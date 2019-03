Hoy por Hoy (29/03/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 en resumen de esta mañana de viernes de la mano de José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:11 hola qué tal buenos días el Parlamento británico debate ya desde hace algo más de una hora el acuerdo de salida con la europea que se votará en torno a las tres y media de la tarde hora peninsular española no se trata del documento completo ya que para no complicar más las cosas sea excluido la declaración politica sobre la futura relación es en teoría la última oportunidad para evitar una ruptura las bravas Iggy siquiera así existen garantías de que vaya a salir adelante corresponsal Begoña Arce qué tal buenos días buenas tardes

Voz 0273 00:37 buenos días buenas tardes el debate ha arrancado con la intervención del fiscal general Geoffrey jocosos e la Cámara tiene delante una opción muy clara ha dicho o bien aprueba este acuerdo ya segura el derecho a una extensión hasta el veintidós de mayo o bien lo rechaza sabiendo que la próxima semana no habrá ese derecho a partir de ahí ha señalado Cox la ampliación dependerá de Europa y necesidad y necesitará una propuesta alternativa firme

Voz 3 01:00 a extenso uno u otro

Voz 0273 01:04 tensión requerirá claras indicaciones del camino a recorrer una mayoría estable detrás de ella estaría sujeta al veto de los veintisiete estados miembros Mail lo va a tener muy difícil pero espera atraer a diputados laboristas ante la perspectiva de un largo aplazamiento oficialmente los laboristas van a votar en contra pero están muy divididos hay también un buen número de conservadores que han votado en anteriormente y ahora lo apoyan

Voz 1018 01:30 gracias Begoña como sobre todo suficientemente confuso que en casa tenemos una noticia de última hora la diputado de la cumbre ya voy ha anunciado a través de las redes sociales que abandona la dirección de esta fuerza política por la agresión psicológica continuada que sufre por parte de un compañero de partido vamos a Barcelona al Prat

Voz 2 01:45 sí

Voz 4 01:45 en una carta que miro ya voy ha publicado en Twitter explica que ha decidido apartarse del Sacro Matellán Nacional el máximo órgano de dirección del partido después de sufrir este episodio episodio de agresión psicológica durante en su etapa como diputada en el Parlament en su escrito explica que esto les supuso una gestión emocional complicada y le provocó problemas de salud añade además que ha vuelto a coincidir con esta persona en los cargos de dirección del partido un reencuentro que le ha llevado dice al recuerdo de aquellos comportamientos agresivos y roles de poder desde la CUP acaban de responder al anunció de Goya en un comunicado hacen autocrítica hay se comprometen a seguir trabajando con más esfuerzo en una organización segura para las mujeres

Voz 1018 02:25 historia en torno a la polémica sobre las declaraciones Adolfo Suárez Illana contra el aborto el número dos en la candidatura del PP por Madrid tiene una agenda La Rioja donde se ha limitado a comentar con los periodistas que todo lo que tenía que aclarar sobre esas declaraciones ya lo dijo ayer que se siente respaldado por la dirección del partido

Voz 0031 02:41 lo de ayer pasado el en el futuro de la ayer cada uno califica mis palabras como entienda oportuno es yo no entro en ese asunto no tengo nada más que decir el Partido Popular se habla del apoyo a la maternidad y de ahí no no debo salir contarlo cuenta

Voz 1018 03:01 sí ha apremiado estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy el líder de Podemos Pablo Iglesias que considera evidente que el PP estuvo detrás del supuesto robo de datos personales por parte del grupo de policías que dirige el ex comisario Villarejo quién ayer implicó directamente a la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría

Voz 5 03:15 la vinculación del gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones todo el argumentario de los informes falsos creados por por los policías corruptos y difundidos por lo que ideario era el argumentario de la vicepresidenta bueno pues que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 1018 03:37 hora doce y tres minutos los responsables del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares acaban de presentar un ensayo clínico a gran escala que se cuestiona la necesidad del uso de algunos fármacos durante toda la vida después de haber sufrido un infarto millones de personas podrán beneficiarse del resultado de este trabajo Loro Marcos

Voz 1276 03:53 nunca antes se había hecho una investigación tan grande en España sin que mediase la industria farmacéutica de tanto calado porque el infarto es la primera causa de muerte en el mundo extrema ensayo bautizado Rosebud pretende demostrar que hoy se pueden eliminar del tratamiento de hasta dos millones de españoles unas pastillas llamadas beta bloquea antes que tienen efectos secundarios como la fatiga o la disfunción eréctil Valentín Fuster ex director del CNIC y uno de los cardiólogos más reputados del mundo con los médicos

Voz 6 04:20 trabajar voluntariamente aquí no hay dinero de la industria es un estudio que va a mirar la calidad de vida y vamos a dejar de dar una medicación si la hipótesis es correcta en donde la mortalidad no aumentará la calidad de vida tal la mejor

Voz 1276 04:34 ya se han empezado a evaluar algunos de los ocho mil quinientos pacientes cuyo corazón no ha quedado muy contraído tras el infarto los resultados los conoceremos en cuatro años

Voz 1018 04:42 científicos e investigadores de toda España se concentran a esta hora frente al Palacio de la Moncloa para exigir que se homologan sus condiciones laborales Javier Gregori

Voz 0882 04:50 así es doscientos científicos de organismos públicos de investigación como el INTA Instituto Español de fotografía están realizando esta concentración porque además dicen les avala una sentencia del Tribunal Supremo no sólo piden más sueldo ochocientos euros al año sino también mejorar su categoría esto coincide con el manifiesto que han presentado veintisiete centros de investigación en España donde vuelven a denunciar hoy el colapso de la ciencia tras los recortes del cuarenta por ciento en los últimos años en los organismos públicos de investigación los científicos están cabreados colapsados

Voz 1018 05:21 gracias Gregory para estaba estaba convocado en la concentración de jóvenes frente al Congreso movilizados nuevo para denunciar la falta de políticas efectivas contra el cambio climático parece que la afluencia es muy pequeña Elena Jiménez

Voz 0152 05:34 una es la tercera vez que viene de la juventud aquí a protestar en las calles de Madrid frente al Congreso para protestar contra el cambio climático para que los diputados les oiga los convocantes dicen que esperan menos asistentes que en otras ocasiones porque lo de hoy no es una huelga hay muchos de esos estudiantes tienen que ir a clase pero se empiezan a ver ya algunos trozos de cartón en lo que los manifestantes expresan sus preocupaciones como la que lleva un joven que dice que el planeta está en peligro de extinción en esta ocasión la policiales está diciendo que tienen que quedarse a unos metros del Congreso donde la Delegación del Gobierno les ha dado la autorización la manifestación empieza a mezclarse ya con quiénes se hacen selfies con los leones del Congreso

Voz 1018 06:10 aquí todavía con Isabel Quintana de Carlos Cala el Consejo

Voz 0824 06:13 estos aprueba hoy una Oferta Pública de Empleo con más de treinta mil plazas once mil de acceso libre más de ocho mil de promoción interna y las que se fijen para otros colectivos que se negocian aparte como Fuerzas Armadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o justicia

Voz 0325 06:25 Oriol Pujol ha salido de la cárcel el hijo de Jordi Pujol y ex dirigente de Convergència Democràtica ha pasado dos meses en prisión tras ser condenado a dos años y medio por cobrar comisiones ilegales y favorecer a empresarios afines en el caso de las ITV

Voz 0824 06:37 fallece la cineasta francesa Agnès Varda la única mujer de la Nouvelle Vague a los noventa años en dos mil diecisiete ganó el Oscar honorífico era una de las grandes exponentes del cine francés y reconocida

Voz 1018 06:47 ministra pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora muchas gracias Jose luego te escuchaban y vamos a ver qué pasa

Voz 1 06:55 hoy por hoy hora doce

Voz 7 07:01 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 07:06 pues no atrás queda en las pipas hoy lo que mejor acompaña el fútbol son los comentarios de Gerard Piqué el central del Barça se ha convertido desde hace tiempo en la salsa perfecta con la que mandar este deporte y casi cualquier aspecto de la vida cotidiana ayer volvió a demostrarlo en el programa La resistencia con David Broncano todo el mundo está hablando hoy de ella

Voz 8 07:31 Sergio Castro muy buenos días hola qué tal muy buenos días hay que sería la vida sin la salsa Piqué esa que combina el provoca con todo Gerard Piqué es un verso libros el tertuliano ideal una máquina de titulares que nunca deja indiferente a nadie aplicársele quiere hosteleros y a su término medio ayer después de haber limitado días atrás por Twitter al programa David Broncano lo volvió a demostrar ya sabéis que siempre hace una pregunta talismán es la que tiene que ver con la cuenta corriente del invitado y Piqué contestó naturalmente pero de paso aprovechó a sólo un día del derbi contra el Español para acordarse de sus vecinos barceloneses

Voz 9 08:00 nada es cuánto dinero tienes quiere quienes ponen lo tienes ponerlo en contexto sea igual puedes decirlo por el por el presupuesto de alguna ciudad lo mirado el presupuesto español en patrimonio tengo más que pues pues con bajo presupuesto español detalló cincuenta y siete cincuenta y siete mucho más pero Broncano también letristas reservada otra pregunta especial y también la contexto pero esta vez para provocar para acordarse del Real Madrid asustarnos rival la otra cuales cuanto a en el último mes en veces empate cuenta las del Bernabéu

Voz 1995 08:32 uu fuerte ante Egipto sí contaron

Voz 8 08:39 hay se quedó la cosa de momento pero es verdad que el Real Madrid como la kryptonita para Superman eso ha quedado muy claro en el Real Madrid eso especialidad tenemos a Piqué denunciando lo que pasa en el palco es malo

Voz 10 08:52 a mí me el Madrid lo que no me gusta es súper por ejemplo en el palco las más es que hay como muy conocidos ahí en este país este único que no me gusta el Madrid una persona o por ejemplo que imputó a Aimar y que casualmente pues con Cristiano tratos diferenciales estaba ya al lado de Florentino no pasa nada

Voz 8 09:14 bueno no pasa nada pero ya lo he dicho si hay queda la cosa por ejemplo bailando no vámonos al quince de junio de dos mil quince entonces el Barça celebraba el triplete en pleno Can Nou todo transcurrió normal hasta que Piqué lo incendió todo tomó la palabra y empezó a agradecer a las personas que habían hecho posible ese éxito incluyente de repente al cantante que había participado meses atrás en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo cumpleaños que coincidió con el principio de diversas derrotas que hundieron la vida esta temporada al Real Madrid

Voz 11 09:38 gracias a la que gracias a la estafa dining gracias a la artillería Abdo

Voz 12 09:44 no por Dios a toda la adhesión a toda la directiva ya Kevin Rolland contigo pues todo

Voz 1995 09:55 pero yo de esta próximas al Madrid y algunos contenciosos directos con

Voz 8 10:00 con jugadores concretos el equipo si también hay ejemplos famosos enfrentamiento con algunos jugadores como decía más especialmente con Álvaro Arbeloa con quien tuvo diversos enfrentamientos entre largos meses en Twitter y cuando le preguntaron por la dureza de sus comentarios comprar veló con quién afín al cabo había convertido muchos años en la selección gran amigo suyo

Voz 9 10:18 de repente y Piqué dijo recalcar que me dijo que era amigo eh yo no me concede amigo conocido no conocido

Voz 8 10:26 vaya conocido e conocido un ingenioso la verdad en el que compraba la movilidad el defensa madridista con la nada con un con

Voz 1995 10:33 recordemos también esos notables duelos con

Voz 8 10:36 Iker Casillas si con este se lleva bien eso hay que reconocerlo tienen buena relación aunque eso no le impidió en una ocasión hacer público la conversación telefónica que tuvo en vísperas de un partido muy importante del Madrid con Casillas entonces se llamaron IPIC y aprovechó para desearle suerte a su manera a Casillas

Voz 13 10:51 estamos hablando el partido que mañana gris muchas bajas en defensa tal y ojalá te metan cuatro dije solamente relato metan cuatro que San imparables que es lo que te metan cuatro y siete vaya cuál fue la os vamos

Voz 1995 11:04 bueno hay que decir ahí Sergio

Voz 8 11:09 bueno pues pues mira que que que que vaticina bien por lo menos no no se entiende pero vaticina bien

Voz 1995 11:15 a los partidos del Madrid si siempre de los partidos de de Madrid

Voz 8 11:17 como cualquier aficionado de los comenta a golpe de tuit dice encima el Madrid queda eliminada por alineación indebida como ocurría hace un par de temporadas en la Copa del Rey frente al Cádiz entonces ya le faltan emoticonos para mostrar suele

Voz 14 11:27 a juzgar por tu tuit ayer por la noche lloras

Voz 9 11:30 desde la risa al conocerla

Voz 14 11:33 alineación indebida de del Madrid

Voz 9 11:35 sonido estaba viendo monólogo de los Harlem de es broma hombre sentimiento que yo tenía ayer por la noche que lo sigo teniendo hoy porque la verdad es que fue divertido e nada

Voz 8 11:48 bueno pues nada más he siempre dicen nada más aquí queda pero bueno la provocación estáis de todas maneras ayer en la resistencia también confesó que había creado un grupo de guasa con toda la plantilla del Barça y la isla la que a veces incluya periodistas del Real Madrid los mete dentro del grupo con guión Gekko lo cuenta

Voz 15 12:04 aquí de tanto en tanto pues invitando a gente aleatoria

Voz 9 12:08 por ejemplo invitamos a Roncero Alfredo Duro

Voz 15 12:12 el francés Le es empezamos a tirar iconos de caras de cerdo es duro me lo pones dura y luego los echamos

Voz 9 12:19 pero aquí os lo digo no sé si va a tener repercusión lo bueno a ver que somos nosotros que he podido participar

Voz 8 12:27 bueno aquí

Voz 1995 12:30 muy maduro todo esto no suena

Voz 8 12:32 vertido la chanza la la broma es que los jugadores tiene mucho tiempo

Voz 1995 12:35 por eso también hay que hacer y después también Piqué tiene para todos sea aquí no no

Voz 8 12:39 sí mira Piqué es capaz de parar casi un partido de la selección catalana para hacerle la conducta los aficionados que están a insultando a España

Voz 16 12:47 día como por ejemplo si le preguntas por yo qué sé la polémica del va pues éste lo hace volver para calentar al personal saliendo con otras cosas

Voz 10 12:53 has dedicáramos un poco más de tiempo sobre todo todas las campanas que estáis aquí las las de España educar es un poco al juicio cae de los presos políticos que supere injusto y la gente aquí en España podrá ver un poco más lo que pasa en vez de hablar tanto del barcos quizá diríamos mejor como país

Voz 1995 13:13 pues sí tiene para todos esos de verdad Sergio Castro muchísimas gracias un abrazo Bardem

Voz 9 13:19 Garrido cada día

