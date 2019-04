Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias en la actualidad de la mañana de la mano de Isabel quitan Isabel buenos días

Voz 0824 00:09 hola buenos días dentro de una hora va a presentar Pablo Casado la lista del Partido Popular para las elecciones europeas la número uno será Dolors Montserrat hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario en el Congo

Voz 2 00:18 eso que llega a Bruselas según el presidente del PP para luchar contra la propaganda sobre Catalunya

Voz 3 00:25 el presidente Casado al presidente del Partido Popular ese honor para mí entrevistar en nombre de todo el Partido Popular la candidatura a las elecciones europeas la verdad es que estas elecciones europeas son trascendentales porque nos jugamos mucho porque ahí la mina de la antipolítica del populismo del nacionalismo que quieren romper nuestra convivencia que quieren romper con la Unión Europea también formará parte de esa lista

Voz 0824 00:50 el PP las europeas el presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 1804 00:53 Ángel Garrido tendrá que dejar su cargo cuando se publiquen

Voz 0824 00:55 oficialmente esas listas va a sustituir el consejero Pedro Rollán en Valencia acaba de comenzar el juicio al ex vicealcalde Alfonso Grau del Partido Popular por delitos de cohecho blanqueo de capitales le acusan de haber aceptado regalos de un empresario que después recibió la adjudicación de varios contratos municipales Juanma Graner buenos días

Voz 1804 01:14 si iba han declarado ya algunos testigos

Voz 1217 01:16 porque por un acuerdo entre las partes los dos acusados lo harán en último lugar el vicealcalde de Valencia con Rita Barberá Alfonso Grau IS empresario urbano Catalá el primero acusado de cohecho por supuestamente aceptar relojes de lujo a cambio de contratos y por blanqueo por cambiar luego esos relojes por otros de superior valor pagando la diferencia en metálico seis años de prisión se piden para él y uno para el empresario por cohecho es la operación Clint sidra Grau a su llegada a la Ciudad de la Justicia no ha querido responder a los periodistas

Voz 0824 01:43 en Santiago también ha comenzado el juicio la periodista Marina Castaño viuda de Camilo José Cela por una presunta malversación en la fundación del Premio Nobel las defensas han pedido la nulidad del juicio la Audiencia Provincial de A Coruña está alharaca

Voz 1271 01:55 sólo las defensas han solicitado la nulidad de la prueba principal en la que se basa la acusación que son registro efectuado por la UDC en el año dos mil doce Además insisten en que a los cuatro acusados no se les puede juzgar por Mas

Voz 1804 02:06 estación acción de fondos públicos puesto que la entidad en él

Voz 1271 02:08 momento de los hechos no era pública sino privada la denunciante Dolores Ramos Se han mostrado satisfecha de haber llegado hasta aquí e insiste en que la indemnización concedida al ex gerente de la entidad Tomás Cabana es ilegal y que era una recompensa de Marina Castaño este lunes declararán los cuatro acusados y mañana lo hará la denunciante eh

SER les estamos contando que el Consejo General del Poder Judicial ha creado un grupo de trabajo para analizar los problemas que surgen cuando una pareja se separó se divorcia y la justicia aplica de forma automática la custodia compartida de los hijos menores de edad quieren elaborar una guía de herramientas y criterios comunes ponerle a disposición de todos los jueces de España según el Instituto Nacional de Estadística entre dos mil siete y dos mil diecisiete las custodias compartidas se multiplicaron por tres suponen ya el treinta por ciento del total once y tres diez y tres en Canarias

Voz 0824 03:02 dos de Metro se concentrarán ya frente al juzgado de lo social donde está a punto de comenzar el juicio por la demanda que presentó el primer trabajador al que se le reconoció una enfermedad laboral por su exposición al amianto y que murió en octubre de dos mil dieciocho en la Plaza de los Cubos sede de la capital Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:19 qué tal buenos días en menos de veinte minutos la vista debe iniciarse con una indemnización sobre la mesa de cuatrocientos mil euros solicitada por la familia Juan Carlos de la Cruz de Comisiones Obreras señala que mérito de Madrid debe hacer ya los deberes

Voz 1 03:33 que se compensa a los familiares y sobre todo

Voz 4 03:35 lo que se tome la medida lo antes posible para ese mentar Metro de Madrid que creo que es un problema bastante grave que aparte de los trabajadores nosotros tenemos nuestras dudas de que los usuarios también en cualquier momento hayan podido estar expuestos ante esa situación y esperamos que es a mí antes lo antes posible

Voz 0089 03:53 los sindicatos ya están concentrados para apoyar a la familia

Voz 0824 03:56 el Garrido dimitirá como presidente de la comunidad antes de Semana Santa para formar parte de la lista del PP a Europa lo acaba de confirmar el propio Garrido tras el desayuno en el que Pablo Casado ha anunciado que la cabeza de lista será la ex ministra Dolors Montserrat

Voz 5 04:09 lo que marque la legalidad que en principio es antes de la presentación de las candidaturas que creo que sería del diecisiete al veintitrés por lo tanto antes de esa fecha tendría que haber dimitido como presidente lo haremos ordenadamente las próximas fechas

Voz 0824 04:20 los trabajadores del Hospital del Escorial denuncian que un solo vigilante se encarga de la seguridad de todo el centro en horario nocturno la Gerencia del Hospital asegura que cuentan con un protocolo de emergencias actualizado pero desde el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios reclaman como mínimo un vigilante más Héctor Castaño delegado sindical

Voz 0666 04:37 tenemos una Lagunair de seguridad hay que esperamos que no pase nada en cincuenta años pero que creemos que con dos dedos de frente cualquier persona puede entender a la vista de estos hechos de decir cómo no tienen por lo menos dos personas

once grados ahora mismo en el centro de Madrid para hoy esperamos muchas nubes con algún momento de sol y temperaturas máximas alrededor de los quince grados

cadena SER

Hoy por hoy con

hoy todo el mundo anglosajón cree que es el día más ha sido el año el April pero se equivocan lo hacen porque no conocen a nuestros cuerpos cuáles ellos suena el humor lo que Santi Abascal al fascismo presencia renovada son al mal humor lo que Albert Rivera al cambio de pañal y es imprescindible ellos se hacen dormidos son como la España vacía todo el mundo les quiere aunque no se acuerde de decirlo habitualmente señoras y señores llegan dos cómicos con sus cuerpos

Voz 1 05:56 en especial es muy bien algo perfecto España vacía mí me veo fuerte a mi izquierda Iñaki Urrutia muy buenos días qué tal como estaba muy bien muy bien pues entonces está muy bien para qué vamos a engañarnos que antes no

Voz 1995 06:14 dio un gran psiquiatra el doctor Rojas dicho que la gente qué Qatar estamos

Voz 6 06:19 pues no dice la verdad hombre si quieres te cuento pues Medel levantado un poco así pero bueno luego lo he desayunado esta fuerte una tostada de tomate con aceite Un café con leche muy bien que me lo hago por la noche y me lo dejo ya hecho Antoine que te deja muy claro porque así coge más cuerpo hoy por la mañana está mucho más rico zumo de bote porque me gustaría hacer una tú quieres que te cuente todo este rollo

Voz 0460 06:36 Amy izquierda también Dani Mateo muy buenos días hola buenos días cómo estáis está mal si yo estoy mal yo no remontó no sé si tengo alergia o respirado creo que muchos oyentes se identificarán ahora mismo conmigo por porque ahora solo sola o en otro momento no pero nos pasa que conocéis a gente que hay un montón de gente que dice no te si tengo alergia o resfriado correcto esa es la frase más oída en estos días en España no existen alergia o Ritz pero yo lo dije y al final

Voz 6 07:07 hemos y fíjate vamos resumió

Voz 0460 07:09 todo bien que giro loco saben no me esperaba yo

Voz 1995 07:12 vale bueno hoy vamos a hablar de de música banco que es lunes muy bien es hombre es muy lunes con el cambio de hora mucha gente esto de que te quiten una hora con lo cual duermes menos ese lunes es lunes el año así que vamos a hablar de música vosotros os acordáis cuando con vuestra dinerito no vale que te lo real cuando compuesto dinerito festejan atienda porque antes había aquellos amigos que había que ir a las tiendas a contar

Voz 6 07:33 las cosas tienes que ir tú no te has traído

Voz 7 07:36 a vivas cuando

Voz 1995 07:38 con vuestro dinerito pues compra este puesto primer disco Dani Dani

Voz 0460 07:42 sí sí fue el agitar antes de usar de los hombres

Voz 6 07:47 estuvieron aquí pues yo creo que fue True Blue de Madonna

Voz 1 07:54 sí

Voz 1995 07:55 el look Baby I love You correcto me fui a comprar ese single a yo me compre un disco de Vigo dos

Voz 6 08:05 dos

Voz 1995 08:06 cuál me duelen directo de ilegales y Ci el mismo día uno de Elvis Presley ya el mismo día el doble directo ilegales el Daily Express de tú de tu casa

Voz 6 08:15 Johnny Cash en San cuenta que vais de buen gusto los dos no salir de en algún momento perdone pero que eso

Voz 0460 08:22 ha sido el único sincero de la mesa

Voz 6 08:25 no no es nueva

Voz 1995 08:27 yo he sido muy sincero en algún momento antes de presentar a nuestro invitado y explicar por qué estamos preguntando estas cosas en esta vida la música se ha convertido en un refugio fue la música aquello

Voz 7 08:39 los permitió refugiados de las mal

Voz 1995 08:41 se pocas si buena Joe monte hasta ahora

Voz 6 08:44 fíjate si fue su refugio así estamos entretenidos hay en el pueblo en los veranos de ahí tocando se llamaba grupo adosados en un juego de palabras a dos a dos qué te parece adosados maneja fiesta grande como estamos fuerte diez veranos sólo tocábamos en el pueblo un día pero extraer Lopetegui

Voz 0460 09:04 yo creo que la música es un bálsamo para la falta de sexo por eso por eso durante la adolescencia es cuando más te afición hacia la música porque en realidad lo quieres no es escuchar música discotecas lo que quieres pero ante la imposibilidad de hacer lo que quieres correr refugios en la música cuanto melómano no habrá salido

Voz 6 09:27 no sé si lo creen melómano fíjate hombre y aquí

Voz 0460 09:30 a cada teoría decepcionar más Iñaki bajas un nuevo peldaño

Voz 1995 09:37 la teoría de que el SEC de unir la la escasez de sexo que puede ser cierto con con la música

Voz 6 09:43 bueno pensarlo

Voz 1995 09:45 este momento entonces desde de presentar en nuestro a nuestro invitado Mario Vaquerizo muy buenos días

Voz 8 09:50 hola muy buenos chicos qué tal que disco comprase tu contuvo

Voz 6 09:53 mira para que el primero

Voz 8 09:55 P de Mecano longevidad sinceridad y después a los seis meses me compré el grandes éxitos de Alaska y los Pegamoides usted pero

Voz 1 10:06 a ver

Voz 1995 10:10 no quiso suponen y tu vida que ha significado la música intuía María

Voz 8 10:14 bueno yo creo que significa todo más allá del refugio por la falta de sexo esas cosas lo que supone de la música siempre está presente de Mi vida yo de hecho la primera película que vi fue musical que fue gris que es la que me cambió la vida España

Voz 1995 10:29 ya sabes que la canción y se conoce como el Acasuso

Voz 8 10:31 la cachorros al que playa

Voz 1 10:36 bueno hay una nota son las hermanas Yogui la semana

Voz 8 10:39 estoy bailando

Voz 1995 10:42 el de de algunas de tus músicas no no sé si favoritas con eso favoritas son músicas que

Voz 8 10:47 que han acompañado llevan acompañado más allá de si me gusta encarece la banda sonora de tu vida no todo queremos una cuando hay mi caso pues es una banda sonora que es muy ecléctica que va de de metano a a gris pasando por los kiwis Motorhead por los clowns por John Travolta por los Village People por los Ramones yo soy una persona muy ecléctica Indochina prejuicios a entonces yo creo que ha estado siempre muy abierto ir vertido complejos hablaba a escuchar todo tipo de música hace que sea el reflejo de lo que es suyo habrá musicalmente hablando

Voz 1995 11:20 en Mario bueno estamos dando esto porque Marie viene con un nuevo libro se llama cuentos para niños

Voz 6 11:25 niños rockeros que quieras

Voz 1995 11:27 cuántos libros tienes ya pues tengo uno dos

Voz 6 11:30 es cuatro creo cuatro cuadros es que tampoco P

Voz 8 11:36 tengo para un EP especie es verdad que ella no se suelen hacer es verdad no tengo si tengo paradas Fabio grafía que hice fue más Namara Vaquerizo sismos que es mi filosofía de vida que son cuentos para niños y niños rockero que no deja de ser un encargo te lo voy a decir en realidad siempre que he hecho libros bien de un encargo se piensan que vamos creo que a ver cómo empiezo yo a hablar claro yo escribo mejor que hablo eh lo tengo que decir el libro está

Voz 1995 12:00 a ver qué escribiendo que hablando

Voz 8 12:02 que Deco digo menos despropósitos sabes

Voz 6 12:06 te pensado porque se pueden borrar

Voz 8 12:09 pero creo que nos una pretensión en el escribir libros son encargos que me hace la editorial pues porque los libros funciona bien se venden bien después porque lo pueden hacer me gusta entonces hablar de lo que somos

Voz 0460 12:20 no Torino te lo he dicho antes el padrino también fue un encargo ya está o no de una obra a más porque sea un encargo lo deja de ser menos tu vaya más allá toda la vida de Jesucristo toda su obra es un encargo no te mira mira lo que hizo

Voz 1995 12:36 estoy de pero sobre todo con Si vas más allá sea porque hemos salto

Voz 6 12:40 pero eso Cristo al final que era el encargado

Voz 1995 12:45 divinidades habrán fíjate qué bien traído hablando divinidades en tu influencia geográfica hay personal apareces la mujer

Voz 1 12:53 Eres por tu forma de regalar

Voz 8 12:58 el casete cuando hice la primera comunión mi hermano sin embargo les regalaron el de hacer DC yo soy yo pues porque a mi modo pidió de AC DC ello pide a Maciel de regalo Tiempos modernos este disco que también canciones de Juan Gabriel el no ganó a Italia todo en trescientos millones antes había programas de televisión es muy buenos de música en este país pues millones pero no me gustan menos porque son insulares como

Voz 6 13:27 en cuanto a estilos en cuanto a estilo en cuanto dar cabida

Voz 8 13:29 qué tipo de cosas aplauso por ejemplo el momento de aplausos cuando salen los Village People el Rocío Jurado yo que soy un niño que veía aplauso por eso tengo esa vasta cultura musical

Voz 1995 13:40 al que las miras People Rocío Jurado podían compartir escenario y nadie

Voz 8 13:46 nada pasaba nada no ves hemos ido para atrás se te para delante de la verdad y también

Voz 1995 13:52 esos esos Mecano esos primeros Mecano hablaba

Voz 1 14:00 una última canción doping pero ahora todo el mundo Le gusta ya

Voz 8 14:07 Bowie es como lo más bueno pero mira es el triunfo de Bowie también al fin y al cabo sabe lo hizo muy bien lo hizo hasta el momento se despidió por la puerta grande como él quiso él era un controlador lo hizo todo bien es verdad que a los que conocemos abogó pero yo no soy nada eh fundamentalista con que yo no conocía todo el mundo yo creo que si ahora se conoce más Habbo huy pues la humanidad será más feliz porque su genio todo el mundo pone el Rayo bienvenido sea prefiero que la gente vaya con un Rayo que no con

Voz 6 14:38 con una camisa ordinaria

Voz 1995 14:42 sí se puede elegir para niños y niñas rockero sí rockeras levita Espasa ideal algún de algún modo es un libro texto a través del que los niños van a poder estudiar la historia del rock compartiendo con Mary su pasión por ejemplo porque Maris muy muy rockero vamos a hacer una una pequeñísima pausa y enseguida sí mostrando de música bueno hablamos aquí de Mario Vaquerizo del pelo para

Voz 8 15:05 en sí

Voz 1995 15:07 pedazo grano lo ves bueno hablamos de muchas cosas con Mario Vaquerizo

Voz 1995 19:31 seguimos de los cuerpos especiales hablando con Mario Vaquerizo es en este libro Cuentos para niños y niñas rockeros es lograr que te gustaría que ellos tendrán que ellos tenían cantando esta canción de John si yo creo que sí

Voz 8 19:54 lo que yo hago es un poco lo que resume la el la esencia de este libro I love rock'n'roll que ya muerto

Voz 1995 20:00 es muy rockero de niño

Voz 8 20:02 desde que que lo que ocurre que es que para mí el rock no es solamente hacer canciones de lo que se conoce como rock de guitarrero y vestir raro para mí el rock es una actitud ante la vida tú puede ser igual de rockero siendo Elvis para mí Elvis igual rockero en el setenta y ocho que en el setenta y siete cuando muere iba a actuar delante de las señoras mayores a Las Vegas con esos monos preciosos para mí seguía siendo el mismo rockero y me parece igual de rockero Tommy Lee que Rafael por ejemplo es una actitud ante la vida que la música forme parte de tu vida y que hagas de eso un ser Stankevicius Elvis

Voz 1995 20:40 el problema tiene la piel lo hará públicas tienen relevo porque como todo lenguaje musical ahora es audiovisual existe una canción sino hay un vídeo todas las grandes discográficas tienen problemas a la hora de lanzar el gran catálogo de Elvis Presley de los Beatles porque no hay soporte de vídeo simplemente está la canción y las nuevas generaciones Iñaki que me está mirando cómo no no

Voz 6 21:03 aprendí las nuevas asignaciones consumen la música

Voz 1995 21:06 vida ya si no hay vídeo no hay música entonces hay que empezar enseñar que hay canciones que son canciones como tal

Voz 6 21:12 cuál tienen que desarrollar el oído a lo mejor protección

Voz 1995 21:15 la para las grandes discográficas poner en valor ese organismo

Voz 0460 21:19 y aparte de eso a ti no te parece que que un libro que reivindique el rock hoy en día es necesario porque el rock

Voz 6 21:27 no está viviendo su mejor momento apenas sur salen nuevos grupos

Voz 0460 21:32 lo que estamos en los cuarenta

Voz 8 21:33 lo vemos pero no sale muy poco grupo a lo mejor no llegar a radiofórmula pero sí existen ya pero existen muchas escenas

Voz 0460 21:41 es el último grupo gran grupo rock

Voz 6 21:45 recuerdes que es

Voz 8 21:48 pues los virus bien Benicàssim muy buenos además no yo creo que sí

Voz 0460 21:53 pues de Muse por ejemplo ya pues tampoco

Voz 8 21:55 bueno están Coldplay también no pero sí es verdad que no yo creo que a lo mejor es que ahora la tendencia es hacer sólo reggaetón Ny musita

Voz 0460 22:02 hombre el reggaeton ahora mismo se lo están nombrados todo

Voz 8 22:05 mira por ahí Ston pero claro si eso si nos atenemos a a un a un ámbito más más mainstream no a lo mejor tú te vas a cualquier garito de Malasaña por ejemplo o de Zaragoza de que existe hoy constantemente en haciendo programación de grupos que a lo mejor tienen un unas

Voz 21 22:24 estructura musical más rockera un poco al origen no el rock vuelve a ser un poco Underground yo creo no sé yo creo que sí iglú es muy acertado actitud claro te falta nuestro lo que nos falta es la actitud era diferente no tiene que eso viene muy bien esos libros porque los niños tienen que aprender lo que es rockero que es ante todo lo que yo siempre he dicho que es tres acordes sí una actitud

Voz 6 22:47 a veces no tres acordes una cerveza hay tirando un poco de Jack Daniels y también es bueno si ponemos cosita ensayar dejamos no añadamos no no pero

Voz 8 22:56 cierto yo estuviera yo creo es eso lo hice un artista de verdad

Voz 0460 22:59 yo estoy más allá de las modas y Macià del reconocido

Voz 8 23:02 todos los demás

Voz 0460 23:03 ese es el tema que te saque también en en yo y lo estuvimos discutiendo cuál un libro para niños que reivindica el rock'n'roll es es que en un punto extraño porque el lema del rock'n'roll Sex and rock'n'roll de todo eso son son se quieran rock'n'roll para los niños es como si es que yo creo que esa es un poco caduca ya

Voz 8 23:26 Quito digamos no sé cómo decirla que está pasada de moda esa yo creo que tú puede ser un rockero sin necesidad de caer en el mundo de los excesos dejar de crear y dejar de actuar mucho por estos rockeros de los que yo hablo Cano que han tenido una etapa de de excesos y los niños tampoco son tontos sabes lo que hay que ir no haciendo apología de un despropósito estás diciendo simplemente lo puedes contar muy bien que eso es lo que me ha pasado por una primera vez que yo escribía para niños es más difícil de lo que yo pensaba porque los niños no son tontos en no estás hablando de Amy Winehouse que otras que era yerno azul en las últimas rockeras que hemos tenido no te puedes obviar decir que cayó un poco en una espiral de excesos ya no tienes que decir nada más que lo niña viendo in tratando de decirle a los niños que no vas en más rockero porque ese asunto tirado ahora más rockero que me amigo Faes Mc Namara ya sabes convertido a la religión católica y está mucho mejor que cuando estaba sometido a la a la religión de la droga

Voz 1995 24:20 bueno mucho más está en el Valle de los Caídos con una bandera

Voz 8 24:22 me encanta el Valle de los Caídos arquitectónicamente hablando es muy bonito

Voz 1995 24:26 sí por eso llamara allí va

Voz 8 24:28 mira a él pero vamos yo creo en la libertad de expresión

Voz 6 24:31 por si cada uno puede hacer lo que lo que sí

Voz 0460 24:34 va a salir de este libro son conversaciones muy interesantes en casa porque como los niños no son tontos pues tú imagínate hablando de Amy Winehouse cuando el niño le diga papá y que llevaban el moño a Amy de vas a poner

Voz 6 24:45 lo que comunicaba que se en aprietos no

Voz 8 24:47 pues ya los que les como son la lo podéis

Voz 1995 24:53 cuerpos especiales tú hablas antes de trescientos millones pero recordemos un brava que mucha gente todavía lo considera como el gran hito de la música en este país

Voz 6 25:02 todo preparado dispuesto para comenzar con nuestra la juventud baila José Luis lo deja diversos lugares para aquí

Voz 8 25:09 se celebraba la discoteca Cerebro ahí en los bajos de princesa

Voz 1995 25:13 vale incluso ha superado esa idea de la juventud pero ya como concepto La juventud baila pero es verdad que hubo un momento un tiempo en el que la tele nos devolvía unos daba cada día tortazos en de novedad de actitud eso que habla estuve

Voz 1804 25:29 lo Cruyff fines como rock'n'roll estaba la tele

Voz 6 25:31 misión Púnica estaban en los medios donde está ahora pues es otra de las que sólo a a los casos la televisión de los lo sé yo como no sé qué me crees preguntan aquí donde buscamos a buscar esa actitud dentro pues pues comprado el libro no pero mira por ejemplo la juventud

Voz 8 25:51 la postal porque además era no deja de ser no deja de ser un concurso entonces quería es que manda una postal no Whatsapp con mando Saura la esencia sigue siendo la misma yo creo que ha cambiado por Rato

Voz 6 26:02 igual entonces la gente imitaba

Voz 8 26:04 a a la gente imita yo quería ir a a bailar John Travolta pero jamás me cogieron

Voz 6 26:10 ir tú que vuelta claro yo quería hacer John Travolta

Voz 8 26:14 pequeñito entonces yo mandé una postal con Elena para que me cogieran salir bailando

Voz 1995 26:19 que porque John Travolta de mayo del Santander ahora que enseguida al pueblo

Voz 8 26:26 el UKIP bueno pues que se ha dado cuenta que también con cal Vito puede estar también igual de sexy atractivo como era la esfera te gustaba

Voz 6 26:34 con esta peluca implantada me encanta me gustaba John Travolta de de de nuestra época de vamos a hacer una cosa yo voy a terminar Dani pusisteis atentos a ver productos veis aquí un poquito a verlas venir

Voz 1995 26:45 encuentros para niños y niñas rockero sí rockeras reúne cincuenta biografías y otras tantas estrellas de la música contadas con imaginar desde la particular manera de ver la vida de Mario Vaquerizo vamos a hacer una cosa la niño pequeño juego yo leo una frase que Mario ha escrito asociado un artista vosotros me decís de quién creéis que hablando vale estar ese día

Voz 6 27:08 pero a ver a ver eso venga como eso

Voz 1995 27:13 de quién creéis que dice siempre fue una Javad a olvidar opciones bien a Madonna ve Rocío Jurado Foce

Voz 1 27:27 Cristina Cifuentes

Voz 6 27:29 María ha levantado la mano si es que las tres una Jabalón tres rockeras que era yo creo bases Rocío Jurado pero quiero que sea Cifuentes

Voz 22 27:42 David que da ya he ahí

Voz 0460 27:46 venga Rocío Jurado así porque conozco convoca a Mario Mario Rondón uno

Voz 1804 27:50 es Madonna la a Rabat

Voz 23 27:54 la de truco Luque te complete el año ochenta y seis que fue el segundo envolver Scott

Voz 6 27:58 yo hablo eh aquí poner ente cuestión

Voz 1995 28:03 cayó los absurdos tópicos el rock malentendidos he visto una entrevista sabéis quiénes Robbie Williams ve Amy Winehouse OCE Joaquín Sabina

Voz 6 28:16 es que vale para los treinta si yo estaba pensando pero mi libro vais a Enrique no salen eh tengo cambio estaba pensando en calen

Voz 0460 28:27 lo que no

Voz 6 28:29 pues yo estaba entre las dicho así si yo estoy entre Amy Santi Abascal Amy Amy buen actor progresando eso

Voz 1995 28:40 lo tiene una asignatura pendiente ser culto

Voz 6 28:43 lo Casado

Voz 1995 28:45 SER culturista lo dice Mario en referencia Mick Jagger de Alaska OCE siete

Voz 11 28:55 va a ser cool

Voz 6 28:58 tu vista sí ha hecho de todo en esta vida pero

Voz 8 29:00 en esta asignatura pendiente que es el culto de culturista

Voz 1995 29:02 en Alaska

Voz 6 29:09 al como base

Voz 0460 29:11 en Kultury que dará campeona de Castilla la que me gusta mucho el culturismo de ver la luz

Voz 1995 29:18 siguiente la prensa podré decir que está loca quizás sea cierto

Voz 6 29:25 no pues yo no he dicho que ciento derrota no

Voz 8 29:31 cierto es verdad la prensa pueda decir que está algo que quizás

Voz 6 29:34 es decir que es una frase desvela

Voz 1995 29:36 lo dice a Britney refiriéndose a Britney Spears de Miley Cyrus once Paulina Rubio super

Voz 6 29:43 Peter rota

Voz 8 29:47 no está nada local es que las tres estampa una vez

Voz 6 29:49 mira de soltera yo digo oprime exprime y porque se cortó el pelo sola y eso siempre es que no hay gente al volante Mario pues muy bien dicho Britney

Voz 23 29:59 no es que hubiera fuente en el volante es que ella incluso iba conduciendo con el niño en el volante mientras se cortaba el pelo cortaba el pelo

Voz 1995 30:05 aquí la última tendría que estar en los museos pero no su obra sino

Voz 6 30:09 no él

Voz 1995 30:11 Camilo Sesto ve Fabio Mc Namara

Voz 6 30:16 Julio Iglesias a Fabio hombre yo diría Camilo Sexto ya la cara que tiene ya está pastar en el museo pero bueno pues oye apetito eh aquí respeto Camilo Fabio Mc Namara Fabio Cannavaro lo ha dicho el también también no no no perfecto muy horario porque había

Voz 8 30:38 hombre yo creo que es una obra de arte humana entonces por eso

Voz 6 30:40 el país ya en segundo de Vaquerizo sea Roberto García técnico de Carrusel deportivo escribir diciendo que él su primer disco fue el de las Spice Girls así que está conmigo mira otro hombre sincero gracias Robert en Carrusel Deportivo dices

Voz 1995 30:57 es un hombre con mucho criterio vale después esas biografías escribir todas esas biografías para niños y niñas rockeras rockeros hay relación entre los personajes te das cuenta que Mario Vaquerizo cuando se asoma al mundo Madonna o el de Rafael tiene algo que ver esas estas entre ellos que yo creo que son doña de vida que han hecho

Voz 8 31:14 todo el mundo lo que han querido y eso yo creo que no hay aquí ninguno que pueden diferenciarse a nivel musical a nivel estético pero la esencia de todos esos artistas es la misma que han tenido

Voz 1804 31:25 lo han perseguido destino lo han conseguido

Voz 8 31:30 IS dedicarse a la música ser dueños de su carrera más allá de los reconocimientos más allá de las cirugías estéticas más allá de los vestidos más allá de su música Maceda es tu fracaso se pasea de sus éxitos siguen siendo siguen estado aquí los que viven y los que han muerto pues ahí se quedan

Voz 1995 31:45 vale tengo que hacerte una pregunta sobre esto

Voz 1 31:49 dónde anda que abre el libro

Voz 1995 31:53 después de las revelaciones del documenta eh

Voz 8 31:58 tengo yo tengo el aprender van yo tengo la fe del fan y entonces el fan puede con todo yo es que es el tipo de documentales pues podía hacer verdad María Gerona se después por otro lado y no solamente el problema lo tiene son niños son esas madres que han permitido que personal todo eso sin exculpar a Michael te desde luego sabes y lo hizo bien y sino no de todas formas te creemos en la justicia porque salió siempre

Voz 1995 32:22 ha liberado de toda la y más allá de la soy el fan tú eres capaz de separar la obra del artista es decir tú puedes en muchos sitios ya Michael Jackson no va a volver a la BBC que hoy esto no es controvertido tú eres capaz de separar el artista de Laura

Voz 8 32:40 hombre yo no voy compraría jamás un disco de un asesino aunque Johnny Cash también disparaba la gente Chavela Vargas en muchos de sus conciertos también cuando se emborracha va disparaba la gente apuntaban apuntar porque no veían bien no estaban curadas de quiero decir es que es muy muy difícil sabes lo que te quiero decir no lo sé yo me quedo con la música y además tampoco la vida privada de los demás no me importa cada uno en su casa lo que quiera

Voz 6 33:06 tienen pero desde luego lo que pasa que

Voz 8 33:08 eso está aprobado realmente yo lo estuve viendo bueno de dos de los niños

Voz 6 33:13 a lo que ellos cuentan no deja lugar a dudas

Voz 8 33:16 una persona dice no no y tampoco deja lugar a dudas la actitud que ha tenido una de esas madres con esos niños que permitía que hicieran con su hijo todo eso entonces hay dos culpables hay Michael la madre del niño en el día a Cannes Tin críticas

Voz 1995 33:32 pero hay hay alguien culpa de un delito muy grave y muy serio y después podemos cuestionaron la actitud de la madre pero hay un culpable de un delito sería afortunada

Voz 8 33:42 ya pero vamos que no sé que ya no lo es que tampoco es tristón mucho porque me me pareció un documental un poquito lento no tenía ritmo lento

Voz 0460 33:52 no que yo digo que hay que separar la obra del del artista pero tampoco hay que justificar a al artista por la obra decir pasa mucho con Michael que yo he visto el documental pelos de punta pero hablas con los muy fans pero Billy sino obra que nos ha dejado no podían sin digo porque creo que si el documental fuera de Bertín Osborne no habría debate no creo que nadie te dijera bueno si Bertín y todo eso pero Buenas noches señora pues modesto está ahí

Voz 1995 34:20 para toda la ayuda de verdad Mario Vaquerizo cuentos para niños y niñas retenes un catálogo de él desde la música ha escrito para niños vas a estar en todas las ferias firmando alrededor de todas las folclórica Bush que entrarán seguro a diario que dice Mario muchísimas gracias a vosotros

Voz 1 34:48 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 1995 38:30 es como os dije bueno es El día de los Santos Inocentes para los anglosajones seguimos con Iñaki Urrutia con Dani Mateo no sé si sabéis que hoy el uno de abril que sí el que todo el mundo como ocurría antes hacía bromas pero esto ya es una tradición ya en estos días es complicado en Alemania y en Francia los países escandinavos en Inglaterra en todo el mundo anglosajón hoy es el día de los Santos Inocentes y algunos lo siguen tomando en serio Pablo González Batista muy buenos

Voz 1804 39:07 muy buenos días Toni muy gracias chicos horas oye sólo uno de abril es decir el día de las bromas en buena en buena parte del mundo un día en que se cuentan mentiras entre los medios vacilan a sus lectores aquí ya sabéis que para eso hay que esperar hasta el doce de abril que es cuando cuando comienza la campaña electoral pero tú tienes razón Toni en eso que dicen que fuera se toman bastante en serio este día yo voy a hacer un repaso de algunas de las bromas de April full más conocidas que han pasado a la historia por su originalidad por repercusión o por el número de incautos engañados por ejemplo uno de abril del año mil novecientos cincuenta y siete un respetabilísima programa de actualidad de la BBC que se llama Panorama y que de hecho se sigue emitiendo sería como nuestro Informe Semanal anunció que gracias a que ese había sido un invierno bastante suave como este y que se había eliminado una temida plaga en las explotaciones agrícolas los campesinos suizos enseño estaban disfrutando de una primavera con una excelente

Voz 6 40:00 cosecha de espaguetis pizzas

Voz 32 40:02 las dos últimas semanas de marzo son una época de gran ansiedad para cultivador de Spalletti siempre existe la posibilidad de heladas tardías que tal vez no destruyen por completo la cosecha pero sí que se estropee el sabor y le dificulte conseguir las mejores precios en los mercados de almacén

Voz 1804 40:15 es el un largo reportaje que salió Pallola imágenes de campesinos suizos cogiendo a espaguetis de los árboles como si fueran livianas colgaban los espaguetis aquí la gente no solamente se tragó la broma sino que muchos espectadores empezaron a llamar a la BBC para preguntar cómo podían ellos cultivar espaguetis en su propia casa en su propia de casa como si dice lo metes en una lata de tomate espera que ocurra el milagro dicen que incluso el director general de la BBC por entonces confesó que después de ver el programa consultó una enciclopedia para comprobar si lo que decía este reportaje era o no verdad por lo que sea pues no encontró información sobre el tema pero en el año sesenta y dos cuando la tele era todavía una tecnología relativamente nueva para muchos era un misterio en Suecia la SVP el único canal que existía en aquel momento aprovecha

Voz 6 41:00 es Televison

Voz 1804 41:03 lo ha dicho mejor Toni aprovechó que ese día del uno de abril para decir que había desarrollado un revolucionario sistema con el que los espectadores en su casa podían convertir sus teles en blanco y negro en una tele en color instantáneamente y de forma gratuita llevaron a un especialista técnico un señor muy serio que explicó que para que se produjera esa conversión bastaba con colocar una media de nailon sobre la pantalla de la tele este es el sonido del programa quizá tú puedes ayudarnos con la traducción un opacidad

Voz 1995 41:30 sí sí yes hombres de Altadis todos los trastos en las manos

Voz 6 41:38 entonces la gente

Voz 1995 41:39 que la media en la tele dicen algunas luego que regula

Voz 1804 41:42 Ana sus padres corriendo por casa buscando donde tenía buenas tardes las medias para ponerlas sobre la televisión mis padres no es el nosotros eso no debería sorprendernos porque los niños que no Turney íbamos Canal Plus en casa probamos cosas parecidas a ésta para tratar de descodificar descodificar gratuitamente la retransmisión no os voy a decir que pretendíamos ver en el canal

Voz 1995 42:01 sí sabemos lo estoy lógicamente hay

Voz 1804 42:06 otras bromas históricas que tienen algo menos de gracia pero exige mucha más producción algunas pueden verse incluso es de quinientos kilómetros de distancia pero un año era un sigue al año mil sesenta y cuatro Un día uno de abril cuando los habitantes de K en Alaska se despiertan contemplando no sin estupor como una densa nube de humo negro se eleva sobre el cráter de un volcán que está muy cerca en la isla de enfrente y que se creía inactivo es decir cuatro mil años pues hay una nube basta te bastante densa de humo la población sal asustada de sus casas hay muchas fotos de ese día tomadas por la propia población de que las autoridades cuáles enviaron incluso en helicóptero a investigar y cuando llegaron descubrieron que el origen de esa supuesta erupción era una pila de neumáticos ardiendo al lado del mensaje April full que viene a significar tonto de abril a la decimos que es el día de la broma pero tonto de abril resulta que un señor aburrido llamado porque Vícar llevaba tres años esperando que las condiciones de visibilidad fueran las adecuadas para coger un montón de neumáticos viejos que tenía en el garaje llevárselos él también en helicóptero al cráter del volcán hacerlos bien montados de de brea y hacer creer a sus vecinos que la isla de enfrente podría quedar sepultada

Voz 0460 43:10 claro es que el ya venía de una larga tradición de cachondos porque su padre le pusieron por

Voz 1804 43:15 porque es verdad porque era creo creo que era un un mote pero bueno efectivamente a su nombre ya se podía pensar que el tipo paciencia también en tres años pero bueno pues parece que los paisanos de deportistas lo tomaron bien de hecho creo que es lo más interesante que ocurrió en los últimos mil años pero

Voz 6 43:33 llegó entonces SAS el banco una mañana

Voz 1804 43:35 el viejo mujer esto verdad me voy a coger unos colegas que un helicóptero preguntado los pilotos que dijeron que no al tercero lo dijo que se metió seiscientos sesenta o setenta neumáticos en un cráter se hizo arder cuenta la leyenda que años después seis años depués otro volcán cercano entró en erupción y la gente el escribía esta vetas pasado por qué

Voz 6 43:55 esta decir que creo que ha sido demasiado

Voz 1804 43:57 José dos años después de esta broma en el año setenta y seis hubo un famosísimo estarán el británico sir Patrick Moore que salió en la radio anunciando en la en la BBC que a las diez menos trece minutos de la mañana de ese día se iba a producir un evento gastronómico único una alineación planetaria que iba a producir que la gravedad de la tierra disminuyeron de forma instantánea durante solamente unos segundos explicó que si se saltaban el aire en ese momento exacto pues ahí va a experimentar una sensación de falta de gravedad de levitación que crees que hizo la gente que está haciendo la radio a menos trece todo el mundo saltó empezaron a llamar a la radio para contar que efectivamente se habían sentido flotar una mujer en concreto dijo que tanto ella como sus once amigas y sus respectivas sillas porque están sentadas habían frotado durante algunos segundos

Voz 6 44:44 parece que no lo hacemos no hace uso eh el problema esto esto ha sentado cátedra

Voz 1804 44:49 muchos profesores de ciencia enrollados quién reproducir

Voz 6 44:51 también tengo una broma con sus alumnos hablar de la historia no no siempre tan no saltar durante veinte segundos que no haber gravedad como veis dado que lo que no sea

Voz 1804 45:16 cuántas hermanas verás tú bueno como desconocemos

Voz 6 45:19 si las grandes generalidades sobre la ciencia

Voz 1804 45:21 a nosotros pues las es una fuente inagotable de de bromas para los días uno y más recientemente en el año dos mil ocho la BBC presentó un trailer espectacular de eso los grandes documentales que ellos acostumbran a ser en el que aseguraban que habían descubierto en la Antártida una especie de Pingüinos que no necesitaban reunirse en grupo cuando llegaba el invierno como hacer nosotros eso especie para sobrevivir al frío ellos habían desarrollado evolutivamente la capacidad de volar y emprendían una migración de miles kilómetros cada año para pasar los inviernos en los bosques tropicales de Sudamérica no tanto los Pingüinos y es impresionante lo bien que estaba hecho este documental dicho hicieron incluso un making of escucha cómo levantan el vuelo que emocionante como lo vuelos

Voz 6 45:58 Pingüinos

Voz 34 46:00 no

Voz 1 46:07 el aire

Voz 6 46:10 para los que quieran ir por último yo soy muy fan de

Voz 1804 46:12 bromas del Burger King en noventa y ocho publicaron un anuncio en el que decían que habían sacado la para zurdos o bueno pues se llenó de entendido claro estaban los ingresos distribuidos de tal forma que la salsa se caía pero hacia el lado bueno no se llenaron de pedidos ir hace muy poquito en el año dos mil diecisiete anunciaron el lanzamiento de una pasta de dientes para muy Cafeteros con extracto activo de Opel atención al anuncio nuestro Hugo pereció el Grill está tan bueno que hay gente que has de cualquier cosa para más

Voz 6 46:40 tener el sabor en su boca dos semanas y lavarme los dientes funciona pero mi mujer me ha dejado claro

Voz 1995 46:46 además la idea o el doblaje que hemos hecho nosotros

Voz 6 46:49 las dos cosas están bastante bien no sé qué es mejor que a Raúl Del Bosque cuando le haces hablar de hamburguesas Pablo González Batista muchísimas gracias

Voz 35 47:00 hoy por hoy con

Voz 6 50:24 buenos días hoy entra en vigor el nuevo permiso de paternidad de ocho semanas que acaba de ser padre o está a punto de serlo recuerde que puede solicitarlo y cumple con estos requisitos tiene que estar afiliado hígado de alta en la Seguridad Social además tiene que tener cubierto un periodo de cotización de ciento ochenta días en los siete años inmediatamente anteriores trescientos sesenta a lo largo de la vida laboral en el caso de adopción tendrá que presentar la resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento familiar