Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0824 00:10 la Toni buenos días pues vamos a ampliar detalles sobre la operación que está llevando a cabo la Guardia Civil en Valencia han detenido a dos abogados uno de ellos el cuñado de Rita Barberá están registrando su bufete los agentes investigan sobornos de empresarios y el cobro de comisiones con empresas del Ayuntamiento de Valencia cuando Barberá era alcaldesa a Radio Valencia Juanma Graner Mas Granell

Voz 1217 00:29 efectivamente ambos abogados investigados por supuestos delitos de cohecho blanqueo de capitales y tráfico de influencias fuentes de la investigación han indicado a la SER que hablamos de sobornos millonarios en época de Rita Barberá como alcaldesa por parte de empresas para obtener contratas municipales en un caso nuevo que afectaría al PP valenciano un caso nuevo uno más que no tiene que ver con Taula la derivada del caso Imelsa sobre supuesto blanqueo en el seno del Grupo Municipal Popular en época también de Barberá como alcaldesa Se da la circunstancia además de que estos días se juzga en Valencia quién fuera vicealcalde de Barberá Alfonso Grau también por aceptar supuestamente regalos a cambio de contratos

Voz 0824 01:05 en el Tribunal Supremo ha comenzado la octava semana del juicio del es que continúa con las declaraciones de los mandos policiales sobre lo que ocurrió el uno de octubre el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional acaba de acusar a los Mossos de hacer públicos sus operativos para que los organizadores del referéndum ocuparan con antelación los colegios Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:23 buenos días anunciaron que irían a las siete y media de la mañana y eso facilitó que estuvieran ocupados desde las cinco su actitud ese día fue pasiva con un dispositivo insuficiente hice dedicaban los Mossos dice a vender a la policía y la Guardia Civil a informar a los organizadores de cuáles eran sus movimientos se dirigía

Voz 2 01:38 con algunos centros de votación avisando de nuestra inminente llegada eso esta no es una apreciación mía está en sus propias comunicaciones del Cecop central

Voz 0055 01:50 asegura incluso que los Mossos ni siquiera enviaban refuerzos a sus propios compañeros cuando necesitaban

Voz 0824 01:54 ayuda la Comunidad de Madrid acaba de abrir una investigación al Obispado de Alcalá de Henares por sus terapias para curar

Voz 1804 02:01 homosexualidad que van contra la ley LGTB

Voz 0824 02:03 lo que aprobó la Asamblea de Madrid en dos mil dieciséis lo ha hecho tras recibir una denuncia de un diputado regional de Podemos Radio Madrid

Voz 1804 02:09 Laura la Consejería de políticas sociales va a recabar todas

Voz 1275 02:12 información y no descarta que se abra un expediente sancionador hacía falta una denuncia para investigar la presentado Eduardo Robinho cremas Madrid

Voz 3 02:18 Nos parece absolutamente aberrante que un caso como éste haya tenido lugar el Obispado de Alcalá es un caso de máxima gravedad ex queremos exigir a la Comunidad de Madrid toda la contundencia del mundo no pueden mirar para otro lado

Voz 1275 02:31 la Asociación arco político previsto presentar también hoy una denuncia por los mismos hechos el obispado ha emitido un comunicado en el que asegura que no Raynaud

Voz 0824 02:37 hacia ayudar y orientar a las personas que libremente los solicitan hoy comienza la Campaña de la Renta dos mil dieciocho hasta el uno de julio se podrá presentar la declaración

Voz 1508 02:45 por internet por teléfono o a través de la

Voz 0824 02:47 el móvil de la Agencia Tributaria la principal novedad de este año será la exención a las prestaciones de maternidad paternidad once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1933 03:01 los hospitales madrileños siguen esperando los equipos de alta tecnología que se iban a comprar con los cuarenta y seis millones de euros donados por el dueño de Zara a la Comunidad de Madrid casi dos años después de la firma del convenio entre el Gobierno regional y la Fundación Amancio Ortega ninguno de estos equipos está funcionando hoy mismo el Consejo de Gobierno a anunciar la compra con esa donación de otro dispositivo en este caso pionero en España Teresa Rubio se va a instalar en la paz en los próximos meses la nueve millones de euros Se trata de un acelerador lineal que además hace resonancias permite obtener imágenes de alta precisión del tumor al mismo tiempo que a día Éste es uno de los veintitrés equipos de alta tecnología que sean comprado Se van a comprar con la donación de la Fundación Amancio Ortega cuarenta y seis millones y medio de euros destinados a dispositivos oncológicos para siete hospitales públicos que casi dos años después de la firma del convenio todavía no están en uso en Euskadi Valencia Cataluña o Castilla León llevan meses funcionando la Consejería de Sanidad justifica esta demoran que la de Madrid es alta tecnología de última generación ahora está previsto que comience la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que además espera que el presidente Ángel Garrido confirme que el martes que viene firmará el decreto por el que va a renunciar a la presidencia de la Comunidad para ser candidato del PP a Europa asociaciones ecologistas exigen una ley específica para acabar con la pesca ilegal en la región aseguran que las sanciones actuales tipificadas en una ley de mil novecientos cuarenta y dos son demasiado bajas Enrique Jiménez ex agente forestal

Voz 5 04:29 qué es más importante quitarle la canción al señor que está cometiendo una infracción que ponerle una denuncia porque la denuncia por ejemplo con más ver facturar un número X de especies de de trucha puede ser diez quince veinte euros en cambio sí que quitan la caña y es una buena caña que puede costar la caña cuarenta euros más que la inflación

Voz 1933 04:48 tenemos once grados en el centro de la capital para hoy esperamos máximas de quince muchas nubes algún rato de sol chubascos especialmente intensos

Voz 1 04:56 claro

Voz 6 05:20 con Toni Garrido señor don Kiko Veneno muy buenos muy buenas pasa señor tan porque por respeto cómo está usted bien bastante bien sí sí porque te levantas y te crees que es un nuevo día después a lo largo ya de de de la tarde digamos el mismo día eh a darse cuenta de que de que el día fue parecida a otra cancha uno vale

Voz 1995 05:48 mucho menos bailar dicho muy poco pero la política lo impregna todo está en nuestro entorno nuestra vida gira en torno a la política y me gustaría comentar un titular de prensa que publicado el veintitrés de marzo la edición digital de ABC Andalucía y que dice así aún no impuesto esta

Voz 7 06:06 a darle narrativa dramática dice

Voz 1995 06:11 vox Andalucía defiende el rock andaluz de Kiko Veneno Triana o Raimundo Amador la formación presenta una PNL una proposición no de ley para el fomento y producción del rock andaluz y el folclore del sur de España que parte de la discografía de Kiko Veneno que que ha sufrido estos señores

Voz 6 06:30 suena frase voy a parte de de la primera parte totalmente de la del discurso bueno son cosas extrañas pues seguramente esta gente no escucha no ha escuchado no nada ni música me toda forma bueno yo tampoco quiero decir que no tengo ninguna necesidad de que la música era era a mí esto así de pamplinas ahí ya está importancia

Voz 1995 06:55 así que Obama Obama esté hoy en Sevilla

Voz 6 06:59 hombre me gustaría que escuchara mi disco nuevo año me pongan su su se lo listo que Obama

Voz 1995 07:06 ya que tiene un play que comparte con la gente es Barack Obama

Voz 6 07:08 bueno por lo menos cuando era presidente de lo tenía sino prosigue

Voz 1995 07:11 teniendo es verdad que sigue siendo como motivo de orgullo para muchos Obama autora de Almogía escúchame

Voz 1804 07:18 el blues ahora con dio a luz presidente puedes

Voz 1995 07:21 eso ves que puedes bien siempre lúcido

Voz 6 07:23 pero lo acompañas lo vamos a lo concerniente les pido

Voz 1995 07:26 ustedes que escuchen esta estrofa porque pertenece a uno de los discos más importantes de la música popular de este país

Voz 4 07:35 también

Voz 1 07:40 lo que hoy vienes a presentarnos setenta y siete en el disco sobrino grabado junto a Rafael y Raimundo Amador

Voz 1995 07:55 que se convertiría en una obra fundacional del rock español Kiko Veneno decía que se quería asegurar de tener el sombrero bien roto para que los rayos de luz pudieran entrar

Voz 1 08:03 en su cabeza pues bien han pasado cuarenta y dos años tanto

Voz 6 08:10 sí yo yo creo que ha habido un fallo de facto como tiempo atrás atrás y pues hijo la filosofía cuántica esa hay que estar pendiente que te quitan años eh

Voz 1995 08:20 lo veneno aún no ha reparado ese sombrero y sigue teniendo una de las cabezas mejor iluminadas a este lado del Guadalquivir

Voz 4 08:28 no

Voz 1995 08:35 ustedes saben Kiko Veneno lleva mucho tiempo en este oficio de hacer canciones casi de forma artesana en unos cuantos días el viernes si no me equivoco publica por fin sombreros roto

Voz 8 08:47 a la claro

Voz 1804 08:52 que

Voz 8 08:56 no tengo hay que usarlo dale al voto

Voz 9 09:03 Titi Kiko

Voz 1995 09:19 la historia en el CIE de diecisiete en el noventa y dos esas bases electrónicas están escuchando de fondo van a volver a situarla en la punta de lanza de la vanguardia

Voz 10 09:31 que pesan Tour primo pieza más ricos no aburrirse

Voz 6 09:42 importante de verdad me gusta mucho escuchar me sabes qué más da la música llegue musica Gitgit porque tenía las cosas llega cuando yo era joven la juvenil pero yo tuve oportunidad de vivir un beso llama Un un futuro que planteaba ambos que tenemos un futuro de la gente joven de nuestra generación pensamos que tenemos un futuro que se habría podido hacer muchas cosas de la vida podemos disfrutar mucho de la vida y disfrutar de la alegría de vivir di entonces la música pop de los años sesenta setenta era tremendamente alegre Bravo Los Brincos pues esas cosas entonces estos meses me recuerda esa chispa no de de esto que sea cuál es su discursó señor veneno señor Ferrer

Voz 1 10:24 su discurso eso eso es lo que es un mensaje me encanta me encanta

Voz 1995 10:30 es curioso que Kiko ha venido a presentar un dijo con el que venimos es sorprende pero está no estaban sombrero rotos estrena este viernes

Voz 11 10:40 Tití Titi

Voz 1995 10:41 ella hemos una pequeña pausa volvemos en uno seguras

Voz 9 10:49 debe

Voz 1995 14:45 claro que sí yo esta mañana les digo a ustedes que son muy buena gente oyentes de la Cadena SER que este sonido pertenece a una de las últimas canciones de Kiko Veneno a ustedes les puede resultar un tanto extraño pero tranquilos sólo hay que esperar a que cante en esa misma canción para encontrar la explicación verse moverse sin parar en este nuevo disco sombrero rotos ha propuesto que también lo hagamos nosotros este es el nuevo disco de Kiko Veneno que se publica este viernes donde brilla su capacidad para hacer música conecta

Voz 1 15:34 con momento

Voz 6 15:36 es

Voz 1995 15:37 por el sonido y los sonidos son las cosas muchos dicen que suena diferente y es cierto este nuevo envoltorio volvió a reflejar que hace mucho ICO desconectó el piloto automático que que esconden los materiales de siempre el costumbrismo del humor la sorpresa la crítica el surrealismo y por supuesto lo que tiene

Voz 4 15:56 de la sabiduría

Voz 6 16:03 ha llegado la primavera entonces un cambio bueno ha llegado la primavera relativamente bien estamos un poco fresco eh te quito la aquí les quite el aire acondicionado no en la calle quitarlo la calle pues la bayana largo y nada pero no está mal no está mal porque cambiar tomando Kiko quédate Joselito la del Mercedes blanco Emilio Portes y cambiar que para alguna gente el riesgo es hacer algo nuevo para mí el riesgo es es repetible no ni nada pienso por ejemplo ahora mismo estaba escuchando el último de la fila que hace casi el me parecía todo su vida Hay siempre tenéis yo siempre te gusta escuchar sus canciones no pero ahí artistas de diversa diferentes pelajes utilizar la palabra pelaje no y entonces bueno yo soy de los que disfruta más investigando y para mí no es un riesgo la hacer cosa nueva aunque puedan salir peor que las cosas aquí lo que me han dado crédito

Voz 1995 17:04 esto quiere decir tienen fundamento muy serio muy

Voz 6 17:07 no serás tú nuestro Bowie verdad hombre me encantaría me encantaría yo he intentado es voy pero desfavorable y ya hablando en serio voy eran músico muy tremendamente geniales bajo la apariencia de un un gentleman vividor simpático y con con un fair play y con una habilidad en Alteza natural pero músico poeta hincó tutor de sonidos de mundo sonoro imaginario increíble yo lo tengo devoción el último disco de Bobby seguramente será fue una de las obras cumbres de de la música de las de las últimas décadas

Voz 1995 17:44 Bowie afirmaba no recordar nada de los setenta de la década no es tu casa si acaso también eran solos jugábamos por

Voz 6 17:52 sí

Voz 1 17:54 día

Voz 6 17:55 de la época de Veneno fue una época de creación de desde por la mañana a tocar la guitarra sesiones de diez doce horas de fumar y tocar tocar y fumar dejar fumar y tocar si esto y lo otro efectivamente que hay lagunas llevamos muchísima gente que te encuentras y que te sabes cómo seis Alzheimer en vasco se encuentra si no que Zaragoza y es verdad la vida que debilidad pues mira piensa que se está enterando de lo que pasa fuera

Voz 1995 18:32 no puede tanto la línea me voy a quedar primero con el titular de Kiko Veneno hay lagunas que te cogen todo el año ya conocíamos el adelanto el disco

Voz 25 18:43 ya está bien veo ya capta como siempre

Voz 1804 18:54 el sonido sea lleva misterio son de Bilbao y unos clave para Bowie algo que te pongan Koné que es es Juncosa de lo místico casen cosas otro que el misterio forma parte de la música el artista hoy en día con tanto Instagram Facebook Tucker que es difícil mantener este misterio

Voz 6 19:14 sí bueno yo no soy Instagram uso digamos no efectivamente para algunas cosas pero realmente creo creo en ese Michel

Voz 1995 19:25 eh

Voz 6 19:26 creo que la cultura el arte de la persona porque es que no solamente ablandar al arte el míster y me importantísimo para las personas para para podernos comunicar el frío marca

Voz 1804 19:36 un aura de algo que tienes que invertir

Voz 6 19:39 a que te tienes que sorprender que te tiene que arriesgar a conocer

Voz 1995 19:41 no

Voz 6 19:42 no es la facilidad de todo masticado y de las personas son como son no no Hemisferio es muy bonito en el arte yo creo estoy muy de acuerdo contigo a mi me gustaría transmitirle pero Bowie permitió misterios

Voz 1995 19:52 tú las máquinas tienes ahora sesenta y seis en voy a cumplir mañana A67 mañana es tu cumpleaños mañana crees que no has traído nada no has traido nada de verdad pero no sé qué decir mañana España cumplo sesenta y siete años

Voz 6 20:09 sí cumplo años con Marlon Brando con Miguel Bosé con uno ya lo puedo cumplir vale que te

Voz 1995 20:15 con las máquinas satélite apaños tú con

Voz 6 20:18 el digital para lo torpe que eso no me llevo mal pero bueno realmente todas estas maquetas yo las hecho un técnico porque cuando quiero crear así a una velocidad un poquito superior necesito a alguien que me ayude técnicamente porque sino me pierdo para poder desarrollar menos mi idea pero sí que ha llegado grabar mis maquetas solo y con aparatos más antiguo de los de los ordenadores bueno no es una cosa que me gusta especialmente pero tampoco es tan descabellado tan difícil hace si te das cuenta que te que es muy útil poder grabar varias pistas a la vez y poder imaginar cómo suenan los sonido y hacerlo en tu casa por sus propios medios y bueno ya te digo quisiera menos tener un técnico pero sino también lo puedo hacer

Voz 1995 21:03 a programar el vídeo llegase

Voz 6 21:05 pero además el vídeo no hace lo poquito que desde el Ministerio

Voz 1995 21:09 eh

Voz 6 21:10 no favorito que se denigra cd audio vamos a pasar

Voz 1995 21:12 Cear por tu memoria si si paseamos por tu memoria empezamos con los mitos

Voz 4 21:21 el rock mexicano

Voz 1995 21:22 el año sesenta y uno si caminamos por tu memoria musical por tu Play mis light Play tu es vital llegamos a sitios como éste

Voz 1 21:40 y a todo esto hay que sumar un ingrediente que nos dejaría entender tu estilo fue Pérez del hombre que hizo que tú te vienes a coger una guitarra

Voz 6 21:54 no la guitarra ya la tenía antes salía a la guitarra mi caso por mi hermana hermana es la que ponía el tú Sancha o en su cuarto tenía un tocadiscos yo me asomaba a la puerta escucharlo ya la tercera vez que lo escuchó cuando se fue ya entre ellos escucharlo a saco y enamorada del rock'n'roll de lo mismo que me había pasado antes con Enrique Guzmán lo recuerdo de cine de verano en Cádiz también yo estaba acostumbrado escuchar la radio en las redes no ponían ponían Sara Montiel ponían cara o lo ponían Antoni máximo pero cuando yo escucho El Potito de de de Enrique Guzmán posee me produjo lo que los predicadores americanos llaman el demonio el diablo el rock'n'roll externos hasta quitado

Voz 1995 22:39 no se me ha quitado porque eso tiene una duración Kiko de todo se sale una alegría que eso no se puede olvidar la guitarra con seis cuerdas fue la de

Voz 27 22:54 igualmente el tipo que

Voz 1995 22:55 esa en ese paisaje vital hizo entender

Voz 1 22:59 la importancia de las letras fue sorprende que simplemente queremos escribir

Voz 1995 23:10 a este hombre hay que poner esto no debería gustar texto clamar porque te gusta Kendrick Lamar

Voz 6 23:19 no llega en profundidad sus letras que son muy buena muy buenos porque bueno una de las cosas que tiene el mundo global es que puede saber que ciertas cosas son ciertas porque amigos tuyos de los que confías te dice que son bueno Kato algo musicalmente me encanta me encanta porque hay una parte del hip hop es el rapero Doc que me echa para atrás que cuando el discurso es demasiado poco musical usar las palabras las palabras está en primer plano y la pronunciación normal de las palabras estamos en el terreno político del mensaje de la publicidad y la propaganda en cambio está buenos los músicos renunciando a nuestro a lo que los políticos no saben hacer música entonces nosotros queremos un poco como con las palabras contrarrestar su mensaje pero pienso que nuestro mensaje de palabras tiene que ser más musicales doce este hombre tiene la habilidad de que tienen una conciencia musical de un grupo musical alrededor de jazz de música progresiva de música electrónica tiene una fantasía hay una claridad y un gancho haciendo música que yo ya no son palabras para mí son mucho

Voz 1995 24:17 pues sí Kendrick Lamar fuera sevillano con sesenta y seis años sesenta y siete mañana sacaría el viernes un disco que se llama sombreros los de cuarenta años haciendo campaña y con ese afán tuyo esa obsesión tuyo de no repetir

Voz 6 24:52 como una obsesión simplemente es una forma de ser cómodo cualquiera pero que no te gusta o no me gustaron quiere repetir

Voz 1995 25:01 cómo te aseguras de canciones que todavía no

Voz 6 25:03 bueno tienes que escuchar mucho yo estoy escuchando canciones para escuchar la radio tenemos la Televisió tenemos internet tenemos el disco duro interior yo utilizo mucho el disco duro interior entonces yo cada día me levanto casi escuchando una canción que me ha marcado en la vida y después estoy siempre intentando desentrañar las nuevas canciones de todas las canciones más lo que me gusta ver qué es lo que pasa que que tienen hizo había enamorado de las canciones entonces pues me gusta investigar las tal de seguir esa pista de de intentar siempre claro que intentar hacer algo nuevo pero para no repetirse lo que usted dice no no es que yo conozca todo lo que hay

Voz 1995 25:44 sí

Voz 6 25:45 pero para no repetir te no eso no es buscar buscar conocerlo todo para no repetir te no es otro otro otro sabría definir pero tú sabes en el fondo de con esto me quiero comunicar con las personas humana tú sabes que el fondo de Betty que lo que tú estás haciendo solamente lo sabe hacer tu mensaje que quiero mandar a las personas hombre mujeres catalanes vascos gallegos

Voz 1995 26:15 lo que tú sabes hacer sólo lo sabes hacer tú que estoy solo suecos

Voz 1804 26:19 ahora los suecos también porque estamos igual de mal yo creo que sientes no quiere digo respeto repetir pero revisitar los orígenes siempre bien bien no porque está bellamente todo ahí

Voz 6 26:33 sí sí no hay que estar ahí es una es una operación muy cuidadosa realmente primero estoy orgulloso de los sonidos que he conseguido de las cosas que he hecho ha puesto los delincuentes me paré me sigue pareciendo de veneno me sigue pareciendo maravillosas ahora la fuerza la la garra que tiene eso no no no quiero renunciar a eso pero de alguna forma ahora estoy indisposición ya quizá por mi edad por mi sabiduría de poder unir estos elementos antiguos con estos modernos ahí en medio elementos de ciertos despojado muy poético muy muy Timo en momentos de rock'n'roll mi exuberante quiero recoger toda esa música que me ha entusiasmado el dato Mi vida Hay que a través de mi nuevo disco para mi nuevo claro

Voz 1995 27:20 son casi las distintas pero las temáticas siguen ahí por ejemplo

Voz 6 27:22 ahí Temática rural

Voz 1995 27:27 el disco y también personajes con nombre propio clásico superiores ese barrio en este caso se llaman el Andrea

Voz 28 27:32 André a de partidista fácilmente que que a veces quisiera contra estar presentes los animales

Voz 1995 27:55 es un pequeño pájaro Liberté yo hay canciones con recado

Voz 4 28:00 no

Voz 1 28:06 yo quería ser español

Voz 1995 28:08 no te voy a preguntas han pasado ya la gana en una demostración de evolución constante deja claro su dominio de la lengua vernácula sí cómo no te vamos a echar de menos la rally bueno en medio de este disco un disco como éste también hay sitio para un tema totalmente orgánico con arreglos de cuerdas que está entre las más bonitas canciones de amor que nunca escrito este hombre

Voz 4 28:43 lo nuestro eran presente queda muestra el agua ha vean cañí de que estoy

Voz 1995 29:20 el ICO ahora para quienes tenía usted que ver esa puesto en serios apuesta mucho me emocionante

Voz 6 29:29 me gusta mucho que yo haya sido capaz de hacer una canción tan emocionante si se nunca me había atrevido sin duda es bueno porque esto sentimientos los tenemos todo pero también de joven no podía haber abordado no tiene una canción tan abiertamente siente mental corazón abierto tan romántica como esta me da mucha alegría de haberle podido hacer muy bonita muy bonita

Voz 1995 29:50 a lo mejor se puede decir es que es muy bonita

Voz 6 29:53 la composición hace llorar a la gente cuando lanzamos grabando los que venían lo toreó sobre todas las mujeres lloraban cuando salían de de esta canción valoraban por mi Argentina sino lloraban por la canción no

Voz 1 30:05 por qué

Voz 6 30:15 Justo viernes estoy muy contento y muy orgulloso de haberlo podía hace tiene un impacto como una de ellas es muy grande

Voz 1995 30:25 señoras y señores Kiko Veneno denuncia Kiko Veneno de nunca de siempre se a encontrar este viernes en un nuevo libro en una obra de arte que se titula sombrero roto un sombrero por el que siguen pasando grandes ideas y algunos rayos de sol Kiko gracias por estar hoy aquí gracias a vosotros gracias por cuarenta años los que te siguen situando en la punta de los dedos que toca la guitarra que está en la vanguardia de la música de este país no se camino nos da la mente ABC hago yo todos

Voz 1 31:00 gracias

Voz 1804 35:58 eso también es verdad pero puede ser que ve correcto me parece increíble hemos llegado este que mide las las alturas los catedrales por mi altura personal multiplicado por ahí

Voz 1995 36:11 les esperamos el próximo viernes a las diez de la mañana en el Colegio Oficial de Arquitectos Belén viviente las eh hemos contando porque tenemos que vestir a la moda nos dice no está a la moda hay que comer Lozano caro que es lo que se lleva ahora conseguir pensando en el planeta porque claro si no hay que hablar correctamente Custo es muy agotador no me gusta mucho la idea de Alberto comenzó que es barman lingüista y filólogo que propone relajar nuestro lenguaje de viernes

Voz 35 36:37 domingo Ibis Gemma hablemos así quien proponía algo así como un chándal verbal

Voz 1995 36:47 qué difícil Alberto Gómez Font muy buenas que estará de que estéis aquí hablemos Asín es el título de Liga es el título del libro hilo de chándal verbal como cómo es

Voz 1719 36:59 me parece perfecto eso echando lo ocurrido pero no es así no yo yo nunca llegaría el chándal pero sí digo en la introducción del libro que hay una cosa en las grandes corporaciones en las que los ejecutivos de traje corbata todos los días que últimamente los viernes les dan permiso país sin corbata se llama el caso Alfredo

Voz 1995 37:18 tras al caso Fray entonces yo

Voz 1719 37:21 porque no lo hacemos hablando vamos a hablar bien de lunes a jueves viernes sábado y domingo relajemos un poquito indiquen ahora lo ahora Pratibha por ahí si es verdad

Voz 1995 37:31 la buena esto no convalidará hace un happy hour como de cinco a seis días

Voz 1719 37:37 dos días estaría bien

Voz 1995 37:38 este libro lo va a presentar nuestro terrorista José Castro muy buenas muy buenas no estamos todavía en tu sección me pero queremos que nos ayudes que hacer algo así como de juez porque una cosa es

Voz 1871 37:51 es humano probar bien

Voz 1995 37:54 otra cosa es someter a un lingüista Alberto Gómez Font a sus deseos de mucho cuidado con lo que deseas queremos pruebas y realmente has hecho trabajo de aceptar Alberto lenguaje vulgar queremos comprobar si realmente una serie de errores verbales no te provocan un colapso así que tenemos los elementos de bueno esto es la tecnología la Cadena Ser en fila oro bueno el Enterprise tenemos un desfibrilador preparado por lo que pueda ocurrir tenemos un sofisticado equipo que va a medir la presión arterial de de Alberto vamos a conectarlo por favor vale pues yo voy a leer un texto vamos a medir tus pulsaciones y demás Alberto recuerda que los lingüistas momento Alberto y de refuerzo se de los caros es que cobran mucha pueblos un manual de cómo vestir en chándal ver

Voz 36 38:46 vale

Voz 1995 38:49 voy a contarte esta historia querido

Voz 36 38:51 de los otros días

Voz 1995 38:54 las ante un montón de kilómetros peleaban concierto y cuando lleguemos habían fines de personas de padecer magnífico una de ellas estaba loca de contenta yo me preguntaba qué la pasa estaba justo detrás mío me daba golpes con sus bailes yo no podía mirar para atrás porque me había despertado con un artículo de morirse

Voz 37 39:21 eso es el problema siempre desde el momento momento está lo había Betis es lo que en la tengo hace mucho tiempo yo creo que es un trastorno van a mitad del concierto hombre así que sacamos dineros para unos puestos de comida en la cola de las concretas Un chico de motu propio está empezó a ver si va a ser lo más en esta hidra menos has bien ha abierto un poco la respiración citen éxodo en fría

Voz 1995 39:54 en base a mi experiencia siete algo un desconocido mejor no cogerla imagínate que lo es y por mucho que te ahorras que es

Voz 38 40:03 nótese pasa hasta que está estamos entrando en e Izquierda deja vamos quieres dejamos el escritor Roberto no no no no estoy estoy verdaderamente encantado si no viste Si el año pasado este cantante

Voz 37 40:16 me pregunto mi amigo si yo le dije no se me imputó Agulló con los indies tanto que no sé si la palabra in lleva vos trozo estoy a expensas de que alguien me responda a esta pregunta

Voz 38 40:31 uy uy para para para camiones que Alberto que tomarse

Voz 1995 40:37 el Relax son el lenguaje pero quizá no tanto

Voz 1719 40:40 yo la el el libro como como bien puedas ver podrá ver cualquier persona que se digne leerlo es una mera provocación divertimento llega un momento en la en la en la vida de uno después de haber insistido durante treinta y tantos años en que la gente hable bien es que iba bien que ya toca decir mano vamos a dejarlo no merece la pena ustedes hablan disculparme por el coñazo que les di todos estos años pero es posible

Voz 1995 41:08 Putin pobremente llegas a la conclusión de que la ortodoxia de extrema no es útil

Voz 1719 41:17 en la mayor parte de las veces no es útil en absoluto es es un es un corsé impuesto de forma de forma demasiado bruta por los que en principio son los los sedicente es bien hablantes que desde Japón regañar a los que hablan mal lo de hablar mal es una cosa muy discutible me da que hablamos mal en mi pueblo me da que estaba Tamayo no no no todo el mundo habla bien todo el mundo no hay nadie que hable mal porque entonces no lo entenderíamos que no es que no tiene sentido el libro

Voz 1995 41:49 negar la existencia de una palabra por ejemplo los niños dicen entonces se Guitar vomitar todos los niños dicen

Voz 1804 41:57 mitad vomitar es mucho mejor que vomitar porque es decir jo provoca más

Voz 1719 42:02 la la cosa de la garganta para que salga mejor el rascarse yo creo que que que que es más eficaz que rascarse drogarse y otro tipo de valoraciones

Voz 1995 42:13 habrá que el lenguaje es el que es y no podemos no no no se puede detener por más que la RAE despensa Dori vigile y además en

Voz 1719 42:21 libro en muchas de las defensas que hago de cosas supuestamente supuestamente mandó dichas acudo la documentación es decir no no no lo digo porque sí sino que busca documentación de cuántas veces aparece esa palabra en las redes cuántas personas o en qué tipo de situación la usan es decir que no no es broma no hay nada que me haya inventado André mucho hasta que logre

Voz 1995 42:47 el paró lingüistas

Voz 14 42:50 a mí me está aplicando en poco pero bueno como lo conozco

Voz 1995 42:53 cuando dices relajar nuestro nuestro si te refieres a a esto que hace Manuela Carmena

Voz 14 42:59 porque hemos superado superan acabado

Voz 1719 43:03 hablado eso si eso es una cosa que comento en la introducción del libro es que la gente de la fina lo que en español de España llamamos pijos les ha dado por imitar a a al pueblo IS acabado determinado lusa mucho más la gente de la aristocracia y los pijos ya que la gente de los barrios el pueblo se ha vuelto fina como exista tacos hay mucha gente

Voz 1995 43:30 en caso he conocido entre su entorno era el de Esperanza Aguirre que dice muchos tacos constantemente es una mujer de alta alcurnia determinado por supuesto pero dice mucho hasta ABAO es decida es una forma de acercarse a que los demás crean que tú también eres como él

Voz 1719 43:45 claro pero claro después es un disfraz

Voz 1995 43:49 curioso tenemos ejemplos políticos no sé si estáis preparados eh

Voz 1871 43:54 nada hasta ahora

Voz 1 43:56 Manuel Chaves inventarse una trama para delinquir delinquir delincuente

Voz 1719 44:03 debe ser más grave lingüística y de todo eso hay que medirlo sabes que exigida por ejemplo Rajoy

Voz 1995 44:11 cuando dice que quiere decir que no se puede

Voz 1804 44:14 recuperar es de la afirmación Ruiz

Voz 14 44:18 Ruiz

Voz 1995 44:22 sí es magnífico magnífico es difícil recuperarse de eso pero en el fondo qué más da si Mariano pues una afirmación Ruiz qué más da decir que os importa a vosotros porque los lingüistas hoy toca analice

Voz 1719 44:40 eso digo yo eso digo yo he hecho este libro porque los lingüistas son así son yo fui así hasta que escribí este libro he he me he propuesto hacer una corrección y un desvío total de vida en ese aspecto y propósito de enmienda y acto de contradicción

Voz 14 45:00 que quede cuando yo lo conocieron purista

Voz 1995 45:02 hayan ya nos damos cuenta que nosotros hemos muy de esta segunda vida ya hay por eso tenemos Ansó con este programa Ahmadi que cada mañana luce un poquito sí

Voz 1804 45:13 yo siempre digo un poco de respecto de esto yo creo que algo al verse también es que nuestro lenguaje idioma es algo es un ser vivo es orgánico transformación de importantes que no se queda más pobre

Voz 1719 45:32 era el peligro real hoy

Voz 1804 45:35 yo me queda porque yo respecto tus palabras

Voz 1995 45:39 me pone hablemos Asín de todos esa ley quizá el ejemplo sea de Alberto un lingüista purista durante muchos años que en el cénit de su carrera ha dado un giro extraordinario ha sido un placer ya la dije yo a la productora del programa que era muy buena pediatra traer Alberto Alberto un placer gracias muchas muchas tener unos

Voz 39 46:08 en el carrito

Voz 14 46:11 cadena SER

Voz 1804 46:17 por hoy a través de Facebook

Voz 13 46:21 pelícanos tu comentario tuvo opinión o cuéntanos lo que quiera ser Olimpo

Voz 1995 50:42 saludamos al error Castro muy buenos días cómo estás muy bien vale nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a jugar al English utilizando expresiones Google te va a dar la canción Google por ejemplo en Youtube en Youtube pongo sale esa canción acá de HG Wells llevaba la máquina sí hoy les vamos a proponer palabras con las que sale el contenido estés tienen que adivinar cuál es la canción nueve cero dos catorce sesenta sesenta y mientras nos gusta mucho Algete iba a nosotros somos muy amigos de de toda esa gente otras sé que habíamos siempre para las reseñas

Voz 1871 51:39 de hecho hoy os traigo unas cuanto astrales pasados por agua porque la gente ya en su afán de comentarlo todo no deja títere con cabeza ya sean monumentos o accidentes geográficos en este caso vamos a tratar atención de las reseñas que hace la gente de

Voz 1 51:52 de Océanos unos

Voz 1995 51:55 alguien quiere decir que alguien ha decidido voy a criticar voy

Voz 1871 51:58 juzgado y luego voy a valorarla por ejemplo

Voz 1995 52:01 el océano Atlántico segundo océano más sexy

Voz 16 52:03 la que generó la SER Océano Pacífico

Voz 1995 52:06 que separa a América de Europa y África con una superficie de más de cien mil kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de once mil kilómetros

Voz 1 52:13 es el mismo

Voz 1871 52:14 pues sí si uno en Atlántico en los mapas de Google pues verá acertar reseñas concretamente una de Santiago Prado que dice océano muy bonito ya amplio

Voz 1995 52:23 con una gran zona habilitada para el baño hay que tener

Voz 1871 52:25 cuidado porque en general cubre hay pocos sitios donde Gasquet trato agradable salvo un pez que me miró conteste sería un rape ahí tenemos el Pacífico esto hay que añadir nada más eh Miquel Carpio dice es más agresivo que su hermana el Pacífico dará cinco uno dice te moja bastante la verdad funciona muy bien doy cinco estrellas

Voz 1995 52:47 qué bien por contra que diría a la gente del desierto del Sáhara el éxito más grande del mundo y el tercero más grande después de la partida Ártico con más de nueve millones de kilómetros cuadrados con una extensión casi tan grande como la de China o la de Estados Unidos

Voz 1871 53:05 pues sí el haya dice con su reseña dice hacía mucho calor lo recomendaría sino fueron desierto coherente el combatientes tú eres dice normal y luego se Martín dice quién diseño este quién diseñó este sitio no tenía ni idea de lo que hacía demasiada arena podría haber puesto algún caminito empedrado de tierra o algo así además la falta de árboles es desalentador

Voz 1995 53:28 a este muchacho gracioso eh que yo a él qué dicen en esas críticas entre iba Països del monte Everest la montaña más alta del planeta Tierra con una altitud de ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros en todas la cordillera del Himalaya en la frontera entre Nepal

Voz 1871 53:44 y China pues mira esto ya gracias el otro día hay claro tú dices venga voy a ir al Everest y voy a ver qué comenta la gente en plan serio sea si tú quieres hacer un ochomil algo así bueno pues Pau Martínez dice recomendable para ir con la familia o los amigos y sobre todo ahora en Pascua

Voz 1995 53:58 la cuesta hasta el bar Paqui

Voz 1871 54:00 la buena paella ya rozaban la sangría espectacular por aquí suele pasar

Voz 1 54:06 pronto gracioso en fin

Voz 1871 54:08 Salado ha dopaba eh hayan de estes Carlos Guerrero dice llegué arriba pero faltaban papeleras me había llevado un bocata de salchichón donde se supone que voy a tirar el papel de plata les doy cinco estrellas cuando pongan papeleras

Voz 1995 54:21 vale y en fin Federico muy buenos días hola buenos días encantado de saludarte Federico empezamos hace unos días o unas semanas con esto ediles English es bastante llamativo sólo alguna vez a poner una canción que que no sé cómo se llama en los puesto hoy en Google y lo que te ha devuelto es la canción que tú querías

Voz 41 54:39 pues no porque son muy animal es decir que algo todavía peor me sale intentado

Voz 27 54:45 pues a Federico vamos a jugar contigo al English boletín

Voz 1995 54:49 sí yo digo

Voz 1 54:54 yo

Voz 1995 54:58 giro anida giro aquí canción me estoy refiriendo

Voz 41 55:04 no sé así de primera no se Miguel reune Mecano queda un amplio margen no saben anida hacía giro a eso era no era Tina Turner

Voz 1871 55:16 no pero igual pero no está mal no está mal

Voz 41 55:20 a a ya piensa me suena montón a ver tampoco stone Weiss

Voz 1995 55:27 me encanta la cómo te suena el estribillo AGE ha sido determinante para dar a Federico muy bien validación cupones anida giro

Voz 1 55:44 mira quiero J además nuevas de nada

Voz 1995 55:48 vale pero bueno bien Federico pero quizá tengas tanta suerte si yo pongo en el buscador

Voz 42 55:54 pero de Google

Voz 1995 55:57 tots tesis que todo esté Tots

Voz 41 56:03 entonces a fíjate yo te la puede seguir tarareando pero le cantó en ese era no

Voz 1995 56:12 Federico musicales inglés está muy bien vamos a poner un poco más difícil estas ahí confiando yo te pregunto niño pues me lave

Voz 42 56:28 Vigo un juego

Voz 1871 56:30 todo W digo huy huy huy huy huy

Voz 41 56:33 muy hubo huy esta puede ser una de Queen tirando para arriba

Voz 1995 56:41 huy hubo Rocky es hoy un poco están así como a ver a ver que con una sola palabra a que no chao chao chao

Voz 1 57:02 les garantizo que según

Voz 1995 57:05 pero bueno está subidito eh está a verlas siguiente que si yo digo esto tres palabras o The Cure baby quiero se vende

Voz 41 57:25 se está hablando es segoviano totalmente

Voz 1995 57:29 lo que hace que falle la canciller sirio ponme un niño

Voz 43 57:37 what Aneri tengo que jugar en el cual tenía

Voz 41 57:42 Eric no sé eso ni idea o Walt Andeni o antes no se va a tener indoor en

Voz 1995 57:50 pues Watanabe Aneri mira a cierta villacañero digo hombre hombre

Voz 43 58:10 hay que hará Fele hay que ahora sí de aquí a ver hay que hacerle

Voz 1995 58:17 acabe Fele

Voz 6 58:19 a Gadafi

Voz 1995 58:24 aquí está o francamente no abrazos gracias la semana que viene ahora seguimos en Hoy por hoy

Voz 16 59:10 González te cuenta el Español Getafe la emoción hecha voces Lluís Flaqué con el Villarreal Fútbol Club Barcelona pese a todo esto desde el Deportivo Dani Garrido visitadores desinformación desde las nueve