Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:07 muy buenos días este fin de semana ha sido el ha manifestado John masiva de la España rural antes fue el viernes ecologista y aún antes el ocho de marzo de la igualdad y la sociedad civil toma claramente la delantera señalando le los problemas a la clase política esperando que se interpreten sus demandas no está mal que los cambios lleguen de abajo arriba siempre de que arriba los dirigentes escuchen de verdad pongan sobre la mesa proyectos de largo plazo más allá del carrusel de ofertas de última hora al calor de la penúltima manifestación porque tenemos elecciones por delante la España que no copa titulares de prensa se hizo oir ayer con claridad y corrección con argumentos impaciencia harta de que España parezca sólo la suma de Madrid Cataluña toda la Costa Rica en el Mediterráneo o la cornisa cantábrica lo que con ligereza e insensibilidad llamamos muchas veces el resto de España el resto de España demostró ayer que no tiene nada que ver con los tópicos Nico lo ultra Nicole lo añejo ayer se pedía educación y sanidad atención a los mayores transporte Internet futuro para los hijos dignidad para sus campos ir respeto para su forma de vida y que el interés de todos políticos pero también medios de comunicación llegue más allá de las elecciones

Voz 1275 01:33 Pepa Bueno

Voz 1727 01:52 es uno de abril lunes primer día laborable con el horario de primavera en España y el Papa Francisco el anoche en Salvados con Jordi Évole La Sexta las cortinas de las vallas de Ceuta y de Melilla

Voz 1 02:05 que eso que se llama con mi hijo necesitado y todo pasa qué pasa es lo que como mucho lo hemos acostumbrado él Cell mundo servido de llorar este inhumano esto demuestra hasta dónde es capaz de defender la humanidad en persona

Voz 1727 02:22 aquí tenemos novedades sobre la vinculación de Vox con la Fundación Francisco Franco el número tres de la Fundación Jaime Alonso reclutó donantes para el partido ultra se lo contaba en noviembre hace cinco meses el entonces presidente de Vox en León Porto Melle a su número dos decía en una conversación en la que ha tenido acceso esta redacción que Alonso les iba a reunir con empresarios para conseguir fondos

Voz 2 02:46 el DJ los ha informado tiene un poco sensible a las elecciones o marinero empresarios Concilio primero de diciembre usted me va bien por empresarios decía Carlos hay gente que va aquí me decía Jaime Siles de cincuenta a cincuenta mil euros hasta todo límite que quieran para que veas que engañó poco a lo grande

Voz 1727 03:09 los permisos de partes unidad ya son de ocho semanas tres más que hasta ahora la ampliación Javier Alonso ha entrado en vigor esta medianoche

Voz 0858 03:17 también sube la factura de la luz entre un euro y un euro y medio porque vuelve a estar en vigor el impuesto a la generación eléctrica que el gobierno suspendió en octubre

Voz 1727 03:25 sí es noticia de la madrugada Nicolás Maduro va a poner en marcha un plan de racionamiento eléctrico durante un mes según el chavismo

Voz 0858 03:32 para resolver los apagones que empezaron hace una semana por todo el país

Voz 3 03:36 parado en reponer recuperar reconstruir todo lo que sea dañado con estos golpes eléctrico en restituir de manera paulatina el servicio eléctrico a nuestro pueblo

Voz 1727 03:46 hoy es lunes poselectoral en tres países el primero Eslovaquia

Voz 0858 03:50 haya ganado la europeísta zona Caputo va en una región Europa Oriental marcada por la tendencia ultra será la primera mujer que

Voz 1727 03:58 presido su país el segundo Turquía

Voz 0858 04:01 yo allí el partido islamista de Erdogan ha perdido la alcaldía de Ankara frente al

Voz 1727 04:06 socialdemócratas laicos aún no está claro el resultado en Estambul la ciudad más grande del país por lo ajustado del recuento en Ucrania también ha habido presidenciales será la primera vuelta la ha ganado un cómico celebra que se llama se enfrentará al actual presidente a Poroshenko en la segunda vuelta dentro de tres semanas

Voz 2 04:24 que un desgaste muy grande que una política ucraniana porque que emerge como favorito es un un candidato nuevo un cómico que no señor nuevo que es un es un cómico satírico experiencia política en los pies es un poco el botón que está oxidado

Voz 1727 04:35 es Blas Moreno analista del orden mundial

Voz 1 04:49 a a la calidad de princesa

Voz 1727 04:53 da hoy en Madrid su último

Voz 5 04:56 lo único cierto el de España

Voz 1161 05:14 a Courtois a Keylor Navas no tenía problemas físicos pero Zidane explicaba así esa decisión de dejar en el banquillo al costarricense y darle la titularidad al tercer portero de la plantilla

buen tiempo después de un invierno que no ha sido lluvioso en muchos puntos del país suele serlo una primera no lluviosa sería ya un problema importante empieza ser en algunos campos ya la falta de lluvia pero a esta hora está lloviendo en distintos puntos de la península que decir que estas lluvias irán desapareciendo a lo largo de la mañana a partir de mediodía en prácticamente todas las montañas de la Península se formarán tormentas que después irán desplazando hacia el norte afectando otras poblaciones de momento hoy no esperamos grandes acumulaciones de agua también algunos chubascos en Canarias y con temperaturas un poco más altas que ayer durante la tarde al sol ambiente agradable

Voz 11 07:22 son las ocho y siete ahora a las siete y siete en Canarias y hasta ahora ampliamos esa información que avanzábamos en la portada esas conversaciones internas de Vox que siguen abundando en la colaboración entre el partido ultra y la Fundación Francisco Franco es una información de Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 07:37 qué tal buenos días ya sabíamos porque tú lo has contado aquí

Voz 11 07:39 hace unos días que Jaime Alonso el portavoz de la Fundación Franco Francisco Franco donó dinero al partido y que tenían contacto permanente tiene con Abascal y con la cúpula de Vox hoy tres nuevas conversaciones de las que se desprende Mariela que Alonso no sólo puso dinero de su bolsillo sino que también reclutó donantes para Vox

Voz 1450 07:57 así es la conversación telefónica que vamos a escuchar se produjo el pasado mes de noviembre el entonces presidente de Vox en León Carlos portó Meyer habla con su número dos le asegura que de cara a las elecciones Jaime Alonso portavoz y número tres de la Fundación Francisco Franco va a encargarse de conseguir financiación para Vox ha reclutado ya a un grupo de empresarios que literalmente van a poner

Voz 2 08:17 dejan de Alonso que tras la máquina compartieron poco sensible a las elecciones vamos a sacar dinero de empresarios Cotillo primero de diciembre usted me va a temblar entre por empresarios decía Carlos hay gente que va con él me decía Jaime Ciudad de cincuenta a cincuenta mil euros hasta ahí todo límite que quieran para que veas que te engaño poco a lo grande

Voz 1450 08:38 Jaime Alonso va a lo grande decía portorriqueño lo que también se revela en estas conversaciones es que el número tres de la Fundación Francisco Franco dada al líder de Vox en León indicaciones sobre quiénes tenían que ser los candidatos íbamos

Voz 11 08:50 a escuchar un ejemplo El secretario general del partido

Voz 1450 08:52 don León apuesta por un nombre para el municipio de Cistierna pero el presidente de Vox en la provincia le para los pies espera que Jaime Alonso me dice otra persona

Voz 2 09:01 pudo ir a comer en Vigo

Voz 12 09:03 sí sí como he visto necesidad de todo un pueblo candidatura cada día me gusta más piar llamándome Litri comemos lo hablamos si se mostraran poco ir porque también

Voz 2 09:16 lo digo uno que había sido un paso más a lo mejor pues la persona más idónea para presentarla como candidato

Voz 1450 09:23 recordamos sepa que según contaba en la SER la pasada semana uno de los protagonistas de estas grabaciones Jaime Alonso Don al partido el máximo legal cincuenta mil euros

Voz 11 09:31 ellos recordemos también Mariela que naturalmente es llamado a todos los protagonistas y a todos les ha dado la oportunidad de explicarse

Voz 1450 09:38 puede dar su opinión así en la SER eso es Jaime Alonso no niega los hechos pero dice esto forma parte de mi vida privada no tiene nada que ver con la Fundación Francisco Franco la fundación también sitúa la actividad de su número tres dentro de la esfera particular se desvincula de Vox el partido de Abascal por su parte se ha negado a responder a ninguna de las preguntas de la Cadena SER y sigue sin explicar por qué el presidente de Vox en León fue cesado fulminantemente

Voz 13 10:00 en el momento en el que esta emisora trató de recabar sí

Voz 1450 10:02 Unión sobre las conversaciones que hemos revelado en los últimos

Voz 11 10:05 gracias Mariela hasta luego no quiere muchas entrevistas la cúpula de Vox grandes medios no quiere muchas entrevistas el líder Santiago Abascal un partido que despliega su campaña básicamente en redes sociales es una campaña calcada a la de Donald Trump ataques a los medios críticas a los adversarios políticos difusión de bulos María

Voz 1450 10:23 a vacas si algo queda claro es que esta campaña Se va a jugar también en la red análisis de Fátima Martínez profesora en programas de Google Djamel Fernández especialista en redes sociales

Voz 14 10:32 las redes es el tablero de juego donde fundamentalmente se a jugar las las selecciones de este de este dos mil diecinueve

Voz 1450 10:39 hay un voto que está bastante difuso no sabe a quién votar en estos momentos con lo cual todo lo que se Moha por redes en las próximas semanas creo que va a decidir será decisiva la red en la que ha entrado con fuerza BOC su estrategia copia atraen pero en España es novedosa indigna al contrario y así se realiza táctica

Voz 14 10:57 populista que viene un poco de de la campaña electoral de Donald Trump y lo que hace es eh publicar contenido para encender en lugar de lo que hacen la mayoría de partidos que es ir a por su público objetivo lo que hace Vox es ir a Japón el público contrario misa

Voz 1450 11:11 va estrategia que utilizan en Facebook pero pagando

Voz 14 11:14 es Bubka parte de contenidos orgánicos incendiarios pagado publicidad ahora mismo es la segunda fuerza política más potente en Twitter Podemos son los reyes de una red ya en decadencia

Voz 1027 11:23 twitter lleva en declive

Voz 14 11:26 los con lo cual el alcance de las publicaciones es muy muy bajo

Voz 1450 11:29 Ciudadanos se en medio y últimamente se han subido a la red conscientes de que por aquí también llegan votos

Voz 15 11:34 parece que han espabilado porque ya Rivera en Instagram está por encima de Pablo Iglesias como una política de comparaciones

Voz 14 11:40 para por ejemplo instalar de Abascal con el con el Le Casado ideas cuenta que más se ha convertido en un influencer mientras que Casado pues eh lo que pública son algunas fotos de familia y algo

Voz 1450 11:51 además si la cosa no va por edad porque Carmena a ras

Voz 15 11:53 que es sorprendente es la alcaldesa de Madrid que está por encima de Rivera por ejemplo o por encima de de Sánchez mismo no Sánchez me deja un poco sorprendida no ha llegado ni al millón de seguidores no con todo lo polémico que ha sido

Voz 1450 12:07 examinados partidos y candidatos sólo queda definir los temas que más están moviendo la red el desafío independentista catalán y las políticas de género Si buscas hipoteca te viene bien conocer

Voz 16 12:20 Castells gestoría registro Si buscas hipoteca termina aún mejor conocerla de un banco

Voz 17 12:25 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG full

Voz 10 12:39 qué le pediría sea una energética pues preferiría que no me mandas en las facturas lo puedo mirar on line y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten hacemos una aportación al Fondo solidaria de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online Naturhouse

Voz 18 12:59 sabía usted que la naranja una vez cogida del árbol va perdiendo propiedades por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo para poder exprimir las naranjas recién cogidas de la las naranjas que usted exprime están recién cogidas

Voz 13 13:12 el Arbulu humo exprimido donde Simon hecho contaran has de nuestra tierra Don Simón la gran diferencia

Voz 1 13:22 la Reina SER Hoy por hoy

Voz 13 13:25 con Pepa Bueno ocho hay trece siete trece

Voz 11 13:28 en Canarias los hombres que hayan sido padres desde esta media noche pasada pueden tener dos meses ocho semanas de permiso de paternidad se incrementa lo que había en tres

Voz 1450 13:38 en las más Isabel de esas ocho semanas las dos primeras tendrán que coger las al mismo tiempo que la Madrid justo después del parto las otras seis las podrán repartir durante el primer año de vida del niño es un permiso retribuido al cien por cien e intransferibles decir que si el padre no lo coge no lo podrá pasar a la madre

Voz 11 13:53 a las ocho y media vamos a hablar con algún padre nuevo de esta misma madrugada de los que no han dormido todavía los datos de la Seguridad Social van confirmando que lo son tres también quieren estar presentes en esos primeros momentos de crianza de los niños que antes recaían casi exclusivamente en las mujeres Mariola el herido buenos días buenos días Pepa de hecho el dos mil dieciocho fue el primer año en el que ese pidieron más permisos de paternidad que de maternidad

Voz 0259 14:17 el año pasado la Seguridad Social tramitó más de doscientos cincuenta mil permisos de maternidad y doscientos cincuenta y cinco mil de paternidad ambas

Voz 1450 14:25 prestaciones han bajado por la caída de la natalidad

Voz 0259 14:27 no es el primer año como dices en el que las del padre supera a las de la madre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hablan de un cambio de cultura pero esta es la explicación de expertas como María Pazos

Voz 1298 14:39 se explica porque hay más empleados hombres que empleadas mujeres y además el empleo de los hombres es más estable es decir habrá mujeres que no tengan derecho a su permiso

Voz 0259 14:52 la presidenta de la Plataforma por los permisos igualitarios e intransferibles pide que se mantenga la

Voz 1727 14:58 mal diseño de que sólo los primeros quince días

Voz 0259 15:00 Emma simultáneos para la pareja después ambos puedan turnarse a lo largo del primer año el año que viene recordamos se ampliarán a doce las semanas para el padre y en dos mil veintiuno a las dieciséis gracias

Voz 1 15:14 a ello las las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias

Voz 19 15:20 la casa no sé que tenga ese algo

Voz 13 15:22 ver

Voz 0139 15:25 o con la cresta que quieres Teror es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te es el que deberías para BBVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la Tuta

Voz 10 15:36 también BBVA creando oportunidades

Voz 1727 15:44 una hora y once minutos dura la entrevista anoche de Jordi Évole al papa Francisco

Voz 1 15:49 se levanta un muro termina prisionero del Levante

Voz 1727 15:53 en una entrevista para hablar en principio de refugiados un tema muy querido bandera de este Papa dijo Francisco que la Unión Europea había olvidado su propia historia de emigración y que no entendía la injusticia de cerrar los puertos a quienes ahora tienen que huir pero vuele consiguió preguntar por casi todo otra cosa es la respuesta que obtuvo a casi todo hablaron de la aplicación de la memoria histórica

Voz 1 16:17 la sociedad no puede sonreír al futuro teniendo su muertos escondía la homosexualidad Zola

Voz 1727 16:25 hacia la Iglesia el Papa recomendó a los padres que vean cosas raras dijo en sus hijos a que consulten a un profesional también habló el Papa del precaria doy dijo que la Iglesia condena que haya trabajadores pobres y aquí nos vamos a detener a las nueve viene una hay sordo el secretario general de Comisiones Obreras hace unos días la Confederación Europea de Sindicatos certificaba que en España los salarios sean desvalorizó dado un tres por ciento en la última década y hay una realidad que lo explica muy gráficamente ser mileurista era una denuncia en el año dos mil cinco ahora es una aspiración no sólo para quienes buscan su primer empleo sino para mujeres y hombres en la treintena con los que hablado Paula Losada Juan Rueda de Málaga

Voz 1693 17:11 es licenciado en Historia trabaja dando clases de inglés y cobra por horas María José Núñez

Voz 11 17:16 vive en Córdoba estudió Magisterio

Voz 1693 17:19 baja por horas en una escuela de formación Daniel Rodríguez vive en Zaragoza es licenciado en Historia pero ahora trabaja como fotógrafo ninguno de ellos ha tenido nunca un contrato de mil euros son inframundo turistas en la treintena

Voz 20 17:34 antes de terminar estudiar ya empecé a trabajar no pues bueno los típicos trabajó temporales para estudiantes vital no pero bueno al final se han convertido un poco pues de la norma nunca he visto

Voz 21 17:45 la nómina que tenga más de

Voz 1628 17:48 de tres cifras no sé tengo la sensación de tener que está siempre dependiendo de los demás sirias un sueldo de doscientos cincuenta o trescientos euros mucho no te puedes permitir

Voz 12 17:57 por ejemplo yo mi opción no eran las oposición en principio

Voz 20 17:59 sí pero mira ha llegado un momento que dicho o depositó o voy a vivir en la miseria a toda la vida lo máximo que cobra al mes quinientos seiscientos medias jornada ahora estoy dado de alta de bueno porque no consigue contra todo

Voz 1628 18:13 lo estudié y me quise formar si era una persona independiente y quiero que sea reflejo que mi hija vea creo que no lo veo muy el

Voz 20 18:21 yo no escuchó mucho la noticia el tema de la recuperación es que hay recuperación el PIB es sólo el crecimiento pero si el crecimiento que está distribuido ahí te puede Esteban

Voz 1693 18:32 no existen datos oficiales de cuántas personas mayores de treinta años cobran menos de mil euros lo que sí sabemos es que según el INE en dos mil ocho antes de la crisis el diecinueve por ciento de las personas de entre veinticinco y treinta y cuatro años cobraban mil euros menos al mes hoy este porcentaje alcanza el veinticinco

Voz 11 18:51 por ciento es todavía no llega a los treinta años una brillante deportista española la primera Ana Boada tiene veintiséis veintiséis años ganó la medalla de bronce en el Mundial del dos mil dieciocho en una gala en la que iba a recibir un premio acabó desvelando que tiene depresión se quejó amargamente de que se entienda mejor la rotura de un brazo Jabois que una dolencia mental la depresión uno eso no desaparece por hacerla pública desaparece para Boada Ny lo hace para los miles de españoles que la sufren pero hacer un gesto así ayuda ahí acompaña uno de los tabús más injustos de la sociedad tiene que ver con los problemas de salud mental la percepción que que hay de ellos en algunas ocasiones entre la burla o la frivolidad sobre todas las consecuencias que hablamos de una enfermedad grave que te disuelve te apaga te quitan las ganas de vivir en muchas ocasiones terminan suicidio yo entiendo que estas cosas se dicen poco estas cosas no se señalan mucho no son fáciles de ver las cifras no se suelen decir ya hay muchísima gente que prefiere no saber pero las cosas no dejan de existir porque pasemos de ellas las cosas existen y se empiezan a remontar cuando personas de tanto éxito como Boada anuncien que tienen de prisión porque para cualquier persona hasta mañana Jabois en eso son las ocho y veinte y las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con cielos cubiertos y con amenaza de lluvias débiles arranca el mes de abril en Madrid las temperaturas bajarán ligeramente casi toda la comunidad a las nueve comienzan los paros en Metro y a las once los trabajadores del suburbano están llamados una concentración a las puertas de los juzgados de lo social de Madrid lo de ese celebra esta mañana el primer juicio por el amianto en el suburbano juicio por la muerte de Julián fallecido el pasado mes de octubre a causa de un cáncer de pulmón tras años expuesto este material cancerígeno es su trabajo en el metro su familia reclama una indemnización de casi cuatrocientos mil euros a la compañía desde mil novecientos noventa y uno Se sabía que había amianto en el metro pero hasta dos mil diecisiete nadie informó ni protegió a los trabajadores el presidente Ángel Garrido decía el pasado viernes que su Gobierno ha hecho los deberes la fortuna

Voz 0177 21:01 mente este Gobierno lo que hizo antes a esa crisis situación eh pues es trabajar con los sindicatos trabajar con con todas las personas trabajaban en el metro tiró varias cosas una pues eh la primera por supuesto la revisión de todos y cada uno de los trabajadores que han querido someterse a la misma para determinar que ninguno estaba en situación de enfermedad después proceder al desorientado de todas aquellas zonas donde de susceptible de de ACS y trabajar en en un plan que además ha permitido por ejemplo que hasta el propio metro Garzón haya contra todo el metro de Madrid para para soplando de ambientado no

Voz 1275 21:38 la SER Alcobendas pago ochenta y cinco mil euros con fondos de un patronato cultural por las campañas de imagen de su alcalde del PP Ignacio García de Vinuesa lo refleja un informe elaborado por la UCO que ya está en manos de la justicia que debe decidir ahora si hubo malversación de fondos públicos Vinuesa utilizó un organismo autónomo dedicada al apoyo a las entidades culturales de la localidad a la programación de conciertos a la organización de fiestas para factura a las empresas de Alejandro de Pedro por esos trabajos entre los años dos mil once y dos mil catorce viró es el candidato del PP a revalida su

Voz 1727 22:08 esto como alcalde de Alcobendas en las próximas munición

Voz 1275 22:11 al es también en el PP Ángel Garrido ya piensa en Europa Pío García Escudero presidente del partido ha confirmado este domingo que cuentan con él para las listas al Parlamento Europeo muy pronto

Voz 22 22:22 antes de publicar la lista de Europa yo estoy seguro que Ángel va a ser candidatos a Europa Se lo merece se lo merece se lo merece porque porque él un nombre de partidos nombre vocacional de la política que yo lo conozco desde hace muchos años siempre lo digo verdad Ángel tú tenías el pelo negro yo tenía pelo

Voz 1275 22:45 falta por concretar en qué pues tira pero es casi seguro que tendrá que dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid antes de Semana Santa Pedro Rollán salvo sorpresa se convertirá en el tercer presidente regional de esta legislatura más noticias en titulares con Sarmiento comienzan las primarias de Madrid en la confluencia de Izquierda Unida anticapitalistas iban cada municipalista con Carlos Sánchez Mato rumiar CEIP Pablo Carmona como precandidatos de las transformaciones anticapitalistas Izquierda Unida anunciar también hoy sus primarias a nivel autonómico Íñigo Errejón candidato de Madrid a la comunidad lleva hoy a la Fiscalía las presuntas irregularidades de los gobiernos de Aguirre González con empresas de la Gürtel y la Púnica se pagaron ciento setenta y dos millones en más de mil contratos según la Cámara de Cuentas un solo vigilante se encarga de la seguridad del Hospital del Escorial por la noche lo denuncian los trabajadores del centro que sean tras que han trasladado ya su preocupación al presidente y al consejero de Sanidad y comienza la huelga de limpieza en el Hospital Clínico San Carlos los trabajadores denuncian el incumplimiento del convenio colectivo y exigen que Symantec

Voz 1 23:38 con todos los puestos de trabajo y que se respeten los de no impuro

Voz 1275 23:49 lo sufrió el Real Madrid anoche para ganar al colista en casa con una alienación además sorprendentes Sampe buenos días

Voz 1161 23:55 buenos días al menos en dos nombres el de Brain día que justificó su titularidad con su existencia Isco en el segundo gol de Luca Zidane que debutaba como titular en la portería explicación del técnico

Voz 1994 24:05 es Lucas ser tercer portero oí estaba mal Thibault crear dar un poco de descanso después de la selección a a que lo iba a dar la oportunidad a Luca hoy

Voz 1161 24:15 Victoria en el último minuto con gol de Benzema para local colocar el tres dos definitivo también de ayer Rayo Vallecano uno Betis uno Atlético Real Madrid Getafe están

Voz 1275 24:23 puestos Champions en Leganés en mitad de tabla sigue en descenso

Voz 1161 24:26 el Rayo a cinco puntos de la salvación en segunda jornada XXXII con el Alcorcón cero Lugo cero el al proponer un décimo en mitad de tabla lejos de plazas de promoción a ocho puntos del descenso a catorce el Rayo Majadahonda es decimosexto con siete puntos sobre el descenso

Voz 13 28:56 yo la última pregunta que le hizo al presidente de la comunidad que lo elegí la última el último pleno fue exactamente sobre el desequilibrio territorial exactamente reivindicando un pacto local porque Madrid tiene muchas desigualdades pero la desigualdad territorial parece que los servicios pues la accesibilidad los la sanidad la educación hay en muchos municipios que tienen muchas dificultades no nosotros tenemos que equilibrar territorialmente el país

Voz 1275 29:22 diez dos pueblos de la Comunidad de Madrid que a duras penas alcanzan los cien habitantes Un ejemplo es Robert Gordo con cincuenta y dos vecinos empadronados María Cano alcaldesa

Voz 32 29:30 somos pocos vecinos por lo tanto no somos rentables por lo tanto hay una serie de servicios que no son todo lo buenos que deberían de ser para nuestros vecinos no pero como no tenemos esos servicios pues no viene población hay que darle la vuelta a eso no a lo mejor invirtiendo y tendría ir teniendo esos servicios que decíamos en población y por tanto esos servicios tendrán

Voz 1505 29:51 es más éxito siete grados en el centro

Voz 1275 29:53 Madrid sigue hoy por hoy llenas

Voz 1727 30:10 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixabank

Voz 11 30:15 patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 con permiso del Brexit con permiso de la campaña electoral en España con permiso de las elecciones en Ucrania vamos a dejar que la vida se cuele en los titulares de Hoy por hoy Luis Solera buenos días enhorabuena porque ha sido padre esta madrugada a las dos no

Voz 2 30:36 si un niño sí ha sido un niño todo el genial si y cómo se va a llamar la criatura si Enzo

Voz 11 30:46 es el primer hijo sí

Voz 2 30:49 muy nervioso esta madrugada Si bueno hasta que ha salido todo bien ya pues con Rajoy con las contracciones y luego a partir de que entraba trabajo ya al paritorio Aído tuvo genial leído han sido todo muy rápido

Voz 11 31:03 cómo está la madre la madre también está bien

Voz 2 31:06 está genial ignoran a los dos madre hijo hay enganchados

Voz 11 31:10 ya el padre está estado el parto presente sí sí tú has estado en todo momento Luis Luis Solera es uno de los primeros padres que se va a beneficiar en España del permiso de paternidad de ocho semanas dos meses de los primeros cómo lo vas a coger porque pueden coger quince días ahora después del parto y el resto hasta que el niño cumpla un año ya sabes cómo lo vas a coger Luis

Voz 2 31:35 sí bueno la idea la idea es por coger estas dos primeras semanas luego en verano coge acoger las otras seis

Voz 11 31:43 ya está bien esto de disfrutar de la paternidad imagino

Voz 2 31:46 claro pues es ideal

Voz 11 31:50 pues ahí te dejamos con la madre con el hijo pendiente de esa baja de paternidad de ocho semanas que se estrena en España muchas gracias Luis enhorabuena un abrazo

Voz 2 32:00 muchas gracias a vosotros un abrazo un abrazo

Voz 11 32:03 habíamos pensado no habrá padres para llamarles a esta hora sobre todos los que lo hayan sido esta madrugada porque claro estarían durmiendo descansando pues se había padres a partir de de hoy de este uno de abril ocho semanas dos meses

Voz 1727 36:34 bien esta mañana de lunes con Antón Losada Bos Días con Mariola Urrea buenos días hola qué tal Pepa Bueno José Antonio Zarzalejos a que mi lado en Radio Madrid buenos días buenos días Pepa nos ocupamos de la España rural enseguida de la España vacía de la España vacía de la del resto de España eh yo digo que con qué sensibilidad decimos tantas veces en el resto de España cuando ya hemos hecho los titulares con la España habitual en la España habitual pasa por Madrid por Cataluña normalmente por los corredores ricos del Mediterráneo o de la cornisa cantábrica bien pues el resto de España dijo ayer estamos aquí somos viejos ni somos ultras los añejos Queremos Futuro Antón Losada Queremos futuro eso que quiere todo el mundo verdad si yo me gustaba

Voz 0789 37:18 de España abandonada porque me parece que es lo que reflejan la realidad es que se haya vaciado o que voluntariamente a la gente decidió irse de sus pueblos esos territorios no la provincia en la que yo he nacido luego no ha vaciado sola ha ayudado a vaciarse la han ayudado a vaciarse con políticas que han estimulado de una manera realmente suicida en la concentración en en territorios urbanos una política de infraestructuras absolutamente demencial guiada únicamente por la lógica de la cantidad sino la calidad habla de redistribución territorial y sobre todo la falta de futuro porque no sirve de nada llenar de determinados servicios el interior de una provincia como Lugo soy pues no tienes que hacer el resto el día si no tienes una actividad económica sostenible a la que dedicarte no a mi me gusta siempre por ejemplo que creo que refleja hasta qué punto a esa España ha sido abandonada en los años ochenta ir de Ferrol o bien a Gijón entren eran cuatro horas hoy treinta años después son cuatro horas y media

Voz 29 38:21 Zarzalejos

Voz 1027 38:23 bueno yo creo que estamos en el siglo de las ciudades y una de las características es que la la las grandes urbes empiezan a alcanzar unos niveles de poder político de competencias administrativas que incluso superan a las legiones tiene Emvisesa atractivas es decir tienen una fuerza de atracción respecto de todos sus entornos y por lo tanto sobre

Voz 40 38:47 a la España

Voz 1027 38:49 jugar pero sí vamos a otros países el fenómeno no es muy distinto quizás el problema está en en saber ir determinar cómo se puede mancomunar servicios como se puede establecer un plan de infraestructuras para que todos los ciudadanos que son ciudadanos exactamente con los mismos derechos y obligaciones que tenemos los demás ciudadanos urbanitas disfruten también de las mismas prestaciones desde ese punto de vista yo creo que habría que ver también a tender un poco la estructura administrativa a las estructuras presupuestarias del Estado sí que es al que están reclamando pero sobre todas las comunidades autónomas las provincias a través de las diputaciones las diputaciones son los que tienen que fomentar junto con las comunidades autónomas la Mancomunidad de de servicios la concertación de de de prestaciones las que se tienen que mojar presupuestariamente en apoyar también presupuestos verdor infinito infraestructuras en sus presupuestos es decir es que aquí tenemos autonómica y local que que pensamos que por la desconcentración de competencias y por la transferencia de poderes iba a ser mucho más efectiva con determinados territorios y no solamente en la España autonómica no ha cumplido con ensayos misión sino que ha sido todo lo contrario precisamente lo que estaba diciendo trató dice antes a luego cuatro horas ahora

Voz 11 40:30 ya pues a la al Ferrol pues cuarto está ahí la queja histórica no quiero abre otro capítulo que no vamos a abrir ahora pero en la queja histórica de los ayuntamientos españoles cuando dice la la tras la segunda descentralización no ha hecho

Voz 1027 40:42 lo hizo la extracción de grandes centralización la técnica hacerlas como mayas

Voz 11 40:47 esa autonomías pero de las autonomías a los municipios de hacerse nunca ese es otro capítulo otro capítulo amplio y que abordaremos de cara a las elecciones sin ninguna duda el veintiséis de mayo pero eh Mariola lo que reclama el el mundo rural lo que veíamos ayer en la calle va mucho más allá de un plan administrativo

Voz 1505 41:07 sí yo fíjate Pepa creo que lo que vimos ayer en Madrid es un buen ejercicio de de cómo se puede aprovechar una ventana de oportunidad que es la que representa en términos generales cualquier proceso electoral en lo que se refiere a este momento electoral concreto del dos mil diecinueve como es a España vacía está disputándose de una manera feroz algunos escaños entre principalmente el Partido Popular y el Partido Socialista y eso hace que resulte particularmente atractiva para quienes aspiran a ocupar el mayor número

Voz 1727 41:46 escaños el Congreso de los Diputados y en definitiva

Voz 1505 41:49 también hacerse con los gobiernos eso por una parte por otra parte yo coincido con lo que señalaba José Antonio en la idea de que el la configuración administrativa de nuestro Estado quizá está dando muestras con la España vacía o variada que igual las fórmulas de Diputación no son las estructuras administrativas ya más adecuadas para dar respuesta a los intereses de las personas igual ese replanteamiento ministra de configuración política de nuestro Estado ya tiene algunos datos objetivos que permite valorarlo y la última cuesta

Voz 11 42:27 con Pepa yo creo

Voz 1505 42:29 aquí que hay que hacerse una pregunta también quién es responsable de esta España olvidada de la que hablaba Antón quiénes han gobernado esas provincias quiénes han gobernado esas comunidades autónomas quiénes han obtenido los mejores resultados electorales en los últimos años Circus

Voz 11 42:48 acciones provinciales porque aquí no puedes

Voz 1505 42:50 los cuernos del guindo tampoco podemos ahora imaginar que esto de la España vacía da la hemos descubierto hoy quién es responsable de esto que ha ocurrido es que a partir de mañana comenzamos las aportaba soluciones pero quién es el responsable de todo lo que ha ocurrido

Voz 11 43:03 sí es verdad que el siglo de las ciudades como lo denominaba Zarzalejos es un fenómeno que no es español es decir no podemos estar aquí analizando la estructura territorial española mucho

Voz 1027 43:13 a Rato seguramente de ahí sacaría buenas conclusiones

Voz 11 43:15 pero este es un fenómeno que trascienda España total totalmente el que estamos describiendo Luis Antonio Luis Antonio Sáez buenos días

Voz 12 43:23 hola buenos días es director de la Cátedra

Voz 11 43:26 era sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza además de miembro del G cien lo primero que hay que explicar Javier Alonso es que es sexto del G cien

Voz 0858 43:36 es un grupo de expertos que lleva meses trabajando en soluciones para tratar de repoblar el territorio rural se centran en ámbitos como la energía el arte y la cultura la educación o la vivienda según su propia web lo que quieren es impulsar una nueva realidad algo así como construir una nueva identidad rural para este siglo XXI prevé

Voz 11 43:55 esta de alguien que no sabe nada nada nada catedrático por la tecnología acabada ha acabado convertida en una oportunidad en las ciudades y no lo es así en el medio rural

Voz 12 44:07 bueno al tal vez negaría la mayor ya ya no está ya lo siento no porque está nuevas tecnologías tienen un carácter muy descentralizado muy horizontal no requieren tan grandes inversiones dan primacía al talento permiten trabajar en red de alguna manera permiten introducirlo lo pequeño en en lo grande no conectarse cierto que sin sin infraestructuras básicas sin calidad PR pues eso sí que es una condición que de primeras limita pero uno pone la lupa la lupa convive con la gente que está en los pequeños pueblos verá que que en que bueno hay hay unas limitaciones estructurales pero donde donde sí que ahí donde si llega pues es un elemento que que está introducido y que aunque no tenga las ventajas de las grandes aglomeraciones pues

Voz 11 45:00 para determinado tipo de dinámicas

Voz 12 45:02 pero en otras en cambio sí que está ese Internet las cosas se han adaptado muy bien y en el ámbito agrario en el envejecimiento en la tele medicina en la educación en gran cantidad de cosas ya ya es una realidad también

Voz 11 45:17 necesita son grandes avenidas no por las que circula a velocidad e infraestructuras me imagino

Voz 12 45:23 sí bueno las las infraestructuras son necesarias las infraestructuras que se dice ahora todavía más pero lo que son necesarios y empieza a ser emergente también en el medio rural son los los buenas pues las ideas no tiene nada tenemos hacemos contener un estadio olímpico sino que tenemos buenos corredores no entonces bueno la la mentalidad que te que esos invitados el señor Zarzalejos aludía a ella empieza a ver en el medio rural o ya hace tiempo un cambio que de consideración hacia hacía sí mismo Mons y hay una parte también que que reivindica pues en su medio rural diferente que es muy heterogéneo en España pero que allí la actividad también es buena y que para determinada gente que nunca será mayoría pero que sí que puede ser suficiente para articular el territorio hoy no es necesaria tanta gente pues éste constituye un lugar de de bastantes oportunidades

Voz 11 46:23 brevemente cómo actuar desde el ámbito público que pueden hacer o qué deben hacer los gobiernos

Voz 12 46:30 pues apoyarse en tres ámbitos no unos primero en ellos mismos cambiar pero a lo mejor no tanto con el tema presupuestario o de competencias sino de articular lo con sentido estratégico falta futuro hay cosas falta también algo que peca mucho en nuestro país que este clientelismo con las personas con mérito por su capacidad no ahogar no sin una burocracia que nosotros mismos a veces con jefe este servicio élite rectores no saltamos la más no hemos la segunda pata es el mercado una economía diversificada de facilitarlo flexibilizarlo no no subvencionar la darle un primer empujón pero sobretodo más de Orientación de apoyo la tercera que es la de que porque a veces hay buena economía a veces ahí buenas infraestructuras pero se olvida que lo fundamental es el Teseo las persuasión es la mentalidad esto depende de la propia sociedad civil por ejemplo hay cosas como la cultura la educación el sentimiento de arraigo una bibliotecaria hacen más por un pueblo que en polígono industrial no olvidarnos que un colectivo muy importante que apenas gitanos son los inmigrantes de origen extranjero que están ahí y que hay que computar convertir nuestro medio rural en un lugar de acogida en una sociedad había de esas tres patas mercado Gobierno valores

Voz 11 47:57 desde el ámbito de lo privado desde los ciudadanos que viven ahora mismo en el mundo rural que se puede que se debe hacer a su juicio

Voz 12 48:06 pues sobre todo comprometerse no hay muchas veces que vas a un pueblo y a lo mejor la gente prefiere estar en el barco en la Asamblea no hay un victimismo que aquí siempre el infierno son los temas y como decía Benedetti la culpa es tengo cuando uno enamora no no tiene tiene que cambiar si lo que quieres es atraer gente cuando vas a ligar

Voz 34 48:25 yo me llevas ahí

Voz 12 48:27 quizás los achaques sino que dice que es lo lo guapo que es lo bien que estas lo divertido que te lo puedes pasar allí vivimos en un mundo en esta sociedad líquida que se valora mucho el consumo y en cambio el mundo lo que podía ofrecer es otra manera escalas a la persona puede ser protagonista el mayor grado de tu propio destino entonces ofrecer eso que a lo mejor no son centros comerciales pero a lo mejor es silencio y otro tipo de cosas son los propios del territorio los que tienen que mostrar y enseñar que esas cosas también miles en una pena

Voz 11 49:03 Luis Antonio Sáez no le voy a meter prisa desde la ciudad porque porque me encantaba esa descripción del tiempo del dueño de su destino del silencio que también nos curan y nos ayudan a vivir yo le agradezco que haya estado esta mañana en Hoy por hoy es catedrático sobre director de la Cátedra sobre despoblación de creatividad de la Universidad de Zaragoza gracias buenos días

Voz 12 49:28 bueno gracias a un abrazo

Voz 13 49:33 buenos días en el sorteo del sueldo lazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido

Voz 1727 49:44 setenta y nueve mil novecientos veintisiete treinta y nueve mismo

Voz 13 49:52 otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldo de dos mil euros al mes durante diez años