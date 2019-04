Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:23 a esta hora se retoma el pleno en el Parlament de Cataluña allí entre las iniciativas que se van a votar una moción del PSC que pide al president a Quim Torra que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones dicen los socialistas que el Govern es inoperante sabemos si esa moción va a salir adelante Radio Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 00:41 pues es difícil de prever los Comunes y el PP han anunciado que van a darle apoyo así que todo depende de Ciudadanos y la CUP la opción más clara para los anticapitalistas abstenerse están siendo muy críticos con Torra pero a la vez no quieren salir en una misma foto con PP o PSC los de Arrimadas si le dan el sí colgará en esa medalla al PSC a las puertas de las elecciones así que no lo acaban de tener claro Torras

Voz 3 01:00 oye Riad dijo que no se plantea convocar elecciones

Voz 0931 01:02 aunque las mociones son de obligado cumplimiento hay decenas de genes

Voz 0055 01:06 los de Govern que han tirado de excusas para no acatarlas así que saldremos de dudas esta Liga

Voz 0858 01:16 otro de abril y en la SER les estamos contando que ARCO Polly la Asociación de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales va a presentar hoy una denuncia contra una web que sigue la línea del Obispado de Alcalá y ofrece un supuesto método para curar la homosexualidad la terapia dura tres años la definen es textual como un camino de maduración Isaac nación integral Radio Madrid Laura arresto

Voz 1275 01:37 posible la esperanza apuntó con ofrece un método curativo que dura tres años en el que literalmente se dice que las mujeres lesbianas pueden llegar a liberarse de su comportamiento adictivo destructivo el psiquiatra Aquilino Polaino colabora con sesiones donde entre otras cosas vincula la homosexualidad con la masturbación

Voz 4 01:52 si esa niña verdad se ya habrá alguno que él explique flotando no hay tocando en algún día su cabeza volverá sobre el experimento inhibirá cuando Kelme masturbándose y sentir placer cocodrilo más sentido placer

Voz 1275 02:11 que yo llamo ocho otro plan entre el material que utilizan hay numerosos audios donde se habla de sacar la masculinidad el armario donde alertan incluso sobre la destrucción de la humanidad Arco Polly lleva meses trabajando con varias víctimas que lo han pasado muy mal con esta supuesta terapia

Voz 5 02:25 al menos una de ellas sigue a día de hoy en tratamiento psicológico

Voz 0858 02:28 esta madrugada Estados Unidos ha suspendido durante dos semanas más el título III de la conocida como Ley Helms Burton es una normativa que si llega a activarse pero

Voz 3 02:37 ubicará los intereses de las empresas españolas en Cuba

Voz 0858 02:40 permitiría por ejemplo reclamar ante tribunales estadounidenses propiedades en la isla que fueron en su día expropiadas tras la revolución corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 02:48 el Título III de esta ley ha sido suspendido por todos los gobiernos estadounidenses una suspensión que se prorrogable cada seis meses pero la administración Trump ha ido acortando cada vez más esos plazos ya habrá que ver ahora qué decide hacer el uno de mayo el ministro de Exteriores claro porque asegura que Estados Unidos se encontrará con un rechazo claro de España y de la Unión Europea a la activación completa de esta ley que perjudicaría a las empresas españolas en la isla Borrell está en Washington con motivo del setenta aniversario de la OTAN que se celebra hoy con Rusia y el terrorismo internacional como los principales asuntos de la cumbre

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias Alma Naranjo buenos días

Voz 6 04:49 las entrevistas con forma humana sur no lo podemos hacer entonces las bestias con forma humana según

Voz 5 04:55 Torra aunque mitin el capítulo

Voz 7 05:01 no va por buen camino el cien dice que somos de estas con forma humana que me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra deja por escrito o cómo va

Voz 8 05:09 va

Voz 9 05:13 Jose otra señor

Voz 5 05:16 Maras

Voz 10 05:17 la pues es el señor Torra que nos ha llamado nosotros forma humana

Voz 8 05:26 en sólo una semana la que hemos liado pero Keko

Voz 5 05:38 apelo a la responsabilidad para que voten a favor de esta combate

Voz 8 05:43 yo

Voz 5 05:49 fuerza ánimo Pablo

Voz 8 05:55 que los timbre permitimos de todo

Voz 5 05:57 me parece cojonudo que depende hicimos de rufianes

Voz 8 06:00 la vergüenza de Creta

Voz 5 06:04 eso imponga una oficina electoral de Pedro Sánchez no vinieron con el Bazooka cheques sin fondos pero es que esto está perseguido por la ley este Gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura eso sería spoiler

Voz 8 06:15 jo Bernard hasta el último momento nosotros vamos a dar vía libre a d'Orsay secretos

Voz 5 06:27 hasta dónde puede llegar la ambición desmedida para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Arnaldo Otegi un terrorista confeso de darnos de una vez por todas de la matraca de los socios no sodio y los odios aquí se viene a través

por para la gente hoy por hoy con gente súper Fawcett con Pepa Bueno que ya José Luis Ábalos

Voz 1 07:03 los buenos días muy buenos días ministro ministro de Fomento secretaria de Organización del PSOE usted dio el Titanic la película

Voz 3 07:14 sí porque el tiempo conquense que te cuáles

Voz 1 07:17 por edad Moro con el hundimiento

Voz 3 07:19 a todo ello en general con el relato además es un mito ya pero bueno no creo que sea solamente el hundimiento yo creo que en trae más cosas

Voz 0587 07:27 bueno

Voz 1 07:29 pues dice el número dos de Vox que el cine no es cultura que el ballet la ópera la zarzuela sí pero que el cine no es cultura

Voz 3 07:36 dicen cosas muy extrañas extrañas pues algunas da miedo pero vamos a dejarlas ahí

Voz 1 07:46 hace un año los titulares de prensa decían que el PSOE caminaba hacia la irrelevancia hoy ninguna encuesta pero ninguna les cuestiona el que vayan a ganar las elecciones el que vayan a ser la la primera a fuerza la más votada ha sido por otra han tenido mucha suerte estaban en el sitio oportuno en el momento oportuno

Voz 3 08:07 bueno en la vida política que siempre lo mismo para mí me hace gracia cuando alguien dice no de política no entiendo es cómo tanto negar como de la vida no entiendo nada no la política es es un poco la presión pueden pública de lo que es aún más pasiones no pero bueno lo importante es eh como todo pues en la vida es saber cuándo se da la oportunidad y aprovecharla es asumir los desafíos es eh arriesgar es poner valor demostrar también de lo que es capaz de hacer sí evidentemente hay dos momentos importantes que despiertan el interés de la ciudadanía uno es él la decisión de presentar una moción de censura superar el vértigo de la propia presentación las reacciones por supuesto toda la oposición eh a la moción que era tanto como los que defendían al gobierno de Rajoy y que evidentemente son los mismos actores que en su día forzaron una crisis importante en el Partido Socialista segundo momento es ya la propia acción de gobierno en el que eh pues la fe tenía B qué se puede hacer política que se puede gobernar y que se pueden tomar decisiones en beneficio de la población y todo eso es lo que justifica o o avala pues este incremento de apoyos que reflejan las encuestas

Voz 1 09:29 el demérito del resto no

Voz 11 09:31 sí me acompaña normalmente nunca

Voz 3 09:36 estas cosas son siempre por el que el esfuerzo de unos y la incapacidad de otros de indudables

Voz 1 09:44 porque han dejado para el final seis decretos seis asuntos sociales esenciales como los que finalmente ese convalidar un ayer en el Congreso toda la oposición considera que están ustedes haciendo electoralismo con con esta aprobación de de red de decretos

Voz 11 10:00 a que le han dejado para ahora me parece tremendo como

Voz 3 10:03 cómo se sacrifican los intereses de la ciudadanía no es decir si una persona mayor de cincuenta y dos años está necesitada de unas ayudas las negamos los porque hay riesgo de incurrir en electoralismo es que en que estamos pensando estabas pensando en la ciudadanía realmente es es un Gobierno que piensa la ciudadanía ese es un representante público que está pensando en los intereses de la gente los de créditos de ayer algunos tenían eh no eran anteriores a la propia convocatoria de elecciones otros eran necesarios porque tenían que atender necesidades urgentes y algún otro como el de la estiba por ejemplo que se presentó en el último Consejo de Ministros ya ha tenido una rápida convalidación tenía todo un desarrollo de cinco años con un periodo de caducidad claro y un mandato del Congreso para que se instara en para instar a ese a ese decreto pero en cualquier caso frente a aquellos que dice que este es un Gobierno en funciones esto es un Gobierno en plenitud no serán funciones una vez se haya producido el resultado electoral hasta en tanto se produzca una investidura pero de momento es el mismo el cuestionamiento que hace la oposición es también el mismo desde el primer día en que este Gobierno salir investido por lo tanto a mí me parece tremendo no es decir por ejemplo ayer si el último el de la estiba por decir alguno que en fin que no sé si lo pueden llamar electoralista es un acuerdo donde la patronal los trabajadores a través de lo de las organizaciones sindicales y la propia Comisión Europea avalan ese decreto que viene a impedir lo que podría ser un causo un problema en una actividad como la portuaria que representa el setenta y tantos por ciento de las exportaciones de este país es decir el Partido Popular votó en contra es que no está votando en contra el Partido Socialista está votando claramente en contra de España y claramente en contra de la economía española

Voz 1 12:04 señor Ábalos puede el PSOE vuelve a hacer depender el Gobierno de España de los partidos independentistas que tienen una agenda propia al margen de los intereses generales como se ha demostrado dejando caer en los presupuestos para este año puede volver a hacer eso no yo no digo pactar con ellos digo que el Gobierno dependa de los votos en el Congreso de los independentistas

Voz 3 12:24 bueno me todo nuestro esfuerzo es conseguir un grupo parlamentario suficiente que permita un gobierno socialista monocolor como ya planteamos después de la moción de censura que no quiere decir que tengan que ser militantes del partido como así además hemos demostrado pero sí con una orientación socialista Hinault sometido a ninguna otra coacción es nuestra aspiración pero no ya de independentistas en la de cualquier otro grupo político que pueda digamos

Voz 1 12:55 pero usted que siempre habla claro sabe que las encuestas ninguna en todas se van a equivocar dan esa posibilidad como como cierta no todo el mundo va a necesitar de todo el mundo bueno no no no exactamente tu está dando una parte del circuito de Roma está dando una noticia tienen puestas que le dan ciento cuarenta ciento cincuenta diputados no pero no que no no lo que yo digo es que no todo el mundo estará

Voz 3 13:16 situación ni de lejos según las encuestas eh el Partido Popular por ejemplo no se plantea para nada ser primera fuerza política lo cual en respecto de lo que venía defendiendo ellos han defendido siempre que la primera fuerza política tenía que gobernar no ahora mismo su única aspiración no es ni siquiera necesitan sumar tres

Voz 1 13:39 ya le preguntara casado cuando lo tengo ahora me interesa lo que piensa el PSOE la presidenta Calvo decía no hace mucho tiempo que no le teme a un gobierno de coalición usted tampoco

Voz 3 13:50 bueno yo no creo en teoría no me parece negativo un gobierno de coalición entre otras cosas porque tenemos que asumir que el pluralismo debe conllevar también otras expresiones de gobierno no

Voz 1 14:03 por lo que sabemos en este momento por lo que dicen sus líderes los programas que tienen el perfil personal que también cuenta mucho a la hora de entenderse en política usted señor Ábalos prefiere un gobierno de coalición con Ciudadanos o con Podemos

Voz 3 14:18 en la dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto

Voz 1 14:23 yo le estoy preguntando yo creo que no es otro

Voz 3 14:25 Nos hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos en estos meses yo creo que es positiva yo creo que nos ha permitido llevar adelante políticas progresistas yo me parece que que esa colaboración debería seguir dando se era una forma de gobierno no lo tengo tan claro eh porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor a un gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir dándose

Voz 1 14:54 o sea que usted ve más factible colaborar con Podemos después del veintiocho de abril que conciudadanos eso bueno porque tenemos

Voz 3 15:02 Antecedentes hasta ahora podemos ha colaborado con este Gobierno y Ciudadanos sea dedicado a obstruir la acción de este Gobierno y cuando se le ha planteado cualquier tipo de colaboración osea insinuado alguna posibilidad de interlocución Respecto futuro no se han planteado un un veto eh cada vez que ha habido incluso un insinuación eh han reaccionado con histeria porque no quiere no quieren comparecer al lado del Partido Socialista

Voz 1 15:30 para aclarar cualquier partido aspira a gobernar en solitario eso es una obviedad pero si tiene que ser mediante un gobierno de coalición irían a un gobierno de coalición con Podemos

Voz 3 15:38 no es que no nos lo planteamos es que no nos lo planteamos porque tanto si empezáramos a subir esa posibilidad de entrada estaríamos perjudicando al objetivo que tenemos

Voz 1 15:48 usted fue de los que se creyó el informe PISA sobre la financiación de los morados

Voz 12 15:53 no mire eh

Voz 3 15:58 en aquel momento estaba gobernando el Partido Popular sabíamos perfectamente cuáles eran sus propósitos la el método de la filtración de la explotación del mismo cuando el propósito es desprestigiar a una formación política es evidente que cabe todo tipo de sospechas

Voz 1 16:16 y cree como algunos investigadores le han contado a la SER que el objetivo de aquellas maniobras era reventar un hipotético gobierno PSOE Unidos Podemos entonces

Voz 3 16:25 hombre de la vidente era evidente que eso ya hemos dicho que el principal perjudicado de aquella operación aunque se hiciera contra otras formaciones políticas pero el principal perjudicado fue el Partido Socialista para evitar un gobierno del Partido Socialista

Voz 1 16:40 usted que es miembro de este Gobierno está en condiciones de afirmar que la policía política quiénes se dedican a la guerra sucia ya no están operativos en ningún rincón del aparato del Estado

Voz 3 16:52 pues no lo están por una razón y es porque el propósito por el que se montó aquella unidad no existe no existe esa ese propósito no existe ese objetivo e intentó no existe eh yo no lo que no puedo decirle si hay elementos que hayan colaborado y que son funcionarios y que puedan estar prestando servicios se lo ignoro pero el fundamento la misión el objetivo de aquella policía que fue que crear una unidad incluso saltándose el sistema de provisión de plazas dentro de la Administración no se creó un grupo que saltándose todos los procedimientos en este de de plazas para eh ir contra los adversarios políticos desprestigiando los montando pruebas falsas dos para dar cobertura eh colegas correligionarios que estaban implicados en casos de corrupción

Voz 1 17:51 le da credibilidad a lo que dice uno de ellos en esa reunión en Nueva York que actuaba por mandato de Rajoy de Fernández Díaz

Voz 3 17:59 pues miren lo sé es evidente que el ministro en este caso de interior ya está ya ha salido en alguno en otras situaciones también yo recuerdo con el tema de la agencia anticorrupción que hubo unas grabaciones eh ahí es bastante probable que como responsable del departamento un esto tuviera conocimiento por lo demás pues yo creo que hay una hay un proceso judicial es al que debe determinar esas responsabilidades

Voz 1 18:31 vamos a hacer una pausa ministro que tenemos que hablar de Cataluña todavía

Voz 17 20:39 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 18 20:49 en en el Rayo en su mitad progenitor con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina que lame el Duero amarillento Le Mans a la corteja blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será con los álamos cantores que guardan el camino a Rivera habitado ruiseñor ejércitos de hormigas en hilera va trepando por él en sus entrañas hurta en sus telas grises las arañas antes que Tetra pidió Olmo del Duero con su a echar leña todo el carpintero te conviertan campana lanza de carro de carreta antes que rojo en el hogar mañana hartas de alguna mil será caseta el concedió un camino antes que te de Beijing hoy trans el soplo de las Sierras Blancas antes que el río hasta la Marte empuje por vallas y barrancas sol

Voz 23 21:51 quiera no estar en mi cartera la gracias de tu rama parecida mil corazón espera también hacía la luz hacia la vida

Voz 18 22:00 otro milagro de la primavera aún olmo seco Antonio Machado mil novecientos doce

Voz 24 22:09 Ayna se el placer de escuchen

Voz 25 22:14 y no ha cuenta con las más sí lo que pasa

Voz 11 22:32 vengo con una noticia para todos los que tenéis desmantele manteles sin mando y todas esas cosas vuestra tecnología es viajar venga que ya está aquí el viejo y colgadas por euros de media mar te cambian tus cacharros por una pasta para comprar tecnología nueva informa ten media mal

Voz 12 22:51 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 8 22:54 Pepa Bueno

a las nueve y veintitrés minutos de la mañana a las ocho y veintitrés en Canarias seguimos hablando con el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE con José Luis Ábalos en esta mañana de jueves que se sientan a la mesa del análisis de Hoy por hoy Esther Palomera Ernesto carnicería Argelia que era ministro en el debate de La Vanguardia de ayer

Voz 1 23:20 con los cabeza de lista por Barcelona para las elecciones generales la candidata popular Cayetana Álvarez de Toledo decía esto sobre la vocación de diálogo del Partido Socialista porque diálogo cuando quieren decir menos libertad porque dicen diálogo cuando quieren decir la ruptura de la soberanía común de todos los españoles por qué dicen diálogo cuando dice cuando quieren decir el fin de la fraternidad entre españoles culpaban de frente dicen mira

Voz 18 23:47 nosotros vamos a buscar una fórmula de encajar a Cataluña en un estatus distinto al resto de los españoles

Voz 1 23:54 está buscando en el diálogo el Partido Socialista con los partidos independentistas dice el PP un estatus diferente con respecto al resto de los españoles

Voz 11 24:04 la verdad es que me parecían irresponsabilidad tremenda todo lo que con lo que escucha

Voz 3 24:12 que hoy en día ya la realidad autonómica es asimétrica ya no es es a qué se refiere pues se ha enterado de cómo funciona el Estado autonómico yo a veces me parece que que estamos planteando cuestiones que después de cuarenta años de Constitución no debería saber ya cómo se organiza territorialmente el Estado no ahora mismo en las comunidades autónomas Etienne diferentes competencias todas de acuerdo a a al ordenamiento constitucional que incluso ya estableció vías de acceso eh planteando niveles competenciales distintos de hecho el modelo constitucional eh que planteó el Estado autonómico algo singular en el mundo no existe este sistema de nuestras agradable lo que hay son sistema sanitario federales aquí pues planteamos el autonómico porque en definitiva planteamos un modelo abierto

Voz 1 25:05 ya contemplaba dos artículos de acceso a la

Voz 3 25:07 claro claro neumonía ha abierto dos maneras la Constitución no dice ni siquiera qué comunidades autónomas componen el Estado español no las cita eh porque ha sido un modelo abierto parte de su éxito

Voz 0587 25:20 sí

Voz 3 25:20 ha sido que fuera un modelo abierto que se fue desarrollando sobre la práctica política la negociación el diálogo con las diferentes comunidades es cierto que después de cuarenta años ya conviene con la experiencia definir un modelo y eso es lo que nosotros planteamos en aquella comisión ahora para la evaluación del estado autonómico que boicotearon los que no quieren hablar de esto los independentistas porque están en otro ámbito a derecha e porque está por la obstrucción porque definitiva o no tiene un modelo o lo que pretende es implantar el modelo unitario que defendió Fraga Iribarne en el proceso constituyente es que no sólo han creído nunca salvo que gobiernen porque cuando gobiernan en comunidades autónomas este discurso ya no es así

Voz 1 26:08 ya ministro aspira el PSOE y el PSC a encontrar una solución definitiva a la crisis catalana o ir encontrando la manera de entenderse poco a poco

Voz 3 26:18 para para empezar no hay nada definitivo los procesos políticos que están fundamentados en el diálogo en el acuerdo en cada realidad que vivimos ha habido algo definitivo la historia España no porque hubiera algo definitivo es tanto como la fatalidad no ahora lo que aspiramos es a recomponer lo que se ha fracturado que es la convivencia lo que aspiramos es a recomponer la lealtad institucional que está fracturada la lealtad y la cooperación que hace falta eh y que lamentablemente nuestro sistema el tema de la cooperación pues no está definido eh y lo que queremos es que nadie en Cataluña ni en ninguna otra parte de España siente a ninguna tentación de abandonar este proyecto común que creo que es enriquecedor para todos pasa

Voz 1 27:10 poquito de la convivencia escuche lo que pasó ayer en el Parlament cuando la líder de la oposición Inés Arrimadas intervenía en la tribuna

Voz 5 27:17 las bestias con forma humana

Voz 6 27:19 no lo podemos hacer entonces las bestias con forma humana según

Voz 5 27:23 a Torra señora Arrimadas que nunca me

Voz 7 27:27 perdone perdone quién no va por buen camino es quién dice que somos bestias con forma humana perdonen que que me va a quitar la palabra por recordar lo que el señor Torra deja por escrito o cómo va

Voz 1 27:38 no estaba el presidente del Parlament estaba el vicepresidente ejerciendo de presidente en ese pleno y le dice a la líder de la oposición va por mal camino cuando reproducen la tribuna un artículo que había escrito el el presidente de la Generalitat ser pongo como ejemplo del clima de deterioro de las instituciones en Cataluña

Voz 3 27:57 no sí es evidente es que el tono se ve se ve que efectivamente hay una fractura aclara el tema es que trabajamos por la superación de la fractura o es simplemente era alimentamos decir especialmente aquellos que ejercen la representación de la ciudadanía que tiene siempre que tener incorporar una mayor dosis de responsabilidad la están asumiendo o es al contrario lo que están es incrementando la fractura que vive la sociedad

Voz 1 28:28 te puede aclarar por aclarar el que puede ser su socio de gobierno usted no lo ha descartado en esta en esta entrevista Pablo Iglesias me decía hace unas semana nosotros llevaremos en el programa electoral el referéndum de independencia con otras cosas eh referéndum un referéndum en Cataluña sobre la salida política a esta situación eso no lo va a llevar el partido socialista en su programa

Voz 3 28:50 como sobre la salida de una salida política un referéndum

Voz 1 28:53 el referéndum sobre independencia seguir en en el marco constitucional actual es decir un referéndum sobre la situación política de Cataluña con respecto a España Podemos

Voz 11 29:03 que vaya a apoyar ningún referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña

Voz 3 29:08 en ningún caso podemos someter a consulta de la población pues la reforma del Estatuto de Autonomía castigó cualquier cuestión que encaje dentro de lo que es el ordenamiento constitucional y dentro de la integridad territorial de España pero en ningún caso vamos a a a admitir un referéndum sobre la autodeterminación

Voz 1 29:31 Esther Palomera

Voz 0591 29:33 hablaba el ministro hace un momento en el bloqueo de aquella comisión la parlamentaria que se constituyó para revisar el modelo autonómico a principio de esta legislatura hay que presidía un socialista que se llamaba José Enrique Serrano y usted acusaba a la oposición de bloquear los trabajos de aquella de aquella comisión pero si no recuerdo mal los propios socialistas supusieron e impidieron la comparecencia de compañeros suyos socialistas como presidentes autonómicos ex presidentes de Gobierno secretarios generales del partido socialista por qué no le interesaba en aquel momento al Partido Socialista que avanzaran aquellos trabajos y son primer

Voz 3 30:15 no es que no y en segundo lugar si me permites

Voz 0591 30:17 en segundo lugar me gustaría saber por qué en el programa del Partido Socialista que hemos conocido hasta ahora no no aparece nada que tenga que ver con Cataluña se ha convertido el debate catalán en un estorbo para esta campaña electoral

Voz 27 30:31 bueno no lo primero

Voz 3 30:34 justamente no es que hubo posiciona que se preste o se sucedieran estas comparecencias no lo Cubo es que no se considerarán prioritarias porque las prioritarias para nosotros es que fuera a los presidentes autonómicos que son los que están ejerciendo la competencia y los que no pueden ilustrar sobre las los problemas que existen en la gestión de las comunidades autónomas lo otro era justamente para distorsionar la marcha de la comisión no es porque les interesara

Voz 0591 31:05 en realidad no somos replicarle pero en aquel momento eran presidentes autonómicos del Partido Socialista como hoy sigue siendo alguno de ellos Emiliano García Page Susana Díaz el partido socialista no tuvo interés en que

Voz 3 31:18 las niñas no es verdad no fue el caso ese el caso recuerdo yo

Voz 0591 31:22 Alfonso Guerra Felipe al vale joe lo clavó

Voz 3 31:25 Eva además ciudadanos que por cierto que por cierto después de todo lo que he vivido Alfonso Guerra por la derecha tener que escuchar a la derecha reivindicarlo me parece tremendo yo no quiero recordar cuál fue el caso que supuso el derribo de Alfonso Guerra que parece lamentable que la derecha los terrible indicando ahora a aquellos hizo para obstruir no para favorecer los trabajos e es todo lo contrario

Voz 1 31:52 ya que menciona la gestión Catanha en él

Voz 3 31:54 no es muy sencillo nosotros Cataluña entendemos que es parte de España y nosotros hacemos una unas medidas un programa para el conjunto de España no para unos para otros aún sabiendo que existe efectivamente una crisis institucional en Cataluña tiene ese sentido ella también algunos elementos por ejemplo cuando hablamos de abordar la cuestión de la financiación autonómica o las inversiones claro que también ahí se siente concernida a Cataluña estamos haciendo medidas para el conjunto de España no separándolas par desde España pero es que por el otro lado de la derecha lo único que hablamos o que hablan mejor dicho que proponen son penalizaciones para el conjunto de Catalunya porque es decepcionar el autogobierno en Cataluña afecta a los independentistas pero afectan muchísimo a las nueve independentista porque en definitiva es dejarlos en una situación de excepcionalidad el tema es que nosotros no queremos a costa de un problema eh que explotarlo electoralmente

Voz 1 33:00 en esto

Voz 0587 33:02 de arte de helado pregunta que tengo quería decir que el problema no es sólo que la derecha Halle ahora Alfonso Guerra sino que también hay que preguntarse qué le ha pasado con Alfonso Guerra

Voz 1 33:16 en su propio canal algo quiere comentar algo ministro sobre este comentario Ernesto

Voz 28 33:21 no dos

Voz 0587 33:24 las quería preguntarle la primera es un pacto de investidura es algo distinto a una moción de censura

Voz 28 33:31 de esta

Voz 0587 33:33 las circunstancias de esta selección es lo que tenemos es que practicamente nadie duda que va a ganar el partido socialista me refiero a las encuestas y el ambiente que hay en en este país en cambio la duda se refiere el pacto de investidura esa es una primera pregunta y las dificultades que eso tendría incluso cumpliéndose el avance de treinta cuarenta escaños por parte del Partido Socialista y la segunda justeza explicando relaciona Inés Arrimadas una cosa que me pareció muy muy importante y es que una cosa es constatar el clima que hay en Catalunya en enfrentamientos la fractura otra cosas alimentarlo o constatarlo y alimentarlo a mi me parece que eso pasó ayer en el Parlamento y creo que tiene que ver con el comportamiento de Ciudadanos

Voz 1 34:18 ministro pronto empieza bueno que estaba alimentando Inés Arrimadas el enfrentamiento ayer en la tribuna del Parlamento

Voz 3 34:25 bueno sin duda eso sigue alimentando el proceso es decir desde luego no no les resta gravedad e es evidente que algunos no saben salir de la confrontación tema es hasta cuándo en hablas de alguno

Voz 1 34:39 la de Inés Arrimadas hablo de ciudadano

Voz 3 34:42 Nos habló del Partido Popular es decir ya la ultraderecha que eso ya es consustancial no pero entiendo que no saben salir pero no saben sales entre otras cosas porque creen que así les va bien a ellos como partido de lo que tiene que darse cuenta que arrasó ciudadano les están ofreciendo a ninguna alternativa

Voz 1 35:02 pero aquí en quitarle la palabra ayer es haya eh

Voz 3 35:04 una persona que se retroalimenta vamos a ver precisa sí sí es es que es así vamos recibe el independentismo ha generado en Cataluña la exclusión de todo una parte e importante yo creo que la mayoría de Cataluña eh aquí se ha negado su identidad dad la participación y la posibilidad de formar parte de un proyecto de en Cataluña y que nacionalismo es evidente que lo que hace es un crimen siempre irrespirable porque cuando se uno se empeña en afianzar y en imponer una identidad hacía irrespirable esos así que yo lo que trato yo es cómo combatir el independiente si yo me sitúo en el otro lado pero lo digo esa es la forma más eficaz yo creo que no respecto a la primera pregunta que tienes

Voz 1 35:51 la decir es que

Voz 3 35:54 hablar de pactos es incluso hacerlos imposibles yo pero sobre todo merma mucho las posibilidades de la disputa electoral entonces es normal que salvo que uno esté desesperado salvo Cuno rayar renuncie claramente a las posibilidades de de de salir victorioso de esa contienda en ese caso es cuando habla de pactos pero cuando uno se está jugando la primera posición y además que esta posición sea lo más digamos desahogada posible es un error plantearse limitaciones yo puedo entender que Casado que ya tiene clarísimo que que no puede aspirar a fuerza pues que esté con su estrategia de triple alianza puedo entender a ciudadanos que está con una hemorragia electoral seguramente por la derecha y por eso su escorado hacia la derecha pues ya le ofrezca un Gobierno al Partido Popular presos desesperación pero en nuestro caso que estamos una situación de respaldo que aspiramos a tener un Gobierno solitario hablar de esta cuota John es anticiparnos una realidad que no tenemos por qué

Voz 1 37:01 tenemos que terminar tenemos que terminar Argelia tú que no eres periodista no me hagas trampas una pregunta no

Voz 29 37:06 dos como Palomera Kaiser claro bueno pues déjame hacer un comentario previo yo creo

Voz 0247 37:13 que ayer lo que pasó buenos días ministro

Voz 3 37:16 también lo que pasa ayer en el Parlament

Voz 0247 37:18 todo Arrimadas me temo que es lo que se vive en Cataluña cada día al margen de la actuación de Ciudadanos en en la en el posible tensionan mientras la de la situación y es que las palabras de las personas que no piensan como el establishment independentista no gustan y pretenden será calladas dicho lo cual y ministro Ábalos eh usted ha hablado ha dicho concretamente eh no está intenciones formar un un un gobierno monocolor no y acto seguido ha dicho lo que no impide independientes con orientación socialista para mí estas tres acepciones pueden suponer cosas muy diferentes y por tanto

Voz 0591 38:06 daría signos pudiera aclarar

Voz 0247 38:09 y sobre todo no en el tema de con orientación socialista en que pacto estarían pensando

Voz 3 38:17 bueno es que ahora mismo tenemos un grupo parlamentario de ochenta y cuatro diputados un gobierno con independientes de orientación socialista es lo que me refería antes ahora mismo ya los tenemos y evidentemente para un gobierno de futuro se puede plantear sobre el mismo esquema ahí esto no supone coaligarse con nadie

Voz 1 38:38 tenemos que terminar son las nueve y treinta y nueve ocho treinta y nueve en Canarias ministro porque el Gobierno no quiso que compareciera Villarejo en la comisión de investigación

Voz 3 38:45 pues bueno bueno en un momento determinado donde realmente que teníamos claro ya buena parte de las conclusiones por cierto conclusiones aprobadas por la mayoría que vienen a además a ratificar esta valoración que yo he dicho al principio sobre la utilización de esta unidad no ya en aquel momento Villarejo era una persona pues bueno como está de Chusta cartel ahora ya un testimonio de una persona que estaba podía utilizarlo en su propia defensa

Voz 1 39:19 teme el PSOE teme que le pueda perjudicar algo de lo que Villarejo pueda decir absoluto y una última pregunta bastar cómodo en un grupo parlamentario de fieles donde no haya ningún discrepante porque se han pulido a todos no discrepa

Voz 3 39:35 ABC los que más discrepar es John los supuestos fieles me dice esto además que no es así es que no es así no generalizó vemos una alguna decepción que hemos tenido nosotros hemos debido hablando francamente controversia en creo que en cinco provincias no no ha habido ningún otro problema que yo recuerde no por lo tanto en estos momentos pues ni siquiera ella

Voz 1 40:04 José Luis Ábalos gracias y suerte

Voz 8 43:42 P

Voz 1 43:48 además de ese pleno en el Parlament que se ha reanudado las nueve de la mañana ya que se va a votar esta moción del PSC pidiéndole a Torra que puesto que su Gobierno según los socialistas es inoperante se someta a una cuestión de confianza o bien convoque elecciones además de eso está el frente judicial claro siguen desfilando testigos por el Tribunal Supremo ayer pudimos escuchar al número dos de Trapero en los Mossos d'Esquadra Ferrán López dijo que no recibieron órdenes políticas porque el conseller de Interior Fórum no dio indicaciones directas o indirectas de lo que tenían que hacer los Mossos pero apuntó una novedad muy relevante en detalle que hasta ahora no conocíamos Puigdemont les dijo que si había incidentes declaró la independencia en el Supremo listo ya para una nueva jornada que ha empezado a Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 44:34 Pepa Bueno se ha empezado ya verdad acaba de empezar fíjate está declarando ahora mismo Juan Carlos Molinero que es otro mando de los Mossos d'Esquadra y que acaba de repetir hace unos segunditos puso que acabas de mencionar tú lo que dijo también ayer Ferrán López que no recibieron ningún tipo de orden política de cara al uno de octubre acaba de decir que eso quién Ford cuando accede al cargo en dos mil diecisiete en ningún momento les da órdenes para para ejercer o para poner en marcha ningún tipo de dispositivo

Voz 1 44:57 muy releve ven relevante la declaración de ayer porque hasta ahora no se había producido en ninguna en ninguna declaración en este sentido no en el sentido de que Puigdemont manejaba la posibilidad de que se produjeran incidentes violentos en ese momento declarará la independencia Alberto

Voz 0055 45:12 eso es por aquí por este de banquillo han pasado ya varias personas que estuvieron en esa reunión Oriol Junqueras Joaquim Forn más altos mandos de los Mossos Josep Lluís Trapero y por ahora ninguno ninguno había hecho referencia a esta frase de Carles Puigdemont siquiera propio Ferrán López que declaró hace un año antes en sus tres horas mencionó esta frase pero ayer cuando le preguntaba el fiscal sólo las advertencias que hicieron personalmente al presidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 36 45:35 él decía esto sí que recuerdo presionan pulmón dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente si yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil

Voz 0055 45:52 dar nótese la sorpresa del fiscal Zaragoza que ni siquiera desesperaba es ya esta respuesta Adepa

Voz 1 45:56 sí eh por cierto no hay novedad verdad el careo que ha pedido el abogado de Joaquim Forn entre Pérez de los Cobos el coordinador de la desde la Guardia Civil y Ferrán López este número dos de Trapero no hay noticia del careo no

Voz 0055 46:09 ayer el presidente del tribunal dijo que iban a esperar a escuchar más testimonios estudiar más pruebas para ver si era necesario no era necesario lo cierto Pepa es que es muy raro que haya un careo en este tipo de juicios muy poquitos careo suben en en juicios penales

Voz 3 46:22 que bueno vamos a ver qué decía pero por ahora no sabes

Voz 0055 46:24 pues nada no tiene pinta de que vayamos a saberlo hasta dentro de unas cuantas semanas

Voz 0591 46:27 buen día de trabajo Alberto hasta luego Argelia queda al se puede calificarse puede interpretarse puede analizar como una manera de instrumentalizar la violencia esa declaración de del segundo de de Trapero lo de que puse Mon pensaba bueno si esto se desborda yo voy de claro la independencia

Voz 0247 46:47 yo creo que es un punto de vista político sí lo que ocurre es que aquí estamos otra vez en la discusión no de que unos elementos pueden tener una relevancia John impacto político de pro por orden pero sin embargo no servir como elemento no para poder hablar de un delito u otro no yo creo que en en los interrogatorios está quedando está quedando claro que que a Puig Damon Fornesa en menor medida pero sobre todo apunta Ramón que contaban con que pudiera haber violencia con que pudiera haber follón en un sentido amplio del término no que hubiera pudiera haber enfrentamientos entre la ciudadanía ir a la policía pongo entrecomillas española no qué pero pero no sé si llega hasta el punto de poder hablar no de de de consecuencias políticas porque efectivamente luego afortunadamente este perdón jurídicas afortunadamente estos estas estas confrontaciones no de en grado digamos penal no se produjeron y además estamos viendo también soy dijo ayer una cosa importante y es que Pérez de los Cobos dio por bueno el operativo no un operativo que se entiende que los Mossos habían habían montado con la Policía Nacional y con la Guardia Civil

Voz 1 48:14 la pensando ya o teniendo presente que podía

Voz 0247 48:16 darse ese tipo de de de enfrentamientos

Voz 1 48:20 en esto

Voz 0587 48:22 hombre yo dos cosas quiero decir una una que me parece que el juicio está entrando en una dinámica tenemos prácticamente unos ciento sesenta testigos que han declarado ya nos queda no es ciento cuarenta y nos quedan trescientos sesenta

Voz 3 48:37 a parte de la parte

Voz 0587 48:39 documentales aparte pericial pero además la declaración de los testigos yo no creo que a las calificaciones jurídicas le aporte mucho me temo que no tenemos por lo tanto dos o tres meses más de declaraciones de testigos

Voz 3 48:50 eh

Voz 0587 48:51 y eso introduce una dinámica luego la manera en que el presidente del tribunal está siendo director general de Tráfico en lugar de presidente de un tribunal dándolos la imagen de un juicio decimonónico enjuició que estaba en una burbuja donde todo el mundo se duerme ya está altura pues debería a considerar un cambio y un cambio hubiera sido aceptar sería aceptar el careo en el caso de Segundo Marey buscaré el Tribunal Supremo el careo una diligencia que se puede practicar en juicio oral la instrucción es verdad que usa cada vez menos porque es su para averiguar la verdad generalmente no te permite llegar a ninguna verdad pero si hubiera introducido el Tribunal esto se puede almorzar ayer hubiera dicho hombre si los testimonios son contradictorios técnicamente merece la pena hubiera introducido una dinámica nueva en cambio el tribunal está en dormir no los a todos a los propios magistrados ya los propios tengo el señor Marchena tiene que introducir un cambio por qué este juicio está muerto podemos hoy dictan las sentencias no habría ninguna dificultad el punto de vista técnico para dictar la porque ya no aporta nada el pescado está todo vendido en relación a Puigdemont han declarado hasta ahora cuatro con hoy cinco Molinero de lo que estuvieron de los Mossos de los comisarios que estuvieron presentes en la reunión si ninguno de ellos éxito Ferrán López ha dicho esto Molinero puede ratificar lo ahora ya no escucharemos pero los otros tres no lo ha dicho por lo tanto es un elemento el segundo elemento es seguida del todo todavía hay claro

Voz 1 50:22 escucha a la gente que llega ratificaron no es de los que

Voz 0587 50:24 vieron digo de los que estuvieron en vida de los comisarios a declarar uno hasta ahora los cinco queda Molinero escucharlo hoy el único que ha dicho eso segundo al testimonio de Ferran eh López ayer fue decisivo no sólo fue el segundo de Trapero fue el el jefe de los Mossos en ciento cincuenta y cinco esto es muy Dante entonces estuvo allí cuatro meses cuando se terminó el ciento cincuenta y cinco pues dimitió entonces eso es un elemento lo que hizo ayer peso fue muy importante porque primero destruyó la tesis de Ferran de del teniente coronel del coronel Pérez de los Cobos sobre imperativo contó exactamente yo creo o lo que fuese operativo negando la versión de Pérez de los Cobos que lo único que quiere es que la factura la también la factura del fracaso del primero de octubre eso son según verbal de ha dado al tribunal y a la Fiscalía los elementos para decir que Puigdemont estaba al corriente que fue no tuvo ninguna intervención sin advertencias Ike lo vincula por lo tanto personalmente con el derecho penal es muy importante al tema de la sedición o de la rebelión o lo que ellos quieran

Voz 0591 51:41 sí este es no por un momento voy a desviar un poco la mirada para sacarla de las salas de juicio porque cuando se cerró se fijó la fecha para el juicio oral todos hicimos la reflexión nos preguntamos cómo iba a influir el desarrollo del juicio en la campaña electoral cuando se disolvieron las Cortes no y es sorprendente es sorprendente que Cataluña el debate catalán el pues es el uno de octubre haya estado tan preso ente en la vida política en el uno en los últimos dos años de repente en un periodo preelectoral en la campaña electoral nadie esté hablando de esto más allá de los testimonios LLeras crónicas del día que nos cuentan como no podía ser de otra manera cómo se está desarrollando el juicio lo que quiere pero está al margen del debate el político excepto claro ciudad

Voz 29 52:26 el Partido Popular pero no en la lo que quiere

Voz 0591 52:29 si lo que quiere decir que que como en

Voz 1 52:32 no tenemos precio eh claro

Voz 0591 52:35 sí igual también con esto toca hacer algo

Voz 33 52:38 algo de autocrítica

