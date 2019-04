Hoy por Hoy (03/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la actualidad este miércoles tres de abril está llena de nombres propios pero hay uno hay uno que retrata como ningún otro el país que podemos ser el país que somos se llama Cristina Gil la Meyer es una científica española de cuarenta y nueve años bióloga molecular formada en nuestro sistema educativo y que ha pasado lo de investigar el cáncer en ratones junto a un Premio Nobel de Medicina a vivir ahora en casa de su madre trabajando en una empresa informática mientras se saca una FP de programación esto hemos hecho con la generación mejor formada con los investigadores a los que los recortes en ciencia durante la crisis han dejado en la estacada de trabajar con un Nobel a depender de la pensión de tu madre los que han podido emigrar se han ido los que por razones familiares no han podido hacerlo se buscan la vida como pueden como Cristina su historia completa la pueden leer esta mañana en el país ahora que toca votar ahora que toca votar en las elecciones un proyecto de país un proyecto de España habrá que mirar con atención que propone cada partido para rescatar todo este capital humano todo el talento que estamos perdiendo

Pepa Bueno

Voz 1 01:31 en la Cadena Ser

y hoy se reúne por primera vez la Diputación Permanente del Congreso el órgano que se queda de guardia cuando se disuelven las Cortes para celebrar elecciones tiene que convalidar seis decretos aprobados por el Gobierno entre ellos el que aumenta los permisos de paternidad el de la reforma del mercado del alquiler y el que recupera las ayudas a parados mayores de cincuenta y dos años enseguida les contamos y la batalla de la campaña se va a trasladar a esa reunión a pesar de que hay bastante consenso en algún decreto por ejemplo el del plan de contingencia para el VRAC sí del que enseguida también les contamos la última hora y además en Argelia

Voz 2 02:17 durante toda la noche Javier Alonso se ha celebrado en la calle la dimisión de Buteflika

Voz 0858 02:21 el presidente enfermo desde dos mil trece Se marcha tras seis semanas de protestas después de que hasta el jefe del ejército pidiera su inhabilitación

Voz 1727 02:30 aquí en España dos casos mortales de violencia machista

Voz 0858 02:35 los vecinos de Rojales en Alicante se han concentrado esta noche para condenar el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja los dos acababan de llegar a España

Voz 3 02:44 estoy detenido está ofreciendo resistencia en cuanto a dar la versión de los hechos y entrar en constantes contradicciones

Voz 0858 02:52 es Juan Carlos Fulgencio delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en Canarias han detenido también a la expareja de una mujer que murió calcinada en su coche en enero creen que él es el responsable

así se lo estamos contando en la Cadena Ser

Voz 0858 03:04 agentes absueltos en el caso de espionaje político del PP en la Comunidad de Madrid denuncia al ex fiscal jefe Anticorrupción a Manuel Moix lo acusa de manipular datos para favorecer al partido durante esta investigación Moix actualmente es fiscal de sala en el Supremo tiene el

queremos el juicio del proceso hoy declara el hombre que dirigió los Mossos durante el ciento cincuenta y cinco y a las ocho y media vamos a llamar excepcionalmente hoy a José Antonio Zarzalejos porque cuentan El Confidencial que el Supremo se plantea sacar de la cárcel a los líderes independentistas que están en prisión y que son Candy

Voz 1727 03:37 datos a las elecciones si es que son elegidos para que puedan hacerse cargo de la en los deportes Zidane zanja la polémica de la portería que generó al poner a su hijo de titular el fin de semana Sampe

Voz 1161 03:53 vuelve a los palos del costarricense Keylor Navas lesionado Courtois Se acabó el descanso para el tico repite convocatoria eso si su hijo Luca pero desde el banquillo esta noche a las nueve y media en Mestalla ante el Valencia acaso zanjado también de cara al futuro

Voz 4 04:03 no vamos a tener el tema del próximo año de los portero va a ser bien claro te lo digo yo

Voz 1161 04:08 también hoy desde las siete y media Athletic Levante dos a las ocho y media Huesca Celta Eibar Rayo de ayer Villarreal cuatro Barça cuatro Atlético Madrid dos Girona cero Espanyol uno Getafe uno

Voz 2 04:20 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días el tercer día del mes de abril y hoy también novias no en todo el país va a llover

Voz 0978 04:27 en prácticamente cualquier momento de la jornada pero es sobre todo la segunda mitad del día en el Cantábrico gran parte de Galicia extremo noroeste de Castilla y León en toda la ibérica el Valle del Ebro los Pirineos Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana algunos chubascos pero más débiles también alcanzarán Baleares aquí con ambiente frío con el paso de las horas ir bajando la temperatura a última hora la próxima noche en la Ibérica en la Cordillera Cantábrica la nieve puede caer por debajo de los mil metros de altura sol en el centro y sur del país pero los próximos días la lluvia volverá también

estas comunidades son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

desde que se inició el tortuoso camino hacia el Brexit

Voz 0095 06:17 Theresa May ha ido intentando negociar con los suyos qué pasos dar para conseguir el divorcio con Europa pero los suyos le han tumbado tres veces su acuerdo de Salida y ahora Make quiere apoyarse en la oposición laborista Corres sal en Londres Begoña Arce buenos días buenos días quiere reunirse con el líder de los laboristas con Corbijn y quiere pedir otra prórroga la Unión Europea no sabemos Begoña que le va a resultar más difícil

Voz 0273 06:41 Theresa May llama a la desesperada al líder de la oposición Jeremy Corín para que salve el Brexit

Voz 0047 06:46 o para echarle la culpa de su fracaso

Voz 0273 06:49 era ministra siempre había sostenido que Corbijn no está capacitado para gobernar el país au tomar decisiones de Estado pero ahora recurre a él como última solución

Voz 12 06:58 Bob Pop o falsos

Voz 0273 07:01 Carmen con el líder de la oposición y tratar de acordar un plan para comprometernos y asegurar que abandonamos la Unión Europea y lo hacemos con un acuerdo may pedirá una prórroga tan corta dijo anoche como sea posible cualquier plan que pacte con Corbijn será sometido a la aprobación de los diputados para presentarlo al Consejo Europeo el próximo día diez su decisión ha enfurecido a los euroescépticos Conservadores Mike corre el gran riesgo de un estallido interno en el partido en el Gobierno riesgo también para el líder laborista que ha aceptado la propuesta

Voz 13 07:32 Antonio a prisión veinte Whitney habrá pescado

Voz 0273 07:36 estoy contento de que nos encontremos hay que tener una discusión con la primera ministra necesitamos asegurarnos de que el Parlamento tiene la oportunidad de votar los acuerdos

Voz 1727 07:46 el ex Quick las decisiones

Voz 0273 07:48 con Corbijn acaban en nada May presentará una serie de opciones a votación en los Comunes y el gobierno acatará la decisión de la Cámara pero solo si los laboristas también lo hace todo este proceso espera que esté concluido el veintidós de mayo de modo que el Reino Unido no deba tomar parte en las elecciones al Parlamento Europeo ya

Voz 0095 08:06 este lado Macron le pone voz al cansancio de todos

Voz 1322 08:09 luego Helmut gerente Juan de Fernández

Voz 14 08:13 si los británicos no han sido capaces de proponer una solución consensuada tres años después de referéndum la salida sin acuerdo será una responsabilidad únicamente suya la Unión Europea no puede seguir siendo el rehén de una crisis política en el Reino Unido

Voz 0095 08:29 cansancio hartazgo sí pero nadie quiere un final traumático corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenos días habla muy buenos días así que Griselda si la pide formalmente tendrá prorroga mi habrá prórroga sí pero el problema es de

Voz 0738 08:44 entonó la opción de dar más tiempo por problemas políticos británicos internos y eso incluye la búsqueda de consenso es una opción prevista por los jefes de Estado el desgobierno el problema es que el plazo género ya tensiones en la última cumbre entrena con Merkel porque Francia exigente limitó cualquier ampliación a esa convocatoria en europeas en Long es un listón que mi tendrá dificultades para modificar aunque tus presidente del Consejo Europeo ha pedido paciencia para evitar que el debate europeo se abra antes de saber bajo qué condiciones presenta su demanda la primera ministra británica osea que aquí hay nuevo compás de espera que hoy analizarán los eurodiputados tras escuchar a Juncker que ha anunciado una comparecencia ante el Europarlamento para

Voz 11 10:08 la sabiduría dice todo a su tiempo

Voz 17 10:12 las duras dicen yo a un poco más no

Voz 11 10:16 yo digo Arona

Voz 1402 10:19 que tu propio camino lleva hace ahora el nuevo se ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

son las ocho y diez las siete y diez en Canarias hoy los periodistas volvemos a la Carrera de San Jerónimo Se reúne como les hemos contado en la portada a la Diputación Permanente del Congreso así que lo primero José María Patiño buenos días

Voz 1402 10:45 muy buenos días Pepa es recortar el contenido de los decreto

Voz 1727 10:47 los que se tienen que convalidar la mayoría ya está

Voz 1402 10:50 en vigor es equiparan las bajas por paternidad y maternidad Si rebajar subsidio a los parados de duración a los cincuenta y dos años se amplían plazos y garantías en las viviendas de alquiler se establece un plan de contingencia en caso de Brexit duro y además dentro nacido en el orden del día los dos últimos decretos leyes aprobados el pasado viernes sobre los estibadores pactado con los sindicatos el permiso a los ayuntamientos para que puedan utilizar el superávit sin tener que amortizar

Voz 1727 11:15 y lo segundo Patiño van a salir adelante todos

Voz 1402 11:18 bueno a pesar de la incertidumbre que aporta el actual clima político el Gobierno está convencido de que sacara adelante los seis decretos leyes alguno con esa ajustada mayoría de XXXIII a XXXII que se establece la actual Diputación Permanente para ello aún se negociaba ayer con el PNV Unidas Podemos Esquerra IP de Cat se inclinan por dar su voto favorable al los denominados decretó sociales incluso ciudadanos votará a favor de Brexit Eide igualdad que como PDK adquiere que se tramite además como proyecto de ley a través de las Diputaciones permanentes del Congreso y del Senado una posibilidad Pepa que yo creo va a quedar otra vez inédita sólo el PP en principio va a votar en contra todos por estar en desacuerdo con esta manera de gobernar en periodo electoral porque los decretos leyes aumentan el gasto publico

Voz 0095 12:04 Patiño hasta luego hasta ahora un mes y tres días es el tiempo que ha transcurrido entre esto

Voz 18 12:11 el han tanteado para ir en las listas europeas decía

Voz 19 12:14 cada no ha recibido ninguna oferta no la han llamado nadie de Ciudadanos

Voz 5 12:23 a esto suena ya está también es tu casa la casa común del constitucionalismo en el siglo XXI

Voz 0095 12:29 la casa común del constitucionalismo del siglo XXI Soraya Rodríguez ha encontrado acomodo en un puesto seguro el número tres de la lista naranja al Europarlamento por lealtad a España explicó ella

Voz 20 12:41 cuando hay una cuestión tan esencial que está en juego por la que tenemos que luchar Creed me y no es fácil por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país

Voz 0095 12:51 el fiasco del fichaje de la popular Silvia Clemente en Castilla y León Ribera exhibe fichaje socialista de campanillas Óscar García

Voz 1645 12:59 si finalmente Rivera ha conseguido el golpe de efecto que tanto desea incorporar a un peso pesado actual del Partido Socialista para lanzar a Sánchez el mensaje de que hasta en su partido se van por haber pactado con los independentistas ha sido una operación donde Rivera se ha implicado en primera persona Nos dicen fuentes del partido que ponían como condición eso sí que Rodríguez abandonara el PSOE antes de anunciar su proporción aunque fuera como independiente a la lista de Ciudadanos los altos cargos de la dirección con los que hemos hablado opinan que el mensaje ahora contra Sánchez va a ser muy potente porque además a las filas naranjas también se ha incorporado el mundo oval el abogado del Estado que fue cesado por el Gobierno porque el uno de octubre por su parte fuentes del PSOE aseguran que la decisión de Rodríguez les produce congoja no

Voz 1402 13:40 no entienden que alguien que lleva tantos años en el PSOE

Voz 1645 13:42 que ha sido tanto entre otras cosas secretaria de Estado de Cooperación cambia todo por un puesto en una lista para estas fuentes el socialismo también está en

Voz 0095 13:50 la de pero además del nombre de Soraya Rodríguez en el diario de precampaña se ha colado una película Titanic esa que cualquier asesor de comunicación prohibe mencionar en campaña porque con nota hundimiento todo por la explicación que la portavoz del Gobierno le dio al lema socialista de la campaña ad que pase lo que pase esas precioso

Voz 21 14:09 de Titanic

Voz 5 14:11 hombre por favor no estamos mirándonos finales estamos mirando la historia de amor

Voz 21 14:16 por qué hay en la película cuando él le dice a ellas

Voz 0095 14:19 pase ad que cuente Titanic el PSOE en teoría quiere llamar a la movilización con su lema para que no pase lo que pasó en las andaluzas hay daba buenos días buenos días Pepa pero entre el lema y la explicación entre el lema El Titanic la oposición ha encontrado un filón si el presidente del Gobierno defiende la frase elegida con todo el ahínco

Voz 22 14:36 todo está nuestra mano porque las cosas pasan porque hacemos que pasa porque cada uno de nosotros

Voz 1402 14:42 tras hace que pasa a qué pasa

Voz 0047 14:45 qué pasa pues ya veremos que pasa de momento lo que sí ha pasado es que además dice Laura Sánchez el ministro Ábalos también le potencial al lema

Voz 23 14:51 es un buen lema buenas lema son los que generan

Voz 1402 14:54 las discusiones esas polémicas no los que no merecen

Voz 23 14:57 en una atención no son buenos y que desde el PP nada

Voz 0047 14:59 de pasar la oportunidad ni Pablo Casado que este Gobierno es el Titanic es un barco que se hunde pretenden que la orquesta siga sonando ni Teodoro García Egea

Voz 19 15:08 que pase pronto que pase pronto peligrosas y se vaya a su casa

Voz 24 15:13 miles desde Ciudadanos Edmundo Bal que pase es que siga dale que te veo que pacte con los independentistas lo que va a pasar es que Albert Rivera va a ser presidente del Gobierno de España la broma de la oposición ha llegado incluso envidia en redes de los populares

Voz 0095 15:26 en una en el que un Leonardo Di Caprio con la cara de Pedro Sánchez yo naked Winslet con la cara de Quim Torra surcan los mares acaramelados a punto de besarse Yakin Torreal a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella que presentó la Fiscalía contra él acusándolo de desobedecer a la Junta Electoral y su orden de retirar los lazos amarillos en los edificios públicos en las instituciones Radio Barcelona Joan Bofill o la Pepa buenos días ya tenemos reacción del president verdad

Voz 0931 15:57 sí exactamente Torra colgado una foto en Twitter firmando esta querella con el texto hemos decidido vivir sin miedo primero fue Artur Mas por el nueve N luego uno de octubre y ahorra Torra ya tiene encima de la mesa esta querella el tribunal abra investigación por los hechos de no retirar los lazos ha nombrado un juez instructor Carlos Ramos que decidirá si el presidente tendrá que ir a declarar en sede judicial se enfrenta hasta dos años de inhabilitación

Voz 0095 16:19 y todavía sobre la precampaña en relación con la noticia que dimos el lunes sobre las gestiones del secretario de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso para la financiación de Vox en León hemos recibido una carta de su presidente Juan Chicharro en la que afirma que vincular a esta fundación cierto partido político es totalmente fue el So y atenta contra el honor de esta fundación y sus fines estatutarios queremos precisar nosotros que la información dada por láser ya recogía esta posición al afirmar que Jaime Alonso sostenía que su actuación con Vox formaba parte de su esfera particular y no tenía nada que ver con la Fundación Francisco Franco también añadía en la noticia que la Fundación se desvinculaba de su secretario general en su relación con Vox son ahora las ocho diecisiete las siete y diecisiete en Canarias

Voz 11 17:11 hipotecas sin comisiones sólo con tu nómina domiciliada ahora tocaría le rápido legal pero como no lo ocultó que lo recita un poema

Voz 12 17:20 desde Euribor más cero noventa y nueve uno noventa y nueve primer año un ingreso variable uno veintisiete revisión semestral sin obligación de contratar otros productos

Voz 11 17:34 que para una decisión así no puede haber es letra pequeña hipotecas Bankia más información en cualquier punto es

Voz 25 17:43 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año contratos neumáticos Michelín de turismo a cuatro por cuatro su o moto ignore alto llega hasta sesenta euros en cheques carburante hoy no otras experiencias

Voz 1402 17:56 condiciones de auto punto es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 26 18:05 Pepa Bueno

Voz 1727 18:07 la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación por

Voz 0095 18:09 las presuntas terapias para curar la homosexualidad que siguen partiendo el Obispado de Alcalá de Henares una ley autonómica prohíbe en Madrid este tipo de practicas practicas como las que nos ha contado en la SER Sergio que es un chico que estuvo yendo a esas sesiones durante tres años

Voz 1027 18:26 intentaba buscar culpables a ver

Voz 27 18:29 son sexual también no lo sabía que es una mala relación con mi padre que es una madre protectora parece que yo me estaba dando a a la vida que para mí a la vida pecaminosa muchos de las personas que terminan entrando en estas tierras Dios terminen siendo dedicadas porque porque quieren controlar los impulsos de la persona a la vivido a mí sí me dedicaron

Voz 0095 18:51 lo Medicare un Jabois para curarlo de Serguéi en teoría

Voz 1389 18:55 lo curioso es que parte del temario de estos cursos es un temario que podría pasar por válido fíjate lo que dice un documento del Obispado la desinformación sobre este tema está llevando a muchos adolescentes a pensar que han de aceptarse por lo tanto se les está condenando a una vida de sufrimiento de mentira de degradación de muerte en lugar de ayudarles a descubrir y madurar su verdadera identidad se les condena a vivir una falsa identidad está bien hay que cambiar dos o tres cosas pero está bien eso que se describe es exactamente lo que ocurre aquí es el obliga a vivir en una mentira es decir lo que ocurre con el pensamiento retrógrado de la Iglesia es que muchas veces a cierta el diagnóstico pero equívoca el paciente con ese documento la Iglesia lo que estaciones auto diagnosticar describe lo que ocurre si alguien hace caso a sus consejos y quizás lo más preocupante sea que se haya pasado en público de censurar la homosexualidad por parte de los sectores más retrógrados a intentar cambiarla algo que corresponde bastante con estos tiempos no resistirse al progreso sino volver atrás

Voz 1727 19:57 hasta mañana Jabois hasta mañana un beso son las ocho y las siete y veinte en Canarias

hasta mañana Jabois hasta mañana un beso son las ocho y las siete y veinte en Canarias

Voz 6 20:19 avanzado la Cadena SER esta mañana a Manuel Moix

Voz 1275 20:22 es es fiscal jefe de Madrid ha sido denunciado por colonizar la investigación del caso espías del espionaje político en la Comunidad para favorecer los intereses del PP esa denuncia está ya en la mesa del Tribunal Supremo y la firma uno de los guardias civiles absueltos en el juicio de la llamada gesta pilló

Voz 28 20:39 comenzó la investigación compositor con posicionamientos obtenidos de forma ilegal por su jefe don José Luis Olivera Serrano por el fiscal superior de Madrid excelentísimo señor don Manuel Pla la UDEF usó un listado de teléfonos obtenido de forma confidencial para instar al fiscal que librarse un mandamiento sin autorización judicial que yo

Voz 29 20:59 me niego a rectificar tú uno de los impongan Sky ordenado por el señor quería que pusiera falsedades yo no me fío mide señor Oliver han ido el señor Boix

Voz 1275 21:08 son algunas de las declaraciones que se escucharon de algunos de los acusados en el caso espías durante el juicio celebrado a primeros de año juicio que se cerró el pasado diecinueve de febrero con la absolución de los acusados la denuncia contra Moix presentada ahora se le acusa de varios delitos entre ellos pertenencia a organización criminal cohecho y prevaricación

Voz 30 21:30 los testimonios de gente que han acudido estas terapias con dos años que hace un daño muy grande a esta persona que está descubriendo su orientación sexual y que éste le niega que teclee habla de forma muy perjudicial

Voz 1275 21:44 es de Rubén López portavoz de Arco public estudia llevar a la Fiscalía a los supuestos cursos las supuestas terapias ofrecidas por el Obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad cursos a los que asistieron menores de edad niños de doce y trece años y que investiga la Comunidad de Madrid tras las denuncias que le llegaron ayer mismo Arco boli también denunció hace casi tres años Alena Lorenzo una coach que ofrecía estas terapias en su página web en la que el Gobierno regional ha sancionado por una infracción muy grave su página sigue funcionando esta mañana PSOE y Podemos piden al Gobierno del PP que velen para que la ley LGT Bay se aplique en todos y cada uno de estos casos José Manuel Franco y Clara Serra en La Ventana de Madrid

Voz 1402 22:22 parece que existen demasiadas trabas para que se aplique en yo sinceramente espero una reacción inmediata de la Comunidad de Madrid de la consejería correspondiente ante esta verdadera vergüenza porque es una vergüenza lo que está sucediendo es un insulto

Voz 1727 22:36 pues tres te montan aprender acritud el Partido Popular porque ya sabemos que lo que tenemos es una ley como tú bien dices pero también un gobierno a la al que no le gusta esta ley porque claro no ha habido ninguna voluntad por parte del Partido Popular de llevar a cabo implementar la ley más bien la dejado morir no

Voz 13 22:55 más noticias de Madrid en titulares cometidas armas

Voz 6 22:57 no Ángel Garrido aprovecha el Consejo de Gobierno de este martes para despedirse para ir de número cuatro en las listas del PP al Parlamento Europeo el presidente de la comunidad todavía no han puesto fecha a la renuncia oficial a su cargo

Voz 1275 23:09 haremos no ha respondido a la invitación de Madrid en pie para reunirse hoy de cara a la posible confluencia en las elecciones autonómicas anticapitalistas e Izquierda Unida habían fijado la Reunión en el Teatro del barrio como terreno neutral pero finalmente no se va a celebrar

Voz 6 23:20 ochenta y dos mil personas están llamadas hoy a votaran en las elecciones de rector en la Universidad Complutense hay dos candidatos el actual rector Carlos Andradas y el catedrático de Veterinaria Joaquín Moya

Voz 1275 23:29 el Real Madrid ya tiene licencia de obra para el nuevo Bernabéu y los trabajos van a comenzar en mayo en el base de la Castellana se construirá una gran plaza de veinte mil metros cuadrados del estadio contará con una gran cubierta y una fachada de acero inoxidable

Voz 5 23:46 no

Voz 31 23:49 el Real Madrid visita esta noche al Valencia

Voz 1161 23:51 incidan cierra la polémica de la portería Sampe buenos días buenos días generada por la titularidad el pasado fin de semana de su hijo Luca el técnico devolverá hoy a los palos al costarricense Keylor Navas al que dio descanso y sí que fuera el lesionado Courtois con lo que Luca vuelve a ser convocado pero para el banquillo Se cierra la polémica esta temporada y Zidane dice que también para el futuro

Voz 4 24:09 no vamos a tener el tema del próximo año de los portero va a ser bien claro te lo digo yo

Voz 1161 24:15 desde las nueve y media se quedan fuera de la lista Brahimi Valverde tampoco estará el sancionado Nacho ni los lesionados Llorente Courtois Carvajal y Vinicius arbitra el colegiado aragonés Jaime Latre antes a las ocho y media Éibar Rayo para los dos Paco Jémez puede ser una de las últimas opciones de sacar un poco la cabeza son Banja y la Elustondo por lesión más del sancionado Santo arbitral navarro Undiano Mallenco anoche Espanyol uno Getafe uno dos Girona cero los de Simeone llegarán el sábado al Camp Nou con a ocho puntos del Barça

Voz 1275 28:48 si hasta este domingo se celebra en la Comunidad la vigésimo primera edición de la Semana del Cortometraje de Madrid con algunos de los mejores cortos de la escena internacional Enrique García

Voz 39 28:57 me temo que tal cómo estás bien dónde está

Voz 1322 29:00 soy tu padre

Voz 19 29:05 ah sí

Voz 13 29:06 comienza a madre Rodrigo solo Goyo corto nominado a los Oscar este año que se presentó en dos mil diecisiete en la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid un festival con veinte años a sus espaldas que se ha convertido en un escaparate de la producción de cortos y que en esta edición cuenta con sesiones en sesenta y ocho municipios de la región y con una programación muy plural Pilar García directora

Voz 40 29:28 hay animación documental y hay sobre todo ficción en fricción destaca el drama pero contado de una manera muy diferente

Voz 13 29:39 Colombia es el país invitado Arantxa Echevarría será homenajeada en la sección oficial los cortos optarán a ocho premios diferentes ocho grados en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí

son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixa patrocina este espacio en las calles de Argel y a los ciudadanos que llevan más de seis semanas protestando contra Buteflika han estado toda la madrugada celebrando la dimisión Javier del presidente

Voz 0858 30:30 Se marcha presionado también por los militares abandona a Buteflika después de veinte años al frente de ese país pero a los manifestantes no les basta quieren un cambio total en el régimen corresponsal Sonia Moreno

Voz 41 30:48 el pueblo quiere que renuncien todos coreaban los ciudadanos en el centro de Argel esta noche poco después de que el presidente de las seis Buteflika presentase su dimisión al Consejo Constitucional Se le vio en imágenes como entregaba la carta de renuncia donde escribe que toma esta decisión con consciencia para contribuir al apaciguamiento de los ciudadanos que permita proteger juntos Argelia en el futuro mejor al que aspiran poco antes el jefe del ejército y viceministro de Defensa Gaid Salah había difundido un comunicado tras una reunión con los altos cargos militares en el que daba un ultimátum a Buteflika hice posicionada con el pueblo para que Coupé

Voz 1727 31:22 den decía a sus legítimos derechos Constitución

Voz 41 31:24 canales entre la gente que esta noche salió a la calle se ve una pancarta que este viernes volverán a manifestarse para acabar con lo que ellos llaman la pandilla están hartos mantienen no quieren ni a la élite política ni a la militar

Voz 1402 31:37 lo está contando la ser uno de los agentes absueltos en el caso por el espionaje político del PP en Madrid denuncia Manuel Moix al antiguo fiscal jefe Anticorrupción el guardia civil asegura que Moix manipuló datos

Voz 0858 31:49 durante esa investigación para favorecerá

Voz 1402 31:52 Segura al PP Miguel Ángel Campos denuncia presentada ante la Sala Segunda del Supremo por uno de los guardias civiles que fueron acusados del espionaje a políticos en Madrid está dirigida contra quien fuera fiscal superior en esa comunidad y fiscal jefe Anticorrupción Manuel hoy por pertenencia a organización criminal prevaricación cohecho o tráfico de influencias entre otros delitos según la denuncia Moix incurrió en múltiples irregularidades en la investigación del caso espías para favorecer los intereses del Partido Popular acusando del espionaje a quién no tenía nada que ver en él el propio comisario Barrado reconocía en el juicio las irregularidades que

Voz 28 32:29 yo me

Voz 29 32:29 Evo a rectificar tú uno de los informes ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío mide señor Oliver han ido de señor Boix le ha contestado a la pregunta

Voz 1402 32:43 el escrito también solicita que Manuel Moix en la actualidad fiscal de Sala del Supremo pague una fianza de doscientos cincuenta mil euros por daños morales al denunciante

Voz 0047 37:05 qué tal buenos días de nuevo menos mal que a mí me consta

Voz 1727 37:08 que tú eres del madrugón eh sí sí pero pero lo que no piensen en Belén agarraron me consta que me escribes desde Málaga pero me estáis poniendo a prueba de estar lúcido a las siete y media de la mañana cuando repasamos lo que lo que se escribe por ahí entre lo que se escribe hoy hay una información que publica El Confidencial y que se titula así el tribunal se plantea excarcelar a Juncker y al resto para recoger el acta si son elegidos es una información

Voz 0095 37:37 con que firma José Antonio Zarzalejos colaborador de este programa ya hemos llamado José Antonio buenos días

Voz 1027 37:44 hola buenos días Pepa no tú citas fue

Voz 0095 37:46 es jurídicas muy próximas al al tribunal para contar que claro muchos de los dirigentes encarcelados y juzgados ahora son candidatos en la primavera electoral que tenemos por delante el Tribunal tiene que aplicar por un lado el reglamento de las Cámaras respectivas Por otro lado la Ley sobre sus derechos políticos no

Voz 1027 38:08 claro ayer se publicaron por las Juntas Electorales Provinciales en el Boletín Oficial del Estado todas las listas en esas listas conjuntas juntas las respectivas han proclamado a varios concretamente a que argumentaba y ensanche ir Rull candidatos a las cámaras por lo tanto el Tribunal tiene que aplicar el principio insoslayable que le hecho la participación política que está prevista en el artículo veintitrés hay que tener en cuenta que ninguno de ellos está condenado aunque todos ellos están procesados estar sostengo vídeos del cargos que tenían pero no de los futuros por lo tanto el el Tribunal tiene que tomar inmediatamente peticiones de cómo va a facilitar el ejercicio del derecho a la participación política de estos procesados que son candidatos entre esas medidas que tienen que tomar es si son elegidos la excarcelación temporal para que comparezca ante la Junta Electoral Central de Jurgen o prometan la Constitución el recojan el acta a lo que tienen derecho

Voz 0095 39:33 luego Zarzalejos eso ocurriera si todas esas circunstancias se dan son elegidos los excarcelado para que se hagan cargo del acto luego empiezan las sesiones en el Parlamento que pasaría hay

Voz 1027 39:44 bueno esto es otro de los problemas que tiene que resolver el Tribunal que hasta el momento no tiene no tiene si no hay una solución jurídica o técnica aclara Solana tendrían que recurrir a la posibilidad de aplicarles

Voz 0559 40:00 la posibilidad de

Voz 1027 40:02 eso telemático es decir que puedan votar en las comisiones o en las sesiones a través de una tecnología que telemática lo que ocurre es que en principio el Reglamento del Congreso no no prevé el voto telemático para supuestos de diputados senadores que estén en situación de prisión preventiva que es quizás el grado de ambigüedad con que dice el artículo del reglamento está redactado permita al tribunal encontrar una una vía para que se poco telemático sea posible en cualquier caso hay que habilitar algún tipo de medida para que si salen elegidos los procesados participen con alguna limitación pero participen en los debates de el estrenado inglés

Voz 0095 41:04 compromiso y esto es fundamental

Voz 1027 41:07 por tantísimo porque tiene que ver con la garantía a la participación política que va ser examinada por el Tribunal de Estrasburgo

Voz 0095 41:15 parece claro que este tribunal quiere que no haya nada que Estrasburgo pueda considerar en fin indebido en todo el proceso y en los derechos políticos de quiénes están siendo juzgados Zarzalejos un abrazo muchas gracias gracias a vosotros adiós un beso son las ocho y cuarenta y dos minutos ahora las siete y cuarenta y dos en Canarias cuantos asuntos delicados tenemos por delante Mariola cuantos asuntos para ir desbrozado el camino de aquí a las elecciones y una vez que se celebren no

Voz 1505 41:45 en ya te digo este último que señalaba hay será par es particularmente interesante porque en el fondo de lo que estamos hablando es casi de una no no tiene alternativa al tribunal el Tribunal tiene que garantizar la efectividad de ese artículo veintitrés de la Constitución y está vigilado por la jurisprudencia del Tribunal donados si se quiere por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya tiene algunos pronunciamientos en entornos distintos al nuestro que afectan por ejemplo a Turquía pero que tiene que son casos con algunas coincidencias sobre potenciales diputados que están privados de libertad cómo se garantiza su participación política por lo tanto ya tenemos un marco en un estándar de protección de de de esos derechos de participación política que ha fijado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que condicionan porque

Voz 1727 42:38 han partes espacio jurídico europeo La

Voz 1505 42:41 o del derecho en España por lo tanto de lo que no se está hablando hoy El Confidencial y particularmente Zarzalejos es de algo que con lo que ya se sabe de derecho con lo que ya se de la jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberíamos poder haber ingerido todos sin necesidad casi de que no es lo confirmara una fuente judicial no pretendo restarle importancia a la exclusiva de sí

Voz 0095 43:01 pero cuánta cuenta pedagogía va a haber que hacer eh creo y más en campaña porque saldremos de una acompañen nos metemos en otra

Voz 0047 43:10 sí tenía razón Pepe cuando cuando hablaba desde el horizonte tan delicado y tan complejo que tenemos con con multitud de temas la campaña son sobresalto y además un sobresalto que que tiende a no diré frivolizar pero desde luego tiende a lo anecdótico como hemos comentado ya anteriormente a propósito del del lema del Partido Socialista tiende a la simplificación esa las simplezas diría incluso no lo estamos viendo en la manera en que los titulares de sal gorda de trazo grueso que que Part plantea particularmente el Partido Popular en alguna medida también Ciudadanos Vox está haciendo otro tipo de campaña en la que

Voz 5 43:45 en función constantemente que el Estado que está en venta

Voz 0047 43:49 lo que sí que ha sido entregado a los independentistas a los enemigos de España irá enfatizó todo esto porque me parece como tú muy bien dices que va a haber que hacer pedagogía porque seguramente esta situación va va a generar un nuevo ruido no yo creo que sí

Voz 0095 44:03 producir insisto entre unas elecciones y otras

Voz 0047 44:06 sí sí es un momento en que si salen elegidos

Voz 0095 44:08 Charlene que elegidos para para el Congreso y claro los que sean elegidos para el Congreso son los que tienen sus derechos políticos a futuro intactos como decía Mariola hay decía Zarzalejos en un acto

Voz 0047 44:20 a su participación debe estar garantizada de la manera que sea pero debe estar garantizada yo creo que además es Mariola lo lo lo lo enfatizaba no yo creo que es muy importante ha habido digamos en contraste con con la prisión preventiva que ha generado mucha polémica que genera desconfianza en muchos observadores internacionales que creen que se ha abusado de esta medida cautelar y que que es una situación injusta desde luego muy discutible la de la de esa larga prisión preventiva al que han tenido en contraste con esto yo creo que el Tribunal desde luego hará muy bien en defender esos derechos políticos sino

Voz 0095 44:54 vocalmente sobre asuntos de fondo asuntos que quedan orillado en la campaña mientras estamos en la espuma de los días la economía por ejemplo que hemos tenido en las últimas horas una advertencia de llamar la atención desde el Fondo Monetario Internacional que no es que acierte mucho con sus pronósticos pero en fin es el Fondo Monetario Internacional enseguida vamos a eso

Voz 1727 47:22 Nos vamos volvemos en realidad en directo a Bruselas porque hasta ahora está previsto que el Europarlamento empieza a votar una reforma para que en caso de que haya un Brexit sin acuerdo el doce de abril los ciudadanos británicos puedan entrar a territorio europeo sin visado eso sí siempre que las estancia vaya a ser corta corresponsal Griselda Pastor ola de nuevos pues muy

Voz 0738 47:43 buenas aquí están los eurodiputados ya en el debate previo y a punto de empezar este voto para eliminar los visados si hay reciprocidad al Reino Unido y también a Gibraltar aunque a condición de precisar que este no es territorio británico escuchamos al socialista López Aguilar

Voz 49 47:56 al final espero que habrá que solicitar el visado de el reducido Litani evitar ningún Stoudemire con lo que sea pero cumpliendo el principio cuyo interés absolutamente prioritario

Voz 0738 48:12 es una prioridad que acaba de ser aprobada podemos confirmarlo en esta votación que ha sido rápida y es el primer ejemplo nos ha dicho López Aguilar de el compromiso entre el Gobierno Sánchez hizo el resto para facilitar el Brexit sin renunciar al territorio gibraltareño

Voz 18 48:30 Davis Elda hasta la próxima que puede ser en breve gracias buenos días

Voz 0095 48:36 sí pero no sólo el Brexit del Brexit puede ser un grave accidente político si es por las bravas y es sin acuerdo pero no sólo el Brexit hay de fondo una guerra comercial que empieza a pasar factura a la economía ayer

Voz 1402 48:49 lo puso de relieve la eh

Voz 0095 48:52 la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde diciendo ojo que la economía se en frías en enfría más rápidamente de lo previsto Emilio Ontiveros buenos días

Voz 0559 49:02 Arteta buenos días Juan todos nos tenemos que preocupar

Voz 0095 49:05 qué es la pregunta que siempre te hago porque en el fondo no acierta siempre pero llevamos mucho tiempo advirtiendo ojo que esto se enfría ojo que estos enfría

Voz 0559 49:13 es verdad es verdad que yo creo que él fundó le ha visto las orejas al lobo porque está verificando que casi las tres cuartas partes de la economía mundial está desacelerándose es decir de igual forma que hace un par de años hablaba de crecimiento sincronizado hoy podemos hablar de desaceleración sincronizada sin llegar

Voz 1027 49:37 es verdad a una reflexión

Voz 0559 49:40 pero si con una amenaza suficientemente importantes como para que la economía mundial en su conjunto crezca mucho menos dentro de ese mundo la eurozona como el paciente con el encefalograma más plano añadiendo la amenaza que tocaba baste señalar de un Brexit que aunque fuera relativamente suaves ya está pasando factura por la vía de una contracción comercial de las relaciones con la segunda economía más importante de Europa