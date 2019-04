Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días comienza el martes ya habían hecho el cambio de armarios recuperen alguna prenda de abrigo

Voz 0534 00:31 por qué les va a hacer falta sigue

Voz 1727 00:34 la buena noticia pero es que además a partir de mañana bajan mucho las temperaturas y así andamos todos o casi todos del resfriado la alergia de la alergia el resfriado dado esta yen Cala baila también la actualidad del Brexit a la campaña I de la campaña al Brexit sobre el divorcio británico esta noche su parlamento ha vuelto a rechazar todas las opciones que se le planteaban Theresa May ha convocado un gabinete de crisis para hoy mismo no se sabe muy bien para que aunque la prensa británica habla de hipotéticas elecciones anticipadas puso voz a la impotencia un diputado conservador que anunciaba emocionado que dimita

Voz 1389 01:16 sí Fleury acepto que he fracasado fracasado principalmente porque mi partido se niega a comprometerse por lo tanto lamento anunciar que ya no pudo pertenecer a este partido

Voz 1727 01:27 el veinte por la falta de compromiso de su partido de los conservadores y aquí en España sobre la campaña electoral varias novedades la principal que Ciudadanos no termina de cerrar la brecha que se abrió en Castilla y León con el presunto pucherazo en las primarias anoche en Antena tres Albert Rivera

Voz 2 01:44 se da por zanjado yo estoy en condiciones asegurarle que su proceso democrático con garantías por tanto eso es lo que le digo eso son ochenta y dos votos no parece difícil investigar qué ha pasado con ochenta y dos ya se ha resuelto en un comité de garantías interno es un tema zanjado ha resuelto

Voz 1727 01:58 pero en las últimas veinticuatro horas le han dimitido dos cargos en esa comunidad la portavoz en el Ayuntamiento de Ponferrada Rosa Luna

Voz 3 02:04 no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio un buen proyecto político al que los enfrentamientos las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando

Voz 1727 02:17 de una concejala naranja en el Ayuntamiento de Zamora y mientras el Gobierno y el PSOE entran en campaña en tres frentes uno las cloacas podemos dice que siguen funcionando Marlaska lo niega

Voz 1161 02:29 vida Podemos no están en el Gobierno pues acá veinte yo no se van a limpiar en este en este país cuál es el papel de cada uno de los demás partidos pues ojalá nos hubieran dejado investigado en la comisión de investigación pero el PSOE él se opuso

Voz 4 02:45 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la ley a la Constitución

Voz 1727 03:00 segundo asunto las pensiones con socialistas y unidas podemos acusando a Pablo Casado de querer recortar las a raíz de una entrevista de su fichaje económico Daniel Lacalle en la calle insiste en que sus palabras sean tergiversado el tercer asunto Cataluña Miquel Iceta fuerza una votación este jueves en el Parlament sobre la parálisis que provoca Torra Joan Bofill día

Voz 0931 03:23 bon día muy que no gobierna que no es el Parlament y que no es capaz de llegar a acuerdos así resumen los socialistas lo que se va a votar una votación no vinculante en obliga al presidente a nada pero de prosperar sería un revés para el se exige al president que someta se someta a una cuestión de confianza convoquen

Voz 1727 03:37 lecciones y fuera de España Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:40 dos días el Washington Post publica a esta hora pagos millonarios del Gobierno saudí a los cuatro hijos del periodista asesinado Jamal caso Guy dice que Mohamed bin Salman les ha regalado casas valoradas en un millón de dólares cada una y una pena

Voz 1389 03:53 son mensual de diez mil dólares y hoy

Voz 1727 03:56 el mundo de las letras despide a Rafael Sánchez Ferlosio

Voz 0858 03:59 el retrato en novelas como El Jarama o Alfanhui la sociedad española de posguerra miró con ojos lúcidos ácidos ir burlón es la evolución del mundo José Guirao es el ministro de Cultura lamenta

Voz 5 04:10 somos enormemente su pérdida y lamentamos el hueco especial particular siempre inteligente siempre e incisivo siempre alumbrado de eso literatura de su proceso

Voz 0858 04:25 su capilla ardiente se va a instalar esta mañana en el tanatorio de la M treinta Madrid

Voz 1727 04:33 y en los deportes el Celta se agarra a la recuperación de Iago Aspas para remontar en estas últimas jornadas Sampe buenos días

Voz 1161 04:40 buenos días Pepa con su vuelta el pasado fin de semana después de tres meses de lesión de las Crosby que sea San Juan once jornadas con solo una victoria y un empate que les llevaron a meterse en el descenso héroe de la remontada ante el Villarreal el sábado anoche pasó por el larguero

Voz 6 04:51 espero que en los próximos años posibles yo no contemplo otra cosa

Voz 1161 04:56 el Celta tiene mañana la visita al colista un partido clave antes ya hoy comienza la jornada treinta en primera a las siete y media Atlético Madrid Girona a las ocho y media Español Getafe a las nueve y media Villarreal Barça

Voz 0978 05:06 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días o la lluvia va a afectar sobre todo al centro y este de la península algunos chubascos pero más aislados y se va confirmando que a lo largo de la semana estos episodios de lluvias irán repartiendo de manera que antes de que acabe la semana la lluvia ha afectado a la totalidad del país hoy en los chubascos sobre todo a partir de mediodía caerán con especial intensidad incluso alguna tormenta en la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha Aragón en el interior de Cataluña también de la Comunidad Valenciana avanzada la tarde también lluvia más persistente en el Cantábrico en el resto más sol que nubes algún chubasco aislado temperaturas parecidas a las de ayer

Voz 1389 07:32 no he podido mucho ojalá esta noche Sainovic más he tenido mucho jaleo así que creo que me ha ganado esta noche te ha ganado está de este ha ganado

Voz 1772 07:49 buenos días Pepa vamos a charlar con él a partir de las nueve de las ocho en Canarias y a ustedes directamente les preguntamos también por la declaración de la renta que pueden hacer desde ya por internet por teléfono o a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria le resulta un trámite tedioso complicado son como Aimar y Javier o esperan hasta el final para hacerla en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis Nos pueden contar Siles les surgen algunas dudas a la hora de presentarla aussie piden ayuda a un asesor fiscal Cristina moje Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo nos acompañan este martes en la tertulia en la que vamos a abordar las palabras del Papa sobre la homosexualidad en Salvados lo vamos a hacer con redactor jefe teme del medio Religión Digital que se llama Jesús Bastante Hilla en el tramo de Toni lo hizo venenos lo nos va a presentar su último trabajo sombreros roto de estar escuchando es sutil con número doce tras cuatro décadas de carrera musical Un poco antes va a estar en Hoy por hoy Nacho Carretero y Gonzo vamos a hablar con ellos de otros asuntos del tienen en las escuelas un asunto que también trataremos con Mariano Barroso director de la Academia de Cine

Voz 1727 09:09 y además de sus dudas sobre la declaración de la renta su reflexión sobre los impuestos esta mañana planteamos la siguiente cuestión vamos a conocer el dato del paro registrado el mes pasado dice el CIS que el paro es la primera preocupación de los españoles seguida de los políticos la corrupción primero paro segunda políticos tercera preocupación la corrupción coinciden es ésta su alineación Gaultier en otra

Voz 1772 09:35 si queremos saber en qué desconfían así que esperamos su ranking de preocupaciones el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 09:42 aquí buscamos también lectores de Rafael Sánchez Ferlosio lectores de sus novelas del Jarama por ejemplo o de sus ensayos leal

Voz 1772 09:51 les ha marcado alguno de sus libros notas de voz repito el número de teléfono el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:03 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Javier

Voz 0858 10:06 escucha en Hoy por hoy con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega en la producción

Voz 0858 11:25 el juez que investiga la supuesta red corrupta que urdió el ex comisario de Policía José Villarejo quiere saber quién robó al asistente en la Eurocámara de Pablo Iglesias información sobre el líder de Podemos pero eso ha citado hoy como testigo al director del Grupo Zeta Antonio Asensio para que explique cómo llegó a su redacción a la redacción ese grupo editorial esa información que luego otros medios publicaron Miguel Ángel Campos

Voz 1552 11:49 el presidente en el Grupo Zeta comparece a las diez de esta mañana ante el juez para explicar cómo tuvo acceso en dos mil dieciséis a los datos sobre Pablo Iglesias robados del teléfono móvil de la colaboradora del líder de Podemos Dina Boozer Ham fue el propio Iglesias quien indicó al juez la semana pasada que el presidente de este grupo de comunicación editor de la lista Interviú le dio una copia de esta información y le manifestó que nunca la iban a publicar el juez intenta averiguar cómo llegó otra copia con esas fotografías y datos de Pablo Iglesias al comisario Villarejo con los que la policía política de Interior intentó desprestigiar ley supuestamente boicotear un posible acuerdo de gobierno con el PSOE en dos

Voz 0858 12:30 mil dieciséis esta tema del espionaje y la fabricación de pruebas con fines políticos ha irrumpido con fuerza en la precampaña también el de las pensiones todo a raíz de una entrevista con el asesor económico de Pablo Casado el economista Daniel Lacalle y número cuatro de su lista por Madrid Él insiste en que sus palabras han sido tergiversadas que nunca propuso en una entrevista recortes en el sistema de pensiones pero los socialistas unidas Podemos no se creen sus explicaciones dicen que ha dejado al descubierto los verdaderos planes del PP hay daba bueno

Voz 0137 13:01 sí buenos días la polémica empezó con una entrevista publicada por el economista este domingo en la que cuando la calle estaba hablando sobre las pensiones comparando a España con otros países él dijo según el texto el debate unos cuantos se revalorizan sino cuánto se recortan un veinte por ciento un treinta o un cuarenta todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación lucido el porcentaje de reemplazo Aller esto el PSOE y Unidos Podemos se quedan ojiplática es el ministro Ábalos tiene clara la interpretación de estas palabras Pablo Echenique agradece al PP que se quite la careta

Voz 7 13:29 que los ricos paguen menos y que aquellos que necesitan el amparo del Estado reciban menos prestaciones eso es la ecuación

Voz 1161 13:36 agradecer ascendió os la calle que diga verdad que diga que el Partido Popular pues quiere recortar un veinte un treinta o un cuarenta por ciento las pensiones públicas en este país

Voz 18 13:47 pero la calle asegura que sus palabras se han malinterpretado no solamente es absolutamente falso sino que en la entrevista que han manipulado lo que yo estaba criticando son las

Voz 0858 13:57 políticas socialistas que son las que han llevado

Voz 18 14:00 a muchos países a tener que recortar las en esos porcentajes

Voz 0137 14:04 pues de este revuelo el periódico hace público el audio íntegro de la respuesta que incluye una segunda parte que hasta ese momento no se había publicado

Voz 19 14:11 los países que han ido canino positivo aumentar la presión fiscal todos al aumentando la edad de jubilación ya reducido el porcentaje de pero yo que no va con las pensiones estoy en contra hizo porque no funciona

Voz 0137 14:30 unas palabras en las que la calle dice que está en contra de bajar las pensiones que no sabían publicada hasta ese momento sobre

Voz 0858 14:35 comía dos cifras en menos de tres horas a las nueve el Ministerio de Trabajo va a publicar las cifras de paro registrado en marzo un mes tradicionalmente bueno sobretodo por las contrataciones ligadas al sector turístico Rafa Bernardo

Voz 1762 14:49 la Semana Santa no cae este año en marzo como sí lo hizo parcialmente el año pasado sino en abril así que los efectos positivos de esas fechas sobre la contratación no se verán en el dato que conoceremos hoy aunque se esperan en todo caso cifras positivas de acuerdo con la tendencia si no hay sorpresas por lo tanto se reducirá el total de parados registrados que en el mes anterior se situaban en tres millones doscientos ochenta y nueve mil ya aumentará la cifra total de cotizantes ocupados que en febrero alcanzaron los dieciocho millones ochocientos ochenta y ocho mil el año pasado aunque como decimos los datos no son directamente comparables por las diferentes fechas de la Semana Santa el paro bajó en marzo en cuarenta y siete mil setecientas personas Il afiliación subió en ciento treinta y ocho mil

Voz 0858 15:28 a las nueve en punto les vamos a contar esos datos en directo aquí en Hoy por hoy pero antes nos quedamos con otro dato el de la venta de coches que no remonta en marzo volvió a caer ya van siete meses seguidos de descensos Sandra Villareal

Voz 0137 15:40 las ventas de coches caen un cuatro coma tres por ciento y confirman la peor racha desde dos mil nueve los expertos creen que la causa está en la diversidad de la oferta nueve min Abbas es portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC

Voz 20 15:51 del consumidor no sabe qué coche compra porque tiene gasolina tiene diez tiene eléctrico tiene híbrido tiene gas no tiene claro qué futuro tienen las tecnologías de combustión si se gana prohibido nos iban a poder circular o no

Voz 0137 16:04 aseguran además además que muchos siguen esperando ayudas económicas para los vehículos eléctricos

Voz 0858 16:12 seis y dieciséis cinco dieciséis en Canarias la Junta de Andalucía ha anunciado que la semana que viene va a eliminar prácticamente el impuesto de sucesiones donaciones la oposición critica que PP y Ciudadanos bajen los impuestos dicen a los ricos Radio Sevilla Elena Carazo

Voz 0137 16:27 los buenos días en Andalucía se pagará sólo el cero coma uno por ciento de los fines que hereden por línea directa si supera el millón de euros las herencias menores no pagan nada desde la reforma que ya hicieron PSOE Ciudadanos en cuanto a las donaciones se bonifica el noventa y nueve por ciento el impuesto para los grupos unidos es decir las que se realizan entre abuelos hijos y nietos un ejemplo sin padre donó diez mil euros a su hijo tendría que pagar siete coma ocho euros Juan Manuel Moreno presidenta de la Junta ayer en Málaga

Voz 1772 16:52 se aprobará por decreto el fin del impuesto

Voz 1389 16:55 se pone en Andalucía este impuesto con este injusto impuesto en nuestra tierra

Voz 0534 17:05 si la bonificación supondrá una reducción de ingresos de treinta y ocho millones de euros para la administración y la medida beneficiará a unos diez mil contribuyentes

Voz 0858 17:13 en Cataluña el último decreto de la Generalitat sobreviviendo a publica enfrenta al Gúdar ni al Ayuntamiento de Barcelona la alcaldesa Ada Colau acusa a Quim Torra de desplazar a las personas con menos recursos a la periferia por eso pide al Parlament que tumbe ese decreto Radio Barcelona Jaume filosofía

Voz 0137 17:29 mirada Colau critica que el nuevo decreto permita que el precio de los pisos protegidos sea distinto en función del barrio en el que se construye hasta la Sagrada así que está potenciando la segregación es una bomba de relojería para los barrios decía Colau pero el Kun salió también Calvet le contestó

Voz 21 17:43 ver que te Greg porque aún queda Tour

Voz 1389 17:46 es no se han leído bien este decreto Calvet dice

Voz 0137 17:48 que si hay diferencia entre varios pero éstas las paga la Generalitat para incentivar que los promotores hagan viviendo social los requisitos para las familias asegura serán exactamente no

Voz 0858 17:57 los mismos gracias y atención a lo que publica hasta ahora el diario punto es dice que el Obispado de Alcalá celebra cursos para curar la homosexualidad ilegales porque una ley autonómica las prohíbe expresamente en Madrid supuestas terapia sin fundamento que además están a cargo una persona sin ningún tipo de formación Isabel Villar buenos días

Voz 0137 18:17 buenos días cuenta el punto es que el periodista que firma la noticia Ángel Villa excusas se ha hecho pasar por un joven que quería acude con curarse superar la homosexualidad y ha asistido a la primera sesión de una de esas pseudo terapias fue el veintiuno de marzo en el Centro de Orientación Familiar Regina familiar que según el diario es un servicio que pertenecía a la diócesis de Alcalá y que está dentro del mismo complejo

Voz 1727 18:36 yo soy la sesión la imparte una persona sin ningún

Voz 0137 18:39 puede formación según el periódico que llega a reconocer al periodista que la ley prohíbe este tipo de sesiones

Voz 1 18:49 sí

Voz 0137 18:56 asegura también el diario que estas sesiones incluyan el envío de materiales desde una dirección de correo corporativa del Obispado materiales que explican que la homosexualidad se produce por no haber despertado la masculinidad por un Trauma la infancia lo que le hice también esta supuesta experta en la sesión con este periodista y además le da consejos para superar la homosexualidad Ángel

Voz 1 19:18 lo más débil de usos

Voz 0137 19:28 Fuentes oficiales del Obispado de Juan Antonio Reig Pla conocido por polémicas homófobas puntualizan que se trata de acogida y acompañamiento de personas dicen que acuden a los

Voz 0858 19:37 al cardo al cargo de esa diócesis Ésta es obispo Juan Antonio Reig Plá que como decía Isabel no es la primera vez que polemizar sobre la homosexualidad así como Ona escuchar Se refirió a ella en una homilía en la Semana Santa de dos mil doce y que emitió Televisión Española

Voz 0675 19:51 quisiera decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro que encuentran el infierno

Voz 11 20:17 que es como a estar ahí en la azotea de tu casa y que un paracaidista aterrice a tu lado Celia actúa siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos eso sí

Voz 0858 21:14 la primera ministra británica Theresa May ha convocado hoy un gabinete de crisis tras la última escena surrealista en torno al Brexit el Parlamento debatía anoche cuatro alternativas distintas a su denostado acuerdo con Bruselas y ninguna de las cuatro ha conseguido el apoyo de la Cámara corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 21:33 Theresa May celebrará hoy un gabinete de crisis para estudiar la situación del Brexit después de que el Parlamento volviera a rechazar anoche las cuatro propuestas alternativas al plan de salida de la primera ministra me ha convocado a los miembros del gabinete para una reunión en Downing Street que en principio debe durar cinco horas los diputados rechazaron por un margen de tan sólo tres puntos la opción de permanecer en la unión aduanera por una diferencia de ocho el quedar dentro del mercado común por doce votos la opción de celebrar un referéndum de confirmación por un margen de ciento un votos la revocación del Brexit nada está resuelto Se ha retornado a la casilla de inicio aumenta la posibilidad de que el doce de abrir el Reino Unido se marcha sin acuerdo alguno

Voz 0858 22:22 ya diez días de esa fecha lo cierto es que las instituciones europeas cada vez tratan de forma más clara en unido como un país tercero como un país que no es miembro de la Unión la Eurocámara ha apartado a uno de sus negociadores un eurodiputado británico que se oponía a calificar a Gibraltar como una colonia así que se alinea la Eurocámara con las tesis españolas corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 22:44 por decisión de socialistas y populares españoles el Europarlamento opta por retirar al ponente laborista de un informe clave para garantizar los derechos de los ciudadanos a acabe el Brexit como a Cádiz el reglamento que regula los visados es decir sube excepción no sea la garantía de que los británicos no tendrán que P es un visado para entrar en la Unión esperándola reciprocidad del Reino Unido puede aprobarse hoy en una reunión entre el Parlamento la Comisión y el Consejo puede aprobarse porque el ponente parlamentario que bloqueaba el texto del acuerdo ha dejado de serlo por negarse a aceptar que el redactado incluya una mención a Gibraltar como colonia británica Un párrafo introducido a demanda española aprobado por todos los gobiernos

Voz 12 23:33 que debe ser votado definitivamente por el Europarlamento en su último pleno antes de las europeas de mayo

en Hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 1 23:51 en Hoy por Hoy por Hoy por hoy

Voz 23 24:00 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 24 24:06 muy tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de ese y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K

Voz 1804 24:20 había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la Scala

Voz 24 24:24 su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía un alacena en cuanto a la patrona que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía seguía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de pan pan en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que le humillaba daba su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona y por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida por el contrario se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que hallaba en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo Tana El Islam que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes

Voz 12 25:32 crimen y castigo Fiódor Dostoievski mil ochocientos sesenta y seis

Voz 17 25:37 Katrina seguir el feto de escuchen

Voz 11 25:42 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 7 25:49 de postre

Voz 14 25:52 no

Voz 1804 25:53 duró

Voz 25 25:56 algo ha cambiado en el ambiente en Vigo la afición del Celta cree ahora en la salvación tras la vuelta de su gran esto

Voz 0858 26:01 ya Sampe de Iago Aspas recuperada el pasado fin de semana

Voz 1161 26:04 con sus dos goles héroe de la remontada ante el Villarreal tanta es la dependencia que el equipo en las once jornadas en las que el delantero estado lesionado no consiguió más que una victoria y un empate tres meses fuera que han significado el hundimiento del club en diez puestos en la clasificación para ocupar ahora plazas de descenso en las que el gallego espera ayudar para poder dejarlas en estas IX Jornadas que le restan al campeonato no es el Celta un equipo que en los últimos años tengan que pelearse por estas plazas Aspas anoche en El Larguero

Voz 6 26:26 bien está preparado sobre todo el equipo a principio de temporada para pelear pidió creo que equipos que estén más acostumbrados au tipos de jugadores pero bueno a nadie le gusta verse ahí presupuesto que recuerdo hace tres meses antes lesionara ahí vamos al Camp Nou surcoreano

Voz 1161 26:41 nueve jornadas para no descender pero con la posibilidad de hacerlo si desciende en qué harás pas

Voz 6 26:45 espero quedarme primer ahí sí que los máximos posibles yo no contemplo otra fábrica en su fútbol nunca sabes lo que puede pasar de otros tristes tanto que no vamos hacemos una división pero bueno siempre hay que ponerse en el peor de los casos llevamos tres cuatro semanas tolerar la huerta situación cuando acabe la temporada pues se ya veremos

Voz 1161 27:04 el Celta tiene mañana partido clave la visita al colista el Huesca antes ya hoy comienza la jornada treinta en Primera con tres partidos a las siete y media de Tikrit Girona Simeone pierde a Diego Costa por lesión en la recta final de temporada se empieza a hablar del futuro de jugadores uno de ellos es precisamente Costa

Voz 5 27:17 yo creo que se que quiero que se queda me gustaría que se que porque siempre que ha estado cota con nosotros nos ha permitido cosas importantes confío a muerte Neri deseo que se que el año que viene

Voz 1161 27:26 y otro Griezmann ayer el presidente Enrique Cerezo sobre el francés

Voz 5 27:29 el Atlético de Madrid por muchos años yo nunca miento a veces por favor dejan ya al tema de Griezmann ya el tema adoptó entre otro jugador del Atlético de Madrid que no se van a ir los que se ahí seguían ahí los que se queda se queda

Voz 1161 27:40 en los catalanes Eusebio no puede contar con Stuani Bono Múgica ya da por lesión aparte de Juanpe sancionado ante un rival con el que han empatado en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado arbitral en el Metropolitano el gallego Iglesias Villanueva a las ocho y media Español Getafe los catalanes no pueden dormirse os someterán en problemas para la recta final Rubi pierde a David López Piatti Ferreira hay Duarte por lesión y no ha convocado a Pereira tras la polémica de su cambio de camiseta con Messi en el derbi hable técnico

Voz 26 28:02 es un chico de veinte años la situación espontánea que ese de ahí me sabe mal por un lado la gente haya ofendidos pero por otro lado mesa de Markel también lo pueda pasar mal porque haya gente que se ya sentido ofendida no

Voz 1161 28:13 en el Getafe baja Markel por lesión y Flamini por sanción arbitral el vasco de Burgos Bengoetxea y cierra los partidos del martes a las ocho y media al Villarreal Barça los de Calleja con el agua al cuello metidos en la lucha por no descender no es el mejor momento para recibir a un Barça que sigue a modo en modo apisonadora habrá que sufrir casi seguro a Messi Calleja

Voz 27 28:29 por que se habla de Messi te habla de el mejor futbolista del mundo cuando un equipo tiene lo mejor Félix en el mundo no juega pues seguro que que lo acusa seguro que la nota no sé si jugara o no

Voz 1161 28:38 seis bajas para recibir al líder que llega con todos se quedan en Barcelona Murillo por decisión técnica aparte de los lesionados Rafinha Files en Eden velé Valverde sobre la presencia o no de Messi

Voz 1389 28:46 teniendo en cuenta el calendario que tenemos tenemos que tirar de todo el equipo que entonces era normal que haya algunos cambios ya veremos si Leo es uno de ellos o no

Voz 1161 28:54 arbitrará el partido el colegiado canario Hernández

Voz 1727 28:57 James

Voz 1727 30:04 a las cinco y media en Canarias esta mañana el Boletín Oficial del Estado va a publicar todas las candidaturas para las elecciones generales irá si el pistoletazo oficial de salida a esta precampaña en la que hace meses que está instalada la política española en las últimas horas la carrera a las elecciones pasa por lo más turbio por las cloacas del Estado y ese debate enfrentado al Gobierno y a los que hasta hace bien poco eran sus socios el domingo Pablo Iglesias dijo que esas estructuras siguen vivas incluso con el PSOE en el Gobierno ayer Pablo Echenique insistía en el asunto

Voz 1161 30:44 sin hundido podemos estaban en el Gobierno puesto que barracas veinte yo no sé Vangal integral cuál es el papel de cada uno de los demás partidos será no subir ha dejado investigarlo en la comisión de investigación pero el PSOE se opuso

Voz 1727 30:57 L respondía el titular de Interior Fernando Grande Marlaska

Voz 4 31:01 las cloacas no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno de España lo único lo único que recoge es lealtad máxima de todos los funcionarios a la ley a la Constitución

Voz 1727 31:15 hoy el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo también la guerra sucia contra Pablo Iglesias ha citado como testigo al presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio para que aclare de dónde sacó la información robada en el teléfono móvil de la asistente del líder moral y en otro tribunal Javier Alonso buenos días la Fiscalía pide imputar a una decena de votantes del referéndum ilegal del uno de octubre en la Audiencia de Barcelona

Voz 0858 31:41 el Ministerio Fiscal entiende que algunos votantes de las escuelas Pau Claris y Mediterráneo de Barcelona ejercieron una resistencia obstinada persistente ir reiterada dice a la orden judicial la Fiscalía se suma así a una petición del Sindicato Profesional de la Policía y también de la Abogacía del Estado en esa causa que investiga las cargas policiales del uno de octubre una jornada que centra también la atención en el Supremo donde esta mañana se retoma el juicio a la cúpula del Bruselas Alberto Pozas

Voz 0055 32:08 nos esperan semanas de testimonios de perfil policial todos relacionados con los disturbios del uno de octubre

Voz 1389 32:17 hoy comparecen dos mandos de la Policía Nacional en Cataluña la gente que han nadie

Voz 0055 32:21 eso todas las imágenes captadas por las cámaras de los agentes en centros de votación estos días escucharemos también por ejemplo a la gente que recibió un golpe con una silla en Sant Joan de Vilatorrada o el que sufrió una patada en la cabeza en San Esteban hubieras agentes Guardia Civil el miércoles altos mandos de Mossos d'Esquadra que según dijeron ya en fase de instrucción advirtieron a Carles Puigdemont como hizo Trapero de los peligros del uno de octubre

Voz 28 32:42 que veíamos un escenario de conflicto importante de seguridad ciudadana y conflicto importante Jordi

Voz 1552 32:47 con todo el territorio de Cataluña en general negando

Voz 0055 32:49 como Trapero que actúas en siguiendo criterios políticos

Voz 0858 32:53 y qué tal se conduzca hasta ahora nos vamos a la DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 21 32:57 buenos días en las vías madrileñas despierta poco a poco el martes intensidad en los accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro Pinto Butarque A42 en Parla y zona sur de la M cuarenta en Barcelona de ya la Ronda Litoral hacia el nudo Llobregat en Álava en Asia hay una colisión provocando tráfico lento en la AP uno sentido Madrid y otro accidente en Vizcaya crea dificultades en la BI seiscientos veintitrés en sentido Vitoria hay precaución hasta ahora en la provincia de Lugo por la intensa niebla

Voz 0858 33:23 para CEAS Teresa atención al tiempo porque va a seguir la lluvia en el centro y la de la península tormentas que pueden ser fuertes sobretodo en Madrid en Aragón y en Cataluña

en Hoy por hoy de España

Voz 2 35:19 yo estoy en condiciones asegurarle que a su proceso democrático con garantías ya se ha resuelto en un comité garantías interno es un tema zanjado resuelto

Voz 1727 35:26 pero allí en esa comunidad siguen las dimisiones

Voz 0534 35:29 dos en las últimas veinticuatro horas Eva Marín buenos días buenos días dimisiones que afectan a los grupos municipales de Ciudadanos en dos ayuntamientos ya en ambos casos por desconfianza dicen en el partido la última se producía ayer tarde en Ponferrada en el Bierzo la portavoz de Ciudadanos Rosa Luna se marcha por la situación de tremenda inestabilidad

Voz 3 35:47 en la formación naranja la confianza que depositen algunas personas se ha roto no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio

Voz 0534 35:58 deja sus cargos y entrega también el carné del partido como hacía por la mañana la concejal en el Ayuntamiento de Zamora Reyes Merchán enfadaba por el devenir del partido tras las primarias del posible pucherazo pero también por la imposición de los candidatos por ésta

Voz 1727 36:11 ciencia ya el secretario general de Podemos lo hemos visto en Paterna en Valencia donde ha asistido a las primeras excavaciones de la fosa común donde se cree que están los restos de un familiar suyo

Voz 0141 36:22 es un tío abuelo fusilado por el franquismo Ana tales bon día bon día Pepa en esa fosa la ciento quince se encuentra los restos de ciento cincuenta y siete víctimas de la represión franquista ayer Pablo Iglesias es su madre visitaban el cementerio en el inicio de los trabajos de exhumación que va a llevar a cabo la Diputación de Valencia fue una visita privada aunque Iglesias sí que la publicó Suter recordando a su tío abuelo Ángel Santamaría que podría estar encerrado ahí según e Iglesia Santamaría eran panaderos socialista de Vallecas que formó parte de la motorizadas los jóvenes socialistas que siempre acompañaban y protegían a Indalecio Prieto Iglesias indicaba que esta historia es casi idéntica a la de millares de familias españolas que sufrió la humillación de no poder enterrar a honrar a sus muertos

Voz 1727 37:08 sí vamos ahora a Cuenca allí la policía ha detenido a la dirigente de una asociación sobre derechos de la infancia por sustracción de menores Cristina López Huerta buenos días buenos días esta mujer se fugó con su hijo hace dos años para eludir una sentencia que le daba la custodia del menor a al padre a su ex pareja el niño estaba sin escolarizar

Voz 0441 37:29 la custodia la tenía el padre la mujer llevaba en busca y captura desde finales del año dos mil dieciocho precisamente por no entregarle al menor ahora tras su detención está en libertad con cargos Se trata de la presidenta de la Asociación Infancia libre María Sevilla en dos mil diecisiete participó en un acto con parlamentarias de Unidos Podemos para reclamar en el Congreso la protección a los menores que sufren agresiones abuso la organización morada por cierto ha manifestado que no tiene relación con el partido Sevilla residía con su actual compañero sentimental la hija que tenían en común y este hijo de once años en una finca de más de seis mil metros cuadrados ubicada en una zona aislada de Villar de Cañas en Cuenca la policiales encontró gracias a un dron ya que usaban lonas para que nadie viera la parcela y nunca dejaban a los niños salir fuera de hecho según la policía tienen comportamientos propios ya haber crecido aislados socialmente ya que no iban ni al colegio ni al médico ningún miembro de la Familia tenía relación con la vida de pueblo

Voz 1727 38:21 hoy en Madrid Sanidad investiga las causas de la intoxicación de ciento veinte chavales niños de un colegio de Pozuelo Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1389 38:29 buenos días ciento veinte niños que el pasado jueves y viernes sufrieron cuadros de vómitos todos de carácter leve también algunos profesores aunque sólo dos de los alumnos tuvieron que ser hospitalizados porque además presentaban tensión baja su estado eso sí no reviste gravedad salud pública ha tomado muestras de todo el colegio también del menú que se sirvió en el comedor aún lo está analizando los resultados llegarán en los próximos días y se podrá determinar las causas de esta dictó la primera inspección de las instalaciones y el análisis del agua no se ha detectado ninguna anomalía según el Centro el colegio ha vuelto estos días a la normalidad

Voz 1727 39:00 sí también aquí en Madrid ha fallecido después de meses luchando contra un cáncer de pulmón Enrique Álvarez Conde el catedrático que estaba al frente del polémico Master de Cristina Cifuentes y de sufría un cáncer que ha acabado con su vida justo un año después de que fuera apartado hoy expedientado por su universidad la Rey Juan Carlos por las irregularidades detectadas en el Instituto que dirige que realizó los másteres de Cifuentes de Pablo Casado de la exministra

Voz 32 39:24 en Montón y Corrales el no haberme sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado de diversidad

Voz 1389 39:36 la Comunidad vengan esto fue lo último que le escuchamos decir en la comisión de Universidades de la Asamblea de siempre esa acogió su derecho a no declarar aunque esta vez sí dejó entrever que la comunidad en la universidad le presionaron para fabricar una falsa que exonera

Voz 1727 39:49 Fuentes con este catedrático de Derecho fallecido

Voz 1389 39:52 el caso te recae ahora únicamente en la expresidenta madrileña en la ex asesora María Teresa Feito y la profesora Cecilia Rosado

Voz 7 39:59 no

Voz 1727 40:03 ah yo y terminamos en Sevilla Elena Carazo qué tal buenos días hola qué tal Pepa hoy comienza ahí la Cumbre Mundial del Turismo y entre los asistentes Barack Obama

Voz 0534 40:15 sí sin duda empieza ya hoy con reuniones en distintos escenarios de la ciudad encuentros entre el ministro de Turismo emprendedores y empresarios Sevilla se está convirtiendo en un auténtico escaparate mundial del turismo con esta cumbre en la que se van a presentar las últimas novedades del sector participarán mil quinientos delegados un evento que será cubierto por trescientos periodista casi un centenar de ponentes pero sin duda el más destacado como decías el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama que salda así la visita que tenía pendiente con Sevilla tras cancelar la que había previsto en dos mil dieciséis a causa de los atentados de Dallas Antonio Muñoz delegado municipal de Turismo

Voz 33 40:49 E indudablemente la presencia de un link un líder mundial ayuda irrespetuosa esas noticias que que se van a que se va a producir y donde el nombre de Sevilla va a estar presente en esos medios internacionales y nacionales

Voz 0534 41:03 ya que se calcula que esta cumbre va a dejar en Sevilla unos ingresos directos de tres millones y medio de euros además de la repercusión internacional a nivel de imagen y lo más importante las inversiones en la anterior cumbre que se celebró en Buenos Aires se cerraron inversiones por valor de dos mil millones de euros en Argentina

Voz 1727 41:19 que salga todo bien Helena Un beso ojalá otro Pepa

el británica Easyjet desinformación desde las nueve veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 1804 46:17 lo

Voz 43 46:18 cierto Hoy por hoy

Hoy por hoy

Voz 7 46:27 el eh

Voz 45 46:29 lo que

Voz 1727 46:32 nadie blanquear el franquismo Pete

Voz 45 46:35 de esta mañana José más unos días

Voz 11 46:37 Pepo desierto que Franco sin miseria su fusilamientos sus campos de concentración sur miles de represaliados ya están lejos muy lejos de nuestras vidas pero desgraciadamente ochenta años después de terminar de aquel horror de la guerra civil todavía hoy existe una Fundación Francisco Franco que construye con mucho dinero a sostener un partido Vox que se presenta a las elecciones con el ideario que ustedes saben más cerca de franquismo que de los partidos que han luchado por la democracia como todavía debemos soportar que el dictador siga en aquel monumento de Erez Nablus que sea Valle de los Caídos memoria fascista de un régimen desgraciado es gracioso que ahora algunos portavoces de la Iglesia española se apropien de las palabras del Papa sobre las fosas comunes cuando durante décadas han hecho todo lo posible para enmascarar su complicidad con aquella vergüenza los saludos fascistas a sus obispos y la bochornosa veneración de su cúpula hacia el dictador palio incluido pero que conste que ha sido una derecha una y trina no sólo Bos que también el PP y por supuesto ciudadanos quiénes ha encargado la leí memoria histórica va a Andalucía quiere esto decir que el franquismo por supuesto está muerto y mil veces enterrado pero también que todos debemos hacer lo imposible para evitar que alguien pretenda tantos años después blanquear aquel régimen asesino

Voz 1727 48:14 Nos hemos propuesto esta mañana a confeccionar nuestro propio CIS que nos digan cuáles son sus tres preocupaciones públicas y coinciden con las del resto de los españoles que son por este orden el paro los políticos y la corrupción

Voz 1772 48:31 que con este ranking Mari Cruz de Vitoria

Voz 46 48:33 me enteré polí ticos corrupción políticos y corrupción empatado porque para mí desgraciadamente van en el mismo bloque dio un beso

Voz 1772 48:45 el de Plasencia tiene una sola preocupación pero muy importante buenos días buenos días

Voz 47 48:51 creo que esta alineación que pedir siempre dependerá de la situación personal de cada ciudadano la política siempre es política y los políticos siempre se ponen de acuerdo para su provecho propio en cuanto al trabajo depende de los políticos así que me alineaciones Sanidad Sanidad Hispanidad irán será por la edad que tengo ya

Voz 1389 49:14 gracias gracias aquí Miguel hoy