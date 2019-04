Hoy por Hoy (03/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 pues ya es mediodía las once en Canarias

hora doce

resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 y qué tal buenos días dos citas judiciales de este mismo momento en el Supremo al comisario de los Mossos d'Esquadra Ferrán López que asumió el mando de la policía autonómica durante la aplicación del ciento cincuenta y cinco ha revelado que pude mole dijo de forma literal que declararía la independencia si se producía en acciones violentas durante la consulta del uno de octubre comisario que está declarando como testigo ha hablado una reunión larga tensa con el entonces presidente de la Llinares

Voz 0055 00:33 Alberto Pozas las advertencias que los Mossos hicieron a Puigdemont tres días antes del referéndum no eran interpretables ha dicho Ferran López había riesgo de disturbios en el uno de octubre en la respuesta del entonces president fue que si eso sucedía el declararía la independencia de Cataluña

Voz 0102 00:46 sí que recuerdo pues señor Puche dijo que si se producía este escenario que nosotros no preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia tal así lo dijo así lo recuerdo perfectamente si yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

Voz 0055 01:02 eso no ha sucedido José Antonio al menos no en ese momento no hasta veinte días después con la declaración

Voz 1018 01:06 unilateral de independencia gracias pozas a la Audiencia Nacional en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia declara el ex presidente del BBVA Francisco González quién ha admitido ante el tribunal que aconsejó a Rodrigo Rato presenta su dimisión porque la situación de la entidad no permitía captar de los mercados los veinte mil millones de euros que necesitaba para seguir a flote y que finalmente obligó a su nacionalización Miguel Ángel Kampusch

Voz 1552 01:26 en contra de lo que manifestó el ministro Luis de Guindos el ex presidente del BBVA Francisco González ha admitido que pidió la dimisión de Rodrigo Rato al frente de Bankia en aquellas reuniones en el Ministerio con las principales entidades financieras de España a finales de abril principios de mayo de dos mil dos

Voz 2 01:42 sí creo que lo dije sino Rato que lo mejor era que dimitiera que dimitiera porque no no iba a poder conseguir ese capital de quince veinte mil millones no

Voz 1552 01:53 José Francisco González afirma que también estaba a favor de la dimisión de Rato el difunto Emilio Botín presidente del Santander González ha asegurado además que esos cónclaves tuvieron lugar por decisión de Luis de Guindos en contra de lo firmado por el ministro Ike se produjeron para evitar el colapso del sistema financiero ha atacado al Gobierno de Zapatero por la salida a Bolsa de Bankia que no era creíble y afirma que el Ejecutivo del PP no tuvo más remedio que promover la nacionalización

Voz 1018 02:21 hora doce y dos minutos hace media hora está en marcha en el Congreso la Diputación la reunión de la Diputación Permanente a la que en la que el Gobierno va a someter a votación los seis decretos leyes de sus viernes sociales entre ellos la ampliación de los permisos de paternidad la reforma de los alquileres son las medidas ante un Brexit sin acuerdo sobre una sesión larga con votaciones equilibradas aunque en principio no se prevé ningún rechazo José María Patiño

Voz 4 02:43 la vicepresidenta Carmen Calvo en ausencia del titular de Exteriores Josep Borrell ha defendido en primer lugar ante esta Diputación Permanente el decreto ley sobre el Brexit a su entrada la vicepresidenta se mostrada confiada efectivamente el sacar todos los decretos ley

Voz 1276 02:56 pues confiamos en el sentido de la responsabilidad en relación a la respuesta que tenemos preparada como gobierno y como país para una salida previsible en algún término del Reino Unido de la Unión Europea

Voz 4 03:12 no obstante algunos grupos como el PNV mantienen aún el suspense sobre el apoyo a algunos de los decretos al igual que Esquerra que cuestiona su apoyo al de la estiba en concreto Unidas Podemos ha mostrado su desacuerdo con el método pero votará a favor de todos

Voz 1018 03:24 Josep en los pasillos de la Cámara la diputada de Podemos Gloria Elizo ha hablado de trama delictiva de políticos y policías contra Pablo Iglesias para referirse a las últimas informaciones difundidas hoy por los digitales el confidencial y Moncloa Puntocom sobre un supuesto ofrecimiento de acogida en España tío de identidad al ex ministro de Economía del régimen venezolano Isabel de Rafael y sea Eye su familia sí reconocía haber financiado a una fundación vinculada a Podemos con algo más de siete millones de euros la reunión se celebró supuestamente en dos mil seis en dos mil dieciséis en el consulado de España nueve

Voz 5 03:55 que hay suficientes indicios para saber que esas obstrucción de informaciones ese hizo de forma delictiva eh que fue una confabulación confabulación de políticos ídem policías eh para para urdir una trama para desacreditar a Pablo Iglesias en procesos electorales fundamentales en este país

Voz 1018 04:15 yo al menos una noticia positiva sobre la solidaridad en nuestro país aumenta de forma importante las donaciones de médula ósea hasta el punto de que los responsables de la Organización Nacional de Trasplantes anuncian que ya se está alcanzando el objetivo previsto para dentro de dos años Laura Marcos

Voz 1276 04:28 si el objetivo era llegar a los cuatrocientos mil donantes a finales de dos mil veinte pero hoy ya estamos a apenas un millar de lograrlo el reto ahora es mejorar la calidad de esos inscritos la Organización Nacional de Trasplantes pide hombres de entre dieciocho y cuarenta años porque aunque las mujeres son mucho más solidarias ellos triplican las posibilidades de llegar a ser donantes efectivos lo explicaba hace unos minutos Jorge Gayoso responsable de este plan

Voz 6 04:52 ideológicamente el mejor donante es un durante varón o una mujer que no he tenido hijos los embarazos producen sensibilización y las peores donantes son mujeres que han tenido hijos previamente

Voz 1276 05:04 hoy el tiempo medio para encontrar un donante de médula es de apenas un mes desde Sanidad animan a evitar las campañas de captación por Internet porque prácticamente todos los enfermos el noventa y cinco por ciento dan hoy con un donante

Voz 1018 05:16 en Valencia frente al Palau de la Generalitat la concentración de repulsa por el crimen machista ocurrido ayer a la localidad alicantina de Rojales a la Talens

Voz 0141 05:24 tras guardar varios minutos de silencio el presidente se ha dirigido a los presentes para condenar y rechazar el último asesinato ocurrido ayer en la localidad alicantina de Rojales donde se ha decretado luto oficial en las Cortes Valencianas danesa guardado silencio como en el Ayuntamiento de Alicante por citar algunas instituciones Andrea es la víctima mortal número catorce registrada en toda España

Voz 1018 05:45 María con Toñi Fernández y Carlos Cala lo cuenta en la SER de no

Voz 7 05:48 ya contra el ex fiscal jefe Anticorrupción por integrar una organización criminal que falsea manipulaba presuntamente datos para favorecer los intereses políticos del PP en el caso espías de Madrid contra Manuel Moix la denuncia a la puesto ante el Supremo un guardia civil que ha resultado absuelto en ese caso

Voz 0325 06:04 el Parlamento Europeo ratifica la definición de Gibraltar como una colonia en el acuerdo provisional sobre visados que evitará a los británicos la necesidad de solicitar estas cartas para acceder a Europa si se produce

Voz 7 06:13 tras visionar el ex presidente de Baleares con el PP irá de número cinco en la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas es el segundo fichaje del partido naranja en Veinticuatro horas procedente de otros partidos Rivera asegura que no son casos de transfuguismo una

Voz 0325 06:25 la masa de aire ártico procedente de Groenlandia hará caer entre cinco y diez grados las temperaturas la cota de nieve se va a situar al final del día entre los quinientos y los

Voz 1995 06:32 a ochocientos pues hay que tener cuidado abrigarse y terapia de eso luego no querrá no será esa una abrir estudio seguimos discos en este caso era previo con el de escuchamos

hoy por hoy hora doce

Voz 9 06:55 en la Cadena Ser

Voz 1995 06:58 Tura hoy con Toni Garrido pues de eso vamos a hablar precisamente en los próximos minutos muchas son las enseñanzas que nos dejaron huecos en Barrio Sésamo pero creen que alguna de ellas ha podido cambiar tanto como el paso del tiempo como esta

Voz 10 07:12 a Bolivia queda hola

Voz 1995 07:17 si los mapas levantara la cabeza vieron lo que viene después del invierno no entenderían nada como nos pasa a nosotros acaba de empezar la primavera con el cambio de hora en vez de llegar las flores los pajaritos lo que vuelves el invierno ya lo llevan advirtiendo en Juego de Tronos varias temporadas

Voz 11 07:35 come interés comienza el mes que viene es escena pero

Voz 1995 07:40 ya se adelanta esta nueva temporada de invierno Jordi Carbó muy buenos días

Voz 0978 07:44 qué tal buenos días yo sé que tú vas

Voz 1995 07:47 que estamos en Primera era que todo esto que está entre los parámetros habitual en Canarias estamos en Indian otra vez Jordi

Voz 0978 07:55 bueno a ver todo lo que ha estado claro estos últimos meses es que el invierno no ha existido tal como lo conocimos la mayoría de la gente no y cómo lo consigue también la estadística es decir una estación lluviosa en sobretodo la mitad oeste de la península en gran parte de Andalucía y es ahí donde se produce la carga de agua importante que después aguanta todo el año eso no ha pasado pero ahora definir la primavera como una estación que yo creo que mentalmente todas y todos lo tenemos él demasiado idealizada

Voz 1995 08:23 Comas estación de mucho sol temprana tú

Voz 0978 08:26 las cada vez más altas eso no es cierto de Baviera es que bueno si alergias de hecho para mí es la estación más insalubre de todas sólo Salobre cuando llueve y me explico las concentraciones de polen estos días bueno sólo hay que pasear no porrón no sólo el campo sino por muchas ciudades pasar el dedo por cualquier superficie lo que parece polvo cuando lo miras es un color así amarillento y eso del ataques polen pues bien que llueva en primavera ayuda a los alérgicos a que no tengan tantas afecciones cuando no llueve es cuando estas concentraciones aumentan insisto la primavera sobre todo tiempo lo pasamos del calor al frío de la lluvia que se ausenta durante días de repente temporales como los que esperamos para estas próximas jornadas yo las modelos estacionales Llanos estaban diciendo que abril iba a ser entusiasta en este sin en este sentido y lo digo así porque hace falta que llueva que llueva mucho esta semana va a ser lluviosa en todo el país de hecho sobretodo a finales de semana la lluvia y la nieve la nieve en las estaciones de esquí va ganando protagonismo irán pasando borrascas todas las borrascas que no han pasado en invierno parece que estos días se van a dirigir a la Península Ibérica como mínimo hasta mediados de abril seguiremos hablando de este tiempo permíteme que en siesta primaveral es decir muy cambiante

Voz 1995 09:42 muy cambiante y con lluvias que eso siempre es el temor que tenemos en este país va a llover

Voz 0978 09:51 ya y además teniendo presente que si vamos un poquito más allá por ejemplo de los modelos estás en el ex de Ahmed no son demasiado optimistas para el conjunto de la primavera

Voz 1995 10:00 ya que nos están diciendo que en el conjunto de las eh

Voz 0978 10:02 tres meses siguientes en las precipitaciones van a estar un poco por debajo de la media si miramos un mes por mes distintos por ejemplo centroeuropeo que es muy eficaz estos pronósticos a largo plazo nos está diciendo que sí que abril va a ser interesante pero que después mayo y junio las temperaturas de nuevo estarían por encima de la media con precipitaciones que bueno estaría más o menos a la par de manera que lo que pueda pasar estos días lo vamos a agradecer en el sentido de que las reservas de aguas también pero si no llovía nada en los próximos meses en breve estaría muy mal por ese sentido si en ese sentido explíquenos podemos alega

Voz 1995 10:35 ah vale sí porque hace unas semanas de consulten aquí página de de los embalses estábamos ahora mismo cincuenta y siete coma setenta y nueve por ciento de la capacidad total en las distintas cuencas españolas de hace un año estábamos en el sesenta y tres coma setenta y nueve cuatro puntos estamos ahora por abajo es decir bueno pues estaríamos en una situación como dice lloramos un poco de de normalidad así que vamos a pensar que esta primavera no deja un poquito de de lluvia quiso unidades más hay que señalar que es muy bueno para para saber egoísmo pero para el campo Jordi

Voz 0978 11:05 claro claro de hecho mira la los datos que tú dabas casi resultan engañosos no porque que tenemos más de la mitad un poco más de la mitad pues a mucha gente le puede dar a pensar que que no está tan mal no vivimos de herencia del año pasado el año pasado llovió muchísimo desde noviembre y que no teníamos una situación de lluvia además en invierno se gasta poca la tenemos poco turismo que todavía gastar menos agua Easyjet encara vamos a un una proximidad del verano con de nuevo muchos turistas y mucho consumo de agua con esta reserva que aparentemente todavía salvable pues la situación hubiera sido bastante mala no más siendo presidente que como no nevado impresos eran tan importantes estas nevadas futuras esta semana cuando se produce la recarga de deshielo pues este año poco tendríamos no temería que a ver si se acumula mucha nieve estas dos próximas semanas en todas las montañas que después lo agradecerá también la reserva de agua

Voz 1995 11:54 pues esa es la última hora bien fresquito todo un poquito de lluvia así que sean ustedes coherentes con el diminuto que nos toca vivir Giorgio el tipo de la Cadena SER un abrazo

Toni Garrido Cadena SER

Bonet taco con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 17:20 con su lista de la moda desvío

Voz 1995 17:23 que recibe al de la Empresa Funeraria diciendo a su esbirros a ver qué pasa no sería adecuado dado el amor que tienen las cámaras de televisión hacia Pedro Sánchez que el eslogan de su partido fuera que pose a dar enjundia y profundidad que tiene en la mayoría de sus propuestas cuál debería ser la orden de Pedro Sánchez a quien elabore el programa electoral ad que pese del vacío en su discurso que puse ya lo dijo Jay de agua por por España será finalmente el eslogan de Vox cuánto tiempo les llevo discutir la preposición que acompañará en los carteles a la palabra España y toda la corrupción del PP tal y como sostiene Pablo Casado fue obra de dos sinvergüenzas no habría que darles al menos la medalla al mérito al trabajo por todo lo que fueron capaces de hacer únicamente cuatro manos cuando Pepu Hernández candidato al del PSOE al Ayuntamiento de la capital asegura que Madrid lleva esperando los socialistas treinta años no debería preguntarse porqué en tres décadas no han sido capaces de llegar seguirá considerando el Papa un sacrilegio comparar a Messi con Dios después de lo que hizo anoche era debía que golazo se aparte ya saben que va la pelota porque no vais ahí Nos vamos volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy se quedan ahora con la mejor crono acción posible créanme la de nuestros compañeros de la Cadena Ser los que están más cerca de ustedes hasta mañana en la Cadena SER Hoy por hoy