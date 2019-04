Hoy por Hoy (02/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 medio día a las once en Canarias hoy por hoy hora doce en su mente la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos días

dónde qué tal buenos días vamos a empezar con otro posible caso mortal de violencia de género ocurrido en la localidad de Rojales Alicante qué datos tenemos Alfonso Herrero

Voz 1 00:18 hola qué tal son los primeros datos que estamos conociendo una mujer de treinta y cuatro años de edad habría sido asesinada presuntamente a manos de su pareja sentimental de cuarenta y nueve años en la urbanización Ciudad Quesada de Rojales Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer lunes en un domicilio de esta urbanización al parecer fue el hombre quién avisó a un amigo contándole lo que había hecho y cuando llegó el amigo a la casa avisó al uno uno dos la Guardia Civil ha detenido a la pareja de la mujer hice está esperando a realizarle el auto

Voz 1804 00:50 gracias Alfonso se confirma sería la víctima número Catón

Voz 1018 00:52 en lo que llevamos de año recuerde el teléfono cero dieciséis de información y asistencia es gratuito no deja huella en la factura pero debe borrarse del terminal desde el que se enmarca los datos de paro registrado y Seguridad Social de marzo animan a un prudente optimismo al Gobierno ya los sindicatos porque a pesar de la desaceleración económica la cifra de desempleados vuelve a bajar aunque a un menor ritmo que años anteriores y sobre todo se ha producido un incremento de ciento cincuenta y cinco mil afiliados a la Seguridad Social que ese sistema de medición más objetivo para evaluar la creación o destrucción neta de empleo y en esto se fija precisamente la ministra de Trabajo Magdalena Valerio

Voz 2 01:25 lo superamos los diecinueve millones de personas afiliadas a la Seguridad Social que hacemos comparativa interanual quinientas cuarenta y un mil personas afiliadas más es decir estamos progresando olvido a poco pero vamos avanzando en positivo

Voz 1018 01:43 los sindicatos siguen insistiendo en la necesidad de garantizar un empleo que no se cimienten la precariedad y la temporalidad son algunos de los argumentos de los dirigentes de UGT y Comisiones a la hora de valorar los datos de marzo y presentar sus propuestas sociales de cara a las próximas elecciones

Voz 1762 01:56 Bernardo si antes de empezar su acto público aquí en la plaza de Ópera de Madrid con el decálogo de propuestas sindicales para los partidos de cara el veintiocho a los líderes de Comisiones y UGT han valorado los treinta y cuatro mil parados menos que deja marzo los ciento cincuenta y cinco mil afiliados más buenas cifras en términos generales notan buenas y miramos a los empleos que generan dicen Unai Sordo y Pepe Álvarez buenos datos

Voz 1092 02:17 lo macro mala calidad del empleo y hay que seguir haciendo políticas para generar más empleo empleo que se crea continúa siendo empleo estacional de empleo de muy baja calidad

Voz 1762 02:28 entre las diez propuestas que ahora desgranan los sindicatos para los partidos está precisamente un nuevo modelo productivo más calidad del empleo derogado las reformas laborales e impulsar las políticas sociales contra la desigualdad

Voz 1018 02:41 horas y dos minutos en el Supremo el juicio del pero se siguen declarando como testigo ahora mismo el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Cataluña que relata cómo un agente de los Mossos d'Esquadra que había localizado un vehículo que transportaba urnas pidió refuerzos al menos en tres ocasiones pero sus mandos no atendieron sus Gemma

Voz 0055 02:57 hemos abierto Pozas se vieron rodeados por decenas de personas cuando iban a sacar cuatro urnas de un coche tuvieron que irse de allí sin las urnas porque desde el centro de operaciones de los Mossos no contestaban a sus llamadas de socorro

Voz 3 03:07 desde en refuerzos para llevar a cabo la intervención de de de las urnas en no tiene respuesta y media hora más tarde cuando ya eran cien a ciento y pico las personas que lo rodean dijo me tengo que ir dejarlos aquí se marchó no tuvo respuesta

Voz 0055 03:21 ha explicado también que los Mossos revelaron la posición y movimientos de policías y guardias civiles exactamente doscientos setenta y un veces ese día

Voz 1018 03:27 en Valencia sigue Marcial operación de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga una supuesta trama delictiva en el ayuntamiento de la ciudad en tiempos de Rita Barberá hay dos detenidos uno de ellos un abogado que se llama José María Corbijn cuñado de la exalcaldesa fallecida Juanma Graner

Voz 1217 03:42 se investigan supuestos delitos de cohecho blanqueo de capitales y tráfico de influencias por el cobro de comisiones millonarias a empresarios por contratas municipales es más se investiga si los detenidos habrían podido conseguir recalificaciones de suelo a cambio de dinero y de pisos ya es un caso nuevo uno más que sumar Ataun

Voz 1804 03:58 a la derivada de Imelsa que investiga blanqueo de capital

Voz 1217 04:00 Tales también en el seno del grupo municipal del PP de Valencia Corbijn José María Corbijn es militante de Vox Se ha especulado con que él mismo y su hija Rita formaran parte de las listas de este partido un segundo abogado también ha sido detenido y además no se descartan más

Voz 1018 04:14 detenido en Sevilla a primeras horas de la Cumbre Internacional de Turismo con representación de una treintena de países se calcula que en estos días a en la capital andaluza unos dos mil millones de euros esperan mil quinientos delegados is sobretodo un invitado muy especial el presidente norteamericano Barack Obama que llegará esta noche Sara Armesto

Voz 1874 04:30 los actos previos a la cumbre ya han arrancado a esta hora se reúnen delegaciones de los gobiernos que participan y se están entregando premios a proyectos turísticos para el futuro la inauguración oficial de la cumbre Lara mañana el presidente Pedro Sanz

Voz 4 04:41 yo estoy en la presentación el alcalde y la secretaria de Estado

Voz 1874 04:43 de Turismo han destacado ha destacado que con este foro La ciudad se coloca junto a Madrid y Barcelona el circuito mundial el impacto económico también será muy importante Gloria Guevara presidente del Consejo de Turismo que organiza la cumbre

Voz 5 04:55 pero el año pasado rompimos récord en Argentina anunciamos dos billones

Voz 6 05:01 no son Buenos Aires la cifra si ya va a ser su poderío entonces eso habla de que también se está rompiendo record de inversión que va a venir a este país a generar más empleo iba permitir mayor crecimiento

Voz 1874 05:15 hay confirmados mil seiscientos cincuenta participantes y cien ponentes entre ellos Barack Obama que llegará esta noche a Sevilla

Voz 1018 05:21 vi para esta hora está previsto que salga del tanatorio de la M treinta de Madrid hacia el cementerio de la Almudena el féretro con los restos de Rafael Sánchez Ferlosio fallecido ayer a los noventa y un años familiares amigos se han dado cita para esta despedida Raquel García

Voz 7 05:33 familiares y amigos íntimos como decías como el filósofo Tomás Pollán el editor Ignacio Echeverría hace unos minutos hablábamos con su viuda condenatoria Chamorro nos hablaba de su última tarde que pasaron juntos viendo una película con su nieta a la que tanto quería también hablaba de su historia de amor han sido décadas de complicidad que le remontan hasta la Ateneo así nos lo recordaba a un reducido grupo de periodistas

Voz 8 05:55 a lo sé me dijo a mí mira este es mi hermano lo escrito y lo hace él me saludó y simpáticos y colocarme el autor si Piñol

Voz 7 06:08 si no hay quien lo soporte bueno pues así unidos por lo poco que les gustaba a los dos El Jarama por expreso deseo de Sánchez Ferlosio no va a haber ceremonia alguna tan sólo el entierro de sus restos mortales en la tumba familiar en el cementerio de La Almudena a donde ya se dirige a la comitiva fúnebre

Voz 1018 06:23 pero gracias Raquel todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 9 06:26 comienza la campaña de la renta con la exención de las prestaciones de maternidad y paternidad como principal novedad el plazo termina el uno de julio salvo para quienes tengan que devolver dinero a Hacienda a través del banco que deberán hacer la declaración antes del veintiséis de junio

Voz 10 06:38 detenidos once menores en Tarragona uno de ellos está acusado de violación a una menor ya ha pasado a disposición de la Fiscalía el resto presuntamente abusaron de manera grupal de la misma víctima ya han quedado en libertad tras prestar declarar

Voz 1018 06:48 acción puesto en esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias Jose

Voz 1995 06:51 seguimos

Voz 8 06:54 hoy

Voz 5 06:58 en la Cadena

Voz 1804 07:00 en Hoy por hoy

Voz 5 07:02 con Toni Garrido

Voz 1995 07:06 hace unos días conocimos que los Rolling Stones que son los Rolling en España en España los Stones en el resto del mundo anunciaban en un comunicado la suspensión de su gira por Estados Unidos y Canadá que debía comenzar el próximo día veinte de abril en Miami porque decían Jagger necesitaba tratamiento médico sin especificar qué dolencia sufría esta noche en la web norteamericana de su importe anunciaba que Jagger se va a someter a una operación para sustituirle una válvula cardiaca lo curioso del caso no es tanto que un hombre de setenta y cinco años sufra una dolencia de corazón lo llamativo es el modo en que algunos medios han tratado esta noticia atención al titular con el que The New York Post informaba del asunto por comparación mientras Mick Jagger va a ser operado del corazón Keith Richards sigue desafiando todas las probabilidades es informar por oposición por comparación tú esta bien el otro tapen eh en fin a titular no le falta razón Pablo González Batista muy buenos días buenos días buenas ya

Voz 1804 08:08 Stones Mick Jagger tiene lo que los Stones de mil novecientos sesenta y cinco habrían llamado Un Pain in my heart pero tiene razón el New York Post que debe ser muy raro pasar por el quirófano o tienes al lado como compañero de banda durante décadas al que durante todas esas décadas ha liderado todas las apuestas sobre quién iba a ser el próximo en caer pero no ya de los Stones sino del show business en general no Keith Richard es digamos la estrella del rock paradigmática en casi todo el ha hecho lo de vive deprisa muere joven pero solamente la primera parte ha vivido muy deprisa y ha sobrevivido a la muerte muchísimas veces él dijo una vez un médico me dijo que iba que me quedaban seis meses de vida yo asistía a su funeral y eso o lo ha convertido en una especie de filosofía os acordáis aquel programa de televisión que se llama mil maneras de morir bueno pues yo preparado un mil maneras de morir edición especial Keith Richards así el año mil novecientos cuarenta y cuatro Keith Richards tenían menos de un año de edad estuvo a punto de morir los bombardeos nazis tres hombres cuando los anunciaron los ataques la Richard fue pues evacuada con su hijo a un lugar seguro cuando pasó el riesgo volvió a Londres encontrando que varios de sus vecinos habían muerto y que la cuna de Keith Richard cuentan leyendas había pulverizado por el impacto de una bomba de una bomba V uno Richard más tarde que es un revisionista daría su propia visión de la historia diciendo Hitler iba por mi dejó una bomba en mi cama

Voz 1995 09:36 manera número dos electrocución

Voz 8 09:40 como tal no hay más año mil

Voz 11 09:43 de sesenta y cinco los puntos el FX Chan digo a ver si hay que leer electrocución hagamos una cosa ahora no pongamos más el efecto lejos se lo que siempre he

Voz 1804 09:53 sesenta y cinco los Stones estaban empezando su carrera de Richard casi la termina antes de tiempo porque durante un concierto en Sacramento cuando llegó el momento de tocar

Voz 12 10:00 The Last Time

Voz 1804 10:03 que ya era premonitorio el título de la canción pues Keith Richards acerca el micrófono para cantar su parte de los coros una parte de su guitarra una pieza hasta el contacto con el micrófono en medio de un destello azul Keith Richard cayó inconsciente sobre el escenario tan espectacular fue que hubo quien pensó que le habían disparado pero como casi siempre lo más interesante del hecho es la versión que ha dado Keith Richard dice que de entre todos los conciertos calado que fíjate si habrá tocado entre los Stones en solitario o colaborando con otros que este de toros conciertos el más espectacular sin duda fue vaya manera de Munir número tres

Voz 11 10:35 no sólo tres caos destrucción es bueno pues Richards sobrevivió al caos de este histórico concierto en alta Mon en San Francisco en el sesenta y nueve

Voz 1804 10:49 bueno estaba en las mejores bandas del momento trescientas mil asistentes en un concierto gratuito y la seguridad del evento a cargo de los Angeles del infierno que al parecer cobraban el salario en cerveza que podía salir mal no en ese concierto bueno pues el hecho de que cuando Mick Jagger bajó del helicóptero nada más llegar le partieran la cara no fue un buen presagio luego es historia lo que ocurrió en aquel concierto hubo un caos absoluto hubo un muerto por apuñalamiento los Stones a Cavero acabaron saliendo de allí en helicóptero más tarde Rijkaard describiría todo aquello como un buen concierto

Voz 1995 11:17 manera de morir número cuatro incendios

Voz 1804 11:22 mira fijaos que hay una canción del sesenta y cinco entre los desvían no jueves conmigo porque está jugando con fuego

Voz 13 11:29 de

Voz 14 11:32 bueno pues en ningún caso está letra es tan literal como en el de Keith Richards en el setenta y uno durante la grabación del ex Street se durmió sobre un colchón con un cigarro encendido y tanto él como su novia entonces Anita en ver escaparon de milagro de las llamas luego habría más incendios en el setenta y tres volvería quemar su casa él dice que fue por un ratón que más de un cable pero yo he visto fotos en todas sale fumando escapó también de incendio aunque dicen que luego volvió a por algunas algunas cosas las fotos hombre sí

Voz 1995 11:57 la manera de morir número cinco envenenamiento

Voz 1804 12:01 a lo mejor a Tito ni puede pasar de que sacas una noche y alguien te eche droga en la Copa pero claro el equivalente si eres Keith Richards es que alguien te eche veneno en tu droga eso cuenta él que le ocurrió en Suiza en los años setenta el veneno era Street Nina que se usa habitualmente para matar ratas pero que demostró ser totalmente ineficaz como se trata de matar Keith Richards eso sí el evento no le dejó en estado de coma un coma que llevó a todo el mundo a pensar que había muerto menos a él que al parecer estaba todo el tiempo despierto Figaro Él sabe que es inmortal

Voz 1995 12:30 manera de morir número seis accidente automovilístico

Voz 1804 12:33 seguramente Keith Richards no sólo tiene el carné de conducir sino que hay acompañantes que le dejan hacerlo en setenta y seis estaba volviendo de un concierto estrelló su Bentley contra un árbol porque se quedó dormido más tarde con toque hasta que vendió el coche tenía la cara la nariz el el cuadro de mandos tenía la nariz la señal de la bolladura de la nariz que no tendrá dura la cara Keith Richards

Voz 1995 12:52 le vale quedan aquí unas cuantas por accidente doméstico

Voz 1804 12:55 le cayó una estantería encima pues el asesinato de Cayón cocotero locutorio uno cuatro el asesinato buenísimo porque detuvieron a un vecino que es un químico jubilado porque estaba acumulando explosivos para atentar contra Keith Richards esto en el año dos mil trece no hace mucho así que hacemos recuento ha sobrevivido a un ataque nazi ha sobrevivido a un científico loco a sobrevolar electrocución en fin que es inmortal

Voz 1995 13:16 bueno pues si mientras tanto Mick Jagger el talento habla es así

ya antes de acabar no estaremos las preguntas que nos deja el cuerpo de hombre cabeza de toro después de que Abascal haya propuesto construir un muro en Ceuta y en Melilla como creen que le llamaran sus acólitos el muro Tauro puede que Pablo casadas estoy padeciendo el conocido como síndrome de Diógenes electoral es decir se está rodeando de basura haciendo la vida imposible a sus vecinos apoyará Julio Iglesias la iniciativa de Ciudadanos de que las familias con dos hijos sean ya consideradas familias numerosas hoy empieza oficialmente la campaña de la renta o como la llama Borja Thyssen mamá nosotros somos nacido en Suiza la verdad reina del Bernabéu traigo

Voz 25 18:42 que hoy se presenta en las obras en el estadio Bernabéu que cuando concluyan dejarán el campo como el palmarés de el palmarés de club este año nuevo a estrenar

si pensamos volveremos mañana a partir de las seis de la mañana Pepa Bueno hasta entonces