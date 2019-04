Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 muy buenos días ha muerto Rafael Sánchez Ferlosio y esta mañana para comenzar hoy por hoy le hemos pedido a su sobrino al periodista Máximo Pradera que los lea al poema campana vespertina

Voz 2 00:18 vendrán más años malos y nos harán más ciegos vendrán más años ciegos ingresarán más malos vendrán más años tristes y nos harán más fríos y nos harán más secos

Voz 1 00:34 nosotros nos ven

Voz 1727 00:37 serán más años malos y nos harán más ciegos así se titula el libro de Sánchez Ferlosio con todo tipo de escritos publicado a mitad de los años noventa y que toma el nombre del primer verso de este poema un regalo para quienes leímos El Jarama por obligación en la escuela ya quiénes nos deslumbraron después sus ensayos un regalo para nosotros y una invitación para quienes tienen la suerte de poder descubrirlo todavía

Voz 1727 01:20 es martes dos de abril del Parlamento británico lo ha vuelto a hacer esta medianoche ha tumbado todas las alternativas planteadas para el Brexit después de esa votación Theresa May ha convocado para hoy un gabinete de crisis para que Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:36 para tratar de decidir qué hacer ahora sí la primera ministra vuelve a poner su acuerdo a consideración de los diputados seis exploran otras alternativas como convocar una elección general si se pide una prórroga en los próximos diez días o si el Reino Unido deja la Unión Europea sin acuerdo alguno

Voz 1727 01:52 aquí a las nueve de la mañana se publica el paro registrado en el mes de marzo que es un mes con contrataciones ya para la Semana Santa veremos qué da de sí y sobre la campaña electoral la noche estuvo Albert Rivera en Antena tres y hasta allí le persiguió el presunto pucherazo en sus primarias en Castilla y León

Voz 4 02:08 yo estoy en condiciones de un proceso democrático con garantías por tanto eso es lo que le digo son son ochenta y dos votos no parece difícil investigar qué ha pasado con ochenta y dos ya se ha resuelto en un comité de garantías interno es un tema zanjado Isar resuelto

Voz 1727 02:21 pero lejos de estar resuelto Le siguen dimitiendo compañeros en Castilla y León porque dicen que han perdido la confianza en el partido Javier Alonso

Voz 0858 02:30 se ha marchado de Ciudadanos una concejala de Zamora Illa portavoz en Ponferrada se llama Rosalía

Voz 5 02:35 no puedo decir ahora que Ciudadanos me ofrezca una oportunidad ilusionante como lo hizo al principio un buen proyecto político al que los enfrentamientos y las ambiciones personales a nivel autonómico están destrozando

Voz 1727 02:49 por no y el PSOE entran ya de lleno en campaña en tres frentes el primero las cloacas del Estado

Voz 0858 02:53 Podemos insiste en que funcionan todavía hay el ministro Marlaska asegura que han hecho limpieza

Voz 6 02:58 Cannes no existen en el Ministerio del Interior en lo que es el Gobierno les

Voz 7 03:04 España lo único lo único

Voz 6 03:06 lo que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la ley a la construcción

Voz 1727 03:12 segundo asunto las pensiones Ávalos insiste en que el Partido Popular no es claro

Voz 8 03:16 todo señor ahí no no es un problema interpretación en un problema de simplemente escucharlos que los ricos paguen menos y que aquellos que necesitan el amparo del Estado reciban menos prestaciones es la ecuación no hay otra pero dice

Voz 0858 03:28 a la calle el gurú económico fichado por el PP

Voz 1727 03:31 que si hay otra asegura que han malinterpretado Santa

Voz 0858 03:33 la vista que él dio al digital el economista y en la que habló habló de pensiones dice que nunca ha defendido recortarlo

Voz 9 03:40 no solamente es absolutamente falso sino que en la entrevista que han manipulado lo que yo estaba criticando son las políticas socialistas que son las que han llevado a muchos países a tener que recortar las en esos porcentajes

Voz 1727 03:54 tercer lugar Catalunya ETA obliga al Parlamento a pronunciarse sobre la parálisis que provoca Torra

Voz 0858 03:59 los socialistas catalanes han forzado que el jueves se vote una moción que denuncia la inoperancia de Torra pide elecciones o que someta a una moción de confianza

Voz 1727 04:09 esto que publica eldiario punto es el Obispado de Alcalá celebra en la Comunidad de Madrid Alcalá de Henares celebra cursos ilegales y clandestinos para curar la homosexualidad en los deportes hoy se presenta en las obras para reformar el Santiago Bernabéu Sampe

Voz 1161 04:27 desde León y media de la tarde en el palco de honor del propio estadio el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena presentarán esa remodelación del estadio blanco que por fin tiene luz verde obras que durarán cerca de cuatro años y arrojarán un coste de cerca de quinientos millones de euros para convertirlo en un estadio cubierto con sistema retráctil y que aumentará su altura en doce metros América inicia la jornada treinta en primera tres partidos a las siete y media de Quart Girona a las ocho y media Espanyol Getafe las nueve y media Villarreal Barça

Voz 1727 04:56 y el tiempo Jordi Carbó bueno

Voz 0978 04:58 los días buenos días íbamos a tener una típica situación de primavera muy cambiante en prácticamente todo el país más sol durante la mañana nubes más compactas durante la tarde con chubascos entre esta tarde y la próxima noche en prácticamente todo el Cantábrico la ibérica también llegarán más debilitados al valle del Ebro en la Comunidad de Madrid también chubascos y alguna tormenta que afectarán igualmente Castilla-La Mancha el interior de la Comunidad Valenciana así como de Cataluña cuando llegue la noche estos chubascos irán desapareciendo

Voz 1727 06:09 son las ocho y seis las siete y seis en Canarias antes de entrar en los asuntos del día nos detenemos en esa noticia que hemos avanzado en la portada que publica esta hora eldiario punto es y que asegura que el Obispado de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid celebra cursos ilegales clandestinos para curar la homosexualidad el obispado lo dirige Juan Antonio Reig Pla que en el año dos mil doce en una homilía transmitida en directo por Televisión Española hablaba así de los gays

Voz 0675 06:35 quisiera decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo ya veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o incluso de hombres nocturnos os aseguro

Voz 8 06:55 que encuentran Clive iniciar no

Voz 1727 06:58 el infierno palabras del obispo el seis de abril del año dos mil doce han pasado siete años y hoy Isabel Villar un periodista ha conseguido meterse en uno de esos cursos si tiene testigo

Voz 1315 07:09 sonido de primera mano si haciéndose pasar por un joven que quería superar la homosexualidad cuenta el diario que hubo una sesión el día veintiuno de marzo en un centro que pertenece a la diócesis de Alcalá

Voz 1389 07:17 una sesión que según el periódico imparte una supuesta Tere

Voz 1315 07:20 terapeuta que no está colegiada como psicóloga según las grabaciones de esa terapia ella misma reconoce que lo que están haciendo es ilegal porque la ley contra la LGTB fobia de la Comunidad de Madrid prohíbe este tipo de sesiones

Voz 12 07:31 un alto de Lesoto emitiera digo yo no sé quien puede tener consecuencias

Voz 1315 07:42 en esas terapias según el diario se vincula la homosexualidad con traumas infantiles y la mujer que trabaja allí da consejos para superarla entrenando GM

Voz 12 07:50 la sociedad tiene hacía lo que empezar a gobernar de buzos bien

Voz 1315 08:03 según el diario punto es el obispado les ha confirmado esas terapias aunque dice que no son preparativos sino que se tratan de acogida y acompañamiento de las personas que acuden a ellos

Voz 13 08:14 son

Voz 1727 08:15 las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias hoy las cloacas de Interior vuelven a ser noticia en el plano político

Voz 14 08:20 es unidad Podemos no están en el Gobierno porque esas cacas de interior no se banales

Voz 0858 08:25 deán en este en este país como

Voz 1727 08:27 Unidos Podemos unidas podemos insistiendo acaban de escuchar a Echenique en que siguen existiendo esas cloacas con el Gobierno José María Patiño buenos días

Voz 0858 08:37 hola buenos días diciendo sin mucho detalle que ya

Voz 1727 08:39 las ha desmontado esas cloacas según Interior Grande Marlaska ha cesado a tres policías de la camarilla otros sean jubilado quedan algunos todavía en comisarías cuéntanos

Voz 1955 08:50 sí además de Echenique la Secretaría de Acción Institucional Unidos Podemos Gloria Elizo pedía ayer por la tarde en un hilo de tweets a Grande Marlaska que aclare la situación de nueve policías a los que cita por sus nombres no hay reto puesta de momento por parte del Ministerio de Interior una respuesta oficial pero la SER ha podido verificar que tres se encuentran ya jubilados como dice la propia Elizo en su tuit de los otros seis dos han sido apartado del servicio otros dos están destinados en comisarías en España uno de ellos a punto de jubilarse Llera antiguo chófer de Bárcenas está como todos sabemos apartado del servicio a la espera de que se resuelva su situación judicial

Voz 1727 09:25 y el otro plano de las cloacas es el judicial Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 09:29 hola muy buenos días Pepa hoy el juez que investiga la guerra sucia

Voz 1727 09:31 contra Iglesias ha citado al presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio porque el líder de Podemos declaró que Asensio le dijo que tenía los datos en el móvil pero que no iba a publicarlos

Voz 1552 09:42 comparece a partir de las diez de la mañana ante el juez para explicar cómo tuvo acceso en dos mil dieciséis a esos datos sobre Pablo Iglesias robado supuestamente el teléfono móvil de la colaboradora del líder de Podemos Dean abusos Ham fue el propio Iglesias quién indicó al juez la semana pasada que el presidente de este grupo de comunicación editor de la revista Interviú le dio una copia de esa información del manifestó que nunca la iban a publicar el juez intenta averiguar Pepa como llegó otra copia con esas fotografías y datos de Pablo Iglesias al comisario Villarejo con los que la policía política de Interior intentó desprestigiar le supuestamente boicotear un posible acuerdo de gobierno con el PSOE en dos mil dieciséis

Voz 1727 10:20 gracias compañeros son las ocho y diez siete y diez en Canarias

Voz 1727 12:13 en algo más de cuarenta minutos vamos a conocer el dato del paro registrado en el mes de marzo mes en el que el empleo suele repuntar por el tirón de la Semana Santa y de ahí que se sigan encadenando ya buenos datos hasta el verano esto es lo habitual justo al revés de lo que viene pasando en el sector del automóvil las ventas de coches cayeron el mes pasado más de un cuatro por ciento llevan siete meses cayendo es la peor racha desde el año dos mil nueve en plena crisis que el está pasando al sector

Voz 1693 12:42 hola Losada Noemí Navas es la portavoz de Anfac la Asociación de Fabricantes de Automóviles explica que la causa del descenso en las ventas la encontramos en que hoy el consumidor no sabe qué coche comprar doy fe por la gran variedad

Voz 20 12:55 hacen la oferta las pocas certezas del sector porque tiene gasolina tiene diez tiene eléctrico tiene híbrido tiene gas ya no tiene claro qué futuro tienen las tecnologías de combustión si van a salir por fin las ayudas a los vehículos alternativos y eléctricos fije va a incrementar los puntos de recarga incrementar

Voz 1693 13:15 por eso entiende que la automoción es hoy un sector en transición

Voz 20 13:19 imparte las tecnologías heroína hace inició el subdirector de Game muy importante y el coche autónomas otro vector de cambios muy importante al final la movilidad como servicio unas que como propiedad en coche da condiciona mucho en la manera de concebir el vehículo de aquí a diez años

Voz 1693 13:40 sí reconoce el miedo en el sector ante el Brexit el proteccionismo detrás

Voz 1727 13:44 llevamos días hablando de porque se vacía la España vacía esa que se manifestó el domingo en Madrid que se diferencia de la España ocupada entre otras cosas por sus servicios públicos pues a eso vamos ahora de una Marcos buenos días

Voz 1276 13:58 qué tal Pepa como éstas según el Ministerio de Sanidad

Voz 1727 14:00 en esas zonas rurales hoy hay menos consultorios de salud que antes de la crisis

Voz 1276 14:06 sí ahora mismo hay diez mil ochenta hay un consultorio sesenta y siete menos que en dos mil quince y no sólo eso también estamos por debajo del número de consultorios que había en plena crisis en el año dos mil diez en dos mil diecisiete último año del que hay datos oficiales los pueblos del interior adolecía del cierre de estas pequeñas unidades sanitarias que ofrecen la asistencia básica España rural Castilla La Mancha es de largo donde más han echado el cierre seguida de Galicia Valencia Navarra y Euskadi los coordinadores rurales de la Organización Médica Colegial y también de la Sociedad Española de Medicina de Familia lo achacan a la pérdida de población de esas áreas y aunque niegan que los médicos estén dejando de dar esta asistencia semanal lo mensual sí reconocen que hay un problema grave porque los médicos jóvenes no siempre quieren marchar al campo escuchamos Hermenegildo Marcos y a Miguel Ángel María

Voz 21 14:56 que los médicos que acaban como yo

Voz 22 14:58 se de médicos eligen núcleos de población grandes que dejan de ir a los a las zonas de difícil cobertura

Voz 23 15:04 ha juntado un poco esta situación pírrica de médicos que puedan desplazarse a sitios de difícil cobertura con la de un número determinado de jubilaciones que obviamente los pueblos son los que pierden

Voz 1276 15:14 tres de cada diez médicos trabajan hoy en la España rural y piden que se extienda la conexión a Internet de calidad porque el futuro aseguran pasa por implantar la tele asistencia

Voz 1727 17:30 el único escritor español de posguerra que merecía la inmortalidad eso decía Miguel Ángel Delibes de Rafael Sánchez Ferlosio que murió ayer en Madrid a los noventa y un años no había ganado practicamente todo el Nadal el Nacional de las Letras al premio Cervantes en el año dos mil cuatro y todo después de apurar de su gran novela El Jarama apuró hasta de los toros sobre los que había escrito de forma brillante

Voz 27 17:57 el que hoy España ya me encendió el actor no no ya no puedo los toros no lo pueden soportar

Voz 28 18:06 es una cosa se había quitado de los toros decía Manuel Jabois sí ha ido

Voz 1389 18:12 de algunas otras cosas es una cosa que me es algo que me gustaría mucho destacar del hoy el prestigio no de la contradicción sino de la rectificación cuando ver Ferlosio abomina del Jarama lechazo a ese grotesco papelón de literato no se dedica a volver a intentar escribir otra novela ya seguir ejerciendo de tapadillo ese papel vivimos en un país en el que muchos dicen renunciar al éxito mientras continúan aprovechándose del que se presentan como víctimas de sí mismos y atormentados por su arte pero siguen pasando el cazo ir recaudando Ferlosio lo mandó todo a paseo mandó a paseo no sólo la ficción sino también algunas de sus convicciones entre ellas la del taurino

Voz 1727 18:55 has que el tenía hay que evolucionó con naturalidad

Voz 1389 18:57 sin ese miedo tan española que leer a que la rectificación sea tratada como paso atrás como cobardía o como sumisión

Voz 1727 19:04 pero eso es propio de los muy grandes

Voz 1389 19:07 EFE él fue tan grande que nadie se atreve a decirle nada porque nada había que decirles sólo callar leerlo y aprender

Voz 8 19:18 cuando le dices a tu pueblo para decir

Voz 29 19:23 te sientes derivada el vehículo si quieres

Voz 30 19:27 sentir Termibus piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras vivos punto es o llaman novecientos ochenta crudo veintidós ochenta y dos y siempre Teddy bus

Voz 1 19:39 mis pautas no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda Radio salir crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1727 19:53 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:02 deuda Gutiérrez qué tal buenos días hoy si se esperan lluvias en toda la comunidad cielos con muchas nubes y temperaturas frías no pasaremos de los quince dieciséis grados a mediodía Narciso de Foxá alcalde de Majadahonda

Voz 0858 20:15 también pagó con dinero público las calles

Voz 1275 20:17 Cañas del empresario Alejandro De Pedro para mejorar su imagen eso lo estamos contando hoy en la ser Foxá al igual que García de vinos en Alcobendas tiro de las arcas municipales para abonar setenta y cinco mil euros entre dos mil once y dos mil catorce a las empresas de de Pedro según figura en un informe de la UCO de la Guardia Civil al que hemos tenido acceso eso hasta se creó un diario digital para Boya su reelección en las últimas elecciones municipales la Guardia Civil acusa a Foxá a su concejala de Participación Ciudadana Laura Nistal de malversación de fondos públicos tráfico de influencias fraude y revelación de secretos el Obispado de Alcalá de Henares imparte terapias ilegales y clandestinas para curar la homosexualidad lo leemos esta mañana en el diario punto Es una pseudo terapeuta a la que el Colegio de Psicólogos no reconoce imparte en un despacho del Obispado orientaciones a chavales que están confundidos con su sexualidad con periodista de este diario se ha hecho pasar por uno de ellos ya grabado a esta supuesta procesal

Voz 12 21:21 también de David de la Guardia Civil de de alto

Voz 1275 21:32 el joven reconoce esta pseudo terapeuta que una ley regional

Voz 0858 21:37 al contra la ley gitana y fobia está cometiendo un acto homófobo que puede tener consecuencias como irá a la cárcel es así la ley regional aprobada en dos mil dieciséis en la Asamblea prohibe este tipo de terapias para curar la homosexualidad que ya sabemos que se ofertarán en el Obispado de Pla conocido por sus homilías

Voz 1727 21:53 va a ser todo este tiempo la Comunidad de Madrid

Voz 1275 21:56 no ha movido ficha contra este tipo de actuaciones es martes dos de abril más noticias en titulares convertidas el próximo nueve de abril el presidente de la comunidad Ángel Garrido firmará el decreto de renuncia a su cargo tras la confirmación de su presencia en las listas del PP al Parlamento Europeo en el número cuatro le sustituirá salvo sorpresa el que será el tercer presidente Pedro Rollán los hospitales madrileños siguen esperando los equipos de alta tecnología que la comunidad iba a comprar con cuarenta y seis millones donados por la Fundación Amancio Ortega los después están licitados y adjudicados pero ninguno en funcionamiento las terrazas del centro de Madrid adelantarán su cierre desde esta primavera la nueva Zona de Protección Acústica para reducir el ruido se someterá a votación el próximo pleno la nueva normativa reduce en media hora el horario y la alcaldesa Manuela Carmena y Florentino Pérez presentan hoy las obras del nuevo estadio Santiago Bernabéu la nueva caja de titanio que presidirá la Castellana será parte de la una y media en el palco de honor del estadio del garbanzo

Voz 1 22:50 los deportes

Voz 0858 22:57 desde disputan hoy sus partidos de la jornada treinta de liga Sampe buenos días buenos días penúltima del campeonato que se disputará entre semana abren fuego ligar Atlético Madrid Girona desde las siete y media Ximena Werder a Diego Costa Haimar por lesión en la recta final de temporada ya se empieza a hablar del futuro de jugadores y uno de ellos es precisamente Diego Costa

Voz 32 23:13 deseo que sé que quiero que se queda me gustaría que se quede porque siempre que ha estado consta con nosotros nos ha permitido cosas importantes confío a muerte Neri deseo que se que el año que viene

Voz 0858 23:23 no han ganado los rojiblancos en cinco enfrentamientos a los catalanes cinco empates arbitrará en el Metropolitan el gallego Iglesias Villanueva desde las ocho y media Espanyol Getafe son baja Markel por lesión y Flamini

Voz 1161 23:32 con relación una jornada más en la que los madrileños pelearán por seguir manteniendo su plaza de Champions orbita el vasco de Burgos Bengoetxea podrán seguir ambos partidos en Carrusel desde las siete y veinte en el de Arsene Sermas desde las ocho y media en el a habitual

Voz 38 29:44 tengo miedo porque este esto está haré cierto estoy bien pero Víctor tragaperras porque estoy fuerte pero no de

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa

Voz 29 30:15 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:20 la primera ministra británica Theresa May reúne hoy a su Gobierno en un gabinete de crisis después de que anoche el Parlamento volvió a rechazar todas las alternativas que se votaban para el Brexit

Voz 0858 30:32 del modelo noruego Ny seguir en la unión aduanera ni revocar el broche ni tampoco convocar otro referéndum de nuevo ninguna opción ha conseguido la mayoría en los Comunes así que el Brexit vuelve otra vez a punto muerto corresponsal en Londres Begoña Arzo buenos días

Voz 0273 30:45 buenos días el Reino Unido tiene hasta el viernes de la próxima semana para pedir una nueva ampliación del artículo cincuenta en el Gobierno y el Parlamento el país tiene ni idea de lo que va a pasar Theresa May y su gabinete estudian hoy opciones que quedan posibles opciones una reunión de cinco horas May debe decidir si vuelve a poner su acuerdo a consideración de los diputados

Voz 1275 31:06 cuarta vez una vía que se antoja muerta si Combo

Voz 0273 31:09 en elecciones generales para desbloquear el Brexit una opción arriesgada el último sondeo publicado por el Sunday Times daban los laboristas cinco puntos de ventaja o si la alternativa es una salida sin acuerdo la más temible y quizás la más probable a estas alturas ahora cuenta con el respaldo de todos los ministros euroescépticos que presionan a mí para que tome esa

Voz 1727 31:30 ya

Voz 0858 31:31 en Estados Unidos el Washington Post publica que Arabia Saudí está pagando los cuatro hijos de Jamal casó y el periodista asesinado en el consulado de ese país en Estambul casas millonarias e ingresos mensuales como compensación por el asesinato de su padre corresponsal Marta de lado

Voz 1510 31:47 buenos días la familia real saudí ha dado los cuatro hijos de Jamal Jason Kidd casas valoradas en cuatro millones de dólares pagos mensuales de decenas de miles de dólares funcionarios de este país aseguran que la familia va a percibir Pau

Voz 7 31:59 los todavía mayores hablan de millones a cada

Voz 1510 32:01 bueno cuando empiece el juicio contra los presuntos asesinos del periodista estas fuentes aseguran que estas compensaciones avaladas por el rey Salman son una práctica habitual de ese gobierno para apoyar económicamente a las víctimas de delitos violentos o de desastres naturales el editor del Washington Post periódico para el que escribía Jasón y cree que el pago multimillonario a largo plazo es una estrategia para mantener a la familia callada de críticas incluso cuando las organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo al reino saudí que rinda cuentas seis meses después del crío

Voz 21 32:59 ah

Voz 1727 33:01 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0858 33:04 hola buenos días Pepa buenos días a todos hemos perdido el sentido común democrático si dejamos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias con elaboración de pruebas falsas incluido se diluya como un asunto informativo más de esos que caducan en unos días no se me ocurre nada más disolvente para la dignidad de un Estado de derecho que le existencia de una cloaca policial ocupada en destruir partidos políticos legales por razones de presunto patriotismo con dinero de todos los españoles ya ocurrió con el soberanismo catalán Marlaska aseguró ayer que esta mafia policial ya no existe que Interior está totalmente limpio confiamos en que sea así como la instrucción de esta pieza separada del caso Parejo está bajo secreto de sumario no cabe esperar un goteo noticioso día a día que nos mantenga despiertos pero es muy alarmante la débil reacción del Gobierno y de los demás partidos ante un caso que hubiera merecido una respuesta de la máxima contundencia junto a la exigencia de clarificación absoluta hasta el primer nivel de responsabilidad en policías en mandos la autoridades políticas también los medios debemos reclamar esa claridad incluyendo la que afecte a complicidades con periodistas si las hay que tal parece sería terrible que nos enfrentábamos a esta indignidad propia de regímenes totalitarios con la mirada el diputado pensé con la que durante años observamos a corrupción por afinidades ideológicas y clanes justicieros su indiferentes en función de los colores de los corruptos Si somos demócratas entenderemos que aunque estemos en campaña y resulte inimaginable estar de acuerdo en algo aquí no hay iglesias ni Sánchez ni casado ni Rivera que en una cacería así que en Fang a la democracia sólo se puede estar en un bando y que Pablo Iglesias es de los nuestros

Voz 0858 36:15 hola buenos días Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Ser

Voz 1727 36:17 ya tributaria buenos días muy buenos días Lucía Méndez no esta esta mañana porque tiene que recoger un premio en Lugo el premio de El Progreso de Lugo

Voz 28 36:25 desde aquí felicidades Lucía no vas a tener vitrina anteponer la cantidad de premios que recibe por su trabajo

Voz 1727 36:34 imprescindible así que continúa con nosotros en Radio Zaragoza Cristina Monge buenos días quieres te da muy buenos días y felicidades a Lucía es politóloga profesora de Sociología en esa universidad en la Universidad de Zaragoza por si no teníamos bastante Joaquín Estefanía con el ambiente político bien bien cargado en esta primavera electoral ahora alrededor de las cloacas que emerge que lo inunda todo lo inunda todo sin que efectivamente como apuntaba Iñaki Gabilondo no hay una respuesta clara contundente exhaustiva del resto de partidos políticos incluso del propio Gobierno sólo el afectado Pablo Iglesias ha dicho oiga que esto esto es muy grave Se echa en falta al resto de los partidos poniendo el acento en la gravedad de que haya una guerra sucia encontró un líder político

Voz 0958 37:18 estoy al cien por cien con con el comentario de de Iñaki Gabilondo no esto es una una forma muy dañina de socavar el Estado de Derecho y esto es lo más importante de lo que está ocurriendo en este caso le ha tocado a Pablo Iglesias que la semana pasada aquí en este programa hizo una descripción muy clara de lo que estaba pasando hay tres tramas hay una trama policial hay una trama política ética y hay que sacar a la luz las tres las tres tramas

Voz 1727 37:52 caiga quien caiga bueno evidentemente

Voz 0858 37:55 caiga quien caiga es decir caro es que lo que estamos viendo vamos a ver la trama política indica que estos estos policías que estaban trabajando del cual Villares de los cuales Villar

Voz 0958 38:06 jo solamente es una pata solamente es una pata más cosas es decir estaban trabajando a las órdenes del Ministerio del Interior en la en la última legislatura de Mariano Rajoy y el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Interior FEEF Francisco Martínez son miembros suplentes de la Diputación Permanente del Congreso en estos momentos hijo Jorge Fernández Díaz pertenece al comité ejecutivo del Partido Popular de Pablo Casado no ese pasado es el presente esto es lo que hay que determinar independientemente de lo que está haciendo la Audiencia Nacional e investigando la trama por la trama policial y todas sus ramificaciones

Voz 1727 38:46 lo hice echado de menos una intervención clara pública del ministro el interior hasta donde pueda llegar eh porque hay mucho que está aquí todavía bajo secreto del sumario pero hasta donde puede llegar diciendo que se encontró que ha hecho en el Ministerio del Interior no está explicación probablemente nos la debe todavía Marlaska Cristina

Voz 7 39:07 si esa explicación yo creo que que da estamos esperando todos porque es una cuestión que que atenta fundamentalmente contra bueno cuestiones básicas de la democracia de la democracia por lo tanto yo creo que es imprescindible extremar la transparencia a mí me preocupan las declaraciones que hemos ido oyendo en los últimos días diciendo bueno ya no existe

Voz 1276 39:25 bueno ese llano significa que es

Voz 7 39:27 ha sido hasta cuándo porque claro en un principio eso podría pensar que podía haber sido

Voz 0858 39:31 de cuando desde cuando efectivamente

Voz 7 39:34 hasta cuándo porque dices bueno esto puede menos momento determinado puede pensar puede ser una cuestión puntual del ministro Fernández Díaz relacionó momento político y bajo unas consignas políticas muy creas el Partido Popular sin embargo esas declaraciones lo que parecen dejar ver es que de dónde venía ya está donde llegó a mí eso ya lo que me inquieta no saben de qué dimensión estamos podemos estaba hablando

Voz 21 39:57 sí yo de entrada coincido como casi siempre con Iñaki Gabilondo como casi nunca con Pablo Iglesias no el tema tiene una gravedad es muy significativa no ir por tanto coincidido también con vosotros en la lo alarmante los la gente que resulta bueno pues el mirar casi por la ventana que que se ha producido con carácter general no y luego yo subrayó haríamos cosas más una hablo de Grande Marlaska me parece una ingenuidad tremenda no no no lo que ha dicho respecto al pasado que no ha dicho nada es algo que insistían cloacas cosa sabíamos sino el afirmar que ya no existen cloacas no yo creo que no hay que pueda conocer la existencia de cloacas hasta que está de repente salen a la luz no y por tanto ojalá me equivoque pero pero esas palabras que acaba de decir diciendo garantizando de forma contundente que ya no hay cloacas en el estado pues me parece insisto de una ingenuidad peligrosa para no para su credibilidad sino el futuro se demuestra que sí que todavía las hay porque las cloacas son consustanciales con el Estado desgraciadamente otra cosa es que por supuesto que combatirlas para que sean lo menos posible de hagan el menor haya posible pero la cloaca es consustancial a la existencia del Estado como la corrupción económica es consustancial a la existencia del Estado

Voz 0858 41:14 el hombre es que cosas

Voz 21 41:18 a quien quiere decir que habiendo gente que tiene posibilidades de romperse la florece Humanes así siempre corrompe pues esto a eso me refiero cuando yo sí sí pero a eso me refiero cuando habló era consustancial irá

Voz 0858 41:32 nació y un repaso histórico a nuestra historia

Voz 21 41:35 creciente vemos que ha habido casos como los GAL manifestación clarísima de cloacas del Estado la inspección de Hacienda en Cataluña al que conozco bien manifestación clara de la corrupción también por tanto que decir que compartamos la al máximo a todos a los corrompidos ya los autores pero no seamos ingenuos afirmando lo que no se pueda

Voz 0958 41:57 en marzo porque probablemente no si sí sí

Voz 0858 42:00 qué es lo que no se puede afirmar que aquí ya no hay club

Voz 0958 42:03 en esta eso es en eso estoy de acuerdo es decir pero vamos a ver en qué es lo que hacía esta mafia policial que es lo que hacía fabricar unas pruebas para embaucar a unas personas eliminar pruebas de otros de otro yo de otros aspectos tremendo es decir de ahí lo que tenemos que determinar es decir ha absuelto de quién estaba os voy N es decir que es que qué es lo que ha ocurrido en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es decir caso que ha ocurrido en el el día que alguien alguien vamos a ser vamos Gila presuntamente es decir alguien lo envió alquilado es decir ha alquilado los servicios de una parte de esa mafia policial es decir para para todos

Voz 0858 42:56 que estamos conociendo desde fíjate Joaquín siendo grave

Voz 1727 42:58 siendo grave toda la actividad que se va conociendo de de este individuo de de el comisario Villarejo y de la camarilla que le que le acompañaba de lo que estamos hablando a mi juicio reviste una gravedad añadida y es que la secuencia de la publicación de la guerra sucia contra Pablo Iglesias del famoso informe PISA de las presuntas cuentas en paraísos fiscales que aparecieron después de una conversación privada desgraciada y machistas sobre una presentadora de televisión la secuencia coincide con momentos en los que los representantes de los españoles se disponían a iniciar conversaciones el al menos negociaciones para la formación del Gobierno de España es que tengo el corazón de la democracia actual

Voz 0858 43:41 entre este sobre el corazón de la que el héroe en claro yo es lo primero que he dicho que socava el Estado de derecho pero no echemos toda la

Voz 0958 43:49 culpa a los a los corruptos

Voz 0858 43:52 pido sino también a los corruptores es decir que esto es muy importante aquí

Voz 1727 43:56 la vienen a la secuestros los corruptos

Voz 0858 43:58 si los corruptores quizá no están en ese estado esto Inazio probablemente no están este ese posiblemente no es tanto

Voz 21 44:07 comprendo a una parte pero

Voz 0858 44:09 de pero digamos las dos partes es decir digamos que ahí

Voz 1727 44:12 y no hay manera no sé si estáis de acuerdo pero no hay manera de recuperar la confianza en las instituciones sí quiénes estaban porque hay que recordar que Pablo Casado ya era vicesecretario de comunicación del Partido Popular cuando ocurrieron estos hechos vicesecretario de comunicación del Partido Popular era parte de la dirección del partido en el Gobierno bajo cuyo mandato presuntamente ocurrieron estos hechos delictivos gravísimos no se puede solventar políticamente este asunto diciendo que espera que haya una sentencia que claro he dicho Pablo Casado claro personas los que estaban ahí implicadas que forman parte de la dirección del Partido Popular por lo tanto más claro agua no yo creo en relación a lo que decía Ruiz Jarabo no podemos confiar

Voz 7 44:50 el hecho de que todos los Estados tengan cuestiones que no ha generado a la luz pública que tienen que ver con los servicios de inteligencia que tienen que ver con una serie de investigaciones esto

Voz 21 45:02 ha reservado bien vale pero una cosa es que

Voz 7 45:04 que exista yo otra cosa es que el Estado de Derecho tiene que garantizar que eso está debidamente acotado con unas reglas democráticas Osama explico que haya unos servicios de inteligencia que velen por una serie de cuestiones básicas en el funcionamiento de los Estados no puede justificar que luego se utilicen mafias policiales para en este caso impedir un supuesto acuerdo de no

Voz 21 45:25 Miren te mete claro a todo tiene unos límites entonces

Voz 7 45:28 es decir que esto es consustancial a lo que se podría denominar una sede de de aspectos

Voz 0858 45:34 estamos ocultas no disquetes de los Estados

Voz 7 45:36 yo creo que ese ahí en ese sentido podemos estar confundiendo los Termes

Voz 21 45:39 no no consustancial como inevitable quiero decir no quiere decir

Voz 1727 45:42 si no es que el Estado de Derecho está para evitarlo hasta está precisamente para poner las reglas para mí sino para evitarlo para reaccionar al día siguiente con claro eso suene exigencia responsabilidades y por encima por debajo de la campaña electoral convocar una Diputación Permanente para exigir explicaciones políticas parecía

Voz 0858 46:00 es que es que los los imputados están en la Diputación permanente

Voz 1727 46:03 claro claro claro pues el resto tiene claro el resto tiene la obligación de de de de reunir al órgano al órgano de gobierno de las Cortes cuando están disueltas a la espera de unas elecciones como mínimo el resto de líderes políticos pronunciarse con claridad sobre una guerra sucia que como decía Iñaki hoy afecta Iglesias mañana no sabemos a quién porque nadie está libre ninguno de nosotros tampoco

Voz 0858 46:27 esto que no saber ocho cuarenta y seis siete cuarenta

Voz 1727 46:29 seis en Canarias

Voz 1727 48:22 hasta que no se cuente el último voto y en esta ocasión el último voto de verdad porque basta muy reñido no sabremos quién tiene la mayoría absoluta en el Senado y por tanto quién tiene la llave para aplicar un hipotético ciento cincuenta y cinco en Cataluña pero el Partido Popular ha empezado a deslizar un plan B

Voz 28 48:38 por si no le dan los números para aprobar en el Senado ese ciento cincuenta y cinco duro y largo que se han cansado de anunciar y prometer Adrián Prado buenos días

Voz 1727 48:47 qué tal Pepa buenos días y el Pla que es actuar sobre Cataluña amparándose en que legalidad exactamente Adrian en qué consiste ese plan