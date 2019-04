Hoy por Hoy (01/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1995 00:07 en resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 el buenos días ha muerto Rafael Sánchez Ferlosio uno de los grandes referentes literarios del siglo XX en lengua española haya muerto sin recibir el Nobel de Literatura que estaba en posesión de premios tan importantes como el Cervantes que recibió en el año dos mil cuatro tenía noventa y uno años y una lucidez mental y un espíritu crítico que definieron su perfil literario y humano hasta el último minuto pasara sin duda a la historia por ser el autor de El Jarama la novela que publicó en mil novecientos cincuenta y cinco con la que ganó el Premio Nadal aunque para él no era su creación más malo nada Raquel García

Voz 1915 00:40 novelista ensayista colaborador en prensa con el país ABC de Cuadernos hispanoamericanos y de Revista de Occidente nación Roma hijo del fundador de Falange Rafael Sánchez Mazas doctorado en Filosofía y Letras formó parte de la generación del cincuenta la de los niños de la guerra aunque El Jarama premio Nadal en el cincuenta y cinco y de la crítica es su obra más conocida el propio Sánchez Ferlosio contaba que era Industrias y andanzas de Alfanhui su favorita se la leí a sus padres mientras la escribía contaba y fue su madre la que pagó las trece mil pesetas que costó la edición con él estuvimos hace poco más de un año cuando cumplía noventa años era diciembre diciembre de dos mil diecisiete

Voz 2 01:16 la hija Valle Inclán un torero me parece que el gallo aquí son de falta porque era muy bueno aquí sólo te falta que te maten

Voz 1915 01:27 que se ha pegado tenía el Nobel pero sin el Nadal el Nacional de las Letras la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Cervantes el más importante de las letras españolas un reconocimiento a su espíritu libre según al jurado

Voz 1018 01:39 la de nuestros remotos político de cada día la novedad de este lunes se llama Dolors Montserrat exministra de Sanidad que va a encabezar la lista del PP al Parlamento Europeo según ha anunciado el presidente del partido Pablo Casado objetivo competir e combatir perdón desde Estrasburgo los mensajes independentistas necesitamos

Voz 1814 01:56 que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro que hay que hacer

Voz 3 02:01 para invertir el relato de la propaganda eras pequeños sobre Cataluña son trascendentales porque no sumamos mucho porque ahí la Amina de la antipolítica del populismo del nacionalismo que quieren romper nuestra convivencia que quieren romper

Voz 1018 02:18 para la Unión Europea el presidente la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez acaba de pronunciar su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria marcado también por el momento electoral que vive nuestro país con una orientación del voto para los católicos sin cambios contra el aborto Adela Molina

Voz 0011 02:32 si el presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado a los católicos algunas causas que deben considerar al decidir su voto la defensa de la vida del nacimiento a la muerte natural de la familia el trabajo digno o el respeto a los derechos humanos el camino es el de la justicia y la paz la libertad y la concordia ha dicho también Ricardo Blázquez y el cardenal ha pedido además evitar los insultos entre rivales políticos hice ha dirigido incluso a los que difunden noticias falsas lo ha manipulado

Voz 1814 02:59 sientes la desinformación intencionada son particularmente dañinas dañinas en periodos electorales ya que las consecuencias pueden ser graves largo alcance

Voz 0011 03:13 a los políticos el cardenal también les pide ejemplaridad frente a la corrupción para fortalecer ha dicho laboral queda de la sociedad

Voz 1018 03:21 el líder de Comisiones Obreras suele Sordo ha pedido esta mañana quiera ser en Hoy por hoy una amplia participación en los próximos procesos electorales por el momento especial que vive nuestro país el dirigente sindical denuncia que algunos empresarios buscan subterfugios para no aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional

Voz 0744 03:37 habiendo resistencias en las empresas a aplicar algunas de las medidas eh que sean promulgado en los últimos meses en roto estamos teniendo bastante gente que está dirigiendo el sindicato porqué entienden que no se está aplicando correctamente en sus nóminas hay mucho trabajo a tiempo parcial y que por tanto el Salario Mínimo Interprofesional también se aplica de forma parcial están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y por tanto el montante final en la nómina es el mismo estamos teniendo problemas

Voz 1018 04:05 hora doce y cuatro minutos centenares de trabajadores del metro de Madrid se concentran a las puertas de los juzgados de lo Social en el comienzo del primer juicio contra la empresa por el fallecimiento de un trabajador que manipuló durante años piezas de material con piezas de amianto en la plaza de los Cubos en el centro de la ciudad Alfonso Ojea

Voz 0089 04:22 en la vista oral se están solicitando una indemnización de cuatrocientos mil euros la en por la enfermedad de uno de los trabajadores ya fallecido ahora mismo hay dos trabajadores de Metro con tumores dos más ya fallecidos y al menos otros tres bajo diagnóstico médico Juan Carlos de la Cruz de Comisiones Obreras señala que Metro de Madrid debe hacer frente ya a su responsabilidad laboral

Voz 4 04:43 que se compensa a los familiares y sobre todo que se tomen las medidas lo antes posible para ese mentar Metro de Madrid que creo que es un problema bastante grave que a parte de los trabajadores nosotros tenemos nuestras dudas de que los usuarios también en cualquier momento hayan podido estar expuestos a esa situación y esperamos se examina ante el lo antes posible

Voz 5 05:04 desde mil novecientos noventa y tres Metro de Madrid sabía que había muchos trenes y estaciones con presencia tóxica del amianto pero no hizo absolutamente nada

Voz 0202 05:13 gracias Alfonso todavía con Carlos Cala tenido Fernández las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España vuelven a caer y ya van siete meses seguidos durante el mes de marzo las ventas de coches luego bajaron un cuatro coma tres por ciento atraviesan así su peor periodo desde la crisis

Voz 0325 05:26 el número tres de la Fundación Franco reclutó donantes para Vox lo está contando la SER Jaime Alonso también trató de colocar a personas de su confianza como candidatos del partido de ultraderecha

Voz 0202 05:34 novedades en la trama Púnica Alcobendas pago las campañas de su alcalde el popular Ignacio García Vinuesa con fondos públicos en total más de ochenta y cinco mil euros cambia

Voz 0325 05:43 les contamos que el poder judicial da los primeros pasos de cara a elaborar una guía de actuación para los jueces entorno a la custodia compartida que se concede ya en el treinta por ciento de los casos

Voz 0202 05:52 a partir de hoy los nuevos padres van a disfrutar de ocho semanas de permiso que no se pueden transferir a la madre que están financiadas al cien por cien las dos primeras semanas se tienen que coger tras el nacimiento del bebé el resto a lo largo de su primer año de vida

Voz 0325 06:03 la factura de la luz puede subir desde hoy entre cincuenta céntimos y un euro de media debido a que se vuelve a aplicar un impuesto suspendido de forma temporal y que el Gobierno no prorroga por considerarlo electoralista puesto esto sólo de lo que tenemos de momento pues luego te escuchamos hosting desde la semana

Voz 1 06:20 hoy por hoy

Voz 6 06:25 en la Cadena SER hoy

Voz 0313 06:28 hoy

Voz 1995 06:29 con Toni Garrido de miedo tenemos esto de libros sí se Mario Vaquerizo de todo el mundo miente hemos hablado adelante si es muy interesante es un poco antiguo osados se acaba de editar en España tiene un par de años pero es muy interesante como se gran

Voz 7 06:45 el centro de almacenamiento

Voz 1995 06:47 eso es lo que se ha convertido Google realmente dice cosas interesantes sobre el ser humano nunca ha habido en la historia tanta posibilidad de ver quiénes somos realmente porque donde dices la verdad Carlas es cuando vas a buscar en Google algo hay pones de verdad lo que te preocupa claro lo que temen lo que quieres hacer firmemente hay sí lo no se lo dices a un amigo pero bueno por cierto que estamos con Carles Francino así

Voz 0313 07:07 que no y así no sé quien por otra parte apuntó siguen que suele poner los que nos gusta leer qué música Nos gusta escuchar qué películas preferimos ideas políticas más dado oral

Voz 1995 07:18 tú crees que ellos ya saben que va a pasar en las elecciones

Voz 0313 07:21 moralmente de gente no que saben qué va a pasar exactamente no pero tendencias yo creo que sí tendencias yo creo que sí sí M3 libros no yo traigo libros también porque él lamenta Bono además es que hoy coincidiendo con la muerte de Sánchez Ferlosio ya lo teníamos esto pero hay dos libros con historias particulares que esta tarde comentaremos con con Benjamín Prado uno adscrito a Belén Rubiano se llama Rialto once naufragio pecios señor una librería que es la historia de una mujer que en el año noventa y siete creo que fue una librería en Sevilla plan muy discreto estuvo cinco años eh pasándolas canutas como suele ocurrir hasta que cerró está hoy sigue trabajando de librera pero ha escrito un libro para expresar y para plasmar su amor por los libros hay que unir a librerías por la literatura es un libro delicioso y la biblioteca en llamas de Susan Orleans es la crónica de una desgracia aún no aclarada del año ochenta y seis cuando ardió la Biblioteca de Los Angeles y se quemaron prácticamente un millón de libros es una crónica periodística de lo que sucedió en una metáfora de cómo todo lo que se quemó es parte de lo que le repugna al hoy presidente de EEUU Donald Trump pero no se sabe realmente qué unos se sabe no se sabe ha habido varias versiones incluso una persona detenida en las primeras semanas pero no llegó nunca aclararse si fue algo provocado sifón cortocircuitos y fue algo casual lo que sí se sabe hice conoces el resultado

Voz 1995 08:48 quién devastado algo provocaron las las escuchamos con mucho interés y no una pregunta gustaría hacer

Voz 0313 08:53 va a ser de otro de también ate pero empieza tu vale

Voz 1995 08:55 yo lo dejé porque comienza la nueva era Se llama Rego en Japón se eh el Rey va a abdicar en favor del emperador perdón emperador casi Dios hasta hasta la Segunda Guerra Mundial y es una dinastía que reconoció que no lo era tuvo eso fue un parte de lo que los americanos exigieron para que siguiera un ejercicio de sinceridad no tienes que fijen tienes que reconocer que no es una divinidad Illa nueva era se llama Ray agua eh que es de dos caracteres que significan bueno y armonía y aquí deberíamos hacer un poco lo mismo saque cuando sacaba lo de Juan Carlos cuando abdica Juan Carlos en favor de Felipe VI ponerle un nombre a la era de Felipe VI

Voz 0313 09:33 cuánto tiempo tenemos para lo lo dejamos en plural hay que hacer el emperador lo podemos comentar que habría que hacerle emperador exijamos deberes pero Audiencia Itu pregunta yo tenía que preguntarte una cosa como siempre hasta lo tomamos vermut yo te cambio vermut una pregunta es normal quién Ibiza donde estuvimos el viernes haciendo La Ventana lo pasamos fenomenal con los oyentes fue una tarde magnífica debatiendo sobre el turismo el riesgo de morir de éxito normal que hizo mojito puesto dieciséis Euro Com dieciséis pagaste dieciséis euros por mojitos espero era bueno si se si además la chica que lo puso dice está hecho con mucho amor de gobierno e un lugar en la playa idílico precioso magnífico y tal dieciséis euros sumó dieciséis

Voz 1995 10:20 todavía para para asustar más tengo que hacer el cambio

Voz 0313 10:24 con ese seis euros llame vale cualquier día me quedo asustado se agravó

Voz 7 10:29 los dieciséis euros son no

Voz 0313 10:33 un montón de Berlín tres mil pesetas pero yo ha pagado quince euros para un vino tinto bastante mala regular en Estocolmo

Voz 8 10:43 es Estocolmo pero no no una copa

Voz 0313 10:48 seis euros mojito sí se yo fin como además veníamos pero veníamos de debatir durante la tarde en el programa pues algunos aspectos del el turismo o las dos las dos caras que tiene Ibiza muy interesantes unas la seguramente más conocida pues de noche más más más lúdico más de fiesta más envuelve hay tal luego ya otra parte interior en la isla tratamos de sosiego de calma y tal bueno hay invitada discusión pensé hostio pues esto me chocó

Voz 1995 11:19 a interesante reflexión neceser en un país que vive durante seis meses al año el turismo los servicios que genera el turismo yugo que están cometiendo en muchos lugares no digo que sea el ejemplo Ibiza alguna parte vista que si es el tique de entrada es el precio sino lo que vamos a hacer es nuevas políticas de sostén diga que se basan simplemente encarecer la experiencia en cuanto a los hoteles y el alquiler los restaurantes no puede ser que el tique de entrada simplemente económico que bajo la defensa supuestamente de verde y la sostenibilidad de las islas cosa que haciendo igual en Mallorca lo que estén haciendo es que para ir siquiera si tengas que Hato basta sé que esas políticas se camuflan en verde pero de lo que quiénes ganar más dinero y me perdí legítima

Voz 0313 12:01 no es un mal sistema de criba

Voz 1995 12:03 el precio es el precio perderemos las más el turismo si es que eso fue una escuchar la radio y eso es bueno escuchar La Ventana siempre con dos libros maravillosos libros impedirlo leer leer leer

Voz 0313 12:15 Carlos sabes que te que a vosotros os lo puedo besar incluso es no está luego la Cadena SER

Voz 9 12:30 de es cuidarte tener algún seguro por el que pago además mutuas de traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 10 12:51 sí

Voz 11 12:56 Bonnie Clyde con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 12 13:00 el martes veintiuno cinco veintidós billete

Voz 13 13:04 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 14 13:11 cada noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño hola Marc muy buenas las buenas noches vaya

Voz 12 13:20 carrera en realidad queremos decir con Sergio Scariolo qué tal buenas noches Jorge Garbajosa muy buenas volado aún Pau Gasol buenas noches buenas noches Mijatovic placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena hola buenos mimbres Iniesta Keylor Navas buenas noches Arantxa Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo la banda al completo está toda la banda veniros cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias nos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 5 13:52 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiene

Voz 15 13:54 esto puedan practicar una pista llena luego la lista si Kadima luego la eh cabinas si luego la cadena ser correcto

Voz 0313 14:09 pues pues ésta que está escuchando

Voz 16 14:12 la verdad es que tengo la Cadena Ser

Voz 17 14:14 R No estoy cada día dieciocho lo que tiene de poner fin el y cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la hace

Voz 0313 14:24 cadena SER Cadena se como quieras

Voz 17 14:27 Miro cadenas el libro de poner oportuno

Voz 18 14:32 se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao con la de la Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de las eh lo que quieras cuando tú quieras

Voz 12 14:48 nuestra aplicación

Voz 8 14:50 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 19 14:56 estoy soy de abril de cargadas ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalamos gratis

Voz 8 15:08 Carlas hará pide cita en las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carles punto es

Voz 20 15:15 es como estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos eso sería

Voz 11 15:26 de explicarlo bien que te sientas los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo Tunis por La Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro para qué especial de habitación doble que incluye paseos Salinero Contés Pesca I degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar

Voz 21 16:01 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco y loterías ya

Voz 8 16:05 estas del Estado si sueños Loterías hola cariño qué haces con el ordenador Miranda podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los el cuarto no estoy tranquila tropas

Voz 0313 16:15 esos de alquiler pues en la cuenta Securitas Direct ponentes

Voz 8 16:18 puede una vez que te ponen la alarma instruya nos cambiamos de pisos no es la vuelven a poner de Noruega

Voz 12 16:24 la empresa líder en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 16:35 colas soluciones soluciones a menos de Carrefour que les la pechuga entera de pollo por sólo tres euros con noventa y cinco El Cairo del bacalao fresco por sólo cinco euros con noventa y cinco el quiero Sol hasta el cuatro de abril en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 22 16:55 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:02 ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día técnicamente lo de ayer de Jordi Évole junto al Papa está en la categoría de imprevista o más bien la de confesión cuando el Papa fetiches asegura que llamar Dios a Messi es un sacrilegio en teoría lo hice porque la práctica es la verdad y nada más que la verdad después de ver el aspecto que tenía el estadio madrileño para recibir anoche al Huesca la verdadera España vacía no están en Santiago Bernabéu Abascal Rivera casado con los únicos son los únicos invitados al especial políticos en el programa de Bertín Osborne es normal que algunos llaman ya el programa en tu facha o en la mía Rivera confiesa que se hacía el dormido para no cambiar los pañales de su hijo hará lo mismo con los cambios que necesita el país y llega a ser presidente y que titulo tendrá el drama de esa entrevista el de Bertín Osborne tu programa electoral el semi intervinientes no es paradójico que meses después el verdadero Brexit Brexit sea un callejón sin salida por último no les parece oportuno ese nuevo verbo llamado Brexit que consiste en el acto de decir que te vas de una fiesta pero no te vas existen también no nos vamos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy hasta entonces un beso

Voz 22 19:53 en la Cadena SER Hoy por hoy