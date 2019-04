Hoy por Hoy (05/04/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

bueno qué tal muy buenos días terminamos la semana conmovidos impresionados por la historia de Ángel el vecino de Madrid de setenta años que ha ayudado a su mujer enferma terminal a bien morir y que fue detenido después de confesarlo ha pasado más de veinticuatro horas en un calabozo pero esta noche lo han puesto en libertad acusado de cooperación al suicidio pero en libertad hoy amanece en su casa sólo con todo su dolor pero en su casa anoche al salir en libertad sereno y cansado formulaba un deseo acordándose de ella de su mujer de María José

Voz 3 00:59 mi mujer cuando ya lo decidimos lo a mí ya no iba a llegar la la eutanasia el que sea para los demás

Voz 1727 01:07 Ángel Di María José han querido que quede constancia de su historia y han grabado todo el proceso en vídeo Un vídeo donde cuentan también como esperaron inútilmente que se aprobara la Ley de la eutanasia en España confiado

Voz 2 01:21 que se iba a ser pero visto lo visto

Voz 4 01:25 que no te voy a prestar imán en las manos de Ángel

Voz 1727 01:33 pero en las que le acercaron a María José el vaso para beber el fármaco que ha acabado con su vida como un misil ha impactado esta historia en la precampaña electoral al presidente del Gobierno Pedro Sánchez le pilló en Telecinco

Voz 1722 01:45 estoy absolutamente sobrecogido emocional yo tengo que decirle también que un punto indignado porque esto se tenía que haber evitado antes la obstrucción del Partido Popular y Ciudadanos que hasta en diecinueve ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria hay su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato

Voz 1727 02:06 a Rivera Albert Rivera le pilló en Onda Cero anoche no habló de ese bloqueo en el Congreso y disparó contra el PP yo soy presidente vamos a impulsar una ley de eutanasia garantista y de consenso yo sé que el Partido Popular está en contra de esto yo lo pido Partido Conservador también que que reflexione sobre este asunto no los populares guardan hoy silencio pero pero en octubre pasado no presentaron una enmienda a la totalidad de la ley de la eutanasia Casado decía esto y los médicos tienen que tener la libertad de conciencia para no aplicar leyes que aplican los políticos que aplicarlos los legisladores y que luego crear un problema que no existe en España si es que este problema no existe es que partido socialistas experto en sacar cada vez que gobierna problemas que no existen desde Unidas Podemos critica que el resto de partidos no apoyará otra iniciativa la suya que llevaron al Congreso en el año dos mil diecisiete Johnny Larra esta noche en Hora Veinticinco

es viernes cinco de abril y hoy el Consejo de Ministros aprueba otro decreto éste sobre el autoconsumo eléctrico y la pobreza energética el Partido Popular anuncia que va a llevar este asunto el de los decretos al Tribunal Constitucional

Voz 0858 03:29 buenos días Pepa son dos el que equipara progresivamente los permisos de paternidad y maternidad el de regulación del alquiler textos que Casado ha calificado como decretos abertzales porque los ha votado entre muchos otros partidos vivido

Voz 1772 03:40 cómo es posible que ayer tengamos que aguantar que Arnaldo Otegi diga os hemos ganado han merecido la pena ochocientos muertos ha merecido la pena la lucha armada como ellos dicen es decir el terrorismo del disparo en la nuca hemos conseguido ser claves para aprobar unos decretos que el propio Sancho decía que eran fundamentales para mantenerse en el poder

Voz 1727 04:00 Quim Torra no adelantará elecciones ni se someterá a una moción de confianza porque asegura que la decisión del Parlament que se lo exige carece de legitimidad

Voz 0858 04:11 dice que no la habría perdido a votación se hubieran votado los diputados suspendidos por la justicia y a los que se negaron a unos independentistas a sustituir excusas de mal perdedor para la oposición escuchamos a Miquel Iceta del PSC anoche en Hora veinticinco

Voz 1727 04:40 en Madrid la Policía investiga una nota en el teléfono móvil del chaval de dieciséis años que se ha suicidado esta semana otro joven de la misma edad está detenido investigado polaco

Voz 0858 04:50 eso el alumno se quitó la vida el lunes como decíamos estudiaba en el instituto Ciudad de Jaén esa centro ya se enfrentó al suicidio de uno de sus estudiantes hace tres

Voz 1161 05:20 buenos días Pepa en el minuto noventa y cinco y medio llegaba el gol de Carrillo para Leganés uno cero sobrepasado el tiempo añadido de cinco minutos por el colegiado en esos cinco minutos el Valladolid hizo un cambio dando entrada a Moyano lo que llevó a que el árbitro sumase otros treinta segundos que llevaron al gol el afectado Moyano no entendía la decisión anoche en El Larguero

Voz 6 05:35 España deuda ocupado de tiempo por el tema de la sustitución cuando yo creo que es algo que jamás se hace no no recordaba que se añadiera sobre el añadido

Voz 1161 05:41 también de ayer Sevilla dos Alavés cero Real Sociedad dos Betis uno

Voz 1727 05:48 vamos ya con el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días el final de semana con tiempo muy cambiante tanto hoy viernes como durante el fin de semana en toda la Península y Baleares tendremos momentos de lluvia en forma de chubascos hay incluso a ratos tormenta que puede descargar con intensidad pero la mayoría de estos chubascos serán breves además alternando con pausas incluso durante las cuales podremos ver el sol algunos chubascos alcanzarán Canarias pero pocos temperaturas más bajas durante las tardes más altas las mínimas pero en los momentos de lluvia y viento sensación de más frío de hecho en muchos momentos la cota de nieve en las montañas del norte de la península se situará por debajo de los mil metros

esta mañana vamos a hablar en Hoy por hoy de la gran olvidada en esta campaña electoral de la economía hemos invitado al primer debate electoral en la SER los partidos para que confrontan aquí sus previsiones de crecimiento para España sus ideas para el mercado laboral qué hacer con las pensiones ahora además que el crecimiento en Europa nos dicen en la zona euro no es tan halagüeño hemos invitado a debatir a representantes de los cuatro principales partidos

Voz 1772 07:56 buenos días Pepa debate económico en la SER a partir de las nueve de la mañana nos van a acompañar Pedro Saura del PSOE Daniel Lacalle del PP porque usó de Unidas Podemos Toni Roldán de ciudadanos los cuatro van a poder confrontar sus ideas sobre política fiscal empleo o financiación autonómica un poco antes a las ocho y media tertulia exprés con Lucía Méndez Pablo Simón o Jesús Maraña a partir de las diez de la mañana Toni Garrido se lleva hoy por hoy a Cádiz el Wild West el sur de España así describía esta maravillosa ciudad el New York Times que la incluido en su lista de cincuenta lugares imprescindibles para este dos mil diecinueve nos va a recibir su alcalde José María González Kitty charlaremos con el ex entrenador del Cádiz David Vidal íbamos a abrir apetito con nuestro Robin Food David de Jorge que nos quiere hablar de una de mis debilidades el pescaíto frito

Voz 1 08:51 pero no paralizada

Voz 1727 08:52 dar no Rafa no pero bueno no no descartó tampoco que tampoco importaría pescaíto frito a desayunar Xavi que los viernes tienen barra libre política como siempre y la de esta semana es muy interesante pero además hoy Nos gustaría preguntarles por dos asuntos muy concretos primero por la ley de la eutanasia están ustedes a favor de regular este derecho que les sugiere el caso de María José

Voz 1772 09:16 esperamos sus mensajes de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o pueden llamarnos al nueve uno cinco dos dos dieciséis meses

Voz 1727 09:24 y aprovechen que hoy tenemos a políticos expertos en economía de los cuatro principales partidos para que le pregunten lo que quieran aquello que hacen falta en la campaña sobre pensiones sobre Mercado de Trabajo sobre política fiscal sobre los impuestos

Voz 1772 09:39 en teléfono seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o nueve uno cinco dos dos dieciséis meses

Voz 7 09:47 solo

Voz 1727 09:48 a las seis y diez cinco y diez en Canarias Javier

los Hoy por hoy con Roberto Mahagonny Elena Sánchez en la técnica como Jordi Fábrega producción

Voz 7 09:54 producción

Voz 0858 11:11 Ángel Hernández va a despertar esta mañana en libertad traspasar sin duda por las peores horas de su vida ha perdido a su esposa se enfrenta a la posibilidad también de perder su libertad María José Carrasco llevaba años esperando a ver si la política española abordaba de una vez la despenalización de la eutanasia pero se le acabó la paciencia quería acabar con el sufrimiento que le producía su esclerosis múltiple múltiple y quería hacerlo ya una lucha de años por una muerte digna que acababa finalmente este miércoles Andrea Villoria buenos días buenos

Voz 12 11:43 es una lucha que acababa que acaba ahora pero que empezó hace treinta años cuando lea en la diagnosticaron esclerosis múltiple dejó su trabajo como secretaria judicial ya al poco ya no podía andar tocar el piano o ni siquiera hablar o tragar con normalidad a los siete años intentó suicidarse lo evitó su marido como contó en octubre al país

Voz 0821 11:59 entonces claro yo en aquella época todavía pensaba que podía disfrutar de algo de la vida y que lo haga

Voz 7 12:06 la realmente salvo en su vida pero entre ambos instaló el debate de la eutanasia Carrasco rechazaba las

Voz 1727 12:12 creación

Voz 3 12:15 me bien no quiero

Voz 12 12:19 dormirme quiero morirme decía el país cuando ya solo podía moverse con una grúa accionada por su marido entonces Hernández le hizo una promesa

Voz 1727 12:26 la prometí que sino a biomédicos para que la ayudaran a morir comprometió

Voz 12 12:32 tenían todas las esperanzas puestas en la ley de la eutanasia que se tramitaba en el Congreso sin ella

Voz 4 12:36 ha llegado el momento entre voy a prestar birmanas este miercoles Hernández la ayudado finalmente a morir

Voz 0858 12:43 seamos Ángel Hernández salía anoche desde los calabozos sin medidas cautelares pero con Carlos con cargos le acusan de cooperación al suicidio hay daba buenos días

Voz 1586 12:53 buenos días que le pueden suponer esos cargos pues este delito se contemplan en el Código Penal con un rango de penas que va de los dos a los diez años de cárcel aunque se prevén una serie de atenuantes que haya una petición expresa seria e inequívoca de la víctima y esta padezca una enfermedad grave o que produzca dolores graves permanentes y difíciles de soportar también el atenuante de confesión y de parentesco la pena atenuada de este delito establece una horquilla de entre seis meses y dos años de cárcel por lo que dependiendo de cómo discurra el proceso judicial Ángel Hernández podría evitar entrar en prisión que es en lo que confía su abogada que incluso no descarta pedir el indulto

Voz 0858 13:23 la despenalización de la eutanasia se ha debatido hace sólo unos meses en el Congreso ha habido dos iniciativas una de Unidos Podemos que la Cámara no aceptó a trámite y después una del PSOE que sí que se discutió empezó su andadura por las Cortes en junio pero la tramitación se fue dilatando se fue dilatando se fue dilatando hasta que llegó el adelanto electoral eso sí Aida nos ha permitido

Voz 0821 13:44 no conocer la posición de partidos

Voz 0858 13:47 por este asunto así la proposición de ley socialista reconoce

Voz 1586 13:49 el derecho a pedir ayuda para morir al padecer una enfermedad grave e incurable una discapacidad grave y crónica e incluye esa ayuda a morir en el Sistema Nacional de Salud para que sea universal y gratuita la socialista Adriana Lastra lo defendía así el pasado junio

Voz 0385 14:01 defendemos la posibilidad de que se pueda adoptar esa terrible decisión de forma libre y consciente son casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible es su último derecho y su última libertad morir bien poco

Voz 1586 14:16 hemos decidió apoyar la proposición aunque dijo que a través de enmiendas intentaría introducir cambios para que el texto fuese incluso más lejos aunque su propuesta era prácticamente la misma Eva García Sempere

Voz 0385 14:24 se trata de cuando alguien dice ya no puedo más de manera

Voz 13 14:28 debido al por favor dejen tomar esta

Voz 7 14:30 John a aquellos que sufren ciudadanos

Voz 1586 14:33 apuesta por una ley de paliativos antes de contemplar la eutanasia apoyó la proposición en junio cuando en octubre el PP intentó tumbarla tampoco apoyarán a los de Casado y los populares se quedaron solos así se dirigía al PP en naranja Francisco Igea

Voz 5 14:44 el señor Casado dijo literalmente que no existe este problema miden señores del Partido Popular no lo entiendo no lo entiendo yo ni lo entiende nadie

Voz 1586 14:53 sí así intentaba sin éxito la popular Pilar coste cortes convencer a la Cámara para que diese marcha atrás cantar

Voz 14 14:59 a los que sufren no es progresistas señorías matar a los que sufren no es progresista se lo están diciendo los médicos cientos de ciudadanos que ahora de ese auto proclaman progresistas

Voz 1586 15:10 finalmente la enmienda a la totalidad no llegó a buen puerto porque PP y Ciudadanos que hasta ese momento había apoyado la proposición dilatar la tramitación utilizando su mayoría en la Mesa del Congreso hasta que llegó la convocatoria de elecciones

Voz 0858 15:20 los defensores del derecho a una muerte digna dicen que España va tarde nuestro país que fue pionero en reconocer otros derechos como el matrimonio igualitaria igualitario va muy por detrás de otros países de nuestro entorno en cuanto a la despenalización de la eutanasia Ana corbata un buenos días

Voz 0127 15:35 buenos días el primer país europeo que la despenaliza fue Holanda y de esto hace ya veintiséis años primero la despenaliza en dos mil dos aprobó una ley que permite que el médico ayude a morir a un paciente con una enfermedad irreversible o en fase terminal ese año también se penalizó en Bélgica ya en dos mil ocho se sumó Luxemburgo en Suiza no existe una ley que permita la eutanasia pero sí que es legal el suicidio asistido y en Colombia por ejemplo la muerte asistida está despenalizado desde dos mil novecientos desde mil novecientos noventa y siete el Tribunal Constitucional de aquel país dijo en su sentencia el derecho a vivir de forma digna implica también el derecho a morir dignamente

Voz 2 16:15 está la semana de la moda la Semana Santa

Voz 15 16:19 y ahora la semana cross over the Four

Voz 16 16:22 el ocho el diecisiete de abril por lleva tiene uno de los quinientos cordobés Messi sus con condiciones y precios únicos por ejemplo un Ford Kuga ese Tel Aviv por seis euros al día y con recompra garantizada entradas si te mil ochocientos treinta y nueve euros comisión de apertura quinientos treinta y seis con cuarenta y tres euros cuarenta y ocho cuotas de ciento ochenta euros al mes coto Gilad doce mil quinientos cinco euros nueve contesta y uno por ciento TAE financiación DF Sepang condiciones en punto eh

Voz 17 16:41 el cariño tenemos que instalarnos una alarma ya si eso ayer robaron a los de enfrente y no tenía la alarma está bien sí por suerte no estaban en casa pudiera haber entrado perfectamente la nuestra

Voz 18 16:53 lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 17:10 a través de compras con tu madre que no que he ido a Midas inmueble ganado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental sí claro estos auriculares inalámbricos se los han regalado a mi madre sólo por cambiar dos del suyo genial pero ojo que son ampara la niña siquiera esto regalo pide cita en Midas punto es antes del veinticuatro de Abrines Elige neumáticos Continental

Voz 2 17:30 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0858 17:37 quinientos seis si diecisiete cinco y diecisiete en Canarias el president de la Generalitat dice quién y adelantará elecciones ni se va a someter a una moción de confianza como le ha pedido ya formalmente el Parlament de Cataluña Pla moción que votó ayer la Cámara iniciativa del PSC ha dejado patente que Quim Torra no tiene ya una mayoría suficiente en el Parlament pero desde el Gubern dicen que el resultado de esa votación no es legítimo El motivo que no pudieron votar asegura los diputados suspendidos por la justicia pero que ellos mismos se negaron a sustituir Radio Barcelona Joan Bofill comía

Voz 0931 18:11 día era una fotografía que hacía tiempo que no se veía en la Cámara

Voz 0858 18:13 catalana sino Hernández playing defender

Voz 7 18:16 esos derechos es defender un guber sin Torra dos cabrio con bucal lección

Voz 0931 18:21 Ciudadanos comunes y de dieron apoyo a esta moción del PSC y fue por un solo voto de diferencia no contaron los votos de estos cinco diputados independentistas suspendidos por el Supremo y la CUP decidió no participar pero desde el partido de Torras Josep Costa insiste

Voz 7 18:36 no

Voz 0931 18:37 el Vaughan ha demostrado mantener exactamente el mismo apoyo que tuvo en su investidura decía hay de hecho Torra ya ha dejado claro que no va a hacer caso de esta moción no se plantea hacer a continuar

Voz 7 18:46 plantea continuar gobernando dice con toda la ambición Republic

Voz 0931 18:49 Cana en Twitter pero para el impulsor de la iniciativa Miquel Iceta se ha demostrado que el president no hace caso de los mandatos de la Cámara catalana como siempre

Voz 20 18:56 sé que es demostrar que se podía hacer bastante más de lo que habían hecho hasta ahora grupos de ciudadanos para poner en evidencia el fracaso del independentismo

Voz 0858 19:06 esto es lo que decía isleta esta noche en Hora Veinticinco el pleno en el Parlament fue intenso pero nada comparable a lo que vimos en otra Cámara autonómica el Parlamento vasco debatía ya aprobado aprobó finalmente una ley de víctimas de abusos policiales en Euskadi durante ese debate el orador de Bildu se dirigió a los representantes de un sindicato policial que estaban en la tribuna de invitados para compararlos con los nazis en ese momento los diputados del PP abandonaron el debate tras intercambiar duras acusaciones con los representantes de la izquierda abertzale Nos vamos a Euskadi Isabel León en on

Voz 0821 19:39 qué tal egun on la bronca nacía de estas palabras

Voz 14 19:42 a mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg para Amiens ustedes esta suda mensaje de gas que protestan porque hay una ley si las algas tiene accede

Voz 1727 19:52 la presidenta intentaba poner orden y otra popular

Voz 0821 19:55 el día llamando sinvergüenza Arzuaga mientras abandonaban el pleno para entonces los policías se habían puesto en pie dando la espalda al orador la bancada abertzale se encaraba con los agentes por un gesto de un policía llamadas al orden amenazas con suspender el pleno y finalmente expulsión a un representante de EH Bildu incluso terminado el debate en el siguiente punto la coalición insistía

Voz 7 20:16 te han colado elementos incontrolados

Voz 21 20:18 que han actuado con total impunidad que si lo hacen hoy aquí en este Parlamento que no harán o que no habrán hecho en los calabozos

Voz 1727 20:25 se les volvió a llamar la atención lo hacían también los grupos

Voz 0821 20:27 míticos lo hacía el PNV Idoia Mendía PSE-EE

Voz 22 20:30 es peor favor habéis hecho hoy es a las víctimas que esta ley pretende resarcir ir reparar es una auténtica vergüenza lo que hoy se ha hecho desde esta tribuna

Voz 1727 20:41 tenemos que secuelas deja la escena de ayer que sin duda

Voz 0821 20:43 delegaba la ley aprobada en la Cámara

Voz 0858 20:47 hoy la OTAN tiene ya setenta años y lo acaba de celebrar con una cumbre en Washington desde entonces han cambiado muchas cosas pero no todas Rusia entonces la URSS sigue siendo el rival del que la Alianza recela qué del que más recela se ha sumado otros sí como China pero norteamericanos y europeos siguen vigilando de cerca a Moscú entonces preocupaba su avance en Europa oriental o hoy básicamente lo mismo los aliados se han comprometido a seguir plantando cara a cualquier intento de avance de Putin no sólo en Ucrania corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 21:23 buenos días la OTAN celebra su setenta aniversario con muchas diferencias entre sus miembros pero con el consenso de un enemigo

Voz 0821 21:29 como oneroso multen

Voz 1510 21:33 sí ha ha hecho del mundo un lugar más peligroso al incumplir el Tratado para la eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance dice el secretario general Jens Stoltenberg que la Alianza se prepara para una posible carrera armamentística ante las violaciones constantes del Tratado por parte de Moscú y las amenazas de retirada de EEUU que supuestamente saldrá de acuerdo el próximo mes de agosto los veintinueve miembros han acordado medidas para aumentar la cooperación con Georgia y Ucrania para reforzar la presencia militar en el Mar Negro ante las agresiones de Rusia España ha explicado el ministro Borrell tiene dos fragatas está desplegando tropas mecanizada y Fuerza Aérea la zona los otros grandes asuntos de la Cumbre han sido terrorismo internacional y la retirada de tropas de Afganistán y por primera vez sea tratado el avance tecnológico de China y las amenazas que podría representar los países de la OTAN han intentado mostrar unidad a pesar de las críticas de Donald Trump a aquellos que no destinan el dos por ciento de su PIB a la alianza ya las tensiones con Turquía el país con el segundo Ejército más grande de la organización que pretende comprar a Rusia aún el sistema de misiles antiaéreos que podría comprometer información importante sobre la defensa de la Alianza

Voz 0858 22:42 una de las nuevas amenazas que identifica la OTAN es la manipulación de las opiniones públicas occidentales a través de las noticias falsas ayer uno de los canales que usan para difundir las Google también la ayuda la Fundación de Ayuda contra la droga ción presentaron una alianza para tratar de combatir las pasa por formar a treinta mil jóvenes para que aprendan a identificar las María Manjavacas

Voz 1444 23:04 tienen doce años y reconocen en su lenguaje que habitualmente se cuela

Voz 23 23:08 en cualquier red social te pueden Montes meter cualquier bloques son noticias falsas en las que no cuentan toda la verdad

Voz 7 23:14 sobre todo que consumen mucho Youtube

Voz 3 23:17 hay otros no sé que hay muchísimos vuelos

Voz 1444 23:19 cuatro de cada diez chavales no saben distinguir la información de la opinión y la noticia de la fe News por eso nace este programa para ayudarlos para que impartan clase esta materia en los colegios que lo pidan el curso que viene Francisco Ruiz ex director de Google España

Voz 24 23:33 tenemos un objetivo ambicioso que es formar a treinta mil adolescentes de todo el territorio nacional para que sean conscientes de la importancia de chequear la veracidad de los contenidos que reciben por la distintas plataformas que utilizan sobre todo y esto es muy importante también para que valoren lo que supone la información con rigor que cuestan mucho dinero y mucho tiempo a los medios de comunicar

Voz 1444 23:51 se formará también a los profesores irse capacitar a los alumnos para ser rigurosos para respetar la propiedad intelectual la mayoría de los jóvenes entre catorce y dieciséis años prácticamente sólo se informan por la red social

Voz 1727 24:03 aquí

Voz 7 24:11 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 2 24:15 Marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 25 24:24 Federico vamos a jugar contigo al English boletín excluyó de pelo bien anida giro

Voz 5 24:32 así el primer a mí vacía giro a eso era

Voz 26 24:35 eran eran ir la vida

Voz 2 24:38 rezo

Voz 5 24:39 y además yo te pregunto niño cantor eras musicales

Voz 2 24:53 no

Voz 7 24:53 en Hoy por hoy con Pepa Bueno Eton y Garrido síguenos también en Hoy por hoy punto es cadenas

Voz 27 25:07 sí

Voz 2 25:16 porque comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 0821 25:26 a saber polemista

Voz 7 25:30 pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 4 25:32 otros tener derechos de autor cronista

Voz 14 25:37 bueno pues así comenzamos este septiembre con la resaca del día si de una madrugada muy buenas vigilante

Voz 4 25:46 por otro otro reverso de suele

Voz 14 25:50 él es más que es una muy muy Isaías Lafuente

Voz 1 25:56 Byrne La Ventana con Carles Francino

Voz 2 26:10 hoy viernes lo estamos preparando el resumen del deporte del día con su noticias del fin de semana y como todos los viernes con nuestro espacio para Raúl

Voz 0858 26:17 dice sus historias de primera sobre la segunda división

Voz 2 26:20 SER Deportivos De3 a4

Voz 15 26:22 de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Cadena SER

Voz 28 26:57 cuenta con las eh

Voz 29 27:00 pase lo que pase

Voz 31 27:11 los de postes

Voz 29 27:15 hoy

Voz 0858 27:17 el tiempo añadido afronta fue cruel la noche con él

Voz 32 27:20 el Valladolid en Leganés Sampe respiraban los pucelanos

Voz 1161 27:23 porque llevaban al menos un punto de Butarque con el empate a cero pero en el tiempo añadido cayó el mazazo cinco minutos sobre el noventa y en cambio pucelano con la entrada de Moya no el noventa y dos con el que el colegiado decidía sumar treinta más en esos últimos treinta segundos llegaba el gol de Carrillo para el Leganés en el en el Valladolid mezcla de sorpresa e indignación el técnico Sergio

Voz 0858 27:40 pero dicho que parece que el banco de pruebas Mollet su porque había no

Voz 33 27:42 algo más de cinco metros el suponen cinco minutos no aparte de ahí me explica Cañas yo me me tantas autor más porque mi cambio en el descuento no la tengo que que lo lo hacen nosotros yo creo que nunca más se supo hacer no

Voz 1161 27:52 el causante involuntario por su entrada en el campo Moyano en El Larguero no entendía el tiempo añadido

Voz 6 27:55 añade algo más de tiempo por el tema de la sustitución cuando yo creo que es algo que jamás se hace no una situación un poco atípica yo no recordaba que se añadiera sobre el añadido

Voz 1161 28:04 además Xavier también victoria del Sevilla dos cero sobre Alavés con la que los de Caparrós adelantan

Voz 7 28:08 vitorianos relegando les a la séptima plaza ahí pregunta

Voz 1161 28:10 dardo sobre sí sería una decepción quedarse fuera de puestos europeos

Voz 34 28:13 yo creo que la temporada es extraordinaria un equipo como el Deportivo Alavés con el presupuesto que tenemos este salvado a falta de diez jornadas como ha sucedido estos para

Voz 1161 28:21 a llenar el Vestuario champán marcaban Roque Mesa M6 Sarabia este último en El Larguero sigue pensando en enero

Voz 35 28:27 para ganar esta tira porque bueno está la cosa muy disputada pero bueno vamos a dar guerra que no está claro que está siendo buena pero lo que va de la era el sobresaliente escenas vemos para mí también

Voz 1161 28:37 la Real Sociedad dos Betis uno ambos se quedan un poco lejos de Europa los dos con cuarenta puntos hablamos técnicos Alguacil y Setién

Voz 3 28:43 que el equipo demostró que está vivo que quiere les veo a los jugadores con ganas

Voz 1727 28:47 es con ilusión no creo que hayamos crecido la derrota es verdad que metemos al otro equipo ahí en la lucha por Europa reduce un poco las posibilidades pero estamos ahí

Voz 1161 28:57 mañana tenemos ya la jornada treinta y uno con el plato fuerte puede decidir la Liga ese Barça Atlético de Madrid primera aparición de Griezmann en el Camp Nou tras la decisión y ahora que vuelve a sonar una posible migración a territorio azul grana Cerezo lanzaba en Radio Barcelona otra puesta

Voz 1727 29:09 porque a lo mejor se basará por dinero

Voz 5 29:11 el Atlético tiene vienen a Messi y yo creo que sería un buen tándem eh

Voz 1161 29:18 sigue siendo duda en los rojiblancos digo Costa amoratado Lehman es baja en los azulgrana han segundo al inicio de la jornada treinta y tres con un partido adelantado sobre las nueve las ocho hora insular Tenerife Sporting antiviolencia además ha propuesto una multa de doscientos mil euros a Osasuna y el cierre de su estadio por dos meses por una supuesta cesión de entradas al grupo ultra INAR Gorri desde las seis y media amistoso de la selección española femenina en Don Benito España Brasil del resto en baloncesto ya conocemos cuáles serán los cruces de cuartos en la Euroliga el Real Madrid factor cancha a favor contra Panathinaikos el Barça lo tendrá en contra en la suya con Anadolu Efes también lo tendrá en contra Baskonia ante el CSKA de Moscú en la otra el Fenerbahçe se enfrentará Zalguiris

Voz 2 30:03 son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:12 llegamos al final de la semana impresionado sobrecogidos en toda España por la historia de Ángel Hernández el hombre que ha ayudado a morir a su mujer a María José Carrasco enferma terminal de esclerosis múltiple las imágenes muy duras durísimas de los últimos momentos de vida de Carrasco han reabierto en nuestro país el debate de la eutanasia al presidente del Gobierno Pedro Sanz le pilló en Telecinco ir allí pidió no adelantar acontecimientos ante un posible indulto para el marido está investigado cooperación al suicidio pero si habla Sánchez de una especial sensibilidad con el caso

Voz 1722 30:48 el Poder Judicial actúe que los jueces actúen y evidentemente del gobierno yo mismo si tengo ese compromiso político también tengo esa sensibilidad y esa proximidad política iré decisión con el marido de María José

Voz 1727 31:00 ese hombre se llama Ángel Ángel Hernández y cuando el juez lo ha dejado en libertad esta noche sólo ha pedido medidas para ayudar a los que se encuentran en la situación de su mujer

Voz 3 31:10 a mí lo que me importaba a que vosotros os dedicáis sobre todo a la gente que tiene este problema porque mi mujer ya fallecido ya en parte ya no hace falta ir hay mucha gente que está en esa situación y que hay que ayudar

Voz 1727 31:22 bien el juicio del proceso es Javier el que fue número tres de los Mossos ha confirmado que Puigdemont contemplaba episodios de violencia durante el referéndum ilegal

Voz 0858 31:31 eh Joan Carles Molinero que él también escuchó a Puigdemont decir eso que mencionabas amenazar con declarar la independencia si el uno de octubre se producían episodios de violencia Alberto Pozas

Voz 1727 31:40 es el segundo al mando de Mossos que relata este episodio como Carles Puigdemont dijo estar dispuesto a proclamar la República se había brotes violentos que si se a esta situación límite y una desgracia creo recordar que el cuscús lo gente pues procede procede a declarar en aquel momento el tribunal tendrá que valorar si el resto de pruebas permiten establecer una conexión entre estos dos elementos la independencia y la previsión de violencia una violencia que han relatado agentes de la Guardia Civil que actuaron del uno de octubre en la provincia de Barcelona pues que vino un chico por la parte izquierda me dio una patada en la cabeza me dieron un puñetazo en la boca el son yendo a Pau punto de puta cabrón en Madrid con un nuevo toque de atención para el abogado Jordi Pina por su forma de preguntar algunos testigos lo que podemos hacer es que te testifique usted el lugar del testigo me parece esto es serio sería opina pues las defensas consideran que los vídeos no se corresponden con lo que cuentan los agentes

Voz 0858 32:34 y todavía de tribunales en la Audiencia Nacional la Fiscalía ha pedido archivar los intentos del ex comisario Villarejo por resucitar la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11M en qué tal se circula hasta ahora por las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 7 32:49 buenas de hace las vías madrileñas primeras retenciones hasta este viernes ya de entrada a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a aparte dos Parla cinco Alcorcón ya la M40 Vicálvaro sentido norte en Valencia cuidado en la A7 por una colisión en sentido Castellón y la nieve está causando algunas complicaciones el puerto de Lunada está cerrado entre Cantabria y Burgos y son necesarias las cadenas en otros dos puertos a la provincia de Burgos además precaución porque está nevando en muchos puntos de las provincias de Huesca Zamora Ourense

Voz 0858 33:16 las Teresa ya lo escuchan cerramos la semana con tiempo inestable tanto hoy como todo el fin de semana vamos a alternar momentos de lluvia con otros de sol bajan las compras

Voz 4 34:16 no ha sido un buen y Julio

Voz 1727 35:33 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias comenzamos hoy en Madrid según ha podido saber Laser según hemos podido saber en esta redacción la policía estudia una nota en el teléfono móvil del menor que se ha suicidado este jueves en la que reconocen esa nota que estaba siendo acosado en las últimas horas los agentes han detenido a otro chaval un compañero de instituto donde estudiaba acusado de bullying de acoso Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:59 buenos días lo dejó todo casi todo escrito en su teléfono que había rastreado dejó también un papel al lado con el pin para desbloquear lo en esa nota explicaba su trayectoria personal un desengaño amoroso que tuvo en Galicia donde se trasladó a Madrid este curso y las amenazas que estuvo sufriendo en el instituto por parte de un compañero no había más mensajes en el teléfono porque habían sido borrados la policía llega el detenido también estudiante de secundaria en ese mismo instituto tres interrogar a otros alumnos porque el fallecido no les señalaba en esas notas el presunto agresor había sido expulsado del centro en alguna ocasión forma la conducta el chaval que se suicidó el pasado lunes dejó de ir a clase tres días antes la dirección del centro se puso en contacto con la familia pero nadie les dijo según la Comunidad de Madrid que tuviera algún problema en el instituto centro donde otra menos se suicidó hace cuatro años víctima de bullying no tenía abierto ningún protocolo por acoso

Voz 1727 36:49 sí sí nos vamos ahora a Andalucía con el último enfrentamiento entre el Gobierno de la Junta y Vox Elena Carazo buenos días buenos días Pepa parece que los enfrentamientos crecen según se acerca la fecha electoral los de ultraderecha acusaron ayer a la sanidad pública andaluza de incitar a las mujeres al aborto dice el consejero popular Jesús Aguirre que los médicos tienen la obligación de informar a las gestantes de todas las opciones

Voz 1161 37:15 es sin duda uno de los momentos más tensos del debate en el pleno ayer la diputada de Vox Ángela mulas pediría que la sanidad andaluza de

Voz 1727 37:22 dar al aborto a las mujeres con embarazo no desea

Voz 1161 37:25 dos será el consejero de Salud como decía Jesús Aguirre el que le contestaba señalaba que desde el Gobierno de la Junta destinan uno coma nueve millones de euros en el Plan de Familia aprobado el pasado martes hará apoyar precisamente para que las mujeres no aborten

Voz 23 37:40 ante un embarazo no deseado las mujeres se encuentran en una situación difícil por norma general desde la sanidad pública e animan a las mujeres al aborto

Voz 1 37:50 la Conselleria está a favor de la vida a favor de la vida de la fecundación hasta el final de los día señoría la ley la ley a la ley para todo lo óbice que de vez con serias ofrezca un asesoramiento integral a la mujer ante un embarazo no deseado

Voz 1161 38:07 pum Plan de Familia que se marca como objetivo el apoyo a la maternidad en situaciones de especial dificultad con ayudas fiscales y sociales

Voz 1727 38:15 lamento integral a las mujeres que se enfrentan a una

Voz 1161 38:17 la razón no deseado que giro inesperado el qué

Voz 1727 38:20 dado en Mallorca el caso cursar el que indaga en los negocios del mayor empresario de la noche en la isla el juez le pide al Tribunal Superior de Justicia de las Islas que investigue al magistrado y al fiscal que dirigieron durante años el caso

Voz 1157 38:34 en Antonio Bauzá bon día queda algún PP la respuesta del Tribunal Superior de Justicia ha sido la de pedirle a este juez a Mikel Floyd que argumente esa petición que ha formulado Florida elevado esta investigación al Tribunal Superior tras haber recibido un informe de la Policía Nacional en el que atribuye a juez y fiscal delitos como revelación de secretos amenazas detención ilegal o prevaricación todo nace a raíz de la denuncia de las defensas de Bartolomé sus socios por filtraciones de información durante la investigación la Policía se ha centrado en recupera algunos grupos de whatsapp donde supuestamente estaban juez fiscal y policías compartiendo información del caso

Voz 1727 39:11 acabamos en León con el caso de Javier una víctima de pederastia en el seminario de La Bañeza tras sacudir al Papa en el año dos mil diecisiete ha denunciado ahora ante la policía a siete sacerdotes y un obispo por encubrir durante años los abusos que sufrió en los años ochenta Eva Marín buenos días bueno

Voz 1157 39:29 sí es ya ha denunciado ante la policía que la Diócesis de Astorga el centro donde ocurrieron los hechos en cubrieron al cura José Manuel Ramos Gordón después de que junto con su hermano y otro compañero comunicaron lo sucedido a la dirección del Seminario primero acudieron al director de este centro ya fallecido y luego al tutor de sexto curso hoy vicario de Ponferrada pero no paso nada y los abusos continuaron todos lo sabían asegura Javier que en la denuncia incluye a estos seis sacerdotes y entonces obispo Antonio Briz

Voz 1586 40:00 a quién se dirigieron en su momento

Voz 1157 40:02 para pedir ayuda considera que en cubrieron los hechos ya acude a la justicia ordinaria porque ya es lo que me queda asegura esta víctima que añade que está siguiendo los consejos del Papa Francisco

Voz 1727 40:12 son las siete menos veinte las seis menos veinte en Canarias

Voz 40 40:17 me uno de muchos suenan fui con lugar

Voz 1727 40:29 ya abrimos la Mesa del Mundo en Turquía donde sigue la polémica cinco días después de las elecciones municipales el partido de Erdogan se niega a reconocer su derrota en Estambul perder así los contratos millonarios que allí tenía con empresas afines mientras sigue el recuento de votos Lluís Miquel Hurtado entrevista para La Ser al ganador de la alcaldía

Voz 0887 40:51 las urnas dan por ahora la ventaja a los socialdemócratas su líder crema Monuc está en aras de acabar con un cuarto de siglo de hegemonía islamista en Estambul Ken ya es el mayor rival de Erdogan en diecisiete años de gobierno se sienta ante el micrófono de la SER para ofrecer sus impresiones que espera fuera de Turquía le preguntamos él responde

Voz 7 41:09 nos y el Mulhouse sigue estas elecciones creo que los demás países esperan que la democracia funcione correctamente en Turquía las injusticias que ocurren perjudican la impresión externa sobre Turquía y eso puede afectar a la economía ya las relaciones exteriores

Voz 0887 41:24 también le preguntamos por las denuncias de fraude de los islamistas que han llegado a calificar estas elecciones locales como las más sospechosas de la historia Mamola cuyo partido denunció lo mismo en el pasado les responde

Voz 7 41:37 los Celtics este proceso tenéis todos los ministerios designar tiesa quiénes trabajaron en estas elecciones entonces porque son las más sospechosas en ese caso sería por vuestra culpa

Voz 0887 41:48 palabras duras de un político que ha sabido ganarse a fieles y extraños con su talante conciliador su camino hacia la alcaldía no se antoja fácil si llega nos asegura lo primero que hará será imponer transparencia

Voz 1727 42:07 más de cuarenta miembros del Gobierno de Portugal son familiares entre sí un escándalo que se conoce como Family Gate y que ayer se cobró la primera dimisión el secretario de Estado de de ambiente de Ambiente ha tenido que dejar el cargo por contratar a su primo corresponsal en Lisboa Aitor Hernández

Voz 0867 42:26 en el Consejo de Ministros hay una pareja casada hay un dúo padre hija y en otros niveles del Gobierno no resulta difícil dar con familiares de altos cargos socialistas Kian sí

Voz 1772 42:36 nombrado a dedo a secretarías de Estado

Voz 0867 42:38 misiones gubernamentales o gabinetes de departamentos públicos

Voz 1727 42:42 ante las críticas de nepotismo el primer minuto

Voz 0867 42:45 pero Costa se ha comprometido a depurar a los casos más sospechosos y la primera víctima de esta nueva política ha sido el secretario de Estado de ambiente que ha tenido que dimitir el jueves al revelarse que había contratado a su primo para formar parte de su gabinete a medio año de las legislativas el Gobierno Costa intenta adoptar una posición firme para evitar que el escándalo se convierta en una polémica que electoral

Voz 42 44:42 el y y de cómo

Voz 43 44:49 en

Voz 7 44:53 porque quieren que sufran se pregunta esta mañana para cerrar la semana José Madrid

Voz 44 44:58 buenos días Pepa querría este Ojo ya

Voz 1100 45:01 alguien le explicara mirándole a la cara que

Voz 44 45:03 le decía Aznar Abascal

Voz 1100 45:05 porque una sociedad civilizada que presume de humanista y comprensiva ha hecho sufrir lo indecible hasta límites sobrehumanos a María José Carrasco sesenta y uno años enferma de esclerosis múltiple en fase terminal como ya hizo antes con José MH o con Maribel te ya eche recordemos que en mil novecientos noventa y ocho para que vean ustedes lo poco que hemos avanzado en esta democracia tan presuntuoso hizo lo propio con Ramón Sampedro piensan quién es tanto rezan a la piedad Zola compasión en esos enfermos esos ancianos es oro poder esperar de la vida que el sol del día siguiente extraiga más dolor y más sufrimiento lo podríamos ser como los Países Bajos Canadá Bélgica Colombia Luxemburgo o al menos como Suiza Alemania en Japón con los estados de Washington Oregón Colorado Vermont Montana y California que tienen bien legislado de suicidio asistido pues sepan que estamos en este punto por la ONCE de culposa del PP ayudados por ciudadanos que impidieron con tácticas piratas que el Congreso aprobara este año la ley de eutanasia impulsada por el PSOE y Podemos haya elecciones el veintiocho A ya debemos tener claro quiénes apuestan por el tormento quiénes por la liberación sólo faltaría que este sistema inhumano llegara a considerar asesino Ángel Hernández

Voz 1727 46:45 tenemos colapsado casi casi el buzón de voz de voz de Hoy por hoy con las llamadas de los oyentes las reflexiones la pena la petición de leyes a propósito del Causa el del caso de eutanasia que venimos contando en las últimas horas el caso de Ángel ID María José

Voz 1772 47:04 están a favor de regularla todos los oyentes nos han dicho que si Paco de Huelva

Voz 29 47:09 bueno mira nadie me pidió permiso para traerme este mundo porque termina porque tienen que obligaron a permanecer en este infierno un saludo oí mucha fuerza

Voz 1772 47:24 a este señor muchos mensajes en apoyo Ángel el hombre que ayudó a morir a su mujer con esclerosis múltiple Manuel de Sevilla

Voz 1727 47:30 a bordo del realmente todo aquello que están control

Voz 45 47:32 la eutanasia contra el aborto suelen estar a favor de la pena de muerte incluso por el simple hecho de que piensen diferente a un abrazo y apoyo para este señor que ha cometido un acto de amor

Voz 46 47:43 también habla de acto de amor Marianne bienvenida de Guadix su marido en un acto de amor ID valentía en cuestiones

Voz 47 47:51 le le ha ayudado a morir a dejar de sufrir su historia ha sido una lucha inagotable interminable infinita contra la enfermedad y ha tenido el final de que quién lo sufrió deseaba morir dignamente para dejar de sufrir

Voz 1772 48:07 Antonio Luis de Murcia pide a los políticos que se pongan de acuerdo en este asunto

Voz 48 48:11 duda el caso Villarejo se crean Gelasio espeluznante no ha dejado pues yo creo que como

Voz 7 48:17 la mayoría de españoles atónito espero

Voz 48 48:19 que podamos conseguir un pacto de Estado

Voz 49 48:23 a Diana este tema le ha traído malos recuerdos como Hayes este tema para mí es muy personal puesto que vi a mis padres en un momento muy difícil sufrieron venga mucha fuerza

Voz 7 48:39 esto tiene que regularse si así Isabel de Madrid también nos cuenta su caso personal

Voz 50 48:43 sí me dolió la muerte de mi madre me dolió muchísimo más los meses finales en las que se les dejó que Mullera literalmente asfixiando se literalmente los que me estamos a favor de la eutanasia no somos asesinos somos personas que queremos

Voz 51 48:59 la muerte verdaderamente digna Alberto de Madrid parece mentira pero estamos en el año dos mil diecinueve ir a Mancha casposo de las religiones sigue estando en el freno de los avances sociales el tener a disposición en el ejercicio de un derecho

Voz 25 49:13 no es la obligación de ejercerlo sino se quiere Aurora de Ciudad Real