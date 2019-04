Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

buenos días es lunes es uno de abril estrenamos mes los hombres españoles estrenan permiso de paternidad de ocho semanas dos meses ha entrado en vigor esta medianoche las dos primeras semanas tendrá que coger las después del parto y las seis restantes cuando quieran hasta que el bebé cumple un año estará retribuir al cien por cien será intransferible por lo que si el padre no lo disfruta no lo podrá acceder a la madre pero es que no quieren cederlo los hombres españoles quieren disfrutar de la paternidad o eso dicen al menos las estadísticas dos mil dieciocho fue el primer año en el que se pidieron más permisos de paternidad que de maternidad en España la investigadora en desigualdad María Pazos explica por qué se explica porque

Voz 3 01:09 hay más empleados hombres que empleadas mujeres Ia además el empleo de los hombres es más estable es decir habrá mujeres que no tengan derecho a su permiso

Voz 1727 01:19 también sobre padres y madres noticia que avanza la Cadena Ser el Consejo General del Poder Judicial ha creado un grupo de trabajo para analizar qué problemas surgen cuando una pareja se separa o se divorcia y la justicia decide aplicar de forma automática la custodia compartida de los hijos menores de edad el objetivo es crear una guía de criterios para que se actúe de la misma forma en todos los tribunales ahora mismo no es así según datos de estadística en una década entre el dos mil siete y el dos mil diecisiete Se ha multiplicado por tres en España las custodias compartidas se han multiplicado por tres hasta el treinta por ciento del total es la España real que sigue funcionando mientras la vida política sólo habla casi de elecciones o de sus derivadas Pablo Iglesias asegura que las cloacas del Estado siguen funcionando bajo el Gobierno del PSOE lo dijo anoche en una entrevista en La Sexta

Voz 4 02:16 cree que a día de hoy las cloacas siguen existiendo digo a día de hoy con Pedro Sánchez en Moncloa siguen funcionando si tiene constancia un procedimiento secreto pero ha dicho que sigue ocurriendo me ha dicho que sí

Voz 5 02:29 creo que es evidente que esa trama criminal sigue funcionando todos los días todos los días en Internet podemos ver la fabricación de pruebas falsas es gravísimo Marlasca por el Gobierno no solamente de Marlaska eso aquí en Turquía

Voz 6 02:43 hola buenas Sergio el partido del presidente Erdogan ha sufrido una derrota

Voz 1727 02:48 aseveran las elecciones municipales de este domingo ha perdido la alcaldía de la capital de Ankara está en el aire la ciudad más poblada del país Estambul lleno Ucrania el voto de castigo a los partidos tradicionales puede convertir en presidente del país a un cómico muy conocido por imitar al presidente de verdad a Poroshenko el limitador se llama esquí y quedó también situado ayer en la primera vuelta de las presidenciales que ambos imitador e imitado se verán las caras en la segunda vuelta del día veintiuno Blas Moreno ex analista del orden mundial

Voz 7 03:20 se parece bastante a Donald Trump o cuando el momento cinco estrellas italiano que te Grillo porque son cómicos son gente que se crió en la televisión y que no tiene experiencia política pero que rompe mucho con la tradición política habitual

Voz 1727 03:32 esta madrugada Nicolás Maduro ha anunciado un plan de racionamiento eléctrico tras una nueva semana de apagones

Voz 1 03:37 estamos concentrados en reponer recuperar reconstruir todo lo que conectó golpes eléctrico en restituir de manera paulatina el servicio eléctrico

Voz 6 03:48 Nuestro pueblo en principio ese plan de razón

Voz 1727 03:50 durará treinta días ya que el AVE entre Madrid y Barcelona estrena hoy Huici a bordo Antonio Carmona es el delegado de comunicación de Renfe Cataluña

Voz 8 04:01 tanto en la infraestructura como a bordo de los trenes de hecho zonas siguen instalando para que a lo largo del año un final de año tengamos muy fino cien por cien de los trenes

Voz 1727 04:16 y en deportes Zidane sorprendió anoche en la alineación ante el colista colocando en la portería a su hijo Lucas Sampe

Voz 1161 04:23 en la victoria en el último minuto con gol de Benzema y con problemas por tres dos y que además les general algunas críticas sorpresa por la titularidad de anoche que regresaba a Keylor Navas al banquillo Si explicaba el técnico galo esa decisión de poner a Luca Zidane

Voz 1994 04:35 eh es Lucas el tercer portero oí estaba mal Thibault quiere dar un poco de después de la selección a aquello iba a dar la oportunidad al HUCA hoy

Voz 1161 04:45 que también titular por primera vez el recién llegado en el mercado invierno Díaz que además de la asistencia disco para el empate uno plus ultras

Voz 0978 04:55 hay tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 04:56 buenos días buenos días me parece que el can

Voz 0978 04:58 lo de mes más sentar bien a la situación meteorológica que ha sido tan monótona en los últimos meses y la lluvia ya a lo largo de esta primera semana se va a presentar en distintos momentos en la mayor parte del país los chubascos que caen ahora poco a poco irán desapareciendo a lo largo de la mañana a partir de mediodía en prácticamente cualquier punto de montaña de la península chubascos y tormentas que después afectarán a zonas próximas pero con menos intensidad muchas nubes pero también rastros de sol ahora sólo hace un poco de frío durante la tarde al sol ambiente agradable con máximas de quince a veinte grados cuidado no lo toques que se va a romper

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 10 05:56 la España vacía da quiere ser escuchada quiere ser atendida de derechos

Voz 1727 06:06 este sonido el de la España vacía da entró ayer en campaña a cincuenta mil personas según la Delegación del Gobierno cien mil según los organizadores una manifestación multitudinaria en cualquier caso hay daba buenos días buenos días Bernat Soria Cuenca Teruel son las provincias más despobladas de España pero pero sus votos cuentan mucho esta vez y todos los partidos estuvieron en esa manifestación

Voz 11 06:27 Higuaín en tanto que sus votos deciden sesenta y seis escaños del Congreso los socialistas plantean un plan específico para el rural con menos cargas fiscales promocionar el turismo las energías renovables y la banda ancha entre los cinco ministros en la manifestación el de Agricultura Luis Planas

Voz 12 06:40 tenemos que conseguir que comunicaciones y servicios públicos sean iguales para todos los españoles y las españolas vivan en una zona urbana o en una zona

Voz 11 06:51 los populares apuestan por extender las nuevas tecnologías rebajas fiscales para los jóvenes Pablo Casado presenta los suyos como defensores del mundo rural a la convocatoria de Madrid

Voz 1727 06:59 sacudida Isabel García Tejerina todo el apoyo del partido

Voz 13 07:02 popular a la gente que habita en el medio rural pero insisto uno no se acerca al medio rural una vez cada cuatro años uno está todos los días con la gente del medio rural

Voz 11 07:10 desde Ciudadanos proponen una rebaja fiscal del sesenta por ciento del IRPF para los residentes de zonas despobladas o tarifa plana de treinta euros para mujeres autónomas en el rural Albert Rivera

Voz 14 07:19 yo quiero proponer a los más partidos políticos un pacto de Estado contra la despoblación yo propongo que en diez años le demos la vuelta iba a ser una de las primeras medidas de las primeras mesas de pactos de Estado que proponga si soy presidente de Gobierno

Voz 11 07:29 desde Podemos quieren garantizar el acceso a los servicios públicos impulsar las nuevas tecnologías fomentar la incorporación al campo de mujeres y jóvenes Pablo Echenique

Voz 1161 07:37 a la gente que ha venido de dos movimientos que llevan décadas estaba bajando por otra nota Heidi por por recuperar la España vacía

Voz 1727 07:46 los los de Pablo Iglesias también quieren plantear

Voz 11 07:48 debate de Estado para actualizar la organización municipales

Voz 1727 07:51 España y también sobre la campaña propósito de Ciudadanos la dirección da por cerrada la crisis del fraude en las primarias de Castilla y León pero en la SER ha tenido acceso a un escrito de la comisión de garantías en el que confirma que sigue investigando y de hecho esperan al final de la investigación para informar al centenar de militantes que ha dado un ultimátum a la cúpula la cúpula naranja antes de presentar una querella Óscar García

Voz 1645 08:14 hola qué tal buenos días si la Comisión de Garantías y valores de Ciudadanos ha respondido a la plataforma que a finales de la pasada semana envió a la dirección el informe jurídico que asegura que en las primarias pudieron cometerse los presuntos delitos de falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos y daños informáticos en el escrito al que ha tenido acceso la Cadena Ser la Comisión asegura que se siguen realizando las gestiones averiguaciones necesarias para esclarecer la mejor y mayor medida los hechos denunciados y que se informara a la militancia esto supone una importante novedad porque días atrás fueron varios los dirigentes del partido que repitieron una y otra vez que el asunto estaba cerrado en su respuesta la comisión critica duramente que se tuviera que enterar por medios como la cadena SER de la existencia de esta plataforma Ile reprocha los términos utilizados en el informe jurídico presentado negando la mayor ahora la plataforma amplía el plazo de una semana dado a la dirección para presentar la querella pero espera que ofrezcan el resultado cuanto antes y que no sea una excusa

en la Cadena Ser

Voz 1727 10:48 son las siete y once las seis y once en Canarias La dicción lanzada en Internet para revocar el artículo cincuenta del Tratado de Lisboa y cancelar el Brexit se ha convertido ya en la demanda popular más votada de Reino Unido lleva más de seis millones de firmas y hoy se va a debatir en el Parlamento británico junto a otras alternativas al plan de Theresa May ojo siguen siendo votaciones orientativas Londres Begoña Arce

Voz 0273 11:13 nueva votación esta tarde en el Parlamento británico sobre diferentes alternativas para el Brexit sesión organizada por los diputados que están controlando la agenda Se trata de una votación indicativa ya hubo una la semana pasada ninguna de las ocho opciones presentadas logró la mayoría la más votada fue la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera que hoy también parte como favorita Theresa May está considerando el presentar por cuarta vez su acta

Voz 11 11:41 tardó en la Cámara de los Comunes la primera mini

Voz 0273 11:44 otra tiene hasta el doce de abril para pedir una extensión del artículo cincuenta si quiere evitar que el Reino Unido se marche sin acuerdo pero esa opción es precisamente la más deseable ahora para una facción del Partido Conservador otros presionan en cambio a favor de un divorcio suave ir paró un tercer grupo la única salida es una elección general sobre

Voz 1727 12:07 eh elecciones sobre las que ya ha habido este domingo en Eslovaquia y en Turquía

Voz 1 12:14 no

Voz 1727 12:17 la mirada de Xavier Vidal Folch no

Voz 1989 12:19 Eslovaquia son las terceras elecciones europeas en el último semestre que suponen una derrota para los ultras antes fueron Suecia y Finlandia ganó ayer por gran ventaja la muy europeísta también muy ecologista y muy social Susana que apuntaba frente a otro candidato también progresista en la primera vuelta ya habían quedado barridos los antieuropeos y demás parientes menores aunque Eslovaquia no es un país muy influyente está dentro de la eurozona y muy cerca de los grandes nuevos socios orientales más interesante últimamente es había apuntado al grupo de la llamada Liga Hansel Atica contraria a imprimir nuevos avances a la Unión Económica y Monetaria como un presupuesto para la eurozona con la nueva presidenta esto podría empezar a cambiar en favor de más Europa yo otra interesante novedad electoral en la bastante autocrítica Turquía de Erdogan y su partido islamista presidencialista y aliado con los ultras ha sido barrido por los republicanos socialdemócratas laicos y europeístas de varias capitales Ankara incluida la capital en las municipales de ayer tiene no sólo a causa de la creciente crisis económica en ese país como no

Voz 1389 13:35 otros los comicios locales suelen ser preo

Voz 1989 13:38 ámbulo de cambios más profundos así que la semana piel mes empiezan con buen pie europeo

Voz 1727 13:49 las siete y catorce las seis y catorce en Canarias

Voz 26 13:53 la Política Agrícola Común sexy a seguir impulsando nuestro campo sin a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria sí a más apoyo a los jóvenes agricultores a proteger a los sectores con más dificultades ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC si eres agricultor o ganadero solicitadas ahora forma mapa punto el Ministerio de Cutura pesca en el Gobierno de España

Voz 1 14:22 no

Voz 21 14:24 qué LP dirías a una energética

Voz 1 14:26 que cuando quiere hablar con ellos me respondan y que no me digan eso de lo sentimos no estamos disponibles en tu si tú muy

Voz 16 14:35 contactar con nosotros Lezo no online

Voz 21 14:39 zona Naturhouse

Voz 1727 14:45 bueno anoche pudimos ver al Papa Francisco una entrevista poco común una entrevista en el Vaticano con una tele española con la sexta en Salvados con Jordi Évole aunque estaba concertada a priori para hablar de la tragedia de los refugiados pudimos escuchar al Papa sobre la pederastia en la Iglesia el aborto las fosas del franquismo o las concertino en Ceuta y en Melilla Andrea Villoria

Voz 20 15:09 con una cuchilla de las concertadas en las manos el Papa denunciado la crueldad de la frontera en Ceuta y Melilla este verano

Voz 27 15:16 esto demuestra hasta dónde es capaz de descender la humanidad en la empresa

Voz 20 15:20 el Pontífice asegura también que una sociedad no puede hablar de paz sino dar sepultura a los muertos que siguen enterrados en las cunetas

Voz 27 15:26 la sociedad no puede sonreír al futuro teniendo su muertos escondía no justo son para ser enterrado

Voz 20 15:33 Francisco ha comparado el aborto con contratar a un sicario

Voz 27 15:37 es justo eliminar una vida humana para Paulina es justo alquilan un sicario para resolver un problema

Voz 20 15:44 ya asegura que está comprometido con limpiar de pederastia el Vaticano aunque asume que no puede dar las medidas concretas

Voz 1727 15:49 qué piden las víctimas yo hoy comienza en Galicia el juicio contra Marina Castaño la viuda del Nobel Camilo José Cela está acusada junto a otras tres personas de supuesta malversación en la gestión de la Fundación Galicia a Capello que lleva el nombre del escritor

Voz 1271 16:05 según el escrito de la acusación los cuatro orquestar On el despido del ex gerente de la entidad Tomás Cabana acordaron para él una indemnización de ciento cincuenta mil euros en realidad no era un despido sino que el director quería abandonar la entidad esto a pesar de la mala situación económica que atravesaban aquel momento la fundación de carácter público por cierto los otros dos acusados son al ex patrono y ex miembro del Consello de Contas dos y Teo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez se piden para todos ellos cuatros cuatro años y medio de prisión e indemnizar conjuntamente a la Xunta con ciento cincuenta mil euros

Voz 1989 16:39 la sabiduría dice a su tiempo

Voz 1 16:43 las duras dicen yo miraría un poco más no yo digo Arona

Voz 6 16:49 sigue tu propio camino lleva te ahora el nuevo Seat Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 1989 18:55 euro

Voz 6 18:55 estamos por dos temas esta mañana primero la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas Kabir de Lugo bienvenido muy bueno

Voz 33 19:03 días en cuanto a la ampliación del permiso de paternidad creo que es una medida justa y necesaria para equipararlo de las madres sobre todo para favorecer la conciliación familiar junto con otras medidas que ya deberían estar en marcha e implementarse de forma que los más jóvenes dispongan de los recursos necesarios para que habían factible tener hijos y de este modo estimular la natalidad ya ayudar en su conjunto también en la economía a medio y largo plazo a ver

Voz 1727 19:26 si te escuchan Javier muchas gracias o te contratan

Voz 6 19:29 para qué elocuentes así de bien eso y sobre la España vacía danos escribe Antonio de Motril

Voz 34 19:34 no tenemos tren la autovía del Mediterráneo fue la última en llegar aquí y ahora tenemos una empresa que se construyó hace diecisiete años y aún no está terminado el proyecto de las canalizaciones

Voz 1727 19:53 gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 6 20:02 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días con siete grados en la Gran Vía y con tiempo lluvioso este lunes en Madrid se esperan lluvias débiles en algunos puntos de la región y temperaturas más suaves a mediodía con bastantes Novés comienza esta mañana el primer juicio contra Metro por la muerte de un trabajador por amianto un material altamente cancerígeno al que han estado expuesto la plantilla el suburbano durante años desde mil novecientos noventa y uno Se sabía de la presencia de amianto en el metro pero hasta dos mil diecisiete nadie protegió ha bajado eres ni se lo comunicó Julian fue el primero al que le reconocieron enfermedad profesional por esta exposición y el segundo en morir falleció por un cáncer de pulmón en octubre del año pasado

Voz 1727 20:42 se inició una batalla en los tribunales

Voz 6 20:45 su familia ha continuado con la lucha hoy llegan a juicio en una vista única en la que exigen una indemnización de casi cuatrocientos mil euros

Voz 35 20:52 estamos solicitando que se le pague lo recargos de prestaciones que corresponden por ley las indemnizaciones Hinault tenga que pelear judicialmente durante muchos años la indemnización por ley que le corresponde además tenemos un seguro de vida afirmaron nuestro convenio colectivo que tampoco están eh retribuyen a los familiares de los compañeros que han fallecido

Voz 6 21:16 es Juan Carlos de la Cruz portavoz de CCOO en Metro los sindicatos han convocado una concentración desde las once de la mañana a las puertas de los juzgados de los social en la plaza de los Cubos de Madrid donde se celebre el juicio además harán paros de cuatro horas por turno desde las nueve de la mañana con servicios mínimos de más de cincuenta por ciento la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo daba la semana pasada por resuelto el problema de la presencia de amianto en el Metro anunciaba que se pagarán las indemnizaciones que correspondan

Voz 36 21:43 lo cierto es que han fallecido dos personas la compañía lógicamente va a hacer iba a asumir la responsabilidad económica

Voz 1727 21:50 técnicas de indemnizaciones

Voz 6 21:57 y hoy comienzan las primarias en Madrid en pie para elegir a su candidato candidata a la Alcaldía de la capital tres concejales de Carmena están en la terna para convertirse en sus rivales el veintiséis N Romy Arce por anticapitalistas Pablo Carmona de bancada municipalista ir que de su concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato al que las bases Izquierda Unida eligieron como número uno el pasado viernes

Voz 37 22:17 es un orgullo enorme que da la oportunidad en este caso de que demos todavía un salto hacia adelante y además nos comprometemos a no estar solo en las instituciones un pie en las instituciones sí pero Mil en la calle

Voz 6 22:32 concejal al que purgó Carmena como dijo Pablo Iglesias el otro día aquí en la SER tiene muchas papeletas para convertirse en su rival

Voz 0978 22:40 más noticias desde el lunes uno de abril en titulares

Voz 6 22:43 con Virginia Sarmiento Ángel Garrido irá en las listas del PP al Parlamento Europeo lo confirmaba ayer el presidente del partido en Madrid y Pío García Escudero y supuesto concreto lo desvelará Pablo Casado Pedro Rollán de sustituirá como presidente de la comunidad hasta el final de la legislatura Íñigo Errejón presenta este mediodía ante la Fiscalía las presuntas irregularidades de los gobiernos de Aguirre González con empresas investigadas en la Gürtel y la Púnica ciento setenta y dos millones en más de mil contratos que se detallan en un informe de la Cámara de Cuentas es de personas se han manifestado en Madrid para exigir atención a los pueblos que se quedan sin gente por la falta de oportunidades en Madrid una decena de pueblos apenas alcanzan los cien habitantes y en los deportes el Real Madrid se llevó ayer tres puntos en el Bernabéu ante el Huesca victoria por tres goles a dos con tanto de Benzema en el último minuto también ayer empate a uno entre Rayo Vallecano y Betis qué tal despierta tráfico esta mañana en las calles de la capital pantallas Inmaculada laderas buenos días

Voz 38 23:38 hola buenos días sin sobresaltos afortunadamente estamos viendo cómo de forma paulatina aumenta el tráfico en los accesos pero sobre todo en los del sur en general todavía están calmados la salida por María de Molina es la más activa y la M30 allí hora punta por supuesto en los recorridos sur norte especialmente por el lado de Moratalaz Puente de Ventas pero si tenemos un dato para los conductores de las seis ahora mismo no cuenten con el paso inferior enlaza princesa con Alberto Aguilera porque están realizando trabajos de mantenimiento a causa de una rejilla mal estado

Voz 6 24:11 en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0134 24:14 buenos días pues en las vías madrileñas a esta hora hora apunta habitual sobretodo se nota en los accesos prácticamente en todos en contra las retenciones en los tramos más habituales también m cuarenta muy complicada Barrio de la Fortuna en sentido norte Pozuelo Valdemar de túneles también en sentido A uno desde Vallecas hasta Coslada así con mucha paz

Voz 6 24:31 ciencia y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:33 buenos días esta semana vamos a tener muchas nubes y algunos momentos de lluvia por ejemplo hoy mañana y especialmente el viernes pero general no esperamos acumulaciones importantes de agua las nubes serán abundantes ratos más rotas con momentos antes sol Isère al medio día cuando tendremos mayor probabilidad de chubascos peros acumulará poca agua y temperaturas que ahora apenas bajan de los diez grados durante la tarde máximas alrededor de los quince con un poco de viento sensación de ambiente fresco

Voz 32 25:00 Arriaga atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito tanto apagó poco de cuenta pero llevo años y no consigo quitarme la de encima algunas tarjetas tienen intereses abusivos por lo que la deuda se dormir

Voz 2 25:13 sí podemos ayudarte cancelar la llámanos al novecientos dos ciento sesenta y cuatro cero cero cuatro

Voz 1 25:18 ya asociados hagámoslo fácil León diagnóstica

Voz 39 25:21 dos psoriasis si es así entonces es posible que usted pueda participar en nuestro ensayo clínico buscamos pacientes de entre dieciocho y cincuenta años con psoriasis recién diagnosticada en el último año los pacientes incluidos serán tratados por dermatólogos de expertos el psoriasis tendrán un seguimiento de hasta cuatro años el estudio se realiza con un medicamento aprobado para la psoriasis si está interesado en recibir más información llame al novecientos ciento uno doscientos dos o bien degeneró sus datos de contacto

Voz 1 25:52 servicio Bergman arroba F H Alcorcón punto es

Voz 40 25:56 para la pupas Pulpis para los amigos no ha contratado la luz a facture energía no ahorra un doce y medio por ciento

Voz 15 26:04 mí sí contratan todos la luz en Factor Energía Puntocom no haremos más anuncios por cita yo traduzco Factor Energía

Voz 1804 26:15 para mí el trabajo perfecto tiene lo mejor de un controlador dice ágil con lo mejor futbolista es el pan

Voz 41 26:24 hemos juntado lo mejor de tu banco sin comisiones para el día a día lo mejor de tu banco para invertir con más de tres mil fondos de inversión y cinco visión de custodia en tus acciones Self Bank

Voz 20 26:35 a tu manera mira hija ni contigo ni con tu hermano me quedo en a MAVIR estoy encantada tengo servicio médico y de enfermería veinticuatro horas todos los cuidados que necesito no estoy sola podréis venir a verme todos los días te engaña

Voz 1 26:51 residencias para personas mayores llámanos el novecientos uno treinta veinte diez a MAVIR nuestra casa Expo primavera si eliges Buster Eramus en Plaza Norte dos

Voz 29 27:02 prueba te lo todo las últimas tendencias y los complementos más especiales porqué esta primavera ser inadvertida no es una opción si eliges Buster estamos esperando Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete diecinueve

Voz 42 27:17 quieres tu pelo de juventud de vuelta en Doria micro injertos acabamos con tu problema para siempre sin necesidad de volar al extranjero técnicas innovadoras y resultados garantizados Dorian micro injertos la única clínica que te ofrece unidades oculares ilimitadas en Madrid por solo dos mil setecientos cincuenta euros consulta médica gratuita llamando al novecientos treinta y siete treinta y seis noventa y cuatro más información en Dorian micro injertos punto es

Voz 43 27:41 conoce his tienen nexos el bachillerato preuniversitarios en Madrid cien por cien en inglés para estudiantes de dieciséis a dieciocho años gestiones Nexus te proporciona la titulación internacional de Cambridge y el acceso a las mejores universidades del mundo informa school punto com

Voz 0978 28:03 en número de alumnos que aprueban

Voz 6 28:04 Etxerat en la Comunidad de Madrid ha incrementado en un diecisiete por ciento en la última década entre dos mil siete y dos mil diecisiete según los últimos datos del Ministerio de Educación también ocurre una prueban un ocho coma seis por ciento más en ambas etapas el abandono escolar se ha reducido un doce por ciento Laura Briones

Voz 0605 28:19 así siete de cada diez alumnos de quince años de la Comunidad de Madrid pasa de curso son un ocho coma seis por ciento más que en el año dos mil siete Las chicas son las que más promocionan casi el setenta y dos por ciento en los chicos los sesenta y cinco por ciento aunque son ellos los que más ha mejorado en estos diez años la estadística pasan de curso ahora un diez por ciento más que en dos mil siete

Voz 1534 28:36 cuando eres más joven pues estas menos mentalizado respecto a los estudios que los chicos más duramos más tarde que la verdad entonces tardamos más algunos mentalizar no es en lo que es realmente importante y lo que no

Voz 0605 28:51 así lo explica un estudiante de segundo de Bachillerato una profesora de un instituto público de Madrid cree que este cambio tiene que ver con la crisis

Voz 44 28:58 puede tener relación con una apertura de la crisis estamos saliendo de la crisis bueno no estamos saliendo todavía nos queda mucho pero sí que es también de los chicos que las oportunidades mejores son aquellas personas que han estudiado entonces por ese lado si quiere las familias es animan a que esto tiene que acaben El Graduado

Voz 0605 29:13 además el abandono escolar de la Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid también ha descendido hasta el catorce por ciento casi un doce por ciento menos que en dos

Voz 6 29:20 decenas de mujeres empleadas del hogar se han concentrado este domingo en la Puerta del Sol al grito de Se acabó la esclavitud para pedir derechos laborales

Voz 45 29:27 no tenemos ningún paro no tenemos derecho a nada entonces con lo poco que tenemos que ir viendo cómo se estimó es una es una es día a día de sobrevivencia de las empleadas domésticas Estamos en el umbral de la pobreza se imagina en un país desarrollado como España viendo otros estar viviendo esta precariedad no tiene

Voz 6 29:46 en derecho a paro ni una baja en la prestación por maternidad y tan sólo piden los mismos derechos que los demás trabajadores siete grados en la Gran Vía

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy comienza el lunes uno de abril una fecha marcada en el calendario de muchos nuevos padres en España porque hoy entra en vigor ya entrado a medianoche el permiso de paternidad de ocho semanas dos meses a partir de hoy eran cinco semanas hasta hasta ayer comienza abril haciendo honor a su nombre con lluvia el agua que ayer recibió en Madrid a la España vacía nada que no hace tanto estaba llena bien llena el banquillo de la revista de prensa de Hoy por hoy empieza a parecerse una lista electoral que cambiar de semana semana tenemos Aimar y a Danny De la Fuente de vacaciones así que me he traído lectores de altura Teodoro León Gross buenos días buenos días Cristina Monge cómo estás buenos días y Manuel Jabois que está a mi lado esta mañana ellos están Theo en Málaga hay Cristina en Zaragoza Jabois aquí buenos días nos han dejado solos buenos días nos ha dejado solos si haremos buen uso esa soledad Teo la España vacía da hoy se llena de titulares y fotografías en todas las primeras de de los periódicos en España pero esa abundancia sólo el retrato de de un hartazgo de un grito de un grito de basta ya

Voz 18 31:16 así es una paradoja no la española hacía llenando no hoy las portadas no es es la imagen en todos los diarios nacionales también en el periódico grito de auxilio de la España vacía lee en el país la España rural se levanta y los partidos la meten en campaña en El Mundo y ABC bajo el titular de esta es la España olvidada escribe huérfanos de inversiones sin apenas servicios y condenados a emigrar de sus pueblos miles de personas toman Madrid para gritarle a los políticos en campaña que el mundo rural existe más allá del veintiocho de abril ahora Antoni hartazgo son los términos que se repiten en el análisis que publica en El País Carmen Morán Breña que titula me perdonen si no es la caza lo que lo que preocupa en el pueblo escribe da la impresión siguiendo las informaciones políticas que la gente de pueblo se pasa la vida viendo los toros o saliendo a cazar los acercamientos al mundo rural en temporada de campaña electoral fuera de ellas apena existe siempre rozan el chiste pero el campo está ya para pocas bromas lo que se perdió con la crisis muchas veces no ha vuelto y eso que la crisis no fue tan dura en algunas zonas rurales porque el que poco tenía poco perdió allí se vive de otra forma nadie suele enriquecerse ni pegar pelotazos ya no te los efectos de los recortes sanitarios escolares asistenciales de transporte también Juan Ramón Rallo la razón que en un artículo titulado cómo frenar la despoblación concluye no hay fórmulas mágicas para frenar la despoblación rural pero el camino para que alguna de ellas pueda tener éxito pasa inevitablemente por descentralizar no regulatoria y fiscal

Voz 1727 32:43 que tú apuntabas Teo inevitablemente este grito sea trasladado a la campaña claro sí

Voz 18 32:48 se trata de un granero muy importante de noventa y nueve escaños y con seguridad serán determinantes en los resultados de las elecciones generales del próximo veintiocho de abril por eso los candidatos se han lanzado a disputar los no sólo Vox tras su éxito andaluz en el Campo todos los partidos incluyen medidas contra la despoblación en sus programas algunos han querido apuntarse a la marcha a pesar de que los convocantes de la protesta habían recalcado que no querían que esta se politizar precisamente este viernes el Gobierno aprobó un plan con setenta medidas para combatir la dispersión y el envejecimiento entre ellas reforzar las bases y acuartelamientos de defensa para repoblar con gente joven no mejorar los accesos a Internet el editorial del mundo considera que se han frustrado las esperanzas puestas en ese plan de Moncloa del que se esperaban medidas económicas de calado recursos públicos sin precedentes además por supuesto de deducciones fiscales ha resultado ser concluye el editorial Un conjunto de obviedades y de propuestas vacías que como todo lo aprobado los viernes electorales no tiene él

Voz 1727 33:42 no yo de todos los partidos está claro que la campaña

Voz 18 33:45 nunca es el mejor clima para debates serenos eso

Voz 1727 33:47 parece claro hoy hay encuestas en la razón el confidencial y en ambas parece que repunta que recupera oxígeno el Partido Popular de Pablo Casado y el editorial Cristina del país se titula investigar a fondo asiste titula iba claro sobre lo que hoy sabemos de la policía patriótica

Voz 36 34:05 pues sí la verdad es que esta gente iba al fondo de la cuestión en el podemos leer esta brigada gas Estevill fue cualquier cosa menos patriótica porque sus acciones han debilitado la confianza de los ciudadanos en una de las principales instituciones la policía ya han minado la confianza en el funcionamiento del Estado que las democracias mantiene el monopolio legítimo de la fuerza sólo investigando hasta el fin de todos los implicados sin importar hasta donde sea extienden la cadena de mando se podrá reparar sólo parcialmente el daño que grupo ha causado al Estado de Derecho con su guerra sucia

Voz 1 34:36 venimos ya F3 de Jacobo García el que no corre vuela si genial el de

Voz 6 34:40 muerte Rodríguez me lo voy a pensar ese ya no está disponible

Voz 29 34:43 en las oportunidades de Citroën vuela vehículos de ocasión totalmente revisados con garantía de hasta treinta y seis meses y condiciones especiales de financiación sólo hasta el ocho días

Voz 1804 34:53 sí

Voz 27 34:56 quiere una casa no sé que tenga ese algo ya sabéis que entre críticas

Voz 47 35:01 pues mucho acertar con la cresta que quieres pero ahora es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá ser

Voz 1 35:07 si el precio que piden es el que deberías pagar

Voz 47 35:09 valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la Tuta

Voz 1 35:12 también BBVA creando oportunidades

Voz 1727 35:17 pero tenemos una carpeta inevitable en esta revista de prensa que es que hay de nuevo sobre el Brexit Cristina Cristina con que cuenta la prensa británica otro ya decisivo y otro más los medios

Voz 36 35:30 Dani colocación lo que hoy reflejar una nueva división una más profunda división dentro del gabinete de May en negar día en podemos ver el titular que dicen los ministros intentan forzar a mí sobre el Brexit mientras se amplía la división del gabinete en la misma línea el Independent lo que hacerse enfatizar las divisiones conservadora sobre el plan de salida algunas que profundizan mientras los ministros de advierten a Theresa May acerca de esa cada vez más profunda crisis nacional mientras tanto yo creo que lo recordaban esta mañana Pepa la petición lanzada en Internet para cancelar el es decir con la revocación del artículo cincuenta del Tratado de Lisboa ya superó ayer los seis millones de firmas ya es la demanda popular más votada en el Reino Unido lo cierto es que yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo lo requieren sin no tienen exigencias de respaldo que sean proporcionales a sus consecuencias hacen tras una campaña plagada de mentiras pueden sumir a una sociedad que nunca los resultados absolutamente imprevisibles como estamos viendo

Voz 1727 36:22 ahí estamos resultado imprevisible cada vez que se abren las urnas en Ucrania por ejemplo el voto de castigo a los políticos y a los partidos tradicionales pueden convertir en presidente un imitador del presidente no

Voz 36 36:34 si en este caso un cómico de televisión que ya toma la delantera en la primera ronda de elecciones en Ucrania según parece de los primeros resultados la verdad es que no es un fenómeno nuevo lo vimos en Italia con Grillo se ha repetido en otros sitios pero parece ser que se empieza a ser pieza sale habitual que esto debutará cómicos sea una nueva forma de hacer un corte de mangas así

Voz 1727 36:52 ya hemos tenido elecciones también en Eslovaquia hay apunten este nombre a ver si lo digo bien Susana apuntó va Susana Caputo va así sí sí pero encerrarse Jabois te lo voy a preguntar luego riqueza de decirlo si no

Voz 1 37:07 las Vegas pregunta lo lo lo lo voy fijados que es una abogada ecologista neófito en política

Voz 36 37:14 que se va a convertir en presidenta de de Eslovaquia según aparece ya en todos los medios la primera mujer en acceder a la jefatura del Estado en este pequeño país centroeuropeo y me han gustado especialmente las declaraciones en las que dice que es posible en no ceder al populismo y además después añade ganarse la confianza de los personas sin recurrir ni un vocabulario agresivo ni ataques personales para vale

Voz 1727 37:35 hasta que apareció un Training a los nuestros concierto interesantísima encuesta que publica tanto el Gardian para Reino Unido como en España en exclusiva La Vanguardia el sur y el este de Europa están más preocupados por la inmigración que por la inmigración

Voz 36 37:54 sí la verdad es que este puede ser un buen caso de la diferencia que muchas veces entre la opinión pública y la opinión publicada no hay una profunda brecha entre lo que opinan los españoles lo que proponen los partidos políticos de cara a las próximas elecciones algún aparecen está cuenta en cuesta que ha elaborado You Gov para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores se puede leer en profundiza en profundidad aquí en España en la vanguardia cobrados a base de unas cinco mil entrevistas realizadas entre enero y febrero de la inmigración por ejemplo lo que nos dice es que los españoles nos preocupa mucho más la gente que ha de ir a trabajar a otros países que la gente que llega a España figura entre los pocos países europeos que defienden políticas preventivas a de migración la verdad es que según esta encuesta parece que a los españoles les gustaría que el Estado encuentro da formulas para convencerles especialmente a los más jóvenes que no han de migrar para encontrar una oportunidad y esto preocupa más que el famoso y cacareado debate sobre la inmigración

Voz 1389 39:01 la prueba de que en la España vacía da conseguido llenarlo todo este fin de semana como apuntaba Teodoro León Gross al comienzo de esta revista de prensa es queja Boys nuestra

Voz 1727 39:11 cae otra historia una más que le en La Verdad de Murcia hay que habla de enseñar

Voz 1389 39:16 la rural no si eh bueno Rosario Fary está sonando por cierto una música indie Argentina el reportaje lo leo la verdad hace se cuenta cómo hacer atractiva la escuela rural

Voz 1804 39:27 para muchas familias no dice eh

Voz 1389 39:30 lo digo la mezcla de chavales de distintas edades y niveles en la misma aula no es un problema las clases mixtas ofrecen más ventajas que trabas los mayores vuelven a escuchar lo que aprendieron y lo refuerzan a la vez que tutelan a los pequeños ayudándoles además los menores anticipan los contenidos que van escuchando un trabajo en espiral mejorado porque las aulas mixtas tienen por ley menos alumnos esto ocurre cuando se alcanza un mínimo de niños y el colegio se mantiene abierto no siempre es

Voz 1 40:00 posible el cuenta el periódico que aunque pueda ser más

Voz 1389 40:02 es rentable llevar a los niños en autobús hasta el centro más cercano a los profesores no se les escapa que ese desgaste por los desplazamientos diarios puede terminar erosionando el afán por estudiar los chavales y en el peor de los casos apagando las expectativas de las familias termine reportajes sin niños no hay pueblo sin colegio el silencio de la mañana se hace eterno

Voz 1727 40:22 miramos con la historia del equipo de fútbol Talleres de Córdoba que fue fundado en una

Voz 1389 40:27 yo Teka de la ciudad argentina hace más de cien

Voz 1727 40:29 en años y que ha sido protagonista de la clausura del congreso

Voz 1389 40:32 la nacional de la lengua explícame esto Jabois es un equipo de fútbol en un congreso de la yo no la conocía se fundó en mil novecientos trece en una en una hipoteca

Voz 1727 40:41 tuvo dos poetas entre sus fundado

Voz 1389 40:43 pues en Córdoba Argentina donde está celebrando Congreso ha tenido un protagonismo no todo ello bajo el verso que recordó allí mismo Luis García Montero del poeta danés alza no que es un histórico hincha de talleres y dicen los poetas no se rinden en esa ceremonia participó un sacerdote desacertado te dio un mensaje muy hermoso ser rivales no implica convertirse en enemigos lo diverso enriquece lo común tienes diferente no representa peligro hay que confiar en la posibilidad de convivencia fíjate un mensaje revolucionario para una Liga como la argentina donde está muy presente la violencia talleres el equipo perdió esta jornada en dos fiestas la elección que te dejo yo aquí sobre la mesa esta mañana Dios está bien la lengua y la cultura está muy guay pero sus delanteros no se va a ninguna parte esta lonja Moix Cristina Monge

Voz 1727 41:28 León Gross hasta mañana un beso meses solo

Voz 1389 41:31 mañana

Voz 2 41:53 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 27 42:11 buenos días si quieres viajar a Bruselas y conocer cómo funcionan las instituciones comunitarias la Comisión te lo pone un poco más fácil si tienes menos de treinta años estas estudiando en la universidad o te acabas de graduar puedes participar en la última edición del concurso de artículos de la Unión Europea sólo tienes que redactar un texto periodístico sobre las elecciones europeas de este año cuando lo tenga sobre tienes que aclarar en qué categoría crías participar información opinión el plazo termina el veintiuno habrá

Voz 1727 42:39 mil tienes toda la información en la página

Voz 27 42:42 Pep de la Comisión Europea CE punto europa punto

Voz 2 42:45 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días bueno día Juanjo

Voz 50 42:52 Mónica corbata la tuya Juanjo que ha quieres Juanjo que creo que me merezco Mis Juanjo no sigas vas a ganar cinco mil euros al mes durante

Voz 1 43:04 de ahí como y Juanjo considerado gracias gracias gracias gracias a Ci Juanjo te lo mereces quién soy yo para negar telón

Voz 29 43:14 fácil fáciles subirse el sueldo ahora mismo sueldo del fin de semana de la ONCE cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado suben el sueldo

Voz 15 43:23 que hoy por hoy

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 43:29 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 1804 43:32 a Volkswagen el deporte que hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 0978 43:43 en la entrevista del Papa con Salvados con Bebo le también hubo un muerto

Voz 1727 43:47 para hablar de fútbol cuanto Kühn de este Papa eh

Voz 6 43:50 por qué Francisco es futbolero mucho

Voz 1161 43:52 como buen argentino disfruta del fútbol y como completo de Messi además Évole le preguntaba si es un sacrilegio es decir que el argentino que Lionel Messi es Dios respuesta de Francisco

Voz 27 44:02 entre diez un no sé si creo son expresiones traje este es un día

Voz 18 44:07 ojo en la en la cancha de son modas

Voz 27 44:10 Poulenc expresarse como juega claro que sí a gusto que no hay Dios

Voz 1989 44:15 aunque para salvación la del Real Madrid anoche en el último mes

Voz 1161 44:17 estoy ante el colista tres dos victorias sobre el Huesca con el gol de Benzema en el ochenta y nueve gracias Sevilla adelantado el Huesca con gol de escucho Hernández que piensa en el objetivo principal la salvación

Voz 29 44:26 sí sí claro matemáticamente es posible nosotros sabemos nosotros tan mucha ilusión de conseguir el objetivo

Voz 1 44:31 cada partido será una final tres puntos el miércoles nos harán ver las cosas de otra manera hay trataremos de conseguir empataba ahí

Voz 1161 44:38 como a pase del Brain Díaz que fue titular todo pues muchas

Voz 51 44:40 pues la asistencia pero pero estoy muy a gusto con todo como he dicho Isco al final es es paisano mío ahí no llegamos muy bien hasta claro estamos muy a gusto todos

Voz 1161 44:49 la segunda parte marcaba Zeballos empataba Etxeita hasta ese definitivo gol de Benzema y poco pudo hacer Luca Zidane en los dos goles sorprendía su titularidad la explicaba el técnico Hipatia

Voz 1994 44:58 es Lucas ser tercer portero oí estaba mal Thibault crear es dar un poco de descanso después de la selección a a lo iba a dar la oportunidad a Luca voy

Voz 1161 45:08 y niega el francés que dichos cambios sean pruebas de cara a la próxima temporada o decisiones para tener a toda la plantilla contenta no creo

Voz 1994 45:14 cuando todo empieza una temporada que vas a ganar trofeos con once jugadores y lo voy a decir un muy claro no lo hago por contentar a todo es solo mi forma de pensar de fútbol y ya está

Voz 1161 45:26 también del domingo Levante dos Aibar dos Rayo Vallecano uno Betis uno Sevilla cero Valencia uno penalti convertido por Parejo y con quejas además de Caparrós por el criterio del colegiado

Voz 52 45:34 se me llevó Tomás tarjeta el que quería ganar resulta que se lleva más tarjeta

Voz 1989 45:38 el que quería jugar al contraataque mantener

Voz 52 45:41 el resultado y que pasara el tiempo no

Voz 1161 45:44 protagonismo arbitral también en el valle del uno Real Sociedad uno con una nueva intervención del bar contra los de Pucela anulando les un gol en el minuto ochenta y cinco y completo de la jornada veintinueve a nueve del final del Beato Barça Atlético Real Madrid y Getafe están en paz me en plazas Champions al si Valencia en los de Europa League el descenso es para Celta Rayo Huesca en Segunda todavía falta el Zaragoza Nástic de esta noche a las nueve que completará la jornada treinta y dos Osasuna Granada están en plazas de ascenso directo Albacete Málaga y Cádiz en promoción el descensos para Extremadura Córdoba Nástic hielo expulsado Reus en las motos victoria en Moto GP de Marc Márquez en Argentina por delante de Rossi Dovizioso en el Mundial domina el español también por delante de ambos pero cambian los puestos Dovizioso segundo Rossi tercero parece que será la tónica del Mundial Márquez

Voz 0509 46:24 el vicioso Valentino yo ya lo tenía con el título porque tiene mucha experiencia parece que los tres que acabamos el año pasado en el en los tres primeros puntos del campeonato seguimos estando allí así que será un campeonato muy competido y como cada año no la regularidad es lo que marcará la distancia

Voz 1161 46:39 en Moto2 Alex Márquez cuarto en el Mundial en Moto3 es Jaume Maseda tercero en la general

Voz 15 46:43 con nosotros

en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 47:55 diariodehoyporhoy del uno de abril del año dos mil diecinueve escribe Ricardo Barreiro y cuenta su historia una historia muy dura con el juego