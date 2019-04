Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1601 00:00 son las diez las nueve en Canarias el paro descendió en marzo en casi treinta y cuatro mil personas un dato positivo aunque es la reducción más baja desde dos mil catorce en Cannes

Voz 2 00:15 dio el dato de los afiliados a la Seguridad Social

Voz 1601 00:18 que ha crecido en ciento cincuenta y cinco mil personas es mejor que el del año pasado

Voz 3 00:22 espera la barrera de los diecinueve millones de cotizantes

Voz 1762 00:26 más datos Rafa Bernardo marzo deja treinta y tres mil novecientos cincuenta y seis parados menos lo que lleva el total de desempleados registrados a tres millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco mil ciento cuatro afiliados más con lo que los cotizantes ocupados vuelven a esos diecinueve millones que se habían perdido el pasado enero todas las comunidades autónomas registran reducción del paro salvo La Rioja donde sube el desempleo en ciento diecinueve personas y los sectores en los que más empleo se ha generado

Voz 1243 00:50 sido hostelería y construcción en contratación vuelve a bajar la creación de empleo indefinido se firmaron un siete por ciento menos de este tipo de contratos que en marzo de dos mil dieciocho mientras que la contratación temporal crece al ritmo del cinco coma dos por ciento

Voz 4 01:03 y a esta hora está citado a declarar en la Audiencia Nacional el presidente del Grupo Zeta Isabel Quintana buenos días buenos días Pepa el juez que investiga

Voz 1915 01:10 la supuesta red corrupta liderada por Villarejo ha citado Antonio Asensio porque Pablo Iglesias aseguró que le había reconocido que tenía la información que después publicó otro medio y que había salido del móvil robado al asistente del líder de Podemos Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 01:23 buenos días Asensio comparece para explicar cómo tuvo acceso en dos mil dieciséis a los datos sobre Iglesias robados del teléfono móvil de la colaboradora del líder de Podemos Dina Boozer Jan fue el propio Pablo Iglesias quien indicó al juez la semana pasada que el presidente del Grupo Zeta le dio copia de esta información le manifestó que nunca le va a publicar el juez García Castellón intenta averiguar cómo llegó otra copia con esas fotografías y datos de Pablo Iglesias al comisario Villarejo con los que la Policía Política Interior intentó como mínimo desprestigiar le

Voz 1915 01:51 en Reino Unido Theresa May reúne hoy a su Gobierno después de que el Parlamento británico volviera a tumbar anoche todas las alternativas para el Brexit tienen sobre la mesa varias opciones convocar elecciones pedir una prórroga o una salida sin acuerdo algo que parece cada día más posible según acaba de reconocer en Bruselas el negociador europeo Michel Barnier nubes

Voz 1630 02:11 Gil o Sneijder él no acuerdo nunca fue nuestro escenario deseado pero los Veintisiete están preparados se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si el Reino Unido todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera ordenada este acuerdo es y será el uno de abril

Voz 1915 02:28 dentro de media hora Pedro Sánchez va a presentar en Madrid su campaña para las generales haz que pase será el lema según acaba de anunciar el PSOE en redes sociales y el número de muertos por el ciclón y Day que arrasó parte del sureste africano hace dos semanas deja ya más de ochocientos muertos en Mozambique Zimbabue Malawi según los datos oficiales que acaban de publicarse hay casi un millón de personas afectadas que necesitan agua potable comida que hoy se celebra el Día Mundial de concienciación sobre el autismo unos trescientos cincuenta edificios y monumentos de toda España se van a teñir de azul diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:05 ligero descenso del paro en la Comunidad de Madrid según el dato facilitado esta mañana por el Ministerio de Trabajo el desempleo se redujo en marzo tan sólo un cero con trece por ciento Laura Gutiérrez

Voz 1915 03:15 sí respecto al mes anterior a febrero el desempleo ha descendido tan sólo en cuatrocientas setenta y cinco personas si lo comparamos con un año antes con marzo de dos mil dieciocho el descenso del paro ha sido de casi el siete por ciento veintiséis mil trescientos parados menos ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay casi trescientas cincuenta y cuatro mil personas en paro más de la mitad son mujeres y el sector más afectado es el de servicios en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en marzo ganó algo más de diecisiete mil cotizantes lo que supone un incremento del cero coma cinco por ciento respecto a febrero y casi un cuatro por ciento interanual el número total de afiliados en la región supera los tres millones doscientos mil

Voz 1434 03:48 se lo hemos adelantado esta mañana en la SER el alcalde de Majadahonda el popular Narciso de Foxá también contrató a empresas de la Púnica para mejorar su imagen en internet la UCO de la Guardia Civil señala en un informe que entre dos mil once y dos mil catorce el Consistorio pagó más de setenta y cinco mil euros a las empresas de Alejandro de Pedro el presidente del PSOE de Majadahonda y candidato por este partido a las elecciones de mayo Manuel Fort ha pedido una reunión urgente de la junta de portavoces para que De Foxá dé explicaciones

Voz 5 04:16 pues parece un tema gravísimo uno más desgraciadamente no nos pilla por sorpresa porque ya desde el dos mil tres estamos acostumbrados a que ocurran estas cosas en Majadahonda que sea siempre portada por el ex técnico de temas eh vamos a pedir una reunión inmediata de la Junta de Portavoces de en función de las explicaciones que ser alcalde o incluso a pedir su dimisión aunque sabemos que a esas horas un alcalde que lo va a decir que se va en que me queda un mes

Voz 1601 04:42 pues me parece simplemente iba una mujer de treinta y seis años ha resultado herida grave esta madrugada un accidente de tráfico en la capital los bomberos han tenido que rescatarla antes de ser trasladada al Hospital de La Paz tenemos diez grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1915 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido y la información actualizada en nuestra Web cadenaser punto com graves

Voz 1995 05:05 en ese

Voz 1 05:08 servicios informativos

Voz 6 05:14 no

Voz 7 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 8 05:38 claro

Voz 1995 05:40 creen ustedes cero ejemplares las hacemos la ejemplaridad grandes hombres a grandes mujeres pero la ejemplaridad no depende de la relevancia social o profesional hablando de profesionales Nacho Carretero Gonzo como todos los martes están con nosotros Tom calen también está con nosotros ejemplar de algo muy buenos días Gonzo qué tal buenos días Toni es verdad que se puede ser ejemplar y uno de falta de tener una una vida llena de aventuras y de marcado recorrido profesional ejemplar no

Voz 1630 06:10 a veces creo que basta con no creerse ejemplar para ser ejemplar

Voz 1995 06:15 esto apunta Nacho Carretero muy bueno

Voz 9 06:21 pues cada día nos deja una dejáis gallegos y luz

Voz 1995 06:23 quejáis de las citaba gallego lo que acabo de decir puede ser un hecho todos tenemos una biografía que por ejemplo tu último libro cuenta una parte fundamental en la vida de una persona que sigue en prisión en Florida el corredor de la muerte todo el mundo tiene una biografía sin duda todo

Voz 9 06:42 donde tiene una biografía de hecho no sé yo con los años desde el punto de vista periodístico me voy dando cuenta que las historias pequeñas que pasan desapercibidas tienen un valor de repente encuentras una una historia que muchas veces es más atractiva que las que a priori son rimbombantes pasa lo mismo creo con los periodista ya se hay alguno que hace muchísimo ruido que viaja que en fin que de repente te encuentras a redactores de a pie en el día a día que pasan desapercibidos y que son ejemplares bueno las

Voz 1995 07:15 grafías últimamente pienso de la de Michael Jackson que emitía algunos detalles de su vida piensan Justin Bieber quizá su biografía a los dieciséis Swat autobiografía

Voz 10 07:27 con dieciséis y ahora qué

Voz 1995 07:31 hoy nos acompaña ser vago Memorias con dieciséis para no tener que recordar mucho bueno nos acompaña una de las mayores expertas en biografías de este país es Anna Caballé es profesora de Literatura irresponsable de la unidad de estudios biográficos de la Universidad de Barcelona además ella es autora biografías de personajes como Francisco Umbral Carmen Laforet o Concepción Arenal

Voz 11 07:53 muy buenos días

Voz 2 07:54 hola buenos días Thani Ana

Voz 1995 07:57 eso usted tengo que empezar preguntándoles usted ejemplar

Voz 2 08:00 bueno no sé si ha sido Nacho o concede el que ha dicho que una vida ejemplar quizá es la que no quiere serlo no yo también yo estoy de acuerdo en eso basta que quiera ser ejemplar para que no lo consigas es una cualidad interna pero desde luego yo no me consideró para nada ejemplar me gustaría serlo claro

Voz 1995 08:18 vamos ya tiene el primer paso para el no querer ser buenos y cogemos un periódico tan a cuántas de las personas que ocupan las primeras páginas que ocupa las páginas de periódico de las que además lo hacen de forma habitual y recurrente cuentas podrían ser objeto de una biografía

Voz 2 08:34 bueno también alguno de vosotros decía que cualquiera tiene una biografía ya también lo que veo sea cualquier vida humana es biografía hable es verdad que hay personas que son más biografía hables porque tienen vidas más interesantes no por las aventuras que puedan experimentar sino porque en su vida hay algún conflicto algún enigma que es interesante desvelar no bien los persona desde de los periódicos no sabría qué decirte en principio todo el mundo tiene una biografía pero yo lo que veo ahora en el digamos en las primeras páginas de los periódicos es gente que trabaja para la galería para para vosotros para los medios de comunicación entonces no parece que sean vidas reflexiva es pensadas osea volcadas hacia dentro que yo creo que son las más interesadas

Voz 9 09:24 hay alguno que está pensando en su biografía no en en vivo y en directo

Voz 1995 09:27 exacta no bueno Nos cayó encima veinte por por alusiones casi pues hemos escuchado frases voces como esta

Voz 0684 09:37 quiero deciros que como conozco muy bien esa historia entre otras cosas no solamente porque he sido en gran medida protagonista de la historia sino porque humildemente hechos esa historia se

Voz 1995 09:52 pudiendo racionamiento de hizo alguien que dice que yo humildemente hecho historia no sé muy bien cómo se puede hacer historia humildemente

Voz 1630 09:59 el índice humildemente ahí queda neutralizado

Voz 2 10:01 claro pero por otra parte ha sido presidente del Gobierno y en ese sentido lo queramos o no Él ha pasado a la historia haya hecho Historia osea que objetivamente tiene razón pero desde luego es muy poco afortunadas las horas

Voz 1995 10:15 a hacer humildemente historia tenemos otro ejemplo de de posible biografía le estamos dando ideas los dejaba ayer Sánchez Ferlosio

Voz 12 10:25 con Mercedes Coghen el Dra

Voz 1995 10:29 buenos escritores que es gente cuya vida básicamente se basa en estar sentado en un sitio escribiendo los escritores son buenos ejemplares para ser autovía biografiado esperan

Voz 2 10:43 sí la verdad es que la mayor parte de los escritores tienen buenas biografías y de hecho en nuestro país hace poco tiempo hace pocos años que somos conscientes de la necesidad que tenemos de biografías nuestra propia cultura no en ese sentido Sánchez Ferlosio sin duda ninguna tiene una biografía porque además es un personaje polémico que ha generado rechazos y por otra parte admira acciones y yo creo que un tanto desproporcionadas no entonces muchas veces una biografía sirve para revalorizar o valorar un personaje que por alguna razón ha estado muy sometido a polémicas

Voz 1995 11:23 bueno hablando de eso precisamente tenemos un último ejemplo

Voz 13 11:26 digamos que estoy digamos de Haití

Voz 1995 11:31 cota de Theresa May usted una biografía sobre Teresa M

Voz 2 11:37 bueno es una mujer y a mí me parece interesantísima porque además está sufriendo un tsunami político de una envergadura descomunal no entonces que que que qué pasa en la cabeza de esta mujer cada noche cuando vuelve a casa con un sentimiento de fracaso absoluto interesantísima claro sí

Voz 1995 11:58 sí vamos a trasladar esta pregunta a la corresponsal de la Cadena SER en Londres Begoña Arce Begoña muy buenos días

Voz 2 12:04 buenos días gracias por atendernos porque

Voz 1995 12:07 es tsunami yo solamente llega Theresa May sino a todos aquellos que de una forma u otra se ven afectados por el por el Brexit había perdone una cuestión personal pero tú habías trabajado tanto en tu vida

Voz 0273 12:20 pues había trabajado muchísimo durante toda la etapa de Irlanda del Norte cuando hubo todos los acuerdos de paz que también fueron eternos y larguísimos pero aquello tuvo un final feliz Se acabó camas pensé que todos los periodistas que estamos aquí todo lo de todo el país realmente estaríamos envueltos en esta en esta crisis actual que realmente como dices es una avalancha de trabajo a la que no se le ve el fin

Voz 1995 12:43 sí merece Theresa May una una biografía el personaje ya no sale de la situación política el contexto esa cosa de Ortega siete yo selló Emmys circunstancias las de Theresa May son muy complicadas pero merece ella una biografía fue

Voz 0273 12:58 dado mirando ir no sé si la merece o no pero hay al menos cuatro publicadas sobre ella la enigmática primera ministra la revolución en Downing Street poder caos y oportunidad bueno así son las

Voz 1630 13:09 portadas

Voz 0273 13:12 esta será la primera ministra que que se recordará como la que trató de sacar adelante el Brexit y llevó al Parlamento al mayor caos político de su historia y quizás al país a la ruina si esto acaba con un Brexit sin acuerdo pero esta es una mujer que es una ferviente conservadora que comenzó a militar siendo adolescente que toda su vida ha estado carril encarrilada en esa política hay que tiene muy poca

Voz 1630 13:34 vida al margen del partido

Voz 0273 13:36 el de la política tiene sus cualidades es tenaces estrictas extremadamente trabajadora Easyjet a una convicción no tiene un plan no se desvía del pero todo eso también forma parte de sus defectos es inflexible no escucha opiniones eh no tiene fórmulas de consenso in todo eso se ha dejado también ver en toda esta fórmula de Brexit que ha ideado de la que no se sale en en ningún momento

Voz 1995 14:00 pero de lo que es evidente es que los perdedores tienen biografías la heroicidad a la épica el perdedor vamos a escuchar porque esto los británicos lo vamos a escuchar a un diputado tory Nick Bowles que yernos impresionaba diciendo esto

Voz 14 14:13 no acepto que he fallado he fallado principalmente porque mi partido se comprometerse por lo tanto lamento anunciar que ya no puedo pertenecer a este partido

Voz 0273 14:28 se decía que se iba porque su partido no había sido capaz de de lograr un consenso este Sun conservador moderado una persona que ha estado en el Gobierno una persona de bastante prestigio y muy emocionado decía anoche tras perder la votación el había presentado una de las propuestas más válidas pues tras perder la dejaba el partido realmente era el reflejo de la tensión enorme de la frustración que hay ahora mismo también en el Parlamento británico ya os digo que todo esto está arrasando la política británica que va a ser muy difícil de reconstruir aunque ante una elección general y aunque esta crisis actual pase

Voz 1995 15:03 Begoña Arce compañera muchísimas gracias un placer Illana para hacer una buena biografía debemos dejar pasar tiempo verdad mete el tiempo es fundamental

Voz 2 15:12 sí pero también es necesaria la biografía que se hace al momento porque recoge pues por ejemplo testimonios entrevistas de personajes vinculados al al biografiado entonces digamos que el aire del tiempo sólo lo puedes recoger en una biografía inmediata no quiere decir que sea la definitiva pero es una biografía que sí que ayuda mucho a una consideración objetiva del personaje con el tiempo

Voz 1995 15:37 Anna Caballé es una de las mejores biógrafos de este país y en unos segundos seguimos hablando con ella

Voz 16 15:44 hoy por hoy con Toni Garrido Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 13 15:55 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 17 16:08 sí

Voz 18 16:14 BBK con Hoy por hoy a través de nuestro contestador auto

Voz 1995 16:18 ah digo

Voz 1 16:21 en la aquí uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 12 16:28 hola quitarnos la comida puedan quitar los derechos pero jamás pueda quitarnos todo todo todo por la radio Abidine Especialistas secundarios El Mundo Today

Voz 19 16:39 según las rusas a Ruiz señor seto Iñaki de la Torra ocho la señor Torra pocas sostuvo San Juan

Voz 13 16:47 las cifras de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde y una hora menos en Canarias todo todo todo por la radio en La Ventana de paciencia

Voz 16 17:00 pero en el deporte siempre se dan situaciones muy polémico

Voz 1601 17:05 bueno sí lo vamos a organizar y es que el que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo

Voz 12 17:10 mis una herramienta gratuita es tan rematadamente mal

Voz 13 17:16 ante este diciendo que para mí está diciendo que yo no esté preparado

Voz 12 17:22 el viernes desde las once y media hasta la una y media por el larguero trataría

Voz 1995 17:27 los toda la actualidad deportiva con la pasión

Voz 12 17:30 se merece gatita este martes a las siete de la tarde siete siete siete bueno tampoco te llamamos devolverá este martes a las siete de la tarde en Lab de la Cadena Ser va PP bienvenidos a buenismo bien buenismo bien con Manuel Burque y Quique Peinado que yo buques como quiera levantar es verdad

Voz 13 17:52 cada día un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 19 17:55 en la SER que nos han dicho que digamos mucho la diez sesiones La Ser Cadena SER Cadena Ser Caldera Sergio Ramos el visto bueno

Voz 20 18:05 a cuenta con las sí

Voz 21 18:18 estás planeando a tu próxima escapada ahora es el momento de reservar la con la oferta de Ryanair con hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos visitas Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos desde playas de ensueño a vibrantes ciudades europeas Ryanair más opciones precios más bajos gran servicio disponibilidad limitada visita retener punto com

Voz 1600 18:40 apenas llega al lugar con descuentos en marcas como poco con séptima tutsi y más con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de juegos de cama fundas nórdicas y entre dones un veinte por ciento en una selección de sofás Elige tu ser Sencianes de primavera sólo del veintiocho de marzo el catorce de abril en los ocho días de oro de El Corte Inglés

Voz 22 18:59 rastreado ruedan bueno seamos sinceros alguna aseguradora a Banco operadora te ofrecido alguna vez el peor precio aquel

Voz 23 19:07 los toros que ofrece el mejor precio menos mal que entre todos los mejores precios yo encuentro el mejor mejor precio lo es fácil pero es que yo soy rastrear punto com

Voz 22 19:20 qué culpa tengo un dolor terrible ya usa sentí que

Voz 1243 19:26 para con Benzo caída de laboratorios viñas es una solución dental en Strike y alivie rápidamente los dolores de muelas dientes y encías

Voz 16 19:32 de lee las instrucciones de este médicamente consulte a farmacéutico

Voz 1 19:39 hoy con Toni Garrido

Voz 1995 19:44 quizá deberíamos trasladarles esa pregunta ustedes queridos oyentes de la Cadena SER merecen ustedes una biografía

Voz 8 19:54 mayoritario opina que si todo el mundo

Voz 1995 19:57 puede tener merece su biografía seguimos con Nacho Carretero con

Voz 1630 20:00 cruzo

Voz 1995 20:01 y hablamos con una de las mejores biografías de este país no de las mayores autoridades en esa materia Anna Caballé Ignasi cogemos su propia biografía de su propio trabajo una de las uno de los últimos las últimas biografías que realizados la de Concepción Arenal y nos encontramos con una mujer maravillosa eh cuyo recuerdo nos iba constantemente al pasado no existe grabación de su voz de la radio Nos gusta mucho revisitar el pasado a través del sonido piscina dio ficción dado que se hizo sobre su vida para la televisión

Voz 22 20:35 de los campos de Bara procurará Losert moderados e imparciales en el uso que se les permite de

Voz 1995 20:40 Álvaro es Blanca Portillo interpretando a Concepción Arenal nos gustaría hacer un ejercicio de traer a concepciones Nagin estos días usted cree que esos posible

Voz 2 20:51 bueno claro es un ejercicio de ficción pero oye escribiendo la biografía de Arenal he pensado muchas veces que diría ella y cómo actuaría en una sociedad como la presente que es muy distinta de aquella pero que tiene problemas que que parecen los mismos no como por ejemplo pues la obsesión que tenía arenal por la amoralidad de la sociedad no y que yo creo que en estos momentos es una sí que se nos plantea constantemente en relación a los políticos a la corrupción

Voz 1995 21:22 a quién votaría concepciones nada

Voz 2 21:24 claro buenísima pregunta Elia era una conservadora católica pero muy crítica con todas las porque las políticas de su tiempo no entonces yo creo que sería una voz discordante una voz crítica que

Voz 1995 21:40 desde luego pues eh

Voz 2 21:43 no es muy difícil pero seguramente

Voz 1995 21:46 en centro izquierda Yves diría de Zara o de Prada o Primark a lo mejor se haría ya la ropa es

Voz 2 21:55 ya una una persona bastante antisistema en ese sentido no iría en contra de todas las marcas y de los productos comercializados era una mujer muy adelantada para sí

Voz 1995 22:06 tiempo de Vinci segunda mano pues igual si no está mal bueno vamos a sumar a esta charla enseguida Javier Padilla que con apenas veintisiete años acaba de ganar el premio de biografía más importante que nuestro país pero tenemos que hacer un alto en el camino operación anticorrupción en Valencia llevada a cabo por la Guardia Civil que el Graham campos muy buenos días hola buenos días qué es lo que ha ocurrido

Voz 1552 22:30 bueno pues ahora mismo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está practicando entradas y registros en diversos domicilios de Valencia sobretodo en el despacho de abogados del cuñado de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá José María Corbijn investigan por orden del Juzgado número trece de Valencia una facturación irregular de ese despacho y cobro de comisiones con empresas del Ayuntamiento de Valencia en el periodo en el que Rita Barberá era alcaldesa de la ciudad del Turia

Voz 1995 23:00 pues esta es la última hora que trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos operación anticorrupción en Valencia llevada a cabo que está ahí estamos teniendo lugar en estos momentos por la Guardia Civil en la que de momento sabemos quién debido al cuñado de Rita Barberá cualquier noticia Campos si tienes línea permanentemente de la vale

Voz 1552 23:17 se esperan algunas detenciones más si aún faltan algunos registros por practicar a lo largo de la mañana

Voz 1995 23:22 bancos y seguro que tenemos nuevas noticias a lo largo de esta jornada Campos gracias diez y veintitrés minutos una hora menos en Canarias seguimos hablando de bebidas ejemplares vidas biografiado de biógrafos y vamos a incorporar a esta conversación Javier Padilla Javier muy buenos días buenos días tienes tan sólo veintisiete años bueno veintiséis veintiséis

Voz 10 23:44 todavía vale

Voz 1995 23:49 esta tarde vas a recoger uno de los principales premios el Premio Comillas de historia biografía Memorias Portu a finales de enero verdad sí pues nuestra mayo optar uno piensa siempre en las que la generación después hablaremos de generaciones no en la asignación con la tuya pues más asociada al fornido que a la a la biografía que es lo que te emociona de la biografía bueno me interesaba mucho la vida de Enrique Lola en Javier desde un primer momento siempre había leído biografías mal de autores británicos quizá

Voz 3 24:19 tras un género que me interesaba pero bueno eso fue sobre todo cuando tope con historia Enrique y Javier que decidí que quería hacer no

Voz 1995 24:25 y esto es como una cuando te encuentras con una historia entonces te conviertes automáticamente en biógrafo es la historia a la que se ha podrá digo eres tú el que busca esa historia

Voz 2 24:33 bueno pueden ocurrir las dos cosas pero es muy fácil que que te enamoras de un personaje o te obsesione porque quiere saber más sabes poco y entonces esa es la yo creo que la forma más natural de llegar a la biografía no a veces por ejemplo para mí en la biografía de Arenal empezó siendo un encargo y por tanto osea no fui yo quién buscó al personaje sino un poco el personaje el que me busco a mí

Voz 9 24:58 también creo que el el el embarcarse en biografías y esto lo hago como pregunta hacia ambos exige de cierta valentía porque bueno escrito técnicamente una biografía pero en el caso de de describir la historia de Pablo Ibar este español condenado a muerte en Florida

Voz 1995 25:17 pues un poco lo que he hecho es un recorrido por su vida el eso

Voz 9 25:19 familia y lo que te das cuenta es que exige una ética muy grande escribió una biografía prime

Voz 1630 25:24 pero la ética profesional

Voz 9 25:27 por no por no fallar por cubrirse las espaldas además porque al final estas hablando el personas que se pueden querellaron que puede ofender Se por lo que escribas ese capítulo con Fariña un poco desagradable precisamente por escribir eso que una persona viva pero luego sobre todas las cosas una responsabilidad personal enorme mi caso escribir sobre Pablo Ibar que me llevó a sentir todo el peso del que lo que escribía repercute directamente sobre la vida de una persona su familia influye directamente en los hechos no sé si a vosotros os ha pasado porque es un factor muy importante no es lo mismo escribir sobre en fin que selló el cambio climático que escribir sobre una persona que lo que escribas pueda incidir directamente en su vida tenga consecuencias

Voz 2 26:10 totalmente de acuerdo es que esa es precisamente la diferencia que hay entre la biografía qué otros relatos otra otro tipo de narraciones no que de alguna manera un biógrafo tienen sus manos la vida de una persona la puede salvar la puede condenar osea tiene una responsabilidad moral y de ahí que la biografía contemporánea desarrollado vamos a decir un código deontológico porque de alguna manera pues es es como un pequeño Dios te según las anécdotas la selección que hagas de la información un puede hundir a un personaje con ello tu responsabilidad es máxima

Voz 22 26:48 es es curioso hemos hablado de de él ha dicho Tu además Javier sobre esta acción británicos de biografías es pensar con los de la Universidad de Franco escrito Preston que comment eso es curioso no obviamente es notable Hincada página de la bibliografía y sin embargo es que una más que mil páginas esto también es muy Stanic la biografía como desea Plutarco no él escribe sirvió para mutilar gente para animar como imitación de ellos no el caso es que todo esto una Sobral un personaje que es llamativo

Voz 2 27:27 bueno pero osea pensemos que si sólo hiciéramos biografías de personajes que han viéramos pues no podríamos hacer la biografía de Hitler o la de Himmler o la de Goebbels que no son muy necesarios o la de Franco a mí no me gusta la biografía de Paul Preston porque precisamente el el juicio contra el personaje como dices tú se nota en cada página yo creo que el biógrafo digamos contemporáneo tiene que dejar al lector que saque sus propias conclusiones pero no tomar desde la primera página una posición política determinada ante el personaje hay que entenderlo los alemanes que en los últimos años están biografía dando digamos a todo el nazismo les ha costado muchos años pero finalmente han encontrado la fórmula ellos dos hablan de una empatía fría tienes que comprender al personaje desde dentro pero desde luego no puedes compartir pues las conductas no yo creo que ese es un punto interesante

Voz 1630 28:27 antes hablábamos de la ejemplaridad grandes biografías de personas nada ejemplares lloramos recordaba la de Stefan Zweig sobre ellos escuche que era un personaje nada ejemplar odioso pero sí que hay una parte en la que cotizaba con él porque los dos vivieron un exilio esa parte llegó empatizar incluso parece como que le cogió cariño no sé si alguno de vosotros os ha pasado de biografía a alguien nada ejemplar en alguna parte de su vida si entenderlo incluso estar de su parte en algunas de las decisiones que pudo tomar

Voz 2 28:56 pues sí pero además es que los malos ejemplos digamos que son necesarios un buen profesores tan necesario como un mal profesor porque el mal profesor te enseña lo que no debes hacer no y eso también es importe tan de entonces pues hay personajes que como Fouché que te ponen negro sobre blanco pues el arribista como en que es tan frecuente digamos en en en la naturaleza humana no y te permite reflexionar sobre

Voz 1995 29:22 está bien a la conformarse con ser un buen mal ejemplo pues se

Voz 2 29:28 si no tienes otra opción Javier López

Voz 1995 29:30 daba antes a Ana en estos tiempos yo creo que lo que dice la biografía instantánea o dejar que pasó el tiempo Nos ayuda a repasar el personaje conoce bien pero de todo el mundo en el que oímos ahora parece como que si la sociedad ahora no en estas Luciano crecieron individuos merecedores de de esas grandes biografías au hacedores de grandes gestas tú crees que hay alguien en nuestro entorno político social que merezca una biografía

Voz 3 29:54 bueno hay muchas personas posibles para hacer una biografía supongo que personas como eh Albert Rivera pues puede tener una biografía interesante muchas personas políticos también Pedro Sánchez cualquiera de estos que vive en un poco para la galería sería muy interesante saber qué es lo que piensan verdaderamente cuando se van qué tipo de cosas han tenido O'Shea verdaderamente no han tenido ningún tipo de matiz más allá de lo que muestran también en general todos los políticos creo que son el fascinante saber un poco si verdaderamente hay algo detrás del personaje de fachada que muestran cada día

Voz 1995 30:26 eso eso nos dedicamos a la radio Javier

Voz 9 30:30 Javier y para ti tiene que tener algún ingrediente hubo algunos ingredientes esenciales bueno hago extensiva la pronta para gana porque antes decíamos que cualquiera puede ser una biografía pero para ser honestos pues hay gente que entonces como Hacienda somos todos unos más que otros bueno todos tenemos una biografía unos más que otros no sé si vosotros detectado algún ingrediente que digas bueno pues tiene que tener estoy esto para que sea una biografía ven

Voz 3 30:53 dile al menos sí yo creo que el el tema del conflicto que hablaba antes es muy importante y hay personas que tuvieran varia vidas en una misma vida también crea situaciones que son muy especiales para una biografía en el caso de por ejemplo Enrique Loly Javier los protagonistas de a finales de enero pues bueno Lola cómo sobrevivió

Voz 1630 31:11 sus parejas y tuvo una vida puesto

Voz 3 31:13 una vida muy cambiante de distintas etapas y eso hace que el el personaje coja muchos matices Si sea un personaje a la vez contradictorio pero también ciertamente más dramático y más interesante

Voz 1630 31:24 durante esta entrevista hemos tenido has tenido que que interrumpió la para dar una última hora se nombró un personaje que que quiero preguntarles a ellos si es en materia de biografía a mi me parece que si Rita Barberá hablando de políticos

Voz 1995 31:37 indebidas complejas

Voz 1630 31:40 si os lo encargase hemos animaría haríais hacer una biografía de de Rita Barberá tiene los elementos suficientes como para ser una biografía interesante

Voz 2 31:50 por descontado que si yo el día que murió pensé esta mujer tiene una biografía porque realmente

Voz 1995 32:00 no sabemos nada sabemos del personaje público pero no sabemos nada de la persona

Voz 2 32:04 la privada que hay detrás en una biografía es muy interesante cuando explicando el personaje explica su tiempo el tiempo de Rita Barberá ha sido un tiempo crucial en España no

Voz 1995 32:16 entonces explicando

Voz 2 32:19 grafía explica haríamos muchísimas cosas de la vida españolas recientes osea que indudablemente sí

Voz 1995 32:26 en unos segundos vamos a hacer una pausa pero los segundos gustaría plantearos un nuevo tema yo no sé cómo definirlo biografía de proximidad porque seguro que más de una vez en una comida familiar alguien te ha dicho Javier de oratoria vamos a hablar unos segundos

Voz 22 32:47 Toni Garrido Cadena Ser un útero llega donde nadie más llega

Voz 21 32:52 en un futuro hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 22 32:56 veinte a la mutua y que bajamos el precio de Tous

Voz 24 32:58 muro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 16 33:07 en dos condiciones el Mutua punto es

Voz 18 33:16 conecta con Hoy por hoy

Voz 1 33:19 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 16 33:29 hoy tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara haga Claudio acerca Tu mejilla al altavoz de la radio la mejilla el altavoz de la actual yo lo estás haciendo

Voz 7 33:42 pues mira

Voz 12 33:45 que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 1 33:50 te vamos a mimar siempre

Voz 16 33:52 se acabó la mejilla en en altavoz delato audio el beso a su manera creo que bonita eh el acto la indisociables guapa

Voz 25 34:02 con las horas del día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos

Voz 22 34:09 estado con unos Juan otros tienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te lleva a la izquierda derecha mover cuidado con el oro

Voz 26 34:24 aquello que les parece bien a los Titín provoca profundo malestar a los de aquí Woods un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 27 34:36 dado con la vaca

Voz 22 34:40 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada análisis

Voz 16 34:52 hora veinticinco estamos esperando en la SER

Voz 1 34:56 pues les llevara a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando rumbo en el sofá después de comer últimos programa selecciona el que prefieres ir dale al play

Voz 13 35:07 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarte nuestra aplicación

Voz 17 35:15 sí

Voz 28 35:19 después de haber sido siempre la madre más moderna la primera en traer de Londres la ropa de moda la primera en descubrir el yoga la CIA las redes sociales les pide

Voz 16 35:29 esa tu hija que te recomiende una serie a lo que ella te contesta para Titi puente Anselmo abedules treinta

Voz 13 35:35 hay dos días preguntado si ser madre compensa piensa ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa colas soluciones

Voz 29 35:52 Moore que les la pechuga entera de pollo por sólo tres euros con noventa y cinco El Cairo y el bacalao fresco por sólo cinco euros con noventa y cinco el kilo Sol hasta el cuatro de abril en hipermercados Carrefour CAM

Voz 13 36:04 y Carrefour Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 30 36:09 la tranquilito todas a estar ahí dentro hamaca rodeado de palmeras eh o tomando tu cafecito a la orilla del Sena

Voz 31 36:18 tranquilito porque se contrate un seguro de hogar cosa introducido hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos consulta los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía culto es Santa Lucía estamos cerca estas

Voz 32 36:36 por eso colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 16 36:39 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo Suzuka

Voz 22 36:44 esos platillos está pensando con los pies

Voz 33 36:48 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el año

Voz 12 36:55 el litio piensa con los pulmones recicla el cohete

Voz 33 36:57 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1 37:02 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:07 más de una vez seguimos hablando con Anna Caballé profesora de Literatura responsable de la Unidad de estudios biográficos en la Universidad Barcelona Javier Padilla autor de la biografía a finales de enero ganador del Premio Comillas de historia biografía Memorias más de una vez Ana Javier en alguna cena comida desayuno a alguien se acercó hijo gana tendrías que escribir mi biografía seguro

Voz 2 37:31 sí muchas veces claro que sí si lo pensamos que hemos oído a todos muchas veces también eso de Mi vida es como una novela tendrías que escribirla porque es que me ha pasado de todo todos tenemos la idea de que nuestra vida de alguna manera ha sido excepcional que reunimos rasgos así que son muy particulares de nosotros no otra cosa es escribirlo claro es decir convertir que aquella proyectar una vida dentro de una problemática humana más universal para entendernos

Voz 1995 38:03 pues hemos localizado a una persona que si de biografías por encargo se llama Matilde Monreal y es la factótum de libros por encargo Matilde muy buenos días Matilde qué tipo de gente llega y te pide que escribas una biografía su biografía

Voz 34 38:19 pues todo tipo de gente la verdad es que me he encontrado en todo en todas las escalas posibles donde podéis imaginar se acercan personas que quieren escribir su biografía o la biografía de seres queridos eso también es importante

Voz 1995 38:33 qué seres queridos madres padres hermanos

Voz 34 38:36 sí y madres padres personas mayores que quieren dejar un poco sus su huella quieren dejar escrita su historia para sus nietos en otras personas son son por ejemplo el mismo concretamente es escribiendo una para una para una persona de Valencia que ha fallecido su madre y quiere quiere tener recuerdos de lo que fue su vida pues se ha ido recopilando un poco pues entre lo que la madre le contó bueno como como como suelen hacer en las familias en el Boca Boca oí estamos trabajando en esa biografía porque ella quiere quiere que quede constancia

Voz 1995 39:07 el idioma de cómo lo dirigió

Voz 34 39:09 aquellas niñas de la Guerra de la posguerra pues al final es verdad que casi todo en se escribe con mucho amor pero casi todas las personas que se acercan asimismo gracias porque entienden que tienen un alto contenido de drama

Voz 1995 39:23 yo creo mucho más drama que

Voz 34 39:25 los más que nunca

Voz 1995 39:28 del rencorosa nunca nadie había dicho es que verás nadie llega a escribir una biografía por rencor a pedir una avioneta

Voz 34 39:35 como rencor como tal como tal a mí no me ha llegado si te digo que a veces es un poco un exorcismo ha escrito algunas que han sido muy muy dura Ike es que la saben que me las han contado desgracia hemos trabajado juntas estaban haciendo una terapia para sacar de dentro todo todo lo que habían padecido dejarlo escrito de alguna siempre siempre siempre tener el componente añadido quiero hacer esto por ayudar y quiero que se sepa aquí lo que no vuelva a ocurrir quiero que que que tengamos en cuenta lo que hemos pasado pues eso las mujeres de la posguerra las niñas maltratadas el las niñas abusado que también se ha escrito sobre eso son cosas muy duras quieren el tienen esa doble vertiente de la de un poblado quiero quiero hacer este exorcismo quiero sacarlo de mi y por el otro quiero quiero hacerlo público para para que lo pasen no

Voz 1995 40:28 muy interesante aseguró que Matilde tienen acceso a partes de la vida de familias y de personas a las que lleve a eso como como una terapia eh

Voz 9 40:36 no la gente me imagino que mucha gente a medida que se hace mayor que ya ve bueno va viendo que su vida sea paga pues no se debe haber hay una pulsión de dejar dejar plasmadas su experiencia su vida

Voz 34 40:50 si ellos nosotros tenemos un dicho en la editorial que que afirma que lo dicho vuela y lo escrito permanece ellos se creo que que es una forma también de de tener un punto de inmortalidad de permanecer de alguna manera en la Moria pues de es mitos de sus bisnietos yo por ejemplo hubiera agradecido muchísimos más conocer la Historia de mis abuelos a los que a los que nunca llegué a conocer

Voz 22 41:13 abuelo está escribiendo sus memorias estamos toda la familia temblando porque no nos deja leerlas

Voz 34 41:18 ya voy pues si si su condición

Voz 1995 41:22 cuando me muera Madrid Monte Real diluvio libios algo muchísimas gracias por atender nuestra llamada Matilde un placer muchísimas gracias a vosotros complacer bueno subgénero muy muy muy interesante Viana Javier vosotros creéis que vuestra mirada siendo de generaciones distintas como biógrafos es distinta también

Voz 2 41:43 bueno yo creo que si por ejemplo los personajes así importantes de la Historia universal han merecido diferentes biografías escritas por diferentes generaciones cada generación tiene su mirada sobre la cultura sobre sobre sobre el mundo sobre la política entonces yo creo que que en fin no sea

Voz 1630 42:02 esa es una característica muy humilde

Voz 2 42:05 en la biografía que nunca puede decirse que sea definitiva porque viene otro biógrafo detrás y corrige au amplía o revisa o incluye es decir que de alguna manera incorpora su propia visión y eso enriquece la mirada del personaje

Voz 3 42:22 sí sin duda quizá en las biografías ahora sobre la transición española que se hagan pues en las personas que tengan más distancia por un tema de edad pues pueden ofrecer un tipo de de discurso quizá diferente al que pueden ofrecer personas que estuvieron implicadas simplemente una cuestión emocional eh

Voz 1630 42:38 es en estos tiempos que corren cantes habla nada con la anterior invitada de que cada uno quiere dejar sus memorias lo que cada uno cuenta de su vida o vamos contando hábito actualmente en las redes sociales bien sea a través de fotos en Instagram que se pueden considerar una forma de autobiografía RSE en cada momento que vas viviendo porque lo que sí ha pasado es que esto creo que ha generado un interés por saber contar o cómo contar tu vida en otro sentido interesarse por la vida de los demás no sé si esto ayuda a hacerlo casi a la gente las biografías o es un sustituto de de las biografías escritas meditadas las fotos de los gatos no no cada uno pues paseando las cuentas en la Play

Voz 1995 43:19 ya sufriendo esta noche es una forma de de

Voz 1630 43:22 por nuestras memorias también no

Voz 2 43:24 por bueno eso tiene que ver con lo que decía antes Matilde no sea todos tenemos la necesidad de preservar nuestra memoria o la memoria familiar porque de alguna manera nuestra identidad depende de ella no entonces bueno yo lo que veo en el mundo así más actual de las redes sociales es una cierta ansiedad es decir no por estar autobiografía te ni que sea pues en imagen continuamente o dando tu opinión sobre todo continuamente y eso puede aportar te y un digamos una una una madurez y un conocimiento de ti mismo mejor no yo creo que a veces hay que dejar también un tiempo y ahora vivimos con tanta prisa que a veces es muy difícil poder consolidar no la la propia experiencia

Voz 1995 44:18 en aquel caso el conocimiento de la anatomía de uno mismo como demuestra la redes sociales quizá eso no sea demasiado útil a la hora de entender al bueno yo siempre digo que una biografía nuestro yo hacía más de

Voz 1630 44:29 lo que hace es que que quién eres no Fiat era saber quién es la persona o lo que comes

Voz 9 44:34 que también el personaje hable de un tiempo y una época con una biografía sirve para hablar de un tiempo y una época tras de un personaje o que sus actos definan algo más universal o propios actos de esa época

Voz 1995 44:45 desde luego los selfies de Fitch la no es una cosa que es bastante bien Javier

Voz 2 44:50 perdón Toni un momento desde luego los retos de la biografía que viene tendrá que ver

Voz 1995 44:56 cómo incluye pues toda la participación de los personajes en las redes

Voz 2 45:00 cuál es por ejemplo cómo lo vamos a gestiona

Voz 1995 45:03 sólo si ya estaba pensando que precisamente Dolores González

Voz 3 45:06 dice usaba Facebook con bastante asiduidad y a mí me hacen

Voz 1995 45:09 mido claro para para el libro he tenido que sobre eso es decías Ana es decir que cada tweet el presidente es un acto institucional sea una declaración son institucional asistido malos tuit de Donald Trump que a las seis de la mañana compulsivamente cada tweet es una declaración institucional de el presidente de los Estados Unidos América ver como la Historia pone esos tuits en su sitio en Javier Padilla es autor de la biografía a finales de enero ganador del Premio Comillas de Historia Biografía hay memorias que se presenta esta tarde a las siete la residencia estudiantes en Madrid mucha suerte Javier muchas gracias y Anna Caballé profesora de Literatura responsable de la Unidad de estudios biográficos en la Universidad de Barcelona muchísimas gracias Ana un placer hablar contigo

Voz 2 45:48 ha sido un placer hablar con vosotros gracias

Voz 1995 45:51 seguimos en otro

Voz 27 45:55 no

Voz 32 45:56 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 22 46:00 cada repostaje te lleva más lejos

Voz 1243 46:03 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando en la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1 46:26 hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 35 46:39 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 36 46:44 para escribir los versos más tristes esta noche

Voz 37 46:47 escribir para Handke la noche estas Coyanza tiritas azules los colores el viento de la noche miran el cielo puedo escribir los versos más tristes esta noche se lo veces se también me quiso en las noches como estará tuve entre mis brazos tantas veces un agujero me imagino

Voz 38 47:14 el llame quiso a veces yo también

Voz 37 47:18 como no haber amados unos grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche

Voz 39 47:27 que nadie tenga sentir que coordina

Voz 1995 47:31 la noche minas más inmensas Line

Voz 38 47:36 andan como al pastor el Rocío

Voz 22 47:40 Porta kenianos no pudiera guardar noche estás estrella

Voz 16 47:48 veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda mil novecientos veinticuatro

Voz 22 48:14 contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 1 48:20 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 41 48:29 los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 1243 48:48 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank ir Repsol

Voz 22 48:52 cariño tenemos que instalarnos una alarma ya eso ayer robaron a los de enfrente no tenía la alarma sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 42 49:03 lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo dar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 43 49:19 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:23 digo con Nacho Carretero con Gonzo una pregunta Zinebi discute las matemáticas la lengua la historia o la física nadie discute que formen parte de los de los planes educativos porque no por ejemplo el cine que sabemos que es una forma maravillosa educar porque no incluimos al cine porque seguramente sino una herramienta fantástica junto a esas otras para formar seres humanos que básicamente es lo que pretendemos cara a los niños en la escuela

Voz 1630 49:47 en forma de asignatura dice va a aprender a ver películas no llaman contribuirá que no saben cuan cuantas cosas deberían darse porque igual que a ver una película creo que deberían dar en el colegio sido como escuchar la radio como ver la tele como leer un periódico sí que el cine tiene unos instrumentos que te permiten contar la realidad de una forma muy didáctica que entre muy fácil a a los jóvenes yo que a mí me puso un montón de películas pero ya en Bachillerato no recuerdo haber visto películas en la enseñanza obligatoria

Voz 1995 50:20 yo creo que ponían el famoso mueble que iba con el VHS abajo y tele Giba de clase en clase cuando llovía cuando lleva aquellos deja moco

Voz 1630 50:29 el profe había tenido cena la noche anterior bien esos eh

Voz 1995 50:32 a mi funcionaba muy de mi caso y nunca cenaba imagínese aplicar a los planes de estudio películas como La cabina de Mercero

Voz 12 50:41 que le esos era empuje fuerte bronca

Voz 1995 50:46 los jóvenes de este país tengan que estudiar a través de cintas como Amanece que no es poco de Cuerda

Voz 22 50:51 a nado

Voz 1995 50:56 por qué me dicen de lo que no señoría El pisito Marco Ferreri

Voz 12 51:02 nada que no me puedo queda jugando usted

Voz 1995 51:06 puestas en algunas de las películas que forman parte del libro Cine y Educación que un grupo de expertos convocados por la Academia de Cine de nuestro país ha elaborado durante dos años con el fin de servir de documento marco para que las administraciones confeccionan un plan de alfabetización audiovisual una manera de que de forma transversal el cine pueda estar en los colegios Marta Tallin es miembro de la Academia de cine español y coordinadora de este proyecto Marta muy buenos días claro Aquino ha expuesto las películas que te gustan a frase echando abajo didáctico porque esa es otra es muy consensuada hoy en un grupo de expertos sobre de bueno del sector cinematográfico el sector pedagógico entonces Ayna

Voz 36 51:47 calidad hay una diversidad de los representantes de distintas instituciones que yo creo que la hace pues eso bastante útil en el sentido de que está muy bien representado y hay muchas opiniones y ha habido mucho debate para llegar a un consenso lo interesantes yo es el consenso

Voz 1995 52:02 lo porque en por ejemplo de la historia reciente en este país hay muchas películas que dibujan una sociedad muy real mucho más certera o al menos que lo hacen también con los de los siglos