Hoy por Hoy (04/04/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1018 00:10 hola buenos días el número tres de los Mossos d'Esquadra el comisario Joan Carles Molinero ratifica la versión que ayer aportó su superior el también comisario Ferrán López y asegura que en la reunión que mantuvieron con Carles Puigdemont el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete el entonces presidente catalán mostró su decisión de proclamar la independencia si se producía en acciones violentas Molinero que forma parte del grupo de comisarios más próximos al Mallorca pero también ha dicho que el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos que coordinó el dispositivo policial conocía ideó su visto bueno al despliegue de la policía autonómica

Voz 0055 00:41 lo vamos al Supremo Alberto Pozas reconoce que no se le entregó por escrito de manera oficial pero asegura que si se les dio a conocer de forma verbal en varias reuniones previas al referéndum testimonio que abunda en la petición del careo que hizo ayer la defensa de Fort un dispositivo que según ha dicho este mosso d'Esquadra no se hizo para satisfacer a los políticos

Voz 2 00:57 que en ningún momento nosotros nos planteamos a hacer un operativo para complacer absolutamente a nadie sino exclusivamente para cumplir con las órdenes judiciales que teníamos

Voz 1018 01:09 declara desde hace unos minutos un agente que el uno de octubre intervino en un colegio de dos Riosa en Barcelona hoy están citados veintiséis guardias civiles gracias Pozas el pleno del Tribunal Constitucional ha declarado nula la ley del Parlamento catalán que permitía la investidura no presencial del presidente autonómico y la celebración de reuniones del Govern vía por vía telemática una ley que lleva suspendida desde el momento de su aprobación en mayo del pasado año y líder del PP Pablo Casado anuncia recurso de su partido a ese tribunal al TC contra los seis decretos leyes sociales del Gobierno con validados ayer por el pleno del Congreso un recurso que por sí mismo no tiene efectos paralizantes

Voz 3 01:44 hemos a la Junta Electoral Central y una vez que nos ha tenido a bien evaluar que están utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo en este caso con los abertzales lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional para decir que estos decretos no cumplen el requisito de que sea ni urgentes ni extraordinariamente necesarios y por tanto esperemos que así el Gobierno deje de hacer electoralismo a costa de nuestros impuestos a costa de la memoria de las víctimas ya consta de la unidad de España

Voz 1018 02:15 el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos que estuvo primera hora aquí en Hoy por hoy considera verosímil que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz estuviera al corriente de la actuación de un grupo de policías que supuestamente ofrecieron cobertura al ex ministro de Finanzas de Venezuela Rafael sea para que facilitase información sobre el apoyo económico más de siete millones de euros a una fundación vinculada a Podemos para dificultar subasta

Voz 4 02:39 el electoral bastante probable que como responsable del departamento y que esto tuviera conocimiento no existe esa a ese propósito no existe ese objetivo yo no lo que no puedo decirles si hay elementos que hayan colaborado y que son funcionarios y que puedan estar prestando servicios

Voz 1018 03:02 hora doce y trece minutos la de consumidores Facua ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los responsables de las terapias que auspicia el Obispado de Alcalá de Henares en Madrid que teóricamente intentan corregir la homosexualidad Alfonso Ojea

Voz 0089 03:16 Facua acaba de solicitar a la Fiscalía mediante escrito a la Fiscalía de Madrid que investiguen efecto esos cursos para curar dice la arzobispado de Alcalá de Henares la homosexualidad porque a juicio de esta organización de consumidores se han perpetrado varios delitos el primero un delito de odio contra el colectivo homosexual a la ser directamente discriminados y tratados como enfermos es también un delito de intrusismo porque hay psicólogos en esos cursos que no pueden participar ya que no hay dolencia ni afectación psicológica ninguna Facua solicita celeridad al Ministerio Público también celeridad a la Comunidad de Madrid en esta investigación en la que destaca como no podía ser de otra manera el obispo Juan Antonio Reig Pla siempre muy activo cada año que se acerca la Semana Santa

Voz 1018 03:57 en declaraciones a Radio Asturias el abad de Covadonga Adolfo Mariño no oculta su extrañeza por la decisión de los responsables de Vox de comenzar su campaña electoral precisamente frente a la emblemática basílica del Principado un lugar que debe estar dedicado al culto y no a los actos políticos por lo que confía en que ese partido de la ultraderecha no intente utilizarlo dice como herramienta electoral Pablo Canga

Voz 1657 04:17 en una evidente analogía con la reconquista del siglo VIII que lideró el Caudillo astur Don Pelayo Vox anunciaba esta semana que abrirán Asturias su campaña electoral y que el mismo día a su líder Santiago Abascal acudirá a Covadonga donde realizará una ofrenda a la Santina elevada Adolfo Mariño le da el visto bueno si efectivamente el objetivo es acudir a rezar a la Virgen otra cosa es su utilización política

Voz 5 04:37 Covadonga no solamente para Vox es un lugar santo sagrado soltero aquí recibimos a todo el mundo pero lógicamente no es nada más que para venir a rezar y no para otros fines ni políticos ni de otras realidades que puedan utilizar a la propia Santina

Voz 1657 04:57 el abad dice haber hablado con Vox y que esto es la aseguran que esos motivos son estrictamente religiosos no será el primer partido que recuerda Covadonga durante una campaña electoral el PP o Foro Asturias y acudieron antes a pedir el favor de la Santina todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 0202 05:11 detenido en Madrid a un hombre acusado de haber ayudado a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple desde hace más de treinta años el hombre de setenta años ha reconocido que le suministró esa sustancia María José Carrasco había pedido en numerosas ocasiones y de manera publica la necesidad de regular la eutanasia

Voz 1657 05:27 pero está aguantando la SER la Fundación Arco Poli Bayo ante la Fiscalía una página web que se ofrece a curar la homosexualidad el tratamiento dura tres años es gratuito y ofrece la liberación ante lo que califica de comportamientos adictivos y destructivos Ceuta sufre un con

Voz 0202 05:39 lapso en analíticas a pacientes debido a que la Agencia Tributaria está frenando las muestras helado al al considerarlas envíos comerciales y no sanitarios sólo esta semana se han bloqueado quinientas muestras analíticas que pueden acabar en la basura

Voz 1657 05:52 veintiún detenidos en la mayor operación contra el fraude del IVA en los hidrocarburos el desfalco acumulado para las arcas públicas será de ciento cincuenta millones de euros sean bloqueado más de trescientas cuentas bancarias

Voz 0202 06:01 como de bebidas azucaradas las carnes procesadas y el exceso de sal provocan una de cada cinco muertes en el mundo según un estudio que publica hoy la revista The Lancet España está entre los cinco países con menos tasa de mortalidad debido a la mala alimentación

Voz 1657 06:13 alerta por frío nevadas viento y olas para una decena de provincias de la mitad norte la cota de nieve que está en cuatrocientos metros irás

Voz 1995 06:19 pudiendo a lo largo del día puesto en estos algo de lo que tenemos por ahora gracias José Luis estábamos llamas instaló

Voz 1995 06:36 Barack Obama en España es siempre un gran titular Obama anoche en Sevilla se fue etapas un restaurante concretamente al restaurante del chef Alcántara cuando terminó la cena pues sale flipando todavía compartió este bienestar

Voz 7 06:49 que sí que ha echado aquí mister Barack Obama ha tratado de Lugo un cliente encantador ya está una persona da norma pero Avenue Lidia

Voz 8 07:04 gracias por venir

Voz 1995 07:07 días muy buena

Voz 9 07:09 cómo estamos encantado de saludarte

Voz 1995 07:12 cómo estás tú después de lo de ayer no sé si si la resaca es grande aunque no hayas tomado una sola gota de alcohol después de lo que viviste lo que sí te ha venido encima esta mañana

Voz 9 07:23 desde muy temprano a ver cómo cómo le ponemos al niño como aquí en Cádiz en Sevilla a ver qué hacemos a como te presentan como te sientes ganan porque por el aluvión de llamadas que tengo de media yo parece que esto va a contribuir al al buen desarrollo del negocio

Voz 1995 07:43 seguro muy

Voz 9 07:44 sobre todo que aún no somos conscientes de lo que ha pasado muy nervioso muy por huy pues porque lo que hemos hecho pero claro todavía no no lo tenemos miramos al Francino llevo casado ha estado comenzó una persona pública que sacan televisión propia en España no es que ha estado en la persona a persona más influyente del último siglo que ya no me lo me lo sé una pasada

Voz 1995 08:08 voy a decir el bache se llama el bache tiene uno en Sevilla yo tú cuando te enteras que Obama va ir a cenar a tu casa

Voz 9 08:16 mira de hace un mes aproximadamente nosotros fuimos una llamada yo conozco al señor costo el exembajador de que es cliente de nuestro restaurante Madrid y me dijo que iba a pasar por Sevilla que ella venir que iba a venir un miércoles dignidad que yo lo mire yo como trabajo con máster que pago labores de asesor de programas los miércoles siempre estamos ahí y le dije que me iba resulta muy complicado el me insistió mucho en que tenía que estar que tenía que estás estás a diario muy bien porque hasta que vimos que me acompañaba entonces hindú Brown poquito pero sin querer nos creyendo que iba a venir a contradecir pero no no lo creían que iba a avería en poco habita sin mucha seguridad Daniel puede esa de las ocho y media de ellas el encargado Raúl me dijo que yo Alec que esto parece que sí que viene pues hay mucha seguridad a la policía en la fuerza yo estaba llegando en el tres cuando llegué ya estaba allí sentado esperando con tu pareja

Voz 1995 09:16 qué tipo un profesional como la copa de un pino he dicho yo no puedo contaros lo que cenó porque yo tengo mucha confianza con los clientes entonces tenemos aquí la carta restaurante al entonces yo te voy nombrando platos Itu me dice ese tramo bueno con tu

Voz 9 09:33 las pistas con él porque es bueno son como Mi niño adquiere más a mano

Voz 1995 09:40 por ejemplo tú tienes en carta unas croquetas de puchero esto me hubiera encantado a Obama eh

Voz 9 09:46 lo porque si algún día las comedias usara pero yo ahí no voy a entrar está mira lo que se te viene al restaurante y lo pruebas todos los ya te digo mira me voy porque no somos niños al que parece que lo prueben te confesó los platos alguno ha cundido que haya confiado

Voz 1995 10:11 bares porque tienen estimen que esto pero lo tiene todo tiene un payo Cake payeses ese queso de Grazalema maravilloso has hecho un payo que eso hay que probar iba

Voz 9 10:23 este ataque de muere se está brutal pues tenemos tanto aquí como en Madrid Si es como una una receta de yo toda la vida en esa tarea que está muy bueno

Voz 1995 10:39 eso a Obama le afeitaba se aquel le hubiera encantado te digo yo que sale se lleva la Casa Blanca

Voz 9 10:44 bueno no sabemos no sabemos igual igual no igual tan acostumbrado a comer estas cosas tu para que no las pide que eso de alguna

Voz 1995 10:55 en bache de eso de que cuando terminas de comer de chupito Ayesa sonó sino que cuando termina de comer que saca a los chupito que sigue el Bin eso ahí no

Voz 9 11:07 no hombre aquí

Voz 10 11:09 no pero Estebas pero tengo una pregunta en la en la confianza entre nosotros

Voz 1995 11:14 dejaba una buena propina Obama este hombre

Voz 9 11:20 esto tampoco lo sé lo puedo hablar tiene que tendrá que es mi trabajo yo me debo a Baker

Voz 1995 11:29 vamos a Pina que tiene razón

Voz 9 11:30 no lo gran persona que como nos plató y colombiano cuestión que se ha sido propinas John como Facebook propina no

Voz 1995 11:38 pero igual que hablamos de otra cosa es que hay una canción de Diego Carrasco es premonitoria

Voz 11 11:47 hombre

Voz 1995 11:54 no lo hicimos pero se la podíamos haber cantado al señor Obama lo importante es que el el señor Obama tiene criterio se fue al bache que es de un señor maravilloso que hace unas esas increíbles que se llame Ali Alcántara que es el Cher y el propietario del bache San Pedro el Sevilla y el bache restaurante que no está muy lejos de la radio sí que nos ha dicho que sí esto los platos nos dice que lo que comió ayer Obama ALE hoy es tu día celebró enhorabuena un abrazo muy grande

Voz 9 12:24 muchas gracias muchas gracias de corazón gracias por sacarme bien

Voz 1995 12:27 un abrazo muy fuerte que sepa que tiene muy buenos amigos que cuida mucho de ti que lo sepas

Voz 9 12:32 un abrazo el texto y yo cuidarle de ello un abrazo para que no te posible

Voz 15 13:35 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado el no me esperaba nadie

Voz 11 13:46 era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada

Voz 1280 13:50 por el contrario me parecía una lectura agradable y excitante aquella profunda libertad de la noche la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas y con una sonrisa asombro Irak a la estación de Francia esos grupos que estaban esperando el expreso y los que trabajábamos con tres horas de retraso el olor especial el gran rumor de la gente las luces símbolo tristes tenían para mí un gran encanto ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla haber llegado por dime alguna ciudad grande adora sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que cargada de maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un mérito muy pesado bien estaba casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud en mi ansiosa expectativa

Voz 11 14:48 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cinco Cadena SER el plan de escucha

ya antes de acabar no sabemos las preguntas que nos deja al día en su eslogan al Titanic la canción de Rocío Jurado como una ola en su play list el PSOE busca ambientar y buscar una banda sonora a un naufragio el reality Supervivientes se podrá seguir llamando así si finalmente participa Isabel Pantoja a cambio de ochenta mil euros a la semana por otro lado porque la gente se sorprende tanto de lo que pueda cobrar esa de que fuera cobrar esa cantidad que creo que va a ir por la patilla es malo como convenció Pedro Sánchez a Obama para que se reunieran hicieron una foto juntos le dijo a que pase Donald Trump dice que el ruido de los molinos de viento causa cáncer sufrirá la misma locura que Don Quijote que los confundía con gigantes y por último cuando Zidane asegura que el año que viene no habrá debate la portería es porque jugará su hijo nos vamos pero volvemos mañana desde Cádiz de Cádiz desde el Colegio Oficial de Arquitectos esos que estaremos ahí

