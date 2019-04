Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0958 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 el Ministerio de Trabajo acaba de publicar el dato del paro registrado en el mes de marzo se redujo en unas doce mil personas han Rafa Bernardo buenos días buenos días siguen doce mil seiscientas no

Voz 1762 00:34 hay dos personas con lo que el total de desempleados apuntados a las listas de los servicios públicos de empleo se sitúa en tres millones doscientos cincuenta y cinco mil ochenta y cuatro en Seguridad Social el crecimiento de la afiliación en marzo ha sido de ciento cincuenta y cinco mil ciento cuatro personas con lo que el total de cotizantes ocupados recupera los diecinueve millón

Voz 1727 00:51 enseguida ampliamos Si analizamos estos datos antes es martes dos de abril en Tarragona los Mossos investigan una presunta violación de una menor Javier

Voz 0858 01:00 los hechos ocurrieron hace un par de semanas pero se han conocido ahora hay un detenido que también es menor ser Tarragona

Voz 0605 01:06 la semana pasada la víctima denunció los hechos y los Mossos d'Esquadra en un primer momento detuvieron a once menores a diez Se les atribuían delitos de abusos sexuales y las detenciones quedaron sin efecto después que declararan en comisaría hay otro joven al que se le atribuye un presunto delito de agresión sexual este ya ha pasado a manos de Fiscalía según fuentes cercanas al caso consultadas por la SER todos ellos son menores de edad no acompañados tutelados por la Generalitat

Voz 0858 01:33 esta noche llega a Sevilla Barack Obama el ex presidente de Estados Unidos es uno de los invitados a la Cumbre Mundial del Turismo que empieza ya a esta mañana en la capital andaluza pecho está a punto de comenzar la presentación de ese evento en el hospital de los venerables que allí está una compañera de Radio Sevilla será Armesto buenos días

Voz 3 01:50 buenos días este hospital de los venerables joya del barroco sevillano va a acoger en media hora la presentación de este cumbre que va a traer a Sevilla mil quinientos delegados entre ministros de Turismo emprendedores y empresarios la capital andaluza se va a convertir en escaparate mundial del turismo durante los tres próximos días en los que se presentarán las últimas novedades el sector entre el centenar de ponentes invitados el más esperado es el ex presidente Barack Obama que llegará esta noche a Sevilla la repercusión de la Cumbre será millonaria dejará tres millones y medio de ingresos directos el sector espera cerrar cuantiosas inversiones

Voz 0858 02:21 ni un tribunal de Colombia ha ordenado embargar el tesoro del galeón San José un buque español que piratas británicos hundieron cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII con toda una fortuna a bordo que procedía de las entonces colonias españolas en América lo hace a petición de una compañía cazatesoros de EEUU que reclama al Gobierno colombiano los derechos sobre la mitad de esa carga

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 4 04:08 el Partido Popular que eras de cortar y cuarenta por ciento las pensiones públicas en este país

Voz 1 04:14 escuchando a su muro económico parece que pretenden aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes

Voz 5 04:20 el señor la y al señor Casado los que tienen que aclarar exactamente qué es lo que quiere

Voz 1 04:24 tergiversación y una manipulación de una entrevista en el capítulo de unían entiendes el televisor himnos gente hablan con total corrección pero es absolutamente mentira dicen tener la solución

Voz 6 04:42 tenemos un problema endémico que no es culpa solo del PP os sólo del PSOE sino de Amy

Voz 1 04:46 nos preocupa lo que quiere hacer el Partido Popular con las pensiones lo que está haciendo el señor Ábalos es mentir de manera consciente siente miedo

Voz 7 04:56 te

Voz 8 04:57 entre pero vamos a presentada para mí Montserrat veinte países

Voz 9 05:03 ante Europa y mejor Europa echaremos de menos en las sesiones de control

Voz 10 05:07 del a las prostitutas desconcertada perplejo enviaron al

Voz 11 05:14 nosotros somos tienes les sostienen nos vamos a las puertas de sus llevamos pan de moda presidente

Voz 12 05:25 pero si quitas

Voz 11 05:26 nuestros derechos paso hasta ser delincuente

Voz 13 05:29 Esteban caras no existen en el ministerio

Voz 0958 05:31 de Dios pacas veinte yo no

Voz 4 05:34 en anunciar en este país hay alguna afirmación

Voz 5 05:36 con el señor Iglesias con Pedro Sánchez en Moncloa siguen funcionando sí que no se corresponde con la realidad adolescente es un procedimiento secreto tolerancia cero contra cualquier tipo de corrupción policial vemos que unos

Voz 1 05:50 me senté tira a sabiendas diciendo ver pero sí a convocar elecciones porque estaba pactando la independencia de Cataluña lo digo tanto

Voz 14 06:11 está usted muy bien informado White dentro que hace pum pum Lapid no se detiene Titín que el sistema está en crisis pero en crisis está la gente por culpa de un sistema injusto

son las nueve y siete las ocho y siete en Canarias

Voz 1727 06:38 el dato del paro en el mes de marzo la primera preocupación de los españoles según el CIS Rafa Bernardo el paro bajó en cuanto exactamente

Voz 1762 06:46 pues en treinta y tres mil novecientos cincuenta y seis personas ya pido perdón

Voz 1727 06:50 mire el dato equivocado el desestacionalizados

Voz 1762 06:52 el titular por las prisas doscientas son XXXIII mil novecientos cincuenta

Voz 1727 06:56 escúchanos esto qué diferencia hay entre el dato éste de treinta y cuatro mil de doce mil que hemos dado antes

Voz 1762 07:01 es el de treinta y cuatro mil personas es lo que ha bajado el paro en realidad es el número de parados registrados que se han apuntado a las listas de los Servicios Públicos de Empleo el de doce mil seiscientas noventa y dos personas querellantes es el desestacionalizados es decir el quitando los el que es quita los efectos de calendario no es un dato real es una simulación que hace el servicio público de empleo para saber exactamente cuál es la tendencia se quitase hemos pues los todas las fiestas sólo SOE momentos estacionales que hacen que las cifras varíen son

Voz 1727 07:30 el quitando la Semana Santa los contratos de Semana Santa el paro sigue bajando

Voz 1762 07:34 eso son las las tendencias de fondo pero vamos en definitiva el dato real el dato de las personas que se han apuntado al paro es de treinta y tres mil novecientos cincuenta y seis personas que es naturalmente un dato favorable aunque es la reducción menos abultada para un mes de marzo desde dos mil catorce En cambio el dato de seguridad social que es de ciento cincuenta y cinco mil ciento cuatro cotizantes

Voz 1727 07:52 copados más es sensiblemente

Voz 1762 07:55 del del año pasado y además devuelve el número total de afiliados por encima de la barrera de los diecinueve millones que había perdido en enero osea que ahora hay diecinueve millones cuarenta y tres mil cotizantes

Voz 1727 08:04 cuánto tiempo durante los primeros meses de la crisis decíamos aquello hemos bajado de la barrera psicológica de los diecinueve millones de cotizantes estamos ligeramente por encima ahora esos por territorios como ido Rafa

Voz 1762 08:16 pues eh Por territorios el paro ha subido sólo en una comunidad autónoma en La Rioja donde el repuntes de ciento diecinueve desempleados en el resto ha descendido el desempleo donde más se en Andalucía en ocho mil cuarenta en Comunidad Valenciana cinco mil doscientos parados menos en Baleares tres mil trescientos sesenta y cuatro parados menos

Voz 1727 08:31 sí por sectores pues por sectores en el régimen

Voz 1762 08:33 en general que es el que engloba a la mayoría de los trabajadores todos los sectores han ganado afiliados en marzo pero donde más en hostelería cincuenta y siete mil cuarenta y uno en construcción casi quince mil afiliados en actividades sanitarias y servicios sociales con casi diez mil pierde eso sí afiliados el sistema especial agrario en el que están buena parte de los trabajadores del campo con diez mil doscientos treinta y dos afiliados menos

Voz 1727 08:53 vamos con los contratos en

Voz 1762 08:55 el dato de contratación indefinida de nuevo como en febrero se frena la tendencia de crecimiento de este tipo de contratación que se había registrado en los últimos años este marzo se han firmado ciento setenta y nueve mil ochocientos veintiuno contratos indefinidos esto es un siete por ciento menos

Voz 1727 09:11 en marzo de dos mil dieciocho y no

Voz 1762 09:14 mientras son el diez con cincuenta y dos por ciento del total de contratos de marzo la contratación temporal sí que sigue creciendo a un ritmo del cinco coma dos por ciento

Voz 1727 09:21 si sigue aumentando la protección social también sigue subiendo la

Voz 1762 09:24 protección social porque el sesenta y uno por ciento de los parados que han trabajado antes tiene acceso prestación subsidio esto es dos coma siete puntos más que hace un año

Voz 1727 09:31 Rafa Bernardo gracias siempre hasta luego Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo Cristina Monge vamos a analizar estos datos que que nos llegan a las nueve en punto es decir cuando Rafa ver las dos en los cuenta ustedes acaba de echarle un vistazo a un montón de información que El ministro el Ministerio de Trabajo suministra a esa hora buen dato del paro no podemos decir cuando el paro baja y sube la el número de cotizantes Ignacio

Voz 15 09:56 sí es un buen dato pero pero menos bueno Nos gustaría no porque he si son treinta y cuatro mil empleos más el año pasado en este mes fueron cuarenta y ocho mil más esta identificación del ritmo de crecimiento de de puestos de trabajo es es según no mes consecutivo porque en febrero el año pasado aumentó en seis mil este año bajó en cuatro mil no son todas vía alarmantes desde luego estos datos buenos pero menos buenos pero si nos deben empezar a preocupar y ocupar no y y añadamos el tema de que las contrataciones indefinidas tan ralentizado también su ritmo de aumento en fin yo creo que que estamos en un momento para estar muy ocupados muy preocupados por nuestra

Voz 16 10:38 sin alarmas Joaquín

Voz 0958 10:40 sí coincido básicamente está en pensando me parece que el año pasado la Semana Santa cayó en marzo y entonces la los datos están un poco distorsionados por eso es bueno la mejor cantidad es la cantidad de nuevos cotizantes a la Seguridad Social que es mayor que la del año pasado aunque menor que la de un año que la de un año antes no si todos los demás datos pues son yo yo diría una cierta continuidad en la desaceleración no una cierta continuidad no pero no no encuentro no encuentro elemento los llamativos para yo no atrevería a decir si son muy buenos que son muy os están ahí no

Voz 1727 11:24 una novedad a mi juicio que vosotros que sois expertos en esto podéis confirmar desmentirme una enorme novedad es que

Voz 0958 11:32 sí

Voz 1727 11:33 claro es mejor que baje el paro que suba esto es una evidencia esto es una evidencia que tengamos diecinueve millones de cotizantes mejor que cuando llegamos a tener creo que diecisiete López inclusive en lo peor de la crisis no siempre es mejor sin embargo esta plena certidumbre que tenemos de que la desigualdad los grandes temas de fondo de la economía ya corren en paralelo no tienen que ver exactamente ni de una manera automática como antes con las cifras estadísticas de empleo Cristina sí tiene en Jorgen el panorama general al que ha dado lugar las que

Voz 17 12:03 extiende de esa crisis que empezar en el dos mil ocho el principal

Voz 1727 12:06 al elemento que lo define es la desigualdad una desigualdad que está ya muy estará Gdeim muy arraigada no fijaros de estos datos como esta no hay empleo aunque eso tenga

Voz 17 12:14 aunque se tengan empleos y bueno es que la figura del trabajador pobre o la trabajadora pobre yo creo que es una figura ya absolutamente asentada en nuestra sociedad sabemos perfectamente que a día de hoy tiene un empleo no significa salir de la precariedad ni muchísimo menos una cosa que me eh ocupa mucho de los datos que que hemos sido escuchando ahora desde luego hay que esperar a ver un poco más despacio las cifras un poco cosas pero tanto en el tanto por los sectores en los que se plantea mayor crecimiento de empleo como el tipo de contratación como incluso en las zonas concretas yo creo que además de confirmarse a esa ralentización que decíamos CB que seguimos siendo un país muy dependiente de sectores como el turismo y además con un modelo turístico muy me atrevería a precarizar igual estoy exagerando

Voz 1727 12:59 a realizar pero generador

Voz 17 13:02 te pues eso bastante izado con mucha abuso de contratos temporales con pocos niveles de estabilidad de formación me algunos temas etc etc por lo tanto las cuestiones de fondo yo creo que sigue siendo muy preocupante

Voz 0958 13:12 incorporaría otro dato que no sé si no recuerdo si lo dijo ayer ayer fue cuando estuvo Unai Unai Sordo

Voz 1727 13:19 eh

Voz 0958 13:21 he leído en algún otro sitio una cosa es lo de los trabajadores pobres es decir que el tener empleo no asegura de un bienestar tiene seguro segundo todavía más complicado es decir que tener un contrato fijo tampoco más segura claro por que el cuarenta por ciento de los con no dejo aquí aquí me parece no sólo dijo ayer a las dos no no llega a cumplir el año el cuarenta por ciento no es decir que son con tanto fijos de corta duración entonces también tenemos que tener en cuida muy cuidado mucho cuidado con estas oraciones subordinadas porque no valen los datos globales para para determinar qué es lo que está

Voz 1727 13:57 es como si las plantillas que hemos manejado para medir nuestra vida también la vida económica ya no sirvieron no les seguimos llamando de determinada manera acusa es que ya no significa lo mismo un contrato indefinido ya no es el empleo para toda la vida

Voz 0958 14:09 qué en contacto normal aquel de nuestros abuelos hijos no hijo ya la respuesta si abuela hasta el año que viene fijo hasta el año que viene

Voz 15 14:20 de todo modos son ese signo de los tiempos nuevos yo creo que que efectivamente que el puesto de trabajo vitalicio pues es una cosa cada vez menor oralmente a extinguir ojo que tengo un hijo que acaba de sacar una oposición y por tanto acaba de conseguir un puesto de trabajo vitalicia no pero es verdad lo de los trabajadores pobres ahora es es peor ser trabajador es decir estar en desempleo no Ícaro cuando habléis de la desigualdad efectivamente es que hay todavía un trece por ciento de paro en España o de su entorno más o menos lo cual es un drama es verdad que venimos de un drama mucho mayor porque llegamos al veintisiete me parece no sé si es con lo cual el drama se ha reducido a la mitad pero tenemos medio drama que que es el el mayor problema es decir el trabajador pobre es un problema sin duda el mayor problema es el quién ni siquiera consigue ser trabajador por

Voz 1727 15:12 en las últimas horas el debate electoral no dos exactamente en el par en un estado de la economía ha estado en las pensiones que es otro asunto estructural muy serio que va a necesitar de mucho consenso para abordarlo en una legislatura que esperemos que sea larga la que empiece el veintiocho de abril cuando se porque necesita desde luego de de mucho análisis con poca demagogia en las últimas horas se ha hablado de las pensiones a raíz de una entrevista en un diario El Economista a al fichaje económico al gran fichaje económico que ha hecho Pablo Casado para esta legislatura porque le acompaña de número cuatro en la lista por Madrid nada menos que es Daniel Lacalle un hombre de de la absoluta confianza de de Esperanza Aguirre en esa entrevista en lo que reproduce el economista sobre las pensiones

Voz 18 16:02 la calle dice que bueno que que el debate no es la revalorización sino el recorte él dice esto

Voz 19 16:11 no solamente es absolutamente falso sino que en la entrevista que han manipulado lo que yo estaba criticando son las políticas socialistas que son las que han llevado a muchos países a tener que recortar las en esos porcentajes no que es cierto es que lo que reproducía el periódico era

Voz 1727 16:29 decía que en en países de nuestro entorno el debate era un veinte un treinta y un cuarenta por ciento de recorte y no revalorización lo que luego se escucha el sonido completo que ha colgado después el diarios que decía yo no quiero que bajen las pensiones en España lo que digo es que la política impositiva que hace el es como él de Sánchez nos lleva hasta allí

Voz 20 16:53 todos los países que han ido positivo aumentar la presión fiscal todos aumentando la edad de jubilación reducidos las pensiones reducido el porcentaje de plazo entonces yo que no va generar pensiones estoy en contra de eso porque no funciona

Voz 1727 17:16 bueno en fin que la reproducción que hizo el diario de esta respuesta no incluía la segunda parte y eso es lo que provocó una reacción general sobre

Voz 18 17:24 eh y sobre el que pretendía la calle en realidad cuando hablaba de que el debate era el recorte y no la revalorización

Voz 15 17:33 yo creo es un tema crucial de nuestro futuro no futuro de los pensionistas que también sino del futuro de la economía española no sobre esto desde luego la verdad es que que yo soy muy pesimista porque como es un tema que tiene un coste electoral tremendo dado que son muchos los pensionistas que votan muchos votantes pensionistas y muchos que se iban a esa condición pues la demagogia corre a a a grandes ríos no vamos a ver al margen de de matices a lo que la calle haces llamar la atención sobre un tema muy serio sobre la irresponsabilidad de de fijar las pensiones su revalorización sin más sin tener en cuenta cómo se va a poder sufragar eso en eso coincide por ejemplo con Carlos Solchaga que lo dijo hace unos meses no es decir que cité que que en todos los ámbitos ideológicos que hay reflexión respecto o hace unas semanas Octavio Granado secretario social pone en cuestión una pensión en concreto que es la de viudedad en determinados casos no y fue inmediatamente desmentido porque estamos en precampaña electoral yo verdad creo que el tema de las pensiones hay que abordarlo seriamente por acabar tenemos un sistema que es el de reparto yen si queremos ser serios en el reparto lo que se recauda cotización debe financiar lo que se paga por prestaciones llevamos varios años que no lo cumplimos y aumentando el IPC según el IPC las pensiones actuales lo incumplir hemos todavía más miren si queremos subir las pensiones pues lo que es subir las cotizaciones hay que atreverse a subir las cotizaciones porque sino en cumplimos el propio sistema que nos hemos dado que es el de reparto

Voz 0958 19:11 vamos a ver yo diría dos cosas una sí de lo de la calle no sin entrar en lo que ha dicho en el en el economista de ayer lo que ha pensado siempre lo que he escrito en la calle que lleva mucho tiempo haciendo esto es él es partidario básicamente de lo que se llama el sistema sueco de pensiones que es un sistema mixto en donde hay una pensión mínima de reparto y una pensión complementaria muy amplia de capitalización que es lo que cada uno así que es lo que se denomina en el argot cuentas nacionales es decir es lo que cada uno de nosotros cuentas individuales que ha copia lo que cada uno de nosotros han cotizado más más los rendimientos que ha tenido con unos tipos de interés financiero normalizados y eso eso es lo que ha querido siempre Daniel Lacalle ahora no sé sí el modelo sueco esa posición es no pero los suecos lo dedica al PP de hoy porque en el año dos mil trece el el el Partido Popular rechazó el modelo sueco de pensiones acordaros de su osea que eso también tenemos que ver luego vamos a ver sobre el tema de las pensiones yo creo que una cosa son las pensiones otra cosa son la financiación de las pensiones es decir entonces lo primero que el a lo primero que tenemos que llegar a un acuerdo es a los ciudadanos no no los no los economistas los ciudadanos sino Si sobre si los ciudadanos tienen derecho a tener una pensión digna cuando cuando dejan de trabajar no se habéis visto estos días un reportaje que se está dando las televisiones de lo que está pasando en Japón en Japón hay una serie de de de Ciudadanos es decir de retirados jubilados es decir que cometen pequeños en pequeños delitos para entrar en las cárceles tener allí con qué comer con que sobrevivir eso no es eso es un fracaso de la suavidad entonces el primer elemento es si tenemos que decir determinar si todos los ciudadanos tienen que tener derecho a una pensión digna es el primero y luego entremos en el tema de la del tema de la financiación de cómo hay que hacer eso

Voz 1727 21:20 hablamos seguimos hablando a la vuelta

Voz 21 21:22 esta pausa

Roy veinticinco ocho

Voz 1727 25:25 Canarias decía Joaquín Estefanía lo primero es que lo primero que tiene que hacer esta sociedad sobre las pensiones es llegar a un pacto proponer un acuerdo estamos de acuerdo en que al final de la vida cuando uno deja de trabajar tiene que tener una pensión que les permita vivir esos años con dignidad si se llega a llegas acuerdo creí entender luego llevemos cómo lo financiamos esa tuvo hasta luego

Voz 0958 25:48 hay que ahora entramos una vez que hemos decidido eso entramos en la reforma fiscal es decir en qué vamos a hacer con los ingresos y sobretodo entramos en el presupuesto ya hacemos un presupuesto de abajo arriba es decir hay que decidir cuánto dinero procedente deje de dinero queremos dedicar dar a la sanidad pública en cuanto a la educación pública cuanto al seguro de desempleo cuanto las pensiones y cuánto la dependencia que son los cinco capítulos del estado de bienestar que forman parte de ese de ese contrato social y eso no Sara da nos dará un porcentaje si a eso tenemos que pagar los gastos corrientes y lo que tenemos que pagar al ejército y lo que tenemos pagar por deuda pública y eso nos tiene que da cien Nos tiene que es la ruptura de ese contrato

Voz 1727 26:34 que nos han traído a dónde estamos ahora claro

Voz 0958 26:36 el estado de los populares es decir por qué es decir por la dictadura de los economistas a los cuales yo pertenezco es decir que hacen las cuentas de de otra manera es decir dicen no se pueden pagar las pensiones se puede pagar no se puede pagar más que el diez por ciento el once por ciento o el trece por ciento del presupuesto en pagar las pensiones es decir pues no claro eso siempre si la cantidad es limitada es decir pero si la cantidad no es limitada o hay que hay hay que se puede ampliar esa Gabi esa esa cantidad entraremos en otro en otro territorio entonces así es como hay que cómo es que cómo hay que tratar el tema de las pensiones y el tema de la reforma fiscal que viene encima que está

Voz 34 27:18 eh unidas de una manera casi mecánica veo revolverse en su asiento Ajaccio Rijeka podría dar la palabra enseguida pero me voy a hacer

Voz 0958 27:26 hola para que no nos acusen de centralistas en el debate Cristina naves que estaba escuchando muy atentamente a Joaquín porque era ha explicado también lo único que diría no es la dictadura de

Voz 17 27:36 los economistas la dictadura de algunos economistas no

Voz 1727 27:38 sobre todo de aquellos que han pretendido hacer

Voz 17 27:41 que la economía era una disciplina un pensamiento

Voz 1727 27:44 ajeno a la política fijaros que todo lo que estamos hablado

Voz 17 27:47 aquí ahora mismo es profundamente ideológico el tomar opciones diciendo bueno pensamos que es prioritario garantizar pensiones íbamos a ver cómo las financiamos o a lo mejor no es tan prioritario porque preferimos reducir el Estado a su mínima expresión y entonces que las pensiones luego ya cada cual que se les vaya gestionando a lo largo de su vida eso son opciones absolutamente idiota es casi profundamente políticas y es que efectivamente la economía forma parte de una forma de ver el mundo de una manera de entender las cosas y por lo tanto es absolutamente ideológica yeso de los que de lo que se debería estar hablando esta campaña electoral una campaña que yo quiero recordar que el veinticuatro por ciento del censo electoral ese dice pronto se decir más de ocho millones y medio de personas que están llamados a votar son son jubilados por lo tanto un tema absolutamente sensible que les afecta directamente y que luego extensiones afecta al conjunto de la de la sociedad no

Voz 1727 28:36 vamos no digan jubilado mal vamos aportando enseguida las propuestas económicas que que van haciendo los partidos todavía no han presentado programa la mayoría pero sí han ido haciendo propuestas económicas y las vamos a a recapitular ahora pero antes Ignacio si no estoy aquí

Voz 15 28:51 tenemos que ponernos acuerdo decidir si queremos que todos tengan una pensión digna al acaba su vida laboral claro ya estamos de acuerdo Joaquín ya estamos de acuerdo todos queremos una pensión digna ahora la cuestión es cifra hemos la pensión digna yo digo cifra Mora según lo que seamos capaces de pagar te comentaba antes de en el descansillo te comentaba que hace doscientos cincuenta años cuando tú yo empezábamos a estudiar la carrera de Económicas lo primero que hemos enseñaban es que es la economía es la forma de administrar unos recursos escasos esa escasez de recursos hay que tener la presidente claro que la economía está vinculada a la política sin duda una yo siempre citó a mi antiguo jefe a Borrell cuando decía que una parte de economía que estemos impuestos decía la política fiscal

Voz 35 29:31 sí

Voz 15 29:31 es política con mayúscula en estado químicamente puro y para que nos quitamos el sesgo tecnocrático de los fiscal listas no claro que si la economía es eficiente ideológica es ideología Jesse es política pero los recursos son escasos por mucho que queramos por tanto al final hay que ver qué es lo que tenemos es limitado

Voz 0958 29:55 bueno es que yo querría no sé si ya ha mencionado esto alguna vez en esta en esta tertulia pero volviendo un poco a lo que decía Cristina sobre algunos economistas como decía yo a diversos estaba

Voz 1727 30:10 jabón cables

Voz 0958 30:14 a ellos les ocurra yo yo creo que a ellos les ocurre eso es economista ruso ocurre lo que lo que mencionaba Isaías Berlin del forro y el erizo es decir que saben mucho de una cosa y no saben nada del resto entonces abordan es decir dicen para las pensiones hay que hay que dedicar el once por ciento del presupuesto y ahí se acaba el mundo y ahí se acaba el mundo es decir ya no hay nada que discutir ni nada que repartir ni nada de nada las pensiones son un problema político es sólo un problema político no es un problema de los economistas los guionistas tienen que ayudar a resolverlo es decir pero es un problema político y esto es lo que está en lo lo que en mi opinión está equivocándose irá desviando se en la discusión que estamos teniendo desde ayer lo de antes de ayer con esta historia de si tienen que bajar au tienen que subir tienen no sé qué y cómo se iban a parar primero de terminemos que eso es una una parte del del Pacto del pacto social eso es eso no es tan fácil es decir porque ahora ya hay muchos jóvenes que dicen también Bonillo porque es decir tengo que pagar a unos señores mayores es decir unas cantidades es decir que en algunos casos son mayores de lo que yo mismo estoy cobrando en este mismo momento por porque eso tiene que ver con el mercado de trabajo que tenemos en estos momentos bueno que yo que soy soy mucho menos de ese veinticinco por ciento que mencionaba Cristina ahora tengo que dejar democráticamente que mi futuro lo determine o esa parte de la población que es que que es mayor en cuantitativamente que la misma pero que va a determinar mi futuro bueno eso es lo que tenemos que hablar de eso esa es dónde va ese es el debate de

Voz 1727 32:02 porque es un pacto social que incluye un pacto y Inter genera bueno por supuesto muchos otros muchos

Voz 0958 32:07 los muchos que hay por ahí cuando Joaquín edad esta caña

Voz 1727 32:10 bueno mixtas es cuando yo algunos

Voz 34 32:12 pero el debate cíclicamente

Voz 1727 32:16 acordando a Bob Kennedy cuando decía aquello de que el PIB mide de todo menos aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida bueno vamos vamos a saludar nuestro compañero Javier Carrera buenos días

Voz 1762 32:28 qué tal Pepa buenos días para abrir la carpeta de la icono

Voz 1727 32:30 mía vamos a empezar por lo que ofrece por lo que han ido anunciando que ofrecen desde la izquierda que proponen PSOE y Unidos Podemos son dos partidos se por separado pero es por ir resumiendo

Voz 0866 32:39 sí bueno los socialistas inciden sobre todo Tetuán reforzar la progresividad del sistema fiscal incrementando dicen la aportación de grandes empresas contribuyentes como Aires ingresos también anuncian impuesto sobre servicios digitales y transacciones financieras y pretenden impulsar la denominada economía social desde Podemos la puesta pasa sobre todo por tres puntos la creación de una banca pública la recuperación del rescate bancario mayores impuestos a a los bancos quién la formación morada por ejemplo subir el impuesto de sociedades a estas entidades plantea también Pepa una tasa a las transacciones financieras

Voz 1727 33:14 más especulativas ni por la derecha propuestas de PP Ciudadanos y Vox

Voz 0866 33:18 bueno aquí las tres las transformaciones presiden en en grandes descuentos fiscales los populares prometen dejar el IRPF por debajo del cuarenta por ciento y rebajar el de Sociedades también apuestan por suprimir los impuestos de donaciones sucesiones patrimonio y el de las hipotecas los de Albert Rivera aunque sin concretar aún bien pretenden reducir impuestos consideran desde Ciudadanos que es la mejor forma de fomentar la economía siquiera anunciado que eliminarían el de Sucesiones en toda España además de ofrecer descuentos para autónomos it este Vox pretenden dejar por ejemplo el impuesto sobre la renta en un veinte por ciento hasta los sesenta mil euros a partir de ahí en un treinta por ciento y además como el PP quieren rebajar el de Sociedades suprimir Pepa los de Patrimonio hizo cesión

Voz 1727 34:05 las Javier carrera gracias

Voz 0866 34:08 nosotros esta mañana bueno la semana que viene

Voz 1727 34:10 a estas alturas estaremos hablando de la eliminación del Impuesto de Sucesiones Andalucía e eh nos dedicaremos con detalle a la política fiscal que es una cosa muy concreta eso del veinte por ciento para el IRPF máximo creído entender porque qué habría que cerrar que habría que cerrar todo todo todo el país

Voz 17 34:31 les escuela habría que cerrar el país bueno pues prepararlos porque

Voz 1727 34:33 la semana que viene vamos a eso analizar la política fiscal porque hoy de momento es lo que tenemos que analizar es que se abre el plazo para pagar la renta de este año la de este año y tenemos al teléfono a José María Mollinedo no lo vamos a tener a José María Mollinedo al al Secretario General de técnicos de Hacienda que no está al teléfono que está en Radio Murcia buenos días Mollinedo

Voz 35 34:57 bueno tías se abre el plazo para pedir

Voz 1727 34:59 dar la declaración de la renta de este año hay novedades que que puedan inducir a error a que hay que estar atentos la declaración de de este ejercicio

Voz 35 35:08 bueno hay pocas novedades la principal es tienen que ver con la cuestión de la maternidad y paternidad a raíz de las sentencias de el pasado mes de octubre cuando el Supremo determinó la exención de la maternidad y la decisión del Gobierno de extender la la paternidad ir también a las retribuciones de los empleados públicos que disfrutaran de esos permisos durante la maternidad o paternidad o adopción también para los autónomos particularmente los profesionales que cotizaron a través de mutualidades alternativa al sistema de Seguridad Social Ésta sería la más significativa también desde uno de enero de dos mil dieciocho la ampliación de los de la reducción de maternidad con los gastos de guardería escuelas de educación infantil autorizadas que aprobó el último presupuesto del Gobierno

Voz 1727 36:02 popular a ver la deducción es un derecho pero no es una obligación verdad es el contribuyente el que tiene que estar atento

Voz 35 36:09 sí es un derecho a deducir y por tanto se puede ejercitar o no ejercitar esto y y es el criterio jurídico cualquier ciudadano racionalmente tenía aplicaría cualquier deducción que les rebajara su factura fiscal dentro de la ley

Voz 1727 36:29 pero quiero decir que la Agencia Tributaria si tú no te duches no te dice ojo que tiene usted derecho a deducirse no tienes que ser tú el que esté atento a eso

Voz 35 36:36 sí sí y particularmente la esprín Llanos dice en cada campaña de la renta que muchos ciudadanos confirman con las grandes facilidades para confirmar que se tienen cada día más cada campaña más para confirmar un borrador con tal de que resulte a devolver están perdiendo grandes cantidades de dinero porno ríe

Voz 16 36:59 me di ese borrador y obtener

Voz 35 37:02 una mejor ventaja fiscal de la que aparecen el borrador

Voz 1727 37:06 Mollinedo haber que esto es importante porque de esto no han llegado muchas dudas de los oyentes porque seguro que muchos de ellos cuando les llega el borrador de la declaración ve que sale a devolver sin más dicen ok ok que me ha salido a devolver tampoco hay que hacer ok ok cuando te sale a devolver sino fíjate

Voz 35 37:21 sí lo que pasa que las los ciudadanos no son expertos fiscales pueden ver un documento

Voz 16 37:27 dicen pues me lo creo

Voz 35 37:30 pero claro junto con la descarga de los datos fiscales del borrador sería conveniente descargar también el manual

Voz 16 37:38 de la renta de este ejercicio

Voz 35 37:42 no es necesario es un documento muy extenso pero no es necesario leerlo solamente fijarse en el índice el índice es alusivo

Voz 23 37:50 a por su nombre

Voz 35 37:53 de las deducciones a la actividad que se bonifica si es una deducción por arrendamiento es es una deducción por gastos de estudios ese unas cien por idiomas extranjeros si es una deducción por donativos en ese momento fijarse si cumple los requisitos sí que esas partidas no aparecen cómo no van a aparecer obviamente en el borrador sobre todo aquellas que son no son indubitada es para la Agencia Tributaria del Estado es decir aquellos como puede ser una deducción autonómica de era de la red también la Administración Tributaria no sabe si esa persona vive o no vive en un piso alquilado himno sabe el importe que ha pagado por él y por esto no lo anota en el borrador si la persona no estaba atenta pierde esa deducción

Voz 1727 38:42 más dudas que nos llegan se puede hacer en papel la declaración

Voz 35 38:46 la declaración no se puede hacer en papel ya desde hace un tiempo pero Jean tampoco se puede imprimir para evitar que haya personas que pensando que han impreso un documento la pre declaración que parezca que ya ha presentado la declaración para evitar esta confusión y a lo que se permite es confirmarla ir imprimir con posterioridad el PDF de la presentación es verdad que se puede imprimir también por si quiere revisar los datos en papel pero esa impresión ya no es un documento que habilitaría la presentación del tres

Voz 1727 39:26 cómo va el fraude tenemos un porcentaje del dinero que no aflora que sea fiable

Voz 35 39:31 pues sí tenemos una importante cantidad de fraude tributario lo las últimas estimaciones que nosotros hicimos estaba en el veinticuatro coma seis una más reciente que ha publicado el Fondo Monetario Internacional da para España un veinticinco por ciento de evasión y eso hace que tengamos un gran diferencial de tributación como habéis comentado con anterioridad es muy importante con respecto a los países de la Unión Europea y esto es lo que hace que efectivamente no es que dejemos siempre que las prestaciones el gasto en las políticas del Estado del bienestar pues sean raquíticas entre cincuenta y tres mil millones setenta mil millones si nos comparamos con la media de la Unión Europea todavía veintiocho miembros o con la eurozona a diecinueve cincuenta y tres mil o setenta mil millones en lo que nos diferencia en sanidad en educación en pensiones en las demás prestaciones de protección social y eso no tiene más explicación que también que no podemos gastar ese

Voz 1727 40:46 ignoro por qué no ingresó

Voz 35 40:49 los cuanto no ingresamos pues no ingresamos entre sesenta y un mil T veinticinco mil millones que es practicamente la cuenta de anterior un poquito más incluso si comparamos con la media de la Unión Europea veintiocho o con la eurozona diecinueve podríamos incluso cubrir todo el déficit público que tenemos incluso ir rebajando el endeudamiento

Voz 1727 41:16 pues a pagar impuestos que son o cómo se reparten los que defraudan porque ahí hay de todo claro desde grandes fortunas hasta el que no declara una pequeña actividad no

Voz 35 41:27 sí así es lo que ocurre que muchas veces el ciudadano de a pie y se observa lo que conoce lo que conoce ese es al al profesional que va a su casa hacer una reparación y les dice conmigo sin IVA al vecino que está parado oí y vuelve a las tres de la tarde con otras seis con el mono manchado de cal o con este tipo de pequeño fraudes

Voz 1727 41:55 qué representa en total

Voz 35 41:57 sentaría el fraude del autónomos entorno al doce por ciento al ocho por ciento del fraude de la pyme un entorno a un doce por ciento

Voz 1727 42:05 el resto

Voz 35 42:06 el básicamente es el fraude de las grandes empresas de las multinacionales y fortuna del paisaje

Voz 1727 42:13 estamos en la autovía A setenta no

Voz 35 42:15 un setenta y siete por ciento de elevación está concentrado en estos en estos colectivo que es verdad que ahora en el Plan de Control Tributario se apuesta por la investigación de esto grandes patrimonios con unas herramientas nuevas que facilita pues lo que es la inteligencia artificial aplicada ya estos datos tributarios para ver cuáles son los intereses económicos no sólo de un contribuyente individualmente considerados sino de las empresas llegada de las que tiene control directo e indirecto de las personas que le rodean sean familia o allegados

Voz 1727 42:57 José María Mollinedo secretario general de los técnicos de Hacienda como cada año gracias y buenos días

Voz 35 43:03 igualmente buenos días

Voz 1727 43:05 mira Joaquín Estefanía cómo te va a interesar esto que me dice Álvaro Aranda en Twitter la azzurra quedáis con las pensiones a ver si rejuvenece los debates con lo que preocupa otros segmentos de la sociedad conciliación laboral familiar vivienda para jóvenes un poquito más de altura de miras y pensar en el futuro a la verdad

Voz 15 43:25 bueno evidentemente que no

Voz 1727 43:27 de los que señalaba Joaquín Estefanía este es un debate el de la renovación del contrato social en en en la sociedad donde vivimos muy interesante y que va a precisar de de mucho

Voz 5 43:39 sensor no sólo político sino generacional si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 1727 47:49 vamos a hablar enseguida con Ángel Villaescusa que es el periodista del diario punto es que ha conseguido meterse en uno de esos cursos para curar la homosexualidad que se organizaban en el Urbaneja en el Obispado de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid pero primero Ignacio Ruiz Jarabo quería decir algo sobre la declaración de la renta de este año lo que ha los como muy rápido

Voz 15 48:12 porque estamos en plena inicio la campaña de renta de clase la renta quiere decir que

Voz 23 48:17 levantar su cuarto a espadas por como lo hace la agencia tributaria no

Voz 15 48:21 yo creo que es modélica el conjunto de ayudas y servicios a los contribuyentes que que realiza con un esfuerzo enorme cada año no ha sido reconocido internacionalmente y en esto muestra agencia es la mejor administración del mundo casi con toda seguridad y quiero decir lo que aquí se da una cosa que no se da habitualmente en este país y es que cada Gobierno que ha entrado a construido sobre los cimientos de lo que había construido el anterior y por eso es una de las claves del éxito de de esta gestión de la Agencia Tributaria y además el comienzo no fue pacífico el PP estaba en contra de la agencia tributaria sin embargo luego la tomó construyó sobre lo que había confiado sucesivamente y una última reflexión en treinta segundos Sonia que dice Joaquín de que hay que repensase bien el sistema fiscal y reconstruirlo de nuevo el IRPF el IRPF un impuesto muy regresivo lo hemos dicho siempre más del noventa por ciento se recauda solamente del trabajo personal pero además en esta Campaña Renta pasa una cosa el esfuerzo es enorme Nos tiene desplegados durante dos meses unos medios espectaculares todas la sociedad española gira alrededor buena parte de la vida gira esta declaración y al final el resultado económico de la campaña

Voz 16 49:26 ya es que el Estado pierde dinero es decir mí

Voz 15 49:30 hay que modificar este modo de gestión del impuesto también porque no tiene sentido todo lo que gastamos en la campaña de renta haciéndola muy bien para que el saldo sea negativo

Voz 1727 49:38 hablamos de impuestos la próxima semana de la presión fiscal en España de los modelos de de impuestos lo que tenemos otro lo que tienen otros lo que ingresamos para poder gastar después pero ahora saludo ya Ángel Villaescusa lo iba a saludar pero me dicen que sacaba de con cortar esa comunicación con él es el periodista de eldiario punto es que sea se ha metido en un curso para curar la homosexualidad estas cosas siguen existiendo por increíble que nos parezca organizadas además por un obispado el Obispado de Alcalá de Henares Angel buenos días

Voz 41 50:16 qué tal buenos días cuéntanos cómo curso

Voz 1727 50:19 sí es meterte en una de esas pseudo terapias no sé ni cómo llamarlo

Voz 41 50:23 si bueno fue a través de de una página web que se llama es posible la esperanza punto com que de alguna manera es el es una organización que ponen en contacto a personas que quieren dejar de ser homosexuales con las diferentes diócesis los diferentes sitios donde donde poder acudir yo dije que estaba viviendo en Madrid y entonces me me pusieron en contacto con con la diócesis de Alcalá directamente con la terapeuta un hijo a través de de una llamada telefónica que me hizo desde un teléfono del Arzobispado de un correo electrónico que envió también desde una cuenta cortara corporativa e cuando tuvo tuvimos la la cita que fue el pasado día veintiuno de marzo que fue en en tendencias el propio Obispado

Voz 1727 51:09 cómo te presentada la terapeuta acreditada por qué tipo de conocimientos o títulos