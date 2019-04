Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días es dos de abril y hoy se publica el dato del paro registrado en las oficinas públicas de empleo durante el mes de marzo suele ser un mes bueno por aquello de que se contrata ya con vistas a la Semana Santa el mes pasado teníamos tres millones doscientos ochenta y nueve mil parados sí veremos en qué queda la cifra hoy el paro y la falta de un empleo de calidad siguen siendo según el CIS la primera preocupación de los españoles pero la economía se abre paso con mucha dificultad en una campaña electoral más centrada de momento en otros asuntos por ejemplo en las cloacas del Estado que en las últimas horas han enfrentado a unidas Podemos y al PSOE enseguida lo vemos o en la propia confección de las listas electorales Rivera Albert Rivera daba anoche en Antena tres por zanjado el episodio del presunto pucherazo en Castilla y León

en la Cadena Ser

Voz 1926 01:23 luego ellas ha resuelto en un comité que garantías

Voz 4 01:26 interno es un tema zanjado ha resuelto pero en las

Voz 1727 01:28 Dimas horas le han dimitido dos cargos en esa comunidad que dicen que han perdido la confianza en el partido una exconcejala en Zamora y la otra portavoz naranja en el Ayuntamiento de Ponferrada se llama Rosa

Voz 5 01:40 ahora no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio un buen proyecto político al que los enfrentamientos en las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando

Voz 1275 02:10 este esfinge KPN Wu mis viendo Moon en mil anunciaba el ministro británico del Brexit

Voz 1727 02:16 no se descarta que May pueda convocar elecciones después de este fracaso de la primera mitad extra el Reino Unido podría tropezar con un adelanto electoral sin sentido leemos esta mañana en el Gardian por cierto que si ustedes como nosotros se pierden ya con el Brexit sepan que los británicos también la web de la BBC incluye una sección titulada que acaba de ocurrir con el Brexit para ponerse rápidamente al día en este laberinto en Venezuela

Voz 6 02:46 he tomado la decisión de hacer algunos cambios necesarios a compañero mayor hola

Voz 1727 02:52 hace madurar anunciaba esta madrugada que cesa al ministro de Energía

Voz 1510 02:55 Erika tras los continuos apagones que han ya

Voz 1727 02:58 Abbado al país al racionamiento del suministro y la serie española más vista a nivel internacional ya tiene fecha de regreso la casa de papel premiada con un Emmy vuelve a Netflix El diecinueve de julio con su tercera temporada

Voz 7 03:28 y en deportes Valverde valor a dar

Voz 1727 03:31 descanso esta noche a jugadores como Messi o Piqué en la visita a Villarreal Sampe

el tiempo Jordi Carbó buenos días

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:09 las siete y cinco ahora las seis y cinco en Canarias el juez instructor del caso Villarejo ha citado esta mañana a declarar al presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio declara como testigo después de que Pablo Iglesias contada al magistrado que fue él quién le entregó la tarjeta del teléfono móvil que le habían robado a su colaboradora Aida los días buenos días Iglesias sostuvo el domingo que las cloacas del Estado siguen existiendo bajo el Gobierno del PSOE y el ministro del Interior Grande-Marlaska asegura que desde que llegó al Ministerio las ha desmontado sin

Voz 0137 05:39 la afirmación la de Iglesias en la que insistido Pablo Echenique

Voz 1727 05:42 este lunes está

Voz 0137 05:44 el Gobierno pacas de Interior no

Voz 1161 05:47 eso Vangal imperan en este en este

Voz 0137 05:50 país pero que el Ministerio el ministro del Interior Grande Marlaska niega tajantemente

Voz 11 05:55 Cannes no existen en el Ministerio del Interior si alguien tiene algo que decir lo refiera y lo diga expresamente lo que no podemos Si vuelvo a decir es deslaves generar desconfianza en las instituciones

Voz 0137 06:08 desde Interior se recuerda que Marlaska ha destituido a tres de los policías salpicados por el asunto también hay tres agentes jubilados y otros dos destinados en comisarías españolas el resto han sido apartados de servicio o cesados Ikeda el chófer de Bárcenas que está suspendido a la espera de que se resuelva su situación judicial con la declaración de hoy de Antonio Asensio el juez va a intentar averiguar cómo además de llegar hasta él terminó en manos de Villarejo otra copia de la información personal de Pablo Iglesias una información que según Iglesias le aseguraron que en Interviú nunca verían la luz y que terminó publicada en OK diario

Voz 1727 06:38 Eduardo Inda gracias a ida y el Partido Popular está decidido a intervenir en Cataluña si gana las elecciones con o sin ciento cincuenta y cinco ante la posibilidad de que no tenga la mayoría en el Senado para aplicar este artículo de la Constitución Casado habla ya de un paquete de medidas que afectarían a la lengua a los símbolos a los Mossos Adrián Prado

Voz 0019 06:58 si al final los números no dan el PP no puede por sí mismo apoyado por otros partidos poner en marcha el ciento cincuenta y cinco casado apuesta por aplicar determinadas leyes que permitan un mayor control sobre Catalunya lo que define como el reforzamiento institucional de la nación habla por ejemplo de dar más peso a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de aplicar si es necesario una moratoria

Voz 1275 07:17 la transferencia de algunas competencias con algunas

Voz 0019 07:19 administración autonómica actúe irregularmente propone fortalecer la jerarquía policial de tal forma que la Policía y la Guardia Civil estarían por encima de las policías autonómicas algo que según dice

Voz 1275 07:29 sólo implicaría desarrollar la Ley de Seguridad Nacional

Voz 0019 07:32 la de Seguridad Ciudadana en este paquete de medidas incluye la ley de lenguas para que el castellano sea lengua vehicular en los colegios pero también en la administración y la Ley de Símbolos para impedir que se exponga en el espacio público emblemas como el lazo amarillo además Casado quiere ilegalizar las organizaciones y partidos caliente en actos violentos como los escrache ir recuperar en el código penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal

Voz 1727 07:54 la Asociación Unificada de la Guardia Civil que es la mayoritaria de este cuerpo dice que eso de que las policías de ámbito estatal estén jerárquicamente por encima de los Mossos es un disparate Juan Fernández portavoz

Voz 12 08:07 con una policía no debe estar por encima de otra porque es el modelo no funciona no es lo que está llevando a cabo en el resto de Europa lo que sí que tiene que haber es mayor coordinación policial entre los diferentes cuerpos policial que permite cohabitar en nuestro país

Voz 1727 08:22 aquí también sobre Cataluña hay a vueltas con las declaraciones de Miquel Iceta el diario vasco Berria en las que decía que es el independentismo alcanzara el sesenta y cinco por ciento de apoyo habría que buscar una salida democrática su compañero de partido el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos cree que si el independentismo creciera tanto sería una derrota colectiva

Voz 13 08:43 mi voluntad radica en que el independentismo sea cada vez menor si nos plantearemos esa cifra de sesenta y cinco por ciento sabe lo que implica el fracaso de aquellos que intentamos que nadie tenga el deseo de la voluntad de dejar de formar parte de este proyecto que es España

Voz 1727 09:01 en toda España comienza hoy la campaña de la renta pero sobre impuestos algo que afecta a otra autonomía a la Junta de Andalucía anuncia que la semana que viene va a eliminar prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones sobre esta política fiscal la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 09:23 dentro de unas semanas se suprime el impuesto de sucesiones en Andalucía el sistema fiscal será en esa comunidad más regresivo como en Madrid osea que los ricos de cuna pagarán menos impuestos Ésta era una de las medidas estrellas del tripartito de derechas andaluz lo nuevo es la justificación que acaba de dar a la medida al presidente de la Junta Juanma Moreno que así se evitará la huida de los grandes patrimonios a otras comunidades justo aquellas como Madrid en que su partido ya ha hecho lo mismo

Voz 0978 09:54 años antes pero eso tiene otro asunto

Voz 1985 09:57 no es por ejemplo la fijación de un mínimo en todas España

Voz 1926 10:00 entonces dejando libertad a las autonomías

Voz 1985 10:02 para que establezcan máximos esta bajada de impuestos es oportuna electoralmente pero mucho más que oportuna es ilustrativa pongamos la en relación con la insinuación del gurú dotarlo Casado Daniel Lacalle desde bajar las pensiones hasta un cuarenta por ciento incluso aunque tuviese razón cuando dice que se le ha tergiversado Si todos los pronósticos serios indican que para alcanzar pensiones dignas no bastará con las cotizaciones sociales actuales y habrá que echar mano en parte de la recaudación de impuestos no voy a bajar los sino que no subirlos implica que las pensiones deberán reducirse porque no se pueden tener beneficios sociales daneses

Voz 1275 10:48 con impuestos propios de las Islas Caimán

Voz 1161 10:56 son las siete

Voz 1727 10:56 once das seis y once en Canarias

en la Cadena Ser

Voz 1727 12:41 son las siete trece ahora las seis y trece en Canarias el Washington Post publica esta mañana que Arabia Saudí ha hecho pagos millonarios a los cuatro hijos de caso y el periodista asesinado supuestamente por un equipo de hombres a las órdenes de la Corona saudí este diario para el que caso guía escribía cree que es una forma de comprar a la familia del periodista antes de que empiece el juicio corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 13:04 buenos días la familia real saudí ha dado a los cuatro hijos de Jamal Jason casas valoradas en cuatro millones de dólares pagos mensuales de decenas de miles de dólares funcionarios de este país aseguran que la familia va a percibir pagos todavía mayores hablan de millones a cada uno cuando empiece el juicio contra los presuntos asesinos del periodista estas fuentes aseguran que estas compensaciones avaladas por el rey Salman son una práctica habitual de ese gobierno para apoyar económicamente a las víctimas de delitos violentos

Voz 16 13:33 jo de desastres naturales el editor del Wall

Voz 1510 13:35 Don Post periódico para el que escribía Jasón y cree que el pago multimillonario a largo plazo es una estrategia para mantener a la familia callada de críticas incluso cuando las organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo al reino saudí que rinda cuentas seis meses después del crimen

Voz 1727 13:51 en Argelia la salida de Buteflika del poder es inminente eso se cree por lo menos el mandatario de ochenta y dos años ha dicho a través de un comunicado que renunciará a la presidencia del país antes de que finalice su mandato el veintiocho de abril por problemas de salud corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 1594 14:06 varios periódicos argelinos aseguran que la dimisión de Buteflika será esta misma semana aunque en el comunicado de la Presidencia advierte que tiene que tomar decisiones antes para garantizar que las instituciones estatales siga funcionando durante la Transición una podría ser la destitución de Ben Salah el presidente del Parlamento que tendría que reemplazar a Buteflika tras su renuncia no está bien visto en la calle el anuncio de la dimisión no resuelve la crisis doce sindicatos autónomos han como

Voz 1510 14:32 dado una huelga general para el diez de abril y una Marta

Voz 1594 14:35 en Argel como parte de las continuas protestas de ciudadanos que rechazan también el nuevo gobierno nombrado el domingo el Poder Judicial publicó ayer una lista de más de diez empresarios corruptos una orden de retirarles los pasaportes y estar vigilados y esos sentado mal al poder porque nos ha consensuado con el Estado

Voz 2 14:55 hola hola Javier uy perdón Daniel qué tal estás contento con tu compañía de teléfono no importa porque tenemos una promoción exclusiva para tío bueno partir para todos los que nos cogerá el teléfono durante la si estaba creyendo que es fue importante eh me llegaba la oferta

Voz 19 15:12 el último estaremos con es comerciales difícil vida y sencillez rojos se espera

Voz 10 15:20 informa el manda uno cinco cinco uno oficina de cosas

Voz 2 15:25 hasta Carlos ha por perderte en con gran hazaña

Voz 20 15:30 Miguel Ángel Robinson y el resto del país ha dicho a conciencia Ardila qué gusta caminar te hace feliz

Voz 21 15:45 pide ahora tu préstamo en virus y te lo transformó sin quince minutos entra ya en vivo oculto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente de dibujos Hoy por hoy

Voz 3 15:57 Pepa Bueno

Voz 1727 15:59 o iban a enterrar en el cementerio de la Almudena Rafael Sánchez Ferlosio el novelista ensayista que ha muerto a los noventa y un años había nacido en Roma donde su padre era corresponsal de ABC desarrolló toda su carrera aquí en España convirtiéndose en un referente Pascual Donate de la generación del cincuenta buenos días

Voz 0978 16:17 las recogió los mayores premios de la literatura en español como el Cervantes el premiado le van a dar más importancia de la que desea

Voz 1684 16:25 crítico con el mundo que le rodea con su novela de más éxito el Jarama

Voz 22 16:29 a ofrecer crecido más que una obra

Voz 0978 16:32 qué

Voz 1684 16:33 cultivó con igual profundidad la novela el ensayo y la poesía siempre

Voz 13 16:37 inteligente siempre incisivo

Voz 1684 16:40 siempre alumbrado el ministro de Cultura José Guirao lamenta el hueco dejado por el que muchos consideran el mejor prosista español del siglo XX según sus amigos en los últimos meses Ferlosio se dedicaba a leer más que a escribir páginas escogidas fue su última publicación un compendio de los mejores fragmentos de su obra

Voz 1727 17:00 buenos días que en los dos sorteos

Voz 16 17:02 triple ex de la ONCE de ayer los números premiados han sido

Voz 2 17:06 en el sorteo de la mañana cuatro cero en el sorteo de la noche ocho

Voz 0831 18:30 dos adscrito Agustín de Valencia que ha organizado una lectura de Rafael Sánchez Ferlosio

Voz 1926 18:35 por casualidad el sábado trece de

Voz 25 18:37 Eril comentaremos El club de lectura el famoso libro El Jarama hace semanas que lo elegimos todos estaremos leyéndolo muchas gracias salud para el maestro lo descanse en paz gracias a ti Agustín

Voz 1275 18:50 hoy les pedimos además que nos cuenten sus tres

Voz 0831 18:53 pasiones y si coinciden con las del CIS que son el paro los políticos y la corrupción por este orden Rafael de Córdoba y clara de Palencia coinciden en esta última preocupación

Voz 26 19:02 la corrupción sistémica y sistemática es la raíz de todos los demás problemas que padecemos y muy especialmente la impunidad de

Voz 27 19:13 esa corrupción también le preocupa especialmente la sanidad y las pensiones y el paro ir por supuesto los políticos corruptos porque sin esos políticos corruptos creo que esas tres cosas que dicho anteriormente estaría mucho más saneadas

Voz 28 19:31 gracias Montse de Tarrasa se queja de los políticos fracciones Epson el mentir que como todo las mienten además Podemos creer en nada de nada es admite comparación son las mentiras de ellos todo ello todo conjunto fiesta es el ranking de Antonio de Motril

Voz 13 19:49 precariedad laboral desigual

Voz 29 19:52 ya

Voz 13 19:53 servicios públicos

Voz 1727 19:55 el gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:06 Gutiérrez qué tal buenos días con mucho sol por la mañana a partir de mediodía esperamos chubascos que acabará afectando a toda la comunidad temperaturas sin cambios importantes aunque las máximas no van a pasar de los quince grados este martes los hospitales madrileños siguen esperando los equipos de alta tecnología que se iban a comprar con los cuarenta y seis millones donados por el dueño de Zara la Comunidad de Madrid casi dos años después de la firma del convenio entre Gobierno regional y la Fundación Amancio Ortega haga ninguno de estos equipos está funcionando todos están licitados y adjudicados pero ninguno en uso según confirman a la SER desde Sanidad precisamente esta mañana el Consejo de Gobierno tiene previsto anunciar que con parte de ese dinero se va a comprar un acelerador resonancia el primer dispositivo de este tipo que se va a instalar en España Teresa Rubio

Voz 1933 20:52 se va a instalar en la paz en los próximos meses y cuesta nueve millones de euros Se trata de un acelerador lineal que además hace resonancias permite obtener imágenes de alta precisión del tumor al mismo tiempo que lo rabia Éste es uno de los Veintitrés equipos de alta tecnología que se han comprado Se van a comprar con la donación de la Fundación Amancio Ortega cuarenta y seis millones y medio de euros destinados a dispositivos oncológicos para siete hospitales públicos que casi dos años después de la firma del convenio todavía no están en uso en Euskadi Valencia Cataluña o Castilla León llevan meses funcionando la Consejería de Sanidad justifica esta demoran que la de Madrid es alta tecnología de última generación

Voz 1275 21:31 es más de seis dos de abril Ángel Garrido irá de número cuatro las listas europeas del PP Pedro Rollán será el tercer presidente de la comunidad esta legislatura titulares cometería Sarmiento el próximo nueve de abril firmará su renuncia con la firma del decreto de esta renuncia el todavía presidente podría anunciar este trámites la mañana tras el Consejo de Gobierno salvo sorpresa sustituto será el actual vicepresidente visto para sentencia el juicio por la muerte de un trabajador tras manipular amianto en el metro la abogada de la familia insiste en la negligencia los sindicatos exigen que se retire este material el suburbano Muere Enrique Álvarez Conde el principal imputado del caso Master el ex director del instituto público de derecho responsable del título de Cristina Cifuentes ha fallecido a causa de un cáncer de pulmón un año después de ser apartado hoy expedientado por la universidad y en deportes esta tarde el Atlético de Madrid Girona abre la jornada treinta de liga en Primera desde las siete y media las ocho y media Español Getafe en la una y media de la tarde se presentan las obras del nuevo estadio Bernabéu con Florentino hoy la alcaldesa Carmena siete y veintidós minutos de la mañana como despierta hoy el tráfico en las calles de la capital batallas quedó más Yuki buenos días hola qué tal muy buenos días Laura con

Voz 0931 22:43 dificultades en las habituales eso sí el M30 entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte también desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del puente ventas a la altura de la calle Alcalá atentos a los oyentes accesos ya en hora punta hablamos del paseo de Santa María de la Cabeza la entrada por General Ricardos a la zona de Marqués de Vadillo o el acceso por la avenida del Mediterráneo

Voz 1275 23:04 en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serra buenos días buenos días se van complicando sobre todos los

Voz 1933 23:09 accesos destacamos muy saturada la A2 en Torrejón y San Fernando de entrada También la A cuatro en Pinto a cuarenta y dos en Parla y la A6 especialmente en Majadahonda el Plantío y en la zona de Aravaca así que tengan mucha precaución y paciencia en esos puntos

Voz 0978 23:24 y nos queda la previsión del tiempo meteorólogo Jordi Carbó qué tal buenos días hoy veremos muchas nubes pero también ratos de sol especialmente durante la mañana si bien durante la mañana ya en puntos de montaña tendremos algún chubasco será durante la tarde cuando alcancemos el máximo de temperatura cuando estos chubascos serán más intensos con alguna tormenta incluso acabarán afectando a toda la comunidad de nuevo en puntos de Montañés donde lloverá con más fuerza temperaturas parecidas a las de ayer durante la tarde máximas alrededor de los quince grados pero los momentos de lluvia sensación de feria

Voz 1727 23:54 no

Voz 0771 27:10 y a partir de la legislatura que viene si soy presidente de la Comunidad Madrid además extender el bilingüismo a la etapa de cero a tres una etapa que todos los pedagogos coinciden en que es vital a la hora de desarrollar las lenguas la capacidad lingüística hay que nosotros apostamos por llevarlo también a el bilingüismo a esta hasta tapar

Voz 1275 27:32 asociaciones ecologistas exigen una Ley Regional de Pesca para acabar con la pesca ilícita en la Comunidad de Madrid voy a sanciones dicen que son irrisorias a día de hoy es una de las medidas medioambientales que estos colectivos han elaborado de cara a la próxima legislatura Enrique García las sanciones por pescar especies de un tamaño inadecuado o hacerlo en zonas no permitidas no están tipificadas en ninguna ley que regule específicamente la pesca por lo que la comunidad a la hora de sancionar utiliza el tronco legislativo de la Ley de Pesca franquista del cuarenta hay dos o la Ley de Patrimonio Natural de dos mil siete que es de carácter estatal el problema es que la primera sanción sancionan pesetas y su conversión es anacrónica en la segunda no recoge ni todas las especies ni lo específico de cada infracción sino que se trata de una ley marco para ser desarrolladas por las comunidades que Madrid nunca ha desarrollado el resultado son multas irrisorias de veinte treinta o cuarenta euros Antonio Martínez portavoz de la Asociación Jarama Vivo

Voz 40 28:29 como les da vergüenza aplicar la ley del cuarenta y dos de pesca entonces se van a otras referencias normativa que actualice aquello hipertensa han cogido la Ley de patrimonio natural pero no entra en el detalle de Si trucha o de cualquier Pirineos y es por el tamaño después el cupo que sigue siendo un agujero negro inaceptable una comunidades como la madrileña

Voz 1275 28:50 desde la Consejería de Medio Ambiente explican que las sanciones son las adecuadas y que ante la ausencia de Ley de Pesca se puede sancionar a través de otras leyó El Ayuntamiento de Carmena aprobada la nueva Zona de Protección Acústica para reducir el ruido en el centro Carolina Gómez

Voz 1510 29:03 la zona roja o de máxima contaminación acústica como Santana o la calle Hortaleza no se permite abrir nuevas actividades de ocio ni ahora ni en la normativa de dos mil doce en el resto del Distrito Centro salvo Gran Vía

Voz 1727 29:15 del que están exentas se duplican las distancias mínimas

Voz 1510 29:17 entre los bares que ya están hilos de nueva apertura tiene que haber un mínimo de entre cien y trescientos metros para que te permitan abrir un local Jorge García Castaño

Voz 0648 29:26 con el régimen de instantes que vamos a aprobar hace prácticamente imposible seguir saturado el centro de locales de de ocio y en segundo lugar tener más instrumentos para intentar evitar el incumplimiento sistemático que algunos de locales de ocio eh hacen de las de las ordenanzas municipales

Voz 1510 29:42 el horario de las terrazas se amplía por la mañana y se reduce por la noche podrán abrir a las nueve pero tendrán que cerrar entre la una y la una y media los fines de semana y las doce los días de diario el montaje y el desmontaje de la terraza se incluyen dentro de esos horarios

Voz 1275 29:56 nueve grados en la gran día

Voz 1727 30:10 no comienza el martes dos de abril ni la lluvia va a seguir rompiendo la tendencia de las últimas semanas pero atento sobre todo a la caída de las temperaturas al frío van a tener las temperaturas hasta diez grados en el norte así que el calendario avanza vamos a comprobar enseguida si avanza también la actualidad lo hacemos con Teodoro León Gross buenos días buenos días Cristina Monge qué tal hola muy buenos días Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días hoy es uno de esos días valle en los que cada medio tira cada uno por un lado no hay grandes apuestas un poco de todo una miscelánea así que vamos a empezar si os parece por una noticia luego vamos a los análisis de fondo una noticia que publica esta obra eldiario punto es el Obispado de Alcalá de Henares Teo en Madrid celebra cursos ilegales y clandestinos para curar la homosexualidad un periodista del diario ha hecho uno de esos cursos

Voz 1926 31:04 así es firma Ángel Villaescusa que haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación asistió a una de estas terapias hace apenas unos días en el Centro de Orientación Familiar Regina familia que pertenece a la diócesis de Alcalá hay que está en el mismo complejo religioso Se trata de sesiones prohibidas en la Comunidad de Madrid Pepa y que según la Ley de Protección Integral contra la LGTB fobia enfrenta a multas de más de cuarenta y cinco mil euros el obispado de Reig Pla ese obispo que imagina los gays en el infierno mientras hace misas por la salvación de Franco como titula Jesús Bastante

Voz 1275 31:36 es un perfil en este mismo diario niega

Voz 1926 31:39 que sean terapias repartidas lo denomina Educación en el amor el periodista del diario ha comprobado en cambio que es una seudo terapia efectivamente para dejar de ser homosexual en fin lo que se viene llamando educación Enel

Voz 1727 31:51 bueno pues nos metemos ya si os parece en terreno de precampaña electoral precampaña Cristina que está emponzoñan sí la verdad

Voz 1510 32:00 el simple hecho de que estemos ya hablando de la existencia de cosas como esas brigadas patrióticas debería darnos ya hay que pensar no pero lo cierto es que ya contamina absolutamente toda la campaña Podemos insiste en que esas brigadas todavía existen el Gobierno lo niega me llama la atención que el país se hace eco de las declaraciones del ministro Marlaska que se queda por desmanteladas las cloacas de la policía patriótica pero en Info Libre Ábalos da un paso más allá hay dice el propósito de todo ello era impedir que hubiera un gobierno progresista en España así que en ese sentido Nos vemos como en el más perjudicados lo cierto pero los dos ministros dan por hecho que las declaraciones que las la existencia de las cloacas no sólo se ha comprobado ya sino que siguen permaneciendo activas yo atenta gravemente contra un país que luego presumimos de ocupar puestos destacados en los rankings de

Voz 1727 32:46 precampaña en la que también siguen muy presentes los viernes sociales que dice el Gobierno viernes electorales dicen otro usted

Voz 1926 32:54 pero así es claro siguen siguen presentes tanto las medidas el estrellas que que que

Voz 1727 32:59 la te a Moncloa como también las polémicas que genera

Voz 1926 33:02 hoy pone el foco en en el tema de apertura precisamente en el caos así lo titulan del nuevo subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años que se ha visto envuelto en la polémica en este primer mes de vida esta la estrella de los viernes del Gobierno ha generado un aluvión de consultas en las oficinas de empleo porque hay muchas lagunas en el decreto que a la que se enfrentan los funcionarios a la hora de determinar quiénes son susceptibles de cobrar esta ayuda de cuatrocientos treinta euros y quién no de hecho los dieciséis días desde que entró en vigor el decreto ley que regula el subsidio hasta que se cerró el plazo del primer pago se quedan sin aprobar veinticuatro mil solicitudes ante esa avalancha el Servicio Público de Empleo Estatal Ministerio de Trabajo emitió el jueves pasado una instrucción en la que pedía a las oficinas de empleo que aplazase la reluce la resolución de los expedientes la medida en que esos requisitos no quedan suficientemente claros

Voz 1727 33:52 se pone hoy el foco en los impuestos un tema inevitable en la agenda electoral claro dice ABC las autonomías del PSOE lideran la carga fiscal

Voz 1926 34:00 así es miedo te editorialistas sobre el expolio fiscal de la izquierda en el en el interior titula sin embargo de un modo que pienso que quizá no desagradar a los votantes del PSOE Sánchez dícese titular insiste en subir los impuestos a las grandes empresas y fortunas de hecho Pepa esto es algo que está en las ciento diez medidas presentadas por Pedro Sánchez reforzar la progresividad sistema fiscal incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes con ingresos más altos son mayores patrimonios pero vez establece un contraste con la revolución fiscal prometida co por Casado pone el foco en que la Junta de Andalucía ya sigue los pasos de Madrid reduciendo al mínimo el impuesto de sucesiones y se aleja del modelo impositivo socialista pero es verdad en principio lo que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido sólo eliminar este impuesto para Herederos que reciban más de un millón así que parece prematuro me parece ver ahí la cacareada bajada masiva de impuestos me parece que es sólo un impuesto sólo para los más ricos para

Voz 1727 34:56 en los que reciban más de un millón en Andalucía la próxima semana desaparece ese impuesto

Voz 1926 36:14 hemos en puertas de una reunión del gas

Voz 1727 36:16 Vine de Theresa May convocada de urgencia esta noche después de que anoche el Parlamento británico otra vez rechazará cualquier salida

Voz 1510 36:25 sí la verdad es que melancolía que decías decepción yo creo que profundo fracaso es un poco lo que lo que se traduce de esas portadas que que podemos ver los titulares hablan desde enfrentamiento en el gabinete en el caso de la Gardian o de parlamentarios en guerra que le que se puede leer en San parece que toma fuerza la opción de una convocatoria electoral como una de las posibilidades y el Times apunta que Flick jamón el canciller va a plantear al Gabinete

Voz 1727 36:48 el Gobierno tiene que hacer propia una propuesta propia

Voz 1510 36:51 la de compromiso guardia admitir que el Parlamento ya de alguna forma pues no tiene mucho más margen de maniobra no para hacernos idea de lo compleja que puedes esta situación me ha gustado mucho leer en el país que plantea lo que llamado haciendo suya la propuesta de unos diputados laboristas lo que llaman un referéndum de confirmación es decir que en el caso de que en el Parlamento británico se pudiera llegar a un acuerdo lo cual parece complicado sería interesante que ese acuerdo se volviera a ratificar pues la ciudadanía británica es decir un paso más en la complejidad de todo esto que puede pasar hoy pues yo creo que muchas cosas parece que como comentaba esta opción de adelanto electoral puede tener bastante recorrido aunque las últimas encuestas que se conocen ponen por delante al laborista y eso hace que los diputados conservadores pues no se muestren muy propicios a esa convocatoria electoral adelantada

Voz 1727 37:37 si no quiero que se nos pase esta revista de prensa sin recomendar un reportaje muy lanzador que se publica hoy en el país y que se titula La escuela enseña emociones sobre un centro educativo de Canarias que además de Lengua Matemáticas enseña a los alumnos a gestionar las emociones la vida

Voz 1510 37:58 fundamental el reportaje destaca que en Canarias sea prestado horas a lengua remates para impartir como obligatoria una asignatura que que Aprende enseña a una cosa tan fundamental en la vida cómo gestionar las emociones la verdad es que su objetivo en tiempos de identidades excluyentes polarización yo esto que hablamos aquí todos los días parece ser yo creo que el principal poco que una escuela como tal debería tener la OCDE ya está trabajando en esta línea en programas como esto y está desarrollando Marcos para evaluar a los alumnos no solamente en las eh asignaturas habituales sino en habilidades sociales yo creo que uno de los responsables de la OCDE da en el clavo en unas declaraciones que me han llamado la atención que dice ahora vivimos en un mundo mucho más complejo con emociones más difíciles el tema de la inmigración por ejemplo genera respuestas emocionales fuertes temor inseguridad no lo podemos desvincular de la educación que importa

Voz 1727 38:46 ten en cuenta todo esto en otros planes educado

Voz 1510 38:49 dúos

Voz 1727 43:18 son las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 43:22 Volkswagen llena deporte que hoy por hoy siguen ignorando para las personas

Voz 1727 43:36 en Villarreal sueñan con que Valverde Sampe no ponga esta noche en el once inicial a Messi

Voz 1161 43:41 para así tener alguna opción más de meterle mano al Barça que está en modo apisonadora y el argentino más todavía con la visita puesta en una vista puesta a cerrar el título liguero lo antes posible el parece que esos deseos se van a quedar en eso deseos Adriá Albets buenos días

Voz 0017 43:54 qué tal buenos días el Barça viaja en las próximas horas a Villarreal con todos los cracks en la convocatoria para intentar dar un paso más hacia el título de Liga Valverde no se fía del Villarreal no se deja nada en Barcelona solo ha descartado a Murillo no están tampoco en la lista los lesionados den velé incide en una convocatoria que forman diecinueve jugadores así que antes del partido Valverde tendrá que hacer descarte más Se intuye que habrá muy pocas rotaciones hoy en el once del Barça como mucho un par de cambios podría descansar Rakitic que está apercibido Hyun City ocupar el sitio de Anglet en el eje de la defensa espera que Messi esté en el once esta noche porque Valverde ha dejado claro en las últimas horas que el objetivo es sumar los tres puntos sin pensar en lo que le viene al Barça que es primero el Atlético el sábado después la visita a Old Trafford para enfrentarse al Manchester United

Voz 1161 44:38 Calleja pierde a Bruno Trigueros Miguel Javi Fuego Gerar Moreno y Costa por lesión va a arbitrar ni media el colegiado canario Hernández Hernández será el partido que cierra los encuentros del martes que empezarán desde las siete y media con el Atlético de Madrid de Girona novedades de los de Simeone Miguel Martín Talavera buenos días

Voz 0019 44:52 qué tal Sampe buenos días la Liga Santander vuelve de nuevo al metropolitano y el Atlético de Madrid con la intención de vencer hoy al Girona para mantener en la Liga vivan en nuestro fin de semana que se enfrenten al primer clasificado al Barça para este partido no van a estar por lesión Diego Costa tomarle mar aunque la buena noticia es que ha recuperado al colombiano Arias seguramente habrá alguna rotación menos de las previstas porque no tiene margen de error tiene que ganar al Girona algo que no ha hecho nunca en este curso nivel anterior Diego Pablo Simeone y sobre todo mantener liga la Liga antes de la visita al Camp

Voz 1161 45:22 en esta jornada treinta invierno puede contar con Stuani Bono Múgica ya por lesión aparte de Juanpe sancionado ante un rival con el que empatadas las cinco ocasiones en las que se han enfrentado arbitrar en el Metropolitan del gallego Iglesias Villanueva ideas de las ocho y media el Espanyol Getafe los catalanes no pueden dormirse nos metería en problemas para la recta final Rubi pierde a David López Piatti Ferreira hay Duarte por lesión no ha convocado a Pereira tras la polémica de su hubo cambio de camiseta con Messi en el derbi abre el técnico

Voz 0454 45:45 es un chico de veinte años es una situación espontánea que ese de ahí me sabe mal por un lado la gente sabía ofendidos pero por otro lado de mal que él también lo pueda pasar mal porque haya gente que se haya sentido ofendida no

Voz 1161 45:56 no convocado a Pedrosa el Getafe son baja por lesión y Flamini por sanción arbitral el vasco de Burgos Bengoetxea toda la jornada la puedan seguir en Carrusel desde las siete y veinte en Sermas desde las ocho y media en el dial habitual ya la una y media se presentan las nuevas obras del Bernabéu que durarán cuatro años

Voz 1727 48:07 diariodehoyporhoy del dos de abril del año dos mil diecinueve escribe Rosa Ibáñez rural por naturaleza por creencia nos cuenta