Hoy por Hoy (03/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

el número dos de los Mossos durante el referéndum Ferrán López acaba de reconocer en el Supremo que la cúpula de la policía autonómica recriminó al conseller Joaquim Forn que reconociera públicamente que los Mossos iban a permitir el referéndum lo hicieron en una reunión en el Palau de la Generalitat Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:26 buenos días López está haciendo una defensa cerrada de los Mossos d'Esquadra y su papel el uno de octubre pero carga con dureza contra el Gubern que dirigía entonces Carles Puigdemont les pidieron varias veces que reconsiderara en la convocatoria reprocharon al conseller Fon que dijera públicamente que ellos iban a incumplir las órdenes judía

Voz 2 00:41 señales en una situación que para nosotros era anómala que es que teníamos un Gobierno en consejero digamos que para decirlo gráficamente tracción iba en sentido opuesto hacia donde estábamos tracción de nosotros

Voz 0055 00:53 no les dieron órdenes políticas pero la respuesta del Govern fue clara ellos tenían un mandato popular Hinault iban a dar marcha atrás con el referéndum en la Audiencia Nacional

Voz 1645 01:30 sí Rivera defiende que los fichajes no son tránsfugas sino personas que libremente deciden dejar de militar en un partido lo otro es delito subraya los que vienen a ciudadanos son políticos hartos de que no se plante cara al nacionalismo

Voz 3 01:42 José Ramón Bauzá también va a estar en las listas de las europeas como está Soraya Rodríguez por lo mismo porque ha dicho y ha repetido había luchado precisamente con el nacionalismo en Baleares ya he dicho estoy harto de concesiones al nacionalismo

Voz 4 01:55 de momento según fuentes de Ciudadanos supuesto no

Voz 1645 01:57 no está cerrado aunque según Rivera será en uno de Sally

en Euskadi el PNV recuperaría la primera posición y el carrerón podemos perdería la mitad de los escaños que obtuvo en las últimas elecciones generales según el socio metro vasco de cara a los comicios del veintiocho de abril el PP se mantendría porque ni ciudadanos ni Vox conseguirían representación Vitoria David R

Voz 5 02:16 el PNV ganaría las elecciones generales en Euskadi obtendría seis escaños sumaría por tanto uno más sería la fuerza más votada en Vizcaya Guipúzcoa mientras que en Álava sin pondría el Partido Socialista con la ministra portavoz Isabel Celaá como cabeza de cartel el PSOE de Pedro Sánchez conseguiría cuatro escaños recupera uno segunda fuerza lo más significativo es el batacazo de la marca vasca de Unidas Podemos que fue en los anteriores comicios la fuerza más votada en Euskadi ahora según la encuesta del Gobierno vasco perdería la mitad de su representación en la Cámara Baja EH Bildu mejoraría su resultado tres escaños gana uno el Partido Popular conservaría sus dos asientos en el Congreso ya que ni ciudadanos ni Vox obtendrían representación

Voz 0089 03:15 días el Chile llegaba a primera hora de esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Alcalá dos donde permanece internado en el módulo de jóvenes no hay confirmación de la hora en la que se eleva comunicar su situación procesal nueva situación procesal tras levantarse en las últimas horas el secreto de las diligencias el Chile va a conocer de qué se le acusa desde el Juzgado de Instrucción número XXXII la titular de este órgano judicial le va a detallar su situación penal los delitos por los que se investiga homicidio y tentativa de homicidio después va a regresar a prisión

Voz 1491 03:50 la Policía de Madrid avisa de que se han encontrado trozos de salchichas con alfileres y cristales dentro en un parque de Barajas piden máxima precaución a los dueños de perros Virginia Sarmiento recibían el aviso ayer por la mañana

Voz 0825 04:02 por parte de las personas que paseaban a sus perros varios agentes acudieron a este parque frente a la calle Bahía de Málaga Carolina Pérez Muñoz portavoz de la Policía Municipal

Voz 7 04:11 sí que es una batida por la zona retiraron encontraron una una gran cantidad de salchichas de cristales estaban todas repartidas por el parque en distintos puntos así que desde aquí decimos a a los ciudadanos que pasen con el perro que extremen las pero las precauciones

Voz 0825 04:28 aunque no es una tendencia alarmante en los últimos meses ha ocurrido también en parques de Usera o Las Rozas la Policía recuerda que es un delito tipificado

Voz 1491 04:34 más de ochenta y dos mil personas están llamadas a votar en las elecciones a rector de la Complutense que se celebran hoy con dos candidatos el actual rector Carlos Andradas catedrático de Veterinaria Joaquín Goya

Voz 0416 04:45 sí sólo dos por lo que por primera vez las elecciones llevan a resolver en primera vuelta tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0416 05:47 tengo buena memoria lo mejor porque tampoco ha habido esos factores que te pueden borrar la memoria

Voz 4 05:54 los músicos y no músicos pero

Voz 0416 05:58 eso cuenta también pero es verdad que que es verdad que se te borra sobre todo la normalidad y la las días más tranquilos y más felices se te acumulan y uno tiende a recordar sólo lo malo es absoluta inglés

Voz 1995 06:11 vosotros los musica eso sirven las canciones para anclar recuerda

Voz 0416 06:14 por supuesto es una cosa curiosa porque yo he comprobado que te las canciones que han sido cruciales en medida han dejado una impronta tan fuerte en la memoria que recuerda dónde estaba que estaba haciendo cómo surgió esta canción exactamente todo lo que la rodeaba

Voz 1995 06:28 sea tú cantas una canción y tú eres capaz de volver a la habitación en el hotel el avión

Voz 1 06:33 donde la compusiste vuelquen me sentía ese día sí si eso tiene que ser malísimo

Voz 0416 06:41 no siempre es bueno sabes esa fuera de ver y el caso

Voz 4 06:46 no volverá tiene algo mis

Voz 0416 06:48 lo que uno tiene la sensación esto lo ha dicho mucha gente que escribe canciones de que las canciones te atacan sabes cómo que es una son están por ayer sobrevolando pueden caer en la cabeza de cualquiera que esté componiendo y hay veces que escuchas una canción de otro y piensas esa melodía yo la eje tasa

Voz 1 07:05 es algo pues me diario traje pasar sí

Voz 0416 07:08 no supe usarla y otro la mejor que yo porque son combinaciones matemáticas al final

Voz 1995 07:12 Annan finitas K por muchas que hayas en ceniza en no sé porque utilizamos no está mal utilizará Bowie como vara de medir ante eso después pero ayer hablábamos de Bowie déjame porque me he quedado con la curiosidad de saber si finalmente pudiste Colate la fiesta del cincuenta aniversario en el año noventa y siete de de Bilbao

Voz 0416 07:31 sí que me Cardin plan

Voz 4 07:33 de ahí me planté en tu fiesta me

Voz 0416 07:36 imagínate lo que la fiesta de Bobby de los cincuenta años acababa de tocar en el Madison Square Garden con estaba ahí todo el mundo celebrando cumpleaños con él fue un momento impresionante sí sí estuve presente cuando estaba soplando sube al lado tienes ahí a imagínate pues que fue un momento mágico muy místico lo recuerdo como una nebulosa sabes tampoco me me parece irreal pero sí que sé que estuve hablando con otros que estuvieron conmigo es y que estuvimos

Voz 1995 08:05 sea sabiendo que dice sí es verdad que estaba fulano hablando con vengado diciendo Sisi es verdad ahí estaba bueno Cristina acaba de publicar un libro que es mucho más que un cancionero es mucho más que unas memorias me es difícil explicar voy a tratar de hacerlo se trata de una recopilación de letras ir vivencias que devuelven a las canciones algo que normalmente pierden muy pronto te vuelven a las canciones su contexto porque sino se olvida que las canciones tienen un conté

Voz 1 08:32 esto personal social geográfico

Voz 1995 08:35 se titula dibuja is to narración tiene inicio y final en el año mil novecientos noventa y uno cuando Cristina compone su primera canción

Voz 6 08:42 P en solitario

Voz 4 08:57 gracias a The good cuadernos y canciones descubrimos que esta canción se escribió después de pelear te con la queda entonces tu pareja y pensando en tu compañera de piso donde está ahora tu compañera de

Voz 0416 09:08 vive en Inglaterra

Voz 4 09:11 tengo todavía contacto

Voz 0416 09:12 con ella vive en Inglaterra se volvió allí vive en el campo que tiene una familia una vida tranquila vive

Voz 1995 09:18 el campo como ha sido vuestras vidas esa desde desde esta canción desde el noventa y uno esta ahora cómo ha sido su buena deja dejaba

Voz 0416 09:24 España se volvió a su país indianos llamamos nada más por Navidad de ya sabe que esta canción existe y que ha contado la historia de cómo surgió surgió de una de una historia muy dramática que en que vivió ella estuvo desaparecido en tiempo hizo durante su desaparición fue cuando yo escribía la canción Lacan la gente no sé no sé cómo tienen a esta especie de detector de la verdad por lo cual las canciones que contienen una historia real siempre llegan más lejos que las que te en ventas sabes si no notas desde el primer día que las pocas en directo te miran de otra manera la gente sí la gente sabía que aviones todavía detrás pero no sabía la historia completa entonces yo lo está la Historia

Voz 1995 10:06 pero sería como canciones basadas en

Voz 1 10:08 dicho reales bien creaciones inspiradas en

Voz 1995 10:12 dicho reales mal aquí lo que cuenta es la

Voz 1 10:14 la realidad de las cosas buenas

Voz 0416 10:17 algo que has vivido en primera persona normalmente hace una canción que se presenta muchas veces de una manera estética muy interesante pero que no puedes cantarla con la misma crudeza relata con la misma crudeza que sí es algo que has vivido en persona en primera persona

Voz 1995 10:33 veintisiete años después vale tu compañera de piso con la que hablas en Navidad se fue a su granja en Inglaterra una imagen muy bucólica pero como te llevas tú con la Cristina preguntas súper profunda en atención cómo te ibas tú con la Cristina de hace veintisiete años

Voz 0416 10:50 tanta diferencia realmente sabes yo creo que lo que somos está ahí desde no sé si tenéis hijos pero desde los que empieza a balbucear se nota ya quién pasa a ser a veces algo que cuando ves a la gente crecerse confirma pero al principio no tienes las armas como para expresar mi describir en eres no entonces cuenta más lo que te dejan ser que lo que eres en realidad y con el tiempo hay una conquista de tu de tu persona hay de todo espacio claro y turismo

Voz 1995 11:19 el escuchar tus discos nunca las escuchas

Voz 0416 11:22 de hecho por primera vez puedo escribir este libro

Voz 1995 11:24 vale es que claro hay canciones que con la perspectiva de hoy un año y dos gritaba quiero llegar lejos hasta el final donde nadie da consejos muy tiene hecha mutilados

Voz 4 11:47 pues sí es mitin ayer es verdad ni nadie me entiendes

Voz 0416 11:54 sí ciertas canciones creo que tiene encima tienen una cierta ingenuidad pero por otro lado me gusta aquí en estas primeras canciones también ahí pues una apuesta aún si sale tras muy imaginativa es una letra muy inusual dentro

Voz 1995 12:09 la poesía surrealista es muy divertida y cada vez que digo esto porque no lo mencionó en ocasiones aquí se Fava conmigo pero fútbol ejemplo de Bruce Springsteen que sigue cantando que es maravillosas una Letta es un es un plusmarquista a la música pero debe ser difícil cantar una canción que cuenta como he dejado embarazada a mi novia me han echado de la fábrica y ahora que voy a hacer mañana no con uno setenta palos y volver a ese tipo que escribió una canción sobre un señor que ha despedido a la fábrica y su novia Teenage está embarazada es difícil hacerlo a Oz ese ejercicio de que requiere de inconsciencia de madurez cuando uno es revisita desde qué punto lo hace Cristina

Voz 0416 12:50 yo normalmente no lo hago sabe ese centro mis repertorios en lo que lo último que he hecho también porque creo francamente que las canciones que he escrito en los últimos tiempo pues se han subido acota un poco más arriba y me gustan más y son más acorde con los tiempos y con la persona que soy pero de vez en cuando

Voz 1463 13:09 es verdad que la gente quiere escuchar los clásico

Voz 0416 13:12 yo no soy la única que no toco anotó pero sí de a partir de Cristiano subterráneos y sobre todo cuando voy a Latinoamérica donde esas canciones son como himnos claro que las toco no voy a

Voz 4 13:25 ser el antes pero todavía es muy gracioso porque una de esas canciones fue

Voz 1995 13:30 la música de un culebrón

Voz 4 13:32 de monjas vale vamos a hacer

Voz 1995 13:35 la pequeña pausa Tom Cruise una pequeña pausa y seguimos destinarse Enrique que ha publicado un libro que se titula The Good y es algo así como escuchar sus discos el directos carta con los comentarios del director más novenos para que son unos minutos seguimos pasamos

Voz 6 14:46 gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 13 14:57 la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 4 15:05 la Julieta vino expresamente a la pastelería para decirme que antes de rifar el ramo Rif harían Cafeteros que ya ya las había visto preciosos

Voz 28 18:35 en la Cadena Ser

Voz 29 18:37 hoy Purroy con Toni Garrido

Voz 28 18:42 con muchas

Voz 1995 18:44 los diseñaron para duro como icono pop probablemente sin embargo Christina Rosenvinge supo saltar a tiempo de un tren que iba demasiado rápido salir razonablemente indemne de la caída viajaba entonces a construir un discurso y un lugar propio hoy casi treinta años después de aquel asalto Cristina es una de las autoras de canciones más respetadas de este país y hoy casi treinta años después de aquel salto Christina Rosenvinge vuelve a debutar esta vez

Voz 8 19:15 que soy

Voz 1995 19:22 en algunos días en algo ven los libros ahora ya tienen un valor más allá de lo que hay dentro que seguiremos dando es un valor como G tocada la son más preciosos las ediciones son mucho más exquisitas y en este caso es decir la macro que es un muy bien editado es un libro muy bien editado es bonito tu libro

Voz 0416 19:42 sí lo hemos cuidado mucho hombre tardado veintiséis años en escribir esto

Voz 4 19:46 no lo hará para mí

Voz 0416 19:49 imagínate citar otros veintiséis en la siguiente vamos no pues éste tenía que estar muy bien hecho

Voz 1995 19:55 es como objeto es algo que te va a acompañar a Ci tus hijos Lucía mientras eso que iba a permanecer en una estantería hay que alguien mundial sacará de ahí empezará a descubrir lo cual hay que cuidar muy mucho lo que aparezca ahí porque con toda seguridad queda mucha vida por delante este libro cuando nosotros lo vayamos seguirá estando ahí

Voz 0416 20:16 sí mira el planteamiento del libro desde el principio era darle dignidad a las letras de las canciones como género literario yo lo plantee así cuando llegue a la literatura ganando Habbo si tenía la inmensa fortuna tener a Claudio López Lamadrid editor que ha sido el realmente el el el ideólogo de este libro porque al principio parecía más cancionero con un ensayo ir poco a poco la parte de los diarios si la parte de testimonial empezó a crecer empezar el el me animó a escribir y cada vez que le iba mandando capítulos quería más quería más y por eso fue ganando en páginas se ha convertido en este artefacto literario que se puede leen también sin tener en cuenta en conocerme sino un escuchar mi música simplemente se puede leer como la historia de un escritor de canciones porque realmente lo que he intentado desconectar lo que todas escrito magníficamente bien el momento de escribir la canción de dónde nace de cuál es el germen a ABC describir ese momento como Viena tu cabeza qué historia hay detrás porque se mete son aleta cómo surge la melodía como te ataca en cualquier momento del día que es una cosa muy graciosa pues quería hablar de esto porque normalmente son cosas que no se cuentan esos momentos de de soledad identidad en las que acceden esas canciones que luego cantan miles de personas pues

Voz 1995 21:32 Hayes que si estáis cantando es verdad que de tu gritas en Tom por ejemplo es muy de gritar en los conciertos

Voz 0416 21:40 puede imaginar pero tiene una cosa que eso

Voz 1995 21:43 da igual lo que digas tiene un amigo que también que estuvo concierto pidiendo una canción el típico concierto llevar canta no me acuerdo la de Casto honorables que pero cada vez que se para el desarrollo de de gracias por estar aquí castas hasta que bien entrada concierto la cuenta de que no es de ese artista

Voz 29 22:05 no me lo puedo que era de una todavía

Voz 0416 22:09 que a lo mejor que tiene un conflicto con el igual sabían que Savater Inglaterra yo creo que innovador

Voz 4 22:15 por ella todavía contra pues a mí una nunca cuando él escribe ese día

Voz 1995 22:26 bueno debut es el nuevo libro el primer libro de Christina Rosenvinge si usted sabrá que por ejemplo días grandes de Teresa es una canción que habla de su hermana mayor que es la persona que le inspiró para empezar a escribir cubrirá que la canción a alguien que cuide de disco en solitario se utilizó como cabecera de una telenovela colombiana titulada soltería ya la orden

Voz 30 23:00 te oportunidad apoyan a Youtube porque la cabecera tiene una maravilla

Voz 1995 23:07 en el libro confiesa también que Esquerra de tu disco cerradas la primera de tus canciones en inglés que te gusta realmente false sentidos es la canción que da título al disco del dos mil seis que es el número del vuelo en el que viste de Madrid Madrid desde Nueva York

Voz 0416 23:27 eh

Voz 1995 23:31 mira raro que nadie hubiera hecho nunca una canción sobre la fábula de Eco y Narciso

Voz 28 23:35 José Sevilla usted este azota tú

Voz 1995 23:41 el fantasma de tu padre estuvo en casa durante la creación de último disco

Voz 31 23:47 sí

Voz 1995 23:53 tiene la industria discográfica diseñó también de diseño para un destino que era guapa oficial del POM estaba ahí en el sitio o a Pablo García el raro el cantante con glamour

Voz 1 24:05 por el cajón era el de guapa oficial del pop

Voz 1995 24:09 con todos los códigos de finales de los ochenta y principios de los noventa con todo lo que ahora incluso si les visitamos a aparecer más horrorosas todavía por lo que implica hay machismo que deparaba aquella aquella industria cuántas veces a lo largo de tu carrera tenido que derribaron prejuicio

Voz 0416 24:27 muchas veces y lo sigo haciendo día a día e muchísimas veces me han dicho eso no se puede hacer sabes no puedes empezaron a dejar una banda para empezar una carrera en solitario suicidarse cambiar de país idioma ya ni te cuento de suicidarse cambiar de estilo ese suicidarse me lo han dicho trescientas mil peces e incluso bueno el ahora mismo no hay muchas mujeres que se hayan cumplió cincuenta y estén con una banda haciendo rock en un escenario osea que sí que me ha tocado ser la primera de de lo de muchas que bueno

Voz 1995 25:00 es verdad que hay muy pocas mujeres que con cincuenta estén todavía mirando con una banda de rock bueno cualquier gen pienso que muy pocas algunas en flamenco muy pocas mujeres algunas no estoy pensando en enero

Voz 0416 25:16 sí fíjate en España que ha habido también en España hay muchísimo talento femenino pues porque llega el momento en el que monta una familia claro es muy difícil tener una familia ir de gira al mismo tiempo hay unos años en los que tienes que tomarte la cosa con cierta tranquilidad porque no te puedes ir tan lejos y desaparecer durante semanas

Voz 1 25:36 pero cuando acaba la crianza sales como un

Voz 0416 25:39 Tigre de una jaula tienen unas ganas de coger la guitarra

Voz 1995 25:41 el tú mencionabas toma algunas de las grandes leyendas del rock unas buenas mujeres contaba el hijo de Patti Smith se llama Jackson

Voz 0416 25:48 que también estuvo retirada le preguntaron una vez

Voz 1995 25:51 de esa gran estrella el rock y el contexto bueno pues es mi madre no os hace la cena instaban a ropa sirve para él sigue siendo su madre aunque nos cueste mucho nosotros Vera Patti Smith como como la madre es una madre todavía tenemos nosotros que esta vez nosotros que romper ese tipo de prejuicios

Voz 0416 26:09 buena sobre todo lo que hay que asumir es que no sólo hay una madre sino cae un padre que también puede hacer la cena y lavar la ropa o sea que es una cuestión de corresponsabilidad y bueno yo en parte yo tengo que decir que yo he podido con un niño de dos años volver a los escenarios porque hay un padre que también se encarga de la crianza allí una familia tras Café cobertura es decir que eso es fundamental para que puedas puedas continuar con lo tuyo

Voz 1995 26:32 vamos a sede del arte de escribir porque todo el libro de UTE está inundado de reflexiones sobre el proceso creativo y creo que es así porque existen demasiados mitos sobre

Voz 1 26:45 Nos gusta pensar que las canción ese corresponden a

Voz 1995 26:48 momentos donde una luz inspirador atraviesa la ventana ante toca Adele Hinault no es así siguen los debía confirmar o desmentir contigo algunos de esos lugares comunes los topicazos sabes que las medias nos encantan ticket no pueden seréis porque queremos dejar claro de una vez por todas qué situaciones son más propicias para la creatividad al menos en tu caso eh yo te propongo dos alternativas Si tú me dices

Voz 4 27:17 el te quedas duras que sacar de ella una

Voz 1995 27:19 con la canción es muy sencilla alegría o tristeza

Voz 0416 27:25 en mi caso tristeza porque uno suele buscar el contrapunto

Voz 1995 27:29 así es si te pregunto Éxito fracaso tras fracaso

Voz 32 27:32 no

Voz 0416 27:34 afinamos Éxito y fracaso si es estamos hablando de alcanzar cotas económicas au creativas una experiencia que acaso puede entrar en una canción con éxito y que quince años después es una obra maestra que no entendió en su momento

Voz 1995 27:54 suelo fíjate en el hip hop son los raperos atenga tiene sobre el dinero de acondicionando de la pasta los la gente el indie del grupo nazi canciones sobre la pasta

Voz 0416 28:02 porque normalmente te lleva el contrapunto que es la pregunta de antes los raperos con normalmente viene de de la calle de la de la clase obrera entonces hablan del dinero porque es lo que no tiene no

Voz 4 28:15 sabes Elia viene de gente con urdeales eh

Voz 0416 28:19 sí claro no es tu primera preocupación no es el dinero entonces labor es el amor o es son preguntas existenciales todo va siempre es el contrapunto

Voz 1995 28:27 por eso seguimos enamoramiento ruptura

Voz 4 28:30 la ruptura es mucho mejor tema sin más que estoy enamorado feliz Olé Olé que no da para mucho a la música no gran referente vale para subir canciones oficina

Voz 0416 28:50 de noche o de día a yo siempre he sido nocturna pero que la maternidad donde convirtiendo una persona diurna cuando se pueda mira en casa mucho mejor en casa porque necesita soledad de concentración solo sola o acompañada las dos son válidas a escribir con otros músicos es maravilloso a mí me encanta

Voz 32 29:17 la escribir con otras

Voz 1995 29:21 con el móvil o con una libreta

Voz 0416 29:25 empiezo con libreta y luego empiezo a programar así que últimamente sí que que poco romántico hay que río pero me dedico a componer en Chopin

Voz 1995 29:34 cómo encara ya que se programa ibas por pregrabado tenemos con melodías

Voz 0416 29:41 todo el tiempo sí todo el tiempo tengo ahora mismo como doscientas notas de voz con futuras acciones pero pensaba que hemos hablado antes con Luis Rojas Marcos sobre lo bueno que es hablar solo

Voz 1995 29:52 pero claro no está enamorada a la categoría de a cantar sólo canciones de la calle con el teléfono móvil ella estaba yo

Voz 4 30:03 tú haces eso eso está dando la gente me mira raro pues como te voy a mirar si hay disimular como si él estuviera cantando ahora otro sin gasoil y con el con la guitarra con el piano

Voz 0416 30:24 a última con el piano

Voz 1995 30:27 día is sobrio o lo contrario de sobre

Voz 0416 30:30 muy sobrio muy sobria porque si estás un poco un poco tocado todo te parece bueno pierdes pierdes el punto crítico

Voz 4 30:40 esto es muy muy Patrice de recobra la letra también

Voz 0416 30:44 verdad eso también es verdad la gente que bebe no es verdad que de momento cuando interpretas que está bien Tommaso de medio whisky para de inhibirse eso es verdad esto

Voz 4 30:54 pero más no verá un amigo te ha contado

Voz 0416 30:58 es verdad que funciona como definiendo como para cantar igual que para todo lo demás pero no hay que pasar de media

Voz 1995 31:04 vale entonces para que sepan ustedes cuál es la fórmula del éxito que ya hemos conseguido es una exclusiva sabemos que el éxito es cantar sobre la tristeza

Voz 0416 31:15 la ruptura de día en casa

Voz 1995 31:19 sólo con gente da igual en el móvil y con un piano tanto sobrio aunque quizá un poquito

Voz 0416 31:26 Nos esto es la forma de éxito del mismo no me ha ido mal hombre

Voz 4 31:32 por eso preguntamos por eso no tiene un nuevo libro y se llama debutó

Voz 33 31:38 en eh

Voz 1995 31:44 libelo y caos y es muy interesante muy interesante relato para descubrir hasta qué punto son inseparables la biografía el proceso creativo financió un striptease emocional para contextualizar sus canciones que es muy interesante y confirma que la música es probablemente la única terapia que resulta eficaz a la vez para quien la ejerce para que la reciben Christina Rosenvinge muchísimas gracias aquí ha sido un verdadero placer

Voz 8 32:34 eh sí

Voz 29 32:58 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 33:03 cuando empezó el temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero cuando todo vuelve a la calma y no tiene seguro de hogar dime a quién dio más

Voz 44 37:30 en la Cadena Ser

Voz 29 37:34 con Toni Garrido con la sabiduría

Voz 1995 37:37 día de Salomón la fuerza Be Cool la resistencia de las el poder de Zeus el coraje de Aquiles aérea

Voz 20 37:44 pero ciudad de mercurio está aquí Pepa Blanes

Voz 28 37:50 que sólo tiene que decir una palabra para transformarse

Voz 1463 37:55 ya estoy aquí musculosa

Voz 45 37:57 PP está muy bien

Voz 46 38:00 estamos muy metidos en el papel de hoy

Voz 47 38:03 Sam Osán es el estreno de la semana verdad con el que Titadyne contarnos lo que todo cinéfilo debe saber que es Shaffer

Voz 1463 38:12 pues sí es la nueva película de DC Cómics los de Warner Superman Batman todos esto

Voz 1995 38:18 eso lo mismo gemelos de Marvel

Voz 46 38:20 no no no sí sí como les han comprado no han comprado

Voz 4 38:24 pero que es uno sube la propietaria de estos pero

Voz 1463 38:27 hemos visto instituidos después que dejan de comprar cosas

Voz 4 38:30 eso lo mismo todo ya lo compramos venga

Voz 1463 38:33 venga bueno pues esto súper héroes que ya no tienen ni siquiera dueño eh nos presentan ahora esta película de un niño que se convierte en superhéroe adulto de la noche a la mañana

Voz 48 38:46 Luque Nos travesti pero si no sé cómo se llama

Voz 13 38:51 sí

Voz 6 39:05 está bien está bien

Voz 1463 39:07 la Andes divertida muy bueno es de visto toda la negritud de todas las películas de que está pues por lo menos te rías que eso es una cosa de agradecer nada está vienés es divertida lo que todo cinéfilo debe saber Toni es que hay cosas que se hacen esperar porque Azzam Azzam ha estado veinte años veinte años en preproducción casi más años de los que tengo yo

Voz 1995 39:29 venga iba yo a seguir con el guión pero sabían muy muy has estado muy hábil ahí Pepa de verdad casi casi me como digo el guión sin reparar en que acabas de de atribuirse veinte veinte años B para cerrar veinte años una película que tiene que merece la pena vamos

Voz 1463 39:50 bueno merece la pena pero tampoco tanto la critica la puesto muy bien es una película divertida es verdad que estos veinte años pues ha sido un poquito más por estar en el cajón no porque bueno problemas de guión problemas de derechos que sí hay va a ser mi Hummer que si después iba a ser no sé quién que si la roca Johnson y al final es esto que tenemos que yo creo que es una película divertida entretenida lo que pasa es que viene por ahí Los Vengadores no sea que no sé lo que eleva a durar el reinado a estos pobres

Voz 1995 40:17 no hace falta poquito para la última película de Los Vengadores que resuelve además una situación muy bueno ese aparecen habitada bolas ningún no pero vamos a utilizar si te parece PETA esta excusa para repasar la lista de películas que han tardado eternidad en hacerse se estrena este viernes pero ha tardado veinte años en ver la luz que en muchos casos es decir que

Voz 47 40:40 hay muchas películas que entran mucho tiempo en este unas no es el caso

Voz 1463 40:45 ha merecido la pena pues mira la escuela que te voy a hablar no ese Manolete en te acuerdas de Manolete

Voz 4 40:52 sabes

Voz 1463 40:54 pues las dos veces pero bueno ahora Vox haría esto Monumento Nacional seguramente pero Manolete Tardón muchísimos años y es una película que yo creo yo tengo una teoría es que sólo la vio María Guerra persona con la que ha hablado de Time que la crisis yo no la he visto no tengo tanta fuerza de voluntad la protagoniza Adrien Brody Penélope Cruz Elsa Pataky es el biopic como decíais del torero hizo una de esas películas malditas la verdad que le pasó de todo de hecho durante un rodaje tan tan tan tan desastroso nadie pensaba pues que si va a poder ver al final en la pantalla grande en la pequeña no

Voz 6 41:36 alguna nada de mujeres más mujeres tercero amar la vida

Voz 1995 41:45 no veo más guapo que visita la venga

Voz 1463 41:47 bueno pues les pasó de todo la verdad un enfrentamiento entre el director menos Meyer es que es el guionista el color púrpura el productor español Vicente Gómez eh nos entendían por ejemplo en la mayor dificultad el mayor en la mayor pelea era por cómo entendía cada uno los toros y la idiosincrasia de nuestro país veis que todo esto es un debate que sigue abierto incluso hoy después bueno pues hubo de todo varias versiones del montaje varias versiones del guión el sueldo lazo que cobró Adrian Brody ese feo o guapo eh bueno asesores tuvo como asesores a Espartaco y Cayetano Rivera

Voz 1995 42:21 fue la película

Voz 1463 42:23 no te lo crees

Voz 4 42:26 yo veo haber in que va como los entonces directores españoles de Gádir discrepa

Voz 1995 42:33 vienen a España rodar lo hacen movidos por la pasión que despiertan sepáis pero por ejemplo Terry Gilliam con el que si los como el que estuvieron hace hace algunos meses la verdad es que bien bien no se le ha dado nuestro país

Voz 1463 42:45 no yo sí casi diría que tenemos una leyenda negra en esto de de rodar en nuestro país la historia de del Quijote de esta adaptación el Quijote pues es casi ya más larga que el propio Quijote perdona del chiste facilón pero bueno Gillian y adaptar la novela

Voz 4 42:59 estamos hoy Kilian querido hacerla

Voz 1463 43:02 hola de Cervantes y la verdad es que tardó más de veinte años empezó en los años dos mil el primer rodaje con Jean Rochefort el actor francés que tuvo que ser hospitalizado en pleno rodaje luego cayeron mil tormentas la mancha la gente dice no yo he nunca la mancha hasta que viene Terry Gilliam bueno pues se todas esas miserias la verdad es que por lo menos les sacaron partido hicieron un documental que es perdidos en La Mancha

Voz 13 43:25 no tener una fecha Dante cuando Camps dio para guión

Voz 1995 43:34 tío

Voz 1463 43:35 pues nada después el ex Monty Python volvió a intentarlo le costó muchísimo encontrar dinero y cuando por fin lo encuentras actor protagonista John John Hurt tuvo que abandonar también por enfermedad así que el pobre estaba más gafado que nada pero en dos mil dieciséis lo volvió a intentar de nuevo con Jonathan Price

Voz 13 43:50 ver resucitar este de verdad que no te acuerdas de El caballero de la triste

Voz 35 43:58 ahora para resucitar la era acaba aquí

Voz 45 44:03 no se da la entrevistas desde esta es la película con Adam Driver hay Lorraine

Voz 4 44:09 no no

Voz 46 44:12 Deferr a mi me gusta fíjate que adapta muy bien del Quijote no claro claro venga sigue

Voz 1995 44:21 venga pues ya tenemos ejemplos patios de grandes desastres

Voz 1463 44:25 sí porque hasta Mario Casas Mario Casas ídolo de masas ha tenido sus problemillas por ejemplo se si os acordáis de la mula una película con la que ganó un premio a mejor actor en el Festival de Málaga fue en dos mil nueve se paró el rodaje de esta historia cinco días de acabar es una historia de amor en plena Guerra Fría en Grecia que una guerra civil con tono costumbrista

Voz 4 44:44 la parte fría de la crían una parte

Voz 1463 44:47 no porque la puerta basada en la novela de Eslava Galán el director Michael Redd porque es el director del cartero y Pablo Neruda se fue cuando quedaban cinco días por litigios con la productora por impagos irregularidades cosas corrupciones varias bueno pues que hizo que se llevó todo lo que había grabado con él los demás continuaron el rodaje se quedaba la productora el resto de los técnicos la productora Alejandra Frade sacar

Voz 0416 45:13 la película adelante uno una mula

Voz 6 45:17 loco Juanillo gozado lo bien que no pude Benito venir

Voz 28 45:22 pero que no había dado permiso sentarme señorita

Voz 49 45:28 yo soy deja en quién

Voz 4 45:32 la iba sonaron pasodobles me encanta pero sí pues lo que pasa por la mula fue muy curioso

Voz 1463 45:41 que lo que hicieron fue emitir Rosa digamos proyectar la copia que utilizan ellos para que el escriptos a para que todo esté en orden con lo cual es una copia la gente pensaba porque el cine no es un filtro de vista

Voz 4 45:55 no es que hay un señor enfadado con una película en su casa mira ahí está resuelto

Voz 1463 46:02 exactamente pues eso fue el desastre de la mano

Voz 1995 46:06 y para terminar quiero pensar que el recuerdo una de Kubrick también una película de Kubrick de esta es que el hombre sufría y sufría sufría pero que consiguió llegar adelante cuál era

Voz 1463 46:16 bueno pues con él con Eyes Wide Shut Le costó muchísimo fue el rodaje más largo cuatrocientos días es que fijaos que lo loco que estaba el pobre maravilloso Kubrick

Voz 46 46:26 entonces ya son un año y pico de rodaje pues

Voz 1463 46:31 claro es que fijaros el ritmo que llevaba a Tom Cruise le hizo en una escena que era pasar por debajo una puerta repetirla noventa y siete veces porque Tom no se enteraba de cómo había que pasar Diane experiencia tiene del todo tomes más de tirarse por un barranco pero lo somos no

Voz 1995 46:48 ni veinte siete veces

Voz 1463 46:51 ya no pudo intervenir lo tuvo que hacer del tirón pero lo que nos interesa también es inteligencia artificial que es un proyecto de Kubrick que no pudo llevar a cabo de hecho se quedó en el tintero y quién fue pues el tinto Spielberg el que lo consiguió

Voz 13 47:06 no estarlo

Voz 46 47:11 la pareja tuvo mucha polémica porque el acusaron a Spielberg de hacer una cosa emotiva por decirlo de una manera educada

Voz 50 47:23 así previstos quién pues la sustancia más apreciada del universo es la especia me la está tres por ciento especial salón Javier Gallego Cruz

Voz 1463 47:38 pues Dunne que por cierto tendrá segunda bueno Denis Villeneuve el director de El

Voz 4 47:44 porque misioneros pero porque iban a hacer

Voz 1463 47:47 pues porque no están a gusto mucho pero está Javier Bardem Endesa tiene la verdad que tienen muy buena pinta nueva de

Voz 0416 47:55 yo estoy deseando que lleguen bueno pelis

Voz 1995 47:57 que tardaron mucho tiempo andaluz

Voz 29 47:59 no

Voz 1995 48:00 Shahzad existe en este fin de semana veinte años atacó Pepa como siempre muchísimas gracias hacer

Voz 6 53:03 qué fácil es subirse el sueldo ahora mismo sueldo del fin de semana de la ONCE cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contar su Sobera el sueldo con Toni Garrido bueno de la Unión Europea

Voz 1995 53:19 obviamente Brexit pues aunque hablamos el Brexit pero no la Unión Europea es muchas más cosas hacemos muchas cosas en todo este continente pues bien en Europa se acaba de poner nombre a las empresas que más contaminan de todo el continente en el ránking de esa fatalidad intolerable están en su mayoría las centrales termoeléctricas España pasa de dos a tres centrales en esa lista mientras que por primera vez secuela una compañía aérea Ryanair Ryanair debería tener un eslogan que es nunca ha sido tan fácil viajar tan mal

Voz 53 53:52 bueno sus regalos si quieren

Voz 1995 53:55 Javier Gregory es el periodista responsable de la sección de Ciencia de la Cadena Ser Javier Nicolás hola buenos días si miramos esa lista Terry vimos que veintidós de las treinta empresas son centrales termoeléctricas cuáles son los principales que fósiles Pedriza los combustibles fósiles

Voz 0882 54:12 pues mira el más contaminante es el carbón de hecho entre las diez empresas que más

Voz 29 54:16 contaminan la atmósfera hay ocho

Voz 0882 54:19 queman carbón la primera está además en esta lista desde hace años desgraciadamente es una súper central que quema carbón en Polonia en el chat off pero les siguen siete centrales térmicas que queman carbón en la mismísima Alemania porque el treinta por ciento de la energía que se consume de Alemania procede del carbón aquí está la gran el gran agujero negro la contaminación atmosférica que en el mundo provoca siete millones de muertes más de doscientas mil muertes anuales en la Unión Europea y cuarenta mil en España

Voz 4 54:48 la excusa recordando un problema muy grave

Voz 1995 54:51 ni llevan décadas y décadas con los Verdes como uno de pilares movimientos políticos ya a todos los niveles de del país y una conciencia supuestamente ecológica clara pero no cambia la situación real porque claro a los ver