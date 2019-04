Hoy por Hoy (03/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:06 la policía política que presuntamente investigó a Podemos ofreció protección aún ex ministros del Gobierno de Hugo Chávez a cambio de información sobre la financiación de la formación morada según cuenta el Confidencial tres agentes de la Policía Nacional se reunieron con S

Voz 3 00:22 ex ministro de nombre Rafaeli sea

Voz 1727 00:24 el consulado español en Nueva York dijeron que hablaban en nombre del Gobierno de España Isabel Quintana buenos días

Voz 4 00:31 buenos días Pepa ocurrió según cuenta el diario digital

Voz 5 00:33 el de dos mil dieciséis el comisario Fuentes Gago ofreció protección al político venezolano para él y su familia Si confirmaba la entrega en dos mil ocho de más de siete millones de euros a la Fundación CEPS el germen de Podemos y lo hizo a petición de Jorge Fernández Díaz

Voz 6 00:47 yo hablo con el ministro de Interior español y al ministro español habló con el presidente español yo sólo tengo un mandato aquí deseen acompañar a estas personas que decirle a usted que me digan los nombres de las personas que quiere que documentó hemos en España y que les demos una nueva identidad una nueva vida o la que ustedes tienen Camus eso es mi compromiso yo vengo aquí con ese mandato usted me lo dice y lo hacen está a punto de comenzar en el

Voz 1275 01:14 para el Supremo la declaración del comisario de los Mossos Ferrán López que asistió a las reuniones de coordinación para impedir el referéndum después terminó sustituyendo al mayor Trapero durante la aplicación del ciento cincuenta y cinco Alberto Pozas buenos días buenos

Voz 0055 01:26 sí así es previsible que en algunos puntos avale la versión de Trapero ya lo hizo hace un año ante el juez Llarena advirtieron personalmente a Carles Puigdemont suben de que el referéndum pondría en peligro la seguridad ciudadana pero negó como también ha dicho Trapero que recibieran algún tipo de orden política está por ver eso sí cómo responde a dos preguntas fundamentales y su dispositivo fue deliberadamente insuficiente en uno de octubre la situación mejoró después de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1275 01:48 en Sevilla acaba de comenzar la inauguración de la Cumbre Mundial del Turismo que reúne a más de ciento ochenta países ya mil quinientos empresarios acude el presidente Pedro Sánchez que va a aprovechar para reunirse allí esta tarde con Barack Obama Palacio de Congresos Paco barreras Armesto buenos días

Voz 1874 02:03 bueno si así ya está en marcha la ceremonia inaugural de esta cumbre quedó abierto el grupo Siempre Así entonando sobre el escenario su famosa Sevilla tiene un color especial el el consejero delegado de la cadena Hilton el presidente del Consejo Mundial de Turismo que organiza esta cumbre Christopher una seta ha cifrado en tres mil millones de dólares las inversiones que se van a comprometer en este foro y ha destacado que de este sector genera uno de cada cinco empleos que se crean

Voz 5 02:26 en todo el mundo el presente el Gobierno Pedro Sánchez va a intervenir

Voz 1874 02:28 también en la inauguración de momento tiene la palabra el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno y su visión del mismo

Voz 1 02:35 liderando el descubrimiento de América

en Gran Canaria han localizado una patera con ocho inmigrantes a bordo según ha informado Cruz Roja los migrantes fueron trasladados a última hora de ayer al muelle de Arguineguín is encuentran todos en buen estado de salud y atención al tiempo porque hay entra en la península una masa de aire ártico procedente de Groenlandia que va a provocar un descenso importante de las temperaturas en buena parte de la mitad norte

Voz 1434 03:04 José Luis Caro Vinagre uno de los guardias civiles absueltos en el caso espías ha denunciado ante el Supremo al ex fiscal superior de Madrid Manuel Moix por obstaculizar la investigación de este caso para favorecer los intereses del Partido Popular

Voz 5 03:17 según esa denuncia a la que ha tenido acceso láser

Voz 1434 03:20 fueron acusados del espionaje quiénes nada tenían que ver con el Alfonso Ojea

Voz 1355 03:24 la denuncia ha sido presentada por uno de los Guardias Civil

Voz 0089 03:26 les que se sentó en el banquillo del caso espías y que ha sido absuelto en su escrito de denuncia señala directamente al entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix ahora fiscal de sala en el Tribunal Supremo al que responsabiliza de cometer numerosas irregularidades y son palabras textuales en la investigación del caso espías para favorecer los intereses del Partido Popular para el denunciante Moix ha perpetrado varios delitos entre ellos pertenencia a organización criminal cohecho prevaricación la denuncia ha sido presentada en el Tribunal Supremo ante la Sala Segunda de la Sala de lo Penal una de las Hong

Voz 1434 03:58 tienes que se sometió a las terapias del Obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad unos cursos que ahora está investigando la Comunidad de Madrid ha explicado aquí en La Ser en Hora Veinticinco cómo fue su tratamiento se llama Sergio tenía entonces diecinueve años y lo derivaron al psiquiatra donde llegaron a darle medicación

Voz 7 04:15 muchas de las personas que terminan entrando en estas terapias terminan siendo dedicadas porque porque quiere en cuanto la los impulsos de la persona a la vivido bajar el deseo sexual al final así que jugar por esa esperanza de que está superando algo que no hay que superar sino que hay que aceptar

Voz 5 04:34 Medicare

Voz 8 04:36 a mí sí me dedicaron y la Guardia Civil ha detenido en Villaviciosa de Odón a dos chicos de dieciséis y diecisiete años que intentaron atropellar a dos agentes para huir de un dispositivo de seguridad los menores viajaban en un coche robado con las ruedas pinchadas están acusados de atentado agente de la autoridad de robo tenemos nueve grados ahora mismo en Madrid

Voz 1995 05:26 dice Luis Rojas Marcos de los psiquiatras más prestigiosos que hablar eso que hacemos tanto en las radios la actividad humana más eficaz voy a decirlo despacito más eficaz para facilitar nuestro bienestar físico mental y social hablar

Voz 4 05:45 saludos que cada más

Voz 1 05:50 a esto

Voz 1995 05:53 radio lo demás o ruido o silencio es Marcus muy buenos días buenos días no sabe lo que yo estoy la radio ya argumento científico para demostrar justificar para Ensanche hacer aún más ese orgullo que sentimos

Voz 1355 06:16 en diciembre trabajamos en la urgente trabaja en la revista muy porque de Tokio trajo la radio estamos muy orgullosos de hacerlo a una base científica para mostrar aún más orgullo pues sí efectivamente yo creo que es muy muy bien porque lo que hacéis es algo que fundamental para el cerebro para desarrollar el cerebro para proteger al cerebro también para ayuda al corazón por ejemplo no baja la presión arterial o sea que que es muy sano muy sano

Voz 1995 06:44 yo yo le digo hay días que el programa no va bien lo del corazón no es cierto va a mi se me acelera cuánto falta lo entrevistado en fin el nuevo libro en su nuevo libro somos lo que hablamos el poder terapéutico de hablar y hablarnos os contamos historias que contar Luis esas historias de su vida le ayudan a usted a vivir la mejor

Voz 1355 07:07 contarlas hablando pues si me ayuda sobre todo si son experiencias que que me causan ansiedad o miedo me abruman al al contarlas a pues la son sin darte cuenta las organizan un argumento te encuentras explicaciones que sino las cuentas o no las pones en palabras te abruman que producen una gran ansiedad

Voz 1995 07:35 por ejemplo cuenta que era un niño muy inquieto muy parlanchín de los que no se callaba nunca cuenta que en cuarto de Bachillerato suspendió todas las asignaturas menos cojo religión gimnasia información del espíritu nación

Voz 1355 07:49 así es así es yo tuve muchas dificultades a la hora de de fina a la hora de controlar Men aquí el entonces no se conocía lo que hoy día llamamos a un trastorno por hiperactividad hay falta de atención eh ah por lo tanto era más bien un niño travieso niño nervioso a pero tuve la suerte de de en mi caso pues mi madre pues encontró en mí algo a un recuerdo que hice mía Luis tú tienes buen oído porque no aprendes a tocar un instrumento y que al final pues a aprendido a tocar la la batería en un cuarteto la verdad es que yo me salvó no porque no solamente me llevo un una un al alza diría que era verdad la la música sino además para mi autoestima pues fue fundamental por estas artistas que me llegaban de vez en cuando de alguna chica mira qué guapo eres la guitarra es cierto que a usted la batería en un grupo oye si si saber que de los baterías he dicho siempre que un grupo el batería suele ser el el don calen Morán buenos días es decir que el bate

Voz 1995 09:06 a la banda suele ser el más

Voz 1355 09:08 circular voy a decir pues sí pero si es una forma de encauzar la energía y tuve la tuve la suerte de tener buen oído para la música pero aquello me ayudó muchísimo no ir poco a poco pues con la ayuda de otras personas que descubría en algo en mí que que en fin algo que se podría rescatar pues poco a poco pues empecé a aprender no este libro cuenta los marcos muchas cosas hay una inolvidable anécdotas

Voz 1995 09:40 cómica que cuenta desde el principio usted emigra a Estados Unidos en el año sesenta y ocho

Voz 1355 09:45 usted habla inglés dice usted muy malamente es verdad que en inglés el primer día que está usted The Guardian Le llaman por el

Voz 1995 09:55 el altavoz así es decir señor me hizo Makos como fue el del Ice Tzipi como como

Voz 1355 10:02 sé la exilio pues yo estaba en la efectivamente era uno de mis primeros días de interno de médico a en el hospital mucho Maryland yo estaba en la biblioteca oía a dato Marcos hay sí sí yo eso era lo que yo oía verdad hay sí You en inglés efectivamente parece que está diciendo yo te veo yo te veo yo te veo hay si no yo miraba no no veía nada claro lía salía al al al pasillo entonces pues yo miraba los altavoz y oye Marcos I See You yo decía I si yo yo no te veo no imaginaros no lo que es en realidad entonces un amigo con Compay quiero quiero de Guatemala me parece que era viene dice minó Luis no te están diciendo que en a que te ve también Gallas al I lo que en inglés significa intenso que que es la unidad de cuidados intensivos imaginar no lo que Félix

Voz 1995 11:13 en la imagen habrá Carlos Cidón uno de las más prestigiosas siquiera segundo pero Belén un pasillo grita a dónde estás se hace bastante cómico dio una usted y ahora habla ya perfectamente inglés hayan una diferencial y esto mucha gente que escala mucho más seguro que se siente muy muy afectado expresó ayer una diferenció entre el Luis Rojas Marcos que habla español el que habla inglés es usted él mismo en los dos idiomas

Voz 1355 11:43 bueno yo con tanto tiempo siendo el mismo pero el tema es que cuando uno aprende una segunda lengua como me ocurrió a mí yo cuando fui a Estados Unidos a Nueva York concretamente yo no hablaba inglés muy poco había pasado un examen pero es un examen escrito en fin ah cuando uno aprende una lengua a él los primeros quince entre quince dieciséis años y aprende la segunda lengua más tarde sobre todo si la segunda lengua aprendemos en un contexto diferente a ya las asociamos las palabras otro contexto no es lo mismo en inglés y algo tan sencillo como perro por ejemplo no dudó en inglés pues me viene a la mente vive perros que yo he visto en Nueva York cuando me dicen perro en castellano pues yo me acuerdo del perrito que tenía cuando yo era pequeño no quiero decir que que a no ser que una prenda las lenguas en los primeros cinco seis años ha sido uno lo aprenden la segunda más tarde uno tiende a ser diferente otro ejemplo en en en EEUU cuando llegue ello puede el decir un taco en inglés pues no me suponía ninguna liberación no haga o el decir a Elop diu yo te quiero en inglés tampoco me emocionaba pero si lo decía en castellano ha pues sí porque son expresiones que va unida verdad a la primera lengua que has aprendido

Voz 1995 13:14 súper interesante bueno vamos a seguir hablando con Luis Rojas Marcos somos lo que hablamos la primera que vamos a hacer una pequeña pausa en la primera pregunta que le voy a hacer a la vuelta Lluís Bassets y hablar mucho alarga la vida porque eso sería una noticia

Voz 1355 13:28 buenísima para muchos españoles

Voz 1995 13:31 Dartmouth daba alarga la vida vamos a darle una alegría a muchos españoles por ejemplo habla mucho al mar ajo muy buenos días

Voz 20 18:13 sí

Voz 1 18:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 21 18:22 y nosotros hablamos con el doctor Luis Rojas Marcos es bueno nosotros somos muy listos y muy interesantes como lo es el señor Luis Rojas Marcos

Voz 1 18:31 que la pregunta hablar mucho alarga la vida señor Marcos

Voz 1355 18:39 está demostrado en varios estudios multinacionales que las personas que son comunicativas que hablan extrovertida también a viven más vive más que la persona introvertida a la persona que no comunica la persona a más callada esto está demostrado

Voz 1995 18:59 no lo está viendo ahora pero miles españoles están aplaudiendo se están celebrando diciendo voy a vivir un montón voy voy a ser muy feliz porque hablo mucho que en España hablamos mucho se ha hablamos

Voz 1355 19:10 mucho pero además en España como sabéis los españoles somos los terceros del mundo en esperanza de vida y la mujer española que vive de promedio ochenta y seis años y pico de promedio a estar vamos al al la entre las yo creo que sí segunda del mundo no yo no puedo evitar pensar que que la mujer española vive mucho porque habla mucho es comunicativa y comparte comparte lo que siente comparte lo que a lo que piensa no en los últimos infames

Voz 1995 19:45 esto gana España

Voz 1355 19:47 en el año dos mil cincuenta en el país

Voz 1995 19:50 número uno con mayor esperanza de vida del del planeta y hablar sólo porque parece que ultimamente hablamos mucho solos con las redes sociales pero eso no es hablar solo que es hablar solo hablar con uno mismo como ese

Voz 1355 20:03 hablar hablar tiene dos pasos que está muy muy claros en el cerebro humano el primer paso es con invertir sentimientos ideas son fin lo que estemos piensan convertirlo en símbolos símbolos que son las palabras y el segundo paso es pronunciar esas palabras a la hora de pronunciar las palabras no no hay que hacerlo en alto e uno puede estar pensando y al mismo tiempo se está hablando a uno mismo resulta curioso que a pesar de que en pasamos más tiempo hablándonos a nosotros mismos qué hablando lea a los demás no nos enseñen desde pequeños a como hablarnos verdad dice mira cuando hables pide las cosas por favor da las gracias verdad pero no nos dice ni cuando te abres a ti mismo trata de hablarte con cariño trata de hablarte con comprensión a habla te bien eh porque en parte es porque él hablarse uno mismo sobretodo en alto está estigmatizado por por la idea de que el que el que hay habla en alto solo pues está enfermo loco como se decía antes sin embargo no es así en absoluto no lo repito no los seres humanos Nos hablamos continuamente unos altos otros en bajo unos público otros en el cuarto de baño sin que nadie nos vea pero esa ese aspecto lo de que el lenguaje hay que aprenderlo aprenderlo bien y hacerlo bien también

Voz 1995 21:36 ya algunos hemos convertido ese acto de hablar sólo en una carrera profesional no que si yo dientes

Voz 1355 21:44 él

Voz 22 21:45 hablamos mucho no pero cantidad muy bien calidad también yo creo que la calidad mejora con una habla consigo mismo no sé porque esto va muy unido al otro aspecto el arte de escuchar porque obviamente un equilibrio entre una cosa lo otro

Voz 1355 21:59 bueno escuchar es algo diferente verdad que uno puede hacer que escucha y no necesariamente estar escuchando el proceso de escuchar en el en su sentido completo no uno escucha un mentir en de lo que dicen y uno interpreta lo que te están diciendo yo no está preparado para contestar no ese el escuchar es un proceso a más complicado quizás requiere más atención que que hablar por eso a escuchar no es fácil ha el escuchar no es necesariamente sano no te alarga innecesariamente la vida perdón como te alarga el el hablar ha hecho el escuchar si además escuchamos con empatía o con compasión con como hacemos con en psicoterapia no que vienen personas con problemas yo no los escucha ese es un trabajo un trabajo diferente a hablar es muy sano cuanto más hablemos

Voz 1995 23:04 o mejor hablamos de comunicar pero vivimos tiempos doctor paradójicamente tiempos de solera viene incluso en el Reino Unido lo hemos comentado nombraron el año pasado una secretaria de Estado para la soledad en España según datos de línea más del veinticinco por ciento de los hogares de una sola persona es lo mismo

Voz 1355 23:23 sí

Voz 1995 23:24 por ejemplo hablar por teléfono hablar solo que hablar cara a cara con otra persona

Voz 1355 23:29 no no no es lo mismo no es lo mismo el el hablar es hay que separar de nuevo el hablar a solas o la hablarte a ti mismo en alto en voz baja es hablar eso es hablar y muy importante el segundo paso es hablar lo que llaman el lenguaje social no hablar con otras personas y esto también es muy positivo porque al hablar a Nos desahogarnos

Voz 5 23:58 aunque no nos escuchen aunque la persona que tengamos enfrente moviendo la cabeza pero no esté pensando en otra cosa no se salgamos organizamos nuestros pensamientos llevamos un argumento a un sentimiento que no entiendo

Voz 1355 24:11 digamos antes de hablar a por eso están tan importante a la hora de compartir no a la hora de compartir porque además tenemos la la la ventaja que si la persona que no se escúchanos demuestra empatía solidaridad entonces ya es un premio no porque no solamente es no no Sao gamos sino además recibimos de los demás ese ese apoyo no es lo que te pasa lo entiendo no ese sentimiento de de solidaridad que están positivo la soledad eh hay que separar el el estar solos y el sentirnos solos eh hay personas que a mí me pasa lo que pasa que estáis solos pero no sentís solos necesariamente estáis pensando esa es hablando con vosotros mismos

Voz 0089 25:00 estáis haciendo

Voz 1355 25:01 alguna actividad el el sentimiento de sentirnos todo ese es un problema que además de sentirnos solos estamos solos pues efectivamente es el problema es es mayor verdad porque entre causan angustia porque el ser humano en general es un ser sociable por eso todo lo que haga la sociedad para evitar ese sentimiento de soledad esa soledad es muy positivo para la población

Voz 1995 25:30 hablamos con Luis Rojas Marcos somos ojalá el poder terapéutico de hablar de hablarnos y hay un aspecto de todo esto y es justo el contrario que te prohiban hablar que te aíslen que es una forma de tortura y confinamiento solitario siempre a las guerras para volver loca a la gente pero se sigue utilizando a día de hoy en las cárceles en Estados Unidos por ejemplo lugar donde usted vive hay ochenta mil personas en celdas de aislamiento

Voz 1 25:56 Ruth buenos días muy buenos días Toni doctor si la Convención de Gil

Voz 3 26:00 Debra lo consigna el aplazamiento como forma de tortura consiste en aislar a los presos en una celda a solas sin apenas contacto humano a lo largo de veintitrés horas al día durante meses o incluso años provoca graves problemas físicos y mentales y predispone al suicidio de hecho como relata el doctor Rojas Marcos en su libro el sesenta y tres por ciento de las personas que se suicidan en las cárceles de EEUU son presos que están en aislamiento

Voz 1995 26:25 dice tiene en cuenta la salud mental de los presos se va antes de poner en aislamiento no

Voz 1 26:30 no en Estados Unidos hay más población encarcelada

Voz 3 26:32 ningún otro país un total de dos millones doscientas mil personas casi setecientas personas por cada cien mil habitantes desde el noventa y nueve el negocio de las cárceles ha estallado entre el noventa y nueve y dos mil catorce el número de reclusos en las cárceles privadas contratadas por los Estados ha crecido un novecientos cuarenta y cinco por ciento

Voz 1995 26:51 aquí todo por la famosa guerra contra las drogas que convierte un problema de salud pública en un problema de seguridad nacional

Voz 3 26:58 claro que se convierte nuevamente en un problema de salud pública porque las cárceles están llenas de enfermos mentales un tercio de los reclusos en aislamiento son enfermos mentales según Human Rights

Voz 1995 27:11 sí sí no tenían problemas mentales antes de entrar los van a tener al salir

Voz 3 27:14 claro hipersensibilidad los estímulos alucinaciones ataques de pánico pensamientos obsesivos paranoia fantasías violentas pesadillas insomnio mareos sudores palpitaciones en un especial del Gardian presentaban una experiencia realidad virtual en la que te podías poner unas gafas tener esa sensación de estar en la celda de Isla la miento acá una celda de cemento con váter de metal un catre nada más una víctima he confinamiento durante cinco años el una cárcel de Estados Unidos lo cuenta así

Voz 23 27:42 termine con problemas emocionales como consecuencia de ello trastornos de personalidad antisocial nos torturan con la luz no sabemos si es día o noche son muchos daños al cerebro estamos aislados de todo contacto humano es mi caso comencé a alucinar a escuchar voces esas cosas te lo que serio

Voz 3 28:01 hay un relator especial sobre la tortura para la ONU Juan Méndez es argentino Elpidio pidió ya en dos mil once la prohibición total del confinamiento solitario afirmando que eh confinada a alguien durante más de quince días es tortura independientemente del delito que haya cometido

Voz 1995 28:15 el caso es que se confinamiento solitario si empleado como tortura contra personas que lo superarme algunos ejemplos muy claros finalmente se convirtieron en héroes

Voz 3 28:25 efectivamente desempleo contra quién luego fue presidente de Uruguay José Mujica experiencia que se cuenta en la noche de doce años

Voz 12 28:31 qué tipo no pueden hablar con nadie

Voz 2 28:34 nadie puede hablar con ellos

Voz 3 28:41 se empleó también contra Nelson Mandela que luego presidió Sudáfrica y cambió el mundo pero estuvo en aislamiento durante veintisiete años

Voz 24 28:48 sin hay hay estuvo en la cárcel solía ir a todos los servicios religiosos aunque yo soy metodista pero iba a la iglesia anglicana a la católica la Presbiteriano cuando venía cura musulmán yo iba cuando venía el hindú iba también así que empecé mi propio movimiento ecuménico dentro de la prisión

Voz 3 29:05 pero contra gente menos relevante como el boxeador Huracán Carter escrituras unas

Voz 1 29:09 la más poderosa

Voz 3 29:13 la pregunta es qué armas usaron estas personas para superar experiencias así en las que son las aislaban y se les prohibía hablar

Voz 1995 29:19 muchas gracias yo voy a tratar de trasladar esa pregunta actor cómo lograron volver de su infierno recordemos que el caso de Mandela fueron veintisiete años de aislamiento como vuelve a alguien veintisiete años sin poder hablar con alguien como vuelve a a este mundo

Voz 1355 29:34 bueno efectivamente lo que habéis hecho es es real no y es una de las grandes problemas que tenemos en Estados Unidos es tortura a obviamente es tortura a cómo cómo consiguen superarlo en mi experiencia hay parte de lo que en mi trabajo allí tenemos a como casi setecientos clínicos sociales médicos y psicólogos en la cárcel de de Nueva York donde hay de promedio como dieciséis mil a presos no sobreviven hablando se yo hablando y hablando en alto cuando uno les pregunta ay cómo pudiste no porque identifican una parte de esa de esa cárcel obedece a un cuarto en el que están aislados si puede ser la puerta puede ser una esquina lo identifican Le dan vida a esa persona o a ese objeto mejor dicho entonces empiezan a comunicarse en voz alta con con algún un aspecto de la cárcel hablan en alto a gritos o sin dar gritos no pero mantiene a la capacidad de hablar hablarse a ellos mismos o hablarse a una a un ser imaginario y esa es la la la única forma de de salvarse de una situación de confinamiento involuntario

Voz 1995 30:59 el doctor Luis Rojas Marcos fue jefe del servicios de salud mental alcoholismo drogas del municipio de Nueva York desde el noventa y dos Si desde el noventa y cinco a dos mil doce dirigió el sistema de sanidad de hospitales públicos de la ciudadano ayer Sun Sevilla lorquino al revés no se ven como de fin últimamente en España

Voz 4 31:15 vamos

Voz 1995 31:18 Clemente en España el badén fenómeno la España vacía a usted vive en una ciudad que tiene un carácter en sí mismo y que lo imprimen sus habitantes por decirlo amablemente no quiero parecer impertinente no les convierte en los ciudadanos más simpáticos en Planeta sino valor muchos españoles en una Bayo sabe que el neoyorquino de verdad lo que se dice Majo no es la ciudad imprimen un carácter al a los ciudadanos no están convirtiendo locos las grandes ciudades autor

Voz 1355 31:46 no yo yo creo que yo creo que no es en parte es lo que uno hace no con la ciudad a no cabe duda que la ciudad pues claro a si la persona trabaje la mayoría pues tiene en una actividad de trabajos que ha de voluntario entonces hay prisa no por eso el dentro de la prisa y el el a el tráfico pues está la ESA ya la desesperación que te produce el llegar tarde el no poder a organizarse luego efectivamente más tensión más tensión sobre todos los días de trabajo luego esa atención cuando uno llega a casa pues se va a cambiándose va mejorando yo yo creo a las ciudades son también centros muy positivos para las personas mayores que no no tiene que conducir un coche para llegar a

Voz 5 32:42 al hacer una compra o para reunirse con

Voz 1355 32:44 con alguien pueden salir y encontrarse con los vecinos en fin a partes lo que uno hace cola ciudades el vivir en el campo pues hay gente que le encanta verdad ahí que es muy saludable pero eso por ejemplo yo prefiero vivir en las me da el campo me sentiría yo un poco solo después de un fin descansar un par de días echaría de menos la ciudad

Voz 1995 33:08 somos lo que hablamos vamos a hacer una pequeñísima vamos a ir enseguida volvemos con Luis Rojas Marcos y esta vez ahorramos un tema de actualidad

Voz 1995 37:06 son cosas que hablamos así se titula el nuevo libro de Luis Rojas Marcos la base de su trabajo de la psiquiatría Tiriac tiene que ver con el habla suprimidos desarrollado profesiones pero por ejemplo la base de las legiones están el habla en una tradición oral que es pues tomar forma el libro sigue siendo una parte importante de la de la religión es el hablar Biel hablar en común recitar textos textos comunes no quiero no quiero que usted interprete que lo suyo tiene de religión pero hablar forma parte de quiénes somos desde la noche de los tiempos no nos entenderíamos como especie sin poder sin tener la capacidad de hablar de expresarnos

Voz 1355 37:48 si es así es la religión es hablarle adiós a muchas de ellas de las religiones es también hablar para convertir a los que no creen en fin el como bien dices el habla es el instrumento el instrumento fundamental de comunicación de relación de vivir en en en grupo de solidaridad expresada a palabras y también como como de hablábamos antes esa hablarte a ti mismo no y cómo nos relacionamos cómo mantenemos nuestra autoestima a diciéndonos a nosotros mismos cosas positivas no través

Voz 22 38:32 la conversación más importantes las que que que tenemos con cada uno en la cual salir interior en voz alta o en el silencio este puede ser es la conversación que te puede dar bueno éste puede llevar mejor mejor que hablar con otros incluso

Voz 1355 38:47 es fundamental por ejemplo no solamente para la autoestima no como te habla Santi mismo no o a ti misma a te das comprensión te das apoyo te das pero luego está la parte ejecutiva Ana de cómo gestionamos el día a día cómo gestionamos la vida para helado esto control por ejemplo que es una cualidad fundamental no de en la gestión de nuestro día a día el a hablarnos a nosotros mismos es fundamental Luis controla que no ahora no digas esto lo vemos también en los deportistas no deportistas que se hablan los tenistas se dice ahora saca lo dicen además en alto pero si están hablando a ellos mismos no los corredores de larga distancia sin poderse hablar a sí mismos no llegaría esa es mi teoría verdad luego el la el aprender a hablarnos es fundamental

Voz 1995 39:40 déjeme que vuelve al tema de la de la religión porque estos días en nuestro país está resultando muy polémico unas terapias clandestinas prohibidas en la Comunidad de Madrid impartidas por el Obispado de Alcalá de Henares para curar de Comillas Comillas la la homosexualidad si conoce la la historia buenos días en España hoy en Hora Veinticinco habló uno de los pacientes que existió esas supuestas terapia se llama Sergio explica así las cosas que le decían

Voz 7 40:07 entrarán buscar culpables a ver intención sexual donde no los había que se llama la relación con mi padre y que suele madre protectora

Voz 1995 40:17 esto es lo que decía anoche en esta emisora en Hora Veinticinco Sergio

Voz 1355 40:21 doctor Rojas Marcos la homofobia tiene cura psiquiátrica la homofobia si tiene cura psiquiátrica si el el la persona que tiene sufre de homofobia pues primero sea cuenta tiene conciencia de que tiene un problema y luego tiene motivación para buscar ayuda para eliminar la homofobia el problema es que a menudo la homofobia es algo que que la persona adopta como una forma de ver la vida ignoro lo considera un problema hay por lo tanto pues no no puede cambiar

Voz 1995 40:57 pero yo estoy seguro que desde aquí vamos a escuchar las palabras de lo hizo Alcalá recula

Voz 0675 41:01 quisiera decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo ya veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos

Voz 1355 41:20 es la homilía el obispo de Alcalá usted me dice como psiquiatra que tiene cura lo de este hombre tiene tiene solución tiene solución si este hombre piensa que lo que tienes un problema sabe que lo que tienes un problema entonces va busca ayuda para no decir lo que está diciendo

Voz 1995 41:38 van mostrar es un mensaje de esperanza por parte de los grandes psiquiatras de del planeta en Estados Unidos hace poco conocimos también un caso revela a las claras el cinismo de muchos de estos especialistas en terapias de reversión que ya en sí mismo cuesta de hacerlos llama David Matheson es un terapeuta que se dedicaba a curar la homosexualidad no deseada lleva treinta años casado se separó de su mujer salió del armario con cincuenta y siete y pocos días después en enero de ese mismo año daba una entrevista a la cadena británica Channel Four

Voz 5 42:06 no me arrepiento

Voz 1012 42:09 el que he tenido en la perpetuación de que ser gay es una patología un desorden en perpetuar la idea de que a Dios no le parece bien que seas gay de eso me arrepiento vamos a ver limitó Mi vida y también limitó la de muchas otras personas

Voz 1995 42:21 ha estado guardado que usted que algún día la homofobia desaparecerá de entre los prejuicios del ser humano

Voz 1355 42:30 yo creo que sí verdad hay poco a poco vamos avanzando a no hace mucho tiempo probablemente hace cincuenta años en la homosexualidad estaba considerado un trastorno a esto sea eliminado hoy día sabemos que la homosexualidad pues no es ningún tipo de trastorno es una adaptación a de la persona Hinault tienen nada que ver con ningún trastorno de ningún tipo físico ni social ni psicológico entonces estas estas ideas no ha son erróneos son erróneas y lo que hacen en mi opinión es marginar a a personas normales verdad mar marginar las ir humillar las yo creo que el daño que hacen estos discursos que oímos y eso es un daño tremendo no a la sociedad en general y a las personas homosexuales o no hemos homosexuales a también no es un gran error

Voz 1995 43:37 usted se fue a finales de los sesenta a Nueva York afortunadamente viene a casa pero dígame cómo cómo nos ve como país hemos evolucionado estamos mejor que al final de la década de los setenta

Voz 1355 43:50 bueno pues imagínate no yo me fui cuando en el año sesenta y ocho España era una dictadura mi hermano estaba en la cárcel por decir que habría que tener libertad para decir lo que uno piensa a ya es un país de gente fantástica a pero una dictadura absoluto aún hoy día España en mi opinión no solamente sino la opinión de miles de personas es un gran país en todos los sentidos es uno de los países más sanos en cuanto a salud mental física y social es un país demócrata es un país libre a donde está catalogado entre los primeros países del mundo en cuanto a estabilidad hizo Louis tolerancia es un gran país aunque que tengo que decir que cuando digo esto pues a menudo me dice no no es que tú no sabes lo sabe porque las quejas se ha convertido un poco en el instrumento de comunicar

Voz 1995 44:56 esta mañana Luis He leído mensaje de un alcalde él es decir quién que a la que hace cuarenta años hace cuarenta años día como hoy se celebraron las primeras elecciones democráticas a las alcaldías de ese país inicia ahora es más importante todavía no no no es más importante que entonces yo F cuarenta años hemos consolidado modelo yo era lo habitual es que cada cuatro años si le hace cuarenta años no era el habitual pero la percepción es que no no hoy nos jugamos mucho más que entonces no no si ya ha habido mucha gente que sea reto las manos en este país por habernos el camino y eso que usted dice deberíamos recordarlo aquí mucho más a menudo España evolucionado con grandes problemas con grandísimos todavía asuntos que solucionar pero evolucionados y que comparto desde dentro no solamente desde fuera como

Voz 1355 45:41 habéis evolucionado pacíficamente cuando yo me fui de España en el año en el sesenta y ocho muy pocos pensaban que podría haber un cambio a la democracia a sin sin violencia y efectivamente hubo un cambio sin violencia lo cual fue un ejemplo al al mundo de cómo una sociedad puede cambiar sin sin tiros

Voz 1995 46:04 dejas Marcos es psiquiatra ya venido hablarnos de que somos lo que hablamos el poder terapéutico de hablar y hablarnos interesantísima propuesta de mis verdadero placer muchísimas gracias gracias gracias muchas

Voz 4 46:24 nada poco

Voz 1 47:07 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 53:35 otra Aguero muy buenos días Díaz no sé cuántas playas en Cádiz pero os digo que hay una idea que se llama el Levante que eso sopla sopla

Voz 5 53:44 fui el martes a Tarifa la playa miércoles Algeciras a recoger la toalla

Voz 1995 53:48 ole ole ole lloré bueno estás hoy en Valladolid verdad

Voz 1 53:51 sí escuchar muchos muchos muchos escucha

Voz 5 53:54 hablabais de hablar que dónde se habla mejor que en Valladolid dicen que en ningún sitio no pero yo creo que es verdad que somos lo que hablamos oyes hablar Atom y piensas es escandinavo me oyes hablar a mi piensas es de barrio oyes hablar al final hay piensas es sábado lo que pasa es que aquí se ha dicho que los españoles hablamos bien mucho que somos muy sanos hombres sanos a los españoles hay cosa que nos guste más que quedar con tres colegas y poner verde al que Fall sólo hay una cosa que no gusta más y es a la mañana siguiente llamara el que faltaba decirle no veas cómo te estuvieron poniendo estos Sánchez ya habéis hablado de estudios que demuestran que la persona hablador a vive más que demuestra eso que Jorge Valdano es inmortal

Voz 1995 54:32 bueno empezamos con la actualidad de la semana que es de Vaquero no de pana

Voz 5 54:37 Santiago Abascal aboga por recuperar la mili

Voz 1995 54:41 que él no la hay parece

Voz 5 54:43 Herat porque no la hizo yo que no había otra otra cosa en la vida que jugar al fútbol fui a la mili cuando volví bebía fumaba y había aprobado todas las drogas Mi padre ICS fue Iniesta devolvió Maradona

Voz 1995 54:55 Abascal ha dicho

Voz 5 54:56 Emily coincidía el hijo del nombre con el hijo del obrero buf pues menos mal que la quitaron porque sino mi sobrino podía haber coincidido con Froilán Ilha botas hay que llevarla limpia no agujereada

Voz 1995 55:06 la de Rivera confiesa que a veces se hacía el dormido para no tener que cambiarle el pañal a su hija

Voz 5 55:11 no se levantaba cambiar el pañal a su hija cómo voy a creer que va a hacer algo Polán mías

Voz 1355 55:17 el padre

Voz 5 55:17 qué voy a hablar con conocimiento de causa porque yo tengo dos hijas nacidas en Valladolid su primera palabra no fue papá fue PP igual nombre los cuando un bebé llora es imposible hacerte el dormido porque por muy profundo que duermas los codazos en las cosas sillas tu mujer te despiertas y si te toca eso es verdad aparte lo oyes seguro los niños chilla mucho mi vecino tiene un niño pelirrojo chillón grita el niño bueno ha habido noches que leído llorar llamado hoy estaban en Torrevieja de vacaciones

Voz 1995 55:45 desaparece el Salvador Mundi de da Vinci el cuadro más caro del mundo