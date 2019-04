Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son de las diez en Canarias

Voz 1995 00:06 resumen de la actualidad de la semana con Isabel Quintana muy buenos días

Voz 1951 00:09 Nos de Ashton y el comisario de los Mossos Joan Carles Molinero está ratificando que Puigdemont aseguró que declararía la independencia si se producía alguna desgracia ratifica por tanto lo que desveló ayer el que fuera número dos de la policía autonómica Ferrán López Alberto Pozas

Voz 0055 00:23 los días buenos días y ya son dos de los ocho asistentes a esa reunión los que ratifican esa versión antes de irse del Palau de la Generalitat ese veintiocho de septiembre Carles Puigdemont les dijo que se había violencia el declararía la independencia

Voz 3 00:34 siendo el respondió que que sí será va a esta situación límite y secuencia alguna desgracia pues pues sí creo recordar que dijo pues posiblemente pues procede procede a declarar en aquel momento se

Voz 0089 00:46 ha asegurado también que la Guardia Civil sabía perfectamente que

Voz 0055 00:48 iban a enviar a dos agentes colegio motivo por el que se ha pedido un careo con el coronel Pérez de los Cobos que asegura que no lo sabía

Voz 1951 00:54 en el Parlamento vasco el debate sobre la ley para reconocer a víctimas de abusos policiales hasta mil novecientos noventa y nueve ha comenzado con incidentes desde la tribuno parlamentario de EH Bildu se ha dirigido un organización de policías nacionales y guardias civiles que acudían al pleno comparándolo con los nazis el PP ha abandonado el hemiciclo y la presidenta de la Cámara ha amenazado con suspender la sesión Vitoria David R

Voz 4 01:15 sin nada más iniciar su intervención Julen Arzuaga parlamentario abertzale acusaba a los policías de formar parte de un lobby infecto y asqueroso organizado según ha dicho para impedir que se reconozca las víctimas que ellos mismos han provocado les llamaba franquistas genocidas y nazis

Voz 5 01:27 para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg esto es Easy una medida heredero es eh

Voz 4 01:36 sinvergüenza al espetaba la popular Nerea Llanos mientras grupo abandonaba el pleno que la presidenta amenazado con suspender Tejero expulsado al parlamentario abertzale ya llamado la atención a los policías por realizar gestos despectivos

Voz 1951 01:48 en Madrid la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de haber ayudado a morir a su mujer que sufría esclerosis múltiple desde hace más de treinta años según ha adelantado Mediaset el hombre ha reconocido que les suministró una sustancia porque estaba en fase terminal Radio Madrid Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 02:03 hola buenos días el detenido marido de la fallecida ha reconocido ante la Policía Nacional y en también ante los servicios de emergencia de la comunidad madrileña que en efecto suministró una sustancia a su esposa para ayudarla a morir la víctima es María José Carrasco una enferma de esclerosis múltiple lo que se había convertido en un personaje muy conocido al presentarse en muchos platos de televisión para explicar la necesidad de un cambio normativo que garantice una muerte digna para aquellos pacientes en fase terminal como era su caso el marido de setenta años de edad permanece bajo custodia policial en la comisaría madrileña de Tetuán va a pasar ante el juez de guardia esta misma tarde y UNICEF

Voz 1951 02:44 está en marcha una campaña para fomentar en España la concilia

Voz 0089 02:47 son Real reclaman incentivos fiscales y premio

Voz 1951 02:49 los para las empresas que promuevan medidas como la flexibilidad y la racionalización de los horarios recuerdan que pasar tiempo con sus madres y sus padres tiene un gran impacto positivo

Voz 6 02:58 en en el desarrollo de los niños once y tres diez y tres eh

Voz 1951 03:01 Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 7 03:06 incendio en la planta dieciséis de un edificio de vivir

Voz 1434 03:09 vendas situado en el número cincuenta y tres de la calle Ginza de Limia en la capital los bomberos sacaban de extinguir las llamas y el Samur está atendiendo a varios vecinos por ahora se confirma la muerte de una persona y el traslado de otras dos en estado grave al Hospital de La Paz por lo demás el ayuntamiento de Madrid abre hoy una nueva línea de crédito con cincuenta millones de euros dirigida a particulares y a empresas que realicen inversiones de rehabilitación energética sostenible se financiará la sustitución de calderas y la instalación de puntos de carga para coches eléctricos hasta un máximo de quinientos mil euros Carolina

Voz 8 03:42 a Gomez el Ayuntamiento ofrece una nueva línea de crédito para familias pequeñas empresas autónomos que realicen inversiones dirigidas a reducir el consumo energético lo explica el concejal de Economía y Hacienda Jorge García Castaño

Voz 0319 03:53 mejora de envolventes edificios sustitución de calderas e instalaciones eléctricas instalación de paneles instalaciones de de de carga para para coche eléctrico e hice financiará hasta el cien por cien de los antes del precio de los de los proyectos y un máximo de de quinientos mil euros

Voz 8 04:11 los créditos se pueden solicitar desde hoy hasta el próximo quince de noviembre estudiantes de de

Voz 1434 04:16 echo de la Rey Juan Carlos van a presentar hoy las conclusiones de un trabajo que llevan haciendo desde diciembre con personas con discapacidad psíquica que votan por primera vez estas próximas elecciones les han explicado mediante talleres sus derechos políticos en general y en particular su participación en esta cita electoral también ellos han aprendido Conchita de veintidós años fue una de esas

Voz 1527 04:35 algunas me chocó bastante y la idea

Voz 9 04:37 echar a varias personas que dijeron que por la calle se describa mirando o que les insultaban Inma

Voz 1951 04:44 Madrid emplea en la confluencia de anticapitalistas e Izquierda Unida inicia hoy su proceso de votación para elegir a los miembros de su candidatura para la que mantienen abierta la puerta a Podemos siete grados en el centro de la capital es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido información actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 5 05:05 en ese

Voz 2 05:07 servicios informativos

Voz 10 05:13 humo

Voz 1995 05:15 en Hoy por hoy con Toni Garrido Granollers a la hora a la que comenzamos este programa pico de la mañana

Voz 11 05:24 en Twitter e un gesta que Trending Topic todo el mundo la pareciera bastante enigmático ponía sea cura nepalíes

Voz 1995 05:32 así en mayúscula hay unos Nos dio por mira si somos Shakur es la manera que tiene en Japón de llamar a la flor del cerezo y es un símbolo de ese país Inés Netflix pues por sea Sabero ves Netflix lo de las películas caseras en principio la combinación de ambos términos pues no decía mucho pero hemos encontrado a la persona adecuada explicarnos Matilde Asensi muy buenos días de usted explicar a la audiencia extraordinario audiencia otra parte de la Cadena Ser que si eso de esa cura Netflix

Voz 1527 06:02 eso es una locura de mi community manager de mi editora que yo igual que vosotros ayer por la mañana me desayuna con esto digerir míos han vuelto locos y es que como casi todos mis lectores están o les gustaría que se hiciera serio películas de alguno de mis libros de todavía no se ha hecho ninguna pues hay al Community que lleva mi redes sociales se les ocurrió juntar Netflix con esa cura para llamar la atención de las Bliss y a partir de ahí pues como que se produjo una locura general se convirtió en Trending Topic y ahí fue cuando yo entré lo miré dije pero como que Trending Topic bueno ya pues ya me me calme porque de momento me dio un subidón me calme dije bueno oye mira que hagan lo que quiera

Voz 1995 06:47 no hay respuesta todavía por parte de esa plataforma

Voz 1527 06:49 sino que no habrá respuesta sencillamente

Voz 1995 06:51 no no lo sé dónde suizo pues mira pues sí vamos a hacer una habían estaría chulas aún bueno Matilde Asensi como ustedes saben la escritora española de referencia literatura histórica de aventuras unos electores fieles en todo el mundo han convertido cada uno de sus libros todos en un fenómeno editorial hace apenas unos días añadía otro sacude a una novela inspirada en una apasionante historia real que gira en torno al arte y a la figura de Vincent Van Gogh ya tramas entre la Francia del siglo XIX japonés es muy interesante pero volviendo a a sacuden en Flix cuál sería la película cuál sería el libro del que te gustaría que realmente hicieran una peli una seria

Voz 1527 07:33 ves tú también te has quedado atascado en el tema este es alucinante pues es que no lo sé a mí me mira por presos como siempre el problema para hacer mis libros en serio en películas el presupuesto porque son muy caros según dicen todas las productoras cuando nos reunimos pues yo creo que el más sencillo por ejemplo sería ya aquí en España y es a lo largo del Camino de Santiago y ese me encantaría la verdad se quedaría genial pero como a gustarme me gustaría en todos tus

Voz 1995 08:00 Matilde debía presentar a Agustín Martinez a doscientos buenos días Robert Agustín es escritor como tú recientemente ha conseguido llevar a cabo uno de sus libros a la ficción televisivas el autor es

Voz 1527 08:10 con Agustín muchas gracias seguro

Voz 1995 08:12 es visto además monte perdidas la última serie estrenada por Televisión Española

Voz 5 08:16 seguro que habéis escuchado cientos de veces

Voz 12 08:19 David en las montañas todavía

Voz 2 08:23 en los animales los lunes que va fenomenalmente pero solamente bien Agustín

Voz 0089 08:34 sí bueno yo estoy encantado extrayendo súper bien de audiencia hay in la respuesta de la agenda a la está siendo muy buena

Voz 1995 08:41 el momento que tú escribes quieres hacer en servicio pero viaje virus libro luego por fines acaba siendo el master salen para ahorrar como como es tuyo y si tiene algún consejo para para Matilde cómo cómo es esto proceso

Voz 0089 08:52 no yo darle consejos a partir de es complicado eh no no

Voz 1995 08:55 sí sí sí que lo tenemos para dar de cómo fue tu proceso cómo fue el proceso de perdí bueno ya

Voz 11 09:06 desde descritas de de novela

Voz 1527 09:08 no preguntar es guionista si si tú eres periodo

Voz 11 09:10 esta playa ya reniego del periodismo

Voz 13 09:13 Julio le también es periodista

Voz 1995 09:16 a Matilde tu si eras periodista de todo se sale como

Voz 1527 09:21 el efectivamente yo escucho muchas otras cosas atrás

Voz 1995 09:24 tú guionista yo y entonces empezaban

Voz 0089 09:26 a plantear un proyecto de de es para la serie de televisión a Monte Perdido pero cuando lo planteo hace ya cinco años eh era muy complicado sacarlo adelante un poco por porque a nivel de producción exigía muchísimo hoy era era muy difícil que eso alguna cadena entrar a hacerlo y entonces con este material yo decide Jirí escribir una novela escribirnos grave Monte Perdido tuve suerte ha fue muy bien eh se vendió muy bien salió fuera de España hay todo eso y luego en el camino volvía a tener suerte creo yo porque me encontré con la posibilidad hacerla la serie que gracias a José Manuel Lorenzo de le olla a Reyes Baltanás que la productora ejecutiva porque eso al final yo creo mi historia necesita como creyentes digamos alguien que de verdad crea que eso hay que hay unas

Voz 1995 10:11 sería con los de Matilde creen eso

Voz 11 10:14 en mí no deben creer adiós los fans de Matilde veladores seguro que estoy seguro que encuentras caso es hasta hoy pero en tu caso Agustín tú ya habías adaptado por ejemplo el libro de Crematorio de Chirbes Tinsa en esa sería adaptación de libro a la serie es lo mismo adaptar tu propia tu propio libro que libros de otro muy diferente claro es muy muy diferente yo tenía la ventaja de que al ser guionista

Voz 0089 10:45 me veía capacitado para para adaptar mi propia novela allí normalmente trabajado en Jerónimos restante también la adaptación de Víctor Ros crematorio esto ha hecho adaptaciones y casi siempre bueno que el escritor sino si guionista S se quede como en un segundo plano

Voz 1995 11:01 cómo voy a estar pero nuestro Matilde en segundo plano el guión

Voz 1527 11:07 Ello no es escribir guiones yo escribir libros pero guiones hasta el día de hoy

Voz 14 11:11 no

Voz 0089 11:11 no es que al final escribir un guión a levantar una serie también es es asumir que la historia va a cambiar

Voz 6 11:17 el Guaje Bages

Voz 1527 11:19 cinematográfico lenguaje literario nada que ver

Voz 0089 11:22 no sabe si uno se empeña hay hay un proceso de sufrimiento de coser de la novela que no pueden ir a la serie que tienes que asumir que son de otra forma y hay algunos escritores que que yo creo por ejemplo Chirbes

Voz 6 11:32 lo hizo del entre Golán Obeidi confió en

Voz 0089 11:34 Jorge Sánchez Cabezudo y en su hermano hijo venga adelante hacer la de la novela funcionó desde el botín

Voz 15 11:41 una por una cosa fácil también incluir eso pero para describir toda una serie tu tiene que no puede repetir otro serie pero tampoco puede ser tan diferente que público no se puede porque ya tiene sus gustos en la SER es como es este el equilibrio entre algún nuevo muy bueno generar algún nuevo sin salir la línea

Voz 0089 12:09 bueno yo creo que por un lado hay hay un lado devolución de la televisión es decir que se podemos contar historias de una forma que no las podíamos contar antes saber la televisión de ahora no tiene nada que ver con la televisión que se hacía hace tres años pero ello más que la originalidad y todos a la hora de de cómo contar una historia para mí lo más importante es la honestidad osea creerme de verdad la historia que estoy contando creerme la historia de los personajes que hay en esa calle en esa serie para mí eso es lo fundamental si eso funciona si de verdad te crees todo lo que hay dentro de esa de esa historia la feria va a funcionar

Voz 1995 12:39 Matilde nosotros hemos preparado algunas opciones inspiradas en tu libro me gustaría que tu nos dijeras porque ya estamos trabajando en ello y los fan de Matilde ya estamos trabajando adaptación como lo hacemos dinos cuál te parece más más adecuada te proponemos para empezar una banda sonora de aventuras clásicas

Voz 5 13:01 la gran aventura de Martín

Voz 16 13:06 dado que dormimos todo vale para dos mil para veinte mil leguas de viaje submarino de que es buena pero Amano ha sonado mucho a guión no saben si hubiera sido una como antes ya vuelven otra vez las historias veladas en radios a no sé cómo se llaman ahora antes eran Radio novelas tienen

Voz 1995 13:23 dice quita no vamos a esta música no no necesitamos algo con cierto misterio que no es ideal

Voz 1527 13:27 vamos de guiones

Voz 17 13:31 por

Voz 5 13:34 gran

Voz 2 13:34 la aventura de estamos porque

Voz 11 13:38 no quiere sobornos a toda la adrenalina no opera vamos vamos vamos

Voz 0089 13:43 cuando él hacer serie sí sí totalmente vamos

Voz 11 13:46 al un poco vamos con por ejemplo de Debussy la cura el detenido en hacer estos montajes la Oreja de Van Gogh también

Voz 1995 14:16 cura bueno e importante es que sea cura tiene nuevo libro Agustín Martínez tiene una serie con gran éxito vamos a hacer una pequeña pausa enseguida

Voz 16 14:30 hoy con Toni Garrido

Voz 9 14:33 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor a hacer lo mismo fervor menos dinero veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llamando

Voz 21 14:44 sube cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 5 15:02 con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 23 15:15 oyente

Voz 24 15:16 tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca Tu cara a Claudio cerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla en el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 13 15:28 pues Taiba mira nada que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 5 15:37 te vamos a mimar siempre

Voz 9 15:39 octavo en altavoz altavoz delató a su manera creo en las redes sociales

Voz 25 15:48 con las horas el día va a acumulan hechos contradicciones discrepancia

Voz 2 15:54 así desatinos pintado con unos juegan otros tienen las corrientes te empujan hacia que arrastra hacia abajo te llevan a la izquierda hecha cuidado con el oro

Voz 26 16:10 aquello que les parece bien a los Titín provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 27 16:23 el dato con las vacaciones

Voz 2 16:26 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada y análisis

Voz 28 16:38 hora25 le estamos esperando

Voz 24 16:41 en la SER

Voz 29 16:42 su cuenta con las del envase

Voz 14 16:49 lo que pasa

Voz 1243 17:02 sí es como están ahí en la azotea de tu casa y un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre te dice que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 30 17:15 día explicarlo bien que te siente a los encuentros de bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo Tunis mismo la Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino a Ana García Siñeriz Daniel Gascón Juan Cruz muchos más disfruta de nuestro para qué especial de habitación doble que incluye paseos Salinero con después I degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona

Voz 2 17:45 informa T en Cadena Ser punto com encuentros del bienestar

Voz 1243 17:50 colaboran Ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco Loterías y Apuestas del Estado si sueñas lotería

Voz 31 17:57 días hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no de tranquila pero sí mostró pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma instruya nos cambiamos de pisos la vuelven a poner de Noruega

Voz 32 18:11 el cortijo con Securitas Direct de la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 18:23 no basta en los ordenadores Mikael Vasili todos exespía ruso y una de las mayores amenazas para Estados Unidos no bastan las armas y está planeando un ataque mientras hablamos no bastan los satélites tres ataques en tres ciudad para cazar a un espía hay que pensar cómo trabajó con él sabe cómo piensa coincidir tras min tienes que buscar ni de minibús estreno en exclusiva el ocho de abril Calle trece disponible en Vodafone televisión otros opera

Voz 9 18:53 tenemos un problema mejor anula es lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 5 19:02 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas

Voz 9 19:07 fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy

Voz 5 19:16 ver más allá de lo exclusivamente profesional escuchas música mientras cocinó tenemos una teoría te unes a al enemigo o no antes como hay mucha gente joven en los hemos tenido poner las pilas conocerla cara B de las personas como estáis vosotros ahora una vez que estamos allí es como si estuvieras viviendo una realidad paralela no

Voz 33 19:34 el fisco eran poco como estaré en el set de una película Ésta es tal el contraste La Ventana

Voz 5 19:40 la séptima temporada con Carles Francino

Voz 34 19:49 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 35 19:54 este año se cumplen veinte quince todo cumple veinte años

Voz 15 19:59 Koeman que ha cumplido ochenta pero

Voz 1995 20:02 antes se cumplen veinte años desde que Matilde Asensi apareció por primera vez en el paisaje literario de este país desde entonces cada una de sus aventuras literarias se convierte en un fenómeno editorial cuyos lectores se cuentan en millones ahora el de Asensi tiene un nuevo libro sacuda la trama utiliza la trama es tan fascinante que parecía irreal perdí es real verdad

Voz 1527 20:24 bueno a ver como siempre hay una base real basada en la realidad totalmente en historia por encima está la capa de ficción que poco yo entonces no sé exactamente cómo podríamos separarlas yo

Voz 1995 20:39 la sinopsis tu memoria esto es verdad o esto mil novecientos noventa un empresario japonés pagó en una subasta ochenta y dos millones y medio de dólares del año noventa eh bueno ochenta y dos millones y medio de dólares por el último retrato pintado por Van Gogh convirtiendo la obra en este momento la máscara de la historia

Voz 11 20:58 acosado por los impuestos a su país

Voz 1 21:00 esto seguro que verdad

Voz 1995 21:04 ahí no hay mal apagada Valadez

Voz 35 21:06 la de este millonario aseguró que en represalia sería incinerar junto al cuadro para que nadie más pudiera haberlo

Voz 1995 21:15 de momento todas ya no se sabe a ciencia cierta qué pasa finalmente con esta obra el retrato el doctor gadget pero el hecho es que nadie ha vuelto a verla desde que su comprador murió en mil novecientos noventa

Voz 1527 21:27 si todo esto es real todo todo lo que yo me encontré

Voz 1995 21:35 como contraste esta historia leyenda

Voz 1527 21:37 precisamente la siempre siempre es lo mismo es con libros usar yo estoy leyendo algo me encuentro algo empieza a buscar ese algo y al final me encuentro con una montaña que se convierte en un libro estaba leyendo está leyendo un libro pues curiosos me parecía curioso que era subastado de Simón de Puri que hablaba sobre las subastas de Sotheby's y Christie's pues el típico mundo así que desconoce por completo pero que bueno te resulta curioso leyéndolo en contra de la historia del multimillonario japonés de Suu incineración con un Van Gogh me quedé tan perpleja por decirlo finamente que a partir de ahí me puse a buscar Illa descubrí toda la historia trataba sobre esa historia sobre lo que yo he creado mi ficción

Voz 1995 22:20 pues es fascinante claro es de Brick es el hombre que sube el más famosa subasta ahora el mundo que tenga en cuenta en en Instagram que Si ve en la cuenta llano prosigue leyendo el libro mira mira de la cuenta Matilde en tu caso Agustín Monte Perdido Monte Perdido sale de algún hecho

Voz 0089 22:43 no no no sale ningún hecho real lo miro hechos reales a la hora de describir documentarse sobre personajes de la historia del secuestro de dos niñas entonces ahí dentro en casos reales pero no no parto de ningún caso real

Voz 1995 22:57 vale entonces en lo que queda claro sin que vuestro oficio es básicamente si es que hay una parte vuestro oficio que exigir pero la mayor parte del tiempo que estáis leyendo

Voz 0089 23:07 es la mayor parte del tiempo yo estoy copiando mucho tiempo además porque hay muchas historias alguno cuando empecé a dar vueltas a a leer sobre el tema que estás tratando te encuentras que la realidad te da muchísimas cosas por Matilde cuál sería la proporción por cada palo

Voz 1995 23:22 ahora que escribes cuantas les o

Voz 1527 23:26 madre mía yo que sé no lo sé yo te puedo decir por cada libro mío habré leído doscientos trescientos cuatrocientos libros de otra gente quizá me pase a lo mejor estoy pecando de exagerada pero leo muchísimo más de lo que escribo muchísimo

Voz 11 23:42 básicamente dedicar tu tiempo dejó el músico cuando dicho lleva a ver que yo hago lo de los niños lo digo siempre ya médico haría escribir a niños de la guardería con un poquito más de éxito al menos en el lucrativo que lo niños

Voz 1995 23:56 porque hace veinte años y lecturas funcionario de Sanidad habías estado la radio pero hace veinte años tú estabas las funcionaria

Voz 1527 24:04 qué te necesitaba tiempo y cuando estaba en esta casa no tenía tiempo para nada hasta los domingos trabajábamos y se quemaba algo vacaciones también entonces no podía escribir vamos escribí requiere por lo menos un proceso mental largo o lecturas y documentación y con ideas por lo menos por lo menos a escribir porque es que encima si trabajas en Radio escribir es mucho más complicado redacta noticias de cinco líneas con sujeto verbo y predicado sin subordinada ni su cultiva Ny

Voz 11 24:34 no es lo mismo es

Voz 1527 24:37 garantizo que no

Voz 11 24:38 es que escribir para leer nada que ver exacta

Voz 1527 24:41 mente y entonces claro nada que ver estar aquí necesitaba ese tiempo entonces prepara unas oposiciones deje la radio que no se lo creía nadie todo el mundo pero vuelve vuelve yo que no que no huevo y entonces en ese tiempo fue cuando aprendí a escribir digamos a era lectora de toda la vida pero el tiempo que estuve funciona fría fue cuando aprendí a escribir

Voz 15 25:01 ese era fantástico se ser lector como como oficio pagado verdad

Voz 0089 25:05 no yo creo que la pena es que muchísimos escritores no pueden dedicarse a su oficio no sea la gran mayoría de los de los escritores de este país tienen que trabajar en otra cosa para para comer y entonces la escritura se convierte casi en robar

Voz 11 25:22 no ha saltado

Voz 1527 25:23 yo quitaba horas al sueño cuando estaba trabajando en el hospital como funcionaria quita el sueño quitaba estaba siempre juntando días hacía más turnos para poder luego coger más días osea tienes que buscarte las tienes que buscar tú la solución porque es complicadísimo trabajar y escribir pero si quieres puedes

Voz 1995 25:41 Agustín como es monte perdida

Voz 11 25:43 como es contemplar física en lugar de tuviste que dirías a Monte Perdido

Voz 0089 25:48 bueno voy a hacer una una confesión ya es que yo fui mucho tiempo después sea yo Monte Perdido no había estado antes de de escribir la novela

Voz 1527 25:56 muy bien Agustín no hace falta ir a los sitios para escribir

Voz 1995 25:59 en tu caso Matilde tú has escrito tengo por Akira has esta ola zanjadas encaminó Santiago la conquista Mediapar desde ahora en China

Voz 1527 26:07 por eso ha propuesto a Agustín porque realmente ha hecho un trabajo de documentación ya ha recreado un espacio con su imaginación para crearlo en la mente del lector yo creo que eso tiene muchísimo más valor que ir al sitio físicamente para perder la magia porque cuando estás en el sitio la magia que tú leves en tu cabeza la pierdes

Voz 0089 26:25 sí porque regional uno está creando un espacio era está creando en tu imaginación Ramón resaltó sin inmutarse

Voz 6 26:31 darse orgullosa

Voz 1995 26:34 si tuvieras una tarjeta Iberia Plus que Artur atendía sin hincha Simao viajaría es gratis Matilde con todos los sitios a los que nos has dicho viajar a los demás

Voz 1527 26:43 bueno estado muchos sitios pero por placer es decir cuando viajo no me gusta viajar para trabajar

Voz 11 26:48 pero no ya que voy allí unos archivados

Voz 15 26:55 es verdad que la historia la literatura está lleno de ejemplos que sobre éxitos literarios sobre países donde es que nunca ha pisado calma y sobre el oeste es un así es

Voz 1527 27:05 con la mente que con los ojos de verdad

Voz 11 27:07 pero que vivirlo para saber no pero es verdad

Voz 1995 27:10 contado más de una ocasión es buen amigo el guionista de Al filo de lo imposible Javier Ortega un tipo maravilloso estupendo talentoso que ha ganado todos los premios que se pueden ganar con literatura de viajes con documentales de viajes es el hombre que en la que mejor ha descrito el Annapurna que él tiene una frase que es todo lo que sea no volver a casa a dormir excede mis límites usted él hace Santander Madrid Santander ya no deja ha sabido clamaba una vez de España

Voz 1527 27:40 ese sería el guionista

Voz 1995 27:42 los que hacían el brama no es lo que dura no Sebastián Álvaro

Voz 11 27:46 pero el guionista ha el material que a partir de ahí empezaba a fabular a construir una narrativa sobre la proeza la hazaña la superación el hielo sobre todo eso pero no vieja vamos teléfono de aludidos nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1527 28:01 no pero seamos bien y se documentaba bien no le hacía falta

Voz 0089 28:04 a abrir me pasa una cosa que es curiosa esa ahora Ball ahora sí fui al lugar donde está ambientada la la serie con el rodaje de El libro y ahora con el rodaje de la serie fui a Benasque entonces me llamaba mucho la atención que la gente del pueblo los de allí pues siempre tú has pasado muchísimo tiempo aquí verdad esa porque no conoce a la perfección los Siria como lo describe es el ambiente tal cientos de es curioso como bueno e esa esa conexión que que se establece entre tu mundo imagina hoy el mundo real

Voz 1995 28:33 Matilde cuando te propones escribir sobre algo concreto CIR

Voz 0089 28:37 qué forma que es la propia

Voz 1995 28:39 historia a la que te va llevando tuya tienes unos parámetros claros de aquí arrancó activó hoy este personaje Cee es decir es la propietaria de la que te ahora llevando como Enrique

Voz 1527 28:48 a ver a mí como ha dicho antes Agustín la historia las lecturas y lo que voy leyendo me lo da casi todo casi todo tú tienes por ejemplo yo empecé con la historia de Aíto para escribir esa cura del multimillonario japonés la subasta en Christie's los ochenta y dos millones y medio incineración con el cual a partir de ahí empieza a buscar más libros por supuesto también a en Internet y las lecturas es lo que te van dando más datos empiezas a tomar notas empieza sea es como un soufflé siempre es algo que mete en el horno que despacito despacito va creciendo va subiendo la historia no a lo que vas leyendo lo que en realidad casi todo lo que hay de parte de ficción en todos mis libros está sacado también de la realidad de la documentación al pasar un momento chungo y entonces ahí tienes algo que lo pone luego en el libro tuyo no pero pero realmente son las lecturas de la documentación lo que te dan todo lo que necesitas

Voz 1995 29:47 interesante e desde aquí hacemos un llamamiento a todos los productores de televisión de alta por favor ya está bien los fans ayer fue durante todo el día los temas más comentados a Crane Flix agur no sabíamos de Chile que al principio no sabíamos que era nadie tampoco

Voz 1527 30:04 créeme desayuna con esto y me quedé muerta osea van como tú tú tú imagínate que tu nombre tú bueno que me parece bien es que no tengo nada que decir que me parece bien que me Editorial estas cosas pero tú te levantas por la mañana te encuentras con esto sea así ti te sorprende imagínate mi que es el que pone el nombre

Voz 1995 30:22 tú eras ya verás que van a conseguir entre unos y otros de esos más de veinte millones electores les dice que eso llegue en su día a ser una serie una filias en sí

Voz 11 30:31 no

Voz 1995 30:31 tiene una nueva novela nada convertirse en uno de los éxitos literarios el años ya masa cura delitos era de los libros que les recomienda Glorieta y le recomiendo que los lunes un poco tarde a mi juicio para los que madrugados a las diez y cuarenta a ver anoche mientras una batalla larga términos veinte en la uno de Televisión Española a la serie creada por Agustín Martínez Monte Perdido es una una muy buena opción aunque luego madrugue para ponérselo hoy Porriño un placer como digo Matilde muchísimas gracias gracias dos besos

Voz 1527 31:02 adiós

Voz 36 31:04 el fondo ofenda claro veo la tuyo

Voz 37 31:17 Bodo aquí o es posible

Voz 36 31:21 a tu padre

Voz 5 31:25 hoy por hoy con Toni Garrido llamada y los bomberos acuden para salvar tu pero cuando

Voz 9 31:32 Joseba te queda solo lo tiene seguro cuando línea directa con su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros cero dos un dos tres cero once consulta convecinos y limpio directo punto com sigue hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 5 31:53 el Twitter arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy las banderas no siempre son de tela

Voz 33 32:04 el sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca la memoria nos hace libres que el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado

Voz 5 32:20 Soria es el referente para no repetir errores que tienes tu con Fernando VII enterado que esto todo menos arruinó cultural

Voz 6 32:29 a la vez

Voz 5 32:30 la séptima temporada con Carles Francino las David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero nativos que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde

Voz 38 33:00 por resumirlo es como el tú de la comedia pero que puede decir lo que la gana comedia perpetua almas cutre con Antonio Castelo ya las ocho mil texto muy irónico Tzipi

Voz 6 33:09 la vida moderna con David Broncano

Voz 38 33:11 el resto esto es la fiesta

Voz 9 33:15 un nuevo programa de humor en nuestra todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 5 33:21 en la pantalla de plasmar folios pulsa el logo de la SER y tomar encontró opciones para compartir o crear tu propia play list tú programa con un Tom el corazón de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 24 33:44 cuenta con la SER pase lo que pase cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con su bombo y su caja

Voz 39 33:57 inmensos platillos está pensando

Voz 0089 34:00 los pies Si puedes pensar con los pies

Voz 40 34:02 a pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 31 34:13 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero sí nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner

Voz 32 34:26 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 34:40 tengo un dolor de muelas terrible Joe sentí que

Voz 41 34:45 Pray con Benzo caiga de laboratorios viñas es una solución dental en spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes y encías

Voz 31 34:51 de Antich Pray lee las instrucciones de este medicamento consulte a cero

Voz 9 34:55 en BP cada repostaje

Voz 41 34:57 lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1243 35:06 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 9 35:15 descubren Hipercor y El Corte Inglés las nuevas lavadoras con tecnología ortodoxa que dosifican la cantidad de detergente ahorren agua y energía manteniendo el cuidado de tu ropa hasta el diez de abril por la compra de una lavadora Vecchio auto those lleva una tarjeta regalo de cincuenta euros consulta ambiciones y todas las ventajas de nuestros tecnoprecios sólo hasta el diez de abril en Hipercor y el Corte Inglés

Voz 42 35:36 más tranquilito vas a estar ahí en tu hamaca

Voz 9 35:40 llegado de palmeras o tomando tu cafetera

Voz 42 35:42 tú a la orilla del Sena

Voz 43 35:45 venga tranquilito porque si contrata un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida

Voz 9 35:53 el toro pero lo directo y sin sorteos

Voz 43 35:55 consulta los destinos y bases de la promoción Santa Andalucía punto es

Voz 42 35:59 Santa han estamos cerca esto es seguro empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 5 36:07 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 11 36:12 frontón Garrido vamos a repasar todo lo tienes todo pasta de dientes planeador cepillo pijama petaca petaca todo listo para irnos a Cádiz estaremos en Cádiz del encuentro del bienestar los caminos torcidos de la felicidad hay gente que no tenía tú eres de verdad que es un poquito sí lo ha perdido la ausencia al exilio es lo que lleva tiempo sin ir por casa claro claro yo bastante bueno si quieren combatir con nosotros la alegría de la radio en directo les esperamos en el Colegio Oficial de Arquitectos a partir de las diez de la mañana poder recoger su imputación en Radio Cádiz vayan ya que hay muy poquitas y mientras tanto Tom estamos teniendo muchas cosas de Cádiz esta semana cuántos habitantes tiene Cuddy

Voz 1995 37:14 a ciento dieciséis mil o lo que es lo mismo trescientas seis veces más de más habitantes que la isla de Shelley mire a donde nació Tom calen o C más que los que viven allí mucha gente porqué ser gaditano es un sentimiento se hace

Voz 11 37:33 les esperamos mañana a partir de los no se ven no a partir de las diez de la mañana en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y ahora llega el momento de la charla de amigas llegan las checas

Voz 1995 37:47 la presidenta de las chicas en el de feminismo de risa de la Cadena Ser muy buenos días

Voz 39 37:53 hola atónito amigas cómo estáis

Voz 1995 37:57 el bueno tengo varios recados quedará a la audiencia

Voz 6 37:59 porque ya me considero una señora mayor que puede decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y te voy a empezar a ser muy pesada marcar la casilla de la renta de otro que ya empezada ante eso que que está queriendo decir marcar la casilla de la renta de otros fines sociales recordarlo lo pide hasta Cáritas que pilla más esa casilla que por la de la Iglesia

Voz 7 38:19 esto es a Cáritas cada año dice por favor por favor esa casita eh eso que vote y ya está

Voz 6 38:25 ahora voy a frivolizar a tope me da una vuelta por las tiendas y escaparates y tengo miedo ante la moda que se avecina la moda literal la moda de la moda de la ropa me he dado una vuelta y he visto que la tendencia de primavera es un rollo ACI de los noventa y el hippy más frío de los setenta no os digo más que vuelven los pantalones de ciclista por encima de la rodilla vuelve lo peor lo más rancio lo más dañino de otras épocas esta primavera es el box de la moda

Voz 1995 38:50 pues también los hay que ahorrar pasando voy me me lo ha dicho mucha gente quién lo ha dicho

Voz 11 38:57 dijiste que no ibas a hablar de Vox de señoras de ni señores de derecha e Hipercor ha cambiado de opinión por qué no

Voz 6 39:03 pues juega esta vez el Gobierno andaluz de esas tres joyas de partidos está tomando medidas como rebajas fiscales a los millonarios y subir el precio de las guarderías lo ha anunciado en la presentación de guarderías

Voz 1995 39:17 a guarderías que lo mismo pero son guardería

Voz 6 39:22 a guarderías han subido el precio hilvana anunciado en la presentación del Plan de Apoyo a las Familias porque a ellos les preocupa mucho la familia todo el mundo tiene familia creo que podemos tienen familia pues eso será un poco la

Voz 1995 39:35 pretender poco elegido sea presentamos nuestro plan de protección a familia subiendo el precio de la Guardia

Voz 6 39:40 este a estoy estoy igual reduciendo un poco la cosa para que vaya a mi favor pero ha sido así suena especial de la Guardia en Andalucía después de diez años y lo presentan hay ellos quieren que no abortes no es que haya muchos bebés de vientres de alquiler que tengamos tantos hijos que podamos perder un Chencho en la Plaza Mayor ignoradas pues cuenta pero lo que hagamos después con eso sí José es nuestra movida si no eres millonario yo no les preocupa nada los niños pobres no les gustan eso no es preocuparse por la familia no os habéis dado cuenta que la derecha está utilizando la palabra familia de una manera un poco rara poco chunga confundiendo a la gente parece que se quieren apropiar del concepto familia cuando todos tenemos familias como dice Teodoro hasta los de Podemos pero mezcla en familia con España con provida un follón mira escuchada Rivera el lío que tiene

Voz 44 40:24 yo creo lo dije el otro día que la gran familia sea mi familia pues son mis padres mi hija Mis amigos pero mi gran familia es España

Voz 6 40:30 madre mía aguantar Peña su hija su padre Diego España

Voz 11 40:34 familias España vaya al cine agosto

Voz 6 40:36 la familia se deja el PIB cuarenta yo estoy mirando de de entrada probado así palomitas claro cuál es el concepto de familia no me extraña que quieran hacer recortes eso no hay quien lo mantenga van a pañales al container del puerto directamente con palés y hablando de pañales Albert Rivera estuvo esta semana en el hormiguero también

Voz 11 40:52 sí

Voz 44 40:53 cambiar los pañales a veces hay que hace es el dormido un poco de noche sí porque empieza a llorar a esa que dio un codazo de quién va bien para para quema y yo estoy dormido ya no he escuchado nada esto lo hace todo el mundo lo hace todo el mundo

Voz 6 41:04 a ver le ha caído la del pulpo Albert que yo no voy a defenderle pero es algo no es algo tan aberrante es verdad que todos hemos podido hacer esto alguna vez lo que no me gusta es el tono con el que lo dice como socarronería con Pablo Motos buscando esa camaradería macho una idea que Anaya soy que me hago el loco en el cuidado de Mis hijos no nos gusta Albert no es sexy eso no apoya la familia lo siento pero en eso los hombres con responsabilidad tenéis que ser ejemplarizantes propongo desde ya una nueva serie en España

Voz 11 41:31 ya Net Flix

Voz 6 41:34 ya acabada está con vosotros toman nota adaptación española de Padres forzosos Paul Pablo Casado Albert Rivera Santi Abascal cuidando de unos retoño que sabían de verdad en la crianza simpatizar enfatizando que lo entiendan así empiezan a piel

Voz 2 41:53 cuánto cuál de los tres hace

Voz 5 41:58 aunque decidirme bollo sigan Albert Albert

Voz 6 42:01 eh no pues que Pablo Iglesias Irene Montero les podrían prestar a los hijos para hacer de las gemelas Olsen ya Ana Pastor podría ser la vecina Kimi la vecina que siempre estaba infortunado que entraba hoy martes

Voz 1995 42:12 bueno esta semana por fin sea aprobado se ha aprobado la ampliación de baja de paternidad

Voz 6 42:18 que parecería esto Emilio pues mejorado que hay hay más tiempo de baja ocho semanas para los padres es una baja remunerada al cien por cien intransferible pero no obligatoria todo bien Pierre pero mientras no sea obligatoria no operará en favor de la igualdad porque porque gente como Rivera que se quiere escaquearme cambiar los pañales por la noche como no se va a querer escaquearse cogerse la baja para cuidar a los hijos llevan un mensaje sencillo para cuidar a las familias bajas iguales guarderías gratis la ayuda por hijo cuidados compartidos corresponsabilidad horarios laborales que permita la conciliación en fin que cuando quieran les algún titulo bueno seguimos con los chicos en uno

Voz 1995 42:51 segundo

Voz 45 42:53 la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 6 42:56 Toni Garrido

Voz 9 42:58 llega este seísmo fue una llamada seguro

Voz 5 43:02 yo diría supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 9 43:10 consulta condiciones en línea directa punto com compañía Bankinter

Voz 46 43:13 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente a los Premios Cinco Días frases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 1243 43:32 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 22 43:36 no

Voz 30 43:42 con con hoy por hoy a través de Facebook

Voz 5 43:46 Beckham nos tu comentario obtuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser aún por porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 2 44:16 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 48 44:22 polemista James está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 16 44:27 se creía tener derechos de autor cronista pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada muy buenas vamos a buscar otro otro reverso de él es más que suficiente es una persona pueda Isaías Lafuente

Voz 13 44:51 en La Ventana con Carles Francino

Voz 23 45:04 silencio total tengo una una nueva temporada deleite discriminada

Voz 50 45:13 incluso vivir dignamente

Voz 5 45:16 cada mes dos capítulos de estreno ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 13 45:23 he intentado hacer las cosas como vetará la vida hito el malo

Voz 5 45:33 de criminal como Mona León Siminiani

Voz 20 45:38 Podium podcast punto com

Voz 5 45:41 son los domingos de del pueblo

Voz 20 45:43 Nuestra intención de beneficios ocho

Voz 9 45:47 desde el conductor del sesenta al salir del colegio

Voz 27 45:50 Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y con el sábado estaba debajo de los mil euros calculando los pilotos

Voz 51 46:04 falla

Voz 5 46:05 no

Voz 27 46:09 es levantarse sin Marlango mi listo sonando

Voz 5 46:15 Alonso Carolina Marín Márquez Mireia Belmonte renombrado pero pendiente de Sivall que su equipo pendiente de si ganas es mucho más que deporte

Voz 27 46:30 Solbes si el Deportivo

Voz 20 46:34 entre Segunda Cadena SER

Voz 2 46:45 nuestra de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 5 46:56 buenos días la aerolínea islandesa guau

Voz 1508 46:59 dado de operar si usted es uno de los afectados por la cancelación de los vuelos lo primero que tiene que hacer es dirigirse a la aerolínea para que gestione el reembolso del billete si no responden a sus peticiones tiene que avisar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea fuera hacer la reclamación en la web la página es seguridad

Voz 9 47:16 mire a punto gob punto es si su vuelo salía de un aeropuerto que no fuera español entonces puede contactar con el Centro Europeo del Consumidor en España la consulta a sus asesores es gratuita y cuenta con el respaldo de consumo

Voz 2 47:30 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 9 47:37 bueno guía Juanjo bonita corbata

Voz 48 47:39 la Toya Juanjo qué quieres Juanjo que creo que me merezco Juanjo no sigas pasa ganar cinco mil euros al mes durante

Voz 38 47:50 cómo hoy Hong considerado gracias gracias gracias gracias Juanjo te lo mereces quién soy yo para negar que fácil es subirse el sueldo ahora mismo su el dato del Fin de Semana de la ONCE cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado su veta el sueldo

Voz 52 48:10 en la Cadena Ser

Voz 45 48:12 hoy por hoy

Voz 1995 48:13 con Toni Garrido seguimos los y hoy vamos a hablar de un tema que realmente necesita visibilidad las trabajadoras de empleo del hogar seiscientas dieciséis mil novecientas personas seiscientas dieciséis mil doscientas personas que son muchas personas trabajen en España en el empleo droga el ochenta y nueve por ciento son mujeres y la mayoría de origen extranjero ese sector que sostiene los cuidados es el que tiene los salarios más bajos de toda la economía española este domingo una concentración en Madrid empleadas del hogar para exigir sus derechos laborales porque no tiene no es el único sector no tiene ningún tipo con notó enseguida antes de Spínola que es portavoz de la Asociación de seis

Voz 53 48:56 me explico en activo buenos días buenas ella es más fácil contaros derechos que no tenéis a los que sí tenemos es más fácil contar que las compañeras que cotizan a la Seguridad Social

Voz 14 49:08 no tenemos derecho al paro no tenemos una Ley de Riesgos Laborales no tenemos el retorno por baja de maternidad en incluya en el fondo de fugas que influyan nuestras pensiones y así puedo seguir también tenemos el despido por desestimiento el único sector laboral cómo puede ser que nosotras que somos la más precaria estemos en en esto igualaba a los asesores de por ejemplo de Repsol o de Telefónica que tienen este esta cláusula también que obviamente tienen un salario

Voz 11 49:41 Contés es ínfimo básicamente es que la empresa dice mañana no vengas

Voz 6 49:47 dos de tendremos no

Voz 14 49:49 en nuestro caso te te hemos perdido la confianza ya no te puedo tener aquí la compañera interna en se queda sin casa se queda sin trabajo

Voz 9 50:00 no tenemos derecho al paro se queda literalmente

Voz 14 50:02 de en la calle y tenemos que hablar con los del Ibex

Voz 1995 50:05 los si tenéis estáis leyendo epígrafe vosotros y los del Ibex treinta

Voz 54 50:08 visto lo sacamos un para la la mesa redonda de de negociar nuestro contrato

Voz 11 50:17 parece exagerado pero yo creo que tenía razón vosotras afirma es que trabajar como interna que es la esclavitud moderna cuéntanos cómo se debajo de una interna hoy

Voz 1995 50:29 el año dos mil diecinueve en España país desarrollado con una serie de retos fantásticos de futuro pero con serios problemas como es el trabajo de una interna día de hoy