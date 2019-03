Hoy por Hoy (29/03/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de este viernes con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 1965 00:10 buenos días Toni ciudadanos insiste en ofrecer al Partido Popular un acuerdo para un gobierno de coalición si suman después de las elecciones generales pero marca ya distancias con las últimas palabras del número dos de los populares en esas listas para el Congreso con Adolfo Suárez Illana sobre el aborto Albert Rivera acaba de decir en Oviedo que mantiene la mano tendida

Voz 2 00:27 pero pide al PP que deje lo que ha denominado como

Voz 1965 00:29 enredos metiendo la mano

Voz 0040 00:31 al señor Casado del Partido Popular para formar un gobierno que Ciudadanos no es el enemigo la se llama Torras Gemma Puigdemont Montse llama Rufián no es ciudadanos pero les digo también legítimamente que quiero encabezar ese gobierno no me iban a ver a mí esta campaña darle vueltas mentales y a los huesos de Franco yo soy más del futuro así que a ver si nos ponemos las pilas dejamos enredar Colomer dentales

Voz 3 00:53 con los huesos de Franco porque esto no es una clase de arqueología estamos en política para gobernar una nación de Europa

Voz 2 01:00 esto en Oviedo en Hoy por hoy hemos hablado a primera hora con Pablo Iglesias el líder de Podemos por su parte insiste en un acuerdo para llegar al gobierno con el PSOE la clave la garantía para que ciertas cosas se lleven a cabo es que nosotros estemos dentro del Gobierno yo prefiero estar como primera fuerza pero lo fundamental es que nosotros estemos dentro del Gobierno como instrumento para que la gente pueda defender pues la sanidad pública la educación hay cosas que dicen en campaña que después no cumple yo creo que esto es una realidad con el Partido Socialista por lo demás acaba de comenzar el debate en el Parlamento británico que va a desembocar en una nueva votación del acuerdo para el Brexit una bota son que incluye la parte que explica el contenido legal de la salida pero no la declaración política complementaria que dibuja la relación bilateral posterior de momento el debate ha comenzado con la intervención del fiscal general del Reino Unido quién está defendiendo que el acuerdo salga adelante hoy para que los británicos no queden en manos de los tiempos que marquen los líderes europeos es Geoffrey Cox

Voz 0325 01:54 el nuevo dio se aprueba este acuerdo para la salida hay expira el plazo eso conllevará que cualquier otra prórroga que esta Cámara pueda desear que acepte la Unión Europea quedará en sus manos sujeta al veto de veintisiete líderes si el plazo límite de las once de la noche de hoy expira el acuerdo no se aprueba nuestro derecho expirará

Voz 2 02:14 hoy se ha conocido además que la economía de Gran Bretaña creció un uno coma cuatro por ciento el pasado año son cuatro décimas menos que en dos mil diecisiete supone también el ritmo más bajo desde dos mil doce por el efecto del Brexit según el último informe de la Oficina Nacional de Estadística de Gran Bretaña y sumamos que Oriol Pujol Ferrusola ha salido esta mañana de la cárcel de Brians II está condenado recordemos a dos años y medio por cobrar comisiones ilegales y ha pasado ya dos meses en prisión antes de que se le concediera el tercer grado las salidas iba a primera hora a deberá ingresar en un centro abierto en el que va a pasar un máximo de ocho horas al día de lunes a viernes pudiendo eso sí estar en casa durante el fin de semana empezando ya de hecho por este próximo fin de semana llegamos a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1491 03:03 la línea dos de Metro reabrirá al completo a finales de mayo coincidiendo con las elecciones madrileñas al lo ha anunciado la consejera de Transportes en un desayuno informativo en el que ha destacado la ausencia de la candidata del PP a la comunidad de Isabel Diaz Ayuso Javier Bañuelos buenos días

Voz 2 03:17 qué tal buenos días sí ha sido una de las ausencia

Voz 1965 03:20 las más llamativas sí han acompañado en cambio

Voz 2 03:22 no a la consejera de Transportes el presidente Ángel Garrido o el ex ministro Rafael Catalá en este foro Rosalía Gonzalo ha vuelto a pedir disculpas por el cierre imprevisto de la línea dos de Metro aunque su reapertura ha dicho está más cerca

Voz 5 03:38 las obras están avanzando y yo creo que a finales de mayo estará

Voz 2 03:41 ha resuelto esta situación la consejera de Transportes también ha confirmado que en cuestión de horas quizás la próxima semana su Gobierno aprobará el nuevo Reglamento del Taxi Rosalía Gonzalo también ha reconocido que la bochornosa que Metro haya pagado más de veinte millones a empresas de la Gürtel durante el Gobierno de Esperanza Aguirre

Voz 1491 04:00 la Policía Nacional ha detenido a siete grafiteros parte del medio centenar que en noviembre asaltó la estación de metro de las rosas y agredió a dos policías nacionales entre los detenidos hay por primera vez una mujer Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:11 así es la detención de estos siete grafiteros entre los que hay por primera vez una mujer arrestada se ha producido tras una larga investigación del Cuerpo Nacional de Policía que comenzó hace cuatro meses tras el asalto de grafiteros a esa estación de metro de las Rosas después de este incidente han seguido actuando en los tuvo urbanos que paraban por ejemplo en estaciones como otro en dos o tres olivos traspasar ante el juez Se les ha impuesto a los siete

Voz 0477 04:34 la orden de alejamiento de la red de metro y también de la red

Voz 1491 04:38 cercanía y tras las polémicas declaraciones sobre el aborto de Suárez Illana al presidente Garrido mantiene que le parece un buen Cándido

Voz 6 04:43 creo que es una persona que representa muchos de los valores en los en los que yo creo que bueno a veces uno la comparación está más o menos afortunada por honestamente creo que es un grandísimo candidato se lo se doce grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 2 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:06 venas

Voz 4 05:08 servicios informativos

Voz 7 05:16 en la Cadena SER hoy

Voz 8 05:18 por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:20 puramente estarán de acuerdo conmigo la polémica de la semana de la que más se ha hablado y promete la que más fracturas ha provocado tiene que ver con la carta que el presidente de México López Obrador envió el Rey Felipe VI exigiendo un perdón histórico por la conquista española de México hace quinientos años en Vielha

Voz 9 05:36 en una carta al Rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón

Voz 1995 05:45 en esa carta el presidente mexicano como escuchaban habló de de un nuevo tiempo

Voz 9 05:50 entonces el tiempo ya de decir vamos a reconciliar los pero primero pidamos perdón

Voz 1995 05:57 no lo escuchó reconciliación si pensábamos que ya estábamos reconocidos pero bueno reconciliación sí pero primero perdón así que quizá necesitemos de un mediador tender puentes volver a recomponer las relaciones entre México y España hice y un embajador eficaz un elemento capaz de unir lo que sea roto de recomponer lo quebrado esa es la música por eso hemos decidido poner en marcha un plan especial de choque hoy les presentamos limón Diplomatique Javier Limón de los mejores productores y compositores musicales el mundo es profesor de la Berklee College of Music de Boston y amante de México y su cultura Javier Limón Diplomatique buenos días

Voz 0703 06:42 hola buenos días Toni cómo estás

Voz 1995 06:45 madrugadas en pase en Boston

Voz 0703 06:48 bueno un poco menos ahora porque son sólo cinco horas de diferencia pero bueno estoy aquí con mi comida

Voz 10 06:53 qué smoking

Voz 0703 06:56 de mi nueva faceta de embajador orgulloso encantado ilusionado con esta nueva tarea que me encomiendas

Voz 1995 07:02 vale que ha significado históricamente abrimos limón Diplomatique pero Cannes hemos dado cuenta que hay muchas cosas que sólo la música de reparar no solamente en las relaciones entre dos países por eso te pregunto qué significado históricamente para los músicos españoles llegar y conquistar en el sentido más rítmico y afectuoso el término

Voz 0703 07:21 bueno lo primero que que que decir respecto yo voy a decir es que quizá el perdón lo tiene que pedir la comunidad o la cultura occidental a la comunidad o lo cultura india o indígena más que países a países no la la cultura de las culturas indígenas eso en primer lugar hablando desde ese punto de vista creo que los españoles ir yo y luego hablaremos de algunos dúos eh entre los dos lados del Atlántico bueno pues han tenido siempre un cariño una un han encontrado un hogar y un lugar maravilloso en México donde donde ya había vínculos y hay vínculos que nos unen culturalmente donde hemos sido y seremos siempre muy queridos

Voz 1995 08:04 debéis afirma que muchos artistas mexicanos han conquistado el mercado español

Voz 0703 08:09 también muchísimo por supuesto y sobre todo también compositores porque para mí México aparte de la gran aportación y afro mejicana o o indio mexicana que es brutal yo creo que su gran aportación al mundo de la música es la canción en México el bolero fue creado pero sobre todo hay los grandes compositores no Agustín Lara José Alfredo Jiménez en fin hay muchos grandes compositores ha nutrido el repertorio de grandes voces españolas que han usado esas canciones bueno pues para elevar su nivel y hacerse aún más grandes

Voz 1995 08:49 los ejemplos son infinitos los casos de músicos españoles que han hecho de puente con México y viceversa es imposible hablar dos pero vamos a empezar con uno de los mejores ejemplos con la señora

Voz 1 09:00 Eva que yo he visto yo eran más mexicana

Voz 1995 09:09 qué reacción Carlos no no no hay pocas

Voz 0703 09:11 el artista mexicana mexicanas más Mexicana que lo diodos local que roció lo que hizo fue muy diferente a los demás ejemplos que podemos poner sea eso es como venir a España y triunfar siendo yo qué sé de de de de Perú o de Japón cantando flamenco o cantando copla Rocío Rocío Dúrcal triunfó en México cantando la música de los mexicanos eso es espectacular es histórico

Voz 1995 09:40 así el TS supera cuando escucha es la voz de Rocío Dúrcal al lado de la de Juan Gabriel que pulverizó todos los éxitos en México viviendo de España Rocío Jurado

Voz 1 10:03 viví

Voz 1995 10:13 Rocío que cada vez que está tomando más un lugar su en ocasiones ese lugar está un poco difuso por por otras historias que no tienen que ver con la música lo de Rocío Jurado es histórico

Voz 11 10:26 bueno es que de ten en cuenta que Rocío Jurado empezó ganando el premio de cante por alegrías en la cátedra de Jerez el mismo día que Paco de Lucía ganaba suprimir de guitarra con

Voz 0703 10:36 ese año o catorce años así empezó entonces yo creo que luego bueno puede que haya habido pequeñas no se al subidas y bajadas el lado popular P yo creo que nadie ha dudado jamás de que la voz IP sobre todo la personalidad a la hora de interpretar canciones de esta mujer bueno pues no yo creo que ha dado muchas alegrías

Voz 1995 11:00 pero fíjate lo quiso que dices es fundamental porque este temperamento esta teatralidad de Rocío Jurado eso en un país como México tan apasionado eso claro tiene que triunfar es evidente que va a triunfar

Voz 0703 11:11 sí además México por su cercanía a Estados Unidos por su dimensión y hoy en día también por su cuota de mercado en la industria musical es la puerta a América osea si tú triunfos en Méjico triunfa será médica no sólo la música sino también en el cine incluso en el mundo de gasten lo eras entonces pues claro México antes era también un poco Argentina y eso pero ahora ya sea ha cambiado ahora Méjico es la puerta de entrada a Latinoamérica también es una gran puerta de entrada a Estados Unidos que es el mercado más importante pues bueno

Voz 1995 11:45 lo no avanzamos el limón Diplomatique porque luego llegaron ellos Joaquín Sabina Joan Manuel Serrat tenemos mejores imágenes lo digo completan existe algún político alguien que represente algo de este país que supere lo que representan Sabina Serrat

Voz 0703 12:13 yo yo creo que no no sólo por lo primero por ejemplo Sabina las canciones están y nos dieron las diez y las once son canciones que se cantan en la en la plaza de México a las dos de la mañana los fines de semana ya son canciones ya que no son de Salinas son del de toda de todo el que hable español no Vero a Serrat que vamos a decir si cuando iba a Argentina le venía a recoger el presiente del Gobierno al aeropuerto al avión a la pista no eh yo creo que no sólo por la música sino por los valores de honestidad que han transmitido todos estos años pues a mí yo me siento ha representado por ello eh que que por cualquiera de nuestros eh muy manifiestamente mejorable política

Voz 1995 12:55 sí y después vamos a poner otros ejemplos no tan conocidos en algunos casos pero que representan muy bien cómo va el mundo Se trata de Jenny The Mexican grupo compuesto por mexicanos españoles y un ex una excelente pista inglesa que son así

Voz 1 13:16 muy bien

Voz 1995 13:20 vamos a poner otro ejemplo muy español y muy a gusto de de México que es

Voz 1 13:26 el gran

Voz 1995 13:37 podemos hablar en los mismos términos de los que hablábamos con con Sabine con lo que representa Alejandro Saenz en lugares como México

Voz 0703 13:44 es mucho y muy por tanta bueno es que alejándose casado con una mexicana Jaydy Mitchell su hija mexicana ahí en Méjico Manuela ha hecho dos compartirán tu con Alejandro Fernández yo qué sé con todos los artistas mexicanos empezó la voz como jurado en México yo es que la relación de alejado con México es casi como la relación con España Alsa es un tipo eh allí adorado querido idolatrado e ir además bueno al sistema saca hoy a sacado su Single hoy con cabida Cabello que es otro ejemplo de dúo de entre dos lados del atlánticos ay no no creo que tengamos un tipo más en forma en la música hay más y brillante y sobre todo referencial de cómo es ser veinticinco años una rock star indudable número uno incuestionable seguir siendo un tipo majo y cayendo bien

Voz 1995 14:36 sí eso es cierto eh vamos a escuchar enseguida esa esa canción que hoy acaba de estrenar Alejandro Sanz pero vamos ahora a hablar de nuestro lado porque si hablamos de música mexicana en España es es una derrota suena Tequila es Chavela Vargas sí

Voz 12 14:57 no

Voz 1995 15:02 hoy era llorona esta es sin duda una de las mejores también tenemos que hablar de de otro clásico yo fui al concierto de Luis Miguel gracias a la serie mucha gente descubrió que tenía un padre de fundó Luis Miguel es de aquí de allí

Voz 0703 15:27 bueno Luis Miguel primero técnicamente imita mucho Rocío Dúrcal es de aquí y de allí no pero sí es una voz e incuestionable de de pop pop latino como muchos de los que estamos hablando es importante también hace referencia a los músicos como habrá laboral del que es el mejor bajista de funky de la Historia Madonna Michael Jackson que es un negro mexicano o Antonio Sánchez el batería de y que por ejemplo el compositor de la música de Iñárritu nominado a los Oscar no sea Mexico también da músicos como nuestro Paco de Lucía

Voz 1995 16:02 el ejercito que gran banda sonora se grandes así porque los vamos a despedir Javier escuchando precisamente esa canción que acaba de lanzar Alejandro Sanz con Camilla hemos empezado con esto el ningún Diplomatique pero me parece una idea genial Javier que esta semana a semana utilicemos la música como un puente lejos de discutir lejos del ruido de la furia de la política de la sociedad Judith utilicemos la música como un bálsamo precisamente para apurar todas esas heridas funciona

Voz 0703 16:36 me encanta me encanta que la idea ya te digo Guardo aquí mi mi mi mi esmoquin y me lo pongo a las cuatro de la mañana a la hora que tú quieras yo me pongo me smoking y soy el nuevo embajador siempre quise ser embajador

Voz 1995 16:49 pues fíjate esto momento Javier con la música de el Gran Alejandro nos despedimos Javier hasta la semana que viene un abrazo una azafata querida

Voz 15 16:58 toda mi vida

Voz 8 17:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 16 17:27 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco

Voz 17 17:35 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 18 17:48 sí sí

Voz 19 17:55 conecta con Hoy por hoy

Voz 1995 17:57 a través de Instagram

Voz 20 18:00 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 4 18:08 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 1 18:29 del resto micrófono

Voz 4 18:32 Las Noches de Ortega tiene

Voz 3 18:35 o lo que es ser un nombre y teléfono con Juan Carlos Ortega

Voz 1 18:40 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendré modesto la Cadena SER

Voz 21 18:48 silenciar que luego Leire y criminal

Voz 22 18:57 incluso civil dignamente mira

Voz 1995 19:01 cada mes dos capítulos de estreno ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 1 19:06 uno de Duke surreal he intentado hacer las cosas como vetará la vida atacamos

Voz 0540 19:14 hito el malo

Voz 20 19:17 The Great criminal como Mona León Siminiani

Voz 4 19:22 Podium podcast Puntocom

Voz 20 19:25 dónde Fire Iñaki Gabilondo un minuto de silencio porque habla Pepa Bueno de abrupto final en la sección de las voces de la patria

Voz 4 19:32 todas las firmas y editoriales toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 24 19:48 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 3 19:58 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 13 20:02 te pasa de vez en cuando pero un BP lo que te pasará siempre es que ahorrarán hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 25 20:18 a ver si está todo aticen huevos batidos arroz Carlos los que esta chica tenga eco es que en Carrefour compras de otra manera porque tienes dos por uno en más de dos mil productos hasta el nueve de abril como el España les Carrefour B de compras dos unidades o restringía noventa acumulando un chequeo así son nuestras soluciones para pagar menos en Carrefour Carrefour junto a Carrefour

Voz 13 20:37 hacemos lo mejor ser capaces sin e intenta mejorar ser más útil ser capaces es un espacio de compromisos solitario de once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 20:59 las diferencias entre los sonidos en el móvil dependiendo de si es un mensaje una llamada una notificación o una alarma se perciben con el oído pero y sino no esta pregunta hizo que dos informáticos después de diez años de trabajo se lanza a Senna crear visual Fay un proyecto pensado para facilitar la vida de las personas sordas para adaptar todas estas alertas con signos visuales bar Tamarit Toni Alcaide son sus creadores

Voz 1087 21:23 este sistema es muy importante porque las ordenase invisible nosotros podemos sentarnos una silla imaginar que es tener movilidad reducida o ponernos una venda en los ojos y experimentar que es la pérdida de visión pero no podemos dejar de escuchar no podemos ponernos en la piel de una persona sorda

Voz 0137 21:39 comenzó siendo una aplicación para el móvil que en tan sólo cinco meses tuvo cinco mil descargas en ciento veintidós países y terminó convirtiéndose en una red de micrófonos conectados que las personas sordas pueden colocar en los enchufes de su casa estos micrófonos escucha los sonidos comunes del hogar de todo tipo y los traducen en señales visuales para que los habitantes puedan interpretarlas fácilmente

Voz 3 22:03 sí así me toca el triple ex de la ONCE pasamos la mañana luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial cenamos comida china ya a las once en casa a las once en casa City a que mañana madruga

Voz 26 22:14 te cambia la vida pero te cambia el día lex de la ONCE el juego en el que podrás ganar hasta ciento cincuenta euros por sólo cincuenta céntimos te eligiendo tres cifras hay dos sorteos diarios

Voz 1 22:26 en la Cadena por

Voz 8 22:30 con Toni Garrido

Voz 13 22:33 era tiempo sol preocupante Solbes

Voz 1995 22:36 las temperaturas maravillosas en la mayor parte del país

Voz 20 22:43 qué bien bueno de edad

Voz 1995 22:48 esto sólo lo puede estropear pues esto sólo lo puede con la llegada del helicóptero del mal dicen que fue él quien inscribió a Rivera como Alberto Carlos una vez le tocó estar en una mesa electoral y nadie se atrevió a votar se rumorea que antes de ofrecer su dimisión Theresa May amenazó con llevar al Parlamento británico sea sitios ya está aquí

Voz 21 23:15 qué tal

Voz 1 23:17 el todo o nada

Voz 1995 23:20 os el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días cómo estamos muy bien

Voz 27 23:28 en San Sebastián no te fastidia

Voz 1995 23:30 en Francia antes de comenzar nos han hecho saber que hay un colegio francés a los franceses en un colegio francés camino el Lyon que no se escucha y que traduce los piensa muchos que usted lanza para ponerse los casos lo que esta gente no tiene corazón no que no tiene esos siente usted al saber que la amalgama de atrás pasa fronteras

Voz 27 23:58 yo asombrado sí señor Iván además a venir a Madrid a verme y a charlar conmigo fíjese usted

Voz 1995 24:05 no vengáis niñas niños no hagáis esto en casa no hagáis esto de las matemáticas en casa de un oyente que ha llamado en Finnan ahora la salud pero antes hay que resolver el piensa mucho que lanzó la semana pasada que dice en una finca hay más de treinta árboles y menos de cien si los cuentas de nueve nueve no sobra ningún árbol pero si los cuentas de cinco en cinco sobran dos cuántos árboles a diseño letona

Voz 27 24:31 exacto hay setenta y dos árboles porque lo único que tenemos que hacer es como es múltiplos de nueve buscar los múltiplos de nueve que estén entre setenta y cien es decir entre setenta y seis y noventa y nueve y que sean de nueve y además y además al dividirlo por cinco de la del resto dos esa la solución y setenta y dos claramente son múltiplos de nueve setenta y dos menos dos son setenta y setenta como acaba entero es múltiple

Voz 1995 24:56 cinco bares pues déjeme decir que éste no debe ser muy difícil porque han llegado cientos de respuesta yo no me lo sé claro INSEE el noventa por ciento entre ellos Carmen Toledo Newman Sayed Paco Cuevas todos han acertado el noventa por ciento de los que han mandado la respuesta han aceptado así que enhorabuena todos bien

Voz 28 25:14 pero vamos a seguir unas centenas de pero hay un diez por ciento que no sabe si os pero número fabricamos no lo sé es que con ese carácter no vamos a ninguna parte PG sino voy a bajar el nivel a dos más dos son cuatro señores de verde

Voz 1995 25:31 Marga hayan ha marcado el ha llamado está en Barcelona Marga gracias por llamar a siempre

Voz 28 25:38 bueno quizás buenos días buenas dice que no cuelga cuelga valga tienes oportunidad cuelga ya está venga marca gracias a Dios

Voz 0540 25:45 adiós adiós aprovechaba para felicitar por el programa que me encanta

Voz 1995 25:49 pero quiere seguir Margaret Charo ya está de cuelga no pasa nada tu vida tiene según tú ya tienes cosas importantes buenas qué hacer no potestades no letona venga

Voz 28 25:59 la verdad es que tengo ganas de de marcas un rato venga vamos por el primero de los en y

Voz 27 26:04 más que dice los años miraba una foto decía ni hermanos ni hermanas tengo pero el hijo de ese hombre es el hijo de mi padre

Voz 4 26:15 quién defiende la foto toma llamarlo

Voz 1995 26:19 el cuelga

Voz 0540 26:24 igual es mi foto no supongo

Voz 1995 26:28 desde que ha tu voz sabía que ibas a acertar te venga vamos a cazar a Marte segunda cuestión marcarán atenta ciento cincuenta sillas cincuenta monos cuántas sillas quedan vacías

Voz 0540 26:44 el principio dignos desde sientan quedan todas no queda ninguna batía

Voz 1995 26:49 no repito eh megalítica cincuenta sillas ciento cincuenta monos cuanta sillas quedan vacías a sentarse este Marguerite diciendo ciento cincuenta mil Marga es tan perverso el profesor letona lo voy a pedir que

Voz 0540 27:06 los monos igual no se sientan en las sillas no vamos a dejando tonterías a ver una antena se atenga

Voz 1995 27:12 a usted no le pone nervioso María por favor te pido escucha con mucha atención no repetir otra vez sí pero usted muy amable yo en esto de repetirlo un momento no haber con mucha atención al enunciado si escuchas atentamente vas a tener respuesta venga repita usted a ver entona ciento cincuenta sillas seiscientos cincuenta monos cuántas sillas quedan vacías

Voz 0540 27:38 ah ya ya lo he dado todo no

Voz 1995 27:42 no ahora saber Marga te lo voy a decir yo despacito vale dice ciento cincuenta sillas ciento cincuenta monos

Voz 0540 27:53 el ciento cincuenta monos verdes no había entendido cien vacías en todos los oyentes

Voz 1995 28:00 yo yo yo yo he dicho siento si alguien tiene una relación que la revista

Voz 0540 28:05 sencillas sólo ciento cincuenta mongol pues me quedan cien libre

Voz 1995 28:09 claro que sí pero ha habido que explicarlo de Patito marcando

Voz 0540 28:12 que sí

Voz 1995 28:16 pero lo ha hecho pero lo ha hecho muy bien el señor letona hay que decir que dentro de su maldad lo ha hecho correctamente no hablan bien de mí eso es una magnífica renta por cierto tengo que decir que

Voz 27 28:30 soy soy descendiente de Conde de gran aprecio osea que figúrate si están a está en el en el Wikipedia entonces era una película que Emilio Vega

Voz 1995 28:45 vamos al siguiente el siguiente una madre

Voz 27 28:47 tiene seis niños Hi5 patatas como por el estribo y las patatas uniformemente entre los seis niños

Voz 0540 28:56 pues puede cortar las cinco patatas en seis trozos idas he cinco trozos

Voz 27 29:02 era uno con eso no es una solución porque a lo mejor el recorte no es exacto ilegal un poquito más a un niño que a otro niño y es que de lo mismo a los seis niños

Voz 0540 29:15 consigo pues igual notando ninguna hombres

Voz 27 29:19 es una solución no se me ocurre pero pero no es la que está prevista la que está prevista es que para que sea una distribución lo más exacta posible

Voz 0540 29:29 un sitio viure de patata muy bien vendí la cantidad en la tendrías que empezar

Voz 28 29:38 marque bueno lo marca

Voz 27 29:42 pero Nati es mucho más fácil repartir un puré que repartir unas patatas cortadas

Voz 28 29:48 vamos digo yo venga la última señor letona no será última cuál es el animal que come con la cola

Voz 0540 29:58 el animal que come con la cola pues el lejano concursar estoy no es pregunta trampa pero bueno no oculta mal que come con la

Voz 1995 30:13 y no hay doble sentido no no no ahí no acaba esta vez no no no no no a poner a los niños y los niños y ahora cuando vayan ustedes al colegio a recoger a los niños les pone cuál es el animal que come con la cola muy infantil también le digo sí

Voz 0540 30:30 lo que hacemos cola para servirnos de su ex del servir por no

Voz 28 30:34 no no no habíamos con lo que habíamos apostado aportamos ya damos ya lo que queríamos Marga ahí

Voz 1995 30:42 a cuentas una solución que no tiene solución

Voz 28 30:46 pues bien el animal que come con con la son todos porque no hay ningún animal que para comer se quite la Corte quite las colas muy bueno

Voz 0540 30:55 no sólo deja claro claro Vargas gusto

Voz 1995 31:00 dado por Dios a gusta me ha gustado mucho que no que te gusta el programa ya a partir de ahí ya no salgan a nosotros siempre pero no Marca un beso muy grande y qué tiempo tenemos ahora en Barcelona

Voz 0540 31:12 mira aburrido hicimos que no llueve hace pues cuatro meses yo estoy muy harta ya de que no sólo muchísimo es que yo soy muy de Llobet y aquí nada ni gota

Voz 1995 31:21 me voy notando a partir de ahora voy a decir yo como margas soy muy de llover pero pero poquito Marga gracias por llamarnos quince grados en beso antes de ser señor letona por favor vamos a plantear el piensa mucho de la semana siguiente que nos lean así en una epidemia de gripe hace tres días el diez por cien de la población tenía la gripe en los últimos tres días el diez por cien de los enfermos seguro y el diez por ciento de los años cogió la gripe qué porcentaje de la población está San ahora Man pues venga a pensar hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com manden sus respuestas no se encantan todas las respuestas que nos llegan ciento seiscientos de respuesta cada semana no sé qué les gusta esto pero les gusta pero enseguida lo vamos a colgar en redes sociales para que puedan pensado hasta la semana que viene tienen tiene en una epidemia de gripe hace tres días el diez por cien de la población tenía la gripe en los últimos tres días el diez por cien de los enfermos seguro y el diez por ciento de los sanos cogió la gripe qué porcentaje de la población está sana ahora hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com el señor letona muchísimas gracias y hasta la semana que viene muy grande

Voz 29 32:34 Toni Garrido Cadena SER

Voz 4 32:36 llega la súper promo de Movistar

Voz 30 32:38 por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA cifra de seiscientos megas dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llamar mil cuatro pasa te por las tiendas Movistar

Voz 20 33:03 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy y facebook Hoy por hoy

Voz 13 33:15 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 31 33:21 compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte

Voz 3 33:31 la miro a los ojos y una beta de amor reconocen

Voz 31 33:34 es leerte sus fósiles a pesar de la vid o tal vez porque existe usted puede contar conmigo

Voz 3 33:44 si otras veces me encuentra años sin motivo

Voz 31 33:47 no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar es tan lindo saber que usted existe no se siente bien digo

Voz 3 34:01 es decir aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco mil ya para que acuda apresuró

Voz 31 34:08 le sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo

Voz 29 34:17 Mario Benedetti mil novecientos

Voz 3 34:20 setenta y tres Katrina según el plan de escuchen

Voz 32 34:26 estaba usted en una casa encantada puso una grabadora y que grabó tuvo miedo

Voz 3 34:34 Camus clásico ponía

Voz 33 34:38 son las nueve las ocho en Canarias a ver la verdadera la verdad

Voz 34 34:41 claro claro eso no eso no se componía es Pepa Bueno como Pepa Bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena Ser por que es que en la cabina Sergio hoy en todas partes

Voz 33 34:55 Nos escucho todo tipo

Voz 35 35:03 sí

Voz 3 35:06 otra vez mira tu primo

Voz 36 35:08 lo que se ha comprado un Opel con cuatro años de garantía hay mantenía

Voz 2 35:11 Quentin no ha tardado ni un día en hacerlo haberse aprendes

Voz 37 35:13 las buenas oportunidades Se reconoce aprovecharon las últimas unidades en stock que lleva tiene un Opel con cuatro años de garantía el mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata sólo hasta fin de mes financiando con lo que el Financial Services a través de Banco Cetelem desea un consulta condiciones en concesionarios Opel punto com quiero redes

Voz 1 35:30 todo a todos los que han venido a verme gracias

Voz 0477 35:33 cuando te miran los hizo la eliges Sporting

Voz 4 35:36 mí tu nueva del deporte español en directo gratis porque cuantos más lo veamos más grande será descarga de la en Google Play Apple Story Samsung Smart TV lo es fútbol es la Liga

Voz 13 35:49 hola cariño aquellos

Voz 38 35:50 se llamará Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra pues te puedes sin problema una vez que te instalan alarma es tuya te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 25 36:01 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula un Lyle Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 28 36:13 ahora es el mejor momento para comprar lo último en portátiles HP en El Corte Inglés porque con nuestras tecnoprecios de descuento

Voz 0137 36:20 tras finos ligeros con disco sólido y carga

Voz 16 36:23 Nos con Windows diez y además con financiación hasta

Voz 28 36:25 doce meses y seguro gratis sólo hasta el día

Voz 26 36:28 sin Die de euros de descuento en portátiles

Voz 28 36:31 los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un buen precio

Voz 21 36:34 pues vamos tengo ansia inscritas se imaginan visitar la isla de Ibiza con el sonido cubano de un malagueño que Elio no pues para nada si llega Gelete con un agua pedía que no se puede aguantar crear el ambiente musical de un programa de radio donde la calidez del purismo estará muy presente con Vicente Torres la actualidad será una sobremesa con Matías Vallés en cuestión de casi vigilancias Linguísticas Isaías Lafuente no pasará anglo el miedo será intenso con Mona León Siminiani gira historias siempre podrá ser contada diferente con Nieves Concostrina todos se aislaron en una ventana que este viernes di

Voz 12 37:17 Carlos

Voz 21 37:17 las Francino Eliza diez La Ser

Voz 8 37:23 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:30 la vida tiene sus cosas hay grandes asuntos relevantes el Brexit lo de la política en España si todo esto está bien pero al igual que la semana pasada que estábamos en Santiago resolvemos el dilema sobre si el pulpo es marisco o no que sí lo es hoy tenemos otro dilema de esos fundamentales fundamentales la croqueta es pincho bueno es pincho con tu vas a pincho de creo que no lo son David de Jorge muy buenos días buenos días cómo estáis pues muy bien muy contento es estar en tu ciudad es manera maravillosa dependa luce el sol tenemos

Voz 0477 38:11 no duda la croquetas pincho pincho mira es un frito con todas sus letras y entra en la categoría de objeto precioso óseas como un diamante una turquesas creéis pincho es todo osea aunque hay de verdad que cada vez es más difícil como a las buenas e aunque no

Voz 1995 38:24 es verdad

Voz 0477 38:25 nos bombardean con tela de arroz con leche de gintonic de con instantes las he visto yo de croquetas de uso e increíble guiri IS a moda de ponerle encima aliño con sus biberones de salsas que les ponen como sabes cómo pelotones de salsas encima hay texturas dio dejar en paz a la croqueta

Voz 1995 38:42 tras dejada de dignidad y el y el congelado hecho mucho añade

Voz 0477 38:47 bueno no no estoy de acuerdo a croquetas congeladas muy buenas pero con qué tal vivir tranquila Dios coño

Voz 1995 38:54 pero entonces la ponemos no en la categoría de pinche sino la de piedras precios

Voz 0477 38:57 eso es que es que esa es una es una cosa que me da Unesco tendría que declarar Patrimonio de Bien Inmaterial de la Humanidad no material batería eso eso eso imagino yo que sé es que me como un poco como con motor rimbombantes

Voz 1995 39:13 vale pues explicar a gente como nosotros como el sueco por poner si la diferencia entre un pincho una tapa y un monolito

Voz 0477 39:23 hombre no es fácil cuando yo creo que la diferencia entre pincho tapa es la misma que había entre Roberto López Ufarte y Rafa Gordillo sea los dos juegan al fútbol pero bueno metía goles en Atocha y el otro en el Benito Villamarín sea es lo mismo pero con luz música y donde diferentes por ejemplo el Montaditos que es otra historia distinta a mí me suena pues a sólo mi al whisky de casa en Sevilla o Montaditos de Premià que hacen la bodega

Voz 1995 39:47 tras Belmonte hay que siempre pan con algo encima

Voz 0477 39:50 o no o Mollet con cosas dentro no tu tienen dos no yo creo que esto puede ser monta otra vez levantando la polémica yo estoy de acuerdo porque si lo hiciera pero por Suecia no no no sé lo que sea pan Montaditos no a ver la tertulia whisky te van a dar muy nuboso o vas a la Bodegas San José en la Arenal que está cerca la Maestranza y ahí no se discute nada en Bodegas Franco se monta Ito y no dan un al Dima te dan un Mollet y Torre y no de pringados

Voz 1995 40:29 eso se llama

Voz 0477 40:30 esta tanto monta

Voz 1995 40:33 vamos a pedir a David de Jorge que nos de sus porque estén atentos porque quieren coger esto se graba o lo que sea o lo podía poner boca coro pero nos va a dar la receta de sus tres pinchos favoritos voy pasajero tú como casi

Voz 0477 40:45 así osea puesto que ya está bastante más

Voz 1995 40:48 la receta de usted Pintos favoritos vayan a apuntar Suu apuntarlo el libro en papel porque tú qué relación tienes que los pinchos ahí

Voz 0477 40:56 pues bueno no estupenda encima desde bien crío porque a ver ahora todo se ha convertido en una cosa como muy modernos se muy maravillosa pero antiguamente cuando yo era crío en Hondarribia que es donde yo vivo pues novia pinchos en los bares y punto para comer pinchos teníamos que ir a la parte vieja de Donostia comerlo y afortunadamente los tiempos han cambiado y la oferta sea generalizado es mucho más profesional que entonces y hay ahora muchísima gente que se dedica a comer pinchos y me parece algo alucinante lloc cuál es reivindico pues los que me gustan pues a mi me gusta Champion al ajillo me gustan los Tigres picantes me gusta la ensaladilla los calamares el chorizo cocido la merluza remozada yo que sé de boquerón en vinagre las papás Alinha es ese tipo de cosas pero no le hago ascos lo gigante tampoco a los pinchos moderno estos que se hacen ahora que la algunos les llaman alta cocina en miniatura que es su rimbombante pero bueno lo que son buenos pues está bueno

Voz 1995 41:51 a la gente de San Sebastián por ejemplo va a comer pinchos es una cosa de turistas ahí deja los que vayan ellos y se pongan ciegos no verlos

Voz 0477 41:58 hemos han cambiado y es verdad que ahora mismo hay locales en gente de la ciudad que que que comer pinchos porque hay que apaciguar un poco la la manga etarras con los vinos y con unas cervecitas y la manera de apaciguar esa manga es meterte Gilda una Picardo un platito de jamón pero lógicamente si hay algo que atrae a los turistas que vienen no solamente es nuestro carácter abierto nuestra luz nuestro buen rollo que en Euskadi o en Donosti sino también esa oferta de esas barras que al final son como cataratas de color y de de sonido sagrado los guiris cuando tú es un Bari plantarse frente a ese esa exuberancia o sea les ves que parecen Santa Teresa de Jesús cuando es él aparecía dándose la aparecía a Dios y alucina alucinante pues con esa facilidad de coger los pinchos esa confianza que les da el tabernero de que no está contabilizando lo que ellos hacen y cómo normalmente

Voz 1995 42:49 por eso te flipa el del que tienes muchos amigos cómo lo hace para saber que te has muy jaleado

Voz 0477 42:54 el pinchos dos Grupo es eso es como Roca Rey cuando sale a la Maestranza saca el capote y deja a todo el mundo flipa hoy lo estás Quero no está veraneos que llevan un montón de generaciones en las barras atendiendo a la gente pues tienen sus tienen

Voz 1995 43:07 porque parece que no pero controlan verdad con treinta hay la mano

Voz 0477 43:10 Ellos están control supuso que controlan pero no solamente eso sino que el hábito hace al monje me refiero que hay muy poca gente que va a los bares a timar osea tú vas a un bar hicieron un tío que pisa el suelo que se viste por los pies pues cuando te preguntan cuántos pinchos te has comido pues dices los que te has comido y punto ustedes

Voz 1995 43:31 perdón al decirlo ya había si me hace la boca agua yo lo único que se fije en euskera que ETA pincha Abat es debido juro es lo único que hace ya muchos años porque vine aquí con unos amigos y lo único que aprendía a decir es

Voz 3 43:49 ETA pincho

Voz 0477 43:50 estoy diciendo David pues eh que quieres un pincho que te crees que no sabe es una medida pequeñita de cerveza pues para poder beber la misma cerveza que sí que debería es unas cañas escaños Nets pero como prolongadas

Voz 1995 44:04 bien sí útil y conocimiento útil nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos porque hoy vamos a poner a prueba sus conocimientos sobre el pincho y mientras ustedes nos llaman nueve cero dos catorce sesenta sesenta mientras ustedes nos llaman vamos con esas tres recetas setas de pinchos venga estos Juana

Voz 0477 44:23 son ahora AOL son muy originales se osea unas la Gilda que yo creo que uno sabe que en un palillo Monda dientes plano no redondo porque si Redondo las Indias bailan es importante que sea plano bosques en esa sarta pues cuatro guindillas de estas maravillosas en curtidas unan no en salazón de categoría en la punta pues una oliva una manzanilla con su hueso tienen que tener hueso eso pringado de un buen aceite de oliva pues es uno de los grandes pinchos de esta ciudad que tampoco hace falta volverse loco luego eso es un pincha hacen creíble y luego hay otra variación de creada por el amigo que se jubiló ya pero dejó la herencia a la Bodega Donostiarra en el barrio de Gros que es una especie como de adaptación de la agenda pero convertida en Indurain banderilla la banderilla se llama Indurain que el cese sigo viendo todavía en la Bodega Donostiarra en San Sebastián en el barrio de Gros You y eso es una agenda que además de las cuatro guindillas y de Lancho ahí de la aceituna de la Oliva va con hueso iba a un quiosco de cebolla de cebolleta idea bajo lleva un taco de bonito en escabeche pero un taco de tamaño formidable y claro cuando ves el pincho de perfil las sensaciones que Indurain está montado en una bicicleta con su casco aerodinámico esa agenda evolucionada se llama el Indurain ICIO bodegas cierra pedir sin un Indurain iba en colorines vale sí porque amigo sin Miguel según contó la anécdota de que él hacía esa especie de adaptación de Gilda con el taco de bonito en escabeche y un cliente andaban poquito trompa pues le dijo coño mil pinchó has dicho que padecen inglés Induráin ganó en aquella época en el de las gestas de gran Miguelón no el virus y el pincho se quedó como pues como como como Induráin esa

Voz 1995 46:10 yo no sé si estamos ahora en la época de recogida pero proponernos una una receta para las

Voz 0477 46:16 sí si no es que amén las salidas al alineadas no abogadas me encanta no sea

Voz 1995 46:20 no me parece super interesante y mi padre hacía yo no sé cómo cómo lo hacía como sea aliño

Voz 0477 46:25 m a ver estamos hablando de aliñada de hace de aceitunas que vienen ya osea que ya están alineadas que ya está ningún su jugo no no aceitunas de las que de las que cogemos de largo Vañó no a que estamos

Voz 1995 46:37 voy a diferencia de las Manzanilla ya la la manzanilla

Voz 0477 46:39 bueno yo soy muy defensor de la de la bolsa de plástico de la manzanilla Hall de toda la vida que me parece un aperitivo en sea no digo por marca a hacer publicidad pero el sobre de cómo con su consumo y su jugo ETA soy súper fan entonces me da igual que sea la manzanilla que sea pero es corridas hacia alineadas tú que has descubierto hace bien poco el mortero Toni Garrido que fuentes el otro día uno pues con un mortero pues se trata de bajar pues montón de pimienta has de meter cebolleta fresca también ajos tomillo laurel Romero por ejemplo en ese mortero darle unos golpes y añadí perejil raya dura el zumo de limón un montón de pimentón de la Vera que un picante por ejemplo y si no pues suaves y no le gustan Ariel pica

Voz 1995 47:20 hay un montón cuanto es un montón puedas dos cuchara

Voz 0477 47:23 peras potentes pues como para un par de kilos de olivas que uno quiere aliñar para montar una buena fiesta y luego lo último que haga añado a esa especie como de barrio maravilloso en el fondo de mortero además en morteros un aparato que Nani que respete siempre funciona no te traiciona se enciende siempre hace falta enchufar lo añades una pulpa hecho cero Un golpe de vinagre en un golpecitos por ejemplo de vermú un buen chorro de aceite de oliva añade esa especie de barro maravilloso sobre las aceitunas puestas en un bol remueve remover bien con las manos las olvidas hay un par de horas te comes unas olivas aprobadas unas aceitunas que alucina en colores que yo creo que las que unas no de los grandes aperitivo de de de de de este país e de todos

Voz 1995 48:05 me parece una idea clara aliñar hacerle una las es que un aperitivo maravilloso si vamos a coger estas tres la de la Indurain buenísima Gilda la aparición en Gilda Iniesta de las olivas las vamos a poner en nuestras redes sociales para que ustedes si quieren que no hay obligación pero poco tienes Liga tampoco hay obligación de Bandar tapen saben no pasa nada pero tampoco es una obligación tomada Pratibha pero lo hacemos ya saben ustedes en unos segundos nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer una pausa y volvemos preguntándoles a ustedes lo que sabe lo que sede ni pinchó todos

Voz 8 48:46 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 38 48:50 hola cariño acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma nuestra pues te puedes sin problema una vez que te instalan la alarma es tuya te cambias de casa tela vuelven a instalar

Voz 25 49:02 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 40 49:14 la mayor bajada de impuestos de la historia en Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el treinta

Voz 0477 49:22 el uno de marzo sólo indicio la consulta condiciones

Voz 18 49:25 sí

Voz 19 49:32 conecta con Hoy por hoy

Voz 1995 49:34 a través de Facebook

Voz 20 49:36 danos tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy

Voz 41 49:46 el oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara a Claudio cerca Tu mejilla Ana altavoz de la radio ya te la mejilla

Voz 0477 49:56 el altavoz de radio lo estás haciendo

Voz 42 49:59 pues ahí va Mira

Voz 0477 50:02 lo que quería moda arte

Voz 1 50:04 son los mejores

Voz 1995 50:08 te vamos a mimar siempre

Voz 3 50:10 acabo por la mejilla en el altavoz de la Ashura Irak en las redes sociales

Voz 4 50:35 comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos cadenas

Voz 21 50:44 ayer se imaginan visitar la isla de Ibiza con el sonido cubano de un malagueño que el lío no para nada si llega con un agua pedía que no se puede aguantar creará el ambiente musical de un programa de radio donde la calidez del purismo estará muy presente con Vicente Torres la actualidad será una sobremesa con Matías Vallés en cuestión de polémicas y vigilancias lingüísticas Isaías Lafuente no pasará aún el miedo será intenso con Mona León Siminiani vida historia siempre podrá ser contada diferente con Nieves Concostrina todos se aislaron en una ventana que este viernes

Voz 12 51:27 Carles Francino

Voz 3 51:34 cada vida tiene al menos una historia

Voz 4 51:37 algún escriben otros las Len para unos y otros los muchos libros

Voz 16 51:43 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vida en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín del interior que todos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 4 52:02 los muchos libros cadenas

Voz 13 52:07 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao

Voz 45 52:10 Colate La Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de las lo que quieras cuando tú quieras

Voz 4 52:22 descarta de nuestra aplicación

Voz 41 52:25 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1995 52:34 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 46 52:46 buenos días nos estamos acostumbrando a convivir con los bulos hay quién los detecta enseguida y quién tiene menos reflejos según la Oficina de Seguridad el internauta un ochenta y seis por ciento de los españoles manifiesta cierta preocupación por las noticias falsas que le llegan si usted no sabe cómo detectarlas hay unos consejos básicos lo primero que tiene que hacer es ver la fue este sino la puede averiguar desconfíe difunde un perfil en Twitter Facebook o Instagram echó un vistazo a qué tipo de información suele compartir ese usuario y parece que se trata de un medio verifique que existe o compruebe si otros más fiables han publicado ese fantástico

Voz 1995 53:23 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días