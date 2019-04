Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

saludos qué tal estaban muy buenos días estrenamos mes de abril con temperaturas más bajas Icon agua llueve por fin que faltan los hace en los dicen los del tiempo que puede llover durante toda la semana así que abril comienza con lluvia y con los ecos de la España vacía resonando en la capital en Madrid

Voz 3 00:42 queremos de del álbum dado que no sólo son personas mayores que viven los pueblos sino que también los jóvenes rueda es no saber existimos sino que también resistimos que seamos pocos no se no significa que tengamos menos derecha

Voz 4 00:53 se tenga en cuenta la malaria interior la España rural pues dándole infraestructura

Voz 3 01:00 Sanidad educación lo quiero teléfono quiero internet en mi pueblo porque no hay nada hay que su visión

Voz 1727 01:06 de una manifestación masiva miles de personas reclamando futuro para la España vacía por falta de inversiones esa España repartirá sesenta y seis escaños en las elecciones generales y ayer encontró la solidaridad de todos los partidos estuvieron con ellos los socialistas en el Gobierno como el actual ministro de Agricultura Luis Planas

Voz 2 01:27 tenemos que conseguir que comunicaciones y servicios públicos sean iguales como dice la Constitución para todos los españoles y las españolas vivan en una zona urbana o en una zona rural

Voz 5 01:40 el Partido Popular Isabel García Tejerina toda la solidaridad todo el apoyo del Partido Popular a la gente que habita en el medio rural pero insisto no uno no se acerca al medio rural una vez cada cuatro años uno está todos los días con la gente del medio rural Podemos

Voz 1727 01:55 los Echenique

Voz 6 02:13 cursos a los hechos yo propongo un Plan Nacional de Estado que queremos liderar desde el nuevo Gobierno de España y le tiendo la mano a los demás partidos en las autonomías para desde el Gobierno encabezar lo pero trabajar todos juntos

Voz 1727 02:23 cada año cada cuatro años en realidad los partidos descubren fascinados el mundo rural por el voto que mueven pero en esta ocasión ha sido el mundo rural el que ha querido hacerse oir no parece que su hartazgo y sus reclamaciones se vayan a acabar cuando votemos el veintiocho de abril o el veintiséis de mayo es lunes es uno de Abril Javier Alonso buenos días y hasta las pensiones han entrado también en campaña

Voz 0858 02:52 si Pedro Sánchez ha acusado al PP de querer recortar las pensiones citando una entrevistado el gurú económico del PP de Daniel Lacalle que es el número cuatro por Madrid al Congreso decía en esa entrevista que algunos países esas presiones han recortado en un veinte en un treinta o no cuarenta pronto

Voz 7 03:07 a la derecha en este país no está proponiendo no

Voz 1722 03:09 revalorización de las pensiones está proponiendo el recorte de las pensiones no está proponiendo garantizar el carácter

Voz 1722 03:18 la privatización de nuestro sistema de pensiones lo que está proponiendo es jubilaciones para pensionistas se conviertan en gentes pobres

Voz 0858 03:25 la calle dice que se han tergiversado sus palabras Casado responda Sánchez pues en efecto nosotros hemos garantizado las pensiones

Voz 8 03:32 las hemos garantizado cuando Sánchez dejó congeladas como diputado cuando gobernaba vuestro paisano leonés Zapatero la dejó congeladas ICO nula cito

Voz 0858 03:41 ponía rescate en mientras en España en los P

Voz 1727 03:44 paramos para votar en Turquía cuentan votos

Voz 0858 03:46 sí allí de las municipales que han sido todo un revolcón para el presidente Erdogan su partido ha perdido la alcaldía de la capital de Ankara todavía está por decidir Estambul que es la ciudad más grande del país V

Voz 1 03:58 no él Erdogan dice

Voz 0858 04:01 que su partido tiene que tomar

Voz 1727 04:04 madrugada ha hablado Nicolás Maduro anuncia los venezolanos un plan de racionamiento eléctrico de treinta días

Voz 0858 04:09 asegura que para garantizar el suministro tras el nuevo apagón masivo que sufrió Venezuela la semana pasada ideal que culpa de nuevo ha supuesto saboteado

Voz 1994 04:18 estamos enfrentando unos Mou pero que quieren destruir Venezuela el plan de ellos es destruir Venezuela tratada llevarla a la violencia

Voz 1727 04:27 esta noche La Sexta emitido la entrevista de Jordi Évole con el Papa y destacamos por inusual una rectificación del pontífice Francisco matizó anoche sus palabras sobre el feminismo había dicho hace unas semanas que todo feminismo correr el riesgo de convertirse en machismo con faldas pero anoche introdujo el verbo poder

Voz 0785 04:47 si la frase justo de enseres todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un Machine corren ese la frase justa la otra me equivoqué pero fue una equivocación de momento no porque lo pienses

Voz 0858 05:02 aquí en España la Ertzaintza espera los resultados de la autopsia para tratar de aclarar la muerte de una vecina de Ait de Azkoitia en Guipúzcoa su cuerpo ha aparecido calcinado dentro de su coche en el garaje de su comunidad y en Santiago Marina Castaño la viuda del escritor Camilo José Cela y otras tres personas se sientan hoy en el banquillo de los acusados los acusan de malversación de fondos públicos de la fundación que lleva el

Voz 1 05:25 no en nombre del Premio Nobel

Voz 0858 05:28 de literatura la Fiscalía pide para ellos cuatro años y seis meses

Voz 1727 05:37 en deportes un gol de Benzema en el último minuto salvó al Real Madrid anoche de un nuevo fracaso en su estadio Sampe buenos días

Voz 1161 05:45 previas Pepa tres dos en el Bernabéu ante el Huesca el colista de Primera que cerca estuvo de puntuar y mereció más se adelantaban en el minuto tres los dos forenses remarcaba escucho Hernández empataba Isco con existencia de Brahim con el que sorprender además Zidane poniéndole de titularse adelantaban los blancos con gol de Ceballos empataban al poco los visitantes con el de Etxeita a nueve jornadas del final del campeonato Barça Atlético Real Madrid Getafe están en puestos Champions al Valencia en Europa League descenso es una semana más para Celta Rayo Vallecano Huesca

Voz 0978 06:12 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días a lo largo de esta semana tendremos distintos episodios de lluvia que acabarán afectando a prácticamente todo el país durante la mañana de hoy lloverá en la mitad sur de Aragón Comunidad Valenciana sur de Baleares y en puntos de montaña del norte de Andalucía después irán desapareciendo estos chubascos a partir de mediodía en cualquier punto de montaña de la península tormentas chubascos algunos intensos que viajaran de sur a norte a medida que lejos de las montañas perderán actividad

Voz 1727 06:40 también algunos chubascos en Canarias ahora ambiente sólo un poco frío durante la tarde

Voz 0978 06:44 al sólo ambiente suave máximas de quince a veinte grados

Voz 1727 08:08 aquí Diego vivir este que escucharles el himno que han elegido que eligieron los organizadores de la España vacía da que ayer llenó las calles de Madrid para reclamar bueno servicios derechos que ellos también existe uno de los asistentes a esta marcha multitudinaria fue el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo que está vayan a este programa a partir de las nueve Rafa Muñiz buenos días

Voz 0978 08:32 buenos días Pepa con él vamos a hablar sobre salarios en España un tres por ciento más bajos que hace diez años abordaremos las elecciones generales del veintiocho de abril y le vamos a preguntar por esa España vacía que se manifestó ayer a pesar de la lluvia también queremos conocer su opinión sus impresiones fueron a esa manifestación sufren las consecuencias de la despoblación Nos lo pueden contar en el Whatsapp del programa el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro los sesenta y seis un tema del que seguro también van a querer opinar nuestros tertulianos de lunes hoy José Antonio Zarzalejos Antón Losada Mariola Urrea a partir de las diez las nueve en Canarias viene a Hoy por Hoy Mario Vaquerizo que nos va a presentar quiénes son sus cincuenta rockeros favoritos ya atención porque entre ellos están Rafaela Carra Mozart o Lola Flores dicen Vaquerizo que no importa tanto la música que hagan sino su actitud ante la vida

Voz 14 09:27 el PP

Voz 1727 09:30 ya lo adelantaba ser Rafa queremos saber la opinión de los oyentes sobre la manifestación de los españoles olvidados en el medio rural multitudinaria lo vimos ayer sufren ustedes directamente las consecuencias de la falta de inversiones se sienten olvidados por la Administración allá donde viven

Voz 0978 09:45 mensajes de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:49 aunque también quieres preguntar por esta noticia que leemos esta mañana en el periódico La DGT propone prohibir esas aplicaciones móviles que nos avisan de los controles policiales

Voz 0978 09:59 aplicaciones que nos iban donde se colocan exactamente esas patrullas de la Policía y qué tipo de controles están realizando de velocidad de alcoholemia de droga han utilizado alguna vez estas APS

Voz 0858 10:10 el ex parece que Tráfico las vaya a prohibir no

Voz 1727 10:12 esta mañana buscamos también atención papa Papa este bebés que haya nacido esta madrugada a partir de las doce porque con la medianoche ha entrado en vigor la ampliación del permiso de paternidad era de cinco semanas y a partir de las doce de esta noche pasada será de ocho semanas de dos meses

Voz 0858 10:31 sí sí es uno de los afortunados si conoce algún

Voz 0978 10:34 padre afortunado que ha podido beneficiarse de este nuevo permiso aussie simplemente no quiere decir que está apareciendo esperamos su opinión en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 0858 10:44 seis

Voz 1727 10:46 a las seis y once cinco y once en Canarias Javier

Voz 0858 10:49 esto es hoy por hoy en la técnica están Roberto Mahan y Elena Sánchez en la producción Jordi Fábrega

Voz 0785 11:57 no bien mientras van escuchando este tema de Andrew Bird les voy a anunciar tres historias la de una librería sevillana que tuvo que cerrar la de una biblioteca que ardió en Los Ángeles Ávila de una jugadora de baloncesto española ganadora de tres anillos de la liga profesional americana

Voz 19 12:17 Belén Rubiano era la librera Susan Ordín la autora de la Biblioteca llama la jugadora a Amaya Valdemoro las tres estarán este lunes en La Ventana con Carles Francino a que es un tema de este Manifesto de Andrew Cooper buenos oyentes tiene las eh

Voz 2 12:45 en la Cadena Ser

Voz 0858 12:55 diecinueve provincias reparten cuatro o menos escaños en las próximas elecciones del veintiocho de abril sólo una de ellas asoma a la costa es Lugo esa España vacía ovacionada mayoritariamente prior repartirá sesenta y seis diputados sus habitantes quieren hacer valer sus votos tras décadas de promesas incumplidas así que este fin de semana se han traído sus reivindicaciones a Madrid piden los mismos derechos que los habitantes de las grandes ciudades porque insisten tienen las mismas obligaciones por eso reclaman mejor atención sanitaria a mejor educación más ocio y una cobertura digital completa los partidos que están ya en precampaña toman nota hay prometen hay daba buenos días

Voz 5 13:34 buenos días los socialistas recoge en su programa un plan específico para el mundo rural con menos cargas fiscales promoción del turismo en las energías renovables y la banda ancha además de los cinco ministros en la manifestación el presidente Pedro Sánchez también se ha acordado de la despoblación desde un acto en Tarragona

Voz 0858 13:48 queremos representaron a España a esa mal llamo

Voz 1722 13:50 toda España vacía que lo que necesita es que se llene de oportunidades que es lo que está haciendo este Gobierno llenar de oportunidades esa España interior que necesita también de abrigo ya el apoyo de las instituciones públicas

Voz 5 14:02 los populares apuestan por extender las nuevas tecnologías o rebajas fiscales para jóvenes Isabel García Tejerina ha estado en la movilización en Madrid pero su jefe que estaban en León tampoco ha desaprovechado la ocasión de presentarse como el defensor del mundo rural Pablo Casado

Voz 8 14:14 somos el partido de la España rural que estamos comprometidos con la baja fiscalidad en los pueblos con los servicios básicos sociales con los transportes interurbanos con la escolarización en escuelas con los servicios a los mayores

Voz 5 14:27 desde Ciudadanos proponen una rebaja fiscal del sesenta por ciento del IRPF para los residentes en zonas despobladas o una tarifa plana de treinta euros para las mujeres autónomas en el rural Albert Rivera

Voz 6 14:36 yo quiero proponer a los demás partidos políticos un pacto de Estado contra la despoblación yo propongo que en diez años le demos la vuelta ciudadanos cuando llega el Gobierno va a liderar ese pacto nacional iba a ser una de las primeras medidas de las primeras mesas de pactos de Estado que proponga si soy presidente del Gobierno

Voz 5 14:49 desde Podemos quieren garantizar el acceso a los servicios e impulsar las nuevas tecnologías para generar empleo la incorporación de mujeres y jóvenes aunque Pablo Echenique apenas ha querido hablar para dar protagonismo a los manifestantes

Voz 1662 15:00 pero que hablen los movimientos sociales ellos tienen las propuestas ellos conocen el territorio y ellos deben ser los protagonistas el día de hoy

Voz 5 15:09 por último Vox que entre sus medidas concretas propone una ley de protección de la tauromaquia de la pesca y el fomento de la natalidad problema

Voz 0858 15:16 a Podemos porque Pablo Iglesias aseguró anoche que las llamadas cloacas del Estado siguen funcionando lo dijo en una entrevista en La Sexta con Ana Pastor en la que no dio más detalles porque el caso está bajo secreto de sumario insistió en que maniobras como la fabricación de pruebas en su contra con fines políticos y atribuida a Villarejo siguen ocurriendo a día de hoy

Voz 1473 15:36 cree que a día de hoy las cloacas siguen existiendo digo a día de hoy con Pedro Sánchez en Moncloa siguen funcionando sí tiene constancia procedimiento secreto pero ha dicho que sigue ocurriendo me ha dicho que sí creo que es evidente que al trama criminal sigue funcionando todos los días todos los días en Internet podemos ver la fabricación de pruebas falsas es gravísimo de Marlaska por el Gobierno no solamente de Marlaska

Voz 0858 16:07 más cosas a partir de ha de hoy pagar eh la luz será un poco más caro esta uno de abril queda derogada la suspensión del impuesto que grava la generación eléctrica lo implantó el Gobierno de Rajoy pero lo dejó en suspenso durante seis meses ese tiempo de gracia se acaba justo ahora en precampaña y el actual Gobierno dice que ampliarlo sería electoralista así que el resultado es el que les contamos vamos a pagar más por la luz pero la gran pregunta es cuánto han acordado monos

Voz 5 16:35 buenos días pues según la ministra de transición ecológica pagaremos

Voz 0534 16:38 entre cincuenta céntimos y un euro más cada mes

Voz 5 16:41 aunque los expertos explican que apenas lo vamos a notar porque por ejemplo en marzo la luz fue más barata llevamos varios meses en los que la tendencia del mercado mayorista es a la baja así que eso va a ayudar también a que la factura no nos cueste tanto la suspensión de este impuesto que grava la generación eléctrica recordamos afecta sólo a los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada por el Gobierno

Voz 0858 17:02 seis y diecisiete cinco y diecisiete en Canarias la Ertzaintza espera que el resultado de la autopsia ayudé a aclarar la muerte de una vecina de de Azkoitia en Guipúzcoa su cuerpo aparecido allí completamente calcinado dentro de su coche en el aparcamiento de su propio edificio Radio San Sebastián eh

Voz 1600 17:21 el on el cadáver se encontró ayer después de que el coche resultará calcinado en un incendio declarado el sábado en el garaje comunitario del inmueble después de que los bomberos acudieron a sofocar el fuego y enfriar las instalaciones ayer efectivos de la Ertzaintza procedieron a inspeccionar el lugar y fue entonces cuando hallaron el cuerpo de una mujer en el interior de un vehículo quemado la policía está investigando los hechos y por el momento no ha ofrecido más datos aunque todo apunta según señalaron ayer fuentes del Consistorio de Azcoitia aquel cadáver pertenece a la propietaria del vehículo una mujer de cincuenta y siete años que se encontraba desaparecida desde el sábado

Voz 0858 17:56 en Madrid hoy comienza el primer juicio contra Metro por la muerte de uno de sus empleados que murió tres años manipulando piezas con amianto que es altamente cancerígeno sus compañeros van además hoy a la huelga hispana concentrar frente a los juzgados Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 0534 18:10 buenos días Julia murió en octubre del año pasado de cáncer

Voz 1275 18:13 pulmón fue el primero de los trabajadores de Metro al querer reconocieron la enfermedad profesional por exposición al amianto el segundo morir el inició la batalla contra la empresa en los tribunales y su familia ha continuado con la lucha hoy llegan a juicio en una vista única en la que exigen una indemnización de casi cuatrocientos mil euros metro sabía que había amianto en la red al menos desde mil novecientos noventa y uno pero a pesar de ello no protegió la plantilla ni se lo comunico

Voz 1727 18:36 yo hasta dos mil diecisiete Rosalía González la consejera detrás

Voz 1275 18:38 Cortés lo cierto es que han fallecido dos

Voz 20 18:41 zonas e la compañía lógicamente va a hacer iba a asumir la responsabilidad

Voz 1727 18:46 nunca técnicas de indemnizaciones

Voz 1275 18:49 los trabajadores de Metro semana manifestar esta mañana frente a los juzgados de lo social donde se resuelve el caso de su compañero y han convocado paros parciales de cuatro horas en cada turno empiezan a las nueve

Voz 7 19:00 en la Cadena

Voz 16 19:01 SER Hoy por hoy

Voz 21 19:06 pues es el sonido de esta noche

Voz 0858 19:09 en las calles de Ankara en Turquía los partidarios del candidato opositor a la alcaldía han celebrado así su victoria frente al partido el presidente de Erdogan que se lleva un buen aviso en estas elecciones municipales su partido islamista moderado ha perdido la capital frente a los laicos socialdemócratas el golpe podría ser mayor porque el resultado del recuento va todavía muy ajustado en la ciudad más grande del país en Estambul nos amplía la información

Voz 0978 19:36 Miquel Hurtado madrugada de taquicardias

Voz 0887 19:39 Turquía el presidente turco Erdogan se fue a dormir conociendo la derrota de su partido el islamista Justicia y Desarrollo

Voz 0978 19:45 no hay en Ankara la capital turca Mansur Javad

Voz 0887 19:48 del socialdemócrata Partido Popular Republicano venció y acabó con un cuarto de siglo de gobierno islamista en el centro político del país Estambul la capital comercial estuvo tan reñida que los dos principales candidatos se proclamaron vencedores al unísono la disputa pueda acabar resolviendo en los tribunales el partido de Erdogan sufrió un retroceso generalizado en todo el país el jefe de la oposición su formación perdió casi toda la costa mediterránea y parte de sus feudos el Anatolia profunda como nota de color la kurda atún se convierte en la primera ciudad comunista de la historia de Turquía la realidad es que los turcos han arrancado a Erdogan la pátina de imbatibilidad que ostentaba desde hacía quince años las urnas han castigado la inflación del veinte por ciento de aumento del paro o la incipiente recesión síntomas de una crisis que el Gobierno ha negado hasta hoy

Voz 0858 20:34 en Argelia corre como la pólvora el rumor sobre una salida inminente del presidente Buteflika el hombre que ha dirigido el país con puño de hierro durante los últimos veinte años de momento lo único que anunciado es un nuevo gobierno en el que ratifica al ex ministro de interior como nuevo primer ministro es un intento más de calmar unas calles que exigen cambios urgentes ya corresponsal Sonia Moreno

Voz 22 20:58 el nombramiento de un nuevo equipo de gobierno parece el primer paso obligatorio hacia la partida de Buteflika está encabezado por un Urdín beduino nombrado primer ministro

Voz 7 21:06 pero el once de marzo que no tendrá el derecho de moderno

Voz 22 21:08 en el Gobierno sorprende que el número dos sea el general gays Salah quien recomendó hace unos días que Buteflika fuera declarado no apto para el desempeño de sus funciones amparándose en el artículo ciento dos de la Constitución conserva sus dos puestos viceministro de Defensa en jefe del Ejército esta acuerdo entre Gobierno militares consistiría en la aplicación del artículo ciento dos colar el presidente Buteflika que podría anunciarse en breve según el canal de televisión privado en a Jara aérea publica su dimisión este martes entregaría el poder al presidente del Senado Adela Kader Ben sala mientras que el Gobierno recién nombrado administrara los asuntos actuales hasta el final del periodo de transición de tres meses en los que se convocarían elecciones presidenciales

Voz 0858 21:49 gracias Sonia I el Papa concedió ayer una entrevista a una televisión algo poco habitual fue en La Sexta formalmente para hablar de refugiados pero no pudo evitar tocar otros temas sociales más espinosos para el Vaticano Francisco habló del papel de la mujer en la Iglesia sin dejar muy claro cuál debe ser habló sobre el aborto sobre los abusos a menores os sobre la homosexualidad también incluyó una rectificación se equivoco Se equivocó ha reconocido al decir que el feminismo corre el riesgo de convertirse en un machismo con faldas Andrea Villoria buenos días

Voz 1473 22:22 buenos días dice que el papel de la mujer es relevante dentro de la Iglesia aunque sin ser muy claro

Voz 0785 22:27 parece que a la mujer Ana el servicio les está reservada a la servidumbre no es a nuestra bien este este no para mujeres rock en la Iglesia porque la Iglesia de mujer

Voz 1473 22:38 el Papa Francisco creó una sociedad no puede mirar hacia adelante sino dar sepultura a los muertos que siguen en las cunetas

Voz 0785 22:44 la sociedad no puede sonreír al futuro teniendo su muertos escondía no justo son para hacer

Voz 1473 22:51 el Pontífice no ha querido pronunciarse sobre la exhumación de Franco si lo ha hecho sobre inmigración con una cuchilla de las concertino en las manos ha denunciado la crueldad de la frontera en Ceuta y Melilla

Voz 0785 23:01 eh esto demuestra hasta dónde es capaz de dar la humanidad en persona

Voz 1727 23:05 Francisco ha pedido también a los padres querían en sus hijos

Voz 1473 23:08 el raras en referencia a la homosexualidad que acudan a un profesional

Voz 14 23:11 no

Voz 0858 23:15 el Brexit como inspiración la ruptura entre la Unión y el Reino Unido es uno de los pilares en los que es apoyada y Alex la primera exposición individual en España del artista británico Matt Collins colilla uno de los grandes nombres del panorama contemporáneo se puede ver en el Jardín Botánico de Madrid hasta el veinticuatro de mayo ya lo ha hecho nuestra compañera Raquel

Voz 23 23:36 así dar movimiento iconos estáticos devolverles a la vida esa es la idea central que domina la obra del británico Matt Collison sobre Naturaleza Historia del Arte los dos ejes de su primera exposición individual en España son obras enigmáticas que atraen tan como repelen todas con un fuerte componente violento como el espectacular Zoo troppo dedicado a la matanza de los inocentes o la impactante serie dedicada a las últimas cenas de presos en el corredor de la muerte el artista juega con la imagen y con la tecnología para dar forma a obras como la que dedica el Brexit

Voz 24 24:09 así se recuerda que esto puede este obispo de Glòries cada pan de este eso puede ir

Voz 23 24:17 se llama Albion una alusión al pasado glorioso de Gran Bretaña mediante un juego de cristales y de láser consigue una ilusión óptica que nos devuelve la imagen radiografiar un árbol centenario con el tronco podrido las rama sujetas con andamios es la misma idea cuenta el artista en los británicos que quieren mantener viva una Gran Bretaña soberana pero que en realidad está desaparecida

Voz 16 26:51 hoy por hoy

Voz 0858 26:54 el Real Madrid se llevó anoche en el Bernabéu tres puntos ante un Huesca Sampe que mereció más

Voz 1161 26:59 desde luego al menos un punto y estuvo cerca de conseguirlo sino es por el gol que marcaba a Benzema en el minuto ochenta y nueve para colocar el tres dos definitivo quedaba esos tres puntos a los de Zidane que sorprendió con la alineación en la que fueron titulares por primera vez en la temporada por ejemplo Luca Zidane la portería sobre su debut hablaba el técnico

Voz 1994 27:13 me alegro por él por su debut aquí con una victoria es Luca es el tercer portero oí estaba mal Thibault hay bueno quiere dar un poco de después de la selección a que lo darle la oportunidad al HUCA hoy

Voz 1161 27:31 Ibrahim Díaz titular también por primera vez casi recién llegado tiene asumido que es complicado

Voz 0858 27:35 jugadores de talla mundial es que al final Mista Beckett

Voz 29 27:38 eh yo ahí no puede hacer nada estoy en este gran club ahí ahora mismo no no hablar en mi futuro quiero estar puedo muchos años Si con los jugadores que hay pues intentar dar mucho más abstengo

Voz 1161 27:48 a decisiones que suenan a pruebas de cara a la próxima temporada aunque el técnico lo niega no creo cuando es una temporada que vas a Bernard trofeos con con doce jugadores y lo voy a decir

Voz 1994 27:59 claro no lo hago por contentar a todo es sólo mi forma de pensar de fútbol y ya está

Voz 1161 28:05 se adelantaba en el encuentro a los tres minutos con gol de caucho Hernández que no tira la toalla

Voz 30 28:10 claro matemáticamente es posible nosotros lucharemos nosotros hay mucha ilusión de conseguir el objetivo

Voz 1994 28:15 en cada partido será una final tres puntos

Voz 30 28:17 el miércoles nos harán ver las cosas de otra manera hay trataremos de conseguir

Voz 1161 28:20 objetivo que no es otro que salvarse empataba con la segunda parte marcaba Zeballos empataba ancha y Benzema lograba ese tres dos en el ochenta y nueve además el domingo nos dejaba también el Levante dos Éibar dos Rayo Vallecano uno Betis uno Sevilla cero Valencia uno con un penalti convertido por Parejo con quejas de Caparrós por el criterio del colegiado

Voz 31 28:36 no se me lleva toda las tarjeta que quería ganar resulta que se lleva más tarjetas que el que quería jugar al contraataque y mantener el resultado

Voz 0858 28:44 en que pasaba el tiempo y más protagonismo arbitral

Voz 1161 28:47 el Valladolid uno Real Sociedad uno nueve intervención del bar contra los de Pucela Gol anulado en el ochenta y cinco habla Sergio Gonzalo

Voz 3 28:52 es sólo cosa que no siempre es decir cuando te ha estado muy mal con su propio de otros verdad que mayoritariamente los poca encontramos que favor yo que en el defensa que tenía absoluta nube lo pasado o no ha suprimido personal y al final ha sido que no

Voz 1161 29:08 completa de la jornada veintinueve a nueve del final del campeonato Barça Atlético Real Madrid Getafe ocupan plazas Champions Alavés Valencia Würth puestos de Europa League los censos para Celta Rayo Vallecano y Huesca en Segunda falta de Zaragoza Nàstic que completará esta noche desde las nueve la jornada treinta y dos Osasuna Granada están en plazas de ascenso directo Albacete Málaga y Cádiz en los de promoción el descenso es para Extremadura Córdoba Nástic el excusado Reus y además en las motos venció en Moto GP Marc Márquez en Argentina por delante de Rossi Dovizioso en el Mundial domina el español también por delante de ambos pero con Dovizioso segundo hoy Rossi tercero parece que será la tónica del Mundial Márquez

Voz 32 29:39 Dovizioso Valentino yo ya lo tenía con el título porque tiene mucha experiencia parece que los tres que acabamos el año pasado en el en los clubes punteros de campeonato seguimos estando allí así que será un campeonato

Voz 1161 29:50 en Moto2 hermano Alex Márquez cuarto en el Mundial y en Moto3 victoria en el Gran Premio de Jaume Masia que es el mejor español en la general tercero a seis puntos del líder

Voz 1727 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias comienza el lunes uno de abril cambiamos de mes hablando del futuro del medio rural de los españoles que quieren vivir en sus pueblos y que exigen igualdad de trato con quienes viven en las ciudades miles miles de ellos han hecho oír su voz en Madrid ayer y quieren que el eco llegue más allá de las selecciones genial al ex estrenamos mes también con la luz un poco más cara se aplica de nuevo desde hoy el impuesto de generaciones que el gobierno suspendió temporalmente para abaratar el recibo y que ahora no puede prolongar al haberse convocado elecciones así que se cobra el impuesto de nuevo a las compañías y las compañías las eléctricas los repercuten en el consumidor en la práctica la factura sube un cuatro por ciento respecto al mismo periodo del año pasado pasa de sesenta y tres euros asesor

Voz 16 30:57 de cinco a cambio el gas no está

Voz 1727 31:00 un respiro la tarifa baja un seis por ciento hasta finales de junio para el consumo doméstico sobre la campaña electoral Pablo Casado presenta esta mañana sus candidatos pero a las elecciones europeas las de el veintiséis de mayo las presenta las listas tras semanas de fricciones internas para cerrarlas Javier

Voz 0858 31:21 hoy sabremos incluye algunos de los marianistas Osoro artistas que se quedaron fuera de las listas al Congreso o al Senado decía entonces Pablo Casado

Voz 7 31:29 entre otras cámaras a las que queremos contar con los mejores nadie

Voz 0858 31:33 así que salvo sorpresa la lista para Europa puede dar salida a exministros de Rajoy como Dolors Montserrat José Manuel García Margallo o Juan Ignacio Zoido estará también el actual presidente madrileño Ángel Garrido y que no repetirá en la lista autonómica por decisión de Casado ya a las puertas de Europa esta noche se han cosechado otros resultados

Voz 33 31:52 también se teme sacó dice el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan que tiene que tomar nota unos resultados que le han hecho perder la alcaldía de la capital

Voz 0858 32:02 de Ankara que pasa a manos del principal partido de la oposición una formación laica de corte socialdemócrata todas

Voz 7 32:09 ella sigue en el aire el resultado en Estambul el lunes por la noche en Madrid

Voz 34 32:16 y si bien todo Lemgo hay limusina

Voz 0858 32:26 duda ellas la cantante francesa a la que comparan con Edith Piaf o con Ella Fitzgerald presenta aquí su nuevo disco en el Bicing Center es su único concierto en España y qué tal se conoce a esta hora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 6 32:49 buenos días pues en Madrid está un accidente en la M cuarenta en el barrio de La Fortuna sentido A42 así primeras retenciones en los accesos a dos en Torrejón San Fernando cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla a cinco Alcorcón también en Valencia un accidente en la CV treinta está acortando de sabían en enlace con la Ronda Norte especial precaución por la presencia de lluvia en la provincia de Valencia allí en muchos puntos del resto del país

Voz 0858 33:13 gracias Teresa este lunes sigue la lluvia en Aragón el alguna valenciana en Baleares o en zonas montañosas del centro de España en el resto del país abrazo

Voz 1727 35:32 son las siete menos XXV da seis menos veinticinco en Canarias y abrimos la Mesa de España en Andalucía porque hoy se pone en marcha allí lo pone en marcha la junta un plan de choque contra las listas de espera quirúrgicas Elena Carazo buenos días buenos días Pepa la Comunidad va contratará a doscientos médicos iba a abrir quirófanos por las tardes también los sábados

Voz 0534 35:52 si lo hace con un plan de choque que está dotado con un presupuesto de veinticinco millones de euros para dar respuesta a los más de ciento sesenta y dos mil andaluces que esperan ser intervenidos de los ciento sesenta y dos mil hay trece mil que incluso están fuera de los plazos de máximo de ciento ochenta días que les garantizaba la sanidad pública van a tener prioridad los hospitales más atacado tres de Sevilla capital San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada Torrecárdenas y el de Poniente de Almería el hospital de Jaén Félix Ortiz ex subdirector de accesibilidad del Servicio Andaluz de Salud

Voz 1705 36:21 se les va a llamar por orden de mayor demora que tengan en en el tiempo y también un poco teniendo en cuenta las condiciones clínicas Si socio laboral de de los pacientes pero se les va a llamar a todos

Voz 0534 36:36 el plan se desarrollará hasta final de año arranca con una primera fase con los pacientes que esperan una operación continuará con los que aguardan una consulta con especialistas pruebas diagnósticas

Voz 1727 36:46 vamos ahora Cuenca con los primeros frutos de la protesta feminista de las trabajadoras de una cooperativa de ajos Cristina López Huerta buenos días hola buenos días tras su movilización estas trabajadoras han visto reconocidos derechos como disfrutar de vacaciones una paga extra o el reconocimiento de la antigüedad

Voz 0441 37:06 sí comenzaron a movilizarse tras el ocho de marzo del año pasado constituyeron un comité de empresa emprendieron una difícil negociación con esta empresa bajos para mejorar sus condiciones algo que incluso provocó las reticencias de los propios socios de la cooperativa que temían que esto perjudicará a las cuentas Luisa Pacheco es una de ellas

Voz 0277 37:24 esto es un un pueblo pequeño que hemos trabajado siempre así aquí no se no faltaba todo nos faltaba todo porque no nosotros seríamos los escoltas titulado ellas no faltaban vacaciones nos faltaba los los derechos

Voz 0441 37:38 y ahora lo han conseguido actualmente hay cincuenta trabajadoras fijas pero en época de recolección pueden llegar a las ciento cincuenta

Voz 1727 37:44 Nos vamos a Galicia ahora con dos noticias Lara Capello buenos días bos días bos días la primera declaraciones muy duras de Nadia Calviño la ministra de Economía sobre la multinacional Alcoa ya saben que hay cientos de empleos pendientes de lo que haga esta multinacional dice Calviño que no es responsable sembrar dudas

Voz 1275 38:03 el Gobierno de Pedro Sánchez considera poco responsable y poco seria la actitud de Alcoa en Galicia la ministra de Economía asegura que el Ejecutivo central trabaja en la búsqueda de una solución Nadia Calviño confirma que hay ofertas de compra para la planta de la multinacional en A Coruña aunque la ministra opta por la prudencia a mí

Voz 23 38:20 dice que es poco responsable por parte de una empresa que que está justamente en un proceso de cierre de determinadas plantas arrojar dudas y generar incertidumbres eran los cientos de trabajadores me parece que es poco o es poco serio en lanzar ese tipo de mensajes vamos a centrarnos en encontrar soluciones cariño defiende que el Gobierno no se ha puesto de perfil y la segunda

Voz 1727 38:40 hoy se celebra el funeral de los dos hermanos que este fin de semana han muerto ahogados cuando salieron a pescar ayer un pesquero encontró sus cuerpos Lara en la costa de Ferrol

Voz 1275 38:50 los sepelios tendrán lugar a las cinco de la tarde en el cementerio municipal de Fene y posteriormente se celebrará ese funeral los cadáveres aparecieron en las proximidades del Puerto Exterior de Ferrol los fallecidos de sesenta hay una hay cincuenta y siete años estaban casados y con hijos la Policía Judicial de la Guardia Civil se encarga de la investigación sobre lo ocurrido se maneja la hipótesis de que uno de ellos hubiese caído al mar desde las rocas hielo otro aquí a base también en el agua al tratar de evitarlo fue un pesquero el que dio la voz de alarma la noticia ha causado consternación entre los vecinos de la zona es probable que el Ayuntamiento declare alguna forma de duelo tras la junta de portavoces prevista para esta mañana

Voz 1727 39:27 gracias Lara Buendía buen día

Voz 1275 39:32 en Barcelona el juez ha dictado prisión

Voz 1727 39:34 personal para una de las detenidas en la manifestación independentista contra Vox de este sábado pasado otros cuatro detenidos han quedado en libertad con obligación eso sí de comparecer periódicamente ante la justicia

Voz 0534 39:47 Bofill bon día hola a la mujer para la que se ha dedicado esta prisión provisional sin fianza tienen una causa abierta por atentado a la autoridad con instrumento peligroso tres personas fueron arrestadas por agredir a una mujer que llevaba una bandera española el resto por los altercados en los aledaños de la Plaza España donde Vox celebraba un acto en el que se lanzaron varias piedras y botellas contra los Mossos el resto de detenidos han quedado hoy en libertad dos de ellos son menores de edad según Alerta Solidaria una de las organizaciones

Voz 0858 40:15 que convocó la protesta estos dos últimos arrestos

Voz 0534 40:17 se quedaron sin efecto y hoy cerramos la Mesa de España

Voz 1727 40:20 en Extremadura porque la Diputación Provincial de Badajoz ha retirado más de millón y medio de euros en ayudas a tres municipios de la provincia que se niegan a retirar vestigios franquistas de sus calles más Salguero qué tal buenos días

Voz 5 40:35 hola Pepa buenos días si el organismo público creó un comité provincial de expertos para catalogar todos esos vestigios franquistas de la provincia pacense se catalogaron en total doscientos cincuenta y un símbolos a los municipios en los remitió un informe pidiendo eliminaran las placas calles o escudos de la dictadura en caso contrario se dijo se quedarían seis subvenciones todos aceptaron excepto tres Guadiana del Caudillo Villazón eco del Guadiana Badajoz se queda así por tanto fuera de las subvenciones del Plan dinamiza dos mil diecinueve por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica

Voz 1727 41:05 gracias a todos compañeros así amanece España son las seis y cuarenta y uno cinco y cuarenta y uno en Canarias

Voz 14 41:11 eh la Mesa del Mundo

Voz 1727 41:26 abrimos en Jerusalén donde Brasil va a abrir una oficina comercial para sus relaciones con Israel es lo que ha anunciado el presidente Bolsonaro pero está muy lejos de lo que había prometido en campaña trasladar la embajada de Brasil a la ciudad santa a imagen y semejanza de Donald Trump como tantas otras cosas de momento se queda a medio camino corresponsal en Jerusalén Beatriz Le Kumba Rin

Voz 37 41:50 a ojos a esto

Voz 1275 41:53 para Bolsonaro la amistad entre Brasil e Israel es histórica y su Gobierno va a escribir una página de relaciones bilaterales fortalecidas Israel creía que este acercamiento pasaba por trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén como el propio Bolsonaro prometió durante su campaña electoral pero por ahora la decisión Se hará espera Bolsonaro dijo ayer que su país abrirá una especie de oficina de negocios en Jerusalén para promover el comercio y las inversiones Brasil tiene muchos intereses comerciales en el mundo árabe que pesan mucho en esta decisión política aun y todo la decisión de Brasil ha sido criticada por los palestinos que consideran que es una manera de pasar por alto la ocupación y la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel la dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina a NASA considera que Trump sus amigos entre los que Bolsonaro se encontraría están violando la ley perpetuando el conflicto Hungría República Checa y Honduras han abierto ya

Voz 1727 42:52 a oficinas comerciales en Jerusalén como paso

Voz 1727 45:31 sólo Cataluña dice este lunes José Mari

Voz 1994 45:33 buenos días Pepa

Voz 42 45:35 quiere la derecha horas tres derecha suma interina que de cara a las elecciones del veintiocho A

Voz 1100 45:41 es orejeras no está en el mundo entero menos un mínimo resquicio que nos enfoques de Cataluña nada existe a nuestro alrededor y capitalismo feroz y subcontratación hoy vergonzosas descomunales desigualdades ni discriminaciones por razón sexo ni tan siquiera aunque vivieron en algunas calles en Madrid la España vacía a demasiado llena pero ustedes que son sabios no se van a dejar engañar iban a tener la inteligencia para desprenderse de esa vivienda que les quieren imponer y al tiempo que valorarán la situación en Cataluña grave por supuesto tendrán la suficiente capacidad para entender que hay además otros asuntos de vital importancia para los cuarenta y seis millones de españoles porque conviene saber por ejemplo qué piensa hacer detenidos De Colo hongos las pensiones o con la temporalidad de los contratos con el aborto no eran sólo los mítines escarba un poco Elián que decidieran los responsables ya esos partidos cuando aún estaban en campaña dejen acabara existió Jo con el parte militar del uno de abril de mil novecientos treinta y nueve cautivo desarmado Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares La guerra ha terminado lo firmaba Franco que ochenta años después aún recibe honores en su tumba faraónica la izquierda

Voz 1727 47:12 de esta manera tenemos nuestro buzón de voz inundado de opiniones reflexiones quejas de la España vacía que ayer se manifestó en Madrid Rafa

Voz 0978 47:22 así que sufren en primera persona muchos de nuestros oyentes clara por ejemplo buenos días

Voz 43 47:26 buenos días yo soy de un pueblo pequeñito del Valle Esgueva de la provincia de Valladolid y desde luego la falta de medios se nota siempre El médico ya no va todos los días

Voz 44 47:38 pero se nota en infraestructuras se nota en que la gente joven la verdad que no fija población in en la ciudad donde vivo se nota también una barbaridad cada vez los jóvenes se marchan y aquí no se queda nadie es una pena los gobernantes que tenemos deberían hacer algo llevamos con él lo mismo gobierno más de veinte años nadie se molesta en hacer nada

Voz 0978 48:06 jóvenes decía aclara que se marchan como Abraham que sufre que ese fue a trabajar Abu Dhabi por falta de oportunidades

Voz 21 48:13 la compañía españoles de bañaba apeada de esas personas que siempre ha tenido que marchar recogerá vivía en León creo que marchar porque bueno gracias oportunidades en León y el escritor o sea que es quiere decir que la mayoría de los pobres de esta comunidad y de esta España vacía dar tienen en mente que van a tener que marcharse para para el control futuro decente una lástima una lástima una situación a la que hay que poner soluciones cuanto una

Voz 1727 48:41 era Fabra la radiografía de esta España vacía

Voz 0978 48:43 Nos lleva también hasta Valencia buenos días

Voz 45 48:46 Carmelo desde Valencia pues yo vivo en una urbanización a dos kilómetros de un pueblo en los kilómetros de otro uno de ellos es cabeza de partido y en la urbanización estamos abandonados viene un autobús una vez o dos veces al día no hay fibra de para Internet simplemente ADSL así que no quiero pensar en estos pueblos pobrecitos cómo están abandonar sí sí en la civilización por llamarlo de alguna manera tenemos escasez pues allí en mitad del monte en fin a ver si lo arreglan

Voz 0978 49:18 Mari Cruz pide a los políticos que pasen de las palabras a los

Voz 46 49:21 hechos bueno y es un problema de la provincia de Burgos concretamente de Pineda de la Sierra Lar que cada vez hay menos personas porque cada vez hay menos servicios el médico va dos veces a la semana y cuando va en no hay colegios no hay absolutamente de nada con lo cual cuando las personas que estén muy eran el pueblo tiende a morir con ellos menos ir en campaña IMAS hacer venga con un beso

Voz 0978 49:50 les seguimos escuchando en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 7 49:55 pues gracias a todo siete menos diez seg

Voz 1727 49:58 seis menos diez en Canarias