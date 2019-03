Hoy por Hoy (29/03/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días el Partido Popular tiene un problema con el derecho al aborto de las mujeres empezó el el jefe

Voz 1 00:15 es bueno que las mujeres que se vean una incertidumbre sepan simplemente sepan lo que llevas dentro y provocó revuelo Tallin

Voz 1727 00:24 Ignacio aunque tuvieron que decir que no tocaría la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso que ellos mismos el PP presentaron contra ella pero es que esta misma semana el secretario general Teodoro García Egea no fue capaz en este programa de garantizar que si ellos gobiernan una mujer podrá interrumpir su embarazo en los plazos que marca la ley si el PP vuelve a la Moncloa derogará la ley de plazos de la

Voz 2 00:48 esto nosotros vamos a promover una Ley de maternidad que proteja a todas la mujeres que se quedan embarazadas y que por presiones del entorno se les pasa por la cabeza tomar una decisión como interrumpir su embarazo no

Voz 1727 00:58 esa ley derogará de facto la ley de Pla

Voz 2 01:00 estos del aborto esa ley protegerá a la mujer embarazada quién quiere abortar dentro de los plazos que establece la ley vigente podrá hacerlo creo que si las personas que se encuentran ese drama en esa decisión tuvieran

Voz 1727 01:15 mucho más apoyo mucho más recursos

Voz 2 01:18 lo pensarían dos veces lo piensa hay tres veces Ikeda

Voz 1727 01:20 dar podrá hacerlo en los plazos actuales luego nosotros lo

Voz 2 01:23 de queremos como digo es hacerlo en positivo

Voz 1727 01:26 sí tacita a tacita hasta llegar a la falta de respeto de Suárez Illana que es el elegido por Pablo Casado para ser su número dos en la lista al Congreso

Voz 3 01:34 hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento de los neandertales también lo usaba ropas que esperaban a que naciera y entonces Le cortaba la cabeza

Voz 1727 01:54 es una salvajada que les revuelve el estómago a la popular Celia Villalobos o que no comparte la actual vicesecretaria de Comunicación del PP Marta González las dos Se lo han contado al diario El País así que el partido después de estas declaraciones en Onda Cero obligó anoche a rectificar a Suárez Illana pero él sólo lo hizo sobre la mentira de la

Voz 0016 02:16 en Nueva York estado toda la tarde buscando si era correcta o no era correcta mi afirmación sobre esa ley un despacho no yo me confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca mete la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía

Voz 1727 02:35 lo siento mucho pido disculpas juntos todas acallar le faltó decir pero hoy esta mañana la pregunta es sacaba la polémica o se acaba hasta la próxima vez que en un descuido un dirigente del PP diga en voz alta lo que piensa de verdad sobre el derecho de las mujeres al aborto ustedes que creen

Voz 1727 03:13 es viernes veintinueve de marzo y el otro gran asunto que interpela hoy a los populares es la policía patriótica su presunta guerra sucia contra Pablo Iglesias Iglesias viene a las nueve de la mañana este programa Hoy por Hoy y en unos minutos les vamos a ampliar las dos novedades del caso una que Villarejo implicó en su declaración con ayer a Soraya Sáenz de Santamaría lo viene contando la Cadena Ser y otra que según El País el Ministerio del Interior premio al confidente venezolano que permitió elaborar el informe fraudulento contra Podemos y hoy además Aimar hay Consejo de Ministros

Voz 0027 03:45 faltaba un mes para las elecciones el Gobierno va a aprobar la Oferta Pública de Empleo de este año con más de treinta mil plazas sobre empleo también en Tribunal Supremo sentencia definitivamente que los interinos no tienen derecho a indemnización la justicia europea había dicho una cosa y la contraria en los últimos tres años el Supremo zanja ahora que cuando se acaba el contrato el interino no cobra nada

Voz 1727 04:04 hoy también votación fundamental en Reino Unido

Voz 0027 04:18 determinado a recuentro se revuelve ante el intento del chavismo por inhabilitar como ya hizo con Capriles

Voz 1727 04:28 ya en el deporte del Real madrid planifica ya la plantilla de la próxima temporada

Voz 1161 04:32 con la reunión que mantuvieron ayer en Valdebebas como contó Manu Carreño en El Larguero el director general del club José Ángel Sánchez y el representante de jugadores Fali Ramadán y que tiene en cartera jugadores de talla mundial como Coulibaly Rage Llobet It's Djokovic al que pretende el Barça Marcos Alonso que salió de la cantera madridista o Pjanic que es muy del gusto de Zidane precisamente los decidan cerrarán el domingo la jornada veintinueve recibiendo el Huesca una jornada que arranca esta noche a las nueve con el Girona Athletic a la misma hora Málaga Sporting de la XXXII

Voz 1727 04:55 había antes del tiempo por fin tiene respuesta ya una de las grandes preguntas de la extrema la que termina porque el Papa les quitaba a bruscamente la mano el lunes a los fieles que intentaban besarle el anillo cuál fue el motivo verdadero de la cobra papal

Voz 0027 05:09 el portavoz del Vaticano Alessandro Totti confirma que es por higiene para evitar la difusión de gérmenes cuando el grupo de personas al que tienen que saludar el Papa es muy no

Voz 1 05:17 pero es

Voz 1280 05:19 a él

Voz 0978 05:25 buenos días hacía mucho tiempo que no podíamos decir lo que vamos a decir ahora va a llover en muchos puntos del país el domingo de manera que incluso para aquellos que el hecho de que coincida este cambio con el fin de semana también tendremos momentos muchos momentos de sol eso pasará sobre todo hoy y mañana cuando el tiempo no variará demasiado respecto a los últimos días algunos chubascos mañana en puntos de montaña durante la tarde en la península hoy todavía tormentas en Canarias que irán desapareciendo pero será el domingo cuando poco veremos el sol las nubes irán creciendo dando lugar a chubascos en la mayor parte de la Península la lluvia más persistente intensa donde más falta hace en el sudeste de la Península

Voz 1727 06:02 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias

Voz 1727 07:23 nos vamos ya con los detalles que vamos conociendo de la maniobra político policial que según los investigadores se orquestó en el año dos mil dieciséis para intentar reventar el posible pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos lo último que les estamos contando en las sedes que el ex comisario Villarejo el supuesto autor material de aquella operación fuera de la ley ha intentado involucrar a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 07:48 buenos días Pepa Nieves Goicoechea qué tal buenos días

Voz 1505 07:51 qué tal buenos días empecemos por las acusaciones de Villarejo

Voz 1727 07:53 sin pruebas todo de boquilla como todo en su caso dice que la operación contra Iglesias empezó Campos cuando Sáenz de Santamaría dijo que había que frenar a Podemos que por entonces estaba disparado en las encuestas en intención de voto

Voz 1552 08:07 te Villarejo reconoció el juez que existió una operación policial contra Podemos y su líder Pablo Iglesias siempre según Villarejo esa operación se produjo después de que la pequeñita dijo en referencia a la entonces vicepresidenta dijera que podemos había subido mucho en intención de voto en detrimento del PSOE y que había que compensar esta situación a partir de ahí manifestó iniciaron el operativo Villarejo admitió que habla de oídas en ningún momento afirmó que fuera Sáenz de Santamaría quién ordenara la operación anticorrupción Le pregunto quién ordenó ese operativo policial Villarejo se limitó a manifestar que la decisión vino de alguien de arriba sin desvelar su identidad

Voz 1727 08:42 Nieves tú has preguntado claro en el entorno de Sáenz de Santamaría que le dicen

Voz 1468 08:47 bueno Soraya Sáez de Santamaría está muy sorprendida Pepa con esta declaración fuentes del entorno aseguran que a la SER que no tenía ningún trato con Villarejo es más recuerdan que nunca habló con él ella dirigía el CNI y que estaba enfrentado en aquel momento también además con Villarejo sobre la presunta orden de esa de Santamaría para rebajar la expectativa de voto de Podemos en aquel momento su entorno asegura que la ex vicepresidenta

Voz 1276 09:07 pudo subrayar este hecho en una declaración

Voz 1468 09:10 política en una entrevista en alguna relación informal con la prensa porque era un dato además que se reflejaba en aquel momento en las encuestas Pepa

Voz 1727 09:18 esperemos que la investigación juez judicial llegue hasta el final y ese sepa todo Nieves Miguel Ángel gracias a los dos buenos días y como siempre buenos días y hoy publica El País que la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy premió en el año dos mil dieciséis aún te venezolano que facilitó el montaje contra Pablo Iglesias a ese supuesto confidente le dieron un permiso extraordinario de residencia aquí en España hay daba buenos días buenos días

Voz 0137 09:45 es el permiso lo firma el número dos de Fernández Díaz

Voz 1727 09:47 Francisco Martínez que ha sido diputado del PP hasta

Voz 0137 09:50 que se han disuelto las Cortes y las residencias se le concede el venezolano Carlos Alberto Arias se lo traen a España para que suministre información que nunca fue contrastada sobre el supuesto dinero que los servicios secretos cubanos y el Gobierno de Venezuela habrían entregado a dirigentes de Podemos a través de un paraíso fiscal Arias dijo ante notario que era el ministerio el que le pedía esa información que después terminó publicada en el periódico digital hoy diario de hecho según Arias fue la propia Policía quién se lo filtró al periodista Eduardo Inda en ese momento podemos estaba en su apogeo y era una fuerza decisiva

Voz 1727 10:20 para la formación de gobierno en España le han preguntado claro por este enorme escándalo a Pablo Casado él era ya uno de los portavoces del partido por entonces cuando la policía patriótica hacía según Villarejo este tipo de faena citas sobre la negociación de dos partidos democráticos

Voz 0027 10:35 informaciones contrastadas portando Godó allá opinar al respecto de todas formas bueno creo que mi posición

Voz 1 10:45 ante cualquier conducta no ejemplares inequívoca

Voz 1727 10:48 es acabó parece quitarle más el sueño la fortísima caída en intención de voto que el auguran las encuestas en las provincias pequeñas sobre todo del interior que es donde el Partido Popular ha cosechado históricamente un número sustancial de escaños y ahora eso está en el aire Javier Carrera buenos días

Voz 0978 11:06 qué tal buenos días Pepa la fragmentación del voto

Voz 1727 11:09 en la derecha puede acabar con la hegemonía del PP en esa España de circunscripciones pequeñitas

Voz 0866 11:15 sí son veintiocho demarcaciones que reparten cinco o menos diputados ciento tres asientos en juego en comunidades como Castilla León Castilla La Mancha Aragón pero también Cantabria La Rioja o provincias como Cáceres Lugo o Jaén en las últimas elecciones el PP sólo cedió la victoria en cuatro de ellas llevándose cincuenta y tres escaños por veintinueve del PSOE la Ley D'Hont Schulte aquí menos proporcional beneficia a los grandes partidos pero este dominio como dices puede cambiar con la irrupción de Vox y la subida de ciudadanos apelan al voto útil los populares están visitando muchas de esas de esas provincias hoy por ejemplo está en Palencia ante un temor que manifestaba aquí en Hoy por hoy Teodoro García Egea citando casos como el de Guadalajara allí en dos mil dieciséis podemos estuvo cerca de arrebatarles su segundo escaño se quedaron Pepa a poco más

Voz 1727 12:01 de dos mil votos gracias Javier Carrera no ayudan al PP desde luego sus amenazas veladas o explícitas al derecho al aborto de las mujeres y mucho menos la falta de respeto de Suárez Illana Jabois el pensaba que el joder qué tropa de Rajoy te acuerdas verdad

Voz 1671 12:17 se queda corto

Voz 1727 12:18 eso fetiche se queda corto para lo que estamos viendo

Voz 1389 12:21 pues sí a mi a mi de todos modos alguien frío cuando pase todo esto no va a tener que explicar cómo un hombre con esa formación criado en una familia exigente educado en los supuestos mejores colegios llama a sus cincuenta y pico dañados aún bufete de abogados de Nueva York para preguntarse a matar bebés de verdad yo soy ese abogado inauguró coge el teléfono mi vida así suene en el momento en que suene que espero que además es abogado no haya sido padre reciente porque imagínate el shock lo curioso es que con Suárez Illana Pablo Casado querría reivindicar la figura de Adolfo Suárez y la Transición y yo creo que estamos a dos declaraciones más del hijo de cargar no sólo todo a ver si liquidar el régimen de setenta y ocho era esto ahora que va a estar con Pablo Iglesias preguntárselo oposición

Voz 1727 12:59 igual era esto si soy un buen fin de semana adiós ayer a esta hora escuchábamos por primera vez la accidentada entrevista del ministro de Exteriores de Borrell en una tele alemana que terminó cortando varias veces porque no le gustaban las preguntas del periodista sobre Cataluña bueno pues el jefe de la diplomacia española lejos de reconocer que le faltó diplomacia insiste en que lo hizo bien

Voz 9 13:21 ente paciencia tuve probablemente no hubiera tenido ni siquiera que darle la oportunidad de continuar la entrevista en una segunda parte yo creo que esta clase de personajes de cuando en cuando hay que pararles los pies hay que pararlo

Voz 1727 13:34 los pies a un periodista de Efe para los pies a un periodista que hace preguntas en una entrevista a la que se acude voluntariamente hemos de suponer ocho catorce siete y catorce en Canarias

Voz 3 13:48 cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces

Voz 1 13:57 acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 1322 14:00 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud ante la duda con prueba Gobierno de España hoy es eso

Voz 1 14:12 el mejor sonido es el del silencio por eso para tu tranquilidad aprovecha el chequeo gratuito de veinte puntos en tu servicio oficial lleva te una luz gel FLA consulta condiciones en Seat punto Es sea contigo que necesitas hoy sabía usted que la análisis

Voz 10 14:28 una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas cogidas de las naranjas que usted exprime están recién cogidas del álbum humo exprimido Don Simón hecho con naranjas de nuestra tierra

Voz 11 14:44 es la gran diferencia

Voz 8 14:47 hola soy Pablo si actor antes de interpretar un personaje

Voz 1 14:51 ver Guerra y me lo preparo pues lo mismo con tu coche si vas a salir preparado hablar revisión en el parque a servirse disfruta de tu viaje con la máxima confianza a un precio de cambio de aceite y filtro cincuenta y nueve euros tu taller condiciones par puntos aquí se recicla un hacha pero Un juguete del cocido croquetas a bicis somos capaces de reciclar una vida dice aquí siempre hemos de reciclar o que nos dice Clams también las bombillas hacer en supermercados puntos limpios tiendas de iluminación a cuidar el medio ambiente es más fácil de lo que crees Ávila

Voz 11 15:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 15:34 con Pepa Bueno a las ocho y cuarto ahora a las siete y cuarto

Voz 1727 15:37 Canarias después de sufrir un infarto a muchísimos pacientes y les prescriben algunos fármacos de por vida ya pues bien el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares va a hacer un ensayo clínico a gran escala para intentar demostrar que algunos de esos medicamentos no son necesarios Daura Marcos buenos días

Voz 1505 15:57 qué tal Pepa buenos días los cardiólogos Laura dicen que

Voz 1727 16:00 varios millones de personas podrían beneficiarse de los resultados de este estudio y que si no se ha hecho antes es porque a las farmacéuticas no les interesa

Voz 1505 16:09 sí desde hace cuarenta años estos Pharma

Voz 1276 16:11 los llamados veta bloquea antes se prescriben porque ayudan a reducir arritmias pero aunque se consumen de por vida ahí tienen efectos secundarios como la fatiga crónica o la disfunción eréctil sus beneficios ya no están tan claros este macroproyecto público del CNIC pretende demostrar con ocho mil quinientos pacientes de al menos cincuenta y cinco hospitales españoles que sin esta pastilla la salud de los infectados con menos

Voz 1505 16:34 secuelas no empeora Borja Ibáñez es el Cardiel

Voz 1276 16:37 lobo a cargo de esta investigación estos fármacos

Voz 12 16:39 los secuestraron de forma muy extensa en una época en la cual los pacientes prácticamente no tenían ninguna otra opción de tratamiento y hoy en día con todas las acciones que se hacen que hay muchas menos arritmias después de un infarto no queda claro si estos fármacos siguen siendo necesarios o no

Voz 1276 16:55 Suecia Noruega y Dinamarca van a poner en marcha otros ensayos parecidos durante tres años porque se ha demostrado que estos enfermos abandonan menos el tratamiento cuando se le reduce la cantidad de pastillas que toman al día que suelen ser más o menos unas siete Pepa

Voz 1727 17:09 gracias Laura ahí el Parlamento Europeo aprobado esta semana que a partir del año dos mil veintiuno ahí a la vuelta de la esquina esté prohibida la venta de los artículos de plástico de un solo uso los platos los vasos a las pajita cubiertos au bastoncillos para el oído por ejemplo es posible ahora mismo vivir un día entero sin plástico es un reto enorme pero hay hogares que lo practican cada día como el de Patricia y Fernando con ellos hablado Paula Losada

Voz 1322 17:38 Patricia Reina y Fernando Gomes son pareja viven en Madrid desde hace más de tres años lo hacen sin plásticos desechables nos han contado

Voz 1505 17:46 cómo es su día a día elija un

Voz 13 17:48 eso delante formatos sólido la ducha por ejemplo en Argel también utilizamos jabón de toda la vida me paraba conoció el pelo por ejemplo tiene estamos Duchamp un sólido que tiene también en barra

Voz 14 18:01 jabón vinagre bicarbonato limón pueden enviar practicamente todo también hay cada vez más tiendas a granel donde se puede comprar como producto de limpieza llevando en tu propio envase nosotros mismos lo que hacemos con la gente para ropa

Voz 13 18:14 el producto que más nos ha costado encontrar alternativas y hay una especie de ducha pequeñitas lo acoplarse Hacienda usted sobre lo que tenemos ahora

Voz 14 18:25 cómo deja de comprar tantísimas cosas El sustituto muchísimo menos cosmético muchísimo menos productos de limpieza menos comida procesada no compramos desechable aquí la Cuenta General de La Cueta incluso un poquito más baratos bueno se puede seguir viviendo en el siglo XXI con comodidad de saber que una forma más responsable

Voz 1727 18:49 sí muchos oyentes llevan toda la mañana preguntando pero no lo vais a dar no lo vais a dar no lo vas Haidar aquí está

Voz 15 18:56 contamos con hondura trae una figura doctor

Voz 1275 23:14 el Real Madrid diseña ya la próxima temporada Sampe buenos días

Voz 1727 29:17 a las ocho de la tarde ocho grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Via

Voz 1727 30:10 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 0027 30:21 así lo cuenta el periódico de Cataluña el hijo de Pujol ha pasado dos meses y diez días en prisión había sido condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV en la Generalitat le ha concedido el régimen abierto y a partir de ahora tendrá que ir sólo a dormir diariamente a un centro abierto dentro de una hora comienza el Consejo de Ministros que va a aprobar una oferta de empleo público de más de treinta mil plazas para este año y sobre empleo les estamos contando la sentencia del Tribunal Supremo que ha determinado que los interinos no tienen derecho a indemnización cuando los despiden la justicia europea había tomado de este dos mil dieciséis decisiones contradictorias llora al alto tribunal acaba con ese debate indica que cuando se les termina el contrato a los interinos no tienen derecho a cobrar enemigo

Voz 7 31:03 acción

Voz 0598 31:06 hacerles cosas como las familias nos hace diferentes con Family seguros hasta el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tu seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa hacen Caixabank punto

Voz 1727 31:22 Caixabank que escuchar

Voz 11 31:24 hablar hacer

Voz 0099 31:33 y a esta hora la columna de Almudena

Voz 1727 31:34 Andes yo sé que están pasando cosas más importante

Voz 0099 31:37 pues en España pero no me resisto a hacer memoria ya nadie lo recuerda pero hace exactamente cuatro años Alberto Garzón declaró reiteradamente que si viviera en Madrid no votaría a su propio partido ni en las municipales ni en las autonómicas luego expuso de una tacada a los cinco mil militantes de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid vacío una organización que no controlaba para imponer sus líneas y fuego podría haber intentado convencer a los

Voz 27 32:02 críticos podría haberse sentado a negociar

Voz 0099 32:05 podría haber esperado a la renovación de los cargos pero escogió la vía rápida entre quienes de un día para otro se enteraron de que ya no pertenecían a la coalición fundada por el partido donde había militado durante décadas dentro y fuera de la cárcel estuvo por ejemplo Marcos Ana este es el contexto de la más reciente de las divisiones de la izquierda madrileña que se presentará dividida en cuatro listas distintas tres a la izquierda del PSOE a las próximas elecciones autonómicas en dos mil quince Garzón expuso a cinco mil militantes en Madrid porque se oponían a diluir Izquierda Unida en Podemos cuatro años más tarde con menos de la mitad de afiliados encuentra exactamente en la misma situación cuando se opta por la soluciones personales sobre los intereses del partido aunque en lugar de sillones ya no que más que algunas sillas cojas que repartir el ejemplo es contagioso yo que vivía el proceso en primera persona debería celebrar hoy esta venganza el destino pero mi desolación no tiene límites

Voz 1727 34:11 Iker Ramos la semana con Mariola Urrea que es profesora de Derecho Internacional y Unión Europea en la Universidad de La Rioja Mariola buenos días muy buenos días Pepa con Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días

Voz 1671 34:25 buenos días Pepa con Jesús Maraña director Edit

Voz 1727 34:27 L'Oréal de Info Libre buenos días o la buenos días cuentan los científicos consultados en las últimas horas por todos los medios de comunicación que las palabras ayer de Suárez Illana sobre el derecho al aborto de las mujeres no sólo ofenden a las muy

Voz 11 34:41 ex sino comprendería

Voz 1727 34:43 a los neandertales si alguno hubiera estado en condiciones de haberle dado la réplica en esa entrevista Suárez Illana dijo que que mataban a sus niños al nacer himnos explica de dónde ha sacado eso Suárez Illana Manuel Mandiá han es que es doctor en antropología ideología con toda una carrera de investigador en el CSIC

Voz 29 35:04 no sé de donde ha podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dice absolutamente nada puede ser que el señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

Voz 1727 35:27 lo que hace Suárez Illana seguro es batir el récord de remontarse al pasado para justificar el presente no llevamos muchos meses con la derecha acusando a la izquierda de remontarse siempre a la guerra civil ya hemos visto que Vox va la reconquista el propio PP estuvo en Granada el dos de enero celebrando la toma de Granada por los Reyes Católicos bueno es Suárez Illana Pablo Simón se va cuando son doscientos mil años hacia atrás

Voz 1671 35:52 bueno o más claro que como los tales no tienen acceso a bufetes de abogados en Nueva York no han podido defenderse ni puntualizar a propósito de esto no pero yo creo que hay una reflexión un poco más general a propósito de la cuestión del aborto IS en qué medida el comportamiento que está teniendo ahora el Partido Popular es estratégico o ideológico es decir si el Partido Popular fue la estratégico lo que tendría que estar haciendo para tratar de postularse frente a Vox es plantearse como un partido de gobierno una opción creíble una opción que sabe gestionar la economía algo que parecía era la línea que Pablo Casado inauguraba hace tres semanas si os acordáis cuando empezó a decir que Santiago Abascal no tenía programa que estará escondido etcétera sin embargo justamente está haciendo lo contrario entrando en el marco de su rival comprando el el tema de las guerras culturales a propósito de un doble problema que es según el último barómetro del CIS el aborto preocupa un cero por ciento de los españoles al es decir éste es un tema de consenso totalmente superado amplísimo a izquierda y a derecha y segundo y esto es todavía más preocupante para la Strata en el PP hoy el PP tiene entre sus votantes el cincuenta y seis por ciento de mujeres en sus Bot su votantes mucho más te minimizado ahora que en el pasado porque sus fugas masculinas son las que se van a Vox planteando este tipo de discursos más allá de que luego podamos hablar de la propia figura de que lanza esto lo que están dando a entender es que tienen una línea estratégica porque el propio Teodoro García Egea fue una marcha contraria al aborto muy recientemente

Voz 1727 37:14 el domingo pasado por lo tanto es una cuestión ideológica

Voz 1671 37:16 la profunda de fondo y que está siendo contraproducente desde una perspectiva estratégica y electoral

Voz 1727 37:22 toda la argumentación del número dos de Casado está llena de mentiras y barbaridades como vamos a comprobar a las nueve y media en las

Voz 1505 37:27 hay muchas porque hoy es viernes pero me quiero decir

Voz 1727 37:30 en aquí Mariola en este punto exactamente por qué es el PP quien convierte a este hombre en el número dos al Congreso por Madrid el que acompaña al líder por lo tanto está toda esta secuencia de pronunciamientos tanto de Casado como de García Egea que no acaban de aclarar cuál es su posición en este tema

Voz 1505 37:48 efectivamente yo creo que el Partido Popular necesita más allá de quién sea el portavoz sobre las cuestiones de aborto y luego yo creo que merece la pena detenerse también en la figura de Adolfo Suárez Illana necesita fijar una posición respecto a cómo quieren que se establezca el marco jurídico respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y eso es lo que no queda claro las comunicados en el último tiempo a través de distintos personajes lo que nos hacen es una reflexión en clave moral en clave religiosa de lo que es el aborto pero en una sociedad como narró extraen en el debate político y civil de lo que hay que hablar es como queremos que se establezcan los criterios jurídicos en términos de interrupción voluntaria del embarazo nos están hablando devolver a la a la el Código Penal de mil novecientos ochenta y cinco están hablando

Voz 1727 38:42 pues antes nueve de récord

Voz 1505 38:45 figurar la ley de plazos están hablando de que no quieren ni esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que tienen pendiente un pronunciamiento a este respecto por cierto ya está bien del tiempo que dedican a esto

Voz 1727 38:58 ocho horas no perdón Ochoa es mayor ya está

Voz 1505 39:01 tienes es que las instituciones del Estado están también para intentar cerrar debates en término el marco jurídico que tenemos vigente porque si no es que esté la cuestión política sea Se reabre no sólo con mentiras sino con aproximaciones que escapan de desbordan el marco jurídico para hablar para llevarnos a otro código ya otra lógica que es la de la moral o la de la religión que cada uno tendrá la suya pero que para vivir en sociedad necesitemos fijar el entorno de convivencia y eso lo fija la ley

Voz 27 39:34 es evidente que el PP tiene un problema con el asunto del aborto las tesis que han ido soltando tanto Casado como Teodoro García se basan además fundamentalmente en falsedades pero aparte estoy recordando ahora tasado cuando dijo que en este país a partir de la semana veinte había barra libre para abortar por ejemplo es decir son cosas muy serias en lo político que Trump de esta manera con un asunto tan delicado pero es que el fin de semana pasado Teodoro García participó en una manifestación y explícitamente dijo y mantuvo que el aborto no es un derecho entonces estamos hablando de un retroceso o una propuesta de retroceso muy importante una propuesta que no se han atrevido aprobar en el propio partido porque casado tenía previsto llevarlo a esa convención sobre la familia de la natalidad además que tenían prevista no se han atrevido a dar ese paso a mí en cuanto a la apuntaba Pablo de si es estrategia ahora es ideología o no es ninguna de las dos cosas me preocupa eso que ya hemos vivido más de una vez que es el uso de la exageración para la eficacia posterior de rebajar el listón y finalmente establecer un retroceso que al lado de lo que van soltando parece una cosa menor parece un daño menor no debemos estar prevenidos para eso es decir esto no son voluntades que suelten uno detrás de otro y hablaremos de las de Suárez Illana y demás es decir hay un fondo detrás que es clarísimo que es la dirección actual del PP están contra el derecho al aborto no lo consideran un derecho me parece que eso está claro mienten cuando dicen Nos gustaría volver y lo ha dicho casado varias veces al consenso dicen del ochenta y cinco donde no es verdad que los suyos estuvieran de acuerdo puesto que lo llevaron al Constitucional y entonces sí que el Constitucional dijo además no no esto no es inconstitucional

Voz 1505 41:19 hay un hay una pregunta a Jesús que yo creo que es la que hay que reclamarle al Partido Popular cada vez que hablan del aborto la pregunta es la siguiente usted ustedes quieren llevar a la cárcel a las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo sí o no

Voz 27 41:34 este es el debate de fondo porque si no lo consideran un derecho están planteando eso sí lo trasladan realmente a medidas reales

Voz 1505 41:41 pero fíjate incluso hasta llegar al término de derecho e igual hasta llegar jurídicamente la configuración de la interrupción del embarazo como un derecho hay un trecho bastante amplio que permite el debate jurídico pero éste es en el año ochenta y cinco el único consenso que hubo fue en el siguiente él decir las mujeres que interrumpan el embarazo en determinadas circunstancias no pueden ir a la cárcel Éste es el consenso del ochenta y cinco y ellos nunca plantean ahora en el debate que abren ahora no sabemos si si lo que están discutiendo es la mayor quieren decir que nos que quieren llevar a las mujeres a la cárcel si las mujeres interrumpen el embarazo sí o no a partir de ahí articulamos el marco jurídico para hacer posible una cosa u otra

Voz 1727 42:31 lo consideran un derecho no lo consideran un derecho este es la cuestión fundamental que no no acaban de aclarar los dirigentes del partido no sólo alguien como Suárez Illana otro declaración muy estruendosa de las últimas horas que quiero deciros vuestra opinión siquiera brevemente es la de Miquel Iceta en el diario Berria una de la acción que leíamos en euskera como no sabemos euskera les hemos preguntado a nuestra directora de contenidos allí nos decía que le preguntaba Martxelo Otamendi el periodista debería le pregunta

Voz 30 43:02 ETA Miquel Iceta el cuarenta y siete por ciento de los votantes está a favor de la independencia no es suficiente a su juicio si consiguen un sesenta y cinco por ciento Tampoco Hamas responde Iceta si el sesenta y cinco por ciento que la independencia la democracia tendrá que encontrar el mecanismo para hacer eso posible pero no en el último penalti no con el cuarenta y siete por ciento ni tampoco con el cincuenta y uno Otamendi pregunta un referéndum acordado entonces Iceta responde primero es necesario un acuerdo en el Parlamento y luego la votación de

Voz 1727 43:32 Ciudadanos anda el PP y Ciudadanos quería en realidad centrar la campaña en esto no pueden porque se les escapan sus candidatos haciendo estas declaraciones estrambóticas peligrosas sobre el aborto pero claro ha provocado el revuelo como os podéis imaginar Jesús dice el ministro Ábalos inapropiado

Voz 27 43:53 inoportunos sobre todo no porque escuchando como tú has leído la transcripción literal el porcentaje además lo da el entrevistador Iceta contesta con ese porcentaje lo digo porque ayer escuchaba ya interpretación hizo nombres y por lo menos hubiera dicho lo Chen bueno sobre todo es inoportuno por otro lado parece obvio y otra cuestión es que sirva para que desde la derecha es les venga muy bien para hacer una reinterpretación de soy decir pues que eso está pacta o que eso es algo que está previsto para que conseguir que el apoyo de los independentistas etcétera pero no esto es una reflexión que hace mucho tiempo que se hace con bastante lógica es decir desde el propio independentismo y sobre todo y fundamentalmente todos lo sabemos desde ERC dicen oiga todo esto yo estaría unilateral no tiene sentido mientras no haya una mayoría holgada que vayan un camino no esté fracturada casi por la mitad de la sociedad catalana luego estamos en la cuestión de eso cómo se resolvería pero que desde luego si alguien piensa que con un yo no voy a decir el sesenta y cinco por no apuntarme a ese carro no pero además hay referentes en la comunidad internacional sobre cuál podría ser un poco la referencia en porcentaje de apoyo a una causa no pero digamos un ochenta acaso vamos a negar que tendríamos un problema que hay que solucionar con absoluta urgencia

Voz 1671 45:17 a ver yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que esto es inoportuno y además le brinda una oportunidad fantástica sus rivales que quieren instalar el marco de que esta elección va sobre el tema territorial y por lo tanto es algo muy ventajoso que además cuenta también fricciones dentro del propio Partido Socialista no olvidemos que la propia encuesta que comentas estéis aquí con Belén Barreiro ya mostraba que las preferencias de alianzas dentro de los electores socialistas pues algunos oscila más hacia el independentismo otros oscilan más hacia ciudadanos luego esto abunda en esa brecha pero yo creo que la reflexiona Quique deberíamos hacer es que probablemente la cuestión de cómo se resuelva el tema catalán y en qué medida puede haber o no un referéndum no es una cuestión numérica no es una cuestión cuantitativa sino de procedimiento y cualitativa es decir uno podría estar a favor del referéndum aunque hubiera un veinte por ciento de personas si fueran partidarias de la independencia obviamente si hay un ochenta por ciento Un setenta la presión política es superior pero aquí de lo que estamos hablando no es de una cuestión cuantitativa sino de cuáles son los procedimientos y los cauces legales que tendría que hacer sabemos que en el caso de España esto pasaría necesariamente por un proceso de reforma agravada de la Constitución

Voz 27 46:23 que efectivamente porque estamos hablando de un sujeto

Voz 1671 46:26 soberanía distinto yo creo que eso no lo podemos dejar de dado porque es el fundamento de toda la crisis constitucional de los

Voz 1727 46:32 Mariola yo creo que efectivamente

Voz 1505 46:34 te en precampaña electoral que un líder

Voz 1468 46:37 han significado como Miquel Iceta

Voz 1505 46:40 que se pronuncia en estos términos genera un ruido que yo creo que nos aleja del fondo de la cuestión que es que obviamente en ese hipotético supuesto en el que hubiera una mayoría súper cualificada de catalanes que apostaran en una dirección política que duda cabe que cualquier sistema democrático tienen que en contra dar las vías para que se pronuncie esa a esa sociedad emita su juicio claro esto en un debate académico se puede ordenar de una manera muy muy bueno sin ningún tipo de impacto sin ningún tipo de de consecuencia pero que lo haga un actor político relevante con aspiraciones a ocupar puestos de responsabilidad política en este momento genera unas consecuencias como las que estamos comentando no pero sobre el fondo yo no puedo estar más de acuerdo con Miquel Iceta

Voz 1727 47:36 son las ocho y cuarenta y ocho siete y cuarenta y dos ganarías

