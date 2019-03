Hoy por Hoy (29/03/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días dentro de un mes exactamente estaremos a esta hora aquí haciendo cuentas cábalas sobre el resultado electoral pero hoy es antes veintinueve de marzo toca hablar de empleo por dos motivos el primero porque el Gobierno va a aprobar hoy en Consejo de Ministros la oferta pública de este año con más de tres en Tamil plazas y el segundo motivo lo hemos conocido esta noche es una mala noticia para los miles de interinos que hay en España es una sentencia del Tribunal Supremo que concluye que los interinos no tienen derecho a indemnización cuando los despiden el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había tomado en dos años decisiones contradictorias sobre el caso concreto de una funcionaria interina del Ministerio de Defensa y ahora el Supremo aclara que con la legislación española en vigor los interinos definitivamente no tienen derecho a compensación económica cuando termina su contrato y novedades esta mañana también en el escándalo Villarejo el ex comisario ha admitido ante el juez que investigaron a Pablo Iglesias pero dice que él él no robó el teléfono de la colaboradora del líder de Podemos Ike sólo transmitió los datos vehículo

Voz 2 01:35 según su abogado todo es una cuestión de una investigación policial IT a él por supuesto sólo la Cool izado en Granada

Voz 1727 01:43 con policial que según ha podido saber la Cadena SER Villarejo contó al juez que el operativo contra Iglesias empezó después de que la ex vicepresidenta Sáenz Santamaría avisara de que había que compensar la subida en las encuestas del partido morado el entorno de la ex vicepresidenta lo niega a partir de las nueve de la mañana estará aquí en Hoy por hoy Pablo Iglesias estupor e incluso dentro del Partido Popular por estas palabras de Suárez Illana

Voz 0016 02:13 que hay que ayudar a las mujeres que tienen que recibir entre ser madres de un niño vivo un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento mitiga los neandertales también lo usaban ropas que esperaban a que naciera y entonces Le Le cortaba la cabeza

Voz 1727 02:32 la mentira de Nueva York la burrada de los neandertales o decir que las mujeres que deciden abortar son madres de un niño muerto de salvajada estómago revuelto habla Celia Villalobos en el país horas después Suárez Illana ha tenido que pedir disculpas pero sólo por lo de Nueva York

Voz 0016 02:51 no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto

Voz 1727 02:58 el volumen sacamos la polémica según él y fuera de España en Reino Unido

Voz 4 03:02 New Jersey teléfono

Voz 1727 03:05 el speaker del Parlamento ha permitido que se vuelva a votar hoy el acuerdo de Theresa May para el Brexit porque no se va a votar entero se queda fuera la declaración sobre la relación futura con Europa veremos si el sacrificio de May que ha prometido como saben dimitir si le aprueban ese texto sirve para algo y en Venezuela

Voz 3 03:23 no existe inhabilitación lo que tengo vuelo determinado a recuperar tu libertad eh

Voz 1727 03:28 es Juan Guaidó después de que el Tribunal de Cuentas lo haya inhabilitado para ejercer cargo público durante quince años el régimen intenta asfixiar su carrera con la acusación de ocultar o falsear su patrimonio para patrimonio el de Gerard Piqué ha estado esta noche en el programa La resistencia y como hace con todos los invitados David Broncano ha preguntado el jugador del Barça cuánto dinero tiene todos intuíamos que mucho pero no tanto Samper en la verdad es que no

Voz 1161 04:00 todo un pelo como diría el castizo se comparó con su equipo vecino y eterno rival de la ciudad de Barcelona el español en patrimonio tengo más que presupuestos

Voz 6 04:07 el presupuesto de este año cincuenta y siete millones cincuenta y siete es mucho más que lo miraba que bueno

Voz 1161 04:13 más jóvenes más de cincuenta y siete millones de euros dice tener en patrimonio justo a las puertas del derbi de mañana que además les enfrenta desde las cuatro y cuarto en el Camp Nou precisamente el español en la jornada veintinueve cincuenta y siete millones no me caben el folio desde la previsión del tiempo una cita

Voz 1727 04:28 que hoy nuevo viernes por el clima y movilizaciones convocadas en una docena de ciudades y también frente al Consell al Congreso de los Diputados Blues ultras seguros

Voz 1727 05:42 son las siete seis seis y seis en Canarias estos días de precampaña van confirmando que la estrategia del PSOE es mantenerse en la agenda social sin declaraciones estridentes ni polémicas sobre ningún otro tema hasta que les ha salido Miquel Iceta sus palabras sobre una hipotética independencia de Cataluña Isabel Villar bueno buenos días palabras que el PSOE intente neutralizar como puede para que no se adueñan de la campaña

Voz 9 06:08 lo que dijo Iceta en el periódico vasco Berria es que si el sesenta y cinco por ciento de los catalanes estuvieran a favor de la independencia la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitar la eso fue el miércoles el PSOE lleva desde entonces intentando desmarcarse Carmen Calvo José Luis Ábalos

Voz 10 06:22 Iceta es un socialista ante independentismo en nuestro país no tiene estructura jurídica para que nadie con ningún referéndum su territorio rompa la unidad del Estado español

Voz 2 06:33 oye Iceta que es muy dado también hace reflexiones cuando se inserta esto en un contexto como el actual de confrontación y electoral resulta inapropiado

Voz 9 06:41 el propio Iceta ha puntualizado que él no es independentista y que un referéndum no es la solución para Cataluña pero PP y Ciudadanos

Voz 4 06:46 joder ruta es seguir no haciendo nada para que según Iceta dentro de diez años ya haya una mayoría social de catalanes que hagan absolutamente imparable la independencia

Voz 11 06:58 es decir el Sanchís como ha puesto fecha de caducidad a España pues bien nosotros le ponemos fecha de caducidad al Sanchís que es el próximo veintiocho de abril son Pablo Casado Inés arrimar

Voz 0095 07:08 las que asegura que Iceta tiene la virtud de cáscara antes que nadie lo ha dicho los planes de esa sobre esas palabras te Miquel Iceta y la marcha de la precampaña

Voz 2 07:19 mira de esto

Voz 1727 07:20 mañana de Javier González Ferrari

Voz 0881 07:23 Tica como en tantos otros temas de la vida las cosas no son lo que son sino lo que parecen en campaña electoral en la que lleva a nuestro país desde finales de dos mil quince Este principio llega a su máximo esplendor dentro de un mes a estas horas sabremos si es posible salir del atasco institucional gracias a un gobierno que cuenta con una mayoría estable ya sea con un partido en solitario o gracias a una coalición que goce de la coherencia necesaria hasta entonces estamos asistiendo ya a la puesta en escena de las distintas alternativas posibles es tiempo de escenografía y por el momento el PSOE va ganando en este arte del teatro que sólo pretende que el aplauso será más sonoro y prolongado el centro derecha está dando una impresión de falta de dirección de escena con una improvisación que tiene a sus seguidores que no no son pocos bastante perplejos Sánchez se está revelando como un buen escenógrafo pero debe tener mucho cuidado con aquellos que iban por libre o al menos eso parece mientras en la presentación del programa electoral se olvidó de Cataluña su hombre en Barcelona advertía que si un sesenta y cinco por ciento de los catalanes quieren la independencia habrá que dársela la pregunta que queda en el aire es la siguiente metedura de pata del señor Iceta o globos sonda pactado con UGT

Voz 0095 08:45 las siete y nueve las seis y nueve en Canarias

Voz 3 08:48 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 14 08:54 setenta y cinco mil doscientos

cinco meses duró en el año dos

Voz 0095 10:10 mil diecisiete quizá lo recuerda en el conflicto de los estibadores por la liberalización del sector que el Gobierno de Rajoy aprobó por decreto ese año pero esa era sólo la primera parte hoy el Gobierno de Sánchez aprueba otro decreto sobre la ley de la estiba para intentar solucionar la incertidumbre en la que quedaron los trabajadores de los puertos españoles tras esa liberalización Eladio Meizoso

Voz 0527 10:33 el Gobierno del PP aprobó un decreto de liberalización del sector en dos mil diecisiete pero dejó pendiente una segunda norma para dar seguridad jurídica a los trabajadores de las sociedades de gestión de estiba llamadas a desaparecer hoy se aprueba un decreto ley que regula la subrogación de contratos de esos trabajadores en las nuevas empresas que se encargan de la actividad portuaria y adapta la ley de ETS a las peculiaridades de este sector para el acceso de nuevos trabajadores un segundo decreto sin rango de ley también a aprobación hoy establece las condiciones y ayudas económicas para la prejubilación de trabajadores irregular a la formación para el acceso estableciendo un mínimo de cuatrocientas horas de prácticas veintidós meses han pasado desde aquel primer decreto los textos que iban al consejo han sido negociados por el Gobierno con patronal y sindicatos del sector la Comisión Europea y los grupos parlamentarios para conseguir los apoyos que permita son convalidación por la Diputación Permanente del Congreso

Voz 0095 11:28 y otra vez la industria farmacéutica contra el Estado como ya pasó con el Baldi un laboratorio se niega a aceptar las condiciones que le pone el Ministerio para financiar un tratamiento contra la fibrosis quística Sanidad dice que sólo pagará en los casos en que se compruebe su eficacia el laboratorio contesta que de eso nada María Manjavacas

Voz 0125 11:47 además céltica verte es que comercializan los fármacos para la fibrosis quística no acepta las condiciones del Ministerio de Sanidad no ve factible la propuesta de financiar estos fármacos bajo el modelo de pago por resultados al no estar demostrado que a todos les sea útil estos hace también con terapias innovadoras contra el cáncer pero esto choca con lo que quiere el laboratorio cuya propuesta es venderlo en todos los casos independientemente de la eficacia con lo cual el tema queda en el aire y los perjudicados los enfermos Juan Antonio da Silva ex vicepresidente de la Federación Española de fibrosis quística

Voz 19 12:19 tanto el Ministerio como el laboratorio deben de sentarse para intentar llegar a un punto de acuerdo con las condiciones de que la opción de pago de resultados o la opción que sea para que la que los tratamientos de de última generación lleguen a las personas con fibrosis quística cuanto antes

Voz 0125 12:39 por qué en ello eleva su calidad de vida de momento la farmacéutica no está por la labor de esta financiación parcial y continúan abiertos a seguir trabajando con las autoridades para encontrar una solución para los tres mil enfermos de fibrosis quística que hay en España

hoy por hoy

Voz 0095 14:32 Alicia en el País de las Maravillas Cenicienta el libro de la selva o La Bella y la Bestia son algunos de los clásicos que Disney ha estado reinventando con personajes reales en los últimos diez años este fin de semana toca otra Dunga Pepa Blanes trae los estrenos en el cine y José Manuel Romero las series

Voz 1463 14:50 Disney tiene nuevo plan empresarial convertir todas sus películas clásicas de animación en películas de acción real llega una de las más esperadas la versión

Voz 20 14:58 Dunn Boque firma Tim Burton director por excelencia de los monstruos y los bichos raros

Voz 3 15:06 algo

Voz 1463 15:10 unas nazis Mina una película luminosa que en esta época de sobreprotección a los niños cambia hasta el final de la historia original y que tiene una lectura animalista hay anticapitalista contra los circos que explotan animales y los parques temáticos que explotan a sus trabajadores curiosamente hay más estrenos que indagan en lo que ha salido mal del capitalismo lo hace el canadiense tenía can en la caída del imperio americano donde un intelectual progre que trabaja como repartidor se encuentra con dos bolsas llenas de billetes y hay el dilema coger la pasta o dejarla su responsable

Voz 20 15:41 no puedo evitarlo volvemos al imperativo

Voz 1463 15:43 terminamos con una recomendación más conociendo a Astrit la historia de la escritora sueca Astrid Lindgren la creadora del personaje de Pippi Calzaslargas una feminista y madre soltera en una época difícil

Voz 1727 15:54 mujeres libres y en televisión José

Voz 1463 15:57 Manuel Romero hora Pepa el último bombazo

Voz 1084 15:59 de clicks ha llegado por sorpresa sin apenas promoción una serie de animación para adultos love death and Robots amor muerte y robots

Voz 16 16:08 un asesinato breves ubicación creo por mí

Voz 1084 16:12 detrás del proyecto están David Fincher y Tim Miller director de The Pool son dieciocho cortos independientes que conforman una antología de géneros variados comedia ciencia ficción fantasía terror y hasta sátiras futuristas en la que los creadores se dan un festín de violencia y sexo pero también de crítica política

Voz 16 16:29 su su arrogancia la que puso fin a su reinado su creencia de que eran el culmen de la evolución los hizo envenenar el agua matar las diez Si asfixiar el aire

Voz 1084 16:39 cuatro directores españoles participan en este proyecto global con pocos nombres femeninos todos se fueron de nuestro país y trabajan para la industria americana Alberto Mielgo con cien que esto abre una puerta en la animación frente al universo impuesto por Disney

Voz 22 16:52 te vas a mucho en en el éxito o no o cosas que funcionan pues es una fórmula que venga hay que seguir bombardeando al personal

Voz 0027 17:00 tanta que tenga que acabemos

Voz 22 17:03 es pronto llegue alguien ya haga algo distinto

Voz 2 17:05 los capítulos para mayores de dieciocho años

Voz 26 18:29 terminamos de repasar la semana con Óscar gustaría alzar desde Logroño un grito de socorro porque si juntamos militares orgullosos de eso es franquistas unos cuantos media docena de toreros extremo centristas unos cuantos tertulia los defensores de la ultra derecha convenientemente travestidos de liberales un señor que tiene que llamar a Nueva York para que les expliquen que un niño recién nacido nuestro puede abortar tenemos en conjunto lo que podría parecer una edición de Gran Hermano de la cumbia pero no podría ser un nuevo Parlamento donde se hacen las leyes de

Voz 0027 18:59 gracias Óscar de todos esos datos que menciona la mayoría de ustedes se quedan con

Voz 27 19:04 buenos días soy Maricarmen del Campo de Gibraltar tres señor Adolfo Suárez Illana cada vez que sale de Nice algo tienen que meter la pata el que estaba metido en Seseña Veloso le puede bendita la rama canto bronco sale

Voz 0027 19:19 Antonio Motril cien padre llevan

Voz 28 19:21 pero a la cabeza se volvía a morir otra vez

Voz 0027 19:25 Beatriz

Voz 2 19:27 es que me ha quedado una duda si ha ni va eran neandertales no lo hacía desde Madrid y cambiamos de asunto

Voz 29 19:37 tres de carencia buenos días respecto a la policía patriótica que vergüenza qué asco cada vez que se toca algo salen más mía nada y lo peor de todo es que no haya ni una explicación por parte de los responsables donde estaba coincido hito toda su camarilla por favor el día de las elecciones cuando vayamos a votar a las urnas pensemos lo creo que hay una gran diferencia sobre todo en la catadura moral entre unos y otros

Voz 0095 20:04 gracias a todos son las siete y veinte seis y vende en Canarias

Voz 3 20:12 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

Voz 1275 20:15 día siete grados esta hora de la mañana en la Gran Vía se mantienen estables las temperaturas esperamos veinte grados de máxima medio día cielos casi nubes Carlos Sánchez Mato ex delegado de Hacienda con Carmena y concejal de Ahora Madrid es el favorito en todas las quinielas para encabezar la lista de Izquierda Unida al Ayuntamiento de la capital hoy celebran una asamblea para encontrar al sustituto de morir lo valiente que renunció a esa primera posición en la lista tras la decisión de su partido Izquierda Unida lo confluir con Podemos quiere ocúpese ese puesto tendrá que pasar después por las primarias de Madrid en pie la plataforma donde van a confluir cobra anticapitalistas iban cada municipalista Romy Arce la concejala más díscola de Carmena Pablo Carmona concejal crítico también encabezan ambas formaciones ayer se presentaban como la verdadera

Voz 2 20:59 esto es la intención de generar un problema político que tenga como columna vertebral el pararle los pies a las elites financieras de nuestra ciudad que sigue gestionando como hemos visto con la Operación Chamartín

Voz 1588 21:12 a Manuela Carmena e Íñigo Errejón en ese proyecto nosotras no estamos por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación mide diálogo con una opción que es claramente socio liberal y con la cual pues no compartimos gran cosa no hablaba Carmona

Voz 1275 21:29 el plan para los Berrocal es que sea aprobado esta semana en el pleno del Ayuntamiento con los votos de la derecha en el reproche el voto en contra de varios concejales de Carmena Rita Maestre portavoz municipal recuerda que muchos de esos ediles sí apoyaron ese proyecto urbanístico también el de las cocheras de Carabanchel cuando Service

Voz 30 21:45 su tramitación en las ninguna novedad habito discrepancias como estás a lo largo de estos años yo sólo recordaría que el Plan Director de los desarrollos del Sureste fue aprobado

Voz 14 21:58 con la el debate

Voz 30 22:00 el voto de los veinte concejales que forman el equipo de gobierno en una junta que se realizó hace ya un par de años

Voz 1275 22:10 no hay datos aún el Ayuntamiento de Madrid dice ahora que en quince días podrá decirnos cuántas multas se han puesto en Madrid central tras las dos primeras semanas de funcionamiento con sanciones Carolina Gómez

Voz 1463 22:21 de momento el Ayuntamiento no ofrece datos de multas a pesar de que los periodistas insisten en pedírselo

Voz 2 22:25 el otro día nos hablaron de la posibilidad de que esta semana tuviéramos primeros datos sobre sanciones a Madrid centran no sé si iba o no

Voz 30 22:34 hola no Cairo también aunque en algún momento éramos estos datos porque

Voz 1463 22:39 desde el área de Seguridad las dicen que las multas aún se están tramitando y que todavía no han llegado a las casas creen que tendrán datos en quince días

Voz 1275 22:46 viernes veintinueve de marzo titulares con Virginia Sarmiento los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González pagaron ciento setenta y dos millones de euros a empresas de la Gürtel y a Púnica así lo revela un informe de la Cámara de Cuentas que habla de más de mil contratos firmados entre dos mil ocho y dos mil quince la Audiencia Provincial juzga esta mañana a una mujer acusada de extorsionar en dos mil trece a dos prostitutas del polígono con y piden para ella casi doce años de prisión por pedirles dinero para trabajar allí y amenazarles de muerte nuevos paros de Metro el próximo uno de abril Día del primer juicio por uno de los trabajadores fallecidos por haber manipulado amianto así lo han acordado los sindicatos que también realizarán una concentración a las puertas de los juzgados y el retiro de la Casa de Campo son los mejores sitios para hacer deporte Madrid así lo dice un informe sobre deporte contaminación elaborado por el RACC la Avenue de Pablo Iglesias y el paseo de la Castellana Sol los lugares velos recomendables siete XXIII como despierta el tráfico en la capital pantallas a cazar buenos días

Voz 1463 23:42 buenos días Laura con muy poco tráfico en cada una de las entradas y salidas de la ciudad a excepción de Santa María de la Cabeza bueno esto de momento en la M30 asiste producen ya las primeras retenciones entre Méndez Álvaro y la avenida de América en sentido norte en ambas calzadas muy lento al paso por el estadio Vicente Calderón puentes

Voz 1275 24:00 los franceses gracias Charo que eran las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos

Voz 7 24:03 las buenos días en este momento tenemos ya circulación lenta en prácticamente todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A4 en Valdemoro y Pinto la A42 en casa vuelos Parla Getafe Lacen con Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A6 en El Plantío la M607 en Colmenar Viejo tres Milán la habitación el baño el salón la cocina no la hemos quitado pub necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samsung Hewlett es que leí que las teles grandes olas mes desde lejos os episodio la imagen e tampoco es que cocinar amor mucho si fuera verdad todo lo que dice el

Voz 31 24:39 dos grandes Samsung no haría teles grandes televisores Samsung Julen ya puedes pasarte a la gran por portada

Voz 0125 27:35 es la familia del chulo el joven de veinte años acusado de asesinar a un vecino en el Pozo del Tío Raimundo en Vallecas que ha pasado su primera noche en prisión tras entregarse a la policía después de diez días en busca y captura su familia asegura que asestó una puñalada la víctima en defensa propia en el barrio la Policía municipal mantiene un dispositivo de seguridad Alfonso

Voz 0095 27:53 vea el Chile ya ha pasado su primera noche

Voz 0089 27:56 en prisión tras decretar en el día de ayer su ingreso en un centro penitenciario la titular del Juzgado de Instrucción número cuarenta y cuatro de Plaza de Castilla esa prisión tiene carácter provisional es comunicada pero no admite fianza al detenido se le imputa ser el presunto responsable de un delito de homicidio idea otro delito más

Voz 0125 28:15 pero en grado de tentativa el juzgado de

Voz 0089 28:17 Instrucción número cuarenta y cuatro se ha inhibido como no podía ser de otra manera en favor del Juzgado número XXXII ya que este órgano judicial fue el que asumió la investigación desde el día del

Voz 0125 28:28 me asociaciones de empleadas del hogar de Madrid se han unido en una plataforma para reivindicar todos los derechos que no tienen no cotizan no tienen derecho a paro ni una baja

Voz 1275 28:36 a su reivindicación principal es que se les

Voz 0125 28:39 incluye en el régimen general del estatuto de los trabajadores y que se fije para ellas un convenio colectivo dice Spínola de servicio doméstico activo

Voz 36 28:46 nosotros no tenemos Balonmano tenemos con la ley Errejón laborales no tenemos la reincorporación por baja de maternidad no estábamos por nuestro salario real son tantas situaciones que decís cómo puede ser que yo estoy cotizando a la Seguridad Social y no tengo menos derechos que los demás

Voz 1275 29:02 domingo se van a concentrar a mediodía en la Puerta del Sol para exigir todos estos derechos ya un mes de las elecciones general

Voz 0125 29:07 es el colectivo de personas con discapacidad intelectual que votan por primera vez en estos comicios junto a plena inclusión Madrid han celebrado un mitin bajo el lema Mi voto cuenta están molestos por la instrucción de la Junta Electoral que ya han recurrido ante el Defensor del Pueblo que permitirá a los partidos los colegios electorales pedirles los datos Antonio Hinojosa es miembro de pleno en cuestión

Voz 37 29:27 me he sentido herido porque es una noticia que no no no se espera la Junta Electoral y además eso supone una grave vulneración a la Ley Orgánica de Protección de Datos ya además supone también una grave vulneración a la Convención de la personas con discapacidad intelectual

Voz 1275 29:43 llegamos a las siete y media con siete grados en el centro de la capital sigue la información en la SER

media las seis y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:11 comienza el viernes veintinueve de marzo otro viernes por el clima inmovilización es en medio mundo también en España otro viernes social que dice el Gobierno critica la oposición el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la Oferta Pública de Empleo para este año con más de treinta mil plazas Yeste es además un viernes de Brexit hoy era el día en el que el Reino Unido tendría que haber abandonado la Unión Europea pero en cambio hoy se vota por tercera vez el plan de Theresa May a los ciudadanos británicos les vendieron que el Brexit permitiría recuperar el control financiero y legislativo más que recuperar el control lo han perdido por completo viernes con Aimar Bretos Danny De la Fuente y Manuel Jabois buenos días yo hoy que a partir de las nueve referimos en

Voz 0095 30:56 este estudio a Pablo Iglesias hoy El País publica que la cúpula del Ministerio del Interior con el PP premió al confidente que facilitó el montaje contra Pablo Iglesias

Voz 0027 31:06 Carlos Alberto Arias un venezolano al que el Gobierno del PP le dio un permiso extraordinario de residencia en España justo después de que en dos mil dieciséis este hombre suministrará a la policía informaciones no acreditadas que se utilizaron en la Guerra Sucia en concreto presuntos documentos sobre el dinero que el Gobierno de Venezuela había entregado supuestamente a dirigentes de Podemos a través de una cuenta de Europa fin van en las Islas Granadinas que es un paraíso fiscal esa información nunca fue verificada

Voz 0095 31:32 sobre el discurso del nuevo PP a propósito del aborto escribe hoy en El País Berna González

Voz 0027 31:37 por IU dice así tranquilas amigas neandertales prehistóricas desalmada que por ignorancia o necesidad estamos llegando a extremos que el PP nos va a ayudar a corregir os creéis perdidas y sin embargo estamos salvadas seguimos aprendiendo muchas cosas gracias a este el PP versión dos bajo cero que el invierno demográfico y el problema de las pensiones puede tener soluciones en nuestros bien tres fecundos que si queremos ayudar para que si queremos ayudas para tener un hijo Nos vendrá mejor tener la intención de abortar ya que nadie suele ayudarnos a la primera sólo por buscar un embarazo sin más que su cultura de la vida Nos pone a las demás en el bando de una supuesta cultura de la muerte

Voz 1727 32:14 leemos en Info Libre que las palabras de Soir

Voz 0095 32:16 Ziyang han generado dudas en el seno del Partido Popular sobre su fichaje

Voz 0027 32:21 sales que dirigentes nada sospechosos de su lealtad hacia Casado admiten que la metedura de pata fue monumental cita Info Libre a un veterano dirigente del partido que dice es el precio a pagar por hacer según qué fichajes este protagonismo

Voz 0095 32:34 ella ésto sumen la noticia que publica hoy en portada La Razón el Partido Popular va a promete en su programa electoral un ciento cincuenta y cinco inmediato en Cataluña

Voz 0027 32:45 Carmen Morodo ha tenido acceso al literal de esa parte del programa electoral del PP en la que el partido promete la puesta en marcha del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución sin límite de tiempo para deponer al Gobierno nombrar uno nuevo ir recuperar el control de la educación la seguridad la hacienda los medios públicos y las cárceles esto es literal del programa que cuenta amoroso que ha habido discusión interna en el PP sobre la conveniencia de ir tan lejos

Voz 0095 33:11 todos los periódicos conservadores siguen dándole vueltas a la frase de Miquel Iceta en ver ría en la revista Berria sobre qué hacer en caso de que el apoyo a la independencia en Cataluña crezca llegue por ejemplo más allá del sesenta y cinco por ciento entrevista publicada en euskera así que lo primero que vamos a hacer esta mañana es traducir exactamente qué le preguntan y que contesta el líder de los socialistas catalanes Eva Domaica egun on

Voz 0125 33:37 pregunta el cuarenta y siete por ciento de los votantes está a favor de la independencia no es suficiente a su juicio si consiguen en sesenta y cinco por ciento Tampoco Jan

Voz 1275 33:45 más

Voz 0125 33:46 respuesta Sí el sesenta y cinco por ciento quiere la independencia la democracia tendrá que encontrar el mecanismo para hacer eso posible pero no en el último penalti no con el cuarenta y siete por ciento ni tampoco con el cincuenta y uno pregunta un referéndum acordado entonces respuesta primero es necesario un acuerdo en el Parlamento y luego la votación de los ciudadanos un abrazo

Voz 0095 34:07 Michael gracias pues la prensa

Voz 0125 34:09 Salvador Aimar Le sigue sacando partido esa frase

Voz 0027 34:12 directamente hace hoy un fotomontaje a toda página en la portada con las caras de Pedro Sánchez y Miquel Iceta a media página para Sánchez media página Z dentro incluye la viñeta de Puebla en la que se ve a Iceta vestido de niño frente a un encerado en el que escribe decenas de veces la frase No hay que decir siempre la verdad y titular del mundo el separatismo ofrece investir a Sánchez al conocer la vía I Z dice El Mundo en su editorial el PSOE manda el mensaje de que llegado el momento puede romper las costuras del orden constitucional

Voz 0095 35:41 y como venimos diciendo y recordando a lo largo de toda la mañana hoy era el día el día en el que el Reino Unido se tenía que haber ido de la Unión Europea y hoy los más euroescépticos lamentan en la prensa británica el no poder hacerlo claro en no poder estar celebrando su día del orgullo nacional dicen lejos ya de la pérfida Albión que ahora es Europa el continente y en cambio esta tarde el Parlamento vuelva a votar el acuerdo de Theresa May Dani esta vez sin declaración política y con pocas esperanzas según la prensa británica

Voz 0027 36:12 así Theresa May se enfrenta a un ajuste de cuentas a día de hoy titula el Telegraph y se le advierte de que no va a acabar bien los euroescépticos insisten en que primero se marcho ponga con fecha concreta a esa marcha o no tienen nada que apoyar The Gardian considera tampoco probable que se apruebe el acuerdo estamos estancados advierte The Times que da por seguro que pasará un año por lo menos antes del Brexit Bruselas se prepara ya para una extensión larga es la última tirada de dados de Made titula The Independent para el Frankfurter lo único claro es que hoy es viernes y que aunque le pongan una pistola en la boca curioso caso el que recoge el Süddeutsche el del alcalde de Blums Marko una comunidad de ciento sesenta habitantes en Schleswig Holstein alcalde no por mucho tiempo lésbica Holstein es escocés y en cuanto llegue el residuo a tener que renunciar a su cargo Die Welt afirma que Gran Bretaña están en una situación que se acerca la de las economías emergentes esta farsa del Brexit ha aumentado la incertidumbre aturdido la economía hay complicado el futuro a los británicos parece que responde dando datos completamente contrarios el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido en en hueso

Voz 1275 37:12 que hay sobre Venezuela danés pues sobreviene

Voz 0027 37:15 Cela el Gobierno reanuda hoy sus actividades aunque siguen suspendidas las clases por el apagón titula El Universal Estados Unidos tacha de ridícula esa inhabilitación de Guaidó

Voz 0125 37:23 en un análisis leo que esta crisis en Venezuela

Voz 0027 37:26 pasar factura durante mucho tiempo a toda la izquierda latinoamericana

Voz 0095 37:30 queremos un último titular sobre George Clooney

Voz 0027 37:32 si hay un pequeño país de los cuarenta y nueve que componen el continente asiático que hoy aparece en los mapas es Brunei gracias a George Clooney hoy se habla de este Estado en la prensa norteamericana como el y USA Today en la europea como a partir del próximo tres de abril va a implantar la sharía o ley islámica a pesar de las críticas internacionales va a lapidar a muerte a todos los homosexuales y adúlteros George Clooney propone un boicot no sólo al país no viajando a él sino a los hoteles que el sultán tienen todo el mundo en Estados Unidos Inglaterra Francia Italia el Gobierno de Berlín ya ha pedido precaución a los que quieran viajar al país

Voz 1727 38:23 así que la traéis por otra cosa pero Nicolas Cage puede acabar como un Robinson en una isla desierta de hace está todas sus parejas se presenta borracho en una oficina de Las Vegas acusando a gritos a su pareja de que se quiere quedar con su dinero Jabois el asunto es que habían ido casarse no

Voz 1389 38:41 en habían entrada allí para pedir un certificado de matrimonio luego luego hablaremos con más detalle de esto pero lo que ha hecho Nicolas Cases darle también una lección a Suárez Illana a abortar es interrumpir algo antes de que acabe lo otros asesinarlo divorciarse Nicolas Kayes en este caso lo que ha hecho parecía haber intentado era abortar su propio matrimonio en cuanto a él borracho en Las Vegas yo creo que entre el cine esta canción ya se contó más o menos todo no hay de todos modos no hay que infravalorar esta nueva clase de resaca que se está ofreciendo en Las Vegas y que sólo podía aprobar

Voz 1727 39:12 Nicolás la resaca de la

Voz 1389 39:15 la Antártida de cama ver a una chica no recordar si ayer te separa y con ella esa esa esa ambigüedad que supongo que por cierto sabes

Voz 1727 39:23 el segundo jugaba coche bastante chulos

Voz 1389 39:26 debería haber dicho poco antes pero ya terminado por la calle igual que hace cuatro días después esta

Voz 1275 39:31 mañana nosotros corroboraba noticia de que ha pedido la nulidad matrimonial más ladrar al matrimonio que abren Spears que en este caso y le ha aguantado cuatro

Voz 14 39:42 sí

Voz 1727 39:45 y mucho más cerquita en el Diario de Las Palmas leemos una escena digna de película que se vivió ayer en Tenerife una hora de negociación para intentar evitar un suicidio

Voz 1389 39:55 pues sí una buena noticia otro que vamos a acabar además con dos buenas noticias hace poco me preguntaban porque los periódicos estaban llenos de malas noticias yo creo quedamos malas noticias porque el mundo más son menos más o menos funciona por eso lo extraordinario que es lo que sale en los periódicos en las radios suele ser malo pero que un chico de treinta años con problemas familiares con una hija pequeña se suba un puente para suicidarse una vez hecho esto es lo natural es que se tire lo extraordinarios que la Guardia Civil fue allí lo convenció el chico se bajó sigue viviendo esto es noticia esto es una

Voz 1275 40:28 la noticia esas también las damos que la idea también es una buenísima noticia para él sobre todo la pasta que tiene Gerard Piqué ha contado a la resistencia

Voz 1389 40:37 programa de David Broncano hay más míticas auto invito Broncano dando palmas con las orejas aceptó le hizo dos preguntas la clásica de cuánto dinero tienes otra nueva

Voz 6 40:46 una es cuánto dinero tienes no es que esto es porque la otra incumbe a la otra persona y no quiero que da igual la otro mal cuanto apoya en el último mes en veces sensata

Voz 14 40:58 qué más

Voz 3 41:02 cuentan las del Bernabéu

Voz 1389 41:03 toma Jabois sin lubricante claro que cuenta la bronca no venga el marcador como cualquier otra responde que cuenta más el dinero el otro espera extra de pregunta Broncano cuántos niños manejan

Voz 2 41:15 en patrimonio tengo más que yo

Voz 3 41:18 y además pasta que el presupuesto español de cincuenta y siete millones de euros

Voz 1389 41:24 que me dije Jabois la próxima visita de Piqué al campo español va a ser de lo más interesante quieres estar ahí en primera fila

Voz 40 41:31 no

Voz 14 41:38 Di María

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 3 43:49 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 42 43:58 las que hemos escuchado con Jabois no son las únicas perlas que dejado Piqué a su paso por el programa de Broncano Sampe no

Voz 1161 44:05 hay más aparte de su frecuencia sexual lo del patrimonio personal que tiene que son las que hemos oído habló también del vestuario del Barça de su grupo de Whatsapp en el que dice sorprendentemente que Messi es un travieso

Voz 6 44:15 es de los nuestros es bastante todavía más un humor

Voz 16 44:18 muy jodido a los jodidos de los que huele no faltando pero Promálaga

Voz 6 44:24 no hay buen ambiente del vestuario es una mierda de la Liga

Voz 1161 44:30 pues para seguir echando sal a su visita al campo del Espanyol los cánticos que le dedica la afición del equipo vecino en Barcelona

Voz 6 44:37 los del Espanyol sois muy creativos te hace nuevas canciones de puta madre Piqué cabrón Shakira tiene rabo tu hijo es de Wakaso y tuvieran maricón osea es verdad en plan metió todo ahí dentro dicen yo apearle y hombre descojono imputaba yo tenía unos límites y estos límites llevan expandiendo y ahora yo creo que se han quedado sin límites es cualquier cosa

Voz 1161 44:58 en lo deportivo el Barça recibirá mañana precisamente al Espanyol en el Camp Nou desde las cuatro y cuarto en la jornada veintinueve en Primera que arranca esta noche con el Athletic a las nueve bajas de los locales de Day Douglas si Mojica se lo pierden en los visitantes Aduriz por lesión y Yeray por sanción arbitrará en Montilivi que ya además cinco meses sin ver ganar a su equipo el murciano Sánchez Martínez jornada que se completará el domingo en el Bernabéu desde las nueve menos cuarto Real Madrid Huesca debuta en los oscenses en su historia en cancha blanca también su delantero Enric Gallego que no ve imposible puntuar el domingo

Voz 43 45:24 bueno yo creo que has visto muchos aquí pocas cosas han puesto las cosas difíciles incluso pensar juntos porque no fueron tan sopesa inanes programas que hemos eh

Voz 1161 45:33 mientras los blancos llevan preparando la plantilla de la próxima temporada ayer se producía en Valdebebas una primera reunión entre el representante Farid Ramadán y el director general del club José Ángel Sánchez como contaban Manu Carreño en El Larguero también arranca hoy la jornada treinta y dos en Segunda la misma hora las nueve queremos decir con el Málaga Sporting del resto tenemos la primera sesión entrenamientos libres de motos Gran Premio de Argentina la una Moto3 desde las dos menos cinco Moto2 a las tres menos diez Moto GP por la tarde la segunda sesión también entrenamientos del Gran Premio de Bahrein en Fórmula uno primera sesión de libres a las doce de la mañana la segunda sesión a las cuatro de la tarde en ciclismo quinta etapa de la Volta a Cataluña ciento ochenta y ocho kilómetros final en San Cugat del Vallés en la Euroliga casquete el Real Madrid vencía anoche van a Panathinaikos en Grecia setenta y tres setenta y cuatro en la última décima de segundo con un triple de más de ocho metros ya una mano de Rudy Fernández también de ayer Barça noventa y cinco alumnos ochenta y tres y Maccabi noventa Gran Canaria cincuenta y cinco la jornada se completa esta noche con el Baskonia

Voz 0125 46:26 cool desde las ocho y media la victoria media Baskonia

Voz 1161 46:29 los ocho primeros

