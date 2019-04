Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0761 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

saludos qué tal están muy buenos días ya está aquí el frío y como nos anunciaron ha regresado con mucha fuerza ahora mismo están bajo cero en ciudades como Ávila óleo y dos parlamentos europeos han vivido en las últimas horas situaciones día metralla veinte opuestas son el Parlamento español y el británico empezamos en Londrés esta media noche han aprobado una ley que obliga a Theresa May a pedir una prórroga para el Brexit pero prohibe a la vez salir de la Unión Europea sin acuerdo aunque siguen sin aprobar

Voz 0534 00:58 cuerdo pactado bueno la medida de la división Britta

y Canadá que esta ley sea aprobado a medianoche como les decía por un voto de diferencia

Voz 2 01:06 Henri es todo sí sí me he visto donde el cuado Chase

Voz 1727 01:15 EFE si es frente a trescientos doce no es según la Cámara partida por la mitad todavía lo tiene que aprobar la Cámara de los Lores en cualquier caso Europa advierte

Voz 3 01:25 hindús abril es en la tapa

Voz 1727 01:28 a fin de que el doce de abril de una semana termina el plazo que sin acuerdo de salida no habrá lugar en el Parlamento español en la Diputación Permanente entre durísimas críticas de electoralismo al Gobierno se aprobaron sin embargo todos los decretos que presentaba para su convalidación el Ejecutivo incluso Ciudadanos votó a favor de tres sólo el Partido Popular se quedó al margen con argumentos como éste de Casado

Voz 4 01:55 hasta dónde llega la indignidad

Voz 0858 01:58 el Gobierno que necesita implorar aun proetarra como

Voz 4 02:02 Tegui que les salve sus decretos para hacer campaña electoral

Voz 1727 02:06 bueno Otegi no está en el Congreso se refería a la diputada de IU que junto al resto de los grupos políticos votaron a favor de los decretos Sánchez respondía anoche en Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:17 buenos días Pepa lo hacía en un mitin en Huelva este Gobierno

Voz 5 02:19 va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura

Voz 2 02:23 los españoles quiere seguirán gobernando

Voz 0858 02:28 el próximo veintiocho de horas antes Sánchez se ha reunido en Sevilla con Obama de visita en nuestro país un encuentro breve de media hora en el que han hablado según Moncloa de los retos de las nuevas generaciones como el cambio climático

Voz 1727 02:40 la SER ha hablado con los agentes de la llamada policía patriótica que intentaron fabricar pruebas para perjudicar a Podemos aseguran que ese tiraron un farol cuando dijeron que hablaban en nombre de Rajoy y del entonces ministro Fernández Díaz

Voz 0858 02:53 aseguran a esta redacción desmiento en que la oferta de protección aún ministro chavista a cambio de una declaración judicial que perjudicara a los de Iglesias saliera de Moncloa la Fiscalía dice que conoció ese viaje a Nueva York si para atentar a ese ex dirigente venezolano sí pero que desechó darle cobertura porque la acusación dice no se sostenía

Voz 1727 03:11 sí en el último sonido que deja patente el deterioro institucional en Cataluña se celebraba ayer un debate Inés Arrimadas que es la líder de la oposición citaba artículos polémicos articuladas que en su día publicó Quim Torra

Voz 0419 03:25 las bestias con forma humana eso no lo podemos hacer entonces las bestias con forma humana según el señor Torra

Voz 6 03:31 ahora Arrimadas aunque a mí

Voz 0419 03:35 perdona perdona que no va por buen camino quién dice que somos bestias con forma humana perdone que me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra deja por escrito o cómo va

Voz 1727 03:45 el que le llamaba al orden era el vicepresidente del Parlament Josep Costa del partido de Torra y que estaba ejerciendo como presidente en ese momento

Voz 2 03:54 bien otra señora Arrimadas usted

Voz 7 04:03 en sí hayan respetado unen

Voz 1727 04:06 Ciudadanos PSC Cataluña han común muy PP critican a y aunque Albert Rivera insiste

Voz 0534 04:12 zanjado el escándalo de sus primarias la Historia

Voz 1727 04:15 a sigue ahora en Murcia el perdedor de las primarias a la presidencia de la Comunidad ha presentado un informe que asegura que cuatro de cada diez votos de la ganadora llegaron desde fuera de Murcia

Voz 0858 04:26 con un análisis que ha encargado a una empresa informática que dice que casi el cuarenta por ciento de los votos a Isabel Franco se emitieron desde direcciones IP es fuera de Murcia la dirección niega irregular

Voz 1727 04:35 tras comer mal mata y mata más que el tabaco o el cáncer es la alerta que han lanzado esta noche desde la revista de Lance ETA a raíz de un estudio muy amplio de la Universidad de Washington

Voz 0858 04:48 la han hecho investigadores de cuarenta países dicen que una de cada cinco muertes en el mundo ya se debe a una dieta deficiente exceso de sal azúcar o carnes procesadas como salchichas o hamburguesas el lado bueno es que España se encuentra en el lado de los países con una dieta más saludable es el quinto en una lista de casi doscientos

y en los deportes el Real Madrid sufrió anoche su novena derrota en liga ante un Valencia que se queda a un punto de la cuarta plaza Sampe buenos días buenos días Pepa dos uno en Mestalla goles de Benzema en el tiempo añadido para los decidan que ya conoce la derrota en su segunda etapa el Valencia se queda a un punto del Getafe para puestos de Champions al Real Madrid sigue tercero a trece puntos ya del Barça también de ayer Athletic tres Levante dos Huesca tres Celta tres Eibar dos Rayo uno y cerró la jornada treinta con los últimos tres partidos a las siete y media Sevilla árabes a las ocho

dime de Argales Valladolid a las nueve y media Real Sociedad Betis

Voz 1727 05:46 fueron unos tipos del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:49 buenos días del conjunto de la semana hoy va a ser el día que podremos disfrutar de más horas de sol en la mayor parte del país sólo esperamos un aumento de la nubosidad durante la tarde en Galicia cada vez nubes más activas sobretodo ya la próxima noche pero el resto del país hasta mañana y el sábado no esperamos que vuelva a llover incluso la lluvia del Cantábrico las nubes en breve desaparecerán así pues muchas horas de sol pero con temperaturas muy altas ahora hace frío con heladas en la mayor parte del interior donde no oyen la viento que acentúa esta sensación durante la tarde máximas de doce a dieciséis grados alrededor de los veinte en el sur de la península

Voz 1772 08:27 habéis buenos días Pepa sobre la campaña electoral Cataluña y los apoyos del Gobierno espero que no nos quedemos con ninguna duda el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE se sienta en estos micrófonos a partir de las nueve de las ocho en Canarias una entrevista de la que pediremos el minuto resultado a Ernesto de Kaiser Argelia Krall Esther Palomera a partir de las diez nos vamos vamos a analizar la publicidad en la España vacía da con Toni Segarra Gonzalo Madrid tendrán que esperar una hora más a partir de las once para que la escritora Matilde Asensi no resuelva uno de los grandes enigmas del siglo XX donde está el Retrato del doctor gadget una obra de Bangkok que lleva más de veinte años perdida tras morir su último propietario un súper millonario japonés que prometió llevársela a la tumba

Voz 9 09:18 sí

Voz 1727 09:21 tenemos a Ábalos que también es miembro del Gobierno en el programa esta mañana les queremos plantear a ustedes eso que tanto le han criticado el Ejecutivo desde toda la oposición incluido sus socios que hace electoralismo con los decretos ley que aprueba cada viernes gobernar hasta el último minuto le llama Pedro Sánchez

Voz 1772 09:41 creen que debe seguir haciéndolo no esperamos sus notas de voz al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o pueden llamarnos al nueve uno cinco dos dos

Voz 0761 09:51 dieciséis sesenta y qué hacemos para intentar comer mejor que hacemos para evitar esas muertes por mal comer que nos dicen los científicos

Voz 1772 09:59 cocinan con pocas tal son de comer con bebidas azucaradas So prefieren el agua o una copa de vino nos pueden desgranar su lista de la compra y contar sus hábitos alimentarios en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o dejarnos su mensaje de voz en el buzón de voz el noventa y uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 15 10:18 bueno pues señores de la cadena se puede voy a decir una cosa soy Conchita de Málaga soy lo mejore os doy un beso señora Pepa Bueno por favor siga usted haciendo su trabajo lo bien que lo doy todo su trabajo esto porque se usted la mejor no hay cadenas que el informe mejor ustedes Devesa os quiero un beso fuerte

Voz 1727 10:39 en nosotras traste que la cita muchas gracias un beso enorme sí

Voz 4 10:45 son las seis y once las cinco y once en Canarias Javier con Conchita al otro lado del transistor con Ron

toma genio en las Sánchez en la técnica ICO Jordi Fábrega

acción empieza por hoy

Voz 18 11:19 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero sin rastro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct ponen que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 1 12:34 en la Cadena Ser

Voz 0858 12:42 el Gobierno ha conseguido que la Diputación permanente con valide los seis decretos que aprobado tras la disolución de las Cortes lo ha hecho eso sí entre críticas de la oposición que cree que Pedro Sánchez ha abusado de este mecanismo y la acusan incluso de electoralismo Ciudadanos ha llegado a apoyar la mitad de esos textos no así el PP que ha votado no a todo incluso a las medidas de urgencia que el Gobierno ha puesto en marcha por si finalmente Reino Unido rompe con Europa por las bravas José María Patiño

Voz 1108 13:10 Ciudadanos se desmarcó de la oposición dura planteada por el PP con sus votaciones a favor a tres de los seis decretos leyes esa abstención en otros dos hizo casi innecesaria la llamada mayoría de la moción de censura sus XXXIII votos la Diputación Permanente sacaron adelante el decreto sobre lasciva y sobre todo el día alquileres en este el PNV mantuvo el suspense hasta el último minuto y UPN se abstuvo de manera sorprendente las acusaciones de electoralismo del Gobierno fueron empleadas por todos los grupos y la respuesta en pasillos de la vicepresidenta Calvo fue clara

Voz 1727 13:42 entendemos que que no ha hecho nada

Voz 19 13:44 este año le moleste enormemente quien considera la política propaganda también le moleste pero para nosotros la política sexto

Voz 1108 13:52 para no llevar la campaña al Congreso la mayoría en este caso también con el respaldo del PP no permitió la tramitación de los decretos leyes las Diputaciones permanentes porque como argumentó Aitor Esteban del PNV cada uno iba a su electorado y hubiera salido un churro

Voz 0858 14:08 desde luego es que este tiempo preelectoral no ayuda precisamente a forjar consensos ya les decimos que la negativa del PP a apoyar los decretos ha sido durísima hasta el punto de que Pablo Casado ha rescatado a ETA el líder de la oposición ha acusado a Sánchez de echarse en brazos de Bildu dice con fines electorales

Voz 4 14:24 hasta dónde llega la indignidad

Voz 0858 14:27 un Gobierno que necesita implorar

Voz 4 14:30 aún proetarra como Otegi que les salve sus decretos para hacer campaña electoral hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse Arnaldo Otegi un terrorista confeso condenado

Voz 0858 14:47 es todo decía casado hace sólo unas horas pero escuchen lo que aseguraba su vicesecretario en el PP Javier Maroto en el año dos mil once lo decías sólo cinco días después de que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia entonces él Maroto era alcalde de Vitoria y negociaba entre otros convino yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria hablo con el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca creo que excluir en este momento no está en la agenda creo que es injusto decir como en ocasiones se ha hecho que todo el mundo que han votado a Bildu es de ETA palabra de Maroto entonces alcalde de Vitoria hoy como decimos en la dirección nacional de Pablo Casado aún casado que ayer tuvo que tragar una píldora amarga visitaba el Instituto Astrofísico de Canarias y unos investigadores se le acercaron para entregarle algo un papel vaya la poca gracia que le hizo a Casado a ver qué era al ver que era ese papel que le entregaran exactamente Pascual Donate buenos días buenos días

Voz 1684 15:53 es el título de un máster en cosmología astrofísica y astrología la escena fue grabada

Voz 1727 15:58 inmóvil

Voz 20 16:01 se quiere que el título honorífico de máster pero que tiene tiempo cincuenta horas día yo creo que fin Bakíyev tú

Voz 1684 16:14 más de de ciento cincuenta horas en un día que está dentro de lo que usted puede llegar a hacerle dice una investigadora Casado al principio el líder del PP hasta se interesa por el obsequio que elevan a dar pero en cuanto se escucha la palabra Master la mano de un acompañante de Casado se lleva violentamente el papel desaparece

Voz 21 16:32 seis y dieciséis cinco dieciséis en Canarias

Voz 0858 16:34 el presidente de la Generalitat ha descartado un adelanto electoral en esa Comunidad como le pide la oposición al unísono lo ha hecho en un pleno muy tenso tras el que Ciudadanos PSC Catalunya en como Partido Popular han criticado al vicepresidente de esa cámara Josep Costa de Junts per Catalunya Ràdio Barcelona Joan Bofill un día

Voz 0931 16:53 hola bon día y han acusado a costa de extralimitó

Voz 0858 16:55 Arce mientras moderaba el pleno dicen que para proteger a Torra elegido por esa misma aparte

Voz 0931 17:00 si los de Torrent tuvo que ausentarse en unos momentos así que Costas salga ejerciendo de presidente de forma circunstancial Arrimadas toma la palabra en el púlpito recordando como hace habitualmente por cierto algunos de los artículos de alguien

Voz 0419 17:12 dice que los que presentamos querellas somos chuletas descerebrados que presentan recursos yo supongo que harán usted también fumar a Pardo al Grup de vestíbulo labradas que primero se la corto

Voz 6 17:24 señora Arrimadas usted a mí

Voz 0931 17:30 Arrimadas continúa su intervención hasta que

Voz 0534 17:32 vuelve a recordar los escritos de Torra

Voz 6 17:34 estoy feliz señora Arrimadas sacaba dirigí presidiendo la Generalitat

Voz 7 17:40 califique Pius que no son las gaita

Voz 0931 17:43 a partir de aquí el presidente de la Cámara que es el árbitro está debatiendo con Arrimadas diciendo que Torra había dicho esto estos artículos antes de ser presa

Voz 2 17:51 de aquí a arbitrar tenemos aquí que Árbitro

Voz 0931 17:55 el orden orden iba diciendo Costa casi como la Speaker de la Cámara de los Comunes y todo acabó con una bronca entre miembros de la propia May

Voz 2 18:03 señora Arrimadas privó de al crío a usted porque no

Voz 7 18:15 otro vice president José María Espejo Saavedra

Voz 0931 18:17 la orden a quién le estaba pidiendo orden Josep Costa uno sentado al lado del otro en el órgano que arbitra el Parla

Voz 0858 18:23 la Isolda unas horas después de esos momentos de tensión Joan primer debate electoral entre representantes de todas las candidaturas por Barcelona a las elecciones generales lo ha organizado el diario La Vanguardia y lo que parece que ha quedado claro es que no hay visos para un acuerdo político que pueda sacar a Cataluña de esta sitúa al ante esta situación actual les estamos contando de de divisas

Voz 0931 18:43 sí los pocos intentos de debatir sobre economía propuestas sociales siempre acababan en lo mismo los partidos independentistas pedían y proponían diálogo desde Cataluña

Voz 0419 18:52 el Madrid propuso la independencia

Voz 0931 18:55 Laura Borràs decía que irán a Madrid contra la capacidad y voluntad de negociar la independencia de Catalunya desde Esquerra Rufián se limitaba pedir lo que ya se propuso como condición a tramitar las cuentas de Sánchez

Voz 1727 19:04 diálogo diálogo

Voz 2 19:06 diálogo una mesa de diálogo con todos los partidos

Voz 0931 19:11 algo que para Meritxell Batet y ha existido dialoga dentro de la ley para salir de este círculo vicioso y esto les recriminaba a la cabeza de lista del PSOE Inés Arrimadas

Voz 18 19:20 no me ha llamado ni una sola de

Voz 0419 19:23 pero eso no es diálogo eso es cesión ante Torra por qué porque a mí el señor Sánchez no me necesitaba para estar en Moncloa

Voz 18 19:31 después también Batet al Partido Popular y al

Voz 0419 19:34 Ciudadanos que proponen hacer con los dos millones de personas que están fuera habrá que escucharlos

Voz 0931 19:41 pero para Cayetana Álvarez de Toledo no hay margen para debatir sobre el tema y Asier al Asier declara era con

Voz 4 19:46 sí yo creo que su partido deberían pedir perdón por haber traído aquí la fractura yo pido perdón por un referéndum si usted pide perdón por la Gürtel

Voz 0931 19:55 qué pobre señor Rusia miles de los Comunes asegura que hay una gran mayoría que quiere irse de España

Voz 4 20:01 danos es mucho más que el Partido Popular Ciudadanos de hecho mucha gente en Cataluña que quiere irse de España lo que quiere y sedes de a España

Voz 0931 20:10 eso defendía un referéndum porque dijo textualmente Cataluña es una nación y tiene derecho a decir

Voz 0858 20:18 gracias Joan in Mientras tanto en el Supremo hoy nueva sesión en el juicio al proceso va a testificar hoy uno de los mandos de los Mossos que hizo ayer pero que hubo que aplazar por falta de tiempo también más agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que participaron en el dispositivo especial de seguridad del uno de octubre ayer escuchamos a Ferrán López ese él era el número dos de Trapero en los Mossos también dijo que advirtieron al Govern del riesgo de que se produjeran disturbios la respuesta de Puigdemont asegura fue entonces él declararía la independencia Alberto Pozas

Voz 0055 20:52 el testimonio de Ferrán López ha sido muy similar al de otros mandos de Mossos d'Esquadra ellos recibieron órdenes políticas del guber de cara al uno de octubre

Voz 4 20:59 porque el señor Ford nunca hizo nunca ninguna indicación ni directa ni indirecta sobre qué tenía que hacer mozos

Voz 0055 21:05 advirtieran a Carles Puigdemont de los peligros de permitir su celebración

Voz 4 21:09 habría problemas estoy seguro y nadie pudo interpretarlo de otra manera pero dando

Voz 0055 21:13 detalle que no había trascendido hasta ahora el presidente de la Generalitat de Cataluña les dijo que si ese día había incidentes El declararía la independencia

Voz 4 21:19 sí que recuerdo pues señor Puche dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente sé yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar es el primer testimonio que vincula en boca de Carles Puigdemont la violencia con la independencia uno de los pilares maestros de la acusación de la Fiscalía por rebelión

Voz 0858 21:42 y todavía del mundo judicial la Fiscalía de Valencia investiga al número dos de Vox a Javier Ortega Smith por un posible delito de odio el líder ultra derechista dijo en un mitin allí que España y Europa se enfrentan a una invasión islamista Radio Valencia natales bombea

Voz 0141 21:57 la denuncia la ha presentado la organización musulmanes contra la islamofobia por estas declaraciones que hizo Ortega Smith de no mitin celebrado en Valencia en el Casino de la cultura en septiembre del año pasado

Voz 22 22:10 el elegido digo la libertad el el el IVA del progreso el eligió de la democracia el enigma de la familia el libro de la vida en legal no se ya vació islamista no esperemos

Voz 0141 22:28 musulmanes contra la islamofobia considera que son palabras que atentan contra la paz social y la convivencia

Voz 0858 22:34 gracias Ana líder de Santiago Abascal ha respondido a estas acusaciones durante la presentación del libro tira de victimismo Abascal dice que su mano derecha está sufriendo una persecución política

Voz 23 22:45 este Estado que está cobrando tintes totalitarios gobernado por socialistas hipócritas que dice que nos oponemos a la invasión islamista pero quién se atreve a negar que hay muchos que vienen precisamente con esa mentalidad a nosotros no nos caracteriza el odio a los de fuera nos caracteriza el amor a los de dentro pero si quieren callarnos tienen que saber que van a tener que meternos en la cárcel

Voz 2 23:07 es como estar ahí en la azotea

Voz 0931 24:29 buenos días la Cámara de los Comunes quiere así evitar un divorcio a las bravas intenta conseguir más tiempo para ponerse de acuerdo en cómo desean salir de la Unión Europea con este movimiento

Voz 0534 24:37 hace aún más el poder individual de Theresa May sobre el Brexit

Voz 0931 24:40 porque según aprobado por la Cámara Baja el Parlamento tendrá que dar el visto bueno a cualquier prórroga que proponga la primera ministra e incluso tendrá poder de decisión en el periodo de extensión que ese solicita a Europa mientras hoy continuarán las conversaciones entre Teresa Mail el líder de la oposición Jeremy Corbijn para intentar desbloquear este laberinto después de la reunión de ayer

Voz 9 24:58 pues Muse

Voz 0534 25:00 de la que Corbijn ha salido diciendo que el encuentro ha sido

Voz 0931 25:03 el pero inconcluso por otro lado el ministro de Finanzas de May ha dicho esta noche en la televisión británica

Voz 2 25:07 ambos que en caso de que

Voz 0931 25:10 Parlamento no se pongan de acuerdo para el Brexit Reino Unido tendrá que empezar a prepararse para participar en las elecciones europeas del veintiséis de mayo aunque todo dependerá de lo que decida la V

Voz 0858 25:18 gracias Aida sólo unas horas antes el presidente de la Comisión Europea era en cambio tajante con las británicas

Voz 3 25:23 tus abril cuando en la tarde

Voz 0858 25:26 sin todas sino pues si si las decía que lo tienen un plan para el Brexit pactado antes del viernes de la próxima semana del doce de abril o ese mismo

Voz 4 25:34 no día habrá Brexit Ana gas

Voz 27 25:59 la Cadena SER presenta el placer de escuchar el sábado por la tarde fue a la pastelería del centro comercial

Voz 9 26:11 después

Voz 27 26:12 ver las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargado chocolate el preferidos de su hijo

Voz 0931 26:22 lo hizo con una nave espacial

Voz 27 26:24 esta forma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras verdes bajo el planeta el pastel pero que era un hombre mayor con cuello de toro escuchó sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente él pasteleros llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo cordones Le pasaban por debajo de los brazos se cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio siempre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija las fotografías dejaba claro no la interrumpió acababa de llegar al trabajo te iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

Voz 9 27:40 lo que pase de postes hoy por hoy

Voz 0858 27:58 el Valencia Sampe endosa la primera derrota al Real Madrid de Zidane dos uno

Voz 1727 28:02 Mestalla que llega en el segundo partido del francés confirmando lo que ya se vio con Lope que Tegui primero y Solari después que el equipo

Voz 0858 28:08 yo no funciona asola espera a Zidane terminar

Voz 1727 28:10 lo mejor posible y pensar ya lo que venga yo estoy comiso

Voz 1804 28:13 jugadores ellos lo que van a ser luchado hasta el final es complicado porque vamos a tener un mes donde vamos a tener que hablar de cosas que no

Voz 1994 28:20 no sí bueno vamos a intentar acabar lo bien que íbamos a preparar la próxima temporada

Voz 1727 28:26 novena derrota del curso liguero hoy décimo quinta del año con las miradas puestas en lo negativo sobre varios jugadores como el caso de los de Marcelo en el que sigue confiando Zidane

Voz 1994 28:34 lo veo bien Marcelo es Marcelo llegó a contar con él su jugada importante a mi me gusta cómo cómo juega ya está veremos el final de temporada pero yo lo veo bien lo veo metido entrar entre nadie para Zidane fue un partido igualado pero para Marcelino no

Voz 30 28:49 yo siento digerir decidan pero creo que hemos

Voz 1727 28:52 muy superiores al Real Madrid prontito

Voz 30 28:54 la gente no nos generó ocasiones de gol

Voz 1727 28:56 el resto del miércoles dejaba la victoria del Athletic sobre el Levante tres dos ante los de Garitano dos cero consiguieron los levantinos empatados en el ochenta y nueve pero esconder un penalti en el noventa y uno con el que el presidente Quico Catalán explotó

Voz 31 29:07 hoy visible es un presidente siempre que tendió puentes son presidente siempre que que entendió ciertas cosas presión presidente siempre que que hay intentado

Voz 1727 29:16 también el empate a tres entre Huesca y Celta que no sirve ninguno de los dos para luchar por evitar el descenso y la victoria del Eibar dos uno sobre el Rayo Vallecano que casi salva al Eibar y casi condena también al Rayo hoy se completa la jornada treinta en Primera con los últimos tres partidos a las siete y media sevillana ves peleando los dos por plaza europea los vitorianos VI Los de Caparrós séptimos a las ocho y media justo lo contrario pelea en Butarque por eludir las plazas de peligrosas del descenso Leganés Valladolid y cierra la jornada el Real Sociedad Betis desde las nueve y media ambos fuera de plazas europeas pero todavía con

Voz 4 29:44 genes de entrar de ellas y del resto de Tenerife se mete en la final

Voz 1727 29:47 cuatro de la Champions FIBA con su victoria de anoche sobre el Hapoel Jerusalén ochenta y uno sesenta y cuatro son las seis y media a las cinco y media en Canarias esta noche a última hora el Parlamento británico ha aprobado una nueva ley una ley que obliga Theresa May en la primera ministra a pedir una prórroga y que prohibe una salida de la Unión Europea sin acuerdo la votación ha dejado en evidencia la división de la Cámara ha salido adelante por un solo voto de diferencia trescientos trece a favor trescientos doce en contra la ley tiene que ser todavía aprobada por la Cámara de los Lores ir recibir el beneplácito de Bruselas aunque el ministro de Hacienda británico

Voz 2 30:44 oh

Voz 1727 30:46 sólo asume ya que Reino Unido tiene que ir preparándose para participar en las elecciones europeas del veintiséis de mayo y por lo tanto pedir una prórroga más larga de lo previsto inicialmente eso dicen en Londres veremos qué dicen en Bruselas sobre el Brexit precisamente sobre los nuevos populismos hablado Barack Obama en Sevilla Javier

Voz 0858 31:05 el ex presidente de Estados Unidos ha dicho en la Cumbre Mundial del Turismo que hay que unir a la gente en lugar de separarla

Voz 7 31:12 por tanto el Brexit en Reino Unido o los populismos que están surgiendo en Canadá de Europa el nacionalismo la xenofobia y el odio a la inmigración son trampas muy peligrosas densos Suárez

Voz 0858 31:24 Obama se ha reunido también con Pedro Sánchez al que la oposición critica por haber liderado dicen un gobierno al que llaman Frankenstein es ese que surgió de la moción de censura apoyada entre otros por los partidos independentistas y los grupos vascos ayer el ex presidente Felipe González también socialista le daba la vuelta a ese calificativo ya alerta va de un riesgo mayor un gobierno dice Franco Einstein

Voz 32 31:48 entre un Gobierno Frankenstein y un gobierno Fran coste y nos vamos a conformar porque además después te dan certificados de constitucionalista o no

Voz 0858 31:58 hablaba así del riesgo del alza de la extrema derecha a las próximas elecciones del veintiocho de abril por cierto España ha conseguido dos años antes de lo previsto su objetivo en donaciones de médula ósea la mayoría de donantes sin embargo son mujeres cuál es el problema entonces que a partir del primer embarazo crece el riesgo de incompatibilidad para el receptor por eso ahora Sanidad está buscando aumentar la donación entre los hombres Laura Marcos

Voz 1509 32:22 se buscan hombres jóvenes de hasta cuarenta años para hacerse donantes de médula porque

Voz 1772 32:26 en geológicamente el mejor donante es un durante varón los embarazos producen sensibilización y las peores donante son mujeres que han tenido hijos provocó la cantidad de células a recoger dejó más fácil cuanto mayor es el tamaño de durante irónicamente donante varón

Voz 1509 32:40 algunos de ellos son menos solidarios apenas representan un tercio de los casi cuatrocientos mil inscritos en esa red que salvavidas vidas como la de Cristina Piñeiro a una gallega de XXXV años A quién le falló el trasplante de sus propias células y su hermana no era compatible pero encontró un donante anónimo

Voz 33 32:59 estuve esperando aproximadamente cuatro meses que claro para la persona que está esperando se hace eterno condona

Voz 7 33:06 ante alemán gracias a él estoy viva

Voz 18 33:08 espera media para dar con un donante es mucho más corta apenas un mes y casi todos los enfermos el noventa y cinco por ciento lo encuentran

Voz 0858 33:17 qué tal se conduce hasta ahora DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 0978 33:20 buenas de ETA a esta hora arranca el jueves ya denso de entrada en la A2 en Torrejón a cuatro Valdemoro Pinto debutar ya cuarenta y dos en Parla en la zona sur de la M venta en Vizcaya destacamos nació en Portugalete que provoca tráfico lento en la BI seiscientos veintiocho hacia la AP ocho allí en Zaragoza un camión averiado en la A2 en Épila sentido Barcelona además hasta ahora la nieve obliga al uso de cadenas en tres puertos de montaña en Asturias y en Cantabria

Voz 1727 35:52 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias comenzamos hoy en Andalucía Vox amenaza allí con votar en contra de los presupuestos autonómicos del Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos se incluyen esos presupuestos dinero para la memoria histórica hay para combatir la violencia de género dice el PP que va a financiar las dos materias Elena Carazo buenos días

Voz 0534 36:14 bueno Pepa así Vox ha dado otro giro de tuerca su presión sobre el Gobierno andaluz al que avisan que no apoyará los Presupuestos hay partidas ahora memoria histórica hay violencia de género justifican esa postura en que su discurso es siempre el mismo antes y después de la campaña electoral por eso manifiestan que no van a tolerar que se consigue dinero para esos temas si fuera así me dicen a los populares que negocie los Presupuestos con PSOE y adelante a Andalucía desde el Partido Popular asegura que habrá dinero para ambas materias su portavoz en la Cámara andaluza José Antonio Nieto duda un partido serio en relación a la formación de ultraderecha centre su apoyo a las cuentas públicas en decisiones tan pequeña

Voz 1747 36:51 bueno digo que si va a haber eh aportación económica casi con total seguridad yo no hago los presupuestos pero tengo sentido común Si Si no plantea iba a haber un recurso para luchar contra la violencia de género le digo que sí sino dice que iba a haber recursos para facilitar la conciliación Le digo que sí

Voz 0534 37:10 aún así desde el Partido Popular insisten en la necesidad de impulsar una ley de concordia porque la actual ley de Memoria Histórica deja fuera dicen a una parte de la sociedad

Voz 1727 37:18 Elena y además la Universidad de Granada va a llevar a la Fiscalía la denuncia de un grupo de alumnas contra un profesor por presunto acoso sexual de hecho hoy los estudiantes han convocado una concentración de repulsa si será a la una del mediodía

Voz 0534 37:32 hasta siete alumnas han ratificado la denuncias ante el departamento de Igualdad de la Universidad una denuncia que primero hicieron públicas en redes sociales de hecho la primera chica que denunció está estudiando interponer la denuncia ante los tribunales las denuncias hablan de contacto por Whatsapp no apropiado propuestas inadecuadas conversaciones privada fuera de tono ya está tocamientos que se salen de lo que se puede considerar una relación cordial la Universidad de Granada pondrá en conocimiento de lo juzgado en los casos de supuesto acoso por parte de este profesor Pilar Aranda en la rectora

Voz 37 38:04 creo que es necesario un cambio en la legislación porque es cierto que no podemos tomar determinadas medidas siempre diciendo que hay que respetar la presunción no pero evidentemente cuando empiezan los casos la Universidad debe de tener capacidad para tomar medidas preventivas totalmente cautelares y ahora mismo pues evidentemente pueda la que tenemos no se puede hacer

Voz 0534 38:22 el profesor hasta ahora en redes sociales han negado los

Voz 1727 38:25 es un abrazo Elena buen día en Castilla La Mancha un alcalde del Partido Popular ha sido condenado a pagar ocho mil euros a la portavoz del PSOE regional porque él había llamado en Facebook Jutta puede mita barata Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 38:41 buenos días un juzgado de Daimiel ha condenado al alcalde de Villares del Saz en Cuenca José Luis Valladolid a pagar ocho mil euros de indemnización por una intromisión ilegítima en el derecho al honor además de esa cuantía económica Valladolid tendrá que asumir de su bolsillo la publicación de la resolución en dos diarios de tirada nacional así como las costas Cristina Maestre valoraba la sentencia en la SER

Voz 38 38:59 eh para mi es una satisfacción personal pero que ante todo hago extensiva a todas esas mujeres que no han tenido la suerte que yo

Voz 1727 39:06 libro de tener a mis compañeros de partido

Voz 38 39:08 apoyándome para poder presentar esta demanda maestra

Voz 0534 39:11 recuerda que en el juicio no le pidió perdón y además dijo al juez que puta barata no le parecía un insulto grave

Voz 1727 39:21 cosas escuchamos a esta hora de la mañana eh puta barata no es un insulto grave para una política nueva militares han resultado heridos al salirse de la pista de aterrizaje un avión que participaba en un simulacro uno de ellos el piloto está herido grave además ha ocurrido en Jaca en la provincia de Huesca Ana Sánchez borro y buenos días

Voz 0419 39:42 buenos días el accidente se produjo dentro del simulacro que la Unidad Militar de Emergencias está realizando en el Pirineo y en el que participan estos días tres mil quinientos efectivos el teniente general Miguel Alcañiz explicaba así la situación de los heridos

Voz 39 39:55 no sé que puede estar más pase a Mas le ha afectado más grave o o pronóstico reservado pasa más les si nosotros queremos T prácticamente no tienen nada mejor alguna magulladuras o alguna cosa pero no ha sido nada para que podía haber sido está en marcha la investigación Orio

Voz 0419 40:10 a última hora de la tarde de ayer seis militares ya fueron dados de alta otros dos la recibirán hoy un piloto fue trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza para realizarle varias pruebas médicas estos militares están destinados en las bases aéreas de Getafe y Torrejón de Ardoz

Voz 1727 40:26 sí una noticia calentita porque esta madrugada se han hecho públicos los resultados de las elecciones a rector de la mayor universidad española la Universidad Complutense de Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 0534 40:36 buenos días y por un margen de votos muy

Voz 1727 40:39 muy estrecho Joaquín Goya H le arrebata el puesto a Carlos Andradas

Voz 0534 40:43 apenas un uno por ciento de diferencia del voto ponderado la votación ha estado muy reñida ya ha habido sorpresa Goya H catedrático de Veterinaria que se convierte en el nuevo rector con un cincuenta coma dos por ciento de los apoyos frente al cuarenta y nueve coma cuatro cosechado por Andradas que deja el cargo después de cuatro años el nuevo rector ha conseguido más apoyos entre los estudiantes a pesar de su baja participación de un censo de setenta y uno mil sólo en votado cinco mil quinientos de ellos dos mil ochocientos han elegido a Goya H que también ha conseguido mayoría de votos entre el personal de administración y servicios Andradas sin embargo ha obtenido más apoyos de los profesores con dedicación permanente el nuevo rector aplaude que la mayor universidad presencia de España haya apostado por un cambio en la gestión su objetivo prioritario dice será modernizar esta universidad hasta luego Laura adiós

Voz 1727 41:41 en Argelia Buteflika va si pidiendo perdón a su pueblo por los errores que haya podido cometer pero reivindicando también su legado no cuenta desde Rabat Sonia Moreno

Voz 42 41:53 Buteflika no ha querido irse después de veinte años dirigiendo el país sin despedirse de los ciudadanos argelinos lo hizo ayer a través de una carta un mensaje final donde se autodefine como ciudadanos simple y pide perdón a los argelinos por cualquier fallo palabra o gesto el Consejo Constitucional concibió la renuncia el martes ha validado ayer su cese como presidenta Argelia ahora tiene que declarar la vaca te de poder luego enviar la solicitud al Parlamento ironizó de las dos cámaras del Parlamento nombrará al presidente interino del Consejo de la nación por noventa días pero no hay una fecha límite para que el Consejo Constitucional informó el Parlamento podría llevar algún tiempo debido a la impopularidad de presidenta del cadáver Ben Salah el grupo de dinámicas de la sociedad civil para una salida pacífica da la bienvenida a la renuncia de Buteflika considerada como una primera victoria pero el colectivo cree que otras victorias son necesarias y ha hecho un llamamiento a los argelinos para que salga masivamente el viernes para exigir un verdadero cambio democrático

Voz 1727 42:49 el presidente de la República francesa se cierra hoy en Córcega su gran debate nacional el que puso en marcha esa ronda de entrevistas con alcaldes y diputados tras la crisis de los chalecos amarillos la visita de Macron a la isla a Córcega es sin duda la más incómoda de su gira por el ambiente hostil con el que lo van a recibir los independentistas París Carmen Vela

Voz 0390 43:12 la coalición de nacionalistas e independentistas que gobierna la isla mediterránea ha llamado a ciudadanos y concejales a boicotear la jornada presidencial los dirigentes corsos consideran ninguneados por el rechazo de Makoun y de la Asamblea de París a las pretensiones identitarias de los corsos ni hablar de autonomía ni de cooficialidad de la lengua les responde dieron al jefe del Gobierno regional corsos Gilles Simeone Makoun que ha visitado la isla ya dos veces ya ha enviado a varios ministros a dialogar con los nacionalistas les ha prometido incluir la insularidad de Córcega en la Constitución pero la reforma de estas hace esperar por falta de la necesaria mayoría de tres quintos en la Asamblea los nacionalistas siempre quieren más escribe Le Monde la expresión alta tensión para explicar la visita lo utilizan muchos medios no es exagerada la semana pasada estallaron bares artefactos en las dependencias de Hacienda de lies

Voz 46 46:40 pero algunas algunas deducciones dice esta mañana José Mari buenos días Pepa el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso dos seis créditos que había probado los llamados viernes sociales

Voz 9 46:55 lo primero y más importante es una buena noticia para los beneficiarios por esas medidas

Voz 1100 47:00 pues entre ellos para no alargar los los parados mayores de cincuenta y dos años que quizá con las nuevas ayudas puedan llegar a fin de mes seguramente el partido que ha votado no el PP de Casado que se ha abstenido de Ciudadanos de Rivera debían considerar tal medida un lujo superfluo algunas cosas además parecen traducirse de la sesión de ayer aunque todos sabemos que la vida da muchas vueltas y hoy sí pero quizá mañana no que vaya usted a saber qué pasará el veintiocho A vemos por ejemplo que el acuerdo entre los partidos que apoyaron la moción de censura Rajoy sigue vigente que ayer no falló ninguno en el voto favorable al PSOE refunfuñando claro es lo que toca que a ver si vamos a dar nada de gratis incluso echamos algo de teatro la asunto bien podemos acusar una Sánchez de dejará la clase trabajadora la intemperie frase que tiene su gracia pero de una sesión de ayer también puede deducirse que la derecha va a necesitar el complemento de Vox como el comer porteros votos conjuntos de Pepe y Ciudadanos solo sirven para perder

Voz 9 48:09 Luis Izquierdo

Voz 1727 48:14 esta mañana queremos saber qué les parece que el Gobierno utilice los reales decretos para seguir gobernando con la legislatura Jack

Voz 1772 48:21 nada les parece electoralista mensaje nuestro buzón de voz de Anselmo de Pinto

Voz 47 48:26 yo estoy totalmente de acuerdo en que siga sacando repletos de eso

Voz 15 48:31 lo de siempre

Voz 47 48:34 igual sean a favor de

Voz 48 48:36 trabajador de los ciudadanos para favorecer a talas los asuntos sociales

Voz 1772 48:42 Carmen buenos días soy Carmen Texas