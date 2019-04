Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias Dolors Montserrat será la número uno de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas lo acaba de anunciar Pablo Casado en un desayuno informativo de Europa Press vamos a presentar

Voz 2 00:16 a la número uno en la lista de partido para las elecciones europeas que es la exministra de Sanidad y ex vicepresidente al Congreso Dolors Montserrat digestivos he dicho sólo exministra allí ex presidente porque sigue siendo la portavoz

Voz 1845 00:35 además el secretario general de Comisiones Obreras denuncia que algunas empresas no están aplicando la subida del Salario Mínimo Interprofesional Unai Sordo ha dicho aquí en Hoy por hoy que está habiendo problemas en no pocas empresas y que no es desconocimiento sino resistencia de algunas compañías

Voz 0824 00:52 Abel Quintana buenos días buenos días Pepa Unai Sordo asegura que están llevando a cabo una acción sindical bastante intensa porque hay muchos empresas donde por ejemplo se están eliminando pluses y las nóminas de los trabajadores afectados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional no se modificado

Voz 0744 01:06 está habiendo resistencias en las empresas a aplicar algunas de las medidas eh que sean promulgado en los últimos meses en estamos teniendo bastante gente que está dirigiendo al sindicato porque entienden que no se está aplicando correctamente en sus nóminas hay mucho trabajo a tiempo parcial y que por tanto el Salario Mínimo Interprofesional también se aplica de forma parcial están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y por tanto el montante final en la nómina es el mismo estamos teniendo problemas

Voz 0824 01:31 y ha advertido de que si el próximo gobierno decide bajarlo convocará movilizaciones de altísimo voltaje el secretario general de Comisiones Obreras ha hablado también sobre las demandas de la España rural que salió ayer a la calle sordo apuesta por el desarrollo de infraestructuras la digitalización y la ampliación de servicios públicos también hemos hablado en Hoy por hoy con Luis Antonio Sáez director de la Cátedra sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza ha recordado el valor de la cultura de la inmigración para el futuro del mundo rural y le ha pedido a los que viven allí que pongan en valor todos los aspectos positivos para que se convierta en un atractivo

Voz 3 02:03 el mundo jugando es que quería decir es que tramita escalas a la persona puede ser protagonista en algo que tu propio destino entonces ofrecer eso que a lo mejor no son centros comerciales pero a lo mejor es silencio y otro tipo de cosas son los propios del territorio los que tienen que mostrar y enseñar que esas cosas también hacia una pena

Voz 0824 03:05 hoy en la ser el alcalde de Alcobendas y de nuevo candidato del Partido Popular Ignacio García de Vinuesa contrato con la trama Púnica campañas de imagen que pagó con dinero público Virginia sarmiento así lo revela un informe de la UCO al que ha tenido acceso en la Cadena Ser habla de pagos de ochenta y cinco mil euros a las empresas de Alejandro de Pedro entre dos mil once y dos mil catorce en trabajos de reputación para la Alcaldía aporta correos electrónicos y mensajes de Whatsapp para Tele para Teresa Alonso la jefa de comunicación del alcalde que negó en su declaración policial Vinuesa pagó las facturas según la agencia tributaria a través del Patronato Municipal socio cultural organismo autónomo dedicado al apoyo de entidades locales au a la organización de fiestas patronales la Guardia Civil ha remitido el informe a la Justicia por un posible delito de malversación de fondos públicos el presidente del Partido Popular Pablo Casado presentar a las doce del mediodía la lista completa del PP para las elecciones europeas de mayo lista en la que va a estar el presidente de la comunidad Ángel Garrido lo acaba de confirmar Casado lo dijo también ayer el presidente del PP madrileño Pío García Escudero

Voz 5 04:10 pudo merecer porque porque cancele su nombre de partidos nombre vocacional de la política que yo lo conozco desde hace muchos años siempre lo digo verdad Ángel tú tenías el velo negro yo tenía pelo

Voz 0824 04:23 leído está obligado a dejar su cargo en la comunidad por lo que su marcha supondrá que Madrid tendrá un tercer presidente en lo que va de legislatura previsiblemente levas sustituir el actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán de cara a las elecciones municipales Gabriel Ortega ha sido elegido en primarias candidato a la alcaldía

Voz 6 04:41 Móstoles por la confluencia más Madrid ganar Móstoles además a las once y veinte de esta mañana está previsto que comience el juicio por la demanda que presentó el primer trabajador de Metro al que se le reconoció una enfermedad laboral por su exposición al amianto

Voz 1995 05:26 el primer lunes de Arili probablemente uno de los bienes más lunes del año muy buenos días que estamos en precampaña electoral bueno ahora que vivimos constantemente en una precampaña electoral sería bueno que tuviéramos muy presente una verdad todo el mundo miente y no hablo de los políticos habló de ustedes hablo de

Voz 1995 19:30 sobre la conexión en la entrevista con Jordi Évole hablaba de la conexión

Voz 15 19:34 a diferencia de estar conectados y estar comunicados no he tenido muchas veces es lo mismo que las redes a veces te permiten estar conectados

Voz 1995 19:40 pero no cárnica pues seguir estando solo comían

Voz 15 19:42 el amigos en Facebook Varela certezas que todo el mundo

Voz 1995 19:45 miente en las encuestas pero no todo el mundo miente a Google

Voz 12 19:49 le siguen sonando con génica este Cantero que si todos de la revista especialidad especializada en tecnología que se llama retina buenos días Lugo Jaime

Voz 1995 19:57 vamos a la al origen de todo esto porque Google es el mejor de los buscadores porque realmente

Voz 12 20:04 que en el mundo son lo prohíbe

Voz 1995 20:05 estamos a Google bueno quiero que es esta

Voz 15 20:08 hasta en su motivo como empresa no ser capaz de ordenar la información del mundo yo creo que hay que no cuesta entender cualquiera estos trabajos sin entender esta esta ayuda que nos hace que no hace Google de ordenar la información del mundo hasta disposición en el mundo de la búsqueda además está cambiando lo hablábamos antes y hoy ya no solamente es buscar en esa cajita sino es buscar hablando un altavoz es buscar hablando a tu móvil entonces las búsquedas son omnipresentes la vas por la calle a la gente hablando a su móvil es imposible imaginar el mundo sin

Voz 1995 20:38 tú ahora imagínate el Un mundo sin Google un día al otro será no sabía cómo al mundo antes de rabia comer el mundo antes de cuando en cuando él cuando teníamos que ir nosotros a buscar un dato había que ir a una Huckabee claro se Gusev de ocho

Voz 15 20:54 ante el estado esta semana en en en en San Sebastián estaba con con gente de allí se enfadaron cuando ahí les preguntaba por la calle porque es que no tienes Google pues estos la siguiente pregunta por la calle qué te pasa

Voz 1995 21:07 Nos quedamos antes que tú de no saber si a estas horas Google ya sabe qué es lo que va a ocurrir en todo el mundo habla de las elecciones más complicadas con encuestas cada vez más más precisas pero en ese tiempo más confusas pues nadie sabe qué va a pasar a las elecciones pero puede que Google ya lo sepa porque es capaz de predecir nuestro comportamiento tú desde Big Data todo ese gran almacenaje de nuestros datos admite

Voz 36 21:30 va a hacer que seamos más listos

Voz 1995 21:33 más tantos Geli

Voz 36 21:35 esa es la gran pregunta sé

Voz 15 21:36 esto realmente nos aporta o no el libro niega algunas de las cosas con las que decimos que además tontos por ejemplo este de la caja de de la caja de resonancia pero desde luego desde luego aparte esta capacidad de conocer cosas que a lo mejor es siquiera queríamos conocer parece que esto más listos no nos ahora no podemos discutir cómo es de tontos Basora pero yo luego más listo es más vistos parece claro yo yo este este conocimiento el subconsciente a mí me me me recuerda si os acordáis en la novela de emires ochenta y cuatro esta habitación ciento uno El Ministerio el amor donde donde el Estado sabía cuál es el peor de tus miedos yo no puedo pues no deja de libro no puedo dejar de pensar en la habitación de ciento uno en la que alguien sabe Google o quien sea cual es el cuarto

Voz 1995 22:18 el gran hito recomendarías por ejemplo para despistar a Google crecerá buscar cosas que no te interesan Keller y hábitos no son los tuyo pescar en el río hoy hoy como para que él crea que ahora me gusta pescar en el río ese tabú

Voz 15 22:33 los hackear a Google vamos a decir pero pero y además yo creo que deberíamos empezar a plantearnos es una complemente lógico que Google nos ponga un botón como Spotify un botón de apagar la inteligencia no en qué momento yo puedo decidir a favor apaga la inteligencia debe dejar de proponer Mela escolar que yo quiero pasa con Spotify yo supongo que todos cuando cuando escucháis Spotify a recordar de bueno a recomendar a cosas que tú crees que no son lo suficientemente bueno para mí

Voz 1995 23:00 el fondo Spotify reproduce una conducta muy humana es decir si yo sé que a ti te gusta se Rocío Jurado te voy a comprar un disco discordia Jurado hombre y es muy probable que si te gusta Jurado es muy probable que te guste Estrella Morente que acabo de hacer un disco hablamos hace pocos días lo que pasa es que Spotify siguió una vez por curiosidad que me pasó otra cosa pongo mar como en Johnny que era un artista italiano en quiénes este chico a partir de ahí Google ya sea perdón Spotify me manda canciones italianas les está uves todo el rato

Voz 15 23:31 por eso te vendría bien el botón de apagar la inteligencia cuando vas a escuchar música italiana la ADIC esa Spotify que apague la interior

Voz 1995 23:36 sí de encenderlo en otros entornos vendría bien el botón de defenderla la inteligencia bueno este asunto de la mentiras también fascinante sí que hemos decidido invitar a alguien que sabe mucho muy recomendado Sabina este problema muy recomendado eh señor en Enrique Rojas bienvenido muchas gracias Mino cuidado por su hija efectivamente mi hija María déjame María te puedes venir que mira yo no puedo ir pero conozco a una persona buenísima

Voz 1 24:01 esta mañana en México su su libro

Voz 1995 24:04 cómo hacer que deba base cosas buenas

Voz 1 24:06 y me dijo pueblos en sustitución mía pues te oigo vengo de de

Voz 2 24:11 de niño de los recados porque tiene banquillo seguido el banquillo de mi hija

Voz 1995 24:16 de hecho libro fantástico y es verdad dijo Caliendo

Voz 0985 24:19 que sales a jugar

Voz 1995 24:21 sobre la mentira Enrique es uno de los grandes temas de Estado usted de acuerdo con la idea de que todo el mundo miente tal y como dice este libro

Voz 1 24:28 pues sí la verdad es que la mentira es que la hay una clasificación voy a hacer una unas pinceladas sueltas distintas modos de mentir mentir es la afirmación hecha por alguien que sabe que es falsa en su totalidad o parcialmente entonces vamos a ver una una lista de mentiras en en el día a día las mentiras piadosas que son aquellas que evitan males mayores la las mentiras con promesas no cumplidas dar la palabra y no llevarla a cabo la mentira intencionada presión por ejemplo que es el currículum invite José muchos currículum Se serán datos que no no no gusta la gravedad otros que siendo reales están hipertrofiar la mentira sobre uno mismo el autoengaño

Voz 1995 25:08 pero cómo puede uno perder discuten cómo puede uno es debería ser muy difícil engañarse a uno mismo

Voz 1 25:15 no porque en fin es lo más sencillo claro no es muy es muy fácil porque cuando hay estudió Freud he visto que en el en el libro de todo el mundo miente hay un momento que al principio de liberaba de Freud entonces fue decía que muchas veces hay un mecanismo de defensa psicológico que es mentira uno se falsea asimismo pensemos una persona que la suspendió un examen para una plaza de tal hice bueno al final ha sido mejor que no sea así porque en la justificación de algo no sea que vivir en la verdad cruda hay total es muy difícil luego la mentira como exagera exageración de algo no pensemos por ejemplo en los cazadores cuando uno va de caza los cazadores cuenta la historia es que lo bueno se ajustan al vida presión vuelos conquistadores lo los Don Juanes de digamos de que están trabajando en la conquista de la mujer

Voz 1995 26:01 la política es ejemplo eh

Voz 1 26:04 plagio el copiar libros el copiar en un examen ejemplo yo recuerdo cuando yo era más joven en la Universidad Complutense con profesor de Psiquiatría que él la gente puede oportuno estaba vigilando ante cuatrocientos alumnos y un alumno sacaba un papel en donde ha copiaba literalmente lo que era la pregunta no el mentiroso compulsivo es decir eso es un trastorno de la personalidad que se dan en sujetos que tienen como la tendencia a mentir de una forma automática osea in claro el problema es que la mentira a la verdad hay un espectro intermedio de cosas que son aproximadamente verdad próximamente mentira no hay que claro

Voz 1995 26:40 estas la sufrimos todos los días durante llegan muchas de ellas todas en la red

Voz 1 26:45 y luego la mentira por ejemplo afectiva o la infidelidad entonces como no digo esa gracia era cascada lo ve mucha gente eh yo digo que una de las puertas de entrada al castigo de la felicidad es la verdad lo mismo que la autenticidad ser auténtico qué significa pretender que entre la teoría y la práctica de vida personal hay una buena relación entre lo que yo digo lo que yo hago hay una buena relación

Voz 1995 27:08 lo vamos a hacer una pequeña pausa Enrique Rojas que es catedrático en psiquiatría es director del Instituto Español de Investigaciones psiquiátricas en Madrid y a él le vamos a pedir que nos cuente toda la verdad sobre la mentira pero vamos a hacer una una pequeña dos

Jaime de que hay padres que les hace mucha ilusión que graban a sus hijos pronunciando sus primeras palabras y entre ellas es Alexa el altavoces de que Google hay un altavoz que ya la gente en casa cosas y busca escribir lo que tiene esto mira cuánto Francesca

Voz 15 32:39 anda que es una filósofa italiana

Voz 23 32:42 bien no Bayern arriba semana inversora yo que era

Voz 15 32:45 retórica de la de la filósofa pero entré en Google Earth valga la redundancia en youtube y encontré montones de vídeos de de bebés diciendo sus primeras palabras que pasen otras tanto que hizo el lujo como co hackeo en Kheyl Google como que dicen al ex entonces preocupaba el hecho de que el niño su primera palabra sea Google

Voz 1 33:02 pero me preocupa casi más que padres graven al niño diciendo que lo suban a You Tube esto es una cosa curiosa

Voz 1995 33:08 deja de Leño ya dice

Voz 1 33:11 el niño ya es decir Alexa

Voz 1995 33:14 bueno seguimos cogeneración Cantero director de la revista retina los no sobre ese libro todo el mundo miente de ser Stephens su libro que tiene ya algunos años y que por fin se edita en España ahí hablamos también con el doctor Enrique Rojas que es catedrático de Psiquiatría director de Instituto Español de Investigaciones psiquiátricas Enrique

Voz 1 33:32 como

Voz 1995 33:33 cómo se define la la mentir en psiquiatría

Voz 1 33:37 bueno la mentira es una es una falsificación de la realidad de la verdad que puede ser con intención clara o con intención enmascarada no y entonces pues la clasificado las vendidas se puede decir son mentiras físicas psicológicas sociales y culturales las mentiras por ejemplo culturales son históricas pensemos que interpretar nacemos de la selección francesa cuando se produce cuál es el luto a finales bueno es malo no el tema de que que decíamos ahora de las elecciones no es decir pues que pasa porque hay un voto oculto que la gente no lo dice o que la gente miente en la en las cuesta siete pero nos encontramos con que el día antes había dicho una cosa y el día después parece otra no radicalmente Titán

Voz 1995 34:15 lo modificada no ocupa ahora enormemente a los partidos que el voto Serrat la decisión del votos retrasa muchísima gente que decide su voto ocultarlo

Voz 1 34:23 bueno ahí en la política es decir hay tal aspecto de gestos en la política que cualquier palabra frase comentario es interpretado esto podría dirigirla

Voz 9 34:34 la la la formación

Voz 1 34:36 ha indicación o la manipulación del lenguaje de una misma frase dicha por un político un personaje importante digo yo alguna distinción entre fama y prestigio una cosa es ser famoso que es una persona conocida que sale permanentemente los medios y suena prestigio que es el el tener una trayectoria donde hay mucha coherencia y hay mucha autenticidad matiz diferencial mucho famoso que que no tiene prestigio

Voz 23 35:03 yo marcas no te voy afortunadamente

Voz 1995 35:05 mucha gente que tiene mucho prestigio que no vamos pero por lo que hablamos y por lo que estábamos eso que usted dice la mentira es consustancial al ser humano desde la noche de los tiempos

Voz 1 35:17 sí lo que pasa es que la la gente sana la gente psicológicamente sana miente lo mínimo se pregunta qué tal estás de pronto otra persona desgracia de un problema económico tienes con tu mujer y qué tal estás así debe los al genio diese más o menos no pero nosotros decimos todo va bien pero todo el crudo ven que dicen los brasileños en esa pregunta tú no dices mira mi hijo eran suspendido el curso entero de un problema económico al uno no dan una información privilegiada de golpe boom más o menos bien las cosas van funcionando no eso es la gente que mete forma sangrante osea de forma rotunda pensemos en las infidelidades yo como psiquiatra había mucha gente que has sido infiel y dije bueno tampoco fue así tal y entonces se metamorfosea en la realidad se cambia si se enfoca a nivel positivo entonces un observador atento seamos un notario de la realidad pero por favor si pasó esto y aquello y esa persona le cuesta aceptar de hecho da la pregunta que que usted me hacía a micrófono cerrado como sedes ese cura un mentiroso compulsivo en la primera curación es hacerle ver Fortis Terim suave y modo con claridad pero con delicadeza que él miente entonces la la manera de conseguir que una persona pues mejor es decir yo reconozco me han convencido me han puesto sobre la mesa que yo tengo una tendencia tiene cosas es importante no

Voz 1995 36:38 en estoy pensando en ustedes el gremio porque no psiquiatras han visto como usted tenía unas bases muy sólidas sobre su profesión unos estudios muy certeros pero tras los últimos veinte treinta años todo esto saldrá con las redes sociales todo esto asaltar cómo están ustedes vamos a ver el además

Voz 1 36:58 psiquiatras se ha convertido en un médico de cabecera vaya por delante los dos médicos que basan creció en los últimos años en el mundo occidental son el psiquiatra Juan ética pero cuidado como está los psiquiatra yo les cuento una anécdota

Voz 1995 37:10 con mantiene enero Ledo da una anécdota divertida

Voz 1 37:15 yo soy profesor visitante en Nueva York voy con frecuencia allí de vez en cuando a la lengua You que es la segunda la tercera después de Harvard y cuando llego a es que fui a dar clase me dice el jefe de Psiquiatría que era americano pero parecía inglés era muy irónico me dice doctor Rojas cuál es su especialidad yo lo digo bueno Stoner ya son las depresiones me dijo pero todas dice bueno las emisiones del adulto me dijo pero todas las de la adulto porque allí la gente toca la esquina del apunta pasen unos días y te pregunto ya al al profesor cuáles cuál es a lo que usted se dedica y me dice yo me dedico a tartar sólo psiquiatras neuróticos

Voz 0985 37:52 bueno yo te digo yo pero a todos

Voz 1 37:57 el como esta sí si habrá uno puede ser dermatólogo y quedarse calvo uno puede decir psiquiatra y no echar equilibraron no

Voz 1995 38:05 el filial refiero que por ejemplo que decir es de la base de de libro del que hablamos hoy se basa en lo que si somos capaces de decirle a Google en esas verdades que si somos capaces de poner en un rectángulo Lillo donde realmente ponemos lo que nos preocupa de verdad lo que buscamos habrá lo que nos interesa de verdad Nos da como resultado porcino un gran estudio sobre la psique humana al que nunca habíamos tenido acceso de una forma tan brutal tan apabullante y tan tan global ese tipo de estudios pero se destruyen

Voz 1 38:32 sí por ejemplo ahora antes de entrar yo en el estudio estaba escuchando que la primera información en Google es en reacción psicológica es con la depresión sea la depresión es la enfermedad de la melancolía de la tristeza piensen ustedes en España hay muchísimos suicidios al año que no salen no se habla de ello hay un problema en Francia de de subir juvenil extraordinario de mucha gente interesada de prisión se cura es hereditaria hay algún medicamento que te da hay una parte psicológica eso se uno se da cuenta pensemos por ejemplo en la pornografía o sea en este momento el setenta por ciento de internet dicen los que saben

Voz 1995 39:07 sí

Voz 1 39:08 es pornografía y la pornografía es una mentira sobre la sexualidad porque es la utilización de la mujer como cosa como ojito tuyos a Rajoy dicen los ingleses usar y tirar

Voz 1995 39:20 claro

Voz 1 39:20 claro dice bueno esto es una realidad la pornografía en este momento leo últimamente que las revistas pornográficas clásicas han están medio desaparecidas porque nadie las Compa yo veo mucha gente en la privacidad de la consulta eso nadie cuenta desde ayer estuve tres horas viendo por la digital un chico joven pero nadie lo dice en la pornografía hoy se sabe que es más grave que la adicción a la cocaína porque actúa sobre un circuito el cerebro de de manera que cuando llevas una serie de horas o días siempre el pornografía la eh hay dos o tres sustanciar la dopamina la mina que piden paso entonces tú tú te desplaza es casi de forma automática buscando esas imágenes no entonces la pornografía es una mentira sobre la relación con la mujer que es una relación que debe ser integral sexuales psicológica física es cultural

Voz 15 40:15 en un capítulo entero sobre sobre la

Voz 1 40:17 la relación con la sexualidad a través de atraviesa

Voz 15 40:20 Internet la pornografía es el ochenta por ciento del del capítulo no no no solamente lo que lo que dice el profesor sino cosas bastante fui dianas antes que hablábamos de Floyd por ejemplo analiza las búsquedas en de las plataformas de de porno mundial que algunos de las cosas más buscadas las paradas más buscadas en en en por JAP son cosas como hermana mamá

Voz 1 40:43 ejemplo una edificación definición que yo hidra de la personalidad la presión Lidia tiene tres cara es una es la que yo muestro los demás que es mi imagen otra es la que los demás piensan de mí y una tercera en lo que yo realmente es hoy que es mi otro concepto es decir lo que yo soy de verdad en el cuarto de baño salido de la ducha

Voz 1995 41:02 Jaime García Cantero es el director de retina y esta mañana hemos pedido que en hablar de de todo el mundo miente que esto no se reflejan Retina en retina dicen verdades como templos todo horario el periódico periódico vamos ni mucho menos Enrique Rojas muy muy buena la recomendación de Marianne bajas está pequeños hizo todavía unos recomendó que hablamos con Enrique Rojas muy buena recomendación

Voz 1 41:25 si no estamos vengo de de de de de suplente

Voz 1995 41:30 la psiquiatría muchas sabes por acompañarnos esta mañana porque hemos querido abrir la semana por después va a ocurrir lo inevitable y es que no solamente ir en medios de comunicación de esta política desde nuestra entorno al menos está bien esta semana empezar este lunes aunque promete lunes más lunes el año con ese cambio horario está bien que nos planteemos esto de la verdad y sobre todo de la mentira muchísimas quedamos seguimos en Hoy por hoy

Voz 43 42:04 y

Voz 47 42:31 eh

Voz 43 42:44 muy eh

Voz 48 43:03 no

en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0985 48:24 Fernando San Fernando San Fernando conozco el Colegio Oficial de los arquitectos se como muy bien la gente va eso el Colegio Oficial de básicamente por el Colegio Oficial si nosotros no pero ahí porque hay un colegio nuevo Finnair bueno es la Pratdip

Voz 1995 48:39 vale pues ahí estaremos a partir de las diez de la mañana el próximo viernes poder acogerse invitación pasando por radio Cares llega ahora la ahora repasar la jornada liguera después el reverso de la competición madrileña una semana sin si diga que nervios ha habido gente lo llevo fatal tras los partidos de clasificación de la selección para el Europeo del próximo año dígame sigue sumando victorias y cuenta ya los días las semanas para ser campeón de Liga

Voz 46 49:11 lo que sí asistió

Voz 1995 49:16 mientras en Madrid en el segundo partido de la nueva era ciudad logró con muchísimos problemas una victoria frente al colista

Voz 23 49:23 a mi madre con el tiempo prácticamente cumplido alegría más alegría

Voz 1995 49:32 Nos saludamos a Jordi Martí en Barcelona muy buenos días buenos días serias a Castro en Madrid bueno íbamos a poner lloré que sepas Sergio qué tal íbamos a poner eh Jordi un medidor de felicidad que la semana que viene lo vamos a tener pero básicamente es como el micrófono que tienes delante con dos extremos de esto te agarra mide la felicidad culos tras

Voz 0985 49:56 como si tomar el pulso no sanciona la atención en la palabra pero yo yo más bien me gustaría compartir con vosotros una postal de buena mañana en Barcelona con tantos y niñas niños y niñas jugando por las calles y por las Jordi bueno perdona es lo que he visto yo esta mañana me gusta compartir estas cosas con vosotros me parece raro tratando de emular a Messi ahora en una falta imposible propia de un genio una a lo Panenka en los chavales discuten la barrera no quiero tirar yo ya sí disfrutan los chavales por las calles de Barcelona emulando audios

Voz 1 50:41 sí algunos adultos no

Voz 0985 50:43 dos también que se quieren meter aquí dicen papá déjanos déjanos a papá si acaso mapa ponte tú

Voz 1995 50:49 pero con esto de viaje hace unos días en Donosti Iggy volviendo Juan un amigo me me contaba que la influencia de Messi es tal que ya hemos incluido Messi como adjetivo de forma que ya es normal Avenzano bueno es el Messi de la política vuelve a Moyá es el mes de mayo

Voz 1 51:07 hemos incorporado como adjetivo