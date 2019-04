Hoy por Hoy (03/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1645 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos queda de estaban muy buenos días bienvenidos al miércoles mitad de semana tres de abril día de primavera fría a día en el que veremos en reunirse por primera vez desde que se disolvieron las Cortes al órgano que se queda de guardia en el Congreso es la Diputación permanente en ella está en representados todos los grupos parlamentarios de forma proporcional y hoy tiene que decidir si con seis decretos del Gobierno entre ellos el de la ampliación de los permisos de paternidad la reforma del mercado del alquiler o la recuperación de las ayudas para los parados de más de cincuenta y dos años en el PSOE aseguran que tienen los votos necesarios para sacar esos decretos adelante ya a priori sólo el Partido Popular ha dicho ya que va a votar en contra entre acusaciones de electoralismo contra Pedro Sánchez un Pedro Sánchez que ayer vio cómo se consumaba lo que todo el mundo sospechaba el fichaje por parte de Ciudadanos de la ex socialista Soraya Rodríguez la antigua portavoz parlamentaria de Rubalcaba será finalmente la número tres de la lista naranja las europeas ella dice ella afirma que ese garantiza un puesto seguro en la candidatura a Bruselas por lealtad a España lo dijo anoche acompañada por Albert Rivera

Voz 2 01:39 cuando hay una cuestión tan esencial que está eh

Voz 1727 01:42 luego por la que tenemos que luchar creerme no es

Voz 2 01:44 Azim por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país a España

Voz 1727 01:50 pero en Bruselas no preocupa esta mañana la llegada de Soraya Rodríguez sino la respuesta que debe dar a Theresa May que anoche anunció que va a pedir otro aplazamiento del brazo

Voz 2 02:00 hoy Bonillo fue de otro tipo

Voz 1727 02:04 a corto como sea posible ese aplazamiento dice ya que ha emplazado al líder de la oposición al laborista Jeremy Corbijn a negociar ahora la estrategia común de salida ahora tres años después del referéndum hoy Juncker comparece ante los eurodiputados y Macron no disimula su impaciencia

Voz 3 02:27 eh yo no lo estás de una unión

Voz 1727 02:30 europea no puede ser indefinidamente rehén de la crisis política en Reino Unido dice el presidente francés este tres de abril es también el día uno de la etapa pos Buteflika Argelia el presidente durante los últimos veinte años anunciaba finalmente anoche su renuncia presionado por la calle y tras un ultimátum del Ejército Javier Alonso buenos días

Voz 0858 03:09 a la calle para celebrarlo ahora el presidente de

Voz 1727 03:11 sonado pilotará la transición aquí en España consternación de nuevo por los dos últimos asesinato machista se han confirmado ambos en las últimas horas

Voz 0858 03:19 el primero en Rojales en Alicante una mujer húngara a la que su pareja asesinado a las cuatro horas de llegar a España Juan Carlos Fulgencio subdelegado del Gobierno

Voz 4 03:28 este detenido está ofreciendo resistencia cuanto a dar la versión de los hechos y entrar en constante contradicciones

Voz 0858 03:36 el otro caso ocurrió en enero en Tenerife la mujer murió calcinada dentro de su coche ahora ayer sede detuvo a su ex pareja porque la policía cree que la quemó después huyó del lugar

Voz 1727 03:45 aquí en la SER hemos hablado con uno de los jóvenes que se sometió a las supuestas terapias del Obispado de Alcalá esas que prometen curar la homosexualidad se llama Sergio estuvo anoche en Hora veinticinco asegura

Voz 0858 03:57 en algunos casos como en el suyo Le llegaron a derivar a tratamiento psiquiátrico hizo que la administraron incluso fármacos para eliminar el deseo sexual

Voz 5 04:04 muchos de las personas que terminan entrando en estas terapias terminan siendo dedicadas porque porque quiere en cuanto la los impulsos de la persona a la vivido bajar el esos sexual que al final así de jugar pues bueno esperanza de que estas superando algo que supera sino que hay que aceptar que te medicarse a mí sí me dedicaron

Voz 1727 04:25 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citara a Quim Torra como imputado por desobediencia

Voz 0858 04:31 admite a trámite la querella de la Fiscalía a raíz de su negativa a retirar los lazos amarillos

Voz 1727 04:35 el juez de Prada que condenó al PP por la Gürtel juzgará ahora la caja B de los populares

Voz 0858 04:40 de Prada vuelve a su plaza en la Audiencia Nacional tras su paso por el Tribunal Penal Internacional

Voz 1085 05:09 sí

Voz 1727 05:14 y del Barça hablamos precisamente en deportes porque salvó un punto anoche en el último minuto ante el Villarreal Sampe

Voz 1161 05:21 buenos días Pepa una vez más a la heroica empate a cuatro en el estudio de la cerámica cero dos en el primer cuarto de hora remontaban los amarillos hasta el cuatro dos y en el noventa a Messi de falta y luego en el noventa y tres Luis Suárez en la última jugada del partido lograban el empate empataron también a uno Español y Getafe y vencía al Atlético de Madrid dos cero al Girona con lo que el Atlético se queda a ocho del Barça de cara al partido del Camp Nou del próximo sábado esta noche cuatro partidos más en la jornada treinta a las siete y media Athletic Levante ocho y media Huesca Celta Rayo a las nueve y media Valencia Real Madrid

Voz 1727 05:53 días buenos días hoy la lluvia afectará

Voz 0978 05:56 de manera persistente el Cantábrico a ratos con intensidad y ambiente frío todo el día a partir de mediodía la lluvia se extenderá por la ibérica el Valle del Ebro los Pirineos alcanzando también gran parte de Cataluña el norte de la Comunidad Valenciana hay algunos chubascos más aislados en Baleares en todos estos puntos en toda la mitad norte de la península la cota de nieve bajará mucho a partir de esta tarde es situándose por debajo de los mil metros más sol en el centro y sur de la península con temperaturas que avanzada la tarde van a bajar de manera significativa en todo el país además con viento del norte que acentuará la sensación de ambiente fresco o frío

Voz 3 07:38 ya permitir pasar apuntaron a Soraya Rodríguez contar con gente como subraya como Luis creo que es un auténtico lujo eh

Voz 1727 07:44 tú

Voz 11 07:47 cuando haya creado voz

Voz 3 07:53 y creo sinceramente que es el momento de abandonar las tijeras ideológicas

Voz 11 07:59 eh

Voz 1727 08:02 Soraya Rodríguez abandona el nido socialista irá como independiente en la lista de Ciudadanos a las europeas será número tres esta mañana hemos citado al número uno de esa lista Luis Garicano para hablar del Brexit de la situación que enfrenta a Europa tan compleja a una semana de la cumbre que debe decidir si admite más prórrogas se van por las bravas naturalmente también le vamos a preguntar por su nueva compañera

Voz 1772 08:26 Rafa Muñiz buenos días buenos días Pepa a dónde te vas paloma cantaba Chavela Vargas a dónde te vas Soraya le pregunta los socialistas a Rodríguez

Voz 1085 08:34 que estamos viendo en el caso ciudadanas que el transfuguismo pues no tiene no le preocupa no

Voz 1772 08:40 con Mariola Urrea Teodoro León Gross y Enric Juliana vamos a analizar la marcha de Rodríguez al partido naranja y los últimos mensajes de campaña que pasan por el nuevo lema del PSOE a que pase un tema que ha calentado el debate político en las últimas horas

Voz 3 08:54 así es que pase esa es precioso es de Titanic que pase pronto señor me pase pronto peligrosas Faces vallas

Voz 1727 09:01 Gemma eh va a ser que no va a pasar que no pase no pase Hazte no pasó a y los políticos enzarzados en un lema de campaña así que hoy queremos saber cuál sería el suyo el de usted que no escucha el tuyo que nos escuchas la cama el lema de campaña para estas elecciones

Voz 1772 09:20 su lema general que describiría cómo está transcurriendo esta larga precampaña esperamos sus ideas en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y esta mañana nos visita además Christina Rosenvinge la cantante no a presentarnos disco sino a presentarnos su primer libro que recoge todas las letras de sus canciones en una mezcla de biografía del proceso creativo

Voz 1727 09:50 un informe de la sociedad digital en España asegura que el noventa y siete por ciento de los jóvenes españoles se comunican a través de Whatsapp y apenas utilizan el móvil para llamar la generación muda les llama pero a los que no son tan jóvenes les pasa algo parecido y a ustedes qué les pasa si recurren más a la mensajería instantánea les proponemos un reto

Voz 1772 10:12 queremos que nos reproduzcan si se atreven eso sí algunas de sus conversaciones en su chat familiar de que suelen hablar con la familia que dicen sus cuñados por ejemplo en nuestro chat no en el de la familia esperamos sus notas de voz es el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1085 10:44 dos preguntas concretas

Voz 1727 10:47 hoy una cuál sería su lema de campaña ídolos se atreven a reproducir el la antena una conversación de su chat familiar sea de cocina de cumpleaños de lo que sea once cinco y once en Canarias

ya se escuchan Hoy por hoy

Voz 1 12:15 en la Cadena Ser

Voz 0858 12:23 esta mañana los viernes sociales del Gobierno se someten al examen de la Diputación Permanente del Congreso el órgano de guardia de la Cámara tiene que decidir si convalidada seis decretos como la ampliación de permisos de paternidad la reforma del mercado del alquiler o la recuperación de las ayudas a los parados de más de cincuenta y dos años en el PSOE aseguran que tienen ya los votos necesarios sólo el PP ha dicho que va a votar en contra entre acusaciones de electoralismo contra Pedro Sánchez José María Patiño

Voz 1108 12:51 a pesar de que las negociaciones continuaban ayer con algunos grupos fuentes socialistas consultadas por la SER daban por seguro que se conseguirán los treinta y tres votos que otorga la mayoría absoluta en este órgano parlamentario lo justo de esa mayoría ha dado pie a una pugna entre los partidos vascos PNV y Bildu para significar la importancia de su apoyo hilos beneficios que comporta para Euskadi ambos cuentan con un voto aunque la formación de la izquierda abertzale está integrada en el Grupo Mixto Esquerra de Cat se decantan también por el voto afirmativo el grupo popular va a ser el único que vote en contra los motivos según fuentes de la formación mostrar el rechazo a este instrumento para gobernar en tiempos la disolución de las Cámaras y además porque las medidas que contemplan incrementar el gasto público ciudadanos si votar a favor al menos en el referido a la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad quieren mejorarlo como el PDK Ia ambos pedirán por separado que se tramite como proyecto de ley a través de las Diputaciones permanentes del Congreso y del Senado no obstante los dos juntos no tiene los votos suficientes para conseguirlo así que lo más probable es que no se ponga en marcha esta tramitación inédita que fue avalada por los letrados de las Cortes en medio de una dura controversia entre PSOE PP y Ciudadanos

Voz 0858 14:06 gracias Patiño pero de lo que más ha hablado en las últimas horas en esta larga precampaña es de un fichaje de un lema vamos primero con la incorporación el salto de Soraya Rodríguez que abandonó el PSOE hace un mes enfrentada con la dirección de Pedro Sánchez y que ahora irá Esla en las listas europeas de ciudadanos va a ser la número tres de la formación naranja tras haber ocupados puestos de altísima responsabilidad en el PSOE fue secretaria de Estado también portavoz socialista en el Congreso con Alfredo Pérez Rubalcaba Óscar García buenos días

Voz 1645 14:37 buenos días Soraya Rodríguez irá de número tres en la lista de Ciudadanos se incorpora como independiente ir reconociendo algunas diferencias con Rivera por encima de

Voz 2 14:47 diferencias políticas distintas cosas creo que los que tenemos el mismo concepto de nación

Voz 1645 14:53 debemos trabajar juntos sin embargo dice que comparte el modelo de país de nación que tiene ciudadanos creerle y no es fácil

Voz 2 15:00 por encima de la lealtad a a tu partido está la lealtad a tu país

Voz 0858 15:06 Albert Rivera asegura sentirse orgulloso de contar con

Voz 1645 15:09 ya hay presume de tener un proyecto creen que una las

Voz 15 15:11 entre que Le tiende la mano que no le pide pedigrí le pide explicaciones

Voz 2 15:15 es por nada sino que lo hizo muy bien

Voz 1645 15:17 estamos de acuerdo en esto pues entonces estas tu casa en el PSOE la decisión de Soraya Rodríguez ha causado congoja nos dicen fuentes socialistas que recuerdan a la que fuera portavoz parlamentaria en tiempos de Rubalcaba que el socialismo también está en el ADN

Voz 0858 15:30 Soraya Rodríguez ha acaparado los focos los chascarrillos los ha copado el lema de campaña del PSOE lo ha presentado el propio Pedro Sánchez es un llamamiento a la movilización y contra la abstención que han concentrado en la frase a que pase sólo hay una

Voz 16 15:43 mira de qué ocurre de que suceda de que pasa y es a través del voto de una gran movilización el próximo veintiocho de abril que la abstención no nos robe el futuro

Voz 0858 15:56 el problema es que la polisémico es traicionera y ese haz que pase en referencia a ad que ocurra admite varias interpretaciones una de ellas la nació Pablo Casado

Voz 1645 16:06 qué pasa pues es haz que pasa esta pesadilla

Voz 0931 16:11 nueve meses del peor presidente de la historia

Voz 1645 16:13 de España el más radical y el más entregado a los independentistas a los batasunos ya los comunistas

Voz 0858 16:19 lo cierto es que el lema parecía maldito desde la presentación así se refería a él la ministra portavoz Isabel Celaá

Voz 3 16:27 es que pase esa es precioso es de Titanic es de Titanic es precioso padece

Voz 1645 16:33 tuvo que aclarar luego la ministra que no sé no sé

Voz 0858 16:35 se refería al desenlace de la película ya saben ese naufragio el naufragio más célebre de la historia sino a un diálogo que aparece en esa peli de poco servía

Voz 0931 16:43 a este Gobierno es el Titanic es un barco que se hunde pretenden que la

Voz 0858 16:49 la orquesta siga sonando y mientras el PSOE presentaba su campaña mientras el PP trataba de reflotar la suya tras la polémica sobre las pensiones Vox anunciaba donde va a comenzar la suya el partido ultraderechista elegido Covadonga en Asturias escenario del inicio de la Reconquista no es la primera vez que Vox utiliza esta etapa histórica en campaña de hecho ya la usó durante las andaluzas son las seis diecisiete las cinco y diecisiete en Canarias más cosas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a investigar al president de la Generalitat a Quim Torra por desobediencia admitido a trámite la querella que presentó la Fiscalía contra él por su negativa a retirar los lazos amarillos para preservar la neutralidad de los edificios públicos durante la campaña Radio Barcelona Joan Bofill día

Voz 0931 17:38 dirá el Tribunal admite a trámite esta querella insistiendo que eso no significa que avale o no los argumentos que se plantean en ella que simplemente es abrir la investigación para determinar lo por eso ya nombrado juez instructor Carlos run

Voz 1645 17:48 los que decidirá si el president de la Generalitat tendrá

Voz 0931 17:51 hay que ir a declarar en sede judicial es la primera vez que se acepta una querella de la Fiscalía contra Torra la primera acción penal concreta que se emprende contra él en Twitter el president dice que han decidido vivir sin miedo que defenderá la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias

Voz 0858 18:06 gracias Giovanni en el juicio a la cúpula del proceso y declaran como testigos dos altos mandos de los Mossos d'Esquadra después de que ayer el jefe de los servicios de Información de la Policía Nacional en Cataluña acusara al cuerpo autonómico de espiar a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante aquellos días previos al uno de octubre Alberto Pozas

Voz 0055 18:24 el comisario jefe de Información de Policía Nacional en Cataluña relató ayer al tribunal como en uno de octubre los Mossos d'Esquadra no sólo fueron pasivo sino que no ayudaban ni a sus propios compañeros

Voz 2 18:33 bebían refuerzos para llevar a cabo la intervención de las urnas

Voz 1772 18:36 no tiene respuesta cuando ya eran cien a ciento y pico las personas que lo rodeaban me tengo que ir ir dejarlos aquí no tuvo respuesta

Voz 0055 18:43 y asegurando que a lo que sí dedicaba esfuerzos la policía autonómica catalana era a espiar a policías guardias civiles para revelar su posición y prevenir en ocasiones a los organizadores del referéndum ilegal

Voz 1772 18:53 se dirigieron algunos centros de votación avisando de nuestra inminente llegada

Voz 0055 18:57 este martes espera el testimonio de dos altos mandos de los Mossos que en fase de instrucción ya explicaron que avisaron personalmente a Carles Puigdemont del peligro de celebrar el uno de octubre

Voz 17 19:05 la preocupación insistimos te lo que podría pasar en octubre en caso de que se ha sacado a la votación

Voz 1645 19:11 así que como Trapero negaron haber recibido órdenes políticas

Voz 0858 19:16 el láser ha hablado con uno de los jóvenes que participó en la pseudo terapias del Obispado de Alcalá de Henares Madrid que prometen curar como si fuera una enfermedad la homosexualidad falsos tratamientos prohibidos por ley y que en el caso de Sergio terminaron incluso con una derivación a un psiquiatra que le llegó a recetar fármacos para controlar dice su deseo sexual hay daba

Voz 1727 19:38 las días Sergio se movían un ambiente religioso

Voz 0270 19:41 acudió al Obispado cuando llegó a la conclusión de que le gustaban los chicos en dos mil once tenía diecinueve años

Voz 5 19:46 yo fui ahí porque siempre desde pequeño bueno pues había escuchado que se homosexual fama comentarios homófobos en mi entorno

Voz 0270 19:53 se puso en contacto con el obispo de su parroquia hay a través de una web acaba en el de Alcalá de Henares

Voz 5 19:58 lo he estado la responsable lo ampara da apoyo las citas más personales de paciente con la psicóloga que no es psicóloga siquiera en el obispado o cerrado hispano

Voz 0270 20:10 lo tratan como a un paciente que necesita curarse lo llevan al psiquiatra empieza a tomar fármacos para dejar de Sergiy

Voz 5 20:15 E insistencia en que te psiquiatra porque muchos de las personas que terminan entrando en estas terapias terminen siendo dedicadas porque porque quieren controlar los impulsos de la persona a la vivido bajar el deseo sexual a mí sí me dedicaron

Voz 0270 20:29 por fin Sergio abre los ojos si decide dejar la supuesta terapia lo chantajea en sin miramientos

Voz 5 20:34 parece que yo me estaba dando a la vida que tenía la vida pecaminosa de hecho palabras textuales de un sida

Voz 0270 20:43 así como el somos a día de hoy Sergio aceptado su sexualidad lo he dicho en Hora Veinticinco que espera que su testimonio sirva para otras personas en la misma situación a la que se enfrentó

Voz 0858 20:56 se suceden los contactos entre las capitales europeas para tratar de pactar una respuesta común a la petición que les lanzó anoche Theresa May ella quiere otro aplazamiento del Brexit y el calendario apremia porque la ruptura sin acuerdo está prevista ya para el viernes de la semana próxima el presidente de la Comisión Juncker comparece hoy ante la Eurocámara la primera ministra británica ha invitado ahora al líder de la oposición en Reino Unido casi tres años después del referéndum a consensuar una estrategia corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:26 Theresa May recurre a los laboristas para tratar de evitar una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea a voz en su tiro Sean ofrezco sentarme con el líder de la oposición y tratar de acordar un plan al que ambos Nos comprometemos para asegurarnos de que abandonamos la Unión Europea y lo hacemos con un acuerdo May pedirá una nueva prórroga para el Brexit tan corta como sea posible cualquier plan que pacte con Corbijn será sometido a la aprobación de los diputados para presentarlo al Consejo Europeo del próximo día diez el líder laborista aceptó su propuesta

Voz 1275 21:59 Antoni Happy siempre y se Whitney estoy muy contento de que nos encontremos debemos tener una discusión con la primera ministra necesitamos asegurarnos de que el Parlamento tiene una oportunidad de votar

Voz 0273 22:11 los acuerdos si las discusiones concordia acaban en nada May presentará una serie de opciones a votación en los Comunes y el gobierno acatará la decisión de la Cámara pero solo si los laboristas también lo hace

Voz 0858 22:24 el hombre que ha dirigido los destinos de Argelia durante veinte años ya es historia Abdelaziz Buteflika anunció anoche su dimisión tras semanas de protestas en las calles la presión se había hecho insoportable y hasta el jefe del ejército había pedido sólo unas horas antes de esa renuncia

Voz 1727 22:39 la inhabilitación

Voz 0858 22:41 de la hasta ahora presidente ahora va a hacer cargo del país de forma interina el jefe del Senado el presidente del Senado que debe convocar elecciones antes de noventa días

Voz 18 22:51 ya

Voz 1 22:53 eh

Voz 19 22:57 el pueblo quiere que renuncien todos coreaban los ciudadanos en el centro de Argel esta noche poco después de que el presidente Abdelaziz Buteflika presentase su dimisión al Consejo Constitucional le en imágenes como entregaba la carta de renuncia donde escribe que toma esta decisión con consciencia para contribuir al apaciguamiento de los ciudadanos que permita proto gel juntos Argelia en el futuro mejor al que aspiran poco antes el jefe del ejército y viceministro de Defensa Gaid Salah había difundido un comunicado tras una reunión con los altos cargos militares en el que daba un ultimátum a Buteflika hice posicionada con el pueblo para que recuperen decía a sus legítimos derechos constitucionales entre la gente que esta noche salió a la calle ve una pancarta que este viernes volverán a manifestarse para acabar con lo que ellos llaman la pandilla están hartos mantienen no quieren ni a la élite política ni a la militar

en la Cadena Ser

el Atlético recorta dos puntos al Barça de cara al partido en tramos del sábado en el Camp Nou Sampe tras los resultados

Voz 1161 27:08 desde anoche el Atlético dos cero ante el Girona y el empate a cuatro del Barça en Villarreal en el partido que cerraba los del martes un partido de locos en ese estadio de la cerámica suponía pronto favorable al Barça con un cero dos a los quince minutos marcaban Gutiña balcón hasta el descanso salía bien la puesta de Valverde que dio descanso a Rakitic Piqué y Messi pese a que recortaba el Villarreal con el gol de Samu

Voz 0858 27:26 Mercedes Milá se desmelenó en los amarillos para cosa

Voz 1161 27:28 ir tres goles en treinta minutos con los de Camby Iborra Ibaka salía Messi en el sesenta con empate a dos y era expulsado en los locales Álvaro a cinco del final con cuatro dos en el marcador llevaban entonces los goles de Messi en el noventa de falta y en el noventa y tres de Luis Suárez en la última jugada del partido no le gustó Valverde tanto descontrol y avisa para próximas fechas tengo la sensación

Voz 1085 27:45 pero este partido ayudar y dar mucho sobre todo de cara a los compromisos que tenemos ahora también a todos nos cuenta que la Liga queda mucho

Voz 1727 27:54 esto es difícil hoy

Voz 1085 27:56 recortamos dos puntos todos los partidos que juegue mejor una cosa así

Voz 1161 28:00 en el Villarreal Calleja se lamentaba de esa expulsión de Álvaro hace daño a pesar de Putin para finalizar teniendo menos cuando el Barcelona tiene el balón con un por más gasto últimos minutos es difícil aguantar el el equipo un así yo creo que ha defendido un desafecto con con intensidad el presidente Fernando Roig resignado por el resultado y por la expulsión su garra es otra declaraciones en Movistar

Voz 1275 28:25 Nuestra cartera yo creo que es la mejor cantera de España que para eso se viene todos los equipos de España a robarnos

Voz 1727 28:31 está aquí lo denunció públicamente me parece

Voz 1085 28:33 tal que los grandes equipos se dediquen a robar jugadores de quince años con contratos delantero llegador profesional Barcelona paleto

Voz 1161 28:40 tiene uno cada uno sumó los tres puntos al Atlético quedó en su sexto encuentro logró ganar por fin al Girona dos cero goles de Godín y Griezmann en los últimos veinte minutos del partido a ocho puntos de los cules siguen mirando hacia arriba Rodrigo

Voz 1085 28:51 sinceramente no es un objetivo quedar segundos a día de hoy porque todavía tenemos la opción de quedar primeros no tengamos opciones estamos que ser ambicioso si tenemos que tener metas altas sino unos conforma haríamos con pelear la segunda tercera plaza Hay bueno no la en el Atlético de Madrid

Voz 1161 29:05 hay empate a uno en el otro partido el martes enfrentaba al Espanyol y Getafe el punto no da mucho respiro a los catalanes y mantiene a los de Bordalás en zona Champions a la espera de lo que haga el Alavés el jueves la jornada treinta sigue este miércoles con los otros cuatro partidos e inicia desde las siete y media con el Athletic Levante Dani García y Aduriz lesionados en los locales hasta seis bajas en los visitantes dos partidos desde las ocho y media duelo dramático voraz el Huesca Celta con los dos en plazas de descenso y en Ipurúa Eibar Rayo los locales de la zona complicada con los tres puntos para el rayo puede ser una de las últimas opciones de sacar un poco la cabeza ir completará el miércoles el partidazo de Mestalla Valencia Real Madrid desde las nueve y media de la noche bajas de coquetean y sobrino en los de Marcelino Zidane ha dejado fuera de la lista Brahimi Valverde tampoco estarán el sancionado Nacho ni los lesionados Llorente Courtois Carvajal Vinicius y además el Tenerife

Voz 1085 29:50 juega en la en la pase a las ocho y media a las eh

Voz 1161 29:52 a finales de la Champions FIBA partido de vuelta al apoyo mejor eso lo en tiene que remontar dos puntos

en la Cadena Ser

Voz 0858 31:07 si el último ocurrido en Rojales en Alicante el detenido mató presuntamente a su pareja una mujer húngara de treinta y nueve años sólo cuatro horas después de que llegara a España esta noche los vecinos se han concentrado en señal de repulsa una concentración que terminaba entre aplausos y ayer en La Laguna en Tenerife la policía detuvo también a un hombre como presunto autor del asesinato de su ex pareja ella murió en enero lo que se interpretó como un accidente de tráfico pero ahora los investigadores creen que en realidad él estaba detrás con estas dos mujeres ya son quince las asume las asesinadas por la violencia machista en lo que va de año sólo una de ellas había denunciado precisamente un informe que ha publicado esta madrugada denuncia la desprotección en la que se enfrentan las mujeres también en los países nórdicos a pesar de que son referentes en igualdad Mariola aludido

Voz 0259 31:58 en Finlandia unas cincuenta mil mujeres sufren violencia sexual cada año y apenas se dictaron en dos mil diecisiete doscientas sentencias condenatorias en Dinamarca son veinticuatro mil víctimas de agresiones sexuales y las condenas no llegaron al centenar ese mismo año es una paradoja a pesar de ser los referentes en igualdad los países nórdicos también fallan y les protegen a las mujeres violadas Maribel Tellado es portavoz de Amnistía Internacional

Voz 28 32:22 en Finlandia donde un juez absolvió a todos los implicados en una violación múltiple una especie de caso de de emanada en Finlandia aquí lo que dijo el juez es que

Voz 29 32:34 el hecho de que verla

Voz 28 32:37 la mujer diga no quiero no siempre es señal suficiente para que la otra parte digamos entienda que no hay

Voz 0259 32:44 los alimentos en un informe publicado hoy Amnistía Internacional denuncia la impunidad de los agresores y la desconfianza en la justicia de las víctimas en Dinamarca Finlandia Noruega y también en Suecia pese a tener este país una nueva ley de delitos sexuales basada en la falta de consentimiento

Voz 0858 33:01 Carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1727 33:03 las primeras retenciones del miércoles a los accesos a la capital madrileña dos Torrejón a cuatro Pinto y votar que hay en la M40 También zona SUR hace a la A2 en Barcelona densa ya la Ronda Litoral en varios puntos sobre todo especialmente en sentido al nudo de Llobregat en Cuenca mucha precaución en la A tres a su paso por Atalaya del Cañavate hay un camión ardiendo que ocupa el carril derecho sentido Valencia ya esta hora precaución por la niebla en la provincia de Guadalajara por la nieve en Navarra en el entorno de Isaba

Voz 0858 33:30 gracias Teresa llueve hasta ahora en el Cantábrico chubascos chubascos que se van a extender durante la tarde a Cataluña al norte de la Comunidad Valenciana también a Baleares sol y más frío en el resto de España

Voz 1085 34:42 nosotros tener derechos de autor cronista pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada que es muy buenas y vamos a buscar otro otro reverso

Isaías Lafuente de La Ventana con Carles Francino

Hoy por hoy de España

Voz 0270 36:05 fue detenido ayer por la mañana en la operación Azud de la UCO de la Guardia Civil que investiga supuestos delitos de cohecho blanqueo de capitales tráfico de influencias por el cobro de comisiones millonarias a empresarios por contratas municipales también se investigan posibles recalificaciones urbanísticas a cambio de dinero según fuentes jurídicas consultadas por la SER está investigada también su mujer que es Asunción Barberá hermana de la ex alcaldesa Rita Barberá surge of faz de gabinete durante años ayer Corbijn acompañaba a los agentes en el registro de su despacho de donde según publicó

Voz 1727 36:36 el diario El Confidencial el cuñado de

Voz 0270 36:38 verás sacó uno coma tres millones de euros en efectivo cuando la UCO empezó a investigarlo

Voz 1727 36:44 quien Andalucía un juez ha procesado a Juan María González un sobrino del ex presidente Felipe González le imputa delitos de prevaricación malversación de fondos públicos en el caso que investiga la sociedad de capital de riesgo Invercaria Elena Carazo buenos días buenos días Pepa la Fiscalía usación tienen diez días para solicitar la apertura del juicio oral o para pedir el sobreseimiento según el juez la actuación de Juan María González y de los otros tres procesados en materia de retribuciones del personal y finiquitos supusieron la difusión de la disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los cuatro cuando se fue de Invercaria Juan María González tenía pendiente de devolver veintisiete mil cuatrocientos euros de los que Invercaria había prestado y el ex presidente y el ex director financiero de la sociedad publica decidieron condonar le esa cantidad pendiente de devolución con lo que permitieron que lograron lucro indebido con fondos públicos en perjuicio de Invercaria y también de los tribunales la Audiencia Nacional ha autorizado la excarcelación de un preso de ETA del preso Aitzol Gogol Arza porque tiene una enfermedad mental incurable así que pasará el resto de su condena en el hospital donde está ingresado o bajo arresto domiciliario en su casa Eva Montejano

Voz 35 37:56 no tengo goza lleva veinte años en prisión y para su salida de la cárcel el juez le impone cinco condiciones entre ellas que no participe de forma directa o indirecta en actos de apoyo a ETA o a sus miembros el preso se encontraba en segundo grado penitenciario pero llevaba tiempo ingresado en la unidad de agudos del Hospital Donostia debido al empeoramiento de su salud cuando mejore volverá a su domicilio de Rentería con un dispositivo de control y seguimiento telemático y sólo podrá salir de él para acudir al hospital Aitzol goza fue condenado en dos mil cinco a veinte años de cárcel por el intento de asesinato del funcionario de la prisión de Martutene Juan José Baeza que resultó gravemente herido de un disparo

Voz 1727 38:33 íbamos ahora a Barcelona porque ha ingresado en prisión otro de los nueve detenidos en el mes de febrero por una presunta violación múltiple Joan Bofill día o Pepa el juez cree que el que envía en prisión ahora no participó en la agresión pero sí participó en crear un ambiente de intimidación hacia las víctimas

Voz 0931 38:52 si creen que queda probado que este joven estuvo donada la madrugada del tres de febrero cuando tres jóvenes violaron en grupo a una chica de dieciocho años en Sabadell el no participó directamente como decía se descartó porque entregó voluntariamente una muestra genética pero Se decreta prisión porque creen que fomentó que es agresión se produjera la animo creando un clima de intimidación hacia la víctima impidiendo que por ejemplo pudiera huir o pedir ayuda la chica fue agredida en la calle luego también dentro de esta nave por tres jóvenes de los cuales uno también está en prisión otro está en búsqueda y captura de un tercero que todavía no ha sido identificado hay otros seis chicos en libertad con cargos

Voz 36 39:31 no

Voz 1727 39:34 alegría ahora para los estudiantes de letras cursar humanidades no es sinónimo de pocas salidas laborales sino al revés está entre los estudios con mejores tasas de inserción laboral y quién lo dice es la Universidad de Oviedo ha hecho un estudio Ángel Fabián buenos días

Voz 2 39:50 buenos días Pepa una pregunta tópica para qué sirve estudiar latín pues respondo el informe anual del Comité de calidad de la Universidad de Oviedo para encontrar trabajo entre otras cosas por supuesto yo es que el grado de Estudios Clásicos y Romanov románicos es el de mayor empleabilidad junto al máster en Dirección de turismo es la ley de la oferta y la demanda porque en el polo opuesto están grados que llevan años pasando por ser considerados los de mayor expectativa de empleo también con mucha más demanda de matrícula como Ingeniería Química o Biología el informe recoge que la mitad de los graduados trabajan en su campo un año después de terminar los estudios preocupa la tasa de abandono del treinta y cinco por ciento pero la principal conclusión es la que tantas veces ha dicho el rector de la Universidad de Oviedo Santiago García Granda cuando se dirige a los estudiantes de secundaria les pide que elijan la carrera que les gusta y piensen menos en la salida laboral puede no ser la misma cuando inician los estudios que cuando los

Voz 1727 40:45 acabas tanto hacer maquinitas tanto hacer maquinitas y ahora hay que meterle Filosofía y Letras a las maquinitas Ángel abrazo hasta luego ayer vimos a Manuela Carmena ya Florentino Pérez entre besos y abrazos presentaban el nuevo diseño del Santiago Bernabéu una versión moderna del estadio del Real Madrid que va a costar más de quinientos veinte millones de euros Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 41:09 buenos días hay buena sintonía entre la alcaldesa y el presidente

Voz 1727 41:12 el club blanco ha querido presidente

Voz 37 41:14 el vino querido amigo

Voz 1727 41:17 querido presidente tenido Alcaldesa queriendo

Voz 38 41:19 Manuela te quiero agradecer acecha en mayo

Voz 1275 41:22 que acabe la temporada comenzarán la reforma del estadio al que elevan añadir una gran cubierta de una fachada de acero inoxidable

Voz 39 41:28 situado en el corazón de Madrid será el mejor estadio del mundo más moderno más confortable más seguro diseñado para el entretenimiento con nuevas zonas de ocio restauración

Voz 1275 41:38 Madrid ya tiene la licencia de obra y el Ayuntamiento eleva a acompañar por fuera en el Paseo de la Castellana se construirá una gran plaza de veinte mil metros cuadrados y en la esquina Padre Damián otra de cinco mil Carmena ha cuidado en dejar claro que su equipo apuesta por el urbanismo de consenso por la solidaridad de los que generan riqueza querida Laura hasta luego da quererse

Voz 1085 42:05 sí

Voz 1727 42:14 abrimos la Mesa del Mundo en Israel con una historia que suena casi en cualquier país que celebra elecciones ahí va a haber elecciones dentro de seis días la fiscalía investiga si el partido de Netanyahu está boicoteando al resto de formaciones en Twitter a través de cuentas falsas más de un centenar de perfiles han surgido en los últimos días propagando bulos contra los candidatos de la oposición Jerusalén Beatriz Lecuona ríe

Voz 1 42:39 la campaña electoral israelí se libran desde hace algunos días las redes sociales tanto que ha obligado al fiscal general de Israel a Vijay mande a intervenir ya pedir al Likud el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu que aclare si está detrás de más de ciento cincuenta cuentas de Twitter que hacen propaganda a su favor hay difamar a otros candidatos una investigación israelí puso al descubierto esta red de cuentas creadas en los últimos años vinculadas entre ellas que tuitean claramente a favor de Netanyahu su partido critican despiadadamente inventan escándalos presuntos delitos sobre sus rivales en total estas cuentas produjeron en los sitio dos meses ciento treinta mil mensajes consiguieron dos millones y medio de menciones israelí tuits el fiscal general de Israel se pronunció a instancias de uno de los más afectados por esta campaña Benny Ganz líder del Partido Azul Blanco al que sea acusado en las redes sociales de escándalos sexuales o de sufrir problemas psiquiátricos según los últimos sondeos el partido de Netanyahu de Guns estarían casi empatados en intención de votos para las elecciones del martes

Voz 1085 43:50 no

Voz 1727 43:54 mi escuchen atentamente esta historia esta sentencia que llega desde Brasil un juez obliga a dos hermanos gemelos a pagar la pensión a una niña que uno de ellos tuvo con una mujer

Voz 1 44:05 debido

Voz 1727 44:05 a su parecido los dos intercambiaban en las citas Il la prueba de ADN no resuelve cuál de los dos es el padre biológico de la pequeña Pascual Donat hacer gemelos reconoce

Pascual Donat hacer gemelos reconoce

Voz 1684 44:18 la misma identidad genética la prueba de ADN demostró que la niña era de uno de ellos pero ninguno reconoce ser el padre ambos se acusan de haber dejado embarazada la mujer con la que se intercambiaban para mantener sexo fingiendo ser la misma persona como ya habían hecho antes con otras mujeres como ha sido imposible saber quién es el verdadero padre el juez obliga a los gemelos apagará

Voz 1645 44:37 medias la pensión alimenticia de la niña Un total de ciento cuarenta euros al mes

Hoy por hoy

Voz 1727 45:56 eh por averías grandes cuestiones dice esta mañana

Voz 1100 46:04 hola buenos días Pepa lo que los bombos acercándonos selección y aquí estamos todos esperando que los partidos atuntería ganarse el voto con propuestas serias sobre temas de envergadura que miren ustedes y los ahí y se dejen de volvería sobre eslóganes y otras baratijas políticas sean estos acertado o estratosféricos común del PSOE es imposible que pase el lemas que ha arrastrado a las lágrimas la muy sensible portavoz del Gobierno Isabel Celaá la mirada en soñadora puesta en el Titanic que vaya viajes de Sito ha ido a recordar la también ministra de Educación porque se hundió saben pero ahora cuesta en serio con temas que importan y cuando lo hacen como en el tema de las pensiones son capaces en el PP de alcanzar extraordinarias cotas de confusión eso sí deliberada que mejor llenamos el espacio de un humo espeso que impida ver con claridad el futuro que preparamos pero ocurre que por mucho que insista el pimpón ido Casado toda España conocerlo y que el PP ha machacado el poder adquisitivo de los pensionistas iba estará para ello recordar el cero veinticinco de Rajoy y el vaciado sistemático y científico de la hucha de las pensiones los votantes saben además que si gobiernan volverán a hacerlo mandan los planes privados

Voz 43 47:32 el ojo izquierdo

Voz 22 47:33 no

Voz 1772 47:38 les estamos preguntando cuál sería su lema de campaña para estas elecciones tenemos el buzón hasta arriba de mensajes

Voz 0270 47:45 hola buenos días hoy en pero de Alicante bueno pues mi lema es sería M su menos este sabes lo que hay sabes lo que sienten sólo hay una razón no botes con corazón Ivo con la mente bueno lo quédate Amal se gracias buenos días

Voz 1100 48:01 se ha quedado muy bien ampara un abrazo buenos días soy Antonio Santiago eh con respecto al tema de campaña

Voz 46 48:07 es que todo vale no eh soy famoso pero asunto trágico me me apunto famosos post en televisión también os soy un torero aunque no tenga experiencia política de ningún tipo osea que mide más de campaña sería cajón desastre lo que no sé si desastre va junto separado la verdad

Voz 1772 48:27 este sería el lema de campaña de otro Antonio de Alcantarilla Muro

Voz 1645 48:30 nosotros votamos nosotros decidimos nosotros podemos eso es eso es mi lema Joaquín

Voz 1772 48:37 de El Puerto de Santamaría Woody dos mil nueve

Voz 47 48:40 si estaría menos a más ciudadanos pero no ciudadanos refiriéndose el partido evidentemente pero

Voz 1772 48:47 les estamos preguntando además como son sus conversaciones de Whatsapp es su chat familiar

Voz 12 48:53 viva la telefonía

Voz 1772 48:55 en todas sus variantes a raíz de un estudio que dice que el noventa y siete por ciento de los jóvenes españoles se comunica a través de mensajería instantánea en vez de llamar por teléfono Saray de Torrelavega

Voz 48 49:07 en mi familia tenía un grupo de llamar Colomba española e lo tenemos

Voz 1727 49:12 a nadie está en Colombia

Voz 48 49:15 y esa es una de las conversaciones más recientes comieron

Voz 49 49:19 a Amy cuñas como me alegra verlo ya en la casa opera Ditroi recuperándose un abrazo grande lo quiero mucho ir

Voz 48 49:26 Clemente lo usamos es para que cuando vamos por ahí de viaje para mandarle fotos para el acontecimiento en este se ha repetido

Voz 1772 49:35 Emmanuel de Sabadell que nuestra esta divertida negros

Voz 50 49:38 hasta que una prima felicito a otra por su próxima boda después de seis años de relación con su pareja Idle cambió el nombre al novio sea para que veáis la la poca comunicación y la irá lejanía que realmente

Voz 2 49:55 Nos une el día

Voz 1085 50:00 abrazo gracias a todos

Voz 1727 50:01 a las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1085 50:11 Madrid Laura Gutiérrez qué tal