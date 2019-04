Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:06 José Luis Ábalos preferiría pactar con Podemos antes que conciudadanos el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE ha asegurado aquí en Hoy por hoy que la formación naranja ha obstruido la acción del Gobierno de Sánchez y que la colaboración con el partido de Pablo Iglesias es positiva debería seguir dándose

Voz 3 00:25 eso que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva ya me parece que que esa colaboración debería seguir dándose vallas habla también sobre el apoyo y Botía apoyo

Voz 4 00:40 típica Isabel Quintana buenos días buenos días al ministro de Fomento ha negado en la SER que ese grupo de policías sigue existiendo ya ha dicho que Jorge Fernández Díaz tenía que conocer la oferta que le hicieron tres agentes a un ex ministro chavista a cambio de información sobre la financiación de Podemos como ministro del interior que era entonces en el Supremo acaba de comenzar la vigesimoséptima jornada de a juicio de Bruselas declara un alto cargo de los Mossos Joan Carles Molinero que como el resto de los agentes de la policía autonómica que han declarado están negando que el conseller Forn les diese órdenes políticas para el referéndum ilegal Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 01:12 así Molina los buenos días en este preciso instante está relatando cómo advirtieron personalmente a Carles Puigdemont del peligro que entrañaba permitir la celebración del uno de octubre ha dicho que varios días antes del referéndum le dijeron que existía un riesgo de que existieran altercados con dos millones y medio de personas queriendo votar la policía la Guardia los Mossos queriendo evitarlo Ésta fue la respuesta está contando en directo que le dio Carles Puigdemont

Voz 5 01:34 esto absolutamente ninguna instrucción se dirigía no tiene ni mucho menos esta función de dar instrucciones operativas al cuerpo de Mossos es una es un consejo de policial donde se tratan temas sindicales esta explican ahora mismo que Carles Puigdemont les dijo que tenían un mandato que cumple la escuchamos miramos pues su manta

Voz 1995 01:53 en este caso judicial que debemos cumplir

Voz 5 01:55 queríamos pero no hubo una respuesta más allá que está

Voz 4 01:59 pero no recuerdo usted bien Ceuta Se está produciendo un colapso las analíticas por un problema en la aduana la Ciudad Autónoma no tiene laboratorios especializados para analizarlas tienen que enviar a la península pero en los últimos días la Agencia Tributaria está Fernando estos envíos porque los considera comerciales no sanitarios sólo está semanas enfrentado cerca de quinientas muestras que podrían tener que desechar Se Ceuta Miguel Ángel Mendoza

Voz 1054 02:22 todo parte de la situación especial de Ceuta no forma

Voz 1558 02:24 parte de la Unión Odón era y es considerada para Hacienda como un tercer país los controles son más estrictos y exigen acompañar las analíticas con un dúo documentos pedido para mercancías cuando evidentemente no lo son son analíticas cuatrocientas setenta y ocho de ellas corresponden a cuatrocientos pacientes debían haber salido entre el lunes y el martes desde Ceuta los diferente la abortó el peninsulares para estar justo a la mañana siguiente en su destino sin embargo consiguieron hacerlo ayer por la tarde desde la clínica se tenga aseguran haberse roto la cadena de frío y desconocen si tendrán que repetirse esas pruebas

Voz 4 02:53 atención al tiempo porque una decena de provincias están en alerta amarilla por riesgo de temperaturas mínimas nevadas vientos y fenómenos costeros diez y tres nueve y tres en Cannes

Cadena SER Madrid

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:07 Arco Poli va a denunciar hoy ante la Comunidad de Madrid otra página web en la que se ofrecen servicios para curar la homosexualidad un caso que se suma al del Obispado de Alcalá de Henares y al de la supuesta terapeuta aquella ha sido expedientado por el Gobierno regional cursos en los que coinciden en su obsesión por la masturbación o por madres sobre protectoras au demasiado frías como origen de las tendencias sexuales de cada uno los responsables de esta web presumen de la cantidad de gente a la que han ayudado aunque marcó Polly tiene constancia de al menos una persona que sigue en tratamiento psicológico tras haber pasado por estas sesiones Rubén López portavoz lo damos

Voz 6 03:42 las tratando este tema ya que atendemos una víctima que llegó a las terapias de curación a través de esta página estamos recabando a través de su testimonio pruebas para demostrar que estas terapias terminó cubrir en Madrid sí que estás página esta página se utiliza como contenido para curar supuestamente la homosexualidad

Voz 0821 04:03 la SER ha tenido acceso a una de los informes pagado con dinero público que la trama Púnica realizó para mejorar la reputación en Internet del alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa uno de los trabajos encargados a Alejandro de Pedro que el gobierno municipal siempre había negado Javier Bañuelos este documento corresponde

Voz 0861 04:20 el de dos mil doce En él se presume que sólo en ese mes la Rede de Pedro consiguió generar más de sesenta noticias sobre Vinuesa en diarios digitales controlados por este entramado en muy poco tiempo además este imputado siempre con dinero público también consiguió multiplicar por setecientos cincuenta el número de seguidores que el alcalde de Alcobendas tenía en Twitter Vinuesa pasó de sólo cuatro followers a más de tres mil fiel

Voz 4 04:49 la Complutense tiene de nuevo rector el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya

Voz 0821 04:53 se ha ganado las elecciones por menos de un punto respecto al otro candidato Carlos Andradas

Voz 1995 05:25 sí lo habrán notado que han bajado las temperaturas una corriente de aire frío y seco recorre la sociedad española es una corriente demuestra un tremendo orgullo por sus ancestros orgullo por sus antepasados como sea español fuera una habilidad tiene un accidente genético la mayoría de nosotros conocemos a nuestros padres los más afortunados a nuestros abuelos pero ninguno de nosotros conoce antepasados remotos Adela Cortina muy buenos días muy buenos días Adela tú conociste tus abuelos

Voz 0010 05:57 pues yo conocía a uno de mis abuelos porque los otros tres ya habían muerto cuando yo nazi y la verdad es que al que conocí lo conocí muy poco porque a los cinco años sumió se murió él con lo cual los he conocido poco pero a mí una cosa que me pareció muy interesante de este tema es cómo ha cambiado la función de los abuelos unos porque los que yo conocí ni siquiera me pudieron servir de ejemplo y sin embargo ahora los abuelos son fundamentales para la vida de la gente no para la foto

Voz 2 06:22 la acción de los jóvenes Josep el papel

Voz 0010 06:25 los abuelos ha cambiado radicalmente

Voz 1995 06:27 estamos como siempre muy nerviosa y hablar con Adela Cortina porque la miramos y nos parece que es una gran presencia en ese programa ya es catedrática de Ética en la Universidad de Valencia es una de las grandes pensadores de nuestro tiempo así que es normal que no ser enorgullece contar con una sabía en el programa tiene sentido Adela estar orgulloso de nuestros antepasados

Voz 0010 06:47 pues yo creo que no tiene ningún sentido dijo estar orgulloso y tampoco estar avergonzado de los antepasados realmente yo soy una ilustrada impenitente y entiendo que cada persona es hija de sus obras ah bueno tiene que tener el reconocimiento por lo que ella hace no por lo que una herencia biológica cultural le puede haber llegado no tiene creo que ningún sentido oí no creo que haya ni estar que estar orgulloso ni tampoco avergonzado con toda esta historia que se ahora se hace de pedir perdón por hace quinientos años no tiene ningún sentido cada uno es hijo de sus obras y cada personas y de sus obras esto es absolutamente trasnochado

Voz 1995 07:30 por ejemplo buenos días tu cuenta de cuánto mide uno adelanta sin es estás orgulloso de medir uno noventa y cinco no lo exacto sin embargo yo creo porque estoy un poco la misma es decir estar orgulloso de ir un noventa y cinco es como estar orgulloso

Voz 0010 07:47 sí bueno ya que estamos hablando de estatura es la mía no llega a los uno noventa y cinco ni por casualidad pero bueno tampoco me siento culpable en absoluto como mucho más baja bueno tampoco es malo luego llegas a los aviones y cabe en cualquier líquido

Voz 1995 08:05 no me hablas de aviones por favor ahí sufre

Voz 0010 08:08 ese es el problema

Voz 1995 08:10 fácil comprobar cómo algunos sí están muy orgullosos de sus ancestros no por ejemplo los descendientes de la Casa de Alba hablan constantemente de eso sí vamos a escuchar por ejemplo el actual líder de la casa el duque de Huéscar pues hace muchos años

Voz 9 08:24 mis padres y claro obtenían la inquietud de que es pudiera conservar todo el patrimonio acumulado durante tantos siglos toda la riqueza Tita pues dos pensaron que la mejor forma para proteger la fuera una fundación

Voz 1995 08:45 yo sé que aquí palabras como conservar patrimonio acumular durante siglos bueno son palabras definitivamente aristocráticas ahora la genealogía está más de temas democratizado y buscamos a nuestros antepasados luego hablaremos de esa moda de buscar a tus antepasados aunque fueran pobres para rescatarlos del olvido es ejercicio tiene algo de justicia social es decir ahora ya también los pobres pueden saber quién es de dónde viene

Voz 0010 09:11 bueno a mí me parece muy bien que la gente intenté averiguar quiénes son sus antepasados si les resulta curioso oí de la misma manera que hay gente que colecciona sellos pues también a alguien puede tratar de ver cuáles son sus antepasados pero a mí me parece mucho más inteligente tratar de justicia hacer justicia en el presente para no tener que rescatar después de lo olvido a la gente creo que el presente es nuestro momento eso de rescatar a otros pues bueno me parece que es más bien pérdida de tiempo por otra parte lo de conservar patrimonios creo que hay que conservar el patrimonio artístico eso es ver pero ahí hay que trabajar desde el punto de vista público y privado para conservarlo porque es un bien de todos no sólo de unos pocos

Voz 1995 09:57 he visto el duque de Huéscar tiene apreciaciones sobre si es de todos fue suyo

Voz 1558 10:03 yo habla hablando antepasado yo siento casi veneración han pasado sí sobre todo mi mi abuela Tecla que era una persona sólo Nayo ella vi de mí yo siento que haya viven mil yo creo que es muy importante reconocer lo que debemos a ellos en el mismo sitio no hemos nacido ayer somos prácticamente copias de nuestros antepasados y esto tenemos que reconocer también

Voz 0010 10:25 bueno yo creo que no yo creo que no somos copias de nuestros antepasados sino que hay una evolución que es tanto biológica como cultural hemos heredado una lo que se llama la lotería natural y social no pero nosotros no debemos yo creo que tenemos que partir de nosotros mismos ya actuar desde nosotros mismos también igual que la abuela Tecla tendrá una cantidad de antecedentes verdaderamente impresentable si te pones a a ver qué cuál es tu árbol genealógico oí tú no tienes porque el sentirte tan agradecido a ellos no

Voz 1995 10:59 puesto a puesto de la cara de yo

Voz 0010 11:01 a mi abuelo tecla de estar forma me parece maravillosa pero seguro que estoy seguro pero tendrán impresentable

Voz 1995 11:12 es yo lo de ir tan lejos pero bueno vamos a seguir hablando de Ginecología las de la presencia del pasado en el presente lo vamos a hacer con Adela Cortina vamos a repasar en algunos lugares todo esto lo han convertido en espectáculos de televisión gente conociendo sus orígenes es un programa de televisión en otros lugares todavía duda a España enseguida seguimos hablando de eso pero antes Alma Naranjo buenos días

Voz 13 13:02 exactamente puso una grabadora

Voz 1995 13:05 grabó María tuvo miedo

Voz 13 13:08 oigamos clásico afonía

Voz 14 13:10 en las ocho en Canarias

Voz 15 13:12 son las nueve las ocho Canariasa a ver a ver a ver a ver a ver a ver

Voz 16 13:16 claro eso no eso no se componía es Pepa Bueno como Pepa bueno claro porque en la Casa Encantada tenían puesta en la Cadena SER pues por que es que en la Cadena SER si hoy en todas partes

Voz 8 13:29 Nos escucho casa

Voz 18 13:48 una parte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 2 13:56 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 1995 15:54 seguimos con Adela Cortina la que como siempre hemos pedido que nos ayuda a pensar la sobre genealogía sobre todo árbol genealógico porque muchas veces en el pasado pero el fijarnos en el pues bueno para mucha gente esta ayuda realizarse conocer mejor quiénes son vivimos tiempos de inmediatez es está claro que puro presidente y sin embargo en muchos países de nuestro entorno la genealogía se ha puesto muy de moda en Francia casi siete de cada diez personas han empezado búsqueda sobre su familia cada vez hay más empresas que te ofrecen buscar tu algo árbol genealógico hay encuentros organizados y asociaciones de aficionados iría a un encuentro de esos Adela

Voz 0010 16:35 pues la verdad es que no creo que haya asociaciones de todo de amigos de cantantes de amigos de artistas y luego creo que las empresas son lo suficientemente inteligentes como para crear demanda no entonces cuando uno para hacer demanda y entonces crean oferta la gente perdón una oferta y entonces creando anda porque ellas ofrecen ofrecen ese tipo de servicios y entonces viene la demanda y eso me parece sumamente inteligente por su parte no

Voz 1995 17:04 bueno en en el Reino Unido desde hace algunos años funciona quién te crees que eres el título me encanta para hablar de género es una frase muy inglesa he de quién te crees que eres que USCA en tus orígenes por ejemplo el cómico Stephen Fry supo gracias a ese programa que una rama de su familia era víctima del Holocausto

Voz 28 17:24 era el primer hijo diecisiete años segundo lugar de la muerte Auschwitz Camargo ahí está la hermana de mi abuelo me hacía de mi madre Recha

Voz 1995 17:37 el programa funciona también en EEUU un país con una historia más reciente si suena la promo el programa en el que Susan Sarandon descubrió la identidad de su abuela materna Anita

Voz 2 17:47 su sensor esta noche Susan Sarandon tiene la misión de encontrar a su misteriosa abuela Anita creo que en esa época las llamaba probablemente trabajar en los próximos

Voz 4 17:58 no sabemos quién fue realmente además de haber dado a luz a mi madre y a su hermano luego de eso

Voz 2 18:02 parece siempre pensé que estaba muerta su viaje la llevará a Italia donde discurrirá el misterio de sus raíces italianas aéreo de sus raíces italianas

Voz 1995 18:11 España hace pocas semanas de la periodista Samanta Villar también vivió un momento descubrimiento genealógico fue así

Voz 29 18:19 durante la Guerra Civil o abuela perdió un hermano un hermano pequeño tenía un año cuando murió este llamaba Manuel mía

Voz 1995 18:31 Logista que le contó a Samantha cosas sobre su abuela que ella no conocía es Mireia Nieto Mireya muy buen

Voz 30 18:38 los días hola buenos días qué tipo de gente quiere conocer sus ancestros sus antepasados gente curiosa curiosidad nadie se acerca al pasado sin miedo también porque alguna sorpresa algunos arriba se llevan sorpresa así

Voz 31 18:55 por qué no lo sabemos todo de nuestros abuelos bisabuelos ni siquiera de nuestros padres

Voz 1995 19:00 interesante y cuál es la sorpresa más frecuente entre comillas

Voz 31 19:04 filiaciones filiaciones desconocidas matrimonios también primero segundos

Voz 1995 19:10 cuando hija afiliaciones hablas de hermanos que aparecen en el que

Voz 31 19:13 bueno hermano Si medio hermanos sí sobre todo eso de nosotros de nosotros mismos de nuestros padres y nuestros abuelos

Voz 1995 19:25 y que que que espera encontrar a alguien cuando porque generalmente pues pies no mi tío abuelo fundó el Banco Hispanoamericano y conquistó que espera encontrar la gente cuando acude a a una consulta de ginecología

Voz 31 19:39 muchas muchas veces el origen de su primer apellido algo que no se puede encontrar casi nunca porque los apellidos vienen de la Edad Media casi todos también las la gente suele ir con mente abierta de decir pues lo que yo encuentre esto es lo que estoy capacitada para para entender y para que me sorprenda

Voz 1995 20:03 yo les empezamos yo perdura Antonio Garrido Granada tú por dónde empezaría a buscar más partían Tania

Voz 31 20:10 no siempre se tiene que empezar por la persona que quiere hacer su árbol genealógico yo te preguntaría quién eres quién es la familia que te ha rodeado Si hay además pues un origen biológico porque a veces la familia y los orígenes ideológicos no

Voz 1995 20:28 deciden

Voz 1054 20:30 tres no sé pues si mira unos

Voz 1584 20:32 a Pierce es coronado no Extremadura

Voz 1054 20:35 donado conquistadores están muy documentado en una esto es las Américas los coronados

Voz 1995 20:40 tierra de Extremadura con ella sí que es un ayudante por dos pasos ya resuelto el tema genealógico

Voz 32 20:48 la identidad aclara pero un apellido puede tener diferentes orígenes en los más comunes son los que seguramente tiene

Voz 31 20:57 en orígenes en toda la geografía española por ejemplo un García ha dicho que dice que el nombre no tenía García se ponía entonces puede ser que hayan Garcías que el origen del apellido sea en Castilla León y otros de Andalucía

Voz 1995 21:14 mirilla el pasado reciente europeos es muy complicado no pensamos entre en Alemania en Italia pero en Francia tienen un pasado que todavía no terminan de asumir en España que estamos a vueltas todavía con muchas de las cosas que ocurrieron hace cuarenta años tiene miedo a enfrentarse a ese pasado difícil descubrir que aun represor franquista que de repente era una muy mala persona condenada por algo al contrario que puedo que la gente no tiene miedo a eso

Voz 31 21:42 es un freno para la genealogía en España el periodo de la dictadura y de la Guerra Civil da miedo porque nuestras familias bueno algunas lo han afrontado hablándolo y otras lo han escondido en lo más hondo de su corazón y no no han hablado de esto las familias entonces veinte hay gente que intuye que hay algo que que encontrar precisamente puede ser un motor para India

Voz 0821 22:10 en el árbol genealógico para otros no tocarlos en absoluto

Voz 1995 22:14 tu trajo tiene algo de detective de descubrir mucho en activos no se ser una imagen muy cinematográfica la tuya

Voz 31 22:23 sí soy una detective familias sí de hecho yo de pequeña quería ser eso no

Voz 1995 22:30 vale bueno ya lo estamos descubriendo que esto esto Adela de de los antepasados es azaroso por ejemplo Rocío Monasterio que es militante de de Vox se jacta de ser descendiente de Concepción Arenal que es feminista por antonomasia en este país Tom Hanks el actor el más ilustre de los actores norteamericanos este está pendiente de Abraham Lincoln y una que no ha llamado mucho la atención y es que Beyoncé la estrella del pop es sobrina nada menos que de Gustav Mahler sobrina cuarta pero es que viene además está Malet ahí Adela así que hay algo de morbo no da yo tengo un tío que inventó

Voz 0010 23:08 no supongo que si alguien le hacia mucha ilusión tener un tío que inventó la Coca Cola pues estará muy contento la verdad es que personalmente me me me hiciera pero bueno comprendo que es una curiosidad hay que efectivamente la curiosidad es el motor de las actividades humanas muchos de ellos amigos personales

Voz 1558 23:30 exactamente yo creo que yo creo que tal vez es la necesidad de de de identidad no algo que hoy en día es fácil de perder o pensamos que lo podemos comprar lo que sea va contra la muy brevemente Tecla vuelva Tecla era DC visigótica eso sí que era visigoda entonces yo tengo algo cuando voy a Toledo mi se me encuentro como en casa

Voz 1995 23:53 porque era por eso claro más que buscar Mireya en esto tú tienes que que ayudarnos también más que eh ayudarnos en nuestros antepasados ejemplares la cuestión sería de la serlo nosotros para las generaciones futuras

Voz 0010 24:06 bueno yo la verdad es que en ese punto lo tengo clarísimo sinceramente me encuentro bien normalmente en todas partes y no creo que tenga ascendientes de todas partes a lo mejor sí pero depende de las personas a las que te encuentres en un lugar determinado más que que tengas recóndita alguna algún gen que te venga de entonces yo creo que lo importante es encontrarse con gente que vale la pena en cualquier lugar del mundo ya hay uno se encuentra muy bien pero creo que lo importante es trabajar en el presente e pues para que tengamos un mundo en el que cada uno pueda llevar adelante los planes de vida que tiene razones para valorar que creo que es lo importante no que cada uno pueda vivir libremente sus concepciones de Villabuena y ese es el mundo que habríamos de hacer que puede quedar para el futuro y puede quedar como ejemplo para el futuro para que las generaciones futuras intenten hacer algo similar a mí me parece más interesante esto es francamente mire yo tú

Voz 1995 25:02 comprobará con mucha gente como mucha gente construye su presente amparado de lo que fueron sus antepasados y a partir de ahí construye su propia vida

Voz 31 25:11 exacto hay mucha gente que vive arrastrando lo que el abuelo quiso para su familia para el futuro de su familia hay sigue trabajando en una empresa familiar sin quererlo por ejemplo os sigue teniendo una mentalidad de un bisabuelo porque el bisabuelo estaba obsesionado con X de pensamiento y toda la familia que ha venido después siguen pensando igual que el bisabuelo no han parado nunca pensar si si aquello que sienten que es la vida es suyo o es heredado es es por ideas segunda mano

Voz 1995 25:44 ella tú tú te has buscado

Voz 31 25:46 sí claro yo empecé hace ocho años con mi propia árbol genealógico que no he terminado porque nunca se termina un árbol genealógico Ac6 que me dedico a ayudar a la gente a investigar el suyo

Voz 1995 25:58 mi tú hasta donde has llegado

Voz 31 26:00 pues esa es la pregunta que me hacen siempre y yo siempre digo que no importa lo largo que sea largo el árbol sino lo intensa que sea la búsqueda hilo mucho que aprendas en el camino de de de contra estas biografías preciosas o también extrañas de tus antepasados correcto

Voz 1995 26:18 pero has digo al tata tanta

Voz 31 26:21 mira yo lleguen sobre el siglo XVIII en algunas ramas pero al final lo sentía que lo que más me ha presionado a la genealogía de la Edad Contemporánea entonces yo suelo hacer el árbol a lo ancho quiero conocer a descendientes de tatarabuelo sí de tatarabuelo los cuartos allí disfruto muchísimo

Voz 1995 26:40 pues mire ya Nieto genial Logista muchísimas muchísimas gracias por atendernos un placer

Voz 0010 26:46 gracias a vosotros

Voz 1995 26:48 yo me creo que está bien conocer y como tú dices la curiosidad es extraordinaria pero hay que mirar mucho más al presente y al futuro que que al pasado en el que muchas veces estamos enconados unos y otros y la política Baby vive más ahí que en el presente y el futuro

Voz 0010 27:06 pues eso es lo que pienso yo vamos me parece muy bien que la gente sí tiene curiosidad por su pasado trata de investigar quiénes han sido sus ancestros Si me parece pues pues muy bien como muchas otras cosas pero creo que hay que invertir más tiempo en ver qué es lo que nos ocurre en el presente como preparamos el futuro porque realmente hay mucha gente que está sufriendo y lo está pasando verdaderamente mal y eso no es admisible esos impresentable y eso tenemos que cambiarlo entonces muy bien curiosidad por supuesto pero construcción el futuro creo que todavía más

Voz 1995 27:39 Adela Cortina catedrática de Ética de la Universidad de Valencia gracias una vez más por ayudarnos a pensar

Voz 0010 27:45 gracias a vosotros

Voz 34 27:53 sí claro soy gay sí

Voz 35 28:39 y ahí sí

Voz 10 28:56 ahora la semana crossover y su

Voz 1995 33:31 sé que el tema además hoy les apasiona es un placer recibirá dos grandes mentes creativas es de vais a Gonzalo Madrid ya Toni Segarra Toni llegar hoy está con nosotros una vez más enhorabuena por él pero le dieron tus compañeros el pasado sábado en San Sebastián muchas gracias a vosotros los creativos de España dijeron que hay que premiar a autoría y hacerlo de forma recurrente cada cierto tiempo la yo yo yo propuse que dentro

Voz 1054 33:55 hace treinta años pero si tengo que usar bases

Voz 1995 33:57 borrando los creativos España eligieron el mejor creativo el premio de honores para un de Isabel o no algún día llegaremos algún día ser aparatito Gonzalo Madrid con buenos días Thani eh es el consenso

Voz 43 34:10 volver a pasar eso no existe ninguna profesión el

Voz 1995 34:13 consenso no existe piensen ustedes que alguien indiscutible el único en todo el mundo pone en cuestión todo menos

Voz 1054 34:19 déjate vergüenza día algo ese cada día algo nuevo

Voz 1995 34:23 bueno ahora bajo la nube vamos con el tema del día porque ayer la posibilidad de que un artista como Isabel Pantoja será formar parte de un reality televisivo acabó sepultando al resto de noticias de la jornada

Voz 38 34:38 Isabel Pantoja prepara su reaparición parece que lo va a hacer por todo lo alto según adelanta en exclusiva a la revista semanal la tonadillera bien

Voz 1995 34:49 de que Isabel Pantoja fuese a supervivientes que son cómodos ese lío ya en supervivientes en Pantoja lo convirtió es la sal asunto de enterramiento que las redes sociales de los temas más más comentados y queremos hablar con bustos de de realitys de los realitys que impregna en la vida hay que proveen también como él

Voz 43 35:06 la vida está ahí pero Assange llenó Pablo Casado reuniones maratonianas cuál es el titular de hoy cuál es el titular de venga vamos con este Isabel Pantoja tal adiós criminal ayer acabó

Voz 1054 35:16 ayer Pedro Sánchez hizo posiciones a a ser el hombre del día con el eslogan intentaron pero pero a pesar de eso ojalá ganó

Voz 1995 35:25 el esto es lo bueno de la vida Pantoja a todo Pantoja les salvó de fieles que no pone baja has hablado paradojas yardas que como publicistas el haz que pase os gusta como eslogan

Voz 1054 35:37 yo no es que no lo entiendo no todavía no han entendido sea yo creo que viene directamente de la traducción del inglés de Happn no es un poco la tradición que hizo podemos ubicar que estaba bien hecha la aquí no sé muy bien

Voz 43 35:51 a mi me parece que sí serán puede pasa que sí claro

Voz 1054 35:53 el a la que pasa es que la respuesta de la oposición ha sido porque pasé Él no

Voz 1995 35:58 no vale la marca Isabel Pantoja es una marca muy potente vemos cómo el Lamb la mera mención de Isabel Pantoja eso son marcas se una gran marca que asociamos a esa marca

Voz 43 36:09 The Egipto

Voz 1995 36:12 el se las atribuciones son buenas pero la marca outlet

Voz 15 36:19 perdón perdón

Voz 1054 36:22 a Piqué todos aquí bueno más

Voz 43 36:24 es un criterio muy subjetivo en la vida que es ser una buena marca es decir es como Gran Hermano es a mí vejada de Gran Hermano como que no me gusta es un Marconi indudablemente o no es que bueno o malo Isabel Pantoja una a mí de todo lo único que me sorprende digo qué necesidad Si yo doy por hecho que esta mujer se pasea por la plaza de toros de este país lo llena debe ser que no debe ser que es una marca un poquito en horas bajas porque sino no te metes en la tele

Voz 1054 36:48 me parecería brillante que ella simplemente un anunció que ella alquitrán porque si realmente ocurre no lo entiendo mucho no no te porque creo que la marcada Pantoja está por eso suele viviente lo bueno es igual hay mucha por encima de supervivientes

Voz 1995 37:02 ayer descubrimos que gracias a un artículo en el en el país que hablaba de de la mujer que cambió todo en el mundo de los realitys mujer que dio pie a que los realitys cambiarán desde entonces no tiene tanto que ver con el talento Si alguna vez lo tuvo como con la historia personal que encierra de lucha de superación la presión que que se presenta pretender ese cambio y en suceso claro año dos mil nueve programas llama Britain's Got Talent el concurso de talentos anónimos más popular del mundo porque luego es americano Talent Tienes talento todo el mundo tiene talento en todos los los países

Voz 26 37:37 parecía una mujer Susan Boyle hola mi nombre es Susan Boyle queda tienes tengo cuarenta y siete cuál es tu sueño ser cantante profesional antes esta noche voy a cantar de Los Miserables

Voz 1995 38:00 esa actuación ese momento en concreto cambió la narrativa de ese tipo de concursos Illa de plataformas como Youtube

Voz 45 38:07 allí indicó

Voz 2 38:18 en Iraq

Voz 47 38:22 esa actuación el estaban tu vivienda

Voz 1995 38:24 dos horas alcanzó los cien millones de reproducciones

Voz 2 38:48 un ápice después

Voz 1995 38:51 es verdad que hay como dos tipo de reality no

Voz 43 38:53 los que explotan nuestra bajas pasiones logra en manos de estar que es donde que generan empatía de de la normalidad y luego están los otros realitys que son los de superación que que de alguna forma es un libro de autoayuda que es el sueño americano

Voz 1995 39:03 los profesionales lo llevan los tal conocemos realitys Talent yo no los incluye

Voz 1054 39:08 yo a él mismo leales que creo que hay que que el ocurran los los de OT tan sólo están currando claramente en algunos casos muy fuertemente incluso los Masterchef

Voz 43 39:19 sí pero no de sí pero eso es porque esos réditos en concreto te gustan entonces como el genero como el concepto reality te parece Manoli cambia el nombre pero en realidad

Voz 1054 39:27 lo sorprendente de los otros de acompañantes que que que lo que vemos es ajedrez no haciendo nada no que es una cosa fascinante no

Voz 43 39:33 yo creo que hay una de las un poco la pecera no yo creo que hay no es que me entendí mejor porque dice pues no estoy tan mal porque los con todo mi cariño esa impresión

Voz 1995 39:41 o sea estoy llame Josema listo ya que todos esos

Voz 43 39:44 sí hay otros que general la empatía desde el la superación es que en mi opinión no Page como lo de no estáis constantemente pero yo soy muy fan es auto ayuda es es todos los valores humanos que te gusta de superación esfuerzo

Voz 1995 39:55 pero en lo que decía Garitano al peritoneal o Hollywood Hollywood está basado en esa

Voz 43 39:59 el lo de autoayuda que aquí parece un género literario menor a mí me parece pero bueno esa es otra conversación

Voz 1995 40:03 el perdón perdón perdón

Voz 43 40:05 la autoayuda aquí

Voz 1995 40:07 género literario menor no digo aquí en este estudio

Voz 43 40:10 también sino en general en las conversaciones cuando a mí me parece que la frontera entre el auto ayuda a la psicología y la filosofía da para mucho una conversación muy larga

Voz 1995 40:20 pero hoy no sé si te alarga eh yo creo que muy larga sea tu puede situar en en corrientes filosóficas transversales de dejar de fumar es fácil como

Voz 1054 40:31 al lado de Séneca la la el concepto es el mismo hay una variación hay uno

Voz 43 40:39 en la misma línea espacio temporal un libro de Jorge Bucay diciendo cómo superar una ruptura con Marcel Proust sí

Voz 1995 40:49 Sócrates y Platón si Sócrates también quería que las viviera mejor para creo yo llegó libros de de bueno volvamos a los mucho

Voz 43 41:05 el pie de Garrido de de cómo cambio Susan Boyle como como su mimo

Voz 1995 41:09 a las redes sociales porque hasta ese momento lo sé yo tuve estaba lleno de gatos gente haciendo vacias desde ese momento los programas de televisión empezaron a tener otras fuentes de audiencia para darte tenía en una línea al que es hoy a las diez de la noche en un concurso sino que perdió entonces habían contacto directo con su audiencia a través de otras redes sociales como Twitter como Facebook como como Youtube de forma que esos grandes fenómenos les acompañan todo el día ya no hay que esperar a el jueves a las diez para que ocurra el reality sino que durante todo el día con diferentes me están llegando cambió narrativa para siempre de los concursos entre comillas de Televisa

Voz 43 41:46 claro es que sabe lo que pasa que en el fondo históricamente veíamos en la tele para no estar desactualizado a la máquina de café y tener de hablar era un era un integrados social ahora los baja hablamos en otro lado pero sigue cumpliendo la misma función

Voz 1054 41:57 ser convocados eh yo creo que todavía tiene una misión el hecho de ser convocados a una hora determinada a mi pasa lo mismo que supuestamente dieciocho años y supuestamente no debería estar en ese asunto sino en You Tube ya que está ahí hay cosas que las tiene que ver a cuando las dan porque al día siendo de comentar que no vale el grupo examinó de quebrarse en ese momento y comentarles claro como los pasados dos para el fútbol al fútbol sí envejece al minuto dos de haber hecho es que

Voz 43 42:21 tanto drama tanto Internet se carga de les Internet esa salvando la tele si lo que salva a Operación Triunfo es Twitter

Voz 1054 42:30 la excusa es un problema que si él spot por ejemplo propiedad que lleva muriéndose desde que yo estoy trabajando en esto que ya llevan ya unos años

Voz 43 42:36 ya se puede morir tranquilo ya sólo es catedrático de honor

Voz 1054 42:38 hoy con hoy con las redes sociales aclara una doble vida parece menos a la decisión pero de pronto si te gusta de Espot los spots buenos tiene una doble vida en redes sociales

Voz 1995 42:48 sí pero el deporte hay una idea de una nueva competición europea entonces está en la Liga la Federación queréis más fútbol es matar al fútbol y el exceso porque hay una temporada al año de gran hay un Gran Hermano al año hay un supervivientes al año y los realitys nos muestran como que hay que Master Chef de los famosos y lo hacen en los niños pero van regulando no están todos los días ofreciendo puede pasar igual con el fútbol que un exceso de oferta puede acabar mal

Voz 43 43:15 yo es que como seguido de Madrid no tengo criterio futbolístico porque a mí el día que el Madrid pierde ya no puede ganar la Liga dejo de verlo

Voz 1054 43:20 que no me gustara yo sí lo que creo es que hoy la Liga española por ejemplo está compuesta de dos equipos básicamente que están que no tiene nada que ver con el resto de los demás de los equipos y que no hay una competitividad real yo que soy de el español siempre que hay parece que los podemos ganar no ganamos nunca digamos que es que realmente no les podemos o sea que es imposible son son otros bichos otra cosa es como jugar con los los de primero de Bachillerato con los de la guardería infantil que no no no se ponga entonces yo sí creo que el Madrid Barça sobrante pertenecen a una Liga que no existe que habrá que inventar que ver más que ver con la NBA americana

Voz 1995 43:54 es verdad que el exceso

Voz 43 43:56 quizás se carga la Liga si ricamente elección oferta va contra demanda Ci ponen mucho de algo lo mucho cansa no pero luego eso que intelectualmente estoy de acuerdo luego la realidad como no iba a la contraria porque aquí hay fútbol todos los días deduzco que porque se ve todo lo

Voz 1995 44:13 pero uniendo los dos mundos han intentado porque piensa tiene muchos bueno pues si lo usa sólo realitys el fútbol hagámoslo reality del fútbol ha habido varios intentos de hacer una Kanté no ha funcionado ninguno

Voz 1054 44:31 porque separamos dos genes porque quizá unir los dos mundos lo que tiene que ser es que de Isabel Pantoja arbitre un Madrid Barça

Voz 1995 44:38 sé que todo el mundo es el pero porque no es Céfalo tan violenta insuperables y nos gusta lo realice y nos gusta el fútbol por qué no funcionan fulgor

Voz 48 44:50 pese

Voz 43 44:52 es una buena pregunta Down no tengo criterio yo fíjate yo supo que la música no lo sé no lo sé porque el fútbol es como se no

Voz 1995 45:00 entonces si tal es de música que funciona

Voz 43 45:03 insultada Reino Unido y qué pasa que a mi me gusta veces más ver cómo se ensaya una canción que la canción los talent de música me gusta independientemente que no me guste la artista con el fútbol es que si juega mal me aburro no lo sé igual ha insistido poco eh porque hablamos de lo real y triunfado pero de haber ochocientos mil trillones de de reality conocemos cinco a lo mejor el fútbol es que sólo han probado veces

Voz 1995 45:25 uno con Zidane tal igual que hacer veinticinco mapa con el bueno pues no paramos esto es una máquina de dar idea de fútbol pongan a parir Vitra haz que pasa a que pase que Isaac que pase no sabemos quizás esa es la edad

Voz 43 45:38 y luego dicen que es que hay que ser de control Miguel Ariño Pedro contornos que pase algo dicen que es que esta sacar el Titanic es como esa no es una eso no lo puede decir Chad la única película que todo el mundo en su cabeza piensa como el hundimiento dice no mi referencia es el Un

Voz 1995 45:52 pero pero bueno eso fue la administración la que rápidamente

Voz 1054 45:56 corrió la U en la nariz ha visto es que el el cartel Law coinciden la la la dice Pedro Jiménez haciéndola efecto bastante gracias y pues puedo voy a buscar Gonzalo Madrid muchísimas gracias como siempre es un placer

Voz 49 46:12 he

Voz 1995 50:35 es probablemente el titular más potente del día de hoy comer mal mata más que el tabaco semejante frase todos los sentidos las estuvo comiendo mal que que que es lo que ocurre que es comer mal tengo que hacer algo de deporte yo no fumo pero estoy durmiendo bien Mikel López Iturriaga ex gurú de la cocina casera es gran máster de la comunicación ganaría esto sabe Miguel muy buenos días

Voz 52 51:03 das viernes y siempre que parece que va días a hablar de las vecina

Voz 1995 51:07 pocos un poco así que esa es la buena

Voz 1584 51:10 bueno tenía que preguntar otro día devolvía al Papa

Voz 1995 51:13 bueno y Mikel es el Dios de la bueno yo eso el titular luego hablamos de un estudio de de Lance financiada por la fundación de Bill y Melinda Gates que ha analizado la muerte las muertes asociadas a una mala dieta en ciento noventa y cinco países y analiza la presencia de quince nutrientes establecen que es una mala dieta en función de si tiene fruta vegetales legumbres granos integrales nueces semillas leche fibra calcio todo tipo de de componentes porque vehemente que es comer mal Iker

Voz 11 51:46 pues a ver