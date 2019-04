Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días para qué sirve la política durante muchos años ni en Europa ni en la España democrática ha hecho falta formular esa pregunta básica la política sirve para facilitar la vida de la gente para intermediar en los conflictos para evitar la violencia pero en el año dos mil ocho todo lo que creíamos sólido saltó por los aires la crisis financiera luego económica y finalmente política nos ha devuelto las preguntas elementales para qué sirve la política pues sirve por ejemplo para lo que vimos ayer en el Congreso todos los partidos todos criticaron el ventajismo del Gobierno al aprovechar la disolución de las Cortes para aprobar por decreto media docena de medidas que se convierten de facto en su programa electoral pero todos los grupos todos menos el PP acabaron aprobando los convencidos de que este país que lleva cinco años paralizado no entendería que por ejemplo llega un Brexit duro no tengamos un plan de contingencia o que hubiera que esperar más para ampliar los permisos de paternidad o qué nos hubiera dado a los ayuntamientos la posibilidad de invertir su superávit en mejoras para sus vecinos estos tres decretos concretos tuvieron el apoyo no sólo de la izquierda y del nacionalismo periférico también tuvo el apoyo de Ciudadanos que además se abstuvo en otros dos decretos sólo el PP jugó jugó la partida de ir a la contra hasta el final votó no a todos ellos fue el retrato final de la legislatura la respuesta a la pregunta para qué sirve la política con la que todos iremos a votar

es jueves es cuatro de abril y en una hora viene a por hoy José Luis Ábalos ser ministro todavía hombre fuerte del PSOE le preguntaremos por la policía política que supuestamente actuó para reventar un hipotético acuerdo PSOE Podemos en el año dos mil dieciséis en la SER hemos hablado con los policías que fueron a Nueva York buscando pruebas para alimentar el informe falso contra Podemos intentaron que la Fiscalía apelará ese viaje pero la fiscalía se negó esos policías exculpan ahora a Rajoy ya Fernández Díaz

Voz 0125 02:38 la Terradillos el viaje el organiza al que fue director adjunto operativo de la Policía Nacional se lo encarga a su jefe de gabinete que asegura que nunca despacho ni con el ministro Fernández Díaz ni tampoco con Rajoy acerca de este asunto y que cuando se jacta Tello en esa grabación fue un farol en un intento de tranquilizar al colaborador de la vea lo sabía la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque se lo comunica la policía asegura la Fiscalía que rechazó participar en el interrogatorio para no blanquear textual las acciones de la policía política

Voz 1727 03:09 dos ex presidentes irrumpen hoy en el debate político en nuestro país en Sevilla Barack Obama alerta a los ciudadanos sobre el populismo

Voz 1190 03:17 cuatro en mi Diouf que tanto el Brexit en Reino Unido o los populismos que están surgiendo en Canadá Europa el nacionalismo la xenofobia y el odio a la inmigración son trampas muy peligrosas

Voz 1727 03:29 ya en Madrid Felipe Gónzalez lamentando que las elecciones del veintiocho de abril obliguen a elegir entre sólo dos opciones

Voz 4 03:37 entre un Gobierno Frankenstein y un Gobierno Frankenstein nos vamos a conformar porque además después te dan certificados de constitucionalista o no

Voz 1727 03:47 en el Parlament de Catalunya el vicepresidente de la Cámara interrumpiendo a la líder de la oposición a Inés Arrimadas cuando menciona los artículos escritos por Torra

Voz 0545 03:55 las bestias con forma humana eso no lo podemos hacer entonces las bestias con forma humana según

Voz 5 04:01 Torra señora Arrimadas no Nam porque aunque mi perdón

Voz 0545 04:07 no va por buen camino quién dice que somos bestias con forma humana perdonen que me va a quitar la palabra por recordarlo que el señor Torra dejado por escrito cómo va

Voz 1727 04:15 se lo están contando la Cadena Ser la Asociación de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales Arco Polly va a denunciar hoy a una página web que promete también curar aloje seis con argumentos como estos

Voz 4 04:27 la mayor parte de los chicos cómo aprender a masturbarse pues otro compañero mayor que ellos le ha enseñado a usted ya le

Voz 1727 04:43 ya en el deporte el presidente del Levante critica las decisiones arbitrales tras perder ayer con el Athletic o un penalti en el descuento Sampe

Voz 1275 04:51 tres dos en un partido que habían igualado a dos en el ochenta y nueve tras ir perdiendo dos cero llegaba ese penalti en el noventa y uno y la indignación del presidente levantinista Quico Catalán

Voz 1190 04:58 es una auténtica vergüenza Cancio tres decisiones arbitrales que esto no puede seguir así se queja un presidente que tiene seis partidos detrás con situaciones como las de hoy

Voz 1275 05:08 también de ayer Valencia dos Real Madrid uno Huesca tres Celta tres y Eibar dos Rayo uno hoy el resto de la jornada a las siete y media Sevilla la ves a las ocho y media Leganés Valladolid a las nueve y media Real Sociedad Betis

Voz 6 05:19 el tiempo Jordi Carbó

Voz 1727 05:21 los días buenos días empezamos destacando

Voz 0978 05:23 yo el frío que hace ahora mismo si no habéis oído todavía a la calle a abrigarse como una mañana de invierno va a ser lo más práctico ya que está hablando en prácticamente todo el interior en muchos puntos de Castilla y León por ejemplo valores por debajo de los cinco grados bajo cero y en la mayor parte de la península por debajo de los cinco incluso en algunos puntos del litoral mediterráneo va hacer son la mayor parte del día los chubascos del Cantábrico irán desapareciendo pero el sol teníamos la sensación que no calienta demasiado solo en la mitad sur de la península máximas cercanas a los veinte grados en el resto ambiente más fresco y la lluvia volverá sobre todo a partir de mediodía a Galicia algunas lloviznas también a última hora en Castilla y León Extremadura

Voz 0587 06:04 hola Ana Uslé

Voz 0125 06:06 buenos días buenos días Pepa hablamos de la día

Voz 8 06:55 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no sea

Voz 0591 07:02 más pesada

Voz 3 07:23 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:29 no ahora son las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias como saben los ingleses los británicos cenan entre las seis y las siete de la tarde aproximadamente imaginen la convulsión política de un país con ese horario y que hoy pasadas las doce de la noche tenía su parlamento despierto y votando otra vez sobre el Brexit pues así ha sido y así llevan ya mucho tiempo lo último lo de hoy es que han aprobado una ley que obliga a mí a pedir una prorroga Bruselas para evitar la ruptura una ley que a la vez prohibe una ruptura sin acuerdo Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0273 08:05 pues significa que el Parlamento británico se asegura legalmente de que al menos por parte británica el Gobierno no dejará a la Unión Europea en un acuerdo el doce de abril era lo que marcaba la ley hasta ahora que queda revocada cuando se complete la tramitación exprés que están en manos de los Lores en estos momentos además de esa normativa Leda al Parlamento el poder para decidir la extensión de una futura ampliación es cierto que la Unión Europea tiene sus manos en estos momentos todo esto pero esta ley le corta las alas a los euroescépticos Conservadores y que no les importaría forzar una salida sin acuerdo incluso desde dentro del Gobierno son tiempos de terremotos políticos en Londres la Laborista Yvette Cooper la impulsora de esta ley resumía así el sentir de lo aprobado por un solo voto

Voz 1 08:52 no

Voz 10 08:53 la Cámara ha vuelto a votar esta noche de nuevo para dejar

Voz 0273 08:56 claro la gran preocupación de un óptico iraní

Voz 10 08:59 no no acuerdo hoy el apoyo al compromiso

Voz 0273 09:01 la primera ministra de no acabar con una salida sin acuerdo el doce de abril es decir es también un incentivo un llamamiento para que Theresa May Jeremy Corbijn se pongan de acuerdo y alcancen una propuesta viable con mayoría en el Parlamento ayer hubo una primera reunión entre ambos calificada de constructiva hoy también sus equipos se van a reunir de nuevo

Voz 1727 09:23 Begoña gracias

Voz 0273 09:25 buenos días en siete días termina el Sepla

Voz 1727 09:27 eso sí ocurre si finalmente nos precipitemos a una ruptura traumática España aprobó ayer en el Congreso el plan de contingencia para hacerle frente y por la noche el presidente Pedro Sánchez en un mitin en Huelva

Voz 11 09:40 este Gobierno va a gobernar hasta el último minuto

Voz 5 09:43 lo de esta legislatura es de los españoles ya

Voz 12 09:45 sí seguirá gobernando a partir del PRI Vermeer

Voz 1727 09:51 insistirá en lo que acaban de escuchar en que gobernará hasta el último minuto y lo hacía horas después de que todos los grupos todos criticaran fieramente el ventajismo político de gobernar por decreto en el tiempo muerto de esta legislatura fue en la Diputación Permanente del Congreso José María Patiño buenos días

Voz 0137 10:09 las de despedida todos acusaron

Voz 1727 10:11 de electoralismo al Gobierno pero al final solo el PP votó en contra de todos los decretos

Voz 1136 10:16 sí el ambiente electoral fue evidente llevó a que ninguno de los grupos incluso entre los aliados resistir a la tentación de criticar al Gobierno y fijar su postura en cada asunto de cara a su electorado escuchamos a Carlos Rojas PP Aitor Esteban PNV y Carles Campuzano P de cata la urgencia este decreto se llama conseguir

Voz 7 10:33 mil votos a partido intentaba

Voz 1136 10:36 dar más su perfil en vísperas de campaña

Voz 13 10:39 lo que nos podía salir es un churro por que cada uno aquí iba a tirar a sus mayores ofertas de desarrollar un programa electoral aquí y nos pone a todos los grupos en una situación complicada en términos políticos

Voz 1136 10:53 el PP mantuvo su estrategia de oponerse a todos los decretos por la forma gobernar en tiempo electoral y por el fondo son medidas dicen que incrementan el gasto ciudadano se desmarcó y votó a favor en tres y se abstuvo en dos lo que hizo que la llamada mayoría de la moción de censura se tuviera que imponer sólo en el de alquileres donde el PNV mantuvo la incertidumbre y levantó suspicacias por compromisos bajo cuerda sin embargo ni siquiera en ese decreto ley el voto de Bildu fue decisivo porque se abstuvo UPN socio del PP pero también de Ciudadanos de Navarra al final Pepa el Gobierno entre críticas sacó con holgura

Voz 1190 11:26 sus medidas Patiño gracias hasta ahora son las

Voz 1727 11:29 Sochi once siete y once en Canarias

Voz 1190 11:33 si buscas hipoteca

Voz 0137 11:34 te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 1727 12:23 no ya hablamos ya de uno de los primeros debates organizados en torno a la campaña La Vanguardia El Periódico organizado uno con los seis candidatos por Barcelona de los principales partidos hice escucho mucho reproche Joan Bofill

Voz 0931 12:38 poca propuesta si los pocos intentos de debatir sobre economía propuestas sociales siempre acababan en lo mismo los independentistas pedían y proponían diálogo desde Cataluña Laura Borràs

Voz 0545 12:46 los altos Ganemos Madrid propuso la independencia como

Voz 0931 12:50 decía que Ana a Madrid para proponer la independencia como solución a Esquerra regala Gabriel Rufián se limitaba a pedir lo que ya era su condición para tramitar las cuentas de Sánchez

Voz 12 12:58 diálogo diálogo una mesa de diálogo

Voz 1136 13:02 porque para Meritxell Batet y ha existido ya existirá con esta condición

Voz 0809 13:05 dialogar dentro de la ley para salir de este círculo vicioso algo que les recriminaba Inés Arrimadas

Voz 0545 13:11 no me ha llamado ni una sola vez eso no es diálogo eso es cesión ante Torra por qué porque a mí el señor Sánchez no me necesitaba para estar

Voz 1190 13:20 ni para Cayetana Álvarez de Toledo no hay margen para debatir

Voz 0931 13:23 sobre el tema así declara con Rufián yo creo que su partido

Voz 1190 13:25 pero deberían pedir perdón por haber traído aquí la fractura yo pido perdón por un referéndum si usted pide perdón por la Gürtel

Voz 0931 13:34 qué pobre señor Rusia desde los Comunes Jauma asegura que hay una gran mayoría que quería irse de España si gobiernan

Voz 1190 13:39 a España es mucho más que el Partido Popular y Ciudadanos de hecho mucha gente en Cataluña que quiere irse de España lo que quieres y sedes de esa España

Voz 0931 13:49 eso defendió a un referéndum dijo textualmente Catalunya es una nación y tiene derecho a veces

Voz 1727 13:53 gracias Bofill y hay nuevo tropezón de ciudadanos con unas primarias ahora en Murcia Óscar García buenos días hola Pepa

Voz 1136 14:01 los días del cuarenta por ciento de los votos que consiguió su

Voz 1727 14:03 candidata a la presidencia de esa comunidad le llegaron desde fuera de Murcia

Voz 1136 14:07 eso dice al menos un informe técnico elaborado por una empresa informática que doscientos treinta y tres de los casi seiscientos votos que recibió Isabel Franco la candidata oficialista se hicieron desde IP localizadas fuera de la región de Murcia este estudio concluye con que la votación no se realizó dentro de los parámetros mínimos de calidad la dirección de ciudadanos niega la mayor la propia candidatura cuestionada Isabel Franco colgó anoche un vídeo en Twitter explicando que aunque se vote desde un móvil en Murcia la IP del dispositivo puede estar localizada en otro lugar

Voz 16 14:36 ni ve en estos momentos está Geo localizada en Barcelona es decir que si yo ahora mismo votara en un proceso de primarias de ciudadano estaría votando desde una I B ubicada en Barcelona pero lo cierto es que Google Maps me ubica en pleno centro de Murcia

Voz 1136 14:53 la situación no es exclusiva de Murcia en Madrid el candidato que perdió frente a Ignacio Aguado las primarias Juan Carlos Bermejo asegura también que un veintiséis por ciento de los votos que recibió el ganador Peretz procedieron desde fuera de la comunidad

Voz 1727 15:05 Oscar gracias gracias Pepa hasta luego sobre Vox la Fiscalía de Valencia investiga como presunto delito de odio esto que dijo el número dos Ortega Smith en septiembre en un mitin

Voz 1136 15:15 no

Voz 12 15:17 de no el enemigo el digo el progreso el inicio de la democracia les denigra comía el libro de la vida el legal

Voz 5 15:27 puro Ingelmo Santiago Abascal como saben no

Voz 1727 15:33 la entrevistas más que a los medios donde se debe encontrar cómodo con la fabulosa excusa de Kemal hay vendida es la prensa no se someta ninguna pregunta incómoda eso sí mantuvo una larga conversación con el escritor Sánchez Dragó recogida en formato libro en nuestra compañera Pepa Blanes lo ha leído ya para saber qué piensan de la cultura

Voz 1463 15:52 la cultura es la gran olvidada las campañas electorales pero Vox después de su traspié los Goya ha empezado a dar algunas pistas de lo que será su prioridad en cuestiones culturales de entrada el Ministerio de Cultura les molesta tampoco les gustaba Arco eso sí la peor parte se la lleva al cine esto que escuchamos es Sangre de mayo de Garci la película más subvencionada de la historia del cine español quince millones de euros que pagaron los madrileños por decisión de su presidenta la liberal Esperanza Aguirre una película que reconoce Abascal en el libro de Sánchez Dragó es aburrida pero patriótica el patriotismo será el único criterio para dar ayudas al cine España por eso quiere decir que habrá subvenciones vinculadas a la ideología Hinault como se hace ahora con puntos objetivos dependiendo de criterios económicos justo lo que Abascal criticaba en los Goya Vox dice estar en contra de las subvenciones pero apuesta por una ley de mecenazgo y por fomentar los incentivos fiscales algo que en el fondo es también una manera de subvencionar puesto que el Estado deja de ingresar impuestos también Espinosa de los Monteros ha hablado de cine en un acto con empresarios tuvo ciertas desavenencias con la representante de los distribuidores de cine ya que llegó a decir que el cine no es cultura sino cosas de progres que se van a acabar

Voz 19 17:24 comer mal mata más que el tabaco o el cáncer este dato impresionante sale de un estudio de la Universidad de Washington publicado esta madrugada por la revista The Lancet ojo comer mal no es comer poco o mucho es comer mal Javier Gregori

Voz 0882 17:41 este nuevo informe realizado por ciento treinta científicos de cuarenta países denuncia que once millones de muertes en el mundo en el último año es decir una de cada cinco Se produjeron por una alimentación deficiente es decir por un consumo elevado de bebidas azucaradas carne procesada y altas dosis de sal la dieta deficiente provoca ya más mortalidad que el tabaco o cualquier otro factor de riesgo según advierte este estudio liderado por la Universidad de Washington y coordinado por el doctor Christopher Murray

Voz 1389 18:09 muy entro estrenado están en Wall además

Voz 0882 18:12 el número de muertes relacionadas con una dieta deficiente ha aumentado un treinta por ciento desde hace sólo veintisiete años según denuncia también este informe científico la buena noticia es que España está en la lista de los cinco países del mundo con una menor tasa de mortalidad por una dieta difícil

Voz 1727 18:27 racismo racismo en el fútbol no es nuevo pero en Italia el fenómeno ha resurgido a raíz de los insultos a un jugador de la Juventus por parte de los hinchas de un equipo rival y además Jabois uno de sus compañeros compañeros de la Juve llegó a decir que la culpa estaba repartida entre los insultador es el Lins multado básicamente porque se puso chulo

Voz 1389 18:48 cincuenta cincuenta dijo Bono sí de su compañero Moi se Qin e que a mi juicio hizo lo que tenía que hacer cualquiera que sufre cánticos racistas a lo largo de un partido marcar un gol celebrarlo con la grada como se celebran las cosas con la chusma que te está insultando de esa manera de creo que al racismo hay que mirarlo cara a cara hasta que se esconda por eso la reacción de ese compañero Bono es tan peligrosa el defensa de la Juve entendió al final del partido que la celebración en quienes Pava más los ánimos parte de una creencia ya muy común que ante las provocaciones hay que darse la vuelta para no abro comillas calentar el ambiente y que quién la señala en realidad las está azuzando no sé a lo que se hace es señalarlo creo que quién prefiere hacer que no yo hacer que no ve o no responder a este tipo de agresiones lo que consigue es abrir el camino para que el racismo que sufre él lo sufran los demás por eso cualquier adversa activa como las adversa es que puso al final el partido Bonicheti tienen una involuntaria naturaleza criminal

hasta mañana voy hasta mañana un beso

Voz 1275 20:04 a Gutiérrez qué tal buenos días han bajado los termómetros tres grados tenemos en la Gran Vía y las máximas no van a llegar a los quince a este mediodía más nubes por la tarde a partir de mañana

Voz 0591 20:14 ahí durante todo el fin de semana se esperan lluvias

Voz 1275 20:16 la contando hoy la SER la asociación LGTB y Arco Polly va a denunciar ante la Comunidad de Madrid este jueves otra supuesta terapia para curar la homosexualidad se ofrece a través de una página web es posible la esperanza punto com como un método de esa nación integral gratuito que dura tres años el que literalmente se dice que las mujeres lesbianas puedan llegar a liberarse de su comportamiento adictivo destructivo para vivir en el celibato el psiquiatra Aquilino Polaino colaboran esta terapia con sesiones donde entre otras cosas vincula la homosexualidad con la masturbación

Voz 4 20:47 se que el niño no suele masturbarse ya habrá alguno que él explique oración algún día el experimento e sus la falta consecuencias irá claro cuando aquel me sentí placer conlleva masturbaba hemos sentido placer no será aquí yo ya mucho otro pues entre el material que

Voz 1275 21:14 ah y numerosos audios donde se habla de sacar la masculinidad del armario donde alertan incluso sobre la destrucción de la humanidad Arco Polly lleva meses trabajando con varias víctimas que han pasado por esta supuesta terapia al menos una de ellas sigue en tratamiento psicológico tras pasar por estas sesiones la SER desvela esta mañana uno de los informes pagado con dinero público que la trama realizó para mejorar la reputación del alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa del PP en Internet y en las redes sociales su directora de comunicación negó ante la policía la existencia de esos trabajos pero este documento acredita que en dos mil doce la red de Alejandro de Pedro imputado en la Púnica consiguió generar sesenta y dos noticia sobrevino esa en varios diarios digitales controlados por la trama ICO sigo multiplicar por setecientos cincuenta el número de seguidores del alcalde en Twitter García de Vinuesa se presenta a la reelección el veintiséis de mayo sorpresa en la Complutense Joaquín Goya H ha ganado las elecciones a rector titulares convertida Sarmiento

Voz 21 22:09 el catedrático de Veterinaria relevará en el cargo a Carlos Andradas que ha estado al frente durante los últimos cuatro años la victoria de Goya Chen ha podido ser más ajustada tan sólo por el uno por ciento de los votos ponderados en Madrid

Voz 1275 22:19 bien la confluencia de anticapitalistas Izquierda Unida inicia hoy su proceso de votación para elegir a los miembros de su candidatura para las elecciones autonómicas mantienen abierta la puerta podemos tras la última reunión ayer con ellos

Voz 21 22:29 estudiantes de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos presentan hoy las conclusiones de un trabajo con personas con discapacidad psíquica que van a votar por primera vez desde diciembre han estado realizando talleres para que conozcan sus derechos políticos y el proceso electoral

Voz 1275 22:40 yo INEF Flis inaugura su primera sede de producción en Europa situada en Tres Cantos veintidós mil metros cuadrados que evidencian la apuesta de la plataforma por contenido

Voz 1190 22:48 en españoles nosotros vamos a hacer resistentes atrapados en esta rotonda de la misma forma que fondos resistente estará puerta saben como las agencias papel

Voz 1275 22:58 en española de éxito internacional que estrena su tercera temporada

Voz 1190 23:02 en julio

Voz 5 23:04 los deportes

Voz 4 23:08 no impuro y siempre han Adriana

Voz 1190 23:11 Zidane también pierde Sampe buenos días buenos días con los mismos problemas que ha presentado durante la temporada el equipo primero con Lopetegui después con Solaria anoche dos uno m

Voz 1275 23:18 talla que señala de nuevo varios jugadores muy lejos

Voz 1190 23:21 jo versión como Kroos Bale lo Marcelo una temporada

Voz 0789 23:23 a olvidar con nueve derrotas en Liga y quince en el curso en total Zidane

Voz 1190 23:29 yo estoy con mis jugadores ellos lo que van a ser es luchar hasta el final no vamos a intentarlo acabarlo bien íbamos a preparar la próxima temporada

Voz 1275 23:38 siguen terceros trece puntos ya del Barça también de ayer Éibar dos Rayo uno que empeora sus opciones de salvación hoy desde las ocho y media Leganés Valladolid la victoria salvaría Leganés ya practicamente de la amenaza del descenso son baja en Street lesionado Ibrahimovic sancionado hoy en baloncesto última jornada de la primera fase en la Euroliga desde las nueve Real Madrid Zalguiris los de Laso ya no se juegan nada serán terceros y esperan rival para los cruces de cuartos Baskonia el Panathinaikos son los más probables

Voz 1727 30:18 el Gobierno convocó anoche una reunión de la comisión mixta de traspasos la que decide las transferencias de competencias a las comunidades autónomas el Ministerio de Política Territorial la convoca sólo dos horas después de conseguir los votos del PNV para los seis decretos que se votaban en la Diputación Permanente del Congreso Javier

Voz 0587 30:36 esta comisión se va a reunir la semana que viene en vísperas del inicio de la campaña electoral y está previsto que la administración central ordene cuatro transferencias que había pactado con el Gobierno vasco Isabel León

Voz 5 30:47 el PNV tenía ayer a su favor la votación en la de

Voz 0821 30:49 mutación permanente la necesidad de sus votos

Voz 1190 30:52 pido absolutamente ningún acuerdo estarían asegurados buena voluntad no hay absolutamente nada más hemos tenido que tomar la decisión como he dicho que no sabían abocado a ello

Voz 0821 31:01 vayas y los aprovechó diga lo que diga Esteban de hecho tuvieron causa efecto pasadas las nueve de la noche el Ministerio de Política Territorial convocaba la comisión mixta la semana que viene en la mesa para que nos entendamos en la que se van a oficializar cuatro acuerdos de momento le

Voz 1727 31:16 Heath la acción de productos farmacéuticos seguro

Voz 0821 31:19 colar ayudas de jubilaciones de trabajadores afectados por ERE y sobretodo los setenta y siete coma cinco kilómetros de la AP68 a su paso por Vizcaya y Álava hoy está previsto que Erkoreka y el lehendakari valoren el Parlamento estos últimos movimientos

Voz 0587 31:34 y atención a lo que han conseguido los médicos del Hospital Regional de Málaga con un joven de diecisiete años el chico tenía un tumor cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro dónde está el área del lenguaje no podían extirpar celo sin que afectara al habla así que han pasado el área del

Voz 0137 31:48 el Guaje de un hemisferio a otro después lo han podido extirparle el tumor ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 29 31:56 pues Díaz el tumor era benigno le crecía desde los seis años le provocaba ataques epilépticos que no remitían con los fármacos la intervención se hizo en julio y desde entonces el chico no sufre convulsiones se ha integrado en su instituto y hace una vida normal la operación es bastante compleja durante siete días tuvieron que estimular con una manta de electrodos el cerebro del joven para que sea habilitarse la función del lenguaje en el hemisferio derecho después comenzó esta intervención quirúrgica que se hizo con el chico despierto

Voz 0137 32:25 hacer las cosas como las familias de diferentes con Family hasta el cinco de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tu seguro si la alarma de Securitas Direct entre otras muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixa escuchar

Voz 1 32:43 claro

Voz 0137 32:53 y a esta hora la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos Ignacio Urbizu sociólogo y profesor universitario diputado del PSOE acaba de publicar un libro el que

Voz 0789 33:04 los una pregunta aséptica de gran inocencia formal pero que resulta una especie de mosca cojonera en medio de la precampaña electoral el libro se titula cómo somos un retrato robot de la gente corriente nos muestra al ciudadano común protagonista absoluto de la vida cotidiana presenten todos los cambios sociales y políticos pero que según dice Urquiza aparece desenfocado en los planes políticos el atención mediática invisible por omnipresente como el aire que respiramos Se debe borroso en todas las fotos con las que cuadrícula vamos la sociedad millennials Generación X viejos jóvenes etcétera Urquijo unos lo presenta de formación con media baja no vive ni en Madrid ni en Barcelona Nole periodo los maneja poco Internet trabaja en la industria la construcción a los servicios como obrero tal vez algo cualificado pero no jefe entorno a los mil euros puede que algo más las pasan moradas para llegar a final de mes Urquiza uno recuerda que esa es la radiografía del votante mayoritario el que inclina la balanza de los resultados electorales pero sobre el cual no hay relato y al que nunca se coloca en el centro del escenario del que la política en los medios creemos saberlo todo de que sabemos muy poco aunque llene las calles los parques los bares y los estadios

Voz 0137 34:18 al que en un damos con nuestra visión de las cosas

Voz 0789 34:21 sin que la suya no merezca especial atención se que conozco a mucha gente a la que no conozco escribió Bécquer en unas de sus rimas pues bien cuando se acercan las citas con las urnas esa muchedumbre de gentes corrientes asusta porque es desconocida

Voz 0137 34:35 como la España vacía

Voz 37 37:23 sí vengo al Gobierno problema en España en España no hay igual me entiende lo que quiero decir es que España es un Estado de derecho todavía aunque llegan los de Podemos que no va a pasar pero aunque llegan los de Podemos pues menos ayuda que no llegan los de Podemos alguno más mejor para todos mejor para todos

Voz 1727 37:42 es decir nos ayuda que no lleguen los de Podemos pues mejor para todos Esther Palomera dice el policía tratando de convencer al exministro de de Chávez

Voz 0591 37:52 sin demasiados testimonios demasiadas informaciones y la investigación sigue avanzando a estas alturas yo me pregunto si el Partido Popular puede haber callado ante todo esto qué ocurrió o al Partido Popular toda la complicidad política que existió en torno a esta a esta cloaca no que cada vez desprende un hedor más más pestilente la pregunta es en esta campaña electoral nadie va a llevar al centro del debate este asunto que tiene que ver con la esencia misma de la democracia es que es lo que nos estamos jugando pues no no no estaba jugando nada más que eso y nada menos

Voz 1727 38:30 no tiene pinta Ernesto

Voz 0587 38:32 a este hecho hay que recordar Pepa que en las elecciones del dos mil dieciséis salieron las grabaciones de Fernández Díaz en su propio despacho con el jefe de la Oficina Antifraude prácticamente una semana antes de la campaña de las elecciones de la celebración de las elecciones y nadie se mojó en este tema apercibido es

Voz 1727 38:56 muchas de esa conversación que mencionas

Voz 12 38:58 permite esto dar aportar algo a la solución del problema que como regulará las tres instituciones pues no estoy parado cuanto lo su estilo no hagamos pasar como tuyas Un con ella está ahí para hasta entonces Kinski recluso decirles oye verán al esto es porque están también imperfectas lo que estáis

Voz 1727 40:06 la grabación de la conversación entre Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de alto Ponzo seguro que nuestros oyentes la recuerdan que en su día fue en fin una un testimonio de muchísimo valor político una conversación grabada en el despacho del ministro del interior lo que tiene su aquel eh que se grabara al ministro en su despacho en la que les escuchábamos en fin tratando de buscar te vas de fabricar pruebas para desprestigiar a líderes

Voz 0587 40:34 pero también Pepa en la porque son dos encuentros en el segundo encuentro el ministro Fernández Díaz le dice al señor De Alfonso que ya se lo ha dicho Rajoy arrancó hoy en otros términos lo mismo que hemos lo hace de los audios de ayer donde hablan y menciona a Rajoy le dice Jorge Fernández Díaz ha de Alfonso y esto ya lo ha hablado con el presidente importante este patrón porque nos indica que no son improvisaciones pero lo relevante es que la misma persona que va a comprar a través con un avión a Suiza la cuenta falsa de Trías Xavier Trías exalcalde de Barcelona a la unión de Bank Suisse va a comprar a un confidente el señor Fuentes Gago es el mismo que sostiene las conversaciones que hemos escuchado hoy en relación a Venecia

Voz 1727 41:28 dejadme aportar algo más porque en la Cadena SER ha hablado con los policías que viajaron efectivamente a Nueva York con cargo al erario público para recabar información con la que alimentar el informe falso sobre la financiación de Podemos ellos dicen que que no que no mencionaron en serio a Rajoy que no mencionaron en serio al ministro que era un farol Ana Terradillos buenos días qué tal cómo estáis buenos días cuál es su relato cómo se planificó el viaje bueno

Voz 0125 41:55 según su versión fue este colaborador de la idea que se pone en contacto con ellos y les transmite que puede acreditar que la Fundación CEPS había recibido siete coma uno millones de euros

Voz 1727 42:05 vuela el viaje dicen que

Voz 0125 42:06 se organiza al que fue director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino se lo encarga a Fuentes Gago director de gabinete que a su vez avisa al que entonces era jefe de la UDEF José Manuel Catalá Yeste lleva a un agente a una chica que trabaja también heló diez del viaje tiene constancia la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque ellos Le avisan tienen dos encuentros con la Fiscalía de la Audiencia Nacional son Fuentes Gago Catalá quiénes van directamente a avisar a la Fiscalía Nacional según los policías incluso en algún momento se barajó la posibilidad de incluir en el viaje algún fiscal la toma de Clash a este colaborador se hace en abril del año dos mil dieciséis en el consulado español Ia alguien graba la conversación que estamos escuchando ahora estos días a través de Moncloa punto com

Voz 1727 42:49 precisar cuando hablamos de este colaborador cuando hablamos de la de I cuando hablamos de ex ministros chavista hablamos

Voz 0125 42:55 hablamos de una persona que es Rafael sea que lo que digamos de Bono está de colaborador de la día con casos de narcotráfico reside en Estados Unidos desde hace tiempo es venezolano ex ministro de Chávez is según este equipo de policías la persona que se pone en contacto con ellos para eh digamos ratificar una transferencia que ha recibido la Fundación CEPS eh a través de Venezuela en aquel día de ruido

Voz 1727 43:20 para para resumir que hablemos de la misma persona todo el tablón

Voz 0125 43:22 Nos todo el rato de la misma persona una persona además con la que mantienen varios contactos pero quede de momento solamente conocemos este contacto a través de Moncloa a punto com

Voz 1727 43:31 decía que se hace en la toma desde

Voz 0125 43:33 declaración el consulado español porque es una persona protegida por Estados Unidos con lo cual el escenario tiene que ser ese el consulado español según el policía según en concreto Fuentes Gago es el abogado de Rafael y sea quién graba esta conversación en la que conocemos cosas que no aparecen en ese acta de declaración porque el acta de declaración Pepa la entrega a la Policía Khalid es decir es un acta que ahora mismo tenemos constancia judicialmente de ella pero que no incluye claro cosas que estamos conociendo como por ejemplo eso que dicen que es un farol eso de que despacharon con Rajoy sobre este asunto y sobre Fernández Díaz lo que dice Fuentes Gago que es la persona que dice exactamente eso es que corresponde a un farol dice que el objetivo era tranquilizar a este confidente cuya madre y hermana acababan de ser detenidas por el régimen de Maduro algo que por otro lado es cierto pero que bueno hoy estamos conociendo más datos y que efectivamente es lo que comentaba de Ernesto que no es la primera vez efectivamente que se habla de Rajoy ya Jorge Fernández Díaz hablaba de raíz

Voz 1727 44:28 y además han a la Fiscalía lo sabía pero no quiso ampara ese viaje

Voz 0125 44:32 la Fiscalía dice que efectivamente que estaba informada de ese viaje aunque dice que advirtieron desde el primer minuto a los agentes de que el caso no tenía recorrido judicial fuentes de la Fiscalía añaden además que ningún caso barajaron esto que dicen los policías la posibilidad de viajar a Nueva York porque entendieron que los agentes pretendían y abro comillas utilizar a la Fiscalía para blanquear sus acciones y obtener así un amparo legal e institucional y que pasó con esta denuncia yo creo que es lo importante y lo que nos puede dar una pista de la validez o de la solidez desde el testimonio de este colaborador nunca se judicial hizo porque la fiscalía la archivo dos meses después recuerda a la Audiencia Nacional rechazaba también abrir diligencias por el conocido informe PISA que acabó meses después en el tribunal de cuento

Voz 0587 45:17 en relación esto que dice es importante recordar que quién era fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza que actualmente unos cuatro fiscales que lleva la causa en el proceso en el juicio eso es importante porque también es hay que agregar que Javier Zaragoza desestimó consideró totalmente infundado y sin ningún fundamento el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima pisa

Voz 1727 45:40 si para el que buscaban pruebas en definitiva en esta conversación en Nueva York Ana Terradillos un abrazo hasta luego Argelia que no te hemos escuchado que gravedad le da le das tú desde el derecho lo que vamos conociendo

Voz 0247 45:51 a ver yo creo que todo lo que estamos conociendo y pone sobre la luz lo lo decía antes externo una quiebra total del Estado de derecho y democrático porque son no las cloacas la la la la la utilización de algunos instrumentos del Estado para fines yo diría que partidistas no además creo que hay un problema detrás todavía más grave no sólo la actuación no que podría podría eh

Voz 1727 46:22 muchas con entre muchas comida comillas

Voz 0247 46:25 con considerarse una cosa coyuntural puntual etc sino que yo creo que lo que refleja es una determinada concepción no de lo que es el propio Estado ID que las instituciones el Estado pueden estar al servicio de los que Govou

Voz 0789 46:39 Hernán en en cada en cada momento no

Voz 0247 46:43 ir respecto lo que añadía Ernesto sobre las elecciones perdón sobre las conversaciones no de Fernández Díaz y el de la el de la agencia

Voz 1275 46:53 Antifraude en Cataluña no al de Alfonso

Voz 0247 46:56 claro el problema es que como decías tú Ernesto no a la a la semana hubo elección

Voz 0137 47:00 tienes que repercusión ya en el electorado que ninguno al electorado y en la sociedad en general salvo

Voz 0591 47:14 haciendo ahora que afecta directamente a a Podemos Pablo Iglesias tuvo un episodio anterior que es la grabación de Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude y que hicimos entonces callar mirar para otro lado echar tierra encima pero cuando digo que hicimos entonces me refiero a la justicia a los medios de comunicación al resto de la política más allá del Partido Popular es bueno con excepciones conoce

Voz 1727 47:41 se les dio mucha caña porque si se le daría mucha caña

Voz 0591 47:44 prosiguió en el Gobierno claro que yo

Voz 0545 47:46 pero con sentimos que sintió que siguieran el gol

Voz 0591 47:49 tierno y siguió sentado en un escaño en el Parlamento

Voz 1190 47:51 sigue sigue en forma

Voz 0591 47:54 parte de la Diputación permanente por lo tanto es ocurre por segunda vez la pregunta que deberíamos hacernos va a volver a pasar lo mismo vamos a seguir sin demandar explicaciones de forma contundente cuando hablo en primera persona del plural me refiero también al resto de grupos parlamentarios que son conocedores de esta situación y que no mueven un dedo por quieren mueven un dedo porque es piara Pablo Iglesias es menos espionaje que espiar a cualquier otro actor político no solo hombre hay noventa

Voz 1727 48:24 a dedo sino simplemente en fin manifestar la gravedad de lo que está ocurriendo ponerse en contacto con el protagonista que yo le pregunta Iglesias me dijo no me ha llamado nadie es decirme en fin una vez que se supo que que no sólo se fabricaban pruebas sino que había pues eso lo que es una trama trama organizada yo creo yo