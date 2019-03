Hoy por Hoy (29/03/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1434 00:07 Pablo Iglesias considera que es evidente que el PP ha estado detrás del presunto robo de datos personales suyos por parte de la denominada policía patriótica Antonio Martín

Voz 1646 00:16 buenos días buenos días Pepa no acaba de decir el líder de Podemos en Hoy por hoy en la SER les venimos contando que ayer el ex comisario Villarejo implicó en su declaración ante el juez en esas presuntas actividades a la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría Iglesias considera que la influencia del PP en esos movimientos asigne

Voz 3 00:31 le añade que va a estudiar todas las medidas

Voz 1646 00:34 los legales y políticas para defenderse bien

Voz 4 00:36 la haciendo el gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones todo el argumentario de los informes falsos creados por por los policías corruptos y difundidos por lo que ideario era el argumentario de la vicepresidenta bueno pues que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 1646 00:54 Iglesias ha dicho además que en el programa electoral de Podemos a incluir la posibilidad de que se celebre un referéndum para que Cataluña pueda tener un encaje diferente dentro de España

Voz 4 01:03 un referéndum donde todas las opciones sean posibles

Voz 3 01:06 además las opciones no tienen porque ser necesariamente dos

Voz 4 01:08 nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España quizá con un encaje constitucional diferente ahora bien que no se puede ocultar que hay muchos sectores de la sociedad catalana que querrían irse eso es una realidad

por lo demás el ministro del Interior ha remitido una carta a la alcaldesa de Barcelona después de que se haya colocado una placa ante la principal comisaría de la Policía en esa ciudad que recuerda que fue centro de torturas durante el franquismo Grande Marlaska les recuerda que la policía actuales Un cuerpo democrático hilos comunes acaban de contestar en La Ser en Catalunya pidiendo que respete a las víctimas de la dictadura Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 01:43 si Marlaska en una carta avisa Colau que es peligroso identificar instituciones democráticas del Estado con un régimen político del pasado pero el actual teniente de alcalde de Barcelona son las áreas Jaume dice que son declaraciones temerarias Marlaska está asociando la actual Policía Nacional con la policía franquista acusa también la acusa también de en su etapa de juega al tema las torturas y no no no es sensible de no ser muy sensible con las torturas le piden más respecto para esas víctimas

Voz 1995 02:06 que la economía española creció el pasado año dos

Voz 1646 02:09 coma seis por ciento según la última revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística eleva este organismo una décima al dato que avanzó a finales de enero pero con todo el crecimiento es el menor desde dos mil catorce Carlos Carnicero

Voz 0325 02:19 este dato coincide con las previsiones oficiales del Gobierno y es ligeramente superior al calculado por el Banco de España por el Fondo Monetario Internacional la revisión obedece a que la aportación del sector exterior ha sido menos negativa de lo que se había calculado en un principio la demanda nacional mantuvo una contribución al crecimiento global de la economía semejante a dos mil diecisiete mientras que la externa ha empeorado el Instituto Nacional de Estadística revisa además a la baja el crecimiento de los últimos trimestres el INE explica que el consumo final de los hogares mantuvo su ritmo de crecimiento interanual que está en el entorno del dos

Voz 1434 03:02 qué podemos también se ha referido en Hoy por hoy a la nueva plataforma de Manuela Carmena Pablo Iglesias acusa a la alcaldesa de Madrid de excluir a las formaciones que la llevaron al poder de purgar a los concejales crítico

Voz 4 03:13 soy de Madrid es ha sido terrible para nosotros para nosotros ha sido muy duro que hace cuatro años nosotros fuimos quién propusimos a Manuela Carmena como candidata a la Alcaldía no entendemos que ella haya decidido construir un nuevo partido que excluye a Podemos Izquierda Unida ya fuerzas políticas que fueron absolutamente cruciales no solamente para que ganara las elecciones sino para el Gobierno cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica a veces se omite que el artificio de esa gestión económica Fun señor Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente fue a mí esta expresión me parece terrible pero se utiliza mucho en los medios de comunicación purgado

Voz 1434 03:51 aún así ha dicho Iglesias la de Carmena les parece la opción más sensata para gobernar en la capital el Gobierno región al no descarta elevará a la Fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que concluye que la Comunidad de Madrid pagó ciento setenta y dos millones de euros a empresas de la Gürtel de la Púnica durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González el presidente Ángel Garrido ha dicho que es posible que lo hagan como ya han hecho en casos como el del Campus de la Justicia

Voz 0177 04:14 cuál nuestro con todos los informes que vio la Cámara cuenta en la que han testado algún indicios de irregularidad o de cualquier otra naturaleza que no parecerá normal por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía en este caso pues imagino que haremos como en todos que la propia Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos y quién decidirá si debemos elevar o no hemos actuado siempre en esto con coherencia exactamente igual un caso con otro y creo que eso también es lo que nos da la fuerza puedes decir que siempre actuamos de manera

Voz 1434 04:39 las once personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo en un incendio que se ha declarado esta noche en una vivienda de la calle Palos de la Frontera en la capital al lugar han acudido nueve dotaciones de bomberos del Ayuntamiento dos vecinos han tenido que ser rescatados con la escala de los bomberos por el exterior del edificio y cuatro han sido trasladados al Hospital once grados en el centro de Madrid

Voz 1995 05:40 con Toni Garrido el otro día mi amigo Juande decía Tú un viernes en la radio no puedes contarle a la gente que el mundo se acaba y saben que tenía razón no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposibles viernes estamos en primavera sol y temperaturas moderadas de hasta veinte grados en casi todo el país ustedes recibe no dos plásticos moderen el consumo de agua y sobre todo para detener el cambio climático disfruten de la vida ahí sí debemos hacer todo lo posible por detener el aumento de las temperaturas pero mientras por qué no disfrutar un poco de ellas es viernes estamos aquí y es difícil que las cosas se ponga mejor amigos sólo ustedes los nuestros oyentes que nunca hemos tenido estamos hoy hablándoles desde Radio San Sebastián y creíble rodeados de buenos compañeros ayer tuvimos un maravilloso encuentro dentro del Club de Creativos que es donde se juntan algunas de las mentes más brillantes del país por compensar Nos llamaron a a nosotros y al sueco una pelea a muerte cada mañana con la máquina del café no hay hotel

Voz 7 07:25 donde tú te hayas peleado troncal en muy buenos días buenos días Caixa Galicia Caixa España es verdad que ganó la máquina me cada mañana gana la máquina no sé qué pasa que se entrenar más

Voz 1995 07:36 vuela unos gol menos Paul con menos argumentos que la pelea del sueco con las con el café sean hecho series de televisión bueno como les decía estamos en los estudios de Radio San Sebastián estamos en Donosti y esta es una ciudad repleta de vida de buena comida como sabe todo el mundo de grandes personas y también de cine aquí hay mucha cine o con verán el cine es una buena vara de medir el cine no es dice quiénes somos en ocasiones mucho mejor que los periódicos a la radio tiene describe las sociedades momento se define de una forma u otra por los hombres y mujeres que conforman una constelación de estrellas en Hoy por hoy hoy vamos a tener la fortuna de poder hablar con una de esas figuras una de las figuras sobre las que cae el peso de una industria de cine la de Hollywood primeros durante los últimos treinta años Kevin Costner ha venido a España y ha venido a contarnos de una forma muy distinta a la romántica historia de atracos Così fugas de ponían Clyde seguro que lo recuerdan sabemos mucho sobre esa pareja de delincuentes que la sociedad estadounidense convirtió en mitos esos Robin Hood modernos que representaban a una sociedad empobrecida hay desencantada durante la Gran Depresión pero eso era hasta ahora porque no conocíamos la cara B de este relato

Voz 6 08:50 sólo las llevas dentro dieciséis creo vendría bien que te a su médico en algún momento podría venirme bien que permitió soy médico aquí lo tengo balas en el cuerpo

Voz 1995 09:03 la película en voz cada final dirigida por John Lee Hancock es la última gran producción de Netflix viene a llenar precisamente ese vacío el de la historia real de los dos Rangers de Texas con métodos de habilidades de la vieja escuela que

Voz 3 09:17 abandonaron su retiro del único con el único

Voz 1995 09:20 qué tipo de capturar a la pareja de criminales entonces a América ante la Gran Depresión la pareja criminales más conocida todo país Kevin Costner es el protagonista de esta película es uno de los actores más populares de Hollywood por tanto del planeta ya estuvo con nosotros

Voz 3 09:36 los días extra usted cansado

Voz 1995 09:40 ya muy intenso muchísimas gracias por prestar hoy con nosotros un verdadero placer de amo creo que mis hijos no el cuando se estrenó la película es difícil separar Antonia Clay del del mito del cine el fina construyó muchos mitos y probablemente uno de ellos exponer cracks hoy Otis Harris

Voz 2 09:56 este es Davis trabajaba con qué tal

Voz 1 10:00 la señorita Bonnie Parker mucho gusto yo soy Clay Barrow encantado atracar bancos

Voz 1995 10:05 cuando se estrenó la película usted tenía doce años recuerda haber ido al cine a ver la película

Voz 8 10:10 ya no ha impedido que el dos

Voz 2 10:13 sí me acuerdo me acuerdo hasta de la sala pues muy emocionante porque hoy a hablar mucho de la película también había leído un par de libros que había una canción Bonnie and Clyde

Voz 9 10:33 oye

Voz 3 10:35 sus abogados mi me gusta mucho la película tenía buenos actores y en ese momento no pensé que lo hace que estuviéramos glorificar sólo estábamos mirando esta oleada de asesinatos los chavales fuera de control pero son más que eso ahora lo sabemos pero deberíamos haberlo sabido entonces pero a mí provocó tal vez como tipo ir a buscar libros inmediatamente por lo gráfico que era todo también porque mi familia era de allí de esa zona de Oklahoma y lo perdieron todo en la gran sequía de los años treinta así que ellos estaban en esos campamentos de inmigrantes de modo que es una época que atrapa mi imaginación subidas me interesante pero fue sólo al centrarme en los Highway Men que me di cuenta la de que el personaje en esa película había sido menospreciado hasta el punto de que la esposa al ver la película contrató al famoso abogado de Texas Joe Joel que demandó a Warner Brothers posó difamación de la reputación de su marido ustedes no conocen a mi marido en absoluto

Voz 2 11:33 mi marido fue un héroe bueno pues les puso la cara colorada libro muy raros qué piensan hacer con Bonnie Clyde

Voz 6 11:44 atrapar vimos escribe subraya lo dos sólo hay un nombre que pueda con hechos volveré a hoy sitio para mí mi equipaje

Voz 2 12:00 usted cree que el cine es capaz de conseguir todo eso es huy que es fácil que el cine nos confunda lo hace también el cine documental el documental es la

Voz 3 12:13 la Unión de una persona al lado del que decide ponerse los periódicos pueden engañarnos las revistas y también la luz caliente del muro la gente sigue admirando a otras personas por razones que no comprenden tal vez Silas conocieran mejor no les darían ni la hora como ser humano es es una realidad la fama es algo más

Voz 8 12:32 a su vez Alzheimer es Messi eh

Voz 6 12:36 a dónde coño va a parar este boom antiguamente había que tener talento parque publicaron sobretodo ahora sólo hay que matar

Voz 10 12:41 que es muy interesante lo que usted ha dicho

Voz 8 12:45 que su familia eran básicamente el tipo de gente que era la familias de ponía en Clyde entonces se puede decir sin glorificar lo un poco justificar el por qué de alguien se dedica al crimen en aquel los años tan duros industrial se les aplican a los sean más

Voz 3 13:07 se puede entender ni mis abuelos ni mis padres hicieron eso Mi abuelo puso dinero en el banco a las once de la mañana a un banquero que conocía muy bien y una hora más tarde cerraron el banco para siempre y conocía el banquero lo podía haber susurrando nuevo asisten sufrieron sufrieron hasta el punto de que nunca se recuperaron como familia que auguró a nunca se recuperó de aquello empezó a beber mucho y había sido una persona con mucho éxito pero hay personas que no vuelven a ser las de antes claramente la gente no tenía sentimientos favorables hacia las instituciones y los laicos Silex la prensa de entonces que lo contabas de una forma

Voz 11 13:41 a más sensacionalista la gente empezó

Voz 3 13:44 ponerse del lado de los delincuentes para nosotros era importante contar eso así que lo hicimos no había glamour en esa vida era era muy poco saludable llevar tres años metidos en ese coche os imagináis

Voz 2 13:56 eran gente herida para mí que estado ciento cuatro

Voz 3 13:59 las persiguiendo les no había que el amor alguno

Voz 2 14:01 la mucho Kevin Costner pero hemos puesto la voz de J

Voz 1995 14:07 desde ante esto compañero de lo cuarenta Classic

Voz 2 14:09 claro

Voz 1995 14:10 a nota así Kevin Costner y remite déjeme decirle a decirles que es una de las mejores entrevistas no por nuestra parte evidentemente sino por parte de de señor Costner una de las mejores y más interesantes entrevistas que hemos hecho en los últimos tiempos yo creo que se está bien acercase a veces a veces no pero a veces acercarse a esas grandes estrellas que iluminan mucho porque decía no sé quién que a veces el polvo de estrellas es caspa pero no es así el caso no sentí en este caso es una auténtica figura que lleva treinta años en lo más alto de su profesión con pensamiento y un razonamiento absolutamente extraordinario así que vamos a seguir escuchando a Kevin Costner lo vamos a hacer dentro de unos segundos porque hoy es viernes y hay que saludar a Rosa Márquez buenos días

Voz 7 14:57 hola qué tal va todo Brahim buen tiempo desde

Voz 11 15:01 luego lo peor que de un día para otro nuestros peques pasen del calor al frío la solución

Voz 3 19:01 pero hoy con Toni Garrido

Voz 16 19:03 con Kate

Voz 1995 19:06 diecinueve minutos una hora menos en Canarias esta misma noche Netflix estrena su última gran producción de Tula emboscada final y ofrece una nueva y muy interesante mirada sobre uno de los episodios más fascinantes de la mitología moderna los Estados Unidos y por extensión del resto del planeta eh

Voz 17 19:23 algo así como un western sobre la búsqueda y el asesinato de Bonnie and Clyde a cargo de Torre indias de lo que podríamos llamar la vieja

Voz 18 19:31 espuela Camboya

Voz 1995 19:33 pues incluso la de si lo pilla

Voz 19 19:36 el sueco esté función de entendernos todos estos

Voz 1995 19:39 in Costner interpreta a uno de de esas Rangers y nosotros tuvimos el privilegio de hablar sobre él sobre la película con él sobre la película sobre la historia sobre los western y sobre la justicia

Voz 8 19:52 el parece en tu trayectoria como actor una tema que puede ser la justicia casi que históricamente The Wire Frank Geimer Jean chats vos has es

Voz 20 20:07 yo prefiero morir pasarme la vida escondido del gobernador no sea para proscritos pero yo digo que somos libres y un hombre libre que hogar es más poderoso que diez soldados a sueldo

Voz 16 20:22 eso es lo que te emotivas o es

Voz 8 20:25 el bueno malo malo

Voz 16 20:28 bueno como protagonista y Cómo

Voz 8 20:30 los de Cuenca ataca es

Voz 3 20:33 bueno malo representa un western malos el mal cincuenta las personas son más complicadas pero la idea de justicia es algo que tenemos que recordarnos constantemente porque deberíamos admirar no me estoy explicando vieron me atraen esos personajes porque eran poco habituales

Voz 6 20:48 hábleme de su recompensa o haya Ter favor si me llamara Wyatt o no las tres cosas quizá Amer mis débiles

Voz 3 20:59 se hacen cosas que muchos de nosotros no podemos hacer es que cuando siente que se ha cometido una injusticia no sienten ningún freno a la hora de arreglarlo no sienten culpa Ellos no van buscando pelea pero si se sienten maltratados imponen castigos casi bíblicos y no están construidos ni como tú y como yo son personajes a los que yo interpreto pero respondo a ellos porque conozco hombres duros les he frecuentado y los conozco por la historia tienen algo en común

Voz 6 21:25 no vacilan como lo hace la gente normal que la pelea

Voz 3 21:37 es muy difícil ser un criminal por eso tienen ventajas sobre la gente civilizada porque nos pensamos

Voz 1995 21:43 qué les vamos a convencer de que lo dejes

Voz 3 21:45 de ser quiénes son pero es demasiado tarde detienen agarrado como una gran ENAC ondas caído en su trampa hay gente como franja Merkel Sven claramente ven quiénes son y antes de que los malos pueden reaccionar lo hacen Frank Hamer mató a mucha más gente que ponían Clyde comprende a los asesinos así que cuando los ve ahí una manera de enfrentarse a ellos

Voz 8 22:05 el seis de fuerza

Voz 6 22:09 será el Rey pero yo soy un Ranger de Texas gusano

Voz 1995 22:12 claramente no vivimos en ese mundo yendo ahora a la película hay grandes personajes y uno de ellos es cubrir que en mil novecientos treinta y cuatro Texas tenía una gobernadora

Voz 6 22:23 una mujer gobernadora esto tiene que acabar estamos en mil novecientos treinta y cuatro hay gángsters ametralladoras que demandará unos vaqueros tras Bonnie Clyde los Reynders de Texas

Voz 1995 22:37 parece que en algunos aspectos señor Costner no hemos evolucionado en el buen sentido sentido útil

Voz 8 22:43 Ana es probable rosas vamos te queda

Voz 3 22:45 yo no sé yo siguieron progreso su marido era el gobernador y cuando se descubrió que era corrupto se presentó a la hicieron operadora a ella en la vida real el marido había sido gobernador eso no nos metemos era sospechoso digamos aunque sí es interesante que hubiera una mujer gobernadora eso lo conocemos pero Siles la letra pequeña de la Historia En lo único que hicieron fue cambiar a un político por otra no lo había pensado pero tiene razones interesante

Voz 1995 23:11 era nada algo fantástico que plantea la película que esto no presenta es cómo cambia la historia cuando cambiamos la perspectiva decirlo vemos desde un punto de vista ahora vemos es de otro la historia cambia radicalmente y eso es algo que solamente el cine consigue de una forma tan

Voz 8 23:27 la boyante ya voy a Gao es A

Voz 3 23:31 siempre sabemos que toda historia tiene dos caras y en este caso tenemos la violencia y luego tenemos a la gente que tiene que limpiar después de la violencia y alcanzarán los malos eso no es tan glamuroso porque las vidas no volvieron a ser igual murieron nueve policías eso significa que los hijos de nueve personas se quedaron sin parte

Voz 16 23:49 la policía de Red exprimirse en forma de un tiro

Voz 21 23:52 pero dentro de los gánsteres Bonnie Clyde varios agentes

Voz 16 23:54 la ley imágenes no tener a tu padre como hubiera

Voz 3 23:57 el resultado estúpido o perder a tu madre así que lo que ocurre es que la violencia tiene un precio pero es que se nos escapa esa gente que perdió la vida no enfatizamos para nada con ellos y eso puede ser un error en las películas

Voz 1995 24:10 pero también me gusta que la violencia en mis películas

Voz 3 24:13 realmente dura y que tenga consecuencias y procuro hacerlo en las películas en las que trabajo si puede

Voz 6 24:20 han cometido decenas de atracos y varios asesinatos a sangre fría le puso Borges rival con el pie para que vieron lo que hacía lo ve esto ha ido demasiado lejos los atrapar hemos

Voz 1995 24:36 precedido usted la felicitación de la familia bisnietos a tataranietos de su personaje le han felicitado usted ocultar la verdadera historia como se siente uno cuando le felicita la Historia

Voz 8 24:48 y es que en la era aclaran

Voz 1995 24:52 me sorprendió me llegó la carta después de la escena

Voz 3 24:55 no decía sencillamente gracias por restaurar la reputación de nuestro abuelo pensábamos que íbamos a hacer una película sobre mi abuelo pero no pensé que estaba viendo a mi abuelo no no sé si debería sentirme

Voz 2 25:06 a estas horas

Voz 8 25:09 tras la edad pues eso decía Aimé

Voz 3 25:11 me hizo sentirme bien su reputación fue destruida asesinada por aquella película

Voz 8 25:15 somos More en acero quiero decir gracias por hacer tanto para mantener el western en el cine americano mirar sensación que tiene algo como un western semi moderno una pregunta sobre el futuro de western jazz los somos espiritual

Voz 3 25:37 pero la monja del western siempre estará vivo pero son más complejos de lo que la gente secando si los hacen de buenos y malos no me resultarán interés esos western aún no me gustan los mejores no dependen de las batallas de pistolas sino del lenguaje de la poesía que contienen ese lenguaje victoriano que empleo que hagan cuando se fijan en lo azaroso de quién hizo la conquista del Oeste y porque lo duro que era y aún así la gente seguía viniendo cuando intentas profundizar a debajo de la piel de eso florecen haga yo tengo cuatro huestes que quieras que forman parte de la misma historia así que serían secuelas cosa que nunca hecho querría dirigirlos himno no es sobre las pistolas sino sobre la gente que marchó al oeste y tuvo que tomar decisiones a vida o muerte azarosa si cuando puedes orquestar uno de sus momentos los quemamos como personas en una sala oscura mirándolo Se observas con cuidado es plantearte yo habría hecho es así piensas eso sí puedes ponerte en el lugar de esas personas eso es lo que amas de no estar seguro de lo que habrías hecho en ese lugar ver que algunas personas tuvieron que hacerlo lo que exigía entonces la supervivencia estos cuatro western en concreto tienen mujeres papeles femeninos importantes para mismo importante hacerlos serán entre doce y quince horas de western pero creo que nunca te a espera incluso que los veas varias veces creo que es posible con el cine hacer cosas imágenes momentos que nunca casi olvidan y plantearte yo esto lo habría hecho e invitar a otra personas decirle quiero que veas esto quiero que de darles y pensar me pregunto si se estarán preguntando lo mismo que yo no son sencillos los vuestras son complicados esa es mi teoría sobre ellos y creo que este personaje Hummer es una extensión de eso empezó su carrera a caballo luego evolucionó a los dioses vivió sabedor

Voz 8 27:27 en enero usted le daba

Voz 1995 27:30 lo que ella hija tu consuelo yo al cura actor Image Macy Movies Meirás pero Tiko censo

Voz 8 27:44 seis y la A Night Acció de Moody's muchas gracias por decir eso

Voz 3 27:51 a mí las películas me han enseñado a comportarme siempre supe que no eran reales pero cuando crea situaciones reales de heroísmo de bondad simpatía siempre pienso tengo que ser Asís es una iglesia marca la gente se piensa que es puro entretenimiento pero hay lecciones de vida de personajes tenemos la oportunidad de ser heroicos en nuestra vida cotidiana en cosas pequeñas cosas grandes así que sin la oscuridad hubiera gente mirando nuestra vida querrían ser nosotros

Voz 1995 28:22 buenos días tenga

Voz 22 28:27 no

Voz 2 33:44 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 33:50 a ver Tron es igual de pizpireta es fuerte imaginativa rebele ante todo convencionalismo también suele caminar hacia atrás cocina Aketxe en el suelo iba a los festivales de cine sobre un caballo lunares tú me dirás de lo que no sabemos nada es de ese cofre lleno de monedas de oro

Voz 31 34:08 Vicky Blanes

Voz 7 34:09 bienvenidos hola qué tal ni lo sabrás

Voz 1995 34:13 sí sí sí este desvarío no no estoy presentando jornadas ya Pepa la crisis que hoy se estrena conociendo Astrid una película sueca sobre Astrid Lindgren que es la escritora que creó el personaje de Pippi Calzaslargas

Voz 32 34:28 el inquilino sólo tú que veis todo ahora mismo donde pueden encontrar camisetas dime

Voz 1995 34:42 una peli sobre la autora de los cuentos está inspirado vamos

Voz 7 34:47 si no no hasta el gran escritora eh no sólo de de de mucho película de libros infantiles

Voz 1995 34:53 sí personaje libros traducidos a setenta idiomas que llegó a la televisión una serie que ha

Voz 1280 35:00 a Pepa no podría ponerse en la tele pues para Allen

Voz 1463 35:03 ante no porque habría eh mil grupos de ofendidos los Whatsapp de padres estarían aún Fire no porque claro estará una niña muy libre un poco loca también es verdad

Voz 33 35:13 Nos gusta bueno el caso es que nos hemos dado cuenta con esta con esta película has visto la peli por cierto si te gustó si es muy bonita me gustaba mucho Barquín mira Astrid Lindgren pues fíjate en ese distrito Lynne Greg Lynn Greer

Voz 7 35:27 los dos los dos muy bien

Voz 1995 35:30 quién era ignorante ahora

Voz 1463 35:32 por Doña estoy era una pues una chica Corona adolescencia bueno pues difícil no pero sí que es verdad que era una chica que quería ser libre que jugaba muy juguetona muy rebelde en digamos en un entorno muy Qatar el ICO trabajando ayudando a a trabajar la tierra de los padres no en un al que le encantaba escribir le encantaba leer y bueno pues la verdad es que tiene se queda embarazada muy joven de su jefe que podría ser no es un señor muy mayor esto conmoción a toda su familia ya tiene que sacar adelante a su hijo todo eso que que parece muy triste pues sería lo lo enfrenta con una alegría he con una determinación maravillosa y al final consigue lo que quería que es escribir

Voz 2 36:18 como he dicho he visto hablo y me ha dicho que le gustaría conocerte Austria pero seguirás haciendo tus tareas de casa

Voz 7 36:31 bueno pues en en realidad en la película no la vemos escribiendo

Voz 1463 36:34 es todo el proceso previo a que ya se convierta en escritores periodista trabaja como secretaria pero es digamos es donde se conforma toda esa visión que plasmará en obras como Pippi Calzaslargas

Voz 1995 36:45 vale lo curioso que con esta película que nos hemos dado cuenta de que hay un montón de película sobre escritores pero una cantidad sorprendente muchas películas sobre escritores si uno lo piensa hombre pues no tiene pinta que la te escritor sea precisamente la vida es por una profesión gracias bueno bueno bueno

Voz 33 37:04 allí me senté yo me puse con la máquinas que no veas mira película de acción de los ser imposible los escritores

Voz 1995 37:12 no sea que ICO los periodistas y no parece que sea precisamente una profesión que invite mucho pero lo cierto es que hay decenas de películas sobre escritores

Voz 1463 37:21 sí eh pero bueno es verdad que hombre con los periodistas hay algo más más épico no que estaba pues el Watergate las escuchas estas cosas

Voz 1995 37:30 teléfono aquel que te dices básicamente

Voz 1463 37:32 la mente pero en en el tema de los escritores pues si es más o menos la vida atormentada de un artista o el bloqueo creativo bueno estas cosas pero bueno te voy a proponer algunos ejemplos algunos de ellos incluso divertidos e cuando van mirar por ejemplo Truman Capote que aquí había más carnaza no porque bueno pues es verdad que había tormento pero había fiestas había fiestas había Hybrid Hybrid y bueno este es el biopic con el que ganó el Oscar Philip Seymour Hoffman os acordáis que se centra la labor periodística de este escritor cuando empieza investigar aquel asesinato de Kansas para después de escribir A sangre fría novelón entonces bueno se ve un poco su estrecha relación con uno de los asesinos

Voz 34 38:12 el título sobre la matanza en encanta buscamos información no me importa desde que era niño la gente siempre ha creído que lo saben todo

Voz 33 38:30 ya habrá tiempo para el doblaje es un poco terrible pero esto es como imagínate no puedes hacer una película sobre cómo te preparas para el trabajo como os preparáis para el hoy por hoy uno urbano esto es un misterio

Voz 1995 38:45 estaban a veces comedia vale hay una de las clásicas cuando hablamos de película sobre escritores escritoras es las horas que es un es un buen ejemplo de lo que puede ser la vida de un escritor

Voz 1463 38:59 fíjate que preparando la sección dije me la vuelvo a ver no me la vuelvo a ver estaba ahí con esa indecisión bueno es una película maravillosa no habla solo sobre una escritora sino más bien de cómo la literatura las historias pues todavía interpelan a lectores de todas las épocas y generaciones no en Las horas de Stephen Daldry pues tenemos a tres mujeres conectadas por Mrs diálogo y en la novela de Virginia Woolf amiga mía

Voz 5 39:20 tengo la certeza de estar en lo que apostar otra de estas terribles crisis ese no gana recuperará te empieza hoy que no

Voz 3 39:35 pues concentra

Voz 1463 39:37 bueno la alegría de la huerta no era pero estaba bien estaba Nicole Kidman que hacía de Virginia Woolf con aquella nariz enorme que con la que ganó Oscar mientras escribía esta novela luego estaba Julianne Moore una ama de casa infeliz que en la novela años más tarde por último Brel Streep que es una podíamos decir que es una meses diálogo moderno

Voz 1995 39:54 ah sí está pedirla más confirmaba la idea de que Hollywood le gusta mucho cuando las actrices guapas se ponen muy

Voz 1 40:00 si tú eres muy guapa

Voz 1995 40:03 ha ido bien una película haces de vieja no se te dan un Oscar e más templos de de escritores que ganan Oscar

Voz 1463 40:12 pues mira una reciente es un Melissa Mc Carthy que es una actriz de comedia es así muy de brocha gorda como espías o la boda de mi mejor amiga pues porque he estado nominada este año para hacer un biopic de una escritora titulado perdonar me algún día

Voz 16 40:23 ya ha oído mis mensajes gracias por venir

Voz 11 40:27 yo le he traído unas cartas maravillosas de Faulkner que desenterrado no lo llame al poroso

Voz 7 40:33 es la historia de la escritora Israel

Voz 1463 40:35 experta en biografías de famosos pero en una época muy chunga así de de baja creatividad sin inspiración se ponen falsificar cartas de escritores ya venderlas anticuarios y Carlos zorra

Voz 1995 40:46 ya hay una giros hay un poquito más de incorrección porque si hablamos de escritores perseguidos por lo que sea la cabeza la de Donald Trump trabajamos en una industria con cámaras que los enfoques

Voz 11 41:01 a mis treinta y cinco millones de lector quieren que esos traidor se han despedido

Voz 1995 41:09 el míster ocupa la que ha dado un poco medio caminos de denunciar algo pero tampoco en fin era una película de entretenimiento basada en la vida atormentada de Donald Trump

Voz 1463 41:20 claro esto que hubiera sido pues un buen biopic de un escritor porque fíjate lo que les hicieron a todos los guionistas y muchos directores de Hollywood por considerarlos afines al Partido Comunista afiliados uno afiliados pero les les marcaba el mantienen tienen esa lista negra ya por ellos y sin embargo la película es bastante momias es mucho más interesante leer el libro de que ir da Glass sobre cómo crearon Espartaco y sobre cómo consiguió que al final Donald Trumbo firmara ese traje pero si es una peli pero la figura de Donald Trump es muy muy muy interesante y también todo lo que pasaba en ese Hollywood no

Voz 1995 41:53 de vamos a hablar de tormentos porque tan tormentos escritores drogas eso va de la mano

Voz 1463 41:58 pues fíjate como en en las muerta el almuerzo desnudo que es esta película loca como todas las de debe David Cronenberg está basada en la novela de Williams borró eh un escritor que pierde a su mujer empieza a drogarse a tener pesadillas bueno lo típico no básicamente

Voz 1995 42:13 lo tiene lagunas

Voz 1463 42:16 y aquí combina pues eh digamos que el delirante y repugnante mundo de este de esta biografía de este escritor un poco yonqui homicida no con con este mundo perturbador casi kafkiano no que tiene eh que tienen Cronenberg estas Inter esto es por lo menos más más riesgo no cinematográficamente

Voz 1995 42:33 habla de las recientes se han estrenado una sobre la vida de un escritor que también ha tenido una vida interesante de verdad

Voz 1463 42:41 sí es la de rebelde entre el centeno que es la la biografía de JD Salinger Illa es que esta me cabreo a mí mucho yo aquí te doy la razón en en en este en esta propuesta de que las biografías de escritores son aburridas porque es que vamos a ver tú no puedes tener una biografía de Salinger que es bueno un escritor irreverente no un escritor que que ha movido y ha movido a tantas generaciones incluso el asesino de John Lennon y de repente hacer este biopic

Voz 33 43:04 soso como si fuera un medio tonto no no me gustó nada la verdad vamos a escucharlo

Voz 2 43:08 no existe en el mundo nada más sagrado que un relato que opina de eso señor Salinger

Voz 35 43:15 durante el transcurso de mi fascinante mente aburrida vida siempre considerado la ficción mucho más veraz que la realidad relatos cortos publicada ya no es el primer estilo

Voz 1995 43:24 peli Pepa es la de un escritor que tiene éxito con un solo libro

Voz 2 43:28 se va al campo dejando solo gracias

Voz 1995 43:34 no

Voz 33 43:35 la película exactamente pero es que si se enamora que Syva ese no no es no es no es no es divertida no sólo no se lo merece

Voz 1995 43:45 una un biopic sobre la autora de los libros de Pipi lame de llama

Voz 7 43:51 Astrit de estas siguen interesante y divertida

Voz 1995 43:55 no recomendamos a película hay bueno pues se nos llama la atención hay muchas muchas películas sobre la vida de la vida apasionante siempre de escritores escritoras Pepa Blanes buen fin de semana

Voz 1463 44:06 igualmente adiós

Voz 36 44:09 yo no

Voz 23 44:11 eh

Voz 37 44:11 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1280 48:19 vida

Voz 1995 48:19 mínimos de nuestros mejores clientes dice Laura Morse diques Dalton Trumbo hoy no Donald Trump que he dicho Donald Trump es Dalton trama gracias Laura pero estará atenta bueno es momentos mucha ocasión de Laura pero este viernes se va a convertir el lunes les llega están bien y que vamos a recibir al Pro pues or letón exhausto concretamente a usted no saca el tanto insiste es de esas personas que cuando se cuelan en la Paz nadería no dice nada dice los que piden perdón a los coches cuando cruzaba por un paso de peatones para hacerlo usted es la persona que busca por qué no le importa ser humildad no juegue pero dos catorce sesenta sesenta

Voz 7 49:06 el señor letones y necesitamos gente nombre verdadero

Voz 8 49:10 la verdad

Voz 7 49:10 no no sé si ven celeste veintidós poder

Voz 1995 49:18 vale nueve cero dos catorce sesenta sesenta y uno segundos llega el profesor letona que hoy va a ser el día el gran día por cierto hoy veintinueve de marzo Reino Unido haría ondear más alto que nunca la Union Jack y arrojaría al Canal de la Mancha la bandera de la Unión Europea pisoteada para iniciar a una nueva andadura en solitario como cuando Sting se separó de de los polis que que hizo eso pero luego al final la cosa es como cuando Geri Halliwell se fue de las Spice Girls

Voz 46 49:50 que a nadie le importa

Voz 1995 49:53 Emma Roig con quién hablamos todos los viernes hoy ha decidido no sé si por esto el Brexit irse a Hong Kong así que desde Hong Kong antigua colonia británica muy buenos días no sé qué hora sin Hong con muy buenas tardes

Voz 21 50:08 muy buenas tardes son casi las seis de la tarde aquí

Voz 1995 50:11 vale pues en Hong Kong caseras y nadie está en su sitio tan porque Marcela Sarmiento que habitualmente está en Miami hoy nos habla desde Nueva York Marcela muy buenos días

Voz 47 50:22 muy buenos días para estés aquí son casi las seis de la mañana así que estamos Emma a doce horas

Voz 1995 50:27 entonces no está nada mal bueno vamos por importante porque hoy hoy era el día a las once de la noche se cumplía el plazo para el que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea pero no va a pasar Theresa May ha comprado tiempo ha conseguido que les pica el Parlament el carismático John hueco que ya hay camisetas dio cuando vuelvas de pido por favor Emma quiere una camiseta esas que pone o por orden con la cara del Señor

Voz 21 50:53 a cero sino alguien que hay un está pero es poderoso

Voz 1995 50:57 sí que lo es si finalmente hay una votación a eso de las tres de la tarde donde van a votar una parte en la que no tiene implicaciones políticas para poder avanzar y al menos tener una prórroga en esa salida de Reino Unido del de la Unión Europea

Voz 21 51:11 bueno pero no van a votar pero nadie sabe qué va a todo el mundo sabe lo que no quiere pero nadie sabe lo que quiere la frase cita esa con la que ganaron el referéndum de retomemos el control parece que debería haber sido de lances monos al caos porque esa imagen de los británicos que teníamos hasta ahora siendo tan racional esta no han izados tan previsores tiene muy poco que ver con la ineptitud que están demostrando y el caos que están creando o sea no parece haber ningún líder suelto que se que pongan los intereses del país por delante de los intereses políticos a corto plazo yo creo que si si levantara la cabeza o volvería volvería Maurice se aquí está todo el mundo Expo pues indignado por la robótica Theresa May

Voz 1995 51:56 si no déjame déjame preguntas que hay una conversación política que flota siempre que interesa mucho en los medios pero como es la conversación en en la calle en la gente de que habla sobre el Brexit esa situación políticas incertidumbre realmente afecta a la vida de las personas