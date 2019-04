Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:29 no se puede engañar a los españoles diciendo

Voz 4 00:32 no no se está negociando

Voz 3 00:34 sé muy bien que no hay terroristas buenos o malos M

Voz 5 00:37 muy bien que eso que llaman Sortu movido

Voz 3 00:40 no es ayer en Tenerife Pablo Casado

Voz 6 00:42 hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar aún proetarra como Otegi que les salve sus decretos para hacer campaña electoral lo hizo Aznar

Voz 1727 00:54 sí lo hace Casado sacar el fantasma de la los terroristas a pasear en campaña electoral a qué se refiere Casado Se preguntarán ustedes porque Otegi no están en el Congreso pues se refiere al voto de una diputada de Bildu en la Diputación Permanente del Congreso voto que junto al del resto de los grupos incluido Ciudadanos permitió aprobar ayer los decretos del Gobierno la pasada de frenada de Pablo Casado es de tal calibre que al final consigue el efecto contrario porque todos los partidos todos criticaron duramente electoralismo ventajista del Gobierno con estos decretos de cada viernes pero esa es crítico las quedan opacadas por la desmesura popular es jueves cuatro de abril y la política de fichajes de Ciudadanos sigue provocando críticas dentro del propio partido la lista naranja para las europeas incluye al ex presidente balear del PP José Ramón Bauza pues escuchen la opinión que tiene de Bauzá el líder de Ciudadanos en las Islas son declaraciones a la SER de ayer mismo

Voz 7 01:58 no es lo que no puedo decir que es un magnífico candidato porque evidentemente sería un acto de hipocresía por mi parte lo que se de él no me hace pensar que sea una persona que pueda estar al mismo nivel que quienes la acompañan no desnivel

Voz 1727 02:13 Ciudadanos va anunciar que en esa lista se integrará también el actual líder del partido de Rosa Díez de UPyD que se llama Cristiano aunque todavía está por ver si en esas elecciones europeas participa también Reino Unido sí pero el te discuten esta madrugada a la Cámara de los Comunes aprobado por un solo voto de diferencia una ley que obliga al Gobierno a pedir otro aplazamiento del Brexit prohibe una salida de la Unión Europea sin acuerdo y aquí en el Parlament de Cataluña el deterioro institucional llega a esto Arrimadas la jefa de la oposición citaba ayer un artículo de Torra el vicepresidente de la Cámara que estaban en ese momento al frente del pleno la interrumpe las bestia

Voz 1389 02:54 es con forma humana según el señor Torra por arriba

Voz 8 02:58 que me perdonen perdona

Voz 9 03:02 quién no va por buen camino quién dice que somos bestias con forma humana perdón pues que que me que me va a quitar la palabra

Voz 3 03:07 por recordar lo que el señor Torra dejado por escrito como

Voz 1727 03:10 la Fiscalía investiga el número dos de Vox Fórum presunto delito de odio contra los musulmanes por estas palabras de hace seis meses en un mitin

Voz 1389 03:18 muerto de digo a mí mismo

Voz 10 03:21 el líder el I L de digo el progreso el enemigo de la democracia Le deriva de la familia el enigma de la vida él legal uno sellaba vació islamista no esperemos

Voz 3 03:36 el villano de Gotham vuelve al cine

Voz 11 03:42 mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad sean escena

Voz 1727 03:49 las primeras imágenes de Joker la película que cuenta los orígenes del enemigo de Batman al que esta vez da vida el actor Joaquin Félix en los deportes Zidane sigue sufriendo los mismos problemas que ya tuvieron durante la temporada Lopetegui Solaris Sampe

los de un equipo apático y en reconstrucción que anoche encajó en Mestalla la novena derrota en Liga dos uno y la décimo quinta de la temporada a jugadores que están muy lejos de Summers mejor versión como Kroos Bale o Marcelo ya poco se puede hacer esta temporada Zidane yo estoy con mis jugadores y ellos lo que van a ser es luchar hasta el final vamos a intentarlo acabarlo bien y íbamos a preparar la próxima temporada siguen terceros a trece puntos del Barça que hoy se completa la jornada treinta las siete y media Sevilla Alavés a las ocho y media Leganés Valladolid a las nueve y media Real Sociedad Betis

Voz 1727 04:43 buenos días buenos días

Voz 12 04:45 esto de la semana hoy será el día que podremos disfrutar de más horas de sol en la mayor parte del país tenemos algunos chubascos todavía en el Cantábrico Gun desapareciendo en cambio durante la tarde la lluvia ganará

Voz 6 04:56 ahora mismo en Galicia unas lloviznas en el

Voz 12 04:59 Gemma madura y Castilla y León a última hora pero como decíamos en general más sol

Voz 1315 05:03 nubes frío ambiente depende invierno ahora mismo con heladas en prácticamente todo el interior durante la tarde también se notará un descenso de temperaturas además con sensación de frío de frío acentuada por el viento fuerte del norte cuidado no lo toques de barro

hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 05:44 a las siete y seis la A6 y seis en Canarias la Cadena SER ha hablado con los policías que viajaron a Nueva York para recabar supuestamente información sobre la financiación de Podemos aseguran que fue un farol decir que actuaban en nombre de Rajoy o del ministro de Interior de Fernández Díaz Isabel Villar buenos días buenos días el viaje según cuentan lo organiza el que fue director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el Zanón carga José Ángel Gago tuvo su entonces

Voz 1315 06:09 jefe de Gabinete Él asegura que nunca despacho ni con el ministro Fernández Díaz ni con Rajoy sobre este asunto y explica que si le dijo al confidente venezolano que tenía un mandato de los dos fue para tranquilizar lo asegura que se marcó un farol para tomarlo porque su madre y su hermana acababan de ser detenidas por el régimen de Maduro además afirman que de ese viaje tenía constancia la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque los policías habían ahí

Voz 1727 06:31 hoy sabemos que los policías efectivamente habían intentado que la Fiscalía avalará el viaje pero también sabemos que la fiscalía se negó porque no veía indicios de delito

Voz 1315 06:41 Fuentes de la Fiscalía aseguran además que rechazaron viajara a Nueva York porque entendieron que los agentes pretendían es literal utilizar a la Fiscalía para blanquear sus acciones y obtener un amparo legal e institucional gracias y

Voz 1727 06:52 pero luego el partido naranja Ciudadanos sigue sumando colores a su lista para las elecciones europeas ha fichado a Soraya Rodríguez ex PSOE José Ramón Bauzá ex PP ya tiene a Maite Pagazaurtundúa UPyD sumará al líder actual del partido de Rosa Díez a Cristiano Brown Oscar García buenos días

Voz 1645 07:14 hola qué tal buenos días fuentes de UPyD consultadas por la Cadena SER confirman que la incorporación de Cristiano Brown a la lista europea de ciudadanos que encabeza Luis Garicano está a punto de cerrarse de hecho el portavoz nacional de la formación magenta se reúne esta mañana en la sede de ciudadanos con Villegas y luego comparecerán juntos ante la prensa en Ciudadanos no desmienten que puedan contar con él sería en todo caso eso a partir del número cinco de la lista ya que el segundo puesto ya lo ocupa precisamente otra componente de UPyD Maite Pagazaurtundúa el tres la ex socialista Soraya Rodríguez el número cuatro es para Javier Nart actual eurodiputado de Ciudadanos y el quinto puesto se ha reservado para el ex presidente de Baleares quién también dejó el PP José Ramón Bauza la proximidad de Ciudadanos y UPyD ha sido muy manifiesta los últimos años pero desde mediados de febrero la colaboración es total porque el Consejo Político Nacional de UPyD aprobó hacer colaboraciones electorales con Ciudadanos para las europeas pero también para las municipales autonómicas y generales

Voz 15 08:09 hoy

Voz 1727 08:10 en El comisario de los Mossos que coordinó el día positivo del uno de octubre Ferrán López declaró ayer en el juicio del es que Puigdemont estaba más que avisado de que ese día podían producirse incidentes violentos lo sabía y aun así

Voz 1985 08:25 sí que recuerdo pues señor Puche Mon dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente si yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

Voz 1727 08:40 López en niega la pasividad de los Mossos el día del referéndum y acusa sin embargo a los cuerpos de ámbito estatal de romper el dispositivo pactado

Voz 6 08:53 una versión

Voz 1727 08:54 con diferente a la del coronel de la Guardia Civil Pérez en los Cobos que analiza esta mañana Xavier Vidal Folch

Voz 1985 08:59 el juicio del proceso rozó ayer un momento prometedor el careo prometido entre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos coordinador de las tres fuerzas policiales ante el uno de octubre y el entonces número dos de los Mossos d'Esquadra el comisario Ferrán López López negó ayer todas las críticas que Cobos había lanzado contra la policía catalana como la de su presunta pasividad así como a la descalificación de su operativo para el referéndum como una estafa y en vez de ofrecer adjetivos dio datos como el de que él mismo ofreció la sede de su centro de operaciones para que acogiera la coordinación única de las tres fuerzas al aflorar tan claramente da discrepancias entre las narraciones de dos testigos clave ambos sometidos al deber de decir la verdad el letrado Javier Melero pidió un careo un cara a cara entre ambos para aclarar la verdad de cada parte la sala aplazó esta propuesta para más adelante a la espera de que madure más las pruebas pero llegará porque alguien ha mentido o al menos ha exagerado mucho y el alcance de hechos y conductas debe aclararse no en vano el presidente de la Sala el magistrado Manuel Marchena reconoció que la polémica afecta a aspectos esenciales vino Ucle Ares

Voz 17 10:24 del juicio dijo

en SER Hoy por hoy con Pepa Bueno ahora son las siete

Voz 1727 12:13 de las seis y doce en Canarias la asociación de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales Arco polí va a presentar hoy una denuncia contra una página web que sigue la línea del Obispado de Alcalá y ofrece un presunto método curativo para homosexuales lo definen como y esto es literal un camino de maduración sanación integral Radio Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 12:34 también es literal las mujeres lesbianas pueden llegar a liberarse de este comportamiento adictivo destructivo vivir un celibato cargado de sentido así arranca el manual de bienvenida de la web es posible la esperanza a punto com una terapia gratuita para curar homosexuales donde alertan sobre la destrucción de la humanidad

Voz 10 12:50 intentara eh decir no que los terrenos con las mujeres pero yo espero ser padres el planta pero el tratamiento hormonal incrementar un óvulo fecundado Harpo

Voz 1275 13:04 hemos perdido la terapia exige una dedicación de cuarenta y cinco minutos al día durante tres años y hace mucho hincapié en vincular la homosexualidad con la masturbación

Voz 10 13:12 la mayor parte de los chicos como pregonera masturbarse pues otro compañero mayor que ellos le ha enseñado a torcer ya ha quedado la voz la duda de si yo no sé homófonos suave

Voz 1275 13:22 polvo esos polvos dice vienen estos lodos Sarkozy presentará hoy esa denuncia ante la Comunidad de Madrid contra esta web después de que varias víctimas les hayan alertado sobre estas sesiones al menos una de ellas sigue en tratamiento psicológico

Voz 1727 13:33 tras pasar por esta terapia por si sean despistados si estamos en abril del año dos mil diecinueve Gobierno y comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo para que las víctimas de violencia machista que no hayan presentado una denuncia puedan también acceder a ayudas y prestaciones es una de las medidas urgentes del pacto de Estado contra este tipo de violencia que sin embargo todavía tiene algunas lagunas Mariola al herido

Voz 0259 13:56 gobierno y comunidades autónomas no cerraron ayer algo fundamental para que las mujeres que no presentan denuncias reciban la acreditación de víctimas hablamos de un protocolo que establezca las pautas de identificación de una maltratada el pacto de Estado recoge que se debe diseñar primero ese procedimiento básico en conversación con la Cadena Ser la secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo señala que algunas comunidades ya tienen sus sistemas Ike la acreditación la darán profesionales especializados

Voz 21 14:24 la aquellos servicios sociales que sí tienen personal especializado de todas formas también está servicios psicológicos también están las oficinas también de víctimas también están las subdelegaciones de Gobierno que obtener mujeres que no han denunciado pero sin advirtió a la policía de que han tenido un intento de maltrato de si hay una hay documentos que van a acreditar esa mujer pueda descansar

Voz 0259 14:46 sin embargo según ha sabido la Cadena ser trabajadores de los servicios sociales están preocupados porque desconocen los criterios que tienen que aplicar para otorgar esa condición de víctimas

Voz 1727 16:03 hoy se va a presentar la programación del Festival de Teatro Clásico de Mérida que este verano cumple sesenta y cinco años nada menos la que ya conocemos es la programación del Festival de Teatro de Almagro Marta García México como país invitado cuarenta y siete estrenos sesenta y ocho compañías españolas de Costa de Marfil Argentina Estonia o Polonia con Mario Gas dirigiendo La hija del aire Carme Portaceli el espectáculo flamenco de Carmen Cortés o el brujo con un texto de Lope por primera vez en un festival se programa una panorámica integral de la obra de Ana Caro Malle de Sor Juana Inés de la Cruz autora además del lema del festival el mundo iluminado yo despierta Almagro apuestan esta cuarenta y dos edición por la paridad entre autores y autoras del Siglo de Oro la presencia de veintitrés dramaturgas contemporánea Almagro se declara abiertamente feminista Ignacio García director

Voz 1389 16:55 no podemos estar ajenos a la ola feminista totalmente lógica que hay en el mundo

Voz 26 17:02 hoy reivindicara Sor Juana como una pionera que hace trescientos cincuenta años estaba diciendo más o menos lo mismo Hombres necios que acusa a la mujer sinrazón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpables que me digan sino es vigente y contemporánea Sor Juana

Voz 1727 17:16 entre los nuevos espacios de esta edición un coche circulando por Almagro donde se representará El perro del hortelano

gracias a todo siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días tres grados en el centro de la capital a esta hora de la mañana hace más frío bajan las temperaturas a partir de mañana y durante todo el fin de semana se anuncian lluvias novedades sobre la operación Púnica La Ser desvela esta mañana uno de los informes pagado con dinero público que la trama realizó para mejorar la reputación del alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa en Internet y en las redes

Voz 1315 20:41 cuál es su directora de comunicación negó ante la policía

Voz 1275 20:44 la existencia de esos trabajos pero este documento

Voz 6 20:46 lo que hoy les ofrecemos acredita que mintió Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días pues no su versión se desmorona lo demuestra este informe de reputación del alcalde de Alcobendas realizado por Lampre esa eco del imputado Alejandro de Pedro este documento corresponde a abril de dos mil doce En él se presume que sólo en ese mes la red de de Pedro consiguió generar más de sesenta noticias sobre Vinuesa en diarios digitales controlados por este entramado todos bajo su órbita hasta el punto de conseguir por ejemplo que catorce de los primeros veinte resultados sobre Vinuesa en Google fuese en contenidos bajo su propio dominio en muy poco tiempo además este imputado siempre con dinero público también consiguió multiplicar por setecientos cincuenta el número de seguidores que el alcalde de Alcobendas tenía en Twitter Vinuesa pasó de sólo cuatro followers a más de tres mil FIA este informe se suma la M

Voz 1275 21:47 instigación abierta por la Guardia Civil la UCO acreditado el desvío de ochenta y cinco mil euros de los fondos del Ayuntamiento de Alcobendas para mejorar la imagen del alcalde que se presenta de nuevo como candidato del PP a las elecciones de mayo es jueves seis cuatro de abril la Complutense tiene nuevo rector titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1315 22:04 Joaquín hoy HD ha ganado las elecciones por apenas el uno por ciento del voto ponderado el catedrático en Veterinaria releva en el cargo a Carlos Andradas que ha estado cuatro años al frente de la universidad la participación ha sido baja cinco mil quinientos de un censo de más de setenta y el acuerdo

Voz 1275 22:17 en Madrid en y Podemos para concurrir juntos a las urnas está más cerca así lo ha señalado el candidato de Izquierda Unida las primarias Carlos Sánchez Mato en La Ventana de

Voz 1315 22:24 Madrid cuarto día de huelga de limpieza en el hospital Clínico las trabajadoras que exigen una mejora de sus condiciones laborales han perdido a la Inspección de Trabajo que intente mediar con la empresa la dirección no accede a reunirse con y en los deportes

Voz 1275 22:34 es el Real Madrid perdió anoche dos uno en Mestalla también perdió el Rayo Vallecano en Éibar hoy en Leganés recibe al Valladolid en baloncesto el Real Madrid cierra la primera fase de Laura L

Voz 1 22:42 oiga recibe desde las nueve al Zalgiris

Voz 1275 22:53 siete veintitrés minutos de la mañana como despierta estará el tráfico en la capital pantallas son alcanzar buenos días

Voz 1463 22:57 buenos días ya estamos en hora punta en todo el sureste de la M30 donde el tráfico es muy lento ya de este prácticamente el Nudo Sur y el puente de Ventas en sentido norte hay otros puntos a destacar a esta hora también es el caso de Fuente Cantona entre Doctor García Tapia hay plaza de Alsacia también

Voz 1389 23:13 los puntos que van en aumento Santa María de la Cabeza

Voz 1463 23:16 de entrada y el oeste de M30 entre el Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 1275 23:19 cómo están las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 23:22 buenos días pues van empeorando poco a poco tráfico más intenso la A2 en Torrejón y San Fernando También la A cuatro en Pinto y Fuenlabrada cinco Alcorcón y Campamento a seis en el Plantío y en Colmenar Viejo la M607 M cuarenta y M cincuenta también en los tramos habituales a esta hora ya retenciones destacadas

Voz 1275 26:45 la línea de crédito con cincuenta millones de euros dirigida a particulares y empresas que realicen inversiones de rehabilitación energética sostenible se financiará la sustitución de calderas o la instalación de puntos de carga para coches eléctricos hasta un máximo de quinientos mil euros Carolina Gómez

Voz 1463 27:00 el Ayuntamiento ofrece una nueva línea de crédito para familias pequeñas empresas autónomos que realicen inversiones dirigidas a reducir el consumo energético lo explica el concejal de Economía y Hacienda Jorge García Castaño

Voz 0319 27:10 mejora de envolventes edificios sustitución de calderas e instalaciones eléctricas instalación de paneles instalaciones de de de carga para para coche eléctrico e hice financiará hasta el cien por cien de los antes del precio de los de los proyectos y un máximo de de quinientos mil euros

Voz 1463 27:28 los créditos se pueden solicitar desde hoy hasta el próximo quince de noviembre

Voz 1275 27:33 el Chile el joven de veinte años acusado de asesinar a un vecino del Pozo del Tío Raimundo de Vallecas hace más de dos semanas seguirá en la cárcel la jueza ha confirmado la prisión provisional tras tomarle declaración

Voz 6 27:43 el suele insiste en que actuó en defensa propia Alfonso Ojea

Voz 0089 27:47 Jesús Campos alias el Chile sólo ha contestado a las preguntas de su abogada defensora para señalar que lo único que hizo fue defenderse de una agresión la magistrada Rosa María Freire le ha comunicado su situación procesal tras levantarse el secreto de las diligencias el Chile seguirá en prisión provisional comunicada como presunto autor de dos delitos homicidio consumado la tentativa de homicidio en las próximas jornadas el Juzgado de Instrucción número XXXII va a recibir los informes policiales también los informes de anatomía forense que van a detallar las lesiones mortales que costaron la vida a un hombre el pasado dieciocho de marzo desde ese día el Chile emprendió una huida que finalizaba la semana pasada cuando se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional que le tenía controlado desde unas horas antes

Voz 1275 28:32 de fugas sigue la huelga de limpieza en el Hospital Clínico hoy cuarto día de paros de las trabajadoras que han pedido a la Inspección de Trabajo que medie con la empresa aunque la concesionaria vial Aldi nos dicen no quiere poner nada de su parte tampoco ha puesto interés la dirección del centro a la que han pedido varias reuniones sin éxito han Iglesias del comité de empresa

Voz 39 28:50 una vez más la indiferencia del hospital es absoluta no nos quiere escuchar no nos contesta a los escritos no nos ha contestado nunca las reclamaciones que le hemos ido dando y no entendemos como todo el mundo mira para otro lado y nos vemos obligados a a la situación que tenemos ahora mismo

Voz 6 29:07 en Barajas también en la capital la policía

Voz 1275 29:09 municipal alerta de que se han encontrado salchichas con alfileres y cristales en un parque del barrio también ha ocurrido en parques de Usera en Las Rozas calor Lina Pérez Muñoz ex portavoz de la Policía Municipal

Voz 40 29:20 sí que una batida por la zona retiraron encontraron ya verás una una gran cantidad de salchichas de cristales estaban todas repartidas por el parque en distintos puntos así que desde aquí decimos a a los ciudadanos que pasen con el perro que extremen las pero las precauciones

Voz 1275 29:37 aconsejan extremar la precaución con los perros y llamar a la policía porque se trata de un delito las condenas por maltrato animal pueden conllevar penas de seis a dieciocho meses en caso de que el animal muera tres grados ahora mismo en el centro de Madrid sigue hoy por hoy en la SER

son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:11 comienza el jueves cuatro de abril primavera y en Asturias en Cantabria en Ourense en Zamora Jaén León tienen activada la alerta amarilla por riesgo de nevadas en León capital por ejemplo están ahora mismo a dos grados bajo cero mucho frío Chechu Gómez pero no nieva verdad buenos días

Voz 42 30:29 buenos días es es la situación y la temperatura que marca la estación meteorológica de la Virgen del Camino a los pies del aeropuerto según pasen las horas eso sí la temperatura va a ser más benévola la máxima prevista para hoy en la capital este trece grados temperaturas más bajas al norte en las zonas de montaña donde ha nevado con cierta intensidad estos últimos días eso ha permitido que alargue la temporada de las estaciones de esquí de León en las de San Isidro Leitariegos hasta finales

Voz 6 30:51 te abril y los que han debido

Voz 1727 30:53 ya de perder la noción de que estación están o en qué año son los británicos lo último de esta medianoche otra vez a medianoche el Parlamento británico ha aprobado una ley que obliga al Gobierno a pedir otro aplazamiento del Brexit para evitar una salida de la Unión Europea sin acuerdo lo han aprobado

Voz 39 31:12 por un solo voto de diferir

Voz 1727 31:14 Mencía bueno pues hoy es cuatro de abril como les decía por si alguien duda Deacon los periódicos ya desplegados y los digitales abierto me acompañan Cristina Monge buenos días la muy buenos días Teodoro León Gross buenos días

Voz 6 31:27 tal buenos días Jabois cómo estás muy bien

Voz 1727 31:30 buenos días hace frío en Ourense no te tienes que ir a Pontevedra atravesar Galicia

Voz 1389 31:34 a ver dado ya digo ejerce de enero recuperado el armario de de la Navidad

Voz 1727 31:41 esta mañana Cristina la portada del país no puede dejar a nadie indiferente imposible sí impresiona ver la foto de portada con la española Lubna mil UVI de cuarenta años y madre de tres hijos a la que apenas deben los ojos cubierta por un niqab en un campo en el noreste de insidia lo cierto es que impresiona todavía más leer la historia de tres mujeres españolas la propia alumnado helada Yolanda Martínez ilumina Fernández que pidiendo una forma desgarradora poder regresar a España ya sin ser separadas de sus hijos las tres cuentan que fueron llevadas a Turquía engañadas por sus maridos que les habían prometido unas vacaciones a una nueva vida y de repente se vieron cruzando ilegalmente a Siria viviendo nada menos que bajo el Califato hoy sobreviven en un campo sirio junto a otras setenta y tres mil personas de las que el noventa y dos por ciento son mujeres y niños por al horror de la guerra elipsis el yihadismo en los bombardeos ellas tienen que sumar el de estar cuidando de hijos tanto propios como ajenos en un entorno que es totalmente hostil ir añadiendo una violencia ejercida contra ellas porque pues por ser mujeres como bien sabemos lo cierto es que yo no sé si los servicios de Exteriores de España conocían estas historias hubo tras más o menos similares pero ya tardan en poner en marcha todos los mecanismos para sacarlas de ese sobre la aprobación de los seis decretos sociales de ayer en el Congreso llama mucho la atención esta mañana la la diferente valoración que se hace en unos periódicos sin otro toda la prensa conservadora pone el acento en el electoralismo del Gobierno sobre todo en la reedición dicen de la mayoría de la moción de censura sí es muy llamativo mientras uno se fijan en el que otros pone el acento con quién como es el contenido de estas medidas dependiera más de quién lo aprueba que de lo que se aprueba realmente ya sabes que se trata de medidas relacionadas con la prolongación de la baja paternal el plan de contingencia al frente al Brexit el subsidio para mayores de cincuenta y dos años etc en su editorial en El Mundo critica al Gobierno por haber conseguido aprobar estos decretos con los mismos apoyos que le hicieron ganar la moción de censura ya acabó afirmando que de esta manera Sánchez blanquear los batasunos y en la misma línea el a veces se refiere al PSOE calificándolo como el partido de izquierda nacional constitucionalista que ha dejado de ser una cosa y otra para aceptar el papel de comodín de todos y cada uno de los grupos políticos cuyo objetivo es la demolición del sistema constitucional del setenta y ocho termina afirmando tildando a Sánchez de ser el candidato de una coalición que está sentada en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo legitima el terrorismo de ETA impugnada por derogar la Constitución si en el primer debate en Cataluña para las elecciones del veintiocho de abril el que organizó ayer La Vanguardia con los candidatos los cabezas de lista por Barcelona se habló mucho de dialogo pero no se atisbó la posibilidad de dialogar Cristina sí mucho Dial hago pero sin concreciones a es ningunos visos de hacerse realidad La Vanguardia lo cuenta hoy lo titula seis puntos de sin puntos de encuentro perdón para una solución al conflicto catalán pone de manifiesto la imposibilidad de encontrar propuestas vivías para emprender un camino de diálogo ojalá fuera así

Voz 6 34:34 sólo la contaminación que produce toda la campaña electoral

Voz 1727 34:36 pero lo cierto es que nada hace presagiar que luego la cosa puede acceder pueda ser mucho mejor de todas formas para no perder la esperanza y buscaron algún sitio yo creo que hay que destacar iniciativas como una de la que hoy se acercó Info Libre que son esos diálogos Andalucía Cataluña una iniciativa que se genera desde la sociedad civil para sentar a diferentes entidades sociales e intentar encontrar puntos de encuentro por por algún sitio bueno y en medio de esto no os perdáis con la la entrevista a Felipe González en El País en la que afirma que sólo hay una salida seria la federalización por lo menos vamos viendo salidas no aunque solamente sea para el charlas encima de la mesa hay empezar a debatirlas hablamos del Brexit enseguida sabes yo creo en el Poli amor

Voz 6 36:37 no no salimos de ahí me temo que nuestro Master de éxito lobos continúa un día más la reunión de May Corbijn que que han acordado continuar posteriormente tras este encuentro que califican de constructivo es observada como lo que seguramente es la última oportunidad ir pues Le Monde ha Frankfurter Allgemeine de la República al sueco Peter hay Brexit en este momento en las aperturas de todos los diarios incluyendo ya lo ha aprobado esta madrugada como dices el corresponsal en Londres del Frankfurter Tyner califica este movimiento el de la reunión de May Corbijn como el acto de desesperación de mayo destaca que este diálogo es un riesgo para ambos por supuesto lo más granado en la prensa de las Islas el Telegraph el órgano oficial de los Brexit ese escandaliza a Corbijn en el asiento del conductor del Brexit y apunta que para furia de los tories me hice dispone mover sus líneas rojas ahora lo más interesante quizás sea el ex club con el que abre The Gardien una exclusiva sobre los vínculos entre estrategas tories y anuncios pro Brexit apuntando que hay campañas publicitarias de Facebook enormemente influyentes dice que parecen provenir de los movimientos de base partidarios del no acuerdo

Voz 1727 37:39 no sabemos si es que ya está descontado por los analistas económicos pero me dices que no hay mucha reflexión de fondo en la prensa económica internacional sobre las advertencias del Fondo Monetario

Voz 6 37:51 no no hay grandes temas ni siquiera en la prensa económica global donde sí que hay asuntos interesantes no me me me ha llamado la atención la exclusiva con la que abre les secó en hacia una decisión una estrategia del Gobierno francés para limitar los topes de jubilación detrás hay dos escándalos la jubilación de veintiséis millones de euros de de Enders el jefe de Airbus y también la de Carlos II en en Renault aunque Renault a le ha dado un tajo son cifras que causan indignación en tiempos de los chalecos amarillos con pensiones entorno al millón de euros anual como apunta el diario económico Macron demuestran un gran sentido de la oportunidad el Gobierno tiene pista libre para negociar la reforma que ha estado preparando desde hace meses y el objetivo es que entre en vigor este año en España Pepa no estamos a salvo de jubilaciones igualmente

Voz 8 38:32 vándalos así que será interesante me parece seguir este caso

Voz 1727 38:34 no no haremos y hoy también leemos un interesantísimo reportaje en el Yorker sobre cómo el cambio climático está alimentando la crisis fronteriza en las tierras altas occidentales de Guatemala huracanes cambios extremos de temperatura precipitación les imprevisibles la pregunta allí ya no es si alguien seguida de las tierras Jabois sino cuándo lo hará cuando se

Voz 1389 39:03 como contar el cambio climático de otra manera es lo que hace Jonathan Blix es autor de este larguísimo reportaje en el que narra como por ejemplo Feliciano Pérez un granjero local le cuenta a él como vive rodeado de devoción los fantasmas vecinos que llegaron a construir sus casas de tres plantas para trabajar allí pero a las que esas familias el trabajo de repente se evaporó concretamente cuenta hace más o menos seis años estamos hablando del lugar que se llama crimen toro vulgar que siempre había sido pobre y en donde los residentes dependían de los pocos cultivos que podían cultivar en una elevación de más de nueve mil pies que hacían cosechado maíz para alimentar a sus familias vendían papas por una pequeña ganancia pero como explica este granjero local el camión el clima acabó con los cultivos de la región en la parte alta de la ciudad ha habido más heladas de las que solía haber matado toda la cosecha de un solo golpe en la parte baja de Climent ha habido mucha menos lluvias nuevos tipos de plagas

Voz 2 40:02 K

Voz 3 40:06 terminamos con un misterio en

Voz 1727 40:08 las playas del oeste de Francia lleva años apareciendo un artilugio un teléfono teléfonos de plástico de color naranja con la figura de Garfield el famoso gato de los dibujos animados nadie sabía exactamente dónde venían estos teléfonos claro

Voz 1389 40:25 pues resulta que ya se sabe parece el inicio de una película de terror durante treinta años tres décadas iban apareciendo piezas y caras sonrientes de de este gato de Garfield pues bien cuenta el New York Times que un buque de contenedores perdido hace más de treinta años sin clavado unas cuevas rocosas que suma harinas es el origen entonces todo

Voz 6 40:47 los Nuggets déjate todos los años los vecinos de

Voz 1389 40:49 la costa francesa Joan recogiendo cientos de partes de los teléfonos durante más de tres décadas patas cables de la audífono y también por supuesto esas cabezas de Garfield con su Leo perenne conocida risa sarcástica detrás de esto hay también una tragedia cuentan los ecologistas que es el mejor ejemplo de los desechos de plástico que nunca se descomponen por completo y que contribuyen a la contaminación de los océanos escribe el autor de este artículo la perturbadora longevidad de estas piezas plásticas algunas de las cuales siguen luciendo prácticamente como nuevas han convertido a los teléfonos de Garfield en un símbolo local de la contaminación marina fíjate que dos cifras de doy Pepa ciento cuarenta y ocho millones de contenedores en enviados por vía marítima cada año pues bien entre dos mil ocho y dos mil dieciséis Las compañías de envío perdieron en promedio en promedio más de mil quinientos

Voz 6 41:39 los contenedores cada año señores y señoras hasta luego adiós luego

Voz 1606 44:21 la de anoche en Mestalla dos uno con el Valencia que señala de nuevo a varios jugadores muy lejos de su mejor versión como Kroos Bay lo Marcelo una temporada para olvidar con nueve derrotas en Liga y quince en el curso en total Zidane yo estoy con mis jugadores y ellos lo que van a ser es luchado hasta el final vamos a intentarlo acabarlo bien íbamos a preparar la próxima temporada pero Zidane sigue confiando en todos sobre todo en el lateral brasileño lo veo pie Marcelo es Marcelo hubo contó con él su juego importante a mí me gusto como como juega Villa está veremos el final de temporada pero yo lo veo bien lo veo metido entrenador entrena bien también ayer Athletic tres Levante dos empataban los levantinos en el ochenta y nueve Un partido que perdían dos cero y en el noventa y uno penalti a favor de los locales indignación del presidente del Levante Quico Catalán

Voz 46 45:03 lo de hoy es una auténtica vergüenza han sido tres decisiones arbitrales que el árbitro cuando las manos a la cabeza y el árbitro del Bar ça

Voz 5 45:11 no lo puedo entender no bueno no lo hemos señor eso es todo no puedo

Voz 46 45:14 de seguir así se queja un presidente que tiene seis partidos detrás con situaciones como las de hoy seis no es hoy son seis

Voz 1727 45:22 además Huesca tres Celta tres que no sí

Voz 1606 45:24 debe a ninguno de los dos y Eibar dos Rayo uno que casi insalvable iba alejando del descenso en diez puntos y condena prácticamente a los madrileños a seis puntos de la salvación Paco Jémez advierte que seguirán dando guerra hasta el final

Voz 47 45:34 cada tropezón cada derrota pues simplemente

Voz 1727 45:38 pero no no Mortensen

Voz 47 45:40 vamos a pelear hasta el último aliento que tengamos y hasta el último minuto y hasta el último punto que haya que pelear

Voz 1606 45:45 hoy se completa la jornada treinta en Primera con los últimos tres partidos el primero en empezar el más atractivo novedades

Voz 1870 45:50 la séptimo y sexto clasificado buscó en el Sánchez Pizjuán a partir de las siete y media de la tarde evitar que se escape en Valencia y Getafe a la búsqueda de la cuarta plaza en el equipo sevillista con las ausencia de clic y devolver y las altas de Escudero ID Sarabia y posiblemente también de Andrés Silva en frente el Alavés con cuarenta y cuatro puntos con la baja de Manu Mari pan Burgui tenemos fútbol en el Sánchez Pizjuán puesto europeo Sevilla Alavés

Voz 1606 46:15 desde las ocho y media justo lo contrario pelea en Butarque por eludir las plazas peligrosas del descenso Leganés Valladolid los madrileños practicamente alejaran el fantasmas y ganan a un Valladolid que sólo tiene un punto más que el Celta hiciera la jornada el Real Sociedad Betis desde las nueve y media ambos fuera de plazas europeas pero todavía con opciones de entrar en ellas del resto Tenerife se mete en la final a cuatro de la Champions FIBA con su victoria de anoche sólo en Jerusalen ochenta y uno sesenta y cuatro le acompañarán entre el

Voz 1275 46:38 tres y el cinco de mayo el Bamberg alemán el anterior

Voz 1606 46:41 Andes la Virtus Bolonia de Italia hice termina la fase regular en la Euroliga entre hoy y mañana hoy desde las siete CSKA Baskonia no se juegan nada los rusos Baskonia se juega entrar entre los ocho primeros y a las nueve Real Madrid Zalguiris en el mismo caso nada en juego para los de las

Voz 1275 46:54 en el Zalgiris meterse en los cortes

