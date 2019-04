Hoy por Hoy (03/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días llevamos semanas con los analistas diciendo que la economía se fría que para finales de año vienen curvas en el mundo entero que Christine Lagarde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dice que en su opinión no está en el horizonte una recesión global otra recesión global pero sí advierte de que la economía crece menos de lo previsto

Voz 0047 00:44 en Chuck Berry en enero el FMI proyectó un crecimiento mundial para dos mil diecinueve y dos mil veinte de alrededor del tres coma cinco por ciento más bajo del que hemos visto en los últimos tiempos desde entonces el crecimiento ha seguido perdiendo ímpetu

Voz 1727 00:58 tanto la guerra comercial desencadenada por Donald Trump empieza a pasar factura en el mundo entero mientras en la parte del planeta en la que estamos nosotros se contiene también la respiración y la respiración económica ante el desastre británico a una semana del nuevo plazo para el Brexit duro Theresa May anuncia que pedirá otra prórroga pretende pactar ahora con su oposición la manera de salir de Europa ahora tres años después del referéndum la respuesta comunitaria empezaremos a escuchar la hoy en el Europarlamento porque el presidente de la Comisión Europea Juncker comparece a partir de las dos de la tarde es miércoles tres de abril y hoy Barack Obama entra en la campaña electoral española porque se va a ver en Sevilla con Pedro Sánchez dentro de la Feria Mundial del Turismo un líder planetario para compensar la pérdida de una compañera socialista Soraya Rodríguez que irá en un puesto seguro en la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas ella dice que lo hace por lealtad a España

Voz 4 01:56 cuando hay una cuestión tan esencial que está en juego con la que tenemos que luchar creerme no es fácil por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país a España

Voz 0047 02:06 suena ya está también es tu casa la casa común del constitucionalismo en el siglo XXI

Voz 1727 02:11 sobre la guerra sucia no le consta Ignacio Cosidó que era director general de la Policía cuando se espiaba a Pablo Iglesias

Voz 0047 02:18 tenemos una de las policías más limpios del mundo fenómenos es lo que yo pude comprobar en mi etapa como director no si hay una conducta individual o una conducta de alguien

Voz 5 02:27 qué ha hecho algo incorrecto que los ciudadanos tengan la seguridad de que responderán ante la justicia de esas actuaciones

Voz 1727 02:33 sí se acabó ni una asunción de responsabilidad política propia en las últimas horas se han confirmado dos nuevos casos de violencia machista mortal el primero en Rojales en Alicante una mujer húngara a la que su pareja asesinado nada más llegar a España Juan Carlos Fulgencio es el delegado del Gobierno estoy detenido

Voz 6 02:55 está ofreciendo resistencia en cuanto a dar la versión de los hechos y entrar en constantes contradicciones

Voz 1727 03:02 el otro caso ocurrió en enero en Tenerife ella murió calcinada dentro de su coche y ahora han detenido a su expareja Hacienda han mandado recado a setecientos mil propietarios de pisos justamente alquilados para advertirles de que deben tributar la renta que perciben son casi el triple que la campaña anterior La Agencia Tributaria les recuerda que deben declararlo en la renta como rendimiento inmobiliario y en los deportes Barça y Atlético llegan al partido del Camp Nou separados por ocho puntos Sampe

Voz 1161 03:33 del próximo sábado que decidirá si se acaba o no la Liga ocho puntos tras la victoria de anoche el Atlético dos cero ante el Girona goles de Godín y Griezmann y del empate cuatro del Barça en Villarreal que pudo ser peor los de Valverde perdían cuatro dos en el minuto noventa cuando llegaron los goles de Messi Luis Suárez en el otro partido el martes Español y Getafe empataban a uno en Cornellà y esta noche otros cuatro encuentros de la juez

Voz 0047 03:51 a treinta las siete y media Athletic Levante a las ocho y media Huesca Celta Ibarra

Voz 1161 03:55 cayó a las nueve y media Valencia Real Madrid

Voz 0047 03:57 tras seguros patrocina este espacio

Voz 7 04:00 a quién follón

Voz 1727 04:02 hoy Carbó buenos días buenos días hoy

Voz 7 04:05 por preparase para la lluvia el todo el Cantábrico también Galicia el Valle del Ebro toda la ibérica así como Cataluña norte de la Comunidad Valenciana y algunos chubascos aislados en Baleares durante la mañana serán chubascos a lo largo de la tarde tormentas que pueden descargar con intensidad cuidado con la cota de nieve porque tanto en la Cordillera Cantábrica como en los Pirineos se acaba situando ya de madrugada el cerca de los mil metros de altura en el centro y sur de la península muchas horas de sol en todo el país temperaturas un poco más bajas viento fuerte del norte cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 8 04:36 eso piano para tocar temas imaginas llamó hacerle hubieran dicho yo noto que es que se va a romper ese hubiéramos perdido un montón de cosas no porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar sin cesar el Boss no pienses en todo lo que puede

Voz 9 04:52 los ultras seguros porque la confianza

Voz 10 04:55 hace Grupo Catalana Occidente

Voz 11 05:01 Protos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets pero otros hacer tras

Voz 9 05:07 a poco bienvenida

Voz 12 05:09 esto no

Voz 9 05:13 prepárate para descubrir Street misión la gran novedad de Port Aventura Wall entradas desde sesenta y cinco euros un día en Ferrari le han incluido información y reservas el Viajes El Corte Inglés

Voz 3 05:26 en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:32 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias hoy vuelve la actividad al Congreso la Diputación permanente va a reunirse para debatir y convalidar en su caso seis decretos que el Gobierno ha aprobado con las Cortes ya disueltas cuáles son Ana Button esos decretos

Voz 0127 05:46 el que equipara a los permisos de paternidad y maternidad a partir de dos mil veintiuno el que recupera las ayudas a parados de más de cincuenta y dos años otro sobre la estiba el que regula los contratos de alquiler el que establece un plan de contingencia si el Brexit se produce sin acuerdo el que permite a las comunidades autónomas a los ayuntamientos invertir el superávit que hayan acumulado durante los últimos ejercicios económicos y sabemos que puede pasar que van a votar

Voz 1727 06:10 los grupos ahora que están en el cuerpo a cuerpo de la precampaña

Voz 0127 06:13 pues fuentes socialistas dan por seguro que van a conseguir los treinta y tres votos necesarios para sacar esos decretos adelante Unidas Podemos Esquerra PDK Bildu van a votar a favor pero no está claro qué va a hacer el PNV que dice que sigan negociando porque a cambio de su apoyo piden que el Gobierno haga las transferencias que pactaron pide que las hagan antes de que empiece la campaña el PP votará en contra hay ciudadanos votará a favor del que equipara los permisos de paternidad y maternidad cien Catalá

Voz 1727 06:38 Oña el Tribunal Superior de Justicia citara como imputado

Voz 0127 06:40 quinto Report desobedecer la orden de la

Voz 1727 06:43 Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos el tribunal admite a trámite la querella de la Fiscalía que lo acusa de desoír consciente y reiteradamente ese requerimiento Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 06:57 primero fue Artur Mas por el nueve N luego pulmón por el uno de octubre y ahora Quim Torra por no retirar estos lazos el tribunal admite a trámite esta querella lo que significa que se abra investigación se nombra juez instructor Carlos Ramos que decidirá si el president tiene que ir a declarar en sede judicial en Twitter Torra dice que han decidido vivir sin miedo que defenderán la libertad de expresión hasta las últimas

Voz 1727 07:16 consecuencia en el juicio del proceso y declara el comisario de los Mossos que coordinó las reuniones para impedir el referéndum ilegal del uno de octubre sobre las versiones enfrentadas en muchos casos que estamos escuchando estos días por parte de los agentes catalanes y también de los agentes de los cuerpos de seguridad de ámbito estatal

Voz 10 07:37 la mirada esta mañana

Voz 1727 07:39 Xavier Vidal Folch en este juicio el curso

Voz 1985 07:42 hay competencia entre cuerpos policiales mucha política de fondo también a veces un pulso menos perceptible entre los distintos procesados para desengancharse del pelotón susceptible de ser tratados más duramente aunque algunos protagonistas lo digan todo el mundo sabe que esto no es una causa general contra el independentismo ni tampoco nadie ha aprobado que sea un tanto un intento de escarmentar a los doce procesados más bien los efluvios que vienen de la salas pespuntes en que aunque todos compartieron algunos elementos del pluses cada conducta cada participación de cada uno de los encausados en los hechos litigioso es distinta será evaluada en la atención a esa particularidad como quiere el derecho penal democrático el pequeño Ranking de quiénes se destacó plan de las compañías más peligrosas y de las giras más agudas los acusadores ayer ganó enteros uno de los dos Jordi Cuixart y el presidente de Omnium Cultural ya quedó en una posición más difuminada y secundaria que sus colegas Jordi Sanchez de la ANC por los sucesos del veinte de septiembre en la Conselleria de Economía hay ayer dos policías locales de Badalona que desarticular un grupo de veinte personas que pretendían colgar carteles ilegales para el referéndum declararan que este Jordi formaba en efecto parte del grupo pero sólo dedicaron mieles hubo buenas maneras una actitud tranquila himnos no insultó a nadie testificaron de momento les salen bastante bien las cosas

Voz 14 09:15 y a esta hora a las siete y nueve las seis y nueve en Canarias leemos en El Confidencial una información

Voz 1727 09:20 que firma José Antonio Zarzalejos colaborador también de este programa información que dice que el Tribunal Supremo se plantea excarcelar sacar de la cárcel a los líderes independentistas que están siendo juzgados que concurren a las elecciones del veintiocho de abril lo sacarían para que puedan recoger el acta Si es que son elegidos en esos comicios todavía no hay sentencia por supuesto no hay sentencia firme según la ley están inhabilitados para ejercer el cargo que desempeñaban antes pero no para cargos nuevos o futuros

Voz 15 09:55 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los cuartos de tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya nos cambiamos de piso no es la vuelven a poner de Podemos

Voz 9 10:08 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 10:20 qué maravilla la primavera y el polen y los ojos rojos por suerte en Ali tenemos chocolate con un setenta por ciento de cacao por uno con cincuenta y nueve la unidad porque necesitas animar hasta que las flores se relajen que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 16 10:35 lo que le pediría a un energética

Voz 10 10:39 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general y en esto sí

Voz 17 10:46 viento agua y son ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 16 10:54 Naturhouse

Voz 18 10:55 Kelly todas a estar ahí dentro hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena a León

Voz 17 11:04 porque se contrata un seguro de hogar de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos insulta a los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía Santa Lucía estamos cerca empresa colaboradora del programa Universo mujeres

Voz 19 11:25 Juan si somos los neumáticos a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga Nos vernos y luego

Voz 10 11:35 si tus neumáticos fallan tus planes también dice

Voz 20 11:38 Estatut ayer Ford antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 3 11:48 en la Cadena Ser

Voz 21 12:01 así sonaban estas esta noche las calles de Argelia después de conocer que el hombre que ha presidido el país durante más de veinte años di ni que eh

Voz 1727 12:10 en dos mil trece Buteflika sufrió un derrame cerebral y aunque desde entonces no ha podido dirigirse al país ha seguido aferrado al cargo hasta que las protestas de los ciudadanos y la presión del Ejército también han terminado por forzar su renuncia Pascual Donate

Voz 0127 12:24 el bullicio de las calles contrastaba con el silencio

Voz 0047 12:27 sólo roto por los flashes de la firma de la renuncia de Buteflika al que se ve muy debilitado en las imágenes difundidas por la televisión estatal La

Voz 1684 12:35 emisión de Buteflika llega después de mes y medio de protestas y media

Voz 10 12:38 su entre el círculo de poder que le protegía

Voz 1684 12:41 jefe del ejército que pedía su inhabilitación por razones de salud con la salida de Buteflika se abre en Argelia un proceso de transición complejo inédito que tutelarán el presidente del Senado gestionará el primer ministro

Voz 1727 12:52 tres centrales térmicas españolas están entre las treinta empresas más contaminantes de Europa la Comisión Europea ha publicado la lista actualizada la novedad es la empresa que más CO2 emitió el año pasado sin contar a las plantas de carbón es la aerolínea de bajo coste Ryanair que secuela en esos puestos Javier Gregori un año más una central de Polonia

Voz 0882 13:15 quema carbón para producir electricidad es la empresa de la Unión Europea

Voz 0047 13:19 es más contamina la atmósfera pero la lista negra

Voz 0882 13:21 era que acaba de publicar la Comisión también incluye otras treinta y la primera española está en el número diecisiete Se trata también de una central térmica de carbón que Endesa tiene en la localidad gallega de As Pontes y que emite en concreto ocho millones anuales de toneladas de CO2 las otras dos empresas de nuestro país que aparecen en esta lista son también dos cero les térmicas la de Apoño en Gijón propiedad de EDP y la central térmica litoral en Almería que también es de Endesa por primera vez una aerolínea en este caso Ryanair aparecen los primeros diez puestos copados tradicionalmente por las centrales térmicas de producción de energía eléctrica con esta lista de las empresas de la Unión Europea que más CO2 emiten a la atmósfera la como

Voz 10 14:02 es un europea pretende luchar contra el cambio climático

Voz 22 14:08 hablan de la locura de mi ciudad servirán de la tranquilidad de mi Serra me noche de su vida sino de mi arte y mis teatros hablando turistas y viajeros mira no de Águilas castillos a bodegas muchas sabe la memez pero pocos me conocen de verdad comunidad de Madrid vuelve a conocerme

Voz 23 14:27 quiere una casa no sé que tenga es

Voz 0733 14:30 al saber que entre digas pues

Voz 2 14:32 mucho con la que que quiere pero no es fácil acertar con su precio cliente con BMW Appaloosa hasta ver si el precio que piden es el que debería Spanair BBVA ha tenido más de cuatro millones de consultas prima la tu también BVA creando oportunidades

Voz 3 14:49 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 10 14:53 con Pepa Bueno son las siete y cuarto la

Voz 1727 14:56 seis y cuarto en Canarias noticia que avanza a esta hora la Cadena SER la Justicia tendrá que determinar si el que fue fiscal anticorrupción Manuel Moix cometió irregularidades en el caso de los espías a políticos de la Comunidad de Madrid para favorecer al Partido Popular es lo que asegura uno de los guardias civiles que ha sido absuelto en el juicio de ese caso y que ahora le ha denunciado información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:20 la denuncia presentada ante la Sala Segunda del Supremo por uno de los guardias civiles que fueron acusados de espionaje a políticos en Madrid está dirigida contra quien fuera fiscal superior en esa comunidad y fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix por pertenencia a organización criminal prevaricación cohecho o tráfico de influencias entre otros delitos según la denuncia Moix incurrió en múltiples irregularidades en la investigación del caso espías para favorecer los intereses del Partido Popular acusando del espionaje a quién no tenía nada que ver en él el propio comisario Barrado reconocía en el juicio las irregularidades que yo me

Voz 24 15:56 debe rectificar uno de los informes ahí ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedad de todo esto con punto de cosas yo no me fío mide señor Oliver han de señor Boix le ha contestado a la pregunta

Voz 1552 16:10 el escrito también solicita que Manuel Moix en la actualidad fiscal de sala en el Supremo pague una fianza de doscientos cincuenta mil euros por daños morales al denunciante

Voz 16 16:23 qué le pediría a un energética

Voz 10 16:25 un cambio porque eso es lo que necesita el cambio climático bueno del planeta en general en Napster sí

Voz 17 16:32 viento agua ahí ya suministran la energía equivalente al consumo de casi tres millones de hogares

Voz 16 16:39 el Naturhouse

Voz 25 16:41 la Política Agrícola Común sexy seguir impulsando nuestro campo sin a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria si famas apoyo

Voz 2 16:52 Jóvenes Agricultores sí

Voz 25 16:54 la protegieran los sectores con más dificultades ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC si eres agricultor o ganadero solicita las ahora forma apuntó el Ministerio de Cutura

Voz 2 17:08 el Gobierno de España en BP caza repostage Piqué más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad ciertos carburantes pueden dejar Ikeda en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1804 17:21 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 15 17:30 tenemos un problema mejor anula lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando alejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 9 17:39 tímbrica tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la abrigo solución que necesitas

Voz 2 17:44 fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy

Voz 9 17:54 este miércoles corren a donde viga destila

Voz 3 17:58 y veinte de la tarde uno de los cinco Athletic Club de Bilbao Levante Elba Rayo Vallecano Huesca Celta debido ir para cerrar vales de regalo todo el deporte en directo más grande que nunca y ahora también en tres semanas

Voz 9 18:20 colgaron Gerry Figueres información son las nueve las ocho en Canarias es de las nueve enferma hora25 con Ángels Barceló cada

Voz 0047 18:40 los queréis contarnos cuál sería vuestro lema de campaña ideal Óscar de Asturias bienvenido

Voz 28 18:45 mi lema sería abstención no gracias sobre todo para los que somos de izquierdas un saludo desde Asturias para otro para allí también damos la bienvenida Carmen

Voz 29 18:55 buenos días yo diría que no pase por favor que no vuelvan se en las cavernas usted

Voz 10 19:01 va este serial lema de campaña de Fernando de Cádiz

Voz 22 19:04 que de transfuguismo corrupción Croix

Voz 0047 19:08 acá o esos etcétera

Voz 30 19:10 hace tres me parece que el lema de esta

Voz 10 19:13 próximas elecciones va a ser Chad

Voz 0047 19:16 si aparezco azulados como diría el señor Izquierdo al tiempo gracias Fernando Narciso de Huelva

Voz 31 19:23 que así lo digo mira tres potencien y las mentiras suelto sin la deslealtad nivel vemos en las falsas promesas la gente

Voz 0047 19:35 gracias Narciso Jose Ignacio de Zaragoza se queja precisamente

Voz 10 19:39 de que la política gire en torno a los lemas in

Voz 0047 19:41 a las políticas que demasiados

Voz 32 19:44 hipócrita contenidos dicho tramo lo mucho caldo y poca chicha aquí se habla de todo menos de lo que hay que habla que es de lo que se va a hacer para que la vida de los de los españoles mejor

Voz 1727 19:54 un abrazo a todos mucho caldo y poca chicha siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 0127 20:05 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con ocho grados en la Gran Vía a esta hora de la mañana algo más de frío Madrid bajan las temperaturas y cielos algo nubosos aunque van a dejar muy poca lluvia se lo acaba de avanzar la Cadena Ser Manuel Boix ex fiscal jefe de Madrid denunciado por obstaculizar la investigación del caso espías del espionaje político en la Comunidad para favorecer los intereses del PP esa denuncia está ya en la mesa del Tribunal Supremo Il afirma uno de los guardias civiles absueltos en el juicio de la llamada gesta pillo Alfonso Ojea

Voz 0089 20:34 la denuncia ha sido presentada por uno de los guardias civiles que se sentó en el banquillo del caso espías y que ha sido absuelto en su escrito de denuncia señala directamente al entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix ahora fiscal de sala en el Tribunal Supremo al que responsabiliza de cometer numerosas irregularidades y son palabras textuales en la investigación del caso espías para favorecer los intereses del Partido Popular para el denunciante Moix ha perpetrado varios delitos entre ellos pertenencia a organización criminal cohecho prevaricación la denuncia ha sido presentada en el Tribunal Supremo ante la Sala Segunda la Sala de lo Penal él

Voz 0127 21:08 a juicio del caso espías cerró el pasado diecinueve de febrero con la absolución de los seis acusados durante la vista escuchamos a varios de los que se sentaron en ese banquillo relatar todo una serie de irregularidades cometidas supuestamente por Moix

Voz 0047 21:21 Ángel Garrido sigue sin concretar la fecha en la que renunciará al cargo para ir en la lista europea del PP pero ayer aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para despedir

Voz 2 21:30 pero lo hago con pena pero también lo hago con satisfacción y el convencimiento de que saxo el trabajo con todos los grupos políticos pueblos madrileños que tenemos un Madrid que se acerca al Madrid eh que nosotros querríamos al mejor Madrid posibles es sólo un punto y seguido en mi compromiso con Madrid y con Colomer

Voz 0127 21:47 Pedro Rollán su número dos será que en coja el bastón de mandos de la Puerta del Sol hasta las elecciones en el PSOE y en Podemos hace lectura el problema no es la persona dicen sino el Partido Popular José Manuel flanco Clara Serra La Ventana de Madrid

Voz 1372 22:00 importa poco la persona que esté al frente del Gobierno sinceramente es que el Partido Popular no está ahora mismo legitimado para seguir gobernando madrileños no es cuestión de nombres máximo respeto personal para señor Rollán pero es que es un partido trufado por la corrupción que no puede seguir gobernando los madrileños

Voz 33 22:14 durante esta legislatura ha habido tres presidentes los secretarios generales estando imputados su encarcelados o condenados investigados que han dimitido veintitrés diputados en esta legislatura del Partido Popular la mitad de ellos por casos de corrupción y escándalos políticos no entonces claro esta es la cuestión del Partido Popular haciendo aguas

Voz 0127 22:34 y hoy la Complutense elige a su próximo rector titulares con Virginia Sarmiento ochenta y dos mil

Voz 34 22:39 buenas están llamadas a votar en estas elecciones a rector de la Universidad Complutense hay dos candidatos el actual

Voz 0127 22:44 el rector Carlos Andradas y el catedrático de Veterinaria Joaquín voy a treinta y tres alumnos de Ingeniería de la Universidad de Comillas contagiados de paperas lo cuenta el mundo la Consejería de Sanidad confirma que hay brotes inició el diecinueve de marzo y no descarta nuevos casos todo apunta a una vacuna poco efectiva dispensada en los ochenta y los noventa la común

Voz 34 23:00 la culpa al Gobierno central de la tardanza para implantar la alta tecnología en los hospitales madrileños el vicepresidente Pedro Rollán señala que los aparatos comprados con la donación de Amancio Ortega tienen que ser reconocidos por Sanidad

Voz 0127 23:10 el Real Madrid visita hoy al Valencia en Mestalla desde las nueve y media vuelve a Keylor Navas a la portería la victoria de anoche del Atlético de Madrid dos cero ante el Girona deja a los rojiblancos a ocho puntos del Barça para el partido del próximo sábado siete y veintitrés minutos de la mañana como despierta el tráfico en la capital pantalla hasta alcanzar buenos días

Voz 1322 23:34 muy buenos días Laura con una incidencia de entrada en Santa María de la Cabeza junto a Antonio López es un vehículo averiado está ocupando el carril derecho y generando retenciones que ya van más allá de Plaza Elíptica así que tengan en cuenta por otro lado se eh ya es hora punta en la entrada por Conde de Casal di en otros puntos de M30 como es el caso de Calderón San Pol de Mar sentido A seis son Méndez Álvaro Puente de Ventas

Voz 0127 23:57 en las carreteras cómo se circula DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 35 24:00 buenos días pues hasta ahora tenemos que poner el foco en la M40 porque hay un accidente en la zona de Villaverde hacia la A42 la carretera de Toledo y además ya pues retenciones prácticamente en todos los accesos en los tramos habituales esa misma M cuarenta y M cincuenta ya también retención

Voz 1727 24:13 las importancia paciencia gracias Teresa

Voz 0127 24:16 ampliamos la previsión de tiempos Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 24:18 buenos días hoy veremos muchas nubes pero poca agua dejarán algunas gotas sólo en Somosierra y la Sierra de Guadarrama especialmente en las laderas norte algunas nevadas débiles con temperaturas más bajas que ayer no se nota de momento demasiado las máximas apenas superan los quince grados a ratos con viento sensación de frío mañana temperaturas más bajas a partir del viernes nuevos chubascos y tormentas

Voz 10 24:43 Juan sí que cesen el pasillo ver la tele Parken a la vez en el safari porque oido que con un televisor grande tiene que haber cuatro metros de distancia en sofá está muy cerca oye si pasas por el salón sube el volumen sí

Voz 36 24:55 fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes Samsung lo haría ante los grandes Kristofferson su tú le puedes pasarte la gran portada

Voz 37 25:04 Pepa pupas Pulpis para los amigos no ha contratado la luz a facturen energía no ahorra un doce y medio por ciento cree a eh

Voz 9 25:12 contratar todos la luz

Voz 2 25:15 en Factor Energía punto com

Voz 9 25:18 los más anuncios por fin cayó traduce Factor Energía

Voz 36 25:23 pues eso que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien puedes que no es verdad por eso San Sun ante televisores de gran poblada que además de grandes tienen resoluciones choca

Voz 1804 25:37 estés donde estés en Madrid ida tu concesionario BMW es

Voz 38 25:41 momento breve Inter auto premier inmóvil norte son Momentum motor un grupo de concesionarios BMW con la mayor cobertura y las últimas novedades de BMW porte por todo Madrid momento un motor siempre en movimiento

Voz 1804 25:53 descubre lo inmóvil norte tu concesionario BMW en Las Rozas y Majadahonda

Voz 9 25:59 la que se está guiando con que si pederastas neumático que si hay que revisar lo que tengo que realizó ático voy para si tu coche te preocupa aún gente y lo quita de la cabeza

Voz 39 26:11 bueno hasta Semana Santa montaje gratis en todos los neumáticos a urgir tú mejor señal

Voz 0047 26:20 atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito tanto poco de cuota pero llevo años no consigo quitarme la de encima algunas tarjetas tienen intereses abusivos por lo que la deuda se eternice

Voz 2 26:30 podemos ayudarte cancelar llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro

Voz 40 26:35 Abiyán social todos hagamos lo fácil que ahora con el Apple Watch puedes hacerte un electrocardiograma al instante Spain esta semana por el reloj inteligente de Apple acato y lleva te lo con descuento y hágalo en cómodos plazos además continuamos con ofertas de nuestro aniversario en iPhone hay Fathi Mc porque la salud es lo primero Gatlin tu tienda Apple en calle Goya cuarenta y dos y Orense cincuenta y dos

Voz 15 26:57 no puedo entender cómo el vecino puede aparcar en el centro de Madrid en día de alerta por contaminación ello no

Voz 0047 27:03 tú tienes un híbrido hiel un eléctrico mamá eléctrico centro híbrido fuera fácil

Voz 9 27:08 se descubre un nuevo Madrid con el cien por cien eléctrico conduciendo el cambio

Voz 1804 27:13 ente Nissan Innovation de Adicae red de concesionarios Nissan de Madrid

Voz 41 27:17 anda mira acabo de salir una hora más aquí

Voz 10 27:19 verdad ya hay otro hay si cada vez hay más

Voz 42 27:22 además en no seguimos haciendo supermercados para que tierras de lo bueno y ahora más que nunca porque mañana abrimos una nueva Team en la calle Gabriela Mistral uno en Rivas Vaciamadrid ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 0127 27:37 ayer vimos a Manuela Carmena ya Florentino Pérez entre besos y abrazos los dos presentaron el nuevo diseño del Santiago Bernabéu una versión moderna del estadio del Real Madrid que va a costar más de quinientos millones de euros Carolina Gómez bueno

Voz 0733 27:49 la Carmen hay Florentino Pérez han vuelto a exhibir su buena sintonía

Voz 1410 27:52 querido presidente Florentino querido amigo querido presidente

Voz 43 27:57 querida alcaldesa querida Manuela

Voz 1727 28:00 pero ante todo del Real Madrid ya tiene la Liga

Voz 44 28:02 ciencia de obra y comenzará el reformar el estadio Santiago Bernabéu

Voz 0127 28:05 cuando termine la temporada en mayo Carmen

Voz 0733 28:07 la dice que este equipo de Gobierno apuesta por el urbanismo de consenso hoy por la solidaridad de los que generan riqueza

Voz 1410 28:13 todo el ajardinamiento que todo lo que significa el entorno va a ser a costa del Real Madrid cuando mucho recibimos hay que devolver esa es la manera de expresar esa gran idea de la solidaridad que es una ciudad

Voz 1727 28:25 en el Paseo de la Castellana se construirá una gran

Voz 0733 28:28 a de veinte mil metros cuadrados y en la esquina Padre Damián otra plaza el edificio contará con una gran cubierta hay una fachada de acero inoxidable el estadio del siglo XXI según su presidente

Voz 45 28:39 situado en el corazón de Madrid será el mejor estadio del mundo más moderno más confortable más seguro visto

Voz 1727 28:46 Al Real Madrid le va a costar esta reforma quinientos millones de euros pues lo

Voz 0127 28:50 las obras van a empezar en mayo hoy el paro apenas bajó en marzo en la Comunidad de Madrid descendió un cero coma uno por ciento hasta los trescientos cincuenta y cuatro mil parados aumentaron la afiliación a la Seguridad Social en diecisiete mil cotizantes y la contratación un siete y medio por ciento Los sindicatos critican la precariedad de los nuevos contratos los indefinidos dicen no llegan al veinte por ciento del total escuchamos a Isabel Vila Vella de sindicato UGT

Voz 46 29:13 en lo que llevamos de año se han firmado más de medio millón de contratos pero no llegan a dos de cada diez los que son indefinidos y además se tienen que firmar cinco contratos y medio por cada nueva afiliación a la Seguridad

Voz 2 29:26 a la seguridad social datos del paro del mes de marzo ocho grados marca

Voz 0127 29:31 a esta hora el termómetro de la red de la Gran Vía hoy cielos nubosos temperaturas más frías a medio día aunque se esperan muy pocas lluvias y enseguida la información aquí en La Ser en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 10 30:02 las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 3 30:07 hoy por hoy

Voz 1727 30:10 no comienza el miércoles tres de abril como anuncio de frío de mucho frío caen las temperaturas en toda España y en el norte además se anuncia viento y anuncia lluvia hoy se reúne la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los decretos que el Gobierno ha ido aprobando viernes a viernes con las Cortes ya disueltas para las elecciones así que su señoría se vuelven a ver las caras para aprobar la extensión de los permisos de paternidad o las nuevas reglas del mercado del alquiler para probar y convalidar o no eso ya lo veremos alrededor de esta mesa Teodoro León Gross buenos días Pepa Bueno Dios Cristina Monge buenos días hola muy buenos días Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días haced que pasé la revista

Voz 10 30:57 no

Voz 1727 30:59 que en casi todas las portadas de la prensa nacional hay un elemento que se repite quieres el eslogan del PSOE pero a esta hora Teo El Confidencial abre a todo tren con una exclusiva que firma José Antonio Zarzalejos que es colaborador también de este programa y que titulan así el tribunal se plantea excarcelar a Junkera así al resto para recoger el acta si son elegidos

Voz 10 31:21 sí en el banquillo hay varios candidatos Oriol Junqueras y Raül Romeva de Esquerra Jordi Sanchez Jordi Turull Josep Rull de de ellos percata también está Joaquim Forn que que será candidato a la alcaldía de Barcelona todos todos ellos estaban inhabilitados desde su procesamiento para ejercer el cargo pero no para poder ser elegidos en el futuro en fin Pepa asunto delicado e importante que afecta a derechos políticos fundamentales porque de hecho la Ley Orgánica de Régimen Electoral sólo les priva de sus derechos si media una sentencia firme cosa que no es que no sucede de momento Zarzalejos cita fuentes judiciales de toda solvencia y apunta que es probable que los procesados sean excarcelados por el Tribunal menos el tiempo necesario para que comparezcan ante la esta electoral jure no prometan la Constitución y adquieran el acta otra cosa es su participación después en las actividades del Congreso y el Senado si son elegidos el reglamento de estas cámaras no prevé la delegación de voto de modo que eso queda descartado pero si se valora el voto telemático que está concebido para otros supuestos pero con suficiente ambigüedad para no descartar

Voz 1727 32:22 Fuentes judiciales de toda solvencia le confirman la Zarza lejos que están analizando la posibilidad de de excarcelar los y es que son elegidos a los dirigentes independentistas que figuran en alguna lista bueno decíamos que hay un elemento que atraviesa todas las portadas hoy no es la alerta del Fondo Monetario Internacional no es la situación del empleo en España no que es la primera preocupación de los españoles eh del paro y el empleo no lo que atraviesa todas las portadas y esto ya es un éxito en sí mismo no Theo es el lema del PSOE

Voz 10 32:51 nunca se sabe lo anecdótico siempre ha tenido mucho impacto en el periodismo como se decía en las viejas redacciones la noticia al final no es que el perro muerda al niño sino que el niño muerda al perro pero a veces parece que lo anecdótico nos arrolla desde luego el eslogan como apunta la razón no deja indiferente a nadie El País recoge el carácter controvertido al prestarse a dobles lecturas y de hecho la prensa conservadora se aferra al imaginario del Titanic y su naufragio como hizo ayer el Partido Popular el mundo en particular aprovecha el eslogan en un editorial crítico con la polémica de las pensiones para concluir quizás su nuevo lema Haz que pase se refiere a poner la realidad al servicio del discurso Hinault el discurso al servicio de la realidad creo no obstante que lo más interesante quizás es el de el detalle que destaca La Vanguardia Pedro Sánchez en primer plano al modo digamos del podemos de primera hora Sanchís Mo total en en el diseño que desde luego tarde sesgado en ese blanco y negro que a Santi González le hace pensar que no encaja del todo con con ese con ese digamos esa reiteración por parte de Sánchez de que hay que dejará atrás la España en blanquinegro en fin en el cartel hay un diseño muy comercial hasta el punto que la fachada de Ferraz podría parecer Picadilly Circus Lola Quintana

Voz 1727 34:01 que pase es el lema que no sé si lo hemos dicho que están todos los artículos hubo muchos artículos de opinión

Voz 10 34:06 sí hay mucho haz que pase tanto que Marta García ayer titula en el Independiente que pase pronto destaco destacan no obstante dos piezas la viñeta de Gallego y Rey en la que servía Sánchez tembloroso y sudando con dos velas ante el Tribunal Supremo que va a resolver sobre la exhumación de Franco y acierta a decir qué pasa artículos de Enric Juliana en La Vanguardia para quién el lema del PSOE podría ser obra de Paulo Coelho gran gurú brasileños de la autoayuda Julian añade que el lema del PSOE dice casi lo mismo que el de Podemos la historia la escribes tú sin caligrafía marxista para concluir Giuliana los dos partidos de la izquierda coinciden en apelar a la soberanía individual de los electores no te quedes en casa ya que pase lo que seguramente

Voz 1727 34:49 tras escribe tú la historia que no hoteles

Voz 10 34:51 criba en los que controlan el relato desde arriba son mensajes que apelan al activismo ciudadano y que a la vez reflejan el temor el miedo a que el malestar la gran constante de nuestro tiempo coagula esta vez las tres vetas de la derecha

Voz 2 35:09 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido Sese empellón mil ciento cuarenta y cuatro asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXII hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día puerta con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 0733 35:46 Cristina Monge en la prensa europea en la prensa

Voz 1727 35:49 peor sólo compite esta mañana con el Brexit

Voz 10 35:52 Buteflika no menudos

Voz 0733 35:54 los temas que compite en la prensa europea empezando por el Brexit para empezar a la prensa británica de que destaque Sage grito desesperado de Theresa May que lanza a los laboristas algunos como el Sanse preguntan en portadas y esto es buena idea otros sin embargo como a Gardian destacan que Corbijn está encantado de que le hayan convocado a esa reunión para ver cómo pueden salir del atolladero y sin embargo Por otro lado el Financial Times alerta de que May puede inflamar la Guerra Civil tory dice literalmente abriendo la puerta a un Brexit más suave aquí en el país Rafa de Miguel hace un artículo de fondo que yo creo que dar las claves en primer lugar recuerda que el pecado original del Brexit que es la división dentro del Partido Conservador sigue protagonizando este delirio que estamos viviendo ya todos increpa sentado a su vez por las desavenencias dentro de los laboristas yo creo que es un buen ejemplo de lo importante que son los partidos políticos en nuestras sociedades no aquí se ve que divisiones internas dentro de un partido pueden llevarnos enormes divisiones oceánica situaciones imprevisibles llegue al mismo artículo n Rafa de Miguel describe las claves del Brexit de una manera que me ha parecido muy reveladora porque lo podríamos trasladar también a otros conflictos

Voz 1727 36:57 no he dice Gobierno cuanta Parlamento entonces

Voz 0733 37:00 séptico es contra moderados un Izquierda Anticapitalista y recelosa de Bruselas frente a un laborismo centrista hay proeuropeo una clase urbana cosmopolita culta frente a una Inglaterra interior rezagada irascible

Voz 1727 37:11 apliques en general esto es no suena mucho

Voz 0733 37:14 es verdad todo está pedirse en general que dicen

Voz 1727 37:16 Estados Unidos de lo que está pasando aquí

Voz 0733 37:18 pues mira el Times algunos Magna el Times algunos análisis advierten de que la nueva solicitud de ampliación de plazos puede llevar incorporadas nuevas y más duras condiciones pero es especialmente reveladora para mí una mirada un poco especial que se pueden encontrar hoy en el New Yorker justamente la sección de Cultura hay un articulo de Larry Wall titulado Opera y Brexit en Londres en el que hace un paralelismo entre la fuerza del destino la ópera de Verdi y el Brexit que justamente se estaba representando en de la Royal Opera House de Londres hace unas semanas mientras hacían todas las Madí unas manifestaciones sobre el tema del break qué relación ve el autor entre entregó entre la ópera de Verdi Brexit pues que lo considera todo un símbolo de cómo Europa dice unida el nivel de las elites esté irremediablemente dividida ya estudiada en la policía

Voz 1727 38:04 la de las masas osea entre los de abajo y me imagino que la prensa francesa si le da prevalencia el caso Buteflika sí si efectivamente la prensa francesa como no podía ser otra manera se fija

Voz 0733 38:13 mucho más en en Argelia no esté esta esta dimisión anunciada ayer antes del veintiocho de abril que había plantea una unas horas antes tras seis semanas de movilizaciones y forzado por el Ejército lo que hace es abrir un paso más en una transición Argelia que es analizada con especial interés por los diarios franceses el Lemon algunos analistas señalan que esta dimisión siendo importante es solamente una etapa más que tiene que recorrer la sociedad argelina otros como Libération vejación pone el acento en que Buteflika se había convertido en presidente fantasma desde que sufrió aquel derrame cerebral actuar hay por dos mil trece

Voz 1727 38:49 Le Monde Diplomatique tanto en su versión en Francia

Voz 0733 38:51 como en español publica una serie de artículos de fondo interesantes uno de ellos que se titula Argelia los defensores en la sombra recuerda que la protesta popular contra el régimen ha dejado verlo opacidad de un poder compartido entre varios clanes lo cual también plantea muchas incertidumbres acerca después de cómo se va a poder llevar a cabo esa transición

Voz 1727 39:26 es fácil imaginar queja Boys nos trae esta mañana dos historias de narcotráfico la primera regada con agua del Parque Natural de hoy

Voz 0047 39:35 Ana te mazo de los cafres se algún día caerá titula la primera

Voz 1389 39:40 esta noticia me ha hecho gracia porque siempre han hecho gracia estas noticias de sucesos en la en las que no sabes cuál es más suceso no yo León Huelva Información que la Guardia Civil ha detenido a tres personas por cultivar setenta y dos plantas de marihuana de diferentes tamaños en una finca de monte pero es que las regalan gracias a un arroyo de una zona protegida del Parque Natural de Doñana que gana más que carta es más alta no es como poner a competir dos delitos vamos a vender droga sí pero ya de paso vamos a de abastecer de agua Doñana es decir estamos tratando con un tipo de gente que sabe con seguridad que no recicla no que no que no tiene ningún

Voz 1727 40:17 se puede complejo ecológico y otro que no recicla para tocó en La Voz de Galicia se ocupan de este individuo que constituyó la mayor narco lancha nunca vista en España

Voz 1389 40:28 ahora toca

Voz 1727 40:29 las llamaba si toca La Dama y desde luego es

Voz 1389 40:33 fue uno de los pilotos más jóvenes del del narcotráfico también uno de los más legendarios murió joven como corresponde a toda leyenda del del crimen malos XXXVIII años la voz lo recuerda el periodista Javi Romero por una por una razón han él dejó un patrimonio de cincuenta millones de euros fue el mayor embargo de la justicia a un narco gallego pero ese embargo lleva desde dos mil dieciséis sin ser remitido al Plan Nacional de Drogas encargado de subastar lo por lo tanto en un entramado burocrático permanecen pisos casas bajos garajes vehículos amarres de Puerto Gates más de una docena de ciudades del sector inmobiliario de la construcción y hostelero también bloqueadas más de treinta cuentas bancarias en España Madeira Miami es

Voz 1727 41:20 todo congelado cincuenta millones de euros todavía no han salido a subasta a la espera de que la burocracia los libere qué cosas nos cuentas Jabois hasta luego hasta luego Cristina tengo un abrazo una

Voz 0047 41:30 estando

Voz 11 41:38 Protos Verdejo mejor vino blanco joven de España por la Guía Gourmets Protos acertara

Voz 9 41:44 cuando le dices a tu pueblo para decir

Voz 27 41:50 te sientes

Voz 50 41:53 qué quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones mientras vivos punto es o llaman novecientos ochenta crudo veintidós ochenta y dos y siempre Retegui Burgos

Voz 2 42:05 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCIE le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:23 buenos días Shi nueva oferta de empleo público en este caso el Ministerio de Interior necesita cubrir cinco mil novecientas setenta y cinco plazas la mayoría de los puestos están destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de hecho más de dos mil seiscientas plazas son para policías nacionales y dos mil doscientas para guardias civiles también se necesitan más de mil funcionarios para trabajar en Instituciones Penitenciarias cincuenta profesionales para la Dirección General de Tráfico si quiere optar a alguno de estos puestos entre en el Boletín Oficial del Estado porque haya encontrará toda la información de la convocatoria la página en Lisboa junto él

Voz 2 42:59 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 37 43:05 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 2 43:14 mamá te has preguntado si ser madre compensa con pena

Voz 9 43:19 ya puedes comprar el cupón del extra Día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros

Voz 2 43:26 ser madre compensa mucho once con Pepa Bueno

Voz 1727 43:36 las siete y cuarenta y tres las seis y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 43:40 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 43:50 una nueva genialidad de Messi un gol de Luis Suárez en el último minuto Sampe salvaron anoche al Barça de la derrota

Voz 1161 43:57 porque el Villarreal celebraba ya la victoria cuatro dos reflejaba el marcador en el minuto noventa cuando llegaban esa falta directa de Messi y el gol del uruguayo en el noventa y tres tras un córner y con el que terminaba el partido porque ya ni se llegó a sacar de centro una remontada que justifique explica Luis Suárez Movistar

Voz 10 44:10 sí

Voz 51 44:11 delito de todo el equipo en el final el de no bajar los brazos de ponerse cuatro

Voz 1161 44:19 pero la Liga ir resignación el presidente de los del castillo de los de Castellón por el resultado final y enfado por otros temas también

Voz 52 44:25 el Movistar nuestra cantera yo creo es la mejor cantera de España que para eso se vienen todos los equipos de España a robarnos jugador de aquí lo denunció públicamente me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de quince años con contratos antes de llegar a los profesionales Barcelona Atlético Madrid uno cada uno

Voz 1161 44:43 buena noticia también para el juvenil del Barça que se imponía tres dos salió en con un penalti el minuto noventa y cinco en la Joe LIC se mete en la final a cuatro hoy desde las seis de la tarde Hoffenheim Real Madrid y también ayer Atlético Madrid dos Girona cero que acerca

Voz 0127 44:54 ocho puntas a los dos Simeone con respecto al Barça con los que

Voz 1161 44:57 llegarán al decisivo partido del próximo sábado en el Camp Nou y empate a uno también en el Espanyol Getafe hoy cuatro partidos más cierra el miércoles el de Mestalla Valencia Real Madrid desde las nueve y media bajas de Koke Lenny sobrino en los de Marcelino que lamenta que la curva Noor no vaya a animar durante el partido

Voz 53 45:10 no cabe ninguna duda que la curva no es muy importante para los futbolistas y igual que el apoyo del resto del Estado es para mí difícil entender una situación en la que no estamos jugando tanto pues que hay una división en cuanto al apoyo de la afición con el equipo no es beneficioso

Voz 1161 45:25 cómo llegan los decidan a uno de los partidos más complicados que les restan en el campeonato Javier Herráez buenos días

Voz 5 45:29 hola qué tal muy buenos días Valencia Real Madrid un clásico del fútbol español con los puntos en juego más importantes para la valiente aquí para el Real Madrid que tiene su plaza asegurada en la Champions y que busca hacer un buen equipo para la próxima temporada pendiente desde los que puedan el caso de popa de Hazard o de Eric SEM futbolistas que quieren venir al Real Madrid yp presente para hombres como Casemiro Kroos y Modric forma en el centro del campo hoy veremos a Keylor en la portería esta Courtois lesionado en la defensa también tocado Carvajal veremos a Odriozola Varane Sergio Ramos y Marcelo en punta lo normal Benzema Asensio e Isco

Voz 0047 46:02 Arbide abrirá abrirá los partidos del miércoles a una jornada treinta de San Mamés Athletic Levante novedades Íñigo Marquínez

Voz 0802 46:09 tres puntos de la Europa Liga y a seis el de la Champions quién lo diría cuando hace apenas cuatro meses el Athletic coqueteaba con los puestos de descenso ahora toca con la punta de los dedos la competición continental se mide al conjunto rojiblanco a partir de las siete y media de la tarde en San Mamés a un Levante que se ha metido en un auténtico Charo con un lío en las últimas semanas en los rojiblancos falta David García no ha entrado en la convocatoria pero se le espera quizás para este próximo fin de semana mientras que enfrente el conjunto levantino Vardy esa baja una en Levante que se juega mucho en San Mamés un Athletic persigue el sueño europeo a las siete y media

Voz 0047 46:44 de la tarde en la catedral ya las ocho y media Huesca Celta iba Rayo

Voz 2 46:51 no no felices dos tres

Voz 9 46:57 ahora con our renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo

Voz 2 47:02 a un año lo cambia ofrezca

Voz 9 47:05 de consulta condiciones emponzoñan punto de Rato pide ahora tu préstamo en vivo

Voz 50 47:17 quince minutos entra ya ambiguo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate dibujos

Voz 10 47:26 qué le pediría según energética pues preferiría que no me mandas en las facturas lo puedo mirar on line y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten

Voz 2 47:36 hacemos una aportación al Fondo solidaria de rehabilitación energética que un cliente se da de alta en la factura online

Voz 16 47:43 el Naturhouse

Voz 3 48:01 en la Cadena Ser Pepa Bueno

Voz 1727 48:16 diariodehoyporhoy del tres de abril del año dos mil diecinueve escribe Justo López La de hoy es una historia de una escuela rural del final del franquismo de redes sociales y de reencuentros