro dirección a dos Villaverde hacia la cuatro en Barcelona densidad circulatoria en la ronda B10 a la altura de Montjuïc en ambos sentidos en Zaragoza un vehículo averiado en la AP68 ocasional estrechamiento del carril derecho en el kilómetro doscientos cuarenta y dos en sentido creciente del kilometraje y por último precaución por bancos de niebla en la provincia de Lugo en la ocho a la altura de Mondo Llera

Voz 12 33:32 vuelve el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo China Tailandia Canadá Costa Rica Francia Italia Praga Viena Croacia Polonia Rumanía Rusia Inglaterra elige ya tu circuito y reserva lo por sólo sesenta euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y Paco en seis meses además y encuentras un precio mejor Tel Aviv vamos al mes del circuito de Viajes el Corte Inglés date una vuelta por el

Voz 2 33:56 lo financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación consulta condiciones

Voz 0027 35:21 oye

Voz 2 35:28 no

Voz 1727 35:34 son las siete menos veinticinco las seis menos XXV en Canarias abrimos la Mesa de España en Barcelona Renfe ha ordenado allí apartar de sus puestos a nude vigilantes de seguridad que el miércoles le dieron una paliza brutal a un joven inmigrante que nadie ha pagado el billete Joan Bofill bon día

Voz 0931 35:51 bon días racismo denunció el caso porque se hizo viral este vídeo le gusta agresiones se grabó el miércoles hacia las nueve de la noche en la estación de Plaza Cataluña en Barcelona hasta nueve vigilantes de seguridad rodeaban un joven le pegan varios porrazos lo tiran al suelo Yeste acaba sangrando en la cabeza tras esto Renfe ha exigido a las dos empresas privadas de seguridad que aparten del servicio a estos nuevos vigilantes que los tienen contratados han sido identificados en estas imágenes según la ONG Se trata claramente de una agresión racista

Voz 36 36:22 simplemente por el hecho de que si está acción efectuada por una persona blanca la respuesta por parte de los guardias de seguridad no habría sido besa

Voz 0931 36:30 desde Renfe aseguran que independientemente de que hubiera hecho el joven nada justifica una actuación como esta

Voz 1727 36:38 y atención a esto que contamos ahora una niña de seis años sea presentado en una comisaría de Málaga para decir que su hermana mayor estaba sufriendo una agresión luego supimos que era una agresión machista Ana Tere Vázquez buenos días hola buenas ya así que los policías pudieron detener a la pareja de la hermana mayor que le estaba dando una paliza efectivamente delante además de su hijo de tres años

Voz 0131 36:59 la joven marroquí de veinticuatro años le dijo a la niña que pidiese auxilio en la comisaría de la zona en la barriada malagueña de la corta así lo hizo le contó a los agentes que su hermana estaba sangrando por la nariz y que debían venir a su casa allí encontraron a la mujer con evidentes indicios de haber sido golpeada el presunto

Voz 1727 37:15 Sor de treinta años también de origen magrebí la

Voz 0131 37:18 primera vez que la maltrataba fue localizado

Voz 1727 37:21 detenido en Castellón la policía ha detenido a seis hombres como presuntos autores de dos agresiones sexuales una de ellas a una menor durante las fiestas de la Magdalena Ana

Voz 0131 37:32 el día bon día en total se han llevado a cabo ocho identificaciones en relación con estas dos agresiones sexuales hay seis detenidos en total y los hechos los investiga ya la Fiscalía las dos violaciones se han cometido durante las fiestas de Castellón durante la Maddalena en uno de los casos como decías la víctimas menor tiene sólo diecisiete años el Ayuntamiento que este año había puesto un servicio de Atención a las Víctimas Veinticuatro horas ha condenado ya los hechos pide contundencia en el castigo a los violadores y mientras en Alicante continúa la investigación sobre el

Voz 1275 38:00 el acción en grupo de otra menor que tuvo lugar el pasado verano

Voz 0131 38:02 no los tres presuntos autores también menores de dieciocho años han ingresado ya en un centro de menores por decisión del juez y algo más un juzgado de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel al ex adjunto

Voz 1727 38:15 defensor del Pueblo Andaluz por difundir las fotos de una mujer en una playa nudista que se atribuyeron a la dirigente de Podemos Teresa Rodríguez el condenado llegó a ese cargo adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz a propuesta del PP fue cesado en el año dos mil dieciséis por mayoría del Parlamento autonómico Mari Cruz Barroso buenos días

Voz 3 38:36 buenos días Pepa dos años de cárcel un año de suspensión de empleo o cargo público tres mil euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil y una multa de tres mil seiscientos euros es la con

Voz 1435 38:46 Elena que un juzgado de lo Penal de Sevilla le ha impuesto el que fue adjunto al Defensor del Pueblo por un delito de revelación de secreto cometido por funcionario público por Abel filtrado a un periódico la identidad de una joven que aparecía desnuda en una playa durante la campaña electoral de las andaluzas en dos mil quince identidad que atribuyó de forma equivocada Teresa Rodríguez candidata de Podemos la fotografía se difundió rápidamente por las redes sociales a través de Whats App

Voz 2 39:17 casi un centenar

Voz 1727 39:19 de plataformas de toda España han organizado este domingo en Madrid una manifestación en defensa de lo que se llama la España vacía nuestros compañeros de la SER en Castilla La Mancha han hablado con dos representantes de los que convocan esta marcha que piden entre otras cosas una fiscalidad especial o mayor cobertura del móvil de internet para luchar contra la despoblación Cristina López Huerta buenos días

Voz 0141 39:44 hola buenos días desde la comarca de Molina de Aragón Ángel Luis López recuerda que la tasa de habitantes por kilómetro cuadrado en esta zona es de dos menor a la que registra Siberia Javier Doménech portavoz de paisanos de Sancho del Campo de Montiel en Ciudad Real pide que se desarrolle la ley de Desarrollo Sostenible del Medio

Voz 36 40:00 de haberse puesto en marcha dotado que suficiente presupuesto y de haberse desarrollado adecuadamente que como vivos del dos mil siete a día de hoy posiblemente no estaríamos hablando de este problema serio este problema de Estado entonces creo que ya más baja la tasa no puede ser ya lo único que puede ocurrir es el habitante cero llegara cero habitantes por kilómetro cuadrado

Voz 0141 40:22 mejorar las infraestructuras y las telecomunicaciones son algunas de las medidas que ayudarían a que no se siga vaciando esta parte de España

Voz 1727 40:28 ella acabamos en el Valle del Jerte en Extremadura porque hoy empieza la Fiesta del Cerezo en Flor se adelanta un poco la fiesta porque este año ha florecido antes el Cerezo por las altas temperaturas Inma Salguero buenos días buenos días Pepa es una fiesta de interés nacional y todo un espectáculo con más de un millón y medio de árboles tiñendo de blanco las laderas de

Voz 1 40:50 comarca cacereña la floración como bien señala

Voz 1727 40:53 depende cada año de las condiciones meteorológicas que haya durante el invierno este año tiene el acto oficial hoy en casas de El Castañar y a partir de ahí días para disfrutar hasta el siete de abril que finalizará en el torno es toda una seña de identidad de la región está ya lo sabes muy relacionada con la llegada de la primavera además de entregar las cerezas de Oro dos mil diecinueve hay un amplio programa de actividades para el visitantes seguro que vuelven a ser muchos los que hasta que lleguen si os apetece Pepa el Jerte os espera estaba pensando ahora mismo Inma que ganas de coger el coche bajarse para ya

Voz 15 41:26 el PSOE hasta luego adiós ya abrimos

Voz 1727 41:45 la Mesa del Mundo en Alemania con una de las posibles consecuencias de un Brexit a las bravas sin acuerdo El ministro de Sanidad alemán ha alertado de que su país corre peligro de sufrir una escasez de medicamentos se a mediados de abril el Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo de ningún tipo corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 42:06 con un Brexit sin acuerdo Alemania tendrá problemas casi inmediatos para conseguir algunos productos médicos tal y como ha revelado el propio ministro de Sanidad Jenson pan en una carta enviada a la Comisión Europea el ministro advierte de que los marcapasos implantes ortopédicos y productos con los que se pueden analizar las donaciones de sangre para detectar patógenos como el VIH podría no estar disponibles en cantidades suficientes a mediados del próximo abril esto ocurriría porque muchos fabricantes europeos han aprobado sus productos médicos en Reino Unido Si no hay acuerdo de salida se invalidaría los certificados británicos para ser comercializados en la Unión Europea el ministro alemán propone que la Comisión y los Estados miembros fijen un periodo transitorio de doce meses durante el cual las empresas afectadas pueda seguir comercializando sus productos en determinadas condiciones

Voz 1727 42:56 en Portugal en Oporto los médicos le han practicado una cesárea una mujer embarazada que lleva tres meses en estado de muerte cerebral han tenido que precipitar la cesárea porque empezaba a tener problemas respiratorios informa desde Lisboa Aitor Hernán

Voz 1010 43:12 Salvador el nombre que le han dado al niño han ha sido otras treinta y un semanas y seis días de gestación con un peso de uno coma siete kilogramos adecuado para su edad gestacional la madre sí

Voz 1 43:22 que un ataque agudo a las doce semanas de

Voz 1010 43:25 barajó ir tras un tiempo en coma inducido entró en muerte cerebral a las diecinueve semanas Se trata del segundo bebé nacido de una madre en este estado en Portugal en Lisboa en dos mil dieciséis ocasión niño de una madre que lleva quince semanas en muerte cerebral el mayor periodo de supervivencia registrado en la historia del país vecino

Voz 1727 43:48 y acabamos en Italia con un caso de bullying brutal que está dando la vuelta al mundo una menor una chica de quince años emborrachó con cervezas con unos compañeros de clase y ellos aprovechando su estado la maniataron y le tiraron agua basura hasta que perdió el conocimiento Andrea Villoria

Voz 0270 44:05 la chica llevó cervezas para combatir compartir con sus amigos en una asamblea escolar en la que participaban todos los alumnos de un colegio de pistola en la Toscana aprovechándose de que se había emborrachado unos compañeros la inmoviliza la atan a un palo de tapan la boca

Voz 1727 44:18 con cinta adhesiva Le pintan insultos por toda la

Voz 0270 44:21 Cara con un rotulador permanente mientras está atada y a punto de desmayarse sus agresores le tiran basura restos de comida y la mojan con agua la joven pierde el conocimiento y un grupo de estudiantes mayores que ella por fin intervienen la desatan la llevan al hospital donde la menor ya ha recibido el alta aunque ni ella ni su familia han querido denunciar la agresión la Policía si está investigando el suceso los agentes han requisado los vídeos que algunos alumnos habían grabado ya han pedido información a la escuela que de momento no ha tomado medidas

Voz 1727 45:50 a aquel nido de corruptos de Interior cierra la semana José María

Voz 1100 45:56 días Pepa convendría no minimizar la gravedad de los actos llevados a cabo por esa llamada policía patriótica que en realidad no era otra cosa que una pandilla de desalmados que con el dinero de todos nosotros aupados a cargo de enorme responsabilidad sin comentaban delitos y delincuentes para mayor gloria de su partido el PP de Mariano Rajoy lo hicieron con varios políticos catalanes volvieron a hacerlo con Podemos con el daño que causan es así esas maniobras

Voz 1 46:27 obvios por su casa

Voz 1100 46:29 el entonces director general de la Policía el inefable Ignacio Cosidó Irving masivo ministros el conocido condecorados de vírgenes Jorge Fernández Díaz porque aquellos funcionarios que robaban teléfonos véase Mortadelo Villarejo José inventaba Miguel Ángel millonarios y las cuentas de poder emita su separatistas catalanes estaban bajo su mando directo hay reportaban sus Cannes donde más allá de la cuadrilla a periodistas corrupto

Voz 1803 46:57 estás

Voz 1100 46:59 Tales inflados de mentiras auténtica basura profesional y política pero que goza de muchas horas extras era ser previsores patrias horas que Fun gente progresistas así que era alegre muchachada dijo lo que les vino en gana en el del Gobierno bajo la mirada cariñosa de Soraya Sáenz de Santamaría pide presidente binaria está ahora esas exigido responsabilidad alguna pues sepan todos que habrá Bud del PP el partido de Pablo Casado

Voz 1 47:31 el ojo izquierdo

Voz 1727 47:40 donde ponen el acento esta mañana los oyentes

Voz 0456 47:42 es en las varias movilizaciones que hay por delante este fin de semana

Voz 1474 47:46 hola mi nombre es Pilar quiero denunciar la situación que estamos pasando los afectados de ídem tal que no nos dan ninguna solución y para ello nos vamos a manifestar el día treinta en la Puerta del Sol a partir de las once de la mañana queremos que vayan todos en número de afectados posibles muchas gracias

Voz 0527 48:03 gracias a ti Pilar tenemos a decenas de afectados

Voz 0456 48:06 Irán tal en nuestro Whatsapp pero preguntamos en particular hoy por la manifestación del domingo la de la España rural vacía abandonada de todas sus reivindicaciones Rubén desde Torrecaballeros en Segovia pone una sobre la mesa

Voz 39 48:17 esa porque una enfermo con cáncer de la provincia de Segovia tiene que desplazarse a provincias como Valladolid o Salamanca para recibir un tratamiento de radioterapia un tratamiento de apenas unos minutos para el que tiene que salir de su casa en una ambulancia hacer un recorrido por otros pueblos para recoger otros pacientes llegar a un hospital a cien doscientos kilómetros recibieron tratamiento de unos minutos esperar a que lo reciba nuestros compañeros de viaje

Voz 1275 48:40 volver a Segovia agotados con él

Voz 39 48:43 esa lucha por continuar viviendo

Voz 0456 48:46 cuatro habitantes tiene mi pueblo en Galicia Fornelos casi tantos como el de Fernando de Cádiz

Voz 40 48:50 como Soriano consorte que soy hoy solamente llamó para dar fe de que es una gran tristeza llegaron pueblo con solamente crear habitante el día a día de muchísimos pueblos de Soria que no sé qué solución se le podría dar una triste realidad de Soria Teruel dice Carlos que es como el desierto dicho

Voz 0027 49:09 Sahara el problema

Voz 41 49:11 dedica muchas veces en que la gente de los pueblos quiere la misma infraestructura que las ciudades y no se puede tener siempre pero lo que sí que se puede tener son unas condiciones dignas de vivir y asentar población en la agricultura en la ganadería cada vez está peor destrozadas por las grandes superficies y controlan el precio y tienes que morirá al palo los servicios de transportes que no cumplen

Voz 1959 49:35 son los adecuados para las

Voz 41 49:38 pequeños núcleos rurales luego que no hay servicios médicos o que va a visitar tarde mal y nunca o no tienes asistencias de otro tipo

Voz 0456 49:44 Antonio Santiago es una buena solución sería inminente

Voz 42 49:47 es más la producción ecológica en agricultura y ganadería cobrarían el campo porque es necesario trabajar en esas tareas en segundo lugar mejorarían nuestros hábitos alimentarios sería importante que esto se se puede hacer y en tercer lugar también bajarían los precios de los productos ecológicos tan caros en la actualidad y todo esto lo piensan ellos solitos sin despacho el Ministerio las que nadie tú

Voz 1727 50:08 solito ahí Antonio en tu casa gracias por contarlo en la SER sobre las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:19 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días el tiempo igual este viernes sin cambios sol cielos despejados y temperaturas frías por la mañana veinte grados

Voz 1727 50:30 a mediodía en toda la Comunidad de Madrid once persona