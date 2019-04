Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0763 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 el número tres de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso no sólo donó dinero a Vox también reclutó donantes para el partido de la ultraderecha Javier

Voz 0858 00:32 una escena que ocurrió en noviembre que les estamos contando esta mañana en la SER el entonces presidente de Vox en León Juan Carlos pon Tomei ni contó a su número dos que Alonso les iba a reunir con empresarios que iban a aportar dinero

Voz 2 00:44 así se garantizaba Alonso tener a personas próximas en las candidaturas ultraderechistas

Voz 3 00:49 presente escandaloso que da Infocal que no poco sensible cara a las elecciones vamos a sacar dinero de Empresarios porque yo primero de diciembre usted me va a fumar ni y empresarios y a tu Carlos hay gente que va pues me voy así me decía Jaime necesidad de cincuenta a cincuenta mil euros hasta que quieran para que veas que que granito

Voz 0858 01:11 y novedades de la trama Púnica Alcobendas en Madrid pagó las campañas de imagen de su alcalde el popular Ignacio García de Vinuesa con fondos públicos provenientes de un patronato cultural costaron más de ochenta y cinco mil euros Virginia Sarmiento

Voz 0125 01:24 así lo recoge un informe de la UCO al que ha tenido acceso la SER que revela que se pagó empresas de Alejandro de Pedro entre dos mil once y dos mil catorce Se detallan trabajos de reputación para el alcalde y su recepción en correos electrónicos y mensajes de Whatsapp para pagar las facturas ochenta y cinco mil euros García de Vinuesa utilizó según los datos de la Agencia Tributaria al Patronato Municipal socio cultural un organismo dedicado al apoyo de entidades culturales o la organización de fiestas locales vino es alcalde y candidato para revalidar su puesto la Guardia Civil remite esta información a la Justicia por si pudiera haber delito de malversación de fondos públicos

Voz 0858 01:55 en Valencia hoy comienza el juicio contra Alfonso Grau el exvicealcalde de la ciudad en la época de Rita Barberá con el PP está acusado de blanqueo de capitales y de cohecho en el marco de la operación Clegg sidra el fiscal pide para él seis años de cárcel y una multa de setenta y cinco mil aulas porque además en Reino Unido al Parlamento británico vuelve a debatir hoy alternativas al Brexit la semana pasada no se pusieron de acuerdo para aprobar ninguna por mayoría también tumbaron el plan de la primera ministra de tres a May corresponsal Begoña Arce buenos días

Voz 0273 02:25 buenos días nueva votación indicativa esta tarde en el Parlamento británico con debate a partir de las tres y media de la tarde posiblemente la alternativa más votada vaya a ser la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera tal y como ocurrió la pasada semana entonces mi esa el resto de las propuestas fue aprobada Theresa May está considerando presenta

Voz 1505 02:43 por cuarta vez su acuerdo en la Cámara de los Comunes

Voz 0273 02:45 las esta misma semana no hay una solución ideal ha advertido el ministro de Justicia David Coke ante un Gobierno profundamente dividido unos ministros quieren la ampliación del plazo de salida un Brexit suave otros amenazan con dimitir si esto ocurre

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 0763 04:19 en el capítulo de hoy

Voz 5 04:21 esto de los viernes del gobierno al PP y a Ciudadanos les molesta esto de los viernes sociales han llamado los Black frac lema con Casado es que es justo lo contrario

Voz 0763 04:28 el viernes negro porque hacen campaña electoral con el dinero de tu bolsillo que quieres retroceder cuarenta

Voz 6 04:35 aprovecho para volver a tenderle la mano el señor Casado que estemos juntos que nos demos la mano y cuidado Gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos tan bien es un gobierno de derechas

Voz 5 04:50 yo no sé qué le pasa el señor Rivera conmigo no Gro una España libres de Torras perros quienes no sí que lo dicho

Voz 6 04:56 de hombre seco a vaca flaca el cerdo vietnamita ahí vacas por todas partes aprender lo que es una vaca

Voz 0522 05:16 rebajas de primavera de El señor Pedro Sánchez a que habíamos dejado aprobadas unas pensiones de viudedad del ocho por ciento

Voz 6 05:27 rebajarlo hoy el Partido Popular dejó la conexión de internet a trescientos megabytes rebaja de primavera lo dejamos en treinta megabytes

Voz 7 05:39 tenemos que dar una lección el bloque de la involución

Voz 6 05:44 con el Gobierno de Pedro Sánchez que está muy bien ponérselo pero eso no lo hace un hombre de esta de las cosas que yo he dejado claro a Pedro Sánchez es que ellos no tienen capacidad para el mundial esta quiero formar un gobierno constitucionalista hoy rebajas también de señora

Voz 0522 06:13 Feliciano es que casado hace un mitin con vacas detrás donde luego sino las Navas

Voz 6 06:17 aquí

Voz 9 06:41 hola buenos días secretario general de Comisiones Obreras

Voz 1727 06:43 también estuvo en la manifestación de la España rural no

Voz 9 06:46 sí había estado hace un mes y pico en Teruel había estado en Soria últimamente estuve con lógicamente con la gente del sindicato todas estas plataformas Soria ya te de Teruel Existe perdón pues ella no con Teruel Existe tenía mucho interés en que viniera acudió a una manifestación que fue masiva y bueno yo creo es una expresión de descontento de una parte de España que se sienten muy desplazadas se sienten muy desprotegida se siente muy olvidada y que ayer reivindicó las calles de Madrid su futuro no

Voz 1727 07:13 y que desde el punto de vista del empleo qué tratamiento tiene una realidad como esta

Voz 9 07:17 pues yo creo que es un poco la base de todo porque creo que la despoblación de una parte de España es una consecuencia precisamente de la falta de oportunidades de empleo de la falta de oportunidades para llevar una vida autónoma y una vida digna para esto yo creo que hay que atacar desde muchos ámbitos no creo que es evidente así que el desarrollo de infraestructuras que la digitalización de estos espacios rurales de capitales más pequeñas creo que es evidente que no servicios públicos suficientes para que la gente no sienta que ni siquiera al juicios públicos la atienden ver como el conjunto de administraciones se ponen de acuerdo para utilizar correctamente los recursos mancomunidades y creo que es un tema delicado es un tema complejo para favorecer que puedan atraer inversiones y que puede haber desarrollo de empleos una política yo creo que muy estratégica para un país pues están usando casi el setenta por ciento del territorio no

Voz 1727 08:06 cómo se están implementando alguna de las novedades que se han acordado aún han entrado en vigor en en estos meses en esta legislatura por ejemplo cómo se está implementando el permiso de paternidad extendido hoy entra en vigor el de las ocho semanas son dos meses una novedad importante en el mundo laboral español

Voz 9 08:24 bueno pues a partir de ahora lo lo veremos

Voz 1727 08:26 fue ampliando hasta cinco semanas ampliando dos grupos

Voz 9 08:29 simplemente ahora con absoluta anormalidad yo creo que son muchos los los hombres que este tipo de medidas las ven con muy con muy buenos ojos y creo que es fundamental buscar escenarios donde la maternidad aluda a hombres y mujeres por igual porque sabemos que precisamente las edades donde las mujeres son madres es cuando normalmente se producen los grandes cortes en su vida laboral en su vida profesional y son las que luego acarrean las brechas salariales las brechas en pensiones no tanto son políticas muy importantes y otra serie de medidas pues con dificultades del Salario Mínimo Interprofesional hasta a otras está viendo resistencias en las empresas a aplicar algunas de las medidas que sean promulgado en los últimos meses

Voz 1727 09:07 con el Salario Mínimo Interprofesional con la subida de novecientos euros

Voz 9 09:10 sí estamos teniendo bastante gente que está dirigiendo el sindicato compañeras y compañeros porque entienden que no se está aplicando correctamente en sus nóminas hay mucho trabajo a tiempo parcial y que por tanto el Salario Mínimo Interprofesional también se aplica de forma parcial están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y por tanto el montante final en la nómina es el mismo estamos teniendo problemas estamos teniendo que desarrollar una acción sindical bastante intensa porque estamos viendo problemas en no pocas empresas

Voz 1727 09:37 es resistencia es desconocimiento es dificultad

Voz 9 09:39 no es resistencia el desconocimiento se arreglan cuántos contrastan las cosas estamos ya en el mes de abril ya ha habido tres

Voz 1027 09:45 nóminas desde el uno de enero

Voz 9 09:48 en algunos casos está viendo resistencias dos lo comentaba en el otro día acompañados de toda España que estamos teniendo problemas y estamos trabajando para que nadie en España cobren menos de esos novecientos euros y que a través de los convenios colectivos nadie cobre por debajo de mil euros como acordamos con CEOE

Voz 1727 10:03 Daniel Lacalle que es el fichaje económico de Pablo Casado en el Partido Popular de hecho va de número cuatro en la lista por Madrid decía en una entrevista ayer en el economista que esta subida del Salario Mínimo Interprofesional es en realidad un incremento encubierto de impuestos

Voz 9 10:22 curiosa afirmación cuando menos yo creo que es es subir los salarios que más han sufrido la devaluación en España y que todas y todos sabíamos que eran perfectamente posible elevar el salario mínimo a novecientos euros en España no a ver una destrucción de empleo masiva ni mucho menos como se ha dicho yo estoy convencido que no sólo la subida del SMI sino que cierto repunte salarial que está teniendo España en los últimos tiempos tiene bastante que ver con nuestra mejor resistencia económica a la desaceleración que está viendo en el conjunto de países de Europa porque estamos incrementando más la demanda interna aunque está bajando mucho Bell el ahorro y creo que el salario mínimo interprofesional lo que es es una buena medida de redistribución siendo insuficiente es además una buena medida de carácter económico tanto ha impuesto no sé muy bien ni por dónde va el tiro esto

Voz 1727 11:13 sentado donde estaba usted hace una semana el secretario general del Partido Popular le pregunté varias veces por esta misma cuestión si el PP gana las elecciones Se mantiene el Salario Mínimo Interprofesional en este nivel novecientos euros o lo bajarían no conseguí una respuesta clara y contundente a que si va a mantener tampoco que lo lo vayan a bajar pero no tuve una respuesta si eso cambiará cuál sería la respuesta sindical

Voz 9 11:37 indiscutiblemente una movilización de altísimo voltaje pero yo no contemplo ese escenario yo creo que hay cosas que no tienen marcha atrás los datos van a demostrar que no se destruye empleo como digo por subir los salarios mínimos en estos términos sabemos que con el anterior Gobierno había ya un acuerdo de gobierno del Partido Popular para que el uno de enero de dos mil veinte al menos el salario mínimo interprofesional llegara a ochocientos cincuenta euros no olvidemos que la anterior ministra de Trabajo Fátima Báñez por ejemplo acudió a la firma de salarios el acuerdo de negociación colectiva en el que patronal y sindicatos fijamos para los convenios un Salario Mínimo de convenio de mil euros anuales y mensuales perdón salario mínimo por tanto me parece que si el Partido Popular de Pablo Casado optara por una medida de ese tipo si llega a ejercer labores de gobierno un disparate generaría un conflicto social indiscutible porque es profundamente injusto no

Voz 1727 12:31 ustedes han llamado a la participación en estas elecciones desde Comisiones Obreras no es habitual no no recuerdo mucho que una reunión del Consejo Confederal Se vida específicamente la movilización que se vote a quien quiera pero que se vote porque lo consideran es necesario en esta ocasión

Voz 9 12:47 sí normalmente llamamientos en las elecciones siempre hacemos democráticamente nos parece que la participación es muy importante solemos poner encima de la mesa nuestros planteados no esta vez hemos hecho lo mismo pero enfatizando mucho más la importancia de la participación mañana Comisiones Obreras UGT aquí en Madrid presentamos un decálogo de medidas que vamos a plantear a todos los partidos íbamos a enfatizar también como digo la importancia que tienen estas elecciones yo creo que no estamos ante cualquier momento electoral yo creo que algunos de los planteamientos políticos que están oyendo en España pensábamos que ya no se iban a escuchar en determinadas materias como la igualdad y alguna más y creo que los trabajadores las trabajadoras la mayoría social tiene que ser consciente de que está en estas elecciones nos jugamos seguramente como reconfigurar el país para la próxima década por tanto no vale quedarse en casa ahora mismo el sindicato no le va a decir a nadie a quién tiene que votar nuestras propuestas lógicamente coinciden más con los partidos de Orbe progresista o los partidos que de teorías de lógica o en no en las afecciones clásicas llaman de Izquierda pero no tenemos que decirle a nadie a quién tiene que votar ahora

Voz 1505 13:51 sí que la participación es muy importante

Voz 9 13:53 lo que el momento exige tomar posición

Voz 1727 13:57 se arrepienten de haber sido blandos con el Gobierno Sánchez

Voz 9 14:01 es que yo creo que no hemos sido blandos nosotros hemos hecho un análisis de situación un Gobierno apoyado directamente por ochenta y cuatro diputados y diputadas con un acuerdo de legislatura que seamos presupuestario que tampoco daba ni de lejos para llegar a los ciento setenta y seis escaños y a partir de ahí lo que hemos hecho es tratar de presionar de la mejor manera el para modificar la reforma laboral y la reforma de pensiones creo que hemos llegado a estar muy cerca de este escenario no era fácil concitar una mayoría política había que convencer a PDK o a PNV IU hemos estado a punto de conseguirlo que es lo que creo que ha fallado primero que la situación política de absoluta inestabilidad sean como de unas elecciones anticipadas y luego sinceramente que creo que ha faltado a odiar audacia y valor al Gobierno del Partido Socialista para poner encima de la mesa dos decretos que yo creo que en determinado momento podrían haber salido adelante

Voz 1727 14:52 cuál es el todo caso tenían que haber

Voz 9 14:55 retratado al conjunto de partidos uno la modificación de los aspectos de la reforma laboral que desde diciembre nosotras y nosotros habíamos hablado ya con el con el Gobierno la derogación de la reforma de pensiones de el año dos mil trece era muy difícil para el resto de partidos ponerse en contra de esa derogación de la reforma del trece es decir las pensiones se tienen que revalorizar con el IPC porque lo dice otra vez la norma la Ley General de la Seguridad Social punto número uno dos el factor de sostenibilidad que dice que si aumenta la esperanza de vida cae la pensión primera qué partidos hubiera puesto en contra de eso cuando en el Pacto de Toledo algunas de estas cosas estaban ya acordadas que cree que el Gobierno en mi opinión con una por una cierta inseguridad en el resultado de alguna votación fundamentalmente en reforma laboral sinceramente lo digo porque creo que en estas cosas el Gobierno el propio partido socialista no tiene una posición unánime la vigilancia de Europa sólo el Gobierno de España es evidente que está ahí porque no hay nómina posición estrictamente unánime yo creo que seguramente trabajo compartía más o menos la visión que nosotros podíamos tener pero creo sinceramente que ha habido una falta de audacia política muy importante en este caso por parte de del Gobierno y particularmente de Pedro Sánchez que es el que tenía la decisión

Voz 1727 16:07 llevamos dos movilizaciones históricas el ocho de marzo los sindicatos han estado ahí amparando la huelga han hecho muchas mujeres existe verdad la brecha salarial parece mentira que tengamos que decir eso a estas alturas pero ya sabe que hay formaciones políticas que ahora una en concreto Vox él niega

Voz 9 16:22 claro que existe la brecha salarial la brecha salarial tampoco el acto como la interpretamos nosotros además quiere decir que el salario medio de los hombres y de las mujeres es muy distinto cuáles son las causas de la brecha salarial pues son múltiples como siempre hemos dicho tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio es decir los periodos cuando se hacen cae en los ámbitos los las sedes de la maternidad normalmente las discontinuidad es de las mujeres a la hora de trabajar porque asumen la economía de cuidados hace que pierdan salario que pierdan carreras profesionales que pierdan certezas profesionales por otro lado es que las mujeres tres de cada cuatro o sea tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial los ocupan en España mujeres estos por casualidad esto es por una ley divina no esto es porque hay una segregación es determinadas en el mundo del trabajo que afectan de manera distinta a los hombres que a las mujeres que dan como resultado que se ganan salarios distintos viene el típico discurso liberal de buena en la misma situación con el mismo puesto con la misma vida con ganan distinto hombre estaría bueno que ganaran distinto pero es que eso es como hacer un análisis de laboratorio mundo no es un laboratorio las mujeres sufren brecha salarial porque sufren muchas desigualdades en la vida en el trabajo y la sociedad

Voz 1727 17:29 dos movilizaciones después históricas que resistencia se encuentran para combatir esa brecha salarial en el mundo del trabajo me decía que para aplicar la subida del Salario Mínimo hay muchas en esto también claro

Voz 9 17:41 de todo tipo porque las desigualdades y a veces las discriminaciones normalmente nunca aparecen las cosas macro en el convenio colectivo lógicamente no hay ninguna discriminación no hay ninguna desigualdad pero cuando uno baja lo concreto cuesta mucho las hay cientos de miles de empresas hay que detectar cuáles son las desigualdades porque en una categoría profesional normalmente está para por hombres si tiene más salario y otra que está ocupada por mujeres tiene menos salario pero esto es muy importante la acción sindical en la empresa detectar esto poner medidas encima de la mesa obligar a que haya planes de igualdad en las empresas es una buena medida que se baje la obligatoriedad de tener planes de igualdad en las empresas que en España como se sabe sólo era obligatoria hasta las doscientas cincuenta personas las empresas que no son las la minoría daña es hay resistencias porque es romper también posiciones de poder porque siempre que alguien aspira a la igualdad porque alguien está en una situación de privilegio entre comillas no por tanto el mundo del trabajo no es más que una expresión de las desigualdades que hay en el conjunto de la sociedad

Voz 1727 18:37 esa medida el machismo en el sindicalismo cómo va

Voz 2 18:40 tampoco baja a marchas forzadas

Voz 9 18:42 yo sinceramente creo que la evolución que ha tenido los sindicatos en este terreno es muy muy muy importante no lo que no quiere decir que no queden cosas por hacer las dinámicas de trabajo de reuniones de discursos e incluso de los sindicatos estaban también muy ligadas una de terminaba forma bascularizada de ver la vida no y creo que esto ha cambiado afortunadamente de una forma muy muy importante

Voz 0763 20:52 el Gomez Marathon Man muy buenos Dios qué alegría los eso que me gusta de correr para recorrer hombre

Voz 1727 20:58 cuando yo paro de correr una maratón San no hay hombre del planeta que yo estando parado

Voz 0763 21:03 era pararán esa lógica tiene razón esto es tú puedes puedes conseguirlo Si quieres podrás hay un truco muy fácil para saber si podrás mira si tú crees que puedes todos los creen que casi seguro

Voz 19 21:24 un toro y con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 20 21:32 estaba usted en una casa encantada puso una grabadora y que grabó tuvo miedo

Voz 0763 21:41 el clásico afonía

Voz 21 21:43 en Canarias

Voz 6 21:45 son las ocho en Canarias a ver a ver a ver a ver

Voz 22 21:48 pues eso no eso no se componía es Pepa Bueno como Pepa bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER como pues por qué es que en la Cadena SER si hoy en todas partes

Voz 0763 22:00 cabe

Voz 23 22:01 en ese nos escuchen todo tipo de casas

Voz 0763 22:08 qué puedo llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer últimos programa selecciona el que prefieres vale al play

Voz 7 22:18 toma el control de la hacer lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 24 22:25 sí

Voz 0136 22:29 tacón las eh

Voz 24 22:32 si no que pasa

Voz 14 22:46 esa carretera infinita dice maniobrar dice del sorteo

Voz 25 22:53 que ha miento yo digo Arona hazte con el nuevo Seat una división ahora más equipado con llantas de aleación de dieciséis pulgadas Front Assist radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 26 23:06 necesita encontrar al profesional perfecto en una semana entran Infojobs empresa si encuentra fácilmente los mejores candidatos tenemos los que más se ajustan a sus necesidades entran Infojobs empresas

Voz 0763 23:17 cuando le dices a tu pueblo para decir

Voz 27 23:22 te sientes derivada Eric

Voz 28 23:24 si se quiere sentir Termibus piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones que entran vivos punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siente Teddy búhos

Voz 1727 23:59 las veinticuatro a las ocho y veinticuatro en Canarias mañana de Lourdes en Hoy por hoy con un ahí sordo con El secretario general de Comisiones Obreras con el eco de la manifestación del mundo rural de allí ayer con la brecha salarial con ese dato que debamos que recordábamos en realidad a las ocho de la mañana y que la Confederación Europea de Sindicatos puso sobre la mesa la semana pasada que los salarios se han devaluado en español tres por ciento en una década cómo ser mileurista era una crítica una denuncia hace diez años y ahora es una aspiración no sólo para quienes buscan un primer empleo sino también para quienes ya tienen más de treinta la edad empezar a hacer planes con la vida de formar una familia difícil formar una familia verdad cuando uno llega a los mil euros de salarios con Mariola Urrea también con Antón Losada con José Antonio Zarzalejos Mariola cuando quieras te escucha Unai Sordo sigue buenos días

Voz 1505 24:53 pregunta tenía que ver con un poco como en la adaptación de los sindicatos a estos nuevos desafíos del mercado laboral vinculados con la robótica la automatización la inteligencia artificial está cambiando tanto las necesidades y las opciones contractuales incluso que la idea es están las representaciones sindicales acomodándose au adaptándose con la suficiente rapidez a estos nuevos desafíos

Voz 9 25:20 hombre perdón con la rapidez es es difícil porque estamos hablando de tecnologías prácticamente directivas no que incluso el propio mercado lo lo modifican de un día para otro yo creo que en esto hay dos dos planos de análisis no uno el que tiene que ver con todo lo que es el avance en la robótica con la con el salto adelante que ha dado en tecnología en la SER presas ordinarias en la forma de organizar las empresas y las empresas en red hoy en día hay ahí el sindicato creo que lo que tiene que hacer es tratar de adaptarse a una realidad que es absolutamente múltiple Lars la realidad a los trabajadores y las trabajadoras el tiempo de trabajo la necesidad de aprender a tiempo con con estas nuevas tecnologías cambian las formas de producir como los sistemas de formación van a ser permanentes a lo largo de toda la vida que hay los trabajadores y las trabajadoras no se queden descolgados de ese proceso creo que es un reto sindical de de I ordenó y que esas mejoras de productividad que el ICAA la robótica acción acaben repercutiendo no sólo la mejora de beneficios de la empresa sino los salarios en la propia sociedad a través de una fiscalidad que se tiene que adaptar hasta nueva realidad y luego hay otra realidad de paralelas y se quiere que es la utilización de las nuevas tecnologías para una desregulación radical del mundo de trabajo por ejemplo a través de una utilización de la economía de plataforma de lo que llamaban economía colaborativa que prácticamente se carga la relación laboral y donde creo que aquí en efecto hay que reviven hay que reinventar nuevas formas de organización activa de la gente que ni tiene centro de trabajo ni tiene relación laboral al uso pues bueno aquí es donde tenemos que buscar nuevas formas de organizar a estas persa

Voz 1727 26:51 decía Luz Rodríguez la semana pasada en este programa la experta en

Voz 1027 26:54 en derecho laboral

Voz 1727 26:56 jo en las nuevas plataformas que da igual cómo sea un contrato que hay que hablar de los derechos laborales se llame como se llame el contrato que vincule a estos nuevos trabajadores con las nuevas plataformas no

Voz 9 27:06 claro porque al final lo que en nuestra opinión las empresas están haciendo es externalizar riesgos que asumían las empresas de múltiples maneras la tecnología como excusa para mediar entre lo que es una empresa de lo que es el trabajador ha hecho que cambia totalmente el mundo el trabajo pero la externalización de riesgo es general es decir el otro día dábamos un dato que es brutal no ya menos el cuarenta y ocho por ciento de los trabajadores en España tienen contrato indefinido y a jornada completa ya el cincuenta y dos tienen contrato temporal o contrato a tiempo parcial o las dos cosas no por tanto los contratos indefinidos lo que nuestras abuelas Jamal contrato fijo gen día de los nuevos contratos indefinidos la mitad no pasa de dos años de antigüedad el treinta y siete por ciento no pasa del año de antigüedad es decir el paradigma cambiado lo han cambiado por tanto hay que tratar de reconstruir esas responsabilidades de las empresas respecto al trabajo respecto a los contratos esto exigen efecto una reformulación del marco laboral en España de cierta profundidad por eso decimos que no sólo derogar la reforma laboral que creemos que hay que eliminar aspectos muy muy precaria antes del empleo sino Rey rehacer un nuevo marco laboral en España que garantice derechos para estos millones de trabajadores que India apenas los tienen y que de alguna manera sitúen a nuestro país ante lo que es ya una realidad y es que la invasión de las tecnologías tampoco es algo neutro sino que favorece Adrien perjudica a alzas tienen un potencial enorme pero también tienen un potencial de es vertebrar de precarizar el empleo enorme no y ahí es donde hay que adaptar la norma y la política creo que tendría que estar pensando más en esto que en otras cosas

Voz 0199 28:40 si acabábamos de cambios de paradigma yo no sé si una eso lo percibe lo mismo que percibo llevan al tema de las pensiones no que cada vez hay más discursos más elementos por ejemplo el PSOE valor a llevar la mochila austriaca en su programa para estas elecciones etcétera de que en cambio pasar del actual sistema el sistema de reparto los que trabajan en los que trabajamos ahora pagamos las pensiones de los jubilados ahora hacia un sistema cada vez más de capitalización donde cada uno al final de su vida laboral recibe lo que haya sido capaz de de cotizar me gustaría conocer la opinión de una al respecto si percibe ese cambio y segundo si para los sindicatos esto es una línea roja es decir si aceptarían pasar de el sistema reparto al sistema de capiteles digo es una línea roja en la reforma de las pensiones

Voz 9 29:27 nosotros sabemos que hay responsables políticos de los partidos responsables económicos que ahora mismo están por la labor en efecto de ir a un sistema de capitalización pasando por encima el sistema de reparto pero también creo que ningún partido se va a atrever hacer una propuesta explícita en ese sentido porque sabe que el batacazo electoral es de Champions por tanto creo que a nosotros al sindicato a los sindicatos a los trabajadores lo que lo que nos toca es seguir diciendo que el sistema solidario de pensiones publica el sistema de reparto en España es viable que hay que garantizar cómo se financia no sólo ahora ni en el año que viene sin sino en las próximas dos décadas y pico donde sabemos que va a haber más pensionistas que van a vivir más años y que van a cobrar pensiones más altas y por tanto se trata de saber

Voz 1727 30:11 como

Voz 9 30:12 eh garantizamos la financiación de tres puntos de PIB que es lo que se van a incrementar en los próximos años el gasto en pensiones y este es el debate es una apuesta política Si se quiere un sistema de reparto o quiere un sistema de capitalización los sindicatos Comisiones Obreras tenemos claro que el sistema repartos el que deseamos que es viable que es posible que depende de opciones políticas pero éste hay que explicárselo a la gente porque en efecto sabemos también que responsables políticos que añora harían o que estarían más por la labor de un sistema de capitalización donde tenga más que ver con la capacidad de ahorro que cada uno su pensión futura

Voz 1727 30:46 las pensiones que han entrado en las últimas horas en la campaña ayer el el el economista publicaba el diario económico publicaba una entrevista con el gurú económico que ha fichado Pablo Casado Daniel Lacalle en entrevista en la que decía entre otras cosas que en nuestro los países de nuestro entorno el debate no es la revalorización de las pensiones sino su recorte y que se han recortado un veinte un treinta o un cuarenta por ciento desde el PSOE interpretaron qué estaba diciendo que lo que había que hacer era recortar Pedro Sánchez decía lo siguiente en un mitin

Voz 1722 31:18 la derecha en este país no está proponiendo la revalorización de las pensiones está proponiendo el recorte de las pensiones no está proponiendo garantizar el carácter público del sistema de pensiones lo que está proponiendo es la privatización de nuestro sistema de pensiones lo que está proponiendo es jubilaciones para pensionistas se conviertan en gentes pobres

Voz 1727 31:36 el protagonista la calle salió inmediatamente a decir que él no había dicho que lo que él decía no significaba eso significaba recorte ir Pablo Casado replicaba a Sánchez

Voz 0522 31:46 pues en efecto nosotros hemos garantizado las pensiones las hemos garantizado cuando Sánchez dejó congeladas como diputado cuando gobernaba vuestro paisano leonés Zapatero las dejó congeladas ICO Lula cito que ponía rescate

Voz 1727 32:00 bueno el tema de las pensiones Antón que ya te escuchaba a sentir aparece en todas las citas electorales convendría Cougar poco con esto no se aclara la posición de fondo de cada uno de los partidos no juguetear con un concepto que pone muy nerviosa a mucha gente

Voz 0199 32:19 en absoluto Gómez Adriano no meter miedo no meter más miedo el estrictamente necesario hablar con con reposo con tranquilidad contactos de los desafíos que tiene un sistema de pensiones basado en el sistema de reparto que es perfectamente viable perfectamente sostenible dejar de asustar a la gente sobre todo de especular no porque son especulaciones recortes a futuro cambios diferentes fórmulas para mantener el sistema cuando lo que necesita un sistema público de pensiones es sobre todo estabilidad y un poco de responsabilidad

Voz 1727 32:48 sí habíamos invitado a la calle que conste de estar esta mañana en el programa que nos aclarara qué quiso decir sino decía literalmente lo que decía ese párrafo de la entrevista pero pero no nos han dicho que más adelante

Voz 0199 32:59 no lo ha querido aclarar que hoy no

Voz 1727 33:01 eh eh pero lo habíamos invitado a que lo hicieran este

Voz 0199 33:04 que no se puede preguntar claro en este programa

Voz 1727 33:06 a Zarzalejos

Voz 1027 33:08 por ello quiere volver al al de ahí era la manifestación de la España vacía no porque me pregunto y le pregunto a Unai Sordo qué grado de sindicalizar Acción Rural existe en España es decir todas estas reivindicaciones están vertebrada canalizadas en parte al menos por lo dio las las centrales sindicales es decir hay presencia sindical en en este gravísimo problema porque no es un problema sólo de de infraestructuras es un problema también de empleo de las condiciones de empleo en el mundo rural que son terribles en las que además irrumpe esa inmigración que que vienen las condiciones muchas veces desde el punto de vista o humano y material deplorables aquí que también hay que poner encima de la mesa es decir el el en los sindicatos españoles están preocupando por lo mundo rural por la España vacía da como los partidos también políticos

Voz 9 34:12 el sentido oportunista a estas

Voz 1027 34:15 esas manifestaciones

Voz 9 34:18 fíjate que en muchas de estas iniciativas que son a partidistas que son plataformas mucha de la gente que está en las seis iniciativas es gente de Comisiones Obreras yo estaba ayer en la manifestación básicamente porque había estado reunido con todas estas plataformas y encarecidamente querían que estuviéramos la en la manifestación por tanto no hay ninguna visión oportunista no lógicamente el sindicato tiene dos patas una es la más socio política pero otra es en la que nos ancla del mundo

Voz 1727 34:47 trabajo el mundo de los centros de trabajo real

Voz 9 34:50 les no y cuando hay crisis de empleo como hay en todas estas provincias son dos otros territorios donde el gran problema que no hay actividad económica o que las empresas han marchado o que no vienen pues evidentemente hay hay una debilidad pero los sindicatos por lo menos comisión hasta bastante implantado también en estos territorios algunas de las provincias de España donde tenemos los ratios de afiliación más altas por ejemplo están en Castilla La Mancha que es algo que a alguien le podría sorprender pensando que sería Barcelona Vizcaya

Voz 1027 35:14 sí sí podría ser efectivamente pues

Voz 9 35:16 puedo pasa los datos pero algunas de las provincias con los ratos ratios de población ocupada más altos de España pues por ejemplo Albacete no señal de que el sindicato tiene presencia también en esos ámbitos pero no quiero hacer demagogia este es un tema muy complejo en efecto no va sólo de poner carreteras o de tirar una vía del tren en condiciones estos son condiciones sine qua non porque si tú tienes Extremadura conectada por ferrocarril como la tienes evidentemente es una invitación a la desertización industrial a la desertización real de un de un territorio estos condición sine qua non pero es más complejo que todo eso tener un sistema de servicios públicos que garantice un acceso a una base de servicios públicos tiene que ver con cómo componemos también las distintas administraciones de España que tienen que formal que actuar de una forma mucho más proactiva mucho mejor relacionadas entre ellas evidentemente las inversiones de una empresa no vienen por decreto ley sino que hay que favorecer un entorno las políticas de formación permanente las políticas de formación profesional en la digitalización de los espacios rurales no puede ser que tengamos espacios rurales con un acceso

Voz 2 36:19 de hace muchos años a la a la red a los datos no son

Voz 9 36:23 políticas multi facetas que ya digo que en mi opinión son casi de estrategia de países un secretario

Voz 1727 36:29 de Comisiones Obreras gracias gracias

Voz 9 36:31 a vosotros buenos días decía

Voz 1727 36:34 Zarzalejos es oportunista al que de repente ayer en esta manifestación del mundo rural estuviera todo el mundo mostrando su solidaridad con estos señores y señoras que tienen que votar en un mes cuyo voto es tan importante nos preguntábamos eso también al hilo de la presencia de todos los partidos políticos todos es todo te llevan en sus programas electorales que llevan que no sea en fin un hervor de última hora Javier Carrera buenos días

Voz 9 36:58 qué tal Pepa buenos días vamos a empezar con los partidos gran

Voz 1727 37:00 Mendes con el PP de momento que igual cuando voten esto cambia pero de momento con el PP es el partido más votado ahora mismo en las Cortes el PSOE que es en el para el partido en el Gobierno

Voz 0866 37:11 sí son seguramente los que más se juegan en esas zonas entre las medidas de los socialistas hasta el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto demográfico y un plan específico para el mundo rural reduciendo cargas fiscales promoviendo el turismo las renovables la banda ancha también ayudas a la agricultura a la mujer rural los populares por su parte apostarán por extender las nuevas tecnologías para favorecer dicen el emprendimiento y las oportunidades de mujeres jóvenes con rebajas fiscales además de fortalecer el transporte público y el papel de las disputas

Voz 9 37:41 es algo en lo que hace hincapié Pablo Casado

Voz 0866 37:44 que habla Pepa de garantizar la educación y la sanidad en en esos

Voz 1727 37:48 eso es los partidos grandes los que los medianos vamos a llamarlo así los nuevos los nuevos partidos que cuentan

Voz 0866 37:55 echaron la manifestación de ayer precisamente para adelantar algunas propuestas podemos buscará garantizar dicen el acceso a los servicios quieran impulsar las nuevas tecnologías para generar empleo incorporando a las mujeres ya asegurando explican el acta

Voz 9 38:07 eso a la tierra para la juventud la

Voz 0866 38:10 formación naranja ofrece un plan nacional para contener la despoblación además de una rebaja del sesenta por ciento en el IRPF para para aquellos que se sienten allí con un proyecto o una tarifa de treinta euros para mujeres autónomas ir desde Vox avanzan medidas que pasan por una ley de protección de la tauromaquia otra para la pesca y el fomento de la natalidad a través de lo que denominan Pepa protección de la fama

Voz 1727 38:33 Javier gracias a vosotros hasta mañana como es la gestión de las expectativas eh porque ahora mismo peso unidas podemos tienen en fin de una diferencia de de de doce trece escaños en este momento en las Cortes disueltas pero claro las encuestas dicen algo muy distinto le ponemos el termómetro a la campaña la vuelta a esta pausa

Voz 0763 42:25 SER Pepa Bueno

Voz 1727 42:36 quedan cuatro semanas para las elecciones generales y a partir de esta cada lunes nos proponemos ponerle el termómetro a la campaña echar un vistazo a cómo evoluciona la cosa en los partidos tanto su estrategia como el su liderazgo como están los líderes empezamos contigo Zarzalejos cómo ves al PP como como veis la evolución de Pablo Casado

Voz 1027 42:56 bueno según las encuestas que hoy mismo tenemos encima de la mesa y entre ellas yo me fio particularmente trekking de El Confidencial

Voz 9 43:06 tanto el partido

Voz 1027 43:07 socialista como el Partido Popular están más entonados el Partido Popular está mejor en relación a sus dos competencias es decir Box hizo ciudadanos que no terminan de mejorar mejora ligeramente el Partido Popular y hay una correspondencia ahí es que también sigue mejorando partido socialista qué quiere decir esto pues que probablemente vamos a tener todavía dos grandes referencias partidarias aún con diferencia de de escaños no por una parte el Partido Socialista por otra parte el Partido Popular Partido Popular tendría un gran éxito si llega a los cien escaños estamos pensando en que si hay un éxito si solamente pierde XXXIII amortizar amortizar incluso en el análisis de los medios de comunicación

Voz 1727 44:05 Anton

Voz 0199 44:07 esto no lo arregla una de las pocas reglas de la política española funciona no es que el Partido Popular siempre le va mejor cuando arranca la campaña que es una máquina electoral que es activa y que siempre mejora sus expectativas en campaña electoral yo coincido efectivamente yo creo que ha pasado el momento de pánico que había en el Partido Popular no pero más de que no es tanto mérito de Casado

Voz 1727 44:29 el sorpasso porque Panhispánico total Randy sorpasso a que Vox

Voz 0199 44:36 cercana incluso al dentro del rango de los veinte diputados de distancia o menos no yo creo que pasa os en moto pero no gracias a Pablo Casado su liderazgo sigue siendo yo creo absolutamente caótico irregular hiper ventilado con una sobreexposición mediática qué debería a serenar sino va al desacierto de sus competidores es evidente que Ciudadanos ha entrado en barrena estado el momento absoluto desconcierto es un partido que va a bandazos iba por momentos yo creo que Vox empieza a pagar las consecuencias del frikismo de buena parte de sus líderes de sus propuestas propuestas que asustan incluso a los votantes más duros del del Partido Popular yo creo que es es más demérito de Vox y de ciudadanos que acierto de casa propia

Voz 1727 45:21 a fecha de hoy Mariola veis más posibilidades de movimiento intra bloque que de trasvase del bloque de la derecha izquierda

Voz 1505 45:31 bueno parece que es así no parece que la competencia por la búsqueda de votos si por la captación de los votos está así y además también yo creo que hay una partidos como Partido Socialista una estrategia muy clara o de mantener movilizados hasta el veintiocho de abril que todavía queda muchísimo tiempo a todas tu electorado teniendo en cuenta que su diseño de campaña es un diseño de campaña muy tranquilo y que confía casi más en los errores del contrario que en las iniciaría por eso los aciertos propios por lo tanto configurar ese tipo de campaña con la necesidad de tener a toda su electorado movilizado yo creo que que eso no es fácil

Voz 0199 46:17 yo discrepo un poco a mí me da la sensación de que esa es la apuesta del PSOE no desde hace una semana

Voz 1727 46:22 la puesta de que de hacerse el muerto no

Voz 0199 46:25 ese con el con el voto moderado de centro centro izquierda que es el estaba yendo que es estaba posicionando en el electorado Ciudadanos no yo creo con el PSOE

Voz 0763 46:33 pero si yo creo que ya está ya está en las

Voz 0199 46:36 no yo creo que el PSOE han llegado a la conclusión de que el gran caladero de votos que pueden beber de aquí a la campaña es el derrumbe de Ciudadanos estuve estuve yo yo creo que Ciudadanos centrado una deriva en una deriva que va bandazos que que ha pasado de ganar a dos bandas de ganar por la izquierda por la derecha a perder por la izquierda perder por la derecha y que la respuesta está siendo a está generando todavía más confusión entonces yo creo que yo creo que es las perspectivas del ciudadano son son pésimas en extremo eh

Voz 1027 47:09 yo creo que derrumbes todavía más podemos porque si nos fijamos en las encuestas es verdad que está lejos de las expectativas que había hace unos meses pero pero supera su marca de treinta y dos está en una media que se puede comprobar en una media de cuarenta y algo es decir incrementa pero el dedo bajo el verdadero derrumbes les está produciendo el derrumbe demoscópico ojo demoscópico está en Podemos

Voz 0199 47:42 a favor José Antonio yo el análisis que hacen que el PSOE es el voto que podíamos perder por la izquierda no lo vamos a perder porque Podemos no está en condiciones de disputarlo lo que donde podemos crecer donde podemos ganar esos esos porcentajes que nos permitan superar el treinta por cien de voto es en el otro competidor no es así no crea que estoy Guns yo creo que yo creo que sí que ya se ha producido yo no

Voz 1505 48:07 aunque también esta producción

Voz 0199 48:10 va a haber iba creciendo y vamos a ver cómo

Voz 1027 48:13 no yo creo yo creo no dice no a las encuestas las encuestas dicen que el voto de el de Ciudadanos al PSOE sea detenido donde sigue creciendo el Partido Socialista es de

Voz 0199 48:25 el vertido es decir el PSOE ya envía a votantes a Ciudadanos C's quién está devolviendo

Voz 1027 48:33 no creo que sea ha en las encuestas

Voz 1727 48:35 las iremos viendo semanas semana y luego nos llevaremos probablemente un susto como viene pasando últimamente cada vez que se abren las urnas me interesa más cómo veis vosotros a los partidos como dónde dónde queréis que está poniendo cada cual el acento en su campaña decía Repe reproducía en realidad la broma de hacerse el muerto para hablar del PSOE eso se dice en Andalucía del Gobierno de PP y Ciudadanos que se hace el muerto hasta después de las elecciones porque me acuerdo de la campaña de Susana Díaz que su gran error o uno de sus errores fue dar por supuesto que las cosas iban bien y hacer una campaña muy

Voz 0763 49:07 anodina muy de no hacer ruido

Voz 1727 49:12 última semana se dieron cuenta de que había que apretar el acelerador

Voz 0763 49:14 el corre ese riesgo el PSOE el presidente de